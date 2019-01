Hoy por Hoy (14/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez a las nueve en Canarias

Voz 0228 00:06 la ministra de Hacienda va a entregar el proyecto de los Presupuestos Generales a la presidenta del Congreso en unos minutos se inicia por tanto así el proceso para su tramitación vamos al Congreso José María Patiño buenos días

Voz 3 00:17 hola muy buenos días Antonio pues todo está listo aquí en el Congreso de hecho María Jesús Montero ya pues

Voz 4 00:22 a la entrada del Congreso de los Diputados eso cortado

Voz 3 00:25 por su secretario de Estado de Presupuestos y Hacienda iba a hacer entrega a la presidenta del Congreso Ana Pastor esos Presupuestos Generales es esa entrega de los famosos pen drive y el librito amarillo con las cuentas del Estado que abre como decía su tramitación que comienza en el registro de la Cámara he continuará con las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces que deben previsiblemente ratificar el día ocho de febrero como fecha límite para la presentación de enmiendas a la totalidad

Voz 0228 00:51 por lo demás Manuel Valls cree que Partido Popular y Ciudadanos tendrán que hacer frente a las medidas más reaccionarias de Vox en Andalucía el candidato a la alcaldía de Barcelona una plataforma que apoya Ciudadanos ha desvinculado este partido de pactos con la extrema derecha que en todo caso considera peligrosos para el futuro valses esta mañana en Hoy

Voz 5 01:08 cuál era la otra solución ha habido una voluntad de cambio no en Andalucía a partir momentos donde el Partido Socialista no escoge la abstención el Partido Popular Ciudadanos han pactado el pacto entre los dos partidos que parece un pacto reformista yo estoy muy seguro que ellos serán muy firmes son los que impedirán que se contamine la política en Andalucía con las propuestas más reaccionarias de de Vox pactar con los extremos es siempre muy peligroso

Voz 0228 01:39 la policía la Guardia Civil han desarticulado a una organización dedicada al tráfico de hachís a gran escala desde el norte de África con destino al Campo de Gibraltar hay veintiocho detenidos en una operación conjunta que se ha desarrollado sobre todo en Tarifa informa desde Algeciras Rubén García

Voz 6 01:53 nuevo golpe al narcotráfico en el Campo de Gibraltar la intervención de Policía Nacional Guardia Civil ha permitido desarticular esta banda de forma total aunque no se descartan nuevas detenciones en Marruecos de narcos que vienen colaborando activamente con esta banda era la costa del municipio de Tarifa el lugar elegido por esta organización para introducir la droga en España como fruto de la investigación se ha localizado una gran cantidad de dinero en efectivo vehículos todoterrenos abundante material informático telefonía móvil y armas de fuego o pistolas detonadoras todo ello ocurre en esta semana la que el Ministerio del Interior va a desplazar a más de cuarenta y cinco policías al Campo de Gibraltar para reforzar la lucha contra el narcotráfico

Voz 0228 02:29 a un día de la votación del acuerdo para el Brexit en el Parlamento británico uno de los ministros del Gobierno de ese país la hayan Fox acaba de decir que Theresa May ha recibido garantías de la Unión Europea sobre el acuerdo del Brexit y que va a hacer hoy una declaración en el Parlamento y sumamos que el Ibex treinta y cinco ha iniciado sesión en rojo esta semana se dejará mismo alrededor de medio punto y cotiza por encima de los ocho mil ochocientos tendencia que comparten ahora mismo los principales parqués europeos que también están registrando ligeras pérdidas diez y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:04 vamos a la Audiencia Provincial a esta hora debe comenzar el primer juicio que se celebra en Madrid por un caso de narco pisos hubo un primer intento noviembre pero entonces la sesión se suspendió porque dos de los diez acusados no se presentaron Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:17 hola buenos días ocho viviendas todas situadas en el distrito de Vallecas serán los narco pisos que utilizaba esta red de traficantes de droga una red compuesta por diez personas que operaban en esas viviendas ocupadas en las que se vendían dos

Voz 1995 03:30 de heroína y cocaína y en las que se podía

Voz 0089 03:32 demás consumirlos estupefacientes sin apenas problemas a los drogodependientes se les facilitaba desde pipas de agua para fumar la heroína hasta poder micras desechables se piden penas de cárcel que en su conjunto superan los cincuenta años de prisión

Voz 1434 03:47 han pasado a disposición judicial las tres personas detenidas tras retener en la madrugada del sábado a dos menores en su casa de Galapagar y amenazará la madre para robarle dinero Raquel Fernández

Voz 1915 03:56 a disposición de la Fiscalía de Menores ha pasado el joven detenido por haber amenazado supuestamente a punta de navaja en su domicilio a una mujer para que fuera a sacar dinero de un cajero mientras uno de sus cómplices se quedaba en la casa con sus dos hijos los dos compañeros de este joven también han sido trasladados hasta los juzgados de Collado Villalba para prestar declaración después de pasar este fin de semana en las dependencias de la Guardia Civil de Galapagar los agentes investigan también si este grupo puede estar detrás o no de otros tres robos en viviendas de la localidad que se han registrado este fin de semana las asociaciones del TAC

Voz 1434 04:29 sí de Madrid van a decidir mañana en asamblea si van a la huelga indefinida a partir del veintiuno de enero una propuesta que parte de Élite Taxi de la plataforma Caracol de esta últimas portavoz Saúl Crespo

Voz 7 04:39 los compañeros nos piden huelga indefinida pero no piden huelga indefinida porque la Administración de la Comunidad de Madrid no está haciendo absolutamente nada

Voz 1434 04:48 hoy se reúnen para definir sus peticiones a la Comunidad para regular el sector de los TC cuatro grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cadenas

Voz 2 05:07 servicios informática

Voz 8 05:08 hemos

Voz 10 05:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:25 muy buenos días lunes catorce de enero comienza la semana con su y algo de nubes

Voz 11 05:30 a parte del país y así seguirá hasta el miércoles cuando las lluvias llegarán lo crean o no por Galicia la actualidad el beige no llega a trompicones entre la incertidumbre incertidumbre

