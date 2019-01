Hoy por Hoy (11/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 muy buenos días es viernes ya viernes once de enero es invierno y hace frío no debería ni ser noticia siquiera no lo es porque hace mucho frío ocho grados bajo cero ahora mismo en Teruel pero es que hace frío a pie de playa también en el aeropuerto de Valencia tienen por ejemplo un grado bajo cero esta obra es el último viernes con los socialistas en el poder en Andalucía porque el pleno de investidura de Moreno Bonilla será los días quince dieciséis de la semana que viene Susana Díaz ya ha dicho que ante la evidencia del pacto tripartito no presentará candidatura aunque no parece que tengamos por delante una legislatura tranquila los socios del tripartito discrepan antes incluso de echar a andar será otra vez una representación sólo representación o habrá que tomarse en serio la gresca en la que ayer se enzarzaron Ciudadanos y Vox Albert Rivera insiste en que no se siente vinculado al documento que han firmado Vox el PP a pesar de qué es ese documento que los llevo al Gobierno

Voz 1772 01:27 es un Gobierno donde las noventa medidas de gobierno las únicas que implican a la Junta Andalucía al nuevo Gobierno son las pactadas entre ciudadanos

Voz 0027 01:33 el PP y los Ultra leer recuerdan

Voz 1727 01:36 una obviedad que sin ellos no tienen mayoría

Voz 3 01:38 el señor Rivera que no se olvide ni él ni el partido Ciudadanos que aunque no hayan despreciado nos hayan insultado no va a salir una sola medida que no tenga el apoyo de los doce diputados de voz

Voz 1727 01:51 la primera peleas se ha planteado por un asunto con mucho mucho calado ideológico la Consejería de Familia que Ciudadanos quiere incluir en el departamento de Igualdad y Conciliación los ultras pactaron con los populares que fuera sólo familia sin igualdad conciliación políticas sociales sin el paraguas por tanto donde se articulan por ejemplo las medidas contra la violencia de género debería aclarar el PP que consejería pretende poner en marcha debería aclararlo pero de momento se limitan a felicitarse por estar entre Ciudadanos y Vox y a eso le llama casado estar en el centro

Voz 4 02:25 ayer el Partido Popular demostró que es el único partido que está en el centro y que puede pactar a la derecha a la izquierda cuando han emergido nuevos partidos no se ponen de acuerdo y nosotros tenemos que actuar de árbitros para ponerles de acuerdo

Voz 1727 02:39 José a Vox le llamará derecha y a Ciudadanos la izquierda las alarmas por la influencia de los ultras en el futuro Gobierno andaluz por la evidente radicalización del PP de Casado la expresaba el ministro

Voz 5 02:51 por Grande Marlaska y me parece que es una regresión no podemos simplemente ahora analizar no es que los términos han quedado un poco más difusos no como también decimos este Gobierno este Gobierno va a estar

Voz 1727 03:05 esta mañana vamos a entrevistar aquí en Hoy por hoy a la nueva presidenta del Parlamento andaluz a Marta Bosquet de Ciudadanos será

a las ocho y media

Voz 1727 03:14 el Gobierno central que va a tener que emplearse a fondo para aprobar en el Parlamento los presupuestos que lleva hoy a Consejo de Ministros presupuestos que podrían haber sido más expansivos porque Bruselas autorizó más déficit pero ya saben que el PP lo vetó en el Senado y aun así confiando en los ingresos en los nuevos impuestos a las empresas tecnológicas a las transacciones financieras el Ejecutivo incluye más inversión por ejemplo para el tren en Extremadura y también para Cataluña en el caso catalán las cuentas contemplan una inversión equivalente a su contribución a la economía española que es el dieciocho por ciento del total como marca el Estatut pero que no se había cumplido hasta este momento Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:54 buenos días Esquerra avisa ya Torra de que él no decide que votaran ellos en el debate de Presupuestos Torra habló en nombre del Gobierno

Voz 6 04:02 Si

Voz 7 04:04 bien no creo que en existieran ninguna intención política de manera que tal como dijo Pere Aragonés la decisión la tomará Esquerra Republicana ya les digo que todavía estamos debatiendo

Voz 0027 04:16 nueva desautorización por tanto de Esquerra el president que llegó a amenazar con una crisis de Gobierno se permite que las cuentas de Sánchez sigan adelante

Voz 1727 04:22 yo estoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores analiza las consecuencias del espionaje masivo supuestamente ordenado por el BBVA a Villa dejó

Voz 0027 04:31 las analiza por las consecuencias que podría tener para el mercado las escuchas se hicieron de hecho según Moncloa punto com por orden de Francisco González presidente del BBVA hasta hace once días la entidad admite que de confirmarse es muy grave que llevan meses investigando

Voz 1727 04:45 y hoy se cumplen tres semanas de cierre de gobierno en Estados Unidos una situación que ha llevado a Trump a cancelar su viaje al Foro de Davos si se ha ido a su tele a la foto

Voz 1727 06:02 y en los deportes el Barça tendrá que remontar la semana que viene para estar en los cuartos de la Copa del Rey Sampe buenos días

Voz 4 06:09 buenos días Levante dos Barça uno en el Ciudad de Valencia con

Voz 1161 06:11 a gol de penalti de Coutinho provocado por Denis Suárez a cinco minutos del final que da más opciones a los culés para el partido de vuelta antes habían marcado para los locales Cavaco Borja Mayoral en los otros dos partidos Betis cero Real Sociedad cero Athletic uno Sevilla tres hoy vuelve la Liga jornada diecinueve en primera Rayo Vallecano Celta desde las nueve y a la misma hora Cádiz Granada de la jornada XXI en Segunda

Voz 1727 06:34 pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0931 06:36 los días ambiente frío o muy frío ahora mismo en todo el país destacando las temperaturas que se registran en

