Hoy por Hoy (15/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días esto presupuestó construye en ese país Majuto también son el mejor dicte que se puede levantar contra es la ministra de Hacienda María Jesús Montero rotunda después de llevar al Congreso los primeros presupuestos del Gobierno socialista nacido de la moción de censura la duda sigue siendo si estas cuentas podrán aglutinar a su favor la misma mayoría que votó contra Mariano Rajoy no hace ni siete meses la primera pista la tendremos ocho de febrero cuando termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad enmiendas a un proyecto con un gasto social que no veíamos desde el año dos mil diez sube el gasto en dependencias suben becas y se vuelve a dotar de dinero la memoria histórica por territorios Andalucía encabeza la inversión seguida de Cataluña que casi dobla la del año pasado pero pero estas cuentas tropiezan con muchos obstáculos uno la cerrazón independentista si mañana Esquerra Republicana no tuviera que votar

Voz 2 01:23 estos presupuestos votaría que no y que sin ese avance en la solución al conflicto político en Cataluña es dificilísimo que se pueda producir una negociación presupuestaria

Voz 1727 01:34 dos la campaña electoral en la que estamos ya para municipales y autonómicas de mayo hasta los socios del Gobierno Unidos Podemos y PNV ya han avisado de que no de su voto por supuesto ciudadanos tampoco en el PP continúa trabajando el guionista radical son los presupuestos que nacieron pactados en una cárcel y que van a morir en una

Voz 3 01:55 es urnas estos presupuestos de que salte siga atrincherado La Moncloa es bueno

Voz 2 02:00 seguramente para los separatistas como ellos dicen pero

Voz 3 02:02 malo para España esta dicen los políticos siguen

Voz 1727 02:05 dicen los expertos hemos hablado con Emilio Ontiveros presidente de Analistas Financieros Internacionales nos dice que son unas cuentas optimistas en cuanto a la previsión de ingresos y sobre el gasto

Voz 4 02:16 a pesar del importante esfuerzo gasto social no se llegan a recuperar los recortes que se produjeron durante la gestión de la crisis nos aunque es verdad que suponen un avance muy muy importantes

Voz 1727 02:28 le preguntaremos por todo esto a partir de las nueve la ministra de Hacienda a María Jesús Montero

en este martes quince de enero

Voz 1727 02:35 estamos en Sevilla calentando motores informativos para la sesión de investidura de esta mañana de Moreno Bonilla El primer presidente andaluz no socialista a las puertas de la Cámara autonómica hay convocado una concentración feminista contra Vox y su intento de revertir la lucha contra la violencia de género Vox que siguen enredado con sus

Voz 1275 02:57 financiación iraní lo tendrá que aclarar el tribunal

Voz 6 02:59 qué tiene de todas nuestras cuentas pero nosotros en todo caso no tenemos fondos iraníes como ha dicho hemos recibido donaciones de personas que pueden ser extranjera

Voz 1727 03:09 Abascal insiste en que llevó su contabilidad al Tribunal de Cuentas pero el tribunal lo desmiente fuentes del Tribunal de Cuentas han contado al país que Vox no les entregó datos sobre los ochocientos mil euros que recibió de ese grupo iraní para en las europeas del año dos mil cuatro

Voz 7 03:25 hace ya además Aimar voz

Voz 1727 03:28 populi publican novedades de espionaje que el BBVA supuestamente encargó en el año dos mil cinco al comisario Villarejo para frustrar el intento de Sacyr para hacerse

Voz 5 03:38 con el control del banco se trata de una nueva conversación en la que Villar hijo reconoce que el BBVA le daban todos los meses un recibí hito es lo que dice habían pasado cuatro meses desde que se frustró esa operación de Sacyr Villarejo le cuenta a otro comisario García Castaño que el BBVA el está pagando el dinero acordado dice literalmente habíamos quedado en que la pasta que quedaba pendiente me la iban a pagar poquito a poco la están pagando

Voz 1 04:05 sacarlo

Voz 1727 04:06 no consigue desesperado intento de salvar su acuerdo con Bruselas Theresa May ha pedido a sus diputados que le echen otro vistazo antes de la votación definitiva que será esta tarde a partir de las ocho y media aproximadamente ya anoche en Polonia centenares de personas participaron en una vigilia para condenar el asesinato del alcalde de Gdansk las esta ciudad del país lo mató un ex convicto apuñaladas durante un acto benéfico porque asegura que sufrió torturas mientras estuvo preso yo ahora volvemos en directo a Málaga para conocer la última hora del rescate de Julen el niño de dos años que ya saben se cayó el domingo a un pozo en la sierra de Totalán los equipos de emergencia han estado trabajando toda la noche Ana Tere Vázquez alguna novedad

Voz 7 04:52 pues todos los esfuerzos centrados en quitar a contrarreloj ese tapón de tierra bajo el que se puede encontrar el pequeño por debajo de los setenta metros de profundidad sentar el tercer día de trabajo del dispositivo de rescate con varias alternativas más sobre la mesa como desmontar una ladera

Voz 1727 05:06 la llegar al niño a cielo abierto o llegar a ir abriendo una galería paralela cuarenta horas después de momento sin rastro de Julen y en los deportes el Open de Australia deja dos derrotas y una victoria de tenistas españoles Sampe

