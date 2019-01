Hoy por Hoy (14/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

saludos qué tal está muy buenos días comenzamos la semana en la que tuvo o va a pasar en la política la investidura en Andalucía la votación del Brexit la llegada de los presupuestos al Congreso la moción de confianza a Chipre Grecia todo va a pasar sí pero lo que ya está pasando es bien diferente y muy dramático porque la semana comienza también con la angustia de esa familia en Málaga la familia del niño de dos años que ayer a mediodía se cayó en un pozo muy estrecho de apenas un palmo de diámetro veinticinco centímetros como como una sartén pero muy profundo tan profundo y tan estrecho que todavía no han podido dar con el pequeño los bomberos han confirmado a la SER hace unos minutos apenas que además se ha producido dentro de ese pozo un derrumbe ser Málaga Ana Tere Vázquez las labores de rescate han continuado durante toda la noche y siguen ahora mismo buenos días

Voz 3 01:18 hola buenos días todo se complica un desprendían

Voz 1727 01:21 todo de tierra unos setenta metros impide la van

Voz 3 01:23 cede de la cámara que tenía que confirmar a qué altura se encontraba el pequeño Julen lo que sí ha grabado es su paquete de chucherías Se pudo quedar enganchado en su caída de la que fue testigo un familiar Francisco Delgado Bonilla presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga

Voz 0027 01:37 demás no las declaraciones padre

Voz 4 01:39 de todo y el hecho de que los precios también una golfa de en el en el propio agujero no de de de de la finca donde se encuentra el pozo que se estaba realizando

Voz 3 01:58 el niño se precipitó sobre las dos de la tarde de ayer por esta agujero esta prospección para buscar agua abierta en la finca donde pasaba un día de campo con la familia

Voz 1727 02:06 Ana Tere sabemos ya lo has dicho no como se llama el pequeño

Voz 3 02:09 Julen Julen y tiene dos años volvemos a más

Voz 1727 02:12 haga las veces que haga falta esta mañana en noticia de la noche también en Lanzarote la Guardia Civil ha detenido al marido de Romina una mujer de veinticinco años que lleva desaparecida desde Nochevieja el marido tardó en denunciar la desaparición y durante este tiempo lo ha explicado él en persona los medios

Voz 5 02:31 era la primera vez que se había ido oí desaparecía a veinte días por lo menos pues tampoco le di más importancia siete pues que que me llama su familia de Paraguay a la llamada de la familia de Paraguay yo no me alarma pero ahora la Guardia Civil

Voz 1727 02:49 asegura que ha encontrado indicios razonablemente suficientes para considerar que él puede estar detrás de la desaparición de Romina es la segunda investigación por violencia de género de este fin de semana la otra en Fuengirola donde un hombre asesinó a su ex mujer el sábado es lunes catorce de enero y como les decía hoy echa a andar el tortuoso camino parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para este año la ministra de Hacienda María Jesús Montero va a entregar hoy las cuentas en el Congreso sin saber a ciencia cierta si superarán siquiera la primera fase de la tramitación Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:29 la dirección del PDK se reúne hoy con Puigdemont en Bélgica para decidir si presentar una enmienda a la totalidad Esquerra también lo baraja aunque es probable que ambos grupos permitan que supere este trámite con lo que el Gobierno se garantizaría cinco meses de oxígeno político Sánchez pidió ayer desde Barcelona a los grupos que no obstruyen unas cuentas que beneficien dice a los ciudadanos

Voz 6 03:47 después de siete años de injusticia social los españoles no entenderán que la oposición ya incorporo también al partido podría ciudadanos voten en contra de unos presupuestos sociales que no dejan a nadie

Voz 0027 04:01 atrás Torra que el viernes entrevistó con Puigdemont en Bélgica ha dicho en Twitter que el voto de los independentistas serán no a pesar de que Esquerra insiste en que serán sus órganos internos Hinault el propio Torra quién decida el sentido de su voto

Voz 1727 04:12 vox reconoce que un grupo disidente iraní financió su campaña para las elecciones europeas en el año dos mil catorce

Voz 0027 04:18 lo hace después de que El País publicara que ocho de cada diez euros esa campaña provenían de personas vinculadas al llamado Consejo Nacional de la Resistencia de Irán Javier Ortega Smith el secretario general del partido ultraderechista defiende la legalidad

Voz 7 04:30 todos los donativos habían sido legales totalmente transparentes eran donativos que hacía el grupo disidente de contra la dictadura teocrática de Irán

Voz 1727 04:40 se lo contamos esta mañana la Cadena Ser el Gobierno impide zarpar al Open Arms del puerto de Barcelona para seguir con las tareas de rescate en el Mediterráneo

Voz 0027 04:49 dice Capitanía Marítima dependiente de Fomento que la ONG está incumpliendo la legislación internacional al no poder garantizar el desembarco de los rescatados en los puertos más cercanas

Voz 1727 04:59 ahí mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores trata de agilizar los trámites para repatriar cuanto antes los restos de la mujer española que murió el sábado en París en la explosión de la panadería por un escape de gas hay otros dos ciudadanos españoles turistas también heridos en el hospital y en los deportes Rafa Nadal ha debutado con victoria en el Abierto de Australia Sampe buenos días

Voz 1161 05:24 buenos días Pepa ante el tenista local en tres sets seis cuatro seis tres y siete cinco pasa a segunda ronda del primer grande del año también supera esta primera ronda Fernando Verdasco se ha impuesto al serbio Kezman OBC también en tres set si caen eliminados Guillermo García ante el holandés Robin Haase Saras horribles con la y Paula Badosa con la australiana Israel está por comenzar el partido Roberto Carballeda ante el serbio Troicki la jornada la cerrarán dos partidos más el de Feliciano López con el astro Lennon Jordan Thompson y el de Roberto Bautista ante el británico Andy Murray

