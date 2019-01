Hoy por Hoy (11/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días el tripartito que se dispone a sostener el Gobierno andaluz del cambio histórico empieza con dos de los socios lanzándose puyas desde los medios de comunicación no sólo puyas retórica sino discrepancias de fondo sobre qué debe ser la Consejería de Familia no son asunto menor porque en torno a esta palabra familia los ultras meten toda la carga ideológica regresiva que ya se adivinaba en el documento de los diecinueve puntos que luego pasaron a limpio y suavizaron formalmente en el pacto final con el PP no deja de tener su aquel que los que presumen de ir contra lo políticamente correcto hayan tenido que disfrazar de políticamente correctas sus ideas para tener alguna influencia en el futuro Gobierno andaluz Miren ustedes alrededor todos tenemos familia gracias además a la solidez de la familia española sean amortiguado aquí por ejemplo muchos efectos de la crisis económica pero insisto miren a su alrededor cuántos modelos de familia tenemos muchos afortunadamente esa toda esa galería diversa de familias contemporáneas a las que van a dirigir sus ayudas desde esa Consejería dice ciudadanos que esa competencia irán el mismo departamento que igualdad y conciliación dice Vox que eso no es así que eso es diluir el objetivo cuál es el objetivo entonces sólo la familia que veíamos en el nodo con los niños estudiando con los niños las niñas con las niñas ellos de azul ellas de Rosa como le gusta al nuevo Gobierno ultras brasileño por cierto que dice el Partido Popular porque además en igualdad es donde figuran las políticas contra la violencia de género veremos lo que ya sabemos es que el tripartito del sur empieza sin luna de miel

Voz 1727 02:16 es viernes viernes ya once de enero y por encima de las demás urgencias a esta hora la noticia es el frío pero frío que él además en casi toda España Jordi Carbó hola de nuevo

Voz 0978 02:27 días vamos con el mapa de las temperaturas más extremas pues empezamos con las que son frías por ser los sitios que son pero no son muy estrenadas en la ciudad de Barcelona dos grados de media el ando en algunos barrios en Madrid la temperatura media ahora mismo es de un grado bajo cero Se baja hasta los dos bajo cero en Granada y a medida que entramos en el interior las heladas son más contundentes cuatro bajo cero en Valladolid nueve grados bajo cero ahora mismo en Teruel y fuera de capitales once grados bajo cero ahora mismo en Molina de Aragón

Voz 1727 02:56 pido durante el fin de semana va a ir a más o no

Voz 0978 03:00 no irá más por eso no llegará a la categoría de ola de frío ya que la persistencia será poca pero frío seguir haciendo de hecho a pesar de que esta tarde y también el fin de semana el sol va a lucir en la mayor parte del país máximas que apenas van a subir un poco respecto ayer hasta el domingo un esperamos que este ascenso sea más significativo y sólo esperamos algunas precipitaciones en el País Vasco y su entorno más inmediato con cota de nieve subiendo rápidamente a partir de esta tan

Voz 1727 03:22 gracias Jordi ojo con las heladas iban a coger el coche es viernes principio del fin de semana y tenemos Aimar novedades sobre el espionaje masivo presuntamente encargado por el BBVA al comisario Villarejo

Voz 0027 03:41 según publica El Confidencial el BBVA le compró a Villarejo conversaciones de la Moncloa entre la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y Miguel Sebastián entonces jefe de la Oficina Económica del Ejecutivo además controló teléfonos de varios ministerios según esta información también pública Moncloa punto com en las hojas de cálculo hay sesenta y cinco llamadas en las que el origen o el destino estaba identificado como Presidencia del Gobierno Ministerio de la Presidencia o Moncloa

Voz 1727 04:09 vamos a analizar en unos minutos todas las derivadas de los presupuestos generales del Estado que aprueba hoy el Gobierno inversión extra en Extremadura y en Cataluña y los intentos para convencer a los independentistas por cierto el español publica que la directora de la cárcel la que están los acusados del pluses le dio permiso a Rull para visitar a su hijo enfermo

Voz 0027 04:30 el niño que estaba de visita en la cárcel Se cayó durante un vis a vis perdió el conocimiento y lo llevaron al hospital Rull pidió permiso para ir la prisión preguntó al juez de guardia a pesar de que la Fiscalía lo apoyaba el juez dijo que él no lo autorizada porque era cosa del Supremo pero la directora de la cárcel interpretando que el Supremo no estaría disponible ese día cinco de enero lo autorizó por su cuenta un permiso de catorce horas

Voz 1727 04:52 dramática cascada de anuncios de despidos

Voz 0027 04:55 Vodafone España prepara un ERE que dejará en la calle a mil doscientas personas uno de cada cuatro trabajadores Caixabank y los sindicatos han empezado ya a la negociación de su ERE que afectará hasta dos mil quinientos trabajadores

