Hoy por Hoy (10/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

son las siete las seis en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 2 00:22 bueno qué tal muy buenos días tuvimos un documento en el que se sintiera representado hoy

Voz 3 00:30 pierde las leyes liberticidas hoy pierde la inmigrar

Voz 4 00:34 acción ilegal

Voz 3 00:35 volví pierde la corrupción

Voz 1727 00:38 quienes dicen estos son los secretarios generales del PP y de Vox Pedro García Javier Ortega Schmitt los protagonistas del pacto para el nuevo Gobierno andaluz la foto de ellos dos es la más repetida la hoy en las portadas de la prensa de todo el mundo para hablar del cambio histórico en el Gobierno de Andalucía luego ya se puede encontrar la foto del futuro presidente Moreno Bonilla del PP de Juan Marín de ciudadanos que será vicepresidente y a cambio de que según el documento PP Vox no suprimen la ley de violencia de género pero en los populares se radicaliza en este asunto de forma evidente anoche en Hora veinticinco García Egea fue incapaz de pronunciar la violencia concreta que sufren las mujeres

Voz 5 01:20 reconoce el Partido Popular que hay un problema de violencia machista en este en este país

Voz 6 01:24 yo reconozco que en muchas ocasiones han problemas de violencia y luego dentro de esto pues se podemos calificar de distintos tipos de violencia no pero para mí los agresores no agresores y la víctima son víctimas

Voz 1727 01:39 el texto acordado con Vox siembra dudas sobre el aborto sobre la educación segregada con dinero público y acuerda derogar la Ley de la Memoria Histórica sobre estos asuntos concretos ciudadanos mira para otro lado

Voz 7 01:55 las que no vinculan a Escribano para el yéndose picos concernidos por ese acuerdo física vamos a suele Antifrau solemnidad

Voz 1727 02:03 en Podemos Irene Montero que reaparecía públicamente en un acto anoche tras su maternidad apelaba a la movilización de las mujeres

Voz 8 02:10 a todas las mujeres pero especialmente hoy a las mujeres andaluzas después de conocer ese pacto veros trillizos reaccionario esta vez que no estáis solas que nosotras os creemos que somos

Voz 1727 02:21 la presidenta del Parlamento andaluz comienza esta mañana reunirse con los grupos y la investidura de Moreno Bonilla como presidente puede celebrarse la semana que

Voz 9 02:30 bien es jueves es diez

Voz 1727 02:33 pero la extrema derecha sostiene a un Gobierno autonómico en España por primera vez en Francia macro un acusa a los ultras italianos y a los medios rusos de apoyar a los chalecos amarillos

Voz 1772 02:44 están sufriendo

Voz 4 02:46 su Lincoln José no

Voz 1727 02:48 extranjeros dice su portavoz influencia extranjera no es extraño que Macron mide con recelo lo ocurrido en Andalucía con sus socios de Ciudadanos y en Estados Unidos Donald Trump prefiere Twitter a los periodistas pero también a la oposición

Voz 10 03:02 yo pensé te muy escasas

Voz 1727 03:04 se contaba el líder de los demócratas en el Senado Chuck Summer el plantón que les ha dado el presidente cuando se disponían a hablar del cierre del Gobierno y quién tiene cada vez menos margen es ella

Voz 5 03:15 pero el hereje

Voz 1727 03:17 may una enmienda del Parlamento recorta los plazos para presentar un plan alternativo si pierde la votación sobre el acuerdo del Brexit que será la semana que viene de los veintiún días originales para tener un plan alternativo a solo pues aquí en España el Gobierno responde a la carta del ex comisario Villarejo al presidente a amenazando con desvelar la información sobre operaciones secretas del CNI sino lo dejan el

Voz 5 03:41 estás ni este Gobierno ni el poder judicial ni el Estado de Derecho o en aceptar amenazas de nadie esto que quede muy claro si el señor Villarejo tiene algo que decir que lo declare ante los tribunales

Voz 1727 03:52 si Rodrigo Rato que sigue así de desenvuelto en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia mitos

Voz 1 04:01 los dos de ellos no lo sé porque ya me había ido pero a mí me echo el presidente del Gobierno José fue una situación absolutamente política

Voz 11 04:12 de la Academia pueda funcionar con normalidad y con tranquilidad también es una cuestión de Estado

Voz 1727 04:19 eso lo primero que dijo el jurista Santiago Muñoz Machado tras ganar la votación para dirigir la Real Academia Española esta tarde toma posesión en el deporte la jornada de ayer en el Dakar en no pudo ser peor con los abandonos de los pilotos españoles favoritos para ganar en coches y motos Sampe

