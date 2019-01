Hoy por Hoy (10/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días estuvo claro desde el dos de diciembre y sólo faltaba la representación de las negociaciones P Ciudadanos y Vox suma mayoría absoluta parlamento andaluz y las derechas no iban a dejar escapar la Junta el gobierno de la comunidad más poblada de España santo y seña del socialismo español que la ha gobernado durante treinta y seis años el acuerdo final es en realidad el acuerdo de principio gobernarán PP y Ciudadanos gracias a los doce votos de Vox fin de la

Voz 0027 00:38 a representación por el camino los ultras

Voz 1727 00:40 han ganado protagonismo el PP se sitúa en el centro del tridente pero veremos si con riesgo de quedar emparedado y Ciudadanos cómo gobernará Andalucía sin hacerse la foto con Vox pero aunque ellos siguen como si ese detalle fuera irrelevante sus socios europeos Macron sin ir más lejos los ha puesto bajo vigilancia los documentos que han entregado otras las negociaciones son muy genéricos está claro el giro conservador en lo económico ahí no había fisuras tienen los tres partidos un programa muy similar está claro también que Vox renuncia a derogar la ley de la violencia de género pero pero los populares asumen el discurso de los ultras en asuntos tan sensibles como la educación segregada el aborto o la inmigración tumban además la ley andaluza de la memoria histórica con otro lenguaje al documento original de Vox pero son cesiones que radicalizan al Partido Popular cobran a Ciudadanos toda la prensa europea se hace eco hoy de la Constitución en España del primer Gobierno que se apoya en la extrema derecha desde el fin de la dictadura

Voz 0027 01:44 Pepa Bueno

Voz 1727 02:02 es jueves diez de enero hoy a las nueve vamos a hablar con el vicepresidente con el que será vicepresidente de este Gobierno con Juan Marín de Ciudadanos ya además esta mañana poco después a partir de las nueve y media analizaremos las ideas que la autoridad fiscal independiente propone incorporar al debate sobre la reforma de las sones Aimar entre otras calcular la pensión

Voz 0027 02:23 teniendo en cuenta toda la vida laboral del trabajador también dificultar la jubilación anticipada y por lo tanto retrasar la edad real de jubilación o aligerar algunos de los costes con los que carga actualmente la Seguridad Social y que los asuman los ministerios

Voz 1727 02:36 los treinta y siete mil empleados de Caixa Bank se levantan este jueves pendientes de una negociación la del ERE entre la dirección y los sindicatos

Voz 0027 02:44 hacer banco del país busca la salida de hasta dos mil quinientos trabajadores en su día se habló de bajas incentivadas pero la dirección ya habla de y traslados

Voz 1727 02:51 desde el inicio de la crisis financiera hay desde el inicio de la irrupción digital el sector financiero han cerrado cuatro de cada diez sucursales Roberto torna mira de UGT habla de exclusión financiera

Voz 0978 03:03 son financiera

Voz 1 03:04 qué lleva a que el cincuenta por ciento de los municipios en España eh no cuenten con oficina bancaria

Voz 2 03:17 sí colas Maduro cantaba victoria en mayo del año

Voz 3 03:21 pasado buenas selecciones prácticamente sin oposición que hoy toma posesión como

Voz 1727 03:25 presidente de Venezuela en principio hasta dos mil veinticinco

Voz 0027 03:28 su gobierno no lo reconocen y la oposición venezolana ni buena parte de la comunidad internacional España de hecho no va a enviar a ningún representante al acto de hoy y la Unión Europea ya ha pedido nuevas elecciones libres y justas

Voz 1727 03:38 México acaba de encontrar veinte cadáveres diecisiete de ellos quemados justo al lado de la frontera con Estados Unidos cerca de la ciudad de Nuevo Laredo

Voz 0027 03:47 hoy precisamente Trump viaja a la frontera para defender in situ su muro el hijo del presidente ha dicho en las últimas horas saben porque la gente disfruta yendo alzó porque los muros funcionan han generado mucho escándalo estas palabras que comprar implícitamente a los inmigrantes con animales

Voz 1727 04:03 en España la Conferencia Episcopal reconoce que la catedral de la Almudena no es el mejor sitio para enterrar los restos de Franco Luis Argüello es el secretario general de los obispos españoles anoche en veinticuatro horas

Voz 4 04:14 me veía al dictador Franco en la cripta de la Almudena no me parece el lugar más adecuado pero reconozco que la familia tiene un derecho

Voz 1727 04:23 ya son tres las mujeres que han denunciado a uno de los detenidos por la violación de Nochevieja en Callosa d'En Sarrià

Voz 0027 04:29 son denuncias por intento de secuestro y agresión sexual las han presentado a raíz de su detención en Alicante y una de las mujeres que ha acudido a la policía es una menor de diecisiete años

Voz 1727 04:37 Joyce entregan diez mil firmas pidiendo que Eduardo Zaplana salga de la cárcel

Voz 0027 04:41 por razones humanitarias las van a presentar en el Consejo General del Poder Judicial pero la Fiscalía igual que la jueza que instruye el caso se va a oponer a la excarcelación del ministro que padece leucemia

Voz 1727 04:50 y escuchen esto un telescopio de Canadá detectado unas misteriosas señales de radio que llegan desde una galaxia a mil quinientos millones de años luz de la Tierra