Voz 1995 05:41 qué puede haberle ocurrido en Málaga muy pendientes GM lo cruel y lo que le pasó esta mujer española en la explosión de una panadería

Voz 1728 05:49 les da primera

Voz 1995 05:50 vez que pisaba al extranjero es muy triste bueno y luego está todo lo demás la política los pactos los presupuestos incluso acontecimientos que añaden si cabe una chispa de incredulidad a todo esto por poner un ejemplo la Conferencia de internacional de la tierra plana en inglés voy a repetir Conferencia Internacional de la tierra plana confirma que fletará un crucero para llegar hasta el borde mismo de la tierra y así demostrar que hemos sido en barco hasta el límite de la tierra

Voz 12 06:25 nunca ha existido un viaje donde el concepto de todo incluido haya sido más amplio

Voz 1995 06:36 no sería genial poder subir a ese barco viajar con esas divertidísimo ex compañeros de viaje hasta el borde del planeta que nervios no poder asistir a una visita guiada al fin del mundo asomarse a la barandilla de la galaxia recomendará la organización llevar una chaqueta al abismo porque lo mismo refresca así está la cosa hay quien cree en el año dos mil diecinueve que la tierra no es redonda que cuento otra de esas ideas sorprendentes

Voz 13 07:03 la reconquista

Voz 1995 07:07 pero estos días verdad piensen por un momento en esa idea la reconquista hay que reconquistar España pero que nos ha invadido creen que calca una más el discurso del PP a Vox casado hablaba ayer al presentar los candidatos en Asturias de la Reconquista pero al revés la Reconquista al revés se que esta vez ganan los árabes no además todo toma una forma aún más interesante desde que sabemos que dinero iraní fue el que financió la primera parte de la reconquista de Vox es conocemos eso sí sí la transferencia de los iraníes a Vox fue en euros o en maravedíes estamos en año electoral de manera que el desafío en este tiempo consiste en mantener intacto el sentido común la forma en la que creemos como que funciona el sistema y cómo funciona realmente están cada vez más alejadas creemos que gracias a las ideas los planteamientos económicos y sociales a la determinación se llega al poder pero no es así estos gobiernan a golpe de Time Line Trending Topic maneja los intereses comunes según los y los míos la batalla son las emociones y no debemos subestimar el enorme poder tan persuasivo como eficaz de una emoción cuando es compartida deberíamos guardar las emociones en una cajita como dice Robe Iniesta amigos traten de no llevar el corazón encima por si se lo quitan todo esto en unos minutos en este programa vamos a hablar de la emancipación siguen sus hijos en casa sus nietos sólo sobrinos no han podido abandonar el nido muchos no pueden irse muchos no quieren irse en muchos han decidido que para que Vanessa vamos a darnos una vuelta pero el Reino Unido por Francia hay por Alemania

Voz 11 08:45 deberíamos interesarnos por los jóvenes español

Voz 1995 08:47 este a fin y al cabo ellos heredarán el tremendo déficit de nuestro país así somos queridos escuchan hoy por

Voz 8 08:57 en la Cadena Ser

Voz 14 08:58 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 15 09:05 por Teo SICA

Voz 1995 09:07 la ovación cuando tenía que haber estado ahí apareció el el sueco ese auditorio Moya abolir esa Sabina

Voz 11 09:15 tener pinos Borne del norte así te decía una señora en Valladolid el verte me lo cuenta de lunas

Voz 1995 09:26 ellas mana que Dalton todo bien todo dentro de poco porque en en tu resumen de noticias o incluso una en fin en las los millonarios del planeta sobre todo en Estados Unidos han dado cuenta de que la Bolsa no es un buen compañero de viaje y han decidido dejar de invertir en

Voz 11 09:42 se van por los seguros que son los investigaciones más clásico pero a mí me me ha llegado un poco tarde se ha dado cuenta ahora que pone la economía mundial en manos del ludópata Casino es lo mejor

Voz 1995 09:54 bueno era una forma de intentar atenernos

Voz 11 09:58 si se ponen nerviosos gran pueblo segura vale después

Voz 1995 10:01 de la aclamación que la que fue recibido el Bertín Osborne del norte Valladolid verán el jueves por la tarde tenemos nacida con Ferran Adrià Icon ustedes también siguieron acompañados de juez vamos a hablar con el hombre más influyente de la gastronomía es el tiempo y que lo cambió todo será el antiguo audiencia a las siete de la tarde en Tarragona hay les esperamos el sueco en un servidor entre otras acompáñenos no sé si esta vez lo mismo si viene Rosa Márquez buenos días

Voz 1 10:29 hola qué tal muy buenos días de nuevo tienes hijos e hijas adolescentes en casa piensa en algo que les haga falta pues los euros pantalones un abrigo una sudadera sólo con pensarlo menos te lo esperas lo vas a oír o a ver como un estupendo precio en las rebajas de El Corte Inglés es increíble ayer hablaba de pantalones con mi tío hoy veo en El Corte Inglés pantalones para chica de Green Coast por quince con noventa y nueve y que también los abrigos de Green Coast para chico tienen un treinta por ciento de descuento no acaba aquí la cosa es porque las sudaderas jerséis también practico cuestan diecinueve con noventa y nueve pero si te llevas dos la estos sólo te cuestan treinta euros despejados salvo sí seguro que sí que es que este año piensas en algo que necesitas y te lo encuentras a los mejores precios que puedas imaginar no hay truco ni secreto son las rebajas de El Corte Inglés que están por todas partes mañana más feliz día adiós

Voz 0228 11:26 se separa de crecer cuando se deja de aprender por eso en unir la universidad en Internet damos cada paso junto a Ci para asegurar que cumplas tus objetivos

Voz 8 11:40 bueno tú metes seguir creciendo unir la universidad en Internet

Voz 1280 11:46 algo arte tener todos muy seguros a la misma compañía y aún así pagar de más

