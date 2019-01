Hoy por Hoy (11/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 2 00:02 sí

Voz 1995 00:07 toda la actualidad de este viernes de la mano de Antonio Martín Antonio muy conocida

Voz 0228 00:11 buenos días Toni la Comisión Europea abre la puerta a clarificar elementos del acuerdo para el Brexit entre Londres y Bruselas que debe votar el Parlamento británico la próxima semana Jean Claude Juncker acaba de hacer ese ofrecimiento después de semanas en las que desde Europa al mensaje constante había sido que ese acuerdo era intocable corresponsal comunitaria Griselda

Voz 0738 00:27 déjeme hacer se acaba de decir Jean Claude Juncker que en Bucarest ha confirmado que los contactos con Theresa May están buscando garantías para resolver el problema del voto en el Parlamento británico

Voz 3 00:40 son está afectado ni Street Samos consiste ese claxon

Voz 0738 00:44 estamos buscando garantías menos una renegociación para ver qué pasa con el problema de la frontera en Irlanda ha dicho el presidente Juncker que añadido no voy a avanzar ningún detalle déjenme hacer y además azud dado que este próximo martes en pues Mister acaben rechazando el acuerdo pactado

Voz 0228 01:04 en nuestro país el Gobierno aprueba hoy los Presupuestos Generales y Esquerra Republicana confirma que la intención del Ejecutivo de equiparar la inversión del Estado en Cataluña con el peso real de esa comunidad de la economía no va a hacer que cambien de opinión sobre su oposición a las cuentas Marta Vilalta vicesecretaria general de Esquerra esta niña esta mañana en los micrófonos de la SER en Catalunya

Voz 1913 01:23 es que yo no no es que es un gesto es cumplir con lo que dice la ley y además cumplir con algo con lo que se debería haber cumplido hace años simplemente es hacer algo que ya se había acordado no es ningún gesto ningún movimiento que puede hacer variar la posición que tiene Esquerra Republicana de cara a los presupuestos

Voz 0228 01:40 sin dejar Cataluña aunque por otro asunto la Guardia Civil ha intervenido allí dos mil setecientos kilos de marihuana procesada según el instituto armado es la mayor incautación de este tipo de sustancia que ser realizado en España y en total veinticinco detenidos Barcelona han apuntado

Voz 0196 01:54 la investigación de la Guardia Civil empezó en el mes de abril tras la incautación de cuatrocientos kilos de marihuana hay veinte de hachís que iban camuflados en el interior de un camión que llevaba verduras y hortalizas lo localizaron en la yunquera cuando intentaba salir de España con destino a Holanda de hecho la droga se producía aquí después se distribuía también a ese país y al Reino Unido camiones que camuflaba la droga en objetos varios como por ejemplo pub de decoración material deportivo como sacos de boxeo los detenidos son de varias nacionalidades británica holandesa española o rumana moldava lituana brasileña tienen entre veinte y sesenta años y residían en algunas localidades de Costa en Barcelona en Mataró en Castelldefels también en Calafell en la provincia de Tarragona

Voz 0228 02:36 la sumamos que la policía localizado a cuatro menores de edad que estaban escondidos en los ejes de dos camiones que iban a embarcar hacia Algeciras desde Ceuta los chicos tienen entre once diecisiete años iban a ser puestos a disposición de la Fiscalía de Menores además la policía ha detenido también a dos hombres gran los patrones de la patera interceptada el pasado veinte de diciembre en la que se encontraron a bordo once cadáveres once tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 4 03:02 cadena SER Madrid

Voz 0137 03:04 el Gobierno regional mantiene que hasta ayer no supo

Voz 0821 03:07 nada del acoso que durante meses han sufrido dos niños de Usera de trece quince años por parte de otros menores a pesar de que la familia de los niños asegura que denunciaron los hechos a la dirección del instituto hace meses Ángel Garrido

Voz 0177 03:19 sí es verdad que lo que hasta ayer sabíamos es que era la mayor parte de estos

Voz 1995 03:23 vale ni siquiera habrán a ese colegio subrayan un acoso

Voz 0177 03:26 sobre todo fuera al colegio pero como hay abierto un información una información reservada dentro el Instituto por parte de la Consejería de Educación pues aclaremos también todos estos extremos y por supuesto se ha habido alguno fallo alguna negligencia Se tomara las medidas oportunas como siempre hacemos

Voz 0821 03:38 he leído que sigue a la espera de que Pablo Casado anuncie si es candidato o no del Partido Popular a la Comunidad de Madrid dice que está tranquilo aunque cada vez menos

Voz 1995 03:46 no paraban a poner usted con la pregunta todos los días Álvaro para conseguir pero nada nada Vera que no no esperando

Voz 0177 03:52 es una decisión importante que deberá ya no sólo por mí Evra que es una decisión es trascendente para el Partido Popular en general para toda España por supuesto para el de Madrid sólo la decisión de de candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento por lo tanto yo creo que es una decisión que esperamos todos Well pues y con con una cierta impaciencia porque es importante

Voz 0821 04:09 la Guardia Civil ha detenido gracias a la colaboración ciudadana un nombre por quemar contenedores en Humanes se sospecha que responsable de la quema de una treintena de contenedores Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:18 hola buenos días este detenido de cincuenta años de edad era localizado por la Guardia Civil tras un incendio que arrasó tres contenedores el pasado día de reyes en Humanes el testimonio de varias personas así como una grabación de teléfono móvil en el que se vea este individuo con la perfección precipitó el arresto se le imputan varios delitos y se sospecha también de que es el autor del incendio sobre otros treinta y tres contenedores en las calles de ese municipio durante el pasado año

Voz 0137 04:47 tenemos alumbrado ahora mismo en el centro de la capital mucho frío hasta ahora aunque las máximas van a subir hoy a los diez grados en algún punto de la región

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 0282 05:05 cadena SER

Voz 4 05:07 servicios informativos

Voz 1995 05:20 ligar hoy donde estamos ante y cinco minutos una hora menos en Canarias hace frío estamos en Valladolid concretamente en menos un grado bajo cero pero la sensación térmica va a ser bueno menos de quince menos quince grados bajo cero debido al viento que levanten las aspas de su helicóptero del mar

