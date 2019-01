Hoy por Hoy (10/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

qué tal está muy buenos días el frío ya está aquí el nuevo Gobierno andaluz también

Voz 3 00:28 nosotros nos mostramos por tanto satisfecho y lo decimos así satisfecho de haber conseguido este hito histórico este gran hito histórico es el Gobierno será de los partidos constitucionalistas como son

Voz 4 00:41 la dan hoy el Partido Popular también les decimos a los andaluces que no habría populista en octubre en el Gobierno

Voz 1727 00:48 tampoco ahora satisfecho y reaparecido por cierto Moreno Bonilla que será presidente Juan Marín vicepresidente que trataba de justificar el apoyo de la extrema derecha diciendo que en el Gobierno no estarán los protagonistas andaluces salían a la palestra una vez que los responsables nacionales del país lo popular de Vox habían cerrado el acuerdo por el que los ultras renuncian a derogar la ley de violencia de género pero el PP les compra el discurso y las medidas en educación segregada aborto inmigración y además tumban la ley andaluza de la memoria histórica no se carga la ley de violencia de género no pero el giro ideológico en el nuevo PP en este asunto es muy evidente escuchen las dificultades con las que se explica el secretario general del Partido Popular Teodoro García Gea estuvo anoche en Hora veinticinco

Voz 5 01:39 yo reconozco que en muchas ocasiones hay problema de violencia Lugo dentro de esto pues se podemos calificar las distintos tipos de dialéctica no pero para mí los agresores una agresores y la víctima son víctimas independientemente un género o colisión

Voz 1727 01:56 incapaz de hablar de violencia de género Vox arrastra al PP un debate ya superado incluso por muchos de los dirigentes populares ciudadanos que co gobernará gracias a ese acuerdo PP Vox que tiene sobre su cabeza la advertencia de Macron de que igual ya no los quiere como socios europeos dos ciudadanos sigue diciendo que no se siente vinculado el contenido de pactó con los ultras también en Hora veinticinco lo repetía José Manuel Villegas anoche en la SER

Voz 5 02:23 eso medidas que no vincular a ciudadanos para nada visto sentido concernidos por ese acuerdo te siquiera bajos entre atrás

Voz 1727 02:32 pero son esas medidas las que hoy se analizan con lupa en toda la prensa española mientras la prensa europea subraya que ese constituye aquí el primer gobierno autonómico apoyado en la extrema derecha desde la dictadura y la madrugada de este jueves diez de enero nos deja la muerte violenta de una mujer en Banyoles en la provincia de Girona no está claro el móvil ni las circunstancias y se busca a una hija de la fallecida por su presunta relación con el crimen redacción en Catalunya Joan Bofill bon día

Voz 0931 03:04 bon día Se trata de una mujer de cincuenta y tres que habría muerto por distintas puñaladas poco antes de las diez en su propia casa uno de sus hijos mayores de edad es quién se ha encontrado el cadáver la policía encontró un cuchillo lleno de sangre en la habitación apunta como arma del crimen y además se encontraron una nota de despedida de la otra hija de esta mujer de diecisiete años se dos conoce ahora mismo el paradero ni el estado de esto

Voz 1727 03:25 bueno correrá a Aimar Bretos buenos días buenos días el debate de las pensiones sigue ahí sin resolver como tantas otras cosas en España y la autoridad fiscal independiente propone elevar la edad real de jubilación que se calcule la pensión por todo lo cotizado a lo largo de la vida no sólo por un periodo de tiempo

Voz 0027 03:41 este organismo creado a instancias de Bruselas tras el rescate pide que se tenga en cuenta toda la vida laboral para calcular la pensión y que la caja de la Seguridad Social deje de cara

Voz 0055 03:50 llegar con algunos gastos que pasarían directamente asumió

Voz 0027 03:53 los presupuestos de los ministerios Caixa banquillos indicó

Voz 1727 03:55 datos comienzan hoy a negociar un ERE en la tercera entidad más grande de España

Voz 0027 03:59 la dirección busca la salida de de entre dos mil y dos mil quinientos trabajadores en un principio se habló de bajas incentivadas y de prejubilaciones pero Caixabank habla ya de traslados y cambios de condiciones laborales

Voz 1727 04:10 las Maduro toma posesión hoy también de su segundo mandato como presidente de Venezuela sin presencia española en el acto

Voz 6 04:17 curo a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez que cumpliremos que haremos cumplir esta Constitución Bolivariana

Voz 0027 04:26 Maduro repite puede estar en teoría hasta dos mil veinticinco cuestionado por buena parte de la comunidad internacional tras unas elecciones a las que no pudo presentarse la oposición y que tuvieron una abstención récord Maduro no jurará ante la Asamblea Nacional como dicta la Constitución porque la cámara la controla la oposición sin embargo lo hará ante

Voz 1727 04:41 el Tribunal Supremo Donald Trump va plantan los demócratas en una reunión para discutir el cierre de gobierno que cumple hoy veinte días

Voz 1 04:48 pensé de muy escasa o sea

Voz 1727 04:52 llegó dijo que no teníamos nada que discutir ese largo es el resumen que ha hecho ante la prensa Chuck Schumer el líder de los demócratas en el Senado y un sonido más

Voz 7 05:04 el día

Voz 1727 05:05 seguiría de la supervivencia son las cuarenta y nueve personas que llevaban casi tres semanas a la deriva en el mar Mediterráneo a las que Europa ha facilitado el desembarco

Voz 0027 05:14 Malta autorizado por fin a la ONG Sea Watch a utilizar sus puertos después los migrantes serán presentados en ocho países europeos entre los que no está España ellos

