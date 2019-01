Hoy por Hoy (10/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:07 la presidenta del Parlamento de Andalucía inicia a esta hora la ronda de contactos con los grupos después de que de esa ronda propondrá para la investidura el popular Juan Manuel Moreno Bonilla que contará con los apoyos de su partido de Ciudadanos de Vox Juan Marín que será vicepresidente de la Junta ha apuntado en Hoy por hoy que su partido Ciudadanos analizará en cada caso si votará o no a favor de las medidas acordadas por el PP por Vox

Voz 4 00:34 eso me preocupa no piensa prueba en el firmamento como los dos fuerzas políticas un acuerdo entre ellas estoy un compromiso son exclusivamente con el Partido Popular y a partir de ahí pues lógicamente particular que Vox está legitimado para poner en marcha iniciativas en el Parlamento de Andalucía lo que pasa que tendrán buscar apoyos para sacar adelante los pensaban que aquí se podía derogado una ley porque yo lo dijera no hace falta si no tiene cosas buenas

Voz 5 01:00 el Gobierno central se pregunta cómo

Voz 1 01:02 a funcionar un gobierno autonómico en el que hay pactos en paralelo entre diferentes partidos Antonio Martín

bueno sí buenos días pero pasó el ministro de Fomento José Luis Ábalos participa hasta ahora en un foro de la SER en Pamplona considera que ese pacto a tres se puede repetir en otras comunidades y cree que Ciudadanos ha retratado al no oponerse a la cercanía de la extrema derecha

Voz 7 01:21 finalmente se cerró este acuerdo Trevor si PP un acuerdo que debe convivir con otra acuerdo PP Ciudadanos es una cosa rara esto de la los acuerdos cruzados cuando se trata de un solo gobierno yo creo que Ciudadanos se ha retratado mal varias veces y en esta ocasión ha ido más allá porque no lo importante no le ha importado crear ultraderecha forme parte de un gobierno autonómico que curiosamente quiere cargárselo más cosas Gabriel

Irán insiste en que fueron dirigentes de Podemos los que le comentaron si apoyaría Esquerra a los Presupuestos Generales en caso de que Josep Borrell dejara de ser ministro al portavoz del partido independentista dice que se lo dijeron en más de una ocasión y cree que lo hicieron sin hablar antes con Pedro Sánchez escuchamos a Lucía Martín de Podemos y al propio Rufián hace unos minutos ambos en los micrófonos de la SER en Cataluña

Voz 1922 02:12 con todo el respeto pero lo que dice Rufián tiene poquísimas relevancia desconozco esta conversación no le doy importancia no sé que habla Rufián en los pasillos todos hablamos de muchas cosas y hasta se acaba que acaba

Voz 0931 02:25 los dos lideres insignia de Podemos no ondearon se propuso aquel día en los pasillos y luego no ondearon otra vez el entorno de estas dos personas creo sinceramente que no lo habían hablado con Sánchez lo que también es relativamente

lo habitual que habrá habituales la ministra de Economía ha confirmado que el Gobierno va a revisar una décima a la baja la previsión del crecimiento de la economía para este año sitúa esa previsión en el dos coma dos por ciento Nadia Calviño ha dicho también esta mañana que el Ejecutivo va a aprobar este mes nuevos impuestos como la tasa tecnológica o el impuesto a las transacción

Voz 9 03:02 el Madrid los trabajadores

desde los centros de salud de la comunidad amenazan con ir a la huelga por el deterioro de la atención primaria provocado dicen por los políticos así lo aseguran en un comunicado al que hemos tenido acceso aquí en la SER Laura Gutiérrez

Voz 1275 03:16 los médicos pediatras y enfermeros y personal no sanitario representados en la Plataforma de Centros de Salud de Madrid que acusan a los

Voz 5 03:22 políticos madrileños de actuar con saña

Voz 1275 03:24 y con una intención manifiesta de dañar atención primaria están decididos a ir a la huelga pero necesitan el respaldo de los sindicatos para convocarlas el bar a pedir por carta para que la protesta además se haga extensiva a todos los trabajadores denuncian ataques reiterados como los intentos de privatización de los centros de salud los intentos para cambiar el horario la disminución de plantilla o la no sustitución de bajas y jubilaciones

la Consejería de Educación anuncia la apertura de una investigación aunque dice que no conocía el caso de presunto acoso escolar de Villaverde en la capital el de dos hermanos que llevaban semanas sin ir al instituto por el acoso que supuestamente sufrían por parte de una veintena de compañeros y la plataforma antidesahucios de Madrid reclama al delegado del Gobierno que los invite también a la reunión multi banda que Rodríguez Uribes va a convocar de forma inminente para impulsar un protocolo de actuación frente a los desalojos de familias en situación vulnerable Rodríguez Uribes va a llamar a Comunidad ayuntamientos jueces y fiscales Alejandra Jacinto

