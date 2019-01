Hoy por Hoy (11/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1 00:05 hora doce

Voz 1995 00:08 toda la actualidad del día de la mano de José Antonio Marcos hace frío José Antonio

Voz 1018 00:11 hola qué tal buenos con mucho frío supongo en Valladolid aunque como hoy no estás en el estudio pues esto no parece una nevera tenemos ahora mismo el termómetro veintidós grados centígrados que lo sepan los oyentes no ha perdido totalmente

Voz 2 00:22 el diecisiete dieciocho dieciséis los Pingüinos huyendo

Voz 1995 00:26 vamos con la crónica del día pasa por los presupuesto

Voz 1018 00:29 el Consejo de Ministros aprobará las cuentas públicas de este año el proyecto de cuentas públicas que serán decisivas para la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa ya que el Gobierno sigue sin tener garantizado que vayan a salir adelante en el Congreso porque los independentistas catalanes no comprometen su respaldo llega Andalucía la todavía presidente en funciones Susana está compareciendo ahora mismo en rueda de prensa para anunciar sus planes al frente de la oposición ante el debate de investidura del popular Moreno Bonilla la próxima semana Susana Díaz asegura que al frente del PSOE andaluz quiere garantizar que no se produzca un recorte de derechos sociales en esa comunidad ante el Gobierno formado por la de los partidos y ha subrayado que en sus planes inmediatos figura mantenerse en primera línea política en Andalucía

Voz 3 01:13 por lo tanto voy a estar al frente de la oposición que es lo mínimo que tiene que hacer un dirigente que presenta unas elecciones la Jana aunque no pueda formar gobierno

Voz 1018 01:24 es lo que acaba de decir es Susana Díaz sobre políticas contra la violencia de género la candidata del PP a la Presidencia de Cantabria Ruth Beitia se ha metido esta mañana en un lío dialéctico en una entrevista en Onda Cero ha equiparado los derechos de los animales de las mujeres de los hombres como seres humanos

Voz 4 01:40 creo que que se debe de de tratar

Voz 5 01:43 por un igual no a un animal cierta maltratar pretende que tratar a una mujer a un hombre porque todos al final somos seres humanos eh hay que valorar cada caso individual

Voz 1018 01:59 hora doce y dos minutos la polémica se sitúa un permiso extraordinario concedido por la directora de la prisión de yodo Nurse en Barcelona el exconseller Rousseff para Rull para visitar el pasado cinco de enero a su hijo en un hospital sin permiso previo del Tribunal Supremo según informa hoy el diario digital español el alto tribunal va a estudiar si existió algún tipo de irregularidad doce pudo cometer delito Alberto Pozas

Voz 0055 02:21 en el Supremo están estudiando la documentación pero por ahora según nos cuentan les faltan algunos datos y documentos esenciales por ejemplo el parte médico del hijo pequeño de Josep Rull en Hospital Sant Joan de Déu de Manresa el Tribunal Supremo siempre ha sido el competente para decidir sobre los recursos los penitenciarios pedidos por los nueve encarcelados el proceso en presos preventivos incluso cuando fueron trasladados a cárceles catalanas por ejemplo según recuerdan en este Alto Tribunal duros pasa a que en agosto pidió ser llevada a un hospital a visitar a su madre operada de urgencia después estudiar el caso decidirán José Antonio si hay alguna irregularidad que depurar desde este Tribunal Supremo

Voz 1018 02:51 pues según ha confirmado a nuestra redacción en Barcelona la salida de prisión de Rull se produjo en torno a las cinco y veinte de la tarde de ese día regresó dos horas después custodiado siempre por los Mossos d'Esquadra

Voz 6 03:01 esta es la información que nos han facilitado fuentes de los servicios penitenciarios que dependen recordemos de la Conselleria de Justicia con un permiso extraordinario de urgencia según estas fuentes Rull salió de ayer lunes a las cinco y veinte visitó a su hijo en el Hospital Sant Joan de deuda Manresa bajo custodia policial regreso a la cárcel al cabo de dos horas a las siete y veinte recordemos el hijo del ex conseller de seis años tropezó durante una visita en la prisión el mismo sábado y perdió el conocimiento por lo que fue trasladado de urgencia en el hospital

Voz 1018 03:31 gracias al ver vamos a seguir en Barcelona porque ahora mismo y hablábamos del proyecto de presupuestos que aprobará hoy el Consejo de Ministros pendientes de la decisión de los independentistas catalanes apoyarán o no esas cuentas hay dos reuniones previstas una en váter Lugo otra en Ginebra del P de caddie de Esquerra dos reuniones por separado en la de Esquerra parece que haya una primera idea que se está trasladando la opinión pública sobre la decisión política que adoptarán cuando se presenten estas cuentas en el Congreso Pablo Tallón