Voz 0027 06:41 los de montaña sobre todo de los Pirineos y la ibérica

Voz 0931 06:44 ah con valores por debajo de los diez grados bajo cero en muchos casos también está el ano en algunos puntos costeros del norte de la península la jornada será soleada pero con frío máximas parecidas a las de ayer sólo ambiente suave en Canarias con máximas alrededor de los veinte grados que algunos chubascos en el País Vasco y zonas próximas nieve

Voz 1 07:01 cotas bajas pero irá subiendo a lo largo de esta noche y sobre todo el fin de semana

Voz 13 07:27 cerca de treinta motos como esta

Voz 14 07:30 las que se escuchan en el último disco de Rosalía cualquier excusa es buena eh para para escuchar a Rosalía pues cerca de treinta mil motos van a rugir este fin de semana en la concentración Pingüinos en en Valladolid es la mayor concentración motera de Europa durante el invierno y hasta allí se va a esta mañana Toni Garrido y medio hoy por hoy quién decía desde luego es Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 07:53 qué tal buenos días Pepa pues ya se puede llevar Toni un buen abrigo porque Balladolit despierta hoy con dos grados bajo cero a partir de las diez las nueve en Canarias vamos a entrevistar a Óscar Puente a su alcalde para que nos cuente pues que previsión de asistencia manejan para este año nos vamos a preguntar además por las ciudades del futuro habrá más motos

Voz 4 08:14 como cada viernes vamos a hablar de cocina o políticos que les encanta

Voz 0738 08:20 la Tokyo de patatas pero que en ningún caso están dispuestos a romper los vuelos en público

Voz 1772 08:25 no sé si David de Jorge y el profesor le entonaban a opinar sobre esta tortilla de Núñez Feijóo habrá que quedarse eso sí a escuchar todo el programa

Voz 1727 08:36 ya lo hemos anunciado a las ocho y media entrevistamos en Hoy por hoy a la nueva presidenta del Parlamento andaluz a Marta Bosquet de Ciudadanos la encargada de tramitar la investidura de Moreno Bonilla que será la semana que viene es viernes ya saben barra libre

Voz 1772 08:50 para opinar sobre lo que quiera noticias que hayamos contado o no a lo largo de la semana sus notas de voz al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 08:58 también queremos preguntar hoy por esa decisión de Netflix de quitar los subtítulos en castellano la película de Roma la película de Cuarón que les parece que películas recuerdan haber visto en su infancia y quieran dobladas por actores latinos en la Sirenita por ejemplo

Voz 15 09:13 Ariel todo está blinda giras que sí

Voz 0858 09:19 te sirven esto subtítulos en las series

Voz 1772 09:21 Atenas para entender mejor la trama que palabras han aprendido por ejemplo escuchando música esperamos todas sus reflexiones en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

son las seis nueve Aimar cinco y nueve en Canarias

Voz 0027 09:47 empezamos este último Hoy por Hoy de la semana con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica con Jordi Fábrega la producción

Voz 2 10:43 en la Cadena Ser

Voz 0027 10:50 el Gobierno va a aprobar esta mañana los presupuestos para este año lo va hacer sin tener cerrados aún los apoyos necesarios para sacarlos adelante porque los independentistas catalanes siguen sin dejar claro si los apoyarán aunque en privado cada vez dejan más puertas abiertas en lo que parece un intento por darles el último empujón y convencerles hoy sabemos que las cuentas que aprobó hará esta mañana el Consejo de Ministros aumentan considerablemente el porcentaje de inversión en Cataluña del trece por ciento al dieciocho por ciento que es el equivalente al P eso que la economía catalana tiene dentro de la economía española llamo filón digan hola dónde estaría cumpliendo así lo que marca el Estatut que hasta ahora no se respetaba seis la fama

Voz 0931 11:27 esa disposición adicional tercera que en dos mil seis establecía que se tenía que pagar esta proporción en infraestructuras como muy tarde en dos mil trece Sánchez la recuperan estos presupuestos que contemplan además doscientos millones de deudas pendientes pactadas entre Moncloa Generalitat y casi dos mil millones extra para el resto de departamentos Meritxell Batet Antena tres decía que cumplen lo que hace años otros gobiernos no han cumple

Voz 16 11:49 yo creo que garantizar inversiones en los territorios garantizar que las normas que aprobamos que son avaladas por el Tribunal Constitucional creo que también es bueno para fortalecer nuestra democracia

Voz 0931 12:03 pese a lo que diga Quim Torra que en las últimas horas volvía insistir en que si no hay propuesta para votar sobre la independencia los independentistas no van a facilitar ni el primer trámite tanto el PDK como Esquerra mantienen que no hay nada decidido de hecho Gabriel Rufián en Catalunya

Voz 17 12:16 Torradijo peligro parlamentaria Esquerra Republicana Madrid Parla europarlamentaria Esquerra Republicana

Voz 0027 12:21 que por el grupo de Esquerra Madrid sólo abra Esquerra

Voz 0931 12:24 Madrid en los próximos días los republicanos se ven con Marta Rubiera en Ginebra los del P de Cat computa Mona en Waterloo en este último caso y muchas discrepancias entre el sector del ex president liderada por Miriam Nogueras que pide no dar oxígeno a Sánchez y el representado por David Bombay que apuesta por todo lo con

Voz 0027 12:38 Joan Bofill gracias buenos días y además de los presupuestos hoy también el Gobierno va a presentar su plan de contingencia ante un Brexit sin acuerdo entre Reino Unido y Bruselas que parece cada vez más probable Jordi Fábrega buenos días Aimar buena adelanta el país está ahora que el Gobierno tiene previsto blindar las cotizaciones de los españoles que vivan en Reino Unido

Voz 0980 12:56 sí son doscientos mil los españoles que están en esa situación que están censados en el Reino Unido y lo que quiere hacer el Gobierno es aprobar un mecanismo para que todo ese dinero que coticen esas personas en el Reino Unido se tenga en cuenta por parte de las autoridades españolas cuando llegue el momento de pagarles la pensión El País cuenta también que el plan que el Gobierno estudiará hoy en el Consejo de Ministros ante el Brexit incluirá medidas para que se mantengan los flujos comerciales entre España y Reino Unido también un mecanismo para que los británicos que viven en España que son unos trescientos mil no tengan problemas cuando pasen a ser ciudadanos de fuera de la Unión Europea

