Hoy por Hoy (11/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:24 eh media hora comienza el consejo de ministros en el que el Gobierno va a presentar los primeros presupuestos de la era Sánchez Aimar Bretos

Voz 0027 00:33 mí también escucharemos la primera valoración del Ejecutivo desde la sala del Consejo de Ministros de el pacto entre las derechas en Andalucía en Hoy por hoy acabamos de hablar con la presidenta del Parlamento andaluz señalaba Marta Bosquet es diputada de Ciudadanos es abogada experta en violencia de género y ha sido elegida para el cargo con los votos de los parlamentarios de Vox que abogan por derogar las leyes contra la violencia de género

Voz 0139 00:53 había escrito imputada la legislatura pasada precisamente yo fui ponente de la ley andaluza contra la violencia de género y obviamente no puedo obviar que yo fui partícipe de eso por lo tanto yo creo que la veo la pregunta se responde por sí mismo por supuesto estoy a favor de qué es lo que se defienda la niña violencia de género no cabe la más mínima nada

doscientos jefes policiales en España tienen ahora mismo en un limbo su cargo el puesto de responsabilidad que ocupan dentro de la Policía Nacional porque llegaron a él gracias a un título universitario que consiguieron en la Universidad Rey Juan Carlos un supuesto Grado de Criminología que esa universidad creo en colaboración con el Gobierno del PP hace tres años era un grado suave

muchas menos horas que cualquier otro se podía hacerlo sin en clase doscientos policías inmatricularon Se lo sacaron lo utilizaron para ascender dentro de la jerarquía policial y ahora dice el Tribunal Supremo que ese título desde luego no es un grado universitario de Criminología y anula uno de esos ascensos el que estaba estudiando todos los demás hasta doscientos quedan ahora en un territorio incierto un grupo de investigadores Estados Unidos ha encontrado en la explicación a que algunas especies como los humanos tiendan a la monogamia está en nuestros genes Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 02:12 buenos días los científicos han analizado cinco parejas de animales ya han detectado que en todos los machos se activaban los mismos genes los relacionados con la memoria y el aprendizaje unos genes que les ayudan a reconocer a sus parejas encontrar en ellas su presencia agradable

Voz 0027 04:45 si la noticia hoy es que en esos documentos que Villarejo a cambio de millones de euros le vendió al BBVA de un supuesto espionaje a quienes apoyaban la operación de Sacyr para intentar hacerse con el control del banco figura la transcripción de una llamada en la que participa la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega estamos hablando de dos mil quince según El Confidencial a lo largo de esa llamada que los servicios de seguridad de Presidencia no consiguieron evitar que se grabara la entonces presidenta le dice a un alto cargo del Santander dos cosas la primera digamos que es como colateral aparece de FON hola general en la llamada que que sabe que Emilio teóricamente en referencia a Botín que Emilio está preocupado por su tema dice el confidencial que se refería a que la Audiencia había abierto juicio oral contra Botín por el supuesto asunto de las cesiones de crédito según la transcripción de la llamada Fernández de la Vega dice transmite Le que ya está hablado y que no habrá problema además ya supuestamente en alusión a Brasil al intento de Sacyr para hacerse con el control del BBVA siempre según El Confidencial en esa llamada de la Vega le dijo tranquiliza a todos tenéis el apoyo del presidente en ese momento la vicepresidenta le pasa el teléfono a Miguel Sebastián que entonces era jefe de la Oficina Económica del Gobierno después sería ministro Sebastián les dice al al directivo del Santander estamos todos muy nerviosos y el que tiene que estar preocupado es el calvo esto lo dice según El Confidencial en referencia a Francisco González Bueno en las últimas horas el BBVA ha roto su silencio sobre este asunto ha reconocido en un comunicado que de confirmarse las informaciones que apuntan a que el banco contrató a Villarejo para espiar a empresarios apolíticos serían muy graves que ya en verano abrió una investigación sobre este asunto y que tomará las medidas internas que que considere

Voz 1727 06:25 si la propia CNMV no está más vigilante con este asunto

Voz 0027 06:30 efectivamente por las repercusiones que pudiera tener en el mercado he dicho dos mil quince no evidentemente era dos mil cinco

Voz 1727 06:36 después de que el Gobierno Zapatero llegara llegaban aquí estamos Teo eh aquí estamos dando vuelta al pasado y al trabajo a los trabajos del ex comisario

Voz 1926 06:47 sí todos sabíamos además que aquella fue una lucha absolutamente encarnizada por el poder financiero que es verdad que se suelen librar en unas bambalinas de fuera de los decorados fuera de los focos normalmente pueden pasar inadvertida salvo para los periodistas especializados y no siempre pero es verdad a montamos aquella aquella terrible batalla financiera sobre todo lo que nos encontramos es es la miseria de nuevo de Villarejo no de un comisario encarcelado por la operación tándem no por su negocio de de informes confidenciales pues no yo creo que sí terrible Pepa es decir a mí me me sorprende de verdad que que hayamos llegado tener tantas tragaderas como para que ayer esto no fuese un escandalazo con un eco extraordinario en en la conversación pública española no es decir tuvo impacto pero pero no tuvo un eco para mí fue sorprendentemente bajo yo creo que esto a Villarejo controlando miles de llamadas de políticos de empresarios de periodistas

