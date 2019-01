Hoy por Hoy (15/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez a las nueve en Canarias

Voz 0228 00:05 la Guardia Civil investiga la muerte de dos personas un hombre y una mujer en mayo en Mallorca los agentes no descartan ninguna hipótesis ni siquiera la de la violencia machista Palma Juan Antonio Bauzá

Voz 1157 00:15 la mujer de cincuenta y nueve años y el hombre de cincuenta y cinco fueron localizados ayer tarde sin vida en su casas un matrimonio alemán ella fue encontrada en la cama sin vida y él ahorcado en el interior del domicilio una conocía a la mujer fue según la Guardia Civil la que dio el aviso porque no sabía nada de ellos desde hacía días cuando entró en la vivienda se encontraron lo que antes le explicamos investiga las causas no se descarta ninguna hipótesis está a la espera de la autopsia para aclarar lo ocurrido pues la además

Voz 0228 00:37 la ministra de Hacienda rechaza sentarse en la mesa de diálogo propuesta por Carles Puigdemont como condición para que los independentistas apoyen los Presupuestos el secretario de organización del P de Cat Ferran Bel ha pedido hoy en la Ser que se conforme únicamente la mesa sin exigencias previas de resultados concretos ya ha contestado María Jesús Montero también en Hoy por hoy que sólo es posible el diálogo dentro de la Constitución rico Cruz

Voz 0931 01:00 Camps dijese que no le pedimos ni conclusiones de esta comisión obviamente ningún inicio de trabajo en firme simplemente de la voluntad de que se constituya esta comisión para afrontar el problema político en Catalunya acatado

Voz 1804 01:11 yo creo que se pueda hablar de todo siempre en

Voz 3 01:13 cada en cada parta o lo que sigue muy importante es que no se genere ningún tipo de falsa expectativa y el avance de ese diálogo tiene que estar fundamentado en aquella arquitectura de la que el conjunto de España no hay modo Tao y no podemos llamarnos a ningún tipo de situación extraña no en este sentido

Voz 0155 01:54 PSOE que según él es el que hoy Fleta los autobuses que reflexione y que acepte la derrota lo digo hoy aquí antes de empezar que nos dejen trabajar con trabas con obstáculos con crispación con escraches no se puede trabajar el presidente de Ciudadanos ha vuelto a criticar los Presupuestos lo último que le hace falta a España es una subida de impuestos y pide a Sánchez que convoque elecciones sigue su intervención

Voz 1804 02:16 Miren ustedes que es una a una ley

Voz 0155 02:18 dolorido en directo de Albert Rivera en Málaga sumamos quedó

Voz 0228 02:21 personas han sido detenidas en la operación contra el terrorismo yihadista en Barcelona en igualada aunque el número de detenciones previstas pueda alcanzar la decena informa Berta tonadas lo

Voz 1915 02:30 los Mossos d'Esquadra sacaba de llevar detenido a un hombre que vivía en el distrito de Ciutat Vella en el centro de Barcelona una operación antiterrorista que continúa abierta en la que un centenar de agentes de los Mossos d'Esquadra están registrando cinco domicilios de Barcelona y uno en Igualada hay dos detenidos confirmados pero los Mossos d'Esquadra no descartan que hay al menos hasta diez personas detenidas algunas de ellas tendrían Nos dicen la voluntad de atentado

C3 tiempo para el información de su comunidad

cadena SER Madrid la audiencia

Voz 0089 03:19 los días quince años de prisión para los tres acusados Ésta es la petición de la Fiscalía de Madrid por un delito continuado de agresión sexual la víctima fue llevada a un piso de la localidad serrana de Collado Villalba por quién era entonces su pareja con la que mantenía eso sí contactos esporádicos en esa vivienda dos amigos del acusado entraron en la habitación y obligaron entre los tres aquesta chica les realizara todo tipo de actos sexuales desde entonces la víctima sufre estrés postraumático el día de esta violación múltiple la joven tenía dieciocho años de edad era el trece de marzo de dos mil quince

Voz 1434 03:56 la ejecución presupuestaria aumentado en la capital en toda la ciudad desde el año dos mil catorce aunque se ha notado sobre todo en los distritos del sureste el dato lo da el propio gobierno municipal que asegura que desde que ahora Madrid llegó al poder Se ha pasado de invertir doscientos dieciséis millones de euros a doscientos noventa y tres Jorge García Castaño es el delegado de econó

Voz 4 04:13 mía es el incremento de la ejecución presupuestaria desde dos mil catorce que es el último años estrenado por el Partido Popular hasta dos mil dieciocho ha sido un veintinueve por ciento pasamos de cuatrocientos treinta y nueve millones a seiscientos dieciocho y especialmente de los distritos del sur y del sureste donde el incremento ha sido de un

Voz 5 04:30 de cinco por ciento del presupuesto ejecutado destacando Barajas Usera Puente y Villa de Vallecas Villaverde y Hortaleza esto supone acercar la política a los ciudadanos y sobretodo centrarnos en cada vez más cercanos

Voz 1434 04:43 sí recuerden que el Ayuntamiento de Madrid ha activado el escenario uno del protocolo anticontaminación no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 ni en las carreteras de acceso a la capital