Voz 1161 05:19 con la jornada todavía en juego justo acabamos de sumar la segunda victoria la de Pablo Carreño ante el italiano Giovanni en cinco sets también ha ganado Garbiñe Muguruza ha pasado tras imponerse a la China once y en dos sets ha caído en el cuadro masculino Albert Ramos Si Jaume Munar en el cuadro masculino todavía está a punto de ello el de Pablo Andújar con el canadienses aprobar of dos sets a cero contra el Espanyol y también el de Marcel Granollers con el rumano aún en el primer set en el femenino por comenzar todavía el de Lara Arruabarrena ante la francesa Cornet Carla Suárez domina por un set a cero ante la también francesa burel

Voz 0978 05:50 y nos queda el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días oirá hoy era mucho sol menos en la cuenca del Duero de las nieblas serán persistentes con mucho frío todo el día y frío hace en todo el país a esta hora por ejemplo o bajamos hasta los siete grados en Barcelona hay cuatro en Madrid siete bajo cero tanto en Cuenca como en Teruel pero durante la tarde donde luzca el sol el ambiente será un poco más agradable máximas entre los diez y los quince grados en la mayor parte de la Península el viento de los últimos días hoy ya no soplara pues así llegamos a las siete y seis las seis y seis

en Canarias

Voz 9 06:23 no

con Pepa Bueno

Voz 1727 07:10 pues probablemente la frase que perseguida siempre ya Theresa May se lo dijo en julio del año dos mil dieciséis Si hoy más de dos años después ni siquiera está claro que vaya a haber Brexit es una amenaza que May y su equipo llevan semanas lanzando para intentar que los diputados rebeldes sea cobarde a última hora hay voten a favor del acuerdo de divorcio con la Unión lo veremos esta tarde si sale no nadie tiene claro qué pasará luego corresponsal Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 07:41 buenos días aquí esperan lo peor uno que conseguirán puede ser el preludio del Caucus aunque como demuestra la carta redactada un que Portús los Veintisiete están dispuestos dicen aguantar este pulso innova en añadir nada al texto negociado con mi

Voz 14 08:00 ante que va a suceder hoy en Europa sucede en Londres si creemos que el Parlamento británico va a rechazar el acuerdo de Brexit deben tener clara una cosa no vamos a negociar un nuevo acuerdo

Voz 0738 08:16 no es posible Gonzáles Pons es el jefe del grupo popular español en el Europarlamento resumiendo lo que en palabras del socialista Jáuregui quiere decir que Amey le puede tocar decidir si mantiene aussie retira al Brexit

Voz 15 08:31 pero son miles quienes tienen que decidir si aplican Brexit hacen honor si convocar elecciones y lo habrás con realmente la la la oferta que Dopa hecho para irse de una manera ordenada de una manera acordada es este acuerdo hiciese no degustar pues muy probablemente van a tener que replantearse su propiedad existe esa es la verdad

Voz 0095 08:55 en un escenario que esta noche implicará

Voz 0738 08:57 enero una reunión ya preliminar entre el negociador Michel Barnier y algunos eurodiputados en esta sede parlamentaria en la que mañana está previsto un primer debate para analizar el voto Britannia

Voz 0095 09:10 co IM Francia Macron intenta recuperar la iniciativa con un debate nacional en el que se pretende canalizar la protesta social de los chalecos amarillos hacia propuestas políticas es un debate sin preguntas prohibidas según el Gobierno aunque no está claro cómo va a procesar el Elíseo las sugerencias que envíen los franceses Carmen Vela buenos días

Voz 0390 09:32 Nos días el presidente francés abre este martes el debate nacional inédito en un pequeño pueblo del noroeste del país junto a seiscientos Alcaldes de Normandía porque son los ayuntamientos los que han recogido las quejas de los chalecos amarillos de los ciudadanos que se han unido a esta app

Voz 1275 09:48 la protesta que ha puesto contra las cuerdas a las seis

Voz 0390 09:50 situaciones el estado de las decenas de miles de testimonios recogidos por los ayuntamientos rurales desde el ocho de diciembre se desprende que la justicia social en primer terminó la

Voz 0390 10:02 en segundo y tercer orden son las mayores preocupaciones de los franceses airados como dicen en las rotondas donde se concentran el coste de la vida es una preocupación recurrente se quejan también contra París su clase política sus privilegios y la inmigración no aparecen más que en octava posición una buena parte de los que la evocan es para denunciar que absorbe cree en muchos medios pero algunos piden acoger y respetar los derechos de los inmigrantes en su carta a los franceses Macron invita a los

Voz 1275 10:31 la danos a que haya en la mayor participación posible

Voz 0390 10:33 en este debate nacional de dos meses que previene no serán ni una elección ni un referéndum

Voz 1727 10:47 eso dice esta mañana en su mirada Xavier Vidal

Voz 5 10:50 el folk la iniciativa de un gran debate nacional lanzada por el presidente Emmanuel Macron es hábil inscribe la crisis de los chalecos amarillos en un marco más amplio en racha con una fuerte tradición francesa desde los Estados Generales y apela a la contraposición de ideas que es básica en toda democracia Ike matiza su fama de tecnócrata pero