Voz 16 11:50 Mutual traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutuas de consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 1995 12:11 bueno hoy Antoni Garrido como todos los lunes a esta ahora también les preguntaron por ello en en Valladolid donde está la cueva de Pete fue interesante pregunta que el Dead como todos los lunes empezamos el programa en busca de una buena conversación en la cueva donde vive donde este refugió hace ya mucho tiempo Pepe Navarro mucha gente nos pregunta dónde dónde está la Cueva ahí entiendan que hasta que no nos dé permiso nosotros no no podemos Gang Ginés se no se ha ido buscando y un cobijo pues pues lo mismo lo que no quieres que se lo interrumpamos nos deja vamos a intentando se los deje entrar al sueco y a mí

Voz 17 12:46 pero voy

Voz 1995 12:48 Nos luz aquí

Voz 17 12:52 y más a ha puesto persianas el acuerdo hoy vamos a ver para conservar todas las estalactitas y estalactitas pero porque has puesto persianas sería pues por eso porque fíjate mi peso ahí esa zona de estalactitas y ahí está me caso entonces eso voy a crear uno Tour para que la gente venga

Voz 1995 13:14 Cobas del Mallorca que entres ahí mucho mejor

Voz 17 13:18 espero que corrió la cortina porque no quiero que le pegue la luz espérate que saque de ahí

Voz 1995 13:24 el PP no tiene muchas perdóname no tengo que poner unas persianas y es verdad que es una costumbre muy española se poner persianas sea el país con más sol de Europa persianas sí pero no es para esconderse de suele Espasa desde que no vean cómo estás dando yo creo que la gente se queda atrás

Voz 1728 13:41 se grabar

Voz 1995 13:43 vale pero es un poco extraño ayer había un artículo en El País que señalaba somos el país europeo con más sol donde las persianas de impiden que el suelo entre y es una costumbre en nuestra vida se desarrolla fíjate que los de Vox es una costumbre árabe quedamos la nada calvinista como los del norte con el Bertín Osborne

Voz 1728 14:03 no

Voz 1995 14:04 no nos gusta que vean desde el exterior nuestra casa

Voz 1728 14:08 de otro lógica procesal sea la luz no claro pero pero aquí hay un gran ausente el toldo el toldos y sonidos sin bueno es un toldo a la Cueva PP ya él poner encima de la ley clásico toldos persianas decís en el toldo hay que descubrirlo habéis visto que al entrar en la cueva donde sólo sólo permito que me ve venir de horizonte cuando me asomo a la puerta de la cueva de que quiero ver el horizonte por eso estos que van a viajar cincuenta del mundo tiene una vez hacíamos el el el La sonrisa del pelícano entonces tenemos un concurso que era el vuelo del pelícano es decir subíamos una señor a la parte alta del plató y lo tirábamos entonces iba a más de veinte segundos sellaba no sé cuántos miles de millones de pesetas

Voz 1995 14:54 a un espectador que buena idea Se tirabas y fíjate lo que había generado la tele lo que está entonces no tira ya no tiene al lo público como Stone

Voz 1728 15:05 a cada vez cada vez que uno se tirarse Swan mil millones entonces ya teníamos veinticinco mil millones India estamos en una reunión y mi hermana que era jefe de producción ya estábamos en veinticinco mil millones dice Pepe si alguien vuela pues claro dice hola si éstos ven el fin del mundo

Voz 1995 15:22 tú has ido alguna Terrón en el mundo de crucero

Voz 18 15:26 eh

Voz 11 15:28 no

Voz 1995 15:29 es que tiene nunca creo que es una experiencia

Voz 1728 15:31 el único aumenta pero yo creo que es porque se van aproximando al horizonte entonces eso siempre ha despertado en el ser humano

Voz 17 15:40 o un interés

Voz 1728 15:43 por qué el hombre ha descubierto otras tierras porque tiene ese esa ambición de conocer de ir más allá del del límite entonces yo creo que el crucero más

Voz 1995 15:51 tiene esa esa especie de interés

Voz 4 15:54 me dolía todo incluido también no está pagado

Voz 1995 16:00 estás tú eres de esos yo voy a reconocer que sí hace el verano pasado estuve allí en la tierra de del sueco en Gotemburgo concretamente IT llama la atención que no hay persianas entonces tú vas andando por la calle ves las casas de la gente sea tumbas tranquilamente paseando Iverson señor tomando un café tampoco le importa mucho al que tú eres tú si sé pero es que las horas de sol son muchos

Voz 1728 16:23 menos sin grada no y en los usos sociales los usos sociales distintos en Estados Unidos Mi gran problema fue cuando alquile la primera casa era en la en la Ventana poner una manta yo tenía una manta que ponían lanzar para poder dormir por la mañana nos broma porque yo entraba al despertar

Voz 1995 16:40 dos mil eso explicaría lo que desde aquel acuerdo

Voz 1728 16:43 y es que uno se repite permanentemente cosas cuando te fuiste de de otros países cuando de emanciparse si debía tener veintidós años veintitrés de diciembre preocupó que mis padres no enfadarse a mí me preocupaba siempre como me voy de casa para que mis padres no se crean que no los quiero entonces tuve la suerte de que empecé a trabajar en Radio Barcelona ya tuve la excusa ya a las seis de la mañana entonces sabía ya que hombre hombres que tengo que dormir allí porque es lo mediará entra las cuatro la mañana aquí para llegar a las seis de la mañana entonces ya encontré una excusa para ir más o menos alejando MEDE del del Nido

Voz 1995 17:19 fíjate si en cambio las cosas Pepe que ahora como demostración de que quieres a tus padres hay que ese de casa para demostrar que de tienes apego y respeto

Voz 1728 17:29 de la de no pero si es que ya hay que echarlos a los treinta y pico

Voz 1995 17:33 una cosa a ver hay que echarlos es una situación bastante particular la que se dio en nuestro país según los datos que arrojan todos los estudios hechos jóvenes los más preparados de la historia es de los que hablamos los más preparados a la historia que estabais pero están obligados por las circunstancias muchos casos a colgar sus flamantes títulos universitarios en las paredes del cuarto de su habitación de la casa de sus padres esos jóvenes hijos de la crisis económica en muchos casos sufren la precariedad laboral el aumento de los precios de alquiler sostenible en algunas ciudades como Madrid Barcelona o Valencia o Valladolid ir retrasan cada vez más el inicio de sus proyectos de vida autónoma como la naturaleza abandonar la seguridad del Nido en nuestras sociedades se ha convertido en toda una aventura hay para muchos es la muestra de madurez Eulalia alemán ese directora técnica del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud muy buenos días Alia

