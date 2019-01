Hoy por Hoy (16/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

buenos días Theresa May la primera ministra de Reino Unidos enfrenta hoy a una moción de censura tras el fracaso mayúsculo anoche de su plan de siete en el Parlamento

Voz 2 00:33 ya

Voz 0295 00:36 sólo hay soy en he visto darle voz Chichén soy yo

Voz 0027 00:43 este es el momento en el que anoche el presidente de la Cámara de los Comunes anunciaba que el Parlamento rechaza el preacuerdo con Bruselas no ha sorprendido tanto el resultado como el tamaño de la derrota cuatrocientos los treinta y dos votos en contra frente a sólo doscientos dos a favor que es el mayor descalabro de un gobierno británico en su historia se agrava así un fracaso continuado de dos años que para el líder de la oposición laborista Jeremy Corbijn

Voz 1 01:06 nada no

Voz 3 01:10 que justifica el debate

Voz 0027 01:13 ya tuve una moción de censura contra mí y los socios de la primera ministra los unionistas de Irlanda del Norte ya han dicho que van a apoyarla se da por hecho que los tories que ayer votaron contra ella hoy si la van a respaldar así que es muy probable que May esta noche también sobreviva a la carrera de obstáculos parlamentarios en la que lleva meses si es así si supera la moción de censura tendrá que presentar antes de luz

Voz 4 01:32 es una alternativa al Parlamento

Voz 0027 01:34 desde ya vencía aquí en ese caso hablará con todos los grupos de la Cámara para decidir cuál es el camino a seguir la Unión Europea insiste en que está a la espera de que Londres

Voz 0738 01:43 sí

Voz 0027 01:43 básicamente se aclare que resuelva sus problemas internos el ministro español de Exteriores Josep Borrell hizo anoche un llamamiento a la calma aquí en La Ser en Hora Veinticinco España dijo cuenta con contaba con que esto podía pasar tiene listo un plan de contingencia

Voz 5 01:57 estaba previsto de que si ocurriese un desacuerdo la salida sin acuerdo abriría uno una

Voz 0027 02:05 acuerdo bilateral de materias de los residentes

Voz 5 02:08 mayores enredos y todos los británicos en España siguiera manteniendo el statu quo actual

Voz 0027 02:15 el miércoles dieciséis de enero dentro de una hora a las siete de la mañana Pepa Bueno les va a saludar desde el Parlamento de Andalucía donde esta mañana se retoma el debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla que justo antes de convertirse en presidente va a estar aquí en Hoy por hoy turno esta mañana de los grupos que intervendrán de menor a mayor así que Vox va a ser el primer partido en tomar la palabra en su discurso de ayer Moreno Bonilla defendió su acuerdo con la ultraderecha un gobierno de cambio

Voz 1223 02:40 Nos obliga a entendernos hablar entre todos a hacer del diálogo la savia nueva de la política en Andalucía pero tenemos que hacerlo sin complejos sin prejuicio tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios

Voz 0027 02:53 mientras Moreno Bonilla defendía esto dentro del Parlamento fuera miles de personas sobre todo mujeres se concentraban bajo el lema Ni un paso atrás para exigir al nuevo Gobierno andaluz que no ceda en la lucha contra la violencia machista por mucho que defienda Vox concentraciones que después ya por la tarde se replicaron en toda España de la Puerta del Sol de Madrid a la plaza Sant Jaume de Barcelona

Voz 4 03:19 pasando por esta protesta que escuchan que es la de la plaza del pandillero en Cádiz

Voz 0027 03:24 más de dos días después los equipos de rescate avanzan una primera estimación de cuándo podrían llegar al lugar en el que creen que esta el niño Julen dentro del pozo de Totalán creen que pueden tardar entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas más y están ya excavando a la vez dos túneles dos túneles cruzados Javier Alonso

Voz 0858 03:42 no seas buenos días Aimar esos trabajos ya están en marcha pero la familia denuncia que faltaron medios en las primeras horas José Roselló el padre de Julian en declaraciones a Televisión Española

Voz 6 03:51 lo primero equipamiento que digan que aquí no tenían nada no tenían fácil trabajar difícil pero si fuera han tenido para empezar a trabajar el momento lo mejor ya habían goza

Voz 0858 04:03 que mucho en eran el gobierno dice que comprende el dolor de la familia pero que la situación es inédita asegura que ha puesto todos los medios necesarios para rescatarle

