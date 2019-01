Hoy por Hoy (15/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:07 qué tal muy buenos días cuando no

Voz 1727 00:10 preguntamos porque crecen los extremismos porque crecen los discursos fáciles disparatados conviene recordar el papel que juegan los políticos cuando se trata de las cosas del comer por ejemplo los presupuestos el propio presidente del Gobierno va analizó el tema juguete o con la posibilidad de no presentarlos sino tenía apoyo suficiente pero su equipo debió convencerlo de que un gobierno que no presenta cuentas tiene que irse bien ya están aquí esas cuentas expansivas con mucho gasto social y confiando el balance final aumentar los ingresos fiscales dicen los expertos que dudan de que eso sea posible veremos pero el debate de los políticos va hoy de verdad sobre el contenido del presupuesto sobre si es mejor o peor para los españoles para las españolas esta o aquella partida que va todos se juega todo a sostener o derribar por unos meses a Pedro Sánchez en La Moncloa unos meses en realidad porque en cualquier caso la legislatura acaba en un año esto es lo que hay en el debate público español a las nueve hablamos con la ministra de Hacienda con María Jesús Montero de las cuentas los cuentos de Andalucía donde hoy se inicia el relevo histórico Moreno Bonilla pronuncia su discurso de investidura y hay convocadas manifestaciones en toda España para subrayar que gobernará apoyado en un partido negacionista de la igualdad de la violencia de género

es martes quince de enero y esta noche se vota en el Parlamento británico el acuerdo del Brexit sale vota por fin sin que nadie se atreva a pronosticar el resultado lo único cierto es que si sale no Theresa May tiene que presentar un plan B el próximo lunes no hay plan B que se sepa Aimar

Voz 0027 02:17 no de hecho la primera ministra

Voz 0027 02:20 no así a los diputados que vuelvan a leerse el acuerdo y que le den una segunda oportunidad

Voz 1727 02:38 es sigue activa a esta hora una operación policial contra el terrorismo yihadista en el centro de Barcelona himnos consta que hay Joan Bofill un detenido

Voz 0931 02:47 sí media docena de registros activos a esta hora en Barcelona ciudad concretamente en Ciutat Vella hay también en Igualada localidad a unos setenta kilómetros de la capital catalana es allí donde los Mossos nos acaban de confirmar que hay este I primer detenido en esta operación de la policía catalana en el marco de una investigación antiterrorista aseguran que lleva tiempo gestándose bajo la tutela de la Audiencia Nacional

Voz 0027 03:13 es literal se lo dijo uno de sus policías afines según publica hoy vox populi aseguró que BBVA el estaba pagando poquito a poco lo que le debían supuestamente por el espionaje a los empresarios y miembros del Gobierno que en dos mil cinco intentaron sacar a Francisco González de la presidencia del Barça

Voz 1727 03:27 se pierda la arrogancia con la que el ex vicepresidente Álvarez Cascos Le contestó ayer al tribunal que investiga los contratos de AENA con la Gürtel

Voz 4 03:35 entonces cómo puede explicarse que AENA no hubiera contratado prácticamente nunca con las empresas del señor Correa hasta que usted llegó al Ministerio y que una vez pues llegó obtuviera contratos en cuatro años por más de dos millones de euros Pull up to pero tampoco viendo tocados

Voz 1 03:55 no poco

Voz 1727 04:00 otro vicepresidente el italiano Salvini aplaude que España no permita operar al barco o penal

Voz 0027 04:05 sigue en el puerto de Barcelona porque el Gobierno le ha negado la autorización para volver al Mediterráneo al rescatar negaran

Voz 1772 04:10 desde ese autoridad española a las autoridades españolas han retenido al barco de lo peinarse en el puerto de Barcelona hay por tanto evidentemente no estábamos equivocados y otros países sigue la misma vía si la Unión Europea hay otros países pasan de las palabras a los hechos Europa asesar de Europa

Voz 1727 04:26 hoy termina el plazo que Alcoa le dio a trabajadores Gobierno para evitar el cierre

Voz 0027 04:31 hay que se sepa al menos una inversión alternativa a setecientos trabajadores tiene la empresa en las dos plantas que quiere cerrar en Coruña hay Avilés a pesar de las ayudas públicas millonarias que recibió a través de las subastas energéticas

Voz 1727 04:41 no es precisamente obreros de la metalurgia son

Voz 2 04:44 los nibelungo es en la versión de El oro del Rin de

Voz 1727 04:46 Wagner que se estrenará esta semana en el pero real Pablo Heras Casado dirige a los más de cien músicos que forman la orquesta de esta ópera la primera de las cuatro que componen el Anillo del Nibelungo y antes del deporte si tienen un minuto vaya la Cadena Ser punto com vean este sí vídeo del espectacular ejercicio de una gimnasta estadounidense que ha conseguido un diez redondo

