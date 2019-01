Hoy por Hoy (11/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1275 00:07 la Asociación de Víctimas del Terrorismo AVT pide explicaciones al Ministerio del Interior por varios acercamientos de presos de ETA que se han realizado de espaldas a las víctimas informa Ana Terradillos buenos días buenos días interior dice que es un tras

Voz 3 00:21 lado ordinario por motivos de salud y que no se ha comunicado las víctimas porque no se puede violar la Ley de Protección de Datos la presidenta de la AVT insiste en que no se han cumplido las condiciones que pactaron con Interior es Maite Aranalde

Voz 4 00:34 nos dijeron que para los traslados sitio primero nos lo iban a comunicar iban a ser casos aislados que no iban a tener delitos de sangre que les quedaba poco de cocina que mostraban cierto arrepentimiento cosa que nos queda en Sergio Polo ejemplo naciera ninguno estas cosas

Voz 3 00:51 por lo ha sido trasladado a la cárcel de Herrera de la Mancha en Ciudad Real desde Andalucía

Voz 5 00:56 el Gobierno en el primer Consejo de Ministros del año en el que se van a aprobar los Presupuestos Generales

Voz 1275 01:02 Antonio Martín buenos días buenos días Pepa también

Voz 0228 01:04 la confirmar el Gobierno la reducción de una décima en su previsión de crecimiento para este año que se va a quedar en el dos coma dos por ciento y en el turno de preguntas seguro que tendrá que contestar el Ejecutivo sobre el futuro en Andalucía a primera hora ha estado en Hoy por hoy Marta Bosquet es la presidenta del Parlamento andaluz quién cree que no hay motivo para preocuparse sobre cómo va a tratar la violencia machista al nuevo Gobierno de esa comunidad

Voz 1880 01:25 a pesar de las exigencias de Vox

Voz 6 01:27 tiendo a eso porque no existe tal influencia hay lucro yo que se tiene absolutamente ningún miedo porque precisamente hay un punto que contempla los recurso y en fin y también hacer imponen otra cosa ponen de manifiesto para Kaká mi te pueden plantar ese pacto que también entendía que también se suscribió y también suscribió

Voz 0228 01:48 más cosas el Gobierno británico abre la puerta a que no haya Brexit a pocos días de que el acuerdo entre Londres y Bruselas pase por la votación del Parlamento de ese país el ministro de Exteriores del Reino Unido acaba de decir que el Gobierno de Mein no descarta esta posibilidad que en todo caso considera dañina para la imagen de su país Jeremy Hunt en la BBC ha dado a José Vélez

Voz 0325 02:06 los momentos hay otra posibilidad a la vista que no haya Brexit la parálisis puede llevará que no haya Brexit y esto sería muy dañino abriría una brecha de confianza y sería muy negativo para la reputación del Reino Unido en él

Voz 0228 02:18 extranjero Celestin Suárez in varios apuntes más Salvamento Marítimo ha trasladado a Almería cincuenta y tres personas que viajaban a bordo de una patera por el mar de Alborán entre ellos hay cuatro menores y todos están en aparente buen estado de salud además la Policía Nacional ha detenido a diez personas en Toledo en Castellón y en Manacor que conformaban una organización sospechosa de haber estafado veinticinco millones de euros a empresas por todo el mundo realizaban ataques informáticos a esas empresas que les permitían desviar dinero de las compañías llevarlo a cuenta suyas ya a esta hora la provincia de Guadalajara permanece en alerta naranja el segundo nivel más alto por el frío así como las zonas costeras de Girona de Menorca por el viento y el oleaje diez y tres tiempo ya la SER para la información de su comunidad

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid la juez decana

Voz 1491 03:05 Madrid defiende la presencia de la Policía Nacional en los desahucios en contra del criterio del delegado del Gobierno María Jesús del barco cree que la presencia de los agentes nacionales es necesaria para garantizar la seguridad

Voz 7 03:17 es la persona que desahuciar pues no quiere irse o estamos hablando de desalojo de edificios donde hay okupas y supone un grado el riesgo entonces como hacemos más que acepta las resoluciones judiciales ni más ni menos cuando van los desahucios mandamos a la policía es porque es un desahucio digamos que no es sencillo sino que sabemos que se nos va a complicar la seguridad garantizar esa seguridad ciudadana es competencia del Estado por tanto de la Policía Nacional

Voz 1491 03:44 el Ayuntamiento de Madrid asegura que el uso de los autobuses de la EMT ha aumentado estas navidades un cuatro por ciento respecto a las fiestas del año pasado más transporte público y menos tráfico privado en Madrid central según el balance que ha hecho el Gobierno municipal Sara selva

Voz 1510 03:58 donde más baja el tráfico es en Gran Vía y sobre todos los días laborables un treinta por ciento respecto al año pasado baja menos los días de las fiestas navideñas sólo un siete por ciento pero dicen desde el área de Medio Ambiente inmovilidad que es porque en dos mil diecisiete Se produjeron muchos más cortes de tráfico por aglomeración de vehículos y que este año el tráfico ha sido más fluido no ha hecho falta también baja intensidad aunque menos en San Bernardo y en la calle Toledo y en el perímetro un uno con cuatro por ciento de media los días no festivos y casi un nueve por ciento los festivos si sube el tráfico en la M treinta entre un uno y un dos por ciento pero según el consistorio sin que se vea afectada la fluidez menos coches más transporte público la EMT registró un aumento de casi sesenta mil viajeros diarios un cuatro por ciento más que durante los días festivos del año pasado