Voz 1727 05:05 también los anuncia Ford pero a nivel europeo

Voz 0027 05:07 se pone cifras Nice donde se producen o se van a producir los despidos pero ya anuncio ha sembrado la inquietud de la planta que tiene en España de Almussafes

Voz 1727 05:15 hoy también del motor la británica Jaguar planea otros cuatro mil quinientos despidos dentro de once años ocho de cada diez hombres en España serán obesos o tendrán sobrepeso y en el caso de las mujeres el porcentaje es del cincuenta y cinco por ciento

Voz 0027 05:31 total veintisiete millones de personas lo dice un estudio del Instituto de Hospital de Mar de Investigaciones Médicas y uno de los autores albergó doy propone algunas medidas para darle la vuelta a esta previsión

Voz 3 05:41 la educación sanitaria la educación en las escuelas la política de precios para algunos alimentos incentivando o haciendo más accesibles alimentos

Voz 1 05:50 lo de cables e con tasas de alimentos que son menos saludables

Voz 1727 05:59 en los queda el deporte la selección española de balonmano debuta hoy Sampe en el Campeonato del

Voz 1161 06:04 el Mundial que se disputa en Alemania hay Dinamarca a partir de las ocho y media de la tarde partido de la selección más débil del grupo B de Bahrein no ha pasado del penúltimo puesto en los dos campeonatos del mundo que ha disputado también en este grupo se juegan hoy el Japón Macedonia Croacia Islandia se abría el campeonato ayer con la cómoda victoria de Alemania sobre Corea treinta diecinueve de Dinamarca sobre Chile treinta y nueve

son las ocho y seis siete y seis en Canarias

Voz 1161 06:25 sí

Voz 8 09:05 teorías clave desde los orígenes hasta nuestros días reunidos por primera vez en una colección inédita domingo trece primera entrega

Voz 1727 09:13 a un euro con noventa y cinco con el país son las ocho y nueve las siete y nueve en Canarias hoy se reúne la Mesa del Parlamento andaluz para confirmar la convocatoria del pleno de investidura de Moreno Bonilla será el martes miércoles próximos martes discurso del futuro presidente miércoles la votación saldrá adelante porque como saben el PP tiene amarrados los votos de Ciudadanos y de Vox los socios del futuro gobierno han empezado a difundir algunos detalles seductores de su equipo por ejemplo que el consejero de Educación y Deportes va a ser previsiblemente el ex seleccionador de España de baloncesto Javier Imbroda como todo el mundo sabe quién se resiste a los encantos de un seleccionador o de un astronauta pero no todo es tan fácil en el bloque de las derechas porque han empezado ya las diferencias en Villa diestra Diego Suárez Radio Sevilla buenos días buenos días Pepa

Voz 0027 10:16 Ciudadanos llegados están a la gresca entre otro

Voz 1727 10:18 las cosas por algo que dijo aquí ayer Juan Marín que la Consejería de Familia que pactaron PP Vox es en realidad una parte de una macro consejería que incluye también igualdad

Voz 0502 10:29 sí Vox ha pactado con el PP que la Consejería de Familia sea exclusiva en el nuevo Gobierno andaluz pero ciudadanos tiene claro que Irak dentro de una cartera de políticas sociales igualdad conciliación y familias lo que para el secretario general de Vox Javier Ortega es un acuerdo vinculante para el próximo vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín es sólo papel

Voz 0027 10:48 cuando por tanto yo estoy seguro que cuando

Voz 12 10:50 ese conforme ese gobierno se distribuyan las seis hice cree en las consejerías tendrá que haber una consejería familia eso es un punto del acuerdo creo que es indubitada creo que el Partido Popular lo tiene claro

Voz 13 11:00 está claro que nosotros no estamos en esa posición porque nosotros no hemos firmado acuerdos a mí no me vinculan los acuerdos del Partido Popular hayan firmado fuera del acuerdo que yo tengo con el Partido Popular nada más

Voz 0502 11:13 las tensiones que afloran en público antes incluso de conformarse el nuevo Gobierno también con la Ley de Memoria Histórica de Andalucía que PP y Vox han acordado el

Voz 1727 11:19 minar pero que no contará con el apoyo de la formación

Voz 0502 11:22 baja en el Parlamento andaluz y mientras la derecha

Voz 1727 11:24 la toma posiciones Diego el PSOE se prepara para experimentar por primera vez que es ser oposición en Andalucía lo iba a comparecer en público Susana Díaz para explicar su intención de quedarse al frente de la oposición y liderar por tanto la previsible travesía por el desierto

Voz 0502 11:40 si días renuncia ya lógicamente a presentar candidatura aunque como dices va a comparecer en público esta mañana para confirmar que se queda como jefa de la oposición de hecho dará la réplica al discurso de investidura de Moreno Bonilla Díaz se siente respaldada por el millón de andaluces que votaron al PSOE y piensa combatir por un lado a un Gobierno andaluz aliado con la ultraderecha y por otro a las presiones que han aumentado en su propio partido después de que el propio Pedro Sánchez hablará esta semana en una entrevista de fin de ciclo político en Andalucía

