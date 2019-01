Hoy por Hoy (14/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1995 00:06 esa mañana de lunes toda la información como José Antonio Marcos buenos días

Voz 1018 00:10 la Tony qué tal buenos días vamos a empezar en Málaga pendientes de los últimos datos sobre la búsqueda del niño de dos años desaparecido desde las dos de la tarde de ayer en un pozo que tiene unos ciento cincuenta metros de profundidad de apenas unos centímetros de diámetro porque es el orificio para una prospección eh para buscar agua un suceso que los tiene a todos sobrecogidos en el que se trabaja contra reloj evidentemente con muchas dificultades gracias San Martín

Voz 2 00:31 si las labores de rescate continúan todavía a estas horas los efectivos de la Guardia Civil y Bomberos siguen llegando a la zona una labor se centra en intentar localizar el punto exacto en el que se encuentra Julen será por debajo de esos setenta y ocho metros donde las cámaras han hallado un tapón de tierra que no sea el grado superar en este pozo de más de cien metros encontró también un un vaso y un una bolsa de golosinas del menor la subdelegada del Gobierno en Málaga María Gámez asegura que se está trabajando tanto especie públicos como privados son empresas aportando ideas de cómo llegar hasta el menor no se descarta ninguna pero habrá que esperar todavía algunas horas

Voz 1018 01:08 gracias Ignacio en Lanzarote la Guardia Civil rastrea varios puntos en Costa Teguise en para localizar a la joven celeste Núñez desaparecían anoche de Fin no después de que ayer los agentes detuvieron a su marido Raúl día sobre quién tienen indicios razonables suficientes para responsabilizarse de esta desaparición en la zona está nuestro compañero Carlos García

Voz 3 01:25 agentes de la Guardia Civil pues pedía en la vivienda familiar de la joven paraguaya Romina celeste Núñez Rodríguez y en su marido en la urbanización el Palmeral de Costa Teguise en la isla de Lanzarote la joven permanece conocido desde la noche del treinta y uno de diciembre cuando mantuvo una discusión con su marido quien precisamente fue detenido este domingo por agentes de la Guardia Civil ya que han encontrado aseguran en la investigación indicios que Le podrían relacionar con esa desaparición el marido Raúl Díaz tardó una semana en interponer la denuncia sobre la desaparición de su mujer porque aseguraba desconocía que tampoco mantuviera contacto las jóvenes Romina con su familia en Paraguay hasta ese momento

Voz 1018 02:06 hora doce minutos la foto de este momento se sitúan en el Congreso de los Diputados la ministra de Hacienda María Jesús Montero está explicando los detalles de distribución del proyecto de Presupuestos aprobado el viernes por el Gobierno la famosa tarta que es lo que marca las prioridades a la hora del gasto de cualquier gobierno Eladio Meizoso

Voz 0527 02:20 sí diez minutos ya de comparecencia de la ministra exponiendo el marco del proyecto de Presupuestos como el que se espera aumentar los ingresos en trece mil millones de euros para encajar la reducción del déficit público hasta el uno coma tres por ciento del PIB por el mayor dinamismo de la economía por nuevas medidas fiscales y entre las novedades que aporta la documentación difundida hoy se espera aumentar la recaudación por el Impuesto de Hidrocarburos sobre gasolina y gasóleo sobretodo en dos mil millones de euros un veintiuno por ciento más interanual y el ya conocido incremento de la inversión en infraestructuras un cuarenta por ciento obedece en buena parte al aumento de la destinado al ferrocarril serán cinco mil millones de euros mil trescientos millones más que en dos mil dieciocho escuchamos a María Jesús

Voz 4 03:01 pero Ike como saben implica un objetivo de déficit para el conjunto

Voz 0028 03:06 de administraciones del uno coma tres

Voz 1018 03:09 por ciento Queda por saber si estos presupuestos se quedan en esto en un proyecto se consiguen convertirse en una realidad política vital para la estabilidad del actual Gobierno en estado va a prestar más de quince mil millones de euros a la seguridad social para garantizar el pago de las pensiones según se contempla también en este documento los pensionistas vascos a todo eso se movilizan el lunes más ya va para un año para seguir unos ingresos mensuales mínimos de mil ochenta euros Sonia Lamberto