Voz 0027 05:30 ya es el cuarto que sacas en con su equipo universitario Caitlin hoja si así se llama abandonó la carrera profesional por una lesión pero en Internet es ya todo un fenómeno no sólo en Internet lo escribieron en directo aplaudieron como una auténtica estrella

Voz 1727 05:46 las esto Sampe pasé lo visto y es impresionante desde luego que si es espectacular

Voz 1161 05:52 bueno nos tenemos que airea o hablamos de Australia que tenemos jornada en directo en el Abierto de Tenis estamos atentos a dos partidos en juego está el Deraa Lara Arruabarrena que pierde el primer set dos cinco de momento con la francesa Cornet ha perdido Granollers también los dos primeros con el rumano con PIL también domina además el rumano el tercero por tres uno tres tenistas han conseguido acceder a la siguiente ronda Garbiñe Muguruza ha vencido de la hacen Carla Suárez a la francesa burel IN también Pablo Carreño el italiano Giovanni las tres derrotas en el cuadro masculino Albert Ramos con el húngaro Vukcevic a Pablo Andújar con canadienses y Jaume Munar con el italiano Fognini por retirada del español en el tercer set

Voz 0978 06:30 tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días pocas novedades el viento ha perdido mucha intensidad texto permitido que durante la madrugada bajar a un poco más la temperatura en gran parte del interior heladas valores de hasta siete ocho grados bajo cero en poblaciones en ciudades como Cuenca o Teruel también las nieblas han ganado protagonismo son extensas y densas en la cuenca del Duero no se desharán en muchos casos en todo el día con máximas que apenas superarán los cero grados pero como el resto tendremos tiempo mucho más soleado

las temperaturas máximas parecidas desde ayer un poco más bajas de diez a quince grados en Canarias incluso ambiente suave con un poco de calima viento fuerte del este son las ocho siete siete y siete en Canarias

Voz 5 07:11 no

Voz 6 07:19 esto de alto tribunal

Voz 1727 10:22 son las ocho y diez las siete diez en Canarias tiene tan pocos precedentes el rescate de Julen en el pozo de Totalán que se está fabricando ahora mismo maquinaria específica para intentar llegar al punto en el que se cree que puede estar todavía al niño los equipos de emergencia insisten en que todavía puede haber esperanza de encontrarlo vivo aunque sea mínima que puede haberse creado por ejemplo una bolsa de oxígeno en el fondo del agujero ser Málaga Ana Tere Vázquez hola de nuevo

Voz 16 10:48 hola hola de nuevo sin novedades un centenar de efectivos continúan trabajando sin descanso en este rescate cuarenta horas después sin rastro de Julen dan por hecho que está más de setenta metros de profundidad por debajo del tapón de tierra que es esta seccionando mientras se decide si se abre una galería paralela os que desmonta una ladera para llegar a él a cielo abierto la Guardia Civil ha vuelto a reconstruir esta noche con la ayuda de los padres de Vicky José la secuencia exacta de la desaparición del pequeño unos padres golpeados de nuevo por la tragedia perdieron en dos mil diecisiete un hijo tenía tres años sufrió un infarto la familia no quiere hacer declaraciones

Voz 1727 11:24 pide respeto claro no me extraña que lo quieran hacer declaraciones bastante tienen conseguir de cerca ese intento de rescate la angustia en la conmoción con las que España está siguiendo este episodio se multiplican aquí en Andalucía por una evidente cuestión de proximidad una comunidad ésta desde la que les hablamos esta mañana y en la que hoy comienza el debate de investidura del futuro presidente Juan Manuel Moreno Bonilla a mi lado en Radio Sevilla digo Suárez buenos días

Voz 0502 11:52 buenos días Pepa hoy el candidato del PP Diego

Voz 1727 11:54 anunciar su discurso mañana será la votación

Voz 0502 11:57 sí a las doce y media Juan Manuel Moreno va subir al atril del Parlamento un discurso que según fuentes del PP será realista en el que describía un cambio tranquilo pero con muchas reformas con estabilidad para culminar la legislatura Dolores López es la número dos del PP Ángel

Voz 17 12:11 de un cambio moderado y tranquilo un cambio que tengan un objetivo claro que es mejorar la vida de los andaluces y poner a los andaluces por encima de cualquier ideología política dedica no en cuerpo y alma Andalucía

Voz 0502 12:23 tras el discurso de investidura vendrá mañana las réplica del resto de partidos y la votación que era presidente Moreno porque la apoyarán Ciudadanos y Vox el viernes será la toma de posesión para llegar ya como nuevo presidente andaluz a la Convención Nacional del PP el acuerdo del nuevo Gobierno está ya prácticamente cerrado Pepa el PP llevará las áreas estratégicas en el nuevo Ejecutivo donde Juan Marín y Javier Imbroda se reparten las de mayor peso específico para ciudadanos el PP llevará las competencias de familia sin que todavía esté claro si será una consejería exclusiva como quiere Vox