Voz 10 04:18 portavoz de la PAH escombros que garantice que la está miles de vulnerabilidad no se vean abocadas sufrido un desahucio sin alternativa habitacional en ese sentido Nos gustaría participar de esa reunión que ha anunciado trabado Gobierno ya que entendemos que son nuestras otra esta sociedad civil las que estamos siendo garantes últimas el derecho a la vivienda a nuestro país

con un chico de veintidós años ha resultado herido muy grave esta noche en un accidente de tráfico en la M cuarenta en la incorporación de la uno sentido Madrid ha sido su propia familia la que al saber que no había llegado el trabajo ha salido a buscarle y han encontrado el coche les había salido de la vía tenemos cuatro grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:27 muy buenos días queridos oyentes en la Cadena Ser fríos no se sigue diciendo eso de hace un frío que vela ola de frío polar o lo que tradicionalmente conocemos como en invierno hace un rato con Pepa escuchamos al tiempo de la Cadena SER ha dicho poco por resumir que se queden ustedes en casa que preparen algo de cuchara para comer y que no apaguen la radio vamos lo que en fin que está la actualidad no moverse de la rama es difícil seguir el relato de la actualidad estar pendientes de todo les pongo un ejemplo recuerdan ustedes seguirá comprenderán porque se lo digo recuerdan ustedes Antoni Tàpies el pintor y escultor abstracto de los grandes artistas de nuestro país innumerables premios y reconocimientos principal exponente mundial de esa corriente artística llamada el informalismo bien pues su nieto

Voz 14 06:20 ayer fue affaires de ese programa donde la gente va ya sabe lo que oyen y claro

Voz 1995 06:29 cómo explicarle a la mujer que quieres conquistar que tu abuelo era un genio del arte escuchen que no tiene desperdicio

Voz 15 06:37 lo que es evidente que no pues yo lo que vivía pues humano ancha detenido había Argos proveer no está alumbre constó movidas no lo Induráin un a costa de la que hacia el un martes un extracto hay la entretenido verle siempre estaba mundo en su pelota no hay

Voz 11 06:56 oiga abuelos

Voz 1995 06:58 lo dar tope tope guay bueno por lo menos el chaval no se presentó a Gran Hermano bueno al tiempo que manejarse con la vida moderna

Voz 14 07:11 habrán oído ya que vuelven a la carga con esa nueva idea fundó esa nueva vieja idea de alargar la edad de jubilación

Voz 1995 07:20 cuentan una y otra vez el futuro en escenarios que son incompatibles por una parte nos hablan de robots máquinas sustituyendo la mano de obra tan humana como barata hablan de coches autónomos renta básica universal pero por otra no repiten que tendremos que trabajar más allá de los sesenta y cinco años pero habrá trabajo para nosotros inspiró hay cuál será la tarea engrasar los robots ir de público no le tenemos que trabajar a los hechos pero no hay trabajo que hacer crearán entonces la categoría de parados de jubilada duración aquí hay alguien que no nos está contando la verdad ocurre también en la política ya la economía en todas partes política funciona cuando todos los participantes tienen la misma información la asimetría desinformación es decir que no tengamos todo los mismos datos es lo que distorsiona la vida pública aunque curiosamente es es uno de los motivos como podemos comprobar una y otra vez que hace que la política funcione afortunadamente no vivimos rodeados de entelequia seguidas abstractas vimos rodeados de personas personas concretas personas con ideas y ambiciones con propósitos con cielos con esperanzas con deseos algunos de esos anhelos son particulares pero otras son comunas ver estos últimos saberlo sólo que llamamos política en unos segundos vamos a hablar con una mujer concretamente una mujer que posee una de las cabezas más privilegiadas de este país y nos va a contar sus ideas acerca de los propósitos y también sobre su reverso las frustraciones lo recuerda la clave no pidió el doctor Spock Luis hace muchos años con decía aquello de confíe en usted sabe más de lo que cree por otra parte son ustedes bienvenidos a Hoy por hoy

Voz 17 09:01 ustedes el sueco

Voz 18 09:07 hoy debo recordar una vez más

Voz 11 09:09 esto lo catalogar dijese que yo es muy fácil la compra en Noruega en una pretendía Liz de de los materiales en la sección Moda quiero decir unos aparatos para quitar ayer algo de tubería moda si te quedas atrapado en una ventisca eso eso te voy a poner una foto ciento más nórdico lo normal

Voz 1995 09:37 del te aprendas y criarla yo también les pintura hasta que está salpicando que voy a poner una foto entre desde

Voz 11 09:46 Modric Kerik y mañana cómetelo

Voz 1995 09:49 se Valladolid

Voz 11 09:50 que viene una ola de frío polar que con acuerdo

Voz 1995 09:52 porque mañana vamos a estar en Valladolid la concentración anual motera de los pingüino

