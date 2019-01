Hoy por Hoy (14/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias resumen de toda la actualidad con Antonio Martín

Voz 2 00:10 buenos días Toni el presidente del BBVA Carlos Torres ha remitido una carta a los empleados del banco en la que según está contando Bloomberg confirma que la entidad contrató al ex comisario Villarejo y califica de deplorable el espionaje a políticos empresarios y periodistas en caso dice de que se hubiera producido informa Toñi Fernández en esa cartas admite que la empresa de Villarejo

Voz 0202 00:28 por responsable de las escuchas el Grupo Cenit proporcionó algunos servicios al banco pero se subraya que hasta ahora no se han encontrado pruebas de lo que se viene publicando los medios de comunicación desde hace cinco días es decir no se han encontrado documentos que corroboran el encargo de ese espionaje que llegó hasta La Moncloa en la carta a la que como decimos ha tenido acceso la agencia Bloomberg se puede leer de manera literal todos BBVA están impresionados por las informaciones de ser cierto este comportamiento sería extremadamente preocupante deplorable además de radicalmente

Voz 1508 01:00 ha opuesto a lo que somos y lo que defendemos la carta como decimos la firma el recién nombrado presidente de la entidad Carlos Torres

Voz 1450 01:08 el comisario europeo de Asuntos Económicos acaba de afirmar que España va a salir del procedimiento de déficit excesivo en marzo palabras hace unos minutos de Pierre Moscovici que han añadido que esa salida va a reforzar la credibilidad del país mientras tanto los Presupuestos Generales están ya en manos de la presidenta del Congreso y a su tramitación acaba de referirse el ministro de Exteriores cree Josep Borrell que los partidos independentistas no van a presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas

Voz 3 01:34 lo que sí creo

Voz 4 01:36 sí creo es que

Voz 5 01:39 no van a presentar una enmienda a la totalidad Nirvana apoyar las enmiendas de los otros partidos iban a permitir que se desarrolle un debate sobre el contenido de la SER

Voz 6 01:53 eso ya es un paso adelante porque un presupuesto se pude rechazar se o por circunstancias ajenas pero eso pues

Voz 1450 02:02 más cosas un juzgado de Alicante ha decidido abrir juicio oral al yerno del ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por el asesinato de su suegra informa Elena Escudero

Voz 1874 02:10 mantiene el juez que hay indicios suficientes para sostener las acusaciones y que sea un jurado popular quién se pronuncie sobre si Miguel López asesinó a su suegra en diciembre de dos mil dieciséis por las desavenencias dentro de la Familia sala Martínez el control del emporio empresarial el fiscal y la acusación particular que ejerce el hijo mayor de la fallecida piden veinticuatro años y medio de cárcel por asesinato y tenencia ilícita de armas el juez apunta en su auto que el intento de la defensa de implicar a terceras personas no se sostiene María del Carmen Martínez apareció muerta de dos disparos en la cabeza en el lavadero del concesionario de coches que regentaba su yerno en Alicante único acusado de su muerte

Voz 1450 02:45 si sumamos que ha muerto el periodista y escritor Juan Cueto a los setenta y seis años de edad escribió para el diario El País fue colaborador de La Ser director de Canal Plus España y autor de libros como pasión catódica en el que recogió su visión de la televisión once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid la Guardia Civil

Voz 1450 03:05 si la detenida un conductor de autobús interurbano de la línea Madrid Pozuelo que el día dos condujo once kilómetros en sentido contrario por el Bus Vao traspaso la valla metálica que impedía la entrada Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:17 qué tal buenos días así es en su recorrido de once kilómetros el conductor del autobús se cruzó con al menos veinticinco vehículos que circulaban adecuadamente que se vieron forzados a esquivar este vehículo el conductor que está siendo investigado como tú decías por un delito contra la seguridad del tráfico presuntamente levantó la barrera que le impedía el paso en el Inter intercambiador de Moncloa

Voz 0202 03:38 después prosiguió su camino en dirección

Voz 0089 03:40 contraria se le ha sometido a las pruebas de abuso de drogas y también de alcohol con resultado negativo

Voz 1450 03:46 la FAPA Giner de los Ríos pide la dimisión de la responsable de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid

Voz 1508 03:52 la Federación Regional de padres de alumnos tras

Voz 1450 03:54 las vacaciones de Navidad hay centros que siguen a medio construir sin calefacción y con las salidas de emergencia bloqueadas incluso sin que los ayuntamientos les hayan concedido todavía la licencia necesaria para funcionara Camilo Gené es el presidente de la FAPA

Voz 7 04:09 pedimos la dimisión de Doña Elena mal hoy entre otras cosas porque no ha sido capaz de mantener una reunión seria para dar explicaciones y soluciones de lo que está ocurriendo actualmente en los centros escolares en materia de infraestructuras prácticamente todas las obras que se realizan acaban fuera de plazo son interminables afectando a miles de nuestros hijos e hijas ya la propia labor de los docentes y equipos directivos

