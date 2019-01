Hoy por Hoy (10/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once las diez en Canarias el resumen de la información de la mañana con Antonio Martín muy buenos días

Voz 1645 00:10 a unos días Toni a esta hora la presidenta del Parlamento de Andalucía se reúne con la portavoz del PP en la ronda de contactos previa a la investidura acaba de salir de esa reunión el portavoz del PSOE que asume que Juan Manuel Moreno Bonilla va a ser el presidente andaluz cree que ciudadano sea retratado al entrar en un gobierno que va a apoyar Vox vamos a ese Parlamento Sor Armesto buenos días

Voz 2 00:29 buenos días veinte minutos ha durado la reunión con el portavoz del PSOE Mario Jiménez ha dicho la presidenta del Parlamento que asume que Moreno es el candidato que más apoyos a una y por tanto las posibilidades de que Susana Díaz representa la investidura se reducen a un cero coma uno por ciento en caso dice Jiménez de que el teatro en la derecha continuó el portavoz socialista cree que con este pacto quién vestirá Moreno con el apoyo de Vox ciudadano ser retratado

Voz 3 00:51 estoy un candidato que tiene el respaldo de la mayoría absoluta y no tiene sentido plantearlo en cualquier caso nosotros si queríamos cubrirá un retrato ese retrato se produjo en el día de ayer alguno querían ir a la investidura a precio de saldo intentar ocultar el pacto con la con la extrema derecha

Voz 2 01:10 evidentemente no lo han conseguido hasta ahora continúa la ronda de consultas con la portavoz del PP Carmen

Voz 1645 01:15 Expo médicos enfermeros y profesional no sanitario de los centros de salud de Madrid van a ir a la huelga por los recortes en esta comunidad han emitido un comunicado en el que critican la privatización de centros de salud o la disminución de las plantillas Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 4 01:29 buen puñado de profesionales de la Atención Primaria madrileña

Voz 1275 01:31 están convencidos de que la única puerta de salida a su paro indefinido aseguran que tiene motivos de sobra que no se cubren las bajas y las jubilaciones que se ha reducido la plantilla mientras aumenta la carga de trabajo o que se está infractor financiando a la sanidad pública madrileña acusan a los políticos de actuar con saña y con una intención manifiesta de dañar a los centros de salud impiden a los sindicatos que les den el respaldo que necesitan para convocar ese paro indica

Voz 1645 01:52 dos más cosas el museo al aire libre Chillida Leku va a volver a abrir el próximo mes de abril en Hernani lleva más de ocho años cerrado San Sebastián Inés Chavarri

Voz 5 02:00 lo han anunciado los herederos del escultor en un comunicado en el noventa y cinco aniversario del nacimiento del artista guipuzcoano estamos encantados con esta nueva etapa ha asegurado Luis Chillida en ese texto el centro acoge el corpus de la obra más importante del escultor está compuesto por un caserío y por un terreno de once hectáreas en los que se pueden admirar cerca de cuarenta esculturas originales el museo está siendo ahora objeto de una serie de reformas para coger un mayor número de visitantes en esta nueva etapa cuenta con la dirección de Mireya Massagué hasta ahora responsable del Gaudí Exhibición Center

Voz 1645 02:34 la Policía Nacional ha detenido ochenta y seis personas en una operación contra

Voz 6 02:38 la red que ya estafado más de un millón de euros

Voz 1645 02:40 comercios y financieras mediante la presentación de nóminas falsas la organización estaba asentada en Málaga estaba dirigida por un hombre por su hijo a los que se acusa de hasta siete delitos distintos entre ellos la estafa falsedad documental o tráfico de drogas once tres tiempo ya para la información de su comunidad

SR en Madrid

Voz 2 03:42 mano lo ayuntamientos los servicios

Voz 9 03:45 o sea

Voz 0131 03:45 Rossi que acaba de recibir una llamada precisamente de la asistencia social que les decía que aunque cree que el deseo

Voz 4 03:51 que no se va a producir podría era un albergue aunque eso tampoco sería seguro porque están llenos

Voz 0131 03:55 por la Campaña del Frío la Fiscalía de Menores analiza los vídeos que ha encontrado en los teléfonos móviles de los quince chicos detenidos por acosar durante meses a dos compañeros de instituto en Villaverde dos hermanos de trece y quince años son los investigadores han encontrado en ellos imágenes de agresiones Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:16 en Radio Madrid son desgarradores en esas filmaciones Se confirman agresiones físicas vejaciones insultos un largo etcétera de un calvario que durante meses han soportado estos dos hermanos que residen con sus padres en el distrito de Villaverde por cierto que la Consejería de Educación ha abierto una investigación para determinar por qué no se ha aplicado en ese centro educativo el protocolo contra el acoso escolar