Voz 1727 12:06 ya digo hasta luego un abrazo Pepa y mientras tanto el Gobierno el Gobierno central el de Pedro Sánchez va a aprobar en el Consejo de Ministros que empieza dentro de una hora las cuentas para este año lo va a hacer sin garantías de que el Congreso los termina apoyando IMI siquiera tramitando porque los independentistas catalanes siguen sin despejar nada y quizá en un intento por convencer a Esquerra y Alpe de Cut estos Presupuestos van a elevar notablemente la inversión del Estado en Cataluña pasarán del trece por ciento del año pasado al dieciocho por ciento que es el equipo Valente a lo que pesa la economía catalana dentro de toda la economía española José María Patiño buenos días

Voz 1108 12:43 hola muy buenos días el estatuto catalán

Voz 1727 12:46 Patiño dice que el nivel de inversión nacional tiene que ser ese pero es que no se venía cumpliendo y ahora Sánchez lo va a hacer

Voz 1108 12:53 sí está en el Estatut que se aprobó en el Congreso y que fue ratificado en referéndum por los catalanes pero no se llegó a aplicar como dices ahora el Gobierno utiliza ese incentivo económico para que los independentistas permita la trama estación de los Presupuestos en el Congreso donde se baraja que el debate de totalidad se produzca la segunda semana de febrero la tramitación posterior permitiría a los diputados del P de Esquerra incluso elevar algo más esa cifra de inversión que está bloqueada de facto podríamos decir tras el veto de PP y Ciudadanos en el Senado a la nueva senda de estabilidad Éste es el otro argumento que se está utilizando por parte del Gobierno en esta digamos conversaciones un gobierno conservador dicen cerraría también esa vía la inversión en el grupo parlamentario socialista incluso se resta dramatismo a una eventual enmienda a la totalidad por parte del independentismo catalán siempre que su redacción se advierte impida que PP y Ciudadanos la utilicen para rechazar los Presupuestos no obstante Pepa el Gobierno también debe tener ahora en cuenta Unidos Podemos que quiere hacer valer sus sesenta y siete diputados Pablo Echenique es su secretario de Organización

Voz 1662 13:54 que un acuerdo no acaba cuando uno de mayo cuando uno se hace la foto después de sufrir más hay que trabajar mucho para asegurarse que esas medidas efectivamente figuran en el proyecto de presupuestos que después esas medidas se ponen en marcha

Voz 1108 14:12 quieren hacer cumplir en efecto Pepa como es el acuerdo marco que firmaron Sánchez Iglesias este verano pero muchas de las reivindicaciones sociales de Unidos Podemos se advierte desde el Gobierno no van en los presupuestos sino que son iniciativas que ya han sido o van a ser tramitadas de manera paralela

Voz 1727 14:27 Patiño hasta luego hasta luego hoy quinto Rayuela de nuevo a Bruselas para reunirse compuso después de haberse gastado ciento veinte mil euros públicos ya en viajes al extranjero con el único denominador común de su activismo independentista hice va a Bélgica dejando en Cataluña a los otros partidos de su gobierno muy molestos Joan Bofill en Esquerra también en el de caza ha sentado a cuerno quemado que Torra les haya amenazado en público una que mrs sí permiten la tramitación de de los presupuestos de Sánchez y de hecho las últimas

Voz 0931 14:57 pues hemos asistido a una auténtica desautorización una presión por parte de los dos partidos de gobierno tanto el PDK como Esquerra rebajaron en las últimas horas las pretensiones de los dentistas a cambio de facilitar al menos el primer trámite para aprobar las cuentas pero casi al mismo tiempo el president Torra dijo que se mantenía el no sino había una propuesta concreta para un referéndum por eso ayer en Cataluña Rufián era así de claro

Voz 14 15:19 Tornadijo peligro parlamentaria Esquerra repueble

Voz 15 15:22 pero el Madrid Parra europarlamentaria Esquerra Republicana Madrid por Esquerra

Voz 0931 15:26 en Madrid sólo habla Esquerra en Madrid el resumen es que tanto ellos como el PDK mantienen que no tienen nada decidido los republicanos Se verán próximamente con Marta Rubiera en Ginebra y los neo convergentes compuso aún en Waterloo ahí es donde aparecerán hoy seguramente las discrepancias el sector de la expresión liderado por Miriam Nogueras pide no dar oxígeno a Sánchez en cambio el sector representado por David convoy apuesta por todo lo contaba

Voz 1727 15:49 gracias Joan mucho dieciséis siete dieciséis en Canarias íbamos ya Aimar con esto que hemos apuntado en la portada sobre el espionaje masivo presuntamente encargado por el BBVA al ex comisario Villarejo novedades que publican hasta ahora el confidencial y Moncloa punto com que dice que compró el BBVA Villarejo una llamada o varias llamadas de Moncloa entre la vicepresidenta entonces de la veda Sebastián