Voz 0027 13:32 en Andalucía gracias Jordi en Andalucía la Mesa del Parlamento va a convocar hoy oficialmente el debate de investidura de Moreno Bonilla para el martes quince y el miércoles dieciséis la semana que viene el martes será el discurso del presidente Illa El miércoles se procederá a votar el candidato del PP será elegido en primera votación con los votos de Ciudadanos en dos partidos estos Elena Carazo Sevilla buenos días

Voz 1874 13:54 hola buenos días dos partidos Sarah Sarah

Voz 0027 13:57 maestro verdad cesara Sara buenos días dos partidos decía Ciudadanos y Vox que han ido a más en las últimas horas en su confrontación

Voz 1874 14:04 si la investidura de Juan Manuel Moreno ya está encauzada tiene los apoyos suficientes y fecha para su celebración el próximo martes y miércoles para que tupé pudiera tomar posesión como nuevo presidente de la Junta el viernes pero la presión como decías desde Vox no se reduce sus exigencias chocaron ayer frontalmente con el otro socio del PP Ciudadanos este partido no apoya la derogación de la Ley de Memoria Histórica irse niega crear una Consejería de Familia como pide Vox ya pactado con el PP y según dijo el número dos del partido ultraderecha de la dirección nacional en los pasillos de la Cámara andaluza Ésta es una condición innegociable la creación de una Consejería de Familia responde Javier Ortega Smith el portavoz de Ciudadanos Juan

Voz 18 14:41 por tanto yo estoy seguro que cuando se conforme ese gobierno hice distribuya las seis Se cree en las consejerías tendrá que haber una consejería familia eso es un punto del acuerdo creo que es indubitada creo que el Partido Popular lo tiene claro y otra cosa son repito las maniobras de Ciudadanos para hacer papel mojado como muy bien ha dicho su presidente ese acuerdo no es leal

Voz 0027 15:01 está claro que nosotros no estamos en esa posición

Voz 19 15:03 nosotros no hemos filmado desacuerdo a mí no me vinculan los acuerdos del Partido Popular Xbox hayan firmado fuera del acuerdo que yo tengo con el Partido Popular nada más

Voz 1874 15:13 según Marín las políticas el futuro Gobierno serán las que han firmado ellos Pepsico en el P

Voz 1727 15:19 va a comparecer en público

Voz 0027 15:20 la presidenta saliente Susana Díaz que tiene intención de seguir al frente del PSOE andaluz liderar la oposición dicen

Voz 1874 15:26 si Susana Díaz va a reaparecer esta mañana ofreciendo una rueda de prensa en la sede del PSOE andaluz es su primera aparición pública este año y tras cerrarse el pacto de los partidos derecha que va a desalojar a su Gobierno del poder los socialistas renunciaron ayer a presentar la candidatura de Díaz a la investidura dada la mayoría de Moreno ya avanzaron que harán una oposición responsable y vigilante liderada por su secretaria general será la propia Díaz la quede ya la réplica el candidato del PP en el debate de investidura del próximo miércoles

Voz 0027 15:52 en la línea de endurecimiento del discurso que ha adoptado el PP de Pablo Casado los populares han dado el paso de registrar en el Congreso una petición para que el Gobierno de España expulse a sus países a los menores inmigrantes no acompañados los menos que llegan solos a España que gozan de una protección específica precisamente por eso porque son menores de edad porque están solos el PP quiere echarlos Nicolás Castellano

Voz 1620 16:13 no podemos conformarnos con el mal menor de que se queden en España una de las frases literales de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que pide al Gobierno que ponga en marcha un plan de choque para que se acelere la reagrupación familiar a sus países de origen de los niños migrantes que llegan solos en nuestro país el PP afirma que estos menores son apartados de sus familias y utilizados para conseguir más tarde que eso familiares vengan a España según el registro de menores no acompañados hay en estos momentos unos doce mil quinientos tutelados por las comunidades autónomas sobre los que se suele hacer según dice literalmente esta proposición una comprensión paternalista y simplón por lo que proponen la reagrupación en el país de origen porque según el PP refuerza el interés superior del menor el Gobierno actual trabaja también en un Plan de Retorno Voluntario de menores con Marruecos se espera que este mes una delegación marroquí visite España para identificar algunos posibles menores que quieran volver con sus familias

Voz 0027 17:09 la CNMV el supervisor de la Bolsa analiza el posible impacto que puede tener en el mercado en las últimas revelaciones en torno al ex comisario Villarejo el confidencial y Moncloa Puntocom aseguran que es ex comisario de la Policía que ahora está en prisión provisional es Pío ilegalmente miles de llamadas por orden del BBVA durante la etapa de fe

Voz 4 17:29 disco González dejó la presidencia del Banco hace once días era parte del espionaje que ese banco ordeno

Voz 0027 17:34 puesta Mendia Villarejo para evitar una operación de Sacyr para hacerse con el control de la entidad ahora el BBVA reconoce que de ser cierta esta información sería muy grave y anuncia una investigación interna Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 17:47 buenos días según el portal Moncloa punto com El Confidencial el BBVA de Francisco González contrató los servicios de Villarejo en dos mil cuatro lo hizo supuestamente para tratar de frustrar el asalto a la entidad que pretendían la constructora Sacyr y el Gobierno de Zapatero con ese encargo Villarejo espió a empresarios periodistas y a miembros del Gobierno entre ellos al entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa Miguel Sebastián pinchó sus teléfonos hizo seguimientos personales y espió incluso su vida íntima el excomisario habría cobrado por ese trabajo en torno al medio millón de euros el BBVA ha emitido una nota diciendo que investiga los servicios de Villarejo desde junio y que si se demuestran esas presuntas irregularidades tomarán las medidas internas que procedan y llevarán a cabo las acciones judiciales pertinentes además de estar pendiente de ese posible impacto que pueda tener en el mercado esta revelación la CNMV también se han movilizado para tratar de averiguar si ese encargo al excomisario supuso un perjuicio patrimonial para el BBVA