Voz 1727 05:54 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy van a subir las temperaturas lo notaremos sobre todo durante la tarde ha estado

Voz 0978 06:01 ahora todavía hace frío helado en la mayor parte del interior y en puntos de montaña en los valles tenemos inversión térmica por eso también se están formando algunas nieblas sobre todo cerca del Duero del Ebro se irán disipando en general Saul temperaturas máximas

Voz 1727 06:14 de diez a quince grados en gran parte de la Península

Voz 0978 06:17 Arés cerca de los veinte sudeste de la Península superando los incluso en Canarias los próximos días las temperaturas variarán poco todo apunta que la segunda mitad de la semana tendremos algunas situaciones de lluvia y nieve en las montañas

Voz 8 06:29 tú a que les cada Ara de Katyn Granada

que es escavar a civiles

Voz 1727 06:54 empezamos la semana acompañados en la tertulia con Lola García Antón Losada y José Antonio Zarzalejos también Danny De la Fuente ella esta revuelta buenos días Lane

Voz 0456 07:04 hola Pepa buenos días y esta mañana en la compañía

Voz 1727 07:07 también de Manuel Valls el candidato a la alcaldía de Barcelona que apoya Ciudadanos él estará con nosotros después de que se haya consumado el pacto en Andalucía pactó con el que él no está muy cómodo o no lo estaba cuando estuvo en la última vez en nuestro programa

a partir de las nueve de las ocho en Canarias Manuel Valls va a estar en los estudios de Radio Madrid así que iban a poder si quieren seguir la entrevista en vídeo buenos días a todas las dos una hora después llega Toni Garrido con Pepe Navarro para charlar de jóvenes y de emancipación cada vez se van los jóvenes más tarde de casa como sabemos así que hoy profundiza ambos en cómo son los jóvenes en España como son los que se van cómo se van de casa para ello contamos con la ayuda de Eulalia Alemany del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud

Voz 10 07:58 tú

Voz 0456 08:00 ya a las once una hora antes en Canarias entrevistamos a los creadores de la casa de papel lesa ficción española que ha roto esquemas y todos los récords el año pasado Alex Pina Esther Martínez que son sus creadores nos van a presentar hoy un thriller amoroso

Voz 10 08:14 el embarcadero en fin

Voz 11 08:26 eh

Voz 1727 08:30 y hoy quise presentar los Presupuestos en el Congreso queremos preguntarle es donde debería buscar el Gobierno o el grupo parlamentario socialista en la apoyo para sacar las cuentas adelante saqué grupos debería dedicar su atención

el presidente Sánchez lo han escuchado en portada ha pedido el apoyo la abstención del PP y de Ciudadanos igual que hace un año el Partido Popular pedía el apoyo responsable decía del PSOE para no depender de los nacionalistas vascos así que preguntamos quiénes deberían apoyar las cuentas sobre quiénes se debería aceptar el voto para sacar adelante los presupuestos tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

con una petición poco retórica en la del presidente Sánchez al PP y a Ciudadanos porque mientras tanto ETA haciendo guiños continuos a los partidos catalanes de los que espera su apoyo

Voz 0456 09:25 así que buscamos aquellas localidades que tenían y hoy no tienen cine o cuantas salas hay allí donde viven si les gustaría recuperar un cine nueve cinco dos dos dieciséis sesenta seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta seis

Voz 12 09:38 es tu sola sí sí

Voz 1727 09:40 diez cinco y diez en Canarias y empezamos la semana

Voz 0027 09:43 con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega en la producción

Voz 13 09:50 si tu sueño ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota

Voz 0027 09:55 tienes complicadísimo

Voz 13 09:57 pero si tu sueño es hacer un crucero eso está hecho

Voz 0027 10:56 y lo primero a esta hora es volver al punto en el que los equipos de rescate siguen buscando maneras de acceder al agujero profundísimo en el que está teóricamente el niño de dos años Julen son alrededor de cien metros de caída con un diámetro de veinticinco centímetros para hacerse una idea un balón de fútbol tiene un diámetro de veintidós el agujero en el que está el crío sólo veinticinco de momento no han encontrado rastro del niño pero si esto es lo último que les estamos contando se han localizado la bolsa de chuches que se estaba comiendo lo que indica que no hay duda de que el niño desaparecido está allí Ana Tere Vázquez hola de nuevo

Voz 3 11:26 con la de nuevo unas cien personas en materias de otros

Voz 0027 11:29 cuando durante toda la noche varias opciones

Voz 3 11:31 de Se barajan desde insuflar aire a presión escarbar utilizar un arpón partiendo de que el derrumbe de tierra se ha producido a unos setenta metros de profundidad y el niño se encontraría por debajo de ese tapón la segunda fase de ese rescate no serían menos compleja como sacar al pequeño por una galería de unos veinticinco centímetros de diámetro por la que no cabe un adulto y a través de una perforación que no está intubada hasta había hecho hace unos meses tan sólo para buscar agua todavía no sabía redes forzado varias empresas privadas están colaborando para resolver este complejo escenario

Voz 0027 12:05 Ana Tere que se sabe de momento de cómo pudo caer el niño a ese agujero

Voz 3 12:09 puede ese Julen pasaba un día de campo la familia hacían una paella en esta finca privada donde ocurrió todo jugaba con otro niño cuando un familiar lo vio caer por ese pozo sus padres una pareja muy joven de tan sólo unos veinte años de la barriada malagueña de El Palo fueron los primeros en pedir ayuda a renglón seguido una pareja de senderistas que se encontraba en la zona como decíais un centenar de efectivos trabajan desde hace dieciséis horas en esas complejas tareas de rescate

Voz 0027 12:37 gracias Ana Tere y también esta noche la Guardia Civil ha detenido en Lanzarote al marido de la chica de veinticinco años que desapareció en Nochevieja dicen los agentes que tienen indicios razonablemente suficientes para responsabilizar sólo a este hombre que tardó una semana en denunciar la desaparición aunque entonces alegó que no lo había hecho antes porque no era la primera vez que su esposa cortaba todo contacto con él tras una discusión ser Lanzarote Carlos García

