Hoy por Hoy (10/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:21 bueno ya a esta hora ya se nota en muchos puntos de España esa entrada de aire frío frío polar que nos anunciaba la previsión meteorológica la Agencia Estatal activado la alerta por bajas temperaturas en casi treinta provincias en toda España termómetros que oscilarán entre cuatro y seis grados bajo cero y que pueden llegar a caer a menos de diez en la puesta del sol así viene el día Aimar

Voz 0027 00:47 en una hora y la presidenta del Parlamento Andalucía inicia la ronda de contactos con las formaciones políticas tras la que propondrá como candidato al popular Moreno Bonilla candidato a presidir la Junta ahora que ya cuenta con los votos de Ciudadanos y Vox del Parlamento andaluz está Sara Armesto Sara buenos días

Voz 0137 01:01 buenos días el PP llega a esta ronda de consultas con los votos ya amarrados para la investidura de Juan Manuel Moreno Ciudadanos y Vox han prometido el apoyo de sus XXI doce diputados así que el PP tiene ya garantizada la mayoría absoluta y así lo constatará la presidenta de la Cámara la ronda comienza a las diez con el portavoz del PSOE Mario Jiménez que intentará postular a Susana Díaz para la reelección

Voz 0027 01:21 por cierto Moreno Bonilla acaba de comunicar que el pleno de investidura será el lunes y martes o martes y miércoles siempre antes del dieciséis de enero lo ha anunciado el candidato sin que se haya pronunciado todavía la presidenta del Parlamento difícil que tiene que que este anuncio en Cataluña los Mossos d'Esquadra buscan a una chica de diecisiete años a raíz de la muerte violenta de su madre en moño les en Girona otro de los hijos encontró su cadáver con varias cuchilladas junto a un charco de sangre y los agentes han localizado una carta de la menor de la chica aunque no ha trascendido su contenido Radio Girona Jordi Aldesa

Voz 4 01:54 sería precisamente esta nota manuscrita la que apunta ahora mismo a la hija menor desde la investigación nos confirman que el texto es de su puño y letra en este texto lo que ha trascendido es que se estaría despidiendo la carta estaba en el domicilio familiar en el centro de Bañolas donde se encontró el cadáver y un cuchillo manchado de sangre la presunta arma del crimen fue el hijo mayor quién lo encontró entre las nueve las diez de la noche los Mossos d'Esquadra buscan ahora a la hija pero después de toda la noche aún no la han encontrado

Voz 0027 02:21 en Estados Unidos Trump viaja hoy a la frontera con México en el día número veinte de cierre de su Gobierno por el pulso que mantiene con los demócratas a raíz del polémico muro un tuit de un Trump ha abierto una encendida polémica en las últimas horas esta vez no ha sido del presidente sino de su hijo mayor Trump Jr ha escrito sabes porque disfrutas de un día en el zoológico porque los muros funciona le ha respondido esta madrugada en la CNN Van Jones ex consejero de Obama

Voz 5 02:46 Guayre pero es el éxito en la UE en jugar

Voz 0027 02:52 tuviera una mínima sensibilidad sobre el asunto no con pararía a negros latinos son gente pobre con animales Un portavoz de Trump Jr ha dicho en periódico de Gil que el mensaje no pretendía ser racista pues cierto esta mañana en el lado sur de esa frontera en territorio mexicano ha localizado veinte cadáveres diecisiete de ellos estaban carbonizados

Voz 1727 03:22 son las nueve y tres las tres en Canarias

Voz 6 03:27 en el capítulo de hoy hoy pierden las leyes liberticidas hoy para nosotros es un día positivo hoy pierde la inmigración ilegal un día de alegría Paul pierde la corrupción satisfecho hoy pierden los chiringuitos de haber conseguido este hito histórico hoy pierde la administración paralela

Voz 7 03:46 que los tiene que según vemos era

Voz 6 03:53 en esto seriamente de dos partidos constitucionalistas como son ciudadano y el Partido Popular Ciudadanos en que nos ha despreciado nosotros

Voz 3 04:00 quién es si vamos a usted por qué

Voz 8 04:05 ya verás gastado este cambiados se tiene que producir entre los tres

Voz 6 04:15 tres también les dijimos a los andaluces que no habría populista no fue en el Gobierno y tampoco la verdad tiene que prevalecer contra la mentira y contra la demagogia ciudadano y el Partido Popular tiene que la violencia no tiene género en los firmó el compromiso como presidente de la Junta Andalucía esta persona que dejarla sería el vicepresidente de la Junta de Andalucía

Voz 9 04:46 bien clarito

Voz 6 04:53 todos tienen que ceder una parte de su punto de inicio muy bien

Voz 0137 05:01 visto reaccionario

Voz 10 05:02 Ellos lo hacen política hacen odio compañera

Voz 3 05:10 para Rivera

Voz 6 05:13 no ha sido fácil llegar como siempre en toda negociación llegar a un acuerdo prometimos cambio trae uno de ahí el amor como es el amor de Camilo Sesto Camilo Sesto que si Crack a todas sus letras se pueden política tiras vosotros estáis Camilo Sesto caminos esto no hay salvación Triángulo de Amor vamos lo remata bueno un ratito un ratito déjame que te diga

Voz 11 06:28 tensión Juan Marín líder de Ciudadanos en Andalucía muy buenos días

Voz 12 06:32 muy buenos días qué tal como culpa al lago pero ya le escuchábamos ayer en no tengo un resfriado tremendo

Voz 11 06:40 ya yo le iba a preguntar por el corazón y yo te iba a preguntar por el corazón si lo tenía entre la espada y la pared pero creo que tiene peor la voz que el corazón esta mañana verdad

Voz 1834 06:49 en está muy bien hace un año se sabe que me dio un pequeño infarto y afortunadamente algo deporte todos los días que puedo debo ni me dedicación perfectamente con lo cual yo creo que estoy en plena forma

Voz 11 07:03 pues no lo sabíamos pero nos alegramos muchísimo de que vaya bien Illa bronce la atribuya ayer al frío de Madrid que

Voz 1834 07:11 lo dijo ayer a ello tuvimos Un alguno por la noche durante es ayer con Ali con Televisión Española en duple ahí fuera cero logrado ya eso terminó de rematar la verdad es que bastante frío pero bueno estamos bien