Voz 11 18:25 buenos días claro aquí no podemos tarde

Voz 1995 18:27 una tipología porque hay millones de jóvenes y cada uno de ellos Florencio tengo una historia que contar lo sobre este sobre este asunto pero por término medio como es el joven que todavía sigue viviendo en casa

Voz 19 18:39 es un joven como viene has dicho muy preparado y joven que puede ser que tenga que esté en el paro o que tenga más de un trabajo pero que no le da lo suficiente no para poder emanciparse de de su casa

Voz 1995 18:53 la edad media son veintinueve años

Voz 19 18:55 España si estamos en los tres países con la edad más tardía de Europa junto con Grecia Italia hay una explicación también que puede ser cultural en España el estar en casa no está mal visto no es decir que que ésta

Voz 1728 19:11 cobra una idea de los cuarenta ya

Voz 19 19:13 a partir de los cuarenta ya es un problema sobre todo un problema porque truncados proyectos de vida no es decir que el emanciparse es un síntoma clarísimo de hacerse adulto entonces si tú no te puedes emanciparse Letras Amos ese tránsito a la vida adulta que que bueno pues es una generación en ese sentido con con esto

Voz 1995 19:33 pero más de una ocasión hemos comentado desató en cuando cuando uno se hace adulto cuando pasas de ser un joven como Pepe Navarro que a los veintidós años decidiese su casa cuando les adulto cuando esas casados para es un buen momento para serlo claro

Voz 19 19:46 claro ese es el tránsito lo que denominamos el tránsito a la vida adulta si eso se trunca pues los proyectos de vida alguno tiene pues no los puede llevar a cabo ni se puede responsabilizar ni puede formar una familia si éste lo desea

Voz 1434 20:00 tenemos el tema del del número de

Voz 19 20:02 fijos no sea ahora mismo han salido a finales de año estas estadísticas que en España pues ya estamos revirtiendo no por primera vez en la en la Historia las estadísticas de de de fecundidad no es decir que no se está estamos teniendo hijos no todo tiene sus consecuencias cuando tú no puedes irte de casa pues el proyecto de vida de poder formar una familia todavía se retrasa más

Voz 1995 20:24 no es un discurso fácil de culpar a los jóvenes no os vais de casa porque nos da la gana bueno por boca de un trabajo un trabajo de ser la fase más repetidas pero no tiene la culpa decir recuerda

Voz 19 20:38 veinte mente culpabilizar a los jóvenes no no no no no no a aquí está claro que el tema de las políticas públicas de calidad es uno de los de las variables más claras no sin no hay políticas públicas de calidad de vivienda y de empleo para dirigidas a los jóvenes es muy difícil que puedan salir de esta situación

Voz 1728 20:58 pero hacer un poquito de de Pepito Grillo

Voz 1995 21:03 lo basamos todo en qué

Voz 1728 21:04 el Estado tiene que ponérselo fácil es algo que aportar la vida no es que el Estado de facilite las cosas el ser humano también tiene que tener una iniciativa yo creo que en ninguna época ha sido fácil independizarse yo empecé a los veintidós años porque teníamos un hito que era la mili tras la mili era cuando se tomaban decisiones la gente decía casarse en fin una situación social determinada pero

Voz 18 21:26 hombre

Voz 1728 21:27 de a todo el mundo nos es difícil conseguir una una primera casa nos hemos asociado con tres amigos que de cada uno que trabajaba en cinco sitios unos repartía Flores del otro

Voz 1995 21:35 era estudiante lo tras quedando mayor depende pero

Voz 1728 21:39 pero es que eso es una solución yo trabajaba Noche y Día del lunes y domingo cómo mucha gente hace ahora de la cuenta

Voz 1995 21:47 problemas que ahora no salen aunque te veas con siete amigos

Voz 19 21:51 no sólo son con pero yo quiero hacer un a ver los jóvenes ahora mismo en España tenemos el menor número de Nine es que llamamos no que ni estudian ni a mí es guían y trabaja de Europa es decir que realmente Nuestros jóvenes están activos nuestros jóvenes son unos hombres que han apostado por la educación que es el valor refugio que denominamos no cuando no hay trabajo que haces puedes optar por no hacer nada o puedes optar por por te No somos como hemos dicho una genera es una generación que ha apostado por el valor de la educación no se han quedado en casa es decir que que que las oportunidades que les hemos podido dar como sociedad pues tengo que decir que son limitadas y no pues estaríamos ante otra situación

Voz 1995 22:34 enseguida lo vamos a dar una vuelta con lo desean usábamos por otros países europeos para conocer otras realidades pero gala estuvo esto a largo plazo que habla bastantes de la de las tasas de natalidad sino no me puedo ir de mi casa como narices voy a irme voy a tener un bebé vamos a es imposible no ya directamente si estamos retrasando en ese momento las tasas de natalidad recuerden que son de las las de hace setenta años sólo que entonces no éramos cuarenta y cinco millones sino la mitad que en los que habitaban este este país esto a largo plazo qué efectos tendrá guanche

Voz 19 23:08 buenos días no es decir que claramente como sociedad tenemos que poner el foco allí ver cómo podemos realmente apoyara esta generación para que puedan independizarse para que puedan hacer su proyecto de vida y de alguna manera y esto cómo se hace hay dos variables uno es el grado de desarrollo económico es decir que si es un país con un desarrollo económico tienen más facilidades y el segundo en la calidad de las políticas públicas entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco

Voz 1728 23:37 Francia por ejemplo es uno de los países que más allá de la juventud creo que la edad de la emancipación está a los veintitrés años es porque hay unos incentivos sociales