Voz 1803 13:01 la Guardia Civil ha detenido este domingo en Lanzarote al marido de Romina celeste Núñez Rodríguez la joven paraguaya de veinticinco años residente en la localidad de Costa Teguise de la que no se sabe nada desde el pasado treinta y uno de diciembre tras una discusión precisamente con él según ha informado la Guardia Civil esta decisión se ha adoptado ya que durante la investigación los agentes han encontró indicios razonablemente suficientes para presuponer la autoría del detenido en los hechos la Guardia Civil prosigue de todas las maneras con la investigación ya que hasta el momento no se ha localizado a la joven y aún no se ha realizado la el registro del domicilio donde residía en la urbanización El Palmeral el detenido pasará a disposición del correspondiente juzgado de instrucción en funciones de guardia de Arrecife en un plazo estimado de setenta y dos horas estoy

Voz 0027 13:45 sí sí catorce cinco catorce en Canarias a las diez de la mañana en Cuatro

Voz 15 13:48 las la ministra de Hacienda María Jesús Montero le va a llevar

Voz 0027 13:51 la presidenta del Congreso Ana Pastor el pen drive con los presupuestos para este año es un acto simbólico que escenifica el inicio de la tramitación parlamentaria una tramitación que sigue en el aire hasta ahora porque los independentistas continúan enviando mensajes contradictorios vamos al detalle de cómo va a ser esa tramitación cuáles son los pasos Javier Alonso buenas

Voz 0858 14:07 has buenos días Aimar la primera prueba de fuego a la que se enfrenta a las cuentas públicas es el debate de totalidad está previsto que se celebre la segunda semana de febrero y la Junta de Portavoces va a dar más detalles sobre el calendario pero lo previsto es que los grupos puedan presentar sus enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas hasta el ocho de febrero cabe la posibilidad de que las presenten que luego incluso las retiren durante el propio pleno si prospera alguna enmienda el proyecto de presupuestos se devuelve al Gobierno que quedaría abocado a mantener la prórroga presupuestaria que entró en vigor de forma automática a final de año y sería una derrota parlamentaria mayúscula para el Ejecutivo sí en cambio el Gobierno gana el primer órdago el proyecto pasa a la Comisión de Presupuestos para la el debate allí de las enmiendas parciales quedarían a Sánchez unos cinco meses más de oxígeno político antes de la votación final de los presupuestos otra vez en el pleno del Congreso sería ese el segundo examen si supera la votación el proyecto entonces pasa al Senado que pueda introducir cambios o incluso rechazar la totalidad de las cuentas silos modifica o rechaza el texto vuelve al Congreso que al final quién tiene la última palabra sobre cualquier cambio que haya introducido la Cámara Alta

Voz 0027 15:17 el ex comisario Villarejo recopiló para el BBVA datos personales de Ana Pastor y Alberto Núñez Feijóo e Ignacio Zoido entre otros dirigentes políticos es una información que publica esta mañana voz populi dice que Villarejo recopiló esos datos dentro de la investigación que el BBVA Allen cargo supuestamente sobre los negocios de la organización Ausbanc una organización que se dedicaba a vivir casi el soborno a las entidades financieras Villarejo recogió en dos mil catorce un documento con datos concretos de los políticos que este relacionaron de alguna manera con Luis Pineda Luis Pineda tiene el presidente de Ausbanc así Villarejo escribió en un fichero informático las direcciones exactas de los domicilios esos dirigentes los nombres y fechas de nacimiento de sus parejas funda una detallada información de sus carreras profesionales y sobre otro caso distinto el juez que investiga el uso de fondos reservados durante el Gobierno de Rajoy para obtener y destruir sin orden judicial documentos que tenía Bárcenas que podrían perjudicar al PP el juez va a tomar declaración desde hoy a los principales implicados en esa operación que se ha llamado operación Kitchen el primero en pasar por el despacho será el chófer de Bárcenas al que supuestamente Un grupo de policías le pagó un soborno de unos dos mil euros al mes prometieron que el ayudarían a aprobar el examen de acceso a la policía si a cambio de que él les ayudará a quitarle a Bárcenas los documentos efectivamente al poco tiempo logró entrar en la policía Miguel Ángel Campos

Voz 1552 16:38 desde hoy y hasta el viernes intensa semana de declaraciones de hasta quince imputados en tándem que arranca este lunes por la mañana con la declaración del chófer de Bárcenas Sergio Rios después a lo largo de la semana comparecerán entre otros como imputados el ex comisario Villarejo el ex director adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino los comisarios García Castaño y Andrés Gómez

Voz 0027 17:00 Pardo así como el ex tesorero del PP

Voz 1552 17:02 es Bárcenas aunque esta semana con las quince citaciones los investigadores quieren avanzar en distintas piezas del proceso uno de los objetivos más relevantes es profundizar en la operación Kitchen que pretendía destruir pruebas que perjudicaban al PP en el caso de su caja B mediante el uso de fondos reservados en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior fuentes de la investigación apuntan

Voz 0027 17:26 su secretario de Estado de Seguridad Francisco

Voz 1552 17:28 Martínez quién tenía la llave de la caja de los fondos reservados de las declaraciones de esta semana dependerán diligencias futuras Martínez hoy diputado está aforado ante el Tribunal

Voz 0027 17:39 Supremo Vox ha admitido que un grupo de iraníes de ideología marxista islamista financió prácticamente toda su campaña electoral para las europeas de dos mil catorce fueron ochocientos mil euros que ese grupo de opositores iraníes donó en ciento cuarenta ingresos a una misma cuenta corriente de Vox teórico de teóricamente porque estaban muy interesados en hacer eurodiputado al cabeza de lista de Vox en esas elecciones que era el ex parlamentario de PP Alejo Vidal Quadras Isabel Villar buenos días buenos días y Vox asegura que todo ese dinero

