Hoy por Hoy (10/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:09 pocos muy buenos días qué tal buenos días Andalucía se prepara

Voz 1018 00:12 la para la investidura de popular Moreno Bonilla como nuevo presidente previo pacto con Ciudadanos y la ultraderecha de Vox ya sólo falta la propuesta formal de la presidenta del Parlamento Marta Bosquet al término de las reuniones con los portavoces de los cinco grupos con representación en la Cámara hace unos minutos estaba precisamente su despacho la del Partido Popular vamos a la Cámara de Sevilla Ernesto

Voz 1874 00:33 sí prosiga esta para la ronda de consultas entre la presidenta del Parlamento y los portavoces parlamentarios hasta ahora están citados los representantes se ciudadano Se hace tan sólo unos minutos acaba de comparecer la portavoz del PP Carmen Crespo tras su reunión con Marta Bosquet Crespo ha asegurado que el cambio que traerá el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos será dice un cambio tranquilo a esta hora según fuentes populares la fechas que se barajan para pleno de investidura son los días quince dieciséis martes y miércoles próximo para que la toma de posesión de Juan Manuel Moreno se celebre el viernes el PSOE que ha renunciado a presentar la candidatura de Díaz ante el acuerdo de las derechas ya avanza que hará una oposición responsable vigilante

Voz 1018 01:09 gracias a salas están las cosas en Andalucía en Cataluña no está decidido que harán los partidos independentistas ante la presentación de los presupuestos del Estado en el Consejo de Ministros de mañana ayer el presidente Torradijo que mantenían el no a todo pero desde Esquerra su portavoz en el Congreso Joan Tardà marca distancias

Voz 0947 01:25 el presidente habló en nombre del Gobierno

Voz 4 01:28 muy

Voz 0947 01:31 yo no creo que existiera ninguna mala intención política pero tan cierto es esto cómo cierto es que el Gobierno patrullas de un gobierno eh lo monocolor de manera que tal como dijo Pere Aragonés la decisión la tomará Esquerra Republicana ya lesivo que todavía estamos debatiendo lo

Voz 1018 01:52 hora doce dos minutos la compañía Vodafone ha notificado a los representantes sindicales el despido de una cuarta Plan E una cuarta parte de su plantilla en España son unos mil doscientos trabajadores según informa la compañía por razones productivas y organizativas ni el Crespo

Voz 5 02:06 si Vodafone España ha comunicado a los representantes de los trabajadores la apertura de un procedimiento de despido colectivo que afectará a alrededor de mil doscientos empleados de los cinco mil cien que tienen en el país un veinticuatro por ciento de la plantilla según ha informado hoy la compañía la operadora ha justificado la medida en razones económicas productivas y organizativas y ha explicado que con la misma persigue revertir la negativa evolución del negocio con caídas en los ingresos en el resultado bruto de explotación en el primer semestre de su año fiscal fuentes de la empresa calculan que la medida empezará a negociarse a finales de febrero ya han convocado para hoy a los sindicatos CCOO UGT y STC para presentarles las

Voz 1018 02:39 sería el fabricante automóviles eh Ford ha anunciado un recorte de personal en Europa no aporta cifras concretas está pendiente de negociarlo con los sindicatos como un así de lo que denominan acciones clave entre las que no se menciona a la planta valenciana de Almusafes vamos a volver a Cataluña porque los Mossos d'Esquadra continúa la búsqueda de una joven de diecisiete años sospechosa del asesinato de su madre una mujer de cincuenta y tres apuñalada anoche en su casa de Bañolas en Girona la joven dejó una nota manuscrita de despedida encontrada por su hermano que fue quien dio el aviso a la Policía informa aclara Pamies

Voz 6 03:11 una nota manuscrita con letra de esta chica de diecisiete años ahora mismo es lo que le está apuntando como presunta autora del crimen el cadáver de la mujer lo encontró su otro hijo mayor de edad cuando llegó al piso situado en pleno centro de Bañolas entre las nueve y las diez de la noche la víctima estaba en la cama apuñalada varias veces en un charco de sangre también encontraron un cuchillo manchado los Mossos d'Esquadra han estado en el domicilio recogiendo pruebas durante la madrugada mientras se busca a su hija la investigación está abierta y han decretado secreto de su

