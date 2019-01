Hoy por Hoy (15/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:24 los Mossos d'Esquadra mantienen abierta esta obra una operación antiterrorista en Barcelona Igualada hay al menos un detenido que sepamos junto a ese operativo está una compañera de Cataluña última hora Berta del día

Voz 4 00:39 bon día los Mossos

Voz 1315 00:41 un centenar de agentes de los Mossos continúan registrando a esta hora cinco domicilios en Barcelona ayuno e igualada donde ya hay un detenido como decías la operación ha empezado a primera hora de la mañana continúa abierta y los Mossos no descartan que se salde al menos nos dicen con diez detenidos algunos de ellos vinculados con robos en la capital catalana y otros que tendrían la voluntad de atentar aquí donde nos encontramos ahora agentes de los Mossos custodian un portal de un edificio situado en el centro de la ciudad donde en unos minutos se llevarán al menos a dos detenidos más

es martes es quince de enero Aimar Villarejo reconoció que el veto

Voz 0027 01:20 qué VA le daba un recibido cada mes se lo dijo aún en sus policías afines según publicó hoy pues populi aseguró

Voz 1727 01:26 al también comisario García Castaño que el Villarreal estaba

Voz 0027 01:28 cuando poquito a poco lo que le Devia supuestamente por el espionaje a los empresarios y miembros del Gobierno que en dos mil cinco intentaron sacar a Francisco González de la presidencia del Banco confidencial y Moncloa punto com publican a esta hora fotos

Voz 1448 01:41 que demuestran que el grupo de Villarejo espió

Voz 0027 01:44 cívicamente no solo telefónicamente físicamente espió para el BBVA al entonces número dos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV Carlos Arenillas según esos medios Francisco González tenía que Arenillas abriera una investigación contra él por supuestas irregularidades en la venta de su sociedad de bolsa el seguimiento de Villarejo recoge fotos del coche del número dos de la CNMV y también de su vivienda familiar en Italia el viceprimer ministro el xenófobo Matteo Salvini alaba al Gobierno español por impedir zarpar al Open Arms hacia el Mediterráneo hacia la zona de rescates

Voz 1772 02:18 este se autoridad española a las autoridades españolas han retenido al barco de lo peinarse en el puerto de Barcelona hay por tanto evidentemente no estábamos equivocados si otros países siguen la misma vía si la Unión Europea hay otros países pasan de las palabras a los hechos Europas es al de Europa

Voz 0027 02:34 hay ocho aeropuertos alemanes enfrentan hoy a una huelga del personal de seguridad que piden mejoras salariales Se esperan centenares de cancelaciones que afectarán a unos doscientos veinte mil pasajeros

son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 1448 03:04 el capítulo de hoy hoy presentamos en el Congreso un presupuesto que nacieron pactados en una cárcel que apuestan decididamente por fortalecer el Estado del bienestar que van a morir en unas urnas frente a tiene busca debilitar que vamos a presentar una enmienda a la totalidad proteger el creo cimiento económico fortalecer las políticas sociales la reducción del déficit y la deuda pública esas son las líneas generales del presupuesto unos malos presupuestos para

Voz 2 03:29 esto

Voz 1448 03:32 en Moncloa

Voz 2 03:36 el presidente Sánchez ocultos

Voz 1448 03:46 la política tiene la obligación de asegurar la convivencia pacífica y tranquila y queremos decidir

Voz 2 03:55 lo tiene que dar el voto del PNV

Voz 1448 04:04 no bajamos el precio de la factura de la luz el precio de los alquileres garantiza que haya permisos de maternidad paternidad iguales intransferibles cien por cien remunerados no va a haber presupuestos más paro más impuestos

Voz 2 04:16 menos dinero al bolsillo de todos los españoles debemos movimiento a Pedro Sánchez en cuanto al referendo por tanto nuestra posición hoy por hoy por hoy es contraria a este presupuesto

Voz 1448 04:32 esos colchones de seguridad

Voz 2 04:35 qué tal

Voz 1448 04:37 todo el mundo que no lo dice el Gobierno sino el FMI la Comisión Europea o la OCDE los españoles igual como hemos hecho en Andalucía que vamos a decir no

Voz 5 04:50 la izquierda independentista de Euskalherria Bildu los batasunos siempre cerraremos la puerta a la derecha de Sánchez es el chollo para los separatistas esto no quiere decir que nosotros concebimos

