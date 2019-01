Hoy por Hoy (14/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días sepan ustedes que comenzamos otra semana de esas que los periodistas llamamos decisivas y al ritmo que va el mundo tenemos un al mes en esta que comienza se consuma el cambio histórico en Andalucía mañana empieza la investidura en el Parlamento andaluz de Moreno Bonilla hice vota la ruptura histórica de la Unión Europea mañana empieza a votarse el Brexit en el Parlamento británico en ambos casos lo de histórico está

Voz 1161 00:33 ves está bien puesto pero esta mañana de lunes

Voz 1727 00:35 en España tiene a un niño de dos años como protagonista absoluto se llama Julen y ayer se cayó por un agujero muy estrecho y muy profundo un pozo de agua en la finca de su tío está siendo un rescate muy dramático todavía no han conseguido llegar al fondo porque además ha habido un desprendimiento de tierra dentro lo que hace que todo sea mucho más complicado lo único que han encontrado es la bolsa de chuches que estaba comiendo al parecer el niño Julen allí contando las horas con el niño dentro del agujero sigue el periodista de la SER Ignacio San Martín última hora Ignacio

Voz 1 01:13 pues la prioridad es intentar superar de momento ese tapón de tierra que se ha encontrado por debajo de los setenta metros debajo del cual se sospecha que pueda estar el pequeño Julen la prioridad como decimos es intentar saber qué Mo dónde está este pequeño de dos años en la zona a ingenieros y empresas especialistas las posibilidades que se barajan son múltiples desde hacer un agujero paralelo a la succión pero todo va a depender de cómo evolucione la jornada en este pozo de cien metros de profundidad y apenas veinte centímetros de diámetro

Voz 1727 01:46 volveremos a Málaga las veces que haga falta hasta mañana

Pepa Bueno

es lunes catorce de enero a las diez de la mañana será cuando la ministra de Hacienda María Jesús Montero lleve a la presidenta del Congreso Ana Pastor el pen drive con los presupuestos para este año el acto simbólico del inicio de la tramitación Aimar

Voz 0027 02:20 con una tramitación que sigue en el aire porque los independentistas continúan enviando mensajes contradictorios anoche mismo Torra insistió en que los diputados Esquerra y el PDK votarán en contra y lo dijo a pesar de que el viernes Puigdemont Le de Jairo públicamente en Bélgica en insistió en que es a los propios partidos a quienes les corresponde tomar la decisión

Voz 1727 02:36 hoy les vamos a contar además que la vicepresidenta Carmen Calvo va a intentar reunirse esta misma semana con el vicepresidente y la portavoz del Gobierno de Torra con Pere Aragonés y con él sarta di el primero de Esquerra la segunda de Junts per Catalunya la Guardia Civil ha detenido en Canarias al marido de una chica de veinticinco años que desapareció en Nochevieja lo denunció él mismo pero una semana más tarde

Voz 4 02:58 no era la primera vez sí ha ido

Voz 0027 03:00 tampoco le decía que era habitual que ya desapareciera después de discusiones ahora lo han detenido pero ella no aparece

Voz 1727 03:08 en Estados Unidos un juez de California acaba de suspender las normas de la administración Trump que iban a limitar el acceso de las mujeres a los anticonceptivos en trece estados de la Unión y aquí en España de nuevo hoy declaran ante el juez los policías acusados de utilizar fondos reservados para obtener y destruir sin de judicial documentos que tenía Bárcenas y que podían perjudicar al PP

Voz 0027 03:30 entre los citados por el juez está el ex comisario Villarejo del que vamos abriendo más datos sobre los trabajos de espionaje que hacía supuestamente para el BBVA publica hoy voz populi que el ex comisario llegó a entregarle al banco datos personales de Ana Pastor Alberto Núñez Feijóo Ignacio Zoido entre otros dirigentes políticos direcciones datos incluso sobre sus parejas que Villarejo recopiló en la investigación que supuestamente le ordenó el BBVA acércate Ausbanc Luis Pineda

Voz 1727 03:54 ah y tres noticias más una que ha consternado a Polonia en las últimas horas

Voz 0027 04:00 un hombre apuñalado sobre el escenario de un concierto benéfico al alcalde de que dans la sexta ciudad del país

Voz 0978 04:05 basta con mi astuta inscrito

Voz 0027 04:08 te apuñalado en el pecho y el abdomen esta crítico el alcalde el agresor asegura que es en venganza por las torturas que dice que solo

Voz 1727 04:13 en la caja un campo de refugiados junto a la frontera con Jordania una mujer sea quemado viva con sus tres hijos después de media semana sin poder darles nada de comer todos están vivos pero heridos

Voz 0027 04:26 por último en Francia la embajada española intenta acelerar la repatriación de la mujer española que murió el sábado por la explosión de gas en una panadería estaba de viaje con su marido un viaje sorpresa que le había regalado era la primera vez que ella salía de España

y en deportes a falta de tres partidos La jornada del Abierto de Australia deja dos victorias y tres derrotas de tenistas españoles Sampe