Voz 0027 16:18 así vamos a hablar de una que es la que detalla el Confidencial punto com una de las llamadas dentro de esa operación supuesta operación de espionaje que el BBVA le encargó presuntamente a Villarejo para abortar el intento de Sacyr de hacerse con el banco una de esas llamadas fue entre el entonces jefe de la Oficina Económica del Gobierno Miguel Sebastián e Ignacio Rupérez que en ese momento era jefe el servicio de estudios del Banco Santander están hablando por teléfono hablan de la operación para descabalgar supuestamente Francisco González presidente del BBVA en ese momento Miguel Sebastián dice cómo estás Ignacio le responde cuenta Miguel que en ese momento Miguel Sebastián le pasa el teléfono a la vicepresidenta entonces del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega dice me cuenta Miguel que Emilio Botín está preocupado por su tema la Audiencia había abierto juicio oral contra aborto sin por aquel entonces por un asunto de las cesiones de crédito transmite le que ya está hablado y que no habrá problemas aunque ya sabes como son los del Ministerio esto lo dice De la Vega según El Confidencial punto com en ese momento el alto cargo del Santander contestar vicepresidenta me tranquilizan tus palabras y ahora mismo se las transmito al jefe del otro tema ya sabe Miguel que podéis seguir contando con nosotros el otro tema supuestamente era el intento de Sacyr por hacerse con

Voz 1727 17:32 el control del Gobierno también tengo

Voz 0027 17:35 que según el Gobierno socialista y en ese momento la vicepresidenta le dice te dejo con Miguel tranquiliza a todos tenéis el apoyo del presidente

Voz 1727 17:43 el espionaje masivo presuntamente encargado por el BBVA al ex comisario Villarejo

Voz 1 17:50 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 17:55 la nueva estrella demócrata en el Congreso de los Estados Unidos La Latina Alexandria o Casio Cortez ha vuelto a ser víctima de otro intento de ataque conservador han publicado una foto supuestamente suya en una bañera en la que se ven sus piernas y sus pies bueno la foto no era de ella Jabois pero ella en cualquier caso tiene está teniendo la habilidad de convertir en propaganda en auto propaganda en salir beneficiada de estos ataques de los conservadores

Voz 0027 18:23 ella y cualquiera podría no problemas que ataques son chistes esta foto es falsa pero pensar que te puede quitar votos la filtración de una foto tuya bañando te dicen mucho de la higiene de los conservadores en Estados Unidos

Voz 1727 18:35 sí pero ellos subrayan los pies de su

Voz 0027 18:37 todo los piedra nada al que hay que meterse con las Panama Jack la Gerard que yo creo que el escándalos que se filtren fotos de Alexandria o Casio Cortez día a día sin pisar una bañera imagínate que lo siguiente será la filtración de una imagen de ocaso ayudando a cruzar la carretera un ciego dicho lo cual fíjate en lo que estamos reparando bailar ir de estar metida en una bañera desnuda con los pies las uñas de los pies pintados como si tuviera que bañarse por cierto vestida yo creo que no puede haber más machismo en esta especie de ataques que están haciendo contra ella todos unidos querida Pepa como gran país que es tiene que ser gobernado por una mujer que Bayly que se duché preferentemente en ese orden y no por unos señores que ven escandaloso que una chica baile pero les parece natural agarrar las del culo

Voz 1727 19:22 ella contaba en una entrevista es que una chica como yo no debía aspirar a un cargo público eso es lo que algunos piensan claro como y ahí está como congresista por cierto que con esta noticia descubrí que existe el portal Wiki Fit la wikipedia de los fetichistas de los pies

Voz 0027 19:39 esta para otro lado porque aunque no lo estaba ya a las nueve y media

Voz 1727 19:44 repasamos no las noticias sino las mentiras de la semana hasta luego chao son las ocho entre siete y veinte en Canarias

Voz 1275 19:58 deuda Gutiérrez qué tal buenos días abrigarse hoy que hace un frío que pela la Comunidad de Madrid despierta este viernes como Alex negativos menos dos grados tenemos en el centro de la capital a esta hora el sol va a calentar pero aún así de máxima no pasaremos hoy de los ocho grados higo en el frío empieza a repuntar la gripe los sindicatos denuncian que las urgencias de los hospitales madrileños están colapsadas

Voz 0311 20:19 pésimo yo cuando estaba la sala llena sea veo que hay muchísima gente para dos bosque ceder un tratado más que saber las puertas porque el tercero no se abra que has un habrán mínima unos ahí no lo sé yo no veo bien no hay ochenta o noventa persona que porque somos una lo que tendentes a la Superliga colapsadas hay los y enfermeras porque mi padre está ingresado y aquí no en el médico

Voz 1275 20:40 entonces a aorta ahora son pacientes que ayer por la tarde esperaban a ser atendidos en las urgencias del Hospital Gregorio Marañón una sala repleta los sindicatos advierten de que la situación puede ser catastrófica porque la epidemia de gripe aún no ha llegado