Voz 1727 07:41 cuando nos preguntamos de dónde le viene el poder quise atribuye Villarejo pues vamos enterando en unos no de donde le viene esa creencia que tiene de ese o que o que ha creído tener de ser intocables y eso se ha acabado no

Voz 1926 07:53 ingresó en todas las cosas casi seiscientos mil euros en fin cien millones de las pesetas que es ajeno utilizado hasta hasta pocos años antes bueno yo creo yo creo la Comisión la Comisión Nacional del Mercado de Valores no tiene capacidad para comprobar si hubo pagos y escuchas en fin tiene limitaciones la investigación interna del BBVA no nos va a satisfacer a ninguno no es verdad que ellos en fin han encargado han encargado saber si hubo contratación sí hubo vicios me prestaron etcétera no pero yo creo que esa investigación interna no va a satisfacer no yo creo que esto requiere verdaderamente tomar en serio la investigación y llevarlo a la Justicia con toda con toda determinación

Voz 1727 08:27 estamos intentando hablar con los perjudicados por la difusión de esta conversación que es una conversación privada es decir al margen de la opinión que tengamos sobre el contenido de la conversación hay varios planos aquí eh es una conversación que unos sostiene por teléfono pensando que es privada e incluso la encuentra transcrita en todos los medios

Voz 4 08:44 sí sí en la época de la que hablamos dos mil cuatro dos mil cinco es verdad que fue un notable fue notorio el el la tensión que se produjo con esta operación económica que se intentaba no financiera que era la sustitución de unos accionistas por otros principales en el BBVA que a lo que no sabíamos ir estaba estamos sabiendo Laura es que en esto había una guerra sucia

Voz 8 09:09 en la que dirigía la rías

Voz 4 09:12 a este señor Villarejo que hay que recordar que no es sólo que el banco encargar a una empresa particular la vigilancia al espionaje en los movimientos que pudieran ayudarle a frenar una operación contra su presidente es que este señor estaba en la policía es que estaban los servicios de las del Estado por lo tanto estamos hablando una vez más de las cloacas del Estado de cómo se podía compatibilizar la función pública que tenía este señor con un ejercicio privado en el que no sabemos pero cabe imaginar sin hacer demasiada operación conspira nunca que utilizó también recursos del Estado para una operación que encargaba un particular que era el presidente del BVA que recordar que además el presidente del BBVA Francisco González era el único que quedaba por cierto de la época aznarista fue nombrado en su día seguía hasta ahora mismo hasta hace unos meses al presidente de la Fundación BBVA ha salido con una pensión multimillonaria cabe imaginar que algún accionista del BBVA se sentirá también perjudicado por esta historia que ahora conocemos no

Voz 1727 10:20 porque claro probablemente esto que tú señalas Jesús el hecho de que compatibilizaba sus trabajos en la calle con su función pública le permitieron saltarse las reglas de seguridad que quiero suponer que el CNI tienes el complejo de La Moncloa por ejemplo claro pero

Voz 1671 10:41 cuando saltó yo comparto la fácil normas la

Voz 1727 10:44 el y dar la regla no sé cómo cómo está organizado pero quiero pensar que existe de no yo estoy con

Voz 1671 10:49 Teo fascinado de que esta noticia ayer no generará un enorme escándalo pues esto porque es que estamos hablando aquí de una persona que podía entrar a espiar hasta el complejo de la Moncloa y por lo tanto tenía acceso estamos hablando de unas conversaciones que tiene un carácter casi pornográfico en términos de captura regulatoria es decir estamos hablando de que el Gobierno por lo tanto tenía capacidad de influencia sobre las operaciones que estaban teniendo en curso en el sistema bancario y que había influencias cruzadas y entonces luego nos preguntamos cómo es posible que vinieron una crisis financiera hay que la gente esté enfadada con el papel que han tenido los bancos durante todo este proceso que han surgido partidos que lo cuestionan precisamente por esa suerte de podemos llamar así casta no sé si todavía sigue en vigor el término pero

Voz 4 11:29 sí sí

Voz 1671 11:32 que tenía evidentes redes de convivencia mutuas mientras que los ciudadanos no nos dábamos cuenta en el cual encima estaba el propio deep state no el estado profundo las cloacas del Estado implicadas en una operación de una guerra no

Voz 1727 11:43 matiz pequeñito ya sé que no no añade nada pero a mí me gusta decirlo transcripción de la conversación que realiza un presunto delincuente

Voz 4 11:51 no no no partimos de ahí pero además Joan apuntaba lo de la incompatibilidad de esas funciones porque uno de los argumentos que ha empleado siempre el ex comisario Villarejo en su defensa es que trabajaba para el Estado el se sacrifica va por el Estado y que algunas de las cuestiones que se han adjudicado de Patrimonio absolutamente inexplicable y tal era porque bueno pues tenía además dice él autorización de todos los ministros del Interior que han ido pasando por los gobiernos etcétera no bueno este caso es meridiano en el que él claramente trabajaba en todo caso la lo privado no para lo público desde lujo hay razón de Estado hay poca porque

Voz 1671 12:31 es abogada del Estado en Florencia son poco

Voz 4 12:33 en las conclusiones de lo que pasó efectivamente además quién ganó esa batalla fue eh Paco González desde el BBVA