Voz 1018 03:42 a ello en Madrid para esto está previsto un nuevo desahucio en el edificio de la calle número once del barrio de Lavapiés es la tercera vez que la comisión judicial intentará lanzamiento de una mujer que lleva veinte años en ese piso Elena Jiménez

Voz 7 03:56 desahucio que hoy separa ahora la comisión judicial y la propiedad están en una cafetería frente al edificio donde están concentrados los activistas contra los desahucios están negociando si a Rossi se le da una nueva fecha ya llevo veinte años en el barrio de Lavapiés pagaba cuatrocientos euros la propiedad de Le pide ahora mil setecientos que ella no puede pagar en su mismo edificio que se ha convertido en símbolo de la lucha contra los desahucios en Madrid diez más familiares de Rossi en la misma situación ahora los activistas en la puerta siguen gritando no toleramos ni un desahucio más sin presencia de la Policía Nacional tal y como aquí ha pedido el delegado del Govern

Voz 1018 04:31 no gracias Elena nos queda todavía otra conexión con Rumanía El País que asume la presidencia de turno semestral de la Unión Europea en unas fechas además decisivas para el desenlace del Betis y del presidente de la Comisión Jean Claude Juncker está visitando ahora mismo nuestro país se reúne con las autoridades rumanas hay se encuentran nuestra enviada especial nuestra corresponsal comunitario Griselda Pastor

Voz 0738 04:49 no es el mejor momento para que un país dividido asuma el liderazgo de la Unión Europea y este es el caso en Rumanía donde el Gobierno socialista está enfrentado contra el presidente del país popular esa tarde por ejemplo hay una manifestación convocada justo a la misma hora en la que está prevista la ceremonia oficial de la inauguración un pulso en el que ha intervenido Juncker como sabéis asegurando que políticamente no están a la altura declaraciones que esperan rectifique con su presencia hoy o mañana en la reunión aunque el ministro de Asuntos Exteriores asegura que están dispuestos a tomar nota ante cualquier cosa que diga también preparados para responder

Voz 1018 05:31 la eh

Voz 0738 05:34 nosotros sí hay más declaraciones tomaremos nota si fuera necesario respondería Amos ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores en un contexto de bastante tensión en la rueda de prensa con más preguntas que respuestas ya hay que decirlo mucha preocupación porque como aquí repite también la presidencia la Unión perdida en problemas internos parece incapaz de tener una estrategia frente al Brexit

Voz 0325 06:02 todavía con Carlos Cala Isabel Quintana el Gobierno revisará una décima a la baja hasta el dos coma dos por ciento la previsión de crecimiento de la economía para este año en el cuadro macroeconómico que acompañará mañana al proyecto de Presupuestos se debe al ajuste fiscal por no haber podido aumentar el techo de déficit hasta el uno coma ocho por ciento trabaja

Voz 0824 06:17 Dolores de Atención Primaria en los centros de salud de la Comunidad de Madrid incluidos médicos y enfermeros anuncian una huelga indefinida por los recortes y precariedad de la plantilla culpan a los políticos de la situación y piden apoyo a los sindicatos para convocar el paro

Voz 0325 06:29 signo ha visto los principales parqués europeos Frankfurt Londres y París en rojo Milán y Madrid en verde el Ibex treinta y cinco se anota en torno a dos décimas y cotiza por encima de los ocho mil ochocientos pues de Tony esto es algo de lo que tenemos

mañana en Valladolid seis de máxima tres de Mining

Voz 1018 06:44 pero pero eso no es frío las luces nuevos brotes por una consulta de corresponde para una concentración motera en el campo a las afueras de Madrid ayer a primera hora de la mañana seis y pico en algún sitio que yo me sé menos seis grados menos

Voz 1995 07:00 yo estoy con el armario ropero luego yo nada para luego te escuchamos hasta luego

Voz 1995 07:19 poco raro pero doce y siete minutos una hora menos en Canarias

Voz 1 07:23 la Ventana Carles Francino buenos días hoy hacemos la pre pre apertura pero estamos en la precuela de La Ventana si cuarenta y cinco más que

