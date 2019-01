Hoy por Hoy (14/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:21 bueno diecinueve horas llevan buscando los equipos de rescate a Julen el niño de dos años que sigue en el interior de un pozo muy estrecho muy profundo al que cayó ayer mientras jugaba en Totalán en la provincia de Málaga los trabajos a esta hora se centran en superar el tapón que ha provocado un derrumbe de tierra ya sabemos que han encontrado dentro de ese pozo la bolsa de chuches que que llevaba en la mano junto a esa finca sigue Ignacio San Martín buenos días de nuevo

Voz 3 00:53 buenos días a la zona continúa llegando efectivos de rescate equipos de bomberos Guardia Civil Emergencias uno uno dos la fama

setenta y ocho metros de profundidad iba fue el cual se sospecha que esta el pequeño de dos años gracias Ignacio es lunes es catorce de

Voz 0027 01:15 en una hora la ministra de Hacienda María Jesús Montero entregará en el Congreso el pen drive con el proyecto de presupuestos de este año el primer examen lo pasará la segunda semana de febrero con el debate de enmiendas a la totalidad eso en España en Reino Unido Theresa May va a pronunciar hoy un discurso en el Parlamento a las cuatro de la tarde hora española discurso que no se esperaba para tratar de convencer a los Comunes de que aprueben el preacuerdo sobre el Brexit que ha negociado con Bruselas mañana la Cámara tiene que votar definitivamente el texto y Bruselas da por hecho que la primera ministra no tiene los apoyos suficientes el Gardian publica hoy que la Unión estaría dispuesta a aplazar la fecha del Brexit hasta julio que la Comisión Europea ha analizado ese escenario no es nuevo pero es Teresa Making tendría que pedirlo himno consta nada parecido corresponsal comunitario la Pastor

Voz 3 02:01 atención Griselda bueno pues nos vamos

Voz 0027 02:05 a a Mallorca donde hoy empieza el juicio contra los dos presuntos agresores de una joven en el verano de dos mil catorce la Fiscalía pide para ellos más de doce años de cárcel por engañar la hija de ella en el mar Radio Mallorca Juan Antonio

Voz 1157 02:19 según el escrito de la Fiscalía a los dos hombres propusieran a la víctima a acompañarlo a una parada de taxis aunque la condujeron hasta una playa en la convencieron de que se metiera en el mar para llegar hasta estas hotel a nado un AVE dentro del agua uno de los acusados se inmovilizó a la víctima para que el otro pudiese agredirla sexualmente según la Fiscalía que pide una pena de doce años y seis meses de cárcel para los dos acusados así como la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio también piden

Voz 0199 02:41 esta opción a la joven en concepto de daños morales con un total de seis mil euros

Voz 0027 02:46 en Estados Unidos una fuerte tormenta de nieve que afecta a diez estados distintos deja al menos siete muertos en distintos accidentes de tráfico relacionados con el mal tiempo y además ha obligado a cancelar más de mil seiscientos vuelos y más de tres mil han sufrido retrasos el más afectado el aeropuerto de la capital el Washington

Voz 1727 03:12 a las nueve y tres las ocho y tres en Canarias en el capítulo de hoy llegan al Congreso los presupuestos generales del Estado

Voz 5 03:20 hoy es un mal día para España empezar por felicitarles a ustedes el año

Voz 6 03:25 en un momento donde ha entrado ya la extrema derecha en un momento en el que una alianza de batasunos ponga emita independentistas le ha regalado el Gobierno y su alquiler a un irresponsable

Voz 5 03:35 no ya sabemos que el pesimismo es un territorio vacío asaltado los Pirineos y en este caso Despeñaperros así que vamos a abordar un año con mucha aventura

Voz 7 03:49 te atreves a imponer veto Mora la banca ruta moral de la derecha

Voz 8 03:54 en la amenaza permanente entre los distintos tres partidos tres derecho predica

Voz 7 04:01 nosotros defendemos una España en positivo de derechos de libertad de frente a la España en blanco y negro

Voz 8 04:08 la época en blanco y negro fuera época en la que el Partido Socialista destrozó la economía en vez de preparar España para no sufrió una crisis posible guste tanto lo decía cinco días el otro día va ha dicho la Comisión Europea lo ha dicho el FMI cuando extrema él tira una propuesta egoísta partidistas sectarias que han creído esto los señora Cela que los insulta todos los consejos de ministros a proteger a las mujeres gobiernos un gobierno feminista una elección va a dar la izquierda colectivas

Voz 9 04:47 esta va a seguir defendiendo los derechos y las libertades

Voz 10 04:55 yo no tengo ninguna discrepancia ni con el secretario

Voz 1727 04:58 han compañero Pedro Nicole

Voz 9 05:01 estoy con ilusión es evidente que estamos ante un cambio de época

Voz 8 05:06 no no quiero estar al frente del grupo parlamentario para ejercer una oposición reciclar

Voz 1727 08:05 Ikea se suma al que han hecho mal los grandes partidos en este caso en España el PSOE y el PP porque son ellos los que efectivamente han gobernado este país ante los cuarenta años de democracia del setenta y ocho en Francia pasado un proceso muy parecido tenía hay una realidad muy distinta que han hecho mal los partidos que no han entendido para que los ciudadanos les les estén los grandes partidos tradicionales digo les hayan retirado