Voz 1161 04:50 con dos partidos ahora en juego el de Roberto Carballeda ante el serbio Troicki empate a dos sets acaba de comenzar el quinto ILD el Feliciano López ante los terrenos Jordan Thompson pierde el español un set a cero pero gana cinco cuatro en el segundo cierra la jornada el de Roberto Bautista ante el británico Andy Murray no antes de las nueve clasificados Rafa Nadal tres sets sobre el australiano James Gat Ad Words también entre Fernando Verdasco sobre el serbio Kezman OBC eliminados en el cuadro masculino y Guillermo García ante el holandés Robin Haase en el femenino Paula Badosa con nuestro Elena Aguirre Isar a Sorribas con la zona contra Tobey

Voz 0978 05:20 enseguida haciendo tanto frío esta semana Jordi Carbó buenos días buenos días van a subir las temperaturas lo notaremos sobre todo durante las tardes pero sí que en la segunda mitad de la semana vamos a tener un poco más de movimiento que nos traerá nueva

Voz 1727 05:32 de frío nada exagerado

Voz 0978 05:34 algo de lluvia que hace mucho que no cae en la mayor parte del país de momento a esta hora el andó en la mayor parte del interior peninsular en algunos barrios de Madrid te está hablando en el Mediterráneo subido las temperaturas doce grados ahora mismo en Barcelona hay trece en Valencia pero cambio en otras zonas del interior hace frío Sevilla dos grados en estos momentos tres bajo cero en Soria yo solucionar la mayor parte de la jornada con máximas de diez a quince grados cerca de los veinte en el sureste de la península superando los en Canarias y sólo esperamos nubes en el Cantábrico con algunas lloviznas en el País Vasco norte de Navarra

son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 11 07:32 Planeta buenos días en el sorteo del sueldo lazo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 12 07:45 ochenta y un mil seiscientos cuatro sería el XXXVII asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfrutan el día que recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 3 08:14 en la Cadena Ser

Voz 13 08:21 bueno es que no sé si el malo que tendría que ser de pasivos no malo ya que es que ya llega un momento en que esto es son optimistas no son optimistas

Voz 1727 08:32 sólo ocho meses Cristóbal Montoro ironizaba así con su estilo particular al deslizar el dedo por el Ipad en el Congreso presentando los Presupuestos sabía que Ciudadanos y el PNV se los iban a aprobar y eso le garantizaba en teoría un año de gestión tranquila basada en sus propias cuentas lo que no sabía Montoro es que las pocas semanas los astros se iban alinear una sentencia por corrupción movería la posición del PNV hasta llegar a apoyar la moción de censura que sacó al PP de Moncloa en fin ha pasado poco tiempo pero muchas cosas y hoy será la socialista Montero la que se haga la foto icónica entregando en los presupuestos foto que significa el comienzo de la tramitación parlamentaria de las cuentas que tendrá su primera prueba de fuego en las enmiendas a la totalidad si sale adelante alguna a Dios presupuestos Inma Carretero buenos días hola buenos días Pepa el Gobierno quiere a toda costa Inma que los independentistas catalanes le den tiempo y no boicoteen el proceso en ese primer trámite para eso tunos puedes contar esta mañana que la vicepresidenta Calvo va a intentar reunirse esta semana con el vicepresidente con la portavoz del Gobierno catalán

Voz 0806 09:39 si la intención de Carmen Calvo es continuar con la línea de trabajo que se marcaron en Pedralbes cuando se comprometieron a mantener un diálogo efectivo en el entorno de la vicepresidenta de la Liga en estas conversaciones de la negociación

Voz 1727 09:50 presupuestaria dicen que van en paralelo pero lo

Voz 0806 09:53 cierto es que se producen en un momento crucial en pleno debate en el independentismo sobre el apoyo a estas cuentas que incluyen los acuerdos de la ministra Montero y aragonés para empezar a cumplir en dos mil diecinueve sentencias sobre Cataluña hay que van a respetar además el Estatut para que el porcentaje de inversión sea equiparable a lo que esa comunidad aporta al conjunto el PIB las inversiones del Gobierno Se van a guiar además por los Estatutos de Andalucía y Valencia utilizando el criterio de población quieren así buscar cierto equilibrio iré paso evitar recelos internos en el PSOE porque la foto de la negociación con los independentistas no agrada a los sectores más tradicionales del partido pero del respaldo del P de Katy de Esquerra Republicana de Cataluña van a depender muchas de sus reivindicaciones por lo pronto la semana pasada el ministro Ábalos que secretario de Organización estuvo con los barones más críticos en Ferraz confían en que todo el partido se implique en la defensa de estas cuentas Pepa

Voz 1727 10:47 bueno pues a pesar de que el Gobierno obviamente centra todo su esfuerzo en convencer a los independentistas catalanes Pedro Sánchez pidió ayer a los dos grandes partidos de la derecha que no bloquee unos presupuestos que destinan a gasto social el cincuenta y siete por ciento de todo el dinero y cuarenta y dos de cada cien euros presupuestados son para las pensiones

Voz 1722 11:08 después de siete años de injusticia social los españoles no entenderán que la oposición incorporo también al Partido Popular ciudadanos voten en contra de unos presupuestos sociales que no dejan a nadie