Voz 1275 04:41 el Supremo ha admitido a trámite el incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento de Rivas contra la sentencia de ese mismo tribunal que tras rectificar su asimismo concluyó que son los clientes los que tienen que pagar el impuesto de las hipotecas un grado ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 8 05:05 ya ven S

Voz 2 05:07 servicios informativos

Voz 10 05:16 en la Cadena Ser

Voz 11 05:19 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:24 diez y cinco minutos de la mañana una hora menos en Canarias muy buenos días viernes once de enero siguen ustedes escuchando Hoy por hoy desde Valladolid desde el Patio Herreriano el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid aquí estamos rodeados de amigos de obras de arte el público en fin que nos acompaña es una obra de arte también hay otras grandes artistas españoles como Genovés Guerrero Arroyo Valdés Tapie estamos hasta diez obras de Tàpies ahí hay en este museo estamos aquí justo la misma semana en la que el nieto de Tàpies se presentó al programa de soberana de Tàpies buscaba allí no se su musa su lienzo donde guardar los pinceles y no sé si estoy siendo demasiados útil bueno el caso es que piensa sabía piensen ustedes uno de los grandes genios que están este maravilloso museo en Valladolid vamos a recordar qué es lo que decía como como contaba en muchacho

Voz 12 06:32 inquiere las abuelo de pues yo lo que debía pues no está hombre consumo vidas no dura la cosa de la que hacia el creo más de un hasta apto en verle siempre estaba ahí en su mundo en su pelota no hay verá ex

Voz 1995 06:54 te estoy convencido de que ustedes ahora cuando salgan de aquí vayan a ver las obras de Tàpies Liébana admirar más echaban a decir madre mía de nombrar al menos mal que ya les aviso que le ha pasado al muchacho lo que a Susana en Andalucía en segunda fila

Voz 13 07:10 estamos aquí porque este sonido

Voz 1995 07:15 es el sonido que nos ha traído hasta Valladolid está maravillosa ciudad Bella Cal estamos aquí con motivo de la concentración de motos más grande de este país que se llama pingüino los que ya da ya el nombre da una pista desde hace treinta y seis años grupo de locos maravillosos en inconscientes sepultaron en un pinar a compartir lo mejor que tenían su pasión una pasión que a día de hoy continúa a pesar de todo sobretodo del clima pero recordarles que estamos en plena ola de frío acaba de contar nuestro compañero Antonio acaba de decir que en Guadalajara están en alerta naranja y muchos piensa que mala suerte no el coño haber hecho esto Julio César la mala suerte sería que en julio tuvieras una ola de frío en Valladolid los moteros son gente muy especial los gustan mucho los moteros ese espíritu sólo sólo un detalle que simplifica bien quiénes quiénes esa gente los moteros en carretera Nos saludamos movimiento sutil con la mano con con los dedos con la piernas dieta están adelantando todavía diario hoy la moto conserva respeto por el igual valores como la amistad y la solidaridad pocos grupos humanos son tan heterogéneos como los moteros no importa la moto ni la cilindrada ni el origen ni el destino este país tiene una gran afición por la moto y eso es así Porque España a pesar de lo que digan todos los días los titulares de prensa está llena de muy buena gente así que hoy estamos aquí para indicarles para reivindicar también el futuro de la movilidad ya saben ustedes que en todas las ciudades están cambiando en todas Valladolid Madrid Barcelona Sevilla Bilbao todas las ciudades este país están tenido que el futuro de la movilidad pasa por una ciudad más sostenible más eficiente y esos planes no entra la moto la moto muchos lugares parece que simplemente es un vehículo a motor más no es lo mismo una Vespa que un tractor los exactamente la misma así que vamos a dar de esa de esa nueva movilidad en fin no sabe que estamos en Valladolid no sólo estamos en un sitio maravilloso rodeado de amigos de Pingüinos es que además lo crea no es viernes no ha sido fácil ni sencillo pero no ha sido imposible es viernes el viernes es la zanahoria atada al palo de la vida crece cuando acierta a dar un mordisco hemos hecho debido a la primera semana laboral del año no todos pueden decir lo mismo recuerden esa estadística que les contamos que afirmaba que esta semana con más probabilidades de morir de todo el año Carlos digo yo amigos han ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dice demasiado en su favor el nuevo año no hemos cambiado el propósito seguimos recibiendo sus propias versiones de esta canción no es fácil pero la gente es maravillosa nos envía hoy por hoy arroba Cadena SER sus versiones versiones como la que vamos a escuchar a continuación una versión con su batería su Guitar

Voz 11 10:41 a su pandereta

Voz 1995 10:57 es Miguel Aguayo y su banda que nos manda esta maravillosa Miguel desde hoy a pasar olimpo de los carodistas favoritos recuerden hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com llega el momento que muchos de ustedes están esperando los ex llega el momento de saludar a mi buen amigo sueco Otón calen que bajado aquí no se lo esperaban así lo esperaban más más nórdicos más fino más bajo más bajo la cola tiene padres le han construido así yo recuerdo que lo contaba muchas veces nada más que él más extraño que oído es una vez a una señora que dijo Tom en la radio pareces más gordo esto es verdad y no me acuerdo como he contestado esto porque era difícil de verdad no me ocurría nada que contendrá Barrio eh vamos al lío son las diez y doce minutos una hora menos en Canarias bajamos a música porque ha llegado el momento que debamos toda la semana preparando eh Nos gustan las motos somos muy fans de la motos Nos usaron motoristas en su está Pingüinos pero seguro que ustedes alguna vez han sufrido Sutton verano las ventanas abiertas ese chaval que Espino y le ha puesto un tu barro que hacen mucho ruido esto lo han vivido con nosotros verdad pues sí lo que podemos llamar una canción protesta hay alguien que sea de comida hasta que se ha decidido hacerles una canción que queremos que hoy sea la canción que de calor a España que está emita una alerta naranja que no es que vaya hay ciudadanos apartar convoca Guadalajara es que hay es que hace frío en España así que lo hemos ensayado querido público no vengan ahora a dárselos sorprendidos vamos a celebrar las votos a nuestra manera

