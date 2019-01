Hoy por Hoy (15/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana la

Voz 1727 00:02 las cinco en Canarias y sin noticias de Julen saludos qué tal están muy buenos días cuarenta horas lleva ya la familia esperando un milagro cuarenta horas con los servicios de emergencia tratando de rescatar al niño del pozo de sondeo de agua el que se cayó en Totalán en en la provincia de Málaga anoche comenzaron a succionar el tapón de tierra bajo el que se cree que está el bebé en realidad un bebé de dos años alguna novedad ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 0137 00:53 días pues sin novedades un centenar de efectivos continúa

Voz 1727 00:56 en trabajando sin descanso en esas tareas de rescate que continúan centradas en encontrar al pequeño dando por hecho que pueda está por debajo de ese nivel de setenta metros de profundidad se encara el tercer día de rescate de Yurena gracias Ana Tere y esta mañana parte del equipo de Hoy por hoy estamos ya en Andalucía en Radio Sevilla esta comunidad acoge por primera vez en su historia la investidura de un candidato a presidente que no es del PSOE el popular Moreno Bonilla pronuncia su discurso hoy a las doce media de la mañana en el Parlamento autonómico mañana lo votarán Ciudadanos Vox y el viernes tomará posesión como presidente de la Junta organizaciones de mujeres organizaciones feministas tienen convocadas manifestaciones ante el Parlamento andaluz aquí esta mañana por la tarde en varias ciudades de España con el lema ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género unas movilizaciones a las que se van a sumar activamente los dos partidos de la oposición andaluza a partir de hoy el PSOE y Adelante Andalucía es martes quince de enero y esta mañana a partir de las nueve de la mañana le vamos a preguntar en Hoy por hoy a un andaluza a la ministra de Hacienda por el dinero de todos entrevista a Montero que acaba de presentar los presupuestos Aimar Bretos buenos días

buenos días María Jesús Montero viene a la SER tras entregar ayer en el Congreso las cuentas más expansivas de de dos mil diez de las que destacó su acento social

Voz 2 02:24 ofrecer soluciones a los problemas reales que sufren la familia que agrieta el conjunto de nuestra democracia por esa fisura por eso hueco secuela los populismo por tanto es fundamental cerrarlo

Voz 0027 02:37 la partía del dependencia sube un cincuenta y nueve por ciento y un diez la de becas se vuelve a dotar de recursos la Ley de Memoria Histórica que Rajoy dejó a cero se destinan doscientos veinte millones de euros a luchar contra la violencia machista tal y como acordaron los partidos en el pacto de Estado contra ese tipo de violencia a Cataluña recibirán sesenta y seis por ciento más que en dos mil dieciocho se acerca a lo comprometido en el Estatut PP y Ciudadanos ya han dicho que presentarán enmiendas a la totalidad Dolors Montserrat es la portavoz parlamentaria del PP este supuesto es la factura

Voz 3 03:06 que paga Pedro Sánchez con sus socios de gobierno que no son más que los independentistas los comunistas y los batasunos

este es el nivel de la discusión pública

Voz 1727 03:19 los presupuestos destinan casi cuatrocientos millones de euros a Extremadura la mayoría para mejorar el tren falta hace porque esta noche ha sufrido otro incidente en la línea que une la comunidad con Madrid según el país Adif investiga si se trata de un sabotaje

Voz 0027 03:34 a la altura de Torrijos en la provincia de Toledo un tren que había salido de Zafra Badajoz con treinta y tres pasajeros ha sufrido un pequeño descarrilamiento que no deja heridos eso sí provocó un retraso de tres horas

Voz 1727 03:45 el Brexit se enfrenta esta noche a su prueba de fue

Voz 5 03:48 digo hoy lo votan los Comunes que siguen el no

Voz 1727 03:51 la primera ministra les ha pedido

Voz 5 03:53 estío sacarlo a la desesperada que vuelvan a leerse de acuerdo un acuerdo que no es perfecto

Voz 4 04:00 dice EMI pero que es un compromiso

Voz 1727 04:03 en Francia Macron trata de desactivar la protesta de los chalecos amarillos con lo que llama el diálogo nacional

Voz 0027 04:10 hoy inicia los encuentros con alcaldes de Normandía Macron pide a los franceses que se pronuncien sobre qué impuestos bajar qué servicios públicos propone suprimir si quieren un Estado más descentralizado o cómo financiar la lucha contra el cambio climático

Voz 1727 04:22 si Polonia ha salido esta noche masivamente a la calle para rechazar el asesinato del alcalde de heredar los que no ha podido sobrevivir a las puñaladas que le asestó un desconocido durante un concierto benéfico

Voz 5 04:39 así con música han despedido a este político liberal del partido opositor aquí un joven atacó dijo que por venganza personal

Voz 3 04:50 y y

Voz 7 04:56 y en los deportes tenemos tenía

Voz 1727 04:57 es en directo con una nueva jornada del Abierto de Australia Sampe buenos días

Voz 10 06:14 a las segundas este eso es delito

Voz 0456 06:57 hola Pepa buenos días porque después de entrevistar a la menor

Voz 1727 06:59 tras Montero recibimos en Radio Sevilla a Dilma Rousseff

de ahí que les dé los buenos días a todos y a todas con esta música brasileña que triunfa en las listas de lo más escuchado en aquel país al menos por los jóvenes Tatum se llama la canción a partir de las nueve y media una hora antes en Canarias Dilma Rousseff en la SER

Voz 10 07:24 es

a partir de las diez Toni Garrido con Nacho Carretero hoy con Gonzalo van a recorrer los pueblos despoblados de España