Voz 0027 18:38 gracias Carolina de Economía la devaluación salarial que el Gobierno de Rajoy favoreció en España durante la crisis no afectó igual a todo el mundo lo confirma un informe que ha analizado los datos de los últimos cuatro años y que demuestra que mientras los

Voz 1772 18:51 sueldos de los trabajadores los empleados rasos

Voz 0027 18:55 estaban prácticamente estancados los salarios de los directivos han crecido a un ritmo ocho veces mayor hay Dabbagh buenos días buenos días lo dice un informe sobre evolución

Voz 0137 19:04 salarial de la ya da Business School de Barcelona y el Grupo ICSA la diferencia es abismal en el último año el sueldo de los trabajadores rasos subió de media unos trescientos cincuenta euros anuales frente a los dos mil quinientos euros de subida en el de los altos cargos el estudio se ha hecho con los datos de ochenta mil trabajadores por cuenta ajena en España refleja que el salario anual medio de un trabajador fue de veintidós mil ochocientos euros el de los cargos intermedios de cuarenta y un mil quinientos el de los directivos de ochenta y un mil euros los navarros son los empleados que mejor cobran y los que peor los extremeños aunque los directivos que mejor cobran están en Madrid

Voz 1874 19:34 por sectores el comercio el turismo son los peor remunerados

Voz 0137 19:37 en el extremo opuesto la banca y los seguros

Voz 0027 19:39 las horas hemos conocido una catarata de pésimas noticias para el empleo Javier Alonso buenos días buenos días y empezamos por Vodafone España que anunció un recorte de plantilla de mil doscientas personas va a prescindir de uno de cada cuatro trabajadores que tiene aquí en España

Voz 0858 19:52 sí esos son los planes de máximos de la compañía aunque a finales de enero va a abrir una negociación con los sindicatos para cerrar el alcance definitivo de ERE la dirección dice que necesita reducir costes por la continua caída de precios en el sector de las telecomunicaciones para los sindicatos es un ERE innecesario dicen fruto de una mala gestión

Voz 0027 20:09 Howard también anuncia ajustes pero a nivel europeo no le pone cifras ni dice dónde exactamente se van a producir los despidos pero ya sólo el anuncio ha sembrado la inquietud en la planta automovilística que tiene aquí en España que sea de Almussafes en Valencia

Voz 0858 20:21 la dirección continental no ha dado muchas concreciones y ha dicho que sus nuevos planes tendrán impacto en los mercados más grandes ha citado a Reino Unido Alemania Francia y Rusia Carlos Faubel es el presidente del comité de empresa de Almussafes

Voz 0027 20:33 empieza a negociar en Alemania y el Reino Unido donde

Voz 20 20:35 lógicamente es donde más volumen de negocio y de plantilla tiene con diferencia pero eso no quiere decir que hagan lo estemos exentos aquí de de determinadas situaciones que puedan acontecer

Voz 0858 20:45 en la planta valenciana trabajan siete mil quinientos de los cincuenta y tres mil empleados que tiene en Europa

Voz 0027 20:50 en Caixabank la dirección y los sindicatos han empezado ya a negociar el ERE que va a afectar a hasta dos mil quinientos trabajadores

Voz 0858 20:56 por celebraron su primera reunión los sindicatos dicen que la compañía les va a trasladar el alcance del expediente el próximo jueves piden que no vaya por el camino de las salidas forzosas y que todas sean o bien bajas incentivadas o bien jubilaciones anticipadas el banco el tercero de España de momento guarda silencio y seis Ebay

Voz 0027 21:13 y uno de la mañana cinco y veintiuno en Canarias doscientos jefes policiales en España tienen ahora mismo

Voz 4 21:21 no en un limbo su cargo

Voz 0027 21:23 el puesto de responsabilidad que ocupan dentro de la Policía Nacional porque llegaron a ese puesto gracias a un título universitario que consiguieron en la Universidad Rey Juan Carlos un supuesto grado lo de Criminología que esa universidad creo yo específicamente en colaboración con el Gobierno del PP hace tres años era un grado por lo menos light muchas menos horas que cualquier otro se podía hacerse en pisar clase doscientos policías se matricularon se lo sacaron lo utilizaron para ascender dentro de la jerarquía policial y ahora dice el Tribunal Supremo que este título es poco menos que una broma desde luego no un grado el secretario Isabel Villar buenos días buenos días las

Voz 1874 21:59 decía del Supremo se refiere a un caso concreto el de un comisario que intentó que levantaran su título en la Rey Juan Carlos para seguir ascendiendo en el escalafón la Audiencia Nacional dijo que no podía homologarse a un grado universitario común ahora el Supremo lo confirma entre otras cosas porque el título de la Rey Juan Carlos ofrecía solo sesenta créditos frente a los doscientos cuarenta que exige una licenciatura universitaria como este Comisario hay al menos otros doscientos jefes policiales que usaron ese título para ascender pero desde la Dirección General de la Policía minimizan el alcance de la sentencia dicen que sólo le afecta a él porque los demás si completaron el resto de créditos a través de formación en centros policiales para el Sindicato Unificado de Policía sin embargo los agentes fueron estafados y su portavoz que ha hablado con la Agencia Efe pide que todos los cursos a partir de ahora estén homologados tutelados por una universidad

Voz 0027 23:39 el frío polar llega hoy a su máximo con avisos por temperaturas gélidas en treinta y ocho provincias de toda España por tanto finde de planes ha cubierto como propuesta los estrenos de cine y series que traen hoy Pepa Blanes y José Manuel Romero

Voz 24 23:51 Estados Unidos usa el humor para revisitar su pasado reciente el vicio del poder es la comedia de Adam Mc Kay protagonizada por Christian Bale el actor británico ha engordado dieciocho kilos para meta