Voz 1926 12:40 sí decía Paco González hace unos días en una entrevista con el País Semanal decía este tema para mí no tiene relevancia esto es una cosa que hacía el Departamento de Seguridad con muy estrictas en fin que cosas no yo creo que que Villarejo como dice Jesús efectivamente es uno de los personajes más turbios de de las últimas décadas y probablemente terminará teniendo negrita es el el los libros de historia aunque sea a pie de página no para recordar el gran catálogo de miserias que ha sido capaz de acumular no la altura de un Fuchs no sino común como un auténtico delincuente por lo menos es la impresión que tenemos ahora del presunto delincuente metido en todos los enredos de los últimos años pero a mi me parece que hay que recordar que en dos mil cuatro dos mil cinco que ya Black siendo lejos si perdemos al una referencia fue fue un año verdaderamente terrible el PP sentía que le habían arrebatado ilegítimamente el poder acusaba al Gobierno Zapatero de todo en esa guerra de poder se entendió que el asalto al al BBVA era parte de ese juego de la lucha de del Gran Poder no hay una cercanía entre el Banco de Santander al Partido Socialista y que había una clara identificación del BBVA de Francisco González con el Partido Popular yo creo que todo este es un escenario absolutamente en fin esencial para entender las claves de lo que ocurrió entonces que hay que insistir como decía como acumula enfatizaba Pablo no hay que insistir en que el problema ya no es los riesgos patrimoniales que que pudiera provocar aquellas operaciones con Villarejo son los riesgos patrimoniales en términos de calidad democrática que es nuestro gran patrimonio es decir el enorme daño que hace a la credibilidad del sistema Pablo lo decía como el final el establishment la casta la banca terminó de esa acreditando se ha sido parte del descrédito del del sistema no

Voz 1727 14:17 la penetración de los partidos de los dos grandes partidos en todos los rincones de la vida pública española destacó o el intento de entrar eh porque aquí hay mucho de Se le atribuye Cercanías en fin supongo que tanto las cosas

Voz 1926 14:31 a qué acercaría con muchas fronteras no

Voz 1727 14:33 no quiere decir pero ese intento de penetración de los partidos hasta el último rincón cuando decimos politización es que está todo politizado bienvenida sea la politización de esto es de lo que hablamos cuando cuando hablamos de la de lo pernicioso que resulta que los partidos penetren todo no perder el tren todo

Voz 4 14:52 sin apuntar un elemento casi anecdótico pero me parece ilustrativos para luego ponderar y para eso haría falta una investigación a fondo no para separar también el grano de la paja lo que hay de intereses de este señor que también pretende bueno pues trasladar que está en sus manos prácticamente la estabilidad del Estado etcétera yo ayer hice una pruebas porque los medios que han publicado esto cómo han sido pinchazos a más de cuatro mil teléfono más de quince mil llamadas pinchadas etcétera tienes una opción que es meter un número de teléfono y comprobar si fue escuchado o no en aquella operación de espionaje bueno me hice la prueba unas cuantas pruebas de teléfonos de algunos de los que aparecen en toda esta historia como espiados y tengo que decir que hay varios políticos y empresarios que conservan el número de móvil que fue espiado en aquel momento si esto lo puedo asegurar pues lo comprobé no quiere decir que no tengan cinco números de móvil unos para ser espiados uno pero lo que está claro es que uno de los móviles al menos que fue lo conservan oye como yo conservo el mío desde hace no sé si veinticinco años

Voz 1727 16:01 la investigación que por lo tanto a mí me da

Voz 4 16:04 lo apunto esto de alguna manera con algún humor pero quiero decir hay un elemento de de esperanza o de tranquilidad en el sentido yo confío en que alguien que no necesita cambiar su número de móvil a pesar de que tenga indicios porque no es sólo ya me diréis ministros del Gobierno empresarios y periodistas de investigación etcétera pues si tiene en el armario lleno de cosas que ocultar pues de entrada procuras que no sea tan fácil enumerar

Voz 1727 16:32 es de entonces me deprimo

Voz 4 16:35 en este caso apuntó algo optimista

Voz 1926 16:38 yo yo soy optimista Jesús pero no sé si hago la misma interpretación qué porque yo creo que el problema no es tener veinte años después el mismo número de móvil que por cierto lo hacemos muchos no yo creo que es no haber dicho no no utilizar el teléfono móvil para decir según qué cosas Iberia la vicepresidenta del Gobierno entonces a María Teresa Fernández de la Vega en una conversación con Ignacio Rupérez tranquilizando les sobre el el en fin ya en ese momento la Audiencia abierto el juicio oral por las cesiones de crédito contra Botín y estaba verdaderamente en una situación delicada ver a Teresa Fernández de la Vega diciendo por teléfono estas cosas eso me tranquiliza algo más que reduce algo mi esperanza porque en fin puedes tener el mismo número pero no puedes decir total cuestión

Voz 4 17:15 la sala claro

Voz 1727 17:18 muy bien traído bien traído que haya gente con esperanza de cómo Jesús no

Voz 1926 17:22 pero en los espiados son

Voz 1727 17:25 esa mayoría gente decente por cierto me dicen que el teléfono el número de teléfono que manejaba en ese momento Miguel Sebastián era un teléfono el Gobierno de España el Gobierno de España bueno nos queda si sin hay novedad estamos entendiendo hablaría les digo con con los protagonistas de de este asunto no hay novedad de momento vamos a hacer una pausa y volvemos a Andalucía porque hoy habla sus agredía

