Hoy por Hoy (15/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 toda la información de la mañana con Antonio Martín buenos días

Voz 0047 00:09 buenos días Toni los equipos de rescate han comenzado a abrir un túnel paralelo al pozo en el que se cayó el pequeño Julen en Totalán en la provincia de Málaga no se ha podido sacar el tapón de tierra que hay en ese pozo esa apuesta por tanto por esta solución informa desde Radio Axarquía José Luis García

Voz 3 00:23 desde esta mañana se está excavando un nuevo orificio para tratar de llegar al fondo del pozo una vez que la línea de trabajo mediante absorción de tierra desde el exterior con maquinaria pesada ha fracasado durante la noche apenas han conseguido avanzar unos sesenta centímetros ya han encontrado una superficie dura que impide seguir profundizando María Gámez subdelegada del Gobierno en Málaga ha explicado que la opción sobre la que están trabajando ahora es la más segura para evitar derrumbes que puedan dificultar aún más la situación

Voz 4 00:50 desde las siete de la mañana ya se está trabajando para acceder desde otro orificio en este caso lateral y en horizontal de tal manera que aprovechando una pendiente si accede de manera lateral para llegar a esa profundidad de al menos luego ochenta metros donde suponemos que está el pequeño alguno

Voz 1762 01:08 en la zona además de bomberos y Guardia Civil están trabajando diez empresas especializadas el Rey inaugura esta hora el aeropuerto internacional de la Región de Murcia donde aterrizado ya el primer vuelo allí está Ruth García adelante

Voz 0419 01:20 hola buenos días los primeros turistas ya han llegado a suelo de la Región de Murcia a bordo del primer avión Catair

Voz 5 01:24 izado en Corbera eh que

Voz 0419 01:27 hoy echa a volar ha sido un vuelo de Ryanair procedente del aeropuerto británico de East Midlands y pilotado como curiosidad por un murciano él unas quinientas personas

Voz 6 01:35 más aguardan a esta hora a Su Majestad el Rey qué tal

Voz 0419 01:38 bien llega por aire a la Región de Murcia para inaugurar un aeropuerto que se pone en marcha siete años después de haberse construido y que pretende tener una incidencia a la economía de la región de Murcia de novecientos millones de euros en los próximos quince años

Voz 1831 01:50 por lo demás en hora y media comienza el debate de investidura de

Voz 1762 01:53 Juan Manuel Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía esta mañana la ministra de Hacienda y ex consejera andaluza María Jesús Montero ha alertado en la SER del peligro que pueden correr

Voz 0047 02:02 logros alcanzados por las mujeres por la llegada

Voz 1762 02:04 la de la extrema derecha ese Parlamento autonómico tenemos

Voz 7 02:07 estará abierta mirando permanentemente que nadie nos arrebate aquello que en el que pensábamos que estaba ya definitivamente para siempre yo creo que la irrupción de de Vox en el debate político rodarla los comentarios que se han hecho sobre la necesidad de modificar la ley de violencia son cuestiones que no dañan el alma que son cuestiones que a las mujeres no crean una desazón porque el lo que estamos es justamente en en conseguir más derechos en seguir avanzando no podemos ni dejar pasar un milímetro porque ante ese milímetros se abre la grieta

Voz 1762 02:37 sumamos que la policía detenido en Manilva en la provincia de Málaga un joven marroquí que había contactado por Internet con miembros de Days y les había manifestado su intención de unirse a esa organización en Siria además sigue la operación contra el terrorismo yihadista en Cataluña de momento se ha saldado con dos detenidos once tres diez y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 2 03:00 cadena SER Madrid

Voz 0821 03:02 la plataforma anti Madrid central asegura que la campaña navideña se salda con un quince por ciento de pérdidas y advierte de que las perspectivas son aún peores basan sus datos en encuestas realizadas a empresas del centro Virginia Sarmiento

Voz 0246 03:14 buenos días buenos días aseguran que Madrid central ha devuelto al comercio a los peores años de la crisis para justificar esta afirmación aportan una estudio realizado mediante encuestas a trescientas cincuenta empresas de comercio transporte ir de ocio turismo y hostelería se hicieron entre el diez de diciembre y el ocho de enero y los resultados hablan de que las restricciones de tráfico han provocado un retroceso del catorce coma ocho por ciento en las pymes del centro de la ciudad en su volumen de negocio el ochenta y tres por ciento considera que Madrid centrales afecta negativamente y en cuanto a las perspectivas temen por la fuga de clientes el empleo y el abastecimiento vuelven a exigir que funcionen los permisos especiales

Voz 0821 03:52 la Audiencia Provincial ha condenado a dos años de cárcel al que fue responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Arganda por un delito de estafa por pagar dos veces por unas obras en un polideportivo también tendrá que pagar una indemnización de casi dos millones de euros al Ayuntamiento Alfonso Ojea

Voz 0089 04:07 los magistrados madrileños consideran probado que mediante unos pagarés cruzados esa factura se abonó dos veces el dinero aparecería después en la cuenta corriente de una empresa que nada tenía que ver con este proyecto él es responsable municipal ha declarado y así lo recoge la sentencia durante el juicio que él sólo hacía lo que decía el alcalde el alcalde era entonces el popular Pablo Rodríguez Sardinero actual director general de Transportes en la Comunidad de Madrid

Voz 0821 04:34 echo las asociaciones de taxistas de Madrid Seur se reúnen hoy con él con Rodríguez Sardinero para hablar de la falta de regulación de los WC entre hoy y mañana además los taxistas van a celebrar un referéndum para decidir si van a la huelga indefinida a partir del veintiuno de enero tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1762 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com Abrines

Voz 2 05:06 de servicios informativos

Voz 8 05:15 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 05:20 Toni Garrido anoche en la fiesta de nominados a los Goya celebrada en el Teatro Real de Madrid hizo entrega de un premio honorífico Chicho Ibáñez Serrador lo verdaderamente sorprendente de de de ese premio de este Goya honorífico es que no se lo hubieran dado antes alguno