Voz 6 05:40 el testimonio de su discurso el Rey Baltasar de Andoain

Voz 2 05:45 es la persona

Voz 7 05:47 no engordar las después de dejar el fútbol dicen que los Ángeles del Infierno en vez del Papa no corras llevan una pegatina con su cara

Voz 8 05:56 agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 9 06:01 profesor letona

Voz 6 06:07 no le aplaude

Voz 10 06:12 me mira yo creo que es la primera vez que me para

Voz 5 06:16 que me produce le ha molestado no sé yo si si si vemos me molesta porque no conocerme

Voz 1995 06:25 eh el profesor letones el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días hasta que usted ha llegado

Voz 5 06:33 bueno ahí hacen frío de narices no no no no calentitos calentitos

Voz 1995 06:41 no va a dejar usted ya lo verás antes de saludar a los primeros valientes las primeras valientes que hoy hemos seleccionado desde este exquisito público debemos resolver el piensa mucho de la semana pasada que tiene tela eh no voy a leer letona pero

Voz 5 06:55 es muy bien

Voz 1995 06:56 yo les digo que han llegado cientos de mails ni uno solo tiene la respuesta correcta es que es un problema

Voz 5 07:03 muy bonito

Voz 1995 07:05 bueno voy a leerlo lo más rápido que venga durante la Primera Guerra Mundial en una antigua fortificación italiana se descubrió una parte sanas una especie de alabada perteneciente a un célebre capitán francés que murió en una importante batalla así multiplicándose a medida en pies por la mitad de la edad de este capitán por el número de días que tiene el mes en que fue encontrada la partisano y finalmente por la cuarta parte de los años transcurridos entre su desaparición y su descubrimiento obtenemos el número doscientos cincuenta y mil doscientos sesenta y cinco mil quinientos XXXIII en qué año tuvo lugar la batalla con la ayuda de un buen amante histórico se puede encontrar el nombre del capitán francés Gilles de la ciudad italiana en que ocurrió la contienda cientos de mails y ni una sola respuesta correctas

Voz 5 07:51 bueno te volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo estoy su problema es que hay que resolverlo por la vía de las factorías acción porque en el en el en el enunciado no Nos dan datos suficientes como para poderlos nuestra manera de manera que yo les rogaría a la SER que subiera la la solución porque en cuanto la mía bueno entenderla comprenderla iban a más la matemática pero claro Dg6 una serie de cuestiones que hay que vamos a subir la verdad sí suban la solución a social para que esas cientos de gente que ha en con buena voluntad han querido resolver en Hoy no han podido ver lo ven lo fácil que es ir pongan en práctica en sus colegios que es lo bonito la

Voz 1995 08:40 fecha es mil quinientos doce ya les digo el capitán se llama gastan de foie es duque de ilustra de capitán que ganó esos veintidós años la batalla de radio de Rivera en mil quinientos doce es precioso ahora esto no lo adviertan idioma entonces

Voz 5 08:54 pero no la tanto de eso decir que ellos me pregunte usted pregunto los moteros a los a los Pingüinos y verá usted cómo hay muchos que lo si no los los suyos esta noche

Voz 1995 09:04 que sea una de las fogatas de Pingüinos con el problemilla pues sí

Voz 5 09:06 no se puede llevarse corren a gorrazos Ortuella

Voz 1995 09:09 vamos a saludar a una se como hemos llama irresponsables a los Pingüinos no sé cómo calificar a alguien que quiere someterse a las preguntas del profesor letona Esther verdad este nombre Esther muy buenos días

Voz 11 09:22 de Ashton y es una persona feliz estoy muy nerviosa estás nerviosa pero

Voz 8 09:29 dicen que es una vida plena estás bien si consciente previsiblemente en estéreo

Voz 11 09:36 para poner a prueba es emociones

Voz 5 09:40 bueno lo va a poner a prueba ya sabes y no se capacidades lo que hay que hacer es que

Voz 11 09:46 saltar en paracaídas

Voz 1995 09:48 subir en globo y contestar a las preguntas del letón así como con

Voz 12 09:51 tiburones que salvo un poco parecido

Voz 1995 09:54 estamos colas en los enigmas del profesor tomamos claro

Voz 5 09:57 mientras que dices pues si un motero Hinault pues aquí un pingüino porque no tendría sentido que será vallado la moto sube a un taxi durante el viaje no para de hablar hablar y hablar el conductor aburrido con tal tacha es

Voz 1995 10:14 se va a poner espejo retrovisor pila interrumpe

Voz 5 10:17 disculpe dice pero no puedo ir nada porque de nada de lo que dice soy sordo con una roca y audífono no funcionan todo el día decepcionado el motero calla pero luego en su casa se da cuenta que se atisba que el taxista de mintió como supo que el taxista le mintió

Voz 1995 10:37 interesante Esther no sube al taxi se empieza a hablar estas de gire ley disculpe pero no puedo oír nada de lo que dice soy sordo como una roca IMI audífono no funciona ahí está el detalle e piénsalo el contestaba alquilando esté pasando elementos hay que no

Voz 5 10:58 bueno excede este será por desea claro déjame pensar

Voz 11 11:04 me a las a las dos

Voz 5 11:06 viene lo de marca la clase el audífono Lagares es lo que hizo lo bueno bueno o el audífono pues sí que va bien vale cuando llegó a casa este cuando llegó a casa se dio cuenta de que le habían engañado

Voz 1995 11:21 como como los cómo supo que era había engañado

Voz 11 11:25 porque estaba escuchando la radio experto

Voz 5 11:29 hablado de verdad de tranquilidad Esther Abbás haciendo la pelota no basta bueno lo llevó a casa de llevó a casa luego el taxista oyó la dirección de la casa el timón de la que saldrá el que estaba oyendo exacto sí sí habla claro

Voz 8 11:50 una lo mismo cuando me lo dice cuando él lo dicen digo que viene qué fácil

Voz 1995 11:55 no nos hemos traído pero yo y mi palabra que el profesor no semana unos unos diplomas han prohibido un estertor final e impropio toda la semana nuestra unos diplomas al torpe no hemos tenido ninguna no te vale estreses de un aplauso para la siguiente pregunta es el vamos a será blanca que se está haciendo cae más pequeña el asiento está sentada pero cae encogiéndose para otras blanca muy buenos días