Voz 11 08:28 yo no voy a dar lecciones venga

Voz 1727 08:30 esa sabe su reflexión vivir en un parto

Voz 11 08:32 pero el Partido Socialista francés que se ha hundido pienso que no Íñigo yo también porque Siro responsable político el primer ministro a veces no hemos entendido el mundo o o o o la desesperación de la gente las clases medias que se han hundido después de la crisis del final de los años dos mil creo que no me miro el mundo de después la caída de la pared de Berlín el mundo de la globalización que ha atacado de frente el Estado social en el estado del del bienestar esta subida de de de de del temor de la gente de perder su identidad no sólo día dan de no ser ya catalanes de no ser andaluces de los españoles de no ser franceses y eso explica el Brexit la subida de la extrema derecha o de la izquierda en varios países el hundimiento muchos países de los grandes partidos grandes partidos desaparezca ha sido en Italia o en Francia hay aquí los dos grandes partidos han perdido la mitad de feligreses

Voz 1727 09:35 el que el PSOE PP puedan llegar a desaparecer

Voz 11 09:38 siempre es posible a uno un gran partido que aquí desapareció fue novio o el Partido Comunista siempre puede pasar el sistema electoral mantiene un cierto nivel lo los partidos pero que es hoy la izquierda y la derecha que representan la esas palabras que que representa la palabra socialismo cuál es su su su identidad su su su propuesta por eso yo creo que el gran debate a pesar que siempre existen por supuesto conservadores y progresistas formas de derecho de cierres gran debate entre de los los progresistas los europeístas los amantes de la democracia representativa y liberal frente a todos los populistas a los extremos en el caso de España a los separación

Voz 1727 10:25 esta noche La Sexta con Ana Pastor decía usted eso el debate inmediato no es derecha izquierda aunque siga existiendo el debate inmediato es entre demócratas y populistas bueno pues tenemos Italia gobernada por populistas de izquierda de derecha tenemos la extrema derecha en Austria tenemos posiciones liberales en Hungría Polonia Rumanía Marine Le Pen

Voz 11 10:46 en Francia Vox en España mes lo hicieron su himen su usted eh

Voz 1727 10:53 que el PP blanqueaba a Vox cuando pacta con él el acuerdo de los treinta y siete

Voz 11 10:57 yo creo que siempre es muy peligroso integrar discurso propuestas o pactar con un partido extremo en Andalucía con Vox es verdad también cuando se pone en las manos de los separatistas catalanes los presupuestos del Estado y el futuro de España siempre es muy peligroso porque ellos tienen una coherencia yo sabe dónde van unos la independencia de Cataluña el otros una agenda populista antieuropeo muy reaccionario en el tema por ejemplo por supuesto de la de las mujeres en general la gente va escogiendo después el original no la copia Il vivo visto en otros países Berlusconi con a la extrema derecha de Salvini en Italia o la derecha de Baviera frente a este cuando corres después de esa extrema derecha pues pierdes tus valores tu alma pero también acabas perdiendo tus votando te preguntaba tenemos que hablar a los votantes por supuesto yo respeto a todos los votantes pero lo lo líderes políticos tienen que ir con mucho cuidado con eso

Voz 1727 12:11 te preguntaba por el pacto PP Vox en Andalucía porque es un pacto con treinta y siete puntos anoche también lo es decir que el presidente Sánchez había pactado con los independentistas que ha pactado el presidente Sancho conclusión es que pacto es ponerse de acuerdo es decir te coge unas medidas

Voz 11 12:28 pero pero podríamos decir es decir casi la misma cosa en Andalucía yo no yo no veo perfectamente lo lo que está diciendo pero pero

Voz 1727 12:36 no ha pactado de los independentistas

Voz 11 12:40 Partido Socialista hubiera escogido abstenerse Vox no estaría en el centro del debate los Presupuestos del Estado no digo que sea fácil por supuesto en este ambiente pre electoral pero igual Partido Popular Ciudadanos el Partido Socialista es decir que han gobernado que gobierne no que quieren gobernar grandes partidos constitucionalistas europeístas tendrían que pactar sobre los presupuestos o Cataluña o el estemos o los temas de la inmigración o por supuesto Europa eso sí que me parece imprescindible en Cataluña ya cuando el señor Iglesias va a no sé quién a visitar a los presos al señor Junqueras en una cárcel cuando se ve que hay un debate escuche las palabras de Miquel Iceta que emitió mucho pero bueno votamos los presupuestos en el Parlament si los otros votan los Presupuestos del Estado si aquí hay una negociación que no dice su nombre pero es una negociación in me parece muy peligroso que el futuro del país y los Presupuestos General del Estado estén en la gente que está en Waterloo o en de Donetsk eso sí que me parece muy grave tenemos que ir con mucho cuidado porque eso no es la tradición del país tenemos por supuesto que escuchar a la gente que ha votado independentista que ha votado en favor de los separatistas pero se me me parece muy grave como me parece muy grave que mañana Barcelona esté en las manos de los populistas y yo los independentistas de los separatistas usted