Voz 3 05:23 yo

Voz 0027 05:25 la propia agradecían así al pueblo europeo que finalmente los acoja

y en los deportes el Real Madrid venció anoche en la Copa al Leganés

Voz 1161 05:41 buenos días Pepa en el partido que cerraba los encuentros del miércoles un cómodo tres cero en el Bernabéu con goles de Sergio Ramos tras un discutido penalti sobre Odriozola marcaron también Lucas Vázquez y Vinicius además Girona uno Atlético Madrid uno Villarreal dos Español dos Getafe uno Valladolid cero esta noche se completa la ronda copera de octavos en sus partidos de ida con tres partidos más a las siete y media Athletic Sevilla a las ocho y media de la sociedad a las nueve y media Levante Barça

pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días la jornada empieza con más frío que ayer un descenso que se notará también en las máximas de media unos cinco grados menos que ayer va a ser sol durante toda la jornada nubes en el Cantábrico durante la mañana también en los Pirineos y Baleares pero irán desapareciendo los chubascos que provocan después las nubes acabará siendo más sol durante la tarde seguirá soplando el viento en los mismos sitios que ayer pero con

Voz 1275 06:31 con menos intensidad ir el frío irá

más la próxima noche de hecho mañana por la mañana esperamos alcanzar los valores mínimos de esta situación

Voz 1727 06:49 esta mañana vamos a entrevistar en Hoy por hoy a uno de los protagonistas del día de la temporada al próximo vice presidenta andaluza Juan Marín de ciudadanos qué tal Rafa Muñoz buenos días buenos días Pepa será

Voz 0978 07:01 a partir de las nueve de las ocho en Canarias y esperamos que Marín haya reposado la voz hasta entonces porque ayer cuando anunciaba el acuerdo con el PP en primer lugar Pla

Voz 4 07:09 antes éramos un acuerdo perdón pido disculpas pero estoy de la voz ya un poquito regular frío de Madrid no lo crea

Voz 1727 07:19 algún síntoma da formalidad tenía si del frío de Madrid de la emoción probablemente de muchas horas hablando y hablando

Voz 0978 07:25 sí yo les recomiendo limón y Biel que va bastante bien un poco antes vamos a hablar con Yolanda Besteiro presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas sobre las movilizaciones que preparan los colectivo

Voz 9 07:36 los feministas para plantar cara a Vox

Voz 0978 07:42 a las diez las nueve en Canarias Toni Garrido va a tratar las expectativas hacemos vienen plantearnos propósitos de año nuevo Adela Cortina catedrática de Ética de la Universidad de Valencia nos va a ayudar a responder a esta pregunta también estarán por aquí Toni Segarra Gonzalo Madrid o María Guerra

Voz 1 08:00 el sí

Voz 1727 08:02 que hablemos menos ahora porque los debates autonómicos lo tapan todo el de las pensiones sigue ahí lo hemos contado en titulares así que hemos invitado a quién más nos ayuda habitualmente a entender este debate a Carlos Bravo que es el responsable de Protección Social de comisiones para analizar esa propuesta de la autoridad fiscal que hemos contado la de limitar la jubilación anticipada la de de prolongar la edad de la jubilación y que nos cotiza en la pensión que vamos a cobrar por todo lo que hemos trabajado a lo largo de nuestra vida

Voz 0978 08:33 qué les parece que se eleve la edad real de jubilación hay que tener en cuenta toda la vida laboral para calcular la pensión nos lo pueden contar en nota de voz en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:43 yo naturalmente también les preguntamos por el acuerdo de las derechas para gobernar Andalucía

Voz 0978 08:49 qué opinan de que se haya negociado a dos bandas esperaban una foto a tres PP Ciudadanos Vox qué les parecen las medidas pactadas

Voz 1275 08:56 aquellas medidas que se han quedado fuera nos lo pueden

Voz 0978 08:58 contar todas sus impresiones en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro

Voz 1275 09:02 los sesenta y seis

Voz 1727 09:05 son las seis y nueve cinco y nueve en Canarias Aimar

Voz 0027 09:08 Roberto Mahan y Elena Sánchez están hoy al frente de la técnica Jordi Fábrega de la producción

Voz 10 09:15 Moreno Morilla Moreno Bonilla oye esclavo tengo la lista de peticiones de boxeo Peret apuntando que la lista es larga te quiero queremos expulsar a cincuenta y tres mil inmigrantes cepillarlo satén andaluza y suprimir las subvenciones a los musulmanes y también dos huevos duros en lugar de dos o tres también queremos derogación de la Ley de Memoria Histórica derogación de la ley de violencia de género y cambiar el Día de Andalucía al dos de enero para conmemorar el fin de la Reconquista y ocho Platerías franceses engarzado

Voz 11 09:49 toda

A vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

en la Cadena Ser

Voz 2 10:08 sí

Voz 0027 10:15 Marta Bosquet la presidenta del Parlamento de Andalucía va a recibir a partir de las diez de la mañana a los distintos partidos políticos como marca el reglamento de la Cámara antes de proponer a Moreno Bonilla previsiblemente como candidato a la investidura y por lo tanto futuro presidente de la Junta de Andalucía porque el PP ha cerrado ya oficialmente el pacto triangular de la derecha con Ciudadanos y con Vox XXXVI años después llega el PP a la Junta a costa de homologar como socio viable y respetable a la derecha reaccionaria que ya lado por Europa pero que hasta ahora no había te he tenido lugar aquí o no había brotado aquí en España Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0137 10:47 buenos días Aimar el primero en acudir a la reunión

Voz 0027 10:49 hoy con la presidenta del Parlamento es Mario Jiménez portavoz parlamentario del PSOE andaluz

Voz 0534 10:53 sí con el portavoz socialista Mario Jiménez se abre la ronda de contacto con los portavoces de los grupos parlamentario por parte de la presidenta del Parlamento Marta Busquets será a las diez de la mañana después se reunirá con la portavoz del Partido Popular Carmen Crespo a mediodía conciudadanos y por la tarde con Adelante Andalucía Icon Vox esto tras el acuerdo alcanzado ayer Ciudadanos y Vox que apoyarán al candidato del Partido Popular Juan Manuel Moreno para hacerlo presidente de la Junta hizo aseguras así su investidura en primera votación Juan Manuel Moreno nombrará vicepresidente a Juan Marín de un nuevo Ejecutivo andaluz que contará con menos consejerías delegaciones territoriales que la actual

Voz 0978 11:29 hoy comienza el cambio en Andalucía

Voz 3 11:33 comienza el cambio

Voz 12 11:34 después de casi cuarenta años

Voz 0946 11:37 tierno monocolor

Voz 12 11:39 de monopolio en el poder del partido

Voz 4 11:41 Socialista Obrero Español solamente negociamos Gobierno de cuarenta y siete escaños para el cambio en Andalucía eso es lo que hemos hecho es lo que hemos traído hoy hemos puesto nuestros escaños para investir al señor Moreno Bonilla de presidente