Voz 1995 04:52 dentro del anillo de la M40

Voz 1434 04:55 seis grados ahora mismo en el centro de datos

Voz 8 05:25 muy buenos días Marte

Voz 1995 05:27 es quince de enero del año dos mil

Voz 8 05:29 el diez nueve dos mil

Voz 1995 05:32 el diecinueve cuesta adaptarse al cambio de años como Si tu cabeza no quisiera que avanzara el tiempo unas cuantas semanas después de iniciado el curso muchos seguimos reinando el espacio reservado la fecha con el año equivocado será una señal de que hay que detener los relojes hablando de eso están hoy nuestros compañeros de la primera parte de este Hoy por hoy preocupados con esa noticia que afirma que dormir menos de seis horas aumenta considerablemente el riesgo vascular hemos tratado de tranquilizarles contándoles que dormir mucho engorda lo que también aumenta el riesgo cardiovascular curiosamente no dormir en absoluto también lo hace motivo que junto al estrés de sufrir un accidente cardiovascular es lo que más aumenta el riesgo cardiovascular una preguntas qué paso con la cuesta de enero tradicionalmente este será un mes de moderación prudencia que paso ya no hay cuesta de enero whisky ya no hablamos de ello porque esto va así sólo existe aquello que se nombra como ocurre con Vox muchos creen que puede pasar con Dogs como con el gimnasio estos días que muchos están apuntando en enero pero luego no van más yo que sé que es difícil entender estos tiempos ahora por ejemplo si quieres una buena película de espías lleno y que ir al cine ahora basta con abrir una cuenta en el BBVA

Voz 2 07:03 muchas ilegal

Voz 1995 07:04 tres informes secretos así funciona el honorable mundo del dinero debería ser claros y a los instrumentos para captar fondos a invertirlo deberían llamarlo bajos fondos de inversión tal vez por eso por lo complicado de todo cada vez más gente decide acabar con todo y volver al poder han pensado alguna vez volver al pueblo Sitges Anido Claire se ha puesto tan de moda que algunos han utilizado el concepto anti cosmopolitismo para convencer a otros de que no hay nada bueno ni en el progreso ni las ciudades está tan de moda que otros se basaron en ese odio a lo que representa a la ciudad para sostener su postura ante el Brexit

Voz 9 07:41 pues costes no que es experto en exe full exe justo en

Voz 10 07:51 el evolutivo de Manchester

Voz 1995 07:57 sospechas de traición frases ambiguas reproches lo verdaderamente paradójico es que la Unión Europea y el Reino Unido parecen un verdadero matrimonio en un rato votan en el Parlamento británico en una jornada según la prensa británica histórica por lo menos tan histórica como la de ayer quizá menos histórica que la de mañana bienvenidos al por ahí

Voz 2 08:22 qué pesado mucho rato juntos pero ayer vivió algo nunca me había pasado

Voz 1995 08:26 muy buenos días y querido amigo sueco que me dolía mucho la espalda no estaba sigue doliendo pero pero bueno

Voz 11 08:33 le dio un ataque de risa efectivamente es lo peor que puede pasar lo pasa es que soy buena persona

Voz 1995 08:38 yo soy buena persona inocente no quiero yo tengo un vídeo funde Beaton riéndose dolorido se inscribe según adquirirlo una auditoria ambos desautoriza

Voz 11 08:51 aun a otra vez Thatcher no repetir

Voz 1995 08:55 por lo que indicó que el chiste aquel que hubiese va a la farmacia laxante pues evite pasar un poco ambiguo

Voz 11 09:05 estás mejore todo esto en poquito esta tarde nada más que aquí tengo cita con un amigo que me va a poner como un chaval

Voz 9 09:14 bueno chaval bueno

Voz 1995 09:17 algo parecido un chaval esto es recordarles que es la espalda el socorro nos lo permite este jueves dentro del ciclo de conferencias conduce como piensas vamos a estar en Tarragona vamos a sobre si el consumo es la última frontera de latir Si finalmente nuestra cesta nuestra secta mejor dicho de la compra es la última frontera de la crisma y lo vamos a hacer con el mejor chef del planeta el hombre más influyente de la gastronomía de nuestro tiempo va a estar con nosotros seguirán Ferran Adrià será a las siete de la tarde en la antigua o bien sean Tarragona en puedan conseguir sus invitaciones en SER Tarragona y en Radio Reus en cualquiera de las dos Illes esperamos va a ser muy muy interesante ver al sueco riéndose

Voz 1 10:54 te separa de crecer cuando será

Voz 13 10:58 no me apremia

Voz 0228 11:01 en la universidad en Internet damos cada paso juntos Di para asegurar que cumplas tus objetivos

Voz 10 11:09 bueno tu meta seguir creciendo unir la universidad en Internet

Voz 15 12:14 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 12:19 Antoni Garrido llega el momento de recibir a Nacho Carretero Yago comenzó dos analistas de la actualidad que salvando las instancias no recuerdan muy a menudo a los billetes de quinientos euros porque es difícil contarlos todo el mundo los quiere y fruto de eso hay quién piensa retirar retirarlos Nacho Carretero muy buenas qué tal buenos días atrás que tus amigos con los que aparecen en tu libro Fariña son muy amigos de los billetes de quinientos

Voz 0577 12:49 sí sí sí alguno e Inés broma los tiene apilados en una habitación de su casa llegan las Cañas hasta el techo porque ya no se atreven a blanquear es ya tanta la vigilancia que tienen sobre ellos que prefieren no blanquear entonces lo acumulan algún narco gallego a día de hoy si abres una puerta una habitación ves como los billetes suben hasta el techo no son de cinco sino de quinientos motivaron una así que me gusta que hagas esa perspectiva es lo más interesante