Voz 9 05:38 el Goya mejor dado el Goya que tiene más valor que cualquiera de los que habéis dado

Voz 10 05:48 estoy Goiás este puede a los pisos bueno todo puede hacer que yo nunca nunca olvide tantos porque liberales y amigos cómo están esta noche con muchas gracias

Voz 1995 06:07 Maguire para darle es bueno que los buenos sigan sacando lo mejor de nosotros y es bueno que los buenos lo reconozcamos Chicho Ibáñez Serrador ayer obtuvo el reconocido el merecido reconocimiento al trabajo de un maestro del cine de la televisión que seguro la Academia contribuyó a dar forma excepcional el cine de género y abrió camino a toda una generación de cineastas españoles a los que sus películas y programas matizaron lo justo para de eso

Voz 1 06:35 en ellos un profundo amor por el cine piensen quién

Voz 1995 06:40 no Chicho fue capaz de asustar entretener divertir informar y hacer pensar al mismo tiempo pero una de las características más notables quizá de sus figuras tremenda longitudes sombra probablemente sea mayor influencia es que hemos tenido en los medios en este país en nuestra historia que piense los que unieron detrás de él piensen en Álex de la Iglesia en Amenábar Ongil en Paco Plaza Jaume Balagueró Rodrigo Cortés en Bayona Juan Antonio Bayona J muy buenos días

Voz 11 07:12 los días que sí que estás haciendo

Voz 1995 07:14 lo mismo

Voz 11 07:16 pues ahora mismo estoy ir encontrando material de Chicho porque nada voy a hacer el típico Billy representación en la ceremonia de los Goya de de la obra de Chicho que es un vídeo cortito pero bueno la verdad es que en en el echado a la espalda que que ha sido una labor que estoy disfrutando mucho porque me está obligando a revisar toda la obra de Chichén lo estoy disfrutando mucho

Voz 1995 07:37 cuál dirías que es el gran aprendizaje de los cineastas tú entre ellas cineastas españoles de Chicho Ibáñez Serrador

Voz 11 07:44 bueno lo más aprendizaje sobre todo lo que valoro mucho es la conexión

Voz 5 07:49 con el público

Voz 11 07:50 la capacidad que tenía de atraparlo de de BAA de que realmente esos fueran sobre todo entretenidas y después aprovecharme es entretenimiento siempre intentaba meter algún tipo de Seine que provocan espectador que hace a vende y asesinaba entretener a la vez era un divulgador muy obsesionaba cuidaba mucho su público porque lo quería hacer pensar claves que le que entretenía

Voz 1995 08:21 en ese acto del que hablábamos al comienzo en ese acto ayer estaba director Javier Fesser

Voz 0047 08:26 los queremos llevará a ninguna escuela de cine no ya a contar hemos tenido que aprender de de otros autores Ibáñez Serrador creo que es fundamental en mi generación de cineastas

Voz 1995 08:37 Isaki Lacuesta que este año está nominado por primera vez a los Goya en las categorías de mejor película mejor dirección con entre dos aguas decía esto es una generación que

Voz 1736 08:45 crecimos con Chicho no nos dábamos cuenta estamos rodeados del por todos lados estaban lo más comercial lo más mainstream bastante división española cuando una cadena relato veíamos a Chicho estaba grandes como que lo abarcaba todo no

Voz 1995 08:59 deberíamos J dar las gracias a la gente que lo merece el caso de dicho demente es un maestro

Voz 11 09:05 si realmente el público ha querido mucho a Chicho cuando he visto televisión editora televisión más renovadora televisiones también está en pañales el renovó el lenguaje fue muy después de los programas de entretenimiento hizo lo mismo y cuáles son dos cimas del cine de terror en España ya además de escuece se dedicó a divulgar el los grandes clásicos dejan de terror a toda una generación que hemos crecido es traumatizados viendo sus películas pero a la vez admirando las profundamente dedicamos a a esto es en parte en gran parte gracias a él

Voz 1995 09:44 que de una forma otra J también es la forma de reconocer al género fantástico y de terror suele estar ligeramente olvidado por los premios ha habido algunas grandes extensiones también su forma de reconocer a género

Voz 11 09:58 en ese sentido la cabaña Mariano Barroso ayer por la noche lo que quería era reivindicar la figura de Chicho reivindicar el papel de divulgador de Chicho de haber incendiado lo que eran yo grandes clásicos del género y a la vez reivindicaron el género desde la desde la Academia

Voz 1995 10:18 que dejará a Juan Antonio Bayona que siga trabajando está haciendo el vídeo con el que se hará un homenaje de los premios Goya Chicho Ibáñez Serrador pero seguimos de Chicho sigue trabajando J un abrazo y gracias por atender nuestra llamada

Voz 11 10:32 a vosotros gracias a un

Voz 1995 10:34 lo que se lleva a desear Serrador con gente que lo conoce bien este caso con alguien saben que Madrid una iniciativa de poner poesía en les suena no en algunas aceras tú has caminando ya cien frases geniales tuvo que yo me encuentro con tu frase señor Cortés cada dos por tres me cuenta una frase en el suelo la pisotea cada vez que puede lógicamente cuantas frases tuyas están ahora mismo en el asfalto de Madrid

Voz 1762 10:58 creo que oídos eh me he enterado porque me lo han ido

Voz 1831 11:01 contarnos lo tenía no tienen idea iban enviado fotos creo que son dos

Voz 1995 11:06 no en Los Angeles

Voz 1831 11:09 no sé si puntúa exactamente igual

Voz 1995 11:11 a partir como Rodrigo Cortés es uno de los grandes cineastas de este país en unos segundos hablamos con él sobre Chicho Ibáñez Serrador vemos cosas al igual que con desnudez una gran crítica de cine Chicho Ibáñez Serrador es el protagonista de esta mañana

Voz 13 11:30 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 12 11:33 con Toni Garrido

Voz 5 11:35 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio gastar de hombre

Voz 14 11:40 todos los AVE línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once con