Voz 1320 18:07 para convertir al europarlamentario Vidal-Quadras excita

Voz 1727 18:10 gente del PP que ese paso a Vox ya encabezó las

Voz 1320 18:13 candidatura europea cinco años en eurodiputado durante toda su carrera política Vidal-Quadras había tenido contacto con este lobby de opositores iraníes llamado Consejo Nacional de la Resistencia de Irán participó incluso en actos organizados por este grupo pero su dinero no sirvió de mucho porque Vidal-Quadras no consiguió representación según el secretario de Organización de Vox Ortega Smith cuando el equipo de Abascal llegó a la presidencia del partido analizaron todos estos donativos y los llevaron al Tribunal de Cuentas

Voz 17 18:39 nosotros inmediatamente e presentamos las cuentas al Tribunal de Cuentas pidiéndole que analizase las mismas la respuesta fue clara y evidente todos los donativos habían sido legales totalmente transparentes

Voz 1320 18:51 pero el país publica hoy que el Tribunal de Cuentas nunca fiscal hizo esas cuentas porque Vox no obtuvo escaño en aquellas representan en aquellas elecciones y la ley no obliga a escrutar la contabilidad de una formación sino consigue representación

Voz 0027 19:02 seis y diecinueve de la mañana cinco diecinueve en Canarias el Gobierno impide que el barco Open Arms vuelva al Mediterráneo para reanudar el rescate de migrantes Capitanía Marítima que depende del Ministerio de Fomento no autoriza al barco zarpar desde Barcelona con el argumento de que han incumplido varias veces la obligación de este tipo de misiones de desembarcar a los rescatados en los puertos más cercanos no lo han hecho no porque no quieran sino porque no les dejaban y eso ha provocado que hayan tenido que traer hasta cuatro veces a los migrantes a España ahora el Gobierno no autoriza al Open Arms a volver a zarpar Nicolás Castellano

Voz 1620 19:36 la resolución de Capitanía Marítima la que ha tenido acceso la Cadena Ser apunta que el buque está actuando de manera contraria convenios internacionales de salvamento al no poder desembarcar a los inmigrantes y refugiados en un puerto cercano de la zona de rescate en la que los recupera decir Libia Italia o Malta el Open Arms había solicitado salir del puerto de Barcelona el pasado ocho enero pero el capita lo marítimo de la ciudad les ha denegado el despacho de salida porque considera que incumplen numerosos convenios internacionales fuentes de la ONG aseguran a la Cadena Ser que en la práctica se trata de un bloqueo del barco considera el capitán marítimo de Barcelona han Javier Valencia que está actuando o penas de modo contrario a los convenios internacionales y que no puede cruzar el Mediterráneo con tantas personas a bordo porque también incumple la normativa en el documento al que ha tenido acceso la Cadena SER Capitanía Marítima afirma que el buque apenas no cuenta con los certificados que garanticen el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima que dice exactamente que esas personas tienen que ser llevados al puerto seguro más cercano algo que están incumpliendo para empezar los propios estados la ONG ha presentado un recurso de alzada al que también ha tenido acceso la Cadena Ser en el que pide la nulidad de esta resolución de Fomento por ser contraria a derecho y anticonstitucional

Voz 2 20:48 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 20:52 en Estados Unidos los demócratas han iniciado una ofensiva para exigirle a Trump que explique por qué intentó Quini siquiera su equipo más próximo supiera que había hablado con Trump en sus reuniones llegó a ordenar que se destruyeran pruebas que los intérpretes le entregaran las anotaciones que hicieron durante esos encuentros rasguños buenos días

Voz 1772 21:11 unos días el presidente del Comité de Inteligencia del Congreso del Partido Demócrata ha pedido a los republicanos que apoyen su propuesta para recabar el testimonio de esos intérpretes no hay registro de las conversaciones que mantuvo con Putin hasta en cinco ocasiones porque el magnate lo ha impedido a esta información del Washington Post se suma otra The New York Times que asegura que el FBI investigó al presidente para determinar si trabajaba para Rusia trampa criticado esta noticia asegurando que el FBI carecía de pruebas los demócratas

Voz 10 21:43 se pregunta qué trampa ha sido tan agradable computing si su homólogo ruso ha hecho todo lo pueda

Voz 1772 21:48 le dicen para interferir en las elecciones esto es lo que aseguraba esta noche en la Davis si el senador demócrata Dick Durbin

Voz 0027 21:54 sí allí en Estados Unidos un juez de California acaba de bloquear unas normas que desde hoy iban a restringir el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos en trece estados de todo el país corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 22:06 la administración Trump pretende limitar el acceso gratuito de métodos anticonceptivos a mujeres de trece estados más la capital Washington para eso había aprobado una serie de normas que entraban en vigor hoy para permitir a los profesionales sanitarios que deben dispensar los negarse a hacerlo alegando objeciones religiosas estas normas restrictivas no van a entrar en vigor al menos de momento porque el juez Hey Good

Voz 15 22:29 Dylan de California las ha bloqueado alegó

Voz 1510 22:32 dado que ningún trabajador puede interferir sobre la salud y los derechos de las mujeres líderes republicanos apoyados por el poderoso lobby evangelista y ahora respaldados por la Casa Blanca están intentando restringir precisamente los derechos de las mujeres tanto es así que en los últimos siete años Se han aprobado más de cuatrocientas leyes en diferentes estados para restringir el derecho al aborto

Voz 1439 22:53 un derecho que en Estados Unidos protege

Voz 1510 22:56 la ley Rowe aprobada en mil novecientos setenta y tres Ike legaliza el aborto en todo el país