Voz 0313 07:39 cuando cinco

Voz 1 07:42 vale

Voz 0313 07:42 pues estáis justo en los dos extremos de lo que vamos a hacer esta tarde en La Ventana a partir de las seis hoy Luz Sánchez Mellado escribe un artículo en el diario El País titulado cincuentones donde sale al paso de las palabras de un escritor francés que se llama ya Moha que dijo yo es que una mujer de cincuenta años no me gustan porque ya están viejas me refiero a las jóvenes

Voz 1995 08:05 pero dicho eh forma textual dijo prefiere los cuerpos de mujeres más que el cuerpo de una mujer XXV años extraordinario el cobro de una de una de cincuenta no lo es en absoluto

Voz 0313 08:18 bueno pues hay que el artículo de luz de hoy titulado cincuenta horas dando acaba diciendo por cierto de un puntero láser bueno se nos ha ocurrido que hoy podíamos compartir con con los oyentes de La Ventana con más gente así experta tal con la que hablaremos como es hoy la vida los en cuenta de entrada porque hablamos de cincuentones a cincuenta cincuentones Hinault cincuenta miembros en qué momento se produce el salto de veinteañeros treintañeros o no a partir de cuarenta cuarentones porque no cuarenta cero o si los cuarenta de hoy son los treinta de antes sólo sesenta de hoy son los cómo se vive a los cincuenta pues hoy nos proponemos en La Ventana hacer un fin una inspección no científica pero bueno muy divertida sobre este y Portu no hizo con ayuda de los oyentes que nos llevarán para contarnos sus historias a partir de las seis de la avalancha quiere a partir de las seis de la tarde yo creo que ya pueden llamarse

Voz 1995 09:11 si quieren

Voz 0313 09:12 bueno tampoco hace falta que colapsen pero si el teléfono es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta que es el habitual pero ustedes bella Doña vayan pidiendo sitio porque nos conocemos debate la red no sé qué cincuenta buena edad mandará regularse vive bien se vive mal pros y contras crisis de los cincuenta en fin

Voz 1995 09:31 el otro día hablábamos de la mayor excelencia verdad sí por excelencia programa de es verdad que lo que es innegable Carles aquí estamos más tres buenos ejemplares dos de ellos insista estará mañana en el Museo nuevas piezas en el Museo de Arte Contemporáneo ahora tienes Museo de Arte Contemporáneo en ya no escucha yo recuerdo a mi abuela con sesenta y es la imagen es ella

Voz 3 09:55 qué dibujo animado de una señora mayor de negro de luto

Voz 1995 09:59 lo negro los cincuenta sesenta años hace unas décadas no son ni mucho menos ahora hidra quedó plantearnos cuál es el límite dímelo de la de de de lo de la adultez de la juventud

Voz 0313 10:10 bueno hay un estudio de hace un par de días según el cual los jóvenes los chavales entre comillas estar en casa de sus padres hasta los XXXV pero por razones en fin que quiera conoce y no porque quedan el decirle pero deberíamos empezar a blanca

Voz 1995 10:22 a mover un poco esas líneas que delimitan

Voz 0313 10:24 cuando uno es joven cuando uno es mayor cuando uno ya no tiene nada que hacer del Salto del XXX de la década de los treinta a la década de los cuarenta hablar de treintañeros au cuarentones me parece un misterio muy interesante para para investigarlo no sé en qué momento se decidió es decir porque claramente cuarentón cuarentones el cincuentón cincuentones digamos que ver muy muy muy cariñoso no es sin embargo treintañero es descriptivo

Voz 1995 10:52 después decía publicado en el New York Times un artículo hace unas semanas donde ahora que los cincuenta estos cincuenta ya empiezan a estar mucho más lejos de la de la jubilación que de la reinventó mucha gente Belén es a los cincuenta reinventarse redescubrir caminos que dejó abandonados a los a los veinte treinta es verdad que las oportunidades la madurez necesaria que necesita para hacer uno camino pues frente llega a los cincuenta