Voz 3 07:32 muchos de los que se venden en agencias inmobiliarias

las vamos a celebrar también dieciocho años de Wikipedia y antes de despedir el programa llamamos a Juan Antonio Bayona a Rodrigo Cortés a Jaume Balagueró ya Desirée de Fez para rendir nuestro personal homenaje o sumarnos a él al Chicho el Añez Serrador premio Goya de Honor este año en la edición que se va a celebrar en Sevilla

Voz 10 07:58 todo pasa el Sevilla Danilo todo pasa el Sevilla

nosotros estamos ya en Sevilla para no perder detalle del discurso de investidura que pronuncia esta mañana Moreno Bonilla y queremos saber qué esperan ustedes el nuevo presidente de la Junta

en este momento histórico en Andalucía y en España que gestos que declaración que palabras esperan de él

Voz 5 08:28 en en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y nueve

Voz 0456 08:31 en mandar un whatsapp con un audio que queremos escucharles al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:36 sí sí tienen dudas preguntas reflexiones sobre los presupuestos hoy que a las nueve tendemos a la ministra de Hacienda nos las pueden hacer llegar les escuchamos en antena y además pregunta para Didagnes cuántas horas salas dormido hoy pues seguro

Voz 0456 08:51 qué más que Aimar seis presidente trata el sello entre ambas partes

yo el Sevilla siempre duermo bien

arte pues nosotros los estamos al borde del infarto lo hemos a contar esta mañana dormir menos de seis horas al día o no hacerlo del tirón despertarlos a ratos aumenta el riesgo cardiovascular así que queremos saber cuántas duermen han al día ustedes cuántas horas Si lo hacen del tirón y cuando las duermen

Voz 1727 09:22 pero yo no me he enterado seis horas al día como mínimo

Voz 0456 09:25 eso es

Voz 5 09:26 la de las uf este equipo fatal fatal

Voz 1727 09:28 a las seis y diez en las cinco y diez en Canarias

que empieza hoy por hoy con Ana Button Jordi Fábrega en la producción con Roberto

Voz 0027 10:38 a medio día a las doce y media eh comienza el debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de Andalucía el candidato va a pronunciar hoy su discurso mañana será la votación que ya tiene ganada antes incluso de que empiece el debate y hoy además va a tener lugar la concentración que han convocado los con Dios feministas frente al Parlamento autonómico para advertir al futuro Gobierno andaluz apoyado por Vox de que los avances en igualdad no son reversibles el PSOE y Adelante Andalucía se suman a esa protesta los socialistas incluso han fletado autobuses Elena Carazo Radio Sevilla buenas

Voz 1727 11:07 las buenos días Aimar Juan Manuel Moreno Bonilla

Voz 0534 11:09 anunciará un discurso realista e ilusionante que ofrecerá diálogo y apelará a la responsabilidad de los demás grupos como anunciaba desde el Partido Popular Loles León

Voz 14 11:18 vez es su secretaria general de un cambio moderado y tranquilo un cambio que tengan un objetivo claro que es mejorar la vida de los andaluces y poner a los andaluces por encima de cualquier ideología política dedicarnos en cuerpo y alma Andalucía mientras pronuncie su discurso

Voz 0534 11:34 la puerta del Parlamento concentración convocada por colectivos feministas y la plataforma somos migrantes que cuenta con el apoyo del PSOE andaluz para defender los derechos de las mujeres contra lo que llaman el trío de la derechona Ángeles Ferris secretaria de Formación y nuevos afiliados del partido socialista insiste en que el acto no es un escrache tal y como les acusaban este fin de semana desde el Partido Popular

Voz 15 11:55 escrache tenderle la alfombra roja a la extrema derecha y abrirle las puerta a la puerta grande de las instituciones

Voz 0534 12:02 eso es un escrache sobre la composición del nuevo Gobierno andaluz el Partido Popular asumirá las áreas de Presidencia Hacienda Sanidad y también la de Familia aunque todavía no tienen decidido si familia tendrá Consejería propia como quieren desde Vox ciudadano gestionará igualdad políticas sociales y conciliación junto con cuatro áreas más regeneración democrática educación Universidad Turismo y Deporte Justicia y Administración Local desarrollo económico autónomo y empresas

Voz 0027 12:26 Elena gracias buenos días hacia Aimar con Andalucía abriendo ciclo político a nivel nacional el debate político sigue girando en torno a los presupuestos que el Gobierno ha llevado ya al Congreso son las cuentas que pasarán su primer examen real en la segunda semana de febrero con la votación de las enmiendas a la totalidad Javier Alonso buenos días buenos días hermanos al detalle de esos presupuestos

Voz 0858 12:44 el proyecto del Gobierno recoge el mayor crecimiento del gasto desde dos mil diez hasta un total de trescientos cuarenta y cinco mil millones de euros de los que cuatro de cada diez irán a pagar las pensiones María Jesús Montero ministra de Hacienda

Voz 2 12:56 un presupuesto que abogan por la justicia social llevan la recuperación económica a los colectivo más castigado durante la crisis frente a quienes se han olvidado de ello con su recetario de austeridad

Voz 0858 13:09 una de las partidas que más crece es la de dependencia un cincuenta y nueve por ciento También habrá un diez por ciento más de recursos para becas y se va a dotar el pacto de Estado contra la violencia de género con doscientos veinte millones de euros vuelve a contar con partida presupuestaria la ley de Memoria Histórica con quince millones de euros Isère refuerzan tanto a las políticas de vivienda con un incremento del cuarenta y uno por ciento como las de investigación y desarrollo o la de lucha contra el cambio climático las inversiones en infraestructuras crecen más de un dieciocho por ciento diez mil millones