Voz 1995 13:18 la paciencia que tienen el para los botoncito dijo Ana tienen más que hace tres es una buena idea por parte entonces de de la Comisión Europea de retirarla los billetes de quinientos de circulación

Voz 11 13:30 me preguntas si va a tener

Voz 1995 13:33 aflorar dinero que está en

Voz 0577 13:35 tercer son los que más hay en circulación los de quinientos yo casi nunca vi uno según los datos en los que masai

Voz 1995 13:41 yo sí Tom tenía muchos ceros en muchas veces

Voz 0577 13:44 la fisios

Voz 1995 13:48 no pagar unos vamos hasta hasta Sevilla Llesta Gonzo muy atento como todo el país en el foco que hoy se sitúa en el Parlamento andaluz a estas horas Gonzo muy buenos días

Voz 13 13:58 qué tal buenos días cómo está allí ambientazo esta mañana en el paro

Voz 1995 14:01 ante andaluz nada más

Voz 13 14:03 pero mi primer pensamiento fue menudo circo porque si hay medios por todos los lados grandes es de televisión de el recuerdo más fresco que tengo de una situación así fue durante el pasado año anterior en en Barcelona decía aquí la compañera de de la serie digo el Parlament de Cataluña o de esto se queda en nada el el ejercicio de muestrario de elementos periodísticos e antenas radios si tal que estamos viendo hoy la verdad que que llamó la atención no es para mí

Voz 1995 14:35 pues tampoco no espérate a ver qué es lo que ocurrió y cómo se desarrollan las próximas jornadas que ese discurso esa concentración a las puertas convocada a las doce fines interesante con todo este lío a veces gozó tú no piensas en en volverte al pueblo volver a casa

Voz 11 14:56 es algo que siempre está ahí presente y hoy a las seis de la mañana me desperté con con los nervios en el estómago y en una de las cosas que pensé con lo bien que podía estar yo me aldea

Voz 1995 15:05 es que

Voz 11 15:06 eh bueno precisamente seguro que recuerdan la noticia la actriz Gwyneth Paltrow

Voz 16 15:10 hablo hace unas semanas de de un de una aldea abandonada

Voz 1995 15:14 vamos a la de la posibilidad de compras en Aldea concretamente de Muñoz Pedro que es una de las muchas aldeas abandonadas en Galicia al precio de ciento cincuenta mil al final no la compró ella la compró una un matrimonio holandés son de Holanda y curiosamente bueno hasta los informativos hablaron de eso

Voz 10 15:31 juntas de Miller en el corazón de Segura de la Sierra desde los noventa sin vecinos XXVI casas

Voz 11 15:36 pues lo ahí empieza a aparecer leído

Voz 1995 15:39 a su pueblo a inmobiliarias específicamente dedicadas a eso curiosamente esa aldea gallega tú la conoces

Voz 13 15:45 pues sí Santa Marta de Meilán es la parroquia a la que pertenece y es una parroquia del Concello de Lugo yo es el Ayuntamiento en el que nacieron mis padres mi padre mi madre pues son de parroquias distintas pero sigue el día que salió la noticia a mí me llega por lo de Güiza Del Potro le digo a mi esto no no me llama la atención es río Tórtola Ésta es la lea creo que me me concierto cabreo porque lleva años intentando vender una casa que le dejó en herencia es un dolor de muelas y dice mira yo iba con años aquí poniendo al anuncio que no que no interesa a nadie viene la señorita esta y en todos los periódicos tiene la oferta de de la casa es un buen sitio para retirarse río Tuerto es un una zona de Valle cerca ya del del Cantábrico cerca de Ribadeo Viveiro la Playa de las Catedrales está como una media hora pero es su sitio eso para holandeses probablemente porque las nieblas suecos o para suecos

Voz 11 16:35 para que me me encanta esto son hay que preguntar cuánto cuánto han pagado porque los holandeses son de puños eh oye Tony pero habrá que saques

Voz 0577 16:43 el tema te diré que Concello somos profesionales obligados expertos porque tú sabes que Galicia ese el sitio donde más aldeas abandonadas es un tema que conocemos ahora para nuestra desgracia es más hizo los deberes en el INE en Galicia de las setenta y ocho mil entidades poblacionales que hay a partir de tres casas creo que se oye treinta mil seiscientas están en Galicia es un cuarenta por ciento de los núcleos de población de España están en Galicia hay aldeas por todas partes porque hay agua por todas partes hay muchísima bueno pues de esas tres mil quinientas sesenta y dos están vacías es decir casi un diez por ciento de las aldeas de Galicia no vive nadie están vacías se imagina ahí tienes dos gallegos aquí para

Voz 1995 17:25 no está mal todas las muchas aldeas

Voz 13 17:28 con con sólo una familia claro eso es encontrar

Voz 0577 17:31 las aldeas que dieron una o dos familias claro claro

Voz 13 17:34 o de mi padre que yo la recuerdo de pequeño pues como un vergel de seres humanos por allí ahora quedan dos familias están mi abuela y mi tía en la casa de al lado está la otra familia familia donde y lo que les que que son como familia nuestra el resto está completamente vacío y en la aldea de mi madre pues practicamente quedan también dos eh dos tres familias viviendo en un lugar donde de pequeño ahí había gente chavales vida pero pero es así en muy poco tiempo la el rural gallego se ha ido vaciando