Voz 8 24:01 verse en la piel de Dick Cheney y el ex presidente de Estados Unidos en la era Bush hijo que fabricó pruebas falsas para invadir Irak tienes que ser tú sí no sólo es el vicio del poder es un retrato de la evolución del Partido Republicano desde el Watergate mostrando cómo las Fein miuras manipulaciones las puertas giratorias la política exterior aberrante ya existían antes de poder siempre intenta quitarte esta semana llegan dos películas de autor una esa atardecer del húngaro Laszlo Neves toda una experiencia para el espectador con su cámara al hombro nos introduce en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial y terminamos con Border una película sueca que ha sido una de las sorpresas de la temporada que funciona como metáfora de la inmigración y en televisión José Manuel Romero nos habla de tuve

Voz 0027 24:57 sí Pepa tras el desastre de la SER

Voz 1084 24:59 de entrega el escrito por Nick dicho el Hato se atreva a volver al universo Truth de Pepi con una nueva historia nuevos protagonistas el Queen Maher Salah Alí que acaba de ganar el Globo de Oro por Green Book es el detective que encabeza el reparto de una historia que vuelve a la atmósfera de la primera temporada si las divagaciones filosóficas de Matthew Mc Conaughey un asesinato macabro policías perturbados

Voz 1275 25:25 mucha psicología en esa América profunda en esos

Voz 1084 25:28 pueblos casi deshabitados asociado siempre a la barbarie más allá del indudable gusto estético técnico y la selección musical la serie juega con tres líneas temporales a través de ese policía crimen los ochenta casos reabierto los noventa y un documental grabado en la actualidad una inversión cuida la intriga ara H veo sin ya el factor sorpresa y para los fan de John Le Carré otra adaptación de una de sus novelas La chica del tambor insiste Garrett ex aequo

Voz 9 25:57 la buena noticia es que te mentido

Voz 1084 26:00 los productores del infiltrado regresan con esta miniserie de seis capítulos una historia clásica de espionaje intriga ambientado a finales de la década de los setenta un thriller con una chica que quiere ser actriz y acaba asumiendo un papel para el que no estaba preparada Ozzy una propuesta adictiva y trepidante con líneas difusas y agentes Tones desde esta noche en Movistar Plus

Voz 0027 26:30 Sampe buenos días buenos días Aimar un gol de penalti a falta de cinco minutos da opciones al Barça para el partido de vuelta en los octavos de la Copa del Rey

Voz 1161 26:41 se le había puesto muy cuesta arriba con los dos goles tempraneros de Cavaco a los cuatro minutos y de Borja Mayoral en los dieciocho pero arregló la situación Coutinho transformando es claro penalti sobre Denis Suárez cuando restaban apenas cinco minutos para terminar el partido un Coutinho muy discutido en las últimas fechas y del que hablaban Valverde y su segundo espiar

Voz 4 26:57 cuando no estaba jugando de veré todo el mundo hombre Utah

Voz 26 26:59 orden Belén ahora de Pelé no está jugando que es lo mismo sólo que la empresa porque tiene que hacer los jugadores es trabajar para revertir la situación

Voz 27 27:07 yo el que todo el año pasado de de Melilla pasaba un poquito por encima pero es un jugador al que consideramos titular esto va a ser muy importante para nosotros en lo que resta de temporada seguro

Voz 1161 27:15 que sobre la situación del brasileño también hablaba en gol Busquet

Voz 1890 27:18 está claro que todos queremos jugar al final pues hay una competencia bastante dura sobre todo en el medio campo hay muchos jugadores para tu tres posiciones sólo nosotros lo consideramos un grandísimo jugador un jugador muy importante que al final seguro que nos va a ayudar mucho durante lo que queda de temporada

Voz 1161 27:32 además en el Barça debutó el con el colombiano Murillo refuerzo invernal

Voz 28 27:36 también tampoco agridulce por el resultado todos sabemos que el Barcelona siempre ganar que tenemos tiempo los partidos no es un resultado positivo pero hay que verle el lado positivo a algo el de Felipe que no da como Xavier

Voz 1161 27:46 en el Levante contentos por la victoria aunque ante el Barça es corta Borja Mayoral que te marquen fuera de casa

Voz 4 27:51 ellos eh allí con uno cero le vale no no pero bueno también contento por el partido que hemos hecho y el esfuerzo esfuerzo sobre todo en

Voz 1161 27:59 los otros dos empate a cero en el Villamarín entre Betis y Real Sociedad deja la eliminatoria en el aire para resolver en la vuelta de Anoeta Se le preguntó a Setién por el árbitro

Voz 29 28:06 es verdad que hoy el árbitro yo creo que no sea equivocado a propósito evidentemente pero no entiendo de verdad hay cosas que no me entra en la cabeza en este que no lo veo no no sé lo que he visto me encantaría que me lo explicara porque no entiendo

Voz 1161 28:23 además el Betis cerró ayer la contratación del mexicano de dieciocho años Diego Laínez

Voz 0714 28:27 yo ahora soy jugador de Betty Si voy a estar con el equipo comprometido hasta el final de la temporada y hasta que esté ahí porque que es un equipo que apostó por mí muy contento que me habían brindado está esa responsabilidad y

Voz 1161 28:40 confianza primeras declaraciones enmarca claro llenar Real reaparecía en Shanghai y que en El Larguero se mostraba agradecido por el cariño del Villamarín

Voz 30 28:47 es bastante emocionante no que esperaba eso no no la verdad que no que no que no es la tuya no que que es que es de otro equipo pues que que tiene pues es muy importante no para mí es un reconocimiento también por parte de ellos y estoy muy agradecido por ello en sí