S

ellos informativos

Voz 1995 05:21 que seguimos para una generación de españoles la mía la muestra más evidente del paso del tiempo era comprobar cómo los ídolos deportivos empezaban a triunfar cuando eran más jóvenes que tú en mi caso golpe vino cuando comprobé un tal Raúl siete les daba al madridismo quiera bastante más joven que yo tenía veintipocos esos ídolos unos de ellos crecieron se multa publicaron frecuencia y acabaron repartiendo sabiduría a las nuevas generaciones de ídolos deportivos en el mejor de los casos tenemos un a uno de los antes Julen Guerrero muy buenos hola qué tal muy buenos días y felicidades gracias porque cada se cumplirán es verdad

Voz 12 06:03 el día siete

Voz 1995 06:04 pues estas igual mucha gente me dice estás mejor perdón no está igual esa sobre ellos TF mejor mejor que nunca no me encuentro encuentro muy bien cuarenta y cinco Yo exactamente sabes qué pasa aquí como lleva haciendo nuestra vida nosotros la tuya no perturba nuestra llevas muchos años me parece que no envejece y agregó que son figuras ahí como el Museo será en Madrid un poquito más afortunados en tu caso por ejemplo pero que uno envejece y sois gente que está ahí todo el tiempo que tiene la misma edad y que no envejecidos

Voz 6 06:36 sí lo que pasa que empezaron muy pronto no un dieciocho años ya debutó en Primera con lo cual pues bueno en tras la vida de la gente muy muy joven no a pesar de que han pasado muchos años pues pues como dices tan tan sólo o cuarenta y cinco años Si queda mucho por delante no sé que tuya

Voz 1995 06:54 has pasado más tiempo dedicándose al fútbol que hace muchísimo más tiempo de Galdós fruto que cualquier otra cosa entonces

Voz 6 07:00 bueno es que haya dedicado al fútbol siempre no entre entre el Lezama con siete ocho años en el Atlético sea que imagínate no ha pasado toda mi vida dedicada al fútbol y evidentemente también compaginaba un mensaje para todas los chavales al Juventud con con los estudios que los cuales nunca nunca lo sé dejado pero bueno principalmente pues el fútbol es lo que más tiempo no iba

Voz 1995 07:21 sí porque ahora vamos si deja los estudios sociales pero en tu época he la mía dejar los estudios a los trece catorce

Voz 4 07:31 bueno lo que quieras que está tan claro eh yo creo que todo

Voz 6 07:33 sí hay gente que no es consciente de que a pesar de que en edades tempranas las cosas han salido bien futbolísticamente luego llegar es muy complicado y que muchos o la mayoría se quedan por el camino no y luego se encuentran sin llegar en el el deporte arriba sin haber realizado los estudios no con lo cual es importante el mensaje de que se puede compaginar ambas cosas no es que se puede es que se tiene que compaginar

Voz 1995 07:56 escuchen ustedes hace unos meses el pasado verano Julen fue noticia tú Un vídeo que te grabar yo me está volcado está volcando además experiencia futbolística al frente de la selección española sub dieciséis hace apenas unos días escuchábamos el discurso que ofrecía a tus jugadores después de ganar el campeonato lo que van a escuchar a continuación no vienen lo que van a escuchar ocurre después de ganar un campeonato donde nuestros les felicita sino que les les envía un mensaje mensaje que va mucho más allá

Voz 1 08:40 los dos unos humildad

Voz 1995 08:43 esa es la palabra que utilizaba dure y que dio la vuelta al al país

Voz 6 08:47 bueno es que realmente un estará la selección sub quince dieciséis las dos instar a la su quince su chavales de catorce años y es cierto la primera palabra que cuando vinieron allá entrenamientos no sé si fue por septiembre que fue el primer entrenamiento quise empezar con esa palabra no porque muchos se creen que ya por estar ahí en la selección con catorce años ya han conseguido bueno ven ven la primera división muy cerca o el primer equipo no oí está muy lejos de la realidad no les queda muchísimo camino por delante y el mensaje da de de de de humildad no me que cuando vuelvan a sus clubes tienen que ser los primeros en ser ejemplo al resto de sus compañeros en en buen si se necesita arrimar el hombro los primeros que tienen que hacerlo oí y en ese aspecto no todo lo contrario de ir mirando a la gente por encima no sino

Voz 1995 09:34 creo que en ese lo contrario si quizá palabra humildad que repite una yo te parecen no solamente cuando ganan desde el primer entrenamiento esto es lo que repite Julen

Voz 13 09:43 pero me esa situación codos sonoros importantes humildad icono de formal personas Tito Kolontar

Voz 1995 09:51 humildad humildad sabes qué pasa que suena no utilizamos esa palabra la palabra humildad lo humilde incluso peyorativo sino una persona humilde suena con mal y sin embargo tienes tu razón es fundamental para para hacer personas justas

Voz 6 10:06 sí sobre todo para saber que tu día a día tiene que seguir seguir siendo o trabajar a tope no yo creo que que evidentemente las competencia o la competencia que es máxima por parte de todos la ilusión de llegar a Arribas de muchísima gente no de muchísimos jugadores chavales no ni como te pues por el camino pensando que lo tienes hecho pues te pasan por encima de él