Voz 1161 04:36 Carlos Sainz en coches tras caer en una zanja y romper la suspensión de su rueda delantera izquierda Joan Barreda Motos después de caer también por un barranco en la tercera etapa ahora el mejor español en coches Nani Roma cuarto a doce minutos y dos segundos del líder en motos Oriol Mena décimo segundo a treinta y seis minutos y tres segundos hoy cuarta etapa Arequipa Moncloa en motos con trescientos cincuenta y dos kilómetros de especial los mismos que en coches que terminarán en tanga

Voz 10 04:59 hoy

Voz 1727 05:00 es más frío todavía Jordi Carbó buenos días

Voz 10 05:03 buenos días han empezado a bajar las temperaturas

Voz 0978 05:05 la sea de manera significativa será esta tarde cuando más lo notaremos ya que las máximas serán de media unos cinco grados menos que ayer en toda la Península Baleares no temperaturas excepcionales pero sí ambiente plenamente invernal a pesar de que va a hacer mucho sol las nubes del Cantábrico de los Pirineos y Baleares que dejan algunos chubascos irán desapareciendo y el viento fuerte que soplaba en las últimas jornadas a partir de hoy empezará a perder un poco

son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 12 05:33 qué

Voz 13 05:36 en todo esto

al otro lado del Atlántico Hair sonaron acaba de sacar a su país del pacto migratorio Lawn siguiendo la estela de Estados Unidos a latinoamericanos vamos enseguida en unos minutos ahora son las siete y diez las seis y diez en Canarias

con Pepa Bueno

Voz 1727 11:52 Nicolás Maduro toma posesión hoy como presidente de Venezuela y es un cargo que puede ocupar en teoría hasta el año dos mil veinticinco cuestionado por toda la comunidad internacional con una fuerte oposición interna y un país a la deriva al acto no va a existir ningún representante del Gobierno español

Voz 24 12:09 por el billar buenos días buenos días ni España ni prácticamente ningún país europeo irá a la jura de Maduro que ganó las elecciones del mes de mayo con amplísimo margen pero sin que concurriera el grueso de la oposición la Unión Europea ha pedido que se repitan las elecciones porque según la comisión no fueron ni libres ni creíbles piden lo mismo trece de los catorce países americanos que conforman el grupo Lima sólo México se ha desmarcado y reconocerá al nuevo Gobierno venezolano

Voz 1727 12:31 hay precisamente en México se agrava la crisis de la gasolina es una falta de suministro que empezó con el plan el presidente López Obrador para acabar con el robo de combustible mediante tomas ilegales muy extendido allí el problema es que al cerrar tuberías para taponar los distribuidores clandestinos se han secado las gasolineras de buena parte del país Pascual Donate buenos días

Voz 1684 12:52 buenos días al menos ocho estados tienen problemas de abastecimiento las restricciones han llegado hasta Ciudad de México donde incluso se ha limitado la circulación de ambulancias

Voz 25 13:00 desde aquí desde las seis y media de la mañana llevó personas que

Voz 1275 13:03 con desde ayer a las ocho en la noche y las colas

Voz 1684 13:06 métricas repiten en las gasolineras por el retraso de los camiones cisterna que deben transportar el como usted

Voz 2 13:10 yo soy repartidor se vea llame quédese en gasolina

Voz 1684 13:14 yo aunque miles de personas no pueden trabajar el presidente López Obrador pide comprensión porque el cierre de las tuberías ha reducido el robo de combustible de mil cisternas al día a Veintisiete

Voz 4 13:23 que nos ayuden que nos apoyen para no dejarnos vencer por la delincuencia

Voz 1275 13:31 el Gobierno ha aumentado la vigilancia para evitar la subida de precios y la venta ilegal

Voz 1727 13:38 con los pensionistas a manifestándose en la calle cada lunes y el debate sobre las pensiones abierto la autoridad fiscal independiente ha hecho su aportación a ese debate acaba de proponer al Gobierno que eleve la edad real de la jubilación y también que se calcule la pensión en función de toda la vida laboral y no sólo por lo que este cotizado durante un periodo de tiempo concreto Javier Alonso buenos días

Voz 0858 14:00 buenos días Pepa ahora se calcula con los últimos veintidós años de cotizaciones elevarlo a toda la vida laboral perjudicaría quienes mantienen su empleo y sus condiciones hasta el momento de la jubilación porque al final de la carrera se cobran tradicionalmente las nóminas más altas en cambio podría favorecer a quienes se quedan en paro cerca de la jubilación o vean empeorar sus condiciones laborales la EEB cree también que se debe a dificultar la jubilación anticipada y que la Seguridad Social y deje de cargar con ciertos costes que pasarían a imputarse ahora a los presupuestos de los mil