Voz 0456 13:37 la mayor partida desde el año dos mil

Voz 0858 13:39 Díez casi la mitad se va a dedicar a ferrocarril por comunidades Cataluña es la más beneficiada iba a recibir dos mil doscientos cincuenta y dos millones en inversiones un sesenta y seis por ciento más ir roza lo que marca el Estatut PP y Ciudadanos dicen que es la factura que el independentismo pasa a Sánchez por su apoyo en la moción de censura Dolors Montserrat y José Manuel Villegas ya anuncian enmienda a la totalidad

Voz 3 14:02 son los presupuestos que nacieron pactados en una cárcel y que van a morir en unas urnas

Voz 16 14:08 estos presupuestos dique Sánchez siga atrincherado La Moncloa Cesc bueno seguramente para los separatistas como ellos dicen pero es malo para España

Voz 0027 14:16 ya pero es que siguen mandando mensajes

Voz 0858 14:18 ahora directorio sobre estas cuentas no cierran incluso la puerta a tumbar las en la primera votación Gabriel Rufián de Esquerra

Voz 0027 14:25 si mañana Esquerra de Colgate hubiera

Voz 5 14:27 votar estos presupuestos votaría que no

Voz 0858 14:29 tanto Unidos Podemos al PNV que también forman esa mayoría de la moción de censura le han dicho Sánchez que no de su apoyo por sentado

Voz 0027 14:35 gracias Javier todas las previsiones económicas incluidas en las que están basadas estos Presupuestos van a quedar condicionadas muy probablemente a lo que suceda en las próximas semanas en torno al Brexit hoy por la noche se va a celebrar en el Parlamento británico una votación crucial la Cámara decide si acepta o no el acuerdo de salida que el Gobierno de Theresa May pacto con los negociadores de Bruselas y todo apunta a que ese acuerdo va a morir

Voz 0858 14:56 hoy

Voz 0027 14:57 en cuestión de horas corresponsal en Londres sueña arcén

Voz 0273 15:00 la votación final del acuerdo está prevista entre las siete y media y las nueve y media de la noche hora de Londres Theresa May se prepara para afrontar una masiva derrota que esquivó en diciembre aplazando la votación nada ha cambiado desde entonces la primera ministra no ha podido arrancar a la Unión Europea los cambios legales sobre la salvaguarda en Irlanda del Norte que exigen los rebeldes conservadores en torno al centenar de ellos pueden votar hoy contra ese pacto ayer May les pidió que vuelvan a pensárselo si en lugar de salir sin un acuerdo esta Tamara bloquea el Brexit eso sería una subversión de nuestra democracia Le pido a todos los miembros de la Cámara sea la que fuere la conclusión a la que han llegado previamente las próximas veinticuatro horas del un segundo vistazo a este acuerdo negó categóricamente ayer que estuviera dispuesta a solicitar la ampliación del artículo cincuenta pero a tenor de lo que ocurra esta noche podría verse forzada a hacerlo todo el proceso puede desembocar en un auténtico caos

Voz 0027 16:02 aquí desde Italia Salvini el xenófobos Albini celebra que el Gobierno de España haya bloqueado en el puerto de Barcelona al barco Open Arms y que no lo haya autorizado volverá al Mediterráneo para continuar con sus rescates Roma Joan Solés

Voz 1772 16:14 ministro del Interior italiano alardeado de haber conseguido por primera vez en una década que el número de desembarcos de inmigrantes en Italia sea menor que el de expulsiones y ha reiterado que las fronteras y los puertos de su país siguen cerrados

Voz 17 16:28 a la inmigración sólo el estallaron a extender no sólo al Gobierno mantiene el bloqueo sino que exceden vemos a los demás gobiernos europeos ha añadido esta firme decisión que a continuación

Voz 1275 16:39 congratulado esté ese autoridad española

Voz 17 16:42 que las mismas autoridades españolas hayan retenido en el puerto de Barcelona la nave Open Arms y evidentemente es evidente que italianos equivoca si otros siguen el ejemplo

Voz 0027 16:55 hoy por hoy aquí en España pues publica hoy novedades sobre el espionaje que el BBVA supuestamente el cargo en dos mil cinco al por entonces comisario de la Policía Villarejo para frustrar el intento de Sacyr por hacerse con el control del banco hoy leemos la transcripción de una nueva conversación en la que Villarejo reconoce que el BBVA le daba todos los meses un recibí Ana corbata Un buenos días buenos días si esa conversación

Voz 0127 17:19 desde es del quince de mayo habían pasado cuatro meses desde que sí

Voz 0027 17:22 Nuestro la operación de Luis del Rivero para hacer

Voz 0127 17:25 se con la presidencia del BBVA Villarejo conversa con su socio el también comisario Enrique García Castaño alias el Gordo Villarejo le dice a García Castaño que el BBVA el estaba pagando todo el dinero que habían acordado dice literalmente habíamos quedado en que la pasta que quedaba pendiente me la iban a pagar poquito a poco me la están pagando la verdad es que me lo están pagando poquito a poco todos los meses me da un recibí

Voz 0027 17:48 el presidente del BBVA Carlos Torres confirma que el banco contrató a Villarejo pero descarta que le pagara por llevar a cabo tareas de espionaje en una carta que ha enviado a los trabajadores del banco Torres asegura que está escandalizado con las noticias que se están publicando IE asegura que se amplía también la investigación tanto los empleados del BBVA como el resto de bancos están preocupados por el coste reputacional que este episodio está teniendo ya para el sector Eva abeja

Voz 0605 18:12 un golpe más contra un sector que no consigue limpiar su imagen fuentes de BBVA de la banca lamentan tener que lidiar con asuntos tan escabrosos ese sienten desmoralizados también los empleados del banco piden que los poderes públicos actúen y que se las distinga de las cúpulas de las entidades José Manuel Ocaña es el secretario general de UGT en el BBVA