Voz 11 12:29 hola muy buenos días después de lo que ha pasado

Voz 1995 12:31 lo que has visto en tú de verdad quiere seguir adelante pero es que

Voz 11 12:35 no tenía el gusto de conocer al profesor letona entonces Dundee o el disgusto la la del desconocimiento si es muy osado aquí estoy valiente

Voz 8 12:47 bueno muy bueno a aguantarlo

Voz 11 12:51 pues vamos pues la pregunta adelante

Voz 5 12:54 en mundo desde los valientes el libro Delirium tremens Shara de unos raza de moteros gigantes muy especial da la casualidad de que la altura media de estos gigantes es diez metros más que la mitad de soltura sin pensarlo dos veces

Voz 1995 13:09 cuanto a son de altos quince metros y a lo loco Esther es los jóvenes como Somos eh

Voz 5 13:18 da la casualidad de que la altura media de estos gigantes desde de diez metros más más que el amistades a la altura ahora bien a a que venga que nos vecino al boli el papel no se vino a estos arraiga humanismo que no vamos a comer el tiempo me doy la solución la altura media de los moteros gigantes de veinte metros que es diez más más de la mitad de su altura la mitad de veinte metros el diez metros en la mitad Bisbal no era fácil verdad

Voz 11 13:51 sí sí sí estoy más ya me hubiera a no se sabe claro

Voz 1995 13:57 yo voy a decir que uno del mismo momentos favoritos de de la Semana Blanca perdón que te Martel Esther esta aquí blancura momentos favoritos blanca es yo tengo las respuestas no entonces hablo con una autosuficiencia la mitades alturas blanca porque me gusta mucho este momento

Voz 11 14:14 pero no con el guión en la mano

Voz 5 14:17 tiene que baila la mano decir vamos a ver uno uno facilón pues muy fácil muy fácil Omega casi casi P es el producto de todos los primos menores de mil cuál es la cifra de unidades de P veo el facilitó

Voz 1995 14:31 letona

Voz 11 14:33 puede repetir por favor cómo nos or cómo no

Voz 5 14:35 no si Pe es el producto de todos los primos menores de mil cuál es la cifra de las unidades de P pues es es es es el producto de todos los primos menores de mil dos o tres vamos a en los menús interior

Voz 13 14:54 cero muy bien y en la que que será muy fácil

Voz 8 15:04 no os voy a contar lo que ha pasado aquí tengo la obligación de Garrido no el rigor tenemos Eto'o

Voz 5 15:13 la letona el sueco me ha pasado largo está haciendo así como un CD con los dedos y el público

Voz 8 15:25 un hombre que me decían que me engaña a distancia tiene tiene guasa

Voz 5 15:32 pero por qué por qué serlo porque es cero hoy ahora doce

Voz 11 15:39 en la que el sueco

Voz 1995 15:43 porque cero porque es señor de letón

Voz 5 15:45 eh porque intervienen el producto el dos y el cinco dos por cinco son diez entonces en el producto tiene que haber un días tiene por lo tanto terminar entero

Voz 1995 15:57 vale los hemos quedado porque igual verdad blanca de señor antes de despedirnos vamos rápidamente con el piensa mucho de la semana esta semana precioso es precioso pero espero que tenga alguna acertante no como el de esta semana entre otras rarezas posibles la palabra rara tiene la siguiente cada una de sus letras figura dos veces la misma curiosidad Se reconoce la palabra tratar otra un poco más larga es agregará puede alguien descubrir una más larga

Voz 5 16:27 por ella

Voz 1995 16:28 este tiene tela eh lo voy a repetir porque tiene tela la palabra rara tiene una rareza posiblemente entre otras gracias posibles la palabra tiene la siguiente cada una de sus palabras de cada uno de sus letras figura dos veces la misma curiosidad Se reconoce en la palabra tratar otra un poco más larga es agregará puede alguien descubrir una más larga de todas sus letras se repitan hoy por hoy arroba Cadena Ser punto con un aplauso muy fuerte el profesor detona gracias

Voz 0282 17:02 cultura hoy con Toni Garrido

Voz 10 17:06 capaces significa intenta mejorar nuestra útil ser capaces de compromiso solidario con las personas con discapacidad escuchen en Hoy por hoy ser capaces quince seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 17:26 su que dice

Voz 1995 17:30 siempre quise

Voz 0137 17:31 Borrell un Dakar en esta cuadragésima primera edición del rally más exigente del mundo ha cumplido su sueño ser la primera persona con Síndrome de Down en participar lo hace con su padre el ex piloto Jacques Barron los dos viven juntos estos días esta aventura de diez etapas hasta el diecisiete de enero en su país natal pero por eso los dos saben que ésta será su carrera tienen el terreno

Voz 15 17:53 es la carrera más difícil del mundo la que muy poca gente determinen si Luca sería la persona de la primera persona con Síndrome haga una esencial que participaría entonces preguntas si que pienso que dice creo que vaya a Lucas ya hace veinticuatro años que luego mirando todo lo que ha hecho de todo lo que puede hacer yo creo que lo vallar no porque sea ni con el darse

Voz 0137 18:12 al cuatrocientos treinta y tres cinco mil kilómetros y una gran aventura les espera

Voz 16 18:19 sabes esa sensación

Voz 2 18:20 ande de cuando te despiertas

Voz 3 18:24 el preocupado bueno

Voz 17 18:27 pues multiplica esa sensación por los nueve millones de euros del Cuponazo de la ONCE por los quince millones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual

Voz 18 18:39 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempo hola qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo que es

Voz 19 18:52 les protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 20 19:06 hoy por hoy

Voz 0282 19:09 Toni Garrido

Voz 1995 19:11 tanto donde estamos no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar con una de las personas más populares más queridas de esta ciudad debo decir de este país Benjamín uno de los jugadores más emblemáticos del Real Valladolid además de tener una muy larga trayectoria como jugador en en grandes equipos de élite está hoy con nosotros Benjamín Nos atraído vino con cuatro coma es el vino Selección Especial para el Real Valladolid Cuatro Rayas