Voz 0027 23:01 la oposición en Venezuela carga contra el Gobierno de Nicolás Maduro después de que un equipo de los servicios secretos haya detenido este domingo al nuevo presidente de la Asamblea Nacional que es el partido del opositor Leopoldo López un equipo del Servicio Bolivariano de Inteligencia el Sevilla arrestó a este dirigente durante media hora poco tiempo pero suficiente para ahondar en la crisis política que vive Venezuela Andrea Villoria buenos días

Voz 15 23:22 buenos días el régimen de Maduro asegura que los cuatro funcionarios que en mitad de la autopista detuvieron el coche del presidente Juan Why do y lo arrestaron actuaron por su cuenta Jorge Rodríguez exministro de Comunicación

Voz 18 23:34 eso mucho estaban en ese momento siendo destituido si están siendo sometidos a los posee

Voz 5 23:41 viento si se funerarios más

Voz 15 23:44 Guy Dollé ha respondido cuando ha llegado al mitin al que cedería antes de ser retenido

Voz 19 23:49 sí sí que enviaron me para que nos diéramos o para que no

Voz 10 23:56 aquí cuentas

Voz 15 24:02 su arresto se produce dos días después de que pidiera apoyo civil y militar para asumir la presidencia de Venezuela ante un Gobierno que el Parlamento buena parte de la comunidad internacional consideran ilegítimo precisamente a una quincena de países americanos ya han condenado esta detención

Voz 0027 24:16 gracias Andrea en Siria la situación que viven los refugiados que huyen de la guerra ha provocado en las últimas horas una imagen terrible una madre se ha quemado viva junto a sus tres hijos en el campamento de refugiados en el que viven en la frontera con Jordania de la desesperación en la que vive después de tres días sin poder darles de comer nada los niños todos están vivos pero están gravemente heridos

Voz 0027 25:21 Bill de Blasio el alcalde de Nueva York puede estar ya tranquilo se ha quitado ya las gafas de sol que que llevaban puestas hace cincuenta y un días se las puso el veintitrés de noviembre a instancias de su colega de Vigo el socialista Abel Caballero y media

Voz 0846 25:37 pulsa demos el botón el alcalde de Nueva York se tendrán que poner gafas de sol para no quedar deslumbrado con las luces de Di los de Vigo no tenemos se comprar gafas de sol porque como las luces son nuestras no los da

Voz 0027 25:49 el presumía Abel Caballero durante el encendido de las luces de Navidad que él mismo apagó ayer casi dos meses después con tanta parafernalia o más que cuando las puso en marcha Xaime López Bose oscuros días

Voz 0846 26:01 dos días cierto después de varias semanas los tíos están estará bastante cubierto aunque aún resuenan las palabras del alcalde de Vigo en el acto de apagado del alumbrado vídeo que no es broma atrajo a miles de visitantes a la ciudad durante los últimas semanas era casi una cita obligada para todos los gallegos para los del norte de Portugal las luces costaron ochocientos mil euros que la ciudad había recuperado ya a los pocos días la hostelería y el comercio los más beneficiados pero esta pasada noche llegaba la apoteosis en una abarrotada Puerta del Sol Abel Caballero se mostraba en estado puro ante sus vecinos

Voz 22 26:36 la primera manga

Voz 23 26:42 de cifra

Voz 2 26:48 la apagado de las luces el arranque de la

Voz 0846 26:50 campaña electoral Abel Caballero amarrada ayer su mayoría absoluta unos dejaba otro mensaje el alcalde trigos el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias en conclusión Abel Caballero

Voz 10 27:03 Sampe buenos días buenos días Aimar

Voz 1161 27:07 la forma en el Abierto

Voz 0027 27:09 ha dejado de momento dos victorias y tres derrotas

Voz 1161 27:12 los delicados ya para segunda ronda Rafa Nadal se ha impuesto en tres sets al tenista local Kevin dan Word yp también ha pasado Fernando Verdasco se ha superado en tres sets al serbio Kezman se han quedado en esta primera ronda Guillermo García caía con el holandés Robin Haase también en tres sets en el cuadro femenino Sara Sorribas Santa la historia contó Babe

Voz 0456 27:28 su Badosa con la australiana Kimberly Israel está en

Voz 1161 27:30 luego de momento en el cuadro masculino el partido de Roberto Carballeda con el serbio Troicki pierde el Espanyol cuatro cero en el primer set y a la jornada le quedan todavía dos partidos más no antes de las siete Feliciano López ante el australiano Jordan Thompson Hinault antes de las Nobel de Roberto Bautista ante el británico Andy Murray en cuanto al fútbol el domingo se completó con la victoria del Real Madrid uno dos en el Villamarín ante el Betis marcaban Modi Ceballos para los de Solari

Voz 3 27:51 jo a Isco de nuevo sin minutos y en el que el estadio rezó

Voz 1161 27:54 dio muy mala Ceballos que se lamentaba después en televisión creo

Voz 24 27:56 eh un campo donde todo creo que he crecido aquí como futbolista y no me esperaba este recibimiento pero bueno no es momento para hablar de eso sino para disfrutar de la victoria por mí estoy muy feliz porque el equipo sobre todo por los puntos pero me voy con una sensación agridulce de de no haber conseguido el cariño de la que durante tanto tiempo

Voz 1161 28:15 sobre el tema disco Solari sigue sin querer soltar prenda

Voz 25 28:18 somos lo que somos y creo que hemos hecho un partido muy serio himen me me gustaría enfocar lo que hizo el equipo todos somos el equipo tenemos tres competiciones pero el equipo lo conforman los los que juegan

Voz 26 28:28 eran qué consejo le daría tienes para aconsejar a nadie estos jugadores son todos cuadra con mucha experiencia con muchos título con mucho bagaje competitivo en primera división el gol del Betis