Voz 0027 04:12 era antiguo chófer de Bárcenas reconoce ante el juez que recibió pagos ocultos de la policía a cambio de espiar al ex tesorero del PP

Voz 0858 04:19 Sergio Rios ha reconocido buena parte de los hechos según fuentes presentes en esa declaración según la documentación intervenida

Voz 7 04:25 al ex comisario Villarejo el chófer reza

Voz 0858 04:28 ya mensualmente dos mil euros de los fondos reservados del Ministerio de Interior

Voz 0027 04:32 supuestamente para ayudar a los policías a quitarle a Bárcenas sin orden judicial pruebas que podrían perjudicar al Partido Popular

Voz 4 04:38 el barcos el Banco Santander renuncia

Voz 0027 04:40 al fichaje de Andrea Orce del como nuevo consejero delegado anunció en septiembre el banco pero ahora Ana Patricia Botín desiste de incorporarlo por el carísimo bonos que tenía en el UBS cincuenta millones de euros y además hoy la patronal CEOE va a decidir si íntegra a la asociación

Voz 0858 04:56 de Autónomos ATA que es la mayoritaria en España ATA ya ha pedido formalmente ese ingreso a la patronal CEOE que hoy celebra a las once una junta directiva

Voz 0027 05:04 esta mañana les vamos a contar en Hoy por hoy que nueve de cada diez médicos de Urgencias aseguran que el miedo a una denuncia les lleva a pedir más pruebas de las necesarias vamos con los deportes Juan Antonio Sampedro Sampe buenos días

Voz 0456 05:15 días Aimar jeta en Getafe y Valencia

Voz 0027 05:17 los equipos clasificados para los cuartos de la Copa del Rey

Voz 1161 05:20 los de Marcelino remontaban en Mestalla las de ventaja de dos uno en Gijón para imponerse ayer con claridad tres cero en Zorrilla empate uno entre Valladolid y Getafe penalti polémico a favor de los madrileños que concedió el Bari que ponía el cero uno en el marcador que casi sentenciaba la eliminatoria tras el uno cero de la ida en Getafe hoy tres partidos más desde las siete y media Atlético Madrid Girona empate a uno en la ida a las ocho media Sevilla Athletic victoria sevillista montarse en San Mamés desde las nueve inmediata Leganés Real Madrid tres cero a favor de los de Solari de la ida en el Bernabéu

Voz 0027 05:47 predicción del tiempo para este miércoles Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:50 buenos días hoy seguir haciendo sol en la mayor parte del país con temperaturas sin cambios importantes frío ahora con heladas en gran parte del interior y en los valles de montaña inversión térmica que da lugar a nieblas compactas sobre todo en la cuenca del duro del Ebro con temperaturas negativas en muchos puntos nieblas que seguirán deshaciendo sobretodo a partir de mediodía en general nos espera una jornada de nuevo liada con máximas de diez a quince grados cerca de los veinte en Canarias nubes en aumento en Galicia

Voz 1275 06:16 con algunas lluvias débiles más intensas

Voz 7 06:18 a partir de esta noche en el Cantábrico viajarán de oeste a este

Voz 8 06:35 hizo falta sonado con felonía pero como para darte no que para

Voz 0027 07:00 en menos de una hora como les decíamos Pepa Bueno desde el Parlamento andaluz acompañada del candidato a la presidencia hoy se va a convertir en presidente Moreno Bonilla acompañada también Pepa Bueno de tres periodistas que lo saben todo de la política andaluza Lourdes Lucio del país Ángel Munárriz Info Libre y Teodoro León Gross a quienes ustedes conocen bien aquí a mi lado en Madrid Danny De la Fuente buenos días

bueno en a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias como cada mañana tiempo de análisis tiempo de tertulia hoy con esa entrevista al candidato minutos antes de llegar a las nueve

Voz 1223 07:31 sin complejos sin miedo pero carga

Voz 0456 07:33 los de asuntos serios como canta el puchero del hortelano buenos días a todas y a todos a partir de las diez una hora antes en Canarias Toni Garrido ha invitado a un médico paciente un médico que quiere compartir con nosotros su experiencia una experiencia de

Voz 0027 07:49 supervivencia ese momento en el que uno pasa de estar

Voz 0456 07:52 a un lado a estar al otro del quirófano de atender a enfermos a ser uno de ellos y contamos además con la participación de oyentes pacientes a las once a las diez en Canarias aterrizamos también en el aeropuerto de Murcia

