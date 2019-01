Hoy por Hoy (14/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días diecisiete horas llevan ya trabajando los equipos de emergencia para tratar de rescatar a Julen el niño de dos años que se cayó ayer a un pozo en una finca de Totalán en la provincia de Málaga el pozo es muy estrecho apenas tiene veinticinco centímetros de día pero como un palmo de la mano pero es muy profundo más de cien metros y los bomberos nos han confirmado hace apenas una hora que además se ha producido un desprendimiento de tierras dentro del agujero por donde se coló el niño y allí en las inmediaciones del operativo de emergencia está nuestro compañero de SER Málaga Ignacio San Martín Ignacio os han confirmado además él localizado un paquete de chuches que al parecer llevaba el que la mano buenos días buenos días

Voz 0055 01:09 poca novedad para diecisiete horas de trabajo pero es la que hay las cámaras que se han introducido en el agujero para localizar a Julen localizada han hallado una bolsa de chucherías que llevaban niño pero hasta ahí de momento ni rastro del pequeño las cámaras han llegado a setenta metros a partir de ahí se encuentran con un tapón de tierra ese sospecha que el niño podría estar por debajo como dices diecisiete horas lleva este operativo de más de cien personas trabajando para el rescate de Julen de este niño de dos años que ha caído a este poso de más de cien metros de profundidad y apenas veinte de

Voz 1727 01:42 la Metro Ignacio Se sabe algo más de cómo fue la caída como estaba protegida por ejemplo la entrada al pozo

Voz 0055 01:48 pues eh según unos eh respondía ayer el diputado responsable de Bomberos aquí en la provincia de Málaga Francisco Delgado el pozo no estaba ni cubierto ni protegidos se trataba de una prospección de agua para una futura vivienda en una parcela que además estaba sin vallar por ahí estaban paseando los padres Julen estaba jugando con un amigo cuando de pronto cayó en

Voz 1727 02:09 gracias Ignacio volvemos a Málaga en cuanto haya novedad ha sido un fin de semana fatídico en sucesos que implican a españoles porque hoy también es el primer día de luto en Burguillos el pueblo de Toledo donde vivía Laura Sanz la mujer que murió en la explosión de la panadería de París estaba en el hotel de enfrente de turismo con su marido en su primer viaje solos y los tres hijos pequeños de la pareja huérfanos de madre hoy el azares así de extremadamente cruel a veces hoy es lunes catorce de enero hoy llegan al Congreso los presupuestos generales del Estado se cumple el rito y la ministra de Hacienda entrega el anteproyecto de ley que aprobó este viernes el Consejo de Ministros Pedro Sánchez hace guiños a los partidos independentistas para conseguir su apoyo pero aunque sea pura retórica también se dirige a PP y Ciudadanos

Voz 1722 02:58 después de siete años de injusticia social los españoles no entenderán que la oposición ya incorporo también al partido podría ciudadanos voten en contra de unos presupuestos sociales que no deja

Voz 1275 03:11 ahora nadie atrás dogs admite que financia

Voz 1727 03:14 yo la mayor parte de su campaña para las europeas del año catorce con fondos de un grupo de iraníes en el exilio según el diario El País fueron ochocientos mil euros en donativos el ochenta por ciento de toda la campaña dice Ortega a Smith el secretario general de Vox que todo fue legal

Voz 4 03:29 nosotros inmediatamente e presentamos las cuentas al Tribunal de Cuentas pidiéndole que analizase las mismas la respuesta fue clara y evidente todos los donativos habían sido legales totalmente transparente

Voz 1727 03:42 el país pública hoy que en realidad el Tribunal de Cuentas nunca fiscal hizo esas cuentas porque Vox no obtuvo escaño en aquellas elecciones y es noticia de la noche la Guardia Civil ha detenido en Lanzarote al marido de Romina celeste Núñez la mujer desaparecida desde Nochevieja no se sabe todavía dónde está ella en Fuengirola hoy es día de luto por la vecina asesinada el sábado por su ex marido

Voz 5 04:07 es importante que todos los españoles entendamos que tenemos que poner más medios y que tenemos que ser conscientes de que la mujer en este momento necesita medios para poder luchar contra esta lacra

Voz 1727 04:20 es la voz de Ana Mula a la alcaldesa de Fuengirola el as organizado tienes feministas plantean introducir en España el delito de feminicidio para corregir un problema frecuente en los tribunales denuncian que no todos aplican el agravante de género porque exige que se demuestre el dominio por parte del hombre Altamira Gonzalo es miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis

Voz 6 04:42 esto plantea problemas de prueba dificultades probatoria y esto se eliminaría con la introducción de un delito específico el delito de feminicidio como existe ya en al menos quince países sobre todo sudamericanos

Voz 1727 05:06 y en los deportes de momento más derrotas que victorias de los tenistas españoles en la jornada del Abierto de Australia