Voz 1995 10:30 que me encanta y verdad que deberíamos recuperar y reivindicar esa palabra humildad pero déjame que te pregunte algo que tiene tiene que ver con el fútbol no yo veo a los jugadores y machos que Santos guapísimas ya son unos marrones peinados deberá perdona lo quiero parecer impertinente pero entre poca no tu época pues cuando ves a esos chavales guían Vestuario quince años con unos peinados que que básicamente se están peinando van no no remató de cabeza no vaya a ser que sí me voy a ir a la cara eso ha cambiado radicalmente bien físicamente tal forma en la que que un deportista que antes

Voz 6 11:09 culpa de muchos cosas a la vez que sí es cierto que que ha cambiado es buenos tiempos un otros de la vida pues avanzaba oí bueno justamente tienes bueno que en ese aspecto porque es así no yo creo que sobre todo las redes sociales son las que han avanzado en ese sentido no están todos los días la mayor saca una foto no en ya ya no estoy hablando de joder profesionales de Erice incluso de menos no practicamente del que no sale todos los días a una foto parece que que no ha hecho nada no oí yo creo que se le da demasiada importancia no yo todos los mensajes que también era el bueno ya sabía que las redes sociales iban a sacar fotos pero que me gustaría que las sacas en juntos eh no sea sólo individual es decir yo estoy a sección sino

Voz 4 11:51 estoy con mis compañeros somos un equipo

Voz 6 11:53 comparto cosas con con jugadores de otro de otra provincia dentro de otro equipo no es yo creo que es importante

Voz 1995 12:00 es algo podría ser expides que no sé es si sean selfies que ya con la palabra

Voz 6 12:06 algunas seguramente van a sacar pero yo creo que lo importante el mensaje que tienen que dar si queremos competir realmente es que que somos un equipo no para eso desde el principio tiene que haber sintonía no hay Ivonne es importante que las fotos no sean ni ni solas ni con los de tu propio equipo el queda tenga en ese equipo sino con otros equipos con otras provincias con y bueno pues pues que den muestras de de lo entienden Griñán no sé yo creo que sí yo creo que sí son chavales que que el mensaje bueno pues con lo captan rápido hoy bueno y el que no lo entienda pues pues igual es el que se va quedando no yo creo que es importante tener una reglas de dentro de de un colectivo oí bueno si tú quieres conseguir cosas tiene que estar todo muy bien atado sino hoy pues estás compitiendo contra los mejores jugadores de otros países que también tiene la ilusión de ganar y tienen la ilusión de de tía para alante para para ganar estos partidos internacionales eh yo creo que ya ven ellos que es diferente que dar un plus más de lo que das habitualmente eh porque así lo exige todo Dios todo el mundo da la el máximo yo he visto hemos sacado partidos en los cuales los rivales acaban tumbadas en el suelo porque no están representando a su país lo dan todo no y eso es así

Voz 1995 13:22 hemos llamado Julen hoy porque hablamos de fútbol el entorno en el que tengo en el fondo duelen van más allá hay como seleccionador de la sub quince sub dieciséis eres un educador en el fondo lo que tú estás es transmitiendo valores que tienen que ver con el pase con el cuatro cuatro tres verse ya ya estrategia pero les estás formándose sea tú tienes claro que tú labores más de formación y en este país Julen tenemos que poner encima de la mesa de educación debe ser en vez de hablar tanto de de lo que hablado si el señor a caballo hoy tenemos que hablar de de Educación y tú eres un buen ejemplo

Voz 6 14:01 es dentro de la charlas a primera que has puesto era humildad informar personas sea eran las dos palabras no con las cuales bueno pues pues quise empezar no es así al fin y al cabo yo creo que es importante las dos no a lo largo de su carrera y a lo largo de su vida no para seguir en el deporte y el que no tengo la suerte llegar pues para su vida no

Voz 1995 14:21 creo que

Voz 6 14:23 creo que es importante por parte de los Cruise el saber eh para mí sí quizás se centra mucho en en el que vaya a llegar arriba pero yo creo que tan importante es saber dar salida a los que no llevan que son más que de los que llega no y que Koke cuando lo bien que tengan que tengan un camino

Voz 1995 14:40 cuando no lleguen que ese que va a pasar con ellos se cuando un chaval de quince años ojalá que todos los tuyos sean pero como tu visión llegan cuando no llegan qué qué pasa con ellos

Voz 6 14:51 pues nada Causa Justa subida sino estaríamos aprovechados de tiempo pues evidentemente no hay muchos pues llegan a Rico IV se quedaran pues pues en Segunda o en segundas B son terceras con mucho no dejan el fútbol porque no no han podido llegar entonces bueno yo creo que hay sí es un es algo donde se puede avanzar yo creo que es algo pues puedo avanzar por parte sobre todo yo creo que de los gurús no que al fin y al cabo son los que están en el día a día de con con los jugadores Si Ivo no es lo lo lo lo lo vive no lo viven diariamente no creo que que es importante ese mensaje por parte de los Cruise es ese mensaje por parte de las familias eh porque hay muchas familias que ven en el chaval la salida y esa responsabilidad no se les chaval ojalá lleguen arriba pero pero simplemente es muy difícil no oí tienes que tener alternativas también por por la gente cercana al chaval no sólo la familia bueno pues muchos seguían por representante no creo creo representante