Voz 3 08:09 cuarto de de Corvera así que podrá esperar de él

Voz 0456 08:14 el de Corbera que se estrenaba de esta manera ayer el primer piloto en aterrizar en el

Voz 0648 08:19 ya sabíamos que hasta que no tuviera un aeropuerto donde aterrizará el palco no iba a poder asistir a la Región de Murcia porque sabemos que el señor Pedro Sánchez no va a coger el Alvia que nos ha puesto de segunda mano para venir a Murcia señor Pedro Sánchez se mueven avión

Voz 0456 08:32 ya continuación hablamos con Lorenzo Caprile y María escote que junto a Palomo Spain son dos jueces del programa Maestros de la costura que regresa esta noche a Televisión Española

Voz 8 08:41 apeló que para Guille feo el beneficio de la duda van siempre Londres

Voz 0027 08:48 Sevilla Nos movemos esta mañana también con ustedes

Voz 0456 08:50 contábamos por el discurso de Moreno Bonilla hoy que lo habrán escuchado pueden valorarlo hay quienes lo aplauden luego lo vamos a escuchar pueden contarnos también que esperan de la réplica de la oposición en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis donde Ángeles ha querido dejar constancia esta madrugada

Voz 10 09:10 por cierto solo no hay ni a nadie dice los telediario taquilla había nadie

Voz 0456 09:18 Eric hasta la bandera derrotada han Theresa May en el Parlamento británico buscamos también su reflexión eso que les gustaría que pasar ahora con el Brexit si se atreven nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta nos mandan una audio al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

bueno pues así levantamos la persiana de este Hoy por Hoy de miércoles con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica con Button en la producción

Voz 0027 10:36 esta semana

la el segundo

Voz 0295 10:42 lo cada uno hora menos en Canarias con tu día ser más Atlético de Madrid Girona a uno en Sevilla Athletic Club de Bilbao defiende del ida pero los leones vivan en crecidos tras la exhibición de Williams el que el vuelo para terminar Leganés Real Madrid todo parece decidido tras el Bernabéu pero esto es fútbol

Voz 11 11:13 ya

el Deportivo con hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 14 11:27 vale

Voz 0295 11:31 Cuba Hélder

Voz 4 11:34 así celebraron el resultado de la votación los cientos de partidarios del Brexit que estaban reunidos ayer por la noche en la plaza del Parlamento Londres dentro del Parlamento

Voz 0027 11:43 Theresa May sabía que iba a perder esa votación quizá no con la diferencia enorme con lo que la perdió pero sabía que iba a salir derrotada tenía preparado un plan B en cuanto se conoció el resultado ella retó al líder de los la oposición laborista Jeremy Corbijn a quién le presentar una moción de censura May sabe que por mucho que sus compañeros de partido le hayan apuñalado con el tema del Brexit no van a hacer primer ministro al líder de los laboristas así que todo apunta a que hoy ella saldrá viva de la votación de la moción de confianza que es el equivalente británico a la moción de censura aquí en España Londres Begoña Arce

Voz 0273 12:13 conservadores rebeldes y diputados unionistas darán su respaldo Theresa May En la moción de confianza contra el Gobierno que se votará a las ocho de esta tarde una moción que la primera ministra debería superar por tanto Iker fue presentada por el líder laborista Jeremy Corbijn después de la gigantesca derrota sobre el acuerdo de salida de May la pregunta ahora es por dónde discurrirá el Brexit curiosamente la derrota hizo subir la libra esterlina curiosamente también los que buscan un Brexit duro y los que por el contrario abogan por la permanencia o por un segundo referéndum celebraban el resultado unos creen que podrán desterrar la posibilidad de una salida sin acuerdo otros como Boris Johnson piensan que ahora llega la gran Oporto

Voz 15 12:54 dicen es que creo que este acuerdo está muerto y es importante que esto se reconozca así que debemos quedarnos con sus buenas partes librarnos de la salvaguarda

Voz 1275 13:05 para los activamente para una salida sin

Voz 15 13:07 de acuerdo incluso con mayor entusiasmo

Voz 0273 13:10 la sospecha es que May vuelve a tratar de ganar tiempo a la espera de que Bruselas esté dispuesta a renegociar