Voz 5 09:57 el miedo

Voz 19 09:59 la moto

Voz 1995 10:02 hay otras de unidad de acción del Museo de Arte Contemporáneo en Valladolid Ana a las diez de la mañana estaremos en el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano dos piezas aportando esa colección bueno pues lo lo del nieto de de Tàpies apretarnos el desfase viva nuestra pelota oval quieren formar parte de ese coro celestial pues ya no quedan entradas yo que sé es vayan Payá hay ya veremos mientras tanto Don sigue preparándose para ser un pingüino más así que modelo vamos a la pregunta de hoy querido amigo Tom podrías decir unas recordé que vamos en una concentración motera podrías decirnos quién vende mejor la moto

Voz 5 10:57 a los ciudadanos elecciones ya Albert Rivera

Voz 1995 11:01 será Santiago Abascal no acaba en Europa nosotros somos los que estamos defendiendo Europa de verdad o el que mejor vende la moto es Pedro Sánchez

Voz 11 11:10 que la democracia también es que no paguen siempre los mismos

Voz 1995 11:14 quién vende mejor la moto

Voz 20 11:18 Garrido la moto no se vende

Voz 7 11:20 Turquía el vaquero nunca vende su caballo

Voz 1995 11:25 porque ahí puesto

Voz 11 11:25 tienes

Voz 1995 11:29 menos mal es también porque les esperamos mañana a las diez en Valladolid Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 13:17 ello

Voz 1280 13:20 Sergio

Voz 9 13:22 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 13:26 con Toni Garrido seguro seguro que ya alguien el día diez de enero ya habrá piensa pues yo de dos mil diecinueve esperaba más y es que el fondo esperamos mucho de los cambios de años hemos propósitos nos imaginamos por más delgados más en forma más tolerantes más felices siempre tenemos expectativas por más cambios de año que llevamos sabiendo que es lo que Ábaco el esas expectativas sistemáticamente frustradas será que nos ponemos el listón demasiado alto y cómo afectan nuestras expectativas a la realidad de Jamaica una hábil traza dos perjudica nuestros ideales en fin son son muchas las preguntas y necesitamos trasladase las Adela Cortina porque en el fondo lo que haces ayudarnos a pensarlo Adela muy buenos días

Voz 7 14:14 muy buenos días hoy vinimos claro pues

Voz 1995 14:17 con un no sé no sé si demasiadas preguntas

Voz 2 14:20 o expectativas

Voz 14 14:23 seguro que era de rigor que Adela Cortina

Voz 1995 14:26 es filósofa es una de nuestras sabias es catedrática de Ética en la Universidad de Valencia es directora de la Fundación para la ética en los negocios y las organizaciones que necesitamos que que cada pocas semanas los aclare las ideas por cierto el año Adela con dos nuevos premios el Premio de Derechos Humanos de la fundación de la Abogacía Española y el premio Taburiente que concede en Tenerife la Fundación Diario de Avisos el dos mil dieciocho se queda en el dos mil diecinueve efectivamente Ahmed

Voz 7 14:54 ha salido muy bien a ver si dos el diecinueve se mantiene

Voz 1995 14:58 ni cuáles son tus alguien que tiene doce doce veces nazis causa entonces universidades españolas y extranjeras en mantiene

Voz 7 15:08 las expectativas bueno yo creo que las expectativas es algo que no me entusiasma porque siempre da una sensación de pasividad que esperas que pasen cosas buenas que hagan otros au que traiga el destino que traiga la fortuna creo que hacerse muchas expectativas no acaba de ser demasiado bueno me parece más interesante tener proyecto si tener propósitos porque eso siempre es algo como más activo no hacerse un proyecto bueno pensar que las cosas tienen que mejorar que tenemos que poner de nuestra parte me interesan más los propósitos los proyectos que las expectativas que bueno luego se ven frustradas pero tampoco se podía hacer mucho más porque vienen de fuera no las respuestas

Voz 1995 15:53 claro eso es conveniente cierto y hacemos bien plantearnos esos propósitos cada vez que cambia el año

Voz 7 15:58 pues eso es lo que hacemos muy bueno por una parte es verdad que es una tontería el pensar que el treinta y uno de diciembre es distinto del uno de enero eso es decir desde luego no es así pero bueno somos animales simbólicos y me parece que nos hace ilusión estrenar una carpeta nueva estrenar una agenda nueva y pensar que dos mil diecinueve está en blanco y que vamos a ir rellenando lo y que vamos a ser los protagonistas yo yo leí una vez una encuesta que me pareció muy interesante en la que se trataba de demostrar aquello de si los seres humanos somos libres au estamos determinados por el destino bueno la encuesta consistía en ver las gentes que habían hecho propósitos y que son los habían escrito en una libreta sí cumplían a su conseller más aquellos que sólo habían escrito que aquellas personas que no habían escrito nada resultó ser que los que sí que sólo habían escrito lo habían proyectado si lo habían propuesto conseller las cosas con lo cual se llegó a la afirmación me parece un poco exagerada pero bueno somos libres porque podemos organizarnos la Vía bueno esto es una cosa pequeñita pero a mi me parece que sí que es importante la hacer propósitos porque las cosas no es también queremos mejorarlas detallar en qué querríamos mejorarlas proponernos lo me parece que es espléndido para todos