Voz 1161 28:39 lo marcaba Canales y lamentaba no haber dominado el partido y no haber puntuado Joaquím cruel porque creo que la afición echaban al equipo estaba un acoso y derribo en cada momento cogiendo rechace metiendo al Madrid traba prácticamente cometió otra sala que la sensación de que íbamos a ganar además el equipo ha ido por el partido valiente en todo en todos los sentidos en ese aspecto dolido y cruel no y también el central Marc Bartra

Voz 27 29:02 creo que no haya un resultado muy injusto por lo que se ha visto el juego por un poco todo no y al final pues yo creo que se han llevado

Voz 0027 29:08 muchos premio de lo que se merecía

Voz 1161 29:10 además el Atlético venció uno cero al Levante el Athletic dos cero el Sevilla y el Barça tres cero al Eibar a primera vuelta sólo queda un partido el que se disputa esta noche en Anoeta desde las nueve Real Sociedad Espanyol falta de ese partido al ecuador del campeonato llegamos con Barça líder le acompañan en los puestos Champions Atlético Sevilla y Real Madrid en los de la Europa League que están Alavés y Getafe descensos Rayo Vallecano Villarreal y Huesca en Segunda así se ha cerrado la primera vuelta Granada Albacete ocupan plazas de ascenso directo Málaga Depor Alcorcón esos una promoción de ascenso en descenso están Extremadura Reus Córdoba innato

Voz 1727 29:38 Dick en balonmano la selección española lo lograba ayer

Voz 1161 29:41 la segunda victoria en el Mundial XXXII veinticinco sobre la de Islandia hoy tenemos la tercera jornada desde las ocho y media se disputará el partido ante la selección de Japón

Voz 1100 30:01 son las seis y media de las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:06 hoy por hoy

Voz 1727 30:11 el Gobierno lleva hoy el Congreso Presupuestos Generales para este año para que inicie la tramitación parlamentaria pero todavía no aprobado los dos grandes impuestos en los que confía para aumentar los ingresos el dinero el impuesto a las tecnológicas y el de las transacciones financieras que aprobará este próximo viernes en Consejo de Ministros Eva Veiga buenos días

Voz 0605 30:34 buenos días Pepa se gravará con un tres por ciento a plataformas como Airbnb Over el impuesto a los servicios digitales se aplicará en concreto sobre la venta de datos de los usuarios la intermediación online la publicidad en empresas que facturen más de setecientos cincuenta millones a nivel mundial o tres millones en España el objetivo es que tribu ten aquí las compañías que prestan en España sus servicios el Gobierno espera recaudar mil doscientos millones de euros el impuesto a las transacciones financieras por su parte consistirá en gravar con un cero coma dos por ciento la compra de acciones españolas se aplicará sobre el intermediario que lleve a cabo la operación el Ejecutivo espera ingresar ochocientos cincuenta millones de euros la ministra de Hacienda anunció en octubre que estos dos impuestos aprobarían al margen de los presupuestos en leyes que se tramitarán de forma paralela a las cuentas públicas

Voz 1727 31:27 buenas cuentas públicas para las que el de Cat no tiene todavía tomada una decisión Aimar sigue dividido

Voz 0027 31:34 sí de hecho Puigdemont desautorizó el viernes en Bélgica a Torra ante él en diciendo que la decisión de apoyar los Presupuestos o de dejar que se tramitaron al menos era de los parlamentarios de Esquerra en el Congreso esta noche Torra ha vuelto a decir en Twitter que considera que votarán no a las cuentas mientras haya muros sólo peleaban muros a la autodeterminación y allí en Cataluña este fin de semana grupos autodenominados antifaz estas han boicoteado en qué forma en algunos casos violenta actos organizados por Vox Barceló

Voz 15 32:03 Nos Joan mundial ultimó ayer en L'Hospitalet unos cuantos miembros de Vox habían convocado en el campo de fútbol una paella popular un grupo de personas con la cara tapada llega a las puertas del recinto para protestar contra su presencia llegar blanquearse unos con otros alguna patada entre ellos hasta que los Mossos intervinieron se identificaron a varios de los manifestantes llamados antifascistas no hubo ningún detenido no ha sido el único actor Reunión en que participaba Bosch que se ha reventado el sábado en Barcelona unas cuatrocientas personas convocadas por los Cd R consiguieron que no se celebrará un acto en el que estaba uno de los miembros de la ejecutiva nacional del partido ultra además en son Sitges algún empujón este fin de semana también cuanto algunas personas intentaron impedir que Vox pusieron una carpa en la calle

Voz 0027 32:52 ahora algo menos de frío hoy habrá nubes con posibilidad de lluvias en el Cantábrico y en el resto de España se espera bastante Sol el tráfico a esta hora Alfonso Martínez DGT buenos días

Voz 28 33:01 buenos días Ademar hasta ahora de entrada a la capital madrileña encontramos tráfico intenso en las dos en Torrejón de Ardoz la IV a la altura de Valdemoro y Pinto la A42 a su paso por casar vuelos Ipar la densidad circulatoria además en la ronda de circunvalación M cuarenta en la zona de Vallecas hacia la A2 también en Segovia hay complicaciones como consecuencia de un vehículo averiado en la A uno que complica la conducción en Cerezo de Abajo dirección Irún y tengan mucha precaución por bancos de niebla en la provincia de Lugo en la ocho en Mondoñedo en Burgos en la A uno en Aranda de Duero en la A62 entre Villaverde de Dueñas también en Valladolid en la A62 en Cubillas de Santa Marta y por último en Palencia en la A doscientos treinta y uno en Carrión de los Condes

Voz 10 33:48 el set

Voz 1727 35:26 son las siete menos XXV la A6 menos veinticinco en Canarias y la Mesa de España se abre hoy en Totalán en Málaga con la última hora del rescate de Julen el niño de dos años que ha caído que cayó ayer domingo a un pozo sobre las dos de la tarde y todavía no podido recuperarlo Ana Tere Vázquez sigue atenta a la evolución del caso alguna novedad