Voz 0027 05:00 Ram lo publica la revista Nature y aunque lo primero que pensamos saber esto es que hay vida en el espacio con la principal hipótesis de los investigadores es que esas señales provienen de una estrella de neutrones con un campo magnético muy fuerte

Voz 1727 05:16 en los deportes un Barça desconocido sin Messi Luis Suárez cierra esta noche la ronda de octavos de la Copa del Rey Sampe

Voz 1161 05:22 desde las mi median en Valencia ante el Levante reserva fuerzas Valverde en el mes más cargado de la temporada aparte de no convocarle a sorprendía Messi tampoco entran en la lista titulares como Piqué Alba o Rakitic además de Munir castigado por no renovar con el club antes a las siete y media Athletic Sevilla y luego a las ocho y media Betis Real Sociedad jugados ayer Realmadrid tres Leganés cero Girona uno Atlético de Madrid y Villarreal dos Español dos y Getafe uno Valladolid cero

Voz 1 05:45 y el tiempo Jordi Carbó frío verdad buenos días buenos días seguir frío de India

Arnau incluso mañana por debajo de lo que sería habitual una mañana normal de invierno pero váyase era un frío poco persistente de ahora destacamos por ejemplo en la ciudad de Madrid una mañana de esas que varía mucho la temperatura dependiendo del entre los cero y los tres grados hay siete de media en Barcelona cinco en Sevilla dos en San Sebastián nubes en el Cantábrico los Pirineos y Baleares con algunos chubascos durante la mañana pero acabarán desapareciendo mucho más sol durante la tarde con muy buena la visibilidad las máximas se notará que bajarán más de media unos cinco grados respecto a ayer el máximo de frío lo esperamos la próxima madrugada y sobre todo mañana por la mañana

Voz 0027 06:31 los que se conformen con el

Voz 7 06:50 saben que estamos aquí me llamo Thomas Mc Mahon es hoy investigador privado

Voz 8 06:59 te mando nuevas series de los creadores de Hawai cinco cero estreno en exclusiva el once de enero en Calle trece disponible en Movistar Plus días

Voz 0978 07:09 siete

Voz 1727 08:49 a las ocho y nueve las siete y nueve en Canarias consumado el pacto de la derecha por el que los ultras van a tener cogidos de los escaños a PP y Ciudadanos esta mañana la presidenta del Parlamento de Andalucía inicia la ronda con los partidos antes de proponer al candidato Bonilla para la investidura y allí en el Parlamento está ya Sara Armesto Sara buenos días

Voz 1874 09:11 hola buenos días el primer grupo será el que va a recibirla

Voz 1727 09:14 es el Parlamento Marta Bosquet es al PSOE que fue el partido más votado y que está a punto de precipitarse por el barranco de la pérdida del mayor y más duradero poder territorial que ha tenido nunca

Voz 1874 09:25 sí a las diez de la mañana abrirá la ronda de consultas el portavoz del PSOE Mario Jiménez como fuerza más votada postulará para la investidura Susana Díaz aunque sin éxito tras el acuerdo que firmaron las derechas ayer tarde aquí mismo a lo largo de la jornada las sucesivas consultas con los portavoces parlamentarios la presidenta del Parlamento constatará que el popular Juan Manuel Moreno reúne los suficientes votos para ser elegido nuevo presidente de la Junta en primera votación tiene junto a sus veintiséis diputados los apoyos de los veintiún diputados de Ciudadanos y los doce de Vox en total cincuenta y nueve votos cuatro más de la mayoría absoluta el resultado no porque conocido está generando menos expectación en este Parlamento ha Unami de oscuras ya comienza el trasiego de periodistas y cámaras para cubrir esta jornada

Voz 1727 10:07 Sada cuál es la fecha más probable para la investidura

Voz 1874 10:11 pues es tras esta ronda de consultas que terminará a las cinco de la tarde mañana se va a reunir la Mesa del Parlamento para fijar la fecha del pleno de investidura que será previsiblemente la semana que viene el próximo miércoles es la fecha que más se baraja tanto la presidenta del Parlamento como el candidato del PP Moreno Bonilla han abogado por celebrar cuanto antes esta sesión para iniciar el nuevo tiempo político en Andalucía

Voz 1727 10:32 gracias Sara Diego Suárez es el director de contenidos de la SER en Andalucía buenos días Diego

Voz 0502 10:36 buenos días Pepa que sabemos a esta hora más concreto

Voz 1727 10:38 de como puede ser el futuro Gobierno de la Junta bosque

Voz 0502 10:41 es un gobierno con menos consejerías según avanzó ayer ciudadanos previsiblemente de trece pasarían a once repartidas a partes iguales entre el PP que asume la Presidencia y Hacienda ciudadanos que tendría la vicepresidencia y ha reclamado las áreas de regeneración y lucha con

Voz 1093 10:54 tras la corrupción la economía el empleo la empresa

Voz 0502 10:57 comercio innovación y educación respecto a la concesión del PP a Vox la Consejería de Familia ciudadano matiza que su acuerdo con el PP la incluye en la cartera de Salud y que se llamaría sanidad de Infancia y Familia la formación naranja si deja claro que no habrá compartimentos estancos que un órgano común coordinará todas las decisiones para materializar los acuerdos de gobierno de ambas formatos