Voz 1727 22:12 a las veintidós minutos de la mañana ocho XXII en Canarias Juan Manuel Marqués de tal buenos días buenos días soy director del Grupo Joly del grupo editorial Joly en Andalucía leíamos esta mañana leía yo esta mañana un artículo Diario de Sevilla que se titula Susana Susana Díaz no devolverá el PSOE sacará una mayoría absoluta que nunca tuvo ni tendrá aliados que va a hacer sushi Ana Díaz a partir de hoy hoy una rueda de prensa finalmente no se somete a la investidura Itu apuntase puede aguantar el tipo Guillermo Fernández Vara me quedé la oposición dentro de eso de cuatro

Voz 19 22:51 yo años se o o o que no claro yo creo que ya va a aguantar el como Congo Guillermo Fernández Vara lo que pasa que lo de Extremadura fuera una circunstancia muy diferente no Fernández Vara creo recordar perdió la presidencia

Voz 20 23:11 por un pacto entre las izquierdas y derechas no aquí tengo una una elefanta aquí

Voz 19 23:17 que se consolida lo que derecho importante entonces yo mantengo y lo he preguntado mucho a los secretarios provinciales que están en este momento con Susana la pregunta de vosotros creéis que Susana Ovalle a retornar otra vez a al al Palacio de San Telmo entonces se quedan callados y efectivamente que yo creo que esto es imposible primero porque Susana ninguna ganadora no ha ganado ninguna elecciones

Voz 1727 23:42 sus era de sus amigos

Voz 19 23:46 había algo tuvo peor resultado que Griñán hizo en la segunda ocasión tuvo un peor resultado que Susana bien la primera confío ya perdió unas primarias por lo tanto no va a devolver la victoria al PSOE ni por mayoría absoluta ni por ganar con aliados que no tiene porque ni ciudadanos ni Adelante Andalucía quiere pactar con ella entonces hecha a esta reflexión yo creo que lo único que cabe el relevo y el relevo se puede hacer de dos maneras o bien Ferraz que impulsa aquí un congreso extraordinario en unas elecciones primarias o bien que es lo que a mí me emotivo el artículo

Voz 1727 24:22 a ver esa foto uso debido

Voz 19 24:25 el vestido de Superman que haya un cambio emocional en había que lo suele tener hice derrumbes porque claro es muy duro enfrentarte a un Parlamento de esta Juanma Moreno que presidente donde va a haber alusiones constantemente allí de hecho no patillas subsana claro no a Pepa Bueno

Voz 1727 24:43 sí sí de verdad allá como líder de la oposición recordándoles su etapa de presidenta claro

Voz 19 24:48 claro mira no lo Felipe González creo que aguantó un año cuando perdió las elecciones Javier Arenas aquí en el Parlamento no aguantó ni tres meses que os que personalmente es es una situación muy muy dura muy dura entonces quiénes tienen más le estiman en el PSOE andaluz creen que ella misma seguirá dando cuenta

Voz 1727 25:09 eso te lo han contado la gente de su entorno a la gente que la quiere

Voz 19 25:13 eso me lo ha contado los secretarios provinciales que la aquí

Voz 1727 25:16 eh

Voz 19 25:17 y los que no la quieren cree que Pedro Sánchez tiene que actuaría de algún modo u otro han después de las elecciones municipales

Voz 1727 25:26 se refería a Juanma marquesa una foto que ha colgado en su cuenta de Instagram la secretaria general del PSOE de Andalucía Susana Díaz con su hijo su hijo pequeño disfrazado no se reconoce al que yo esta disfrazado de Superman y eso fue lo que te motivó a escribir este artículo que a mí me llamaba la atención esta mañana

Voz 19 25:44 Susana Díaz no bueno llevar sino aparecer prácticamente desde el día trece de diciembre no creo recordar ahora dar una rueda de prensa a las once y media no ha dado muestras y están estas muestras de emoción realidad no que me recuerda a qué es lo que ocurrió cuando perdió las elecciones primarias que mantuvo el tipo perfectamente hasta que llegó al Congreso compleja donde ya había sido elegido Pedro Sánchez se puso a llorar delante de Pedro Sánchez lento Nervión monumental de la había que tiene mucha furia que tiene Susana Díaz que algunas veces positiva que les sirve para llevar un partido hay una Junta de Andalucía pero que otras veces le lleva a equivocaciones bestiales cobra de las últimas elecciones pues puede terminar reventando de estos días

Voz 1727 26:30 lo compañero Juan Manuel Marqués gracias un abrazo

Voz 19 26:33 venga un abrazo Petra hasta luego

Voz 1727 26:36 no qué va a pasar en el PSOE a partir de ahora un partido ojo ha gobernado treinta y seis años esa comunidad autónoma que es el santo y seña del socialismo español en definitiva Andalucía y una mujer como Susana Díaz que ha tenido mucho poder dentro del partido mucho poder institucional y una proyección de futuro espectacular hay que hay que recordar que ha estado apoyada por todos los grandes nombres del PSOE