Voz 0027 11:22 más por tanto al PP y a Ciudadanos también

Voz 1722 11:25 despido o que se abstengan o que voten a favor de unos presupuestos en favor de la mayoría de este país

Voz 1727 11:31 Manuel Jabois aquí te exclaman un poco los argumentos de Sánchez

Voz 1389 11:35 bueno lo que hizo ayer fue un ejercicio muy de moda en la política española no que señalar las causas del del ascenso de la extrema derecha repartir un poco culpas

Voz 0789 11:43 lo ha dicho como es natural que es responsable sobre todo

Voz 1389 11:46 la derecha lo cual tiene su lógica porque no dejan de ser sus votantes me contaba este fin de semana que lo un un amigo que los votantes de Vox eran los votantes del PP cuando van de boda no pero se echa de menos en Sánchez un ejercicio de introspección a la izquierda se le puede pedir cierta indulgencia pero no que sea inocente un Sánchez del voy a convocar elecciones cuanto antes y un Sánchez del voy a gobernar hasta dos mil veinte que esperen sentados hay Sánchez del esto es una clarísima rebelión y sedición y otro que lo cuestiona estas cosas tienen consecuencias normalmente son consecuencias electorales cuando pide con toda la razón del mundo como está ocurriendo en Europa que la extrema

Voz 1027 12:21 la derecha no cuente debe pensar también que

Voz 1389 12:24 desde la izquierda se han proporcionado ciertas coartadas morales porque un votante del Partido Popular un votante de Ciudadanos no puede entender que el PSOE pueda aceptar los votos de Bildu y sin embargo no puedan aceptar los votos de Vox estas cosas ocurren Sánchez no sumo ocupa hoy lo repite el Partido Popular y Vox en los periódicos no es ocupa precisamente por no ser lo tiene que saber que esa misma democracia que lo ha hecho presidente puede sancionar y sancionando sus su palabra in también sus políticas

Voz 1727 12:50 pues sí así es Jabois esta mañana hasta mañana un beso son las ocho y trece siete trece en Canarias Vox ha reconocido que un grupo de exiliados iraníes financió prácticamente toda su campaña electoral para las europeas del dos mil catorce El partido de extrema derecha que hace bandera de su nacionalismo español aceptó ochocientos mil euros de un grupo de ideología en principio en sus inicios marxista islámica Aimar

Voz 0027 13:24 sí boca asegura que semejante inyección era casi a dominen para convertir al europarlamentario Alejo Vidal Quadras que siguiera estando dentro de la Cámara Vidal-Quadras ex dirigente del PP que se pasó a Vox y encabezó la candidatura europea hace cinco años durante toda su carrera política incluso como ex vicepresidente de la Eurocámara Vidal-Quadras había confraternidad mucho con ese lobby de opositores iraníes llamado Consejo Nacional de la Resistencia de Irán que terminó tirando el dinero porque Vidal-Quadras no consiguió representación en la Eurocámara José María

Voz 1727 13:53 a Irujo es el periodista de El País que ha publicado esta información buenos días sí hola muy buenos días bon insiste José María en que todo es legal eso está fuera de duda la legalidad de ese tipo de donaciones

Voz 15 14:09 bueno en principio sí que está fuera de duda en principio porque este partido en el dos mil catorce presentó este es el con los ciento cuarenta y seis donantes al Tribunal de Cuentas lo que ocurre es que el partido asegura de que el Tribunal de Cuentas lo válido pero el Tribunal de Cuentas no ha certificado que no validó estas cuentas porque el candidato de Vox nocturna representación parlamentaria necesaria para ser electo con lo cual la ley no establece la necesidad de fiscalizar esas cuentas elegir se presentaron pero no se llegaron a fiscalizar la identidad ni ni en las cantidades esos cientos cuarenta donantes que procedieron de quince países diferentes bueno hay que supuestamente venían de simpatizantes del Consejo Nacional de la Resistencia

Voz 1727 14:53 que es el Consejo Nacional de la Resistencia Iraní

Voz 15 14:57 bueno es el organismo que

Voz 1727 15:00 va a lo suyo dice el lío

Voz 15 15:03 desde que cayó el régimen de los ayatolás están repartidos por todo el mundo muchos de ellos son poderosos en financieros y empresarios influyentes en distintos países curiosamente este grupo que se inicia con una ideología marxista y islamista durante muchos años ya hizo discurso en la actualidad cuenta con un brazo armado llamado mil o más de tres mil quinientos milicianos establecidos en una zona cercana a Bagdad IU grupo que supuestamente ha cometido en algunas ocasiones atentados terroristas como la muerte supuestamente cinco científicos en Irán cosa que ellos niegan este grupo hasta unas listas negras el terrorismo internacional en Reino Unido y en Estados Unidos hasta que en el dos mil doce este lobby poderosísimo con la ayuda de personajes muy importantes como Vidal cuadros o otros en otros países consiguió que fuera sacado de sus listas negras

Voz 1727 15:56 ese es el motivo por el que este lobby tenía tanto interés en que Vidal Quadras fuera europarlamentario que ese es el argumento que que he leído en vuestras informaciones que da queda Vox no el que querían que fuera Vidal Quadras europarlamentario