Voz 1995 17:13 pero a mí me gusta la la el hecho de escribir el propósito darle forma desde Gutenberg sabemos que sino tiene una palabra algo no existe entonces el hecho de trasladarlo a la realidad ayuda aclara el pensamiento trasladarlo a la escritura ayuda que se convierta en realidad

Voz 7 17:30 totalmente y además me parece que es importante porque entonces adquieren un cierto compromiso que eso tiene que ver con el ser humano no el comprometerse con el futuro ya lo decía Nietzsche no que los seres humanos somos los capaces de de futuro el animal que puede prometer claro nos podemos proponer cosas para el futuro si Nos lo escribimos y no lo decimos bueno puede parecer un poco agobiante pero yo creo que no lo es yo creo que entonces hacemos un poco de reflexión sobre qué de lo que hay no nos gusta que querríamos cambiar un cierto compromiso pues resulta que la libertad Nos hace yo creo que la libertad es el bien más preciado no como y ser los anarquistas la libertad nos lleva a tratar de llevarlo adelante por eso el proyecto el propósito a mi me gusta

Voz 1995 18:15 estos días el hablamos por ejemplo de Vox en no voy a hablar de política pero en el fondo hablamos de gente que apoya una organización con ideas vamos en fin por frustración son sus propias frustraciones las que les llevan a a tomar caminos que a los demás nos llevan un poco la la atención hay que manejar bien las estaciones de cada uno

Voz 7 18:38 pues hay que manejar muy bien las frustraciones de cada uno y esto en política ocurre continuamente que bueno determinados políticos obviamente aprovechan las expectativas de las gentes y aprovecha para llevarlas a su camino y a mí lo que me parece es que nunca hay que tomar una una dirección política basándose en la nostalgia del pasado no creo que es fundamental proyectar el futuro y construir el futuro porque en la historia humana afortunadamente hemos ido progresando también moralmente ir volver al pasado no es cambiar sino es retroceder me parece muy importante no dejarse engañar por ese tipo de partidos que tratan de satisfacer las frustraciones de la gente sino tratar de proyectar un futuro hacia el bien común de todos con un propósito bien claro no hay que dejarse engañar creo que la clave de una democracia sigue siendo una ciudadanía Lucía los los entrantes pueden hacer sus propuestas deben hacerlas deben hacer muchas porque es lo que les corresponde también las hacen bien sesgadas unos y otros pero creo que una ciudadanía Lucía es clave para darse cuenta de quién no se estaba como decías antes vendiendo una moto y quién no se está proponiendo una sociedad realmente mejor

Voz 1995 20:05 no claro pero en eso que les recuerdo que la es filósofa sabemos que elegir una palabra que es elegir un mundo claro el discurso de estos tiempos es muy certero en cuanto al uso de las palabras a a deformar la realidad a a las palabras vamos a escuchar unos cortes de audio por ejemplo cuando sin niega la existencia de un determinado tipo de violencia de género vamos a seguir defendiendo que la violencia no tiene género en ese discurso contaminado evidentemente

Voz 2 20:34 de una forma muy severa

Voz 1995 20:37 llega hasta el contorsionismo vamos a escuchar ayer con Ángels Barceló a Teodoro García Egea haciendo contorsiones para no hablar de violencia de género

Voz 8 20:45 la conoce el Partido Popular que hay un problema de violencia machista en este en este país

Voz 22 20:49 pues mire yo reconozco que en muchas ocasiones hay un problemas de violencia y luego dentro de esto pues se podemos calificar las distintos tipos de violencia no pero para mí que los agresores madre sobre si las víctimas son víctimas independientemente de su género o o IU Coalición

Voz 1995 21:09 debería ser entonces ya ven ustedes que están ahí podamos retando entre vocabulario apretando para no debería ser un propósito en común utilizar bien las palabras

Voz 7 21:19 eso por supuesto efectivamente creo que está claro que bueno la violencia siempre es violencia qué duda cabe pero está clarísimo que hay una violencia machista una violencia de genero que se especifica Ike es especialmente peligrosa y además la mayor cantidad de de crímenes domésticos hacen contra las mujeres eso está clarísimo y entonces eso necesita una palabra específica eso necesita un tratamiento específico y en ese sentido no se puede retroceder porque eso sí que retroceder no no hay que reconocerlo clarísimamente y tratarlo específicamente porque es una de esas lacras de la humanidad con las que hay que acabar pero ya

Voz 1995 22:01 pero porque es un mensaje de esperanza es menos eficaz que un mensaje de de mía