Voz 18 18:34 valoramos que se tomen todas las medidas para desactivar cualquier repercusión que en un tema que no tiene relación con la actividad profesional que estamos desarrollando las plantillas y es ajeno al negocio bancario

Voz 0605 18:51 valora positivamente la carta de Torres Vila trasladando tranquilidad a los empleados pero desde el sindicato recuerdan que son los trabajadores los que dan la cara ante los clientes

Voz 0027 19:01 mientras tanto en las últimas horas el Tribunal de Cuentas ha negado que Vox les entregara en dos mil catorce la lista de donantes iraníes que financiaron prácticamente toda su campaña de las europeas ochocientos mil euros a cúpula de Vox aseguró ayer que si le había entregado al tribunal fiscalizador esa relación de donantes

Voz 0866 19:17 pero dice el Tribunal de Cuentas que es falso Javier Carrera el presidente de Vox decía sentirse tranquilo aseguraba que todo es legal y si bien reconocía los pagos dejaba en manos del Tribunal de Cuentas cualquier aclaración sobre posibles irregularidades

Voz 19 19:29 los tendrá que aclarar el tribunal que tiene todas nuestras cuentas pero nosotros en todo caso no tenemos fondos iraníes como ha dicho hemos recibido donaciones de personas que pueden ser extranjeras

Voz 0866 19:41 Abascal remarcaba hasta en dos ocasiones que todas sus cuentas están en ese órgano de control pero según la información de El País en el tribunal no consta de entrada alguna de la formación Vox en el año dos mil catorce cuando se produjeron las donaciones información que contradice las palabras de Abascal y las de su secretario general Ortega Smith el domingo afirmaba que los pagos ya habían sido declarados legales ayer Abascal insistía en que su partido se financia con aportaciones de afiliados donaciones ajustadas a la ley y se comparaba con Donald Trump asegurando que se siente identificado con los ataques que el presidente americano recibe

Voz 0027 20:14 medio por cierto en escuchen lo que decía Abascal sobre Podemos cuando Vox ya había recibido ochocientos mil euros de los exiliados iraníes

Voz 20 20:24 lo es pasión por lo público lo que hay detrás de Podemos ni siquiera es únicamente odio a la identidad católica de los españoles es obediencia a sus amos de Irak no queremos una España en la que los hombres tengan que arrodillarse obligatoriamente pues el partido que vencía eh

Voz 0027 20:38 esto acababa de ingresar ochocientos mil euros en donaciones de Irán para la zona Uteca también es las palabras de ayer en el juicio por los contratos de AENA con la Gürtel Francisco Álvarez Cascos ex vicepresidente del Gobierno ministro de Fomento con el Gobierno de Aznar el hombre que bajo cuyo mandato la Gürtel empezó a recibir contratos públicos de Fomento respondía así hoy con esta arrogancia ayer ante el tribunal

Voz 21 21:02 no puede explicarse que AENA no hubiera contratado prácticamente nunca con las empresas del señor Correa hasta que usted llegó al Ministerio Ike una vez pues llegó obtuviera contratos en cuatro años por más de dos millones de euros pulso Plutón pupa viendo tocaban la visión unos meses

Voz 0027 21:25 seis y veintiuno de la mañana cinco y veintiuno en Canarias

Voz 9 21:29 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 21:33 los equipos de rescate empezaron ya anoche a extraer tierra por su succión en el pozo en el que se busca el niño de Málaga Julen que lleva día y medio ya dentro de ese agujero última hora del rescate Ana Vázquez hola de nuevo

Voz 0534 21:45 hola de nuevo un con a contrarreloj y con mucha lentitud como están recomendando los expertos llevan desarrollando estas tareas de rescate barajándose tres alternativas entubar el pozo seguir extrayendo ese tapón de arena bajo el que se puede encontrar el pequeño abrir una nueva galería paralela o desmontar una ladera a cielo abierto hasta llegar al niño la situación es bastante insólita está fabricando se maquinaria sólo sólo para este caso

Voz 0027 22:08 en mitad de esta angustia colectiva Ana Tere en en las últimas horas se ha conocido que el drama de esta familia es aún mayor si cabe porque hace año y medio ya perdieron a un hijo un niño de tres años que murió repentinamente cuando estaba paseando por la playa

Voz 0534 22:21 estos jóvenes padres José Vicky y perdieron a un hijo en dos mil diecisiete tenía tres años sufrió un infarto consternación es especialmente entre sus vecinos del barrio malagueño de El Palo

Voz 22 22:33 decidió hace un año

Voz 0534 22:36 al no

Voz 15 22:38 los encuentros las que había Tour hay lados porque no se sabe que no dan con él la familiar

Voz 4 22:44 Julen que no quiere hacer declaraciones eh pide respeto Ana Pérez grafias hasta ahora de nuevo

Voz 0027 25:11 seis y veinticinco de la mañana cinco y veinticinco en Canarias y nos escuche a esta hora es muy probable que el interés esto que vamos a contar y que además que el inquiete no sólo al Inter un estudio liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares así que poca broma concluye que dormir menos de seis horas al día aumenta el riesgo cardiovascular implica un mayor riesgo de sufrir una enfermedad del corazón Rafa Muñoz buenos días buenos días y al escolta

Voz 1772 25:35 por su despertador esta mañana han dormido menos de seis horas sepan que tienen un treinta por ciento de posibilidades de acumular placas en las arterias lo que en el futuro se puede traducir en un infarto o en Munich es decir que la falta de sueño supone un factor más de Riesgo Cardiovascular al igual que lo son ya la obesidad el tabaquismo o la falta de ejercicio es la principal conclusión de una investigación española en la que han participado cuatro mil personas importan las horas dormidas pero también la calidad del sueño o los que duerman a pierna suelta porque el estudio apunta a que aquellos Hormigones que superan las ocho horas diarias de sueño también presentan más posibilidades de sufrir enfermedades relacionadas con el Corán