Voz 1727 07:27 tengo que darle la enhorabuena verdad la vicepresidente del Gobierno andaluz esto ya no tiene ninguna duda

Voz 1834 07:32 bueno para eso hay que seguir que será así pero ya me conocen poco y sabe qué

Voz 11 07:37 es prudente porque si la investidura

Voz 1834 07:40 que todo lo que se han comprometido en este caso para que finalmente eche a andar este interno así lo hagan yo hoy lo que toca precisamente la ronda de contactos de la presidenta del Parlamento de Andalucía Marta o compañera de ciudadano era la que asistir a las doce de la mañana tal y como hombre ha citado para comentarle manifestarle nuestro apoyo a la candidatura inferior poniendo Bonilla para una sesión de investidura que supongo en unos día pobres convocará

Voz 1727 08:11 Juan Marín qué ha sido lo más difícil en este tiempo la negociación ha sido tan compleja como parece ha sido una representación

Voz 1834 08:18 no has ido muy complejos de hecho filiación toda esta misma tarde bueno a partir de la media alguna personalmente una vez que termine sacando de contacto te seguir trabajando con mi equipo y también con representantes del Partido Popular porque es verdad que en la estructura de la Junta de Andalucía es muy compleja enorme sabemos las intenciones que tiene una comunidad autónoma como la nuestra un Gobierno que bueno ya va para adelante no solamente un presupuesto de treinta y cinco mil millones de euros doscientos cincuenta mil empleados público no y esto es complicado a la hora de poner orden intentar eliminar el para la administrativa poner las cosas en su sitio organizar en este caso bueno legítimamente lo que el Partido Socialista durante muchos lo pues ha ha llevado a cabo nosotros queremos hacerlo de otra forma y queremos que eliminar muchas de estas trabas como me decía modifican email y eso sin lugar deuda lleva detrás un trabajo más que político me lo decía Si un trabajo técnico bastante complejo no y estamos pues prácticamente ultimando esos que empleo y mediana finalmente pues esa estructura que también definida así que ha sido bastante bastante complicada o sea lo único en el COI quiero aprovechar micrófonos y usted me lo permite palabras en la gracia no a la parte política sino a los técnico que normalmente están ahí detrás que nunca se acuerda uno de ellos pero que efectivamente han hecho un gran trabajo no

Voz 1727 09:47 ustedes insisten en que no han negociado con Vox sí he dicho

Voz 12 09:50 no tenemos negociar

Voz 1727 09:53 ese representó así el final de la negociación efectivamente por un lado PP y Vox Por otro lado ustedes pero sabe perfectamente que se convierte en vicepresidente de la Junta gracias a los votos de la extrema derecha sino no sería posible

Voz 1834 10:05 no me conviene también el presidente de la Junta gracias a setecientos mil votos a los andaluces sí creo que eso es lo que nos ha llevado hasta ahí veintiún escaños si eso no hubiera sido posible sino hubiéramos crecido de nueve a veintiuno este año pues no habría cambios de Andalucía y en cuanto al Vox mire usted hace tres años y medio podemos Podemos en el Parlamento anunciando con doce con quince escaños son decisiones yo lo legítimamente la respeto en aquel momento Ciudadanos dio un paso al frente después de tres sesiones de investidura que no concluyeron con la presidencia de los señora día tome una decisión firmamos también unos acuerdo fuimos capaces de durante tres años de cumplir drogas respetarlo por eso precisamente ciudadano obtiene por eso precisamente no puede firmar un acuerdo de gobierno con el Partido Popular de cuarenta años exactamente lo mismo por los que va señora día se presenta a su investidura a partir de ahí pues lógicamente quedaron una legislatura donde habrá que llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas para poder sacar adelante muchas cuestiones no en el anterior legislatura esta que acaba de terminar la décima el ochenta por ciento de la Iniciativa Legislativa Parlamento se aprobaron por unanimidad de todas las fuerzas políticas yo espero que esta legislatura con el diálogo el consenso permita llevar a cabo desde la coherencia sensatez muchas de las cuestiones que hemos planteado en ese acuerdo de noventa puntos y que con Susana Díaz y ahora son noventa y que finalmente permitió estabilidad Andalucía

Voz 1727 11:48 sí Marín pero usted ha salido a estas alturas el acuerdo de treinta y siete puntos que ha pactado el Partido Popular con Vox no me diga que no será leída

Voz 11 11:54 sí porque tiene con Andalucía claro no

Voz 1834 11:57 de un lado el Partido Popular anoche en cuanto a acuerdo

Voz 1727 11:59 integramente con los treinta y siete puntos oye algún punto en el que discrepa

Voz 1834 12:03 pues evidentemente no esté de acuerdo ni en desacuerdo desacuerdo son dolo o parlamentario que llevará a cabo su iniciativa en el Parlamento pues ya veremos los acuerdos a los que puede evidentemente hay cuestiones que sí que no he estado y que estaban en un primer documento el perfectamente

Voz 11 12:22 vamos a lo concreto suele parece para vamos en concreto por ejemplo se acuerda crear una Consejería de Familia eso eliminan eso

Voz 1834 12:29 esa ya estaba en el acuerdo es decir eso

Voz 11 12:31 la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales actual no

Voz 1834 12:34 hay una hay la Conselleria de Política Social e Igualdad conciliación de familia por lo tanto no no no tienen absolutamente nada y precisamente ahí en esa área es uno de los que tienen verdad voy porque me hasta Infancia Familia esta dependencia está bueno atención temprana no he y hay cuestiones que a lo mejor en Salzburgo desde política social en definitiva yo creo que no hay ninguna modificación en absoluto a lo que ella planteó Ciudadanos por cierto una propuesta de Ciudadanos esa concedería

Voz 1727 13:10 cuando dice el acuerdo entre PP y Vox poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos

Voz 13 13:14 no deseados esto qué significa exactamente

Voz 1834 13:18 pues vamos que él ocupa también

Voz 1727 13:20 le preocupa

Voz 1834 13:22 no lo que me preocupan lo que esas dos fuerzas políticas de un acuerdo entre ellos yo ahí no intervenga porque en ese acuerdo