Voz 0027 13:16 hiló está Griselda Pastor Bruselas está dispuesta a renegociar

Voz 0738 13:19 buenos días la situación es muy difícil Europa lamenta el resultado pero atención porque no da por roto el diálogo de Djukic que nos digan cuáles son los próximos pasos estamos determinados a llegar a un acuerdo dicho Michel Barnier el negociador tras consensuar posiciones con los grupos europarlamentarios de You que entiendo que hay una amplia mayoría que no quiere un Brexit duro espero que este voto negativo se podrá transformar en una mayoría positiva Nos ha dicho Galtieri él es el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos deseo que exige claro un pacto entre mella los laboristas británicos tienen que hacerlo que debilidad hacer a centros años finalmente hablar con los de ley con los socialistas británicos son las declaraciones de Danuta Hübner ya es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales también los ex pecado que lo que se puede negociar no es otro tratado de salida pero sí un cambio en la declaración política que aprobaron los jefes de gobierno en la última cumbre Un cambio que se podría negociar en otra cumbre extraordinaria antes de marzo en la que también se aprobaría la ampliación de plazos pero para esto es el gente que es imprescindible que el Reino Unido garantice una mayoría suficiente para poder

Voz 0027 14:48 probarlo gracias a la hoy conoceremos la opinión el presidente Pedro Sánchez que va a comparecer esta mañana ante el Parlamento Europeo será a las nueve y media y mientras él esté exponiendo en Estrasburgo la posición española en los debates que tiene que afrontar la Unión Europea aquí en España a las diez se retoma en Sevilla el debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla que hoy si se convertirá en nuevo presidente de Andalucía antes comparecerán los portavoces de todos los grupos incluida Susana Díaz que aún a esta hora es presidenta en funciones de la Junta pero que terminará el día como la primera el líder del PSOE andaluz que experimenta lo que es estar en la oposición Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0534 15:24 buenos días Aimar Si hoy es el turno de escuchar a los grupos políticos tras el discurso ayer de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla discurso en el que insistió en la idea de un nuevo ciclo político y que el pueblo andaluz ha pedido cambio ello obliga dice a un entendimiento con todos los partidos sin complejos y sin cordones sanitarios en clara alusión a Vox el líder del PP hizo guiños a la ultraderecha de Vox también al anunciar que la familia será el eje transversal de la sociedad y al señalar que tratará a todas las víctimas por igual hombres y mujeres

Voz 1223 15:53 sacar de la contienda política asuntos tan sensible como la violencia de género quienes sufran violencia

Voz 0027 16:00 sí sí psicológica o social

Voz 1223 16:02 de cualquier tipo en cualquier ámbito encontrarán en mi Gobierno un refugio seguro

Voz 0534 16:08 la prioridad de Moreno será combatir el desempleo y entre sus primeras medidas estará eliminar el impuesto de sucesiones hoy será el turno como decíamos de todos los portavoces parlamentarios irán interviniendo de menor a mayor representación el primer grupo por tanto va a ser Vox en lo que será su estreno en una institución pública al final de cada intervención Moreno podrá responder y cada grupo tendrá un turno de réplica al candidato popular va a salir Aimar elegido por mayoría absoluta

Voz 0027 16:34 gracias Elena bueno pues ante la evidencia de que hoy se va a investir a un presidente autonómico cuya legislatura estará sometida al apoyo parlamentario de Vox que son partido radicalmente reaccionario en todo lo que tiene que ver con la igualdad decenas de miles de mujeres salieron ayer por la tarde y noche a la calle en multitud de ciudades españolas al grito de Andalucía no estás sola Rafa Muñiz mujeres que tomaron el relevo

Voz 1 16:58 a las tres mil personas que se concentraron frente al Parlamento andaluz coincidiendo con el debate de investidura ya por la tarde noche porque quieren negociar con ETA porque quieren negociar en otras ciudades andaluzas como en Cádiz con esta particular versión del Barça la Puerta del Sol de Madrid se ha llenado para denunciar los postulados de voz sobre la violencia machista miles de mujeres de hombres ocas

Voz 16 17:42 desde el Partido Popular de ciudadanos sean capaces de pagarles los pies a los Machi rulos de su partido

Voz 1 17:49 aquí prácticamente a la misma hora en Barcelona tres mil mujeres se manifestaban en la plaza Sant Jaume protestas que se han extendido por otras ciudades españolas como Bilbao Valencia o Santander