Voz 1161 05:13 que todavía está en juego ya que le quedan dos partidos por comenzar el de Feliciano López con el australiano Jordan Thompson y el de Roberto Bautista ante el británico Andy Murray está jugando ahora mismo Roberto Carvalho es ante el serbio Troicki con empate a un set uno seis seis uno y cero uno en el tercero el resumen hasta ahora son dos victorias Rafa Nadal sobre de los terrenos James da por tres sets también entre sedes la de Fernando Verdasco sobre el serbio que ubican quedar eliminados en el cuadro masculino Guillermo García ante el holandés Robin Haase y en el femenino Paula Badosa con nuestro Lena Isar a Sorribas ante la estonia contaba

Voz 0978 05:44 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a partir de hoy subirán las temperaturas seguir haciendo frío durante las noches eh pero las tardes incluso iban a ser suaves en el Mediterráneo máximas en el conjunto del país de diez a quince grados en el sudeste de la Península cerca de los veinte y en Canarias incluso cerca de los veinticinco los casos muchas horas de sol sólo esperamos algunas nubes en el País Vasco y norte de Navarra con débiles lluvias

son unos presupuestos pensados especialmente para los pensionistas lo grupos políticos presentes sabrán asumir su responsabilidad a la hora de propiciar que España tenga un proyecto de presupuestos no parece que hace un siglo verdad pues no fue en abril de dos mil dieciocho hace sólo ocho meses cuando Cristóbal Montoro llevaba tarde muy tarde los presupuestos del año al Congreso impedía acaban de escucharlo responsabilidad a los demás para probarlos hoy se va a repetir la escena e incluso es probable que las palabras pero en medio han pasado tantas cosas que es una ministra socialista a la que acude a la Carrera de San Jerónimo de esos presupuestos depende la ley es la Tura ir cuando serán José María Patiño las siguientes elecciones generales

Voz 1108 07:51 en marzo mayo con el Super Domingo en otoño o como repite Pedro Sánchez al término de la actual legislatura ninguna fecha está cerrada para unas elecciones generales hasta que se despeje la duda de si las cuentas del Estado pasarán en la segunda semana de febrero cuando tenga lugar el debate de totalidad hasta el ocho Si así lo ratifica la Junta de Portavoces esta mañana tendrán los grupos parlamentarios para presentar enmiendas a la totalidad no se descarta que haya una de los grupos independentistas catalanes pero se confía en que la redacción disuada a PP y Ciudadanos de utilizarla a su favor No obstante el suspense se mantendrá hasta el mismo día doce de febrero porque P de caddie Esquerra pueden retirar la enmienda durante el mismo pleno el suspense también está garantizado por parte de Unidos Podemos que quiere garantías por escrito de que las medidas sociales que se pactaron el verano entre Sánchez Iglesias se sacarán adelante con o sin Presupuestos lo único cierto es que Ciudadanos y Partido Popular a pesar de la oferta de Sánchez a negociar rechazan

Voz 1727 08:54 proyecto al Partido Popular responsabiliza a Pedro Sánchez del auge de la extrema derecha de España

Voz 1722 08:59 no falta de proyecto político el de la derecha su renuncia a luchar y a combatir con argumentos a la ultraderecha y en cambio lo que hacen es abrazar los argumentos de la ultraderecha sin ningún tipo de rubor demuestran que ellos son nadie más que ellos los responsables del crecimiento de la ultraderecha nuestro país ponía

Voz 1727 09:21 no contrapunto a lo ocurrido en Andalucía el caso sueco donde las fuerzas conservadoras van hacer primer ministro aún socialdemócrata para aislar a los ultras pero Pablo Casado está muy lejos de comprar ese argumento hoy en la presentación de sus candidatos en Madrid ha insistido en que el pacto andaluz puede ser un modelo en Andalucía

Voz 11 09:41 es lo que va a pasar en muchos sitios y es que el Partido Popular somos los que hemos conseguido ponerles de acuerdo poner de acuerdo una mayoría suficiente para un cambio histórico eso lo vamos a seguir haciendo sobre

Voz 1727 09:54 los planes de Pablo Casado queda mirada esta mañana de Montserrat Domínguez

Voz 1603 10:02 buenos días la política no sólo gestión ideología valores o emoción hay batallas que se juegan en el campo semántico y seguro que han notado ya que la expresión sin complejos hace furor en el disputado campo de la derecha española es como una descarga de adrenalina para los militantes que los líderes pronuncian como sabes de la dejando después un silencio enfático que pronto se llena de aplausos el manual de uso es amplio aplica ese a una candidata o candidato sin complejos de un partido sin complejos con un proyecto sin complejos Ensino dice mucho mi compromete a nada lo cual aumenta su encanto como muletilla política pero da entender que que en la pronuncia tiene las ideas muy claras frente a la confusión de los otros ya sean los de enfrente o los de antes incitó aplaude es es que también eres una persona de una pieza conviene acreditara su autor José María Aznar cuando ganó las elecciones por mayoría absoluta en el dos mil Illana necesitaba de los votos de Pujol Paul de Claro que había llegado el momento de hablar de España sin complejos lo convirtió en su mantra y ahora casi dos décadas después triunfa de manera arrolladora el primero en rescatarla fue Albert Rivera y ahora Pablo Casado y su equipo no dejan de pronunciarla es la coletilla en auge el guiño de la nueva derecha a su vieja guardia