Voz 1995 15:51 lo representan de que cogen a chavales muy jóvenes

Voz 6 15:54 creo que también hay tienen mucha mano de poder bueno pues situarle es donde está Ny marcarle el camino corredores dirías que

Voz 1995 16:02 por fin los representantes manejan una parte importante de la industria del fútbol

Voz 6 16:06 sí sí desde luego sin duda hoy en día de esa representantes en partidos de dieciocho años los chavales

Voz 1995 16:12 las más jóvenes y quien quiere ser cuando Twiggy donde la selección española quince ellos cuál es ilegible por el ejemplo es bueno es es que no sé con cuál quedarme cuál es el modelo a seguir quién quiénes quieren ser humano yo creo que ellos tienen que ser ellos mismos si ver algo pero misma

Voz 6 16:32 sino que su ejemplo ya al espejo pasando

Voz 1995 16:34 a ha

Voz 6 16:36 a selección absoluta no también es la alusión nuestra no yo como seleccionador ahora dentro de estos chavales que estoy trayendo el día que uno de Utah la selección absoluta para mí será una felicidad no yo me sentiré realizado no me ha pasado con entendieran junto al Athletic hay chavales con el primer equipo para mí eso es lo bonito no es lo que un entrenador quiere no el que esos chavales pues lleguen arriba la ayudarles cuanto más lleguen pues mejor ese es su yo creo que esa subida también es la

Voz 1995 17:07 sí claro evidentemente antes vamos a incorporar a un hombre que periodista típicamente bien tiene sus recursos pero lo que hace bien bien son las chuletas de su puede dar fe el sueco no murió aquel día comiendo chuletas las chuletas de Íñigo Marquínez de milagro en nuestro segundos seguimos dando con Julen Guerrero incorporamos a Íñigo Marquínez

Voz 1995 19:51 mediapunta habilidoso con grandes bordo de cintura buen disparo con ambas piernas gran juego aéreo y precisión a balón parado estoy hablando de Julen Guerrero es fue uno de los grandes jugadores de país de esos jugadores con aire futbolista clásico además muy clásico debutó en prisión como les contaba con tan sólo dieciocho años en el primer equipo de su club de toda la vida el Atleti con diecinueve lo hizo con la selección española con la que jugó dos Mundiales y una Eurocopa en campo jugó catorce temporadas en Primera participó en un total de cuatrocientos treinta partidos marcó ciento dieciséis goles y fuera del campo se convirtió en el primer futbolista en el primer futbolista en está al mismo tiempo en los álbumes de cromos de los aficionados al fútbol en las carpetas de las adolescentes porque esto así puede pero ante el primero a ponía Satrústegui aporta cariño hoy han pasado ya algunos años doce años después de su retirada sigue personificado como nadie el sentimiento la SIP la filosofía la buena filosofía del del Atleti porque es verdad que sigue representando como nadie lo especial que que si tuvieras que explicar que te pregunta muchas veces que es el Athletic de Logroño para bajo Si tuviera que explicar que si el Atlético horarias

Voz 6 21:12 bueno eso es sentimiento es un sentimiento el Athletic forma parte de todas las familias ayer en Bilbao y bueno pues también hay mucha gente fuera no que que que que reconocer su esfuerzo no hay muchas peñas y mucha gente fuera de de de de Vizcaya que también son son del Atleti que tiene muchísimo mérito no y también hay que hay que recordarlas pero bueno ahí cuando no casi casi palabra que te enseñar es la del Atleti o sea que que es algo que se lleva muy dentro te sientes totalmente identificado que lo defiendes así lo defiende el que juega yo he tenido la suerte y la fortuna de jugar en el Athletic y me siento orgulloso pero lo define también el que no ha tenido esa suerte no hubiese dado la vida por por Juan Atleti pero bueno pues por condiciones no ha podido

Voz 1995 21:58 pero si los Inti que a ver si eso va a explicar lo de lo de Marquínez margine buenos días tuvieras da la vida por jugar en Athletic vamos

Voz 0802 22:07 se la vida no lo sé pero diez años de vida si por por salir un día simplemente a sacar un córner en San no son la camiseta la si con eso ya está

Voz 1995 22:15 pues fíjate que lo que hace bien Íñigo en la chuleta verdad

Voz 0802 22:18 yo yo en la SER hazme caso estoy perdiendo dinero padeció Tenerife

Voz 1995 22:23 tanto tú por tanto viaje consigo desde cuando hace que conoces a a Julen

Voz 0802 22:30 desde cuándo debuta con el Bilbao Athletic que este era un jugador juvenil dice Julen que mucho se ha en el camino no iba a ser el caso de Julen porque ella veía ya era la perla desde que jugaba en en en alevines pero juega en el juvenil del Bilbao Athletic leyó teman al al segundo equipo al filial y el primer partido en Santa Isabel marca tres goles su paso por el filial fue efímero porque de inmediato vino aquí un tipo con Cala colorada muy cuadrado muy cuadriculado un alemán Jupp Heynckes Illes subió al primer equipo yo le conocí pues eso cuando estaba en juveniles yo creo justo antes de debutar en el en el segundo tiempo hace un porrón de años hablamos del noventa y uno noventa osea