Voz 1926 27:01 sí es eso es un animal político excelente no reveló creo ningún secreto si digo que los actuales presidente y vicepresidente de la Junta de Andalucía especialmente el presidente en varias ocasiones me ha dicho en conversaciones que consideraba que había tenido la mala suerte de tocarle un tiempo en el que se enfrentaba un animal político de primerísima división que que le ponía muy difícil la posibilidad de llegar a la Junta de Andalucía pero esto lo decía en todos los asesores también quiero decir en el entorno del Partido Popular existía la convicción de que coincidir con Susana Díaz era coincidir con un animal político muy muy potente yo decía Juanma que que Susana Díaz no es una ganadora es verdad que ha ganado unas elecciones llegan unas elecciones muy difíciles no con la crisis económica espíritu a la sanidad en pie de guerra los servicios muy deteriorados los seres y todos los las instrucciones de Alaya ganó las elecciones no de hecho ha vuelto a las elecciones es verdad que ya no ya no le permite gobernar pero pero ha vuelto a ganarlas yo sí creo que Susana Díaz ha cometido errores evidentes

Voz 1995 27:58 en la campaña Hay

Voz 1926 28:01 no sólo en la campaña pero sobre todo al final sí que creo que ahora se enfrenta a un amigo a una incógnita que no es fácil yo creo que si hiciéramos un análisis general no específicamente referido a Susana Díaz sino general en estos casos siempre hay que pensar que lo mejor que le puede pasar a un partido es la renovación lo echar esta circunstancias para para dar un relevo ingeniería digamos el estímulo la ilusión la esperanza de de un nuevo equipo hubo una meta

Voz 1727 28:27 dura de pata iniciales El día siguiente de las elecciones cuando sale Ábalos a la puerta de Sanidad eso fue un error del Gobierno Sánchez espectacular absolutamente absoluto

Voz 1926 28:36 lamento no y de hecho de hecho la cuestión del franquismo será muy importante en todo esto no porque en la en la medida en que entre el rencor en que entre en las inquina internas que la hay el franquismo ha sido bastante desleal por cierto en en esta última campaña electoral en Andalucía específicamente en la medida en que eso entre enreda hará el el proceso ahora específicamente sobre Susana Díaz yo sí creo que que va a ser un lastre para ella liderar la oposición sí lo creo no es lo mismo el caso de Vara que el caso de Susana Díaz no no es la misma figura ni tiene el mismo nivel de desgaste ella enfrentarse cada semana al control del Gobierno siendo la protagonista de la herencia recibida sería yo creo sería un lastre que impediría hacer esa renovación de discurso que debe pasar por la renovación de caras yo sí creo como decía como concluía Juanma o como concluyen incluyen los secretarios provinciales que en alguna medida Susana Díaz será dando cuenta que que ella efectivamente ha ganado las elecciones no es lo mismo que en otras comunidades autónomas donde el Partido Socialista segundo tercer y hasta cuarto sino ha ganado las elecciones y por tanto en alguna medida podría tener cierta legitimidad para continuar yo sí creo que terminará comprendiendo que ella que es una gran digamos mujer de partido absolutamente una mujer de partido terminará entendiendo que lo mejor para el PSOE es que se produzca ese relevo

Voz 1671 29:55 vamos a propósito de la posibilidad de que de que Susana Díaz emula Fernández para yo creo que no sólo está la objeción de cómo pierde la Junta sino dos elementos adicionales es que Susana Díaz sale muy desgastada tras el proceso de primarias a nivel interno en el cual

Voz 0027 30:09 en sufra derrota aclaran esto tiene un lazo

Voz 1671 30:12 en términos organizativos pero hay una cosa que ha sobrevolado pero que nunca hemos puesto cifras y yo creo que los datos del CIS aquí son muy ilustrativos y es la valoración de la propia gestión de Susana Díaz y los datos del CIS señalan que tan sólo un quince por ciento de los andaluces un quince por ciento valoraba su gestión como buena o muy buena y además si tú se lo pregunta vas a los votantes socialistas sólo un treinta por ciento la valoraba como buena muy buena el resto mala muy mala o regular y mala muy mala entre los socialistas llegaba hasta casi el veinticinco por ciento por lo tanto hay aquí algo evidente que es que la figura de Susana Díaz que describir como un animal político no me cabe ninguna duda de que lo es el problema es que ha sufrido un desgaste importantísimo por la gestión que ha tenido estos últimos cuatro años que además lastra al conjunto del partido y que les supone una rémora cara al proceso que es muy importante que afronte ahora el Partido Socialista con un liderazgo renovado en Andalucía que es que tienen que renovar sus estructuras a fondo porque si no fueron capaces con su brújula de detectar lo que les podía pasar el dos de diciembre porque ellos convocaron las elecciones significa que la brújula la tienen averiada tienen que pasar por boxes para ver qué es lo que le ocurre a su organización como renovar sus estructuras liderazgos

Voz 4 31:18 yo creo que uno de los rasgos que deberían al menos definir un animal político es el momento de la retirada es decir que pueda demostrar que esa categoría o esa capacidad para desenvolverse en la política durante años es coherente también en el MoMA tanto de decidir me toca apartarme al menos de la primera fila porque es que esta obsesión con que siempre hay que estarán el liderazgo o no estar en nada me parece que es errónea no y que hace un flaco favor además a la política que la calidad de la política no creo que el principal obstáculo para que Susana Díaz sepa ver decidir que corresponden en ese momento en este momento de renovación es precisamente la figura de Pedro Sánchez porque como existe esa obsesión competitiva ni esa argumentación de que Pedro Sánchez también continuó en el liderazgo después de perder un las elecciones dos selecciones etcétera pues eso contribuye a reforzar esa argumentación que insisto a mí me parece en este caso equivocada pero desgraciadamente sí