Voz 1152 11:37 yo lo llamo aprender yo le llamo investigar compromiso yo lo Jaume

Voz 1727 12:52 bueno mañana es por fin salvo novedad el gran día en el Parlamento británico se vote al acuerdo del Brexit y nada ha cambiado en este tiempo Theresa May no cuenta a priori con apoyos suficientes para probarlo pierde por unos cien votos según la mayoría de los cálculos y todo el mundo da por hecho corresponsal en Londres Begoña Arce que May saldrá derrotada

Voz 0273 13:12 según el diario The Gardian Bruselas está preparando para un retraso en la salida del Reino Unido de la Unión Europea hasta el mes de julio al menos la Comisión publicará hoy una carta ofreciendo al Reino Unido nuevas garantías sobre la salvaguarda para Irlanda del Norte insistirá en que se trata de una medida temporal con la carta a requerimiento de May intentan convencer a los diputados de las ventajas del acuerdo los rebeldes sin embargo en torno a un centenar exigirán garantías legales y no una simple misiva con buenas palabras en un artículo publicado ayer made volvió a advertir a los diputados que el rechazo del pacto sería algo catastrófico ya abriría una imperdonable fisura en la confianza de los ciudadanos en la democracia

Voz 1727 13:56 hacia Italia vuela ya Cesare Battisti condenado a cadena perpetua por cuatro asesinatos en la década de los años setenta cuando estaba en las Brigadas Rojas lo detuvieron el sábado en Bolivia después de huir de Brasil y apenas han tardado veinticuatro horas en ordenar su extradición una rapidez alentada por el Gobierno brasileño de sonaron sus guiños al ultras Salvini corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 8 14:20 su un pequeño regalo a Salvini según definición de dijo el presidente de Brasil el ultraderechista sonaron y el ministro italiano del Interior de la derechista Liga no recibirá personalmente a primera hora de la tarde en el aeropuerto militar Chan Pino de Roma Salvini ha convertido el regalo en la quinta que culmina sus primeros seis meses en el Gobierno Naza sino como es un asesino comunista ha dicho hoy deberá hasta el último de sus además vamos a pedir cuentas añadido apolíticos entre intelectuales filósofos firmaron una petición de clemencia para este asesino como comunista algunos de ellos ahora mi tocan los temas de este

Voz 14 15:05 oye tú curioso ha concluido de ser el amigo de estos minutos diez me Mikko dicha oferta

Voz 1727 15:13 en Estados Unidos hay daba o buenos días Donald Trump niega las informaciones del Washington Post y el New York Times que lo vinculan de nuevo con Rusia el primero asegura que el presidente intentó ocultar a su equipo sus conversaciones con Putin según el Times el FBI investigó si Trump trabajaba para el Kremlin sí los agentes querían saber si el presidente actuaba deliberadamente para Rusia aussie había caído bajo su influencia trampa asegura que es una información ridícula igual que la del post este periódico afirma que el presidente hizo todo lo posible por ocultar de qué habló con Putin hasta en cinco encuentros bilaterales y que llegó incluso a quitarle los apuntes a su intérprete la oposición venezolana carga contra el Gobierno de Maduro después de la detención exprés del presidente de la Asamblea Nacional que es de mayoría opositora Andrea Villoria buenos Díaz buenos días fue apenas media hora pero suficiente para agrandar la crisis política del país a Juan Why do lo arrestaron en la autopista cuatro funcionarios que según el Gobierno actuaron por su cuenta él ha respondido ya

Voz 15 16:09 es sí que debían enviar un mensaje para que nos diéramos aquí está la respuesta

Voz 5 16:18 hace dos días bólido pidió apoyo civil

Voz 1727 16:20 quitar para asumir la presidencia de Venezuela ante un Gobierno que no reconoce buena parte de la comunidad internacional en la Casa de América de Madrid inaugura hoy la última exposición de fotografía de Bernardo Aja el español que fue fotógrafo oficial de Fujimori ahora expone su proyecto más cuidado a base de Retratos de Familia de la clase alta latinoamericana Raquel García

Voz 1468 16:41 todo comenzó en Lima hace veinte años en casa de un famoso travesti que vivía en el extrarradio de la capital su pasión por la arquitectura le llevó a fotografiar espectaculares haciendas en Perú en Méjico en Filipinas pero

Voz 1389 16:54 hay muros nos cuenta va más allá un proyecto de investir

Voz 1468 16:56 nación con el que profundiza en la historia de sus personajes en composiciones muy cuidadas a medio camino entre lo decadente y lo nuestro

Voz 17 17:02 al es puro teatro y efectivamente todo está muy preconcebido sea todas las imágenes que tú ves no ocurren de una manera anecdótica Balazar todo está dibujado antes en realidad el ejercicio fotográfico se hace en un tiempo muy corto siete minutos once minutos nadas así lo que más tiempo de preparar todo el escenario no y sobre todo hacer el trabajo de investigación de cada uno de los personajes