Voz 0089 11:11 hace no sólo ni principalmente porque quién

Voz 5 11:14 deberá conducirlo la señora Chantal Joanot acaba de dimitir al conocerse su sueldo demasiado generoso ni tampoco por la falta de detalles sobre el método y sobre el grado de influencia práctico que tendrá el debate ambicioso de objetivos eso sí pues pretende nada menos que apadrinar un nuevo contrato para nación con mayúscula y ahorrador en concreciones sin embargo el principal inconveniente correr la cuota el presidente de la República Majó es un campeón del europeísmo y de la lucha contra el cambio climático experto es la primera oleada de protestas de los chalecos amarillos arruinó la fortaleza de parte de su programa al ceder una medida estrella el nuevo impuesto sobre el Gasol que constituía el pilar de la nueva fiscalidad verde o quizá en flexibilidad pero también mermó su propia credibilidad y sus promesas de ser coherente de no hacer como hicieron sus predecesores veremos la sentido

de las seis y doce en Canarias

Voz 9 13:40 que ni la encamine ser

Voz 0095 13:48 son las siete y catorce las seis y catorce en Canarias y la SER les ofrece detalles del plan del Gobierno para fomentar la vuelta a Malí de los migrantes de ese país Nicolas Castellano

Voz 1620 14:00 para que fusiona de una ayuda de unos quinientos euros incluido el billete de avión como anunció Pedro Sánchez en Bali en diciembre la novedad que el Ejecutivo les ofrecerá también como ya hizo con los ecuatorianos la época de Zapatero la capitalización del paro según confirma a la SER Consuelo Rumí es decir los veinticinco mil cuatrocientos malienses residentes en España y aquellos que tengan derecho a percibir la prestación por desempleo podrán llevársela de manera anticipada ya acumulada al país

Voz 21 14:24 con ayuda para comenzar allí una nueva vida y sobre todo como una señal de que es posible de que es posible retornar a su país para crear riqueza para colaborar en el desarrollo de un proyecto en el que tenemos puesta mucha esperanza de que funcione correctamente como proyecto digamos piloto de este nuevo Gobierno en el continente africano si da los resultados que esperamos podríamos extenderlo a otros países

Voz 1620 14:47 España y Mali trabajarán con la OIM para llevar a cabo estos retorno voluntario que desde dos mil siete firmaron ambos países para que no se habían puesto mar

Voz 0095 14:55 dos noticias sobre infraestructuras la primera sobre el tren en Extremadura no

Voz 1727 14:59 me voy Fidel grave además IMAS alguien

Voz 0095 15:02 buenos días buenos días

Voz 22 15:05 anoche otra vez sobresalto ocurría a quinientos metros de la estación de Torrijos sobre las ocho menos veinte de la tarde treinta y seis personas se veían afectadas afortunadamente sin heridos las dos primeras ruedas del tren de media distancia Zafira Madrid se salían del carril los pasajeros tras hacer trasbordo a otro tren que llegaba de Fuenlabrada pudieron continuar viaje eso sí con retraso de casi tres horas Renfe ahora investiga las

Voz 0095 15:29 en Murcia el Rey inaugura hoy en Corvera el nuevo

Voz 1856 15:32 aeropuerto que estará gestionado por Aena Ruth García con capacidad para dieciséis operaciones de aterrizaje y despegue a la hora hay para recibir veintitrés mil visitantes al día cinco millones de pasajeros al año echa a volar con doce vuelos a tres países europeos con acuerdos para establecer nuevas conexiones en próximos meses el primero procedente de Reino Unido aterriza a las diez y media de la mañana según estimaciones del Gobierno el aeropuerto va a generar novecientos millones a la economía regional en quince años in diecinueve mil puestos de trabajo cinco mil quinientos en el primer año

Voz 13 16:03 hoy por hoy

Voz 10 16:06 Pepa Bueno

Voz 0095 16:08 a partir del jueves Wagner vuelve al escenario del Teatro Real con el Oro del Rin la primera de las cuatro óperas que componen el Anillo del Nibelungo y que se van a ir desgranando durante las próximas temporadas del Real la batuta la lleva Pablo Heras Casado se centra en la degradación de la naturaleza por la ambición humana Marta García

Voz 1513 16:29 escribió el libreto compuso la partitura llegó a erigir un teatro para su representación Wagner trabajó veinticinco años en su tetralogía de El anillo del Nibelungo una alegoría profundamente pesimista he premonitoria de cómo la degeneración moral y el abuso de poder conducen a la devastación del planeta el Teatro Real que llevará a escena las cuatro óperas estrena la primera de ellas el hora del green con Pablo Heras Casado en la dirección musical una orquesta de más de cien músicos y Robert Carsen en la Dirección de escena

Voz 2 16:59 how Ajax Olvera el abuso de poder

Voz 23 17:01 el poder ya ha herido de muerte al al mundo desde la primera escena en la que vemos este río ríen no profundamente contaminado el abuso de poder ha destruido absolutamente todo el amor a las personas el respeto y el y el planeta no el ring son los presenta como una una advertencia no nos dice que está haciendo la codicia la codicia humana en la que cada uno piensa sólo en sus propios intereses personales con este plan está