Voz 1673 03:58 el vicepresidente del Guber y hombre fuerte de los republicanos pero aragonés insiste en que Sánchez tiene que marcar distancias con el PP si quiere tirar adelante las cuentas esto para él pasa porque plantea una negociación sobre cómo resolver la crisis territorial porque de pasos dice aragonés para acabar con la represión sigue por supuesto el Zabala

Voz 7 04:15 son con plantar Pedro Sánchez más altas

Voz 1673 04:18 si estos presupuestos como plantea Pedro Sánchez son la segunda vuelta de la moción de censura deba haber motivos para que Esquerra de apoyo a esta nueva etapa para que la legislatura aguante hasta junio del dos mil veinte diez aragonés que aclara que Esquerra quiere conocer el contenido de los Presupuestos antes de decidir si permiten o no que superen el primer trámite el debate a la totalidad a esta hora sigue reunida la ejecutiva que ahora hasta ahora sólo abordado cómo afrontar el juicio

Voz 1018 04:41 pues gracias e Pablo el gobierno está dispuesto a utilizar fórmulas para dilatar las jubilaciones en línea con las propuestas de la Erez la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal fuentes de la seguridad social señalan que en todo caso no se plantea un retraso en la edad legal de las jubilaciones Rafa Bernardo

Voz 1762 04:55 el Gobierno cree también como la idea es que el sistema de pensiones irá mejor si la gente se jubila más tarde aunque eso sí manteniendo la edad legal de retiro en los sesenta y siete años a los que llegará en dos mil veintisiete fruto de la reforma de dos mil once para lograrlo está dispuesto a negociar con grupos políticos y agentes sociales medidas voluntarias obligatoria Si partiendo de un enfoque flexible para conseguir ese efecto la edad real de retiro en estos momentos está en los sesenta y dos coma siete años fuentes de la seguridad social ven factible conseguir que en los próximos treinta años es decir para dos mil cuarenta y ocho esa edad de retiro efectiva real alcance los sesenta y cinco años y medio en línea con las estimaciones del aire

Voz 1018 05:33 hora doce cinco un juzgado de Madrid ha archivado la causa abierta por un supuesto delito de malversación en la venta de casi tres mil viviendas públicas a un fondo de inversión en los tiempos a los Ignacio González presidía la Comunidad Alfonso Ojea

Voz 0089 05:44 así es el juzgado número cuarenta y ocho de Madrid señala en su auto que no sean perpetrado ni el delito de prevaricación y de malversación eso sí todo el procedimiento administrativo de adjudicación de esas viviendas públicas tiene varias irregularidades pero ninguna llega al terreno penal sobre Ana Gomendio y Juan Van Halen exaltos cargos de los gobiernos de Ignacio González el juez estima que no se ha detectado tampoco ninguna relación económico financiera con ninguna de las entidades que se quedaron con esos inmuebles Van Halen tuvo que dimitir como director general de la vivienda del Ministerio de Fomento a raíz de esta investigación

Voz 1018 06:18 llegaría con Carlos Cala Isabel Quintana cerca de cuarenta propia

Voz 1673 06:20 las españolas en alerta por bajas temperaturas la masa de aire polar ha dejado los termómetros muy por debajo del cero esta mañana el valor mínimo de tres grados negativos lo ha registrado el municipio valenciano de boca ir en en la sierra de Mariola

Voz 0824 06:31 la AVT rechaza el acercamiento a Euskadi el etarra Sergio Polo asegura que no se ha comunicado a las víctimas y que es un preso con delito de sangre que no ha mostrado arrepentimiento según Interior no se comunicó porque no se puede violar la ley de protección de

Voz 1018 06:43 entonces puesto esto es algo de lo que tenemos hemos

Voz 1995 06:46 gracias José Antonio seguimos

Voz 1 06:49 hoy por hoy hora doce

Voz 2 06:55 en la Cadena SER hoy

Voz 8 06:58 pero hoy

Voz 1995 06:59 con Toni Garrido lo podíamos hacer al revés si queremos ver cuando llegan las olas de frío a España de la fecha en la que se celebra Pingüinos más de treinta mil individuos más Nos decía uno de los organizadores acetato más de treinta y dos mil esperan más de treinta y dos mil individuos de una extraña especie de pingüino que se desplaza sobre dos ruedas manida a estas horas que familiar en la antigua Hípica Militar de Valladolid tras completar su peregrinación anual ayer jueves arrancó oficialmente la concentración motera más famosa de España la más grande así que si usted se cruza con alguna moto en una carretera de Castilla y León