Voz 1468 17:28 a Jano quiere hablar de aristócratas sino de una forma de ver la vida familias enteras posando en salones au patio rodeados de gigantescas lámparas de cristal de plata de enormes cuadros mirando a cámara o formando parte de escenas que parecen sacadas de un escenario Aja que vive en México retrata ahora a los familiares de los desaparecidos por la violencia y el narco

Voz 19 17:50 cuando basa rebajes buscando una chaquetilla del arma pero pillas un chaquetón de esos que antes costaba nunca Aldana te sientes virus si quiere sentir de vivos piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros tres

Voz 24 19:08 hola buenos días soy en paro de Alicante bueno pues yo creo que Pedro Sánchez a la única persona que eleva a poder pedir ayuda eso la Virgen del Carmelo porque PP y Ciudadanos les han ido muy bien las elecciones ahora en Andalucía con Vox yo creo que lo que quieren es elecciones anticipadas los catalanes pues lo único que quieren es que ese apoyo Elin dependen turismo entonces tampoco creo que tenga mucho apoyo de ellos casi que lo tiene muy difícil Pedro Sánchez está como el tío Fava lo maté es stick que estaba

Voz 0027 19:37 gracias Amparo buenos días buenos días

Voz 25 19:40 los Sánchez y el PSOE tienen que busca indudablemente para llevarlo a partidos nacionalistas que lo independentistas que son igual de constitucionalistas que cualquier otro activo que no son constitucionalistas son aquellos que no respetar los derechos humanos como por ejemplo en el caso de Albox un saludo un saludo Víctor de Granada hay muchas gracias a todos

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:09 qué tal buenos días con dos grados a esta hora en el centro de Madrid estamos en alerta amarilla por bajas temperaturas en toda la Comunidad esta mañana esperan hasta menos cinco menos seis grados en Alcalá de Henares eran juez heladas generalizadas en toda la región a mediodía se notarán que suben los termómetros con máximas que van a llegar a los quince grados colegios que están funcionando a medio construir sin calderas y por tanto sin calefacción centros educativos con salidas de emergencia que no se pueden utilizar incluso colegios en los que siete a clase sin contar con la pertinente licencia por parte de los ayuntamientos porque son centros que aún no están terminados es la larguísima lista de irregularidades que denuncia la FAPA Giner de los Ríos para encarar la segunda parte del curso escolar esta federación de Familias pide abiertamente la dimisión de la responsable de infraestructuras educativas de la Comunidad Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0733 20:56 buenos días con cerca de doscientos sesenta expedientes de obras abiertos en los centros educativos de la región la lista de negligencias es interminable y no existe un contó

Voz 1389 21:04 correcto sobre los trabajos para corregirlas

Voz 0733 21:06 de acciones lo dice la FAPA que considera que quién está al frente la directora general Elena marroquí ya no es una interlocutora válida por eso exigen su cese Camilo Gené

Voz 0574 21:16 la directora general debería estar dispuesta a dar explicaciones a la Ginés como Así hacen todos sus colegas de mismo rango es la única directora general que no cumple con ese debe consideramos que se trabajando diligentemente cuando año tras año hay alumnado que está asistiendo a clase entre obras estamos hablando en ocasiones de posibilidad discos para la salud de dificultad que los docentes puedan desarrollar su trabajo de una forma óptima para nuestros hijos e hijas y eso les negociable

Voz 0733 21:48 las familias denuncian que se está incumpliendo todo tipo de normativa en las obras de colegios e institutos especialmente la ley de protección de riesgos laborales

Voz 1275 21:55 la FAPA aseguran que la directora de Infraestructuras se comprometió en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad aportarles datos de los expedientes de obras abiertos y a reunirse con ellos lo prometió en octubre y aún no saben nada es lunes catorce de enero hay voces en el PP de Madrid que cuestionan ya a los nuevos candidatos designados por Pablo Casado titulares

Voz 0733 22:14 varios dirigentes del partido reconocen a la SER que la puesta de Casado por Ayuso y Almeida esa arriesgada aseguran que confía en el talento de ambos pero que su inexperiencia podría jugar en contra

Voz 1275 22:23 la Guardia Civil investiga si los tres detenidos en Galapagar por retener a dos menores a punta de navaja y obligar a su madre a sacar dinero en un cajero están implicados en más atracos la detención se produjo gracias a que la tablet que robaron tenía activada la localización la Audiencia Provincial juzga hoy a una banda de diez miembros presuntamente dedicados a la venta de droga operaban en ocho narco pisos

Voz 0733 22:42 vados ilegalmente en Vallecas vendiendo cocaína y heroína

Voz 1275 22:44 en los deportes Atlético y Real Madrid cierran la primera vuelta con victorias los de Simeone uno cero sobre el Levante los de Solari uno dos ante el Betis en el Villamarín Benzema se rompió el meñique de la mano derecha siete y veintitrés minutos de la mañana miramos a esta hora las calles de la capital el M30 alcanzar buenos días

Voz 1322 23:08 muy buenos días Laura pues despierta la mañana con un accidente en M30 a la altura del kilómetro treinta y uno setecientos sentido Nudo Norte están ocupando el carril derecho y generando retenciones que ya van más allá de Costa Rica hay que tener en cuenta que ella