Voz 0282 19:46 otros no lo principal de del Cuatro Rayas bueno ya que ha venido aquí en nuestra tierra nuestra ciudad somos unos expertos aquí bueno yo creo que aspiran al Castilla León representa una tierra de vinos son maravillosos

Voz 1995 20:00 esquí como como uno te vamos a querer que de verdad ha cambiado mucho esta ciudad desde que tú eras pequeño

Voz 21 20:08 bueno sí ha ido evolucionando

Voz 0282 20:11 en una ciudad que bueno mantiene siempre ha mantenido siempre el equilibrio en estos últimos años yo me me criado y nacido en soy de las Delicias y bueno al final en me crea un barrio muy humilde con con mis padres

Voz 22 20:25 es que ya han fallecido

Voz 0282 20:28 mi padre de Bilbao Mi madre de Guinea Ecuatorial como llegan hasta aquí bueno EMI pares fue a hacer eso hizo militar a a Guinea Ecuatorial en aquella época se hacía quince días fueron muchísima gente a hacer allí en Guinea Ecuatorial perdón hizo bueno al final se quedó allí hizo negocio eh bueno conoció a mi madre en Guinea Ecuatorial y luego a partir de ahí estuvo veintitrés años en Guinea Ecuatorial Astún la ciudad en Vini en el que todavía permanece mi tía ay tengo allí familia y luego bueno pues con el cambio que hubo de Macías eh tuvieron que que cambiar de destino cogió a mis hermanos a mis cuatro hermanos vinieron para acá eh bueno fueron a Bilbao allí no encontró trabajo y luego ya instaló aquí en en Cantalapiedra hay en la en la circular y ahí estuvo bueno no estuvo a los demás a los dos hermanos somos creo en las Delicias y hemos vivido bueno pues humildemente con nueve hermanos uno falleció también en paz descanse que también el mayor eh no está nuestro referente ir hemos criado hasta bueno pues hasta que hemos estado

Voz 1995 21:32 eh sigues en contacto además sigues trabajando si os colaborado yo te escucho la SER discurso ir es un hombre con mucha conciencia de dónde vienes de Fitur desde entonces de dónde te quieren también en Guinea te quieren

Voz 21 21:45 sí bueno al final eh

Voz 0282 21:47 Mi padre eh yo jugó al fútbol y además te lo digo eh yo juro por mis hermanos mis hermanas han sido todas de atletismo mi familia siempre hecho ten siempre eh cualquier tipo mi padre no faltaba ningún internamiento es muy importante yo conozco al pequeño tenía ocho años yo empecé en el Club Deportivo Don Bosco en un barrio de Los Pajarillos eh a mí me llamó una persona que bebía jugar en la calle boca antiguamente los no había escuelas de fútbol Se jugaban los portones de la cochera Gijón conmemoró Iván

Voz 1995 22:19 separaba cuando venía un coche sí correcto Ac6 ahora y los servicios sociales te quitan la patria potestad de niños es tu parada en coche ahora te de repente cómo te ves metido en el mundo del

Voz 0282 22:35 bueno el Don Bosco eh la edición mira te la digo era cada día que yo entrenaba me fijaba su vida mi padre yo soy jugar fútbol Mi padre porque mi padre me viera esa realidad Sáez Luiña salía de trabajar se hacía un recorrido tremendo y la circular hasta Don Bosco con influya Kimberly imagínate muchísimo sacrificio ir realmente eso a mi ídolo era lo que me emocionaba no que mi padre me viera jugar ese ratito o esos quince o veinte minutos a partir de ahí me fichó el Valladolid entre en Valladolid hice toda una carrera hasta los diecinueve años que útil el primer equipo y a partir de ahí ya eh bueno pues me pasaba al balompié en el que estuve allí pues mucho años

Voz 1995 23:20 sabes que me acabas de la unidad vamos a compartir con el público deberíamos hacer un programa con los padres de los futbolistas sea con esa gente que se ha levantado un sábado a las seis de la mañana para coger al niño llevarlo a jugar a no sé dónde esperar lloviendo en la grada

Voz 8 23:35 yo ya poco bien pero un partido de benjamines de fíjate Osalan de infantiles ordenando Benjamín de niño pequeño

Voz 23 23:41 Corea deberíamos hacer un programa o proyecto sólo con los padres

Voz 0282 23:46 bueno si quieres contar conmigo estaré encantado cerrar canta porque el tema a los padres y muy fundamental el mundo el fútbol eh sobre todo en los niños pequeños no eh las edades hasta los cadetes hasta los juveniles eh yo te por un consejo en el que creo que los padres tienen que estar callados en la grada tienen que ver a su hijo

Voz 8 24:05 estén bueno hemos visto imágenes esas terribles de los padre

Voz 0282 24:08 en bien porque la vida de un futbolista es una vida muy complicadas muy larga eh un niño por ejemplo con once once años que puede destacar la mejor cuando llega la de juveniles no destaca tanto a lo mejor el que once doce años parece que está un poquito más torpe técnicamente no es tan bueno a lo mejor esos años ilusionado para estar igual en primera división tampoco hay que tener unas cualidades como Leo Messi como Cristiano Ronaldo todo el mundo ve ese referente el jugadores que Juan primera visión por su disciplina no son rápidos pero se colocaba muy bien y sobre todo una profesionalidad brutal no que es el día a día de cada entrenamiento no hace falta tener unas condiciones hay que tiene unas mínimas condiciones pero tampoco unas condiciones impresionante no para llegar entonces el tema a los padres y muy fundamental que al dueño le transmita que haya alegría que haya ilusión que no le contradiga el contra educa en este caso al entrenador que el niño tiene que disfrutan estas edades da igual el resultado tienen que pasarlo bien tiene que haber entre los padres cuando yo jugaba de pequeño presumo de mi padre llamaste lo digo que en paz descanse jamás en la vida me dijo después de un partido nada él siempre me decía tal pasó bien sí perfecto así hasta mi padre todos estos años jamás Cándido a casa a una charlan y me charla dicho absolutamente nada puede salir futbolista o no puede salir purista pero lo que sí puede salir sin una persona humilde