Voz 1727 14:07 usted se presenta a la alcaldía de Barcelona apoyado por por ciudadanos que pacta con el PP que acaba de blanquear a Vox teme la contaminación de ciudadanos del acuerdo tripartito de legislatura en Andalucía

Voz 11 14:19 cuál era la otra solución ha habido una voluntad de cambio no en Andalucía a partir momento donde el Partido Socialista no escoge la abstención el Partido Popular Ciudadanos han pactado el pacto entre los dos partidos que parece un pacto reformista de de sentir general veremos después como las cosas pasan en el Parlamento andaluz yo estoy muy seguro y lo dice muy bien Albert Rivera Inés Arrimadas los dirigentes andaluces son nacionales de Ciudadanos

Voz 1727 14:51 háganos un partido liberal progresista

Voz 11 14:53 esta europeísta idénticas se contamine del no no no yo estoy muy seguro que ellos serán muy firmes son los que impedirán que se contamine la política en Andalucía con las propuestas más reaccionarias de Vox ahora sí siempre habrá posibilidad de pactar con el Partido Socialista la responsabilidad digamos está en todos los partidos constitucionalistas este ambiente un poco de pongo comillas por supuesto de guerra civil de de esas dos Españas eso sí que es peligroso cuando conocemos la historia de nuestro país dos bloques eso sí que me preocupa dos bloques Cypress bloque

Voz 1727 15:35 eso las tres derecha por eso

Voz 11 15:37 da echase al Ebro lograba Vox han Aros no como

Voz 1727 15:41 al principio yo lo otro

Voz 11 15:43 la la la la izquierda no no no no pactar con los extremos es siempre muy peligroso tenemos que recuperar sentido común y que la moderación en la manera de hacer política en todos los ámbitos política económica política social la mire hay un un ejemplo que es muy interesante para todos lo que acaba de sugerir en Suecia cuatro meses después las elecciones no había otra solución de que

Voz 1727 16:10 los partidos conservadores le den la mayoría al primer ministro socialdemócrata

Voz 11 16:16 juntos es es aíslan al al

Voz 1727 16:18 extrema que le hizo eso es es es que no hay otro azul déjeme perdón cosas desde ayer le he escuchado decir varias veces esto sea que la culpa de que PP pacte con Vox ciudadanos acepten los votos para gobernar de Vox la tiene el PSOE de Andalucía

Voz 11 16:32 no he dicho eso

Voz 1727 16:35 la soledad es compartida por eso he dicho

Voz 11 16:37 que me que no estaba de acuerdo o que o que o que me parecía una mala noticia ahora yo soy candidato en Barcelona hecho todos esos comentarios por qué porque tengo la la la ciencia en Francia yo hace más de treinta años vi la entrada del Frente Nacional en la en las asambleas regionales yo tenía veintitrés años la primera asamblea regional de la región de París había el señor Penn todo su su equipo en este momento los socialistas apostaron por abstenerse así que en las regiones pues donde la derecha podía gobernar pueda gobernar yo hace tres años como primer ministro salió en la televisión para decir después de unas elecciones regionales donde en dos regiones el norte el sur podría ganar la familia Le Pen para retirar las listas socialistas no fue fácil dejarla derecha ganar gobernar porque siempre he pensado lo que es más importante y compartirlo constitucionalista europeísta fuera gobernada pues unos y otros tendrían que salir de este lenguaje para encontrarse trabajar junto cuando no hay otra solución ojalá ojalá ojalá esto por la democracia en España usted aspira a gobernar Barcelona

Voz 1727 17:48 Ana que es para los independentistas lo sabe un símbolo no recuperar la el gobierno municipal en Barcelona va a ser el objetivo central de la batalla desvirtúe esa batalla el debate real de la ciudad sus problemas no pero

Voz 11 18:03 los dos son necesarios yo entraron en esa campaña en el mes de septiembre de octubre hablando de Barcelona de los problemas de los barceloneses soy el primero que dijo que el primer problema de los barceloneses hoy a la inseguridad hablaré turismo de vivienda de cultura de inversión del futuro de optimismo por supuesto será el debate tenemos que respetar a los barceloneses de todos los barrios de los estrictos desde los setenta y tres barrios de Barceló

Voz 1727 18:33 por eso es lo que hablaba porque decir independentistas no pueden convivir desvirtuar este debate sí pero

Voz 11 18:38 la candidatura del señor Ford por ejemplo hoy está en la cárcel y que mañana lo van a juzgar aquí en Madrid por haber violar la Constitución el Estatut el Estado de derecho va a provocar eso no no es una falta de respeto hacia los barceloneses pero también es una provocación respecto a la justicia y al resto de de España lo que me preocupa es la la alianza posible entre la señora Colau el populismo parte del independentismo su propuesta mañana en el periódico Gara hace la propuesta Esquerra a Esquerra un partido independentista de pactar eso sí que es lo que me preocupa y por eso yo digo soy el único candidato que lo tiene muy claro Espero que los socialistas lo tienen claro de no repetir un tripartito porque con la idea de de sumar todas las izquierdas en Barcelona esto ya no quiere decir mucho el gran debate va a ser es que Barcelona gran capital europea continúa puede invertir en el futuro ya es esa gran ciudad catalana española europeísta global que también habla al mundo latinoamericano o la capital de una hipotética república catalana que un puede hundir a Barcelona las empresas mucha gente marcharán de Barcelona para Barcelona pero para Cataluña sobre todo para España sería un problema muy importante porque eso pues daría otra vez un impulso al separatismo terminamos vaya