Voz 7 22:07 pues porque los seres humanos nos movemos mucho por el miedo creo que esa es la clave que está que bueno que en los últimos tiempos está manejando pero se ha hecho siempre decían algunos sociólogos yo creo que muy bien informados que hablaba Inger el de aquellos valores sin materialistas que en algún momento iban entusiasmado a las juventudes y a las gentes pero que en los últimos tiempos volvíamos a esos mensajes materialistas de la seguridad en miedo creo que tienen razón creo que el miedo está siendo una palanca bueno además a nivel mundial no podemos mirar lo que ha pasado en Brasil lo que está pasando en España hay en Francia hayan cantidad de lugares en los que se están cerrando filas en un populismo nacionalista increíble precisamente por el miedo a los que bien desde fuera el miedo a los que nos pueden traer el miedo es muy mal consejero porque además es muy manipulable hay cantidad de gentes que pueden estar transmitiendo mensajes de que hay peligros que vienen los de El otro lado del del Estrecho los que vienen unos pueden entrar y entonces las gentes por miedo puedan hacer determinadas opciones el miedo es muy mal consejero y es muy manipulable y hay que ir con cuidado

Voz 1995 23:25 por eso tratan constantemente de utilizar percatado

Voz 8 23:27 todos lo has no no sólo boxes una vocabulario que cada uno quiere definir problema aquí esas es no hay un proyecto en común España ni siquiera es el mismo vocabulario para todos no es eso pero yo creo que es muy interesante lo que ha dicho que cree el miedo y la esperanza lo expectativas es el yin yang del ser humano yo creo que la esperanza es algo que el ser humano casi nunca pierde eso no el francés es decir más grande que la fe la esperanza El en la esperanza realmente son muy pocos pero así se pierde todo no

Voz 7 24:00 claro lo que pasa es que la esperanza que a mí me interesa mucho más que las expectativas porque creo que no es lo mismo una espectáculo estás abierto a cualquier hora yo creo que la esperanza que efectivamente es una virtud dentro del terreno ético y la esperanza es algo que se cultiva con trabajo no es una cosa tonta de decir es que pueden venir algo bueno la esperanza es lo último que se pierde no no la esperanza se trabaja la esperanza se cultiva cuando algo el espera algo bueno trata de ver qué es lo que hay malo trata de cambiarlo tienen la esperanza de poder conseguirlo pero la esperanza que viene de la libertad de poner todo el famoso a Dios rogando y con el mazo dando no ver usted estás esperando que pasen cosas buenas pero no puede ser Candido inútil tiene que ser algo bien trabajado con el esfuerzo del día a día

Voz 1995 24:51 Adela la realidad no se pienso en en ese pero ha sido común de país en el fondo lo que tenemos es un proyecto común de sociedad de país de continente pero pienso por ejemplo en lo nuestro no España es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo a pienso en el excelente sistema público de salud por más que hayan querido deteriorar lo Iggy en fin son los profesionales abnegados tanto en la actividad como la educación los que lo sostienen pienso los bajos índices de delincuencia a pesar de las terribles noticias que una y otra vez nuestra atiza la conciencia pienso en los valores de solidaridad y tolerancia que hemos disfrutado entre comillas durante durante la crisis porque el auto stop Emma como país no nos lleva a un territorio entrecomillas más saludable

Voz 7 25:38 pues porque yo creo que los españoles tenemos una tendencia a lo largo de toda la historia de estimar los a nosotros mismos me parece de tratar piensa

Voz 1995 25:49 el pero momento Adela como que es difícil que que el sueco como español España desolador

Voz 7 26:01 es que claro siempre estamos mirando el lado negativo y pensando que todos los demás son muchísimo mejores es muy bonito esa visión que tenemos tan positiva del resto de la humanidad pero España tiene una cantidad de elementos fantásticos maravillosos y además conseguidos con el esfuerzo de mucha gente de que hay que agradecérselo agradecerles que lo hayan hecho estamos en un punto en que no estamos peor que otros ni muchísimo menos la cuestión es aprovecharlo precisamente tratar de ver como se hace siempre las debilidades y las fortalezas y tratar de suplir esas debilidades que evidentemente habrá distintos grupos quedarán interpretaciones distintas de las debilidades y las fortalezas los diagnósticos van a ser distintos y eso hay que saberlo porque estamos en una sociedad plural no vamos a tener el mismo relato ese es el tema necesitamos un relato pero no tenemos el mismo relato porque hay distintos diagnósticos yo a mi me parece que lo fundamental sería que encontráramos cuáles son esos elementos mínimos comunes que tenemos que defender todas en este momento cuáles son las prioridades que es lo que no se puede quedar atrás qué es aquello que nadie puede negar tenemos humor con una gran cantidad de elementos que son prioritarios para empezar el trabajo el empleo que es una situación verdaderamente dramática el trato de los inmigrantes y de los refugiados eso lo tenemos que resolver con hospitalidad claramente por supuesto ponerlos al día en tecnologías de la información porque Europa se está quedando por detrás de China y de Estados Unidos y eso es dramático y España tiene que ponerse también tenemos tanto trabajo por delante tanto tan bueno ya que es una lástima que estemos hablando de si son galgos o podencos