Voz 0027 26:19 el corazón bien Sampe siete momento pero

Voz 0456 26:21 hombre empieza a asustar dale dale Garbiñe Muguruza está ya en la siguiente ronda del Abierto de Australia

Voz 1161 26:30 ha sido la primera victoria de una turista española en esta jornada que todavía está en juego y que no estaba yendo bien para los nuestros e impuesto en dos sets seis dos seis tres a la China soy Train antes habían caído si Albert Ramos en cuatro sets por con el húngaro falso Beach Jaume Munar en tres con el italiano Fognini por abandono del Espanyol cuando perdía tres uno en el tercero después de haber caído en los otros dos por un doble siete seis quedan por terminar todavía cinco partidos con españoles tres en el cuadro masculino Pablo Carreño con italiano Bani empate de momento a dos disputándose el quinto Pablo Andújar con el canadiense Denis Sapporo en el que pierde el Espanyol dos cero y Marcel Granollers contra el rumano Marius todavía por comenzar dos más en el cuadro femenino doble enfrentamiento hispano francés Carla Suárez todavía está en el primer set hilar Arruabarrena se enfrenta Alice Cornet que empieza en unos minutos en cuanto al fútbol Real Sociedad tres Espanyol dos completaba anoche la primera vuelta en la Primera División la Real llega al ecuador de la competición en la octava plaza a tres puntos de Europa los catalanes décimos con un punto menos tenemos hoy ya los primeros partidos de vuelta de los octavos de la Copa del Rey a las siete y media Valladolid Getafe muy abierta por la victoria madrileña por uno cero en la ida desde las nueve y media Valencia Sporting consta arriba para los de Marcelino que perdió dos uno en Gijón el técnico Se puede estar jugando su futuro en esta eliminatoria lo sabe

Voz 31 27:37 eh yo sabía de de esta reunión antes de de ese partido y la verdad no estoy preocupado por lo que suceda allí si el club el propietario el dueño decide prescindir del cuerpo técnico el cual encabezó yo tengo que respetarlo los resultados son peores de lo que esperábamos

Voz 1161 27:53 una ronda en la que puede ser otra vez protagonista del bar que no está gustando de momento varios equipos en esta temporada en ellos entre ellos el Real Madrid que parece no entrará en la junta de la federación como protesta algo que no entiende el presidente de la Liga Javier Tebas

Voz 0906 28:05 bueno se queja no de una forma tan directa como presidente el Real Madrid nos Hall presidente de la Federación Española de Fútbol no no creo que sea lo correcto correcto pero el presidente al Real Madrid no hace esa queja actual se camine tan rápida no que no proceden no desde luego una Folman calientes porque un partido y esto es que siendo presidente de la Federación Mater que te el móvil para después de otros partidos pendiente atender a otros presidentes que se quieran quejar

Voz 1161 28:25 sin embargo para el ex colegiado Díaz Vega la inclusión del bar les está pareciendo muy acertada anoche en El Larguero

Voz 32 28:30 sería un notable arrojando el sobresaliente es porque hay muy pocas incidencias es más el ruido el altavoz que se ha generado con pequeñas incidencias que la cantidad de aciertos que ha tenido

Voz 1161 28:43 por lo demás en balón mano España se imponía ayer a Japón veintiséis veintidós en la tercera jornada del Mundial lleva tres victorias en sendos partidos hoy descansan y mañana se medirán a Macedonia en la cuarta desde las ocho y media en el Larguero las impresiones de Rodrigo Corrales

Voz 33 28:56 yo creo que hemos tenido buenas opciones simplemente su portero extraordinario creo que quizás es tener un poco más de eficacia pero eso vendrá como el campeonato estoy seguro nuestra mejor versión por venir también estoy seguro con lo cual espero y deseo que contra Macedonia y Croacia pues vemos mejor y los permita llevarnos también los dos puntos

Voz 1161 29:12 en el Dakar Oriol Mena sigue siendo el mejor español en Moto2 décimo tercero a casi hora y cuarto del líder en coches Nani Roma es tercero a treinta y ocho minutos de Al Attiyah hoy se disputa la octava etapa entre San Juan de Marconi Pisco quinientos setenta y cinco kilómetros trescientos sesenta cronometrados en baloncesto jornada europea las tres del Top dieciséis La tres del Top dieciséis en la Eurocup desde las seis de la tarde Andorra desde las nueve Unicaja Limoges también la undécima de la Champions FIBA desde las ocho Apoel Jerusalen Fuenlabrada a las ocho y media Tenerife Venecia y en la NBA no han jugado ni Ricky Rubio ni Calderón en la victoria de Utah sobre Detroit ha ganado Willy Hernangómez a Pau Gasol en el San Antonio Charlotte y también ha perdido Marc Gasol con Menfis en Houston está en juego de momento el Clippers ni Orleans sin españoles Victoria de los Nets instada por terminar el Sacramento Portland

Voz 4 30:03 son las seis y media a las cinco y media en Canarias no El ciclo socialista en Andalucía se cierra

Voz 1727 30:15 la hoy con el debate de investidura que convertirá mañana en presidente al popular Juan Manuel Moreno Bonilla el pleno del Parlamento autonómico escuchará el discurso de que se del que será el primer presidente del PP de los andaluces en democracia así es la política Moreno Bonilla no apoyó a Pablo Casado este verano durante el congreso popular apoyó a Sáenz Santamaría y sin embargo

Voz 0534 30:38 algo este fin de semana acudirá ya

Voz 1727 30:40 como el presidente de la región más poblada de España a la convención que celebra el Partido Popular Aimar un cónclave

