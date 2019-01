Hoy por Hoy (15/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy hora doce

José Antonio Marcos muy buenos y de hola Tony qué tal buenos días

para que dentro de media hora comience el debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como futuro presidente en el PP anticipan que será eh un discurso con propuestas reformistas para un cambio tranquilo que pondrá fin a los sucesivos gobiernos socialistas desde el nacimiento de esa comunidad autónoma un cambio posible gracias a los votos de PP Ciudadanos y Vox precisamente por esa presencia determinante de la ultraderecha en el programa político del futuro Gobierno los colectivos feministas han convocado una concentración de protesta para esta hora frente a la cámara de Sevilla Mariano Barroso

Voz 3 00:41 qué tal muy buenas y multitudinaria concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía está ahora con un impresionante despliegue policial y dos espacios acotados a ambos lados de la entrada donde más de un millón de personas fundamentalmente mujeres se concentran en estos momentos no dejan de llegar más autobuses ni un paso atrás vosotros machistas hoy los terroristas estos hechos no se nuestros derechos no se negocian son algunos de los lemas coreados pancartas violetas banderas el eje TBI banderas de Andalucía y cánticos contra el machismo es la estampa está ahora a las puertas del Parlamento de Andalucía cuando el portavoz del PSOE Mario Jiménez acaba de salir a saludar a las mujeres garantizarles el apoyo del PSOE gracias

Voz 1018 01:22 Mari Cruz siempre directo vamos hacia Barcelona donde son ya catorce las personas detenidas en una operación contra el terrorismo yihadista que dirige la Audiencia Nacional participan en ella más de cien agentes de los Mossos d'Esquadra Berta Torras

Voz 4 01:34 un centenar de agentes trabajan desde primera hora de la mañana para desarticular un presunto grupo yihadista según los Mossos d'Esquadra tendría la voluntad de atentar eso sí la Policía poniendo toda grupos capacidad logística para hacerlo de momento como decía ya hace ya son catorce los detenidos la mayoría jóvenes asturianos uno en Igualada y el resto de los otros CC en Barcelona algunos de los arrestados tienen vinculación con robos y delincuencia común los investigadores han bautizado el operativo como Alex Alegría

Voz 1018 02:04 en Málaga se refuerza el dispositivo técnico y humano para localizar al pequeño Julen atrapado desde hace ya dos días a más de ochenta metros de profundidad en una perforación que tiene pocos centímetros de diámetro se trabaja sin descanso para improvisar un túnel transversal desde el que se pueda acceder al lugar en el que se supone que se encuentra el niño ser Málaga crece San Martín

Voz 5 02:24 se cumplen cuarenta y seis horas de trabajo y esta noche ha fracasado la operación para quitar la tierra que tapón el agujero bajo la cual se supone que está al pequeño además se descartan de momento el pozo paralelo y la galería lateral a cielo abierto así que desde las siete de la mañana se está perforando un orificio para introducir una cámara por debajo de los ochenta metros libere el punto y estado del menor María Gámez subdelegado del Gobierno

Voz 6 02:46 a partir de ahí introducir una cámara observar encontrar ese ese orificio eh es viable para hacerlo mayor proceder al rescate en su casa

Voz 5 02:57 seguridad tiempo y orografía son las tres variables que se manejan a la hora de decidir qué hacer en cada momento para lograr acceder al niño de dos años en este pozo de más de cien metros de profundidad y veinticinco centímetros de diámetro

Voz 1018 03:09 en Mallorca la autopsia determinará las circunstancias exactas de la muerte de una pareja en su domicilio de la localidad de Llucmajor los investigadores no descartan ninguna hipótesis incluida la violencia de género porque al menos en apariencia todo indica que el hombre asfixió a la mujer antes de ahorcarse Juan Antonio Lozano

Voz 1157 03:23 una de las hipótesis que va ganando más fuerza a medida que pasan las horas aunque no se descarta ningún otro extremo la mujer de cincuenta y nueve años y el hombre de cincuenta y cinco fueron localizados ayer tarde sin vida en su casa se trata de un matrimonio alemán ella fue encontrada sin vida y el ahorcado en el interior del domicilio una conocida de la mujer fue según la Guardia Civil la que dio el aviso porque no sabía nada de ellos desde hacía días

Voz 1018 03:44 hora doce casi cuatro minutos ha supuesto espionaje ordenado y pagado con dinero del BBVA por su ex presidente Francisco González al comisario Villarejo llegará al Congreso podemos anuncia que van a pedir la comparecencia de González y también la del que fuera número dos de la entidad José Ignacio

Voz 2 03:58 Goirigolzarri en la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara Baja para que aclaren los hechos como digo vamos

Voz 1662 04:04 llamar a comparecer la Comisión de Seguridad Nacional al señor Francisco González que no son momentos de BBVA yo presida ya da Fundación Der del BBVA y también al señor José Ignacio Goirigolzarri que en esos momentos consejero delegado del BBVA en estos momentos está al frente de Bankia