Voz 15 11:47 las condiciones de Línea Directa punto com cuerdas y usa es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 0047 12:00 los cinco grupos de de andadura mejores la ley pero estáis música deliciosamente ingeniosa

Voz 16 12:08 de las las comemos lo cool

Voz 0047 12:10 es divertidas de reina la favorita dieciocho de enero de tienes

Voz 17 12:15 acabas de abrir un negocio y no sabes cómo darlo a conocer tiene su negocio tradicional y quieres posicionar lo en Internet evolución digital de un negocio que nuevo pocas de Vodafone y Podium ayudará a responder a todo

Voz 9 12:26 estas preguntas de expertos asesorarán a tres empresas en el resto de su transformado

Voz 0047 12:31 el digital evolución digital de un negocio Un pocas de Vodafone ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 18 12:38 abrir la factura de la luz y no entender nada

Voz 0047 12:41 lo normal sentir que me toman el pelo

Voz 18 12:43 normal en Lucerna sabíamos que había otras

Voz 19 12:46 maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 20 12:58 los cera ayer se me cae el café

Voz 21 13:00 el teclado del ordenador y esta mañana ha que en El Corte Inglés tienen hasta el viernes dieciocho para clientes con tarjeta financiación cero cero cero gastos cero intereses en electrónica electrodomésticos y hogar de nueve a doce meses para pagar casualidad no son las rebajas de El Corte Inglés que están por todas partes

Voz 22 13:20 hola sí me gustaría

Voz 23 13:22 denunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo me así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 24 13:32 si esto es lo que es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que enfrente las labios más escuchadas así que sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán el proceso entra en ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 8 13:52 hoy por hoy con Toni

Voz 1995 13:55 árida once y trece minutos una hora menos en Canarias en una España de dos canales sí dos colores blanco y negro un poco como ahora no creen que están distinto dicho Ibáñez Serrador se convirtió en el padre espiritual de muchos criadores y aficionados al cine

Voz 25 14:12 concretamente al cine fantástico de terror pero es que además Chicho fue capaz de anticipar y superar hace décadas el debate actual acerca de los formatos y las pantallas de la frontera

Voz 1995 14:24 o lo que es lo que debería ser el cine o la televisión diferencia la raya que haya entremedias años antes de dirigió su primera película Chicho ya había sido perfectamente capaz de hacer buen cine en la tele ahora es bastante habitual Rodrigo Cortés muy buenos días buenos días claro es que hablamos de una censura muy alargada muy presente muy notable pero además muy alargada

Voz 1831 14:50 hablamos una figura inexplicable e irrepetible Il literalmente irrepetible porque le tocó vivir un tiempo que no volverá y en el que cada cosa no contaba con un predicamento popular absolutamente inexplicable también consiguió que el género tuviese una penetración en en un país entero con una naturalidad que no ha tenido en otros países comprendió muy bien que precisamente el género tantas Tiko permite tratar temas relevantes de forma muy universal y no perecedera socia que cualquier espectador desde el más culto al más bacalas estuviera enganchado delante del televisor con la propia

Voz 1995 15:31 cerebral marcha Desirée de Fez muy buenos días hola buenos días es que ahora lo habitual claro el miedo forma parte de todos los programas políticos sin abre la el pero bueno sin abrirlo da igual donde esté este vallar el mensaje el miedo forma parte de un ideario político IS mida hasta hace muy poco está en manos de de creadores que lo convertían en emociones que tienen un valor a nosotros

Voz 6 15:57 yo creo que que Chicho como avanzado ahora Rodrigo lo que hacía muy bien era tratar temas en muchas de sus historias sobre todo en sus historias

Voz 1995 16:04 para no dormir que tenían que ver con el acto

Voz 6 16:06 queda del español de la época pero con los códigos del género y del fantástico con lo que tenía hasta como esta doble vertiente que de alguna formación cine social muy muy particular no utilizando herramientas propias de los géneros puros pero se acercaba todo eso yo creo que esa fue una de las razones por las que conectó también con con él

Voz 1995 16:24 Taylor de la época no las películas es decir hizo muy pocas te digo es la primera es la residencia

Voz 26 16:30 qué secretos escondía tras los muros de la residencia del bien Estudi algo hace tres años

Voz 9 16:38 el órgano abandonó tocaría recordará sí sí

Voz 1995 16:49 es una de las películas más vistas de la historia del cine español con tres millones de espectadores que cuenta la historia de un internado femenino tuvo una película que habla hace unos meses donde la música y también son protagonistas no sé si hay conexión entre ambas

Voz 1831 17:05 hay casi un subgénero al respecto no de de niñas encerradas en tocando vendió cuando vieron menguar donde no deberían esta pero es claro que es una una referencia sobre todo de el del gótico más acendrado del fondo la carrera cinematográfica de Chicho es tanto un triunfo como un pequeño drama porque

Voz 9 17:24 es es una verdadera lástima es

Voz 1831 17:29 drama como decía antes que sólo haya podido hacer dos películas porque ambas son tal y como adelantaba J cimas Himma reales del género películas enormemente influyentes y no solamente en España sino internacionalmente todos reconocemos mucho más por sus concursos si previamente por esas historias para no dormir en las que media España estaba mirando la tele y media que no tenía hemos Lada estábamos asomados a la rendija de la puerta del salón sin que lo supieran nuestros padres pero en esas dos películas demostraba un talento un conocimiento de la narración del uso de la luz de las ópticas absolutamente inaudito

Voz 1995 18:05 Desirée tú voy a confesarlo yo no he podido ver quién puede matar a un niño me mira esa es el objetivo desde inicio me da mucho miedo