Voz 1727 20:12 para no estar de moda los tripartitos parece que pone el sur de España triunfo mucho eh pues igual en el norte no

Voz 11 20:19 sí pero pero pero en el sur de España y en Catalunya hay una hay una propuesta clarísima de de de alianza ente de Colau que ha fracasado porque el estilo Colau es el enfrentamiento es la demagogia es la es la mala gestión inseguridad economía limpieza iluminaciones de Barcelona guerra contra todas las entidades los empresarios lo lo turismo la gente es el top manta es la inseguridad con el señor Maragall mañana con el señor Ford pero eso me parece muy peligroso oiga eso no es un pequeño debate lo ha dicho terminamos este gran debate de esas elecciones dijo anoche

Voz 1727 21:01 me interesa España me interesa el debate político en treinta segundos sino ex alcalde de Barcelona da el salto a la política nacional en España

Voz 11 21:09 bueno cuando usted es candidato a la alcaldía de Barcelona participa no en el debate de España porque el futuro de de Barcelona pues va a cambiar el futuro de España o digo si partir

Voz 1727 21:20 si en la política nacional ya participó partido

Voz 11 21:22 paré ahí donde espero ser alcalde o como regidor pero por supuesto con mis ideas con mucho respeto porque porque me quiero España candidato a diputado en el Parlamento español oye es disputar diputado durante muchos años lo que me interesa hoy más que nunca

Voz 1727 21:37 no es Barcelona quiere ser el próximo alcalde de Barcelona gracias por estar en la SER buenos días buenos días

Voz 1727 25:17 Rato Losada José Antonio Zarzalejos y Lola García en esta mañana de lunes con Manuel Valls que tiene mucho fondo político mucha trayectoria Antón está en campaña permanente ahora la la contradicción porque el el papel de ciudadanos aunque se planteen los términos que justamente él los plantea no quién ha pactado es el PP pero ciudadanos va a gobernar con ese apoyo puede contaminar está claro que le provoca cierta incomodidad no acaban de resolver esa contradicción

Voz 0199 25:49 bueno y tampoco ha estado tan contundente como no había estado hasta hasta hoy no o incluso la entrevista de ayer hoy hoy ha intentado diluir un poco más la responsabilidad en lo que yo creo que era un discurso inteligente y valiente que es que el practicar con la derecha extrema es tiene consecuencias nefastas para un partido a gobernar porque su actual su agenda te devora su agendas completamente tóxica bueno ya hemos visto que diluía un poco la responsabilidad no Iker más Bin culpa parece que la culpa al Partido Socialista por no abstenerse y permitir gobernar al Partido Popular los pero yo creo que el el vals que acierta es el el que hasta hoy era contundente en esa en esa denuncia no yo creo que hacemos el símil de una empresa Ciudadanos es es es socio al que le molesta el escandalizan las cosas terribles que hace la empresa pero que acude puntualmente a cobrar sus bonificaciones y el los dividendos de los beneficios no digamos esa situación es sostenible a corto plazo pero a medio largo plazo al final hay una contradicción que va a exigir la ciudadanos decidir si ir hacia la derecha o quiere dice al centro y hacia al centro izquierda porque es evidente que Vox no va a renunciar a marcar su espacio a marcar su agenda a dejar claro que ellos son los motores del cambio los que están impulsando realmente el cambio en Andalucía no puedes estar instalado permanentemente en lo contradicción que al final van a tener que resolverlo y me temo que la la resolución no va a ser buena para mí

Voz 1727 27:17 es curioso o como en fin eso fueron la política es así no pero no sé si con no sé cómo se recibe en Barcelona el hecho de que cada vez que se le pregunta por Vox ponga como contrapeso Ada Colau

Voz 21 27:29 sí lo Solbes Deferr eh bueno aquí el planteamiento de las elecciones en Barcelona Se está haciendo también por bloques a pesar de lo que él decía que no quería bloques entre Colau los Comunes intentan situar a Weiss como un candidato elitista y candidato de la derecha el candidato digamos que liderará ese bloqueo derechas mi y lo que hace él es contraponer justo lo contrario no el populismo de izquierdas representado por por Ada Colau en esos parámetros en los que los dos pues van a jugar porque es la forma de polarizar la campaña marcar la campaña sin meter el tema del independentismo de por medio no yo hay una cosa que que que si quería comentar que es que tengo la impresión de que es demasiado a menudo se asimila la situación de de Vox si hay que poner un cordón sanitario sí que hacer pactos no hay que hacer pactos con la del independentismo el Podemos de hecho Weiss lo lo ha vuelto a hacer no sea el habla de cómo como si fuera tan terrible pactar con el independentismo con Podemos que pactar con IU bueno pero cuando se le pregunta pero