Voz 15 13:00 los miedo no todo no

Voz 11 13:08 dentro

Voz 1995 13:09 hace un momento vamos momento para la Historia en Hoy por hoy en un fantástico Museo de Arte Un público ya con una edad en una radio de prestigio cantando esta era la base de la felicidad es la incoherencia verdad Rosa Márquez

Voz 11 15:21 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 15:28 como les decíamos estamos compartiendo una experiencia extraordinaria a la trigésimo sexta XXXVI edición de la concentración de Pingüinos queremos fijarnos en un dato este año esperan superar los treinta mil inscritos en esta concentración esto supone algo más del diez por ciento de la población censada en en esta ciudad diez por ciento aproximadamente así que en un fin de semana un diez por ciento más de gente en esta ciudad pocos eventos en España pueden presumir de esa asistencia y menos de la fidelidad

Voz 19 15:57 el buen rollo de los asistentes

Voz 1995 16:01 durante este fin de semana el rector el el el mánager baranda de toda esta gente va a ser Óscar Puente que es el alcalde de Valladolid han muy buenos días horas de Ashton no gracias por estar con nosotros mi enhorabuena por empujar una iniciativa como la de la de Pingüinos ese extraordinario lo que va a ocurrir aquí este fin de semana

Voz 8 16:26 sí bueno forma parte de lo que denominamos señas de identidad de una ciudad en este caso pues tenemos unas cuantas Si Pingüinos es sin duda una de ellas las motos en enero forman parte ya de nuestro paisaje eso es muy querida son muy bien recibidas por la gente y aunque bueno como habéis subrayado al principio también generan alguna que otra molestia yo creo que las molestias te llevan bien y la gente se adapta muy bien

Voz 1995 16:49 a ellas como se nota que usted político e Alice durante el año yo creo que ha hallado alguna que otra molestia la canción que hemos cantados

Voz 8 16:58 durante el año yo creo que esa canción puede ser perfectamente vanidad pero este fin de semana estamos nuestra usted en moto no no no sé pero tampoco tampoco tampoco yo tengo fama de de de ser bastante directo y bastante dentro ser bastante sincero pero que dice

Voz 1995 17:17 miles y cada día más a esa profesión suyo la la política cada vez sobre todo porque los obstáculos llegar a la gente hay una película esta mañana Pepa hablaba de ella maravillosa extrema Brexit que cuentan como la nueva analítica la nueva forma de procesar datos a través de la red sociales cambia de nuevo el ejercicio que que usted entendemos de Santoña con colegir vivirá y con compasión pero que difíciles lo suyo

Voz 8 17:43 bueno yo creo que nunca ha sido fácil ahora el problema es que hay demasiado ruido hay nuevos medios de comunicación como son las redes sociales en las que bueno pues los códigos son distintos pero yo creo que en esencia la política es la misma en la misma de siempre y creo que hay políticos de distinto tipo unos que que venden motos y otros que hemos renunciado a ello

Voz 1995 18:04 pero sí puede ser Debra lo entendemos todos ya somos mayores se puede de verdad ejercer la política sin vender motos sin contar algo sabes que bueno ya veremos después se puede

Voz 8 18:15 no se puede sino se debe en los vecinos de Valladolid lo entenderán muy bien aquí a que hay una moto que durante mucho tiempo se nos vendió que era el soterramiento del ferrocarril bueno algunos hemos renunciado a seguir vendiendo esa moto no porque entendemos que no tiene ninguna base que no es factible que no es viable y por tanto no no vale la pena desde el punto de vista responsable seguir vendiendo a moto yo estoy convencido de que puede tener un rédito electoral venderla no pueden seguir contando algo que mucha gente quiere seguir oyendo pero creo que es mucho más responsable actuar de esa manera ahí yo por lo menos se optado por esa por ese camino a dónde nos lleva bueno veremos pero en todo caso creo que esa es la actitud que tiene que tener un político serio

Voz 1995 18:55 seguro que recuerda usted usted además forma parte de la ejecutiva de su partido recuerda la imagen de Isabel Tocino sino recuerdo vestida de cuero sobre una moto en la ejecutiva del PSOE hay mucha Montero

Voz 2 19:06 pues la verdad es que no lo sé no lo sé

Voz 8 19:09 yo tengo una relación

Voz 2 19:11 personal muy reciente con la mayor parte de los

Voz 8 19:14 miembros de la ejecutiva salvo con Cristina Narbona que la conozco hace dieciocho años no resto les conozco menos si me da la impresión de que pocos moteros ahí

Voz 1995 19:23 y este fin de semana la ministra de Turismo Reyes nosotros supuestamente va a venir a