Voz 0534 11:54 este viernes se va a fijar la fecha del debate de investidura que será previsiblemente la próxima semana

Voz 0027 12:00 el intento ya pelín sobreactuado de Ciudadanos de no salir en la misma foto que Vox llevó al PB ayer a hacer dos reuniones idénticas una con los de Rivera otra con los Abascal dos reuniones dos apretones de mano dos firmas dos fotos vamos Carolina Gómez buenos días

Voz 0125 12:13 buenos días vamos a un documento que han acordado con la extra

Voz 1552 12:16 la derecha que es en el que está el detalle de la parte del ideario de Vox que asume el nuevo PP preso

Voz 0027 12:20 donar por ejemplo a las mujeres cuando pretendan abortar o blindar la educación segregada por sexos

Voz 0393 12:25 Vox ha rebajado algunas de las posiciones de máximos renuncia a derogar la Ley de Violencia de Género de Andalucía y las leyes de igualdad pero a cambio consigue que el Partido Popular se comprometa a derogar la Ley de Memoria Histórica sustituyeron sustituyendo la por otra ley de concordia Ia aprobar leyes que protejan la caza y los toros el Partido Popular también asume postulados de Vox en educación inmigración y familia aunque con un lenguaje más edulcorado proponen por ejemplo la creación de una Consejería de familia sin explicar si eso supone eliminar la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Voz 0125 12:53 Teodoro García Egea lo defendía así anoche en Hora Veinticinco

Voz 13 12:57 todo el mundo tiene familia nos y creo que hasta incluso la de Podemos tiene familia creo que el que una consejería se encargue en estos tiempos que corren de cuidar preservar así ayudar al núcleo al que todos acudimos cuando tenemos problemas propios que salvo objetivamente bueno que los poderes públicos ayuda

Voz 0393 13:13 el acuerdo propone crear un sistema de atención a embarazos no deseados lo que es lo mismo tratar de convencer a las mujeres de que no aborten en educación se comprometen a garantizar la educación pública privada concertada diferenciada que traducido significa reforzar a los colegios que todavía segregan a los alumnos también dicen van a extender los conciertos educativos al bachillerato es decir dar dinero público a los colegios concertados que mayoritariamente sonreía

Voz 0027 13:35 sí en ese acuerdo entre PP y Vox hay un muy difuso capítulo sobre la inmigración Carolina que está abierto a interpretaciones

Voz 0393 13:42 si el acuerdo habla de cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración ilegal para evitar el efecto llamada literal y combatir las mafias que trafican con personas desaparece esa exigencia de Vox de expulsar A52 mil inmigrantes ilegales pero se habla de apoyar material humana documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada dicen la protección de las fronteras esa reacción vuelve a ser ambigua genera muchas dudas en el primer documento que Vox entregó al PP se pedía colaborar con la Policía para expulsar a inmigrantes ilegales afirmando que la

Voz 0125 14:11 Junta ocultaba información ir dando a entender que el sistema de salud debía delatar a los inmigrantes sin documentación en regla Carolina gracias buenos días

Voz 0978 14:23 tras la violación grupal en Nochevieja

Voz 0027 14:26 a una joven en Callosa d'En Sarrià en Alicante y a raíz de la detención de los cuatro supuestos autores de esa violación en grupo tres nuevas mujeres una de ellas menor han denunciado a uno de los detenidos denuncias por intento de secuestro y agresión sexual Ana da Lence bon día

Voz 0141 14:40 bon día las tres mujeres la atribuyen a este joven de veintidós años las agresiones sexuales una de ellas es una chica de diecisiete años que habría sido agredida el pasado mes de octubre también Callosa según ha revelado el detenido llevó la chica engañada trató de abusar de ella pero afortunadamente consiguió huir otra denuncia es de la ex pareja del detenido afirma que le obligó a mantener relaciones sexuales tras una fuerte discusión y la tercera mujer asegura que al detenido se presentó en su casa sólo recuerda que perdió el conocimiento hasta el día siguiente cuando se despertó estaba desnuda de cintura para abajo tenía lesiones internas ya asegura que había otro hombre al que se sigue buscando Por eso el delegado del Gobierno cree que podría ser el quinto miembro de esta asquerosa manada de Alicante

Voz 0027 15:21 son las seis y cuarto de la mañana a las cinco y cuarto en Canarias la autoridad fiscal independiente la aire les ha dicho ya al Gobierno al Pacto de Toledo y a los agentes sociales por dónde cree que tiene que ir la reforma de las pensiones ese organismo que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas considera que ese tienen que tener en cuenta toda la vida laboral a la hora de calcular la pensión que debe restringirse más la jubilación anticipada Javier Alonso buenos días

Voz 0858 15:44 buenos días Aimar esas son las principales propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo ahora la pensión se calcula con los veintidós últimos años de cotizaciones llegará a los veinticinco en dos mil veintidós La Irak propone que se tenga en cuenta como decías toda la vida laboral eso perjudicaría quienes mantienen su empleo hasta la jubilación porque normalmente al final de la carrera laboral cuando se cobran las nóminas más altas pero podría beneficiar a quienes se quedan en paro en ese último tramo de la vida profesional o aquellos

Voz 0027 16:13 si ven empeorar sus condiciones también propone

Voz 0858 16:15 a retrasar la edad real de retiro que ahora hasta ligeramente por encima de los sesenta y dos años dificultando las jubilaciones anticipadas a corto plazo la ira propone que los presupuestos de los ministerios asuman gastos que a día de hoy se imputan a la seguridad social como son los propios costes de funcionamiento del Instituto de Previsión o las bonificar

Voz 0027 16:33 en Cataluña la justicia ha archivado la investigación contra los Mossos d'Esquadra por supuesto espionaje político al líderes contrarios a la independencia dice el juez que no hay pruebas de que la policía autonómica catalana actuar fuera de sus competencias Radio Barcelona Joan Bofill un día