Voz 11 23:45 económicos llama cada día más

Voz 1995 23:48 ha sido de caza con dieciséis dieciocho años definitiva

Voz 11 23:51 mente aunque tienen muy buena echándome ya porque tenía muchas ganas veo cree que es como dijo lo que dijo el juez no puede acercando de Denise oscuros pasado pero no nos importa si subo la persiana

Voz 17 24:08 me bueno pero no mucho es que se me van a ir abajo las

Voz 1995 24:11 esta latino leo el guión

Voz 17 24:14 acerca de todo material

Voz 1995 24:16 pues que se presta a los dieciséis de tu casa

Voz 11 24:18 seis dieciocho yo creo que no al mejor pero la dieciséis con dieciocho

Voz 1995 24:24 no me dice sí seis

Voz 11 24:27 el dice se Fathi seis pero estuvo medio año fuera casi medio año dentro

Voz 1728 24:34 no te sientes que son las estar

Voz 11 24:36 a su amante a dudas bueno vamos a ordenar

Voz 1995 24:39 puesto esto la persiana el aclaramos cuando te fuiste pasado de fantasmales volvemos enseguida

Voz 21 24:55 me se acaban ahí envuelto en una zona boscosa cada tiempo queda derive que esto le elogiado

Voz 14 25:42 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 8 25:45 qué quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 22 25:56 ya que crea una empresa metro a una empresa que Duque que hayan no

Voz 8 25:59 valores que respete el medio ambiente pienso luego actuó ya disponible en la web de Podium podcast Vox iTunes Google podcast

Voz 14 26:16 conecta con Hoy por hoy

Voz 8 26:19 Agra cuentan

Voz 1995 26:22 os lo que quieras

Voz 8 26:24 hoy Cadena Ser

Voz 25 26:26 sabes lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar SER Deportivos ganando dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la

Voz 26 26:39 actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias ofertas de empleo a cambio de sexo con el jefe

Voz 0268 26:54 hay anuncios que no son tan explícitos pero sí que en cambio te piden una determinada ropa o un determinado modelo de cuerpo que también está totalmente explotando o clasificando mejor dicho la imagen de la mujer para un beneficio económico

Voz 8 27:07 las consecuencias de una violación diaria de haber sigo teniendo momentos de terror mándame encuentran sola en un ascensor con alguien que no conozco puedo tener un momento de de terror pero de terror de no poder ser testigo

Voz 27 27:22 Egido que genera varias palizas me rompió en no arrastraron por importó dormir cuando rodaje iban tanto a la gente en plazo las restantes

Voz 8 27:32 Nos ponemos voz y rostro a la información a las estadísticas con Carles Francino

Voz 27 27:40 en fin yo estoy padeciendo un auténtico infierno detrás de cada noticia cada

Voz 1 27:46 hay personas cabe Nasser

Voz 28 27:50 con las horas del día va a acumulan hechos contradicciones discrepancias y desatinos

Voz 8 27:57 todo con la bici unos Juan

Voz 29 27:59 otros tienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hacia la derecha moverte cuidado con el oro aquello que les parece bien a los provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón

Voz 1995 28:20 ha orientado si vapuleados por la actualidad

Voz 29 28:23 resulta complicado saber lo que está pasando quitado

Voz 2 28:26 vaca

Voz 29 28:29 y ustedes se preguntarán ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conocen información contrastada

Voz 28 28:38 análisis

Voz 30 28:42 hora25 le estamos esperando

Voz 11 28:44 en la SER

Voz 1 28:47 radio sin relojes

Voz 31 28:53 actualizar eh y habrá que nos esté escuchando y piense bueno es están olvidando del aguacate salmón que también son las estrellas de de Instagram bueno no es que no estemos olvidados que consideramos que eso es muy de dos mil dieciséis y diecisiete

Voz 8 29:07 play Gastro Carlos Cano Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 32 29:19 sus padres quisieron que estuviera que fueras con traje y corbata bien venga bien afeitado que te convertirse en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fuera pero te compras del nuevo crossover fiesta

Voz 26 29:30 el nuevo crossover fiesta coche lector de modo de conducción fiesta pero más rebelde ahora de este doce mil novecientos noventa euros financiando con ese Iván que es fin de mes

Voz 1 29:39 soy Javier de Blas quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el parabrisas la espuma es promoción Bagdad hasta el veinte de febrero

Voz 33 29:52 para Acciona sustitución de cualquier Luna condiciones encargados

Voz 11 29:54 punto arranca en ayudándolo todo

Voz 34 29:57 es el auténtico el inimitable del a Marc televisores electrodomésticos smartphones portátiles Windows y muchísimo más del veintiuno por ciento de IVA sólo oyen tu tienda mediador culto

Voz 11 30:10 se titula El texto así

Voz 1 30:13 al dentista Sanitas como los AVE sin tengo seguro pues por eso

Voz 35 30:16 que puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financien sin intereses mira eso sí Casa Natal claro se nota cuando llevas una sonrisa Sanitat como allí

Voz 1 30:25 pitidos escénicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis y empieza el cuidando sonrisas

Voz 36 30:30 oye Sergio tú tienes alarmante pisó si la diré y qué tal estoy pensando en ponerme una desde que robaron a unos vecinos se la están poniendo todos en bloque y creo que voy a hacer lo mismo pues siempre lo recomiendo y más Cillán robado en tu portal

Voz 26 30:43 Bruce con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1995 30:57 en la Cadena Ser

Voz 14 30:59 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 31:02 veintinueve tacos nueve años tras veintinueve años de media la realidad socioeconómica derivada de la crisis ha provocado que los jóvenes españoles no salgan de casa derivada de la crisis de lo que algunos han querido aprovechar culpando a la crisis ha hecho que los jóvenes españoles los sacan de casa esos padres hasta casi haber cumplido los treinta años la situación es aún más grave en grandes ciudades donde el precio del metro cuadrado está por las nubes de es imposible literalmente imposible encontrar un piso de alquiler medianamente decente a un precio medianamente ganan hablamos esta realidad junto Pepe Navarro en su cueva junto a hablar y alemán que es directora técnica del Centro Reina Sofía de adolescencia y juventud hablemos insistieron además seguro que aquí nos escucha tendrá otra opinión o no será su caso hacen no existen dos casos igual hablamos de de de estadísticas que es lo único que podemos manejarnos si hablamos estadísticas vamos de muy malas políticas para con los jóvenes por que se les llene la boca de al hablar de ellos a nuestros políticos y al jefe de Estado no hacemos en fondo nada como saciedad por los jóvenes

Voz 19 32:04 sí es la idea de poner a las personas en el centro yo sé que está muy manida esta expresión pero debería ser lo que nos guía se no y en este caso los jóvenes no están siendo una prioridad en las consecuencias las estamos viendo ahora mismo con este perfil que hemos descrito de de joven que sobretodo es truncar un proyecto vida creo que es ahí donde tenemos que poner el el foco poder permitir dejar que los jóvenes puedan tener su proyecto de vida ir hacer esa transición a la vida adulta que es necesaria en cualquier sociedad

Voz 1995 32:36 eh por ponernos un poco en perspectiva los suecos daneses finlandeses los en el norte de Europa son los que salen más rápido de gasa entre los diecinueve coma siete y los veintiún años Diez años antes que los españoles piensen en ese en ese Díaz para cuando un chaval español de casa los suecos llevan ya diez años viviendo fuera vamos a iniciar ese recorrido por toda Europa para obtener una referencia que nos permita valorar un poco mejor nuestra propia realidad vamos a arrancar la ruta de la emancipación del pueblo de callejas viendo que por cierto abandonada o Calleja el Dakar volcó el coche es bueno como caña en la locomotora económica europea millones de jóvenes alemanes también tienen sus problemas los suyos a la hora de emanciparse vamos a conocer su realidad Carmen Viñas corresponsal en Berlín muy buenos días

Voz 0391 33:29 muy buenos días a todos cuentos qué porcentaje de

Voz 1995 33:32 jóvenes alemanes han dormido esta noche la misma habitación en la que lo hacían cuando eran adolescentes

Voz 0391 33:38 bueno pues casi un treinta por ciento de los alemanes entre dieciocho y treinta y cinco años viven todavía con sus padres según los últimos datos oficiales que datan de dos mil catorce sólo hay estudios cada cuatro años en Berlín esta cifra se eleva hasta un treinta y cuatro coma cuatro por ciento

Voz 0985 33:52 no

Voz 0391 33:53 se trata de unos porcentajes que se han mantenido prácticamente sin cambios en los últimos diez años sin embargo

Voz 1 33:58 en una comparación de tiempo más amplia

Voz 0391 34:01 en los años setenta en Alemania se marchan de casa con veinte años y ahora se quedan hasta los veinticuatro años aproximadamente

Voz 1995 34:07 no está mal es que las causas son las mismas es no sé si la mina son parecidas a las que tenemos en España

Voz 10 34:15 bueno en Alemania

Voz 0391 34:17 no es tanto por la precariedad laboral que la hay por supuesto sino por la subida de los precios del alquiler es muy complicado encontrar alquileres a precios razonables en las principales capitales alemanas está carísimo sólo en alemán sólo en Berlín perdón ha subido el precio del alquiler un veintiuno por ciento

Voz 1 34:33 en un cinco años

Voz 0391 34:35 los sociólogos alemanes también apuntan como otro factor el hecho de que ahora los periodos de formación son más largos que hace décadas por ejemplo un estudio de la Universidad Técnica de Braunschweig hace unos años sobre este tema no en concluía que los recursos financieros son claves porque los jóvenes de las familias socialmente desfavorecidas son los que abandonan más tarde lugar Familia

Voz 1995 34:55 bueno sabemos que en España no es decir el término corre no está mal visto sea si vives con treinta y tantos en casa de tus padres no no está mal visto pero en el caso de Alemania o del carácter pues es un poco más se más recto más más estricto en algunos casos está bien visto vivir contra los padres

Voz 0391 35:15 pues no está bien visto claro los alemanes son muy independientes no eso es una sociedad independiente y los jóvenes independiza en pronto esta asumido así desde un punto de vista cultural es una costumbre muy arraigada no consideran que la madurez pues te hace realmente creíble cuando uno elige su propia casa y los que se quedan en casa de sus padres y tienen ingresos el estaban una especie de alquiler por la habitación el uso del baño

Voz 1995 35:37 cómo cómo espera espera espera

Voz 0391 35:40 muy frecuente y por Gámez Hélder los oles

Voz 1995 35:42 dos momento España padres dejen de hacer lo que están haciendo es ciudad importante los alemanes pagan a sus padres

Voz 0391 35:49 sí es muy muy frecuente es una relación entre personas adultas que comparten en una casa sea el hogar familiar o no todos aunque sea el hogar familiar digamos que yo se siente moralmente obligados cuando no directamente interpelados por sus padres a que así lo hagan a pagar una especie de de alquiler

Voz 11 36:11 sí sí estoy pensando que ellos tienen nueve y seis tu a que a partir de que da crees que puede pasar

Voz 1995 36:20 de los dieciocho nueve cantar queda amigos

Voz 0391 36:25 también hay que decir que también está socialmente muy aceptado para los que se mudan que bueno que lleguen transferencias mensuales desde el hotel mamá durante un tiempo

Voz 1995 36:34 vale bueno he visto otra forma de parece que todo estaba homogeneizar a dos global bueno alguna cosa como hemos todavía no Carmen muchísimas gracias un placer nos vamos hasta Londres en el Reino Unido tienen un término incluso para referirse a esos jóvenes que están en edad de emanciparse lo hayan hecho no que son los dos son los adultos J las y luego no sabemos si están los viejos jóvenes sea los viejos jóvenes kilos adultos viejos y los viejos los viejos infantiles Begoña muy buenos días