Voz 1727 14:28 estaré yo y Caixabank y los sindicatos empiezan a negociar las condiciones del ERE por el cierre de ochocientas veintiuno oficinas en los próximos tres años y que va a afectar a unos dos mil quinientos trabajadores un nuevo frente para los empleados del sector bancario que ha perdido el treinta por ciento de la plantilla desde que empezó la crisis es navegan si entre dos mil ocho así

Voz 0534 14:51 ocho los bancos han recortado el treinta por ciento de la plantilla ochenta y seis mil puestos de trabajo destruidos eh sea cerrado el cuarenta por ciento de las oficinas más de dieciocho mil según los cálculos de los sindicatos Roberto torna mira responsable de Banca de UGT alerta de que no hay servicios bancarios en la mitad de los municipios del país

Voz 0027 15:11 excursión financiera

Voz 0873 15:13 qué lleva a que el cincuenta por ciento de los municipios en España eh no cuenten con oficina bancaria el servicio bancario no es sólo para inversores no sólo para ahorradores y por lo tanto el servicio bancario hay que garantizarlo el Estado debiera de garantizarlo

Voz 0534 15:28 propone una banca pública a partir de Bankia el ICO y correos dos mil diecinueve llega con el ERE de Caixabank en Unicaja se verán afectados otros setecientos puestos de trabajo en Santander también se esperan salidas por la integración del popular no obstante de los sindicatos destacan que hasta ahora los procesos de ajuste han sido negociados han primado las salidas voluntarias las medidas no traumáticas aunque otra de las consecuencias es que los que se quedan cubren a lo despedidos Joan Sierra Comisiones Obreras

Voz 26 15:57 los efectos devastadores sobre la conciliación porque no se puede realizar una conciliación efectiva sobre la salud de las plantillas e incluso sobre la igualdad no porque las prolongadas permanencia es que se exigen más allá de lo accionado pues repercuten muy negativamente sobretodo de la promoción de la mujer

Voz 0534 16:16 los sindicatos lamentan además lo que llaman oligopolio financiero porque más del setenta por ciento del negocio está en manos de cinco entidades

Voz 1 16:28 Mi camisa hawaiana tiene palmeras orquídeas igual Camacho hago todo lo posible para que no tenga también algo un agujero de bala

Voz 19 16:37 saben que estamos aquí me llamo Thomas Mc non es oye investigador privado de

Voz 1 16:46 la nueva serie de los creadores de Hawai cinco cero estreno en estos iba el once de enero en Calle trece disponible en Movistar Plus dial diecisiete

Voz 10 18:10 que sí que la promoverá para anunciar que venía el Rey León hoy por hoy pero no

Voz 0027 18:14 es el otro Rey León

Voz 30 18:20 este jueves en Hoy por hoy

Voz 0027 18:23 Julen Guerrero

Voz 30 18:25 determina eres

con Pepa Bueno y Toni Garrido en hoy

Voz 1275 18:41 Yeles parece la propuesta de la autoridad fiscal para rato

Voz 1772 18:44 pasar la edad de jubilación Ramón de Valencia

Voz 31 18:46 creo en una foro porque creo que estamos cerrando la puerta a toda esta juez de tu que puede optar a ese puesto de trabajo para alargar la edad de jubilación para gente que ha cotizado más de treinta años creo que no es no es muy viable ya digo la solución sería había

Voz 5 19:01 mira Adif Mercado de Mercados valioso que la gente joven empiece a trabajar y cotizar Miguel

Voz 1772 19:07 de Aranjuez buenos días buenos días

Voz 32 19:10 la edad de jubilación a los políticos deberían rebajase su o quitarse su paga vitalicia

Voz 1772 19:16 aquí sobre el acuerdo de gobierno en Andalucía opina Narciso de Huelva

Voz 33 19:19 muy irónico porque le de mal gusto oí

Voz 4 19:22 en México

Voz 33 19:25 que a lo que es rockero y a las pruebas que genera

Voz 4 19:27 con que volver a la calle para para derecho despropósito regresivo Palou en Andalucía en una opinión más de Nico de Alicante Si Ciudadanos

Voz 34 19:38 será la marca blanca de del PP Bono la marca premium es vox hay todo juntitos a gobernar Andalucía