Voz 0931 16:47 día concretamente se archiva la denuncia que diecisiete policías políticos abogados interpusieron contra los sus cuando trascendió que los agentes llevaron a quemar a una incineradora en octubre de dos mil diecisiete distinta documentación en la que había supuestamente seguimientos algunos de ellos la Justicia desestima todas estas demandas porque considera que la policía autonómica consiguió esa información de manera legal que si la buscaron es porque esas personas por su significación podrían ser partícipes de incidentes en un momento muy delicado recordemos en octubre de dos mil dieciocho

Voz 0027 17:16 desgraciadas Joan el ex comisario Villarejo que sigue en prisión provisional acusado de organización criminal cohecho blanqueo Villarejo amenaza ahora al presidente del Gobierno ha difundido desde la cárcel una carta una carta abierta dirigida a Pedro Sánchez en la que vuelve a pedir su excarcelación

Voz 3 17:31 con sino acierte tendrá que revelar todos

Voz 0027 17:34 qué sabe sobre el CNI sobre su director general Félix Sanz Roldán Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 17:39 buenos días sí es una batalla directa contra el general Sanz Roldán batalla que ha mantenido durante estos trece meses aunque en esta carta lanza acusaciones nuevas y muy graves dice por ejemplo capita amenazas contra jueces de la Audiencia Nacional con datos que afectan a su intimidad para que dejen de investigar temas que afectan al CNIO asegura que se ha permitido el director del centro al general trabajar en contra de los intereses nacionales a favor de potencias extranjeras como Venezuela acusa al CNI de tutelar a la Fiscalía Anticorrupción el general Sanz Roldán es su objetivo pero el mensajes para el presidente Sánchez aquí en advierte de que se va a ver el obligación de destapar la verdad que debería seguir dice en la penumbra para acreditar su inocencia el centro no ha respondido a esta nueva amenaza nuestra lo hace Moncloa extraoficialmente asegura que están tranquilos porque no pueden sacar nada

Voz 0027 18:26 prometido referente a su ámbito India ese mensaje le ha puesto voz la ministra de Defensa Margarita Robles de la que depende el CNI

Voz 14 18:32 ni este Gobierno ni el poder judicial ni el Estado de Derecho o en aceptar amenazas de nadie eso que quede muy claro si el señor Villarejo tiene algo que decir que lo declare ante los tribunales

Voz 0027 18:42 ante los tribunales declarando en el caso Bankia Rodrigo Rato ha señalado a Mariano Rajoy su antiguo rival político por la sucesión de Aznar al que acusa de haberle apartado de la gestión de Bankia en el peor momento según el unas injerencias políticas que dice Rato explican el fracaso de ese proyecto bancario que acabó con un rescate que superó los veinte mil millones de euros públicos Miguel Ángel Campos

Voz 1552 19:03 a todo eludió de nuevo cualquier responsabilidad en la gestión de Bankia atacó a Rajoy por su cese

Voz 10 19:08 no residente de Gobierno a mí personalmente a los entonces yo no lo sé porque ya me había ido pero a mí me echo el presidente del Gobierno se ha fue una situación absolutamente política

Voz 1552 19:18 aquí lanzó una nueva andanada contra Rajoy que promete ampliar en futuras sesiones afirmo que cuando las siete cajas de Bankia perdieron realmente dinero fue por aquella decisión política de mayo de dos mil doce que quien perdía que perdía perdía a las cajas

Voz 10 19:32 no perdía no perdía el FROB las cajas perdieron mucho soy evidentemente no no solamente con la intervención política de mayo a la que espero que lleguemos claro que perdieron

Voz 1552 19:40 además cargó de nuevo contra el Gobierno de Zapatero y el Banco de España por meterle prisa en la salida a Bolsa culpó a la CNMV el folleto de emisión de acciones por otra parte se ganó el reproche de la presidenta del tribunal por dirigirse de nuevo la fiscal de manera displicente lógico

Voz 10 19:55 nunca no hay ningún Cándido es que no sé quién le no sé que las datos dejando a usted no hay ningún cambio monedas que me es comentaré perdón perdón lo retiro

Voz 0027 20:04 la fiscal reanuda el interrogatorio el lunes el ex presidente de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad Valenciana José Luis Bayo va entregar hoy en el Consejo General del Poder Judicial diez mil firmas que piden la excarcelación por razones humanitarias de Eduardo Zaplana exministro del Partido Popular que tiene leucemia del que los médicos aseguran que si volviera a prisión podría morir en cualquier momento Zaplana está ahora mismo a la espera de juicio no está oficialmente ni juzgado ni acusado está imputado siendo investigado por un supuesto caso de corrupción la jueza que investiga ha rechazado en varias ocasiones levantar la prisión preventiva y la Fiscalía también se opone a dejarle que continúe su reclusión en casa Isabel buenos días buenos días sí al menos hasta que termine

Voz 0028 20:47 las diligencias que están en marcha para conocer el patrimonio de Zaplana en el extranjero es lo que plantea la Fiscalía para oponerse a la libertad del ex ministro recuerda también que ahora mismo Zaplana no está en la cárcel sino en el Hospital de la Fe custodiado por la Policía siete meses lleva a Zaplana en prisión preventiva y cada vez son más las voces que piden su libertad los últimos la Fundación España constitucional en la que participan exministros de la UCD del PP también del PSOE en un comunicado dicen que se deberían imponer los principios humanitarios y más cuando hablamos como es el caso de Zaplana de una prisión preventiva sin que haya habido una cota

Voz 0027 21:18 escuchen esta historia que llega desde Euskadi la Ertzaintza investiga si el único concejal que sacó Ciudadanos en Álava en las últimas elecciones municipales ha quemado o no su comercio adrede para cobrar el seguro José Antonio Mateo se llama este hombre abandonó en su día la formación naranja ahora se mantiene como edil en el Ayuntamiento de La Guardia llegó a denunciar ese incendio en su comercio como un supuesto acto de kale borroka Euskadi Isabel León vuelan

Voz 0821 21:43 qué tal honor actualmente es edil no adscrito en este Ayuntamiento en el que gobierna el PP abandonó ciudadanos hace dos años es simpatizante y precandidato a la alcaldía por una nueva formación llamada libres por Euskadi que ahora mismo se está pensando si seguir o no contando con