Voz 3 35:48 escenario sea complicado un derrumbe de tierra taponado esta noche la estrecha galería a unos setenta metros de profundidad lo que impide que la Cámara pueda seguir grabando y comprobando que alturas realmente se encuentra el pequeño y esta es precisamente la segunda novedad de la noche ya no existen dudas Julen se ha caído por esta agujero está grabado su paquete de chucherías pudo quedarse enganchado en el interior del pozo más de un centenar de efectivos públicos con la colaboración de varias empresas privadas trabajan desde hace diecisiete horas en su rescate Julen jugaba con otro niño en la zona donde la familia pasaba un día de campo haciendo una paella sus padres muy jóvenes vecinos de la barriada malagueña de El Palo fueron los primeros en dar los avisos

Voz 1727 36:26 temo que esta mañana vamos a volver muchas veces a Málaga para seguir la evolución de este suceso abierto todavía el pequeño Julen dentro de ese pozo estrecho y muy profundo y en Cataluña Joan Bofill hola de nuevo han detenido hola hola qué tal y han detenido a dos seis inquilinos que causaron el incendio de de Badalona de el cinco de enero en el que murieron tres personas por una sobrecarga en la instalación eléctrica

Voz 15 36:51 si los Mossos les acusan de homicidio imprudente porque consideran que ellos al ocupar el piso y pinchar la luz provocaron la sobrecarga que causó el fuego hay cuatro hombres dos mujeres detenidas de nacionalidad rumana que vivían en ese piso que habían ocupado tres de ellos ya están en libertad con cargos los otros tres están a la espera de declarar ante el juez pero también en libertad los vecinos se manifestaron precisamente este fin de semana ya apuntaban también a las eléctricas como culpa

Voz 35 37:14 hables esta criminalizando a los pobres que es absurdo decir que el culpable Ése es el que pierde el piso al que se le quema Endesa reconoce que las instalaciones del barrio no está no es también entonces qué pasa pues pasa que hay sobrecargas evidentemente hay sobrecargas

Voz 15 37:29 era de la plataforma San Roque en Badalona pedía que no se criminalice a quiénes ocupan porque no tienen otra alternas

Voz 0027 37:34 días

Voz 1727 37:35 en Burguillos en la provincia de Toledo Cristina López Huerta buenos días buenos días

Voz 3 37:39 sí están hoy de luto oficial por la muerte de su vecino

Voz 1727 37:42 de Laura Sanz que es la española que murió el sábado en la explosión de gas en una panadería en París

Voz 1439 37:48 ahora estaba en la habitación de un hotel próximo y la detonación le impactó de lleno el alcalde de Burguillos ha señalado en la SER que trasladan todo el apoyo a la familia de esta chica que pondrán a disposición de todos los vecinos un libro de firmas para que los ciudadanos puedan expresar su pésame

Voz 36 38:02 pondremos a disposición de quien quiera en firmar un pésame un libro de condolencias que lo comprobaremos a la familia acuden a recuerdo es de estos días de

Voz 0027 38:13 de cariño Laura

Voz 1439 38:15 en un supermercado de Toledo y deja tres hijos huérfanos la repatriación de los restos está pendiente de la firma de un juez será lo más rápido posible según fuentes de la Delegación del Gobierno

Voz 1727 38:28 en A Coruña hay Avilés terminan hoy las negociaciones de Leire de de alcohol

Voz 37 38:32 eh

Voz 1727 38:36 y unas tres mil personas han salido a la calle en A Coruña este domingo para pedir una solución al Gobierno para los casi setecientos trabajadores que podrían quedarse en la calle hoy los sindicatos han convocado un acto Galicia Xaime López en qué situación se queda a la plantilla

Voz 0846 38:52 es a expensas de un milagro expira el plazo para la negociación del ERE y la multinacional sólo ofrece solución para doscientos empleados que mantendrían la actividad parcial en las factorías de Coruña y hábiles otros serían Rouco recolocados en la factoría de San Cibrao Lugo el resto hasta quinientos se quedan en la calle los trabajadores insisten en que hay soluciones piden que las fábricas no separen

Voz 15 39:13 a la espera de que aparezca un comprador y apelando

Voz 0846 39:15 cuenta el Gobierno Juan Carlos Corbacho es el presidente del comité de empresa de A Coruña

Voz 10 39:20 ya

Voz 38 39:22 ciento dos es señalar las platas que os vaya al ha sido que chal directamente Godard o moderno eco las de dijera algo

Voz 0846 39:34 por no al que cerrará las plantas los trabajadores se concentrarán esta mañana en Madrid delante del Ministerio de Industria

Voz 1727 39:39 en Murcia Ruth García buenos días buenos días Pepa Gea hoy es el último día en el que va a operar un vuelo comercial en el aeropuerto de San Javier porque mañana mañana abre sus puertas después de dieciséis años el aeropuerto internacional y hasta ahora fantasmas Ruth de la Región de Murcia pues si el último

Voz 1439 39:56 vuelo comercial desde San Javier tendrá lugar a las veinte cuarenta horas de este lunes dirección Manchester y con el se pone fin a casi cincuenta y cinco años de vuelos comerciales San Javier cierra pero mañana abre Corbera siete años después de haberse construido dieciséis años después de que el proyecte fuese declarado de interés general para el Estado el primer vuelo comercial será a las diez y media de la mañana de la compañía Ryanair el Rey Felipe VI también por aire será el encargado de innato durar esta infraestructura que nace con doce destinos de tres países europeos y una previsión de un millón de pasajeros el aeropuerto que lleva el nombre del inventor de la elogió el murciano Juan de la Cierva será gestionado por Aena tiene capacidad para ciento cuarenta operaciones