Voz 2 05:00 con cinco viva mejor que su padre

Voz 1448 05:48 Argelia que era nació Ruiz Jarabo en esta mañana de martes a la espera de el pleno de investidura a las doce y media del mediodía del nuevo presidente de la Junta de Moreno Bonilla tenemos que hablar de Villarejo y de las novedades Ignacio que vamos conociendo yo no acabo de cerrar la boca a Ferraz la BOJA con ese espionaje presuntamente encargado por el BBVA espionaje desde luego masivo desde luego del que vamos conociendo

Voz 1727 06:16 pues como dicen los propios espiados cachito cachito no

Voz 3 06:20 Ziggy tal como cobro después sus servicios

Voz 1727 06:22 comisario y y la verdad es que

Voz 3 06:25 en un escandalazo hay que decirlo ya con con con palabras eficiente que indican que indican aumenta aumente activo no que usan operativos es un escandalazo y porque el espionaje ha tenido mayor dimensión que los que habíamos conocido hasta ahora es decir el número de teléfonos intervenidos ilegalmente son miles y ha habido como ha dicho antes por parte de Imaz ha habido incluso ya seguimiento de personas y vigilancia de domicilios bueno esto es tremendo no y efectivamente en en una operación empresarial donde bueno pues hay una entidad financiera que está muy comprometida no hubo absolutamente comprometida yo creo que es que es insisto un escandalazo hombre también también y a mí me llama la atención el silencio de la vicepresidenta entonces Gobierno no que que se ha dicho no se ha escuchado pero se ha transcrito unas frases suyas que son preocupantes no a mí me gustaría que Marek es quien tengo un absoluto respeto e incluso cariño pero me gustaría que eficiente explicará o negara que ya ha dicho lo que se dijo que que dijo o que explicar el contexto de la conversación

Voz 1727 07:33 Julia

Voz 0247 07:34 sí uniendo empezando por lo último el problema de de tener no en este caso por ejemplo de María Teresa Fernández de la Vega a tener que salir a dar explicaciones están que estamos dando validez a la transcripción hecha por un determinado señor de unas grabaciones de unos audios que nadie ha podido eh además de la ilegalidad en la que con la que se han con la que han digamos que ha obtenido estas escuchas por tanto y aquí yo creo que estamos en el dilema no de vamos a dar por bueno lo que se haya di con lo que diga este señor au

Voz 1727 08:11 sus compinches no

Voz 0247 08:14 que están las cintas o dos queremos las cintas au vamos directamente a centrarnos en el problema de fondo no que es la existencia de una trama corrupta que parece que alcanza no a todas las ramas de las instituciones en incluso del poder económico al más alto nivel no que es donde yo creo que está el gran problema de la cuestión esta mañana citaba es el artículo de marca Bonet en en agenda pública donde pone en duda pone de manifiesto por ejemplo que los controles internos no de respecto de Villarejo funcionar los lo la cómplice los servicios internos se llama lo Asuntos Asuntos Internos no puso de manifiesto ante sus autoridades que bueno que Villarejo estaba actuando de forma digamos poco correcta a quién despidieron fueron

Voz 1727 09:06 los responsables de Asuntos Internos DAI Villarejo

Voz 0247 09:08 siguió allí portar además no pone de manifiesto bueno pues seguramente determinadas protecciones determinados favores etcétera Pero

Voz 0538 09:17 yo creo que aquí estamos ante la unas

Voz 0247 09:20 nueva puesta en duda de la credibilidad de de no del funcionamiento del Estado y por otra parte yo creo que a los que os dedicáis son unos comunicamos nos dedicamos en mucha menor medida a la comunicación no de lo que nos al análisis de lo que nos pasa es como debemos informar y qué responsabilidades deben exigirse sólo a través sólo a partir de estas transcripciones otra cosa es que empiecen yo creo que sí que tienen que empezar investigaciones profundas aunque sean políticas porque también está en duda que jurídicamente penalmente puedan ya tener relevancia no

Voz 1727 10:00 por casos de prescripción pero como mínimo

Voz 0247 10:02 no debemos también informar a analizar este tipo de cuestiones bueno para no como es un tema complejo para no perdernos

Voz 6 10:13 en las ramas y en este momento lo que está encima de la mesa acreditado ya es que el BBVA uno de los principales bancos de este país contrato cuando el presidente era Francisco González ah el señor Villarejo para espiar a una serie de personas y que efectivamente no es que esperan una serie de personas es que espiaron cuatro mil teléfonos quince mil llamadas de todo tipo de personas no esto está acreditado esto el BBVA lo ha admitido ha admitido que ha empezó que que inició una investigación hace seis meses es asombroso que lleve seis meses investigando una cosa así y que todavía no sepa exactamente lo que pasó