Voz 6 18:16 pues sí que antes de que a Rodrigo que que lo que realmente son dos pelis muy influyentes pero lo que lo que ha pasado con quién puede mataron niños espectacular porque no solamente es muy influyente para nuestros cineastas es una película yo que trabajo en el festival de Sitges y cada año unos lleva muchas pelis que están clarísimamente inspiradas por quién puede matar un niño pero en todo sobre todas las que tienen que ver con este vino mio que es un también un subgénero del cine de terror que tiene que ver con la hay la maldad y la infancia pero en muchas no ideas de puesta en escena ideas de ejecución ideas de plantear suspense de diseñar los personajes todas estas historias que pasan de terror que pasan en pleno con el a pleno sol no todo esto es muy es profundamente heredero de esa película muchos directores a los que entrevistas y no solamente a los nuestros porque la verdad es que tanto con Rodrigo como con J como con Jaume Balagueró con Paco hemos hablado mil veces de de de Ibáñez Serrador lo influía de Casio para para ellos y para lo que no los que nos dedicamos a hablar de cine terror sobretodo de fantástico pero también muchos directores internacionales de hablan de lo importantísima que es y que ha sido siempre esa película para ellos no oí yo creo que eso es si hacer un repaso de las mejores películas del cine de terror moderno y en todas las listas internacionales siempre aparece entre las primeras es porque realmente es una película llena de de ideas de de todo tipo es realmente muy redonda muy perfecta para mí me gusta mucho la residencia hay quién puede matar a un niño pero yo creo que la cantidad de puertas que abrió en quién podía matar a un niño ha sido yo diría que ha sido superada por el el por nuestro cine

Voz 1995 19:48 su segunda película quién puede matar a un niño

Voz 28 19:51 vamos a salir de aquí vamos a sé que será difícil para ti pero hay que hacerlo con

Voz 1995 19:55 ah

Voz 28 19:57 viendo visite claves que ayúdame

Voz 1995 20:00 en la que no contamos ninguno de los tópicos el cine de terror es una película que se desarrolla al aire libre bonito pueblo a plena luz del día terrorífica así lo contaba el propio chicha

Voz 9 20:12 va a hacer esa película pues tal vez el reto de la de tópicos no hay tormentas no hay truenos no hay no hay sustos

Voz 1 20:27 entonces yo creo que hay una una España marcada Rodrigo por este sonido

Voz 1831 20:40 sí sí

Voz 1995 20:41 la más inquietante grito o el portazo

Voz 1831 20:43 yo creo que hay una razón por la que Hitchcock y Chicho se pronuncian casi igual les escriben de forma muy parecidas Case es casi nuestro disco Ballester pero eso sí mucha mucha gente incluso confunde recuerdos de eso es la gente cuerda un ataúd y alguien dentro y enterrado boca abajo ya no saben si es de Alfred Hitchcock presenta Oh es de de Historias para no

Voz 1995 21:08 también tiene que ver con que

Voz 1762 21:11 a reunir literalmente a millones de preso

Voz 1831 21:13 buenas en ese momento en el que ni siquiera había toda esta panoplia de opciones todo el mundo de forma sin crónica veía exactamente lo mismo y por lo tanto se asustaba a la vez no hablaba de otra cosa durante una semana esa sería una penetración inconsciente en la población cuyo rastro todavía no ha borrado

Voz 1995 21:31 sí es verdad que considera que todo el mundo da igual si fuese este caso con Historias para dormir o con el Un dos tres por ejemplo todo el mundo a la mañana siguiente hablar va exactamente de lo mismo es irse

Voz 6 21:45 totalmente y hay una cosa que avanzaba antes Bayona que me parece super interesante y que yo creo que nos hacen falta figuras como Chicho ahora sobre todo en un momento en el que hay tanta cantidad de material para ver no de tanto audiovisual que era esta labor que jugaba como como divulgador casi cuando hablamos de maestro no sólo hablamos de maestro a nivel de herramientas cinematográficas sino que fue un poco un profe para todos no de de guiarnos un poco por cuál de dar buen cine género las películas que teníamos que haber hecho siempre de una forma muy ha contado siempre una forma muy accesible con otro elemento muy importante que que Bayona también reivindica mucho que es el sentido del humor no contaba las cosas con mucha gracia y eso era importante para que nos llegará todo una a le llegará a todo el mundo una forma muy directa o lo que yo creo que esta maestría no solamente tenía que ver con su aportación cinematográfica que yo sí que creo que no se ciñe exclusivamente a los dos largos que hizo porque en muchas de estas historias para no dormir programan probablemente la mayoría haya tantas ideas y de todo tipo narrativas de de compone de composición de imagen de a concepción del suspense de mil cosas que no tienen nada que envidiar a lo que hizo en sus otras dos películas para la tele no pero yo creo que eso que es maestro de las dos maneras no fue un poco nuestro profe algunos los descubrimos más tarde otros a en el momento pero fue profesor de las dos maneras no enseñando unos y cómo se hacían las películas como sacian las películas de terror y al mismo tiempo haciéndonos como una hoja de ruta de qué es lo que teníamos que ver lo que no nos teníamos que perder in ya esas figuras faltan ahora no en un momento en el que hay cante yo creo que de alguna forma todos estos directores tanto Rodrigo como

Voz 5 23:20 J como Jauma Paco han cogido un poco eso

Voz 6 23:22 te testigo porque si si te fijas en sus redes sociales ya sea a veces juegan un poco ese ese papel no como de de reivindicar unos cosas au de hablamos de cosas que han visto que le de Sun resultan interesantes esos entrevistas también son muy referenciales habla mucho de otras películas que han sido importantes para ellos a la hora de hacer las suyas yo creo que ha sido en ese sentido maestro de una forma muy muy amplia en muy muy variadas

Voz 1995 23:44 sí recuerda más cree muy divertido Xavi viendo cómo iba a presentar tenía de terror la que dentro de unos segundos ibas a estar asustados es una mezcla de sensaciones no la risa en la ironía que manejaba era era gloriosa recordemos también es capaz de de televisión programas como actúa acude el semáforo o Hablemos de sexo

Voz 4 24:07 nos vamos a limitar esta noche al fetichismo al sado masoquismo

Voz 29 24:12 con la vela sólo jugar con ellos echándole en la acera encima de todas sus partes