Voz 1434 37:02 hola qué tal buenos días no por término medio

Voz 1995 37:05 a un británico

Voz 1434 37:07 bueno vamos a ver en estos momentos hay un gran cambio tenemos que uno de cada cuatro jóvenes británicos entre los veinte y los treinta y cuatro años sigue viviendo en casa de sus padres eso viene a ser un veintiséis por ciento en Londres esa cifra es aún más elevada uno de cada tres lo cierto es que aquí la tradición era que los jóvenes emancipación antes y salían de casa en el momento por ejemplo de conseguir un primer trabajo o de ir a la universidad muchos estudian en universidades que están lejos de la casa familiar y eso les lleva a vivir en residencias universitarias o en un piso compartido eso es lo que hace la mayoría luego al acabar los estudios buscaban un trabajo siguen viviendo y compartiendo piso si podían alquilaban una vivienda ahora eso es cada vez más complicado más difícil vuelven a casa y a veces vuelven a casa de los padres después de muchos años eso crea una

Voz 5 37:56 postración general los padres quieres

Voz 1434 37:59 dependencia a los hijos también la situación se complica por supuesto cuando el hijo o la hija tiene una pareja esas relaciones ahora se formalizan cada vez más tarde y también se retrasa el poder el tener hijos es decir influye lo de la vivienda en toda la vida de los padres de los hijos y las futuras generaciones

Voz 1995 38:16 en pleno Brexit es casi paradójico el tema de que estamos en donde simplemente y recuerden vía lo comentamos Begoña seguro que te acuerdas cerró la zona donde el alquiler en Londres es prohibitivo donde realmente solamente con mucho dinero puedes acceda alquiler icono además con unas acrediten acreditaciones extraordinarias es como todo Madrid o como toda Barcelona y piense en la Barcelona bueno pues esa es la parte Londres donde no se puede donde no se puede vivir en existe debate social sobre este asunto

Voz 1434 38:46 existe debate social existe preocupación por

Voz 5 38:49 porque tú hablabas al principio que no Solano

Voz 1434 38:51 ente ya son los jóvenes entre esas edades está viendo que hay una generación de ciudadanos que ya tiene entre cuarenta y cinco cincuenta y cuatro años que empezó compartiendo piso siguen compartiendo piso no han podido emanciparse nunca o vivir solos nunca o tener una vivienda para ellos es una generación con esas edades que ha aumentado un trescientos por cien en los últimos cinco años especialmente en Londres hay un gran debate general sobre la escasez de viviendas sociales sobrevivientes asequibles hay algunos préstamos que ofrece el Gobierno eh pero hay que tener ahorros hay que tener una una base que tener un depósito mínimo para alquilar o para comprar los jóvenes ahora mismo no tienen dinero suficiente para poder trabajar poder seguir viviendo en lograr tener ese ese depósito

Voz 11 39:38 Yago relacionado los sin techo

Voz 1995 39:41 pido también sino que están en la misma línea Begoñia muchísimas gracias gracias a Glazer fíjate lo que contaba Eulalia Begoña gente que con cincuenta y cuatro años está compartiendo piso este fenómeno lo habrá en España seguro que más de rebotes no parece que es que empezarán a vivir con alguien en los treinta siguen ahí sin poderse si fuese capaz este fenómenos minoritario en nuestro país

Voz 19 40:04 sí bueno y aquí lo que ha contado ella se agrava con el el paro no es decir aquí tenemos una tasa de desempleo juvenil de un treinta por ciento en entonces claro si sumas las dos las dos variables pues en España se agrava evidentemente ese tema y la gente se busca la vida compartiendo volviendo a casa intentando volver a salir volviéndose hay una movilidad en ese sentido muy alta porque insisto los jóvenes están buscando la vida están siendo activos para poder independizarse

Voz 1995 40:34 buena que la cueva te caben bueno no digo nada no no más de siete años vamos hasta ideas hasta París a ver si soy capaz de perfeccionar el acento en Carmen Vela muy buenos días

Voz 12 40:45 media hora el término es Tanguy también te engulle

Voz 0390 40:50 Tanguy Tanguy pues ya tenemos la continuación de esta película sabes dieciséis años más tarde eh Tanguy que tiene ya cuarenta y cuatro años vuelva a casa de sus padres con su hija porque su esposa Mail ha dejado los padres Polly edite que viven que Menard dijo deprimido o lo acogen para devolver el ánimo sin darse cuenta de que Tanguy et le ha cogido gustillo y quiere que da sí

Voz 1995 41:16 estamos a una película no hace ya algunos años

Voz 1 41:20 caprichos malcriado corran mentiroso encantado Tanguy veintiocho años viviendo con sus padres

Voz 1995 41:30 y ahora están haciendo la segunda parte es decir fenómeno sigue ahí

Voz 0390 41:36 sí que hay pero en todo caso seis sobre diez de jóvenes entre dieciocho y treinta años declara vivir en un alojamiento independientes según el barómetro de la juventud el año pasado el cuarenta y uno por ciento indica vivir principalmente con los padres y dentro de este apartado el XXVIII no ha abandonado nunca el domicilio familiar y el trece se ve obligado a volver ver cómo Tanguy hasta haber abandonado alguna vez la residencia paterna no

Voz 1728 42:07 pero hay un dato importante cuál es la causa la separación ya estaríamos en otra cuestión muy distinta

Voz 1995 42:16 esas distintas y hay ayudas públicas el Gobierno francés sí tenía muy claro que la emancipación forma parte de un proceso vital que no es individual sino colectivo que nos afecta a todos

Voz 0390 42:26 hay muchísima subvenciones para los jóvenes algunas son independientes de los recursos de los padres otras directamente para para los aprendices en formación ayudas estatales y municipales para la vivienda de los jóvenes estudiantes sonó también hay seguros de arrendamiento que cubre el Estado para el caso de que eh joven no pueda por ejemplo a subir el alquiler durante cierto tiempo existe la garantía de jóvenes protegida por la Unión Europea no para los ni dice entre dieciséis y veinticinco años que no están ni en formación en I tienen empleo para ayudarles en este caso a la reinserción también existe el salario de solidaridad para jóvenes este sí que depende de la unidad familiar decía hay niños por en medio no por ejemplo una persona sola eh podría obtener quinientos cincuenta coma noventa y tres euros al mes