Voz 1727 23:22 estamos en hora punta hay que el tráfico ya de por sí es muy

Voz 1322 23:25 tanto desde el sur desde Méndez Álvaro en ambas calzadas al otro lado suceden más de lo mismo sin incidencias pero tráfico muy lento entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar y las que van a en aumento son las entradas el Paseo de las Delicias con Atocha y Santa María de la Cabeza

Voz 1275 23:40 vamos a ver qué Eros anuncia la previsión del tiempo ampliamos con Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 0978 23:45 días el tiempo soleado con temperaturas un poco más altas que ayer aumentó a esta hora hace frío todavía nos acercamos a los cero grados en la mayor parte de poblaciones la máxima esta tarde superará los diez grados también en la mayor parte de la comunidad con muchas horas de sol algunas nubes quedarán un tono blanquecino al cielo y un poco de viento al finalizar la tarde pero en el conjunto de la semana sobre todo la segunda mitad de la semana esperamos más movimiento con algunas horas de lluvia

Voz 1275 24:10 y nos queda saber cómo se circula en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días hola buenos días hasta ahora encontramos tráfico

Voz 26 24:17 intenso de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz en San Fernando de Henares la cuatro en Valdemoro y Pinto la A42 en casa vuelos IU Parla la cinco a la altura de Alcorcón ligamento las seis en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo en la M cuarenta densidad circulatoria en balde Mariné Monte Carmelo dirección a uno entre Vallecas y Coslada hacia helados en el barrio de La Fortuna y Pozuelo sentido A cinco además la M50 en contra de dan retenciones ya importantes en Alcorcón Villaviciosa de Odón Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña

Voz 1275 27:33 Madrid se han multiplicado por diez en poco más de un año según los datos que maneja el Ayuntamiento de Carmena el parque circulante en la capital está mejorando cada vez hay más coches sostenibles y menos coches antiguos y contaminantes creen que en esto también ha influido la puesta en marcha de Madrid centralizar la selva

Voz 1510 27:48 entre el nueve y el doce de diciembre de dos mil dieciocho casi un veinte por ciento de los vehículos que circularon por Madrid central era Nico en cambio en dos mil diecisiete sólo representaban un dos por ciento aumentan los checos suben también aunque muy poco en los cero emisiones y también los vehículos con etiqueta hace algo más de un siete por ciento según los datos del Ayuntamiento Madrid central ha contribuido a mejorar el parque circulante la ciudad cada vez circulan menos vehículos antiguos en dos mil diecisiete más del trece por ciento de los coches que circulaban por la almendra central no tenían etiqueta ambiental en dos mil dieciocho representan sólo poco más del cinco por ciento el área de Medio Ambiente inmovilidad ha comparado los datos de las cámaras de Madrid central de un periodo aleatorio de diciembre del nueve al doce con los datos del parque circulante de dos mil diecisiete un estudio que analiza un periodo más amplio del año no sólo Madrid central sino todo el interior de la

Voz 1275 28:36 de treinta las asociaciones de taxistas se reúnen este lunes para definir sus peticiones a la Comunidad de Madrid para regular el sector de los súbete los vehículos tipo Uber Oca Abizaid mañana y el miércoles se celebrará un referéndum para decidirse a partir del día veintiuno dos días antes de la inauguración de Fitur convocan una huelga indefinida sólo una de las asociaciones ya lo tiene claro antes de esa votación es la plataforma Caracol Paul Asensio

Voz 1727 29:00 la plataforma Caracol dice que las saciado este proceso que en asamblea votaron que no se haría ellos ya han decidido que si van a la huelga Saúl Crespo es su portavoz

Voz 0781 29:07 te la pregunta al aire queremos urnas que levante la mano levantar la mano tres queremos ir a la huelga indefinida a partir del día veintiuno se levantaban las manos pero casi unánimemente en otra vez en cuál va a ser la cadena de custodia de las urnas de un día para otro ya nosotros nuestro compararnos piden huelga indefinida pero nos piden huelga indefinida porque la Administración de la Comunidad de Madrid no está haciendo absolutamente nada

Voz 1727 29:31 los taxistas piden que la Comunidad de Madrid a cumplir el ratio un obedece por treinta taxis exija la contratación de estos servicios

así llegamos a las siete y media con dos grados ahora mismo en el centro de la capital sigue la información sigue hoy por hoy con Pepa Bueno que la SER

Voz 33 29:49 M

comienza el lunes catorce de enero y más de cien efectivos siguen trabajando sin descanso a esta hora llevan trabajando toda la noche en el agujero profundo y muy estrecho en el que ayer se cayó Julen el niño malagueño de dos años pasaba el domingo con su familia en el campo en la localidad de Totalán cuando ocurrió está siendo un rescate muy complicado porque el orificio mide el palmo de una mano y está destinado a extraer agua volvemos a la zona con nuestro compañero que está en las inmediaciones Ignacio San Martín adelante