Voz 1995 24:17 eh donde el terror seguía presente los maravillosos como serían las noches de la doctora Ochoa cuando dice vamos a limitarnos hoy al masoquismo capítulos lo esta noche no hagamos nada en estas medidas en todos los que no quiero apelar a los más básicos sentimientos del buenismo pero es difícil no recordar el el Un dos tres pensando quiénes éramos nosotros entonces es imposible no viajeros de escuchas y te vas para atrás sí claro éramos felices éramos niños y yo teníamos problemas pues la agenda nuestras frases no no figuraban en las el asfalto de las principales ciudades de este país

Voz 1831 25:12 el auto y es verdad así como quién puede matar a un niño no era exactamente una experiencia familiar al menos porque no te quedabas sin Lolita en el caso de el Un dos tres congregaba de forma literal a las familias a tres generaciones distintas nuevamente sincronía cada viernes repitiendo esos latiguillos que se hacían populares sin los cuales no podía ir siquiera al recreo porque no tenías vocabulario común el Ike lo cambiaron todo claro algo que por otro lado te despierta siempre esa nostalgia de querer volver a eso hasta que vuelves a eso hoy

Voz 1995 25:48 tienes que todo debe estar donde donde está ahí resonar desde su lugar correcto el fondo que sirve somos la última generación de afortunados que pudo vivir todo eso los fenómenos popular a primeros de mucho más dispersos tan variados y no tienen tanta trascendencia imposible voy en negativo

Voz 6 26:06 exacto presas somos tan nostálgicos también hay que tenemos esa cosa que es entre buena y mala no que a veces se nos va un poco con la nostalgia llenos volvemos un poco pesados pero hasta cuando intentamos combatir la volvemos a ella yo creo que tiene que ver con cosas como ésta no cómo había vivido la época del mundo es trece entre entre otras cosas

Voz 1995 26:22 bueno tú Tutto que vivido esa época que estabas

Voz 31 26:25 no pero tú sabes que yo soy muy este estas también esto que es no puro Terol que es lo inquietante y lo extraño no es lo que los ingleses

Voz 1995 26:35 sea llama We

Voz 31 26:38 esto es algo que que a lo mejor estamos perdiendo esto me ha sale a muchísimos en estos hilo que me encantan ese señor es que él igual que México ponía su persona en Sima de los cuentos era a nivel estaba tan grande como lo que está pasando en en la pata Muchos son llamados porque son elegidos para hacer

Voz 1831 26:55 el se lamentaba mucho porque en un momento de su vida tuvo la opción de ir a Argentina o a Estados Unidos y el considera que ese equívoco yo no no lo tengo tan claro si hiciese equivocó bendito error pero pero consideraba que tuvo esa opción de dar ese salto se forja sentina hacer creo que se llamaba podría suceder mañana o algo así antes de regresar a España a hacer las Historias para no dormir y de hecho muchas veces tenía que trabajar con con determinada penuria económica trabajaba de lunes a viernes a domingo perdón era un estajanovista estas historias para no dormir saciar muchas veces con decorados baratos como después veíamos en Un dos tres a una velocidad de vértigo muchas veces no podía por tanto cuidar la puesta en escena como hubiera querido y aún así conseguí hacer películas en las que las ideas resonaron con una fuerza enorme por eso cuando por fin consiguió hacer estas dos peli las islas convirtió en en en enzimas absolutas nos dio la medida de lo que llevaba dentro y que con partido con todos en en lenguajes muy diversos

Voz 1995 27:55 precisamente hoy la máxima de la religión católica para afirmar que donde hay misterio hay vida donde hay vida y misterio a recordar y lo volveremos a hacer el a la entrega de los Goya que Chicho Ibáñez Serrador es un tipo al que veremos mucho que ya recogía ese Goya honorífico como bien decía el mejor da o sea es difícil dar un premio mejor Desirée un placer compartir contigo este este momento de nostalgia buena y mala hacia hacia un verdadero placer muchas gracias igualmente ir Rodrigo como haces muchas cosas yo voy a decir que hoy voy a escuchar el nuevo episodio de aquí dragones que me me encanta ese pocas jueves arar de vosotros y en esta ocasión como mínimo porque verás que en el último se desvela una historia que te va a romper la cabeza hay que se cuenta con la suficiente intriga como para que yo no deba adelantar nada pero las reglas

Voz 1831 28:49 tiene se reescribe en esa historia pues

Voz 0047 28:52 nada más nada menos Ruhr escuchó Rodrigo muchísimo

Voz 1995 28:55 las gracias una vez más

Voz 0047 28:57 por estar esta mañana con nosotros un placer un placer compartir donde mínimas

Voz 13 30:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 0047 30:17 eh

Voz 14 30:18 ayer estoy planteando me llaman por teléfono me olvido quemó las sábanas esta mañana veo que en el Corte Inglés hay un cincuenta por ciento de descuento en juegos de cama fundas nórdicas toallas albornoz César trenes cubertería artículos de decoración feliz coincidencia no son las rebajas de El Corte Inglés que están por todas partes

Voz 32 30:38 sí

Voz 33 30:45 conecta con Hoy por hoy Price de nuestro tuyo

Voz 0047 30:48 el vía tus comentarios y opiniones Sara

Voz 12 31:01 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 26 31:06 en el Museo Romano de Villa Giulia El guardián de la Sección Quinta continuó su ronda acabado ya el verano y con él las manadas de turistas la vigilancia vuelve ser aburrida pero ya han instigado por ciento visitante sector nació la Saleta de los esposos con creciente curiosidad estará todavía se pregunta acelerando el paso hasta asomarse a la puerta

Voz 9 31:31 está ahí

Voz 0047 31:33 en el banco frente al gran sarcófago etruscos de terracota centrado bajo la bóveda esa joya del museo exhibida como un estuche la sale tanteó para imitar la cripta originario