Voz 15 16:10 bueno mi compañero Joaquín Gili yo

Voz 1727 16:13 de hecho estoy me conmigo

Voz 15 16:15 eh me hemos hablado con señorial cuadras en varias ocasiones en Madrid la verdad que no es atendido diligentemente en todas las ocasiones en las que le hemos pedido detalles sobre sobre estos pagos lo que aseguras que nada más aterrizar en el Parlamento López donde es nombrado vicepresidente a partir del año noventa y nueve le piden que reciba al Consejo Nacional de este grupo lo recibe el reconoce que en aquel momento no tenía ningún interés en las actividades de estas personas tienen sus problemas pero que a partir de entonces pues bueno mantuvo una relación de estrecha amistad con ellos lleva dieciséis diecisiete años acudiendo a sus actos en París actos a los que han acudido otras importantes personalidades de la política de el mundo desde el alcalde Giuliani hasta John Bolton en fin importantísimos personajes de la política estadounidense acercarnos atrae incluso a personas del mundo socialista como José Luis Rodríguez Zapatero sea no ha sido el único que ha acudido a qué tipo de actos lo importante de la opinión de este de este de este año en este caso es que las identidades estas personas son absolutamente desconocidas es decir el propio Vidal nos dice y no reconoce que no tiene ni de quiénes son es lo cierto cuarenta donantes que cuando abrió esta cuenta de quirófano evidentemente con ayuda de de de la es decir de este grupo empezaba a la importantísimas cantidades que llegar a los ochocientos mil euros lo que supone el ochenta por ciento de la campaña de hipoxia a las elecciones europeas el dos Lille catorce campaña en la que participó también Abascal en cuya lista estaba yo te los altísimos dirigentes de este partido en aquella época en la actualidad

Voz 1727 17:52 sí donaciones de las que no sabemos más porque efectivamente no han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas porque no obtuvieron representación así están las cosas ahora mismo no

Voz 15 18:02 efectivamente sí que nos dicen hay algunos miembros de de voz de aquella época de la teoría

Voz 16 18:07 algo te estuvieron chequear

Voz 15 18:10 las cantidades que se había recibido ninguna día superaba los cincuenta mil euros que es lo que marca la ley en aquel momento pero lo cierto es irreal que cuando Bossi dicen que han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas no es así porque no estaban obligadas a ser auditadas ya que no obtuvo la representación parlamentaria de la ley entonces no exige que saudí dice algo que no que no ha tenido reproches

Voz 1727 18:31 José María por último me dices que con Vidal Quadras no has tenido problemas para hablar no habéis tenido problemas para hablar que es atendido que experiencia sacáis de este primer episodio con con Vox sobre su transparencia y su disponibilidad para ofrecer explicaciones

Voz 15 18:47 buenos de la misma forma que podemos decir que señor Vidal cuadernos atendido común Caballero han entendido todas nuestras llamadas nos ha dado todo lujo de explicaciones durante las larguísimas conversaciones que hemos tenido en las últimas dos semanas en lo mismo no podemos decir de de del partido de pop eh hemos pedido detalles sobre la identidad de estas personas que ellos tienen en su tesorería les hemos pedido si podíamos chequear el Excel los nombres esas personas para conocer quiénes el realmente estos donantes les hemos pedido que nos certificar decía que realmente la cantidad eran ochocientos mil o quinientos mil como creíamos en un primer momento il hace Rafa nació total y absoluta en fin no quisiera entrar en detalles pero incluso los han encontrado con bastante los ha contestado displicencia diciendo que publiqué hizo lo que queráis dar lo que queréis enciende conté estaremos hasta News es decir de una forma bastante llamativa a la que no estamos acostumbrados a cuando pedimos información a un partido

Voz 1727 19:49 pues menos mal que vienen a desmontar los chiringuitos de la vieja política José María Irujo gracias y enhorabuena por esa información un abrazo a vosotros un abrazo buenos días buenos días ocho y veintisiete en Canarias

Voz 3 20:05 Madrid Laura Gutiérrez qué tal

Voz 1275 20:09 al buenos días con un grado hasta ahora en el centro de Madrid estamos en alerta amarilla por bajas temperaturas en toda la Comunidad esta mañana esperan heladas generalizadas aunque a medio día se notará la subida de los termómetros con máximas que para llegar a los quince

Voz 0978 20:22 los las primeras lluvias de dos mil diecinueve

Voz 1275 20:25 Adri llegarán a finales de esta semana según anuncia ya la previsión varios dirigentes del PP reconocen a la SER que la apuesta de Pablo Casado para Madrid es muy arriesgada confían en el talento de los nuevos candidatos de Isabel Díaz Ayuso para la comunidad de José Luis Martínez Almeida para el Ayuntamiento de Madrid pero dicen que su experiencia en la gestión puede ser un lastre en su tarjeta de presentación en cualquier caso ambos cuentan con el aval de Pablo Casado que ayer en el Teatro Goya los presentó como los candidato pata negra