Voz 11 13:30 a su juicio lo de gobierno

Voz 1834 13:33 al año cuando aumenta a medida con una estructura de gobierno que es la que se va a llevar acabó con el Partido Popular solamente a mí no me vinculan ese acuerdo esos posible acuerdo entre luego Grupo Parlamentario igual que tampoco lo vinculo Elías que fuera entre el techo y Andalucía en absoluto yo estoy muy compromisos sólo institucionalmente con el Partido Popular y a partir ahí pues lógicamente al Partido Popular Hay Vox está legitimado así lo decidieron andaluz el dos de diciembre para poner en marcha iniciativas en el Parlamento de Andalucía lo que pasa es que tendrán de buscar apoyos para sacar adelante ya lo explicaba todo de algunos pensaban que se podía derogado una ley porque yo lo dijera no hace falta cincuenta y no lo tiene

Voz 11 14:15 no sé quizás sufragando la sanidad pública andaluza

Voz 1727 14:17 las interrupciones de embarazo legales

Voz 1834 14:20 yo tengo bastante a la sanidad pública andaluza

Voz 12 14:23 pero bueno te pregunto esto en concreto de de violencia de género

Voz 1727 14:26 seguirá sufragando se seguirá sufragando la sanidad pública andaluza las interrupciones de embarazo legales

Voz 1834 14:31 pues por supuesto señora bueno me voy a cambiar nada en ese sentido yo creo que está muy claro a reforzar el sistema sanitario andaluz porque es acabar con la lista de espera lo que vamos a intentar devolver la normalidad a una a un servicio público que la propia señora bien yo lo comparto me decía ser no ya de la Corona pero que no lo ha sido y para eso hay que hacer muchas cosas como han hecho también en la anterior legislatura yo no renuncio en en en absoluto de lo bueno que se haya podido hacer pero hay muchas cosas que mejorar por el Salón Andaluz sí a un cambio y ahí es donde yo creo que es la que ya no es realmente apuesta por los servicios públicos de calidad en ese sentido pues no no es ni un solo paso atrás al contrario vemos nosotros precisamente en los presupuestos de dos mil dieciséis diecisiete dieciocho íntegramente los recursos para la sanidad pública andaluza y están ahí lo diario el presupuesto nacional se lo estoy diciendo yo no me consta

Voz 11 15:32 no yo yo le pregunto por lo que no dura mucho

Voz 1727 15:37 no yo le pregunto por lo que conocemos porque tiempo habrá de hablar del Gobierno pero ahora tenemos que atenernos a los dos documentos que tenemos sobre la mesa uno el de usted con el PP y otro el de Pepe con Vox que en teoría Baco gobernar con ustedes por ejemplo se dice en ese de

Voz 11 15:51 tienen todo no del PP el PP el PP

Voz 14 15:55 que se dice que el

Voz 1727 15:58 la Junta debe garantizar la

Voz 13 16:01 educación diferenciada esto quiere decir o a su juicio se debe financiar con dinero público la educación segregada

Voz 1834 16:10 no mire usted nosotros estamos en una posición muy clara y no está en esa postura parece que cuando hubo con la voz traigan esa propuesta al Parlamento pues necesita nada de cincuenta y cinco votos para poder reformar cualquier ley para poder sacar adelante cualquier proposición de ley en ese sentido como esos documentos no no acepta porque nosotros hemos participado en esa fuerza política enteramente en esas situaciones supongo en el Parlamento de Andalucía pero a mí no me afecta en absoluto yo apuesto por lo que hemos venido apostando hasta ahora por una educación pública de calidad donde hemos sido capaces de poner en marcha no solamente en educación infantil el año que hoy tienen el mayor la mayor cobertura de este país que entre los ciudadanos andaluza sino que también hemos metido muchos recursos para las década de los universitarios para que no tengan que pagar su matrícula o para uno gratuito eso no va a cambiar en absoluto los derechos no sólo paso atrás a partir de ahí lo que decidan como usted comprenderá no negro grupo yo tengo un acuerdo de noventa medida con año para tener en Andalucía y es lo que hemos dicho dónde el principio lo que hemos hecho que era muy difícil que era muy complicada o incluso esta nueva forma de hacer política de pactos algunos todavía no le entiende muy bien pero él que estamos en los tiempos de mayoría absoluta ahora hay que dialogar

Voz 11 17:41 no lo entiendo

Voz 1727 17:43 entiende de Macron en en Francia que ha dicho no entendemos como en Andalucía nuestros hipotéticos socios ciudadanos sea apoyan no gobierna se apoyan en la derecha en la extrema derecha para gobernar

Voz 1834 17:58 es que eso no es cierto que probablemente haya que explicárselo a ellos me acuerdo cuando vea el documento noventa medidas ahora hay que eso no es así no pero a mí me preocupa Andalucía me preocupa mucho ahora mismo y en este caso la verdad

Voz 1727 18:14 concretos con qué votos van a sacar adelante esas noventa medidas y me dice usted que nos apoyan de Vox

Voz 1834 18:19 pues supongo unirse sacamos adelante medidas que siempre regeneración democrática por ejemplo aforamiento de adelantar Andalucía la afirmó por poner un ejemplo le te puedo poner mucho o sea que sigue adelante Andalucía a seguir la misma posición que el Partido Popular lo afirmado o yo tenemos la mayoría cualificada para poner en marcha la eliminación de aforamientos en Andalucía

Voz 1727 18:42 ahora que no está claro si ahora que ya no no estamos en campaña que podemos hablar con un poco de serenidad cuanto culpa de nuevo pero en campaña electoral esto es más difícil

Voz 1834 18:53 bueno sí campaña electoral siempre

Voz 11 18:55 sí un poco la adrenalina

Voz 1834 18:57 un poco más a flor de piel y muchas veces armado incluso se dicen cosas que no se ve venir

Voz 1727 19:01 cuánto le preocupa ciudadanos quería preguntarle la contaminación de la extrema derecha por cierto ya podemos llamar extrema derecha Vox