Voz 1727 20:52 el punto más álgido de las urgencias por ejemplo

Voz 18 20:54 el Hospital del Henares pues en salas diseñadas para atender veinte pacientes están hacinados hasta se sentido pacientes hay un total de setenta y ocho pacientes esperando ingreso a estas horas en el Gregorio Marañón la situación del Hospital Clínico San Carlos están en los términos en los últimos días se han llegado a registrar hasta cincuenta y cuatro pacientes esperando ingreso durante más de doce horas

Voz 1275 21:19 es Mariano Martín de Comisiones Obreras aunque la Consejería de Sanidad niega la mayor dicen que no hay colapso aseguran un así que es difícil prever los incrementos puntuales de pacientes de urgencias porque muchos acuden directamente para cosas que se podrían resolver en Atención Primaria los trabajadores de los grandes hospitales como el Marañón La Paz o el Ramón y Cajal anuncian movilizaciones en un comunicado para denunciar la situación que atraviesan los servicios que prestan con la llegada del frío este trío también aumenta la necesidad de plazas en los albergues municipales de los sin techo

Voz 20 21:57 somos demasiado frío y verdad de momento me han dicho que tenía plaza pero todo el que pasa que para la duda de que ven hay que acaba la plaza me tengo que quedarme en las

Voz 1 22:07 lo de aquí Utebo una aquí todo Lacalle encima tienes todas las noches tras una plata va al Porto

Voz 2 22:13 que de ahí viene todo lo las

Voz 0027 22:16 pues infecciones historias y todo eso pero velo

Voz 1275 22:20 se lleva son las personas que cada día hacen cola en Príncipe Pío para subirse a un autobús que los llevará dormir bajo techo las plazas que el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha para esta campaña del frío unas quinientas están todas completas a pesar de que se han aumentado cada día unas quince personas secas en fuera según datos del propio Consistorio los trabajadores de este servicio hablan de nuevo de centros colapsados de familias a las que no pueden dar una respuesta viernes once de enero hay más noticias que repasamos en titulares con Virginia Sarmiento versiones enfrentadas en el caso de acoso a dos menores en Villaverde la familia asegura que denunció los hechos en su instituto de Usera hace más de un año y sin embargo la Consejería de Educación señala que no sabían nada y que todo apunta que no es un caso de acoso escolar luego desahucio tras el aplazamiento del de Rossi hoy es el turno de Isabel y su hija embarazada de cinco meses ambas ocupan una vivienda de la Sareb en Collado Villalba pendientes de un informe de vulnerabilidad social que aún no se ha tramitado el lanzamiento está previsto a las once y media de la mañana nuevo balance de Madrid central el Ayuntamiento insiste en que ha aumentado el uso del transporte público con más de un millón y medio de usuarios de la EMT y ha reducido el tráfico la patronal madrileña asegura que han sufrido pérdidas pero sin datos concretos todavía Luis Montes tendrá desde esta tarde una Glorieta en Moncloa con su nombre dedico eres desista que presidió la Asociación Derecho a Morir Dignamente tendrá este homenaje la ciudad entre las calles César Manrique Antonio Machado Valle de Mena el acto será a las cinco de esta

Voz 1 23:38 hoy

Voz 1275 23:43 la última jornada de la primera vuelta en Primera se abre

Voz 1161 23:46 hoy en Vallecas Sampe buenos días buenos días desde las nueve de la noche Rayo Vallecano Celta regresa el céltico Fran Beltrán a Vallecas sobre el que hablaba su técnico la pasada temporada en la previa Míchel

Voz 1591 23:54 para mí es un chico excepcional hay que nos ha dado muchísimo nosotros me gustaría que se recordará como un canterano que lo ha dejado todo aquí todos estamos disgustados desde que saliera aquí pero más allá de eso yo tengo que recordar que entro con trece catorce años y que es un jugador que ha dejado todo pues en no

mañana Leganés Huesca la Unai Villarreal Getafe a las nueve menos cuarto y los partidos de Real Madrid Atlético Madrid Alcorcón y Rayo Majadahonda serán el domingo y en baloncesto el Real Madrid se imponía ayer al Olympiacos griego noventa y cuatro setenta y ocho en la jornada dieciocho de la Euroliga los blancos siguen segundos en la clasificación a una victoria del Fenerbahce turco

Voz 17 28:57 es que hacer otra Mahler es que el PRI que es que yo ya no está la otra es que tiene gracia ni Pla eh

Voz 8 29:24 los tres One rebeldes también han IBI Sweet van a estar esta noche en el Circo Price en uno de los primeros conciertos de la nueva temporada de imperfecta las entradas que todavía quedan cuestan entre dieciocho y veinticinco euros recuerden hace frío esta mañana en la calle menos dos grados ahora mismo la amiga