Voz 0295 18:09 por hoy con Aimar Bretos en noticia

Voz 0027 18:13 importante de esta noche en el juicio de Pablo Ibar que es el español que pasó dieciséis años en el corredor de la muerte en Estados Unidos por un triple asesinato Kheyl insiste en que no cometió y al que ahora se está repitiendo el juicio porque el propio Tribunal Supremo de Florida reconoce que la condena estaba basada en pruebas muy pocos sólidas y que el proceso estuvo plagado de irregularidades pues bien esta noche un experto en vídeos que había llamado la Fiscalía para que apuntalar a su acusación contra Pablo Ibar es experto ha dicho que el vídeo de la Cámara de grabación que había en la casa de las víctimas no sirve como prueba contra Ibar no se puede decir que sea él Andrea Villoria buenos días

Voz 7 18:48 buenos días ácido George es Kubala él mismo agente del FBI que en el dos mil congeló la imagen

Voz 17 18:53 por la que Pablo Ibar fue condenado a muerte quién ha dejado sin pruebas a la Fiscalía lo contaba Andres crack en verte el prueba el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar

Voz 18 19:02 Kaluga testificó que la calidad del vídeo es tan deficiente que no puede confirmar que Ibar sea o no sea la persona que sale en el vídeo de esta forma la Fiscalía ha aportado un testimonio que básicamente ha sido en su contra

Voz 17 19:19 esta tarde tras las conclusiones de las partes el jurado se reunirá para decidir su veredicto en declaraciones a la SER la mujer de Eibar recuerda las innumerables irregularidades que se han destapado estas últimas semanas

Voz 0027 19:30 Zheng Hands nada de

Voz 7 19:32 a huellas no coinciden el cabello el ADN que nunca ha coincidido y ahora años después dicen que puede no ser Pablo es básicamente un mal trabajo de la policía y espero que mañana tras las conclusiones obtengamos el veredicto de inocente para Pablo Ibar o Ocampo

Voz 17 19:48 los testigos del caso han reconocido que nunca vieron Aibar y que la policía les soborno para dar falso testimonio contra él algo que expondrá otra vez la defensa para librar al acusado de la pena de muerte exigida por el fisco

Voz 0027 19:59 gracias Andrea Villoria son las seis y veinte de la mañana a las cinco y veinte en Canarias aquí en España hoy declaran Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias ante el juez que investiga la operación Kitchen el uso de los fondos reservados del Estado que se hizo durante el Gobierno de Rajoy para quitarla Bárcenas sin autorización judicial pruebas que podían comprometer al PP ayer lo cantó todo el ex chófer de Bárcenas Sergio Rios admitió que Villarejo levantó con dinero a cambio de que les ayudara en esa operación contra el ex tesorero del Partido Popular Miguel Ángel Campos

Voz 1552 20:29 Sergio Rios declaró casi tres horas en la supuesta operación para destruir pruebas que perjudicaban al PP en su caja B mediante el uso de fondos reservados en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior el chófer de Bárcenas reconoció en gran parte los hechos el conductor fue contratado por Villarejo para espiar al antiguo rito con sable de las finanzas del PP a cambio recibió dos mil euros al mes fue compensado con un puesto en la Policía Nacional Anticorrupción solicitó medidas cautelares contra el conductor del ex tesorero entre ellas la prohibición de abandonar España pero el juez todavía no resuelto la petición hoy comparece el espiado Luis Bárcenas también sobre este caso el juez ya ha abierto una pieza separada para investigar el espionaje encargado por el BBVA

Voz 0027 21:16 los abogados de los presos preventivos en el juicio del proceso han pedido que comparezcan como testigos a lo largo del proceso el Rey Felipe VI el ex presidente Rajoy o el ex presidente catalán y ahora fugado Puigdemont es muy improbable que todas estas peticiones prosperen va a ser el tribunal quien tenga la última palabra pero en estos escritos de defensa hay una noticia el ex conseller de Interior Joaquim Forn se ha desmarcado del resto de acusados in no ha utilizado el escrito para seguir en la línea de defensa política de lo que hicieron y demás sino que se aparta de esa línea argumental Illes dice al tribunal que él no dio ninguna orden a los Mossos d'Esquadra bueno El Ministerio del Interior prepara ya el dispositivo para trasladar a Madrid tanto aforo como al resto de presos para que asistan al juicio que empezará teóricamente a finales de enero o principios de febrero sabemos a dónde los van a llevar Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 22:05 buenos días según fuentes penitenciarias hasta ahora se barajan cuatro cárceles que son la prisión de Soto del Real la cárcel de Estremera la de Alcalá Meco Illa de Aranjuez los presos preventivos habitualmente suelen ser destinados a Soto del Real pero según estas fuentes a esta hora no está claro si ésta va a ser la prisión elegida lo que sí que parece que baraja prisiones es ubicar les a los siete varones imputados en el mismo centro para facilitar de esa forma los traslados diarios al Tribunal Supremo las dos mujeres también ingresarían juntas en la misma prisión en este caso los dos opciones son o la cárcel de Alcalá o la de Soto del Real que son las que tienen Módulo de Mujeres uno de los asuntos con los que va a tener que lidiar Instituciones Penitenciarias es con las visitas que los presos van a recibir de cargos institucionales se trabaja con la hipótesis de que reciban de forma semanal muchas visitas de diferentes cargos electos y lo que no quiere prisiones es que esta demanda perjudique al resto de internos lo cierto es que actualmente el artículo cuarenta y nueve de la Ley de prisiones no establece ningún tipo de limitación