Voz 1834 19:09 bueno igual que antes digo y lo hará yo me pongo calificativos a nadie ellos por sí solo igual que no he dicho nunca que adelantó Andalucía o en este caso podemos fuera la estrella quisiera tampoco voy a calificar a la voz cada uno por sus acciones por su detención e se califica yo bastante tengo viene con porque todos los días me llega no que uno me ponen en la extrema izquierda otro me ponen en la extrema derecha cuando yo hago mi trabajo y lo ciudadanos valoren pero insisto a partir de ahora habrá que ponerse de acuerdo si el escenario que hay una elecciones que se celebraron una pena Un mes todavía no hay cuatrocientos mil andaluces que decidieron que buenos creen que estar en el Parlamento Andalucía igual que

Voz 15 19:54 hay gente siempre vence dijeron que

Voz 1834 19:57 yo no tenía que tener evento un extraño plenamente Andalucía

Voz 15 19:59 m diecisiete

Voz 1834 20:02 nuevo escenario de Fes el tablero y habrá que hablar intentar llegar a consenso ha incluso el Partido Socialista Europeo el ente sino yo se lo digo yo siempre leo ofrecido mi colaboración pasa que bueno está un poco enfadada conmigo no no quieren aceptar ese diálogo pero yo siempre he estado a disposición íbamos a seguir eh vamos a seguir sea yo estoy convencido de que la legislatura va a ser complicada como lo fue la anterior pero a través de acuerdo en muchos casos puntuales pues sacaran adelante como no puede ser de otra forma el todas aquellas propuestas que sean necesarias para mejorar la vida de los andaluces de eso se trata no nos olvidamos de los andaluces hablamos demasiado de los partidos al poco de los ciudadana

Voz 11 20:47 Juan Marín le ha aguantado la voz se le ha agua dibujado

Voz 1834 20:52 no es cierto que hay que que acabo de tomar algo disipar ha sido puedo hablar también es por si a ella que habrá otra vez

Voz 1727 21:01 pues seguimos seguimos hablando espero que cuando sea vicepresidente podamos hablar con usted de nuevo

Voz 11 21:06 seguro que que mejor esa garganta un abrazo buenos días y suerte gracias buenos días

Voz 16 21:11 sí sí

Voz 18 21:18 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 19 21:34 que sí que la promo era para anunciar que venía el Rey León hoy por hoy pero no es el otro rey León

Voz 20 21:44 este jueves en Hoy por hoy Julen Guerrero

Voz 21 21:49 de eres hora

Voz 22 21:53 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido siguen los también en Hoy punto es Cadena SER

Voz 7 22:02 información están absurdo pensar que en esta época monástica pasar desapercibida porque lo lances en el momento más álgido de un partido observación esta es la época de la resistencia civil de quién se planta además con con los mejores modos los mejores formas sí pero sin dar un paso atrás en ambos géneros ida Dios estoy siguiendo un poco libre el método Mendoza libros que le hoy que me gusta lo regalo a alguien Montserrat Domínguez tuvo el café todos los juicios como

Voz 23 22:31 Carles Francino en la ven

Voz 6 22:33 para nada

Voz 24 22:37 y esta noche en la SER Cars el Deportivo hizo Hora Veinticinco tú eliges si quieres fútbol tienes Carrusel con Dani Garrido en la sintonía habitual de la Ser que si lo que prefiere es es actualidad Hora veinticinco con Barceló en ser más la app de la Cadena SER Onda Media doble programación aquí tú eliges Cadena SER

Voz 0137 23:00 es justa y humor de Juan Carlos Ortega ahora puedes organizar una Play Luis con los mejores audios de Las Noches de Ortega y escucharlos en el mejor momento tú eliges cuando sonreír

Voz 2 23:12 cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 17 23:18 ya están aquí los

Voz 2 23:21 en días demora de General Óptica con más de cincuenta mil gafas de marca con un cincuenta por ciento de descuento Vela ahora General Óptica lleva gafas de marca a mitad de precio general Óptica tu mirada eres tú

Voz 0137 23:37 hola qué tal muy buenas días anoche saltó un aviso del móvil para recordarme que mañana la prima Mamen la de Ciudad Real le porque con todo el jaleo estos días que casi se me olvida entonces empecé a preguntarme yo ahora que el regalo que le hace ilusión a esta mujer y de repente me vino a la imagen del bolso algo gesta di yo que llevaba el último día que queda pues ya está solucionado

Voz 0587 24:00 bolso al canto y mira por donde esta mañana B

Voz 0137 24:02 en el Corte Inglés tienen bolsos por veinticinco con noventa y nueve euros como si hubiera leído el pensamiento y para que el regalo sea completo también he visto pañuelos y cuellos por nueve con noventa y nueve euros cada día hay más eh un treinta y cinco por ciento de descuento en estuches de fragancias pero atentos a que firmas porque es que me encantan todas ahí estuches mire di por Domínguez Jean Paul Gaultier Paco Rabanne de Hugo Boss Giorgio Armani casar él unas su suerte para regalar porque hay muchísima donde elegir son las rebajas de El Corte Inglés y están por todas partes en un raquetas cuenta más hasta luego

Voz 3 24:43 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno un boquete en la playa que es muy tras la postura yo tengo con padres querían ilicitana que rica pero yo tengo corazón lo de libros

Voz 1727 25:21 las nueve y veinticinco en las ocho y veinticinco en Canarias Juan Marín líder de Ciudadanos en Andalucía que hay que decir que por contraste con Moreno Bonilla él sí que ha salido Esther Palomera en los últimos días con más frecuencia

Voz 25 25:35 a dar la cara con vas del pero sí de esto hay que reconocérselo

Voz 0591 25:39 que no solamente en contraste con con Moreno Bonilla

Voz 25 25:42 en contraste con el propio líder de su partido de Ciudadanos

Voz 0591 25:44 los que está desaparecido el que tiene SA esa entrega hay esa intensidad con los medios de comunicación hasta tres semanas desaparecida

Voz 1727 25:50 ahora van a explicarle a cometerse durante toda la legislatura entrevista tras entrevista a la pregunta pregunta por más que quieran Calleja decir no nos apoyamos en ellos a Macron Le vamos a explicar cuando sepan las noventa media bueno es imposible claro que vamos a pasar la legislatura dando explica