Voz 1727 11:17 además gracias Diego los populares respiran esta mañana para empezar Moreno Bonilla que hace un mes mes y medio tenía cara de excandidato sustituido por una gestora y que ayer aparecía como futuro presidente la dirección nacional de Pablo Casado cierra con victoria por tanto la primera gran batalla que ha dirigido desde la calle Génova aunque haya sido a costa de confirmar a Vox como interlocutor María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 11:43 hola buenos días Pepa yo y María Jesús como en el

Voz 1727 11:45 día siguiente de unas elecciones cada partido se declara ganador el primero el PP clase

Voz 1461 11:50 sí la verdad es que en el PP están eufóricos creen que lograron ganar el órdago a Vox cerrando un acuerdo de treinta y siete puntos en el que conceden como ha dicho Diego Suárez la creación de una Consejería de Familia y la sustitución de la ley de Memoria Histórica por otra de concordia el resto de medidas dicen son asumibles para ellos y algunas son polémicas pues bueno explican que están redactadas de tal forma que no se comprometen a nada así el Génova de lo que más presumen es de haber logrado que el partido de Abascal renunciara a la barbaridad de derogar las leyes de violencia de género igualdad protección del colectivo LGTB algo que no podía ir recogido ningún pacto es para los populares todo un triunfo tanto que ayer por la mañana había quién criticaba las negociaciones por la tarde terminaba aplaudiendo el trabajo de García jefe Maroto llegaron las felicitaciones las alabanzas por supuesto destacar que Casado se ha apuntado un gran tanto para forjar su liderazgo

Voz 1727 12:40 pero lo evidente es que el el Partido Popular ha asumido en este viaje por conveniencia o quizá por combinación del nuevo PP postulados de los ultras no tumba la ley de violencia de género es verdad pero escuchen anoche al secretario general a Teodoro García Egea cuando Ángels Barceló en Hora Veinticinco intentaba que definiera la violencia de género

Voz 12 13:00 reconoce el Partido Popular que hay un problema de violencia machista en este país

Voz 1655 13:04 pues mire yo reconozco que en muchas ocasiones hay un problema de violencia luego dentro de esto pues se podemos calificar la distintos tipos de violencia no pero para mí los agresores son agresores y la víctima son víctimas pendientes veinte es su género o o de su condición no ir de específicamente de pacto de Estado que ese impulso en su momento viene a reconocer un problema importante que ese

Voz 13 13:32 que el estoy describiendo

Voz 1655 13:35 qué pues durante la convivencia pues hay personas en mujeres que están siendo agredidas por personas que viven con ella y que en ocasiones hay niños al cargo eso el Estado tiene que dar una solución durante la convivencia

Voz 1727 13:49 mujeres agredidas por personas que viven con ellas en fin en cualquier caso la pregunta esta mañana es con qué votos va a aprobar el nuevo presidente lo que sus mayores han aquí

Voz 1093 13:57 dado con Vox porque el partido de Rivera sigue mantel

Voz 1727 14:00 viendo que el suyo es un acuerdo sin pecado concebido que ellos no tienen nada que ver con los ultras y que no están obligados por tanto apoyar las medidas que el PP ha pactado con los de Abascal José Manuel Villegas anoche también en Hora veinticinco

Voz 14 14:12 el gozo que lo vinculan a ciudadanos para nada ni nos sentimos concernidos por ese por ese acuerdo está el compromiso de ciudadanos con los andaluces el compromiso si hubiera el Gobierno de cambió que me hubiera populistas dentro del Gobierno y que el pacto de gobierno entre ciudadanos y que se respetara sin Topal se ha cumplido

Voz 1727 14:36 pero estos equilibrismo se le pueden durar poquito lo justo a ciudadanos Adrián Prado buenos días

Voz 1093 14:43 qué tal Pepa buenos días porque la extrema derecha Adrián

Voz 1727 14:45 Santa hacerle sudar votación a votación en el Parlamento

Voz 0019 14:48 sí en Vox ya anuncian que van a hacer una oposición firme al PP y a Ciudadanos sigue con su representación parlamentaria seguirán luchando para defender algunas de sus propuestas más polémicas que finalmente no figuran en el acuerdo con el PP fuentes de la formación de ultraderecha los dicen que la voluntad de llegar a un acuerdo con los populares era clara desde el principio y que sabían que muchos de sus planteamientos no se iban a aceptar pero los han puesto encima de la mesa precisamente para eso para dejar claro que no renuncian a su programa electoral ya que durante la legislatura se puedan desarrollar algunas de esas medidas de hecho los de Abascal Segarra en ese

Voz 0502 15:18 Perea para decir que no han defraudado a su electorado rebaja

Voz 0019 15:20 dando sus pretensiones iniciales el argumento es que nadie va a restringir su capacidad de desarrollar sus ideas en el Parlamento andaluz por eso Nos dicen seguirán defendiendo por ejemplo que se derogue la ley andaluza contra la violencia de género conscientes de que ahora mismo esa era una batalla perdida con el PP en Vox Pepa se muestran pragmáticos Nos dicen es mejor tener un acuerdo que no tiene