Voz 1727 32:18 oye el proceso de negociación aunque sea brevemente que tengo por aquí Jabois ya hay vamos a hablar de las mentiras de la semana con todos vosotros puedo del proceso de negociación Teo a mí me me me me sorprendió muchísimo la naturalidad con la que se ha procedido a la negociación de del Gobierno de Andalucía en Madrid por parte de los líderes nacionales me preocupaba bueno primero por el menosprecio que representa para una comunidad como Andalucía Lucy es un síntoma de que caminamos caminamos hacia una propuesta de recentralización por parte de las derechas en España

Voz 1926 32:48 yo creo que yo creo que sí que es evidente que las derechas hay un hay un un la tendencia la recentralización inequívoca no creo que en este caso hay algo más no es decir yo creo que casado aunque ahora Juanma Moreno Bonilla se convierte en un varón poderoso evidentemente pero Moreno Bonilla éramos Orallo no es decir fue partidario de Soraya Sáenz de Santamaría y por tanto Casado prefería que las negociaciones la llevará Teo García De Gea hice parecieran al sadismo no sé pareciera al Juan mismo Niall son allí mismo Niall Rajoy ni el marianismo se parecieran al castrismo Ia querido ha querido impregnar esa negociación en todo viento de control casa vista pero sí en Andalucía ha disgustado bastante no no creo que haya digamos hasta el punto de calar en la calle y creo que esa conversación de café no pero o de parada de autobús pero sí que ha calado va en sectores críticos la idea de que de que efectivamente el Partido Popular y y se centraliza no está tutelado y esas negociaciones tuteladas sobre Andalucía no tienen antecedentes Javier Arenas jamás hubiera permitido simplemente por una cuestión de digamos de prurito personal no es decir jamás hubiera permitido que esas negociaciones hubieran desarrollado en Madrid otra cosa es que estén presentes dirigentes nacionales en Sevilla que puedan participar evidente

Voz 1727 34:04 y que hayan metido la cuchara siempre las Direcciones Centrales en claro con un movimiento de esta envergadura cruzaran lo sabemos pero la la la

Voz 1926 34:11 el rito digamos la escenificación es muy importante la cuestión simbólicas muy importante yo creo que el acuerdo viniera firmado en AVE desde Madrid no se hiciera en Sevilla es evidentemente una es un símbolo que nos indica algo sobre los nuevos tiempos

Voz 1671 34:25 a ver en el caso de Ciudadanos yo creo que no ha resultado tan sorprendente porque incluso el proceso de negociación anterior que hubo también con Susana Díaz huy vino muy pilotado y esto es los partidos nuevos sobretodo concretamente en Ciudadanos porque una estructura muy vertical Podemos está mucho más descentralizado por lo tanto tiene otra lógica no sorprende tanto pero es verdad lo que apunta Teo en términos de que en el caso del Partido Popular sorprende porque el Partido Popular sí es un partido de gobierno si tiene estructuras regionales y evidentemente se le desde dentro y aquí lanzo una hipótesis a ver si esto puede tener algo que ver también y es que los procesos de primarias Si algo están Silex haciendo también de partidos es centralizar mucho

Voz 21 35:00 poder en las cúpulas nacionales porque ellos tienen

Voz 1671 35:02 plus de legitimidad en términos de que les ha votado el conjunto la militancia aunque en este caso en el de Casado no ha sido así

Voz 1727 35:07 sobre todo si además el líder autonómico no es de tu cuerda

Voz 1671 35:10 eh explicó a eso es a lo que voy entonces lo que estamos viendo es que puede realizarse un proceso de centralización a través de esta vía que a mí no se me ocurre que pueda ocurrir por ejemplo se pueda dar en las negociaciones por ejemplo en Castilla y León o en Galicia a mí no se me ocurre que la dirección nacional pueda meter la cuchara ahí también

Voz 1727 35:26 casado negociando con el Gobierno a Núñez Feijóo

Voz 1671 35:28 los impensable es totalmente aún a esta pero es por por el contexto concreto y la lucha interna que hubo dentro del P

Voz 1727 35:34 pero casado no Teodoro García Egea niego dándole el Gobierno

Voz 1671 35:38 entiendo también que los andaluces esto les resulte molesto es lógico porque además sobre todo Andalucía que siempre ha tenido una una impronta propia

Voz 1727 35:46 Carmelo pero más allá de la molestia es el síntoma de lo que puede en fin de lo que podría venir en el caso de tener una mayoría que les permitiera gobernar no es la recentralización del Estado de las Autonomías

Voz 4 35:56 sin bueno en el caso de Vox no puede sorprendernos puesto que es un partido que quiere directamente cargárselo el autonómico no con lo cual pues que haga se haga una pajarita con lo que es el respeto a las autonomías pues vale sua no caro es más mucho más preocupante en los casos de PP y Ciudadanos y en ese sentido a mí no me preocupa tanto lo que esto tiene de cuestión interna de partidos con lo que apuntaba Pablo en sistema de primarias etc sino con lo que a mí me parece ceguera respecto a lo que está ocurriendo con la política y la ciudadanía es decir esto al margen de la posición del sello ideológico yo como ciudadano o ciudadana andaluza me molestaría es decir me molestaría acudir a una urna en unas elecciones que son para decidir fundamental lo prioritariamente asuntos de mi autonomía de mi territorio de de mi comunidad Ike la solución final a la política de esto