Voz 9 07:41 pues uno Zaragoza o por el sur que sepa

Voz 1995 07:44 que está llegando tarde a Pingüinos nuestro compañero de Radio Valladolid Mario Alejandre está justo en la zona de acampada así que imagino que estará rodeado de motos de rudos propietarios propietarias María

Voz 7 07:55 pues así es buenos días de nuevo Tony y como he escuchado que en varias ocasiones has metido Río de votos pero claro es ruido de bancos sonido y estando en este sitio lo suyo me parecía lo procedente era escuchar motos en directo chicos abrimos gas para demostrar para demostrar que esta Marius en una concentración motera que supuso nueva

Voz 1995 08:21 Mario en el típico le creemos que trabaja por la noche acaba de levantar no ya acaba de poner la cara las

Voz 7 08:26 es el típico más y cívico oyentes

Voz 1995 08:29 se trabaja de noche se levanta a las doce y ha puesto las seis de las noticias

Voz 7 08:34 con historias al todas las legañas ya te digo esto estamos estamos con uno de los moteros que amablemente ha abierto el gas de esos votos se llama Jorge es argentino pero vine desde Valencia es el segundo año que se acerca vinos muy buenos días

Voz 10 08:48 hola hola

Voz 7 08:49 eh tropas hasta también el año pasado que repetido

Voz 10 08:52 el pasado bueno esté un poco va disfrutando un poco más el año pasado a muy emotivo como te conté pues era bueno las ganas que tenía de tanto

Voz 7 09:00 los años

Voz 10 09:02 qué pensaba no no no disfrutarlo digamos pues nada tenemos un charco que es imposible hasta con la moto no hizo nada este año ya más relajado a disfrutar un poco más

Voz 1995 09:13 te está escuchando Jorge eh Jorge ya eres un experto entonces en Pingüinos ya es tu segundo año

Voz 10 09:19 digamos que sí o sí ya van por lo menos ya está aún más hecho al frío y un poquito más preparado

Voz 1995 09:28 hijo bien cuando cuando tú llegas de de vuelta a Valencia o en Argentina tienes que explicar lo que has vivido en Valladolid a cuatro grados bajo cero con gente que no conoces haciendo ruido con la moto

Voz 10 09:39 qué les cuentas pues a ver en primer lugar es un poco difícil transmitir no lo que nos pasa siempre los gotero contar otra emitirlo las sensaciones lo que lo que

Voz 7 09:52 he vivido pero bueno hay gente que que sí que lo entiendo

Voz 11 09:55 sí

Voz 10 09:56 podemos primero que decimos que estamos aquí con colegas que bienes y de repente te has es amigo de gentes que no ha visto nunca

Voz 7 10:06 cuántos amigos de nuevo el año pasado cuántos amigos nuevos el año pasado

Voz 10 10:12 eh no nos echamos unos doce por lo menos y ahora este año los mismos manteniendo que hay gente que viene de Barcelona nosotros este venimos de Valencia hay doscientos kilómetros antes nos juntamos para para llegar a a Pingüinos con gente de Barcelona y este año pues tenemos más más gentes amigas

Voz 1995 10:31 en Mario descubiertos porque el ambiente en la zona también hay que hablar de la organización desde las doce Se está sirviendo crea un caldo Pingüinos

Voz 7 10:39 y Catherine Cubero antes también un poquito antes que el caldo Prado está muy rigor sino con un poquito de lujos a que espero que se entienda bien la organización lo que era pero bueno

Voz 12 10:50 Irujo con un poco de caldo o excavando con orujo es ese caldo con un poquito de lujo buenos a gusto del consumidor realmente mi caso era con un poquito de orujo prestó bienes por aquí siendo sube vemos era casi más más orujo que caldo segura volvimos claros Podemos

Voz 1995 11:04 lo que alguno le pondrá al caldo pingüe enero con orujo

Voz 7 11:08 le quitará el calor sí sí seguramente esto vale caldo café que se reparte a los asistentes con la acreditación también pueden desayunar o fritos con panceta o almorzar que te decía hace un momento todo está repartido una serie de carpas que rodean la plaza mayor de los niños la plaza central de los Pingüinos y que está separada evidentemente de la zona de acampada donde a esta hora ya están encendidas un montón de hogueras los que llegan ahora apilan leña para intentar combatir en frío ir que lo que hacen es una vez que buscan el sitio preparan lograse vienen a esta plaza recogerla acreditación con la acreditación ya pueden disfrutar del caldo de carajillo que a lo mejor era después de comer sobre todo supervisar un poquito la la zona recogen muchos de ellos por cierto eh la el dispositivo para que está noche en realicen las campanadas que nos hacen con uvas hacen con piñones que para eso estamos en cada vez más