Voz 0538 11:00 esto esto está esto

Voz 6 11:02 es el escándalo de este momento Si aparecen posteriormente nuevas en fin acredita que efectivamente la ex vicepresidenta esto ya veremos de momento lo que hay es esto de momento lo que hay es que contrariamente a cuando el escandalazo que dice ISNA nació con toda la razón afecta a la clase política en la que inmediatamente hay dimisiones quiero decir que María Dolores de Cospedal dejó su puesto y dejó su cargo por qué las grabaciones de Villarejo digamos implicaban en algunos de actividades turbias y quiero decir que a día de hoy en el BBVA nadie ha asumido ninguna responsabilidad por por por circunstancias que ya se sabe que fueron que vete tú a saber desde el punto de vista penal lo que sucederá hilo que habrá si hay más grabaciones que parece que el comisario Villarejo pues está dedicando sea a dosificar este tipo de informaciones sabe Dios con qué intención no lo sabemos pero los los los hechos que ahora encima de la mesa indican primero que los escandalazo se económico financieros no suscitan la misma petición y exigencia de responsabilidades que suscitan la clase política en definitiva que la regeneración España parece cosa de la política la regeneración en España también es cosa de otras esas instituciones que parece ser que no se aplican

Voz 1727 12:28 cuento que exigen a los políticos porque quiero

Voz 6 12:31 es decir que el ex presidente del BBVA ahora presidente de la Fundación BBVA era un hombre muy dado a dar lecciones de ética inmoral a los políticos

Voz 1727 12:42 los políticos contra los que es más fácil no da por ejemplo política es nuestra invitada esta mañana María Jesús Montero ministra de Hacienda buenos días hola muy buenos días vamos a hablar de seguida de de presupuestos de la política en España y en Andalucía pero antes de nada su opinión sobre esto que estábamos comentando en este momento el escándalo del encargo del BBVA presuntamente por parte del BBVA a Villarejo de espiar a muchas personas bueno me parece una Sito

Voz 7 13:13 acción gravísima como bien se comentaba pues habrá que ver la veracidad de esa cinta o de esa grabaciones que se han producido hoy imagino que las autoridades judiciales tomara buena nota después de las investigaciones que se están haciendo al señor Villarejo porque es inconcebible para una democracia que se puedan producir fisuras ni situaciones de este tipo que yo creo que alarman a gran parte de de Paul el presupuesto de los políticos de los periodista Hayden del conjunto de la sociedad desde mi punto de vista esta situación

Voz 1727 13:42 muchas veces nos preguntamos de dónde le viene el poder a Villarejo bueno claro empezamos a explicarnos algunas cosas no

Voz 4 13:48 si el poder información

Voz 7 13:50 claro si esa información es ilícita está grabada sin consentimiento de las personas participante es que es todo va en un sinsentido y una situación muy grave muy grave

Voz 1727 14:00 ministro vamos a hacer una pausa y hablamos enseguida ha estado

Voz 8 14:03 da

Voz 9 14:09 que conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com la que apenas presenta el placer de escuchar

Voz 0419 14:26 muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía billetes recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras Pulguitas clan casi enormes como huevos prehistóricos

Voz 10 14:53 el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre para mencionar las había que señalar las con el dedo Cien años de soledad Gabriel García Márquez mil novecientos sesenta y siete

Voz 11 15:11 el placer de escuchar

Voz 0027 15:18 existe jugar los viejos yo sólo se jugar al Tetris sólo el Tetris se mayo y no sé porque Play van el juro saca hoy a la Play siete las siete ya

Voz 1448 15:27 hecho van más rápido que el Iphone

Voz 12 15:29 es verdad pero te lo juro cuatro Águila cuatro no soy tan moderno

Voz 0027 15:34 seis tu caso David juegas Yossi mal mal a todos pero juego online me dan unas palizas a hasta el mundo virtual soy más famoso que en el mundo real por malo agente hace cola para mucha gente que también te como

Voz 2 15:47 el Valencia que me darían una paliza

Voz 1448 15:51 con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy punto es cadena aseos

Voz 2 16:02 con las

Voz 13 16:06 lo que pase

Voz 1448 16:15 María Jesús Montero ministra de Hacienda Ustec ha elaborado tantos presupuestos en la Junta de Andalucía qué sensación le produce elaborar los primeros presupuestos del Estado sin tener garantizada siquiera su tramitación

Voz 7 16:28 bueno pues la verdad que ha sido un trabajo intenso desde el primer día que llegamos en donde todo el equipo de Hacienda pues hasta hoy en primer lugar desgranando las cuenta de El señor Montoro porque había muchos artefacto en el presupuesto que teníamos que poner de manifiesto para para poder corregirlo según do lugar conociendo las necesidades de los distintos departamentos y poniendo la prioridad en aquellas política en donde el Gobierno cree que en este momento es más urgente dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos construyendo unos presupuestos que son desde mi punto de vista los que necesita este país