Voz 1995 25:34 pues no tiene no tiene pinta que el padre Ronaldo

Voz 8 25:37 si bien no tiene pinta de Tom calienta que sale todo

Voz 12 25:43 es es interesante lo que dice porque estamos hablando de un deporte que este equipo es que yo creo que destaca demasiado a veces el individualismo de jugadores famosa pero como dice tú entender que el que ante todo en O'Neill que es un deporte de equipo de

Voz 1995 26:00 una unidad de varios personas pues bueno el deporte la vida se es un equipo que no va a ningún lado la famosa frase hemos repetimos si quieres ir rápido que te sólo si quieres ir lejos de te acompañan la vida es un deporte de equipo

Voz 0282 26:13 en jardines e uno no está de acuerdo echó en el vestuario soy muchos momentos compañerismo el entrenamiento el sufrimiento la continuidad el deporte en general es muy bonito es muy sacrificado pero es muy bonito y luego es muy reconocido realmente es muy reconoció sobre todos los valores no a mí mi padre mico con los valores en los que siempre he vivido con ellos sobre todo para mí lo más importante la eh es lo más importa antes es la humildad seas quien seas estés donde estés tienes que cubra tus orígenes barrio tu gente donde tacto ETA criado hombre la vida te cambia no pero nunca de dónde viene ese son homosexuales

Voz 1995 26:52 de que lo diga vino ayer Julen Guerrero y otra que utilizan la misma palabra humildad has dicho claro que hubo una etapa muy importante de tu vida que transcurren en Sevilla donde el gasto una Copa del Rey año dos mil cinco

Voz 24 27:10 en el autobús que vimos ayer que te costó mucho meter en el auto de costo ya colocar el salón de tu casa

Voz 1995 27:18 fíjate ahí está ahí está bastante que da la experincia en Sevilla

Voz 0282 27:21 bueno Sevilla para mí es una impresionante en todos los sentidos tanto la temperatura como las personas como una afición que es la temperatura día que eran los que verán hace mucho calor pero el fútbol es es impresionante dicho las dos aficiones tanto el Betis como la de Sevilla tienen muchísimos aficionados son o del Betis Sevilla no hay un término medio no son de Madrid no son del Barcelona hay mucha afición para una impresionante y el club donde estuve cómo ganar una Copa del Rey no te puedes hacer una idea de lo que lo que es ha ganado dos ir a ganar una bueno vamos fue el Vicente Calderón aquello fue espectacular el cartel era un cartel en el que estaba fuera del estadio me cogidos porque dije bueno una Copa del Rey llegar a una final que nos hace todos los días no no ganar una final ya Alex ya es la leche dirige al que le pasa

Voz 5 28:18 correcto y justo eh

Voz 0282 28:20 cogió Carter dije bueno medievales todos carteles uno que acoger los dos acaso correcto y efectivamente cogí los carteles me firmaron todo desde el presidente Lopera tal tal y tengo los dos carteles guardados Ícaro ahora mismo Mallén muchísimo porque ya no existe Vicente Calderón más todavía cierto bueno de de Sevilla

Voz 1995 28:43 que todo la futbolístico se habla mucho de de una fiesta yo si recuerdan ustedes una fiesta de Halloween una fiesta de la que varias versiones

Voz 0969 28:53 esta es la versión de Joaquín no sabíamos que era Halloween nosotros hicimos una cena de que es verdad que se nos fue de las manos porque se invita muchísimas entre claro que no esperábamos era Lopera por allí no nosotros nos preguntábamos operado a Lopera que invitaba Bollit todo el mundo pues yo lo he dicho nada y a mí me cogió y me dice llamemos aquí era muy jóvenes muy prontito voy a empezar a buscarte te lo bueno

Voz 1995 29:18 en está la versión del propio presidente don Manuel

Voz 25 29:22 me llamó un vecino yo me quiere que ahora mentira llegue allí por las fiestas nada sensacional mujer allí paseándose por todos lados es cuando me vieron entrar Simón todo el mundo tirando a todos los Borbones

Voz 1995 29:35 yo creo que llega el momento en que Benjamín desde su propia versión vamos primero como era Halloween vamos a ambientar no

Voz 26 29:41 qué

Voz 27 29:43 Benjamín

Voz 26 29:46 bienvenido a la nave que vivía Iker a la nave del misterio que pasó en esa fiesta de vamos a ir por partes ella empezamos mal

Voz 0282 30:00 aclara un poquito las cosas es cierto que hicimos una fiesta no pensábamos que era Halloween vimos un color rojo en el calendario hicimos bueno pues este día no viene fenomenal ir recuerdo que los miércoles jugamos un vamos un sábado nosotros sí bueno en este caso el presidente se fue enterando poco a poco

Voz 1995 30:23 como que se fue enterando se fue enterando de que si va

Voz 0282 30:25 es una fiesta no es que le llamaron vecino no le vecino

Voz 1995 30:30 como como la de Gila alguien ha invitado a alguien con

Voz 0282 30:33 correcto ese fue enterando de la situación llamó a a Juande Ramos llamó el gerente llamó es por iré dijo que levantó de la cama dijo mira eh mister vamos a ver dónde están tus jugadores ahora mismo en la cama como va a levantar mi igual la veinte pasa tanto que diciendo tú jugadores va a venir a ver dónde está mi resulta que nada yo salí fuera para revisar un poquito cómo estaba la situación y la música estaba muy altas y estaba muy baja en fin había dos amigas que ya se iban

Voz 1995 31:10 pero cómo que saliste fuera ves y la música estaba baja

Voz 0282 31:12 a ver pero chalé la puerta de la cochera estaba abierto

Voz 1995 31:17 vale tú estás fuera yo salí fuera para

Voz 0282 31:19 sabes que hay que echar un vistacito ser tal cosa habían sido coche tú me entiende hay revisando poquito la gente que entraba y salía correcto lo reviséis no excesivos entonces yo estaba con una chicas que ellas iban allí la única cuarto de la mañana