Voz 22 36:52 sí

Voz 4 36:53 se traslade ámbitos que no tiene

Voz 1727 36:55 ellos a los que no han votado una vez más esto es una cuesta

Voz 1671 36:58 el tema es una vez más no entender el alejar

Voz 4 37:00 miento tiene que ver incluso con el fenómeno Vox eh no se reduce simplemente a que vienen los fachas y que ahora lo así no esto tiene más causas una de ellas desde luego es el desprecio o la ignorancia o el alejamiento de la ciudadanía por parte de la policía

Voz 1727 37:17 de la mañana con Manuel Jabois como contar la aparición de los nacional populismos que debemos hacer los medios periodismo pero periodismo en esta coyuntura como sea bueno de momento nosotros vamos a hablar de las mentiras de la semana

Voz 14 40:19 está más además es que publica parroquias tenemos que buscar la palabra de ponerle nombre a ese periodista que publicó a sabiendas no cuál podría ser Papa Paco Roncero

Voz 1727 40:33 bueno por eso hemos pedido a Jabois se quede con nosotros porque esta semana hemos tenido varios ejemplos de luchas de datos falsos reflexiones torticeras para llegar a conclusiones determinadas no bajo la etiqueta en general sin complejos vamos a empezar con las mentiras patrias Marisol Rojas buenos días hola buenos días Vox quiere que en España se debata sobre si existe o no violencia de género hay quién ha entrado al trapo y lo está debatiendo a estas alturas y eso se ha notado en todas sus intervenciones porque todos los periodistas le preguntaban por sus argumentos sus datos y las respuestas han sido una mina

Voz 1508 41:09 este miércoles el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox Iván Espinosa de los Monteros estuvo en Telecinco le preguntaron por la violencia machista respondió esto

Voz 7 41:18 los españoles no tenemos un problema de violencia de género el problema no y eso sabes porque si lo tuviéramos de esos estaría de acuerdo conmigo en que las mujeres tienen también un problema de violencia género porque resulta que en España muriendo cuarenta y cinco cincuenta cinco mujeres dos años es muchísimo mueren más a sesenta niños a manos de mujeres todos los años en España

Voz 1508 41:36 tres días antes Rocío Monasterio la presidenta de Vox Madrid hacia otro cálculo en una entrevista en El Mundo cifraba en cuarenta los niños que mueren por la violencia en el ámbito doméstico ella no citaba la fuente de sus datos nosotros sí sí estaremos a Save the Children la ONG recuerda que en dos mil dieciocho veintidós menores murieron de forma violenta en España doce fueron víctimas de asesinatos en ocho de estos casos los asesinos fueron los padres en cuatro las madres lleno uno la madre y el padrastro el resto fueron suicidios o abandonos en vertederos

Voz 1727 42:09 por cierto Sánchez Dragó en un artículo de opinión en el mundo engordó esa cifra Jabois a sesenta y siete en el caso en el caso de los tres

Voz 1389 42:17 sí y luego yo explicaciones dijo que era clave ha recibido en varios correos son una documentación formé pura extraordinaria ni Fenin ni un título su declaración mira esta es una de las mentiras más difundidas en redes sociales tan difundida tan instaurada que cuando soy dices otras te acusan de mentiroso pagador ni eso puedan escapar muchas el objetivo que se persigue difundir difundirlas atenuar la violencia de género desde luego disolver la el resto de violencias hay un objetivo sin embargo más difuso más miserable de esta mentira es decir

Voz 1926 42:49 básicamente que las mujeres son violentas

Voz 1389 42:52 entonces al confrontar el hecho de que las mujeres sean violentas con el otro hecho de que las mujeres sean asesinadas por los hombres exactamente que se pretende si tú estás entrando en el debate de género para decir que las mujeres también matan qué pasa que como matan también tiene que morir qué es lo que está pretendiendo decir que tiene que ver ese dato falso por cierto aunque fuese cierto que tiene que ver con la violencia de género

Voz 1727 43:13 profesor de Periodismo como enfrentamos las papas muchas

Voz 1926 43:17 bueno te diré que que aunque empapar lucha es una palabra preciosa absolutamente preciosa yo a mi me gusta más la parece más acertada más cierta bulo que significa en el diccionario de la Real Academia noticia falsa propagada con algún fin no es lo que yo creo que realmente representan las

Voz 1727 43:32 vaya por Dios y lucha

Voz 1389 43:35 con todo esquí

Voz 1727 43:38 que mucho menos sobre un poco chusco con dos mulos y aquí seguimos con las mafias rusas tira

Voz 1389 43:44 qué

Voz 1727 43:48 en todo caso como nos enfrentamos a esta realidad desmintiendo claro vale pero hay tantas

Voz 1926 43:54 con datos hemos hablado en las últimas semanas varían

Voz 1727 43:56 veces ha coincidido en la tertulia que que ya hemos evocado esa crítica que hacen algunos intelectuales en Estados Unidos sobre el modo en que los medios intelectuales y periodistas sobre el modo en que los medios afronta

Voz 1926 44:07 Aaron atrás y antes lo lo lo evocamos también no como Trump engordó a base de propagar bulos o muchas que que luego tenían una buena una buena contemporizador como no sé si soy políticamente correcta