Voz 1995 23:11 en esta en esta mal y que viste el primer encuentro con con ese chaval

Voz 0802 23:18 con el paso de los años yo me quedo con la palabra irrepetible yo creo que no se va a dar nunca nunca otro Julen en en Bilbao es un jugador que supuso una bocanada de aire fresco una una revolución tremenda para para el Athletic sobre todo pero una revolución fantástica también para fuera de las fronteras de de Bizkaia Hay de lo que es el Athletic que yo creo que es el primer jugador mediático o el primer jugador mediático que ha habido en la historia del del fútbol español

Voz 4 23:46 fue una una explosión tremenda

Voz 1995 23:49 Julen siempre tienes que soportar esto Julen hacía anuncios de lado y fue el primero

Voz 1 24:00 ha llegado campeón verás

Voz 11 24:02 unos en la boca

Voz 1995 24:05 volador te puso voz

Voz 6 24:07 sí la verdad es que teníamos muy poco tiempo para grabar porque esto se grababa entre venía es una concentración de la selección aún partió de tres días Juan a agravar y no no había mucho tiempo había que hacer toro rápido oí

Voz 1995 24:18 bueno pues si así sale como lo viví atrás tú lo quiere hacer pero depende de conviertes ídolo de adolescentes

Voz 6 24:25 se pasó todo muy rápido no en seis meses prácticamente estuve estaba jugando con el juvenil Bilbao Atleti primer equipo y selección española debuté con el con el primer equipo en septiembre y en enero y debuté con con la selección osea que es activismo sí tuve que asimilar muchas cosas en muy poco tiempo pero bueno las cosas llegan cuando llegan y hay que subirse al tren en Sí Se Puede no dirección cuando te piensas

Voz 1995 24:50 un partido de aquellos

Voz 19 24:51 sí sí hubiera algún partido goles

Voz 6 24:55 pues que que realiza aunque bueno practicamente no mayoría las tengo en la cabeza pero bueno yo creo que sí

Voz 1995 25:01 cuerdas de los Íñigo seguro que sí viñedos un pero tú te acuerdas de todos los goles que antes

Voz 6 25:06 no te voy a decir todos yo creo que sí

Voz 4 25:09 sí la mayoría yo me acuerdo sobre todo

Voz 0802 25:12 no uno que les marca Osasuna

Voz 4 25:14 pero pero

Voz 8 25:15 concretamente este Conan dos jugadores sus una jugada personal superhombres

Voz 20 25:25 ido aula ahí esperaba primero

Voz 21 25:30 cuenta que un partido

Voz 1995 25:34 que perdía tres cero en el minuto que minuto era

Voz 4 25:39 Íñigo en la primera parte en San Mamés cero tres iba perdiendo se siempre bueno iguales sesenta sesenta sí sí sí sí sí la primera media hora así como mucho media hora va el Atleti mete cuatro goles y gana así de la noches mágicas

Voz 6 25:52 amén el último de de Julen Guerrero además

Voz 0802 25:54 momento en el que lo estaba pasando un poco mal porque había dejado de aparecer en las alineaciones de Acua cada vez menos un poquitín artículo de todo

Voz 1995 26:02 sí ese momento desde luego tiene gran es que

Voz 22 26:05 es increíble lo esté porque los futbolistas tantos goles pero en cada gol hay un asombro entre los a que si no deja da sombra no

Voz 1995 26:14 pero si no les Diego algo a Iñaki de milagro ese día

Voz 6 26:18 fue un partido muy recordado lo recuerda muchísima gente y además no sólo por el gol que hizo el cuatro tres sino porque mucha gente estaba esperando ese gol no yo no jugaba demasiado si es cierto que el público la afición de de del Atleti me ha mostrado siempre mucho cariño está deseando que que saldría al campo y así Si meto Sol pues fue un humor yo creo que muy soñado por pues mucha gente vino te lo metió yo creo que muchísima gente

Voz 1995 26:46 eso nos lleva a un día concreto en el año dos mil seis después de catorce temporadas es difícil acto te emocionas pero es difícil escuchar esto no emocionarse es el momento en el que dice que está

Voz 1 27:04 no a una circunstancia que sea

Voz 1995 27:13 dejamos ahí porque acabamos llorando y no

Voz 0802 27:15 sí sí yo también yo me emociono todavía yo estaba en esa rueda de prensa las pasé canutas hasta Yangtsé conmocionados y como sea

Voz 1995 27:22 cómo fue el día después después de la prensa en fin

Voz 6 27:26 el día después bueno quizá más tranquilo eh es peor el día a los días previos au cuando estás viendo que que vas a tener que llegar a esa situación el la rueda de prensa pues evidentemente yo sabía que me iba emocionar que iba a ser muy difícil el el poder decir algo yo creo que al día después ya fue más deliberación eh decir bueno pues hasta aquí ha llegado sí creo que era lo mejor en ese aspecto