Voz 1727 28:45 ha pactado Sánchez concretamente con el independentismo

Voz 21 28:48 pues sí pero no sólo eso se para mí sea el independentismo puedes estar en radical desacuerdo en fin puedes considerar que la independencia de Cataluña sería el peor negocio para Cataluña y para España incluso puedes criticar que determinados líderes independentistas hicieran ilegalidades por las que ahora mismo tienen un juicio por delante pero vamos a ver el independentismo no es antieuropeo no es machista abordar la expulsión de los extranjeros no es homófobo no podemos creo que tampoco en fin que hay veces que que también por esa vía as está flanqueando una ideología como la de Vox creo que hay que tener un poco de cuidado con eso

Voz 1027 29:27 yo diría dos cosas uno I a bote pronto con lo que dice Lola le diría que el mayor amigo que ha tenido Puigdemont es el partido flamenco que ha provocado la crisis de Gobierno en Bélgica porque Míchel y firmó el pacto de quería firmar el Pacto de Inmigración en Marrakech

Voz 21 29:49 sabes que todo el independentismo no no no

Voz 1027 29:52 no pero pero hay una derecha independentista que además ha puesto en la picota los comportamientos europeos Puigdemont tiene su gran apoyo en la ultraderecha flamenca dicho esto que es un dato Man es un dato no voy a sacar más consecuencias que esas y en segundo lugar a mí lo que me preocupa verdaderamente me preocupa si me preocupa por el tema de cómo salen

Voz 1727 30:19 yo ya no sé cuánto tiempo puede soportar ciudadanos entrevista como la de hoy la que ni siquiera en la digo bueno ha sido ha sido posible aclarar bueno pues yo yo yo yo

Voz 1027 30:32 yo contestaría si si me preguntas es esta cuestión te pregunto dividió primero creo que le hace daño a ciudadanos creo que le hace daño

Voz 1727 30:42 exacto de Andalucía

Voz 1027 30:44 porque creo que hay formas diferentes de atender a algo que es razonable que ha dicho el propio Manuel Valls es decir que había una voluntad de cambio es la forma en la que ese cambio lo ha afrontado o ha contribuido Ciudadanos a mi juicio no es la mejor había otra que es la que ensayó el propio Sánchez es decir haga yo recibo los votos en este caso Moreno Bonilla recibiría los votos pero sin mayores compromisos esta podía Hinault introduciéndose además incorporándose al Gobierno es decir yo creo que esta hubiese sido una forma digamos más coherente con Ciudadanos que el incorporarse a un Gobierno cuya llave a efectos de gestión la tiene la tiene Vox y además hacerlo confusa mente porque el Gobierno andaluz si finalmente se pone en marcha como está previsto funciona con dos dos el pacto PP Ciudadanos y el pacto PP Vox me pregunto cómo interactúan esos los pactos en el Gobierno después que traducción parlamentaria va a tener éxito y finalmente última reflexión vox va a tener respecto del Gobierno andaluz que va a ser un bipartito la llave de las decisiones cruciales y entre ellas el presupuesto

Voz 1727 32:13 Kutxa Hernán Rivera dice que va a haber Consejería de familias en Andalucía ya no adicta que vaya a ser una consejería con igualdad

Voz 1027 32:26 y Asuntos Sociales eso va en la línea de lo que

Voz 1727 32:30 había dicho aquí en este programa en Cataluña

Voz 21 32:33 consellería de Familia líder de Ciudadanos

Voz 1727 32:35 Juan Marín nos dijo a nosotros el viernes pasado vamos a tratar de recuperar ese esa declaración Marie diciendo abra una Consejería de Familia perdida dentro de un paquete con igualdad

Voz 22 32:48 en una escuela en la Conselleria de Política Social e Igualdad confidenciales

Voz 1027 32:51 amiga

Voz 1727 32:53 pero no no no tienen absolutamente nada esto decía el líder insisto de Ciudadanos en Andalucía esto es lo que hemos pactado con el PP que bueno pues esta mañana dice Rivera que de familias así

Voz 3 33:06 en general vamos a escucharlo ahora Consejería de familias porque a muchos modelos de familia en España en el siglo XXI no estamos del siglo XX

Voz 23 33:13 ya hay familias tradicionales

Voz 3 33:16 ella es familias monoparentales hay familias con padres del mismo sexo familias de pues con que usted compartida familias divorciadas familias que quiere ser padre madre por gestación subrogada por tanto si habrá Consejería de familias con ese porque no queremos volar siglo

Voz 1727 33:32 no especifica si va a llevar aparejada la igualdad y los asuntos sociales vamos orgánica es que hay una cosa que Ciudadanos no acabo de entender

Voz 0199 33:41 es que esto es un tripartito sólo que uno de los socios no están en el Gobierno porque a los otros dos no les interesa estar en el Gobierno y a Vox tampoco le interesa estar en el Gobierno porque con su estrategia de de apropiarse de la agenda a base de lanzar ideas que sabe que va a generar una enorme polémica conseguir que esas repita machaconamente su presencia incluida en los medios es lo que el interés Aspar fueras más cuando la derecha extrema ha llegado al gobierno automáticamente ha caído electoralmente eso se se puede seguir en toda Europa a partir del año dos mil quince que es cuando empiezan a tocar poder entonces esto es un tripartito Easy uno de los socios y además tiene tiene haber reclama una cosa los otros dos se tiene que plegar entonces ciudadanos vago