Voz 1018 04:28 este es el anuncio hecho Pablo Echenique de Podemos que ha todavía otra conexión en directo con Murcia con su nuevo aeropuerto de Corvera que inaugura el Rey y al que ha llegado ya el primer vuelo Ruth García

Voz 2 04:37 quinientos personas asisten a esta hora la inauguración del aeropuerto internacional de la Región de Murcia que presidirá el Rey que también ha venido en avión y que en estos momentos gira visita a las nuevas instalaciones aunque llevan construidas siete años hoy echa a andar un aeropuerto que pretende ubicar en la primera división del turismo a esta región arranca con dieciséis operaciones el primer vuelo aterrizaba a las diez y un minuto de la mañana procedente del Reino Unido puede albergar hasta veintitrés mil pasajeros diarios y la estimación del Ejecutivo regional es que generen novecientos millones de impacto económico en quince años y más de diecinueve mil puestos de trabajo cinco mil quinientos el primer año editor llegó

Voz 1018 05:11 Carlos Cala Isabel Quintana el Parlamento británico botas

Voz 0325 05:14 tarde noche el acuerdo para hombre ha ordenado todo apunta que Theresa May no obtendrá el respaldo al plan negociado con Bruselas con lo que la primera ministra tendrá hasta el lunes para presentar un texto alternativo

Voz 0824 05:23 dice a Efe denuncia que al menos quince bebés la mayoría con menos de cuatro meses de edad han muerto en Siria debido a las bajas temperaturas y a la falta de asistencia médica la mitad se encontraba en un campo de desplazados y los demás subían con adultos de los combates contra el Estado

Voz 0325 05:35 y con la policía detenido en Manilva Málaga un marroquí de veintisiete años que había contactado con el Dax en Siria con la intención de unirse a la organización terrorista había jurado lealtad al grupo e intensificado sus publicaciones en redes sociales anunciando su determinación yihadistas

Voz 0824 05:48 cientos de vuelos han sido cancelados en Alemania por una huelga del personal de seguridad en ocho aeropuertos entre ellos los de Frankfurt Munich más de doscientos mil pasajeros se han visto afecta

Voz 0325 05:56 el IPC cierra dos mil dieciocho en el uno coma dos por ciento tras caer cinco décimas con respecto a noviembre debido a la bajada de los carburantes a pesar de la moderación de que la inflación interanual se ha reducido casi a la mitad la tasa de este diciembre supone una décima más que la del mismo mes de dos mil diez

Voz 0824 06:10 es el signo mixto en los principales parqués europeos Frankfurt Londres y París en verde Milán y Madrid en rojo el Ibex treinta y cinco Se deja en torno a una décima aunque mantiene la cotización por encima de los ocho mil ochocientos

Voz 1995 06:36 con Toni Garrido hemos escuchado hablar de escritores malditos de compositores malditos y hasta de directores malditos pero este pudo no es patrimonio del mundo de la cultura los científicos también tienen la suya el último en entrar en esa lista de malditos en este caso de científicos malditos es una de las mayores glorias de la ciencia al británico James Watson se el descubridor de la estructura del ADN que fue galardonado con el premio no pues bien acaba de ver acaba de veras los casi noventa castañas noventa años como les abocan todos los títulos y todos los honores la Causa unos comentarios racistas curiosamente el hombre que descubrió que la de Javier Gregori responsable de Ciencias de la Cadena Ser que es lo que ha ocurrido muy buenos días

Voz 0882 07:27 buenos días pues en las dos viene buenos días decía pues el asunto viene de lejos porque el co descubridor como decías de la famosa doble hélice del ADN hizo ella o en una década unas declaraciones a un periódico británico en el que aseguraba atención que las personas de raza negra tienen una inteligencia menor a los de raza blanca por razones dice él genéticas entonces el laboratorio de Estados Unidos que dirigía el instituyó pero ahora sea rodado un nuevo documental sobre la controvertida figura de este científico y el doctor Watson ha vuelto a confirmar su extraña teoría genética de que los habitantes de África tiene una inteligencia inferior como podemos escuchar Toni en este fragmento del doctor

Voz 7 08:07 tal va Messi se dice

Voz 0882 08:15 son problemas pero genéticos además en el documental incluso llega a hablar con un niño de raza negra explicándole esta extraña teoría que hay que decir que no tiene ninguna base científica como la acaba de echar en cara en un comunicado su laboratorio en el que rechaza típicamente las opiniones personales no demostradas imprudentes que expresó el doctor vaso

Voz 1995 08:35 bueno no es el único eh desafortunadamente otro científico que también ha pasado de ser uno de los ídolos de las estrellas del rock de de la ciencia del subo Ecologistas en este caso la demonio este a la ambientalista James Love Nobel que entrevistamos con su teoría de Gaia hace ya muchos años la Cadena Ser Primero yo esta teoría una de las más avanzadas en tiempo y ahora defiende a capa y espada adeptos el uso de la energía nuclear si debe ser donde