Voz 0802 27:54 ya ya no disfrutaba y ya no disfrutaba ayer era de los que disfrutaba en cada entrenamiento el día a día que hay muchos jugadores pero yo quiero jugar a entrenar Julen disfrutaba en cada entrenamiento y ahí estaba pasándolas canutas también una estación bastante complicada en en El Vestuario en vestuario un tanto extraño Julen había dejado disfruta

Voz 1995 28:12 claro ahora lo que sí recuperaba Julen para un para una selección con unos valores con unas palabras que vamos a reivindicar una y mil veces Íñigo pero tú no crees tú que estás en el día a día y no la de la Ladies en ese país no crees que tenemos una deuda con los grandes jugadores con la gente que les va a pasar que nuestra gente que no emocionado con la que no se han hecho disfrutar piensan basamento Yurena pienso en Fernando Torres pienso en Casillas en el gran casi cuando el futbolista se va después de años y años que sí que han ganado dinero que quiera pero de años de entrega de hacernos disfrutar a los demás no

Voz 0802 28:48 lo hacemos bien no la verdad es que hay jugadores que incluso un poquitín más hacia atrás nuevos está el propio Butragueño gente que lo ha dado todo que ha sido han sido los números unos que han revolucionado el fútbol que nos han hecho admirar el el deporte como espectáculo también no sólo como como Pasión de ganar poder ganar ida plazas están poco arrinconada poco se sabe de ellos hay gente como Julen como el propio Fernando Torres e Iker Casillas que no tenía que dejar el fútbol así como como lo han dejado bueno algunos siguen todavía en activo pero tenían que haber tenido el más que merecido homenaje de de su club primero y luego de sus aficionados acabe

Voz 1995 29:24 ahora tienen después de un restaurante

Voz 6 29:26 bueno hace tiempo hace tiempo se de un restaurante

Voz 1995 29:29 eh yo el futuro lo veo ahí Íñigo yo yo

Voz 4 29:31 digo yo sé atún cocido

Voz 1995 29:34 la sala pues yo tengo un intenso

Voz 22 29:37 sí yo estoy sabe que un cocodrilo puedan dar dos años sin comer pero en ese sentido yo soy muy poco a poco se que chuletas si me gusta yo creo que tenemos futuro eh

Voz 1995 29:48 he han escuchado que está al frente de una selección Aso quince las os dieciséis a base de humildad y a base de trabajo y se dedica a entrenar pero no me gusta mucho cuando dices eso yo lo que quieres formar personas que eso es brotar amigo Julen Guerrero muchísimas gracias por todo y muchísima suerte porque vais ahora este fin de semana estáis en a Copa de verdad

Voz 6 30:08 sí sí salimos el domingo para ir a este caso con la con la su dieciséis y bueno pues ahí iremos a competir a dar el máximo oí siempre con la lesión de ganar por supuesto eh soy soy sumió ganador en ese aspecto pero sobre todo que para los chavales iba de experiencia y que sirva de ayuda para seguir creciendo como jugador

Voz 1995 30:25 sigue haciendo ese trabajo necesitamos gente que tú complacer Julen Íñigo e cuando quieras eh

Voz 0802 30:32 Estrada ya sabes GER tener las llaves del chocolate tenéis vosotros sale más para la Ana Ávila preparamos prontito vale

Voz 4 30:39 señor Primer recuerdos para cuidaros mucho hasta lo es un abrazo

Voz 1 30:47 no no no

Voz 11 32:10 Juan Ángel Vela del Campo este jueves con Carles Francino

Voz 29 32:21 venga vamos estamos todos le dieron el contrabajo Relaño y su banjo reciclados la que el yo bien el ritmo normal estético en la batería hay Pacojó el bajo gallego quiso ir

esto me resulta insultante este es un auténtico jersey Noruega o comprar barata en una ferretería no haré más preguntando sección de moda llegan

Voz 22 36:58 esto me resulta insultante este es un auténtico jersey Noruega o comprar barata en una ferretería no haré más preguntando sección de moda llegan

Voz 4 37:13 buenos días Celia Montalbán presidenta ejecutiva de las chicas el feminismo de guerrilla en la Cadena SER buenos buenos días qué antiguas que hasta la ropa que ya de hombre mujer eso importa mucho de esto espera hábitos que se tesis es precioso estoy con todo qué te queda te esquiadora Celia muy bien lo de la moda

Voz 2 37:42 bien bueno pues mira estoy contentísima porque me he puesto a pensarlo de propósitos de año nuevo Italy inventado cuenta de que mi margen de mejora es espectacular

Voz 4 37:51 por ello no hay que hacerlo todo viene porque sino

Voz 2 37:53 van los objetivos en la vida eso da muy buen rollo también he pensado que ni tan mal lo de que la ultraderecha ni quiera devolverá a las mujeres a nuestra casa porque es lo único que me apetece hacer esta semana eso y las rebajas

Voz 4 38:05 que es mi

Voz 2 38:07 éxito de año nuevo es luchar contra el avance fascista implicarme más en la lucha feminista desayunar avena que no luego es para lo de la lucha amiga seguí del movimiento ni un paso atrás en