Voz 2 17:26 tuvo un oro del Rey en en el que los dio

Voz 0456 18:44 a las nueve ocho en Canarias entrevistamos a la ministra de Hacienda sobre los presupuestos marca Barcelona

Voz 0120 18:49 estas cuentas no van a salir adelante por el reflejo de lo que está pasando en este país son interesantes para los ciudadanos pero no lo son para los intereses de los partidos políticos independentistas a su bola ciudadanos que también podría apoyarnos no ha calculado y tampoco bien PP no quieren ni oir hablar por puro rebote seguramente ni por lo tanto nos interesan a nosotros los partidos políticos no nos Represa

Voz 0456 19:13 y desde el Puerto de Santamaría Joaquín oigo

Voz 26 19:16 cosas que me parecen bien pero hay otra que no a lo de siempre en la yugular que la subida de del impuesto a diez el la cita subida de sueldo que voy a tener este año va a comer el combustible el cosas que necesito para venir a mi puesto de trabajo porque no tengo la alternativa al transporte público y creo que Zubiri los combustible sin dar una alternativa e otra cosa que pagamos los de siempre

Voz 2 19:38 muchas gracias a los dos Joaquín Marga

Voz 0456 19:40 muchas gracias a todos son las siete

Voz 0095 19:43 te veinte las seis veinte en Canarias

Voz 1275 19:54 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con algo más de trío que ayer esta mañana en toda la Comunidad y con heladas generalizadas hoy mucho sol aunque los próximos días irá aumentando la nubosidad despertamos además en la capital con el protocolo anticontaminación activado estamos en el escenario uno Se prohíbe circular a más de setenta

Voz 11 20:12 ahora en las entradas y salidas a Madrid en el interior de la M cuarenta

Voz 1275 20:20 comienza esta mañana en el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra los violadores de Collado Villalba a tres jóvenes de entre dieciocho y veintitrés años se sientan en el banquillo acusados de agredir sexualmente a una chica con discapacidad ocurrió en dos mil quince están acusados primero de violarla después de retenerla en la misma habitación donde se cometieron esos supuestos abusos hasta aquella consiguió escapar sin embargo el hombre que la rescató también abusó de ella Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 0089 20:45 en libertad condicional desde el pasado octubre cuando ocurrieron los hechos los tres jóvenes son presuntamente responsables de una violación múltiple de esta mujer con una discapacidad importante dentro de una habitación de una vivienda de Villalba el que era su pareja la obliga a tener relaciones

Voz 0027 21:01 suaves con los otros dos amigos mientras

Voz 0089 21:03 el también las va manteniendo con ella ella se negó pero fue coaccionada hasta que sus agresores lograron el objetivo el sumario está repleto de datos y de referencias a toda la tipología de los ataques sexuales

Voz 0456 21:17 ataques en grupo con la víctima paralizada

Voz 0089 21:19 por la fuerza de tres hombres que después la dejaron encerrada en la habitación Se piden quince años de prisión para cada uno de ellos por cierto vecinos de este municipio serrano que aún tuvo que ver como el hombre que lograba rescatar a la chica no tenía nada que ver con los tres chicos también abusaba de ella tras llevarla a un descampado

Voz 1275 21:39 el hoy viento feminista vuelve hoy a las calles en toda España hay también en Madrid esta tarde a las siete se ha convocado una concentración en la Puerta del Sol bajo el lema Ni un paso atrás en la igualdad quieren protestar contra quienes mercadear con los derechos de las mujeres una protesta no sólo contra Vox sino contra todos los partidos que apoyan sus imposiciones Martes quince de enero otra de disensiones en Podemos el partido de Ramón Espinar anuncia que la número dos de Íñigo Errejón será de Izquierda Unida pero el candidato de la formación morada lo niega titulares complejidad Sarmiento el principio de acuerdo para la integración de Izquierda Unida en la candidatura contempla son Sánchez como segunda en la lista en lugar declara Serra pero Errejón desmiente que el acuerdo esté cerrado la decisión condicionará la confluencia en los municipios también en la capital aumentan las muertes por accidentes laborales un veintinueve por ciento el pasado año fallecieron setenta y dos personas en el trabajo y aumentaron también los accidentes graves un nueve por ciento los sindicatos atribuyen estos datos a la falta de prevención por parte de las empresas que entre hoy y mañana el sector del taxi deciden en referéndum si va a la huelga a partir del veintiuno de enero a las diez de la mañana se reúnen con el director general de Transportes Pablo Rodríguez Sardinero para exigir que la comunidad cule ya la súbete deportes vuelve la Copa del Rey pudo con el Valladolid Getafe partido de vuelta de la ronda de octavos desde las intimidades esta tarde en baloncesto tenemos Champions FIBA el Fuenlabrada visita al Apoel Jerusalén a las ocho siete XXIII que tal vierte hasta ahora el tráfico en las calles de la capital batallas hora cazar buenos días

Voz 1463 23:06 muy buenos días Laura con una incidencia con un vehículo averiado en el Nudo de Manoteras en sentido Nudo Norte y que afecta a los vehículos que entran por la aún hoy m once