Voz 0978 15:39 verlo gracias

Voz 1727 15:40 Adrián son ahora las ocho dieciséis minutos de la mañana a las siete y dieciséis en Canarias abrimos línea con algunas corresponsalías de la sede en Europa Londres Begoña Arce buenos días buenos

Voz 0273 15:52 París Carmen Vela que tal cómo estás

Voz 1727 15:55 cómo se ve desde la la perspectiva europea que lectura hacen los analistas de lo que está ocurriendo en Andalucía la repentina irrupción en la política española de la ultraderecha populista que ya había brotado en el continente pero hasta ahora no aquí empezamos por la tierra de Marine Le Pen Carmen

Voz 1874 16:11 bueno todavía es pronto pero los diarios ya lo refleja les hago destaca que en España la derecha obtiene el apoyo indispensable de la extrema derecha debo para gobernar en Andalucía que es la región más poblada una alianza inédita que polemista en España el diario conservador resalta que no hay cordón sanitario en nuestro país L'Express titula que el partido de Valls se alía la extrema derecha en Andalucía el ex primer ministro que aspira a conquistar Barcelona dice esta revista advertía de la incongruente este amoral que representaría un acuerdo con la extrema derecha pero su voz no ha pesado en Lemon digital se menciona también en España la derecha y la extrema derecha se alían para gobernar Andalucía Isère recuerda que Vox con el once por ciento es la primera aparición de la ultraderecha desde la llegada de la democracia hay recordamos que desde el Elíseo se advertía que se observaba con atención se vigilaba la actitud de Ciudadanos porque aquí en Francia

Voz 1093 17:06 ningún partido democrático pacta con la

Voz 1874 17:09 como los hombres de negro durante la crisis

Voz 1727 17:11 sí sí bajo vigilancia han puesto a ciudadanos desde desde el partido desde el movimiento de Macron tu aliado pretendido en Europa y en Reino Unido Begoña

Voz 0273 17:22 más que análisis aquí explica los británicos lo que ha ocurrido en Andalucía la extrema derecha logra un acuerdo de gran significado señala la BBC una coalición de partidos de derecha va a gobernar la región más poblada de España tras un acuerdo con la extrema derecha la cadena pública explica los mecanismos de gobierno de ese pacto lo mismo que hace el Daily Telegraph el diario conservador alude a la sorpresa del resultado obtenido dice por el ultra católico Vox la primera vez que la extrema derecha logra representación parlamentaria en España al igual que la BBC el Telegraph subraya que el partido pretende eliminar la legislación que protege a las mujeres de la violencia esto lo subrayan todos los medios la Ley de Memoria Histórica limitar la ayuda a los migrantes indocumentados y apoya a los toros y la caza el Gardian alude a la demanda también que presentó Vox de expulsar cincuenta y dos mil inmigrantes ilegales el deseo de eliminar la legislación que protege a las mujeres y proteger en cambio los toros el flamenco y la Semana Santa

Voz 1727 18:16 gracias compañeras

Voz 15 18:22 ni este Gobierno ni el poder judicial ni el Estado de Derecho o en aceptar amenazas de nadie eso que quede muy claro si el señor Villarejo tiene algo que decir que lo declare ante

Voz 1727 18:31 los tribunales del Gobierno contesta así por boca de la ministra de Defensa de Margarita Robles a la carta abierta que el excomisario difundido desde la cárcel intentando chantajear al presidente

Voz 4 18:42 el Gobierno en su pulso por forzar que lo dejen en libertad provisional

Voz 1727 18:47 Villarejo amenaza abiertamente al Gobierno con difundir información secreta que podría afectar a los intereses del Estado Manuel Jabois que te parece buenos días que me parece el comisario Damocles

Voz 0027 18:58 buenos días has leído la carta he leído

Voz 0502 19:00 las alternando con la correspondencia de matrimonio Fitz Gerald Scott y Zelda sabes que Celda estarán en meta free

Voz 1093 19:06 también ser un poco lo mismo bueno

Voz 0591 19:09 noté que que fíjate en las clases que dice Villarejo

Voz 0502 19:13 siempre he pensado que un hombre no vale nada sino defiende a su país en primer lugar depende del país en segundo lugar depende también del valor que entienda este este señor a un a un hombre cada vez que alguien cuenta que

Voz 0978 19:26 su deber es salvar Spanair miedo si te fijas va a pedir a alguien no se quiere perder algo en este

Voz 0502 19:31 país tienes que decir que te has quedado sin trabajo que votas a Vox o que quiere salvar España estas dos últimas tanto monta monta tanto en la carta lo que hace Villarejo recordar que sus servicios al país fueron tan altos que si no les sacan de la cárcel destruir a ese país

Voz 1093 19:46 el suyo otra característica de los salvapatrias es que les

Voz 0502 19:48 importa un carajo la patria así que Villarejo lo que hace es darse el lujo de un secuestro tengo al estado conmigo paguen su rescate yo me callara normalmente cuando dices que te importa mucho España lo que estás diciendo es que te importa es mucho a ti mismo

Voz 1727 20:00 un beso Jabois un beso ocho y veinte en Canarias

Voz 0978 20:10 han vuelto a bajar las temperaturas y la alerta por frío se extiende ya hoy a toda la Comunidad de Madrid buena parte de la región despierta esta mañana en valores negativos en el centro de la capital tenemos a esta hora

Voz 1093 20:20 un grado qué tal buenos días Nancy su hija de seis años

Voz 0978 20:23 Nos han cosido un mes más en su casa ir Rossi espera hoy correr la misma suerte

Voz 16 20:28 estoy histéricas porque no tengo donde ir yo tengo muchas cosas recogía ya porque como digo yo tengo muchas cosas que ya es Kevin a discutir discutimos de verdad que no quiero que nadie pase puede situación porque es malísimo Pierre justo parece que era un delincuente cuando vio la Policía puede que no lo entiendo yo he visto como puede ser así

Voz 0978 20:44 Rossi es la hermana de intentaron desahuciar en diciembre subcasos la tercera vez que se enfrenta a un desahucio vive en Lavapiés en la calle cosa lleva veinte años pagando cuatrocientos euros de alquiler era la empresa propietaria Eli pide ahora mil setecientos El sindicato de inquilinas ha convocado esta mañana una concentración para paralizar este nuevo lanzamiento además la Plataforma de Afectados por la Hipoteca pide al delegado del Gobierno en Madrid que cuente con ellos para la plataforma que quiere promover con jueces fiscales ayuntamientos y con la Comunidad para atender mejor a las familias con problemas económicos es que son desahuciadas de sus casas Alejandra Jacinto es la abogada de la paz

Voz 17 21:17 es cables completó problemilla que ahora dice que la está miles de situación de vulnerabilidad no se vean abocadas ha sufrido un desahucio sin alternativa habitacional en ese sentido Nos gustaría participar de esa reunión que ha anunciado y esperado Gobierno ya que entendemos que son nuestros otra esta sociedad civil las que estamos siendo garantes últimas del derecho a la vivienda a nuestro país

Voz 1093 21:36 como les avanzamos ayer en la SER el delegado del Gobierno

Voz 0978 21:38 quiere conseguir que la Policía Nacional no intervenga en los desahucios de aquellas personas en situación más desfavorecida nos decía Rodríguez Uribes en Hoy por Hoy Madrid que los agentes no han cómodos

Voz 18 21:48 la Policía Nacional se siente en su lugar cuando defiende la seguridad ciudadana cuando tienen que realizar funciones de esta naturaleza de sacar de su casa a una persona mayor pues son seres humanos además no es una función que desempeñen con placer

Voz 19 22:11 la

Voz 0978 22:11 policía ha detenido a quince menores de entre catorce y dieciséis años por el bullying están acusados de acosar a dos hermanos de trece y quince años compañeros de clase que dejaron de ir al instituto en el barrio de Villaverde en la capital precisamente para evitar insultos y agresiones físicas los agentes los arrestaron cuando estaban lanzando botellas y piedras contra su las al pasado mes de diciembre y este jueves la principal federación que agrupa las AMPAS de la comunidad va a pedir en el seno del Consejo Escolar que no se castigue a los alumnos que no denuncien el acoso a sus compañeros titulares con Virginia Sarmiento la zapa lo pedirá hoy formalmente según la nueva normativa que prepara el Gobierno regional Zika hayan pueden ser castigados con hasta cinco días de expulsión la semana que viene con cambios no será cuando se apruebe esta normativa un hombre de ochenta y uno años pasa diez horas esperando una ambulancia para un traslado lo urgente sólo contamos esta mañana ingresó de urgencia el martes en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas le dieron el alta esa misma noche pero la ambulancia no le llevó de vuelta hasta la mañana siguiente joven de veintidós años ha resultado herido grave esta noche en un accidente de tráfico en la M40 en la incorporación de la A uno sentido Madrid la propia familia el saber que no había llegado al trabajó salió a buscarle y encontraron el coche que se había salido de la vía XXXV reconocidos artistas se han sumado al proyecto solidarizarse fotógrafos de la talla de Isabel Muñoz Ramón Masats o Casto Prieto han donado sus obras para que sean vendidas exponen en la galería de Blanca Berlín en la calle Limón XXVIII los beneficios irán en apoyo a la causa saharaui

Voz 20 23:34 los deportes

Voz 21 23:37 en Hoy por hoy el Real Madrid pone en pie

Voz 1161 23:40 los cuartos de final de la Copa del Rey Sampe buenos días buenos días después de su victoria anoche en el Bernabéu tres cero sobre el Leganés goles de Sergio Ramos tras un discutido penalti sobre Odriozola antes del descanso disparidad de opiniones Odriozola Pellegrino Rubén Pérez

Voz 22 23:52 eso juegan muy muy rápida en la que bueno ya meterme hecho un poquito larga es verdad que que me empuja por la velocidad por la inercia pues se cayó al suelo yo claro penalti

Voz 20 24:01 a mí me parece una jugada muy dudosa no que no es una acción excesiva como para que sea

Voz 1161 24:06 el penalti y él me ha dicho que cree que no ha sido penalti marcaron en la segunda parte Lucas Vázquez y Vinicius Brahim Díaz pudo disputar sus primeros quince minutos como madridista además Girona uno Atlético Madrid uno gol de Griezmann en el inicio de la primera parte y Getafe uno Valladolid cero marcaba Ángel en el noventa y uno y en baloncesto el Real Madrid recibe esta noche desde las nueve al Olympiacos griego en la jornada dieciocho de la Euroliga