Voz 11 26:09 acciones no esto es lo tremendo todavía no adoptó ni una sola medida pero ya hay un acuerdo que es raro porque se hace primero un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos luego partido entre el partido un acuerdo entre PP Xbox y entonces al final dice nosotros no tenemos nada que ver con eso como usted del Gobierno ha negociado algo que otra mitad además han pasar toda la legislatura en cuanto tome la primera media diciendo hasta qué punto esto no es influencia de Vox porqué ustedes han cedido en esto han cambiado ustedes respecto al anterior cuando tienes que dar explicaciones permanentemente es que algo estás haciendo mal

Voz 1727 26:40 Kaiser

Voz 0587 26:41 pero en fin yo creo que pensamos que en las próximas semanas y meses después de la investidura el tema que va a debates y el sistema de negociación que han tenido para formar gobierno y la realidad es que Vox empezará a atacar rápidamente al día siguiente de la formación del Gobierno de que el Parlamento andaluz empiece porque eso va a ser la campaña electoral insisto en este concepto no es que vamos a discutir iban a pedir explicaciones como hicieron el pacto ya habrá nuevas Recip situaciones porque habrá debates sobre el programa de Vox el programa de Vox es un programa radical estarán en el centro eso es un elemento otro elemento que yo creo que es muy importante y sobre todo para la cobertura de esa campaña electoral queridos compañeros seis que Javier Ortega Smith un personaje clave en este acuerdo iba a ser el acusador popular en el proceso en el juicio que empieza a finales de enero primero de febrero IES juicio va a ser un campo de pro

Voz 11 27:41 la ganga electoral de Vox

Voz 0587 27:44 volviendo a actualizar lo que ya hay una Andalucía en relación a Catalunya y esto es muy importante porque Javier Ortega es el abogado que representa a la acusación popular en ese juicio

Voz 0591 27:56 es que Vox ha tenido la habilidad digo habilidad para sus intereses políticos el Partido Popular lo ha asumido como propio de poner en el foco y en el marco del debate político lo que siempre le ha preocupado a esta a la ultraderecha y es su obsesiva e obsesión por por el recorte de derechos y libertades ha puesto en el foco mujeres inmigrantes estaba bienestar y esto es sobre lo que vamos a estar hablando no solamente en Andalucía sino en el conjunto de España a partir de ahora porque ellos como bien dice Ernesto van a llevar pero pasado mañana inmediata después de que se constituya Gobierno iniciativas al Parlamento que tienen que ver con su propuesta política y su propuesta política habrá que recordar una y otra vez que hay postulados que son preconstitucionales y esto hay que decirlo porque y el Partido Popular intenta ocultarlo pero muchas de las posiciones que defienden de las propuestas que van ese documento son propuestas que tienen que ver con la España de los setenta de los sesenta no con el siglo XXI ni el dos mil diecinueve

Voz 11 28:55 desde luego que no tienen en aclaren la realidad en una entrevista que le hicieron al señor Abascal le preguntaron si sabía cuál era la proporción de ciudadanos inmigrantes en conjunto de España no supo qué contestar no tenía ni idea de este asunto cuando dice que las leyes contra la violencia de género son leyes de la izquierda tampoco está digamos la verdad no sabe de lo que está hablando pero es igual porque tiene una convocatoria de palabras que enlazan con un estado de opinión con una serie de gente que piensa que ya está bien con la feminista que ya está habían con los inmigrantes y estos señores van a ir tocando las teclas permanentemente ya tendrán preparada la frase para decir que decepción el gobierno del Partido Popular no es lo que nosotros esperábamos y han traicionado los principios ese apoyo esta frase la que creo que la tienen ya engrasado reaccionaremos ese río

Voz 1727 29:39 oye hay otro río que hay que cruzar ya de forma inmediata cuando efectivamente se celebre la investidura que por cierto tiene que ser el lunes y martes martes y miércoles de la semana que viene en la sesión de investidura en el Parlamento andaluz cuando efectivamente se celebre y allanó Gobierno andaluz volveremos la mirada hacia el PSOE andaluz

Voz 1254 29:58 sí

Voz 1727 29:59 le preguntábamos ayer al portavoz parlamentario de los socialistas en el Parlamento autonómico a Mario Jiménez por unas palabras en la entrevista a la agencia Efe del presidente del Gobierno Ésta es la secuencia lo que dijo Sánchez lo que respondía Jiménez aquí en Hoy por hoy

Voz 26 30:15 Andalucía es estaba cerrando un ciclo político en España se está abriendo un ciclo político ese ciclo ético quién lo está

Voz 0137 30:22 incluso el Partido estatal

Voz 1834 30:24 pues ciclo político no se ha cerrado en Andalucía se abierto en Andalucía y no se corrige los elementos que no han podido llevar a los resultados que se han producido en Andalucía pueden ocurrir en España algo parecido a lo que ha ocurrido en Andalucía es nosotros lo estamos intentando en estos momentos pasa

Voz 1727 30:40 se abre se cierra el ciclo Esther Palomera qué va a pasar en el PSOE andaluz una vez que se consume la salida del Palacio de San Telmo

Voz 0591 30:48 bueno pues yo creo que desde la dirección federal y no solamente con la respuesta que dio el presidente del Gobierno el otro día a los compañeros de en esa entrevista sino también de la rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva de este mismo martes no este mismo martes el secretario de Organización lo de juego absolutamente claro no solamente hablaron del final de un ciclo político sino de la necesidad de reconectar el proyecto político de andar del socialismo andaluz con el socialismo español es decir de reconectar eh la sede de los socialistas andaluces con Ferraz esto en que se va a traducir yo creo que Susana Díaz va a intentar atrincherarse en la secretaria general del Partido Socialista Andaluz tú que desde Madrid va a haber movimientos como ya hubo la noche durante la noche de las elecciones del dos de diciembre para que salte el liderazgo de sus a nadie y que vamos a asistir a un nuevo enfrentamiento entre socialistas porque nadie antes del domingo no yo que al querer Domingo domingo a diferencia es que los tiempos se han ralentizado o sea que la dirección federal entiende que es un suicidio abrir ese esa esa batalla antes de las elecciones municipales autonómicas pero va a ocurrir nadie no solamente está pensando en atrincheran se en Andalucía está pensando que Pedro Sánchez en las próximas elecciones se Pedro el traspaso ella volver a la reconquista exactamente igual que Vox pero en otros términos