Voz 8 19:27 si viene Reyes es de aquí desde Valladolid desde Ataquines de un pueblo de la provincia viene la recibiera multiplicada si va a venir yo creo que va a venir a todo yo creo estará esta noche en la en la en las campanadas Penguin eras que es un es un acto muy muy bonito y mañana estará en el desfile de banderas y en el desfile de antorchas creo

Voz 1995 19:43 hay que explicar que las campanas eras de la motos sede que con el frío hacen hoy la Nochevieja que comen piñones la soporta

Voz 8 19:54 piñones en lugar de uvas que es el producto de nuestros pinares de nuestra tierra hizo bueno espumoso de Castiella así que con hacemos nuestra nuestro fin de año particular o nuestro comienzo de año particular porque comienza el año de las motos aquí en Valladolid

Voz 1995 20:09 Nos preocupa ya que hablamos de motos Si al comienzo programa hablamos de esa movilidad e las motos tienen cabida en las en las grandes ciudades porque todos los planes pasan por grandes pistas para las bicis fantástico en ningún pero ninguno de ellos pero parece que la motoras simplemente un vehículo con motor y como lleva motor a partir de ahí tiene la misma penalización que un camión de de veinte toneladas son vehículo con motor

Voz 8 20:34 es un vehículo que ocupa menos espacio tanto en movimiento como como una vez que se aparca por tanto tiene que tener también es cierta prioridad nosotros aquí en estos tres años y pico de la mano de las propias asociaciones de moteros hemos hecho algunas cosas que nos venían demandando no la pintura por ejemplo ahora es antideslizante que es importante para que no se caigan hemos puesto los puestos adelantados en los semáforos para que puedan rebasar a los coches y salir primeros fije le da una cierta prioridad porque entendemos que es un vehículo que merece un poquito de de apoyo

Voz 1995 21:03 de es ver aquel el objetivo es la contaminación es acabar con la contaminación denunciaba Ecologistas en Acción que la ciudad de Valladolid como muchas otras que es una de las grandes peleas de las importantes y ese es el futuro de vamos a David porque a veces los los titulares de prensa las emergencias políticas los llevan a dos lados pero lo que se trata es dónde vamos a vivir donde van a vivir mis hijos Si el año pasado en dos mil dieciocho la ciudad rebasó durante ciento dieciséis días eh la contaminación los índices de ozono recomendados por las autoridades sanitarias que vamos a hacer con eso alcalde sea la contaminación es un problemón sí bueno

Voz 8 21:39 Valladolid tiene un protocolo de actuación de hecho bueno los vecinos lo conocen bien porque en dos mil diecisiete cortamos el tráfico del centro ocho días que puede parecer una cifra baja pero a ver cuántas ciudades lo han hecho el año pasado que tuvimos una climatología un poco mejor lo hicimos en tres ocasiones estas cifras que se dan no son exactas no que lo lo los niveles hay que valorarlos en función de listo

Voz 0048 22:04 estos baremos y lo cierto es que nosotros cuando hemos

Voz 8 22:06 el grado dos días consecutivos esas cifras lo que procedemos esa al al corte del tráfico nunca permitimos que que los niveles lleguen a superar los los máximos que permite la Organización Mundial de la Salud porque entendemos que lo prioritario es la salud de de los vecinos y por tanto en esto actuamos de una manera muy sería muy comprometida de hecho bueno mi concejala de Medio Ambiente que es la que toma estas decisiones es militante de Ecologistas en Acción y por tanto se toman muy en serio el tema el tema medioambiental

Voz 1995 22:35 te va a ser uno de sus compromisos porque nada hay elecciones este año va a tener mucho trabajo dentro de unos meses hay elecciones todos los españoles acudiremos en ese super Domingo que no sabemos si va a ser súper súper domingo sólo súper Domingo

Voz 8 22:47 yo creo que no va a ser súper súper yo creo que va a ser sólo súper pero en todo caso las elecciones a preparan el mismo la misma noche en la que se celebran ya cuando uno sale ahí a leer los resultados ya está lanzando un mensaje que tiene al final una trascendencia electoral y a partir de ahí trabajar nosotros hemos estado trabajando en estos años íbamos a las elecciones entendemos con los deberes hechos como los buenos estudiantes sólo a repasar eh espero que no tengamos que estudiar mucho antes de las elecciones tiene Castilla

Voz 1995 23:18 maravillas de esta ciudad tiene insisto este museo en el que estamos es un museo maravilloso no lo cuentan permítame no quiero deberá parecer impertinente los acabaría conoceros pero no lo cuentan bien hay una parte donde eh Castilla entera he como yo estamos en Valladolid hablemos de Valladolid pasan muchos lugares de España porque al final a la información culpable nosotros se concentra en Hoy nieva en la Gran Vía es una edición siempre no sé qué ha pasado en Cataluña ahora tenemos en Andalucía lo que tenemos esto no no no hablamos pero podríamos qué pero nunca hablamos de lugares como Valladolid no sé si es que ustedes no lo cuentan bien a nosotros pero deberíamos poner foco más a las cosas importantes