Voz 1995 43:18 no esta mal Carmen Vela muchísimas gracias un placer

Voz 0390 43:21 de la saludo

Voz 1995 43:23 y es un fenómeno una película como es la segunda parte alemanes pedagoga directora técnica del Reina Sofía advertencia de juventud es un tema que deberíamos resolver y llama la atención que ya verás en las próximas elecciones que está en la vuelta a la ajena debe esto no se va a hablar ahora de en la SER políticas de frentes muy bien coordinados en me has de de el futuro de los jóvenes

Voz 19 43:50 no olvidamos de lo importante es tu nuestra así

Voz 1995 43:52 que si alguien quiere anotar Eulalio muchísimas gracias TB decoro la cortina hecha sube la persiana por favor

Voz 17 44:01 oye por cierto dile a Ferran Adrià que el si quiere le invitó a cenar que se traiga la cena él o la comida aquí a la cueva

Voz 1728 44:08 yo no tengo ningún inconveniente vamos a estar con Ferran Adrià

Voz 1995 44:11 ahora a las siete que sea ve Catherine nada

Voz 1728 44:14 por cierto también en el barco s si queréis un corresponsal

Voz 17 44:18 el barco de pesca el fin del mundo no nos moverán aunque vaya a seguimos bueno yo puede corresponsal

Voz 20 44:27 Toni Garrido Cadena SER

Voz 1 44:30 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio estar de hombre lo sabe Línea directa siempre las

Voz 37 44:38 mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa a punto com

Voz 23 44:56 sí

Voz 8 45:02 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 38 45:14 cadena SER presenta el placer de escuchar Emma but how

Voz 1280 45:21 Bella inteligente y rica con una familia acomodada y un buen carácter parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de veintiún años sin que casi nada la infligiera hola y no Haase era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la boda de su hermana desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para que ella conserva algo más que un confuso recuerdo de sus caricias

Voz 39 45:53 ya había ocupado su lugar una institutriz mujer de gran corazón

Voz 1 45:58 que se había hecho querer casi como una madre la señorita T

Voz 1280 46:03 el hora había estado dieciséis años con la familia del señor Body House más como amiga que como institutriz ella encariñara con las dos hijas pero sobretodo con la intimidad que había bien

Voz 8 46:14 entre ellas era más que de otra cosa

Voz 39 46:17 lo cierto era que los verdaderos peligros de la situación de Emma eran de

Voz 1280 46:21 una parte que en todo podía hacer su voluntad de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma Éstas eran las desventajas que amenazaba mezclarse con sus muchas cualidades sin embargo por el momento el peligro era tan imperceptible que

Voz 1 46:37 todo alguno podían considerarse como

Voz 1280 46:39 agentes suyos llegó la contrariedad una pequeña contrariedad sin que ello la Vara en absoluto de un modo demasiado visible la señorita Taylor se casó Jane Austen mil ochocientos quince

Voz 38 46:56 cada meses el placer de escuchar

Voz 40 47:09 las cuantías hoy convertimos el faro en una clase qué lugar ocupa hasta en tu clase que es tener conciencia de clase que consideras que es

Voz 41 47:19 en clase ya puedes dejarnos estos mensajes de voz en el cuarzo del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres hijos

Voz 38 47:27 nuestra cuenta de Twitter a Roma y Faro ser nos encontramos esta noche a partir de Lahm

Voz 1 47:32 aérea en la SER

Voz 16 47:35 con Mara Torres que apenas ser

Voz 1 47:39 el humor de Juan Carlos Ortega ahora puedes organizar una Play Luis con los mejores audios de Las Noches de Ortega escucharlos en el mejor momento tú eliges cuando sonreír

Voz 8 47:49 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 33 47:56 cuenta con la SER pase

Voz 1 47:59 lo que pase

Voz 14 48:06 ahora y hasta el diecisiete de enero en que tienes de mandarina por sólo ochenta y cinco céntimos el kilo y el flete de lo cool de primera por sólo seis euros con noventa y nueve en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour Carrefour todos merecemos para mejor

Voz 8 48:22 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 48:26 hacía apenas unas horas que terminó la jornada futbolística y todo está como lo dejamos hace unas semanas

Voz 42 48:33 sigue líder y ganando sus partidos ayer frente al Eibar el Madrid sigue diez puntos después de ganar un partido que pudo haber perdido perfectamente

Voz 44 48:45 la plaza con pierna derecha hasta

Voz 11 48:47 en dos ocasiones

Voz 1995 48:50 los jugadores recuerden puramente que tiene más talento en estos momentos viendo el partido y lo que ya sea como su hábitat natural en el banquillo así que es el momento de hablar con nuestros estadistas del gol Jordi Martí en Barcelona muy buenos días y Antón Meana ya recobrado la gripe en Madrid

Voz 11 49:07 aquí estamos a buenos días lo tuyo con la gripe bien bien lo de Isco no tiene tan buena pinta de recuperación para nada necesitaría estar en cama muchos muchos días para que le bajara un poco la fiebre es imposible solucionar el caso Solari Isco

Voz 0231 49:22 no tiene explicación

Voz 11 49:24 deportiva sencillamente Solari cree que ahora mismo no está para jugar haga lo que haga y ahí le manda al banquillo pone por delante al delantero del Castilla es una situación muy extraña yo estoy de acuerdo porque la entrada

Voz 0231 49:37 Ador creo que tiene la potestad de decidir por encima de opinión pública pero si no lo explica para mí queda mal Solari delante del Madrid

Voz 0985 49:48 sí pero Antón perdona de Toni pero están mal está entrenando Isco como para ser el jugador número dieciocho es decir su baja mala forma hace incluso que jugadores como Cristo González un nombre a que tendremos que empezar a acostumbrarnos o Brahim o Valverde con todos los respetos le relegan a él a esa posición número dieciocho tan mal está la Antón aquí hay algo personal Antón Landon

Voz 11 50:17 en un acto es un acto de fe porque los entrenamientos dejan verlos yo en tres Solari o Isco me fío más de Solari sea entre el argumento de Solari el de Isco a mí me da más credibilidad Solari pero es evidente que lo tiene que explicar porque si no lo explica gente como Pepe que es madridista no lo no lo entiendo