Voz 1727 30:09 no son las ocho y media a las siete y media en Canarias Marta Bosquet ex presidenta del Parlamento de Andalucía muy buenos días

Voz 14 30:17 hola buenos días y enhorabuena a tiro muchísimas gracias

Voz 1727 30:21 lo que no habíamos tenido oportunidad de saludarla desde que fue elegida hace ya dos semanas qué tal está

Voz 14 30:26 bien bien ayer fue un día bastante intenso pero hoy a esta mañana ya con más de cansada pero bueno y también en el día también por delante también bastante abundantes

Voz 1727 30:37 qué clima apercibido presidenta durante la ronda de consultas entre los grupos parlamentarios

Voz 14 30:43 bueno pues yo tengo que decir que la verdad que un buen o que a mi relación con todo ahora tengo que decir que que bueno yo espero irá muy por lo que veo que la ellos conmigo también yo ya lo dije en mi discurso ir Pepe no sea la presidenta de todo creo que no llegó por igual a todas la fuerza política porque toda la fuerza política tiene la legitimidad correspondiente que eran dado lo andaluz el pasado día dos de diciembre y el lo que pretendo presenta de todos por igual

Voz 1727 31:13 va a tener usted faena presidenta da la impresión tanto en la tramitación como la discusión y en su caso aprobación de leyes porque las discrepancias que empezamos a ver entre su partido Ciudadanos Vox no son sólo formales son de fondo

Voz 14 31:29 bueno pero yo creo que suele corresponder a las distintas fuerzas políticas cuando llegue el momento a discutir cualquier tipo de proyecto de ley que pretendan traer exponerse uno de acuerdo para la legalidad van por mayoría ni papel será de calificarla y darle el trámite correspondiente en la mesa pero luego no apoyo no tener proyectos de ley que se traigan corresponderá negociar y entiendo que ahí quejondo abrir ese diálogo por supuesto se pongan de acuerdo siempre con el respeto que que que yo espero que prime en el Parlamento más allá de de lo de la ideología o de los debates lógicos que tienes la la mecánica parlamentaria pero siempre pero de más de respeto

Voz 1727 32:17 la veo usted imbuida ya de la institucionalidad que tiene un cargo como el suyo presidenta del Parlamento por lo tanto presidenta de la actividad de todos los grupos parlamentarios pero déjeme hacerle una pregunta usted es diputado de Ciudadanos por el Almería la próxima semana habrá más pero hoy todavía usted es el único cargo de Ciudadanos elegido gracias a los votos de quienes defienden por ejemplo que deben drogarse las leyes de protección a las víctimas de la violencia machista le generó algún conflicto alguna incomodidad a esa realidad

Voz 14 32:47 pero me di elegida presidenta del Parlamento andaluz con los votos del

Voz 30 32:52 la mayoría de los diputado

Voz 14 32:54 los diputado que ahí presente en la Cámara autonómica repito por voluntad de andaluces que saber pasado dos de diciembre en la urna con lo cual para mí todos los todos los diputados tienen absolutamente la misma legitimidad porque repito obedece a la voluntad andaluces de Grecia pues yo creo que qué sería no respetar las leyes de la democracia el pluralismo político que consagra nuestra Constitución y de ahí que no haya tenido bien votará esta presidencia no es que lo vaya a tener en cuenta o no ya que le haya agotado nos la haya agotado repito que para mí las cinco fuerzas políticas en en el mismo respeto me Diego a toda y cada una de ellas por igual luego hay cuestiones como la que me trae a colación que obviamente yo defiendo precisamente ya están dejando de visionario obviamente sin poder obviar que sido diputada la legislatura pasará precisamente yo fui la ponente de sale ley andaluza contra la violencia de género determinadas cuestiona también estuve participando en las negociaciones tanto del acuerdo programático como en la mesa política

Voz 0027 34:06 en ella

Voz 14 34:09 ximo con el Partido Popular a llevar a cabo la medida yo obviamente no puedo obviar que yo fui partícipe de hecho por lo tanto yo creo que la veo la pregunta se responde por supuesto estoy a favor de que que se defienda la violencia de género no cabe la más mínima animaban

Voz 1727 34:27 usted fue abogada además de un servicio de víctimas de violencia de género hasta el año dos mil ocho

Voz 14 34:33 es decir claro yo a un tema de violencia de género y es verdad que tengo que decir que en ocasiones como abogada ya sabe que que bueno que ahora no toca defender una cosa ahí todo depende toca defender otras yo defendió en esos temas tanto a a hombres como a mujeres con lo cual es un tema que que contó con allá duramente el punto de vista político sino desde el punto de vista práctico que quita da precisamente un mayor conocimiento del tema

Voz 1727 34:58 entiende la inquietud de muchas mujeres andaluzas ante la posibilidad de que haya una regresión en esta materia por influencia de Vox