Voz 11 34:22 marcó el Partido Popular ICOM vos

Voz 0199 34:25 hay la la efectivamente la ficción de que son dos pactos a saber cómo interaccionan olvida de José Antonio en la realidad va a ser un tripartito con la diferencia de que tu socio más radical el que más daño te va a hacer puede ser al mismo tiempo Gobierno y oposición

Voz 1027 34:39 sí pero vamos a ver Antón eso empezar por reconocer que la fórmula en la que se ha embarcado ciudadanos para me parece que es la menos conveniente sobre todo teniendo si tiene un poco de vista larga lista larga hay que ponerla en mayo y hay que ponerla en las elecciones generales cuando éstas se celebre dicho esto en términos puramente personales y de opinión estrictamente personal quisiera confiar en que Ciudadanos lograse impedir eh establecer barreras a los planteamientos digamos más incompatibles que tiene con Vox y por lo tanto lejos de que le arrastre a ciudadanos sea ciudadanos que arrastre a Vox ya lo sé que es muy difícil pero en fin quisiera tener quisiera tener esa esa esa esperanza no

Voz 1727 35:32 pero efectivamente puede jugar dos juegos Antón puede jugar el o intentarlo al menos en en otra cosa es que lo considerarlo seguro intentarlo inocula ha llegado provocaría la del Gobierno no es

Voz 0199 35:43 que lo intente no va a funcionar porque si tú miras a tu alrededor que les ha pasado a todos los partidos conservadores liberales que aunque que han apostado por gobernar con diferentes fórmulas por digamos normalizar a la derecha extrema

Voz 1727 35:57 que se lo ha conseguido todos estos extremos se lo ha comido

Voz 1027 35:59 no sé porque es que el radicalismo

Voz 10 36:02 Arroyo arrolla arrolla

Voz 1027 36:04 en términos dialécticos armenios de decisión sentenció del Gobierno

Voz 1727 36:09 yo doblemente tiene muchas tiene mucha

Voz 1027 36:12 la ciudad además de intimidación porque la utilización de un lenguaje idea lenguaje de de del del radicalismo en general de los populismos es extraordinariamente agresivo disuade de la contestación suave del debate por lo tanto tiene esa es pernicioso ente no democrático esto es pernicioso en términos democráticos a mí eso es lo que me preocupa de los intentos de integración de los extremos los extremos yo no digo que ya que poner un cordón sanitario pero si hay que mantener una distancia sanitaria es así por qué porque sino esa contaminación se produce eh afecta al sistema lo hemos visto claramente en Italia lo hemos visto claramente en Austria lo hemos visto pero es que era Salvini está cree que yendo crear un eje con Polonia de de Justicia de Ley y Justicia lo hemos visto en Hungría con Orbán lo hemos visto en Brasil con Haro y lo estamos viendo en Trump

Voz 0199 37:21 Francia que enhorabuena

Voz 1027 37:24 pues ya lo que ocurre es que Macron ha resistido

Voz 1727 37:26 pero la y la de la derecha convencional ha sido devorado por supuesto yo

Voz 1027 37:33 también está padeciendo la derecha alemana conservadora de de Merkel y no hay que olvidarse que los suecos han tardado cuatro meses en buscar una foto dura cuatro meses excluyendo no solamente la ultraderecha han excluir a los neo comunistas o a los ex comunistas con lo cual en este momento si os Ladies bien las crónicas de Suecia no está acreditado finalmente que puedas

Voz 1727 37:56 bueno es que depende del Partido Comunista eso digo bueno sale eso digo claro los están buscando José Antonio le están buscando pero ellos están molestos porque hasta el momento no se ha contado con ellos

Voz 1027 38:07 todo con el centro los liberales y los socialdemócratas y entonces ahí el ejemplo pero han tardado cuatro

Voz 1727 38:15 me decía vamos a seguir hablando es son las nueve y treinta y ocho treinta y ocho en Canarias pero tenemos dos conexiones a esta hora en Andalucía la prima era en Totalán provincia de Málaga donde los equipos de rescate siguen dramáticamente de intentando llegar al fondo de ese pozo al que cayó ayer el niño Julen el niño de dos años del que no se sabe nada desde entonces vamos a ir a Málaga pero me dicen que vayamos primero a Sevilla porque en La Puebla del Río en la provincia sevillana los bomberos han conseguido apagar un incendio bastante aparatoso en la finca que tiene allí el torero Morante de la Puebla que han pasado Elena Carazo buenos días

Voz 0534 38:52 dos días Pepa pues ocurría sobre las seísmo

Voz 1727 38:55 bueno sobre las siete menos veinte de la mañana bombero

Voz 0534 38:57 dos de Diputación de Sevilla recibieron el aviso de que estaban ardiendo pastos en los alrededores de la plaza de toros que hay en la finca que tiene Morante de la Puebla en La Puebla del Río según informan fuentes de la Diputación de Sevilla cuando a las siete de la mañana llegó la dotación del parque de bomberos de Mairena del Aljarafe con dos vehículos y cinco bomberos el fuego había afectado a un cuarto de las cámaras de las caballerizas los bomberos señalan que el incendio que no ha sido de grandes dimensiones tampoco a producir