Voz 2 23:16 eso ya se están produciendo las primeras retenciones

Voz 1463 23:18 por otro lado despiertan muy enérgico el este de la M30 con dificultades ya desde el sur de este Méndez Álvaro a conectar con el puente de Ventas en ambas calzadas intenso entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses ir por otro lado en varios puntos como fuente Cantona desde Doctor García Tapia en sentido Plaza de Santa María de la Cabeza y el paseo de la Florida desde la Glorieta de San Vicente en sentido Avenida de Valladolid

Voz 1275 23:43 vamos a ver también cómo se circula en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 27 23:47 buenos días a esta hora ya encontramos tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes la dos en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz la A tres en Rivas Vaciamadrid la cuatro en Valdemoro y Pinto la A42 a la altura de Parla y Fuenlabrada la A5 en Campamento el A6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo Tres Cantos a esto hay que añadirle las retenciones en los tramos habituales de las rondas de circunvalación M cuarenta IMC

Voz 1727 24:17 cuenta

Voz 0738 24:18 que ha sido muy optimistas esperabas que tres señores que vienen de Oriente desde trajeran un mini cuando ellos mismos vienen en camello en camello reconocerlo no te han traído lo que

Voz 1463 27:29 aumentó sobre todo en Villa de Vallecas cerca de un sesenta por ciento en Barajas un cincuenta y tres por ciento en Hortaleza cerca de un cincuenta por ciento el grado de ejecución sube en general en todos los distritos pero sobre todo en los distritos del sur del sureste Jorge García Castaño delegado de Economía y Hacienda

Voz 5 27:45 el el incremento de la ejecución presupuesto

Voz 37 27:47 María desde el desde dos mil catorce que es el último años gestionado por el Partido Popular hasta dos mil dieciocho ha sido un veintinueve por ciento pasamos de cuatrocientos veintinueve millones a seiscientos dieciocho once

Voz 38 27:57 supone acercar la política a los ciudadanos y sobretodo centrarnos en las necesidades más cercana

Voz 1463 28:02 además según los últimos datos ya del final del ejercicio de diciembre de dos mil dieciocho Los distritos con un grado de ejecución más alto los que más han gastado son Carabanchel Ciudad Lineal Hortaleza Villaverde todos por encima del noventa por ciento este año el Ayuntamiento de Madrid ha aumentado su presupuesto dirigido a los distritos es un cuarenta por ciento superior al de dos mil casos

Voz 1275 28:22 la Guardia Civil investiga al conductor de un autobús de línea regular que el pasado dos de enero circuló con pasajeros dentro once kilómetros en sentido contrario por el carril Bus VAO de las seis entre Moncloa y Pozuelo pasó olímpicamente de las continuas advertencias de otros conductores que se cruzaron con él yo incluso a levantar la barrera de seguridad que cerraba la circulación en el sentido que él pretendía tomar y que finalmente tomó Paul Asensio

Voz 0095 28:44 el autobús que llevaba trece pasajeros recortes

Voz 0808 28:46 once kilómetros en sentido contrario se cruzó al menos con veinticinco vehículos el conductor accedió a primera hora de la tarde y al carril Bus Vao de la A6 en el intercambiador de Moncloa y esquivó la barrera de seguridad que cerraba la circulación en el sentido que pretendía tomar Ana Martínez portavoz de la Guardia C

Voz 39 29:01 Bale circuló en sentido contrario eh durante once kilómetros encontrándose a su recorrido con más de veinticinco que vehículos que además es decir circulaban correctamente y evitaron colisionar contra él no produciéndose ningún ningún accidente el conductor del autobús es un español de cuarenta y dos años de edad fue sometido a pruebas de alcohol y droga por los compañeros de tráfico dando resultado negativo

Voz 0808 29:25 el conductor aseguró a los agentes que no se percató de que circulaba en sentido contrario podría enfrentarse a una pena de entre dos años de cárcel por delitos de conducción temeraria con desprecio manifiesto hacia la vida de los demás y creación de Riesco a la pérdida del carné de conducir y además a la pérdida de diez puntos

Voz 40 29:40 tres

Voz 1275 29:40 los marca el termómetro de la radio hasta ahora en la Gran Vía sigue la información sigue hoy por hoy en la Ser con Pepa Bueno

son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 comienza el martes quince de enero y tenemos a última hora en Barcelona se está desarrollando ahora mismo una operación antiterrorista ordenada por la Audiencia Nacional y me decías Joan Bofill que sabemos poco más si poco más

Voz 0931 30:25 lo que sabemos hasta ahora es que está activos todo

Voz 2 30:27 positivo desde primera hora de la mañana en el día

Voz 0931 30:30 éxito de Ciuden de Ciutat Vella en el centro de Barcelona hay también en la localidad de Igualada a unos setenta kilómetros los Mossos no nos cuentan que ahora mismo hay activos unos seis registros entre estas dos localidades esta operación antiterrorista según nos cuentan los Mossos fruto de una larga investigación que está siendo tutelada como decías por la Audiencia Nacional y a partir de aquí estaremos pendientes de a lo largo de esta mañana que saldrán seguramente más detalles esta operación que sigue activa

Voz 0095 30:56 así que operación antiterrorista ahora mismo en Barcelona en Sevilla donde estamos esta mañana todo preparado para el inicio a medio día de la investidura de Moreno Bonilla y aquí todo listo ya para chequear los periódicos con Aimar con Danny De la Fuente ICO Manuel Jabois buenos días Jabois qué tal