Voz 1995 31:37 pronto son Frontino tarde tampoco

Voz 0282 31:40 y resulta que yo vi un coche sospechoso con una matrícula que me sonaba mucho aire enemiga amiga oye mira disimuladamente en ese coche que está llamado Izquierda echa un vistazo me da la sensación que hay gente esto parece una película Cristina pero como te lo cuento pero como te lo cuento dice sí sí parece que se están adaptando que no sé qué vamos a hacer una cosa

Voz 1995 32:06 la de verdad

Voz 0282 32:09 por dottore

Voz 22 32:11 el gol que le digo

Voz 0282 32:14 disimuladamente vamos diciendo hacia el coche te vienes conmigo te agarró del hombro iba mulos hacia el coche vamos desde coche y efectivamente buena noche ve amiga criterio eh bueno a mí la camisa la ustedes el toro que el presidente claro dice sale el mismo hombre está usted gerente Luis del Sol bueno yo no Sabinillas vida y me dice nada hombre que venimos una fiesta cita que

Voz 1995 32:54 y claro tiro para dentro

Voz 0282 32:57 yo no he estado pensando en cómo iba queramos de pitar agresoras

Voz 1995 33:05 entonces sin tantos para dentro

Voz 0282 33:08 qué pasa ahí el primero que se encuentra Bornes tuvo un problema con el en en verano ya no estaba en el grupo Ícaro empezaban ya pues había tenía un chalé arriba vamos una escalera una azotea que estábamos todos arriba y la escalera claro cuánto pesa el me hubiera Lopera entra por la puerta Rojo por su parte ha prime esto aparece al presidente el que bebido y al final subió para arriba todo el mundo allí pues se quedó pues su condena a Paola música y la gente nada las chicas y las personas estamos comentando pues sí que es importante la fiesta viene presidente viene está bien gerente de fiestón pensaban que estaba metido de todo

Voz 1995 33:54 en fin es una eh que que bueno que la vida te regale San José

Voz 15 33:58 eh

Voz 1995 33:59 ahora lo recuerdo se pasó mal yo lo pasé muy mal pero bueno basado en ese cuando el pasado veinte años seguimos hablando de el año dos mil uno se han pasado dieciocho bueno es una fiesta ya es mayor de era fíjate si Benjamín es un placer escuchar de es un placer compartir camino con alguien con tu compromiso te hubo mucho en la radio es estar más tiempo la radio

Voz 0282 34:18 yo estoy en el programa de los padres del fútbol

Voz 1995 34:21 no quieres deberíamos encargarle Benjamín los padres del fútbol benjamín tienes una ciudad maravillosa es un placer estar aquí contigo muchísimo

Voz 0282 34:28 aquí

Voz 28 34:41 colecta con Hoy por hoy Price de nuestro tuit

Voz 6 34:45 de vía tus comentarios y Opel lleve mesa

Voz 23 34:56 la Cadena SER presenta el placer escuchar

Voz 16 35:06 Nos gusta porque aparte de espacios allí Antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaban los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno por nuestros padres toda la infancia no es habitual Irene yo a persistir son ya lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho pero son así de estorbar se hacíamos la limpieza por la mañana levantándose a las siete y a eso de las once yo les dejaba Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina almorzaba Musa medio día siempre puntuales ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios no resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda hay silenciosa y como estábamos para mantenerla limpia a veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo a mi se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos entramos en los cuarenta años colín expresada idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa nos iríamos allí algún día vagos y esquivos primos se quedarían con la casa la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor nosotros mismos la voltearía mus justicia solamente antes de que fuese

Voz 11 36:44 demasiado tarde

Voz 1995 36:47 falta tomado Julia Cortázar mil novecientos cincuenta y uno

Voz 23 36:51 la Cadena SER el placer de escuchar

Voz 30 36:56 no

Voz 4 37:03 los viernes Know My Lol

Voz 31 37:07 no se puede quitar tan drásticamente como lo habéis hecho a de un respeto muy dura volver a poner en Líbano es quitan los suavemente

Voz 11 37:16 no

Voz 31 37:19 el toque de corneta con el toque de corneta

Voz 2 37:25 Ortega y Juan Carlos Ortega orcas eso como digamos ojo

Voz 4 37:31 después de El Larguero signos también

Voz 2 37:34 cadena ser punto com

Voz 1 37:36 aisló al Cadena SER

Voz 32 37:45 ayer se me cae el café en el teclado de un ordenador y esta mañana vivo King El Corte Inglés tienen hasta el viernes dieciocho para clientes con tarjeta financiación cero cero cero gastos cero intereses en electrónica electrodomésticos y hogar de nueve a doce meses para pagar casualidad no son las rebajas de El Corte Inglés que están por todas partes

Voz 1 38:08 el dios Messi

Voz 2 38:10 en y José Vicente Dorado nos dieron este paseo

Voz 34 38:13 vamos a la Subbética cordobesa al corazón geográfico de Andalucía vamos a buscar dulces y es con nombre propio desde hace siglos nos situamos en Rute una localidad que destaca precisamente por su

Voz 5 38:23 curiosa oferta de museos dedicados a sabores navideño

Voz 2 38:26 la dónde iremos esta semana que damos este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder reconciliarse con el uno escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 0137 38:47 crea una empresa casa que eduquen que hayan

Voz 11 38:50 los valores que respete el medio ambiente pienso

Voz 2 38:53 luego actuó ya disponible en la web de Podium podcast Vox iTunes Google podcast ahora hay está veintitrés en el Inter fue punto es el IVA en todos los televisores smartphones portátiles en más de mil electrodomésticos

Voz 0282 39:07 nosotros eh

Voz 2 39:13 hoy por hoy

Voz 1995 39:15 el carrito una sopa de ajo a las doce menos veinte

Voz 12 39:21 yo me ayudes una cosa pero yo ante el cordero ya ante el chuletón sopa castellana me encanta es decir tanto favorito eh eso es como

Voz 1995 39:32 ganarse al público fácilmente

Voz 8 39:35 hombre además vamos pende la venta a las osadas Pingüinos estamos en Valladolid y hoy vamos a hablar todo bien hoy vamos a hablar