Voz 0055 30:45 pues sí dice ese más de cien efectivos hay de todo hay especialistas en rescate de montaña subacuático o profesionales por ejemplo de prospección de pozos buscan una manera de sacar a Julen de este agujero de cien metros de profundidad y apenas veinte centímetros de diámetro sin que el agujero colapse se ha barajado desde el túnel paralelo a la succión pero de momento nada es definitivo lo que se han hallado las cámaras que han bajado más de setenta metros en este pozo ha sido una bolsa de chucherías que llevaba al pequeño y un tapón de tierra bajo el cual se sospecha que está al pequeño

Voz 1727 31:18 posible Manuel Jabois buenos días Pepa buenos imaginar qué porcentaje de esperanza y cuánto de desesperación alberga a la familia de este niño hasta ahora no sólo ocurre ninguna imagen más angustiosa para una familia que extraer verdad da más vamos con con muchísimo Sandra antecedentes como un error reminiscencias de de de de de en fin de de

Voz 1389 31:38 de lo que va a pasar de lo que no va a pasar de verdad que me cuesta hablar de esto porque

Voz 1727 31:44 porque estamos viendo una película que no de la que no queremos saber el final

Voz 1389 31:47 efectivamente porque porque son las peores

Voz 1727 31:50 horas del mundo para la Familia para toda la gente que usted pendientes del futuro del destino de pero que vaya volveremos a las ocho a Málaga al margen de este suceso que conmueve tan profundamente comienza el lunes que es víspera de grandes acontecimientos y eso se nota en la prensa que a la espera de que se produzcan efectivamente los grandes acontecimientos tira cada una por su lado hay mucha pequeña noticia hay muchas vueltas al bucle político conocido empezamos con Dani de la gente que está aquí con buen color de las de las vacas y icono Aimar empezamos con noticias político económicas el Gobierno renuncia a reformar en esta legislatura la financiación La financiación autonómica era algo que ya se daba por hecho practicamente a las puertas de unas elecciones regionales y con la duración de la legislatura en el aire pero ahora Aimar el Gobierno se lo confirma al país en ese mismo diario leemos que Hacienda va a volver a prestar quince mil millones de euros a la Seguridad Social para no vaciar la hucha de las pensiones

Voz 0027 32:50 en préstamo que severa recogido en los Presupuestos Generales que van hoy al Congreso nada dentro de dos horas y media a las diez de la mañana va a ser el tercer año consecutivo en el que el Gobierno antes de Rajoy ahora de Sánchez utilice ese parche para evitar lo que ningún Gobierno quiere hacer que es dejar la hucha cero el gráfico que acompaña a esta información el país es demoledor la curva que muestra la cantidad de dinero del que dispone la hucha de las pensiones cae en picado desde dos mil once hasta ahora hemos pasado de los casi sesenta y siete mil millones de euros ahorrados en esa hucha a apenas cinco mil millones

Voz 1727 33:21 del futuro de las pensiones al futuro de la vivienda las grandes inmobiliarias calculan que los precios van a seguir subiendo por lo menos hasta el año dos mil veintidós

Voz 0027 33:29 eso dicen y sobre todo en la construcción de vivienda nueva cinco días ha hablado con los representantes de las seis grandes inmobiliarias están prácticamente de acuerdo en las seis en que ese es el la fecha hasta el que van a seguir subiendo los precios dos mil veintidós a no ser que haya por ejemplo una desaceleración en Estados Unidos o en China que contagia Europa y en concreto a España

Voz 1727 33:46 a ellos lo niegan en la Unión en cuanto tienen un micrófono delante pero La Vanguardia dice hoy que existe si malestar en el PP por la sintonía de Pablo Casado con Vox

Voz 0027 33:55 Escribe Carmen del Riego que la desazón entre los líderes regionales grande n por la importancia que la dado casaba Vox desde un primer momento con su discurso dicen los barones populares ha dado carta de naturaleza a la formación ultra también critican que haya dicho Casado que quiere extrapolar o que podría extrapolar la fórmula andaluza de PP Ciudadanos Vox a otras partes de España porque consideran los varones que el mensaje está enviando el presidente del PP es que da igual a quién botes a PP Ciudadanos Vox porque al final todo va sumarse unirá para gobernar creen los críticos con Casado que el suyo sería decir que el voto útil es el botón

Voz 1727 34:27 pero ya eldiario punto es publica que la fundación que dirigió Santiago Abascal se extinguió en el año dos mil trece sin dejar rastro de su último año de actividad

Voz 0027 34:36 lo recibió ciento ochenta y tres mil euros de la Comunidad de Madrid donde pero que no se pudo fiscalizar no se conoce ni en qué ni cómo se gasto esa fundación Abascal ese dinero a pesar de que la ley obliga a todas las fundaciones a rendir cuentas el organismo que dirigió el líder de Vox el ahora líder de Vox sufrió pérdidas todos los años menos uno el propio Abascal llegó a reconocer que el trabajo de la entidad centrada en capaz en captación de patrocinios estaba siendo verdaderamente dificultoso es decía Abascal su sueldo en mitad de esas dificultades era de ochenta y dos

Voz 1389 35:05 mil euros públicos al año

Voz 1727 35:07 en calma este artículo de Xavier Vidal Folch en el país en el que dice lo normal en Europa no es ser facha