Voz 1727 12:51 bueno pues esa Consejería la confirmación de que el nuevo Gobierno autonómico tendrá una Consejería de Familia sin que acabe de quedar claro cómo va a ser ha ensanchado Diego aún más la convocatoria que han hecho para hoy los colectivos feministas

Voz 0502 13:04 sí a las doce es la convocatoria a las puertas del Parlamento andaluz a la que van a venir en autobús colectivo feminista hace toda Andalucía apoyados también por el Partido Socialista que responde así a las críticas de los populares que califican la posición de la izquierda como un escrache al nuevo Gobierno andaluz

Voz 1727 13:18 un escrache tenderle la alfombra roja

Voz 18 13:21 para extrema derecha abrirle las puertas a la puerta grande de la instituciones

Voz 1510 13:25 eso es la portavoz de formación del PSOE

Voz 0502 13:28 Luz Ángeles Ferris las protestas por la igualdad Se van a replicar esta tarde a las siete en todas las capitales andaluzas y en otros puntos del

Voz 1727 13:35 es Diego gracias hasta luego mañana veremos el debut parlamentario de la extrema derecha en España en el turno de réplica al candidato de Vox Vox que en las últimas horas se ha puesto asimismo la zancadilla con sus explicaciones acerca de la donación de ochocientos mil euros que recibieron de un grupo iraní para las elecciones europeas del año catorce Isabel Villar buenos buenos días los dirigentes de Vox dijeron ayer que habían entregado la lista de los donantes al Tribunal de Cuentas pero el tribunal Isabel dice que eso es falso que nunca recibieron ese listado de donantes lo dijo el secretario general Javier Ortega Smith

Voz 19 14:11 nosotros inmediatamente e presentamos las cuentas al Tribunal de Cuentas pidiéndole que analizase las mismas

Voz 1161 14:18 lo dijo también el líder del Partido Santiago Abascal la financiación de book es absolutamente legal ha sido auditada por una empresa ha sido depositada en el Tribunal de Cuentas

Voz 20 14:26 pero fuentes del Tribunal aseguran al diario El País que Vox no les entregó ningún dato sobre esas ciento cuarenta y seis donaciones de un grupo de iraní iraníes eso fue en dos mil catorce y sólo un año después de recibir esos ochocientos mil euros Abascal decía esto sobre Podemos

Voz 21 14:40 lo es pasión por lo público lo que hay detrás de Podemos no

Voz 0502 14:42 Yllera es únicamente odio a la identidad

Voz 21 14:45 católica de los españoles es obediencia a su usamos de Irak no

Voz 20 14:49 hablaba así un año después de que su partido financiará el ochenta por ciento de su campaña a base de donaciones de iraníes

Voz 1727 14:54 de dinero de los ingresos y gastos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para este año que vamos a hablar en Hoy por hoy a partir de las nueve con la ministra del ramo con la ministra de Hacienda con María Jesús Montero pero antes Jabois me dices que estás pasmado por el debate que intentan generar los sectores más reaccionarios por la partida de quince millones de euros para financiar la memoria histórica que en la práctica vasco servir para abrir fosas levantar cunetas me

Voz 1389 15:22 parece una sorpresa porque es una medida patriótica quizás de las más patrióticas que lleve el Partido Socialista en estos presupuestos no con las con las con los gastos sociales una partida de presupuestos que se destina a reparar el orgullo nacional lo que pasa que es que Piazza patriotismo perdona y el orgullo de ser español parece ser que cada uno lo tienen por diferentes cuestiones hay hay quien presume de España por tener más metros cuadrados de bandera ya hay quien prefiere presumir por tener metro menos metros cuadrados de de fosa somos en la actualidad el segundo país del mundo que más fosas comunes tiene somos el primero de la Unión Europea acabar con eso desde luego es hacer patria sentirse orgulloso de un país que no puede tener ese puesto en esa clasificación por dignidad con las familias yo no entiendo que el líder de Vox haya salido diciendo que quiere derogar esa ley a lo mejor lo que hay que hacer es decir que los enterrados en las cunetas fueron fusilados por sus mujeres para que cambie de idea pida ayuda y protección para todos no se me ocurre otra cosa

Voz 1727 16:15 ya que terrible todo verdad Jabois hasta mañana hasta mañana basureros

Voz 1727 16:24 y aunque lo tratemos como si fuera un asunto británico el Brexit es un asunto europeo y esta noche se vota el acuerdo de divorcio con Bruselas en el Parlamento británico Londres Begoña Arce buenos días

Voz 0273 16:36 buenos días todo es posible en este asunto

Voz 1727 16:39 Begoña porque hemos visto de todo pero se da por supuesto que habrá un no contundente no y luego qué

Voz 0273 16:46 una derrota muy fuerte después de la votación Theresa May debería explicar inmediatamente su posición dependerá de la magnitud de la derrota la posibilidad más obvia es que el Reino Unido se encamine hacia una salida sin acuerdo la opción más temible que el Parlamento tratará de detener otra alternativa es que haya elecciones