Voz 25 32:15 hay a asumir algo que le está diciendo al oído

Voz 0591 32:18 de una forma a mi juicio bastante insensata que todavía tiene posibilidades de reconquistar el liderazgo nacional yo creo que es que en el enterado de nada de lo que ha pasado los últimos años en este país tampoco su propio partido

Voz 11 32:29 en esto

Voz 0587 32:31 bueno yo creo que más o menos esa esa disputa o la historia del fin del ciclo de que estaba cerrando un ciclo y la oposición a su vez del socialismo andaluz yo creo que ha llegado a un punto de equilibrio el punto de equilibrio es que hasta después de las elecciones municipales

Voz 11 32:48 no va a haber cambios en Venice y se cierra ciclo la idea de

Voz 0587 32:51 el equipos que ellos pueden in atrincherarse en las diputaciones y que por lo tanto toman las elecciones del veintiséis de mayo como una segunda vuelta me da la impresión de que por razones prácticas por razones empírica por razones obvias Pedro Sánchez no va a apretar el acelerador en estos momentos y por lo tanto entramos en un paréntesis donde todo se decidió en el XXVI

Voz 1727 33:13 será lo único que estén paréntesis este año en este año que como eso

Voz 11 33:18 enfrentamiento es evidente la manera de decir se ha cerrado un ciclo es decir les está planteando a Susana Díaz que se vaya pero es evidente que ya no se va a ir ella quiera estar toda la legislatura en la oposición Iker eventualmente en la siguiente seleccionados para ganar esas selecciones y volver a la presidencia ese es su plan lo que pasea de haya de ahora han estos próximos cuatro años pues a lo mejor le puede hacer cambio opinen yo creo que no iba a ser muy importante también el resultado de las generales porque de la misma forma que se le piden cuentas a Susana Díaz en las autonómicas se pueden pedir pero no aguanta unas generales no aguanta la bueno vamos a ver vamos a la general quiero abrir el debate de cuando son genial

Voz 25 33:53 al alquiler pero si es que no sabemos cuándo son ángeles con detenimiento la la modificación de los estatutos del partido socialista que se hizo en el último con

Voz 0591 34:02 besson porque José Luis Ábalos no remitía que la solución a lo que puede ocurrir en el PSOE andaluz en los próximos meses está en esos estatutos y ya sabéis que antes y así fue como se Se obligó a la dimisión de Pedro Sánchez con la dimisión más uno de una ejecutiva Secretario General estaba obligado a irse bueno esto desapareció pero se creó la figura de la moción de confianza al secretario general bueno yo dejó las ideas ahí encima de la mesa porque los estatutos están viendo del derecho y del revés para ver qué fórmula hay para combatir ese liderazgo que está muy capital muy disminuido en Andalucía en este momento esto es verdad Susana Díaz antes podía jugar con con las dádivas institucionales a toda la militancia del partido

Voz 25 34:48 este es el poder se pierde la fuerza el liderazgo

Voz 1727 34:52 combate dice Esther combatir vuelve ese verbo al seno del partido socialista si es que alguna vez se fue tenemos noticia de la economía Aimar

Voz 0027 35:00 si la ministra Nadia Calviño ya anunció en este programa la semana pasada que previsiblemente el Gobierno rebajaría sus previsiones económicas para este año lo acaba de hacer pasa la economía española en previsión del Gobierno crecerá este año un dos dos por ciento una décima menos atención porque Calviño acaba de anunciar también que el Gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene dos nuevos impuestos la tasa tecnológica el impuesto a las transacciones financió

Voz 1727 35:24 a una décima menos de previsión de crecimiento en un escenario general global de enfriamiento de la economía

Voz 2 35:34 uy esta chicas del curro izquierda o derecha si hacemos macho es alemán que hago dejó el trabajo que si sale bien dejó trabajo

Voz 27 35:42 macho es una de las treinta y cinco mil decisiones que

Voz 2 35:45 cómo decidir Colour detuvo Fabia totalmente quitado nuevo Skoda Fabia con cosa esas decisiones que quieras tomarte es de nueve mil seiscientos euros informa Teresa

Voz 28 35:53 la punto es cuando basa rebajes buscando una chaquetilla de lana vi lo pilla es un chaquetón de esos que antes costaba nunca Aldana te sientes PIB URSS Si quieres sentirte vivos piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros tres ciento pseudo sin intereses ni comisiones entran punto Es Pot llama novecientos ochenta y uno veintidós sesenta y dos Peace siente Tegui bus

Voz 29 36:14 si llegan los mini Max de de Europa creados para Ci caza precios vuelos a Europa Península y Baleares desde veintinueve euros Canarias desde treinta y nueve euros y América desde ciento no

Voz 30 36:26 ante nueve euros por trayecto consulta condiciones si caza lo enero Europa punto com

Voz 31 36:34 porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y en el supermercado el corteinglés tienes una gran selección de productos con la segunda unidad al setenta por ciento de descuento

Voz 0137 36:43 qué ofertas como esta lubina nacional crianza de nuestros mares piezas de seiscientos a ochocientos gramos a nueve euros con noventa y cinco el kilo Pertur y supermercado El Corte Inglés América Rubido

Voz 2 36:56 no es lo mismo despertarse con esa sensación de que todo está correcto despertarse con esa sensación de que todo está bien de que todo está correcto

Voz 27 37:06 habiendo ganado los nueve millones de euros del Cuponazo de la ONCE con los quince millones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual yo lo llamo futuro

Voz 2 37:21 yo lo llamo

Voz 7 37:24 nosotros lo llamamos invertimos en atención social

Voz 2 37:28 divulgación cultural educación e investigar

Voz 7 37:31 la Caixa es una fundación la Fundación la Caixa

Voz 27 37:36 qué le habrán hecho más ilusión al ganador del bote de la primitiva de la semana pasada de Tavernes Blanques en Valencia haber pasado a la historia por haberse llevado el segundo mayor premio de La Primitiva o tener en su cuenta corriente más de setenta y nueve millones de euros a ver qué habría sido mejor ser el primero pero visto así será un segundón

Voz 32 37:57 tampoco está mal el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera esta semana por un euro no te la juegues hecha la primitiva por un euro más hecha la con Joker

Voz 28 38:07 pide ahora tu préstamo en vivo sin quince minutos entra ya en virus punto es o llamen novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate Bilbobus