Voz 0125 21:57 y es que José Antonio Mateo está siendo

Voz 0821 21:59 actualmente investigado por la Ertzaintza por simular presuntamente el incendio de su obrador donde además denunció que habían aparecido pintadas amenazantes con insultos como fachas o españoles hijos de puta El siniestro se produjo en la madrugada del veintiséis de octubre y el fuego calcinó por completo este obrador situado en un pabellón de unos doscientos metros cuadrados Mateo era inquilino y antes propietario del local denunció los hechos y estos actos de injuria ahora niega que es el está investigando pero la Ertzaintza confirma que es así concretamente por un presunto delito de incendio por simulación de delito

Voz 1 22:34 en la Cadena Ser

Voz 0027 22:42 en Szeged el ministro israelí de energía entre el noventa y dos el noventa y cinco acaba de reconocer ante la justicia de su país que trabajó como espía para Irán que es el gran enemigo israelí lo ha terminado confesando para que les reduzcan la pena de cárcel que aún así será de once años hay daba buenos días

Voz 0137 22:59 buenos días se queja ha sido condenado por pasar información a Irán sobre los servicios de seguridad israelíes la localización de infraestructuras críticas datos sobre altos cargos políticos o sobre el mercado de energía israelí ahora pasará más de una década entre rejas después de su detención el pasado mayo

Voz 0978 23:16 cuando pisada ejecutada de Jesús de Jerusalén con gesto serio y rodeado de fotógrafos

Voz 0137 23:20 los investigadores creen que SG utilizó sus contactos para conseguir información y que incluso llegó a intentar captar a esos informadores para que también se convirtiese en espías para Irán la historia del ex ministro termina en la cárcel después de varias décadas en el foco informativo en dos mil tres el libro de ir a prisión después de ser grabado en Hong Kong sacando grandes sumas de dinero de cajeros automáticos en dos mil cuatro estuvo preso dos años por intentar introducir en Israel treinta y dos mil pastillas de éxtasis con su antiguo pasaporte diplomático retocado con un rotulador el acuerdo que lo condena ahora once años de cárcel tendrá que será avalado en febrero por un tribunal

Voz 0027 23:52 en Italia se cumplen en este dos mil diecinueve veinticinco años del desembarco en la política italiana de uno de los mayores exponentes del populismo distinto a los de esta nueva oleada pero populismo que Silvio Berlusconi Italia lo abrazó casi como un salvador hace exactamente un cuarto de siglo tras la catarsis que vivió el país por el proceso Manos Limpias una macro causa judicial contra la corrupción que carcomido por entonces toda Italia la tangente corresponsal en Roma Joan Solés la

Voz 0946 24:17 instigación había empezado dos años antes cuando el magistrado Di Pietro da la Fiscalía de Milán estampó su firma en setenta billetes de cien mil liras que un pequeño empresario corrupto pagó para adjudicarse el servicio de limpieza urbana el corruptor pillado in fraganti en recibir la tangente la comisión ilegal resultó ser un estrecho colaborador del ex primer ministro socialista Bettino Craxi a partir de ahí la Fiscalía tiró del hilo en la operación Manos Limpias investigó otros veinticinco mil implicados ordenó la detención de cuatro mil quinientos políticos y empresarios mil trescientos de ellos acabaron condenados treinta y dos de los cuales terminaron suicidándose poco después nada más anunciarse en la detención de Craxi éste huyó para no

Voz 0027 24:58 a regresar jamás a su país a finales debido

Voz 0946 25:01 cientos noventa y tres los italianos estaban pendientes de aquellas audiencias judiciales transmitidas por televisión indignados pero convencidos que los magistrados cambiaban en Italia hay que truncada la corrupción nada sería como antes Veinticinco años después no es así

Voz 15 25:19 no iba a cambiar el país asunto

Voz 0946 25:21 de los jueces cambiar el país no podríamos ha recordado estos días era ex pues canta Vigo que dirigió Manos Limpias nuestro objetivo era descubrir la verdad y aplicar la ley en todo caso eran los ciudadanos que desvían forzar el cambio del sistema político pero sobre la misma base reforzó policías Goya amores que los magistrados y la policía añadido al ex fiscal respecto a la delincuencia un efecto contra las bacterias pero XXV años de eso

Voz 15 25:50 esperemos que sólo escucho que voy prevé crear más gente no es éste el queríamos crear dicha crisis que que de antibióticos

Voz 0946 25:57 en efecto aquellos polvos trajeron futuros lobos la corrupción detalló en los años setenta y ochenta equivalía a cinco mil millones de euros anuales de desvío de dinero público e incrementó la deuda del Estado italiano su déficit a niveles hasta entonces desconocidos y que los italianos siguen pagando todavía hoy la corrupción en Italia mucho más resistente a los antibióticos judiciales del fiscal David es el doble de entonces con un perjuicio de diez mil millones al año según un reciente informe del Centro de Estudios de la Unión Nacional de Empresas de Italia

Voz 3 26:33 resigna arte seguir pagando además en alguno de mi seguros

Voz 16 26:54 los de postes

Voz 1 26:58 en Hoy por hoy el

Voz 0027 27:01 abrirse acerca la ronda de cuartos en la Copa del Rey con su cómoda victoria de anoche ante el Leganés Sampe buenos días

Voz 1161 27:06 buenos días trastero en un Bernabéu medio llenar que acerca a los de Solari a la siguiente ronda falta del partido de vuelta marcaban Sergio Ramos tras discutido penalti sobre Odriozola al filo del descanso y ya en la segunda parte Lucas Vázquez y sus sobre el penalti Odriozola cree que sí lo era

Voz 0027 27:19 eso ha jugado muy muy rápida en la que bueno ya mermelada

Voz 17 27:21 yo me he hecho un poquito larga es verdad que que me empuja ahí por la velocidad con la inercia pues se cayó al suelo claro penalti Abasolo y eso el pase atrás incluso asustar

Voz 1161 27:30 en El Vestuario de Leganés no Pellegrino Rubén Pérez

Voz 16 27:33 a mí me parece una jugada muy dudosa no que no es una acción excesiva

Voz 0027 27:37 con para que sea penalti es un castigo bastante

Voz 16 27:40 severo para lo que habíamos hecho no

Voz 1161 27:42 él me ha dicho que cree que no ha sido penalti buen partido de Vinicius que va mejorando poco a poco dos sobre la habla Solari

Voz 0978 27:49 desarrollar al lado de tantos otros grandes jugadores en este estadio con constancia habla también de su desparpajo no de ley de la alegría de que transmite cuando cuando toco la pelota

Voz 1161 28:01 los primeros minutos de blanco de Díaz declaraciones en la televisión

Voz 18 28:04 te veo tranquilo el equipo me ha ayudado muchísimo ayer que fue mi primer entreno pues eh a adaptarme al equipo y la verdad es que son grandísimos jugadores grandes persona y ha sido tranquila un día tranquilo pero al final cuando sale al campo pues lo que he dicho es un sueño oí puede hacerlo junto a esta afición y encima ganando el partido pues pues mucho más

Voz 1161 28:23 del resto del miércoles Girona ya Atlético de Madrid empataban a uno en Montilivi marcaba Griezmann en el inicio de la primera parte y empataba Lozano antes del descanso al portero atlético dan se hace corta la renta

Voz 1173 28:32 teníamos más sobre todo por cómo hemos empezado el partido yo creo que hemos empezado francamente bien y eso nos hace quedarnos con un sabor agridulce en pero sí que es verdad que llevamos cierta ventaja para el partido

Voz 1161 28:44 en el este de cerámica Villarreal dos Español dos los amarillos empataban un cero dos en los últimos cinco minutos del partido con goles de Camby Ibaka habían marcado para los catalanes Darder y Alex López debutó Iborra en los amarillos que luego pasaba por el larguero

Voz 19 28:55 creo que nuestra reacción final le deja un poco más abierta la eliminatoria Hay yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar con el espíritu del equipo no rendirse hasta el final y es lo que tenemos que mantener sirve para la próxima final del São

Voz 1161 29:07 tiene al Alfonso Pérez Getafe uno Valladolid cero marcaba Ángel en el minuto noventa y uno que después del partido recela del funcionamiento del bar

Voz 20 29:14 el hay que perfeccionar está cometiendo muchos error esto último partido oí en el Vestuario tenemos la sensación de que ahí jugada que solamente se revisan en contra que a favor

Voz 1161 29:23 hoy tres partidos más a las siete y media Athletic Sevilla a las ocho y media Betis Real Sociedad con el regreso de San allí setenta días después de su ictus y desde las nueve y media Levante Barça en el que Valverde ha dejado fuera a Messi Luis Suárez Piqué Rakitic Jordi Alba además nefasta tercera etapa del Dakar con los abandonos de Carlos Sainz en coches y Joan Barreda en motos el mejor español en coches Nani Roma cuarto a doce minutos del líder en motos Oriol Mena décimo segundo a treinta y seis minutos hoy cuarta etapa Arequipa Lekue en motos con treinta y cientos cincuenta kilómetros de especial los mismos caen coches que terminarán en Tacna

Voz 1 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 la presidenta del Parlamento andaluz abre hoy con el PSOE como partido más votado en las elecciones la ronda de contactos para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta aunque ya hay acuerdo para la investidura del popular Moreno Bonilla que va a gobernar en coalición con Ciudadanos y con los votos de Vox tras asumir algunas exigencias de la ultraderecha

Voz 0027 30:31 el Partido Popular se compromete con Vox a derogar la Ley de Memoria Histórica a crear una Consejería de Familia a someter a las mujeres que quieran abortar algo así como un proceso de información y también a proteger aquellos colegios que separan a niños de niñas esto entre otras medidas en Estados Unidos Trump visita hoy la frontera con México tras levantarse esta noche en mitad de una reunión con los líderes demócratas porque según él era una pérdida total de tiempo es lo que ha escrito en Twitter el presidente dice que sólo habrá acuerdo para desbloquear el cierre parcial de Gobierno Si los demócratas leerán lo que él quiere Washington Marta del Vado

Voz 1510 31:02 buenos días la situación se complica en Estados Unidos porque no hay ni un solo punto de encuentro ni siquiera un calendario de negociaciones para poder reabrir el Gobierno el líder demócrata en el Senado Chuck Schumer explicaba que ha pasado en esa reunión entre los líderes demócratas ido en altura

Voz 0978 31:17 luego en desafortunadamente el presidente Saleh nos ha preguntado que si reabre el Gobierno apoyaríamos la construcción del muro hemos dicho que no entonces Trans ha levantado ha dicho que no hay nada más que discutir esto inglés

Voz 1510 31:33 pica que el Gobierno va a seguir parcialmente cerrado hoy se cumplen veinte días iba camino de convertirse en el cierre más largo de la historia de este país ochocientos mil funcionarios federales se van a quedar sin cobrar sino se llega a un acuerdo antes del viernes y es algo que no parece que vaya a ocurrir porque ninguno cede en sus posiciones trampa exige cinco mil setecientos millones de dólares para construir el muro y los demócratas se oponen

Voz 0027 31:56 en el Reino Unido el Parlamento ha aprobado una nueva enmienda que suman más presión sobre Theresa May que le obliga a presentar en un tiempo récord de sólo tres días una alternativa en caso de su plan del Brexit sea rechazado la semana que viene como parece que será Londres Begoña Arce

Voz 0273 32:10 mal ha comenzado el nuevo debate sobre el Brexit para el Gobierno de Theresa May en menos de veinticuatro horas el Ejecutivo perdió dos enmiendas sobre el futuro de la salida de Reino Unido de la Unión Europea el martes una limitaba su actuación en caso de un precio sin acuerdo la segunda votada ayer fuerza Amey a presentar un plan B ante el Parlamento en el plazo de tres días en caso de que pierda la votación del martes tres días en lugar de los veintiuno que tenía para presentar una alternativa a los diputados también tendrán la posibilidad de defender otras opciones el encargado para el Brexit del Partido Laborista que está Merck advirtió que va a ser necesaria la prolongación del artículo cincuenta Jason extenso