Voz 1995 39:47 el mejor remedio que hay contra el frío

Voz 8 39:54 David de Jorge muy buenos días pases buenos días

Voz 6 39:59 Gener

Voz 11 40:03 cuidado Hitler aquí la Gastro

Voz 8 40:05 mira en Valladolid si viene fuerte estás hablando conmigo en que no hay nada

Voz 1995 40:10 en contra el frío mejor que un plato de cuchara ya me dirán luego hablamos de de de distintos platos escuchar a ver la cuchara contra el FIES

Voz 0477 40:17 perfecta bueno sin que sirva de precedente Toni Garrido voy a estar de acuerdo en eso se a partir de ahora seguramente no estará de acuerdo nada pero al cucharilla o la cuchara es lo más grande que ha parido Jesucristo Super me encanta la cuchara me encanta garbanzo me encanta el caldo la berza la patata la lenteja o sea todo eso me vuelve loco loco lo quisimos es una alarmante sus eh

Voz 12 40:38 con con la misma cuchara en la mano el TAS ser simplemente de coger la cuchara antes que meterlo

Voz 0477 40:44 por supuesto como los padres de Peter Brueghel esos campesinos así como Gordos que tocan gaitas como con esa especie como de musas así holgadas que entienden lo hocico somos en esos goles como de barro con unas cucharadas gigantes como novelesco total

Voz 1995 41:00 no es que me tocó este tema

Voz 0477 41:03 no me lo pudiese una pregunta al público

Voz 1995 41:05 está aquí con nosotros estas dos mil personas más o menos que tenga que podemos catalogar creen ustedes la tipología del universo general eh en dos porque están los que toman el cocido primero la sopa luego lo garbanzos luego la CAM tilos que toma las OPA todo junto a la vez no de aquí cuantos toman por orden el cocido que levante la mano primero la sopa y luego hoy es una Maire le a la mayoría casi absoluta quiénes toman el cocido todo junto y lo garbanzos

Voz 6 41:43 bueno

Voz 5 41:46 las tres señor

Voz 8 41:50 bien tienen pinta normales no parece ustedes a lo loco a ustedes cogeré la sopa cedidos yo voy a decir que somos cuatro yo hago exactamente eso cojo la sopa el cocido

Voz 1995 42:01 sido el garbanzo

Voz 8 42:03 me dicen aquí porque si mallorquinas un poco raro eso señora pero en fin e todos los cocidos son iguales David

Voz 0477 42:10 me he puesto que no tienen al final una base común que es un puchero una olla podrida como el día que el escritor así del medievo y al final dejando no deja más que ser una hervido no pero lógicamente cada uno meter en esa cazuela sus especialidades

Voz 35 42:25 sus sus bueno pues su su charcutería

Voz 0477 42:27 a su verdura yo creo que al final en el cocido lo que no tiene que faltar es carne fresca y luego una parte de carne curada y luego lógicamente no tiene que faltar el garbanzo yo creo que el garbanzo es lo que no significa todos estamos hablando de intentar salvar España yo creo que de garbanzo va a salvar a España y un buen garbanzo remozado dentro de una de un buen cocido yo creo que le da qué distinguido no llamas esto de comparar me pone muy nervioso no porque yo creo que al final como diría el gran Ignacio pero yo he llegado a comprender ambos cocidos a todos los cocidos cuando los dejas de comparar osea lo que hay que comparar el cocido vasco en la cocido asturiano con el gallego con han levantado cada uno tiene supe cualidad su peculiaridad no y luego otoño si uno es verdad el resto de Hita hay tiene una suerte que se sienta a la mesa y le siguen les sirve en el cocido R recién hecho yo en un orden muy concreto y lo termina con así está maravilloso pero yo creo que en España el noventa y cinco por ciento de las personas ponemos el cocido al fuego en el momento en el que está termina o comemos lo que podemos au la sopa o al garbanzo o la carne y luego hacia toda esta historia es que al final no deja de ser una especie de cuerno de la abundancia no clase guardar en la nevera hiciese cuerno de la abundancia pues fíjate surgen croquetas urgente los garbanzos sofrito que son súper sabrosos en Cataluña el tren chat en fin ese pueden hacer multitud de cosas con el cocido que es barato Tricio por estrenar una nevera insta al alimentándose durante quince días seguidos

Voz 8 43:48 ley lo que categoría hombre quince días no sé si que si yo te aseguro que en casa te juro que estamos quince días cociendo comiendo los subproductos del cocido que son súper variado sea alucina Hay ya

Voz 1995 44:01 aparte yo creo que indican el sitio donde has comidos bueno nos así como es una buena croqueta de cocido y eso está bien eso que Caixa convivir una cosa las sopas la sopa castellana de la que hablamos antes la sopa de en qué categoría la la poníamos es una su categoría de la recogido

Voz 0477 44:17 no de las porque no como una máquina que tenemos que está otorgado como primera División Segunda División Tercera división en la sopa castellana es una sopa alucinante de hecho te digo más no deja de ser una especie como de de la sopa de ajo de toda la vida no ir en el caso de las sopas yo creo que la modernidad vive también esa desgracia de que estamos constantemente como comiendo sopas muy triturado dadas llenas de marisco y una de cosas muy lisas muy queremos es muy etéreas y a mí cada vez me gusta más la sopa rústicas in el caso de la sopa castellana o en el caso por ejemplo de las sopas de pescado que estamos acostumbrados a comer sopas como para desde centavos a mi me gusta sopas de pescado que están cargadas por ejemplo del el paso Paco de pan de pistola ese panes REC quemado que le dan gusto muy sabroso las sopas que tampoco están cargadas de marisco son te llevan en el caso por ejemplo de la sopa de pescado una buena cabeza de merluza que no se tritura aunque las comes pues como voluminosas rústicas las de toda la vida porque es verdad que al final estamos buscó con de norte no y al final las sopas con tomarlas titulas con Tomás las manipulan con tomarlas filtrar nas la escuelas pues al final Juve más identidad han hoy en el gasóleo dos varas día sí peor sale

Voz 8 45:20 vale ya que me lo de Narnia sopa por día escuchar a Ardanza no es que se cree vivir

Voz 1995 45:27 me da hambre primer lugar me está dando hambre y segundo donde ponemos ahí a las lentejas