Voz 11 18:01 es una gran oportunidad para para quien quiera retirarse te están llamando mi Manolo te llaman para nada

Voz 1995 18:13 no voy a ser algo importante hombre que a ver si al final no hay sesión paradita esta dura hoy ocasión bueno hemos encontrado una compañía inmobiliaria que se llama aldeas abandonadas dices tú a qué se dedican tampoco vamos a ver la gerente de esta compañía que es Elvira a muy buenos días cuando se le ocurrió la idea de montar una compañía que vendiera esas aldeas más de tres mil los esta Nacho Carretero que haya abandonadas sólo en Galicia

Voz 17 18:43 pues mira no es que la trayectoria hace unos doce o trece años que estamos en el mercado vendiendo este tipo de edificaciones lo que sí que bien eramos muy poco conocidos hasta hace unos cuatro años que estamos en auge en todos los medios de comunicación ponerse emotivo de la venta de pueblos y aldeas en el mundo rural el motivo pues es lo que decía Gonzo que Ramis que estas medidas no bicis ya casi nadie ya que vive mejor que era una persona sola yo recorriendo esas tierras gallegas bueno siempre me gustó de tener un día pues que cuando paseaba como como niños no volver a las aldeas COIE fascista del del pueblo in bueno día pues porque no hay que hacer algo por esta gente

Voz 11 19:31 Nieto nuestro proyecto

Voz 17 19:34 no estamos intentando que pasarían a cobrar su propia vida que es lo más básico que tenemos ahora mente

Voz 1995 19:41 vale hay un montón estoy en nuestra página la mayor parte en Galicia pero hay en todas partes en Huesca en Cáceres miran Teruel por ejemplo renta le ha conjunto rural veinticuatro hectáreas inca edificaciones masía principal con Río sí trescientos noventa y ocho mil euros esto que es una cantidad importante en fines un piso en una locales

Voz 0577 20:07 ya se entera regula esto es un piso en Madrid

Voz 1995 20:10 en un piso de dos habitaciones en la zona más a menos y a todos los términos hombre relativos más menos excéntrico quién es el tipo de cliente que quiere comprar una aldea porque persona también hay que tener una sería habilidades imagino

Voz 17 20:26 especiales e claro no todo el mundo quemaron las no todo el mundo a ver que que viene con una idea y no todo el mundo le funciona realmente el mundo rural de existir pero en estos días prácticamente no es como antiguamente que haya Internet Rural ya tenemos buenos ascenso en los ayuntamientos también ayudan bastante a la hora de formalizar este tipo de ventas mirad nosotros lo que bien quién viene Aspas viene tanto que quieren abandonar el tema de la ciudad que sus propios hijos vuelvan otra vez a retomar en lo que es el campo gente migrantes que han abandonado su aldea hace mucho tiempo

Voz 18 21:09 el ya ya han tenido que emigrar porque acordaros

Voz 17 21:11 antiguamente eran muchos se muchas familias de una casa allí el hermano mayor siente que tenía que ir llegaban los demás siempre había un hermano que se quedaba con la familia pues a veces estás gente y que ahora prácticamente tienen una cierta edad está vendiendo porque a lo mejor en la segunda generación no la cuarta acordaros que también en su momento está muy mal visto que la gente bien dice la casa donde se había crecido los abuelos y también estas casas también acordados que tiene muchas edificaciones la gente extranjeros que llamó mucho la atención de unas edificaciones construidas de esa piedra casi con un metro de digamos de espesor en con varios de aplicaciones Hórreo zanjar las cuadras de los animales etc las construcciones de los extranjeros me llamó mucho la atención que aquí en España ya prácticamente en las estructuras de piedra

Voz 1995 22:02 pero fíjate fíjate Elvira que estoy bien existe estoy viendo que esta página eh vendéis recibió en Jaén en plena Sierra de Cazorla a una aldea civilizaciones entre las especificaciones que incluís aquí por ejemplo no donde estoy a una le al poblado varios ríos el Segura con aguas cristalinas se pueden hay truchas viven duchas es el clima agradable y entre las especificaciones por ejemplo aquí incluís la siguiente centro de salud a veintidós kilómetros y hospital con TAC a una hora Charo uno de los riesgos de irse a vivir a un pueblo abandonado por más que ahora se puede trabajar seguro desde ahí es que estas

Voz 17 22:43 sí pero también te digo la la ventaja que tiene esta gente nos hallamos mayor mayor son gente de cincuenta y cincuenta y cinco años se sienta estos no tienen miedo a digamos alejarse de bien en el mundo rural son gente que complementa muy bien porque era una cosa es comprar una aldea tenido tres cosas vivir allí empadronarse también gente hacia la misma zona que hablen el mismo idioma que prácticamente que que la gente pues es ayude a los servicios que hay alrededor la gente también lo que no quiere esas es digamos cuando vaya al médico y quiere que le atiendan el médico local que conozca aquí

Voz 1995 23:25 murió solo es digo te mundo donde por una parte que vienen los robots Por otra parte Podemos se sabes la os al al campo te voy a mandar dos clientes posibles Elvira Bueno tres son dos gallegos y un sueco a ver que lo puedes hacer alguna fértil cabalgando