Voz 8 23:59 bueno va un poco con nuestro carácter eh tenemos cosas muy buenas pero presumimos poco ellas no hay otros sitios en los que con menos Patri patrimonio con menor riqueza convenios el puntos de interés pues venden mejor no vende Lamothe venden la moto bueno venden el producto no en este caso pero sí quiero decir una cosa Valladolid es una ciudad es la ciudad que más ha crecido en turismo España en los últimos tres años consecutivos dos mil dieciséis dos mil diecisiete y dos mil dieciocho hace tres años éramos la cuarta ciudad en recepción de visitantes y pernoctaciones en Castilla y León que hoy somos la segunda sólo no supera Salamanca que bueno por el momento juega en otra liga porque es una ciudad que hay que reconocerlo pues que es toda ella un monumento no pero Valladolid está creciendo mucho y este museo es un ejemplo este museo ha pasado en dos años de tres en mil visitantes al año a alcanzar los cien mil este año no por tanto hay cosas que se están haciendo pero es verdad que en esta materia venimos pues de muy abajo iba dimos con el lastre de nuestro carácter es ese carácter austero que que nos impide a veces vender lo que lo que somos lo que tenemos pero vamos a tratamos ahora de venderla lo máximo posible

Voz 1995 25:03 Lendoiro fíjese pues claro del turismo pero el gran problema uno de los grandes retos que tiene Castilla entera Valladolid la despoblación desde fue Sergio que acuñó el término la España vacía hay en España que se va vaciando ya donde sólo llegan turistas que van a vivir unos días con el triple que fantástico bueno pero a comer unos restaurantes van a visitar presidios pero qué hacemos para retener a la gente para que Valladolid siga siendo no Valladolid Castilla e Ipad tanto en muchísimas ciudades de mucha gente que los está escuchando ahora mismo queremos para que la gente se vaya

Voz 8 25:35 pues yo voy a decir una cosa que no va a gustar seguramente en el ámbito de la comunidad autónoma pero yo creo que Castilla y León debería apostar más por Valladolid eh lo hemos visto en otras comunidades similares como puede ser Aragón me en las que hayan tenido muy claro que la apuesta tenía que ser Zaragoza muchas veces en esta comunidad autónoma tenemos un poco la idea de que eres más emigrante Si tienes que irte de de de Zamora a Valladolid que si te tienes que ir a Barcelona o a Madrid yo creo que hay que romper eso es decir Valladolid es un pueblo que tiene mucho potencial en el que se debería apostar por su ubicación por por su desarrollo industrial que ya tiene Icon eso yo creo que sujeta haríamos mucha más población en Castilla y León que signos dedicamos a dispersar esfuerzos que luego pues yo creo que no tienen ninguna rentabilidad yo creo que los recursos públicos son muy escasos cada vez más ellos emplean bien o no no dan resultados la forma de emplearlos bien desde mi punto de vista sería apostar muy fuerte por una ciudad como Valladolid por la ubicación que tiene el potencial y el desarrollo que ya tienen

Voz 1995 26:36 fíjese que estamos dando de

Voz 8 26:44 ha venido perdón en abonos afán del alcalde número uno en Burgos no estarán aplaudiendo y en en Palencia pero

Voz 1995 26:52 está apostando que sigue que no tiene micrófono esto la radio se lo ir malamente pero fíjese tiene

Voz 8 26:58 la fan número uno es mi madre no la veo por aquí

Voz 1995 27:02 pero hemos está hablando e insisto elecciones de escalar encima de la mesa tiene que tenemos que plantear cuando lleguen las elecciones usted te lleva con los deberes hechos tenemos que plantear los retos de futuro de verdad que tienen que ver con el lugar donde vamos a seguir el paisaje el entorno la contaminación la sostenibilidad de la propia ciudad tiene que ver con la despoblación yo me voy dato que es un dato a secas y a partir de ahí que cada uno extraiga sobre su su conclusión casi uno de cada cuatro vallisoletanos tiene más de sesenta y cinco años hay el doble de mayores de setenta que de menores de diez esto el futuro no lo sostienen así que vamos a ponernos a trabajar vosotros confiamos en lo que usted dice pero también depende de nosotros de perfil a las decisiones son nuestras la de los ciudadanos eh no sé si aprovechando que están aquí los Pingüinos el momento de repoblar Castilla así que

Voz 8 27:48 yo hago una cosa él yo celebro bodas todas las semanas y a los que veo jóvenes les invito a que incrementen el padrón y los rejuvenece van a lo que es lo más pronto posible no hay paraíso este es nuestro gran problema nosotros pues mira hace veinte años veinticinco cinco años Valladolid tenía ciento veinte mil personas entre los quince y los treinta y cinco años hoy tiene sesenta mil es decir que en veinticinco años la mitad afortunadamente hemos corregido una cosa que era el saldo migratorio ahora mismo nos llega un poquito más de gente de la que se nos va pero tener es el saldo vegetativo que es el que nos está haciendo perder población es decir se nos muere más gente que la que nace y ahí es donde está el reto es un reto de una sociedad europea envejecida que apuesta poco por la natalidad que necesita mejores servicios públicos que necesitan mejores mejores fórmulas de conciliación de la vida familiar y laboral porque ahora la gente no quiere sacrificar su desarrollo profesional

Voz 1995 28:40 oye decirle para el Tenerife pero hay que variar el discurso sobre la inmigración también es decir a ese discurso hay que cambiarla

Voz 8 28:45 bueno lo tendrán que variar los que los que lo los que están ahora eh sobre todo de utilizando la la la migración la inmigración de una manera tan irresponsable que una Europa envejecida no sea consciente de que la inmigración es una oportunidad en un riesgo es algo aberrante es decir es lo que pasa es que se maneja en los miedos se maneja las fobias e Luise utiliza a la gente que peor lo está pasando para decirle que los que vienen de fuera vienen a quitarles el empleo vienen a quitarles las ayudas públicas se llegan a decir barbaridades como que los inmigrantes ilegales reciben ayudas públicas esto es una falacia absoluta