Voz 1161 29:01 pues golpe de autoridad del Sevilla Atlético Sevilla tres marcaban los para los andaluces Nolito Andrés Silva y el del honor para el Athletic a San José el Atlético anunció además la contratación a cambio de tres millones y medio de euros de Ibai Gómez que firma sin cláusula de rescisión hasta dos mil veintidós será hoy presentado en Bilbao vuelve ya la Liga última jornada de la primera vuelta que tiene ya un partido adelantado desde las nueve de la noche en el estadio de Vallecas Rayo Vallecano Celta no podrá contar Michel con el lesionado Elustondo los gallegos son baja mazapán Iago Aspas y David Costas también por lesión arbitrará el colegiado castellano manchego Alberola Rojas en Segunda se abre también a jornada desde las nueve la número veintiuno con el partido Cádiz Granada en balonmano ayer arrancaba el Mundial con el Alemania cuenta a Corea diecinueve hoy debuta la selección española a las ocho y media de la tarde España Bahrein y además en el Dakar Oriol Mena el mejor español en motos décimo segundo poco más de treinta y cinco minutos del líder en coches Nani Roma es tercero a casi veintiún minutos del líder hoy quinta etapa final en Arequipa tanto en coches como en motos

Voz 1727 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias España amanece congelada el frío polar deja heladas hasta ahora en muchas partes de la península pero también en Baleares por ejemplo en algunos pueblos de montaña están más allá de los diez diez grados bajo cero el frío hielo complican la conducción así que lo primero esta mañana es ver cómo están las cosas a esta hora en las carreteras de UGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 26 30:32 buenos días amanece vamos en gran parte del país con el termómetro bajo cero lo que provoca pavimento deslizante en gran parte de la red vial nacional por este motivo les vamos a pedir en primer lugar que moderen la velocidad y tengan mucha prudencia al volante al margen de las inclemencias meteorológicas encontramos en Madrid tráfico intenso de entrada a la capital por la dos en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles Illa cuarenta y dos a la altura de Parla circulación lenta además

Voz 0027 31:00 en la ronda de circunvalación M cuarenta en Vallecas

Voz 26 31:02 Ivica Álvaro hacia la dos en Mercamadrid dirección a cuatro en Barcelona un accidente corta la C diecisiete en Ametlla del Vallès sentido a la Ciudad Condal y en Málaga un alcance en las siete en Benalmádena genera dos kilómetros de retenciones hacia Barcelona Por último en el resto de vías nacionales se circula sin problemas eso sí hoy es viernes jornada en la que se produce un mayor número de desplazamientos a lo que hay que sumarle como Bin comentabas las bajas temperaturas en gran parte del país por este motivo desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no bajen la guardia y al volante cero alcohol

Voz 1727 31:36 As mucho cuidadito se iban a salir a la carretera gracias Alfonso llega Andalucía a los socios para el nuevo Gobierno están ya a la gresca y eso que aún no se ha producido Aimar la investidura

Voz 0027 31:46 Ciudadanos el pacto entre el PP de papel mojado y asegura que ellos no contemplan la creación de una consejería específica de Familia que es lo que pactaron PP y Vox sino una en la que se mezcle con Familia hay política social tampoco apoyan los naranjas derogar la Ley de Memoria Histórica

Voz 1084 32:01 Juan Marín está claro que nosotros no estamos en eso

Voz 19 32:04 la posición porque nosotros no hemos firmado acuerdos que a mí no me vinculan los acuerdos que el Partido Popular divos hayan firmado fuera del acuerdo que yo tengo con el Partido Popular nada más

Voz 0027 32:14 pero Vox le contesta recordándole que sus votos son imprescindibles para la investidura para después Javier Ortega Schmitt

Voz 4 32:21 el señor Rivera que no se olvide ni el

Voz 3 32:23 partido Ciudadanos que aunque no hayan despreciado no se insultado no va a salir una sola medida que no tenga el apoyo de los doce diputados de voz

Voz 0027 32:34 Moreno Bonilla será investido presidente el miércoles que vine día dieciséis Rumanía ha inaugurado la presidencia de turno de la Unión Europea a pesar de las muchas dudas expresadas por el propio presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker y a pesar de las protestas dentro del país por la corrupción en el Gobierno y en la política corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 32:52 Juncker advierte al Gobierno Romano que con la corrupción no hay compromiso posible es una declaración realizada durante la ceremonia de apertura de esta presidencia de turno ceremonia a cuya puerta se han concentrado dos centenares de manifestar

Voz 1161 33:06 el crudo

Voz 0738 33:09 intentado participar en lo posible desde hace dos años en estas manifestaciones pero por desgracia cada vez somos menos porque la gente se siente impotente es cierto obstante merced queremos enviar un mensaje

Voz 4 33:22 a los comisarios como europeos que cumplen los valores otro país tiene un problema una como un problema muy grande con la cruz

Voz 0738 33:29 las voces de gente que espera que la Unión impida a la injusticia hay luz privilegios de una clase política en un país todavía muy pobre en el que hoy el equipo europeo debería empezar a estudiar si es posible renegociar nada con el Reino Unido aunque por el momento parece que tendremos que esperar para obtener una respuesta de la Unión a que vote el Parlamento británico

Voz 0027 33:52 Marisela Pastor informando desde Bucarest para láser y un grupo de científicos de la Universidad de Texas ha identificado los genes relacionados con la tendencia de los vertebrados a la monogamia analizando cinco parejas de animales de distintas especies han detectado que en todos los machos activan los mismos genes que son los que están relacionados con la memoria y con el aprendizaje unos genes que les ayudan supuestamente a reconocer a sus parejas a encontrar su presencia gratificante quedaría aprobado por tanto que la monogamia es una cosa genética en los animales y quizá también a los humanos veremos

Voz 9 34:26 en Hoy por hoy a las siete menos XXV la A6

Voz 1727 34:45 menos XXV en Canarias abrimos la Mesa de España hoy en Cataluña la hija de la mujer degollada en Girona la noticia que les contábamos ayer hasta ahora ha confesado el crimen tiene diecisiete años mató a su madre apuñaladas León Bofill bon día