Voz 1727 40:32 has una cada cuatro minutos prevé crear

Voz 1439 40:35 quinientos empleos directos en su primer larga vida

Voz 1727 40:37 a ese aeropuerto envés Ruth un beso y los amantes del cine en Soria están de enhorabuena porque esta semana la ciudad va a volver a tener cine siete años después de quedarse sin él Eva Marín buenos días buenos días

Voz 1439 40:50 los cines mercado que programan el gran baño como primer estreno de estas salas una comedia que narra la peculiar historia de un grupo de hombres que decide formar un equipo de natación sincronizada masculina los promotores de este proyecto aseguran que se trata de una intervención que va mucho mucho más allá de unos cines convencionales ya que viene a completar alguna ausencia en la capital soriana por lo que se espera que sea también un revulsivo para dar vida a esta zona de la ciudad estos centros disponen de tres salas para setenta cien cuarenta espectadores la más pequeña tendrá un uso polivalente la obra ha supuesto una inversión próxima al millón de euros y hay que recordar que la última sala de cine en la ciudad de Soria se cerró en mayo de dos mil doce yeso que durante los años ochenta y noventa llegó a contar con siete cines

Voz 1727 41:32 un abrazo y Buendía Eva anualmente son las seis y cuarenta y dos minutos de la mañana cinco y cuarenta y dos en Canarias ya abrimos la Mesa del Mundo en Polonia con una noticia de esta noche también un hombre apuñalado al alcalde de Gdansk al norte del país el ataque se ha producido durante un concierto benéfico ante cientos de personas el político el alcalde de esta ciudad tan importante se encuentra en estado grave hay daba

Voz 15 41:59 el alcalde de la que es la sexta ciudad del país pádel Adamo de cincuenta y seis años estaba en el escenario cantando junto a otros participantes

Voz 39 42:09 el

Voz 15 42:13 cuando de repente se ve como nombres acerca a él con un cuchillo y la Puñal el público grita y sólo se queda cantando una de las vocalistas que no acababa de darse cuenta de lo que está pasando

Voz 40 42:24 dos ambulancias no tardan en llegar y desde el escenario

Voz 15 42:27 en uno de los organizadores explica al público aunque se supone que tienen que parar el espectáculo yo por favor hagan sitio la ambulancia el alcalde es trasladado inmediatamente al hospital y unas horas más tarde un portavoz confirma que está siendo operado en el abdomen y en el corazón y que tiene lesiones graves todos lo sentimos terriblemente es como una película no sé cómo puede haber gente que haga cosas tan malas dice esta vecina que estaban el público medios locales informan de que después de la operación el estado de la alcaldes muy grave y de que el atacante es un hombre de veintisiete años ex convicto que asegura que fue torturado durante su estancia en prisión

Voz 1727 43:16 en Brasil una ola de violencia que afecta a edificios públicos a coches y comercios está azotando ahora al noreste del país desde hace casi dos semanas las bandas organizadas reaccionan así al anuncio del Gobierno de endurecer las medidas de seguridad en las cárceles Javier Corbacho

Voz 1772 43:34 ya hay casi cuatrocientos detenidos en Chad hará un estado de nueve millones de habitantes al noreste del país y considerado un feudo de las bandas de delincuentes los grupos criminales han provocado incendios como este en la capital del Estado han quemado vehículos derribado puentes han atacado comisarías incluso han hecho estallar varias bombas la policía ha incautado más de cinco toneladas de explosivos las bandas han derribado también torres eléctricas y farolas todo ello en protesta contra la iniciativa del gobernador del Estado de aumentar la seguridad en las cárceles

Voz 42 44:06 el Tour cribas verdad que actúe las uvas

Voz 0456 44:10 usted un refuerzo de las

Voz 1772 44:12 seguridad que pasa por bloquear la señal de móvil en las prisiones y de dejar de separar los reclusos en función de la banda a la que pertenezcan el Gobierno del país ha reforzado la seguridad con el envío de otros doscientos agentes que se suman a los trescientos efectivos que ya acudieron hace unos días a la zona y el presidente del país el ultraderechista Jean sonoro anunciaba ayer en Twitter que pretende cambiar la tipificación de estos delitos para que sean considerados como terrorismo

Voz 1727 44:41 no se pierdan esta historia que llega desde Washington las autoridades están desesperadas con el robo masivo dicen de los letreros que indican en una carretera que usted se encuentra la milla número cuatrocientos veinte un número que se relaciona con el mundo de la marihuana y cuál es la solución que ha encontrado la policía pues cambiar los carteles por el de Milla cuatrocientos diecinueve punto nueve pero qué es esto Rafa Muñiz pues soy yo remoto

Voz 1772 45:11 darse Pepa la década de los setenta para entender por qué se relaciona el número cuatrocientos veinte con la marihuana fue un grupo de estudiantes de California quién popularizó este número al reunirse cada día a las cuatro y veinte de la tarde para fumar porros en la universidad el número se ha convertido en todo un símbolo para los entusiastas de la mariguana hasta tal punto que muchos de ellos sean dedicado durante años a robar los letreros de las autopistas que señalaban la milla cuatrocientos veinte las soluciones a atrasar un poco la señal para que indique la milla cuatrocientos diecinueve punto nueve y aunque a muchos les suene a risa las autoridades se lo toma muy en serio porque aseguran que estas señales ayudan a las ambulancias va la policía a localizar a un posible accidente dan al conductor un punto de referencia geográfico la cuatrocientos veinte no es la única señal que han tenido que cambiar en el estado de Washington la gente también robaba el letrero de la Milla sesenta y nueve

Voz 33 46:14 el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 44 46:20 eh eh eh eh

Voz 45 46:27 no

Voz 1727 46:32 de verdad que hay ministros se pregunta esta mañana de lunes José Mari buenos días

Voz 1100 46:37 los Pepo Pedro Sánchez ya tiene elaborado revisado y pulidos los presupuestos generales del Estado para dos mil diecinueve que entregará a la presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 42 46:48 sólo le falta probarlos Un mundo dado el parón