Nico Narciso Miguel Ramón gracias a todo siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:02 qué tal buenos días ojo al frío hoy en Madrid la alerta por bajas temperaturas se extiende a toda la comunidad aunque en la capital no se lleva la peor parte menos siete grados de mínima van a marcar los termómetros en la sierra menos tres en el sur y en la comarca del Henares con algo más de viento además lo que acentuará la sensación de frío o quince menores de entre catorce y dieciséis años han sido detenidos en Madrid por bullying están acusados de acosar a dos hermanos de trece y quince años compañeros de clase que dejaron de ir al instituto precisamente para evitar insultos y agresiones físicas la policía los detuvo cuando estaban tirando botellas y piedras contra la casa de las víctimas Alfonso Ojea

Voz 0089 20:39 un caso de bullying o acoso escolar que se ha gestado en las aulas y que se ha desarrollado también

Voz 1275 20:43 hora del propio centro educativo el sábado

Voz 0089 20:46 quince de diciembre en la sala del cero noventa y uno recibe la llamada de auxilio de una mujer que solicita a los agentes porque una veintena de adolescentes ha rodeado el edificio en el que reside con su familia está incluso lanzando objetos contra la casa gritando insultos contra sus dos hijos varias patrullas del Cuerpo Nacional de Policía se desplazan a la zona justo en ese momento la veintena de jóvenes emprende la huida a la carrera se logra detener a quince de ellos que son transferidos

Voz 0027 21:11 al Grupo de Menores de la Jefatura Superior M

Voz 0089 21:14 esta acción ha desvelado que los dos hijos de la mujer de trece y quince años llevaban meses sufriendo acoso físico y verbal en el propio coles

Voz 5 21:21 ante estos abusos las víctimas dejaron

Voz 0089 21:23 de acudir a clase lo que envalentonó a los agresores les hizo presentarse sábado en la propia casa de los afectados la Fiscalía de Menores les ha retirado a los quince detenidos sus teléfonos móviles para obtener así pruebas de este acoso

Voz 1275 21:36 la FAPA Giner de los Ríos va a pedir formalmente hoy en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid que no se sancione a los alumnos que no denuncian el acoso escolar a sus compañeros según la nueva normativa que prepara el Gobierno de Ángel Garrido si callan pueden incurrir en una falta grave que podría ser castigada con hasta cinco días de expulsión Camilo Gené Presidente de la FAPE La Ventana de Francino

Voz 35 21:55 eso es un error pensemos que pensamos que es un error que al alumnado en lo que hay que es educarles en la convivencia en la prevención si esto al final pues acaba siendo perjudicial no el tener al alumnado hay presionado diciendo Si no haces esto te va a caer una pena de hasta cinco años cinco días después

Voz 1275 22:22 el Consejo Escolar se reunirá la próxima semana para aprobar el nuevo decreto de convivencia cono sin cambios que se está elaborando por el trámite de urgencia jueves diez de enero más en titulares con Virginia Sarmiento la plataforma dulce del Tercer Sector que agrupa las ONGs más pequeñas denuncia que la Comunidad de Madrid no les ha entregado aún las ayudas del IRPF destinadas a personas en situación de extrema pobreza es el segundo año consecutivo que esto ocurre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca pide que se les convoque también a la reunión anunciada por el delegado del Gobierno con jueces fiscales Ayuntamientos y Comunidad para atender a familias desahuciadas hoy hay previsto un nuevo desalojo energúmenos a once en Lavapiés ya hay fecha y lugar para el anuncio de candidatos del PP para las próximas elecciones Pablo Casado ha elegido el Teatro Goya para dar los nombres este domingo es el mismo lugar que utilizó Podemos en las elecciones generales de dos mil quince euros deportes el Real Madrid de baloncesto recibe hoy al Olympiacos griego en la Euroliga anoche el Real Madrid ganó en la Copa del Rey en fútbol al Leganés tres cero Girona y Atlético de Madrid empataron a uno el Getafe ganó uno cero al Valladolid en

Voz 0027 23:19 esos partidos de Copa

Voz 1275 23:27 siete y veintitrés minutos de la mañana vamos a través de las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 36 23:32 buenos días a esta hora encontramos el tráfico intenso de entrada a la capital madrileña por la A uno en San Sebastián de los Reyes lados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la IV a la altura de Pinto is San Cristóbal de los Ángeles la cinco en Campamento las seis en Majadahonda y El Plantío Yell la M607 en Colmenar Viejo Tres Cantos en la M40 circulación lenta en balde Marín túneles del Pardo en Montecarmelo hacia la uno entre Vallecas y Coslada dirección a dos en el barrio de La Fortuna y Pozuelo sentido A seis por último retenciones en la M cincuenta en Alcorcón Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña

Voz 1275 24:12 en la capital como despierta esta mañana el tráfico pantallas para alcanzar buenos días

Voz 37 24:15 muy buenos días Laura con mucho frío mucho tráfico lento es incidencias una de ellas un accidente en la M treinta a la altura de Moratalaz en sentido norte están ocupando la Cal el carril derecho en la calzada central y provocando retenciones que ya de por si las teníamos desde primera hora de la mañana en Méndez Álvaro por otro lado hay un autobús averiado en la entrada por la A seis a la altura de la glorieta del Cardenal Cisneros está ocupando también el carril derecho no duden que en muy poquito tiempo también a general algo de tráfico lento en la zona por otro lado tráfico muy lento a ambos lados de la M30 en sentido norte y en la entrada por Santa María de la Cabeza

Voz 1486 28:16 podrá discutirse suponemos en el informe si Madrid central ha tenido algo que ver con esto o no pero lo que no se puede decir es que Madrid central ha empeorado las fosas porque eso no se corresponde con los datos datos lo que dicen es que este año ha sido sensiblemente más barato

Voz 1275 28:34 después de más de un año de obras reabre el lago de la Casa de Campo comenzó a vaciarse en diciembre de dos mil diecisiete querían tenerlo listo para el pasado verano pero las lluvias obligaron a retrasar los trabajos el Ayuntamiento ha renovado el embarcadero reparado el muro y las barandilla las que ha plantado árboles y arbustos solidariza arte así se llama el proyecto solidario que se han sumado XXXV reconocidos artistas fotógrafos de la talla de Isabel Muñoz o de Ramón Masats que han donado sus obras para que sean vendidas los beneficios van a ir en apoyo a la causa saharaui Javier Jiménez Bas

Voz 0887 29:02 beneficios que tratarán de paliar las numerosas carencias que tiene la escuela de formación audiovisual Abidine Uld Salek que nació con la finalidad de ofrecer una solución parcial a las necesidades de formación profesional y cultural de la población de refugiados saharauis de los campamentos de Tinduf unos campamentos que conoce bien Blanca Berlín

Voz 48 29:21 yo estoy en cuatro ocasiones en los campamentos de Tinduf Argelia y realmente creo que fue una vez que las allí pues no puedes dejar de de trabajar porque esta gente creo que tenemos de ver compromiso con con la población de refugiados saharauis que sean muy necesitadas de ayuda

Voz 0887 29:39 en su galería en la calle Limón veintiocho se exponen las obras de treinta y cinco artistas varios Premios Nacionales de Fotografía las obras se pueden adquirir hasta este próximo sábado día doce

Voz 1275 29:49 el grado tenemos a esta hora de la mañana en el centro de Madrid

son las siete y media las seis y media en Canarias comienza el jueves diez de enero y entramos en seguida en todo lo relacionado con el Pacto andaluz y con el resto de la actualidad de este día tan frío pero antes volvamos a Barcelona porque los Mossos d'Esquadra están buscando a esta hora todavía a la chica menor de edad supuestamente relacionada con la muerte de su madre apuñaladas esta noche última hora Joan Bofill

Voz 0931 30:32 entre las nueve y las diez de esta noche el otro hijo de esta mujer ha llegado Casas ha encontrado a la madre muerta por varias puñaladas en todo el cuerpo tendida al lado de la cama en el piso en el que viven en el seno en el centro da Bañolas en Girona ha sido este joven quién ha llamado a la policía los agentes encontraron un cuchillo con sangre en la habitación apunta que sería la del crimen además ha aparecido una nota manuscrita de despedida de esta menor de diecisiete años que a esta hora Se desconoce dónde están y en qué estado por lo que se sospecha que estaría relacionada con este crimen

Voz 1727 31:02 allí la mejor puerta de entrada hoy a todo lo que publican los periódicos que es muchísimo sobre el pacto de la derecha en Andalucía es Aimar una viñeta la de los humoristas gráficos Miki Duarte en el diario The Sun

Voz 0027 31:16 Villa en esa viñeta se ve a Moreno Bonilla en el mundo yo casi como un espantapájaros con los brazos estirados a su derecha Santiago Abascal el líder de Vox mete su brazo por una de las mangas de Moreno Bonilla estira por dentro de la chaqueta el brazo lo saca por la otra manga de Moreno Bonilla ahí está Juan Marín el líder de Ciudadanos en Andalucía que estrecha muy fuertes a mano esa mano que realmente está estrechando es la de Vox pero sabiéndolo o no Marín el de Ciudadanos dice muy convencido mientras aprieta oye que yo no quiero nada Combo

Voz 1727 31:46 ya bueno pues la alianza que el PP inicia con sus hermanos los que se fueron al partido de extrema derecha y sus posibles consecuencias tiñe hoy de prudencia incluso los editoriales más conservadores

Voz 0027 32:00 ejemplo ABC dice los andaluces pidieron cambio y lo tienen con los meses se determinará si este experimento inédito de promover un gobierno de centro derecha con los votos de una derecha más intransigente y populista que ya está siendo duramente criticada en algunos sectores del PP puede ser o no el ensayo de una alianza futura para la gobernabilidad de España esto lo dice a ABC el mundo habla de legítimas diferencias ideológicas entre PP Ciudadanos y blogs a los que encuadra dentro del centro derecha liberal el PP se ha movido con habilidad para traer a Vox sin traicionar a ciudadanos del mundo que lo importante según este periódico es que habrá cambio en Andalucía tras Train

Voz 1727 32:34 hay seis años de régimen socialista obliga a las ocho de la mañana vamos a chequear cómo lo ve la prensa del resto de Europa porque es muy interesante pero antes un aperitivo Rafa Muñiz en Francia por ejemplo el conservador Le Figaro se refiere al acuerdo Luz del PP con Ciudadanos y Vox como un terremoto político y destaca la derecha en España no ha hecho un cordón sanitario a la extrema derecha

Voz 1772 32:55 se pregunta además si Andalucía será el laboratorio de las próximas elecciones generales y autonómicas también en Francia el Presse titula que el partido de Valls salí a la extrema derecha en Andalucía a pesar de las advertencias del ex primer ministro galo en The Telegraph leemos que Ciudadanos ha mantenido una deliberada distancia con el partido de Abascal bajo la atenta mirada de sus aliados políticos europeos como Macron han sido unas negociaciones febriles asegura el británico The Gardian que considera que Vox ha demostrado su capacidad para dar forma al debate político ganar concesiones simbólicas

Voz 1727 33:28 en esta nueva forma que el PP le ha dado al debate político las mujeres del Partido Popular se cuecen en silencio así titulan Pilar Portero y Ana que añil su artículo de hoy en el Huffington Post

Voz 0027 33:40 aseguran que los grupos de whatsapp de las mujeres del PP llevan días echando humo las ex diputadas que más han luchado por la igualdad dentro del partido no dan crédito a lo que está pasando incluso tienen miedo a represalias si expresan su apoyo a la causa feminista en público dicen Vox ha sabido recoger en la cojones de los hombres esto lo hizo una diputada popular que también reconoce que las mujeres del PP se distinguen por no levantarse jamás nunca hacen nada esto es entrecomillado

Voz 1727 34:05 grande y aunque sea sólo por interés electoral seguro que preocupará en las filas populares esta encuesta que publica hoy el diario punto es y que titula Vox cuenta ya con el apoyo de un millón y medio de ex votantes del partido

Voz 0027 34:18 popular según esa encuesta de celeste Vox conseguirá un ocho con uno por ciento de los votos en las próximas generales au si hoy se celebraran esas generales esas son dos millones de posibles votantes de donde salen pues según la encuesta un millón y medio de antiguos votantes del PP trescientos mil de ciudadanos noventa y seis mil de Unidos Podemos cincuenta y nueve mil del Partido Socialista por bloques la encuesta da un cincuenta y uno por ciento de los votos a las derechas a la suma de PP Ciudadanos y Vox un cuarenta por ciento a la izquierda la suma de PSOE y Unidos Podemos los socialistas siguen siendo la primera fuerza con el veinticuatro por ciento pero les pisa los talones el PP con el veintitrés por ciento

Voz 1727 34:58 hay vida más allá del Pacto Andaluz poesía hay vida pero no se quedan muy diferente Donald Trump viaja hoy a la frontera con Texas para defender la construcción del muro con México y atención a esta carta que el describe en el Washington Post norma Pimentel que es la misionera icono de la defensa de los migrantes en la frontera mexicana

Voz 1772 35:18 querido presidente si visita el centro en el que trabajo verá familias reponiendo fuerzas antes de seguir su ruta EEUU voluntarios preparando sopa o niños jugando en el patio por la mañana les damos un letrero en inglés que dice por favor ayúdenos no hablo inglés que autobús necesito coger y concluye soy testigo de cómo trabajando juntos personas de diferentes religiones nos podemos poner de acuerdo para ayudar al que tenemos ante independientemente de quién sea de donde venga debemos priorizar la dignidad humana Gail Collins ironiza en el New York Times tenemos que mirar al lado positivo del asunto claro que hay un cierre de gobierno Ike trampa arrojado a la nación al caos pero un cierre de gobierno y que Trump pero podría ser peor podría haber exigido un foso ardiente entre Estados unidos y Canadá veis dice gays

Voz 50 36:06 siempre hay un resquicio de esperanza veis como no hay vida muy

Voz 1727 36:11 pero más allá de nuestras fronteras aunque la polémica del día allí en Estados Unidos la está protagonizando el hijo mayor detrás

Voz 1772 36:17 lo que dice en sus redes sociales esto sabes porque disfrutas en un día en el zoológico porque los muros funcionan le ha respondido esta madrugada en la CNN Van Jones que es ex consejero de Barack Obama

Voz 4 36:30 pero es así

Voz 40 36:34 Löwen

Voz 1772 36:39 si hubiera una mínima sensibilidad sobre este asunto dice no con pararía negros latinos o gente pobre con animales Un portavoz de Trump Jr ha dicho en el periódico The Hill que el mensaje no pretendía ser racista

Voz 1727 36:53 pues menos mal que no lo pretendía aquí en España sobre las lagunas de Rodrigo Rato en su declaración ante el tribunal que lo está juzgando por la salida a Bolsa de Bankia hoy escribe el corresponsal financiero Íñigo Barrón en el país una memoria selectiva

Voz 0027 37:07 así lo titula dice en las casi nueve horas de comparecencia ante el fiscal del caso Bankia Rato ha demostrado un gran dominio de fechas de cantidades de hechos de su antiguo banco ha mostrado una minuciosa preparación de su defensa y precisamente por eso sorprenden algunos vacíos selectivos en su memoria ha recurrido al socorrido no lo recuerdo en varios temas de relevancia como las llamadas de atención del Banco de España o la dimisión del vicepresidente de la entidad José Luis Olivas

Voz 1727 37:31 sobre presunta corrupción alucina con esto la Fiscalía pide más de dos años de prisión para un concejal de Arcos de la Frontera en la provincia de Cádiz por robar dieciséis toneladas de leña municipal para su chimenea

Voz 0027 37:44 pública esta mañana El País Francisco Muñoz que así se llama supuestamente se aprovecho de unas obras de remodelación de un camping municipal para hacerse con la madera de los cipreses que tuvieron que ser talados y no sólo eso sino que la fiscalía sostiene que utilizó a empleados municipales para que le cortan la leña en trozos más pequeños de lo habitual para aquel entraran en su chimenea el Ministerio Público es la Fiscalía pide para Muñoz veintisiete meses de prisión pero caen

Voz 5 38:06 eh aquí en España la periodista de El Confidencial Ángeles Caballero estuvo en la rentrée de Irene Montero

Voz 0027 38:19 con los acordes de la Puerta Violeta de roza Allen apareció Montero que puso en pie a un público de mujeres emocionadas entre ellas Karmele Marchante dice ser de pidió el aplauso ensordecedor para una mujer que ha parido es lo que destaca el caballero a veces un gesto tan ordinario tiene una respuesta extraordinaria y mientras Pablo Iglesias bañando las criaturas dice dice la periodista Ángeles Caballero quizá eso sea lo extraordinario

Voz 1727 38:44 la universidad española afronta el retiro del cincuenta por ciento de sus catedráticos en siete años que no es mucho eh

Voz 0027 38:50 está tan envejecida la universidad española que de dos mil dieciséis a dos mil veintitrés va a perder está perdiendo a dieciséis mil doscientos docentes casi un diecisiete por ciento de su plantilla lo publica hoy El País lo lleva a portada además es un panorama que alerta a las universidades que temen perder capacidad por ejemplo para atraer proyectos de investigación Carlos Merino que es profesor titular de la Carlos III alerta de que se va a perder bastantes y los doctores no han tenido la precaución de formando el relevo o no han podido hacer

Voz 1727 39:17 queremos que lo hayan hecho quiénes ya tienen edades obra para jubilarse pero no lo harán en nuestras estanterías son dos iconos culturales del siglo XX que cumple noventa años

Voz 10 39:32 nacieron en el año de la Gran Depresión para para

Voz 0027 39:35 lógicamente hacer muchas vidas más felices lo destaca el país Tintín todos universo comenzarán a publicarse el diez de enero sea un día como hoy de mil novecientos veintinueve y apenas una semana después el diecisiete de enero un marino tuerto de antebrazo musculado llegaba a nuestras vidas La Voz de Galicia cuenta hoy que enmarcado en ese aniversario Tintin va a volver al con con una reducción digital en color sus aventuras en África dije Ramos volviendo Andalucía