Voz 2 31:12 buenos días hay nosotros bien sé

Voz 0095 31:15 los bien no sé cómo estará Moreno Bonilla nervioso a esta hora de la mañana repasando el discurso

Voz 2 31:21 las primeras veces siempre son así

Voz 0095 31:23 sí luego se cura el día empieza Aimar con novedades en voz populi sobre el espionaje que el BBVA supuestamente el encargó en el año dos mil cinco al por entonces comisario de la Policía Villarejo para frustrar el intento de Sacyr de hacerse con el control de ese banco hoy leemos la transcripción de una nueva conversación en la que Villarejo reconoce que el BVA le daba todos los meses un recibí

Voz 0027 31:48 sí es una conversación muy muy explícita del quince de mayo de dos mil cinco Habían pasado cuatro meses desde que se frustró aquella operación de Luis del Rivero para hacerse con la presidencia de BVA Villarejo conversa con su socio el también comisario de la Policía Enrique García Castaño alias el Gordo Villarejo le dice a García Castaño que el BBVA el está pagando todo el dinero que habían acordado dice literalmente habíamos quedado en que la pasta que quedaba pendiente me la iban a dar poquito a poco la están pagando la verdad es que me lo están pagando poquito a poco todo los los meses me dan un recibí esta es la informa

Voz 0095 32:21 acción no sé si decir la información falta a nueva que conocemos a esta hora vamos con el análisis hoy escriben agenda publicó un artículo muy revelador Margarita Bonet que es profesora de Derecho Penal en la Autónoma de Barcelona revelador porque explica

Voz 0027 32:34 qué punto todo lo que está saliendo a la luz puede ser perseguible penalmente Ono dice ella aquí el factor tiempos muy importante porque por un lado se utilizan personas jurídicas hasta dos mil diez no se introduce en el Código Penal su responsabilidad jurídico penal por tanto ni BBVA ni el Grupo Cenit que de Villarejo pueden ser responsables y por otro lado los delitos que hipotéticamente les serían cables a las personas que pagaron y que hicieron ese espionaje ya habrían prescrito así que la conclusión que saca a la profesora Bonet es Villarejo sabe muy bien que una cosa es ensuciar el nombre y la carrera de los demás y otra cosa muy distinta es autoinculparse de conductas por las cuales aún pudiera ser condenado el mismo y las personas señaladas por todo ello la elección de las fechas de lo que está filtrando no parece inocente

Voz 0095 33:16 en días como hoy llama la atención que unos mismos presupuestos puedan generar análisis tan diferente están enfrentados en las tribunas de opinión y también en los editoriales de los periódicos y por cierto Aimar en la prensa conservadora desaparecido el concepto inversión todos gas

Voz 0027 33:32 todos gasto hay algo en el que destacan todos los periódicos es el guiño inversor de Cataluña así es como titula el periódico económico Cinco Días el diario cree que las cuentas de Sánchez vierten más dudas que certezas porque dice están construidas sobre una previsión de déficit muy exigente y un crecimiento económico menguante para el país unos presupuestos electorales con fuerte contenido político para los periódicos conservadores son de todo menos buenos El Mundo titula que Sánchez a los golpistas en un ejercicio de sumisión frente a los independentistas y ABC publica una portada es algo surrealista es un mapa de España oscuro horas en la zona de Cataluña de ahí salen unos fuegos artificiales al cielo como de celebración y sobre esa imagen un titular el golpismo tiene premio

Voz 0095 34:16 sin ir desde la perspectiva catalana

Voz 0027 34:19 pues La Vanguardia dice en su editorial que los presupuestos suponen una oportunidad que no debería diseñarse en ningún caso advierte que advierte de que rechazar estas cuentas por parte de los independentistas dejaría a Cataluña sin muy importantes inmersiones más o menos en la misma línea el periódico define las cuentas de sociales y también inciertas porque cree que las negociaciones abren una posibilidad de pacto dice eso debería ser aprovechado por las dos partes por Gobierno Generalitat

Voz 0095 34:45 aquí un apunte más sobre los presupuestos en la prensa económica alemana Dani Se habla de los presupuestos presentados por el Gobierno pero le piden elecciones ya al presidente

Voz 0027 34:56 sí lo firma el Handelsblatt Sangalo ven

Voz 0456 34:58 tú la España necesita nuevas elecciones además de reformas urgentes en el mercado laboral en el sistema educativo en investigación e innovación una España estables importante para Europa la Unión tiene numerosos frentes abiertos el Brexit las protestas en Francia la continua crisis en Italia o la extrema derecha que se extiende desde el este la cuarta economía de la zona euro debería ofrecer apoyo Sánchez ha presentado los Presupuestos aunque es probable que le falte mayoría parlamentaria así que es el momento de llamar a los españoles a las urnas no aferrarse al poder se hace eco de las preocupaciones de algunos empresarios economistas que advierten de pérdidas en el empleo por la subida del salario mínimo y considera que es un regalo electoralista sobre el conflicto catalán subraya que es bueno que a diferencia de Rajoy busque una solución política pero sin concesiones concluye para no alimentar la extrema derecha de Vox que apuesta por suprimir autonomías cierre centralizado