Voz 0313 11:17 hola estoy mirando no no la respuesta a este tipo de preguntas siempre yo creo que siempre tiene que ser un depende porque es verdad que puedes pensar que imaginar personas que conoces de de cincuenta cuarenta sesenta años todas tienen un un perfil por dentro y por fuera distinto no pero sí es verdad que con dos tres décadas de de diferencia el cambio la transformación que ha vivido la prolongación de la vida y la calidad con la que se puede disfrutar de esa vida Asier impresionante y eso nos obliga a replantearnos muchas cosas por ejemplo porque una persona con cincuenta cincuenta y pico de años no es válida para trabajar y eso es una chorrada ese es la hora de cualquier lógica si sin embargo es lo que está a la orden del día no es decir una persona con qué se queda sin trabajo los cincuenta años un date por jodido

Voz 1995 12:08 esa es la realidad pero después esas excusas que nos llegan son por una parte que ya sí becados el programa por una parte van a venir los robots a quitar del trabajo cuidado pero parte partes vamos a alargar la jubilación se prodiga jefe no pues esto esto esto no todos los robots o o no me jubilo pero las dos no no pueden ser tu padre tu edad sí sí maravillosa y acaba de cumplir

Voz 0313 12:33 sesenta y un años vale

Voz 1995 12:35 de siete coma cincuenta y ocho cincuenta y ocho tres de enero casi cincuenta y siete trece gracias corrió sí sí el día tres lo fue seguidamente felicidades muchas gracias y tú crees que usa en qué momento crees que te llegó la madurez cotilleos hombre maduro hombre incremento

Voz 9 12:52 pero te no me ha llegado todavía le ha si si antes no no de verdad de verdad pero

Voz 0313 12:58 es decir deberíamos ponernos de acuerdo dentro que es la madurez y que supone en cuando a a renunciar o aceptar comportamientos y actitudes inflamado destinen hombre renunciar porque significa sus largos cinco vamos a renunciar no porque yo tengo que ser con cuarenta años más serie que cuando tengo veintidós pues no me puedo divertir y me tengo que divertir más y más a lo bestia cuando tengo treinta y cinco que cuando tengo cincuenta y seis tampoco

Voz 1995 13:28 las palabras que yo yo yo creo que te da un cierto claro puede llamar yo aclara la sede pero que se tienen un hueco esta tarde que lo tendrán hagan como siempre escuchen la lamentaron es porque es muy interesante y es una conversación además que tiene unas aristas claro y queremos testimonios porque seguro que hay un montón de opiniones distintas de gente que y ha vivido los los cincuenta Iker opinan al respecto a mí me encanta que viene nueve cero dos al artículo el que tengo que llamar ese amante cero dos sesenta Carlas luego te escuchamos de mañana fantásticos de los ninguno se verás tú en Valladolid la concentración Jose moteros voy con muchas ganas no estaba en esa concentración pero lo pasará muy bien ya lo a un un de cara

Voz 1 14:11 gracias

Voz 10 14:15 los expertos en libertad saben qué moto quieren los expertos en llegar antes también igual que línea directa los moto expertos que saben que necesitas las mejores coberturas al mejor precio contrata ahora tu seguro de moto

Voz 11 14:25 desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directo a punto com

y antes de acabar no sabemos las preguntas que nos deja el día que un concejal de Arcos de la Frontera arrobas de treinta toneladas de leña de propiedad municipal para la chimenea de su casa eso que en corrupción Se conoce como llevárselo calentito sino este vamos con ese concejal estaremos haciendo leña del árbol caído a esos nuevos bríos a esa energía renovada de la derecha podemos llamar la Fuerza Nueva no es casual que el acuerdo del PP con Vox haya coincidido con la llegada de la ola de frío llamada La Bestia este del Gobierno de evolucionaron de Brasil vende la película de que los niños deben ir vestidos de azul y las niñas de Rosa deja el futuro del país en un Azul Oscuro Casi Negro que una de las mayores estrellas del Real Madrid no sean titular en un partido de Copa frente al Leganés

Voz 1 19:12 estos aporta el marca eh

Voz 1995 19:17 volveremos mañana desde las seis de la mañana Pepa Bueno aquí nosotros en el Museo de Arte Contemporáneo en Valladolid al menos tres dice el pronóstico ahí vamos con la moto beso hasta mañana