Voz 1995 27:47 a eso como bien decía James Joyce nos lleva al pensamiento de que ya que no podemos cambiar de país vamos a cambiar de tema siempre un placer poderes es arte Adela Cortina catedrática de Ética que me parece que debe ser el título más bonito que pueda existir

Voz 23 28:06 en la que teoría enseñanzas catedrática de Ética en la

Voz 1995 28:11 el Ciudad de Valencia muchísimas gracias a esta muy pronto estaba Gobierno a la esperanza activa

Voz 24 28:18 no

Voz 25 28:20 ah no

Voz 24 28:26 sí eh

Voz 17 28:54 en la Cadena Ser

Voz 5 28:55 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 34:32 no es hora saludar dos genios creativos responsables directos de algunas de las mejores ideas que rodean nuestras vidas el Madrid muy buenas

Voz 39 34:43 buenos días

Voz 1995 34:44 Toni Segarra hoy en Madrid con nosotros cuando estás viajando mucho amigo a Madrid a Madrid y a otro sitio a comer qué tal en las fiestas ningún publicista vive las fiestas como una verdadera oportunidad de contarle a su cuñado o compartir con con las que trabajamos quizá trabajamos siempre no hay descanso que tiene una pinta de esas ideas que dices que hay que hacer

Voz 14 35:10 la ganó la y te que las expectativas ya que resulta que no hay que tener

Voz 39 35:15 otro belicista nunca descansa de quién genera era falsa necesidades e innovación obras sino exacto pues no era falsas que me deje el los y nada mira tú te cuando trabajo no me casi te dejamos solo tu crees que te vas a comprar todo lo que te compras vas a saber lo que te comprada pues no

Voz 1995 35:31 quizá recuerdo que el mejor inicio de función nunca ha concebido la historia es el de familia casado cuando comenzaban su espectáculo gracias querido público gracias por estar aquí porque un chalet en la sierra no se paga sólo le vale veo que compartir en fin hoy diez de enero os voy a dar un planteamiento interesante hoy diez de enero de dos mil diecinueve se cumplen veinte años de la primera emisión de una serie tan reconocible que simplemente con escuchar los primeros acordes es su banda sonora ya saben ustedes de qué estamos hablando los hizo verano comenzó a emitirse un diez de enero de hace veinte años una historia en el fondo es una historia actual tu el comportamiento de unos mafiosas que seguro que siguen trabajando con todo en ochenta y seis episodios de una hora ochenta y seis trazas entre mil novecientos noventa y nueve y dos mil siete dieciocho millones de seguidores de media por capítulo sólo en Estados Unidos focalizada la personalidad de Tony Soprano un atento y comprensivo padre de familia

Voz 1927 36:37 sí que parece que nunca vas a volver a querer a nadie pero caso hay montones este chicas ahí fuera mordiéndose por conocer a un chico como tú yo las veo cada día claro como soy tan especial por supuesto que lo eres eres guapo listo no seamos sinceros es blanca y eso es un plus hoy en día

Voz 1995 36:56 con hombre amante de sus raíces el Banco de América a hablar del uno de los mayores bancos del mundo fundado por un italiano es cierto piénsalo bien cómo iba atentar que comer con palillos algo para lo que necesitas tener un hombre fin un empresario de éxito

Voz 11 37:14 por eso está donde está

Voz 1995 37:18 y por supuesto mafioso

Voz 41 37:20 escucho una cosa si quieres hablar de las reglas de la vieja escuela te daré una que tendrás que recordar su hijo de puta que manta aquí mejor que me tenga el mismo respeto que le tuve a cuerno anoten tres

Voz 1995 37:32 la se cumplen veinte años de la primera inyección de de Los Soprano para muchos Gonzalo Toni ahí empezó todo a todo lo que estamos viendo de nuevo

Voz 39 37:41 narrativo televisión empezó con Los Soprano para yo estoy completamente de acuerdo yo creo que es un punto de inflexión en nuestra en la historia sea yo creo que es el momento en que la burbuja inmobiliaria hecha al cine a los centros comerciales porque no pueden está en la ciudad de entonces lo cine se dedican a los superhéroes y al público familiar porque aquí coño va a un centro comercial y echa el talento el cine lo acoge la tele el punto de inflexión fue Los Soprano Chávez de Los Soprano tan pero las series como las con había habido una primera gran generación en los cincuenta pero la grandes series dramáticas quitando Horace Citroën no era lo normal la la la tele era una plan B para el talento y a partir de ahí ahí empezó todo

Voz 1995 38:19 las series en este caso los otros es un gran spot de la mafias un gran anuncio de cómo funcione como operada bueno sí es verdad que es de de Hollywood una industria la propaganda en de comunicación sin incidentes pesada si eso es así procedente es sorprendente que haya tantísimas películas y una serie como ésta de década mafias debido al final uno sospecha que están detrás de de la de lavar su Oviedo alargará habían decir oye existimos somos así ya tramos avisado no que hemos hecho Los Soprano Nos allá a partir de ahí sabemos que ocurrió igual con el padrino los mafiosos que quiere ser mafiosas se visten como Tony Soprano y actúan