Voz 1727 17:01 pero su presupuesto esos son un programa electoral porque no tienen garantizados los apoyos para sacarlos adelante

Voz 7 17:07 no eso un presupuesto que que en este momento está envía de que los grupos políticos puedan sentarse a a negociarlo a profundizar en él nosotros abrimos por supuesto la negociación a todo el arco político y a PP y al ciudadano le pedimos que sino apoyan estas cuentas pública al menos tengan es decir que que permitan que puedan iniciar su tramitación ya los grupos independentista al resto de partidos de la Cámara pues evidentemente que siempre que hablemos de la legalidad siempre que hablemos de aquellas cuestiones que puedan mejorar a España pues estamos dispuestos a cambiar una cifra aún punto una coma

Voz 1727 17:44 dentro de la legalidad estaría esta comisión que reclamó ayer puse moda una mesa de diálogo sobre el conflicto con mediación independiente y una comisión que verifique el cumplimiento del Estatuto

Voz 7 17:55 mire yo creo que el señor Puigdemont sabe perfectamente que nosotros siempre hemos trasladado la necesidad de que el Gober inicia una etapa de diálogo al interior de Cataluña que es un elemento fundamental para después poder corregir la fisuras que se hayan producido con el conjunto de España es una responsabilidad del Gober que no se puede delegar igual que de de los líderes de Catalunya entre ellos de la señora Arrimadas necesitamos es una solución de diálogo y de convivencia en Cataluña y a partir de ahí siempre hay elemento materia que se pueden plantear en el marco de la ley en el marco de la multilateralidad por ejemplo en financiación que se pueda hacer con el resto de territorio y con el conjunto de la fuerza política yo creo que ese mensaje el presidente Sánchez lo ha dejado nítido cristalino muy claro desde el primer día por tanto el llamamiento que nosotros hacemos es al diálogo por tanto a buscar son soluciones consensuada dentro de la Constitución

Voz 1727 18:50 vamos que que en esas condiciones que propone puse Mon el Gobierno no entra

Voz 7 18:54 evidentemente no vamos a asentar no en ninguna mesa donde se pretenda debatir cuestiones que no están en nuestro marco constitucional o que no están evidentemente en ningún tipo de de regulación normativa de las que hemos hablado hemos conocido o de alguna manera estamos diseñando ministra

Voz 1727 19:11 eh y que nos dice a los que pensar pues que es todo una puesta en escena porque al final los independentistas van a votar a favor de los presupuestos generales no porque les gusten los presupuestos sobre los hayan analizado no porque ustedes les estén la contrapartida imposible que plantea puse de Mon sino porque tienen tanto miedo de unas elecciones que puedan ganar los tres partidos de la derecha que vuelve a ponerse en suerte una especie de Coalición de rechazo de rechazo ahora a la hipótesis de un triunfo del tridente de la derecha

Voz 7 19:41 ya que las cuentas son buena eh para poder ejecutarla porque mejora la vida de lo ciudadano y la vida de la gente creame que no se me ocurre motivo por el que alguna foto Naciones política da igual que sea los partido Nacionalista o cualquier otro no puedan apoyar estas cuentas públicas están pensando en el interés general porque la subida del salario mínimo interprofesional la mejora de las partidas de dependencia y la capacidad de poder acceder con más facilidad a una vivienda e la supresión del copago farmacéutico

Voz 1727 20:11 es que son todo medida que sí

Voz 7 20:13 auguraron se pusieron en marcha con motivo de la crisis que era nuestro compromiso el que se repitieran en el momento en que fuera oportuno no se me ocurre el porqué el Partido Popular ciudadano los nacionalista no apoyan unos tienen ante unas cuentas que pueden realmente mejorar la vida del país por eso me cuesta que el Govern que lo ha la fuerza política que componen el Govern cuando se están planteando más recursos para Cataluña la mejora de la sanidad de la educación ante las protestas de los ciudadano ante la situación de deterioro que han sufrido los servicios público como se puede resistir a apoyar unas cuentas pública con independencia de sus reivindicaciones política que están en otro plano

Voz 1727 20:51 porque estamos en campaña electoral permanente ministra usted lo sabe muy bien sí pero claro hay que llegan