Voz 1450 04:34 el paso de vehículos por el centro de Madrid se ha multiplicado por diez en poco más de un año también ha aumentado la circulación de coches clasificados como pero

Voz 0202 04:41 son datos del Ayuntamiento de Madrid te dice que

Voz 1450 04:44 también ha disminuido el paso de coches contaminantes

Voz 1508 04:47 en parte gracias a Madrid central tenemos cinco grados

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:05 en ese servicios informativos

en la Cadena SER Hoy por hoy

con Toni Garrido los próximos minutos vamos a hablar de televisión yo un día como hoy

Voz 1995 05:25 se hace difícil hablar de de este fenómeno en nuestras vidas sin hablar de Juan Cueto ha fallecido Juan Cueto uno de los grandes comunicadores del siglo XX uno de los responsables que cuando ahora nos asomamos a la tele en este país sea como es fue director de Canal Plus médico mucho mucho de su tiempo de esos años a ver televisión ya contarnos a los demás que era lo que había que hacer en ese media así que un abrazo muy fuerte a a todas Familia ha muerto Juan Cueto once y seis minutos una hora menos en Canarias hablamos de un fenómeno que cada vez es más grande en algunos casos sin precedentes vamos a hablar con los creadores de una serie que gente ya está en su vida también es la serie más vista de habla inglesa no de habla no inglesa de la historia la cuarta más maratoniana de la plataforma Netflix en dos mil dieciocho y la primera serie española en conseguir un en internacional a Alex Pina ahí está Martínez son los padres de los atracadores más famosos del planeta y ahora han decidido avanzar yo lo hubiera dejado Aíto yo después de la Castellana abandona pero ellos han decidido avanzar y afianzarse como los creadores más solicitados en nuestro país indudablemente de toda la industria internacional algo lo que llevan trabajando desde los noventa en gran medida junto a otro presidente grupos profesionales que ellos son los responsables de gran fenómeno de las series españolas

Voz 10 06:47 esto es así Esther Martínez muy buenos días buenos días qué tal y al ex fíjate llamamos el día el Emmy por cierto día busto

Voz 1995 06:55 cuando todavía cinco de la mañana para este dos iba contándolo enhorabuena en primer lugar enhorabuena no dejarlo deberá deberíamos Esther es decir ya después de lo de la casa de papel

Voz 11 07:10 pues es que la casa de papel eh ha sido además de gratificante ha sido bueno un acontecimiento también extraños nuestras vidas porque el fenómeno Casa de papel es posterior a a bueno a embarcarse en este proyecto en concreto que es el embarcadero no

Voz 1995 07:25 dedicamos que vienen las nuevas

Voz 11 07:27 ya ya ya llevábamos unos meses trabajando cuando cuando de repente la Casa de papel que la teníamos Cerradicas en una caja sea abrió de nuevo nos dio todas las alegrías que está dando

Voz 1995 07:38 si lo hacéis apostaba Alex no salen decidió voy a crear el fenómeno mundial no te sale

Voz 1610 07:44 bueno no saber porque si no todo el mundo tendría ahora si reír de es para hacerlo no hay nunca realmente nunca tienes yo yo digo que en televisión realmente nadie sabe nada ahí está sino uno tiene unas ciertas y sensaciones intentar rebajar una dirección la televisión es cambiante cada tres cuatro años lo que deshacía cambia de esa edad el fantástico cambia radicalmente ahora en lo emocional bueno nunca sabes

Voz 12 08:09 que nadie no

Voz 1995 08:12 sí

Voz 1610 08:12 si no lo hubiéramos hecho antes pero entonces no nos tocó es una vez en la vida que esto ocurre y nos ha tocado bueno

Voz 1995 08:18 disfrutarlo sí porque en vuestro caso tanto como Alex formar parte de la Historia audiovisuales estuve de este país desde hace mucho es participar en a la Dina Los hombres de Paco vista This au Service las habéis creado el habéis dirigido las habéis escrito ser máis parte aunque no lo sepamos a mayoría de nuestra memoria audiovisual sin duda lleváis mucho tiempo ahí

Voz 11 08:40 llevamos muchos muchos

Voz 1995 08:42 la juventud maravillosa que tenéis lleváis mucho tiempo mucho tiempo

Voz 11 08:48 hoy bueno esto es una carrera de fondo porque yo yo me acuerdo cuando iba a la universidad al colegio que decía cuándo dejará de tener exámenes cuando dejar de estudiar sólo veía el momento en que acabara la carrera y luego metió una profesión donde tienes que seguir estudiando porque es imposible trabajar tantísimos años y hacer bueno ficciones que que más o menos interesen sin sin realmente estudiar la palabra estudiar la digo con todas las letras

Voz 1995 09:12 por qué examina cada semana anda escasa mano

Voz 11 09:14 además tienes que estar viendo constantemente todo lo que se hace por ahí todo todo lo que interesa cómo cambia la narrativa como cambiar los conceptos Si bueno hay alimentos