Voz 1995 11:57 ya no es la contra el alcalde eh es verdad que mucha gente va a pernoctar que es como se dice de una manera culta va a caer rendido como sea esa esperada pero lo cierto es que los hoteles de vaya de de Valladolid están ya todos es muy difícil encontrar hoy una plaza donde dormir en esta ciudad

Voz 7 12:14 sí de hecho nos decían los representantes de la Asociación de Hoteles hablábamos con ellos minutos después de haber contiguo ayer en Hoy por hoy Toni que ahora mismo están en torno al noventa por ciento para superarlo depende mucho del tiempo que haga más frío menos frío marca muchos de todo que yo bueno yo marca mucho esa diferencia entre el noventa y no como lo que tenemos ahora mismo es sol en esta antigua Hípica Militar y frío lo que se espera superar ese noventa por ciento ir rozar el lleno y los hoteles de Valladolid hacen el agosto en enero porque de ahora a la Semana Santa que la tendremos allá por mediados de abril lo que les llega esta temporada baja así que no tienen los hoteles una mejor manera de empezar este año que recibiendo a esos miles de Pingüinos que sobretodo Ana llegaría a partir de esta ahora este recinto

Voz 1995 12:55 bueno gente de todo el mundo de toda Europa un canadiense nos contaba antes eh Juan Manuel desde Alberta que llegó defraudado por el frío sólo cinco grados bajo cero con ese mucha gente dos años eh

Voz 7 13:06 con el canadiense Charles hace dos años el chalé quitó el tío decía decía bastante

Voz 10 13:10 no

Voz 1995 13:11 todos los Pingüinos del mundo secundar esta tarde ya a partir de esta tarde en Valladolid más de treinta mil asistentes esperan en ese pinar Mario Alejandre compañero de Radio Valladolid un abrazo y gracias

Voz 7 13:23 otro gracias Stonianos pero seguimos en Hoy por hoy

Voz 1995 16:47 montones garita ya antes de acabar notaremos haremos las preguntas que nos deja el día

Voz 2 16:55 han visto ustedes

Voz 1995 16:56 la de pactar con el diablo ayer la la echaron en Canal Sur a la hora del informativo ocurrido ayer en la mesa de negociación del Gobierno en Andalucía es la confirmación definitiva del refrán donde cabe Vox caben tres

Voz 2 17:11 no

Voz 1995 17:14 pues bien esta gran alguien sospechaba que una organización racista como Doc terminaría apoyando al Gobierno de humorista

Voz 2 17:28 si lo que quiere

Voz 1995 17:29 la derecha es devolver el orden a Andalucía no sería mejor invertir como presidenta a Marie maricón

Voz 2 17:35 ustedes también se despiden

Voz 1995 17:36 ella Deco antes de colgar el teléfono por si acaso

Voz 2 17:40 si la demostración de que la Rain

Voz 1995 17:42 Letizia sufre la cuesta de enero como todos los demás es que ha tenido que repetir un vestido rojo como llamamos entonces a lo de Tom que lleva con esa camisa vaquera desde hace veinte años ha llegado ya la ola de frío siberiano o como lo llaman aquí en Valladolid lleva tela

Voz 2 17:59 sí replica

Voz 1995 18:02 es esta la única zona de España donde todos los días se pacta orgullosamente con Rivera

Voz 2 18:09 del cielo

Voz 1995 18:11 echa cesa muchísima distancia del perro el mejor amigo del hombre eso convierte a los vallisoletanos en nuestros mejores amigos para siempre

Voz 20 18:23 pero antes de despedirnos déjeme demos las gracias a Jesús Mateos claro

Voz 1995 18:26 Javier pruebas a Mario Alejandre a la Vega salió Merayo Manuel Rodríguez Marín a Carlos Flores a todos nuestros compañeros de Radio Valladolid a todos ustedes prestar hoy con nosotros muchísimas gracias nos vamos a dar una vuelta por este maravilloso Patio Herreriano que tienen ustedes en esta maravillosa ciudad disfruten un verdadero placer haber compartido ustedes la mañana gracias sinceras

Voz 20 18:45 afronto un placer