Voz 17 38:16 cuánto hace que no te graduada es la vista

Voz 0027 38:19 ese es lustros

Voz 17 38:22 este estos momento Vélez

Voz 2 38:24 las rebajas de ópticas y lo verá para trabajar para conducir cine Gaza este calidad y el mejor servicio a precios inigualables sólo lo encontrarás en las rebajas devoción ópticas

Voz 33 38:40 le Cadena SER

Voz 1727 39:14 son las nueve y treinta y nueve ahora las ocho y treinta y nueve en Canarias la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lanzó ayer un mensaje de tranquilidad a los pensionistas publica un informe para garantizar la viabilidad del futuro de las pensiones a corto y medio plazo da ideas más ideas han puesto nerviosa mucha gente así que dijimos hay que llamar a Carlos Bravo Carlos Bravo buenos días que es a quien recurrimos siempre que tenemos dudas digo incertidumbre con con las pensiones es secretario de Políticas públicas y Protección Social de Comisiones Obreras antes de nada la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es un organismo que creo que se crean el trece a instancias de Bruselas verdad lo crea el departamento que entonces dirigía Montoro

Voz 1254 39:59 así es la reforma del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución aquella reforma exprés tan cuestionada que limitaba la posibilidad de gobernar las cuentas públicas con con la utilización mayor del déficit público se creó como vigilante garante de aquello a una autoridad independiente responsabilidad fiscal que recogía acogimos con mucha cautela mucha gente pero que tengo que decir que en estos años al menos no sé lo que ocurrirá en el futuro en estos años al menos introduce bastantes razonabilidad en sus planteamientos porque dice una cosa que es muy obvia es que para que haya estabilidad presupuestaria se puede actuar por dos vías por la vía del ajuste del gasto que es lo que se ha hecho durante toda la crisis pero también sobre la vía de buscar recursos e ingresos adicionales que esto es algo que parece que que demasiadas veces se ha omitido y que es una manera también de tener equilibrio presupuestario

Voz 1727 40:50 llenar la caja es llenar la caja dice el aire idea que el déficit de la Seguridad Social es abordable de momento esto tranquiliza bastante el panorama es abordable

Voz 1254 41:00 sí la verdad es que es de agradecer que haya un informe de estas características cuando proliferan los informes catastrofistas en relación con el sistema de pensiones el sistema de pensiones tiene exigencias crecientes como consecuencia Illa al aire censo informe lo explica bien diferencia lo que es consecuencia de la crisis de la caída de los ingresos eso sí por tanto el desequilibrio producido porque sea destruido mucho empleo porque las políticas de devaluación salarial también perjudican a la financiación del sistema de seguridad social y eso lo aborda en lo que ellos dicen a corto plazo y luego aborda lo que es todos sabemos que viene que venimos preparándonos para ello me desde hace muchos años aunque se han dilapidado alguna de las medidas que habíamos preparado que es el proceso de envejecimiento o el proceso de mayor demanda de pensiones porque van a llegar las generaciones más numerosas a la edad de la la de la jubilación al tiempo que disminuirá los señala al aire en su informe de manera notable la tasa de paro también

Voz 1727 41:57 relaciones que vienen después So

Voz 1254 41:59 son más pequeños niños hijos únicos

Voz 1727 42:01 eh los que van a tener dificultades de tenerlas son los de los sesenta nos decía un oyente muy gráficamente esta mañana vamos a volver a escucharlo

Voz 34 42:10 no bueno pues la medida propuesta por la autoridad fiscal los convertirá la generación de los años sesenta en la que más tiempo ha trabajado todo más tiempo ha cotizado iba a tener peores pensiones en mi caso que comience a cotizar en mil novecientos noventa y nueve cuando cumple sesenta años habré cotizado cuarenta y siete años se tienen en Puente a toda mi vida laboral no obviamente mi pensión disminuida como la de todos los españoles hicimos Carlos

Voz 1254 42:36 bueno que si bien es verdad lo que dice también va a ser la generación no vamos a ser la generación que

Voz 11 42:41 más vamos a vivir más tiempo vamos a estar cobrando hola

Voz 1254 42:44 la pensión no es no es no es exactamente así que el el el que se tome en cuenta un periodo mayor o menor signifique una reducción de pensión de manera automática esto yo sé que que es muy fácil dar un titular y el titulares que si aumenta el periodo de cálculo penden las las pensiones disminuyen pero eso no así en todos los casos de hecho todas las personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo en la última década en la crisis con más de cincuenta cincuenta y cinco años y por tanto con una dificultad absoluta para encontrar empleo de nuevo eh suelen beneficiarse de haber ampliado el periodo de cálculo de quince a veinticinco años estamos este año en veintidós salvo para aquellas personas a las que les beneficia los Veinticinco de hecho los veinticinco ya están en vigor para quién le beneficia respecto a los veintidós del año y las personas que en los últimos años de su vida laboral pierden salario o pierden el empleo y no encuentran otro a esas personas el ampliarles el periodo de cálculo es una buena medida dicho esto para aquellas personas que tienen trabajo hasta el final que tienen un nivel salarial que crece por encima del IPC todos los años ciertamente aumentar el periodo de cálculo les disminuye la expectativa de pensión por tanto ese efecto de aumentar los años lo que significa una redistribución es un ahorro global pero significó una redistribución en perjuicio de quién tiene mejores carreras en beneficio de que en las tiene

Voz 1727 44:08 el titular que más miedo ha provocado que más reacciones ha provocado entre nuestros oyentes ese ese que dice que el aire propone aumentar la edad de la jubilación la edad efectiva irreal es decir están sesenta y cinco años y medio fijado ahora mismo pero dice el aire la práctica nos jubilemos tres años antes cuando tenemos sesenta y dos y medio entonces lo que quieres que todo el mundo se aproxime o llegue a los sesenta y cinco años y medio esto es lo que quiere decir