Voz 21 39:24 todo daños personales entorno a las ocho y veinte

Voz 0534 39:27 de de la mañana que daba controlado a esta hora lo que se conoce Pepa es el origen de las llamas

Voz 1727 39:33 pues esperemos que todo quede aquí en esto que nos has contado Elena Elena Carazo gracias nos vamos a Málaga así podemos ir a Málaga Ignacio San Martín el compañero de la SER en esa provincia que lleva toda la mañana toda la decida allí siguiendo de cerca al rescate de del niño de Julen el niño dos años que está en el fondo de ese pozo creen desde luego no ha encontrado ya el paquete de chuches que tenía pero ese pozo tan pequeño tan estrecho y tan profundo está dificultando mucho la recuperación de del pequeño Julen alguna novedad en nación

Voz 0055 40:05 pues sí porque acaba de comparecer ante los medios de comunicación aquí en la zona de rescate a subdelegada del Gobierno en Málaga María Gámez que nos ha contado algunas cosas por ejemplo que además de esa bolsa de golosinas se ha encontrado un vaso en el interior de ese angosto agujero de más de cien metros de profundidad y apenas veinte de diámetro que desde primeras horas de la mañana la intención y los trabajos se han centrado en retirar la tierra en el tapón que se encontró a setenta y ocho metros de profundidad sea logrado quitar treinta centímetros de tierra pero lo cierto es que se ha llegado a una zona dura y a partir de ahí han tenido que desistir al menos de la misma manera que lo estaban haciendo de sacar en la tierra para taponar ese agujero que los familiares siguen en en la zona que les recomendaron que fueran a descansar pero que han querido quedarse y que están siendo informados en todo momento que no se descarta ninguna solución técnica pero que tampoco y de momento una solución definitiva al rescate no a descansar pobre

gente nube coherente

Voz 24 44:56 cómo le va bueno era bien en Gara irá irá en mañanas como esta a gusto

Voz 1727 45:15 además de recordar que España todavía sigue muy alta en cualquier ranking que se haga en el mundo sobre sanidad pública que España sigue muy alta en cualquier ranking que se hace en el mundo sobre tolerancia en un en integración de la inmigración tal dan ganas de recordar que eso desde España también porque el recuento de noticias de días como hoy ponen los pelos de punta lo que trae ahora es la última hora sobre el espionaje presuntamente encargado por el BBVA espionaje masivo encargado a Villarejo que es lo último

Voz 0027 45:52 pues publican El Confidencial Moncloa punto com el contenido de una reunión en dos mil cinco entre Villarejo el jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano que era supuestamente la persona que hacía de puente entre Villarejo y el banco lo sustancial esa conversación es que Corrochano le deja claro Villarejo que el entonces presidente del BBVA Francisco González sabía que el banco había contratado una operación de espionaje a sus rivales a los rivales que eran ese grupo de miembros del Gobierno empresarios que supuestamente están preparando el intento de Sacyr por hacerse con el control del BBVA González según El Confidencial Moncloa punto com sabía eso quería conocer las conclusiones del espionaje hay un momento en el que era jefe de seguridad del BBVA Le pide a Villarejo que hagan los informes de tal o cual

Voz 11 46:33 manera más directos le hice literal Mi

Voz 0027 46:36 siente ni las conclusiones le hay que decirle pim pim pim pim y a tomar por culo mire actor lo ve así también porque le entra un millón y medio de papeles diarios además mi banco ese banco sin papeles Corrochano termina diciéndole a Villarejo que Le de temas para tener cosas que contarle Francisco González se lo dice así para cuando me llame porque me llama cada diez o quince días el presi quiere tener tres o cuatro historias Pepa

Voz 1727 47:00 así que el objetivo de lo que se va filtrando es relacionar a Francisco el con el espionaje así que como tenemos pocos minutos pin pin pin yo empiezo pues bueno lo primero mucho la composición

Voz 0199 47:14 de la de la calidad de la información que manejan los grandes directivos de muchas empresas en España a la hora de tomar decisiones no pi pi pi no no vayamos a leer mucho que a lo mejor aprendemos y lo segundo es que la cuestión clave sigue siendo la misma yo creo que esto sigue siendo parte de la operación de Villarejo para forzar el Estado y las instituciones a arreglar su situación penal debe llevarnos a la siguiente conclusión primero hay que investigar todo esto en sede judicial porque aquí puede haber delito si delitos además graves y responsabilidades penales graves y segundo la clave sigue siendo la misma cómo es posible que Villarejo pudiera estar en el corazón de la seguridad del estado tantos años haciendo esto y haciéndolo impunemente porque hay que recordar que en estas grabaciones se grabaron teléfonos oficiales del Gobierno que en teoría gozan de una protección que no tienen y mi teléfono ni el tuyo Pepa lo pudo hacer porque era comisario que estaban insisto en el corazón de la seguridad del Estado con gobiernos de un lado ídolo