Voz 1995 31:45 sí ahí está sin moverse de ella

Voz 26 31:47 hace media hora como si él también fue una figura reseñada por el fuego de los siglos el sombrero marrón el curtido rostro componen un busto de arcilla emergiendo de la camisa blanca sin corbata al uso de los viejos de allá abajo en las montañas del sur Apulia o más bien Calabria que desean esa estatua Se pregunta el guardián y como no comprende no se atreve a retirarse pues si de repente ocurre algo hay esta mañana que comenzó como todas ha resultado tan distinta pero tampoco se atreve a entrar retenido por inexplicable respeto y continúa en la puerta mirando al viejo que ajeno a su presencia

Voz 12 32:26 concentre asumirá el sepulcro

Voz 26 32:29 sobre cuya etapa ese recrimina la pareja humana

Voz 12 32:33 la sonrisa etrusca José Luis Sampedro mil novecientos ochenta y cinco gamers de dar el placer de escuchar

Voz 9 32:49 Carlos Francino tan elegante tan

Voz 1995 32:53 Nino

Voz 9 32:56 hola soy Carles Francino quiero hablarte

Voz 14 32:58 en esa delgada membrana esta Ventana presentada por Carlos Francino todas las tardes Puerta de todos los datos matemáticos palmero cifras le podemos poner números es un cúmulo de extrañas coincidencias de infinidad incidencia

Voz 34 33:13 sé que vosotros tenéis oportunidad de hablar con yo diría haga esto no está preparado e Jon Sistiaga buenas tardes buenas tardes yo ahí

Voz 14 33:19 estaré repartiendo arte porque esa es mi cualidad te llevo de lo cotidiano a otra realidad no se trabaja de enfermera se es enfermera y llevo de lo efímero o hasta la eternidad al Estado de cierta forma

Voz 34 33:32 pues gracias por abrirme La Ventana hay un abrazo también a usted

Voz 14 33:35 hasta pronto con Carlos Francino La Ventana tan elegante Cadena SER

Voz 0047 33:47 nominado a cinco grupos de ganador a mejor actriz Line pero estáis los divorcios a de ingeniosa

Voz 16 33:55 una carrera de langostas luego nos las comemos

Voz 0047 33:57 locura divertidas de reina la favorita dieciocho del héroe tienes

Voz 35 34:02 buenos días señor García llamo de Ford su coche ya está listo puede pasar a recogerlo cuando quiera señor García llamo nuevamente de Four les recuerdo que ya puede recoger su coche señor García estamos esperando ley señor García

Voz 0047 34:14 ahora te dejamos Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento lo único que te costará será devolverlo Solís de Luis cambio de ciclo setenta y nueve años fue la increíble sensación de de preocuparse condiciones punto es ahora y hasta el dieciséis de enero en cada tienes la mandarina con sólo ochenta y cinco céntimos el kilo y el filete de lo coma primera por sólo seis euros con noventa y nueve el quiero en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour Carrefour todos merecemos una mejor

Voz 36 34:43 no cariño tenemos que cambiar de alarma y eso menguante Casa de ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct paga lo mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 9 34:52 sí pues cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 0047 34:59 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line Securitas Direct puntos recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1995 35:09 si sueñas con ser el primer humano que pisa a Marte

Voz 36 35:12 uso algo de eso no nos engañemos está difícil pero si tu sueño es hacer un crucero eso está hecho

Voz 37 35:18 no cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes el Corte hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros el precio cero igualar además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del crucero

Voz 0047 35:35 Adri realidad tus sueños consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés

Voz 13 35:40 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 26 35:44 sí

Voz 1995 35:44 con Toni Garrido llega el momento CIBIR al hombre que susurraba a los caballos de la ultraderecha el tipo que siguió el método se quedó solo con el hijo que más quería la persona que dijo de Vox no irán muy lejos con todos ustedes el único e inigualable el auténtico cazador de críticas

Voz 36 36:04 Castro la ustedes

Voz 1995 36:09 desde los sumideros de la criticaban a la innecesaria muy buenos días buenos días toman buenas de que todos autores lingüistas si estamos dando con Rodrigo Cortés así sobre la polémica de la de los subtítulos de Roma que no se entiende bien no entiende gusta ya

Voz 1606 36:30 no tengo yo tengo un problema porque estoy en ambos entienda ambas posiciones yo lo que indicios en quiero que critico es un poco el control de calidad que ha hecho Netflix aquí la labor de mi colega pues bueno al fin al cabo al encargaron la adaptación a español de España

Voz 1995 36:44 sí que es cierto que podría no no es un es españoles que si habrá que hay ciertas cosas que la votación de español de México ha español para en fin dejemos que hoy diga buena legábamos que

Voz 1606 37:00 bueno vamos a empezar precisamente por mi tierra por un restaurante de La Coruña que sea mala escondida pero sobre todo por las respuestas queda quedan

Voz 1995 37:07 a esto cuando alguien es una crítica sinceramente en Trip Advisor efectivamente el dueño del local lo le

Voz 1606 37:14 eso es cosa fechas cosa fina ya hay algunas que responden de una manera más o menos cordial Yeste no se queda atrás Levon fue lo que es un cliente dice fui a comer con mi mujer y mi hijo todo con muchas exclamaciones las croquetas ricas y nada más el resto todo fatal nos cobraron diez euros por un filete de mi bebé auténtico Robo no lo recomiendo a nadie

Voz 1995 37:34 diez euros el flete de su debilidad su bebé probeta espabila tierna y me depara a su bebé no sí

Voz 1606 37:45 eso podríamos entender pero yo

Voz 1995 37:48 el dietario responderé dice dudamos mucho

Voz 1606 37:51 ese comentario en primer lugar no tenemos filetes en nuestra Carta tenemos vaca gallega que consta de un trekking solomillo o chuletón no recordamos a ningún bebé comiéndose alguno de ellos si así fuera seguro que lo comentaremos mira un bebé comiendo un chuletón aunque siendo un bebé igual no lo puede apreciar debidamente no por nada simplemente porque es un bebé aunque igual su bebé tenía veinte años es una pena que no diga nada más sobre el resto de la comida porque si usted y su mujer sólo comieron croquetas y el único afortunado de comer una buena carne fue su bebé ya me lo dice todo que si fuera así también lo recordaremos de sería comentado hoy una mesa vinieron tres una pareja con su bebé que pidieron unas croquetas ellos y una carne de vaca para el bebé parece un chiste su crítica deja mucho que desear