Voz 2 24:27 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta a las carreras

Voz 1275 28:32 hoy se cumplen tres años de la muerte de David Bowie y la cinética de Matadero le quiere rendir tributo con un ciclo de cine con las películas en las que participó durante todo el mes de enero desde la filmación de uno de sus conciertos hasta dentro de laberinto donde Bowie hizo el papel del Rey Jared además de escribir e interpretar algunas canciones de la película Enrique García

Voz 34 28:52 dentro del laberinto mil novecientos ochenta y seis Bowie es Rey de los duendes Si guardián del laberinto donde se pierde el protagonista de la película El artista londinense participó en más de veinte hizo desde el Pilatos en La última tentación de Cristo de Scorsese en junio hasta el monólogo de apenas dos minutos en el Twin Peaks de David Lynn

Voz 0027 29:12 algunas de esas

Voz 34 29:12 películas se proyectarán durante todo el mes en la Cinemateca Gonzalo de Pedro es su directo

Voz 35 29:17 todos lo conocemos sobre todo como como un músico en realidad acelerada el trabajo está algo que está muy relacionado con la activación no esta idea como de bien cambiando de ser capaz de crear personajes de meterte en la piel cambia cuando de forma de estilo manteniendo a la vez una coherente hasta el día treinta peca de mataré

Voz 2 29:46 así a las ocho y media que no pase mucho fiesta mañana grado tenemos en el centro de la capital

Voz 1727 30:11 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa

Voz 12 30:14 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 en unos minutos vamos a analizar con el Kaiser Palomera ir con Calleja la trascendencia las consecuencias del pacto triangular de la derecha en Andalucía pero también nos vamos a ocupar esta mañana a partir de las nueve y media de la propuesta de la autoridad fiscal independiente de retrasar la edad real de jubilación acotando las jubilaciones anticipadas y contabilizando para la pensión toda la vida laboral gran debate pendiente y que los oyentes no dejan de comentar hoy en nuestro Whatsapp

Voz 36 30:46 bueno pues la medida propuesta por la autoridad fiscal no es convertirá la generación de los años sesenta en la que más tiempo ha trabajado más tiempo ha cotizado iba a tener peores pensiones en mi caso que comencé a cotizar en mil novecientos noventa y nueve cuando cumples años sobrecogido cuarenta y siete años si se tienen en Puente a toda mi vida laboral pues obviamente mi pensión disminuida como la de todos los españoles

Voz 37 31:09 buenos días me parece fatal que se eleve la edad de jubilación me parece fatal que esto ya las puertas esperando a ver si al llevar cuarenta cotizados no pudiera jubilar con sesenta sólo falta que eleve la edad de jubilación

Voz 1727 31:25 aquí la tranquila que se refieren a a que los que se jubilan anticipadamente se aproxime más a la edad real de jubilación de todos los demás decías oyente Palomera que los de los sesenta mal para esto de cobrar la pensión buen los días buenos días a los de los sesenta los setenta y no vamos tiene mal creo que esto nos afecta a todos de esto deberíamos estar hablando desde hace mucho tiempo y no de lo que está pasando en nuestro país que también es preocupante pero que que debería ocuparnos de otra manera a las nueve y media con Carlos Bravo uno de los mayores expertos que hay en pensiones en España y ahora nos vamos a Londres porque el Parlamento Britannia

Voz 0027 32:03 pero está a punto de enterrar en enmiendas a la primera ministra Theresa May quedan cuatro días para que se vote el acuerdo el Brexit ella sigue sin los apoyos el Parlamento emitió anoche el segundo revés en veinticuatro horas corresponsal en Londres Begoña Arce buenos días

Voz 0273 32:16 buenos días la enmienda presentada ayer por el diputado conservador Dominique y fuerza a la primera ministra presentar un plan B ante el Parlamento en el plazo de tres días en caso de que pierda la votación del martes en lugar de los XXI previstos My humillada May acorralada por el Parlamento dice la prensa el encargado para el broche del Partido Laborista que es también advirtió anoche que va a ser necesaria la prolongación del artículo cincuenta

Voz 4 32:39 se extienda

Voz 0273 32:42 la extensión del artículo cincuenta va a ser inevitable ahora dada la posición en la que estamos pero por supuesto sólo podemos pedirlo porque los Veintisiete tienen que estar de acuerdo según el Financial Times el laborista Jeremy Corbijn estaría listo para presentar una moción y convocar elecciones generales email pierde la votación

Voz 0027 32:58 Artes y quién asiste con pavor a lo que está pasando en Londres es la Comisión Europea que además hoy está en Bucarest capital de Rumanía el país que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión este trimestre ideal que el propio Juncker ha dicho que no están preparados para el cargo enviada especial a Bucarest Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 33:14 hola muy buenos días Un problema añadido sí porque aquí hay una pérdida enorme entre socialistas y populares que se reparten la presidencia del país sigue el Gobierno en fin de momento la y no tiene estrategia au son grandes actores porque aseguran que aparte de esperar no pueden hacer nada su problema comenzará después tras el rechazo del Parlamento británico cuando tengan que decidir si pueden negociar lo que hoy dicen es innegociable porque este sigue siendo el mensaje todo dependen Nos explican desde Reino Unido pone sobre la mesa algo que permita reabrir las negociaciones pendientes claro de que pida en una ampliación de plazo porque sabéis que marzo el día veintinueve está muy muy cerca ya aquí lo que no se desea es que salgan con portazo