Voz 7 20:56 punto en que creo que esta suerte de ejercicio de la política cansa lo ciudadano hilo ciudadano entienden que la política hasta aquí para intentar al menos solucionar su problema buscar formula y lo que no pueden entender es que Moss jo si me permites la expresión permanentemente en cuestiones que pueden ser más conceptuales teórica que está bien que hay que profundizar que hay que seguir avanzando en todo lo que uno piensa pero hay que resolver el día a día y la gente tiene que notar que la recuperación económica llega a su piel llega a su familia y que de alguna manera las instituciones somos útiles eh porque sino la democracia se deteriora se hasta bueno y da paso a situaciones como las que empezamos a vivir tímidamente y ojalá se queden allí de auge no de de autoritarismo de los extremismo de posesiones que creíamos totalmente superada

Voz 1727 21:45 ministra si si los Presupuestos salieran adelante con ese incremento de las pensiones el incremento en el sueldo de los funcionarios la prestación para los parados de más de cincuenta y dos años la dependencia la vivienda la la lucha contra la violencia de género el pacto dotado con dinero por fin si esto fuera posible y sale adelante es suficiente para revertir los recortes de los años peores de la crisis

Voz 7 22:08 no claro que no esto es un inicio de El camino del primer presupuesto que presenta el presidente Sánchez donde ha intentado atender aquellas urgencias que nos parecían más prioritaria todas lo son pero hay que elegir cuando los recursos son limitados y por tanto hemos atendido a aquellas cuestiones que nos parecía más urgente más importante fortaleciendo a la clase media hay a la clase trabajadora que son los verdaderos motores de este país intentando por tanto mandar también un mes deje de esperanza a nuestro jóvenes que mucha FECE bueno en los que convivimos con ello sabemos que se sumen en una suerte de desesperanza o de apatía porque piensan que el futuro le Se les ha negado y que no hay perspectiva para que puedan quedarse en nuestro país o buscar un trabajo o ir a vivir con su pareja hay emanciparse porque no pueden encontrar una vivienda o cuando abandonan los estudios tienen los salarios que son unos salario verdaderamente ruinoso que los padres y las madres Nos da vergüenza quiero decir hay toda una serie de medidas para estos jóvenes para que la futura generaciones sean la prioridad o por supuesto como como usted decía para las mujeres un colectivo tan importante para para incorporar crecimiento económico para incorporar sentido común a la política para incorporar yo diría pues ese aire fresco no que viene el colectivo feminista hay de las mujeres y que estamos preocupadas estamos muy preocupada porque algunas fuerzas políticas coquetean con otra que parece que están empeñadas como siempre en arrebatar no esto derecho que con que estamos con sudor y lágrimas

Voz 1727 23:36 o sea que los irreversibles que usted cree que puede darse esa circunstancia de que sean reversibles algunas de las conquistas de las mujeres

Voz 7 23:43 totalmente yo siempre yo siempre pienso que cuando cuando estamos viviendo hoy caminamos sobre un sendero de construcción de derecho e podemos tener la falsa tentación de pensar que lo conseguido nunca se pueda arrebatar yo creo que la experiencia y sobre todo de de aquellas personas que han vida ha ido más intensamente durante la transmisión la democracia nos indica que tenemos que estar alerta permanentemente alerta construyendo sobre lo conseguido pero mirando permanentemente que nadie nos arrebate aquello que en el que pensábamos que estaba ya definitivamente para siempre yo creo que la irrupción de de Vox en el debate político la bueno todas la los comentarios por decirlo de una manera suave que se han hecho sobre la necesidad de modificar la ley de violencia son cuestiones que nos dañan el alma yo diría que que son cuestiones que a las mujeres no crean una desazón porque él lo que estamos es justamente en en conseguir más derechos en seguir avanzando el supuesto pues plantea una exención fiscal para para aquellas empresas que que incorporen mujeres a su consejo de administración es sólo prima amo para que donde no había llegado la igualdad pues empieza a ser una realidad pues claro Nos quedamos desconsolada cuando alguna formación coquetea con otra hay diciendo que que bueno que quizá se presentan denuncia falsa que las personas agresora no son de este país una unas cuestione que me parecen absolutamente bueno pues vergonzante en las que no podemos ni dejar pasar milímetro porque ante ese milímetro Se abre la grieta

Voz 1727 25:13 yo lo entiendo de Economía ministra pero le he preguntado a los que saben por ejemplo Emilio Ontiveros y me dice que la previsión de ingresos que tienen las cuentas que usted ha presentado es muy optimista