Voz 14 39:03 la Cortés lo de hablar yo tengo que confesarle que es una cosa que me hace sentir muy culpable que no he leído el Quijote ni he visto soprano que son dos cosas que una persona no puede hacer mucho pero sí Syriana que temporada épico y hay una capítulo maravilloso en el que ellos ven el padrino del viaje a Italia y como para preparar el viaje en el que tiene que hacer el padrino al grupo de Al Pacino viaja a Italia eh

Voz 39 39:28 es verdad que es interesante que como como viendo un tutorial La Biblia digáis verdad dormitando el arte que cuando se inmoló a ver Los Soprano como una campaña de pule la mafia de yo diría que hacemos una Óbidos por Youtube o nos hacemos una serie dotado

Voz 1995 39:40 por dinero no es hacia una ZEPA blanquearse

Voz 39 39:42 luego es verdad que tiene una influencia porque quiérase mafioso Si yo creo que Tony Soprano inventa hace tangana saldrá ese chándal y eso Soros y tal pero si eso viene de ahí

Voz 8 39:52 exacto es acertado aprendemos que los mafiosos también son personas es uno los primeros seres primero donde los malos realmente nos quiere no nos quiere

Voz 39 40:03 personas innecesarias porque tienen códigos y valores en esta época no tiene

Voz 8 40:06 quién es Familia Family tienen normas tienen tienen Chris

Voz 14 40:10 esas edad hijos adolescentes que les de revotan sesenta

Voz 1995 40:13 sí mujeres deprimida yo por eso a mí me has blanda de publicidad

Voz 39 40:19 de y ahora volvemos a las mujeres yo creo que lo que ha tenido lo que ha hundido el mercado publicitario a nivel mundial que es una nueva forma de consumo de televisión horror correcta son las series vale sea el problema es la publicidad hacia Internet te da publicidad sino que las personas han dejado de ver la por ver series no el impacto de las series pues con Los Soprano empezó el principio del fin

Voz 14 40:40 pero en que había recuperado la la práctica de la visión de televisión en Familia regodean

Voz 1995 40:45 efectivos colectivo nadie difícilmente te sientas tú en tu casa lo más normal es que tú ir estuvieras viendo en te dejaran una serie tu hija estuviera en otro sitio

Voz 14 40:59 pero otra bueno tenemos no no no yo mi mi entrada en las series que fue tardía fue con los y fue por estar con mi hija mayor que estaban en aquel momento así más de la gente perdida

Voz 1995 41:08 E hizo un punto de encuentro

Voz 14 41:11 una Navidad de hace unos cuantos años y fue el punto de control una mantita doscientos hablarán mantita viéndolos

Voz 39 41:17 sí de hecho las es así o igual malo para los spot porque la vemos ahora sin anuncio de las nuevas plataformas de pago pero ha sido muy bueno para para la familia de sospechas que los votos de estar dentro no se escapa por eso vez es un spot yo tengo una yo estaba preparada para decir que no me gustó pero los incapaz de por qué no de gusto mira ahora que me encanta la pregunta porque en esa batalla histórica no caí en la ficción entre el idealismo y el realismo es como Holy Frank Capra no queremos vivir o el neorrealismo italiano Ladrón de bicicletas o yo qué sé de hay dos millones pues en el ala oeste ojo los Oscar la idealización de la política maravillosa o el cinismo y la dureza de la política pues a mi me parece que El Padrino o Los Soprano yo empiezo una serie mafioso yo que soy muy fan de la mafia y leve hay haciendo terapia hinchan leído no no no no no salvadora me faltaba que mentir es un mito que la pero abonos que es como ojos Oscar a mí es que o la política o es una serie de la política que a mí me gustaría perfecta maravillosa o como me hágase mundo real apagó

Voz 14 42:18 yo tengo John tenía fue menos mal que he venido porque me hacen es verdad que yo también no no lo sabía abruptamente en ningún momento

Voz 1995 42:24 qué tal ha llegado salía que nos gusta más serias el brutal lo mismo la ciudad no le gusta

Voz 14 42:31 dónde va el vaquero no quede claro alguna quizá ansiedad que no nos melena y Kepa tiene quizá

Voz 1995 42:38 yo no El Vito Corleone PSOE Sin perdón perdón Reguero medio leído vivir bueno nosotros os dedicáis a todo el mundo sea la radio vive de la publicidad los medios llegara a nosotros vosotros vivisteis Publicidad Itu decías bien en las series no cabe la policía qué qué vais hacer con nuestras vidas haré y es verdad ya te la publicidad acabaré mis

Voz 39 43:03 la serie Los Soprano es la mejor campaña no sólo de mafiosos sino de la terapia no ha hecho más Los Soprano por la psicología que todo el libro de autoayuda porque Messi Tony Soprano poder al psicólogo pues podré ir yo no ha hecho más que Freud pues hoy el Colegio Oficial de Psicólogos igual nos pagan una serie