Voz 11 23:39 por encima de todos en la lista por favor porque ha yo creo mucho en esto hay que repoblar los aldeas si el campo es el futuro los servicios para no tener que mejorar con su gente volviendo diga Egipto repoblar con lo cual bueno

Voz 17 23:53 yo le diría diría tu compañero pero el problema de la espalda que tiene pasase en fin de semana conmigo

Voz 11 24:00 cavando zanjas exactos mira

Voz 17 24:05 quince el que estará ahí que tiene que en estas diga que yo no voy a llevar vendría nuevo nuestra concedían y el dolor

Voz 11 24:13 de imitación mira muchísimas gracias por atender nuestra llamada Un placer días esta página bueyes

Voz 1995 24:22 interesante no nos convencen once no

Voz 13 24:26 y es que claro para mí es porque dicho no es algo novedoso es que yo puedo hacerlo un poco cuando quieras la suerte que tengo tengo la las casas de mis abuelos en la aldea así que está moda que la puedo entender eh pero vamos claramente no no no me pilla por lo menos no voy a tener la necesidad

Voz 11 24:43 de aflojar trescientos y pico mil euros si algún día quiero volver a Buenos bolso damos buen precio y hablamos eh que te paso con mi madre a la casa de estamos por vender cada semana baja de precio

Voz 1995 24:54 de amigos en el Parlamento

Voz 11 24:57 luz donde hoy claro todo el ruido y todo el foco

Voz 1995 24:59 lo vimos que le entran ganas la no vamos a seguir en unos segundos

Voz 19 25:12 eh

Voz 13 25:33 ya

Voz 20 25:34 oye Sergio tú tienes la pisó si la tiene y qué tal estoy pensando en ponerme nada desde que robaron a unos vecinos se la están poniendo todos en bloque y creo que voy a hacer lo mismo pues yo te lo recomiendo y más Cillán robado en tu portal

Voz 21 25:47 pero triciclo provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto Es recuerdan novecientos ciento trece ciento trece

Voz 22 25:59 sí

Voz 1 26:07 conecta con hoy por hoy a través de insta

Voz 9 26:10 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 1804 26:18 la Cadena SER presenta el placer de escucha

Voz 23 26:22 eh

Voz 24 26:23 bueno

Voz 1804 26:28 Nos gustaba porque aparte de espacios haría Antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaban los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno por nuestros padres toda la infancia no es habitual Irene yo a persistir son sin ella lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbar se hacíamos la limpieza por la mañana levantándose a las siete y a eso de las once yo les dejaba iré de las últimas habitaciones por repasar me iba a la cocina almorzaba musas mediodía siempre culturales ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios no resultaba grato almorzar pensando y la casa profundas silenciosa y como nos bastamos para mantenerla limpia a veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo a mi se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos entramos en los cuarenta años colín expresada idea de que nuestro simple y silenció su matrimonio de hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en Nos moriría algún día Davos y esquivos primos se quedarían con la casa la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor nosotros mismos

Voz 2 28:01 qué haríamos justiciera antes de que fuese

Voz 1 28:05 demasiado tarde

Voz 1804 28:08 a a Tamara Julia Cortázar mil novecientos cincuenta y uno

Voz 25 28:14 qué digna ser

Voz 23 28:16 el placer de escuchar

Voz 26 28:18 no no

Voz 27 28:24 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiempo

Voz 9 28:29 buena pista Escadio

Voz 27 28:31 yo la lista si luego la eh cabinas si luego la Cadena ser correcto

Voz 28 28:41 voy pues ésta que está usted escuchando no la Cadena Ser

Voz 29 28:46 R No que es de toda la vida de Dios lo que tiene de poner fin cadenaser punto de toda la vida de Dios aquí en la casa en la que nace

Voz 1 28:56 cadena SER o Cadena se como Turquía

Voz 29 28:59 Miro cadenas el libro de poner Gil oportuno

Voz 9 29:12 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca

Voz 11 29:25 saludos ni iniciamos el año con Match mod la primera plataforma on line especializada en moda que pone en contacto a profesionales freelance firmas de moda

Voz 0816 29:34 conectamos empresas del sector de la moda con freelance que están especializados en este sector

Voz 0228 29:41 no

Voz 0816 29:41 me estoy o de la empresa año gráfico fotografía Vidrio redes sociales contenido maquillaje patronaje y lo que hacemos otro de la plataforma es conectar gestionar todo el proyecto dentro de la plataforma

Voz 11 29:58 match mod opera como un parque Pleiss de talento del sector de la moda que trabaja con freelance con ciertos requisitos

Voz 0816 30:05 esa deben de ser autónomos deben tener experiencia mínima de dos años y nosotros lo que les pedimos también son referencias una referencia era un colaborador o de un cliente y que están especializados en el sector de la moda

Voz 11 30:20 y con empresas buscamos tanto

Voz 0816 30:22 las empresas que lleva mínimo unos tres años y que realmente pues buscan de forma puntual a gente profesional de sector

Voz 16 30:31 garantizar el cobro a los profesionales inscritos

Voz 11 30:34 que hayan sido contratados nosotros

Voz 0816 30:36 entonces empieza el proyecto se realiza el pago que se queda como una seguridad y una vez que el freelance haya acabado el proyecto pues suele para