Voz 7 25:23 no yo le diría yo yo diría que tenemos que tener en cuenta varios factores que están en estas cuentas públicas entre ellas que se proponen una modificaciones legales para incrementar alguna parte de la fiscalidad a grandes empresas grandes renta nuevos impuestos como el impuesto digital o el de transacciones financieras todo fiscalidad del siglo XXI recogiendo áreas de actividad que la en la fiscalidad tradicional no estaban contempladas que protege insisto siempre eh a las clases medias y trabajadoras el que básicamente lo que se prevé si quitamos el efecto de el Sistema de Información del IVA que es una cosa muy puntual es una previsión de crecimiento más prudentes que la que hacía el señor Montoro que incluso con bajadas de impuestos estaba previendo un crecimiento en torno al siete por ciento que es una cantidad similar a la que prevé este presupuesto te digo excluyendo la parte del IVA e por tanto hemos sido bastante prudentes en nuestra en nuestras previsiones tenemos que tener en cuenta que en el periodo del señor Montoro de forma promedio se dejaron de ingresar cinco mil millones de las previsiones que hacía cada año y sin embargo es otro hemos sido bastante más dente ya estamos yo creo que haciendo unos presupuestos realista y unos presupuestos que están asentados sobre el terreno

Voz 1727 26:37 pues como tengo en la mesa a un ex director de la Agencia Tributaria allí

Voz 1448 26:40 al momento de darle la palabra sin ninguna duda a Ignacio Ruiz Jarabo que atendiera

Voz 3 26:45 muchas gracias bueno dinamiza

Voz 1448 26:48 hola buenos días en relación con el optimismo

Voz 3 26:50 yo respeto la recaudación tributaria ya ha contestado yo ministra estoy más cerca de la posición de Emilio Ontiveros pero que han sido los técnicos del Ministerio han sido optimistas ahí pero su intervención me ha sugerido una pregunta interesaría así es posible una aclaración porque más Si sea cierto es lo que creo que usted quería decir estaría cien por cien de acuerdo con usted se refiere usted a que han tenido primero que detectar si los artefactos del señor Montoro entiendo que se estaba refiriendo la ligeros digo ligeros de forma eufemística artificios contables que han podido provocar que las cifras oficiales quise Nos anda o de déficit público sean ligeramente lo digo de Fort otra vez con eufemismo ficticias

Voz 7 27:41 MTI refiriendo fundamentalmente a la construcción del presupuesto que salió de las Cortes era un presupuesto que que bueno que no cumplía con alguno de los preceptos que ese que son normales que son de diría de de cartilla no por ejemplo el ese faire una enmienda del PNV en donde las pensiones se revalorizaban al uno coma seis y no se consignó partida presupuestaria para atenderlas eh así de sencillo

Voz 3 28:08 de entorno a mil cuatrocientos millones de euros

Voz 7 28:11 qué se hizo pues como una apariencia de que se estaba financiando cuando en realidad lo que se hizo eh romper el el préstamo que se pedía para Seguridad Social se quedó de los quince mil millones trece mil y los mil quinientos millones se hicieron vía transferencia sin dando una apariencia de que se estaba haciendo una transferencia añadida cuando en realidad se estaba quitando del préstamo me refiero por ejemplo a que no se respetó el techo de gasto tras la tramitación parlamentaria incrementaron los ingresos acto no se incrementaron los ingreso por ejemplo con el transporte subvencionado en la isla canaria ya en Baleares donde se aceptó un setenta y cinco por ciento de derecho al transporte gratuito y sin embargo no se consignaron esas cantidades que eran en torno a trescientos millones

Voz 1727 28:53 perdóname ministras esto esto se refiera cuando se se anunció a bombo y platillo que los residentes en las Islas tendría en el setenta y cinco por ciento de la bonificación de los billetes correcto correcto y luego estaba consignado el dinero para eso corre

Voz 7 29:06 esto correcto había una serie yo les llamo artefacto porque me parece que los que somos responsables de la hacienda pública tenemos que ser cuidadoso en la utilización de de nuestras palabra entre otras cosas porque España es un país que siempre rinde bien sus cuentas pública que tiene unas cuentas robusta y eso siempre hay que preservarlo y por tanto ha de ser capaces eh adivinar el porqué no cuadraban algunos número porque había alguna cuando hacía uno la cuenta no terminaba de salir la ecuación que debutaba era realmente porque porque la comparativa se estaba haciendo con algunas cuestiones que hemos corregido y que y que ahora pues lo que nos encontramos en empresas

Voz 3 29:42 hoy aquí en la vaquilla banqueros maquillaba en los cifras finales que hemos presentaban venía