Voz 1389 44:24 pero pero decían

Voz 1926 44:27 se ha ido observando con el tiempo como realmente lo único relativamente eficaz digo relativamente eficaz porque cuando vimos al New York Times publicar uno de los mayores reportajes de la Historia del Periodismo en el que habían invertido más de un año y un equipo extraordinario para sacar el origen de la fortuna de Trump y el propio periódico tuvo que publican los cuatro días después al ver con desesperación que no había tenido apenas impacto o que no había y que no había conmocionado para nada ni en la conversación pública claro decían bueno que hacemos el mayor uno de los mayores reportajes de la Historia que pone en cuestión el origen de la fortuna de Trump Hinault provoca conmoción que se puede ya publicar para que sí

Voz 1727 45:02 bueno vamos con la inmigración que también ha dado juego esta semana porque aquí Vox anunció sus intenciones con cifras muy concretas

Voz 1508 45:12 vox también anunció su intención de expulsar a cincuenta y dos mil sin papeles que viven en Andalucía la primera mentira es que no pueden hacerlo porque las comunidades autónomas no tienen esa competencia pero a todos nos llamó la atención la precisión de la cifra Vox citaba al sindicato Unión Federal de Policía el origen este dato es fácil de encontrar cuando en dos mil

Voz 1926 45:32 doce Rajoy retiró la asistencia sanitaria

Voz 1508 45:35 a los inmigrantes sin papeles Andalucía la mantuvo estas personas recibieron el documento de reconocimiento temporal sanitario entonces eran cuarenta y siete mil personas otra cosa es cómo se ha llegado a la cifra a la que hoy Sagarra Vox fuentes del sindicato explican a la SER que lo que se ha hecho es una proyección de esa cifra

Voz 26 45:55 seis años después osea ojo sábado

Voz 1389 45:57 no una proyección puramente ideológica que aquí me tienes que permitir Judd ser irónico porque usted tema me desespera al buscar la expulsión de una cifra tan alta de inmigrantes sin papeles lo único que se puede pretender es que los votantes de Vox puedan ocupar por fin los puestos de trabajo ocupados por esos extranjeros sin papeles no es sin esos inmigrantes por fin se podrá recoger fresas españolas podrán vender kleenex en semáforos españoles sí podrán dormir debajo de puentes españoles que es lo que les están quitando ahora mismo

Voz 1671 46:22 esta es la estrategia Albín es decir salvado en las elecciones italianas empleo exactamente el mismo bulo a propósito en número de inmigrantes y refugiados que estaban llegando a las costas italianas para generar y magnificar el problema esto es muy complicado de combatir porque todos los sondeos indican que los ciudadanos tendemos a sobre representar cuánta inmigración tenemos eh tanto regular como irregular al menos la duplicados la triplicar es decir es muy sorprende ante esto ocurre en todos los países pero aquí no me puedo resistir a emplear una cita de Marcel Proust que yo creo que es redonda para esto los hechos no penetran en el mundo donde viven nuestras creencias y como no les dieron vida no las pueden matar el problema de todo esto es que aunque nosotros sigamos empleando estos datos tenemos que seguir haciéndolo porque es fundamental tenemos que ir más allá tenemos que ir a desactivar la creencia y la posición normativa que existe a propósito de la inmigración y eso es más sofisticado y es más complejo que solo

Voz 1727 47:12 pues seguimos hasta aquí las mentiras de España es decir perdona

Voz 1389 47:14 no llevamos veinte siglos de Iglesia católica claro que los hechos no pero

Voz 1727 47:17 en las creencias y las sentidas de España decía pero Trump no ha descansado esta semana nos ha dado vacaciones no y ha retomado uno de sus temas fetiche el muro

Voz 1508 47:27 el martes se dirigió a la nación desde el Despacho Oval

Voz 27 47:29 al echar Orellana insistió Kroes

Voz 1508 47:33 alertó de una crisis humanitaria de seguridad en Estados Unidos provocada por la inmigración que llega desde la frontera sur del país pero los datos le desmienten en el año dos mil la policía de frontera detuvo a un millón seiscientas mil pero zonas que intentaban entrar ilegalmente en el país pero desde entonces la cifra no ha hecho más que bajar en dos mil diecisiete se interceptaron trescientas mil personas fue el dato más bajo en cuarenta y cinco años pero Trump usó también otro argumento para justificar el muro

Voz 27 48:02 estoy muy frío a seres acción bueno lado trece

Voz 1508 48:07 tantas personas mueren a la semana por la heroína y el noventa por ciento de esta droga entra por México los datos queda el presidente son correctos pero no la conclusión en dos mil quince la Agencia Antidroga ya advirtió que entra por el sur pero por juntos de entrada legales hay no serviría al muro

Voz 1727 48:25 bueno Trump es sin duda el que tiene el altavoz más potente para difundir bulos Papa muchas

Voz 1389 48:33 para además hacerlo con el viejo de siempre las mientras en política construyen escenarios de inseguridad

Voz 0027 48:38 iré miedos para que tú prometa salvar

Voz 1389 48:40 algo es algo tiene que estar en riesgo para construir un muro antes trampa tiene que construir un riesgo te lo decía esta mañana Estados Unidos no lo es está lejos de serlo pero los regímenes totalitarios se fundan sobre mentiras las democracias erosionan con mentiras porque no hay ciudadanía tan tonta que vaya contra Asimismo contra su forma de gobierno mediante verdades

Voz 1926 48:59 se ha inventado una crisis para tapar entre otras

Voz 1727 49:01 cosas que alguna de sus ocurrencias como la guerra comercial empieza a perjudicar a su electorado esto suele que le viene diciendo la oposición toda la semana