Voz 11 30:46 los encontrarás en Match mod punto es

Voz 9 30:49 la duda es saber qué corte de traje de la mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional en nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio informa den el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone Brody

Voz 25 31:10 en la Cadena Ser

Voz 25 31:15 a diez y treinta minutos

Voz 1995 31:17 es una hora menos en Canarias seguimos hablando con Nacho Carretero con Gonzo que están en Si ves cualquier urgencia Gonzo que está en el Parlamento andaluz tú sal corriendo ya ya veremos qué hacemos nosotros eh

Voz 13 31:26 eh no creo que haya urgente porque a a las doce y media oír hoy la sesión del Parlamento consiste única y exclusivamente en el en el discurso del candidato de Moreno Bonilla empieza a las doce y media de la mañana

Voz 1995 31:37 así que adelanta que lo ves con nervios no quiera hacer el chiste fácil Estados erigía bueno es interesante estábamos hablando de aldeas abandonadas es interesante comprobar cómo se rechazo por parte de mucha gente y muchos sectores ese rechazo de la vida moderna a lo cosmopolita y muchas ocasiones de hecho es la base de las nuevas ideologías de la extrema derecha derecha de la derecha que está recorriendo el mundo así tradicionalismo ese sexto al progreso volvamos a lo de siempre eso que hablamos que tiene una parte idílica es la base ideológica al considerar Armilla

Voz 0577 32:15 todos los cambios me llevan a una situación peor que antes sea mejor bueno lo que toda la vida se ha llamado un reaccionario y que ahora parece que está un poco en auge parece que ahí está el bueno ahí tenemos un invitado que no es lo podrá explicar mejor pero parece que ahí está el eje no que que más que izquierda derecha más que lucha de clases y que parece que Europa sea boca caían nacionalismo más reaccionario o una democracia que quiera o que o que quiera progresar no se parece que hay hacia eso vamos hacia ese que vamos que no es la primera vez que Europa

Voz 1995 32:50 afronta bueno de una forma otra está implicado en la investidura set este nuevo fenómeno está implicado en la investidura del nuevo presidente Andalucía un proceso en el que hoy es cuanto avanzó habrá un discurso mañana votaciones en el Reino Unido están también inmersos en discursos sí que vienen de votaciones iría habrá esta tarde una votación en el Parlamento sobre el asunto que lleva al país de cabeza una al país y a todo Europa desde dos mil dieciséis el Brexit hace pocos días la cadena HBO estrenó una fascinante la película que hay que ver con un cuaderno al lado tomando nota se llama Brexit la guerra incivil sobre cómo consiguió la victoria le se consiguió esa victoria de Live en el referéndum está interpretada por Sherlock Holmes el nuevo siglo Holmes el vende como vas con verbal que se ha habido más difícil de todo el panorama interpretativo habéis podido ver la película Gonzo no no no

Voz 0577 33:47 el otro día que te parece mucho

Voz 1995 33:50 es buenísimo es interesantísima bueno en cuenta la película todo el origen cómo identificaron un malestar

Voz 1 33:59 el rotavirus alimentarnos esos postes resentimiento todas estas presiones que se han ido acumulando

Voz 30 34:07 a vosotros

Voz 1995 34:10 de resentimiento quédense con esa expresión porque es muy importante en todo lo que a hablar pozos

Voz 31 34:15 el resentimiento había gente que no había sido tomada en cuenta nunca la política

Voz 1995 34:22 la adicional gracias a las redes sociales al que llaman el big data los artífices de la añade Live pudieron dirigirse a esa gente olvidada

Voz 31 34:30 todas las encuestas porque nunca votaban por

Voz 1995 34:33 primera vez nuestro sistema

Voz 9 34:36 trabajará con personas en las que ninguna campaña había pensado

Voz 1804 34:39 no son los que no votan o no han votado nunca los antisistema a los indignados los vuestros Dominique ya hemos empezado a encontrar los tres millones de votos más nombre tuyos y el otro bando

Voz 9 34:54 ni siquiera se imagina que existen

Voz 1995 34:57 hay millones de personas Cabré hadas que sentían excluidas por la modernidad entrar representadas tienen una causa un motivo el Brexit ganara fue una irresponsabilidad histórica pero una genialidad demoscópica que cambió ya verán la política para para siempre creéis que Vox aprendió esa lección Nacho

Voz 0577 35:21 pregunta muy complicada la verdad pero desde luego sigue la misma estela y yo creo que sobre todas las cosas es la estela dictamine la película se ve representado de la pulsión de la política pasión que la otra parte pone los datos que desmienten esos eslóganes y esos mensajes como un hecho empírico ida igual no funciona funciona mucho más la pasión y la pulsión y eso es lo que está definiendo el escenario político y es muy difícil de combatir porque ese lado que se basan los datos que se basan los hechos es muy difícil de articular y el otro lado que se basa más en las pasiones es muy fácil arrastrar a gente que siempre se vio marginada hay despreciada y creo que está ocurriendo aquí con Vox también