Voz 1995 29:19 se venden motos alcalde se venden muchas motos eh a ver le voy a decir seguro que todo bien para ver será de Calais Valladolid es fácil pensar que esto es una ciudad maravillosa a buena es decir que tiene mérito lo suyo pero da palco al pie

Voz 8 29:32 las solar

Voz 1995 29:34 edad de una ciudad como Valladolid hola Óscar cuente ilustró pésimo señor alcalde de Valladolid muchísimas gracias y mucha suerte con los Pingüinos es el encargado de todo el fin de semana lleve mantita por si acaso lo necesitan los de los Pingüinos

Voz 8 29:47 vamos bien pertrechados tenemos experiencia un placer gracias amigos Dieter

Voz 11 29:54 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 20 29:58 sus padres quisieron que estuviera hecho que fueras con traje y corbata bien peinado bien afeitado que te convertirse en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fuera pero te compras del nuevo crossover fiesta

Voz 11 30:13 pero más rebelde ahora desde doce mil novecientos noventa euros financiado con ese fin de mes condiciones punto es

Voz 11 33:29 yo lo llamo futuro yo no llamo yo lo llamo todos nosotros lo llamamos invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación es La Caixa ahora y hasta el veintitrés de enero Carrefour hincar fue punto es ahorro en todos los televisores portátiles en más de mil electrodomésticos y productos de electrónica Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 34:05 es decir treinta y cuatro minutos una hora menos en Canarias como estamos en la radio vamos a escenificar un paisaje sonoro no estamos en lugar en Castilla y León cuando llegue

Voz 27 34:17 invierno suena así una lluvia

Voz 1995 34:28 sí ya algún motivo que nos está escuchando cuidó que ahí está apretando el cierzo con la moto que eso hay que agarrarse a la moto donde jugamos al desde ese viento

Voz 2 34:47 y desde las cuatro de la tarde más o menos sonará

Voz 1995 35:01 así suena los verdaderos Pingüinos dos que cada año se concentra en Valladolid para rendir para rendir tributo a una pasión no son moteros como moteros un genérico Ellos son la moto ensimismado a partir de hoy hasta el próximo domingo Valladolid Valera gasolina a buen rollo ya hermandad mermando a que se pagan en el mundillo de la moto uno de los más peculiares que existen se esperan insisto a pesar de la ola de frío más de treinta mil moteros los hoteles de la ciudad están colapsados pero miles de ellos van a dominan el pinar es la mayor concentración motera de España treinta mil moteros y cada modo pues va a encerrar una historia porque viene gente de todo el mundo tiene gente de Manchester ayer viene gente de Madrid muy exótica como es el caso de José Manuel Rubio es asturiano creció en Francia pero reside Madrid José Manuel de José Manuel es uno de los sí sí sí sí irresponsables de de Pingüinos

Voz 0048 36:01 sí prácticamente somos honores responsables como tú bien dices que que formamos un grupo nos dedicamos a disfrutar organizando esto quiere compartirlo con todos los que Icomos a

Voz 1995 36:13 pero como empezar esta vez lucha Akin se les vamos a ir en pleno mes de enero a Valladolid a Castilla hacer aquí se le ocurrió

Voz 0048 36:23 estos son unos benditos locos que allá por los años ochenta tienen la descabellada idea de juntarse todos a disfrutar del frío de Castilla en un pis

Voz 28 36:32 claro

Voz 0048 36:33 a pasar un fin de semana a ver si son capaces de aguantarlo fruto de aquello pues aquí estamos todos entonces un mes de ochenta y dos trescientos cincuenta trescientos sesenta benditos locos pues se juntan a Camps

Voz 1995 36:47 Argentina de ahí no importa ni la moto ni de dónde vengas de quién seas ni el trabajo que tenga ni no importa absolutamente nada salvo el buen rollo la

Voz 0048 36:57 el el el vehículo con el que te vas a desplazar pero el buen rollo ese conjunto de la gente que se juntan y opinar la moto ya es algo independiente no se deja aparcada hay ya hacemos las hogueras en oponemos con las barbacoas sentemos un tipo de actividad que en conjunto unos nos satisface

Voz 1995 37:14 no ya ya tiene que gustar a ocho habéis estado habéis llegado hasta las quince debajo

Voz 0048 37:19 pero el año ochenta y cinco así que te grado bajo cero

Voz 1995 37:22 este año sólo desespera menos cuatro

Voz 0048 37:24 hace calor

Voz 11 37:27 un año

Voz 1995 37:30 que de quince bajo cero en el año ochenta y cinco quince va a ser los vamos a poner un ejemplo de esos locos maravillosos que llegan hasta aquí es Jorge Barragán Jorge muy buenos días hola qué tal

Voz 27 37:40 buenos días

Voz 1995 37:42 Jorge viene con la moto desde Tenerife

Voz 27 37:45 eh

Voz 1995 37:45 que sea tu marca esté en un barco cuando el domingo El domingo pasado seis de un barco

Voz 27 37:53 si el domingo pasado y tuvimos ya la el primer contratiempo la naviera nos dijo que que bueno que tenemos que ir desde Tenerife hasta Las Palmas eh en un barco entre islas quedarnos que haya dormir la noche del del domingo y el lunes por la mañana que saldríamos para

Voz 1995 38:12 ahora vuelva el barco tarta como cuarenta horas aproximadamente Malí llegas a Huelva con la moto si llegaba