Voz 1727 17:02 disipadas el líder laborista Jeremy Corbijn amena

Voz 0273 17:04 esa con presentar una moción contra el Gobierno Corbijn volvió a sugerir en el debate de anoche

Voz 1 17:13 el Gobierno está

Voz 0273 17:14 loción caótica esta claro que si el acuerdo de la primera ministra

Voz 1510 17:17 los chafado mañana ha llegado la hora de una

Voz 22 17:20 lección general hay posibilidad de que la primera ministra sigan

Voz 0273 17:24 el puesto tenga un plazo en principio hasta el lunes para presentar un plan B entonces veríamos a mí ir a Bruselas nuevamente para tratar que modifique el acuerdo ayer insistió firmemente en que no pedirá la ampliación del artículo cincuenta pero esa es una opción que en absoluto se puede descartar

Voz 1727 17:40 en entorno a las diez de la noche no Begoña en todo caso no si a última hora hay

Voz 0273 17:47 varias mociones varias mociones que se deben votar antes todo dependerá de cuántas elijan todo dependerá del ritmo que vaya llevando el Parlamento pero sí ante en torno a las nueve las diez de la noche hora de España tendremos resultas

Voz 1727 17:59 todo buen y largo día de trabajo Begoña un abrazo largo hasta luego en Bruselas se ponen ya en lo peor Griselda Pastor buenos días hola buenos días la Comisión del Consejo Europeo Se mantienen en que no habrá cambios sobre lo pactado ya con ex

Voz 0738 18:14 justamente con el apoyo de todos los grupos políticos preparados Price para la confrontación porque aquí hay que decir que esté voto sería erige como un pulso que se va a mantenernos dicen a pesar de los riesgos escuchamos al popular Gonzáles Pons

Voz 23 18:27 lo más importante que va a suceder hoy en Europa sucede en Londres creemos que el Parlamento británico va a rechazar el acuerdo de Brexit sí deben tener clara una cosa no vamos a negociar un nuevo acuerdo otro acuerdo no es posible

Voz 0738 18:43 yo escuchamos también al socialista Ramón Jáuregui explicando que la única alternativa contra el caos Kelly quedará Londres si dice no es retirar el Brexit

Voz 24 18:52 hombre yo quienes tienen que decidir si aplicamos Brexit hacen honor si convocar elecciones y lo habrás con la oferta que les Dopa hechos para irse de una manera ordenada es este acuerdo hiciese no les gustas pues muy probablemente van a tener que replantearse su propiedad éxito

Voz 0738 19:08 son las declaraciones a la Cadena Ser que resumen perfectamente la estrategia europea al menos hasta que Londres vote

Voz 1275 20:16 qué tal buenos días con algo más de frío que ayer esta mañana en toda la Comunidad de Madrid y con heladas generalizadas hoy mucho sol aunque las próximos días irá en aumento la nubosidad despertamos en la capital esta mañana con el protocolo por alta contaminación activado estamos en el escenario uno está debido circular a más de setenta por hora en las entradas y salidas a Madrid en el interior de la M a las diez de la mañana arranca el juicio en la Audiencia Provincial contra tres jóvenes acusados de violar en grupo a una chica con discapacidad en Collado Villalba la Fiscalía pide quince años de prisión para cada uno de ellos dos por estos supuestos abusos entre ellos se encuentra el que fuera novio de la víctima que fue quién le obligó a mantener relaciones con los otros dos para después dejar encerrada en una habitación la tragedia de esta chica no acabó ahí porque el hombre que la líbero también abusó de ella Virginia Sarmiento buenos días buenos días los acusados de violación múltiple tienen entre dieciocho y veintidós años están en libertad condicional desde el pasado mes de octubre los hechos ocurrieron en el interior de una habitación en una vivienda de Collado Villalba el que fuera pareja de la víctima la obligó a mantener relaciones sexuales con él y con sus dos amigos tras esto la dejaron encerrada en la habitación hasta que la joven pudo escapar los tres agresores se enfrentan a penas de quince años de prisión por si esto fuera poco el hombre que encontró a la chica tras lograr escapar que nada tenía que ver con los tres jóvenes también abusó de ella llevándose la de escampar era Arganda se lo estamos contando esta mañana la justicia condenado a dos años de prisión al ex responsable de la empresa municipal del suelo en esta localidad Juan Fernández Caballero por permitir que las obras de un polideportivo Se pagarán dos veces emitieron dos facturas el dinero apareció luego la cuenta de una empresa que nada tenía que ver con este proyecto según el condenado actuó por orden del entonces alcalde de Arganda del PP hoy director general de Transportes de la Comunidad

Voz 8 22:00 Pablo Rodríguez Sardinero

Voz 1275 22:08 y el datos el hemos avanzado hoy en la Ser desde dos mil catorce el último año que el PP gestionó las cuentas del Ayuntamiento de Madrid hasta dos mil dieciocho bajo mandato de Carmena ha aumentado un treinta y cinco por ciento el grado de ejecución del dinero presupuestado para los distritos del sureste de la capital como Villaverde Hortaleza o Vallecas de doscientos dieciséis millones se ha pasado a doscientos noventa tres diversión real Jorge García Castaño el delegado de Economía Hacienda