Voz 0027 30:49 que también irán los expresidentes de del Gobierno y el PP Rajoy y Aznar aunque ni siquiera se van a cruzar acudieran en días diferentes Adrián Prado buenos días

Voz 5 30:58 tal buenos días no no habrá foto tres Pablo Casado no va a conseguir esa imagen de unidad del partido que tanto ansía ya que los ex presidentes Rajoy Aznar con acudir por separado la Convención Nacional lo previstos que Rajoy lo haga el viernes el día de la inauguración y Aznar el sábado en la dirección del PP remarcan que lo importante es contar con su presencia independientemente de si coinciden uno Marta González

Voz 34 31:17 el vicesecretario de Comunicación para nosotros evidentemente son muy especiales por la parte sentimental que tiene que estén los dos presentes porque además estamos orgullosos de nuestra trayectoria de nuestra historia no renunciamos eh a defenderla y además a mostrarla por tanto pues para nosotros evidentemente que estén los dos era una cuestión muy importante

Voz 5 31:40 con esta convención el PP busca un rearme ideológico el lema es España en libertad y de sus conclusiones saldrán un documento base a partir del cual se va a elaborar el programa electoral para las elecciones de mayo además estrena nueva imagen de marca sobre la palabra populares hucha RAN con forma de corazón y con los colores de la bandera española

Voz 0027 31:56 para visiones internas la de Podemos en la Comunidad de Madrid a cuatro meses de las autonómicas la dirección del partido liderada por Ramón Espinar ha dado por hecho ya un acuerdo en las listas con Izquierda Unida para que la número dos de la candidatura sea Sol Sánchez de Izquierda Unida pero el número uno el candidato Íñigo Errejón dice que ese acuerdo no existe si se confirmara que Espinar ha llegado a un pacto así la mano derecha de Errejón Clara Serra quedaría relegada a puestos más bajos en lugar de concurrir como segunda de lista cómo se circula a esta hora DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 35 32:30 estos días Ademar hasta ahora en madre circulación lenta de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz la A4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles Il A42 eh en casa vuelos Ipar la tráfico intenso además en la ronda de circunvalación M cuarenta en Vallecas Vicálvaro hacia helados en Villaverde dirección a cuatro precaución por bancos de niebla en Lugo en la ocho en Mondoñedo en Valladolid en la A6 en varios tramos entre Ataquines y rueda a su paso por Mota del Marqués ir desde Vega de Val de tronco IPE en a veinte también en la A62 entre Siete Iglesias de trabajos y Villares de la Reina además en Asturias en la A66 en Robledo ya a la altura de esa Hardy en en el resto de la red vial nacional se circula sin problemas aún así desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no bajen la guardia y sean prudentes Alborán

Voz 9 33:22 en Hoy por hoy

Voz 1727 33:26 el son las seis y treinta y cuatro minutos de la mañana a las cinco y treinta y cuatro en Canarias y comenzamos en Málaga un día más con la última hora en Totalán donde ya son más de cuarenta horas intentando encontrar a Julen el niño de dos años que se cayó al pozo Ana Tere Vázquez vuelvo contigo cómo van las tareas de rescate pues de momento sin rastro del pequeño tercer día de trabajo del dispositivo de rescate de la Guardia Civil ha vuelto

Voz 36 34:01 anoche a reconstruir todo lo ocurrido cómo se produjo exactamente su desaparición con la colaboración de sus padres te José y Vicky el pozo sigue taponado a setenta metros de profundidad Se da por hecho que el niño está por debajo de ese derrumbe de tierra que se está subvencionando mientras se baraja otras alternativas la ayuda como la apertura de una galería para adelante

Voz 1727 34:22 seguiremos a lo largo de la mañana atentos a lo que pueda pasar en Málaga pero ahora vamos a Canarias con las novedades del caso de Romina celeste la joven de veinticinco años que desapareció en Nochevieja el Lanzarote Agustín Padrón buenos días

Voz 0027 34:35 hola a la Guardia Civil Agustín

Voz 1727 34:37 cree halladas zonas señaladas por su marido que asegura que se la encontró muerta esa noche y que se deshizo del cuerpo

Voz 37 34:44 sí es la segunda versión del marido al llegar a su casa dice uno el uno de enero se encontró muerta Romina por una sobredosis y tiró el cuerpo al mar su primera versión es que había salido de la vivienda para evitar una discusión y que cuando llegó ya no estaba la joven la Guardia Civil continúa rastreando la isla ahora buscando el cuerpo y un equipo especializado analizará la vivienda por si hubiese algún indicio de homicidio el hombre de esta despedida está previsto que pase a disposición judicial mañana permanece detenido en dependencias de la Guardia Civil

Voz 1727 35:16 es contamos ahora una historia una más del drama de la vivienda de los alquileres en Valencia una mujer de sesenta y seis años y su hijo de treinta y tres con una discapacidad viven en un trastero en un trastero de cinco metros cuadrados porque no pueden pagarse otra cosa no pueden pagarse un piso la tales bon día bon día Pepa es una historia que ha destapado el diario Levante

Voz 0202 35:39 Mercantil Valencia Rosario y su hijo viven

Voz 1727 35:41 desde hace dos meses en un trastero pero ayer

Voz 0202 35:44 tres aparecer en el periódico la dueña les dio un ultimátum para que se marcharan esta noche la han pasado en un hotel que han pagado la coordinadora de estibadores del puerto y una empresa de frutas que también apagaran el alojamiento dos semanas otro hotel Se ha ofrecido a alojar les otros quince días gratis y mientras el Ayuntamiento está buscándole una solución no se descarta facilitarles una vivienda pública