Voz 0882 09:02 Emma de edad porque hablamos de la anterior el doctor Bach son noventa años pues James Efraim Love look tiene ya noventa y nueve

Voz 1995 09:10 noventa y nueve y es uno de los científicos

Voz 0882 09:12 más famoso del mundo gracias como decías a su llamada teoría Gaya en la que defiende más o menos para que se entienda todo el mundo que la tierra es un sistema también vivo

Voz 1995 09:21 pues sí mismos Un sistema Ike por ejemplo

Voz 0882 09:24 Gemma Dico explicaba él lo llegaba explicar es como el perro que se rasca plaquetas en las pulgas pues es la tierra que trató de expulsar a los seres humanos que están provocando este cambio no también detectó o mejor dicho yo diseñó el primer detector de captura de electrones que permitió detectar componentes tóxicos en regiones tan remotas de la tierra como la Antártida pero como decías desde hace años fomenta allá donde va el uso de las centrales nucleares para combatir el cambio climático y esto le ha acarreado fuertes críticas por parte sobre todo los grupos ecologistas es más en algunas entrevistas recientes han llegado incluso a decir que la energía eólica y la solar son

Voz 2 10:00 una estafa Éstas son sus opiniones

Voz 0882 10:02 qué nuclear en una de las últimas videoconferencia escaldado

Voz 1995 10:05 con una universidad gallega si es un tío Score Díaz

Voz 0882 10:12 el sobre todo dice que produce la energía de una forma más económica y que además al no emitir CO2 contribuye de forma eficiente a la lucha contra el cambio climático frente al carbono del PP

Voz 1995 10:23 bueno pues esta lista vamos añadir aún más esta lista en este caso incluye el padre del programa espacial de Estados Unidos el que puso a los primeros astronautas en la Luna hace ahora cincuenta años Se trata de un ingeniero alemán Vermeer Fon Brown que antes de emigrar a América trabajó con el mismísimo Hitler si éste yo creo que es el mal

Voz 0882 10:43 si todos los malditos no pues el manuscrito Von Brown fue el inventor del nada más y nada menos el primer misil de la historia la famosa V dos la primera bomba volante la llamaban entonces a finales de la Segunda Guerra Mundial y que los nazis lanzaron a miles sobre varias ciudades del Reino Unido Holanda provocando también miles de muertos pues bien tras el lanzamiento y explosión de la primera V dos ver reservón Brand que estuvo adherido a las SS pues se dirigió dicen a uno de sus colaboradores le dijo esta frase hemos lanzado el primer cohete pero ha aterrizado en un planeta equivocado ha terminado la guerra y a pesar de haber colaborado tan estrechamente como decíamos sobre el régimen de Hitler Beno von Brown fue fichado por Estados Unidos y acabó dirigiendo el programa espacial Apolo e incluso llegó a protagonizar en el año mil novecientos cincuenta y cinco un documental The Walt Disney que ese llamó un hombre en el espacio y en el que Von Brown explicaba cómo funciona un traje espacial

Voz 8 11:38 el filme inmersos muchos pis

Voz 2 11:42 hubo

Voz 0882 11:44 hay en traje espacial que el mostraban pantallas al año mil ciento cincuenta y cinco eso sí va a ciencia ficción

Voz 1995 11:49 yo desde luego era más parecido a lo que ahora tomamos como ciencia ficción que desde luego la ciencia real pues nada edifico es que cae en el olvido y el deporte y por ello Javier Gregori nuestro compañero responsable de ciencia de la Cadena SER como siempre un placer igualmente del placer

antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día el rock es el partido que más dinero recibe más de uno coma ocho millones de euros en donaciones sin ánimo de lucro paradójicamente una costumbre muy poco española ha de dar dinero sin esperar nada a cambio de deberíamos dar menos importancia más importancia a las cuentas de Vox y empezar a preocuparnos menos esos cuentos un conductor de autobús circuló por Madrid durante once kilómetros en dirección contraria manejadas autobús Pedro Sánchez con los Presupuestos Generales del Estado un joven vendiese su riñón su riñón para poder comprarse un iPhone confirma que afortunadamente el iPhone no cuestan huevo muy mala Isabel Coixet no hubiera rechazado dirigir la última temporada de la serie narcos que títulos habrían tenido los capítulos La vida secreta de las amapolas o tal vez Mapa de los sonidos de por que Donald Trump por culpa del cierre de su vamos que el cierre del Gobierno haya ofrecido Mc menudo esos colaboradores no se indicación de que este es un presidente al que le basta muy poco para querer construir un muro y por último que el poeta Fernando Pessoa haya sido censurado en un manual escolar de su país porque en sus textos aparece la palabra masturbación demuestra que en Portugal algunos en la cogen con papel de fumar