Voz 1 22:34 está Cambó Barajas Usera Puente y Villa de Vallecas Villaverde y Hortaleza esto supone acercar la política a los ciudadanos sobre todo centrarnos en cada vez más cercanos

Voz 1275 22:45 es quince de enero más noticias en titulares de ese encuentro entre el secretario general de Podemos en Madrid Ramón Espinar que confirma un principio de acuerdo para concurrir con Izquierda Unida las elecciones y el candidato a la comida Íñigo Errejón que lo niega el acuerdo contemplaría que Sol Sánchez sustituye aclara cerrarán el número dos de la lista entre hoy y mañana el sector del taxi deciden referéndum si va a la huelga a partir del veintiuno de enero a las diez de la mañana se reúnen con el director general transportes para exigir la regulación de la súbete el movimiento feminista ha convocado una concentración en Sol bajo el lema Ni un paso atrás en la igualdad contra los partidos que mercadear con los derechos de las mujeres será a las siete de la tarde y las movilizaciones se repetirán en todo el país por López campeones todos lo saben quién te cantará son algunas de las películas finalistas a los premios Goya que se van a exhibir en la sala Berlanga de Madrid a un precio de tres euros desde esta semana y hasta el próximo doce de febrero las entradas están a la venta en taquilla en la web entradas punto com

Voz 1 23:37 los deportes

en esta tarde los partidos de vuelta de los octavos de la Copa del Rey Sampe buenos días buenos días con su visita al Real Valladolid

Voz 0310 28:47 el empresarios donde está ahorrarnos en prevención de riesgos laborales y es ahí donde luego porque gracias a las estadísticas que hemos salido de la crisis pues no da los datos por lo que tenemos tenemos que olvidar nunca que detrás de esos números siempre hay una vida

Voz 1275 29:02 dos de los tres detenidos por retener a dos niñas en su casa de Galapagar mientras obligaron a la madre en un cajero cercano para robarle han pasado la noche en la prisión de Alcalá de Henares el tercer arrestado que es menor ha quedado en manos de la Fiscalía Raquel Fernández

Voz 1315 29:13 al término de su declaración judicial los dos adultos han sido conducidos al recinto penitenciario de Alcalá de Henares al haber en esta prisión un módulo especial para menores de veinticinco años ha sido la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Collado Villalba la que ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza al pesar sobre ellos una imputación provisional de un delito de

Voz 0247 29:36 creo con fuerza y otro de detención ilegal

Voz 1315 29:39 el tercero de los detenidos al ser menor de edad ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de menos

Voz 0247 29:44 es tres grados marca a esta hora el termómetro de la radio

Voz 1275 29:47 la gran vía sigue la información sigue hoy por hoy en la SER

Voz 3 30:01 como si llega la camina ser como ellos

Voz 1727 30:12 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio el Tribunal Supremo prepara una sentencia que puede cambiar el panorama de los salones de juego que proliferan ahora mismo en los barrios de toda España y que están disparando los casos del ludopatía en edades además muy tempranas el año pasado creció un diecisiete por ciento el número de salas de juego en todo el país pues bien el alto tribunal va a definir quemas quien tiene las CCAA para regular y limitar ese sector Alberto Pozas

Voz 0027 30:48 Tribunal Supremo hizo el encargo a siete de sus jueces el pasado mes de octubre una sentencia aclarando qué margen tienen las comunidades autónomas para regular y limitar la proliferación de los salones de juego están estudiando un caso concreto el de una ley valenciana anulada por la Justicia que imponía una separación mínima de ochocientos metros entre salas una ley autonómica llevada ante la justicia por la propia Comisión Nacional de la Competencia en el auto de admisión la Sala pidió aclarar el margen acción que tienen las comunidades autónomas que quieran limitar la proliferación de los salones de juego no es una actividad económica normal dicen los jueces y por tanto la sentencia debe aclarar los criterios que deben seguir los gobiernos autonómicos para regular su presencia en las calles los últimos datos oficiales dejan casi tres mil salones de juego en todo el país más de mil seiscientos millones jugados el año pasado

Voz 1727 31:33 día además Aimar veinticuatro días

Voz 0027 31:36 sin cobrar casi un millón de funcionarios empleados de la Administración federal por el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos algunos y tienen un colchón económico pero otras familias estén ya en una situación crítica como la de Giuly ha tenido que pedir ayuda en Internet para pagar los gastos básicos con ella ha hablado la corresponsal de la Ser en Washington Marta del Vado

Voz 1510 31:53 ochocientos mil funcionarios federales sufren directamente las consecuencias de los veinticuatro días que lleva al gobierno parcialmente cerrado a los que hay que sumar más de cuatro millones de contratistas