Voz 19 23:04 a este tipo de visitas excepto las que pueda marcar el director de cada cárcel

Voz 1 23:11 la autoridad

Voz 0027 23:12 discal independiente que es la airea se desmarca de las voces que ven irrealizables los presupuestos de Pedro Sánchez como la del presidente de la CEOE Antonio Garmendia que ayer dudó de que se puedan lograr tantos ingresos como recoge las cuentas José Luis Escrivá presidente de la IDC considera en cambio que esos presupuestos si siguen una orientación adecuada muy similar a los de la etapa de Rajoy que no afectarán portando al cumplimiento de los compromisos de déficit yo creo que el presupuesto este año es muy pare

Voz 20 23:39 ha sido el términos de orientación de política fiscal a los años anteriores agregada a mentir depués la composición de ingresos y gastos etcétera ahí hay grandes diferencias entre nosotros no nos pronuncia hemos porque eso corresponde al ámbito democrático decisión y responde a decisiones de Gates redistribuir

Voz 0027 23:55 y bueno pues en las últimas horas la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo ha presentado las cuentas de su departamento se elimina el copago a pensionistas y trabajadores vulnerables aseguran que en dos o tres semanas llevarán al Consejo de Ministros el real decreto para regular las ayudas económicas a las víctimas de la talidomida íntima importante un plan para sacar a ochenta y dos mil niños de la pobreza severa en un año Elipando las ayudas hasta los quinientos ochenta y ocho euros por hijo en las familias más vulnerables Laura Marcos

Voz 1276 24:22 sí diez millones de personas se beneficiarán directamente de lo que la ministra define como eliminar barreras el incremento del presupuesto para dependencia en un sesenta por ciento los doscientos sesenta y seis millones destinados a que ochenta y dos mil niños salgan de la pobreza severa este año y la eliminación del copago farmacéutico para pensionistas con rentas inferiores a once mil doscientos euros al año y a los trabajadores con hijos más vulnerables

Voz 1950 24:45 en iniciar una reversión de una situación que fue impulsada de forma muy brusca y de forma muy intensa a lo largo de siete años pues se está priorizando aquellas situaciones más perentorias este luego seguiremos analizando viendo el impacto pues si hay algunos colectivos que sobre los calla necesidades de actuar

Voz 1276 25:04 asegura Carcedo que en dos o tres semanas llevarán al Consejo de Ministros el decreto que regula por fin las ayudas económicas a las víctimas de la talidomida

Voz 21 25:12 aunque estas ya han anunciado que demandarán al Estado porno indemnizarla si escuchen esto porque va a traer cola el epítome triste Ch5

Voz 4 25:26 sí es una de las marcas más conocidas del mundo

Voz 0027 25:30 Big Mac pero McDonald's en principio ya no lo va a poder utilizar en exclusiva en Europa ahora cualquier otra empresa podrá utilizar palabras Big Mac aquí en nuestro continente dice la oficina euro copia de propiedad intelectual que tiene la sede en Alicante que el gigante de la comida rápida McDonald's no ha justificado debidamente que la marca Bic Mac sea suya Javier Alonso buenos días

Voz 0858 25:52 buenos días Aimar la demanda la había planteado una pequeña cadena de hamburgueserías de Irlanda

Voz 8 25:55 han puesto dentro de Superman

Voz 0858 26:03 sí se llama que argumentaba que el gigante estadounidense no le permitía expandir su negocio por la similitud entre su nombre y el producto estrella de McDonald's a la que acusan de abusar de su posible