Voz 0978 32:52 no

Voz 0273 32:55 la extensión del artículo cincuenta va a ser inevitable ahora dada la posición en la que estamos pero por supuesto sólo podemos pedirlo porque los Veintisiete tienen que estar de acuerdo mucho a otra pregunta que hay que hacerse es qué ganas tiene la Unión Europea después de todas estas negociaciones de volver a comenzar de nuevo iba a cambiar lo que hay sobre la mesa hoy está prevista la segunda de las cinco sesiones de debate que concluirá el próximo martes

Voz 0027 33:22 la ola de frío polar está ya en la península bajan las temperaturas aunque el día sea soleado en casi toda España se esperan lluvias sólo nieve en el Cantábrico y los Pirineos cómo se circula a esta hora Alfonso Martínez DGT buenos días

Voz 9 33:34 buenos días a esta hora es madre de tráfico intenso de entrada a la capital por la dos en Torrejón de Ardoz la A4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles Il A42 en Torrejón de la Calzada circulación lenta además la ronda de circunvalación M cuarenta en Vallecas Vicálvaro hacia la ADO

Voz 0978 33:51 como bien decías es ya ha comenzado el frío

Voz 9 33:54 también la nieve en este instante hay diez vías de la red secundaria afectadas por nieve en las provincias de Aragón Cantabria Cataluña Castilla y León y Navarra tres de ellas están cortadas al tráfico de la red principal ten eh cuidado en Huesca en la Nacional doscientos treinta ya que está prohibida la circulación a camiones y articulados desde Montano y hasta neto en esta misma vía pero en Lleida en Bill ayer en Cantabria en la A67 entre de Mata porque era hice herbáceos se encuentran en nivel verde transitable con precaución en el resto de la red vial nacional de momento a esta hora se circula sin problemas

en Hoy por hoy de España

Voz 1727 35:45 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias y hoy abrimos la Mesa de España en Euskadi en cuanto amanezca van a volver a buscar al segundo ocupante de la avioneta que se ha estrellado en Guipúzcoa procedente de Portugal de momento sólo se ha encontrado el cadáver de uno de los tripulantes Eva Morente uno

Voz 24 36:04 el accidente se produjo en torno a la una de la tarde en una jornada de densa niebla en la zona del monte hernia en la comarca de Tolosa al parecer la aeronave procedía de Cascais y volaba al aeropuerto de San Sebastián con dos tripulantes a bordo aunque este dato no está oficialmente confirmado tras el siniestro los equipos de rescate tardaron unas dos horas en localizar los restos calcinados de la avioneta así como el cuerpo de uno de los ocupantes ni rastro sin embargo del segundo cuya búsqueda se va a reanudar esta mañana aunque las condiciones meteorológicas seguirán siendo complicadas el fallecido encontrado es un ciudadano portugués Se desconoce si el accidente fue debido a un error humano

Voz 1727 36:41 y en Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 36:43 a la Abadía Juan Jesús talleres cuando un hombre éste

Voz 1727 36:46 yo su coche intencionadamente contra la puerta de los estudios de TV3

Voz 0931 36:50 sí aunque los Mossos descartan ahora mismo creó una intencionalidad ideológica de fondo el hombre dio positivo por alcoholemia y padece un trastorno mental según fuentes policiales pasó ayer por la tarde este hombre empotró su coche contra la puerta de acceso al edificio de la televisión pública y uno de los cristales laterales quedó completamente roto no hay heridos fue el personal de seguridad quién retuvo a este conductor hasta que llegaron los Mossos que ya se han hecho cargo de la investigación

Voz 1727 37:11 hablamos ahora de alquileres también contigo Yuan el propietario de un piso de protección oficial va a tener que pagar al Ayuntamiento de Barcelona ciento ochenta mil euros porque lo real kilo a precio de mercado libre

Voz 0931 37:23 si el Gobierno de Colau ha empezado inspeccionar a los dieciséis mil pisos de protección oficial que hay en la ciudad ha detectado irregularidades en catorce ellos o porque están vacíos o porque sean alquilado sin avisar a un precio muy por encima del que habría autorizado la administración estos expedientes siguen abiertos menos este que se ha cerrado con esta multa ejemplar el propietario tiene que pagar ciento ochenta mil euros y también el dinero que ha ganado además Dre alquilan dolo aún hace superior no no es recaudatorio sino que esas sean Men par recuperaba desde el Ayuntamiento se María Montaner dice que el objetivo no es recaudar sino recuperar la función social de estos pisos el resto de propietarios bajo sospecha pueden evitar o rebajar su multa Si ceden su piso al Ayuntamiento

Voz 1727 38:04 por otra vez hasta luego Joan hasta luego volví allí los que también tendrán que pagar ese dan dos anestesistas de Murcia Juanjo Asensio cómo estás

Voz 0027 38:12 hola qué tal buenos días Pepa van a tener que indemnizar

Voz 1727 38:15 millón y medio de euros a una mujer a la que dejaron en coma por error y que sigue así en ese estado desde el año dos mil diez

Voz 1197 38:22 sí así es Margarita es una vecina de Cartagena de cincuenta y dos años de edad que llevan desde dos mil diez en estado vegetativo por los daños cerebrales sufridos durante una intervención quirúrgica según leemos en el país una sentencia responsabiliza de ello a dos anestesistas por ignorar un informe médico previo en el que se pone de manifiesto que la paciente ya sufría problemas una operación anterior al ser un tumbada en quirófano hubo complicaciones precisamente cuando fue intubada que la dejaron sin casi oxígeno durante más de un cuarto de hora los dos anestesistas deberán pagar poco más de un millón y medio de euros de indemnización a la familia de esta mujer

Voz 1727 38:55 y en Madrid han detenido a quince menores pour acoso escolar Laura Gutiérrez buenos días la policía Laura llegó cuando el grupo de chavales estaba tirando botellas y piedras contra la Casa de dos hermanos a los que hacían