Voz 1995 36:02 pero es fácil pensar en qué gastó robots que ahora mismo es el partido que más dinero privado recibe más donaciones uno coma ocho millones de euros más que el PP más que el PSOE es fácil averiguar en qué se lo gastó igualmente de las redes sociales Facebook tenga mucho que ver hoy hemos querido quitar al compañero periodista lleva ya un tiempo siguiendo estas corrientes ideológicas que durante mucho para muchos han sido subterráneo durante mucho tiempo ya están subiendo la luz en todo el mundo Borja Bauzá muy buenos días largos días que la Borja escrito de esquí de obra Confidencial Letras Libres de yate ha leído con mucho interés tus artículos debemos llevar los fachas porque llueve fechas tiene una componente antigua que no coincide con sus herramientas

Voz 16 36:46 yo creo sinceramente que no porque sobretodo pues aquí en España la gente asocia el facha a un estereotipo muy concreto no yo creo que buena parte de estos e ideólogos de la de lo que yo llámenme los artículos la nueva derecha radical en la con la complicación a la hora de de catalogar los es que escapan a muchos de esos estereotipos

Voz 1995 37:09 quién está detrás de de esos en la península imagino que has visto la película hay un personaje central que es el ideólogo de toda esta campaña de delito pero quién esta detrás Gines a los ideólogos de esa nueva política

Voz 16 37:22 bueno yo he identificado e identificado a a cuatro eh pero sobre todo yo creo que los los primeros los principales encuentran en Francia yo creo que son son bueno pues eh salen debe nuevas y luego más recientemente porque está un poco retirado es Renaud Camus y luego en Brasil por ejemplo detrás de evolucionar ha salido hace hace muy poco en artículos del país el de Cataluña o la voz de Karbala que es el filósofo que estaba que está detrás de la chiste

Voz 1995 37:57 un france un brasileño Youtube lo que sólo tres ideólogos por ejemplo el francés que se llama cuentas Lenovo Camul El autor teórico de una teoría interesantes llama el gran reemplazo Iger reemplazar el a todos estos explicaba así

Voz 32 38:12 diga lo digo y lo repito desde hace años el gran reemplazo es la crisis más grave que ha conocido Francia en quince siglos si la sustitución étnica hay civilizador ya que se está produciendo llega su previsible fin si la inmigración que es la única solución posible no sucede puede que la historia continúe pero ya no será la nuestra

Voz 1995 38:34 es que no conocemos quién maneja los hilos detrás por ejemplo personar todos los días hablamos de bolso claro que lo quién está detrás es el segundo el chiste colaba de Carvalho que es la persona que les sugirió al nuevo presidente Brasil que escogiera comunista educación a Alves

Voz 33 38:50 mujer que ahora es famosa por el famoso Brit

Voz 1995 39:03 supongo que niños y niñas de rosa claro es tan simple la idea porque no parece intelectual aunque ella realmente vino intelectual

Voz 16 39:12 formidable más que no nos guste detrás

Voz 1995 39:15 simple el grito del niño de azul a niñas de Rosa todo el mundo lo va a entender

Voz 16 39:19 sí exacto sí sí eh los niños dar de azul las niñas de Rosa es un cántico que se ha repetido también en manifestaciones de la derecha católica en Francia en Dublín el el intelectual ruso al que se apoda el Rasputín del Kremlin también también defiende esa teoría entonces son son conceptos muy básicos que todo el mundo puede entender además con los que mucha gente todavía pues se se siente plenamente identificado

Voz 0577 39:42 muy pasionales no lo que decíamos antes siempre Haditha a tocar la fibra a buscar el eslogan a buscar la pulsión los datos no les importan demasiado no a esta gente que tú decías el chiste pero de lo que parece un chiste nacionalidades pero porque es transversales esto va más allá de de nacionalidades

Voz 16 39:57 totalmente de hecho Renaud Camus en un momento dado Le Le ponen frente a los datos lo dicen bueno es que tampoco están llegando tantos inmigrantes tampoco se está dando ese gran reemplazo y él tiene una frase una contestación que yo creo que resume muy bien las cosas que es bueno no me vengas a mí con datos qué pasa con el sentimiento si yo siento

Voz 1995 40:18 esto hizo va tener mucho que ver a que estar muy pendientes a discurso que se pronunciará en apenas dos horas en el Parlamento andaluz Gonzo pero por ejemplo sabemos para identificarlos porque es bueno como ciudadanos que estemos un poco prevenidos esto que hay algunas claras no por ejemplo a lo que dice Borja de los datos añade siempre siempre hay una frase que es el poder no quiere que escuches esto sí eso es

Voz 13 40:43 Cibeles porque el argumentario pasa por por eh los mismos puntos siempre uno se lo del poder no quiere que escuches esto los medios te engañan para que pienses es lo que quiere el poder que pienses y luego acabamos de escuchar en en una de las declaraciones del ideólogo francés ahí como una apropiación de todas en realidad e hablaba él de nuestra historia hay un diputado de Vox de los que hoy se estrena en el Parlamento que tiene una frase para justificar su posición ante la inmigración que es mi país sísmicas allí en mi casa entrar quién yo quiero y cuando salgo de mi casa cierro la puerta con ese ese esa esa forma de reducirlo todo a que son ellos los que realmente representan a la a las los intereses de la sociedad hay es una de las frases que más ha repetido durante la campaña nosotros somos la verdadera Andalucía

Voz 1995 41:30 mira ahora que fíjate lo que conocerlos es importante

Voz 13 41:33 eh pero a priori es bastante fácil pues también por por lo que estamos analizando aquí porque son surgen todo de tres cuatro ideólogos es decir las ideas son las que son no pueden tener muchas más por lo tanto a City repitiendo son bastante reconocibles