Voz 0931 34:59 hola día reconoció los hechos ayer durante la reconstrucción del crimen asegurando que mató a su madre porque tenía diferencias con ella Ike habían discutido recientemente la autopsia concluye que esta mujer de cincuenta y tres años murió degollada tenía varias puñaladas por todo el cuerpo con cortes que concuerdan con el cuchillo de cocina que apareció con sangre

Voz 1275 35:20 en el piso pero la mortal puesta la del cuello

Voz 0931 35:22 esta menor su hija de diecisiete años es por ahora la única sospechosa dejó una nota manuscrita de despedida y luego huyó ayer al mediodía la encontraron en Playa de Aro a unos cincuenta kilómetros de Bañolas y la detuvieron por la tarde fue cuando la llevaron al piso para reconstruir el crimen y está previsto que pase hoy a disposición de la Fiscalía de Menores que posiblemente pedirá su internamiento

Voz 1727 35:42 aquí en Euskadi la Ertzaintza ha detenido al ex policía nacional de setenta y cuatro años identificado como presunto autor del disparo contra un caserío de la localidad alavesa de Amurrio ocurrió el domingo pasado ese caseríos propiedad de una familia de la izquierda abertzale Óscar Gómez uno de los hubiese sospechado

Voz 1646 36:00 el principio que fue quién disparó el día de Reyes contra este caserío de la Familia Azcárraga de Amurrio del que colgaba un cartel para pedir el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi y la Ertzaintza le detuvo tres encontrar el arma que utilizó la bala de nueve milímetros rompió el cristal de la cocina en el primer piso pero no que

Voz 0027 36:18 son ningún herido eso sí dio un buen susto

Voz 1646 36:21 a la pareja que estaba en la vivienda la Izquierda Abertzale ha denunciado el carácter político de estos hechos que ya ha condenado el Ayuntamiento en el que gobierna el PNV al arrestado que es un policía nacional retirado ir por cierto familiar del ex lehendakari Juan José Ibarretxe Se le imputa por un delito por el disparo y también por tenencia ilícita de armas

Voz 1727 36:45 Nos vamos a Andalucía que quieren blindar la sanidad que no es nada más que privatizar la Aquila juzgado de Granada ha condenado a este hombre al médico Jesús Candel conocido como Spiderman a indemnizar con cinco mil euros a otro médico de su hospital por insultar y difundir una imagen suya ya en las redes sociales para que fuera identificado será Armesto cómo estás buenos días

Voz 1874 37:08 bueno Sean Penn dos mil diecisiete cuando Candel utilizó sus redes sociales en sus perfiles de Facebook y en Youtube para criticar a un compañero médico jefe de servicio en el hospital de Granada donde ambos trabajan el afectado denunció hoy un juez ha considerado que Candel se excedió en el ejercicio de su libertad

Voz 1275 37:23 frase han a no limitarse a una formación de la opinión pública

Voz 1874 37:25 a vulnerar el honor del demandante con comentarios vejatorios e insultantes L condena una indemnización de cinco mil euros que a retirar los vídeos en los que insulto su compañero

Voz 1727 37:35 yo una cosa más ahora porque los alumnos de quinto de primaria de un colegio de Gerena en la provincia de Sevilla llevan sin ir a clase desde el nueve de enero como medida de protesta porque pasan mucho frío en el aula dicen que tienen que ir al cole con abrigos y que no están dispuestos a estudiar así sentados y con abrigo en clase

Voz 1874 37:53 según denuncia la Federación de Ampas los niños este colegio de Gerena llevan desde mediados octubre desplazados de su aula por las numerosas goteras y filtraciones que tenía este aula se tuvieron que ir a da clases a la biblioteca y allí un espacio de ochocientos metros sin climatización soportan dicen bajísimas temperaturas no pueden desprenderse del abrigo las familias no están llevando a sus hijos a clase en señal de protesta ya han convocado también una concentración a la puerta del Ayuntamiento de este municipio sevillano

Voz 1727 38:19 qué raro Sara hablar contigo hoy de otra cosa que no sea el cambio del tripartito hay más noticias hasta luego un abrazo la Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación contra los quince menores que acosaban a dos compañeros llegaron a rodear la casa en la que vivían esos dos hermanos adolescentes y tirar objetos contra las ventanas las

Voz 1874 38:39 para Gutiérrez buenos días buenos días y dice la madre de los

Voz 1727 38:42 vale es que el Instituto sabía qué estaba ocurriendo eso desde hace más de un año y que no

Voz 1275 38:45 hacia nada si la versión queda a la familia en la queda la Consejería Educación no pueden ser más distintas la Comunidad de Madrid asegura que en el instituto nadie sabía nada hasta ayer que todo apunta que no es un caso de acoso escolar sobre los dos hermanos agredidos dicen que uno estaba expulsado del centro y el otro tenía un largo historial de ausencias justificadas nada más lejos de lo que dice la familia luces la madre

Voz 0027 39:05 el día de Halloween

Voz 31 39:07 en del dos mil diecisiete que estos inicios las el sacando en varias ocasiones debidas agresiones y como el centro nacía nada pues se ha tenido opuesta a la que se acusa se va era una cosa que bueno pues podía pasar a un segundo plano antes a lo mejor el estado en casa una semana quince días pero volvieron Price el Instituto Indio o travel dos mil

Voz 1275 39:25 la familia asegura que pactaron con el Instituto recogerle es una hora antes de terminar las clases para evitar que se cruzarán con los agresores que ya pidieron además un cambio de instituto al inicio de curso y que ahora van a cambiar de

Voz 0027 39:35 varios

Voz 1727 39:41 el Museo Chillida Leku de San Sebastián va a abrir de nuevo bar reabrir al público este mes de abril lleva cerrado desde el año dos mil once por la crisis económica la falta de ayudas oficiales volvemos a Euskadi egun on

Voz 1257 39:55 no en el museo está ahora inmerso en una serie de obras de mejora y una vez que concluyan previsiblemente a finales de marzo se anunciará la fecha concreta de reapertura el centro preservará su filosofía original pero se abrirá también a otro tipo de propuestas tal y como explicaba ayer a La Ser Luis Chillida hijo del escultor