Voz 34 32:02 me voy a menos Train

Voz 1510 32:06 es el caso por una asistente administrativa de Misuri que trabaja para una empresa privada que presta servicios al Departamento de Transporte

Voz 34 32:14 bueno mítica a anunciado

Voz 1510 32:18 Giuly empezó un crowdfunding hace unos días porque sabía que no iba a poder pagar las facturas sino cobraba la hipoteca el coche la electricidad sólo tenía quinientos dólares en la cuenta cuando le dijeron que ese mes no iba a recibir su nómina la única que entra en su casa Julien viudo el pasado verano y tiene un hijo de catorce años a su cargo su objetivo era recaudar cinco mil dólares gracias a las donaciones de ciudadanos anónimos ha superado esa cantidad ella es una de las dos mil ciento veinticinco familias afectadas por el Shut down que está pidiendo donaciones a través del portal

Voz 34 32:48 el dengue es daré Gustavo Arcos Moya

Voz 1510 32:51 mayor miedo es que no sabe cuánto tiempo va a durar esta situación las negociaciones para llegar a un acuerdo los presupuestos entre el presidente los demócratas están en punto muerto y teme que el Shut down que ya es el más largo de la historia se prolongue durante semanas o incluso meses

Voz 0027 33:05 a pesar de situaciones como esta el presidente del país ha utilizado esta noche el cierre de gobierno para hacer el mayor ejemplo de populismo Tram piano ha recibido a un equipo de fútbol americano y como no hay presupuesto ni personal para servir el catering apagado él de su fortuna personal mil hamburguesas de Mc Donalds Burger King gran comida americana dice trans

Voz 8 33:24 la verdad que me gusta todo gran comida americana hicimos esto por el cierre parcial del Gobierno los republicanos estamos unidos porque necesitamos el muro tenemos que hacer

Voz 35 33:39 eh dedicado las tardes de las fiestas la hemos visto los locos zapping a las versiones originales traspasada generoso reales

Voz 10 33:47 dedicado a todas las familias que tienen un poco de frío

Voz 1727 33:50 Amelie ahora y hasta el tres de marzo con fan

Voz 36 33:53 Illinois descubre cómo conseguir un televisor Samsung más información en Caixabank punto es Caixabank

Voz 1727 34:05 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos eh

Voz 0502 34:09 esta tarde noche a eso de las ocho se vote en la Cámara de los Comunes el acuerdo de divorcio pactado por Theresa May con la Unión Europea el veinticinco de noviembre pasado se da por seguro que se rechazará de forma aplastante solo faltará esperar los tres días que se otorgan para presentar un plan alternativo y la suerte estará echada pero nadie sabe qué podrá ocurrir ardían asegura que la Unión Europea está dispuesto a ofrecer una prórroga al menos hasta julio para evitar un Brexit duro prórroga no nueva negociación pero que puede ocurrir a partir de mañana división de Theresa May moción de no confianza así la llamada ni nuevas elecciones un segundo referéndum o un bloqueo con parálisis parlamentaria que es la última advertencia amenaza de la primera ministra la cacofonía

Voz 2 34:51 es absoluta y el desconcierto máximo dos ejemplos

Voz 0502 34:54 es casi patético el esfuerzo de los medios de comunicación para tartar de orientar a una ciudadanía que está completamente perdida la BBC en sus noticias ha abierto una página para disipar dudas pero

Voz 15 35:05 casi todas las respuestas concluyen con un no es seguro

Voz 0502 35:08 no se sabe no esta claro mientras que Theresa May juega sus últimas bazas ante la votación de esta tarde dramatizado lo que puede significar un precisión acuerdo de forma tan desesperada como demuestra esta iniciativa que Le Monde parece casi ridícula al anunciar los atascos que se producieran en los ferrys del puerto de Dover el que enlaza con Calais que a contratar barcos para asegurar la llegada de mercancías urgentes medicinas productos frescos a otros puertos como ha llegado a su punto culminante es preciso recordar algo impresionante que el Brexit nació por una frivolidad política oportunista y coyuntural más que por un anhelo social aunque tal anhelo existiera donde se esconden hoy los irresponsables responsables de este estropicio histórico Cameron y Farage

Voz 3 37:05 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 37:11 y en esta mañana de martes también con Lucía Méndez que están Radio Madrid periodista del mundo buenos días Lucía hola Pepa buenos días a tu lado Ignacio Ruiz Jarabo director ex director de la Agencia Tributaria ex director verdad en nación

Voz 15 37:26 la agenda días buenos días

Voz 1727 37:29 y en Barcelona a Argelia que era el profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Bárcena buena directora editorial de agenda pública bon día buenos días si hablamos de los presupuestos generales del Estado ya están aquí las cuentas de Pedro Sánchez y eso que el dudó eh acordaros de aquel viaje a Guatemala cuando dijo aquello de Si no tengo apoyo para que les voy a presentar bueno alguien le convenció de que tenía que presentarlas las ha presentado hoy la ministra de Hacienda con quién hablaremos a las nueve dice que son él mejor antídoto contra Vox contra los populismos es verdad que los con los populismos aparecen cuando revientan las costuras del Estado de bienestar Ignacio pero no solo no