Voz 1727 48:14 decía Iñaki a las ocho y media éste es es un asunto que no puede quedar en el limbo decir que tiene que quedar meridianamente claro que ha pasado aquí no puede ser que se nos olvide porque mañana tengamos otro urgencia informativa

Voz 1027 48:27 no es ciertamente porque me con independencia o además de lo que ahora decía Antón Antón Losada sobre la la vence a que evidentemente tiene que tener Villarejo con aparatos policiales del Estado porque sino no sería viable lo que lo que hizo hay otra connivencia hay la connivencia en este caso del presidente el segundo banco de España y uno de los primeros de Europa que investiga las interioridades la privacidad es que se inmiscuye en la privacidad de gente y de gente importante con suponemos fines non Santos es decir para eventualmente hacen chantaje me pregunto entonces yo creo que esto tiene dos planos el plano puramente penal que no lo sé si ha prescrito no ha prescrito pero está el plano político y el plano ético cívico que alcanza por supuesto a Villarejo y alcanza también a los responsables del BVA empezando por su ex presidente que encomendaron estas misiones en el bien entendido que ahora más que nunca el Estado a través del poder judicial tiene que poner pies en pared no admitir el chantaje de Villarejo si es que Villarejo lo que está pretendiendo con esto es mejorar su situación carcelaria o la acusación que tiene que el recae el Ministerio Fiscal bajo ningún concepto a si antes no diría hacerse ninguna modificación ahora ahora mucho menos Lola

Voz 21 50:08 bueno yo querría decir que que la policía Asuntos Internos de la Policía de todo lo que estaba pasando y que fueron los mandos políticos los que permitieron que siguiera pasando efectivamente en varios gobiernos de diferentes colores no y eso es lo que me hace preguntar porque se le ha protegido durante tanto tiempo

Voz 1027 50:25 yo sabía demasiado claro porque daba miedo no

Voz 21 50:28 porque lo que sabía daba miedo entonces si lo que sabía es lo que de momento conocemos ya hay motivos para que para que diera miedo en aquella época porque es cierto que son cosas pues que pasaron ya hace bastantes años y en aquel momento hubieran resultado mucho más polémicas pero pero es que incluso puede haber más no entonces bueno es es para preguntarte qué que sólo sean los apoyos políticos y económicos tan potente desde que pudo gozar este hombre para tener impunidad durante tanto tiempo es lo que es lo que realmente habría que preguntarle a los responsables políticos que estaban por encima de

Voz 1027 51:03 el IS un deterioro del sistema democrático el sistema de libertades porque el derecho a la privacidad la intimidad está reconocido en la propia Constitución sea que no es baladí no no es una cosa que no es cosa gravísima aunque los detalles que luego se hayan podido investigar de determinadas personas sean nimios no importa el hecho de la intrusión en su intimidad es una gravísima infracción de los códigos código

Voz 0199 51:31 por eso es investigarse en en sede judicial y que sea en sede judicial donde se decida o no si hay responsabilidades penales

Voz 1727 51:38 hay o no proscripción bueno porque no sabemos esto debería ser considerado un agravante no es que no sabemos primero cosas no

Voz 0199 51:48 sabemos si la información porque claro Villarejo filtra lo que le interesa pero no sabemos el alcance real de esa información que puede ser mucho mayor de la que hemos conocido no sabemos qué uso se ha hecho de ella o incluso si se sigue usando por eso debe ser investigado

Voz 1727 52:02 pues sobre mal sobre el uso piensa malos

Voz 1027 52:05 pues yo yo yo y creo que es muy importante que los organismos reguladores y supervisores también digan algo que están callados y estoy hablando de la del Banco de España y a Blanco de la Comisión

Voz 1727 52:19 americanas era CNMV abrió una investigación decía que iba a aproximarse para verlo claro eso de abrir investigaciones y dejarlas a calendas Grecas las redes como tomar medidas pues si para eso están los sastres no estamos hablando esas y eso es como venimos a regenerar era la vida pública hay que hay que hacer

Voz 1027 52:39 no mucho más en serio con mucha más contundencia lo que pasa es que a mí me da la sensación de que en este en este momento hay muchas personas con miedo porque hay que decirle a nuestros oyentes que se han intervenido hasta cuatro mil teléfonos fijos inmóviles que cuatro mil teléfonos fijos y móviles son muchos porque al final se ha llegado a un colectivo de personas muy grande con mucho poder y a los que les interesa que determinadas entidades no salgan porque afectarían a su reputación en el mejor de los casos bueno esto es un asunto muchísimo más grave de otros sobre los que discutimos profusamente e y además nos en agradecemos en esas discusiones y en cambio esto parece que lo estamos relegando como a una cuestión de segunda de segunda categoría no no estás de primera categoría porque afecta al el núcleo duro de los derechos de la ciudad

Voz 1727 53:38 le afecta las libertades y nueve y cincuenta y tres ocho y cincuenta y tres en Canarias

Voz 30 53:45 ayer estoy planteando me llaman por teléfono me olvido de que las sábanas y esta mañana veo que en el Corte Inglés hay un cincuenta por ciento de descuento juegos de cama fundas nórdicas toallas albornoz César trenes cubertería artículos de Messi de ecografía feliz coincidencia no son las rebajas de El Corte Inglés que están por todas partes