Voz 33 40:12 los obreros posiciones Jankunas otros artistas contemporáneos en algún momento son préstamos de obras coleccionista

Voz 1727 40:22 la dirección de Chillida Leku correrá a cargo de Mireia

Voz 1257 40:24 ya Massagué hasta hace poco responsable del Gaudí Exhibition Center la noticia de la reapertura ha sido aplaudida por todas las instituciones vascas

Voz 34 40:35 me con uno de muchos serán me fui con una Ancelotti

Voz 1727 40:47 el marido de la española Pilar Garrido ha sido condenado en México por feminicidio el juez considera probado que fue él el marido quién lo asesinó no dos hombres armados que los asaltaron en mitad de un camino cuando regresaban con su bebé de la playa hay daba esa fue la versión que siempre defendí

Voz 35 41:05 su marido ahora detenido que los dos habían ido a pasar el fin de semana en julio de dos mil diecisiete a la playa con su bebé que cuando volvían a casa en Tamaulipas los habían parado en la carretera les habían intentado robar el coche y después habían llevado a Pilar la policía llegó a hacer un retrato de la descripción que hizo de uno de esos supuestos hombres empezaron a buscarla

Voz 36 41:24 aquel julio de dos mil diecisiete se movilizaron helicópteros y agentes

Voz 35 41:27 por tierra que peinaron el terreno buscando a la desaparecida a finales del mes encontraron restos óseos Se confirmó la identidad por ADN y su hermana lo confirmaba a través de la

Voz 37 41:35 hoy es racionalmente hoy se confirmó que que los restos que se hallaron si pertenecen a mi hermana María Pilar Garrido Santoyo antes de una noticia muy dura que la verdad es muy esperado

Voz 1727 41:48 sí aunque Jorge Fernández el ahora condenado siempre

Voz 35 41:50 claro inocente fue detenido en agosto de ese año por contradicciones en su versión esto le decía a Efe desde la cárcel el pasado agosto

Voz 38 41:56 los que estuvieron al lado de mi en mi relación con compila saben la verdad saben que era una relación buena era una relación amigable influía el amor Si la voluntad de mi padres pasar los cincuenta años de Mi vida por algo que yo no hice algo bonito saldrá de eso también

Voz 35 42:11 a una inocencia que la familia de Pilar curiosamente siempre ha defendido Rosa María Santa Man su madre le decía esto al país en febrero de dos mil diecisiete

Voz 39 42:18 yo creo que el escolar porque han vivido conmigo de trece años hasta aquí yo el eje visitado en su nueva casa yo Él es mi felices entonces no veo ningún motivo por el que estuvieran hubiera podido hacer las cosas

Voz 1727 42:31 la condena Jorge Fernández se concretará en la con

Voz 35 42:33 bretona el tribunal la semana que viene y Fernández ya ha anunciado que recurrirá

Voz 1727 42:41 ha dimitido en bloque el equipo directivo del segundo hospital más grande de Portugal que es el hospital de Oporto renuncian por las pésimas condiciones que que tienen dentro del centro corresponsal Aitor Hernández

Voz 40 42:54 la administración del hospital de Sao Joao de Oporto ha presentado su dimisión en bloque en señal de protesta por las pésimas condiciones vividas dentro del centro hospitalario uno de los más importantes de Portugal fuentes de la Administración indican que tras tres años con las cuentas paralizadas por las políticas de austeridad del ministerio de Finanzas los miembros del Consejo de los al público se han hartado de la falta crónica de personal médico y recursos materiales el deplorable estado de la unidad de pediatría del hospital ha sido un factor decisivo en la dimisión en bloque desde hace años los pacientes oncológicos son atendidos en contenedores porque el edificio que antiguamente les hospedaba no cumple con requisitos sanitarios básicos aunque la construcción de una nueva unidad se planificó hace diez años sucesivos gobiernos lusos han alegado que no hay fondos para ejecutar el proyecto

Voz 1727 43:46 la corresponsal de la Ser en Marruecos ha entrevistado al travesti de Marrakech que pide asilo en Europa después del accidente de tráfico que tuvo el treinta y uno de diciembre cuando salía de un club vestido de mujer la policía lo detuvo sin motivo le grabaron en vídeo y lo colgaron en las redes sociales junto a sus datos ridiculizando lo del jefe de los servicios secretos de Marruecos ha expedientado ya a cuatro policías él está en libertad pero tiene miedo porque se ha enterado su familia y todo el vecindario teme sufrir una agresión homófoba Sonia Moreno

Voz 35 44:21 Safin llevaba un año saliendo por la noche en Marrakech vestido de mujer y nunca había sufrido ninguna agresión hasta esta Nochevieja que a salir de la discoteca de camino a casa tuvo una pequeña colisión con Un motorista la policía le obligó a salir del coche llevaba un vestido muy corto que la gente los rodeó llegaron los periodistas empezaron los insultos la policía lo llevó a la comisaría hay allí un agente les sacó fotos con su móvil y las difundió junto a sus datos personales incluida su dirección en las redes sociales desde entonces tiene miedo como cuenta en una entrevista láser

Voz 41 44:50 dice hago existe Armin eh

Voz 1727 44:53 en mi vida marroquíes ha terminado porque en él

Voz 0738 44:55 a trabajar ni tampoco quedarme aquí en casa porque tengo miedo de que alguien venga a pegar no matar

Voz 41 45:00 ah sí

Voz 0738 45:03 qué safety está preparando la solicitud de asilo

Voz 35 45:05 en Europa con la ayuda del Movimiento Alternativo por las libertades individuales los cuatro agentes implicados en el suceso han sido expedientados por no tomar las medidas necesarias para proteger los datos personales

Voz 4 45:31 hoy por hoy

Voz 43 45:34 el y de he como

Voz 13 45:44 con puntos suspensivos termina la semana José Mari que dice Rivera negara

Voz 1727 45:49 a Vox pero bueno