Voz 17 20:52 la propuesta de la esencia de los pata negra de partido de los que han empezado desde abajo de los que tampoco tiene aspiraciones de llegar arriba porque nosotros no somos un partido de arriba abajo somos un partido de suma

Voz 1275 21:07 casado esperó hasta ayer para reconocer el trabajo de Ángel Garrido que ahora tras ofrecérselo el presidente nacional se va a pensar si sigue remando con el Partido Popular en la oposición Ciudadanos critica el dedazo de Casado podemos dice que el PP sólo se puede regenerar si sale de la

Voz 0978 21:22 hora de sol Íñigo Errejón Ignacio Aguado no creo que sea un problema de caras porque hemos conocido caras muy diferentes y todas han acabado francamente mal ya han acabado francamente mal porque el problema del Partido Popular en particular en la Comunidad de Madrid es el problema de un uso parasitaria y mafioso de las institución yo creo que

Voz 1275 21:39 que los pedazos de de Casado significan dos cosas en primer lugar que no cree en las primarias que no cree en la democracia interna porque desde que ha llegado a la presidencia al bebé no celebra primarias les ha puesto a dedo y en segundo lugar los de brazos menos en la Comunidad de Madrid lo que significa es que el señor casado apuesta por ley el ala más dura y el segundo trimestre del curso escolar Emma aquí comienza otra vez con viejos problemas colegios que están funcionando a medio construir sin calderas y por tanto sin calefacción con salidas de emergencia in utilizables o colegios que funcionan sin la licencia pertinente por parte de los ayuntamientos porque son centros que aún están en obras la FAPA Giner de los Ríos acusa de esta larga lista de negligencias a la directora general de Infraestructuras Educativas pide su dimisión

Voz 18 22:26 Virgen el presidente metimos la dimisión del año Elena más hoy entre otras cosas porque no ha sido capaz de mantener una reunión sería para dar explicaciones y soluciones de lo que está ocurriendo actualmente en los centros escolares en materia de infraestructuras prácticamente todas las obras que se realizan acaban fuera de plazo son interminables afectando a miles de nuestros hijos e hijas ya la propia

Voz 0199 22:50 por de los docentes distintos directivos

Voz 1275 22:53 el datos del hemos avanzado en la SER aumenta el número

Voz 0978 22:56 de coches seco en Madrid titulares con Virginia Sarmiento se han multiplicado por diez en poco más de un año en la capital según datos del Ayuntamiento el parque circulante tiene cada vez más coches sostenibles y menos contaminantes consideran que la implantación de Madrid central ha contribuido el sector del taxi decide esta semana si va a la huelga indefinida a partir del día veintiuno dos días antes del comienzo de Fitur mañana y el miércoles se celebrará un referéndum entre todas las asociaciones profesionales la Audiencia Nacional abre juicio oral por el caso Arganda de la trama Gürtel el pelotazo urbanístico liderado por Francisco Correa en esta derivada del caso está presente el empresario Fernando Martín y el cobro de comisiones por parte de Ignacio González entre el noventa y ocho y el dos mil ocho

Voz 1275 23:31 la Audiencia Provincial juzga hoy a una banda de diez miembros presuntamente dedicados a la venta de droga operaban en ocho en ARCO pisos ocupados ilegalmente en Vallecas vendían cocaína heroína

Voz 8 23:45 hoy por hoy

Voz 1275 23:48 era hoy al ecuador de la Liga tanto en Primera como en Segunda Sampe buenos días buenos días la victorias ayer Duran

Voz 1161 23:54 ético en caso no cero sobre el Levante marcaba Griezmann y del Real Madrid uno dos en el Villamarín sobre el Betis goles de Modric Ceballos al que recibió mal la afición bética pese a las numerosas bajas y minutos para Isco y Marcelo sobre el malagueño nada nuevo Solari

Voz 16 24:06 somos lo que somos y yo creo que hemos hecho un partido

Voz 19 24:08 muy serio himen me gustaría enfocar lo que hizo el equipo todos somos el equipo tenemos tres competiciones pero el equipo lo conforman los los que juegan los que no juega

Voz 1161 24:17 con esta primera vuelta se cierra con el Atlético segundo el Real Madrid IV el Getafe sexto los tres en puestos europeos en Leganés es decimotercero y el descenso decimoctavo a dos puntos de la salvación completada también la primera vuelta en Segunda con el Alcorcón quinto en puestos de promoción de ascenso tras empatar ayer a cero con el Almería y el Rayo Majadahonda que empataba ayer a uno en Córdoba y es decimoctavo con un punto por encima del descenso

Voz 21 26:22 vuelven los estar desde Mercedes Benz dieciocho días para que disfrutes de unas condiciones inigualables pite lleve su Mercedes

Voz 9 26:29 espera cómodo inigualables en el guión sólo pone inigualables y por qué no estamos ya en un concesionario para que nos las cuenten

Voz 21 26:35 es tarde del catorce al treinta y uno de enero informa te en tu concesionario Mercedes Benz Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro más información en el novecientos catorce dos mil cuatro y en nuestra web Mercedes Benz Madrid punto es