Voz 0027 35:13 me explica que los datos certifican primero que la inmensa mayoría de gobiernos y de coaliciones gubernamentales europeas son democráticos y que el populismo de extrema derecha es hoy predominante en el poder de otros países como Estados Unidos o Brasil pero no en Europa Vidal pone ejemplos de cómo partidos alemanes británicos franceses han hecho un cordón sanitario en torno a la extrema derecha dice la derechas democráticas y los centristas liberales los mantienen alejados del poder en la Europa aún existente y resistente el admirado Luis Garicano el entrañable Toni Roldán jamás Blanc que harían una alianza con los fachas tristeza

Voz 1727 35:48 en Europa nos quedamos porque la UE se prepara para retrasar la salida de Reino Unido a julio por lo menos bueno por lo menos es lo que cuenta The Gardian Dani

Voz 0027 35:57 si la Unión considera que Theresa May está condenada al fracaso en conseguir el apoyo mañana en el Parlamento y se espera que el presidente del Consejo Donald Tusk convoque una cumbre especial para este retraso si la primera ministra sobrevive Leo desde el Financial Times Wolfgang Moon Ciao considera que la Unión debería de cortar de raíz de pues esta posibilidad de retrasar el Brexit porque todo sería un de Abu los riesgos que no son pocos no desaparecerían el Telegraph advierte de presiones crecientes titula para que haya un segundo referéndum el Washington Posse sin embargo destacan las presiones de los Brexit Nurse por un Brexit duro sin acuerdo el Brexit ha desvelado las debilidades de nuestros parlamentarios las nuestras propias escribe una columna The Gardian Isabel Hartmann Reino Unido en su conjunto se ha olvidado de cómo estar en desacuerdo hay división entre los tories entre los laboristas en el Parlamento pero también serias entre familiares vecinos amigos en todas la sociedad sobre Corbijn acceso editorial The Independent el líder laborista ha anunciado una moción de confianza pronto pero sin fecha para este diario Corbijn no tiene un plan no sabe qué hacer más que seguir defendiendo un el suyo ilógico que nunca va a tener lugar en Alemania gran fotografía de mella en el Frankfurter que ven negro el futuro del Reino Unido pase lo que pase mañana en el Parlamento británico

Voz 1727 37:10 Jabois TUI hoy quieres hablarnos de una columna del país que firma la escritora Marta Sanz sobre el tan manoseado concepto de españolidad la españolidad dice Marta Sanz siento que me roban las palabras aunque creo que si soy española no sé si una buena española tampoco sé si me importa o lo mejores exiliarse ustedes dirán bueno aborda una cuestión muy

Voz 1389 37:34 delicada y muy de moda esa cuestión de ser no no de ser o no española sino de ser buena o mala española cuando éramos niños no teníamos opción muchos la mayoría de ser católicos pero ojo había que ser buenos católicos porque el infierno estaba lleno de malos católicos así que lo que hace Marta Sanz en su columna es enumerar una serie de virtudes y de de de efectos asociados a la españolidad digo asociados porque no tienen necesariamente que ver con ella aunque tiene una tacha dice ella en el expediente cuenta que su abuela materna nació en Santurce mi bisabuela salió de hospicio de Bilbao hay leyendas familiares que mantienen la hipótesis de que en el culo tenía una flor de lis lo que nos retrotrae hasta un origen aristocrático Frances te cuento rápido una anécdota una vez me llamaron por teléfono de una empresa de encuestas para preguntarme sí me sentía más español que gallego o más gallego que español yo les dije la verdad en aquella hora de la mañana me sentía Flex es decir yo no me siento que estoy yo soy gallego y español porque además son dos circunstancias administrativas mi conclusión creo que es parecida a la que es el entre líneas en el artículo de Marta Sanz dejadnos vivir

Voz 18 38:45 nada

Voz 1727 38:47 da la leyenda que si tiras una moneda en la Fontana di Trevi volverás a Roma Si tirarse dos encontrarás el amor italiano con una italiana ICS arroja tres tras con la persona con la que fuiste todos estos deseos todas esas monedas se destinaban y destinan a Cáritas desde hace diecisiete años bueno pues a partir de abril van a pasar a ser gestionadas por el Ayuntamiento de Roma como crowdfunding no hay cifras cuatro casos

Voz 1389 39:18 acción a la guía turística de Roma ahí tendrás derecho a conocer los museos o te ayudamos en el líbor bueno lo lo que no cuenta la leyenda es que estas historias dejan al mes un millón y medio de euros en la Fontana de Trevi lo cuenta Ana Bruja La Vanguardia yo pesada automáticamente fíjate en el electricista de la catedral de San Lago te acuerdas que luego el Códice Calixtino tuvo durante años llevándose el dinero del cepillo que tenía como dos millones de euros acumulados en casa estoy como vaya a Roma enamorar no sé si es enamorados hace hijo bueno este dinero de la Fontana suponía el quince por ciento del presupuesto de Cáritas pero el Ayuntamiento de Roma está endeudado ya ha dicho que prefiere gestionar él las supersticiones de los turistas me encanta además el proceso porque una empresa Fontán a cada cierto tiempo vacía el agua de monedas la separa las limpia y después se las lleva al banco fíjate el Vaticano está muy enfadado y ha publicado un artículo en su periódico que dice las monedas robadas a los pies