Voz 1275 39:08 si los detenidos tienen entre catorce dieciséis años y las víctimas de trece y quince son compañeros de instituto un caso de bullying que se ha gestado en las aulas y que ha salido fuera del centro educativo a mediados de diciembre cuando ocurrió todos los padres de los menores acosados llamaron a la policía al comprobar que una veintena de adolescentes habían rodeado el edificio donde viven han empezado a lanzar objetos contra a casa lanzando a la vez insultos contra sus hijos la policía llegó pero cinco de ellos consiguieron huir la víctima llevaba meses sufriendo acoso físico y verbal en el instituto incluso llevaban una temporada sin acudir a clase para evitar el bullying la Fiscalía de Menores les ha retirado los móviles para obtener pruebas del acoso y para investigar si como se sospecha difundieron sus actos violentos

Voz 1727 39:47 a través de las redes sociales el arte se ocupa de la vida de los problemas de la vida a los interrogatorios de la manada y testimonios de la violencia machista van a llegar a los escenarios de Madrid en dos obras de teatro Marta García Ustari

Voz 1513 40:01 en esta mañana la voz de una víctima de violencia machista que podemos escuchar en macho men una instalación de teatro documental creada por el director alegre cola que llegará a los Teatros del Canal de Madrid en febrero una especie de pasaje del terror machista de doscientos metros cuadrados divididos en doce salas a las que accederán grupos de ocho espectadores guiados a través de unos auriculares por la voz de una víctima real de violencia de género no hay actores y actrices Alex Rigola

Voz 1161 40:30 la interacción colosales diferencias hay una incluso que es como una instalación plástica hay hay hay otra que es un espectador

Voz 1513 40:38 en marzo en el Pavón Kamikaze el autor de Ruz Bárcenas Jordi Casanovas estrena con dirección de Miguel del Arco la obra jauría que lleva a escena el juicio de la manada a partir de la trascripción de las declaraciones de los acusados la denunciante

Voz 25 40:51 IVE tuve la sensación de que esa chica en ese juicio eh pues sufrió

Voz 26 40:57 eh o otra biografía

Voz 27 41:03 no

Voz 1727 41:06 son las seis y cuarenta y un minutos de la mañana a las cinco y cuarenta y uno en Canarias

Voz 28 41:13 bueno me suenan me veía una han duda

Voz 1727 41:25 las imágenes de una cámara de seguridad contradicen la versión de Alternativa por Alemania sobre la agresión a uno de sus diputados el partido ultra culpa de un intento de asesinato a un grupo de extrema izquierda pero ni el ataque fue como dicen y está claro que ocurriera por motivos políticos Carolina Gómez

Voz 0393 41:44 él mismo ha reconocido que no recuerda nada del ataque

Voz 1727 41:47 el nuevo

Voz 0393 41:51 Matt Nietzsche en diputado en el Bundestag el líder regional de la ultraderecha en Bremen asegura que también podría haberse tratado de un robo lo dice ahora desde la cama del hospital en declaraciones al diario Bild después de que su partido Alternativa por Alemania atribuyera de inmediato los antifascistas extrema izquierda la autoría de ese ataque encuadrado en el supuesto hostigamiento que sufren por parte de otras formaciones y de los medios de comunicación según el partido magnífico fue golpeado con un palo de madera y luego pateado en el suelo pero las cámaras de Seúl

Voz 1727 42:19 mira también contradicen esa versión en el vídeos

Voz 0393 42:22 los se ve como un hombre lo golpea caí al suelo y acto seguido los tres agresores se dan a la fuga ni rastro de las patadas ni del palo Alternativa para Alemania celebra este fin de semana su congreso anual entre fuertes medidas de seguridad

Voz 1727 42:38 han secuestrado a la mujer de un millonario noruego y han pedido el rescate en críptico moneda en dinero digital lo inusual de este método de pago tiene confundido la policía Kenny tiene sospechosos ni sabe siquiera si la mujer sigue en el país hola han sacado fuera Pascual Donat

Voz 9 42:54 Elizabeth Jaén de sesenta y ocho años desapareció hace dos meses pero hasta ahora la policía no había confirmado el secuestro de boro pero en dice el jefe de la investigación que los secuestradores se han puesto en contacto con la familia a través de una plataforma digital y aunque no han dado señales de que ella siga viva han amenazado con hacerle daño si no reciben un pago de nueve millones de euros en Quito monedas la policía noruega cree que se trata de criminales profesionales ya han puesto el caso en conocimiento de la Interpol homo hubo o Monte El abogado de la familia Hagen que controla una de las principales eléctricas noruegas confía en que el trabajo de la Policía permita liberar pronto Elizabeth

Voz 1727 43:35 y algo más la mancha azul que han encontrado en los dientes de los restos de una monja en un convento del siglo XI confirma que las mujeres tuvieron un papel fueron esenciales en la transmisión de la cultura la edad media es pintura que en la época sólo utilizaban los ilustradores de libros hay daba

Voz 0137 43:53 el hallazgo se ha producido por sorpresa durante un estudio de salud y dieta Un equipo de investigadoras analizaba los restos humanos de una monja un cementerio al oeste de Alemania cuando

Voz 0931 44:01 para su sorpresa descubrieron en la dentadura restos

Voz 0137 44:04 es un pigmento azul intenso que resultó ser lapislázuli de esa piedras semipreciosas tan cara como el oro durante la Edad Media se obtenía un pigmento que sólo utilizaban los artistas más exclusivos de hechos del material que está pintado el cielo de la Capilla Sixtina después de estudiar todas las posibilidades las investigadoras han llegado a la conclusión de que la monja que se estima que vivió entre los siglos diez doce iluminó va manuscritos es decir los decoraba en una tarea minuciosa que la historia siempre ha dicho que estaba reservada a los hombres los restos en la dentadura se explican porque la mujer UME merecía la punta del pincel con los labios para afinar la y así poco a poco las partículas de este pigmento se iban quedando entre sus dientes el descubrimiento convertiría esta desconocida en una de las primeras iluminadores de libros medievales de los que hay constancia aunque los expertos aseguran que podrían ser muchas más las mujeres trabajaban en la sombra muchas veces bajo la presión de la Iglesia después los libros los firmaban los hombres antes del siglo XI se estima que menos del uno por ciento tenían como autoras a mujeres

Voz 3 45:08 oye Luis tú tienes alarma casa si en la descubiertas y qué tal

Voz 21 45:12 estamos pensando en instalarnos una alarma cuando los modelos al chalet