Voz 4 38:18 igualdad que feminismo ya se está organizando para para

Voz 2 38:21 de estar contra la ultraderecha

Voz 1995 38:23 la noticia que quieras comentar que que el pacto el PP sus propuestas contra la violencia de género la ley el eje de Bey o el aborto para apoyar al PP en el Gobierno andaluz algo de eso

Voz 2 38:34 puesto que no que hartazgo esto me tiene más apurada que el roscón no quiero hablar de eso ni ahora ni nunca y quiero que nadie ningún medio que se están apoderando de la conversación con Faith News cifras falsas y aberraciones para mí la noticia sería Vox ha empezado a engañar a sus votantes ante la primera oportunidad de pillar cacho renuncia a los puntos principales de su programa y los que más votos les a otro

Voz 4 38:54 pagado Welcome to the system Vox Welcome to

Voz 2 38:57 ahora que para mí lo peor ha sido que renuncien hacer festivo el día dos de enero porque eso estaba muy bien por la reconquista por lo que sea debería ser obligatorio por ley festivo el dos de enero y sino a la cárcel

Voz 4 39:07 no lo sé

Voz 1995 39:08 lo que deben bueno ya algún concepto para empezar este año tienes algún concepto

Voz 2 39:11 recordáis el grito de guerra de mares Alves la ministra de Familia de Brasil de sonado o lo recordó

Voz 41 39:20 duro el Cirio

Voz 4 39:28 de azul y las niñas van de Rosa ella es como las usa del fascismo los niños y las niñas van de Rosa Éste es uno de los GAL

Voz 2 39:37 dos de guerra de los que quieren combatir la llamada

Voz 4 39:39 la teología de género y eso es lo que hoy quiero es verdad

Voz 1995 39:42 estás haciendo Comillas con las manos

Voz 4 39:44 el lo pusimos la radio aclaro no tiene comillas ideología de género cierro comillas es un concepto falso que se está colando en todas partes y hay que conocerlo bien ideología de género

Voz 42 39:56 las paranoia de la ideología de género la locura de dejé de genes

Voz 43 40:01 las para no de la ideología espero que me vaya

Voz 2 40:06 a explicar esto el padre Santiago que es el máximo influencer de la Iglesia católica en Hispanoamérica el Gobierno de el Estado mexicano le entregó la medalla de El orgullo de Jalisco tiene una web que se llama sabiduría ciencia y fe en su propio espacio dentro de Canal tierra católica hizo reflexiones me tienen enganchada me va a ayudar un poco a dar la versión de esos que creen que existe la ideología

Voz 4 40:26 de género no existe es un concepto himen

Voz 2 40:29 dado por grupos ultraconservadores ultra católicos y de ultraderecha para desacreditar los movimientos feministas LGT Bay de defensa de la

Voz 4 40:36 igualdad y los derechos humanos que según sus detractores esta gente son

Voz 44 40:40 una así de ese señor es que

Voz 42 40:42 realmente propusieron homosexual Izar vamos a decirlo así suavizar la sociedad

Voz 4 40:50 pues eso eso es lo que dicen los inventores del concepto muy fue no

Voz 1995 40:55 pero si fuera así ya

Voz 4 40:58 como teorías del feminismo de feminismo de género marxismo movimiento LGTB lo mezclan un poco así a lo loco dicen que esta gente quiere acabar con las diferencias del sexo no deba llevar al caos a la confusión a la jauja máxima de la humanidad escuchar al padre Santiago

Voz 28 41:14 lo que dicen ellos es que

Voz 45 41:16 lo importante es imponer una sede costumbres poco a poco para que los hombres y las mujeres se vayan acostumbrando a no actuar en función de la diferencia del sexo llegan a cosas que son tan absurdas que yo no sé cómo puede haber gente que que que está pasando que lo están afectando por ejemplo cosa horrible eh imponer los lavabos unisex

Voz 2 41:41 vamos sabe por favor que como puede ser imponer los lavabos unisex

Voz 4 41:45 eso es un momento ninguno de ustedes

Voz 1995 41:47 de dónde que se supone que que

Voz 46 41:50 imponer la ideología de género imponer como meta vital es que no sabemos la manos juntos ahí a lo loco eso como puede ser yo estando a favor total de la igualdad y convencida de que los roles de género son culturales no es mixto y estoy de acuerdo creo que no está claro que estoy un poco más con el Madrid Santiago mira aquí estoy a favor del padre pero yo estoy a favor siempre claro claro el padre Santiago

Voz 45 42:18 entonces baños públicos igual para mujer que para hombres intimidad la misma para hombres y para mujeres pues no señor no hay pues un deseo de ciertas cosas que son tan íntimas que es mejor no haya gente que me vea

Voz 1995 42:38 yo creo que esta esto me está confundiendo eso que llama la ideología no con la higiene padres se trata en fin de otra cosa que que más nos cuenta