Voz 1727 30:14 pero bueno son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio sí novedades sobre el rescate de Julen el niño de dos años que sigue atrapado a decenas de metros bajo tierra en un pozo de la provincia de Málaga a esta hora la noticia la tenemos por lo tanto en la política los presupuestos generales del Estado que va a llevar hoy al Congreso la ministra de Hacienda María Jesús Montero según ha sabido la SER la inversión prevista en esas cuentas para Andalucía es de dos mil cien millones novecientos más que el año pasado Diego Suárez buenos días

Voz 0502 30:49 buenos días Pepa es un cuarenta y cuatro por ciento más que el ejercicio anterior el diecisiete y medio por ciento del total de la inversión regio realizable casi mil millones más que el anterior ejercicio esa cifra alcanza los doscientos dos mil trescientos dieciséis

Voz 0199 31:02 millones si se suman otras partidas que inciden en Andalucía

Voz 0502 31:04 y que suponen un treinta y nueve por ciento más que en dos mil dieciocho los presupuestos del Estado contemplan un plan especial de empleo para Andalucía con una partida de cincuenta millones una apuesta por el corredor ferroviario del puerto de Algeciras y un aumento en las cuantías relativas a la financiación autonómica la Comunidad recibirá veinte mil millones de euros con cargo al sistema de financiación mil trescientos más que en dos mil dieciocho

Voz 0027 31:25 gracias Diego hizo anoche en Lanzarote la Guardia Civil detuvo al marido de Romina celeste la joven de veinticinco años que desapareció en Nochevieja dicen los agentes que tienen indicios razonablemente suficientes para responsabilizar al hombre que tardó una semana en denunciar la desaparición aunque entonces algo que no lo había hecho antes porque no era la primera vez que su esposa cortado a todo contacto con él tras una discusión juristas expertas en violencia de género plantean la necesidad de introducir en el código penal el delito de feminicidio como existe en muchos países de América Latina con el fin de agravar las penas de los asesinatos machistas tanto dentro de la pareja como fuera para incluir casos como el de Laura el no odia anaquel Mariola lo brindó

Voz 0259 32:03 la Ley contra la Violencia de Género establece la asimetría penal para los delitos más frecuentes en el ámbito de la pareja esto es las amenazas coacciones lesiones leves y maltrato habitual sin embargo no la contempla para los más graves el asesinato y homicidio de manera que su marido mata a su esposa la condena es la misma que si la mujer mata a su pareja pese a que una reforma legal de dos mil quince incorporó el agravante de género no todos los tribunales lo aplican en las sentencias al exigir la demostración de dominio au superioridad Altamira Gonzalo es vicepresidenta de las juristas de Themis

Voz 0538 32:35 esto plantea problemas de prueba dificultades probatoria y esto se eliminaría con la introducción de un delito específico el delito de feminicidio como existe ya en al menos quince países sobre todo sudamericanos

Voz 0259 32:54 tampoco los crímenes de las jóvenes Laura luego podían Acker son considerados feminicidios es decir asesinatos por el hecho de ser mujeres cuando hasta la Real Academia ya incorporado el término definiéndose como asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo misoginia

Voz 28 33:13 ha dedicado las tarde este Mike Tyson cuál es esta la hemos visto los locos tenga las versiones originales basada en hechos reales

Voz 1727 36:39 mañana del lunes en Hoy por hoy con José Antonio Zarzalejos aquí a mi lado en Radio Madrid buenos días buenos días Pepa en Radio Barcelona Lola García bon día buenos días bon día en Radio Galicia Antón Losada bos días bos días José Antonio Zarzalejos esto que vamos a escuchar es un farol

Voz 16 36:57 cuando Rivera casado y sin elecciones ya que esperen sentados hasta dos mil veinte vamos a gobernar los social

Voz 1727 37:06 que esperen sentados dice el presidente del Gobierno Pedro Sánchez lo decía este fin de semana en el acto que tenían Castilla y León para presentar a sus candidatos en las elecciones veinticuatro horas antes de que el pasaporte para durar más o menos se presente esta mañana en el Congreso

Voz 1027 37:22 hombre yo diría que es un farol es una expresión mitin era que esperen sentados qué quiere decir eso de que esperen sentados es un coloquial de mitin el seguramente el que tiene que esperar tienen que esperar mucho es el propio presidente del Gobierno tiene que esperar que podemos finalmente aclare su determinación absoluta de apoyar los Presupuestos ya este minuto esa determinación nuestra tan clara y sobre todo en lo fundamental que los diecisiete parlamentarios de los grupos independentistas en la Cámara en el Congreso de los Diputados con un criterio unitario o razonablemente unitario apoyen o no primero en el debate de totalidad y la la enmienda a la totalidad los a los presupuestos en cuyo caso éstos no se dedicarían dejasen pasar la tramitación y luego se enfrenten allá por el mes de abril a la determinación última es decir a la votación ultimaba con lo cual éste es una carrera de obstáculos donde además se Nebra lo técnico con lo puramente políticos son unos presupuestos no optimistas sino eufóricos en una situación política K altamente inestable muy volátil independiente de factores muy externos a lo que se entendería por normalidad institucional en un país occidental fundamentalmente por el hecho de que hay un proceso penal que empieza en en cuestión de un par de semanas y que va a determinar puede hacerlo la conducta última el voto todo determinante de los grupos independentistas catalanes por lo tanto y que tiene que esperar yo creo sí es desde luego la oposición pero sobre todo es el presidente del