Voz 1727 40:04 a Rafa no por Vox nos asusten sino porque el New York Times que es muy listo un gran periódico ha elegido a una de las provincias andaluzas a Cádiz como uno de los cincuenta sitios que visitar este año

Voz 1772 40:18 sobre su capital Cádiz el diario dice que tiene un ambiente más parecido a La Habana que a Madrid destaca la riqueza culinaria del Puerto de Santamaría como el tres estrellas Michelin a poniente o las aldeas que tiñen de blanco Jérez de la Frontera

Voz 1727 40:31 vamos que tiene que venir el New York Times a decirnos solo

Voz 5 40:43 equivocarse creer que el mejor seguro es el más caro Duarte tráete a la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos tiene

con Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1161 43:08 será el que cierre la jornada de octavos en los partidos de ida desde las nueve y media en el Ciudad de Valencia Levante Barça novedades Adriá Albets buenos días

Voz 0017 43:16 buenos días el Barça viaja esta mañana a Valencia sin varios de los titulares Valverde le da descanso a Leo Messi Luis Suárez Piqué Rakitic y Alba también se queda en Barcelona Munir que no va a jugar más con la camiseta del Barça Valverde confirmó ayer que Munir ha decidido no renovar y el club ha tomado la decisión de que no juegue más esperan que pueda salir en el mercado de invierno donde buscarán incorporar a un delantero centro habrá bastantes rotaciones esta noche en el once del Barça debutará Jason Murillo tendrán minutos también algunos chavales del filial porque Valverde se lleva cuatro para el partido de esta noche Ricky Puig Miranda Schumi Inbursa baguette en lateral senegalés que se estrena en una lista

Voz 1161 43:55 convocados con el primer equipo en los locales el técnico Paco López también ha dejado fuera de la convocatoria jugadores importantes como Roger Vardy o Pierre va a arbitrar el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea antes comenzarán los otros dos a las siete y media Athletic Sevilla novedades Diego González buenos días

Voz 0017 44:09 hola buenos días primera de las dos ocasiones en las que se van a medir Athletic y Sevilla en San Mamés en apenas tres días el domingo será el Liga y por eso el Sevilla en Bilbao Garitano pierda youtuber Chechenia Raúl García por lesión ya gané ha cedido al Numancia habrá rotaciones ha llamado a Íñigo Vicente una de las perlas de Lezama pero no va a desperdiciar la Copa avisa el técnico rojiblanco mientras Machines se ha traído a veintitrés jugadores también mover a su once la ausencia del mundo Vázquez es sin duda lo más destacado en los hispalenses que son junto con los rojiblancos por otro equipo con gran tradición copera entre los dos han disputado cuatro de las a última siete finales de Copa se estrena en el palco el nuevo presidente del Athletic Aitor realice que verá cómo órbita

Voz 1161 44:43 la el colegiado madrileño Del Cerro Grande y desde las ocho y media en el Villamarín Betis Real Sociedad novedades Santi Ortega

Voz 1870 44:48 las ocho y media en el Benito Villamarín Betis Real Sociedad con las ausencias de Juniors Sidney inuit la Copa de Asia este último en el equipo de Quique Setién que hará rotaciones con respecto al último encuentro frente al Huesca pensando también recibir al Real Madrid en el partido de Liga del próximo domingo frente a la Real Sociedad también con ausencias significativas como la de Rubén Pardo entre otros por problemas médicos ocho y media ida de los octavos de final en el Villamarín

Voz 1161 45:12 Betis Real Sociedad que será arbitrado por el colegiado aragonés Jaime Latre los tres partidos completan esta jornada de su ronda de octavos que ayer nos dejaba otros cuatro resultados Real Madrid tres Leganés cero goles de Sergio Ramos tal discutido penalti sobre Odriozola antes del descanso marcaban en la segunda parte Lucas Vázquez y Vinicius Brahim días pudo disputar sus primeros quince minutos como madridista Girona uno Atlético Madrid uno goles de Griezmann en el inicio de la primera parte y empate de Lozano antes del descanso Villarreal dos Espanyol dos los amarillos empataban un cero dos de los últimos cinco minutos con goles de Camby Ibaka habían marcado para los catalanes Darder y Álex López debutó Iborra en los amarillos y Getafe uno Valladolid cero marcaba Ángel en el minuto noventa y uno y además hoy arranca el Mundial de balonmano con en Alemania Corea mañana debutará España ante Bahrein

Voz 38 45:55 a lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo anti rock folk y rock sólo uno Unico conduce el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes con renting oferta Falls bajen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es falso