Voz 1628 03:32 pues si mil ochenta euros de la pensión mínima fue su primera reivindicación el quince de enero de dos mil dieciocho y lo sigo siendo este lunes catorce de enero de dos mil diecinueve un año después los pensionistas bilbainos protagonizan una nueva concentración han sido más de medio centenar las que han secundado a lo largo de estos doce meses gran convocatoria la de esta mañana a unos días de que los pensionistas se vuelvan a manifestar por las calles de la capital vizcaína será este sábado manifestación de la que se han descolgado los compañeros de San Sebastián que hoy han organizado una concentración especial de aniversario con música en directo brindis entre los

Voz 1018 04:06 instantes y el personal sanitario del hospital de Santiago de Compostela vuela a protestar un lunes más para denunciar la falta de medios en el servicio de urgencias después de haber denunciado el pasado viernes el fallecimiento de dos pacientes por falta de atención algo que rechazan tanto los responsables del centro como la propia Xunta de Galicia Apestegui

Voz 0028 04:22 con los ánimos más densos después de esa denuncia ante la Fiscalía el personal de urgencias tira de pancartas cazuelas y silbatos un lunes más llevan diez consecutivos protesta en demanda de más personal sanitario y no de refuerzos puntuales que es la propuesta en los últimas semanas de la Gerencia la movilización desde el lunes coincide con la jornada de votación de esta última propuesta que el comité de huelga considera insuficientes los trabajadores del servicio de Urgencias temen que la situación se agrave en los pasillos en los próximos días debido al pico de la gripe

Voz 1018 04:52 y una noticia esperanzadora en nuestro país repite como líder mundial en donaciones y trasplantes llevan casi treinta años según los datos que está pensando cómo ahora mismo los responsables del Sistema Nacional obra Marcos

Voz 1276 05:05 si España sigue batiendo sus propios récords duplica la media europea de donación les saca dieciséis puntos a la estadounidense en dos mil dieciocho se llegó a los cuarenta y ocho donantes por millón de habitantes y también se alcanzó un máximo histórico de trasplantes cinco mil trescientos órganos trasplantados con la tasa más alta del mundo ese logran unas cifras nunca antes visto las en trasplante renal y pulmonar el único trasplante que bajas el de hígado la ministra lo ha achacado a la mejora en los fármacos para luchar contra la hepatitis C la lista de espera de órganos baja también hasta los cuatro mil ochocientos adultos esperando pero sube ligeramente niños y hay otra buena noticia la donación a corazón parado se afianza creció un diez por ciento en sólo un año y representa ya casi uno de cada tres donantes Luisa Carcedo sí ha recordado que con tan buenísimos datos la capacidad de mejora del sistema ya es muy muy limitada

Voz 0325 05:57 todavía con Carlos Cala Isabel Quintana el presidente del BBVA Carlos Torres califica de deplorable y preocupante el espionaje a políticos empresarios y periodistas después de que la entidad contratará los servicios de ex comisario Villarejo bajo la presidencia de Francisco González lo hace en una carta enviada a los empleados del banco

Voz 0824 06:11 el comisario europeo de Asuntos Económicos Pierre Moscovici cree que España saldrá en marzo del procedimiento de déficit excesivo considera que eso reforzará la credibilidad del país aunque seguirá vigente la obligación para reducir el déficit estructural ha muerto a los setenta y seis años Juan Cueto periodista y escritor que colaboró con las

Voz 0325 06:28 cadena SER escribió en El País y fue director de Canal Plus entre sus libros destacan la era de lo falso el siglo del aguda o pasión catódica donde analizaba el mundo de la tele