Voz 14 35:05 no entiendo que no existe tal influencia yo creo desde Quito vía teniendo presente que no me corresponde a mí las políticas que vaya insistido no el Gobierno quiero que quede claro pero teniendo presente también que he sido partícipe de ese acuerdo programático viene el acuerdo programático suscrito con yo popular ciudadano que son olvidando único partido político que van a conformar un gobierno Duque que se tenga que tienen absolutamente ningún miedo porque precisamente hay un punto que contempla los recursos y en fin y también hacer imponen el recurso ponen de manifiesto para que también lo pueden plantar ese Pacto Nacional que también me diría que también se suscribió y también eh

Voz 1727 35:49 la parecido presidenta estética y políticamente correcto acertado que buena parte de la negociación del pacto andaluz se haya hecho en Madrid desde Madrid sin los líderes andaluces

Voz 14 36:02 yo no sé decirle lo que han hecho no han hecho otra fuerza política yo voy puedo decir que la política de Ciudadanos a la que yo qué duda Camiel pertenezco a negociar ya que en Andalucía porque como ya he dicho precisamente yo estuve tanto la mesa técnica como en la mesa política y le aseguro que no ido un a ningún viaje a Madrid para negociar lo que cada una de las medidas que salir donde Niza noventa medida Veintiuno de los primeros días de gobierno

Voz 1727 36:33 política últimamente no

Voz 14 36:34 me correspondía a mí calificando

Voz 1727 36:36 no no son sus socios de gobierno e gobernar con el Partido Popular

Voz 14 36:41 pero yo le puedo decir que Gobierno y yo le digo que yo no yo tiendo

Voz 1727 36:46 a usted no ustedes

Voz 14 36:49 a las cinco ofertas políticas por igual

Voz 1727 36:51 pues la ciencia de la presidenta

Voz 14 36:54 cinco puertas política legitimadas todo y cada una de ellas por voluntad de los andaluces el pasado día dos de diciembre y de ahí lo que haga la quinta cara a llevarlo no ha cuando yo era corresponderá a ello a él la hija andando por supuesto a mi yo sin poder obviar que soy como digo diputado por ciudadano no yo estoy en la presidencia por se diputada El ciudadano pues yo sí le puedo hablar de lo que ha hecho fuerza política respecto a esa negociación no porque amo perfectamente he participado en ella

Voz 1727 37:28 sé que tengo que liberarla dos preguntas muy concretas y además de los suyos se ampliará en la mesa para dar cabida a Adelante Andalucía con voz y voto

Voz 14 37:36 pues esa cuestión se vio en la pasada me llaman también volvemos para pasaba desde dos escritos en Andalucía como el Partido Socialista fue una unidad por parte de todos los grupos políticos ninguno grupo político manifestar en contra de que tuviera presentan han Adelante Andalucía y ahora lo que procedía era darles de lado a toda la fuerza política para que pueda presentar a aquella iniciativa correspondiente a poderlo hacer efectiva haya precisamente en esa ronda de contactos como oportunidades a todos los grupos políticos puede el señor Antonio ella me dijo que iban a registrar una una iniciativa cuando llegue a la mesa porque todavía parece que no la Conselleria la misa pues ya a que llamó yo creo que es verdad que ya ha manifestado también políticamente abiertamente presidencia no terminan ningún obstáculo para que adelantó Andalucía que precisen

Voz 1727 38:38 de enorme Marta Bosquet a usted se le atribuye el haberle dicho un adversario político a flamenca no me gana usted en que la vamos a ver flamenca presidenta en este Parlamento

Voz 14 38:49 bueno yo lo que vi lo que deja prácticamente en el debate recuerdo después de lo de lo de la comisión de me tira por el fraude de los cursos de formación que es flamenco entonces yo creo que todo el mundo no hay tanta afición al flamenco pero bueno pero él no tendrá que etc las uvas de más de una ocasión que bueno entiendo que tampoco me lo van a poner muy fácil pero yo me considero una persona bastante dialogante con mucho vamos con mucho sentido como de la que piensa que muchísimas veces pese consiguen arreglamos las cosas por la buena que la mala cuando cuál es mi predisposición político hay yo creo que quien me conoce sabe que así saben que tienen la mano tendida de presidenta que a la fuerza política que sea

Voz 1727 39:41 Marta Bosquet presidenta del Parlamento de Andalucía suerte

Voz 14 39:44 me ha dado muchísima gracia

Voz 1727 39:47 Nos

Voz 0027 39:48 Caixa Bank patrocina este espacio comienza en una hora el Consejo de Ministros que aprobará los Presupuestos Generales del Estado de este año y además la Generalitat de Cataluña acaba de confirmar que Prisiones sí autorizó la sala ya en la cárcel hace cinco días para visitar a su hijo en el hospital después de que éste si cayera durante una visita a la cárcel es Mayara la Generalitat argumenta que la directora de la cárcel no pidió permiso de la Audiencia Nacional porque no lo necesitaba porque para autorizar esa salida extraordinaria de Rull se remitió al artículo ciento sesenta y uno punto cuatro del Reglamento Benito el diario que dice en casos de urgencia el director del centro es quién puede autorizar la excarcelación