Voz 10 36:09 en Barcelona

Voz 1727 36:10 el juez ha dado la razón a una guardería que se negó a matricular a un niño sin vacunar Joan Bofill bon día hola Pepa los padres de ese niño apelaban

Voz 5 36:20 Joan a la libertad ideológica pero él no

Voz 1727 36:22 el juez dice que lo que prevalece es el derecho a la salud de los otros niños

Voz 5 36:26 si el Ayuntamiento de San Pol de Mar en el Maresme impidió hasta

Voz 0456 36:29 la familia matricular a su hijo en la guardería municipal del pueblo con este argumento que no lo habían vacunado y Éstos denunciaron al Ayuntamiento con el argumento que no permitían su libertad ideológica el juez no la acepta dice que la decisión de los padres de no vacunar a sus hijos una opción minoritaria que interfieren el derecho a la salud del resto de niños y de sus familias que no se coarta la libertad de biológica de los padres sino que lo que lo que se tiene en cuenta

Voz 32 36:51 no es una situación merenderos yo Active y médica que

Voz 0456 36:54 una situación objetiva y médica dice el abogado de la guardería Didac hoy que es no sólo la protección de la salud del propio menor sino los efectos que puede tener para el resto el juez recuerda la Familia además que no se coarta su libertad ideológica porque no les está obligando en ningún caso a vacunadas

Voz 1727 37:09 su hijo íbamos ahora a dos universidades sala de Cantabria Fermín Millar buenos días

Voz 5 37:14 qué tal Pepa buenos días ya la de Valladolid Eva Marín

Voz 1727 37:17 qué tal hola buenos días empezamos contigo Fermín el rector de la Universidad de Cantabria asegura que lo han amenazado con difundir conversaciones esto esta esto está de moda en España conversaciones que harían daño al prestigio de la universidad y acusan a la institución de haber amañado la concesión de plazas

Voz 5 37:36 sí Ángel Pazos que se llama el rector ha recibido en su casa una carta anónima en la que le exigen que investigue la presunta falsificación de firmas en un proceso de contratación que beneficio a una persona cercana al candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander si no llega hasta el final de la investigación dice el anónimo se producirán filtraciones que presuntamente podrían pero indicar a personas relevantes dentro de la universidad filtraciones como las que se han hecho hasta ahora en OK diario la última ayer unos audios en los que el rector estaría reconociendo el amaño en la concesión de plazas universitarias grabaciones cortado así manipulada según Pazos son grabaciones en las que precisa ante lo que yo es el malestar por las presiones que a veces puede suceder en ciertas dotaciones de plazas y mi decisión de no tolerar lo de ir con ellos incluso hay una que dice de meterle mano como se produzca la policía y el juzgado investigan ya este presunto chantaje del que está siendo víctima el rector

Voz 1727 38:34 la Universidad de Valladolid Eva han hackeado más de mil expedientes de estudiantes Erasmus es que sea

Voz 38 38:40 ha hackeado concretamente el Servicio de Relaciones Internacionales por lo que se ven afectados sobretodo alumnos tanto españoles como extranjeros pero también profesores según explicaba en la SER la Secretaria General de la universidad vallisoletana Elena casta

Voz 39 38:52 son datos que tampoco vamos a decir que sean datos muy sensibles a que estamos hablando de nombres apellidos DNI no hemos detectado que ya contraseñas pero puede haber alguna cuenta bancaria puede ver algún dato sensible por eso también es hemos puesto en contacto con las personas afecta

Voz 40 39:06 a ver si les vamos a dar unas recomendaciones Nos hemos puesto por supuesto

Voz 5 39:12 los hechos ocurrieron la madrugada del diez

Voz 1727 39:14 al once de enero esa presentado ya la correspondiente denuncia gracias compañeros y terminamos hoy la Mesa de España en Pamplona con la historia de la única familia que sigue resistiendo en un edificio en su edificio a pesar de las obras de un gran Zara que Inditex va a instalar allí Fernando Nieto cuéntanos buenos días

Voz 4 39:36 atención Pamplona Fernando Nieto pues parece que no es posible ir a Pamplona para contar

Voz 1727 39:43 les esa historia son las siete menos veinte

Voz 4 39:46 de las seis menos veinte en Canarias

Voz 10 39:51 no eh

Voz 1727 40:02 la crisis diplomática entre Canadá y China se agrava por momentos semanas después de que la heredera de Juana fuera detenida en Vancouver un tribunal chino ha condenado a muerte a un canadiense por tráfico de drogas en primer ministro de Canadá Justin Turó asegura que la sentencia es arbitraria y daba a Robert

Voz 0137 40:23 soy Shell en verde treinta y seis años el acusaba de haber intentado transportar transportar droga de China Australia en dos mil catorce ya había sido condenado por ello el año pasado pero no a muerte sino a quince años de cárcel por posesión de drogas la mala suerte que ha tenido Lloyd es la de ser canadiense y la de haber recurrido esa sentencia a la vez que se producía la detención de la heredera de Huawei en Canadá en la vista de apelación de Lloyd que fue

Voz 0534 40:44 Justo después de la detención de menguan tú en Canadá

Voz 0137 40:46 los magistrados ordenaron que se reconsiderar la sentencia por ver la poco severa en el nuevo juicio celebrado este lunes los jueces lo condenan por tráfico de drogas sino por posesión y han decidido condenar la muerte

Voz 5 40:57 siempre ha dicho llenazo frente a Berdych pero es muy preocupante para nosotros

Voz 0137 41:08 como gobierno y debería serlo para el resto de países del mundo que China haya decidido empezar a aplicar la pena de muerte de forma arbitraria como en este caso ha dicho el primer ministro canadiense Justin crudo al conocer la noticia el condenado que se declara inocente tiene ahora diez días para apelar la sentencia