Voz 0477 45:32 joe lentejas las comérselas deja ralentí el alza de ves en la mesa con chorizo a tope con oreja de cerdo a tope y luego al final con un buen refrito de cebolleta pimiento

Voz 1995 45:42 la aquí hay polémica aquí polémica ha dicho con oreja no sé si vamos a ver yo por ejemplo últimamente cada vez me gustan más las lentejas casi de ganas

Voz 8 45:56 Vega Ana Botella es decir solamente le ponemos hueso de jamón ido verdura youtube me gusta más de becas

Voz 0477 46:04 si verán algún hueso de jamón osea

Voz 5 46:07 no

Voz 0477 46:10 dicho casi saber entiendo yo he dicho caso sí bueno es como vegetal que les gusta a la gente vegetal a mí con jamón ibérico con huevo duro por mogollón de mayonesa con ventresca de bonito vaya vaya a ser muy lo

Voz 12 46:27 la tarea no es la carne no es muy muy buena no es

Voz 0477 46:30 ya pero bueno es verdad que la lenteja guisada al plan solamente verdugo está muy sabrosa Iyad es un sofrito con calabaza con verdura con un poquito de Curry si quieres darles un toque exótico con pimentón con ajo aceite hechas hay las lentejas rojas con agua con un caldo y las guías están súper sabrosas pero yo creo que la lenteja patria la súper sabrosa la que todo el mundo se te ponen los ojos como coles de Bruselas ese deja que hay yo creo que más chorizo más oreja de cerdo que deja en el caso yo a mi me gusta pues que esté el caldo trabajito que tampoco esté muy líquida sabes luego hay algo que a mí me alucina de las lentejas que es el puré de lentejas de los días posteriores a mil la lenteja

Voz 8 47:08 puré me parecen ser una hermandad quemado

Voz 0477 47:12 pregunta con con Picatoste se que bueno es que no lo habitual al lentejas

Voz 1995 47:16 hace sofrito antes decía para sí

Voz 35 47:19 sí porque hay gente que le pone la acción

Voz 1995 47:21 ella a al final ponen cebolla justo al final los últimos minutos diez quince minutos de de de cocción le ponen la cebolla tú haces sofrito con ajo con

Voz 11 47:29 colas un atajo mucho más rápido que antes de añadir la lenteja mojada y añadió

Voz 0477 47:37 el Holocausto un hito muy sabroso aceite sufrió al me da igual que esa calabaza pimientos que incluso puedes meter patata lo puedes Haro matizar con un poco de Curry con un poco de pimentón lo que quiera vino blanco lo que se cuando tienes ese sofrito resuelto añades la lenteja ya el agua cierras la obvia la cuece silbó no tienen necesidad de triturar la cebolla Nitro estas cosas es verdad que el método tradicionales pues como han hecho algunos toda la vida no con la boyante la con el pimiento una vez que estaba cocida se rescataba la verdura se pasaban es bueno las dos fórmulas pues al final son son posible amplió con la primera ahorramos tiempo y queda mucho más a los yo tengo

Voz 1995 48:13 si tenemos una buena noticia que darles a todos ustedes va a hacer frío el fin de semana generalmente lo que sea en si a continuación les vamos a dar una dirección para mandarlo a esta persona eh

Voz 8 48:29 tap tap que los van a mandar todos a mi nombre yo luego ya reparto no se preocupe señor yo ya le mando a esta otros no se preocupen

Voz 1995 48:38 no sé muy bien porqué pero nos hemos inventado un concurso sobre cocidos del que vamos a hacer preguntas que parece esto Elkin sí si tenemos a continuación un concurso sobre cocido quién sabe más de cocido

Voz 8 48:53 no de cocido de los Pingüinos el tengo unos segundos en Hoy por hoy en la SER

Voz 2 49:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0282 49:07 con Toni Garrido

Voz 32 49:10 ayer se el café en el teclado del ordenador y esta mañana vivo que en El Corte Inglés tienen hasta el viernes dieciocho para clientes con tarjeta financiación cero cero cero gastos cero intereses en electrónica electrodomésticos y hogar de nueve a doce meses para pagar casualidad no son las rebajas de El Corte Inglés que están por todas partes

Voz 36 49:30 sí sí

Voz 28 49:37 conecta con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 6 49:40 E Bay nos tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quiera ser

Voz 2 49:53 la radio es como una buena canción

Voz 37 49:55 sí

Voz 2 49:58 lo con una ventaja cada día puede cambiar la letra el titulares muy atractivo en muchísimo baja media del IRPF es como abrir ventanas en una pantalla vas tocando aquí allá fruto de aquella historia el retrato de Felipe quinto en el museo de Xàtiva es como un juego está cabeza para abajo y es que a veces somos como niños

Voz 8 50:19 a mí me pareció bien llegue pasé razonablemente bien un poco menos

Voz 2 50:23 Dana con Carles Francino de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 1 50:31 por qué la política también se explica no vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado hoy quién gana con la respuesta es compleja hay llenas

Voz 38 50:38 qué matices la comunicación política juega engañar y engañarse somos periodo

Voz 0282 50:42 ah y sabemos sabemos hacer un trabajo de

Voz 38 50:45 de de circunscribir el asunto

Voz 2 50:47 está bien y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo da rabia

Voz 1 51:00 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete en Canarias que nos también en Hora veinticinco punto es que apenas Serra qué tal muy buenas noches bienvenidos

Voz 39 51:11 Sergio qué tal estás bien la rodilla estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones a enchufar triples Daimiel mucha mandarinas que siga que sigan cayendo no tanto está muy rica Marta sino Médicis

Voz 4 51:24 lo contrario cuanto resto no quita Espinosa Holder

Voz 40 51:27 sí se puede decir que no abandonó el vestuario del Real Madrid ante la mirada de Estado

Voz 4 51:33 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 40 51:36 no no esto eh pero también en El Larguero punto Cadena SER

Voz 2 51:46 qué opinan los oyentes de nadie es apenada fotos muy buenas críticas Roberto sois vosotros

Voz 4 51:59 venga cambiamos de los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos en Nadie sabe nada de un programa en el que fue Cadena Ser

Voz 10 52:14 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad