Hoy por Hoy (11/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días la España autonómica es noticia hoy por partida triple en Madrid el Consejo de Ministros aprueba los Presupuestos con importantes inversiones en Cataluña hay en Extremadura Sánchez da el paso de aprobar las cuentas sin tener garantías todos los apoyos en el Congreso donde necesita como saben los votos de Esquerra y el PDK salvo que les diera un ataque de política de Estado ciudadanos al PP no parece que eso vaya a ocurrir las cuentas que hoy presenta el Gobierno contemplan subir la inversión en Catalunya hasta cumplir con el nivel que fija el Estatut lo que supone un incremento del dieciocho por ciento y cuál es la respuesta del independentismo división Torra amenazaba con una crisis del guber si Esquerra te tramitar el presupuesto teoría en una crisis en Esquerra Tardá dice que ellos votarán lo que crean conveniente

Voz 3 01:14 el Gobierno Cataluña es un gobierno monocolor de manera que tal como dijo pero Aragonés la decisión la tomará Esquerra Republicana ya les digo que todavía estamos haciéndolo

Voz 1727 01:24 esto en Cataluña para Extremadura los presupuestos incluyen una inversión de trescientos setenta y cinco millones de euros para mejorar en la primera mitad de este año las vías del tren es un cuarenta y uno por ciento más

Voz 4 01:35 que en el dos mil dieciocho de Extremadura

Voz 5 01:38 es el colapso de una mala política se ha hecho una apuesta exagerada por alta velocidad que está bien de verdad que la red convencional sea dejado

Voz 1727 01:49 era el ministro Ábalos y la tercera pata de la actualidad autonómica está claro en Andalucía mal empieza el tripartito que se dispone a desalojar del poder al PSOE la próxima semana un gobierno tres partidos dos documentos índice Rivera que el documento que firmaron PP y Vox es papel mojado a mí no me vincula ese acuerdo

Voz 6 02:09 a firmados ni siquiera lo analizó porque no me compromete la Junta Andalucía es Ciudadanos Partido Popular

Voz 1727 02:14 el Vox contesta que sin ellos no hay gobierno

Voz 7 02:17 señor Rivera que no se olvide miel ni el partido Ciudadanos que aunque no hayan despreciado y nos hayan insultado no va a salir una sola medida que no tenga el apoyo de los doce diputados de voz

Voz 1727 02:29 el PP pues el PP sigue endureciendo su postura por ejemplo sobre la inmigración ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para expulsar a los niños y adolescentes que lleguen solos España expulsión pide el PP sin tener en cuenta ni el país del que huyeron ni las circunstancias en que lo hicieron así viene el viernes once de enero la Comisión Nacional del Mercado de Valores para investigar el espionaje masivo que la cúpula del BBVA encargó supuestamente al ex comisario Villarejo Aimar

Voz 0027 02:58 bien el banco ha iniciado una investigación interna sobre esas escuchas masivas que según el portal Moncloa Puntocom y el Confidencial ordenó Francisco González en dos mil cuatro durante el intento de la constructora Sacyr de controlar el BBVA González salir de la presidencia del Banco

Voz 1727 03:11 hace quince días y los escándalos en torno a la Universidad Rey Juan Carlos no cesan por desgracia unos doscientos policías se han quedado en el limbo por la decisión del Supremo de invalidar el curso con el que ascendieron a comisarios de Rey Juan Carlos lo creó junto al gobierno del PP hace tres años hice ofertaba como un grado pero según el tribunal no cumplía ningún requisito para homologarse a un título universitario y en los deportes no le funcionó anoche a Ernesto Valverde el plan de reservar siete titulares en el partido de Copa Sampe

Voz 1161 03:47 pudo ser peor porque el Barça perdía dos cero a cinco minutos del final por los goles de Cavaco y Borja Mayoral Un penalti sobre Denis Suárez en ese minuto lo convertía el brasileño Coutinho en el dos uno que deja más abierta la eliminatoria para la semana que viene en el Camp Nou en los otros dos partidos casi resuelta la del Athletic uno Sevilla tres y también en el aire el Betis cero Real Sociedad cero hoy vuelve la Liga jornada diecinueve en primera Rayo Vallecano Celta desde las nueve a la misma hora Cádiz Granada de la jornada veintiuno en segundo

Voz 0978 04:11 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días ambiente frío en estos momentos en todo el país en las temperaturas más bajas de lo que llevamos de invierno de un invierno recordemos que no está siendo muy frío en Madrid de media un grado bajo cero en Barcelona tres grados y en las heladas extienden por prácticamente todo el interior destacamos en a en la ciudad de Cuenca como la temperatura baja hasta practicamente los siete grados bajo cero será un día soleado con temperaturas máximas parecidas a las de ayer frío durante toda la jornada sólo algunas

Voz 1275 04:42 pues en el Cantábrico con precipitaciones en el País Vasco y el fin de semana las temperaturas que han no bajarán más incluso empezarán a subir un poco pero igualmente se irá haciendo frío

Voz 1727 04:51 son las siete y cinco en las seis y cinco en Canarias

Voz 2 04:56 oye Luis tú tienes alarma casa si el adiós y cuitas CRIT qué tal

Voz 9 05:00 estamos pensando en instalarnos una alarma cuando los modelos al chalé

Voz 2 05:02 no quedó mucho más tranquilo pues si por lo que cuesta merece la pena tener alarma lo vas a ganar en tranquilidad y más muy dándote un chalé

Voz 10 05:09 pero con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 05:21 Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un siete coma nueve por ciento recuerde que con el sistema Iberdrola retribución flexible puede elegir su forma de remuneración recibir gratuitamente las acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta en efectivo informes en el novecientos cien cero diecinueve

Voz 2 05:42 el buen Iberdrola punto con Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 05:51 a las ocho y media de la mañana entrevistamos en Hoy por hoy a la nueva presidenta del Parlamento andaluz a Marta Bosquet de ciudadanos que hoy va a llevar su propuesta de investidura a la Mesa de la Cámara el pleno será la próxima semana los días quince dieciséis Sevilla al Armesto buenos días

Voz 1874 06:08 pero ya mucho antes Ciudadanos y Vox como

Voz 1727 06:10 hemos dicho en la portada chocan y lo hacen en asuntos centrales Familia Igualdad y memoria histórica

Voz 1874 06:16 sin y veinticuatro horas han tardado Ciudadanos y Vox en tener su primer encontronazo público a cuenta de los acuerdos firmados con el PP el que será futuro vicepresidente del nuevo Gobierno andaluz el portavoz de Ciudadanos Juan Marín se opone a crear una consejería exclusiva de familia ya derogar la Ley de Memoria Histórica como pide Vox tras ser investido presidente Moreno Bonilla tendrá que constituir su Ejecutivo Marie le recuerda que el acuerdo de gobierno que han pactado con ellos contempla la creación de una consejería de políticas sociales igualdad conciliación familias si quieren derogar la ley andaluza de memoria histórica emplaza al PP y a Vox a llevada al Parlamento allí buscar la mayoría para aprobarla

Voz 12 06:52 está claro que nosotros no estamos en esa posición porque nosotros no hemos firmado acuerdos a mí no me vinculan los acuerdos que el Partido Popular Xbox hayan firmado fuera del acuerdo que yo tengo con el Partido Popular nada más

Voz 1874 07:04 Marín ha recordado a Vox que tienen sólo doce diputados de los ciento nueve que conforman el Parlamento andaluz

Voz 1727 07:09 ayer les contábamos que Macron anda preocupado por la contaminación de ciudadanos con Vox pero sin embargo el líder de los liberales europeos ha bendecido el Pacto andaluz porque dice que Rivera no ha negociado con los ultras corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 07:24 de viejos taxi que está contento deberá Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía con un programa citamos textualmente reformista de centro sin concesiones ni acuerdos con Vox y lo dice en español sin traducción al inglés ni al francés como si no quisiera que nadie más le pudiera entender y es que el presidente del grupo liberal europeo rechaza poner voz a este tuit argumentando ahora que este es un problema de ámbito regional

Voz 1727 07:54 la la inestabilidad es el signo de los tiempos lo sabe bien al Gobierno central que a partir de hoy cuando en Consejo de Ministros apruebe los presupuestos tiene que emplearse a fondo en la batalla de aprobarlos o en dar por liquidada la legislatura sobre el dilema de Sánchez la mirada del

Voz 5 08:15 periodista de El País Claudi Pérez Se supone que en los momentos difíciles aparece la verdadera personalidad política del presidente del Gobierno Felipe Gonzáles tenía carisma y eso les salvó al borde de varios precipicios tratar casi prefiero no acordarme ya Zapatero le condenó precisamente es optimismo antropológico Rajoy tenía la cualidad de esconderse hasta que se desvaneció y Pedro Sánchez Pedro Sánchez era un superviviente a aunque esté pálido después de las elecciones andaluzas así que es el momento de ver al auténtico Pedro Sánchez ha superviviente hoy es uno de esos días en los que habría que empezar a verle el Gobierno presentar los presupuestos que necesita imperiosamente aprobarlos si quiere dar su vida tiene un problema debe hacer concesiones a los nacionalistas y eso no va ser nada fácil y todavía un segundo problema los presupuestos son una milonga que esas tienes obra nada porque a la oposición no le ha dado la gana de permitir un objetivo de déficit creíble digiere son lo demás es pura FIFA no veo por dónde puede salir Sánchez sinceramente puede seguir eligiendo Silva Ramón un concierto de Metallica o puede sorprendernos y volver a demostrar capacidad de supervivencia heavy metal porque éstos parecen tiempos de Metallica Pasquet de Buffalo descubriremos pronto

Voz 1 09:30 son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 14 09:36 yo lo llamo aprender yo le llamo investigar compromiso yo lo Jaume

Voz 2 09:42 todo todos nosotros lo llamamos la invertimos en la divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación la Caixa buenos días en el sorteo del cupón diario celo librado ayer el número premiado ha sido setenta y nueve mil setecientos setenta Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido XXXV hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1772 10:32 buenos días buscado una máquina electrónica capaz de almacenar información tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas de programas informáticos a ser posible sin IVA un ordenador en los días Fnac bueno sí eso

Voz 4 10:44 ahorra Terribas sale los días once y doce en tecnología Home Ocio y cultura consulta condiciones todo pasa en Fnac

Voz 2 10:53 en la Cadena Ser

Voz 1727 11:01 bueno en plena cuenta atrás para las elecciones municipales de mayo Barcelona va camino de convertirse en la primera ciudad de España con un dentista municipal abierto a todos los vecinos no sólo en los que tengan menos recursos el Ayuntamiento calcula que estará listo para el mes de marzo y asegura que ofrecerá precios hasta un cuarenta por ciento más baratos Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 11:24 genes dentales por ejemplo treinta euros o en todo ansias a ciento sesenta el Ayuntamiento suma este servicio al que ya creo gratis para las personas que acrediten que no pueden pagar un dentista según el Ayuntamiento el doce por ciento de la población no va a revisarse la boca por motivos económicos

Voz 4 11:39 en esta es una política

Voz 1463 11:42 la salud

Voz 0931 11:42 el dentista es una política de salud básica decía colgó el primer local se ubicarán uno de los distritos más desfavorecidos de la ciudad tendrá ocho butacas y veintitrés trabajadores Se calcula que costarían medio millón de euros pero para que sea una realidad necesita Colau el apoyo de la oposición que ya lo ha calificado de electoralista desde Ciudadanos por ejemplo dicen que este anuncio es desesperado a cuatro meses de la selección

Voz 1727 12:03 a las comunidades de vecinos quieren que las administraciones les den más facilidades para prohibir los alquileres turísticos en sus edificios plantean también la opción de exigir a los propietarios de ese tipo de pisos que paguen más cuota de comunidad de Babia buenos días

Voz 0605 12:21 estos días se multiplican las quejas en comunidades de toda España porque los turistas llegan a altas horas y se confunden de piso ponen la música alta no respetan la tranquilidad de los vecinos se sienten además inseguros Salvador Díez presidente de los Colegios de Administradores de Fincas

Voz 15 12:38 cierta inseguridad porque si al final tiene las llaves el portal todo tipo de gente que no conoces de nada que no sabe si se quedan con una llave que si no se cree que si dejara una puerta abierta y eso también genera una cierta inseguridad que incomodaba mucho a los a los vecinos

Voz 0605 12:54 en qué se ha perdido la oportunidad con las medidas aprobadas por el Gobierno de elevar los requisitos para alquilar viviendas turísticas y poner claridad en las contradictorias dicen regulaciones autonómicas en general echan en falta seguridad jurídica

Voz 1727 13:08 para evitar que lleguen a los tribunales asuntos que se pueden resolver de otra manera el Consejo de Ministros analiza hoy también un anteproyecto de ley para la mediación Se trata de facilitar acuerdos extrajudiciales en determinados asuntos civiles de manera Javier Álvarez que se aligera el trabajo

Voz 0689 13:24 los juzgados el Gobierno apuesta por la mediación para resolver los procesos civiles más comunes como la familia herencias pequeñas reclamaciones de dinero comunidades de vecinos antes de recurrir a los tribunales es decir el intento de mediación será obligatorio para iniciar cualquier proceso civil como una reclamación al honor un conflicto entre socios de una empresa antes de ir a presentar la demanda los ciudadanos tendrán que asistir a una sesión informativa en la que se conocerán todos los aspectos o las derivadas de esa reclamación hice les hará una propuesta de resolución a su conflicto sino hay acuerdo alguien se niega o simplemente no está interesado se le comunica al mediador irá directamente al juzgado este proyecto representa una gran ventaja para el ciudadano según reconocen desde el Ministerio de Justicia que resultará mucho más barato y evitará enfrentarse a todo el proceso civil con los enormes gastos que eso conlleva además la medida ayudará a desatascar los juzgados civiles

Voz 2 14:18 SER Hoy por hoy

Voz 1727 14:22 bueno Donald Trump sigue amenazando como los demócratas tenían a darle el dinero para levantar el muro con México el presidente ha vuelto a insistir en su amenaza de declarar la emergencia nacional para utilizar fondos militares sin tener que preguntar al Congreso corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días la Casa Blanca está estudian

Voz 1874 14:41 de dónde sacar los fondos para empezar a construir el muro en un plazo de cuarenta y cinco días una vez que el presidente declare la emergencia nacional una idea que Donald Trump ha vuelto a poner sobre la mesa en las últimas

Voz 17 14:51 mira qué tío asegura que si lo llega a un acuerdo puestos con los demócratas financiará el muro con otros mecanismos que no necesiten aprobación

Voz 1874 15:00 en el Congreso la administración estudia usar una partida del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en concreto un proyecto aprobado por el Congreso el año pasado de catorce mil millones de dólares destinados en principio a obras civiles en respuestas a desastres naturales varias organizaciones civiles se preparan para recurrir esta decisión ante los tribunales el Partido Demócrata contempla demandar a la Administración si declara finalmente la emergencia nacional en base a que la situación en la frontera no lo requiere varios republicanos también han mostrado su oposición incluidos miembros del Comité de Servicios Armados en la Cámara que se oponen a que la Administración redirige a fondos del Pentágono para construir el muro las conversaciones a día de hoy están en punto muerto la incapacidad de llegar a un acuerdo deja hoy a ochocientos mil funcionarios sin cobrar el Gobierno cerrado parcialmente desde hace veintiuno días

Voz 1727 15:49 la semana que viene ese vota el acuerdo del Brexit con Theresa May rascando apoyos de donde todo apunta que no los hay bueno pues acaba de estrenar en HBO una película sobre el divorcio con la Unión una peli que muestra a las claras la manipulación de los partidarios del Brexit a través de las redes sociales Pepa Blanes

Voz 5 16:08 no sabemos pues cuenta

Voz 1463 16:15 el actor británico Benedetti primer parte interpreta a Dominique Camins el director de la campaña pro Brexit un genio de los algoritmos al que David Cameron calificó como psicópata de manual y que descubrió que Facebook podría darle la vida

Voz 1874 16:28 eso sí siempre con la ayuda en la manipulación de

Voz 1463 16:30 en analítica CD

Voz 18 16:32 en cuenta ancha aquí aquí en la película generando polémica por las

Voz 1727 16:36 tratando ronda de su estreno que algunos sectores Brito

Voz 1463 16:39 Ecos apuntan a que trata de abrir la investigación sobre esa campaña lo interesantes el análisis y comprobar cómo los partidos tradicionales fueron desprestigiando la política casi privatizando la provocando el surgimiento de nuevos partidos de ultraderecha que han aprovechado ese vacío Brexit nos da las claves de otras victorias posteriores como la de Trump y también el auge que en España estamos viviendo de voz

Voz 8 17:08 ni

Voz 11 17:10 llegan los mini Max P de Europa creados para Till cata precios vuelos a Europa Península y Baleares desde veintinueve euros Canarias desde treinta y nueve euros y América desde ciento noventa y nueve euros por trayecto consulta condiciones y cata lo en Airbus Europa Puntocom

Voz 19 17:29 yo lo llamo futuro yo no llamo crisis yo les llamo esperanza excelencia todos

Voz 2 17:36 nosotros lo llamamos invertimos en Atención Socio divulgación cultural educación e investigación La Caixa eso la Fundación la Fundación la Caixa

Voz 6 17:49 el año pasado provocaste Colell Art a aprender chinos hizo dos niños muchas pruebas este año con un propósito más fácil

Voz 20 17:59 estrena un Seat León Dyson ahora más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color y mucho más por sólo catorce mil trescientos euros es el momento de aprovechar este momento

Voz 2 18:10 en matemáticas cada idea se sigue de la anterior comprueba lo con grandes ideas de las matemáticas descubre paso a paso los conceptos y las teorías clave reunidos por primera vez en una colección inédita domingo trece primer libro por sólo uno con noventa y cinco con el país qué les parece la decisión de Netflix derretir

Voz 1772 18:31 ver los subtítulos en castellano de la película Roma aquí en nuestro país a John Paul de Madrid no le parece bien

Voz 21 18:37 buenos días los subtítulos para empezar a mí para las personas sordas me parece bien que estén por una cuestión de prudencia luego que no quiera que no los Active esto es como como todo sea no las cosas no hay que prohibirlas que que no las quiere usar no las once más opiniones Marga desde Barcelona

Voz 22 18:54 no hay metemos la rueda a ver los ingleses traducen alguna cura australiana o norteamericana la español es riquísimo se habla muchísimo y empezamos tenemos que empezar a sentirnos muy orgullosos de utilizarlo de saberlo en todas sus variedades

Voz 23 19:13 Antonio de Murcia necesita traducido al español hay palabras preciosa como el arroz voy a El Vaquilla que no muchos compatriotas conoce realmente serían sorprendidas por la belleza de de de su forma de eso contenidos equinos tienes consolarle el diccionario Antonio gracias

Voz 1772 19:34 qué recuerdos tiene de películas series de su infancia y que eran dobladas por actores latinos Andry buenos días

Voz 24 19:39 la culpa in arms la libertad pero lo que sí me acuerdo de de lo lo dibujo animado cuando debe recupera Picapiedra ya eso eh que hablaba eh en Común Suramericano Irene también os acordáis de de Pixie Dixie eh alegato que hablar del acento andaluz Mar de torturadores ya por de email Cano dan Juca sondeo algo encima todo eso

Voz 1727 20:00 un cachondeo precioso Andrew gracias son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 2 20:12 Laura Gutiérrez qué tal buenos días menos

Voz 1275 20:14 es un grado marca hasta ahora el termómetro de la radio en la Gran Vía quizás somos de los más afortunados esta mañana fría de viernes en la que la mayor parte de la Comunidad de Madrid va a despertar con termómetros en rojo menos ocho en la sierra menos cinco en Alcalá en Aranjuez y Getafe mara marcar las mínimas de máxima no vamos a pasar de los ocho grados la jueza decana de Madrid sí quiere que haya Policía nacional en los Desahucios María Jesús del barco no está de acuerdo con el delegado del Gobierno que como les adelantamos en la SER pide que sea la Policía Local Hinault la Nacional la que acuda a los lanzamientos de familias en situación de vulnerabilidad la jueza decana cree que deben estar para garantizar que se cumpla la ley

Voz 4 20:50 Ana Jiménez El delegado del Gobierno

Voz 25 20:52 quizá decana de Madrid se vieron el pasado veintiuno de diciembre para hablar de desahucios y de la presencia de la Policía Nacional ya sabemos que el delegado no es partidario de la presencia de esos agentes en los desalojos algo con lo que no coincide la jueza María Jesús del barco

Voz 26 21:07 cuando van los desahucios mandamos a la policía es porque es un desahucio digamos que no es sencillo sino que sabemos que se nos va a complicar la seguridad garantizar esa seguridad ciudadana es competencia del Estado por tanto de la Policía Nacional

Voz 25 21:21 dice que así se lo trasladó a José Manuel Rodríguez Uribes sí que tampoco entiende que el Ayuntamiento de Madrid no quiera la presencia de la Policía Municipal

Voz 26 21:29 de todos modos también he leído que Manuela Carmena que sería la Policía Local dice que es precisa la policía entonces que actuamos ejecutados ninguna sentencia como Chaves es el de instituciones atribuye dos funciones juzgar y hacer ejecutar lo juzgado

Voz 25 21:41 aún así la jueza decana subraya que el asunto fundamental de aquella reunión giró en torno a que las administraciones son las que tienen que dar solución con vivienda pública

Voz 1275 21:50 ayer no hubo presencia de la Policía Nacional en el desahucio de Rosie una mujer que vive en Lavapiés y que ha conseguido Portabella paralizar el lanzamiento de su vivienda el próximo quince de febrero la protesta popular frenaba la entrada de la comisión judicial a su vivienda la activista Ana Sánchez asegura que desde los juzgados se puede hacer algo más para evitar la de las Familias Zalba jugador tienen opciones

Voz 27 22:11 para para mínimo no poner una fecha el desahucio está garantizada de hábitos

Voz 1874 22:15 eso los juzgados lo pueden hacer igual

Voz 27 22:17 están haciendo

Voz 4 22:19 esta mañana hay previsto otro desahucio esta vez en Collado Villalba titulares cometida Sarmiento hoy es el turno

Voz 0821 22:25 no de Isabel y su hija embarazada de cinco meses ambas ocupan una vivienda de la Sareb pendientes de un informe de vulnerabilidad social que aún no se ha tramitado el lanzamiento está previsto a las once y media de la mañana los sindicatos alertan del colapso en las urgencias de los hospitales madrileños a las puertas de la epidemia de gripe estacional desde la Consejería de Sanidad lo niegan rotundamente aseguran que se trata de picos puntuales difíciles de prever setecientas veintiun camas y y mil doscientos profesionales más es el plan de la comunidad contra la gripe que cuenta con un presupuesto de siete millones de euros además sea vacunado a un millón de madrileños y la campaña sigue abierta hasta el treinta y uno de enero y en los deportes el Rayo se enfrenta esta noche en Vallecas al Celta desde

Voz 1275 22:59 las nueve la jornada diecinueve de Primera con Elustondo lesionado en baloncesto el Real Madrid ganaba ayer al Olympiacos griego noventa y cuatro setenta y ocho en la Euroliga veintitrés vamos a ver cómo despierta esta mañana el tráfico en las calles de la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 23:20 hola qué tal Laura muy buenos días con muchísima fuerza ha despertado la circulación en todo el este de la M30 con retenciones en el tramo que comprende Méndez Álvaro y O'Donnell en sentido norte atención porque se acaba de producir una incidencia Se trata de un vehículo averiado en M30 pasó por Avenida de América en sentido norte está ocupando el carril derecho dentro de la calzada lateral Por otro lado destacar fuente Cantona con Doctor García Tapia en sentido plaza de Lars hacia el oeste de M30 entre el Vicente Calderón estampó

Voz 1275 23:49 en las carreteras como sigue el Tráfico DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 1161 23:52 buenos días hasta ahora encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital prácticamente la A uno en San Sebastián de los Reyes la dos en Torrejón de Ardoz

Voz 1772 24:01 esa es la cuatro en Valdemoro

Voz 1161 24:04 Pinto la cinco a la altura de campamento la seis en Majadahonda y El Plantío la M607 en Colmenar Viejo Tres Cantos a esto hay que añadirle las retenciones habituales en los tramos habituales de las rondas de circunvalación M cuarenta IMC

Voz 2 24:17 cuenta ampliamos también la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 24:19 no meteorólogo buenos días buenos días hoy el tiempo será soleado pero frío ahora mismo temperaturas uno o dos grados más bajas que ayer el mando en la mayor parte de la comunidad con valores por debajo de los cinco grados bajo cero en muchos pueblos de montaña pero con el sol que lucirá durante toda la jornada con muy buena visibilidad día radiante las máximas se aproximarán a los diez grados el fin de semana van a subir un poco las temperaturas pero el ambiente Se mantendrá frío y soleado

Voz 28 24:45 se ha sido muy optimistas esperabas que tres señores que vienen de Oriente trajeran un mini cuando ellos mismos vienen en camello en camello reconocerlo no te han traído lo que que

Voz 29 24:54 días mil por cien euros al mes con mil Schering para compartirlo con los tuyos en treinta y cinco puertas centrara siete mil ochenta y uno con veintidós euros cota final once mil ciento treinta y cuatro con cincuenta y dos euros Thais seis con cincuenta y seis por ciento sólo en enero financiando con BMW vano

Voz 28 25:07 el informe en concesionarios de Madrid punto mini punto es

Voz 30 25:13 ya

Voz 2 25:14 y ahora en rebajas

Voz 31 25:16 los neumáticos Hitchens calidad premium al cincuenta por ciento la segunda unidad por ejemplo Neumáticos doscientos cinco cincuenta y cinco Dieciséis la segunda unidad por solo veintinueve euros a urgir siempre más

Voz 2 25:30 hace cuatro pitadas tres atascos dos obras cuarenta y cinco minutos aparcando ya un sonríen

Voz 1322 25:35 es el efecto solidaria del servicio posventa Citroën tu control gratuito de seguridad con nosotros y participa en la tercera edición de la campaña Maki para los corazones

Voz 32 25:46 proyecto a favor de menudos corazones Yebra cada obra condición

Voz 0738 25:49 sí servicios oficiales adheridos en Citroën punto es

Voz 28 25:51 Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid reconozca

Voz 1322 25:55 muslo no estamos hechos para chubascos ni borrascas nosotros que estamos hechos para gastar en una tumbona tomando el sol con un mojito respira ocho días de crucero a las Islas Canarias Madeira ir el invierno desde sólo quinientos treinta y nueve euros con todo incluido que entra en Pullmantur punto es con pregunta en tu agencia de viajes Pullmantur cruceros como somos

Voz 33 26:15 camino a Case tiene rebajas de hasta el setenta por ciento en muebles y decoración hasta el veintiocho de febrero es tan bueno que te entran ganas de decir o a o incluso

Voz 2 26:28 camino a casa rebajas

Voz 28 26:30 muebles y decoración hasta el veintiocho de febrero tu casa debe hacerte feliz

Voz 4 26:35 es como tu canción favorita sonando en un bonito paseo Emirates con tarifas especiales paz

Voz 2 26:41 el dos mil diecinueve si aún mejor disfruta de cubrir más de tres mil quinientos canales de entretenimiento de un excepcional servicio todo con nuestras tarifas especiales desde cuatrocientos cuarenta y nueve euros Cervantes el veinte de enero se apliquen condiciones

Voz 35 26:54 Fly Emirates Fly B estará sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escucharemos así como millones de personas pero sin que me cueste Muñoz

Voz 36 27:04 pero en y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 20 27:09 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que financien las labios más escuchadas así que sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 37 27:28 Enrico Depor bajamos los precios campanas de cocina y Knox noventa centímetros de ciento ochenta y nueve a sólo noventa y nueve euros menos con EPO

Voz 1275 27:40 el balance de Madrid centrará según los datos del Ayuntamiento de la capital durante las fiestas navideñas aumentado el uso del transporte público más de un millón y medio de más de viajes en los autobuses de la EMT durante el mes de diciembre también se ha producido dicen el tráfico tanto dentro como fuera del perímetro de esa nueva zona de bajas emisiones Sara selva

Voz 1874 27:58 un balance muy positivo según el ayuntamiento donde más baja el tráfico es en Gran Vía y sobre todo los días laborables un treinta por ciento respecto al año pasado baja menos los días de las fiestas navideñas sólo un siete por ciento pero dicen desde el área de Medio Ambiente y movilidad que es porque en dos mil diecisiete Se produjeron muchos más cortes de tráfico por aglomeración de vehículos y que este año el tráfico ha sido más fluido no ha hecho falta también baja la intensidad aunque menos en San Bernardo y en la calle Toledo y en el perímetro un uno con cuatro por ciento de media los días no festivos y casi un nueve por ciento los festivos si sube el tráfico en la M30 entre un uno y un dos por ciento pero según el con es histórico sin que se vea afectada la fluidez menos coches y más transporte público la EMT registró un aumento de casi sesenta mil viajeros diarios un cuatro por ciento más que durante los días festivos del año pasado aún así desde el Ayuntamiento dicen que es un balance especial porque es el de las fechas navideñas que a partir de ahora asevera cómo funciona Madrid central de forma habitual

Voz 1772 28:52 mientras la patronal madrileña Zein asegura que Madrid central ha provocado pérdidas a los comerciantes durante la CAM

Voz 1275 28:57 España de Navidad el titulares muy contundente pero datos concretos no hay ni uno en la propia Azedín reconocen que son sólo orientativos el Ayuntamiento pide rigor Juan Pablo Lázaro Zein Inés Sabanés

Voz 38 29:08 no no no tenemos actuaciones acta de todos los sectores porque obviamente es a estas alturas todavía no lo tenemos pero son datos ya muy ajustado no entre en el el incremento de actividad económica en lo que sea una campaña de Navidad basar en torno al dos setenta y cinco

Voz 28 29:24 en este momento hacer una evaluación de estas características es es no hacerla yo le voy a pedir hace y en el marco de esa comisión sea una evaluación integral llegamos así a las siete y media

Voz 1275 29:39 menos dos grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía mañana muy fría en toda la Comunidad

Voz 1727 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias bueno comienza el viernes once de enero y tenemos por delante un fin de semana de frío polar a ver si contribuye a bajar no sólo la temperatura sino el ruido ambiental de este curso político que hoy lleva el Consejo de mini otros los presupuestos generales del Estado que pueden darle a Pedro Sánchez oxígeno para aguantar un poco más en La Moncloa o que dará por finiquitada la legislatura en caso de no reunir los apoyos en el Parlamento de momento las cuentas llevan guiños a Extremadura con el tren uno muy importante a Cataluña porque las inversiones previstas cumplen lo estipulado en el Estatut y hasta ahora no se hacía poco caso le hace la prensa hoy a este asunto central porque es que hay mucho que contar con Aimar Bretos Rafa Muñiz y Manuel Jabois buenos días

Voz 0689 30:55 qué tal buenos días al que vamos a hacer madrugaron poco

Voz 1727 30:58 así a partir de hoy aunque él ya madruga estás bien no muy bien buena cara rara es el país Aimar avanza a esta hora algunos datos concretos del plan que va a presentar el Gobierno un plan de contingencia ante un cada vez más probable Brexit sin pacto entre Reino Unido y la Unión

Voz 0689 31:15 su cuenta Claudi Pérez que esa planificación incluye por ejemplo garantizar el cómputo de las cotizaciones sociales de los más de doscientos mil españoles que viven en el Reino Unido para calcular la pensión o para cobrar el seguro de desempleo una de las cuestiones que más preocupan al Gobierno es que va a pasar con ibérico Vueling porque la matriz de estas compañías SAG que es británica si finalmente no hay pacto como cada vez es más probable una de las consecuencias que tendría el Brexit sin acuerdo es que las aerolíneas británicas no podrían operar rutas dentro de dos países de la Unión ajenos a Reina

Voz 1727 31:44 el miedo y hay preocupación entre los conservadores en general por la bronca que se adivina entre dos socios del tripartito andaluz sobre ese pacto tres de la derecha desde su tribuna en ABC Ignacio Camacho coge hoy de la solapa País zarandea a PP Ciudadanos y Vox

Voz 0689 32:01 dice el panorama de recelos en el que están sumidos barrunta malos presagios para la tarea hercúlea de regenerar un sistema viciado rara vez se ha visto una coalición nacida con menos entusiasmo en con más ceño fruncidos narices tapadas y otros gestos de escrúpulo o desagrado con ese talante tan renuente ya mosqueado les va a costar aguantar cuatro años frente a una oposición que conoce mejor que ellos el patio que desde el primer minuto les va a lanzar dentelladas de Square todo Se trata de una oportunidad histórica de Reverte Teer el signo escéptico y decadente de una comunidad resignada dice los elegidos para esa misión han de ser conscientes de que administran un formidable pero efímero capital de esperanza que termina Ignacio Camacho en cuanto la nueva Junta tome posesión se acabará el tiempo de la palabrería de los buenos propósitos reformistas hice abrirá el de las decisiones ejecutivas ahí no van a valer actitudes evasivas el poderse ejerce sin pedir perdón ni excusas suizas o cumplen de inmediato algunas promesas uso Gobierno se convertirá en una rutinaria carcasa administrativa la obligación que se han echado encima es demasiado importante para enredarse en desavenencias de familia

Voz 1727 33:06 Familia e de Familia los tres de la Familia El País sin embargo en su editorial advierte de lo mucho que ha cedido el PP en su pacto final con Vox a pesar de que pudo pasar desapercibido para algunos eclipsados por los radical que era el documento que había presentado el día anterior el partido de la extrema derecha

Voz 0689 33:22 dice el país la combinación que acabará con más de tres décadas de gobierno socialista en Andalucía ha sido posible gracias a la adopción de una calculada ambigüedad por parte de todas las fuerzas implicadas los populares abriéndose negociar un acuerdo que no excluye las exigencias de Vox Vox aceptando expresar esas exigencias mediante un discurso aparentemente correcto los ciudadanos escudándose en la añagaza de fingir que rechaza con una mano aquello de lo que extrae evidentes beneficios con la otra el documento suscrito con Vox no deja de lado dice el país no deja de lado los requerimientos más conflictivos del programa de una fuerza de ultraderecha sino que los formula a través de circunloquios eufemismos el PP se compromete a desarrollar desde el Ejecutivo andaluz puntos esenciales del programa The Vox a cambio de que éste sea venga a reconocer que para hacerse con el poder un discurso acomplejado es más eficaz que un discurso sin complejos

Voz 1727 34:16 editorial de El País y hay dos apuntes sobre Andalucía en medios europeos comenzamos en Italia Rafa la extrema derecha sale de la sombra

Voz 0689 34:23 así titula el semanario internacionales su reposo

Voz 1772 34:26 Page sobre la formación de gobierno en Andalucía de Vox dicen que es un partido nacionalista y xenófobo con una clara diferencia con sus colegas europeos han nacido aupados al calor del independentismo catalán Hinault por la crisis migratoria leemos además después de ser inflamados por la línea dura de Rajoy sus votantes se sintieron traicionados por la línea conciliadora del nuevo Gobierno sobre Pedro Sánchez este medita Eliano dice que su principal desafío es desmantelar las tensiones nacionalistas con un programa social y económico de izquierdas que cada vez dicen está

Voz 0689 34:59 está siendo más difícil de cumplir que cuenta

Voz 1727 35:01 en Francia Sandrine Morel escribe en Le Mond Mi

Voz 1772 35:04 presente en los medios de comunicación Vox ha hecho saltar por los aires el cordón sanitario que sí existen otros lugares de Europa trastorna dice la escena política nacional hasta ahora sin rastro de la extrema derecha viejo

Voz 1727 35:16 el acuerdo andaluz puede ser un molde Aimar el PP lo quiere clonar en Madrid en Valencia cuenta Natalia Junquera

Voz 0689 35:21 José Mateo en el país que los estrategas que aconsejan a Casado en el PP admiten que las elecciones de dos mil diecinueve les pueden regalar una contradicción aparente menos votos y más gobiernos han hablado además con algunos populares a los que les preocupa el giro a la derecha y el riesgo que supone su coalición andaluza para las elecciones dicen las elecciones se ganan siempre en el centro los optimistas con Casado a la cabeza creen según El País que una vez dentro de las instituciones después de haber pactado con Ciudadanos y con Vox será más fácil reabsorber a la formación de extrema derecha debilitar a Ciudadanos

Voz 1727 35:56 me cuenta Rafa que después de visitar la frontera con México Donald Trump ha ido esta noche a la Fox para que le masaje

Voz 1772 36:02 si el presidente de Estados Unidos ha aparecido con una treintena de soldados detrás para denunciar una supuesta invasión de inmigrantes de tráfico de drogas en la Fox ha dicho

Voz 39 36:12 eso hay que tienen a declarar el estado de emergencia

Voz 1772 36:17 si no llega a un acuerdo con el Congreso controlado por los demócratas para financiar el muro

Voz 1275 36:23 no es un problema de dinero sino de política le ha dicho

Voz 1772 36:26 eso al medio ultraconservador Riera

Voz 39 36:28 te decían sí claro Trump no le considera técnicos

Voz 1727 36:34 se buscan en Spotify o en Youtube esta canción de Lady Gaga no la van a encontrar esta canción la cantante de la retirado de todas las plataformas digitales porque el rapero que colabora con ella en esta canción ha sido denunciado por acoso sexual Jabois pero tú quieres hablarnos de la jornada Sos democracia que organizó ayer la editorial Debate y Poli Bout fue en Madrid con Pablo Simón con María ambas Bascuñana con María Ramírez Daniel Gascón estamos siendo demasiado alarmista se preguntaban ellos rescatados comentarios que se dijeron allí que tienen que ver con el con el periodismo

Voz 0689 37:17 Pablo Simón dijo que Vox da clicks Vox da muchísimos clicks eso ya te lo digo yo no es lo más peligroso lo más peligroso es que también da mucha audiencia televisiva

Voz 1727 37:26 Blix quiere decir que la gente se mete en un periódico IVE Vox hace pipas

Voz 0689 37:30 que es un cebo completamente irresistible para cualquier para cualquier lector yo creo como como Pablo Simón que los medios tenemos una responsabilidad en el acceso en el ascenso perdón de de Vox pero también creo que no pasa nada por tenerla que en nuestro trabajo es tener responsabilidad en este tipo de cosas es decir los medios informamos de lo que ocurre y al informar de lo que ocurre también tenemos una responsabilidad en lo que va a pasar eso no quiere decir que el turismo sea el responsable del mismo modo que si yo mañana tengo problemas económicos Leo la noticia de un atraco se enciende la bombilla y comete un atraco la culpa no es del periódico en la responsabilidad de más de quince de quién ejecuta esta acción pero este debate y están bastante de moda en las en las redacciones The Sunday esa obliga eso muy bien es muy interesante yo creo que nuestra profesión nunca ha consistido en dar buenas noticias nosotros publicamos sucesos pero no somos altavoces de clima

Voz 1727 38:21 no del mismo modo podemos publicar las mentiras no

Voz 0689 38:23 partido político pero no somos los altavoces de unos mentirosos así que si hemos encontrado la manera de publicar un asesinato yo creo que no será tan difícil la manera de publicar la noticia de que un político está mintiendo ya en este sentido dijo en el mismo foro que un medio tiene la obligación de informar pero por otro lado hay un juego de fondo qué tiene que ver con la estabilidad de la democracia esa creo que es la clave después a las nueve y media lo explicaré mejor si me Si me dejas pero

Voz 1727 38:49 te dejo las democracias sobreviven cuando se les cuenta la

Voz 0689 38:52 dad a los ciudadanos si te dejó porque porque es

Voz 1727 38:54 tenemos también hoy otra sección las mentiras de la semana cada semana en los plantearemos que trajo la Nos han intentado colar a propósito de las mentiras de las fechas News HBO estrena una película estrenar una película sobre el Brexit lo hace en pleno Brexit todos saben quién ganó pero no todos saben cómo se ha dice el protagonista Benedict Campbell que de serlo ha pasado a encarnar a un anti héroe elemental en el Brexit Dominique coming

Voz 0689 39:29 está bien que la intérprete de este este actor porque para el juicio fue uno de los mejores así que la deducción contra nunca nunca viene mal camino es un mentiroso de convenció entre otras cosas a los británicos de que la salida de Europa quedaría Gran Bretaña practicamente cuatrocientos millones de euros a la semana tú puedes decir cómo se lo fueron a creer bueno lo que han dicho en Cataluña los yo desde son las ventajas de la independencia

Voz 1727 39:50 que unos bien directo a las siete de la mañana después de ganar el Brexit de decir bueno en los pasamos un poco las cifras sí sí sí

Voz 0689 39:56 efectivamente como la marcha atrás quiero terminar hoy es si me permites con una reflexión que hacen en el portal peligran acerca de un artículo sobre tomates y algoritmos porque el futuro del campo no

Voz 1275 40:08 debe estar en manos de robots de paso

Voz 0689 40:11 les mando un abrazo a los trabajadores porque les han anunciado un ERE este artículo empieza contando como un brazo mecánico siembra riega poda y cosecha plantas que lo necesitan tierra ya apenas agua les sirve a la autora para contar los desmanes de las guerras comerciales de Donald Trump y el efecto que está teniendo la agricultura Estados Unidos qué ocurre que los pequeños y medianos venden las tierras a las grandes explotaciones hoy hay falta mano de obra se piensa que la robotizados el futuro pero sólo la muerte del autor del agricultor perdón tradicional ya sabes que normalmente lo que pasa en Estados Unidos suele llegar con algunos años de retraso a España

Voz 1727 40:42 Rosa Molinero es la autora de ese artículo y fíjate el cierre que te tengo preparado porque ojo a esto que publica El Mundo Neymar haya amado cinco veces al Barça rogando volver Aimar

Voz 0689 40:54 según fuentes del club que cita al mundo el padre del jugador ha llamado al presidente Bartomeu y a varios directivos azulgranas suplicando que le dejen volver al Barça les ha dicho que su hijo se equivocó al fichar por el PSD que está decepcionado que está muy arrepentido que su actual equipo no tiene proyecto deportivo

Voz 1727 41:09 te cuadra Jabois me cuadran las llamadas

Voz 0689 41:12 no sé si son mensajes en buzón de voz lo escogió fuera más pérdidas porque

Voz 40 41:16 si el Barcelona está muy por la labor ahora de

Voz 0689 41:18 la tarde nuevas neuronas hasta luego un beso

Voz 20 41:25 ya están aquí los mejores precios del centro de oportunidades y outlet de El Corte Inglés

Voz 2 41:29 Kimi Saura está un ochenta por ciento de descuento en una selección de grandes firmas y no dejes escapar esta oportunidad que en los centros de oportunidad El Corte Inglés los mejores precios y descuentos te están esperando Trapa nos consulta condiciones entienda y horarios en a únete el corteinglés punto es

Voz 1322 41:45 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempo hola qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo pienses

Voz 10 41:59 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 42:15 con Pepa Bueno

Voz 1727 42:16 son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 2 42:20 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1727 42:34 esta tarde se estrena la selección española de balonmano en el Mundial de Alemania y Dinamarca que arrancó ayer Sampe

Voz 1161 42:39 ante uno de los rivales más suaves del campeonato la selección de

Voz 1727 42:42 Bahrein que ha participado en dos de los Mundiales dos mil

Voz 1161 42:45 en dos mil quince y no pasó del penúltimo puesto Diego González buenos días

Voz 0497 42:49 saludos desde las ocho y media arranca el Mundial para España que como campeona de Europa es una de las favoritas para acceder a las semifinales aunque el camino no va ser sin duda nada fácil la exótica Bahrein escribe rival ir aunque posiblemente los puntos de esta tarde no han sido ampara la segunda fase nadie empezar con buenas sensaciones es fundamental en un candidato como estos todos los jueves a disposición de Jordi Ribera para el debut esta tarde en el Olympia Hall de Bunia

Voz 1275 43:09 también en este grupo y Japón Macedonia

Voz 1161 43:11 Islandia el campeonato se abría ayer como decías con la cómoda victoria de Alemania sobre Corea treinta a diecinueve y la de Dinamarca sobre Chile XXXIX dieciséis y además juegan partidos de los restantes grupos entre los que destacan Serbia Rusia el Brasil Francia o el Egipto Suecia en fútbol se abre esta noche la jornada decir en primer a última de la primera vuelta con el Rayo Vallecano Celta en Vallecas a las nueve regresa el céltico Fran Beltrán a Vallecas sobre el que hablaba su técnico la pasada temporada en la previa Míchel

Voz 1591 43:35 para mí es un chico excepcional hay que nos ha dado muchísimo nosotros me gustaría que se recordará como un canterano que lo ha dejado todo aquí todos estamos disgustados tiene que salir aquí pero más allá de eso yo tengo que recordar que dentro con trece catorce años y que es un jugador que ha dejado todo pues no

Voz 1161 43:50 no podrá contar con el Senado Elustondo los gallegos son baja Aspas David Costas también por lesión Viteral colegiado castellano manchego Alberola Rojas también se abre a las nueve la jornada veintiuno segunda con el Cádiz Granada anos ese completaban los partidos de ida de octavos de la Copa del Rey el Barça tendrá que remontar en el Camp Nou la derrota dos uno ante el Levante y pudo ser peor porque perdía dos cero a cinco minutos del final por los goles de Cavaco y Borja Mayoral un penalti sobre Denis Suárez en ese minuto lo convertía el brasileño Coutinho en el dos uno definitivo y sobre él hablaban Valverde y su segundo Aspiazu

Voz 41 44:19 cuando no estaba jugando Denver de todo el mundo pregunta por desvele ahora juega de Pere estafado

Voz 1275 44:24 que es lo mismo sólo que la empresa pretende hacerlo solo

Voz 41 44:26 lores es trabajar para revertir la situación

Voz 42 44:29 está al nivel de todo el año pasado de de Melilla pasado un poquito por encima pero es verdad que consideramos titular esto a como muy importante para nosotros aseguró

Voz 1161 44:39 debutó también el refuerzo invernal el colombiano Murillo y queda también abierta la del Betis cero Real Sociedad cero en la que podría jugar el nuevo fichaje del Betis el mexicano de dieciocho años Diego Laínez que hacía sus primeras declaraciones como mejor bético a marca claro

Voz 43 44:51 yo ahora ya soy jugador de Betis Si voy a estar con el equipo comprometido hasta el final de la temporada y hasta que esté ahí porque que es un equipo que apostó por mí muy contento que me habían brindado esa esa responsabilidad y

Voz 1161 45:04 la confianza y casi decida la del Atlético uno Sevilla tres en la vuelta podría estrenarse también confirmado fichaje invernal del Athletic Ibai Gómez que llega del Alavés será presentado hoy en Bilbao

Voz 44 45:14 el mundo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo anti rock folk y rock sólo uno Unico con

Voz 0689 45:28 Cruz el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes

Voz 44 45:30 renting oferta fue un renting consulta condiciones en Wolkswagen punto es

Voz 1275 45:34 ocho A

Voz 45 45:37 eh eh eh

Voz 2 45:47 a puro como piel pero no usó dinero porque suelen puedes pagar con todas las plataformas de que tales información tu oficina Bankia Bankia en matemáticas cada idea Así sigue del anterior comprueba lo con grandes ideas de las matemáticas descubre paso a paso los conceptos y las teorías clave reunidos por primera vez en una colección inédita domingo trece primer libro por sólo uno con noventa y cinco con el país Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la sed y usted agenda de servicios útiles

Voz 4 46:31 buenos días la Policía Nacional recuerda que tenemos que hacer si alguien nos llama diciendo que han secuestrado a un familiar piden un rescate cuando en realidad no tienen a nadie retenido de entrada se recomienda no atender llamadas que empiecen por cero cincuenta y seis o con número oculto es muy importante que usted intente ganar tiempo mientras intenta contactar por otra vía con su familiar pregunte algún dato muy personal fecha de nacimiento donde nació pero en ningún caso durante la conversación de datos de en un pariente ni nombre ni dirección y por supuesto no hagan envío de dinero que le piden

Voz 2 47:03 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días