Voz 10 41:22 no

Voz 1727 41:30 Fernando Pessoa uno de los escritores portugueses más importantes de la historia ha sido censurado en un libro de texto para estudiantes de diecisiete años varios versos de su poema Oda triunfal han sido eliminados del manual porque según la editorial son groseros Javier Corbacho

Voz 42 41:48 los automóviles apiñados de juerguistas de putas reza un verso deuda triunfal de Fernando Pessoa el poema sigue las hija hace ocho años masturbaba hombres en los bancos de la escalera y estos son los tres versos que la editorial Porto editora ha decidido sacar de su manual escolar y los ha cambiado por puntos suspensivos pero niegan que se trate de un acto de censura porque los polémicos versos sí aparecen en el manual de los profesores con el objetivo de que sean ellos los docentes los que decidan cómo abordar este poema con sus alumnos la editorial se justifica en un comunicado asegurando que existe una preocupación didáctico pedagógica

Voz 5 42:30 peso es uno de los grandes exponentes de la literatura portuguesa Ana Moura le dedica por ejemplo este faro Laura de este poeta forma parte de los contenidos esenciales marcados por el Ministerio de Educación del país el poema Oda triunfal incluye doscientos cuarenta versos fue publicado en mil novecientos quince está dedicado a las máquinas a la velocidad a las fábricas inspirado en la obra de otro poeta la del italiano Marinetti representante de la corriente vanguardista del futurismo

Voz 1727 43:21 aún nos queda una historia más Anzo ni es cada mucho el polémico asesor de prensa de Donald Trump a participar en el Gran Hermano celebrity de la CBS escaramuzas y que fue jefe de comunicación de la Casa Blanca durante sólo diez días has pide aguantar un poquito más en la casa de Gran Hermano Pascual Donate

Voz 5 43:44 cantantes actores un medallista olímpico una profesional de lucha libre y la gran sorpresa el hombre que sólo duró diez días sino a esto aunque él en las entrevistas suele presumir de once días al frente del gabinete de

Voz 0534 44:00 en San más importante del mundo la Casa Blanca de donde salió por llamar esquizofrénico paranoide al número dos de Trump o decir que él no se asimismo como hacía van

Voz 4 44:09 estrategia del presidente

Voz 1684 44:13 conocido también como de Mons el borrón promete dar juego en la segunda edición de Gran Hermano celebrity que el año pasado dio licencias millonarias a la CBS con momentos estelares como cuando una concursante confundió la muerte de David Bowie con la de un compañero

Voz 0534 44:36 son ya las siete menos cuarto las seis menos cuarto en Canarias

Voz 1100 44:42 el

Voz 5 44:45 cierto

Voz 1100 44:47 en Hoy por hoy

Voz 45 44:54 la el de consumo

Voz 1727 44:59 llevamos días sin vernos pero José María Izquierdo yo tenemos el mismo catarro exactamente esta mañana José Mari dice por sus ídolos les conoceréis

Voz 1100 45:10 dos días Pepa conviene observar desde muy pequeñitos ingresó desde el jardín de infancia a los pueblos que eligen los pim pollo sus para que en un futuro más pronto que tarde o lugares estelares en la política patria prestamos atención puedes ver brotes verdes los elegidos por el pimpón lo casado para dirigir los designios de la capital madrileña tras hacerse con los mandos de Comunidad Ayuntamiento en las próximas elecciones del veintiséis de mayo con Ciudadanos y Vox por supuesto tal cual los Panchos tres voces distintas para un solo borre lo bien afinado vayamos a joven Isabel Díaz Ayuso dispuesta a comerse cualquier monstruo que es el enfrente incluso si es el bicéfalo Gabilondo Errejón primero no es dijo que estaba a favor de romper con la dictadura de las feministas radicales sea eso lo que sea ir pues asegura que tiene mucho interés en recuperar Esperanza Aguirre diría Cristina Cifuentes poco extrañas humor pro la lideresa gran madre que supo maniatar al tiempo casado Abascal sin brillo olvidarse de cubrir bajo su manto protector a decenas y decenas de cargos corruptos hasta el escándalo Cifuentes porque para que recuperen una señora que mintió con todos los dientes tuvo que arrancarlo de la poltrona cono guardadas lo dicho recuerden que así empezó día Ayuso al tiempo en el ojo izquierdo

Voz 1727 46:57 el coche en la cama en el sofá donde sea pero hay que dormir al menos

Voz 46 47:03 seis horas seis horas seguidas de

Voz 1727 47:06 no hacerlo aumenta el riesgo cardiovascular de sufrir una enfermedad del corazón así que esta mañana preguntamos cuántas horas duermo usted

Voz 0456 47:15 yo creía que pueden dormía poco Pepa después de escuchar a nuestro ser opinadores no me voy a quejar buenos días

Voz 47 47:20 la de Palencia buenos días me avisa asustado con lo de dormir seis horas seguidas no hace muchos años que no sé lo que es eso sí duermo seguidas tres horas cada noche para mí es buena noche me suelo despertar tres cuatro veces me acuesto a las once las doce y me levanto entre seis y siete

Voz 1727 47:42 es la que menos aún casi unos gana nosotros casi no

Voz 0456 47:45 la NASA anda también por ahí buenos días

Voz 35 47:48 venga hacía el campo de aquí de hasta cuatro horas seguidas no puedo dormir cuando en de una cosa con tras llegar a las seis hora es lo que yo quisiera por ejemplo en fin de semana que es cuando más podría dormimos cuando me acuesto nueve menos cuarto no

Voz 1727 48:04 debe ABS a la ocho de la tarde es posible

Voz 35 48:06 pero qué va me despierto Hay quien incluso

Voz 0456 48:09 se lo mide se lo controla Pepa