Voz 15 38:10 no sólo no sólo yo creo que te escucha esta mañana antes vamos cuando uno banalización referido al debate político sobre los presupuestos no es verdad el debate político en general estaban hálito pero al hablar de al confrontar sus ideas sobre los presupuestos Nuestros líderes la verdad es que la banalización alcanzado el máximo su máxima expresión no no sacan como dije hace unas semanas de Tanzania para llegar a Dinamarca como pareciera escuchando a al Gobierno Nos sacan de Dinamarca para llegar a Tanzania como pareciera escuchando la oposición no yo creo que que que no no entiendo cómo los grandes políticos creen que así nos pueden convencer no dicho eso hombre a mí no me entusiasman los presupuestos sin que tampoco me provoquen un sarpullido o no pero no me entusiasman porque se basa sobre todo en en un crecimiento de los impuestos no para empezar los impuestos que si se produce se produce pues va a suponer un aumento muy significativo de nuestra presión fiscal se dice que más de un punto porcentual no se consiguen

Voz 1727 39:18 quién dice que es muy optimista

Voz 15 39:20 previsión de crecimiento dos ingresos pues eso es lo que hará aumentar el déficit público y consolidar el mal endémico de nuestra deuda y con esto acabo nuestra deuda que sigue muy próxima en torno a cien por cien bueno eso es un porcentaje no pero pero yo quiero un poco hacer llegar a los a los oyentes lo que supone para cada español el volumen de endeudamiento público que tenemos no lucía tú tienes dos hijos sí pues sabes lo que te cuesta en intereses la deuda pública española hace Familia tres mil los tres mil euros al año telefonía años tres mil logros pagamos setecientos mayas de cientos cada español por media por la deuda pública que tenemos acumular

Voz 1727 40:03 fíjate que la tenemos ese cuatro por ciento al comienzo de la crisis

Voz 15 40:06 sí efectivamente ha sido la gestión de la

Voz 1727 40:09 crisis y eso que llevamos

Voz 15 40:11 unos años que de colocación de deuda interés muy bajo que si no estaremos pagando más

Voz 1727 40:15 mira retome lo que decías del debate público porque es muy serio lo que acabas de contar no lucía tú y tus hijos dos tres mil euros al año todos los capítulos que tiene el el que tiene las cuentas públicas no pensiones dependencia es muy serio todo y esta mañana cuando me enfrentaba a lo que había de declaraciones de de aquellos de los que puede depender que es apruebe era para echarse a temblar es la jefa de Grupo del Partido Popular del partido todavía con más diputados en este país este presupuesto es la factura que paga

Voz 1321 40:51 pero Sánchez con sus socios de gobierno que no son más que los independentistas los comunistas y los batasunos esto

Voz 40 41:04 realmente voluntad te ganas que el señor Sánchez realmente tiene voluntad y ganas de que le apoyamos los Presupuestos no lo parece pero sí la tiene empezando por la tramitación es muy fácil comisión para hablar de Cataluña de su derecho a la autodeterminación que además que hay un testigo independiente Simoni indoor

Voz 1727 41:21 pero a quién le importa la vivienda a quién le importa la dependencia Lucía

Voz 1321 41:26 bueno yo creo Pepa que las palabras de señor Puigdemont

Voz 1 41:31 con con un chiste malo no

Voz 1321 41:34 es una muy mala eh las palabras de la de la portavoz del grupo popular en el Congreso pues están a tono con este nuevo estilo del Partido Popular que ellos denominan sin complejos y que yo digo pues decir la mayor burrada posible no

Voz 1727 41:53 yo en fin comparto

Voz 1321 41:56 nosotros la la en fin la perplejidad Si la tristeza incluso la impotencia de que se hayan presentado unos presupuestos y no estemos hablando del fondo de los presupuestos pero tampoco podemos olvidar Pepa que en estos momentos es la primera vez que se presentan unos presupuestos que ni siquiera tienen la garantía de superar el el el proceso de la enmienda la de la enmienda a la totalidad no es decir que en este sombría a tramitarse por eso es que en este momento el Gobierno ha presentado unos presupuestos sin ni siquiera tener la garantía de que a primeros de febrero no vayan a serle devueltos por parte del Congreso es la primera vez que eso sucede en cuarenta años sólo hay un precedente