Voz 27 38:20 los abuelo ha con la moto el lunes si no recuerdo mal a las eh no web no perdón a las ocho y media de la noche da y nos vamos a dormir evidentemente porque ya la hora que llegas llegas hecho polvo eres tú tapiz

Voz 1995 38:36 ah sino coges directamente después de cuarenta y ya entonces a este noble no la dilación

Voz 27 38:43 es muy bueno es muy bueno pensábamos coger la moto directamente pero dijimos nada qué necesidad hay de sufrir más Marie de Huelva te vienes directamente esta vez sí devuelva directamente a Valladolid bate récords

Voz 1995 38:56 Nos

Voz 27 38:57 por una parte la ola de frío que tú eres de Tenerife son dos polos opuestos de contando que el que el sábado ahí podíamos estar bueno la zona que hoy bollos fría e la lagunas Cristóbal de la Laguna pero el la en la zona sur puede eso podía estar allí a unos diecisiete dieciocho grados tranquilamente vale pues de interior

Voz 1995 39:17 el diecisiete de arriba y los cuatro abajo hay un poquito diferencia que espera Atila la mejor aquí

Voz 27 39:24 bueno la moto es es una vía de escape yo pienso una vía de escape para para casi todo el mundo y es una manera de de de bueno de de disfrutar eh hay muy buen rollo hay un rollo muy familiar aunque la gente pues bueno

Voz 0048 39:39 no

Voz 27 39:40 te voy a veces con unas con unas pintas un poco extrañas no tener en con los con los chalecos cómo podemos seguir los Cousteau Mer sólo Riders polen pueden ir de otra manera Cousteau meros es decir los que gustan las motos Kus Custo

Voz 2 39:54 no como él me mi caso entonces bueno

Voz 1995 39:57 cada uno tiene tiene un poco su su estilo no

Voz 27 40:01 moto Custom pues bueno es una moto más de paseos una moto más para salir a a disfrutar la la moto la los que le gustan las erres

Voz 0048 40:09 no

Voz 27 40:10 es otro tipo de las tierras son las motos grandes

Voz 1995 40:13 corre corre va aquí da igual perdón da igual José Manuel L R una Vespa un hombre

Voz 0048 40:20 eh del tema de de las motos en la SER fe distintas clasificaciones tú que tienes experiencia en esto si te gusta el con el paso de los años pues procuramos coger Montoya ya un poquito más cómodas y que vayamos un poquito de pie pero esto es por la edad estos pues la edad los problemas que tenemos de las espaldas yo tengo dos horas retraso en verdad

Voz 1995 40:39 es decir se ha visto en los que no vayan en moto fíjense que las motos estas así grande son como un asiento de casa un sillón con dos ruedas bajo fijen conforme van creciendo vean la relación que hay entre la edad del que va subido y la modo que sí sí ya verán como las justo en va imponiéndose tipo reposapiés Le falta la moto sea así pasta como en casa tumba en You cuando salía por la noche mi padre me decía pero que hacéis que hacéis por la noche el tanto rato yo voy a hacer ahora de padre es decir que hacéis ella hasta las cuatro de la mañana en el Pinar conversamos conversar sin más a otra gente

Voz 0048 41:18 qué harías tu pues conversamos conocemos gente que viene de de todo el mundo tenemos gente tenemos un vino te Alberta Canadá conoció a un señor de Valladolid que estaba de conductor en un camión allí el de Valladolid presumiendo de eso de su capacidad es castellana dice donde más frío hace en Europa es en Valladolid tenemos la concentración más importante del mundo la concentración de invierno más importante del mundo por la provincia referente que tenemos no

Voz 1995 41:48 el de ganadas es lo que yo recalará lo que hizo

Voz 0048 41:51 cogió una BMW que tenía la cargo de maletas se cruzó todo Estados Unidos bajó a Boston embarcó la moto se fue Alemania bajó hasta Valladolid y cuando llegó aquí estábamos precisamente era era tal día que hoy viernes por la mañana

Voz 1995 42:08 parejo

Voz 0048 42:09 aparece me están preguntando de de otra emisora cuál es el pingüino pero que había venido además lejos el nombre todavía no tenemos una estadística ni sabemos exactamente quién me doy la vuelta Hyypia una matrícula Canada admitió espera un momentito hacer cual suele digo Baby Froome quitar y me diste Canada yo nunca nada Alberta con una cazadora de cuero ligerita yo una camiseta debajo ese quitó la cazadores dicen me siento defraudado porque no hace el frío que yo pensaba y hay miedo a nada más

Voz 1995 42:47 eh le venía impidió el libro de reclamaciones no

Voz 0048 42:52 prácticamente se imagino ahora mismo

Voz 1995 42:55 hay un canadiense que cegó Valladolid eso es trópico sea ahora mismo simple seis siempre está pensando si tenemos al teléfono los está escuchando alguien muy importante con un apellido él también muy importante en el mundo de de las motos que Nieto muy buenos días qué te estás ahí sí

Voz 0913 43:15 oye ahora no lo tiene

Voz 1995 43:18 que Gelete encantado de saludarte estamos hablando con con Pingüinos con con estos locos maravilloso tú y tu familia tenemos mucha relación con esta gente verdad

Voz 0913 43:27 ponemos sacudido en la que yo el año pasado creo recordar que estuvimos allí muy bueno ha ido creo que es una de ellas durante el oro y luego pues evidentemente también está Pablo un sí o sea que hemos estado todos los que en el punto de la moto no estaba allí