Voz 22 26:12 no teme que los jueves

Voz 0456 26:14 este gen ché

Voz 22 26:17 me si se llaman

Voz 0858 26:20 McDonald's perdían registrado cualquier cosa que lleve el Mc delante dice el fundador de Superman que precisamente se llama Mcdonald's las autoridades europeas le dan la razón a irlandesa aunque aún puede recurrir de momento no se pronuncia pero tiene un largo historial de batallas judiciales ella dice que para preservar su marca a sus competidores replican que lo que hace es comportarse común

Voz 21 26:41 Mac

Voz 0027 26:44 seis de veintiséis de la mañana al cinco y veintiséis en Canarias

de postes

Voz 9 26:51 no importa si sí paga

Voz 0027 26:56 el Valencia hasta lo anoche la Copa también a Marcelino con victoria para cuartos de copas Sampe

Voz 1161 27:00 con un claro tres cero que remonta la derrota dos uno en la ida en Gijón y que se habían presentado como un match ball para el técnico asturiano que no está viviendo su mejor temporada al frente de los valencianos llegaron los goles no llegaron hasta pasado el minuto veinte de la segunda parte tras la salida al campo de Santi Mina que en tan sólo diez minutos marcaba un doblete y en el tiempo añadido el de Ferran Torres daba la tranquilidad ese primer gol del canterano en el primer equipo luego pasaba por el larguero

Voz 0858 27:20 yo siempre queden medio minuto pues ya demuestra que estoy para jugar y le voy a demostrar al míster que puede contar conmigo en cualquier momento son rachas en si quebrada que a lo mejor momento pero bueno como está demostrando estamos dando la vuelta estoy cada vez vamos para

Voz 1161 27:33 trigo clasificado también el Getafe empató a uno con el Valladolid cero uno con un polémico penalti que transformaba Ángel lo vieron muy diferente Antoñito el supuesto autor y Bordalás el técnico de los madrileños

Voz 23 27:42 me quedado podido sorprendido porque si me ha preguntado chavala algo duro me he dicho es que ha tocado poniendo contrato pero que ha sido vaya que me ha dado a mí no me la verdad que yo creo que era para ayudar yo creo que estaba haciendo una cosa pero yo creo que está puta árbitros creo yo

Voz 4 27:54 eh vive comenta hubo duro que sí

Voz 0177 27:56 le han tocado por otra otras partidas

Voz 1161 27:59 vas a las siete y media en el Wanda Metropolitano Atlético Madrid Girona en puedan empapado siempre en las cuatro veces que se han enfrentado no puede contar Simeone con los lesionados Filipe Savic y Diego Costa y el técnico sobre las posibles llegadas en el mercado invernal

Voz 0501 28:09 yo vivo entrenamiento entrenamiento el partido partido dijo que solucionar de qué manera podemos enfrentar y quiénes son lo que te pueden hacer daño a Girona para sacar adelante la eliminatoria después todo el otro sucederá no depende de mí

Voz 1161 28:23 en el rival son bajas los lesionados Rovers Aday Planas Múgica arbitrará el colegiado valenciano Mateu Lahoz a las ocho y media Sevilla Athletic eliminatoria prácticamente decidida por el triunfo andaluz uno tres en San Mamés y que servirá Machín para que algunos habituales descansen para que debute con la camiseta sevillista en el Athletic también a las rotaciones Garitano arbitrará el colegiado castellano leonés González González y a las ocho y media en Butarque Leganés tras el Real Madrid tres cero para los de Solari en la ida ocho bajas en los blancos y pendientes de la decisión del argentino sobre Isco también muchas bajas en el Leganés entre ellas las de Óscar iluminen que no pueden jugar por contrato hablan los entrenadores Solari sobre Isco y Pellegrino sobre sus opciones de remontar

Voz 4 28:56 cero contarles si usted quiere recuperar ahí tenemos un plantel maravilloso tengo que elegir en cada partido tiene partícipes

Voz 24 29:03 sabemos que es un partido difícil ahora equipamientos

Voz 7 29:06 pero me mojo pensando

Voz 24 29:09 el partido se puede ir para nuestro lado agregó

Voz 1161 29:12 dejado Navarro Martínez Munuera el Abierto de Australia tenemos a Fernando Verdasco jugando en estos momentos su partido enfrenta al moldavo al Bot de momento en el tercer set Verdasco por tres a uno se había impuesto ya en los dos primeros seis uno y siete seis con siete dos en el previsto que sobre las ocho empiece el de Roberto Bautista con el australiano John mil Manny no antes de las diez y media de la mañana cerrando jornada al de Rafa Nadal con el también australiano Mathew den en el Mundial de balonmano España disputa hoy la penúltima jornada de la fase de grupos será ante Macedonia desde las ocho y media de la tarde en el Dakar Oriol mesas el mejor español en motos a una hora cincuenta minutos del líder en coches Nani Roma es segundo a cuarenta y seis minutos y medio de Al Attiyah hoy novena etapa Pisco Pisco cuatrocientos nueve kilómetros trescientos trece cronometrados