Voz 14 43:18 de todas maneras yo creo que el que las los lugares donde vemos la serie se convertirá en una tele el mundos circular ya al final acaban Netflix acabará siendo un anuncio contra anuncio astures yo estoy confías en que hubieras estoy casi convencido yo es que hay una obra a esos mismos anuncios viajes y espero que no hagan lo bueno no sean un grupo maravilloso que decía que la policía inglesa era tan buena porque tiene que estar altura a la BBC para ponernos pero yo creo que Alta está a la altura de Los Soprano

Voz 1995 43:52 exige una hay que la tesis ya no está altura la publicidad ha caído más vale en cuanto a la narrativa porque es verdad que como todos ella es imposible escapar va a saber una serie en Antena3 lo vas a da igual eso donde quieras Pratibha ha cambiado esas series que antes veíamos serán sea que existen ahora médico de familia icono o Farmacia de guardia Seris icónicas no sé si aguantaría en bien el ritmo al que estamos ahora acostumbrados tímido de consumo Cabildo la semana que todavía se hace en fin cada vez menos pues pues al ritmo de la propia serie ciertas cosas pasan muy lento

Voz 14 44:31 llega uno desayuna café a cambiar nada narrativa es completamente distinta y la narrativa y el ritmo tiene mucho que ver ya paso en el cine pasa las sedes tienen mucho que ver en la publicidad y el videoclip de tienes que nos ha acostumbrado educado en un determinado en el que estamos necesitados de que pasen cosas constantemente yo creo

Voz 39 44:50 el móvil del el móvil nos ha quitado la paciencia no es es el móvil haga rellano de os pausado es todo tiene que ser a toda velocidad los nuevas serios de veintipocos minutos

Voz 1995 45:01 es la necesita salir

Voz 39 45:02 rabia pero ellos vivido antes pero si yo no quiero explotar la burbuja de la serie va a medio amigas pero ochenta y seis capítulos los obra ochenta y seis pelis de tu te imaginas que alguien te diste te voy a contar la historia no sintoísta película dice

Voz 14 45:14 Irak a mí me da pereza a ver una larga bueno a mi entender lo que me interesa más es la idea de que con los guionistas no debe pensar en el final de paradas tres temporadas

Voz 8 45:27 sí eso lo tiene que Alarte

Voz 14 45:29 cuando impresos Philae suele ser lo que son bueno en fin los

Voz 1995 45:33 soprano cumplen hoy un día como hoy hace veinte años se estrenaba el primer capítulo de Los Soprano

Voz 14 45:39 dos de la soprano que jóvenes sea Toni Segarra Gonzalo Madrid muchas gracias y jóvenes que gracias y hasta la semana que viene buenas noches un placer mucha esta canción Tom

Voz 11 45:49 nunca hay que dejar de creer

Voz 1995 45:55 no se ha sarcástica Atom que nunca deja solo así te dije yo eso puede ser

Voz 5 51:20 hola qué tal buenos días nunca pensó que pudimos

Voz 1995 51:23 sintetizar la historia del cine a través de los coches que maneja los protagonistas no nunca se me hubiera ocurrido

Voz 5 51:29 pues es como los caballeros andantes eh Rocinante y compañía osea

Voz 1995 51:34 Vox

Voz 11 51:37 con el primer círculo

Voz 5 51:40 bueno yo creo que el cine mudo también había no a las puertas de los coches

Voz 1995 51:48 pues sí vamos a hacer ese ejercicio vamos a repasar echado porque es al fin y al cabo es también mostrarnos los cambios en las ciudades en la fisionomía en el contexto en el paisaje a través de de sospechas con cual empezamos

Voz 5 52:02 bueno pues yo creo que empezamos por por la filosofía no eso que decías de que en el cine el coche ya forma parte de la ciudad determina al coche el coche determina a la ciudad iraquí todo el coche es como la epidermis es la sensación contarlo

Voz 17 52:23 en cualquier ciudad pasas muy cerca de la gente está tropieza en los Angeles nadie te toca estamos siempre tras este metal y cristal

Voz 5 52:35 esta película escraches buen hábito dos cracks una de Cronenberg que es que había gente que Sex citaba dándose teniendo accidentes

Voz 39 52:43 esa fue bastante heavy

Voz 14 52:45 antes agradable y una tontería

Voz 5 52:49 pero es un poco el extremo ese de hasta dónde llegas con la excitación sexual es la de Paul Haggis que le quitó el Oscar a mejor película a Brokeback Mountain porque claro los los académicos de Hollywood no podían consentir que dos vaqueros fueran fueran gays pero me estoy yendo por otro camino poder ahora que está

Voz 1995 53:07 en la cartera

Voz 5 53:10 Peter ahora que está a Mary Poppins ha vuelto pues evidentemente tenemos que acordar del coche anterior

Voz 24 53:23 muy bien

Voz 5 53:30 David yo soy más de los Picapiedra

Voz 1995 53:39 la letra de esta canción