Voz 0095 35:47 a propósito de Vox Aimar el editorial de El País dice que tiene la obligación de explicar su financiación en las elecciones del año catorce elecciones en las que el partido de la extrema derecha recibió ochocientos mil euros de un grupo opositor iraní el Tribunal de Cuentas asegura que Vox

Voz 1508 36:03 no

Voz 0095 36:03 nunca le envió la lista de donantes iba a pensar

Voz 0027 36:06 estas declaraciones de Santiago Abascal

Voz 6 36:08 que aclara el Tribunal que tiene de todas nuestras cuentas son fuente Vaqueros

Voz 0027 36:12 con el de cuentas consultadas por el país mantienen que Vox no les entregó esos datos de las donaciones el editorial califica de grave esa falta de información pide claridad hizo el que fuera cartel de lista de Vox a las europeas de dos mil catorce el financiado iraní Alejandro Alejo Vidal cuadras dice hoy en el diario punto es que Santiago Abascal sí estaba al tanto de donde procedían esas donaciones que no puso objeción dice literalmente lo conocía y le parecía bien y hay un dato que publica hoy El Mundo Vox ha recibido desde dos mil catorce más donaciones que el PP y el PSOE ha ingresado un millón ochocientos treinta y cuatro mil euros penes frente al millón doscientos setenta y cuatro mil del PP y el millón doscientos cuarenta y siete mil del PSOE

Voz 11 36:52 aquí en Reino Unido Dani hoy es el día D para Theresa May aunque llevamos tantos días de que no sé yo

Voz 0456 37:00 entiendo que comparten todos los periódicos británicos que resumen como en este vídeo que escuchamos el camino recorrido hasta hoy un protagonismo que sólo en la prensa sensacionalista como The Sun comparte con Mégane Markel que ha anunciado embarazo y espera dar a luz en abril sin aliados sin tiempo titula el Daily Telegraph los tories euroescépticos amenazan con humillar a Amey cuerda del Brexit apunta el Financial Times querida primera ministra dice el Daily Mirror en su portada este martes tu acuerdo muere así que en aras de la unidad nacional por favor Abre tus ojos y oídos y ponte a buscar un plan B día histórico y derrota histórica para The Times o la Historia nos va a juzgar la historia se preguntará si fuimos capaces de cumplir con el Brexit apuntan medios gratuitos

Voz 1727 37:47 Jabois tú quieres hablarnos esta mañana del siempre controvertido bailarín Serguei volumen que acaba de ser expulsado de la Ópera de París por decir entre otras cosas que los hombres deben ser hombres y las mujeres deben ser mujeres es la razón por la que tienes huevos o hay que abofetear a los gordos no respeto súper hija por lo tanto como querer a hablar del no

Voz 2 38:13 la fan es allí necesito creo o no porque en fin es como si de repente Torrente formase parte de un ballet que tú imagínate que Santiago Segura no hace una nueva entrega pero con Torrente ahí bailando en el escenario bueno pues a veces la vida tiene estas combinaciones tan explosivas uno piensa que en un arte tan elevado en una disciplina quística que reúne tantas sensibilidades de tanta delicadeza no tienen cabida los te núcleos pero parece ser que una vez conquistada la Casa Blanca en todos sitios grave en todo es tan han llegado a la Casa Blanca y han ido ocupando todos los espacios de poder este particularmente es difícil asumir porque ya digo que es como si de repente tú imagínate que estás viendo Billy Elliot y hirió al llegar a casa pusiese el gato hala a y en Montmeló toque ese algodón algo así algo así pero como para todo hay una buena no cotiza como has dicho sea sacrificado el espectáculo por la decencia y el chico ha sido expulsado creo que de esa elección podemos aprender todos hace unos días me recordaba a Quique tóxico fue la palabra del año dos mil dieciocho a lo mejor conseguimos que en dos mil diecinueve la palabra sea erradicación

Voz 1727 39:12 no sé yo para terminar un nombre

Voz 7 39:15 tan alto tan alto que se tropezó miércoles y cayó el viernes

Voz 2 39:22 un chiste en fin de dudoso de dudosa calidad no sé cómo llamarlo esta mañana en que eldiario punto es se hacen esta pregunta porque Sidi porque Alexa tienen voz de mujer porque sí porque Alexa porque la española aura de Movistar cortante o Irene de Renfe yo no me había dado cuenta nunca yo sí yo sí yo no de chicas

Voz 1275 39:42 la servirle a usted si pues tampoco no tengo

Voz 2 39:45 no utilizo esos dispositivos de hecho te voy a contar algo yo salgo de aquí dejó de hablar en todo el día lo suficiente pero es verdad que que no esos asistentes son femeninos y es verdad que da órdenes a un teléfono o a un aparatito en casi te está obedeciendo una voz femenina allí en el diario en árabe yo hace un reportaje sobre esto consulta con un especialista con Mari Trini que di que le dice que propios conducir condicionamientos culturales estereotipos las voces femeninas suelen asociarse a la amabilidad la predisposición como tú dices el servicio cuenta también el periódico que en algunas calles de Madrid han aparecido en las últimas semanas carteles de denuncia diciendo Alex hazme la compra Osidi quiero cenar sushi bueno los estudios que que se consultan en el diario punto es dicen que las voces de los hombres se consideran más autoritarias las mujeres son como más cordiales y se aprecia mejor escribe bello que las grandes tecnológicas necesitan que la gente se involucre todo lo posible con sus productos por lo que se vale de los estereotipos sociales del mundo real digo yo que también ayudando a perpetuar los el caso es que después de consultar a los consumidores esto parece ser que funcionan porque están todos encantados para acabar Pepa te dejo