Voz 1727 42:44 en el año noventa y cinco cuando Felipe González presentó

Voz 1321 42:47 presupuestos sabiendo en fin fue una manera digamos de de marcarnos territorio porque él sabía perfectamente que que que Jordi Pujol había anunciado ya que CIU retiraba su apoyo al Gobierno de Felipe González y por tanto tendría que convocar elecciones en este momento ya se sabía que se iba a convocar elecciones y que las elecciones iban a ser marzo del año noventa y seis pero efectivamente en los presupuestos de los Veinticinco fue rechazado por el Congreso en caso Felipe González pues sufrió una derrota que que propició las elecciones yo creo que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo una apuesta muy arriesgada Pepa porque nosotros en fin el Gobierno dice somos optimistas bueno nosotros no a nosotros Pepa no nos pagan por ser optimista ni pesimista sino por analizar los hechos desde luego no tenemos ningún dato en este momento Pepa ningún dato que permita pensar que estos Presupuestos van a salir de la Cámara aprobados es más incluso panorama que se presenta Oh que se presentó al Gobierno es tan confuso como que podría darse la circunstancia de que los presupuestos fueran admitidos por el Congreso es decir no fueran devueltos las enmiendas a la totalidad fueran superadas pro el Gobierno sin embargo después se tramitarán no fueran aprobados lo cual significaría que a lo mejor el Gobierno tendría que retirar los en algún momento de la tramitación una vez que supiera que ya no iban a ser aprobados cuando los presupuestos se admiten por el Congreso será por hecho que van a ser aprobados en este momento no tenemos la garantía ni una cosa ni de otra

Voz 1727 44:18 no es que todo es nuevo sea puede ocurrir que ni siquiera se tramiten

Voz 1321 44:22 sí puede ocurrir que se tramiten no se aprueba

Voz 1727 44:25 claro igual no pero con lo cual la boca elecciones a otoño no abocar decisivas sino en unos meses después unos meses después ese eso es lo que estás toda esta batalla es para cuánto duró una legislatura que en cualquier caso duró un año en cualquier caso de un año venimos contando las claro unos meses Rosa toda esta batalla es para eso sostenerlo adelantar ese momento que puede ser o en mayo o en otoño o en en claro en Navidad no sea es es alargar o recorte pero la legislatura pero unos meses realmente Argelia tu impresiones sobre todo lo que hablamos no donde está el debate político y esta especie de programa electoral que presenta el Gobierno

Voz 0247 45:09 a ver problemas que estamos convirtiendo lo que debería ser un debate político lo decía esta mañana editorial no en en un debate electoral propiamente pero creo que hay que aclarar una serie de cosas primero al presidente del Gobierno o el Gobierno no puede decidirse presenta unos

Voz 1321 45:24 puestos hay un mandato constitucional

Voz 0247 45:27 por tanto la Constitución obliga a presentar una propuesta de presupuestos generales del Estado otra cosa es que luego tengan mayor o menor fortuna pero no tanto o no queremos que estamos reclamando el cumplimiento de la Constitución últimamente cabe recordar que también establece este mandato y luego si me permitís que yo no soy economista y el tema la economía me queda un poco lejos pero sí que creo que no si tenemos en cuenta el hecho de de aumento social es cierto que hay una mayor carga impositiva pero determinar renta así a las sociedades que quizá aquí también deberíamos leerlo desde el punto de vista político de otro de desde otra parte hay un cambio orientación pero no sabremos si es puro márketing no o precampaña electoral o una realidad si no se aprueban por tanto no seguiremos moviendo salvo que haya presupuestos en lo que llevamos de subidos en los últimos meses en una especie de política ficción otra cosa es es es casi de

Voz 1727 46:30 tres años desde el catorce y el quince

Voz 0247 46:32 desde pero ahora en el en en hemos hecho un cambio de gobierno no si en esta nueva fase en en el Episodio II digamos de la de las temporadas de la la cosa está en que se da por supuesto no perdón Se busca el apoyo de los independentistas en Cataluña hay que ver qué pasa con el PNV y con Podemos pero también pese a que no se aprueben Si los presupuestos se debaten en el Congreso los partidos tendrán que retratarse es decir Ciudadanos por ejemplo no tendrá que decidir qué es lo que apoya así progreso social en determinadas partidas o si está en la mera lucha electoral Illa última cosa me tendréis que permitir me parece que las palabras de la diputada Montserrat son absolutamente están fuera de lugar porque habla de independentistas comunistas batasunos

Voz 15 47:25 es decir estos tres adjetivos

Voz 0247 47:28 puestos además unos al lado del otro son absolutamente independentista si lo de batasunos en fin comunistas como si fuera algo que hubiera que eliminar de la faz de la tierra cuando todos son como mínimo opciones políticas igualmente igual de legítimas

Voz 1727 47:46 su como Vox como Boxing contratado aunque Angelista radical veremos este tipo de declaraciones sin la fiesta

Voz 15 47:55 no solamente dice una cosa hombre y los impuestos según se prevé en el proyecto ley el IVA y los impuestos especiales que no son precisamente impuestos progresistas Brad porque los pagamos todos los consumidores con independencia de nuestro nivel de renta se prevé que suban cada uno de ellos un doce por ciento e quiere decirse que el aumento de carga fiscal

Voz 0247 48:15 de carga fiscal no

Voz 15 48:17 es precisamente redistributiva