Voz 7 29:46 bueno no me gusta no me gusta expresa expresarme en esos términos porque quiero quiero que todo el mundo sepa y sobre todo las autoridades internacionales de que tenemos una buena cuenta unas cuentas robusta y que por supuesto toda la contabilidad toda la la toda la presupuesta acción española está en línea con lo que mandan los reglamento hoy con lo que manda a la Comisión Europea

Voz 1727 30:07 Lucía Méndez

Voz 6 30:09 buenos días ministra buenos días en la reacción que ha habido y en algunos en fin en algunos medios de alguna prensa de algunas autonomías se aprecia que hay un un cierto malestar ciertamente algún agravio comparativo en relación con las impresiones que este presupuesto contempla para Cataluña entiendo que en un guiño especial para que en fin los partidos catalanes independentistas pudieran apoyar el Presupuesto le preocupa al Gobierno esta cuestión

Voz 7 30:41 bueno yo diría que cuando se coge los presupuestos de inversión que me imagino que es a lo que se refiere porque claro las partidas de pensiones siempre claro todo lo demás afecta al conjunto de los españoles hay mucha FECE quizás se pone excesivamente el foco en la inversión territorializada algo que a mí siempre intento animar a que se supere porque parece que se establecen especie Rankin cuando realmente la inversión estado tiene que servir para la convergencia tiene que servir para la cohesión territorial es decir tienen uno fundamento que tenemos que utilizar permanentemente en esta tarea muy española no de comparar si efectivamente un territorio crece más que otro no la la la realidad es que este Gobierno tenía vocación de cumplir con los estatutos de autonomía a nosotros nos parecía que era bueno pues bastante y de lógica y de sentido común que si todos hemos vota hoy no hemos dotado de unos estatutos pues que una vez que se pone algo en una leí la cumplamos por tanto el Estatuto de Autonomía de Cataluña de Valencia de Andalucía o de Extremadura nos parecía muy importante colocarlo y claro ante la situación que se había lucido previamente las comunidades autónoma en su conjunto experimentan un crecimiento muy importante en sus inversiones no injustamente Cataluña la que en términos porcentuales experimenta más porcentaje otras comunidades también lo hacen pero son inversiones que son necesarias por ejemplo en este tema en Extremadura ante la incidencia que se han produciendo en la red ferroviaria porque ha habido muchos años de abandono y de dejaste de los servicios públicos sean de movilidad osea de atención e cara a lo ciudadano no hay ningún tipo de discriminación ningún tipo de tratamiento de favor a ninguna comunidad lo que hay es un cumplimiento estricto de la legalidad y parece lógico no que que se cumpla con los estatutos de autonomía también con el de Cataluña

Voz 1727 32:30 ministra creo que escuche al diputado del P Cat Ferran Bel porque ha vuelto a hablar de la Puyo de de de los independentistas catalanes a los Presupuestos es que llega a producirse me parece que sus palabras rebajan considerablemente las exigencias de Puigdemont vamos a escucharlo

Voz 6 32:48 es que no hubiera Manel me cocos

Voz 0931 32:50 Jones que dijese que no le pedimos ni conclusiones de esta comisión obviamente ningún inicio de trabajo en firme simplemente la voluntad de que se constituya esta comisión para afrontar el problema político en Cataluña no estamos pidiendo tampoco grandes cosas para que se puedan iniciar los trámites a tiros

Voz 1727 33:06 qué le parece ministra lo quema

Voz 7 33:08 ha comentado al principio no yo creo que el llamamiento que siempre ha hecho el Gobierno de España al gobierno de Cataluña es que se tiene que producir una situación de diálogo dentro de el marco constitucional y que por tanto el acuerdo y la solución dialogada siempre será la mejor fórmula para intentar encontrar una respuesta al problema territorial que tiene este país Illa solucione que se encuentren para el interior de Catalunya serán muy similares para de las que se encuentren para para el conjunto de España y con esto quiero decir que nadie puede obviar su responsabilidad el presidente Torra tiene una responsabilidad en Catalunya de intentar a administrar una política que satisfaga a las almas que se están expresando al menos dos que se están expresando en Cataluña ida señor Arrimadas y los líderes yo diría de todos los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad y estoy convencida de que la solución que sea válida para Catalunya va a ser válida para el conjunto de España porque se trata justo de coser esa herida que sean Generau entre aquellos que defienden en nacionalismo y aquellos que no lo defienden

Voz 1448 34:10 pero lo que dice el diputado Veles muy concreto no pedimos ni conclusiones de esa comisión ningún inicio de trabajo en firme simplemente la voluntad de hablar en una comisión para afrontar el problema político de Cataluña