Voz 1018 06:35 esto ni de momento esto es algo de lo que tenemos un sentido

Voz 1995 06:38 luego te escuchamos

Voz 5 06:46 en la Cadena Ser

Voz 1995 06:51 Antoni Garrido un poco apenada o Carlas en el estudio sí por la muerte Juan Cueto muy buenas tuyo

Voz 0313 06:57 desglosan si Juan fue el que puso en marcha Canal Plus yo tuve la suerte de trabajar con él desde desde los inicios de ese de ese proyecto oí Tejón un recuerden toda la gente que lo conocimos imborrable porque era una persona un símbolo absoluto de la de la modernidad tenía una Moon olfato uno intuición para detectar lo lo que venía Hay ponerlo en marcha también la capacidad de de salirse tres minutos antes de que eso ya perdieron poquito de su valor inicial no era un tipo muy interesante muy muy inconformista muy muy divertido muy ácido porque tenía una visión muy muy ácida de la vida pero te lo pasas muy bien con él y yo tengo un estoy muy muy apenado y la verdad es que me he llevado un disgusto cuando me han contado esta mañana

Voz 1995 07:44 un abrazo fuerte te da noticia a la familia de Juan un cuento todos los lunes a esta hora recibimos a Carles y hablamos de de la Semana de lo que no existiera muchos recuerdos me dieron para el Valladolid no puede ser que estamos a Carlas mes de enero pero de nuevo que hacen en Alcalá de Henares con una botella de esas antiguas como de gaseosa que se abren con conexión

Voz 7 08:06 E on está

Voz 1995 08:09 hoy está muy rico ya ya sobre la semana pasada alguna excepción a la regla hay que hacer no sé qué saltarse Damien de estas cosas

Voz 0313 08:18 semana Se cumplen casi cien años noventa y ocho años ya de la promulgación de la ley seca en Estados Unidos que ha sido una uno de los errores más importantes hasta la elección de Trump en la en la historia de este país pero sí sí esto todo lo que

Voz 8 08:34 tocó lo que generó con el mundo del hampa con los

Voz 0313 08:37 antes con todos y si se cumple años hoy como los del vermut pensaba mira a hablar esta semana un día nos va a contar Nieves Concostrina que hubo se por eso me han sido peores fantástico ciento recuerdos pues todo el mundo

Voz 1995 08:49 que vayan desde hacía años con los Pingüinos los moteros no hay uno igual es decir es un público completamente Line cada uno de sus países distintos con profesiones distintas lo único que les une es que le gustan las motos ya está brevemente luego después eso no tiene nada que ver ni no tendrá ningún interés como va aplaudieron a Bakero eh es decir el cráneo dice mucha tele

Voz 0313 09:16 pues ayer Julio ayer el sábado no acudieron ayer Julio Llamazares en el en el país yo creo que hablaba de una conversación que tuve este alcalde no con con Oscar Puente pues se como eso hizo ese discurso de reivindicar la concentración de recursos en Valladolid para que así sentó allí regular poblados con ella Castilla bueno claro claro normal porque lo los centralismo a la escala o al nivel que se produzcan generan siempre anticuerpos lo que está ocurriendo en Castilla y León ocurre en en Andalucía ocurre mío al menos pero ocurre también en Castilla La Mancha ocurre en muchas comunidades donde el peso de la de la capital está concentrando servicios recursos y posibilidades iba generando o ayudando a generar ese mapa de la España vacía que tanto criticamos yo sabor Julio Llamazares hablamos de usted el seguir yo claro

Voz 1995 10:06 justifique las palabras del PKK

Voz 0313 10:09 en este caso

Voz 1995 10:10 eh Oscar perdón buscarse se trataba de tu miro como alcalde Valladolid es defender tu si además estamos ataques Akal de Valladolid pasajes bienvenido y después es verdad que en Castilla y León como bien saben todos los que viven allí esta clara hay muchas cosas que no están hoy una cita el clara ni vida intereses que son muy opuestos hay una sensación y esto es lo que reivindicaba Óscar que uno piensa que es más extranjero en Valladolid y lo de Zamora ahí bueno yo creo que esa España va a que ahora ha sido muchas problemas uno de ellos o soy que esos celos a veces esas filias y fobias que no tiene lado IS deberíamos empezar a solucionar yo creo que iba a uno que lo interprete no me

Voz 9 10:53 yo soy bastante optimista porqué ha comentado en Estados Unidos sin nota más y más gente que vuelven al pueblo no porque no es necesario India está físicamente presente en un despacho una una fábrica tanto como antes unos cuantos oficio ese trabajo se pueda es de su casa yo creo que a lo mejor así podemos volver a una vida incluso más sana más equilibrada himnos tan urbanizado

Voz 0313 11:16 en el otro día me decía un amigo eh que bueno puestos a hacer futuro logia dentro de unos años qué sentido tendrán las grandes ciudades claro si lo que es la conexión la comunicación incluso transporte ha evolucionado de tal manera que el hecho presencial o de estar ahí todos aparto garitos no no no reporta prácticamente ninguna ventaja y sí bastantes inconvenientes

Voz 1995 11:39 dicho todo por la exigencia de la gran ciudad claro a todos los niveles económica personal social es un ejercicio un esfuerzo que haces todos los días prohibir en una gran ciudad aunque todo indica que en unos años tendremos macro ciudades africanas sí sí sí sí sí tan lejos de acabar con esta práctica la suenan tan concentraciones mayores tarde lamentan esta tarde tenemos

Voz 0313 12:06 a una escritora que vamos yo tengo mucho mucho interés en que los oyentes conozcan la historia que ha contado en su último libro vamos a hablar con Sara Mesa adscrito un un librito muy muy pequeñito que se llama silencio administrativo y que cuenta una historia brutal real además cuenta la historia de una mujer la enferma discapacitada sin hogar con un pasado de fin de droga de paso por la cárcel letal una persona que reúne todos los elementos para ser el retrato robot el de una persona necesitada que precisa de ayudas bueno pues este libro explica enough podéis imaginar de qué manera la cantidad de obstáculos vericuetos chorradas varias que le han impedido y que al impiden a esta mujer recibir ningún tipo de ayuda o sea es una es una es una denuncia extraordinaria además muy bien escrita iconos muestra una parte de nuestra realidad que a veces no

Voz 8 12:58 no queremos ver o no con

Voz 0313 13:01 hacemos que la gente que la pasa más canutas X bueno estos mira reciben ayudas aporta no no no no no no es que es un auténtico viacrucis es una una un una novelista un librito porque es muy pequeño fantástico silencio administrativo el título lo dice todo

Voz 1995 13:17 o sea la mesa esta tarde en La Ventana Carlas como siempre me digo bilateral luego te escucha

Voz 1995 18:05 no seremos las preguntas que nos deja el día podremos seguir utilizando la excepción hacerse los suecos para mirar a otro lado sin Suecia buscan un pacto para aislar de las instituciones a la extrema derecha que la candidata del PP a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso diga que no hay nada de Vox que no haya visto dentro del partido en qué lugar deja los esfuerzos del Partido Popular por separarse de la ultraderecha el hecho de que el partido Abascal se haya financiado con dinero de opositores al régimen de Irán puede considerarse una fina ironía lágrimas tensión incertidumbre hablamos de Masterchef o del PP de Madrid la candidata del PP además a la comunidad que Cristina Cifuentes es un activo para su partido creen que habrá que recordarle porque ya no es la líder del Partit deberíamos mandar a casa de Villarejo fondo para que ponga orden en las grabaciones porque por fin el comisario no necesita más de treinta cintas para tumbar al Estado Juego de Tronos estrena su última temporada el catorce de abril creen que es casual que la historia de los Siete Reinos empiece a terminar el día de la República y el final de la temporada de Juego de Tronos dejará paso a una cura en España con el super domingo de mayo Nos vamos volveremos mañana a partir de las seis de la mañana en Hoy por hoy con Pepa Bueno hasta entonces