Voz 1995 43:44 y que cuando llegaste aquí viendo este maravilloso opinar con miles y miles de motos con ese desfile que hacen con las banderas esto es decir es es muy difícil ver algo así en cualquier lugar del mundo sea es es realmente extraordinario

Voz 29 44:01 sí la verdad que sí

Voz 0913 44:03 se vive allí con lo cual no de una manera especial y la moto si yo creo que vive en todos los sitios de una manera muy especial con lo cual pues bueno la sección es es es especial también lo que sucede allí pues es especial de a mi se me pusieron los pelos el punta la verdad es que disfruté mucho viendo a tanto motero a tanta gente que le gusta el campeonato del mundo de motociclismo bueno eso es muy mundillo te voy a contar

Voz 1995 44:32 desde luego el el año pasado como tú cuentas la concentración igual le otorgó el pingüino de oro Ángel Nieto aquí hubo un gran homenaje para el ya este año el pino el circuito uno de los tengo unos valores para el circuito de Jerez que ahora ya tiene el hombre es el circuito de Jerez Ángel Nieto en claro a tu familia Gelete está vinculada a las motos desde desde siempre que tú ya tienes otro tipo de de retos los chavales cómo ha evolucionado ese mundo de de la motores es mucho más profesional que nunca

Voz 0913 45:03 sí bueno la vida lleva algún firmando aglutinando así que la moto también ha evolucionado ahora tenemos muchísimos pilotos bueno que luchan por el Mundial Si bueno creo que las cifras de nuestro país son escalofriantes así que pues bueno que te voy a contar qué es hemos un momento increíble que los circuitos han mejorado muchísimo la sequía los cascos y bueno pues nada que ver con la época mi padre yo en la mía pues eso un poquito más recién tengo que ya también ha habido curarse municipios y unos cambios a mejor y bueno yo creo que el Mundial está fantástico además

Voz 1995 45:42 es dificilísimo hablar de la moto en este país no de que no venga a la cabeza la figura del grandísimo Ángel Nieto Gelete es el tema principal de la escudería Ángel Nieto su nombre vinculado uno de los grandes profesionales de la moto de este país Gelete un abrazo muy grande no podíamos estar aquí no llamarte un abrazo muy grande

Voz 0913 45:59 muchas gracias un abrazo grande

Voz 1995 46:03 no vamos a ir corriendo con nuestro compañero de Radio Valladolid Mario la gente que está en la explanada desde la antigua Hípica Militar nos está escuchando y vamos a hacer una foto de el de lugar Mario muy buenos días buenos días

Voz 1496 46:16 pues sí estoy en la plaza central de Pingüinos cerca de la Gran Carpa que va cobijar a la colonia de pingüinos que ese es el nombre exacto de los Pingüinos en grupo lo he mirado en la Wikipedia no te creas que de momento son unos pocos sonó tan pocos porque hace un instante un motero francés ha afirmado la ficha de inscripción seis mil setecientos cincuenta y ocho Se moteros se llama Christoph Colón cosas de la vida y diréis varios está quedando con todos nosotros Christoph von You o no en ese lujo sí bueno y aquí termina la entrevista con él porque este conocimiento del idioma francés eh no sé si es lo que hay dos ex y Christophe que acaba de llegar hace unos instantes es de los que ha pasado la noche aquí en el Pinar que está

Voz 27 46:53 verdad han tenido que echarle valor Toni porque

Voz 1496 46:56 la temperatura ha llegado a seis bajo cero para la noche que viene Se espera algo parecido pero con el caldo pingüino que repartirán dentro el ratito los carajillo sino aumento el chocolate con churros y algún desayuno que están recogiendo compuesto de alimentos constituyentes como huevos fritos y panceta van tirando los moteros que se dan cita ya a esta hora a partir de este mediodía llegará el grueso de los moteros esperan treinta mil como decíais esta noche concierto de la Orquesta Mondragón Nochevieja Pino minera y mañana seguirá la fiesta con los desfiles de antorchas y banderas y otro concierto el de tequila para pasar la noche del sábado al domingo

Voz 1995 47:28 huevos fritos panceta carajillo pues ha dicho José Manuel que agente ahí se calienta con la conversación

Voz 0048 47:35 hombre por supuesto a Juanjo y la ropa que no te quiere la menor duda

Voz 1995 47:39 bueno son unos locos maravillosos Mario luego volvemos a conectar contigo oí conocemos un poco mejor el perfil de esa gente que ya empieza a llegar al pinar que está muy cerca de del Centro de de Valladolid alevosa contigo solamente decir esto es locos maravillosas a Jorge Barragán que acaba de llegar de Tenerife que desde un barco no no al de Canadair digo pero Jorge gracias por iluminar los demás necesita es una pasión hay que compartirla te lleve a donde lleve en este caso aún Pinar muy frío en Valladolid a seguir Jorge gracias a vosotros Manuel decir seis estáis fatal de lo vuestro pero necesitamos más gente como vosotros

Voz 0048 48:18 muchas gracias a nosotros lo que queremos contagiar nuestro buen espíritu nuestro buen hacer disfrutamos haciendo lo que hacemos ir queremos transmitir ese disfrute a todos los que vengan a visitarnos

Voz 1995 48:29 pues gracias por hacerlo no dejes de hacerlo gracias de verdad Manuel a todos los Pingüinos sois unos fenómenos gracias a todos ellas