Voz 7 34:23 pero insistimos en que tiene que ser un diálogo que esté basado en los fundamentos constitucionales y eso significa que que el que ellos saben perfectamente cuáles son las línea que no se pueden atravesar y por tanto que este Gobierno siempre va a estar en actitud de mano tendida va a estar en actitud de diálogo como venimos estándolo pero evidentemente respetando la ley y respetando el marco jurídico del que no hemos dotado todos

Voz 1727 34:48 Argelia

Voz 0247 34:50 buenos días ministra es sólo un comentario a esta última frase hablaré en una comisión dentro de la Constitución no impide hablar de todo otra cosa son las conclusiones por tanto me parece que a veces las dos partes manejan el marco constitucional de una forma excesivamente te iba ahí lo que yo creo que sí

Voz 7 35:09 hablar de todos siempre en cada en cada parta o lo que sigue muy importante es que no se genere ningún tipo de falsa expectativa respecto a

Voz 1727 35:18 a las alas con claros sobre porque uno puede

Voz 7 35:20 no llegar a conclusiones pero entiende que el diálogo tiene que permitir un avance y el avance de ese diálogo tiene que estar fundamentado en aquella cuestione en aquella arquitectura de la que el conjunto de España no hemos dotado y no podemos llamar no a ningún tipo de situación extraña no en este sentido

Voz 1727 35:36 fíjese ministra así perdón Argelia

Voz 0247 35:38 no sólo una cuestión bueno había para muchas pero respecto precisamente el tema de las concesiones de las mal llamadas concesiones a Cataluña no porque efectivamente muchas de las mejoras en inversión en las comunidades autónomas que que se plantean los presupuestos como usted explicaba son cuestiones ya establecidas ya previstas en estatutos de autonomía que son leyes orgánicas y otras leyes de del Estado no mi pregunta es han podido hablar antes con el resto de comunidades autónomas han con han consensuado estos paquetes de inversiones estas mejoras en el fina en la financiación de las comunidades autónomas con el resto de gobiernos instituciones autonómicas

Voz 7 36:20 a lo que sabemos es de de todos los gobiernos autonómicos gobernados por quién los gobierne es que todos los proyectos que se consignan en el en el libro de presupuesto están ha pedido solicita o demandados son necesitado por las comunidades autónomas pero también tengo que decir que hay algunos proyectos que no está es decir hay algunas inversiones que los territorio demandan que por la limitación de los recurso no se han podido incorporar por lo esto es un primer avance de un primer presupuesto del Gobierno de Sánchez un primer avance sobre esa necesidades pero estoy convencida de que todas las prioridades de los territorios están porque se nos han hecho llegar a diferente momento desde que accedimos al Gobierno casi hemos tenía todo conversaciones con todo lo con todos los gobiernos autonómico yo diría con todo toda no hicieron llegar su paquete de inversiones su paquete de de reclamaciones en el sistema de financiación eh su peculiaridad de eh hay una comunicación fluida con las comunidades autónomas

Voz 1727 37:16 terminamos ministra de ese cuenta en el he preguntado por qué suena usted para todo parece eso sí que es bueno muchos cargos y no le he preguntado porque ya sé lo que me iba a responder

Voz 14 37:26 sí sí pero usted está en Madrid y hoy yo estoy es

Voz 1727 37:29 Sevilla tengo que preguntarle por por lo que siente cuando se va a producir en dos horas un relevo democrático legítimo normal en democracia pero un relevo muy significativo para los socialistas andaluces por primera vez abandonan el poder en la Junta de Andalucía

Voz 7 37:45 sí claro es una sensación como ustedes podrán imaginar desde aquí puede bueno agridulce no porque una es una sensación en la que durante muchos años ha estado trabajando en el Gobierno de esa comunidad autónoma conozco muy bien cuáles son sus sensibilidades cuáles son su debilidad de me preocupan las amenaza en los discurso me preocupa que sobretodo Partido Popular y ciudadano eh se dejen al menos abrazar por aquella fuerzas que están reclamando retroceso en materia de autonómica como la devolución de las transferencia o en materia de las mujeres sobre todo esta última sí porque porque bueno porque siempre estamos muy sensible a que alguien quiera arrebatar no parte de lo poquito que todavía tenemos conquistado y eso hace que tenga bueno pues una sensación de tristeza en el sentido de de que se vaya a cambiar el rumbo de lo que la comunidad autónoma había iniciado y que por por Dios no se produzca ningún paso atrás en aquellas materias pues que yo creo que nos ha permitido a todos estar orgulloso de nuestro país de Andalucía en definitiva de de lo que todos aportamos

Voz 1727 38:52 María Jesús Montero gracias buenos días

Voz 7 38:54 muy bueno hacía mucha gracia a toda