Voz 31 40:30 dedicado las torcerse Marta hizo cuál es esta la hemos visto ya a los locos zapping a las versiones originales

Voz 1727 44:53 bien esta mañana de viernes también con Pablo Simón politólogo editor de político en Buenos días Jesús Maraña director

Voz 6 45:00 tenía el tiempo libre buenos días y esta semana

Voz 1727 45:02 excepcionalmente los viernes en SER Málaga Teodoro León Gross periodista profesor de la Universidad de Málaga qué tal Teo qué tal buenos días difícil difícil SEPLA algo menos en el horizonte Pablo Simón el Gobierno de de Andalucía no porque claro para gobernar hay que hacer Reyes las leyes llevan al Parlamento y lo que estamos viendo entre ciudadanos Ibooks Si este es el tipo de relación que van a tener a lo largo de la legislatura la parlamentos su cargo institucional se lo impide no ha querido entrar a ello pero vemos discrepancias ya no sólo formales efectivamente iba a ser una joven

Voz 1671 45:37 la vida compleja pero al menos tres razones la primera es que efectivamente estamos viendo que el PP está llegando a acuerdos separados con dos formaciones un acuerdo de legislatura conciudadanos que se integrará en el gobierno yo te un acuerdo de investidura con Vox los cuales trata como si fueran elementos separados incluso los socio lo señalan como separados pero esto es falso porque parte del acuerdo que ha firmado el paro lo popular con Vox afecta a la estructura de gobierno estamos hablando aquí de la Consejería de Familia no en un Gobierno que se supone va a tener diez consejerías lo cual son pocas para agruparlas en el caso de Andalucía hablamos de una comunidad autónoma de ocho coma cinco millones de de habitantes y hay que ver qué competencias tiene cómo se hace y Vox quiere que sea una consejería separada mientras que ciudadanos que no sabemos si podría ser el titular la quiere integrar en una macro consejería con sanidad etcétera y por lo tanto

Voz 1727 46:23 con igualdad

Voz 1671 46:24 desdibujando por lo tanto totalmente lo el acuerdo de Vox

Voz 0027 46:27 porque lo que hablan aquí como familia y la contención que

Voz 1671 46:30 de familia unos y otros nada tiene que ver yo estoy ya Geron primer problema segundo que más allá de estos acuerdos no olvidemos una cosa este Gobierno que se va a formar de coalición en minoría en Andalucía va a seguir dependiendo de Vox para aprobar todas sus leyes y la más importante que son los Presupuestos porque ni Adelante Andalucía ni el Partido Socialista Se van a prestar a buscar ningún acuerdo y tercero una dinámica que va a contaminar todo esto que es que estamos en año preelectoral y por lo tanto a Vox después de la salida de tono y el fracaso estrepitoso lo podemos decir así de su propuesta los diecinueve puntos que tuvo que rápidamente rectificar en menos de veinticuatro horas obviamente va a querer marcar aristas y una plataforma ideal para hacerlo es el Parlamento de Andalucía donde puede intentar apretar las clavijas a este Gobierno en cosas en las que se diferencia de los otros dos partidos en el arco derecho del Parlamento con los cuales compite y eso justamente en estos temas simbólicos que son los que se han caído de acuerdo acuerde con los que más chirría conciudadanos Teo

Voz 0027 47:24 bueno no tengo tan claro que que Vox fracasara estrepitosamente con las diecinueve medidas tengo la impresión de que fue un movimiento táctico destinado a a digamos a a polarizar la la negociación no es decir habían partido es verdad una provocación absolutamente inviable que era la ley de violencia de género inviable pero que les permitió estar durante cuatro cinco días en el centro del debate lo cual seguramente para ellos era un absoluto éxito no porque pudieron colocar además un montón de mensajes e incluso llevaron arrastraron al Partido Popular a posiciones muy cercanas a las de Vox no y luego yo creo que en buena medida esas esas diecinueve puntos que planteaba voz que tenían claras provocaciones que tampoco con ninguna viabilidad no como lo de trasladar la fiesta al dos al dos de enero no con la toma de Granada esto es un típico gesto de puro postureo no para para para generar comentarios Chen que pensar hay que pensar que que que en la escuela Banon han explorado mucho aquello de de provoca chiste es los chistes de Stephen Colbert Saturday Night Life que que ya verás cómo eso termina termina rentabilizando te yo creo que esas provocaciones no tenían mayor sentido sin embargo en las treinta y siete medidas que ha pactado Vox con el Partido Popular dentro de una cierta corrección política que seguramente no será muy del agrado de Vox pero en esas treinta y siete medidas sí que hay buena parte del ideario de Vox ha introducido

Voz 1727 48:44 ya estamos estamos viendo que la Consejería de Familia iba mucha ideología metida no