Voz 1727 39:15 pero los la mucha división el independentismo estos real sobre qué hacer no

Voz 33 39:20 hay una batalla interna e impresionante dentro el independentismo sobretodo también porque no existen personas convencidas de que no se tiene que dar ese apoyo hay mucha gente convencida de que sí que se tiene que permitir como mínimo la tramitación dentro de los que están convencidos de que se tiene que permitir la tramitación pues es bastante impresionante la diferencia entre el discurso público que se hace el discurso en privado en fin

Voz 1727 39:50 en personas que yo estoy escuchando

Voz 33 39:52 más horas pues poner una serie de condiciones en público a Sánchez relató

Voz 34 39:57 vivas a a los presos y ha

Voz 33 40:00 hay a la autodeterminación y en fin a una serie de cosas que ellos saben perfectamente que Sánchez no está en disposición al menos a corto plazo de poner sobre la mesa que insisten en ello cerrándose las puertas que ellos mismos quieren abrir no con lo cual pues pues va a ser muy complicado convencer al propio independentismo de que como mínimo la tramitación es conviene porque es que además sino que se va a acabar produciendo un discurso inverso que supone que que habrá una connivencia entre el independentismo el PP Ciudadanos para hacer caer a Sánchez no IS es es es yo creo el argumento fundamental con el que juega Pedro Sánchez para para intentar que se que se apruebe la tramitación

Voz 1727 40:45 y aquí seguimos jugando a Antón

Voz 0199 40:48 sí eh pero me da la sensación de que lo que hizo este fin de semana Pedro Sánchez sobre todo fue ensanchar el campo no porque estábamos todos jugando entre marzo el súper domingo de mayo y octubre y ahora para tenemos otro escenario con el que casi nadie contaba que es agotar por completo la la legislatura con lo cual seguramente quiénes más tendrían que esperar serían los principales interesados en que haya elecciones ahora lo mismo que parece que son Pablo Casado y Albert Rivera más incluso que el presidente del Gobierno la pregunta es es es factible ese escenario la respuesta es sí porque si uno se pregunta a quién le interesa que se celebren elecciones en marzo mayo octubre llega uno a la conclusión de que sólo le interesa al bloque que forman en este momento los tres partidos que conforman el Gobierno andaluz es decir a Partido Popular a Ciudadanos y a vos y repasa los intereses que en este momento pueden tener el PSOE que está en el Gobierno Podemos que no está en su mejor momento electoral el PNV que ha dicho por activa y por pasiva que no quiere que haya elecciones este año los intereses del independentismo catalán llegas a la conclusión de que la mayoría que facilitó la moción de censura que desalojó a Rajoy de La Moncloa sigue teniendo poderosos incentivos para que salgan adelante estos presupuestos tortuosa mentir marcando su espacio pero salgan adelante no olvidemos que Rajoy presentó en abril de momento Sánchez saca unos meses de ventaja no es ahora adelante porque es lo que más le conviene a todos en extremos

Voz 1027 42:17 sí pero hay una circunstancia Anton que es muy importante si lo saca desde luego no hay duda de que llegados al dos mil veinte y eso no hay la más mínima duda pero si no lo sacaba es decir si bien en la fase que se va a votar el ocho de febrero que es la enmienda a la totalidad o en abril que sería la votación definitiva no es una regularidad no es un estándar democrático continuar la legislatura un gobierno que no ha podido aprobar los presupuestos los puede prorrogar los los del año anterior es decir los del año dieciocho pero no alcanzar dos mil veinte con dos prórrogas presupuestarias eso eso no se ve no se ve en los regímenes democráticos occidentales

Voz 0199 43:05 es totalmente pero es que yo creo que los puede sacar que tiene muchas

Voz 1027 43:07 bueno sí les puede sacar yo no pongo entonces ninguno ninguna objeción al hecho de que termine la legislatura pero si no lo saca no me parece en digamos que está en los estándares democráticos tras pasar el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve llegar hasta hasta junio de dos mil veinte porque eso insisto es una irregularidad democrática la Constitución no dice que no se pueda pero la Constitución dice que todos los años tendrá que presentarse los Presupuestos hizo la prueba de algodón de un Gobierno es si aprueba o no a prueba en el ejercicio los presupuestos por lo tanto tendría sino los aprueba tendría que disolver lógicamente en el digo pero eso del año eso yo no

Voz 0199 43:54 Nos lo anticipo recuerda empezamos este curso juntos en Moncloa ahí estaba allí el presidente del Gobierno esas dijo que él no iba a gobernar o que no eran los presupuestos con los que quiere

Voz 16 44:03 ciento el día tres de septiembre por eso nos preguntaba si era un farol lo de ayer en el vino no porque yo creo que no llegamos al dos mil veinte intentar yo creo que yo creo que ha llegado