Voz 1995 09:23 podrá constantemente si no metes y sólo sacas malo Sherlock Holmes cuando decía Conan Doyle que elaborará ático antes un ático donde guarda muebles en de una caja pagar otra sino no venimos de donde venimos es verdad que la afición española en España sólo en España siempre te pues pues cierta cierto éxito recuerden ustedes Farmacia de guardia

Voz 13 09:46 para De entre los Romera

Voz 1995 09:52 y seguirá el liderazgo absoluto nadie podía competir con los alumnos del colegio Azcona en compañeros

Voz 14 09:59 sí que tú

Voz 1 10:03 no

Voz 1995 10:05 Nico en los trabajadores de la crónica en periodistas que no podemos publicar

Voz 1 10:13 yo estaba allí con Willy no es ningún montaje la foto son de verdad

Voz 1995 10:19 es imposible no hablar de seres no recordar Los desayunos de Médico de familia

Voz 15 10:23 esta mañana hoy llega al centro comercial sin las pelas voz

Voz 1995 10:29 qué es lo que ha cambiado fue de de ese momento ahora que esto que cambiar

Voz 11 10:33 bueno ha cambiado una cosa importantísima paran para nosotros de la que hablamos mucho en las reuniones de Bellón últimamente que es que a la audiencia se ha hecho tremendamente experta de la misma manera que te digo que nosotros estudiamos con una con una

Voz 16 10:48 no vamos todos los días

Voz 11 10:50 ya sí con con constancia yo creo que la Audiencia también de una manera espontánea el consumo de ficción ahora mismo vamos es extremo ves a gente viendo series de televisión en el móvil en los autobuses metro es constante entonces a formatos narrativos que hace unos años resultan difíciles a lo mejor en una cadena o los responsables de los productores ejecutivos te decían la Audiencia no va a entender esto esta narrativa no entiendes confuso los saltos en el tiempo ahora mismo no es que se entiendan es que se demandan la manera de contar es totalmente diferente y el interés acerca de los personajes pues también ha cambiado mucho antes que la mayoría de los personajes te decían que para que una serie tuviera éxito tenían que ser personajes blancos héroes a los que la audiencia admirar abra que quisiera que se metieran en su casa los jueves por la noche ahora mismo los personajes ambiguos son mucho más interesantes y tal vez el público ha dejado de de juzgar no de alguna manera

Voz 1610 11:44 son más divertidos también los los los malos los pues claro que antes no los que no te hacen tener la misma hoja de ruta no y yo creo que la gente quiere estímulos mayores cuando de

Voz 1995 11:54 el pero fíjate en tromba Esther la clave del éxito además de de mencionarla sea esa valorará auto audiencias que es la primera vez que vine a alguien este estudio para hablar de lo suyo y lo que valora no es lo suyo sino a quién consume lo suyo durante la habían los iría mucho mejor a todo se aplicarán penas máximas

Voz 11 12:11 bueno es que realmente no se nosotros lo lo que hacemos aparte de que nos guste nosotros escribimos solos frente a un folio frente a un ordenador en en una pequeña casita que tenemos ahí en Aravaca pero llega un momento donde entra todo el equipo se rueda ISE ponen la tele lo ve ahora mismo gracias a las plataformas lo ve todo el planeta que esto es antes cuando hablabas del éxito de la casa de papel como como hacer un éxito es que es imposible porque tendrías que llama

Voz 1450 12:37 en uno por uno a todas las cosas que pueden ver la tele decirle a ti que te

Voz 11 12:39 gusta

Voz 1995 12:42 así se hacen ahora las unas elecciones dentro de unos meses cuando llegue el mes de mayo el Súper Domingo que no sabemos todavía si será superó Mingo súper súper Domingo en el fondo lo que nos van a ofrecer es una paleta donde está lo que supuestamente a mi me gusta lo hice muy bien los ingleses cuando afirma que yo hoy cuando vas a pescar te vas con lo que le gusta el pez no con lo que te gusta en el fondo la política y la serie se hacen con la misma pasta con el criterio de que lo va a consumir Alex

Voz 1610 13:11 sí ha entendido intentamos que que que coincidía no nosotros siempre buscamos hacer un ADN diferencial series muy laterales y cuando hacemos la historia atraco en realidad no existía en televisión seriada no porque era muy peregrino mutuamente hacer una historia de un atraco durante mi minutos de ficción parecía que aquello no era posible no Icon mercader nos pasó lo mismo es una historia que habíamos contado o que se había contado desde Balza desde toda la literatura romántica que es la de un triángulo amoroso y nosotros le hemos dado una línea diferencial sin juzgar nuestros personajes sin juzgar lo que es el más canalla sin compasión por la víctima con una liberal la bastante más radical no y creo que es muy emocionante mucho más emocionante el viaje el embarcadero por esta misma razón

Voz 1995 13:58 para en unos segundos vamos a hablar del embarcaderos series escena esta semana de los cuidadores del gran fenómeno mundial de la casta el papel de un detalle esta misma mañana se ha anunciado el estreno de la última temporada de Juego de Tronos yo creo que no es casualidad han elegido el catorce de abril el día de la República para el comienzo del fin dejó hechos unos casualidad no lo creo

Voz 15 14:26 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 9 17:02 cómo se pueden querer a dos mujeres a la vez no comprende

Voz 25 17:13 bueno en la SER y para que supere

Voz 1995 17:16 seguimos hablando con Alex fina de conocer Martínez creadores de la casa de papel que ahora estrenan esta semana en el embarcadero cómo se pueden querer dos mujeres al vecino estar loco vosotros tenéis la clave es verdad Luis descubierto cómo se puede si la hemos descubierto una fórmula

Voz 1610 17:34 bueno lo que nos hemos dado cuenta es que esto es mucho más común de lo que uno podría a podría pensar y realmente es algo que pertenece a la intimidad de cada uno pero cuando nos ponemos a hacer una serie sobre esto a documentar unos a hablar a la gente

Voz 1995 17:48 esto ocurre

Voz 1610 17:49 dobles vidas muy cerca de nosotros y no lo sabíamos no doble estrellas con hijos y con a veces más de quince años de historia no nosotros lo que hemos querido contar esa historia que ahora está muy de moda contemporánea del amor y que parece que las nuevas generaciones tiene una visión un poquito menos judeocristiana que que la que teníamos nosotros no que era realmente

Voz 12 18:11 que el que le de el

Voz 1610 18:15 polígamo era un canalla siempre prejuzgar lo que hemos intentado es no juzgar a nuestros personajes no ser cuando excedentes con con la víctima IAAF lo que hemos conseguido es que que que que que la que era a la que aparece engañada tenga el vuelo y el viaje más fantástico que podía hacer en su vida no sea que bueno hemos cambiado mucho para contar esa historia para que no fuera la clásica historia que conocíamos

Voz 1995 18:38 las que no les podemos contar mucho más las claro pero para que tengan ustedes algo más información el embarcadero arranca con la muerte de Óscar este dicho desembocan el descubrimiento de un secreto guardado durante ocho años

Voz 27 18:51 digo que entiendo la trajera físicamente presentes la cuestión cariño yo puedo sentir atracción por hombre de la urbanización o nació sin embargo no boda

Voz 28 19:02 les o triples vidas con ninguno de hecho yo lo que quiero decir es que yo sé que Óscar estaba enamorada de mí ok ingresados cabe estaba enamorada de mí hasta el tuétano me decía

Voz 1995 19:11 las judiciales es verdad que den cuando llegan esas noticias no es el caso por ejemplo hace unos años un hombre casado con dos esposas cinco novias de DC hijos que se hacía pasar por agente de la CIA para esconder sus infidelidades infidelidades y que publicó libros digamos está el caso de Tiger Woods que es es sea

Voz 0460 19:30 el mejor del mundo aparte lo de jugar

Voz 9 19:33 en Vigo dieciocho

Voz 1995 19:35 antes esa ya de su mujer os inspirados en en alguna pienso también en tilda Wilson la actriz que va con su amante a los premios deja a su marido con el que está casada vamos en un pueblecito escocés de los niños y la vida real los lo ha puesto muy difícil en este caso Esther Jaca

Voz 11 19:53 y bueno lo lo el mayor desafío que nosotros hemos tenido en la serie realmente y no era el de documentar Nos porque hay muchos ejemplos en los que no podríamos inspirar sino hacer una serie y cuyo único material narrativo fueran las emociones venimos de una trayectoria en los últimos años de vis a vis la Casa de papel donde era relativamente fácil hacer algo estimulante no oí a hacer llamadas de atención sobre sobre el capítulo

Voz 9 20:22 la obra con una bomba con un atraco con el secuestro

Voz 11 20:26 con unas pistolas era fácil dar dar un golpe de efecto en la narrativa de un capítulo cambiar el tono y mantener el interés pero o en esta serie no tenemos nada de eso porque dijimos vamos a hacer una serie sin pistolas sólo con emociones con muy pocos personajes desde hace muchos años que no teníamos tampoco es personajes donde lo único que queríamos contar es el viaje emocional de de estos cuatro cinco personas es maravilloso es que tenemos entonces eso ha sido el el Real desarrolló a lo que sí siempre está

Voz 1995 21:01 como titulares bueno la miseria sin pistolas

Voz 11 21:04 al principio decíamos bastardo mucho mucho más tranquilo vamos a manejarlo mejor déjate de tanta bomba pero es muy difícil porque llega un momento que dices bueno hay dos aquí hablando luego esos dos hablan con otros dos siguen hablando yo hay momentos que decía serás tú muy aburrido poner llevamos demasiados páginas y la agentes de esta serie solamente parece que habla pero realmente en buena situación muy complicado enfrentarse al viaje de esos personajes porque es muy difícil ser honesto con con sus con sus con las vidas que iban a tener Icon este tipo esto era tan complicada y tan prejuzgar

Voz 1995 21:35 esguinces tiene que ser doblemente difícil porque antes hablábamos de Médico de Familia de Farmacia de Guardia de series que vosotros habéis ayudado a que tengan vida y los tiempos en distintos hacer un capítulo a todo aquel que tenga interés que se lo ponga vaya vaya es ver médico de familia verá que no pasa nada todas muy leyendo llega no sé quién saca vamos a esa hora es todo lo contrario como decía Esther Alex cuando hay bombas y pistolas pues eso anima Clark la acción sea muy rápida cuando solamente son emociones imagino que es doble tirabuzón

Voz 1610 22:09 sí Usón pero realmente no es tan real que no hay aún vas hay bombas emocionar es yo creo que hemos comprimido muchísimo la serie a una velocidad en términos sentimentales en términos emocionales con lo cual la la sorpresa ha sido que que cuando hemos empezado a ver los máster no se la cuenta que es tremendamente emocional y emotiva la gente que la ha visto y bueno se enganchado muchísimo las series tan adicta como no puede ser la casa Bell y eso es un mérito tremendo porque porque lo hacemos sólo con con lo que siente cada personaje no es verdad que las seis son comprimida a cuarenta y cinco minutos es una maravilla eh porque el setenta minutos era muy complicado no entonces bueno hemos conseguido hacer un ritmo real muy rápido de acontecimientos sensibles y sentimentales y eso gusta mucho la gente

Voz 30 22:58 sí me me acerco a todo esto me hace recordar una atleta

Voz 31 23:01 de Cannes

Voz 1995 23:03 el serio en serio también contiene también el cante hay tiene perdón

Voz 30 23:07 pues eso no creo que la letra más o menos sólo saca la pistola si me simpatía no da resultado mira ahí lo ves si intentamos con emociones sí

Voz 1995 23:21 muy bien todo lo contrario no lo entiendo perfectamente bueno el caso es que sobre las seis Un Chile emociones basado en la doble vida hace pocos días conocimos que la revista científica tonás publicaba asustados y estudió que asegura haber encontrado veinticuatro genes que influyen en nuestra actividad cerebral están relacionados con la monogamia en seria en el embarcadero se habla mucho de los instintos también de cómo unos influye la biología

Voz 32 23:48 que las mujeres tengan sólo un óvulo al mes y nosotros millones de espermatozoides la hostia Darra claro porque porque no tienes el mismo aprecia algo de lo que sólo tienes una que sabes que se va a acabar estas diciendo que no podemos tener nosotros el mismo sentido de paternidad que ellas Jones a ver cuántas veces se puede quedar embarazada una mujer unas pocas nosotros a cuántas mujeres podemos embarazada

Voz 25 24:15 sí sí

Voz 1995 24:18 esta parte del diálogo que poco cuño no le el Estu dice otra cosa en estudio dice que no se diferencian a diferencia genética en cuanto a la monogamia entre hombre y con cuanta mujer sí que lo de expandir las emita no se justicia no se justificaría imagino que algo así no puede hacer nunca un trajo como este externos ese placer sólo en casa uno es decir encuestas un trabajo de equipo hidalgos como se necesitan de que confrontar con alguien lo que tú estás escribiendo

Voz 11 24:42 de confrontar con el sí sí sí de vamos de de

Voz 1995 24:46 el cerebro a veces Durán

Voz 11 24:48 hay muchas horas a veces pasan los días y no ha ocurrido nada gracias a Dios que estamos bares en el equipo son varios los guionistas y sobre todo con el cerebro encendido todo el día porque yo siempre digo a gente que viene nueva o los nuevos leonesas que tenemos que esto no es una cosa que ha pagas a las siete de la tarde a las ocho de la tarde y te vas sea tuteladas Yves una peli se te ocurre algo para la serie idea ayunas hablas con el vecino en el ascensor de ocurre algo para seguir es estar en constante no

Voz 1995 25:19 es una que eso está bien hecha hay gente que te puede ayudar este tenga una vida normal y puedas ir te define qué canciones

Voz 30 25:29 por ejemplo pero lo que me lo estamos ahora no dialogo este tiene que se lo más difícil tanto en la literatura como como escribiendo guiones de cosa porque no puede ser como tú hablas en casa exactamente porque entonces no transmite la mismo drama pero tampoco tiene que convencer tiene que se lo más difícil escribir el diálogo más que el argumento que esas

Voz 1610 25:53 yo creo que el diseño de personajes las series son los personajes y esos personajes tienen una visión muy diferente de la vida entendamos que tenga una visión por lo menos singular no yo creo que escribirá Berlín era embarcadero tardamos mucho porque yo me voy apuntando diálogos trocitos para luego llevar Rosa los aviones no pero que sean diálogos suficientemente estimulantes que no hayas oído que tengan una perspectiva cómica pero que además llegan algo que sea real y que a pesar espectador no entonces eh al final todo todo lleva lleva su tiempo no nos va a acabar hablando con los personajes empresarial dices cuando tienes ya claro quiénes ya sabes

Voz 1995 26:34 como habla ya sabes más o menos entonces qué es lo que voy a decir

Voz 1610 26:37 hay una parte de lo que hacéis ahora antes no sé

Voz 1995 26:40 queda mucho mí es que tienes una total libertad de la sensación de que el embarcadero series escena insisto esta semana es un ejercicio de libertad es decir bueno pues ya me ha acreditado digamos que mis últimos éxitos me acreditan cómo alguien en mi profesión era exactamente igual hace unos años pero no teníais un éxito tan de moda del otras sabéis ganada libertad y eso da mucha envidia

Voz 11 27:04 bueno también hay que decir que tenemos mucho respeto porque igual porque llevamos tantos años y sabemos perfectamente que vales tanto como tu último trabajo Sierra un éxito la gente te quiere será un fracaso la gente tiene dudas y eso es así y en el mundo de la creatividad de la ficción la balanza va para un lado y para el otro constantemente os haga lo que crea se lo mucho tampoco nosotros empezamos a escribiré el embarcadero insisto cuando cuando Se acabó de emitir a la casa de papel en Antena tres todavía no había llegado a Netflix el pundonor con el que siempre describir si la intención de hacerlo la ley verdad que tuvimos en ese momento aún no estaba acreditada más que por por lo mismo es siempre no puede estar trabajando pues y con personas que habían confiado durante muchos años en nosotros

Voz 33 27:50 sí sí porque saben que

Voz 11 27:52 si no rompemos antes nosotros la cabeza antes de que nos digan oye esto no me gusta ya lo hemos cambiado nosotros tres o cuatro veces tenemos muy poco aprecio al papel nosotros tuvimos mucho y lo tiramos todos los días bien

Voz 1995 28:04 el estreno en televisión abierto en abierto de la casa de papel no fue un éxito con olas de fracaso decir bueno no fue bien o no fue

Voz 11 28:11 no no no hablo de fracaso en la casa de papel sea era una frase genérica en la casa de papel yo creo que en Antena tres En no bueno tuvo una audiencia que es que está muy bien no no no hola yo creo que que la de las personas de Antena tres oro están contentos también porque no sé yo considero que no siempre unos no todas las personas que nos dedicamos a la afición ya la tele perseguimos a beneficio económico sino que muchas veces bueno tenemos mucho amor a la profesión y a transmitir ideas ya alcanzar nuevos territorios de de de contenidos emocionales Italia no simplemente es un es un éxito económico lo que se persigue ya en el caso de la Casa de la casa de papel estaba todo el mundo muy contento con la seria a pesar de que no tuviera una audiencia no se da alumbraban de alguna manera pero tampoco te queda mal

Voz 1995 28:59 hay unos va bien y una última cuestión ahora cuando escribes porque como todo esto va tan rápido sabéis que hay gente que no va a esperar una semana que el accidente capítulo que da igual cómo se tiene que habrá gente que espera que en todos los capítulos pagar los cedidos eso cambió la forma en la que tú escribes hacer ahora que sabes que la gente se ve cuatro capítulos seguidos también te da una perspectiva distinta en cuanto al tiempo oí como las tramas tienen que ser fácilmente digerible es otro

Voz 1610 29:30 los cambiando constantemente la forma de escribir no yo creo que estamos en un laboratorio constante la casa de papel escribió ya de una forma muy extraña ahí es que dónde termina un capítulo empieza el otro es un flujo continuo no como un desplegable no el embarcadero hemos mezclado muchos tiempos diferentes es decir el pasado en presente pero no es cronológica la serie ninguna de las dos son cronologías ahora mismo sino que la cronologías emocional porque creemos que hay está el valor sentimental no entonces cambiamos constantemente nuestra forma escribir es verdad que el hecho de que los tengas todos juntos favorece ese consumo porque terminas uno y quieres ver el otro entonces no te pierdes no hay que esperar una semana la publicidad todo esto y que antes no tenía y el ruido no la tuviese generalista tiene una parte ruido que es el pie

Voz 25 30:20 por eso te concentras menos elige la cadena cuando verlo

Voz 1995 30:26 pero Alex está Twitter está en las redes sociales que te acompañamientos toda esa edad ruido no será eh

Voz 11 30:33 sí yo creo que la narrativa también en cuanto a eso os atiendo tiene dos partes una que puedes enganchar capítulos todos los que seguidos y otra que es que lo puedes dejar el momento que quieras ni siquiera tienes que terminar de ver nunca con lo cual siempre bueno que la narrativa tiene que estar como un momento no

Voz 1995 30:47 sí yo lo quería dejar siguió la caseta vela quería dejar si ya está bien pero no podía tuve que pedir Ariza bueno y a todo esto el pasado jueves entre un veinte años del estreno de la soprano que para mucha gente ese fue el comienzo de de toda esa nueva televisión este área esos debemos mucho enviamos mucho esta libertad de diciembre creaciones pero habéis conquistado terrenos de de libertad que para muchos otros creadores son todavía simplemente horizontes en los que ojalá llegue el día gracias foto gracias ya ya os doy las gracias pues los el embarcadero por lo que hagáis porque hacéis la vida de la gente un poco mejor y eso eso es de agradecer a la chistera un placer da placer muchas gracias

Juan Espadas

Voz 13 31:41 eh

hoy por hoy con Toni Garrido

hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 37:25 once y treinta y siete una hora menos en Canarias ven esas plumas esa especie de humo que hay al fondo en el horizonte pienso los cuerpos

Voz 9 37:33 fieles que han encendido nuestra antorchas

Voz 1995 37:38 tú es el humor sacaran sin copiar la carrera del chiste de la Universidad de broma con sobresaliente en vergüenza ajena y matrícula de honor en el arte del resbalón ridículo vieran en la radio a cero en el ejercicio práctico de la oposición a cátedra de bulla y cachondeo con la audiencia de hoy por hoy constituida en Tribunal de la risa la hacemos dos birrete al aire por que ya están aquí

Voz 9 38:04 Izquierda Iñaki Urrutia buenos días buenos días qué tal iba aún más a mi tierra bueno sí a diseño buenos días qué tal el fin de semana ha sido fantástico no no tenía o no tengo un pero hombre

Voz 1995 38:17 momento dramático apuesta llegada que dicho sueco no me ARI porque lo ve la pala solo entonces eh cara ha dicho Daniel

Voz 0460 38:24 no te preocupes si venimos a ese hombre es un voto de confianza que diga porque sabe que vamos a hacer reír cosa que está pidiendo tiempo es un contrasentido sostendrá también verdad y qué tal voy a fin de semana de sofá a ver a un compañero que un un anuncio en Madrid buenísimo estoy más Radio comedia y Navarro y aprovechamos para promocionar muy muy bueno muy divertido

Voz 1995 38:46 el Chelsea sí que pues habrá que ir a verlo ya ven lo árabe lo deberá ir cuando lo incas habéis estado un rato

Voz 0460 38:52 para yo paré bueno ayer fui a baloncesto la mañana me invitaron a ir muy bien también y luego ya pagas en el

Voz 1995 38:58 sitio Iñaki bueno una vez

Voz 0460 39:01 tampoco hoy de pagaría de David Navarro tampoco tampoco ha no parece lo promocionó claro

Voz 1995 39:06 por eso sí no sea la vida gratis

Voz 0460 39:08 bueno yo esta mañana he ido al mercado hay no puede enmarca no oído al supera comprar

Voz 1995 39:13 bitácora va cobra ahora después de tres días de estaban que estaba antes la catalana diecinueve y vosotras este jugar a los videojuegos no yo sólo se jugará tetris solo

Voz 0460 39:24 de tristeza de mayo te lo juro no yo sí yo sí o no sé porque iban el último el juro lo juro pero absolutamente no tengo ni idea sacaría la Play siete la siete ya cómo van macho va más rápido que el Iphone

Voz 47 39:42 es verdad no pero te lo juro cuatro Águila cuatro no soy tan modernos

Voz 0460 39:48 veréis eh no grite que tienes en tu caso David juegas algo yo sin mal mal a todos pero juego juego e incluso tengo juego online me dan unas palizas buenas ya hay veces que

Voz 1995 40:02 que con su identidad real agentes a quienes Dani Mateo

Voz 0460 40:04 hasta que no te pones una amontona sido hombre de suaves no lo podía decir porque entonces claro claro no lo pienso yo lo pienso decir pero soy famoso por malo ahí está el mundo virtual soy más famoso que en el mundo real por malo agente hace cola para con la ley

Voz 1995 40:26 la gente que también eh

Voz 0460 40:28 sí sí sí sí vale

Voz 1995 40:32 curiosa exhibe una paliza en el mundo real

Voz 0460 40:35 tú vales para

Voz 1995 40:37 que no sepa lo que vamos a hablar a continuación llega uno de los grandes fenómenos de la actualidad se llama for night optó mejor dicho español forniquen

Voz 4 40:48 tanto el favor ni todos los juegos Andy ya esto no es más

Voz 1995 40:52 mientras qué diríais yo os digo que vamos a escuchar la entrevista con el chaval llama Ninja Ninja Ninja entrevistar la semana

Voz 0460 41:07 ya verás ya verás ya verás tú gana atención a lo que gana Iñaki que va a ver

Voz 9 41:13 los gana medio millón

Voz 1995 41:16 sólo por jugar luego tiene patrocinio mes y los no gana medio millón al mes justo antes de impuestos te queda nada pues no lo sé fíjate porque probablemente cobre ese medio millón desde una cuenta en People de no está clara cuál es la tributación y cómo están Estados Unidos Navas no lo sé escuchar al de Pay Pal que entrevista a la CNN hablando sobre bueno pues las cositas del videojuego cuánto dinero estás perdiendo el estar aquí

Voz 48 41:48 sentado conmigo sin jugar no es una cantidad desorbitada pero sí lo suficiente como para pensar tipo de que vas hablamos

Voz 0460 41:54 de decenas de miles de dólares si ésa sería una

Voz 48 41:56 estimación perfecta para hermanar

Voz 1995 41:59 hablar con una entrevista con la CNN juega mucho al for night cuántas horas ha estado en streaming sólo de forma eh

Voz 48 42:08 treinta y cuatro mil trescientas ochenta en total de ciento cuarenta y dos días ciento cuarenta y dos días jugando a videojuegos y haciendo streaming que bueno que dejó la universidad hilo cuenta entre

Voz 0460 42:19 esta fue cuando empezaste ganar unos ocho

Voz 48 42:21 en mil dólares al mes cuando existen la y mi trabajo en nubes en Kompany sí fue el factor decisivo porque mi madre nunca me habría dejado a abandonar mi trabajo ni salirme de la universidad en no me gusta decir por eso porque en realidad la universidad no la he dejado del todo de hecho tuve un problema ocular y aprovechó para volver a matricular me tengo toda la intención de volver a estudiar pero sí a partir de los ochenta mil de mi mamá voy a seguir haciendo esto cuando empiece a ganar menos lo dejo

Voz 0460 42:49 tras el primer Geimer en ganar más de diez millones al año diez millones al año ha dicho tuve un problema ocular y por eso me matriculé en la universidad fíjate lo poco que va a ir a clase estudiaba Optometría además que no podía jugar mal dejó claro

Voz 1995 43:08 o sea entonces tuvo un problema ocular volvió a matricularse en la universidad que no te viene bien para nada la vista miles de millones de dólares jugando es uno de las grandes estrellas de la plataforma tuits de todo el mundo cuando usted no saque letal niño con internet la informática tanto y viendo cómo la ninja al for night no expresa nunca vuestra profesión que fue un error

Voz 0460 43:32 sí cada día es lo que estamos estamos entonces por nadie ni cuatro nueve muy bien sí pero me hace mucha gracia el tema este de que se hable de nuevas profesiones como el Forner Geimer de una nueva procesión pero hablábamos el otro día de la destrucción de empleo provocada por los robots estamos hablando

Voz 1995 43:53 lo de cientos de miles de empleos de al mismo tiempo la autoridad fiscal dice que a la vez que alargar la jubilación dice pero además hay videojuegos edad

Voz 0460 44:08 que yo me imagino los del Bilderberg no estos tíos que controlen el mundo diciendo hostia se nos ha ido Messi ha ido la olla con lo de la tecnificación haré un montón de gente que no tiene trabajo que hacemos balance visto os preocupéis que vamos a hacer reinventado el Fornas entonces ahora vamos a ir a un aserradero de Vigo y les vamos a decir a los dos pobres estos señores pueden años apunten ahora cuando cerremos el aserradero está apunten al me imagina los dos señor Day en Vigo Manuel dijo X triángulo o triangulitos cuadraba X dijo dijo hoy al respecto es Manolo dice no me llames Manolo lleva me min sesenta y nueve soltero centros vamos es necesaria vamos a hacer una pausa

Toni Garrido cadena

hoy por hoy

con Toni Garrido

Voz 1995 49:32 aquí seguimos ha hecho una pequeña producción pequeño momento costaba Dani Mateo sobre los videojuegos hay juego de es un vaquero que va qué tal la tasa a caballo sí cuando subes por la montaña ya ha nevado es el encoge los testículos y sabes que sólo está muy atento hecho Guillén que juega

Voz 0460 50:11 depende de lo que te implique si es tan realista tendría que pasar

Voz 9 50:18 no

Voz 1995 50:19 seguimos con nuestros cuerpos y bueno preguntarnos si soy fans de título de

Voz 0460 50:31 de los Simpson hombre hombre porque cada vez que lo veo se encoge de la emoción tenéis peso yo voy a seguir él no pues yo voy a seguir como si yo sí Ralph real sí por supuesto en tu casa yo creo que soy yo creo que soy más de Castilla

Voz 1995 50:50 crash payasos Tea me siento muy identificado bueno el episodio de Los Simpson o el dieciocho de diciembre del ochenta y nueve lleva treinta temporadas seiscientos cincuenta emisoras siete personas que los han visto todos absolutamente todos son pocas personas ayuna en este estudio que lo ha hecho es el ya doctor en periodismo Alejandro otro un duro tengo encima de la mesa tesis Chaoui

Voz 0202 51:24 no

Voz 1995 51:25 cuatrocientas treinta y siete páginas muchas gracias la tesis de Alejandro Los Simpson y la representación de tres problemáticas esenciales de la sociedad actual medios de comunicación emprendimiento ingenio que no sabías tú cómo justificar que te ibas a ver de Los Sims

Voz 0202 51:43 pero si al final dije bueno pues un título amplio para poder hablar al final de lo que dijo Alejandro bien jugando bien anotó Carlos y siete bueno todos los gracias son los y son somos nosotros es el espejo de la sociedad occidental