Voz 1995 38:33 a ver

Voz 9 38:35 en matices ahí pero no los venderles a contestar ese Comité

Voz 1995 38:41 cuando el propietario contesta ojo hay que va a salir ahora que yo yo conozco el bares no entrar nunca

Voz 1606 38:47 sí pues es el bar Beti Jai en Madrid donde están efectivamente un cliente que llamado Bosco Pagola dice una vergüenza el pincho de chistorra más triste que he visto huir y el propio en el país sobre el propietario responde habrá que huir de individuos pachanguita como tú barato y maleducado bueno este comentario poco menos no si éste sí pero bueno yo tiene algunas indica es mala si Hugo Pérez le dice no comimos pero pedimos un tinto de verano y una copa el vino peleón como él solo

Voz 1995 39:20 te dicen que otros propietarios ni siquiera

Voz 1606 39:22 a comentar este tipo de cosas ya están no pero el propietario aquí no sabe bien atrás dice Si no te gusta el precio no critique es listillo en cuanto al vino y al alcohol que te sirvieron es el que te mereces peleón para los listos como tú que van por la vida haciendo el Gili

Voz 0047 39:37 yo tampoco Anhalt suena algo

Voz 1995 39:41 está muy alto Merlín Bourges

Voz 1606 39:42 dice platos muy pequeños y carísimos el café también de poca calidad no lo recomiendo para nada a lo que el propietario responde a ti no te recomiendo ni en pintura gracias

Voz 1995 39:53 a ver no es plato de gusto nunca mejor dicho que alguien venga tu restaurante te critique pero hombre que asumirlas críticas me gusta cuando cuando hablamos de grandes lugares que todos conocemos porque somos iba a llevar pero así hemos ido por ejemplo

Voz 1606 40:07 el que empezamos con el Museo Guggenheim el Museo Guggenheim

Voz 1995 40:11 te refieres al Museo de Arte Contemporáneo diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry ubicado en Bilbao que es una de las obras de arte en técnico en sí mismo y nada en sí mismo es una obra de arte inaugurado el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y siete viene memoria e innovador edificio constituido por formas retorcidas recubiertas de piedra caliza cortinas de cristal con una superficie total de veinticuatro mil euros de los cuales diez mil quinientos cuarenta metros ahora creo recordar reservadas que memoria tienen Lena refieres a ese museo a ver

Voz 1606 40:43 mucha gente considera como paradigma del arte pero no naranja blanca en Trip Advisor dice animo a visitar la tienda y sacar fotos al exterior pero no antes

Voz 1995 40:56 por favor si el sitios maravilloso que más dicen

Voz 1606 40:58 qué va a decir Ángel Mato ochenta y siete

Voz 1995 41:01 este patético

Voz 1606 41:02 a lo mejor el edificios bonito tiene una estructura muy original y creativa pero en cuanto cruzas la puerta todo lleno de hecha

Voz 1995 41:09 el resto se refiera a las esculturas de Richard Serra maravillosa

Voz 1606 41:13 me parece horrible pinturas que puede pintar un niño con seis años exposición de telas vieja rotas de chapas pintadas una visita que se puede ahorrar no merece la pena en absoluto para no ir ni repetir

Voz 1995 41:24 voy a contestar llegó el dueño el gol porque si este es tu idea subraya

Voz 1606 41:33 pero es muy recurrente la idea del eso lo puede hacer un niño

Voz 1995 41:35 sí en eso es básicamente un niño puede no

Voz 1606 41:38 era una chapa de quinientos kilos y darle un poquito de forma pero Van Dyke que es otro visitante dice desde un punto de vista personal es arte es uno de ese que sólo cultureta es del arte entienden o dicen entender que la mayoría de la gente dice apreciar porno parecer

Voz 1995 41:53 es un inculto no es mejor que no vaya se lo gana

Voz 1606 41:59 bueno en las últimas es Claudia Z Claudia Z tiene experiencia en ver museos y el arte abstracto ocho compara dice me encanta el arte contemporáneo soy de Madrid y me vuelvo loco loca en el Reina Sofía al que voy de vez en cuando bien pero esto es demasiado es el típico arte de pongo un desagüe de la pared y me quedo tan ancho Diego de la pared como puedo decir tres sillas apiladas o un punto negro no me gusta este tipo de arte y el noventa por ciento El Museo era todo así deberían diferenciar un poco tenía pensado pasar horas allí en cuarenta y cinco minutos estábamos fue

Voz 1995 42:32 una pena más pero sí un poquito más bueno vas a ver una crítica más entorno

Voz 1606 42:41 pues desde maravilloso creo que podemos pasar a un clásico también que es la

Voz 1995 42:44 Plaza de San Marcos de San Marcos en Venecia te refieres a uno de los lugares más visitados y toda Italia esta plaza en la que se encuentra la Basílica de San Marcos el palacio Ducal y el campanario de la Basílica dentro de la vida veneciana que empezó a construirse en el siglo IX fue apodada por Napoleón Bonaparte como el salón más bello de Europa a esa plaza de San Marco

Voz 1606 43:02 a veces me refiero no sabemos dónde me encanta porque hay gente que no entiende muy bien cómo funcionan las leyes de la naturaleza J MDC es uno de ellos dice que al lugar más visitado de Italia no le hayan podido dar una solución a la Gante me cago la mar