Voz 11 40:54 con el nuevo City con el que se está trabajando Apple para dos mil veinte que quiere revés

Voz 2 40:59 partir esta situación a ver yo

Voz 11 41:01 eh

Voz 9 41:04 a si lo conoces a Fernando

Voz 1727 41:06 lo hizo una

Voz 2 41:09 hasta ahora un abrazo no hasta dentro de un rato hasta dentro de hablar contigo un beso hasta ahora

Voz 9 41:14 otro lado

la Cadena SER

las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 1727 42:55 tenemos ocho tenistas españoles disputando hasta ahora el Abierto de Australia cómo les está yendo Samper

Voz 1161 43:02 con equilibrio de momento de derrotas y victorias han pasado de ronda Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino venció a la china suavicen en dos set si Carla Suárez también ndose ha ganado la francesa burel en el cuadro masculino en la costado a Pablo Carreño imponerse al italiano Bani en cinco sets después de

Voz 1275 43:16 perder los dos primeros derrotas en el poder masculino

Voz 1161 43:18 de Albert Ramos en cuatro sets con el húngaro Robbins Jaume Munar en tres con el italiano Fognini por abandono del español cuando perdía tres uno en el tercero y de Pablo Andújar en tres set con el canadiense sapo valor está en juego el Granollers con el rumano PIL ha perdido el español el primer set por tres seis de momento también pierde el segundo cuatro-cinco a favor del rumano en el cuadro femenino Lara Arruabarrena con la francesa corneta en juego en el primer set tres cero a favor de la tenista gala del resto tenemos hasta tarde noche Copa del Rey los primeros dos partidos de vuelta de la ronda de octavos desde las siete y media Valladolid Getafe José Ignacio Tornadijo buenos días

Voz 45 43:51 qué tal buenos días el Getafe y y buscará un puesto en cuartos de final el Valladolid tiene que remontar el uno cero ese gol de Ángel Rodríguez la semana pasada en el último minuto en el campo del Getafe pero no va a tirar la toalla eso ha dicho Sergio González Alcaraz y Nacho dos titulares indiscutibles que no podrán jugar partido Liga Bruselas sancionados estarán en el once pero el resto seguramente sean caras bastante nuevas con respecto al equipo habitual de la Liga en los pucelanos en el Getafe parece que va a haber más titulares también que en el partido de ida puesto que Bordalás deja fuera David Soria a Cabrera a Cristóforo pero se trae a su tridente ofensivo con Jorge Molina Mata y Ángel

Voz 1161 44:24 arbitrará el colegiado castellano manchego Alberola Rojas el otro desde las nueve y media Valencia Sporting cuesta arriba para los de Marcelino que perdían dos uno en Gijón el técnico se puede estar jugando su futuro en esta eliminatoria lo sabe

Voz 46 44:34 yo sabía de de esta reunión antes de de ese partido y la verdad no estoy preocupado por lo que sucede allí si el club el propietario el dueño decide prescindir del cuerpo técnico

Voz 1275 44:45 el encabezó yo tengo que respetar los resultados

Voz 46 44:47 son peores de lo que esperábamos

Voz 1161 44:50 los asturianos volverán a presentar un once muy diferente al de la Liga hay arbitrará el colegiado catalán Estrada Fernández en cuanto el campeonato liguero ayer se cerraba la primera vuelta con el Real Sociedad tres Espanyol tos y en balonmano de momento

Voz 1275 45:00 hemos cumplido pleno de victorias en las tres primeras jornadas

Voz 1161 45:02 a González buenos días hola buenos días después de

Voz 0497 45:05 Blige el trámite XXVI XXII ante la incómoda Japón España piensa ya únicamente en los dos partidos más importantes de esta primera fase el primero mañana ante Macedonia y el jueves contra Croacia hoy día importantísimo para la recuperación para tratar de mejorar algunos aspectos como por ejemplo en ataque el lanzamiento en seis metros el primer objetivo era llegar aquí con seis puntos meterse en la siguiente fase Illa prácticamente está consigo

Voz 0456 45:25 todo sigue perdiendo en tenis Lara Arruabarrena

Voz 1161 45:27 tres cero en ese primer sets y cae Marcel Granollers cuatro cinco en el segundo

Voz 1508 46:57 buenos días la tos seca hay prolongada es el principal síntoma de la bronquitis aguda que puede durar hasta un mes en el noventa por ciento de los casos el origen es viral por tanto no sirven los antibióticos y en cualquier caso tiene que ser el médico el que decida si es conveniente que los come si está pasando por esta enfermedad recuerde estas recomendaciones no fume la aves las manos con jabón Josep pañuelos desechables para evitar el contagio beba más líquidos