Voz 1995 41:47 pero fíjate que eso que decía sobre mi puerta a la cierro yo cuando quiero porque la de mi casa fíjate lo que decía ese ideólogo uno de los que está detrás de todo este enorme follón en que vivimos terreno cuando se le reprocha a teorías en reemplazo que no es verdad que la población europea no está amenazada por una gran invasión de gentes de dos pueblo pero nosotros no avalan esa teoría esto es lo que responde Campos

Voz 32 42:10 paradójica hay muy hábilmente lo que mantiene a la verdad en el fondo de un pozo cada vez que intenta levantar cabeza son las cifras me refiero las estadísticas pero también a la sociología que se ha convertido en el matón del poder reemplazó vista la sociología y la estadística se han ocupado de convencer a todo un pueblo de que los niveles educativos están mejorando de que la alta cultura se está extendiendo entre las masas de que entre los extranjeros no hay delincuentes que de hecho no hay tantos inmigrantes en resumen que el sistema educativo no está colapsado que la grandes puntualización no se está produciendo Iker el gran reemplazo es una fantasía usted esto

Voz 1995 42:47 el abismo Borja qué decir a quién vas a creer

Voz 16 42:50 a mí o a tus propios ojos claro exacto o si quieres ponerlo otra manera es a quién vas a creer aún sociólogo de las élites universitarias o a lo que o algo a lo que tú sientes lo que te ha contra un vecino a lo que él le pasó a tu hermano a lo mejor puede pasó algo entonces claro si estas estas poniendo a la persona ante ante un dilema no es bueno primero son personas muchas veces las personas que recogen estas teorías las abrazan son personas que están están sufriendo la crisis que comenzó en el dos mil ocho y que bueno continúa pese a algunos repuntes

Voz 1995 43:29 que nadie se encarga de ellos ceda hay un sentimiento de soledad desamparo CIR nadie habla de mí nadie habla del camión

Voz 11 43:35 pero algo de verdad existen han estrenado un pueblo sino no habría esta aumento en esos tipo de partidos movimiento

Voz 1995 43:48 tienes que ese pedazo de verdad que contiene ese discurso es clave donde se agarran para mantener toda una verdad que no coincide plenamente con lo que con con lo que estamos viviendo I'm hay momentos de esa película en Brexit les recomendamos Claver cuando alguien se acerca a un actor que interpreta Boris Jones a la que accede Boris Johnson usted ha hecho abrir los ojos seguimos en la Unión Europea setenta millones de turcos vendrán el Reino Unido

Voz 16 44:13 gira de entonces

Voz 1995 44:15 es decir venda bienes toda la población de Turquía entonces la gente hizo creer comentó el Brexit que esa manoseo de los datos que hizo que alguien que todos los turcos iban a abandonar su país para esa viral al Reino Unido en Borja hablemos al tradicionalismo que se vive en un castillo

Voz 16 44:32 sí bueno es una historia fascinante la de este señor porque es un señor que tiene setenta y setenta y dos años me parece vive en un castillo a las afueras de Toulouse bueno sesenta setenta kilómetros de Toulouse castillo medieval bueno él en realidad estas teorías llevan circulando desde desde los años sesenta en Francia pero él realmente se convierte a a esta nueva derecha radical a este buenos esta está homogeneidad cuando gráfica que que el tío predica para para Francia se convierte a finales de los años noventa cuando trabajando para el Gobierno francés escribiendo guías turísticas rurales se pasea por los pueblos de Francia los pueblos medievales se va encontrando mujeres árabes en las fuentes medievales no entonces él dice bueno yo sabía que había mucha inmigración árabe mucha inmigración africana en la periferia de las ciudades y lo asumía como muchos otros franceses pero claro es que me los estoy encontrando estas personas esté encontrando en pueblecitos medievales en la campiña iban ahí es donde el hace un poco clic

Voz 1995 45:40 osea eh nunca Nacho González es el trabajo de escribir guías rurales de turismo

Voz 0577 45:48 porque gusta cabezas cambiar cambiase por cierto y Carvalho acabaron a tortas

Voz 1995 45:53 pero entre ellos tampoco

Voz 11 45:55 quebrada es que debe derechas se define por eso entre ellos emplean más que otros esas Borja gracias a hablar mucho de esta gente

Voz 1995 46:03 en tentaderos nada que como de de Carballo como cómodo viene que es el ruso van a oír hablar mucho de esta gente seguro porque Boza gracias por acompañarnos gracias a vosotros

Voz 22 46:34 sí

Voz 1995 51:05 diez y cincuenta y ocho minutos una hora menos en Canarias si seguimos con Nacho Carretero con Gonzo vosotros periodistas consulta dais mucha documentación a través de Internet mucho en tu caso

Voz 0577 51:17 de internet si buscas hombre claro fundamental fundamental no sabría ya que hacer sin Internet es así soy sincero no sabría ni por dónde empezar trizas mucho la Wikipedia bueno sí la utilizo bastante un poco de la demonización que a veces se hace de la Wikipedia pero cuando tienes que contrastar algo tienes que estar cien por cien seguro no puedes basada en la equidad porque está plagada de imprecisión

Voz 1995 51:43 hoy cumple dieciocho años la Wikipedia de alguna pero te habrá salvado Gonzo asegura de un dato de un