Voz 0199 44:14 a la conclusión de que cuanto más tiempo permanezcan Moncloa más tiempo va a tener para que si visibilizar la acción de gobierno para que si Billy visibilidad que hay una alternativa y más nerviosa se va a poner una coalición de derechas que yo creo que a pesar de todo es altamente inestable que ahora juega con la presión del tiempo a su favor ir yo creo que ha tomado la decisión de llegar hasta el final de la legislatura analiza racionalmente el otro

Voz 1727 44:37 eso siempre su puesto aprobado luego está el factor de la coherencia Antón

Voz 0199 44:40 bueno evidente no no digo intentar llegar al final de legislatura con presupuestos pero es que yo creo que es otro análisis que seguramente se puede estar haciendo el presidente es que hay después de los resultados andaluces que ya dijimos que iban a cambiar todo todos tienen poderosos incentivos para aprobarlos

Voz 1727 44:56 decías Lola que te pareció un error bueno me para

Voz 33 44:58 es un error estratégicamente hablando porque en la la baza que tienes para conseguir que el independentismo los aprueba es precisamente eso que no que no desde aquí no se quieren elecciones y que evidentemente hay un riesgo si hay elecciones para el independentismo de que el resultado les resulte muy negativo con lo cual decir que vas a agotar hasta el dos mil veinte es prácticamente darle carta al independentismo para que diga bueno pues prorroga hilillo lo tengo absolutamente ningún desgaste no tengo por qué mojar me en unos presupuestos en el momento en el que hay un juicio en fin

Voz 1027 45:33 que que aquí resulta difícil

Voz 33 45:35 de de argumentar no desea dice

Voz 1027 45:38 es lo que tienes toda la razón y no teníamos ni una ni una coma de lo que has dicho es que el problema que tiene Pedro Sánchez es que tiene dos auditorios que son muy distintos el auditorio independentista en el que el razonamiento que tu dices es absolutamente impecable pero tiene el auditorio de la derecha que es completamente diferente al que se dirigen los términos que no se puede dirigir a con los independentistas por lo tanto tiene un problema de coherencia en la construcción de ese discurso el presidente del Gobierno

Voz 0027 46:11 no está en una posición fácil

Voz 1027 46:13 el tiene en definitiva ochenta y cuatro diputados sobre trescientos cincuenta y en estas circunstancias es cuando se nota esa extremada minoría parlamentaria en la que los socios de la moción de censura se intenta que pasen a ser socios de legislatura y esto es lo difícil porque se resiste Podemos se resiste

Voz 1727 46:36 en aún más los sí es la pregunta probablemente si la coalición de rechazo de la moción de censura puede convertirse en una coalición de rechazo

Voz 35 46:43 de la hipótesis del Gobierno de futuro

Voz 1727 46:46 de las tres derechas para sostener la legislatura Wall son muchas hipótesis algunas hipótesis

Voz 1027 46:51 pero hombre cabe cabe la posibilidad de transformar una moción de rechazo a Rajoy ir de investidura indirecta

Voz 34 47:00 a Pedro Sánchez

Voz 1027 47:02 a en una moción de en una en un pacto de legislatura eh eso podría ser

Voz 1727 47:08 tanto pacto preventivo antes que yo

Voz 0199 47:10 las palabras de Pedro Sánchez no las leo en el sentido que las Le Lola yo las leo el sentido de de poner la pelota en el tejado del independentismo es decir dejar en el aire que él quiere terminar la legislatura que ya presentado unos presupuestos que esos presupuestos implica un cambio que él ya ha cambiado el tono de la política entre él está entre el Gobierno central y el Gobierno catalán y si eso se trunca no será su responsabilidad yo creo que el objetivos

Voz 16 47:35 mentar la presión además

Voz 0199 47:37 jugando con la baza de que por ejemplo esta semana se han escuchado ya voces muy potentes alguna de ellas fuera de España reclamando que no se deje caer al Gobierno Sánchez

Voz 16 47:47 no se trata de aumentar la presión yo creo que

Voz 33 47:50 la principal baza que tiene Pedro Sánchez con el independentismo es el argumento

Voz 1027 47:54 uno de la posible

Voz 33 47:56 terrible acuerdo de derechas después unas elecciones sobre todo él yo quiero gestionar las consecuencias

Voz 16 48:04 el juicio y las consecuencias del juicio

Voz 0199 48:07 eso es lo que era otra opción mejor

Voz 33 48:10 claro pero al al permitirle al independentismo que que al decirle que hasta el dos mil veinte tiene margen pues para que haya un juicio hoy para que haya una sentencia porque la sentencia probablemente con serían septiembre octubre de este año pues le estás dando esta quitando

Voz 1727 48:29 archivos para la negociación yo creo que sí que real

Voz 16 48:32 mente como aquí yo entiendo mucho Antonio está dirigiendo sea propuso públicamente tiene tiene problemas para para intentar combinar el en el el argumentario en Cataluña y fuera de Cataluña el drama

Voz 1727 48:42 en el que esta este país es que los Presupuestos Generales del Estado de España depende por ejemplo de una reunión que celebra hoy la cúpula del P de Cat compuso como en Waterloo con los presos Turull Ruy Sánchez en Yeda Nurse estos estamos