Voz 38 33:58 ha dedicado las tarde este mal Tyson cuál es esta la hemos visto los

Voz 0027 34:03 a las versiones originales

Voz 38 34:05 hechos reales dedica a todas las familias

Voz 41 36:56 pues a dejar las cosas claras y acabo eso Delhi arte pensando que para ahorrar tienes que tener todos los seguros de la misma compañía lo que tienes que hacer es mutuo arte que es beneficiará mutua y tener lo mismo pero por menos dinerito lleva cualquiera tu seguros a la mutua bajan su precio sea cual sea te doy el teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en punto es vamos mutuamente Hoy por hoy

Voz 1727 37:24 mañana de jueves en Hoy por hoy con José María Calleja buenos días buenos días Pepa Ernesto cómo estás sigue a mi lado Esther Palomera treinta y seis años enseñando acabar con lo que ellos llaman el cortijo andaluz imita por donde Calleja al final sólo lo han logrado cortejando a la extrema derecha a la extrema derecha

Voz 1093 37:43 que ya ha clausurado la violencia de género después de miles de mujeres que han padecido esa violencia machista ayer se podía escuchar a Teodoro García Egea el responsable del Partido Popular en esta emisora diciendo que hay violencia que hay violencia de uno contra otro y bueno ya iremos viendo qué tipo de violencia el cambio es la regresión al final han conseguido ya imponer el lenguaje lo que no se nombra no existe entonces han clausurado por decreto la violencia H está hay violencias de todo tipo ya iremos viendo de qué características esto me parece una regresión evidente ha tardado muchísimo tiempo la sociedad española en tener un aparato legal para combatir uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país desde luego el problema violento más grave que tenemos en nuestro país con el cuarenta y siete mujeres asesinadas el año pasado pero la influencia de Vox se empieza a traducir ya en esto lo que no se nombrar no existe no nombramos la violencia machista luego no existe violencia machista ya a partir de ahora bueno también habrá que ver cómo de acomodados encuentra Vox dentro de la autonomía que decía que había que combatir porque ya se les empieza a ver qué les gustan según que cosas de las autonomías aparte

Voz 1727 38:52 desde las nueve le recuerdo que vamos a hablar con Juan Marín con el que será vicepresidente del Gobierno andaluz un hombre de Ciudadanos será interesante conocer su punto de vista sobre ese documento que se presentó por separado ayer entre el Partido Popular y los ultras porque hubo dos secuencias dos fotos la de gobierno entre PP y Ciudadanos la de el acuerdo que hace posible el Gobierno entre Vox el partido popular te has leído los documentos Ernesto cuál es tu conclusión

Voz 0587 39:23 por mí como conclusión es que realmente el cinismo en el caso de la formación de Gobierno de Andalucía ha llegado a digamos a cotas inesperadas no decirle el cinismo consiste en que de Ciudadanos a no participar formalmente en la negociación pero en realidad está allí el hecho de que no esté formalmente no quiere decir que no participe yo creo que el Partido Popular ha sido sometido ha sido exprimido como un limón por una estrategia de Santiago Abascal líder de The Box de María

Voz 1093 40:00 no muy consciente es digamos eso

Voz 0587 40:03 la estrategia de exprimir al PP como limón humillar le arrancarle casi treinta y siete puntos au imponerle vamos a tener la expectativa o el compromiso respecto de puntos muy relevantes pues ha hecho que el PP pierda ya su fisonomía pierda su personalidad sea una a va que se digamos cómoda a a las exigencia de Vox el problema consiste en lo siguiente va a ser este un gobierno en Andalucía realmente yo creo que lo que vamos es un gobierno electoral la aquí lo que importan son las elecciones del veintiséis de mayo lo que le interesa voz sino que interesa al PP lo que interesa es ciudadano son las elecciones autonómicas locales municipales Si hay europeas del veintiséis de mayo por lo tanto va a ser un gobierno electoral no sé si los andaluces tienen expectativas

Voz 0027 40:53 el Gobierno que realmente gobierne que

Voz 0587 40:55 lo que que cumpla incluso aquello que promete pero yo creo que lo que vamos a ver son proclamas proclamas y proclamas de cara a la campaña electoral