Voz 1254 44:37 si realmente lo que quiere decir en algún

Voz 35 44:39 un borrador previo o en alguna

Voz 1254 44:42 la afirmación previa del El hablaban de retrasar la edad de jubilación para todo el mundo A67 años lo que yo creo que es un error y esto es lo que es verdad que lo que ha hecho lo lo ha hecho toda Europa salvo España y Alemania son los dos únicos países que no han retrasado de manera generalizada la edad de jubilación a todo el mundo retrasar la edad de jubilación a todo el mundo de manera generalizada es injusto e porque la esperanza de vida de las personas no es la misma y además la esperanza de vida tiene una relación directa con el nivel económico y el nivel educativo por tanto por decirlo de manera muy gráfica el retraso de la edad de jubilación de manera generalizada indiscriminada significa que la gente con peores rentas financia las pensiones de la gente con mayor

Voz 0587 45:21 frentes entonces así

Voz 1254 45:24 esa no es una buena idea la ir F de su informe dramatizado esto y habla de retrasar la edad media efectiva de acceso a la jubilación cómo se hace eso bueno eso se hace actuando sobre el incentivo desincentiva a la jubilación anticipada y la jubilación demorada cosa que en España está bastante desarrollado nosotros tenemos en España un sistema de jubilación anticipada que es necesario que no se debe eliminar a los sesenta y un años cuando alguien es expulsado del mercado de trabajo a los sesenta y tres de manera voluntaria en ambos casos con una disminución de la pensión o dicho de otra manera como voy a cobrar más años cobro una pensión más baja eso no hay que eliminarlo porque eso permite la salida de mucha gente porque no tiene más remedio porque lo han expulsado del mercado de trabajo y hay que recordar que por encima de sesenta años la tasa de ocupación está en niveles por debajo del cuarenta por ciento y por tanto es que no se encuentra empleo

Voz 1727 46:19 dar una salida eso es sesenta

Voz 1254 46:21 tres la jubilación voluntaria permite renunciando a una parte de la pensión porque la vas a cobrar más tiempo de manera que es beneficiosa para el sistema porque el coeficiente es mayor que lo que costaría el el que estés cobrando esa pensión más tiempo la jubilación anticipada luego hay otra fórmula que es la jubilación demorada se incentiva el que incentivar que las personas puedan permanecer si quieren más tiempo en el mercado

Voz 11 46:47 más allá de los dicen más allá de la edad ordinaria de jubilación

Voz 1254 46:50 y eso qué significa que se les mejora la pensión en un cuatro por ciento claro es curioso que si te quedas más tiempo te mejoramos la pensión un cuatro por ciento site anticipar la edad de jubilación te la que recortamos entre un seis y un ocho por ciento y parece que hay tenemos margen todavía para jugar con eso esas fórmulas de permitir que las personas puedan elegir la edad de jubilación adecuando sea su propia situación ya las pasé a las posibilidades que tengan es la manera más razonable de actuar sobre la edad media efectiva de acceso a la jubilación

Voz 1727 47:22 qué interesante no sé si alguien tiene una pregunta bien

Voz 11 47:25 pero yo estoy tranquilo por ahora porque he hecho todo lo que se estaba comentando El Mundo sacaba empezar a llover para arriba en las pensiones cojan una privada lo antes que puedan entonces esto está siendo balsámico esta conversación con una de las personas que más saben detenciones en este país y la pregunta es precisamente esa tenemos que estar preocupados como nos intentan preocupar por el futuro de ese plan de pensiones o tenemos que estar en esta otra línea de análisis que parece que usted está planteando

Voz 1254 47:56 objetivamente nosotros tenemos necesidades de abordar en un reto que tiene que eso que que ha de la Seguridad Social y es que a partir de mediados de la próxima década llega a la jubilación mucha gente iba a seguir de manera creciente hasta mediados de los años cuarenta luego se estabiliza y luego desciende P este país tiene capacidad para asumir ese reto sin ningún problema lo que pasa es que aquí se mezclan dos cosas uno es detectar problemas que tenemos que resolver y capacidad para hacerlo y otro es el interés de que esos problemas se resuelvan de otra manera que es mediante la sustitución de la red pública de pensiones por un sistema privado de capitalización que

Voz 35 48:37 quién tiene capacidad de ahorro abundante puede hacerlo pero el conjunto de la población no puede hacerlo

Voz 0587 48:44 no a mí claro yo mi preocupación es que como no creo en las tesis catastrofistas porque han sido aprovechadas políticamente y han sido un instrumento de propaganda y acción política para imponer restricciones en extraordinarias estructurales al Estado de bienestar pues no tengo esa preocupación la economía crece un año más año menos pero tenemos capacidad para que la economía de la actividad económica se desarrolle a mi problema que me preocupa no soy Carlos como lo verás tú pero que analizamos el tema de pensiones y hasta ahora lo hemos analizado en el control programa común sistemas cerrados como si la social fue una isla tenemos un océano en ese océano de la economía y la actividad económica tenemos la Liguria social ahí está bueno este es un problema porque la Seguridad Social forma parte de la actividad económica forma parte del Estado y las pensiones no pueden financiarse solamente con las cotizaciones sociales Éste es el gran tema tiene que estar todos los recursos del Estado al servicio de esa de ese sistema de pensiones por qué porque existe el sistema de pensiones forma parte del Estado contablemente puede separarse puede haber una diferenciación entre la Seguridad Social lo que supuesto el Estado pero es una mera división de carácter contaba

Voz 27 50:00 pero administrativa el problema es que hasta que no

Voz 0587 50:03 aprendamos que todo el sistema impositivo todo el sistema presupuestario tiene que financiar y tiene que respaldar las las prestaciones de la Seguridad Social a jubilaciones seguimos en la misma milonga esto es así

Voz 1254 50:20 pero a mi me gustaría desarrollarlo un poco porque es muy importante porque hay gente que siguiendo el mismo razonamiento se que no es en modo alguno tu caso pero hay gente que dice realmente tenemos que tener un sistema financiado por impuestos y ya estaba yo digo cuidado los sistemas financiados por impuestos en todo el mundo dan cobertura de prestaciones más bajas que los sistemas contributivas los sistemas contributivo financiados principalmente no únicamente y ahí es donde está la clave de lo que estás planteando se financian principalmente con cotizaciones sociales pero no sólo porque además el Estado tiene una responsabilidad que es tratar de manera semejante a las diferentes generaciones con independencia de su número claro no se puede decir el el el oyente que que que se pasaba el corte hace un momento

Voz 1727 51:06 el baby boomers claro