Voz 1727 40:11 ah y dar un estudio cuidadito con eso de sexo sin amor porque ahora resulta que una cosa lleva a la otra

Voz 1389 40:20 mira fascinado fascinados yo no psicólogos de la Universidad de Esther dice básicamente algo muy interesante follar enamora estudios

Voz 1 40:30 caso se insiste sí sí sí

Voz 1389 40:34 de mucho os así tú tienes deseo sexual los relaciones sexuales con una persona corres el riesgo de que esa persona te empiece a gustar esto fíjate es dramático clásico tú estás en la cama con tu chico con tu chica y de repente tienes el impulso de invitarlo a ir al cine en después a tomar un café con él más tarde encontraste lo por la calle finalmente ya no conocer es como el amor maragato vamos a hacer primero lo importante y después ya veremos con lo que rellenemos el plato hasta el Adidas

Voz 8 41:07 cuestionar no saber si es justo lo que pago por mi seguros Duarte tráete a la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con

las siete y cuarenta y tres minutos de la mañana seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1727 43:16 pues de momento sólo Rafa Nadal y Fernando Verdasco han superado Sampe la primera ronda en el Abierto de Australia

Voz 1161 43:23 Rafa Nadal sobre el australiano James en tres sets también entre Said es la de Fernando Verdasco sobre el serbio Kezman Obi Nadal tras su victoria

Voz 1774 43:30 soy feliz de ese primer partido para mi era muy importante empezar el año con victoria partido fue no agradable por la forma de jugar del rival pero aún así creo que he hecho un partido bastante correcto dentro de lo que he podido hacer yo no sea que feliz por ello Si nos ceñimos al puro partido de hoy con el servicio creo que estaba había

Voz 1161 43:48 han quedado eliminados en el cuadro masculino Guillermo García ante el holandés Robin Haase y en el femenino Pablo Badosa con la autoría a Sorribas ante la historia con dos partidos en juego el de Roberto Carballeda ante el serbio Troicki domina el español por dos sets a uno cero dos en el cuarto Feliciano López ante el australiano Jordan Thompson pierde el Espanyol uno cero dos uno gana en el segundo la jornadas cierra en cuanto a la participación española con el partido de Roberto autista ante el británico Andy Murray no antes de las nueve de la mañana en cuanto al fútbol sólo le queda un partido de la primera vuelta en primera división será esta noche a las nueve en Anoeta Real Sociedad Espanyol bajas en los locales Merkel han Zurutuza Gorosabel y Kevin por lesión también en los visitantes lesionados hermoso Hernán Pérez Duarte y Sergio García arbitral el colegiado madrileño

Voz 1389 44:28 Del Cerro Grande de ayer Atlético Madrid uno Levante

Voz 1161 44:31 cero marcaba Griezmann Athletic dos Sevilla cero doblete de Iñaki Williams Barça tres Eibar cero gol de Messi doblete de Luis Suárez y Betis uno Real Madrid dos goles de canales para los béticos de Modric Ceballos para los de Solari recibió mal el Villamarín no Ceballos que se mostró dolido

Voz 37 44:44 creo que es un campo donde todo creo que he crecido aquí como futbolista y no me esperaba este recibimiento pero bueno no es momento para hablar de eso sino para disfrutar de la victoria por mí estoy muy feliz porque el equipo sobre todo por los puntos pero me voy con una sensación agridulce de de no haber conseguido el cariño de la casa durante tanto tiempo

Voz 1161 45:04 se lamentaban los béticos de no haber obtenido renta de haber sido mejores durante el partido y Marc Bartra también de una falta de respeto

Voz 38 45:10 el texto Rato está más en el suelo que de pie hay ahí pues les reclamado que no se tirará tanto no hay ahí hemos acordado de mi madre tres veces que tienen muchísimo que hay que aprender de sus compañeros del Real Madrid no no es la manera no de encararse pues a a su rival y faltar al respeto como como la hecho conmigo no jugaron ni un minuto con y Marcelo

Voz 1161 45:27 a falta del Real Sociedad española el ecuador del campeonato llega el Barça líder Le acompañaron en puestos Champions Atlético Sevilla Real Madrid en Europa Ligue están Alavés Getafe

Voz 1727 45:35 el descenso Rayo Vallecano Villarreal

Voz 1161 45:38 Huesca hay en balonmano la selección española afronta hoy la tercera jornada del Mundial Diego González buenos días

Voz 39 45:43 buenos días sin tiempo para disfrutar de la gran victoria de España ayer ante Islandia por treinta veinticinco hoy espera a las ocho y media Japón en el triunfo metería prácticamente ya a los hispanos en la segunda fase de este Mundial el físico del equipo japonés va a exigir un esfuerzo extra a los jugadores de Jordi Ribera que es lo que más le preocupa al seleccionador eso y que desaparezcan ya los diferentes procesos gripales que están sufriendo los internacionales españoles

Voz 9 47:37 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días