Voz 0591 41:03 Esther habrá proclamas pretendían que gobernar no quiero decir acaban de asumir y ellos con con mucho entusiasmo después de treinta y seis años el Gobierno de la Junta Andalucía por lo tanto tendrán que tomar decisiones serán las decisiones que tomen y lo que puedan probar en el Parlamento Andalucía lo que realmente compute a la hora de votar en el resto de España yo creo que España ha pasado directamente sin apenas tránsito de estar inmunizado contra la ultraderecha a estar muy contaminada por la ultraderecha porque a pesar del segundo documento que conocimos ayer de ese acuerdo firmado entre el Partido Popular Vox bendecido por ciudadano eso sea vamos a hablar claro nadie a estas alturas se cree que ese documento no tuviera el visionado y la aceptación de ciudadanos puesto que Ciudadanos va a formar parte de un Gobierno apoyado por Vox pero por lo tanto estamos muy contaminados por el por el lenguaje no solamente por el lenguaje sino por las posiciones de Vox porque el Partido Popular ha decidido en un lenguaje deliberadamente ambiguo asumir el marco de debate las posiciones políticas de Vox esto va a tener una traducción en el resto de España pues yo creo que estamos ante dos bloques muy polarizado que es el de la derecha ultraderecha ir todo tipo de derechas que dependen de un señor que se llama Santiago Abascal que defiende postulados preconstitucionales y otro bloque de izquierdas que en este momento Gobierno español la gobernabilidad depende además del independentismo catalán íbamos a ver

Voz 1727 42:32 lo que hace que hace un año provocó una crisis constitucional de primer orden enero vamos a ver

Voz 0591 42:37 Air en esta estrategia de desgaste quién sale más penalizado las elecciones esto es lo que vamos a ver a Lola

Voz 1093 42:43 este año no es bien curioso la la cara que tiene Moreno Bonilla que es como un niño que abre el el regalo de Reyes no y comprueba que le han traído más de lo que él pedía no realmente más de lo que él esperaba no pero esa cara de satisfacción puede encubrir por ahora que ha perdido cientos mil votos que no sé si es un dato que manejan suficientemente pueden cubrirlo por ahora pero no puede ocultar que en el futuro el trasvase de votos del Partido Popular a Vox se produzca también en otras comunidades autónomas y eventualmente

Voz 0591 43:12 hay unas elecciones generales es decir el PP

Voz 1093 43:14 tiene motivos suficientes para estar muy contento ahora porque llega al Gobierno algo que preocupa pero tendría que tener más motivos de preocupación porque en el futuro a lo mejor resulta que sus votantes van a ver la eficacia de Vox mira ves gracias a ellos ha conseguido echara a los socialistas de la Junta de Andalucía impongan el voto en la urna a favor de Vox en autonómicas y en general

Voz 1727 43:35 claro que preocupa anime a mí me consta Calleja que preocupa mucho la posibilidad de encontrarse en fin les puede ocurrir cualquiera se atreve a hacer pronósticos que crezcan y se consoliden o encontrarse emparedado y que se le vayan los moderados hacia ciudadanos hilos más ultras hacia Vox estas es una realidad que claro que se analiza en el Partido Popular y que preocupa

Voz 0591 43:56 es lo que dicen que en muchos territorios diferentes presidentes autonómicos lo que dicen es que esto se está traduciendo en un aumento del apoyo electoral a Ciudadanos pero claro es que Ciudadanos hasta ahora no se ha retratado o ha intentado no retratarse pero a partir de ahora que retratarse porque forma parte de ese gobierno ya sea fíjate pero fíjate

Voz 1093 44:17 bueno lo de la foto ya está retratada fíjate que hemos hecho

Voz 0591 44:19 muchas bromas con la cara de bueno de Moreno Bonilla de donde estaba el aspirante a presidente de la Junta de Andalucía que se estaba tutelando la negociación pero a mi me parece que eso tiene muchísima importancia porque leemos lo que demuestra es el desdén que el Partido Popular y la derecha tienen por el Estado autonómico por la identidad política de Andalucía algo consolidado y que nunca nadie ha puesto en cuestión este es un mensaje muy peligroso para el independentismo catalán porque lo que dice o lo que deja sobre la mesa es la falta de respeto que tiene la derecha española por el modelo autonómico por lo que considera una comunidad autónoma por lo tanto yo creo que que es de amplio recorrido este la foto de la que nos hemos reído todos pero no hay un una significación política en cómo se ha llevado esa negociación

Voz 1093 45:03 no hay sobre todo la clausura del Partido Popular en manos de Abascal es decir nosotros renunciamos a lo que es el ideario es evidente hemos escuchado a mujeres del Partido Popular sabemos que hay mujeres del Partido Popular que están horrorizados literalmente con esta historia de que se clausure el machismo de la violencia pero sí sí claro que sí que harían bien en decirlo posiblemente no lo dicen porque lo cual con

Voz 1727 45:27 he hablado con Pilar Portero y con Ana cañones en una en gen que publican hoy en el Huffington Post en el que algunas mujeres del Partido Popular están horrorizados en que incluso no se atreven a hablar

Voz 1093 45:39 es que esa es un poco la cuestión si a partir de ese momento claro luego por otra parte el el planteamiento que dicen de la educación segregada esto es algo que durante muchísimo tiempo costado también pelear Roque que a una educación de chicos y chicas en las mismas aulas pero si nos remontamos a

Voz 1727 45:55 esa esa experiencia existe en Madrid perdona si la duda de si se va acercando

Voz 1093 45:59 el público claro esa es la cuestión pero la otra cuestión cuando Rajoy dijo ni un euro para la ley de Memoria Histórica estaba diciendo lo que están firmando ahora que se quieren cargar la ley de Memoria Histórica es decir que los planteamientos más ultras que tenía el Partido Popular ya se han puesto a limpio gracias a Vox Yeste yo creo que va a ser el debate de aquí en adelante y sin embargo no es Contador