Voz 2 42:47 mira consecuencias horribles de la ideología de género según los que dicen que existe que estos grupos de presión que quiere la igualdad de sexos llegan a influir en la política y en la educación desde los colegios de lava el cerebro a los niños para confundir los y sembrar el caos

Voz 45 43:02 es delito si se saca vestido de niñita de ciertos conejos vestiditos a la entrada del colegio para que ella se ponga les daría iraní al niño

Voz 4 43:13 me gusta eso para no

Voz 1995 43:17 el universo bien

Voz 4 43:19 ponen vestidito de niño olía la puerta

Voz 1995 43:22 a la puerta del colegio lo ponen

Voz 2 43:24 el que sí que sí que será muy absurdo pero este mensaje va calando y ellos asustan a la sociedad con este tema es una de sus principales batallas lo que hemos visto en las exigencias de Vox al PP que no se eduque en igualdad en los colegios el pin parental porque si eso llegase a pasar los niños serían todos gay

Voz 45 43:39 sí eso hermanitas va a cumplir con él oye tú cómo quedas con mi vestido Hilario con mis pantalones cosas tan absurdas tan artificiales han estúpidas tan arrasadas que hubo dice esta persona tiene que estar alterada mentalmente

Voz 1995 43:58 pero lo he visto pero pero esto de qué años

Voz 2 44:02 este desde dos mil dieciocho a finales de noviembre me parece cuando oímos todo esto de la ideología de género hay que combatir la ideología de género en realidad a los que dicen que existe esta ideología de género dicen estas cosas de dónde viene esta invención pues lo que os decía mezclan todo tipo de teorías progresistas estructural listas marxistas y dicen que hay una hora o una ideología creada organizada ellos mezclan gente de diferentes épocas que nunca existieron colectivos diferentes ir aseguran que quieren confundir a nuestros hijos homosexual la sociedad imponer lavabos unisex

Voz 42 44:36 mil junto a la construcción de Derrida apareció un señor llamado Foucault que por cierto antes de que se me olvide murió de sida era homosexual en mil novecientos ochenta y cuatro

Voz 2 44:49 pues ya está ya desacreditado gol desacreditado es la agente homosexual ya sea

Voz 1995 44:53 que yo me creo perdona mi ciudad aquí como ideología un grupo de gente que se junta quiere que el mundo tenga baño unirse

Voz 4 45:05 no no pero no es que no existiera ya una confabulación mundial para que el mundo tenga baños y a partir de ahí transformarla niño

Voz 2 45:18 quería profundizar en esto porque digo bueno

Voz 47 45:20 eh más gente que está

Voz 2 45:23 en el ajo una de las mujeres más influyentes del feminismo la autora de la mística de la feminidad Bettini Frida

Voz 42 45:29 claro a esta grupos se unieron y aparece una señora vamos a llamarlo así de momento Betty Friedman sostienen la llama es la raíz de toda la agresión a la feminidad a las mujeres está Jesús papel de madre por ello hay que liberarla de toda opresión del sexo portando nada de hijos nada de matrimonio nada el sexo y hay que respetarlo pero cuando ellas quieran como quieran y con lo que quieran

Voz 1995 45:55 no no vaya a ser claro que el libro que a ver si ahora va a ser el sexo cuando ya que como ya que desde

Voz 2 46:03 esa señora vamos a llamarla así de momento claro que me hago tampoco hay que ofender por ofrenda en toda vez que según ellos la la ideología de género va de tener sexo a lo loco con cualquier cosa ser lesbianas vestir a los niños de minas y no tener hijos es el apocalipsis es el fin de la humanidad porque en su teoría loca también hay gente muy poderosa que sólo quiere que todo el mundo a que escuches

Voz 1995 46:24 es muy curioso

Voz 45 46:25 que los que están detrás de todo esto entre estar por ejemplo el Soros el Soros gasta millonada millonada de dólares pero el aborto por qué porque no quieren negritos ni musulmán sitos Nimes para garitos que rompan la

Voz 1995 46:43 la Eli

Voz 2 46:45 os quedáis un poco aquí no

Voz 1995 46:48 este es el sexo es el baño unisex

Voz 2 46:52 hay una cosa que no entiendo muy bien que dicen que las defensoras de la ideología de género sólo tiene excede desvían Viana de abortar que digo yo que si eres lesbiana te tienes que planificar un pelín el embarazo no vas a tener unión

Voz 4 47:02 yo lo que he deseado no previsto

Voz 43 47:04 a todo esto conforma

Voz 42 47:07 las paranoia de la ideología de género

Voz 2 47:11 pues eso que es hoy quería explicar un poco porque Dios está hablando mucho de esto vamos a intentar dejarlo claro que es una invención y que no tiene ni pies ni cambios para

Voz 1995 47:19 oye con qué música despedimos a este señor

Voz 2 47:21 es una superviviente con una survival con una mujer a la que yo admiro que es una diva y me encanta la frase de si Britney sobrevivió al dos mil siete tu puedes con el día de hoy

Voz 48 47:34 pues sí es de mi padre y mi madre a Celia Montalbán las checas gracias

en Hoy por hoy con Toni Garrido