Voz 1995 43:22 es que que debe que no haya todavía ha sido capaz de

Voz 1606 43:25 es que no hayan puesto unos muros en el mar Adriatico para para para tapar un poco es que de verdad Toni Bradbury en la misma línea que J MDC dice tuvimos que hacer un viaje larguísimo en tren desde Roma para verla estaba inundada no vale la pena mínima sino la gente no conoce el fenómeno que en italiano se llama alta que básicamente es que sube el agua en algunos meses concretamente noviembre es Venecia riesgo viene pasando desde hace unos cuantos años si miras la guía bueno un tal las cívicas dice hay tantas palomas como yanquis les regalan el billete de avión a estos americanos o que te molestan los los San breakdance y Francesco llegue dice celebrar el día ya que esta plaza quede sepultada bajo las aguas es mejor cualquier otra plaza de Italia no logro encontrarle nada

Voz 1995 44:14 en fin que llegué destacar

Voz 1606 44:17 bueno pues podemos era ya pasando de aquí a italianos vamos un poco a Medio Oriente a las ruinas

Voz 1995 44:22 de Petra Jordania te refieres al enclave arqueológico de Petra una ciudad literalmente excavado y esculpida en al siglo VIII antes de Cristo y que desde dos mil siete está considerada como de las nueve maravillas del mundo moderno

Voz 1606 44:34 de las Nuevas siete Maravillas Petra

Voz 1995 44:36 no no no no a esta Petra eh

Voz 1606 44:39 que la gente se queja del maltrato a los animales y los niños que trabajan por cierto hay otros que han visto ciertas cosas por ejemplo mojan Ready con mala dice la verdad es que no de te este este lugar a ver cómo era la la verdad es que en la verdad es que esto de este este lugar

Voz 1995 44:55 entonces bueno no si debe ser algo así osea

Voz 1606 44:57 el IVA supongo que es prestar no pero bueno lo

Voz 1995 45:00 oye que ahí no lo detestada Logan

Voz 1606 45:02 leer dice esto en Estados Unidos no lo habríamos montado mucho mejor con fuegos artificiales y chiringuitos de hamburguesas

Voz 9 45:08 sí

Voz 1606 45:09 que la verdad que estaría la respuesta a todas planta piedras por eso nos vamos y luego un tal Aura cargo Aziz dice nada especial

Voz 38 45:17 el sólo piedras y un monte es caro está todo

Voz 1995 45:20 sucio y polvo mucho polvo ya que tú vayas a Petra Jordania digas polvo mucho polvo está sucio hay Arenas especial sólo piedras y un monte tardas en llegar claro día autopista burgalesas en Facebook y positiva a tener que arruina que Robin el último días luego podemos quedar si queréis se conozco y un bar encargos narra señorita nunca apostó usted alguna alguna critican digo yo sí pero la solo

Voz 1606 45:49 las buenas porque si la mala es que sean muy muy malas

Voz 1995 45:53 y luego ha asimilado por mal que detrás de luego llegó a Casillas y me pasaba entonces no no si yo procuraba ese armamento nuclear si te lo pide también a los hoteles ETAP de Kenia soy de familia Joyce te gusta nosotros pedimos muchos de la crítica los dos

Voz 0047 46:08 no sé lo que debemos hacer un esfuerzo mayor proponer las bolas pero claro de eso está

Voz 1606 46:15 lo crítico lo que me gusta es justo lo contamos justificar

Voz 0047 46:17 a ver si se Castro

Voz 1995 46:20 muchas gracias muchas gracias

Voz 13 46:26 hoy por hoy

Voz 1995 46:27 Antoni Marí dos

Voz 24 46:30 ya están aquí los mejores precios del centro de oportunidades y outlet de El Corte Inglés

Voz 0047 46:34 mis alumnos que un ochenta por ciento de descuento en una selección de grandes firmas no dejes escapar esta oportunidad y los centros de oportunidad El Corte Inglés los mejores precios y descuentos te están esperando atrapa nos consulta condiciones entienda y horarios en El Corte Inglés

Voz 5 46:49 a punto es

Voz 33 46:57 conecta con hoy por hoy a través de

Voz 0047 47:00 Facebook pelícanos tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser importa

Voz 39 47:09 cada noche a partir de las once y media tu Larguero con Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas horas no

Voz 1995 47:18 vaya carrera que te has marcado de verdad

Voz 9 47:20 en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches echa Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en El Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena señores Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 14 47:38 a la banda al completo está la banda al completo está toda la banda

Voz 9 47:41 no a partir de las once y media una hora menos en Canarias que también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 36 47:50 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el

Voz 26 47:53 pero un espacio para compartir lo que sabe

Voz 40 47:55 hemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 13 48:05 el Faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 0047 48:13 en la sección a la carta de la app de láser puedes elegir el audio que te interese ya sea en Hoy por hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad toda la SER en tu smartphone lo que quieras de las cuando tú quieras nuestra

Voz 5 48:27 Casio

Voz 41 48:30 el una unas una película protagonizada por Robert De Niro Uma Thurman Tom Hanks Meryl Streep Maribel Verdú y Antonio Banderas dirigida por Almodóvar

Voz 0047 48:41 lo que parece imposible en la vida real no es posible en la radio los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucho en la radio y en la web o la de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 12 49:02 escucha oyentes que

Voz 42 49:03 yo he compuesto para cadenas

Voz 43 49:09 la acá con todas las personas que el olmo tutores hasta los relatores tanto los técnico de sonido luces del metro

Voz 9 49:44 en el

Voz 32 49:56 sí

Voz 0047 50:00 Nuestra ilusión de cada día es serles útil por eso la ONCE le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 50:19 buenos días y cuando consulta su correo electrónico la bandeja de entrada está repleta de emails que usted no quiere recibir puede ser que haya cometido algún error que se haya registrado en una web fraudulenta o que haya publicado su correo electrónico en un foro o blog en cualquier caso la Oficina de Seguridad el internauta le recuerda que no tiene por qué resignarse una forma de evitar que el buzón se llene de correo basura es configurar un filtro anti spam si quieres saber cómo hacerlo entre en aussie punto es en esta página hay un tutorial que les guía paso a paso

Voz 0047 50:50 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario en la paga de la ONCE colabora hasta que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de la ONCE Piatti qué te importa

Voz 8 51:24 con Toni Garrido