son las seis y media las cinco y media en Canarias

sí con Aimar Bretos

Voz 0027 30:12 sea que Theresa May si conseguirá superar hoy la moción de censura que le presentó anoche el líder de los laboristas Jeremy Corbijn después de que el Parlamento británico tumbara por una mayoría aplastante el pacto del Brexit que el Gobierno de May había pactado con los negociadores europeos

Voz 2 30:28 ya

Voz 0295 30:31 en con dos Ellis todos

Voz 4 30:36 cuatrocientos treinta y dos votos contra el acuerdo

Voz 0027 30:40 a sólo doscientos dos votos a favor de ese acuerdo del Brexit gran parte de esa derrota humillante para May la trabajaron sus propios compañeros de partido los tories pero es muy muy improbable que esos mismos tories vayan a apoyar hoy la moción de censura así que todo apunta que May saldrá viva también de esta eso sí viva pero profundamente tocada insinúan futuro definido para el Brexit los negociadores con Bruselas empiezan vuelven a empezar tienen que volver a hablar cada vez cobra más peso la opción de una prórroga un aplazamiento de la fecha del Brexit que estaba previsto para el veintinueve de marzo Hoy escucharemos al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez que precisamente comparece ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo que se espera Griselda Pastor de esa comparecencia a la que no va a acudir Juncker el presidente de la Comisión que han dicho unos y otros en las últimas horas

Voz 0738 31:26 pues un rifirrafe entre el portavoz del grupo popular y la de los socialista Iratxe García ha precedido la llegada de Sánchez el querer utiliza

Voz 25 31:34 dar eh la ausencia de Juncker eh con motivo de la presencia del presidente del Gobierno es utilizar de manera torticera la la realidad eh porque hoy el propio portavoz en la Comisión Europea ha explicado el porque de la ausencia de techo

Voz 0738 31:50 el porque González Pons ha vinculado la ausencia de Juncker hoy con los votos negados por el PSOE para su investidura acusación que ha desmentido el comisario Moscovici me de un hombre de una comisión que hoy va a estar representada por el vicepresidente Timerman aquí en el PP pide justamente la dimisión acusándole de actuar en las críticas como candidato de los socialistas osea que el debate va a tener muchos frentes con el grupo de los liberales por Box también muy a la defensiva y el problema del caso catalán porque los Verdes han anunciado ya que van a preguntar porque Sánchez no intenta el diálogo

Voz 0027 32:35 y a partir de las siete de la mañana Pepa Bueno les va a saludar desde el Parlamento andaluz donde hoy se reanuda el debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla el candidato del PP se va a convertir en las próximas horas Lacy oficialmente en el séptimo presidente de Andalucía primero no socialista la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 0125 32:55 buenos días Ademar hasta ahora aumenta ya del tráfico en Madrid es de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la IV a la altura de Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la cuarenta y dos a su paso por Parla circulación lenta además el la ronda de circunvalación M cuarenta en Vallecas Vicálvaro sentido A dos en Villaverde diré

Voz 1223 33:15 a cuatro en Vizcaya un vehículo avería

Voz 0125 33:17 todo complica la conducción en la nacional seiscientos treinta y seis en el horror hacia Beasain precaución además por bancos de niebla en Barcelona en la dos a la altura de ordena

Voz 7 33:28 luego la ocho en Mondoñedo en Albacete

Voz 0125 33:31 a treinta y uno a su paso por Almansa y también por billete en las provincias de Castellón Burgos Salamanca Valladolid y León en el resto de carreteras nacionales se circula sin problemas eso sí una vez más desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no baje la guardia y por supuesto moderen la veloz

Voz 0027 33:48 gracias Alfonso hoy tendremos sol en la mayor parte de España temperaturas muy parecidas LC

Voz 8 35:21 sí

Voz 0027 35:25 hoy por hoy abrimos la Mesa con la última hora de la búsqueda de Julen el niño de dos años que lleva desde el domingo en un pozo de Totalán en Málaga los equipos de rescate han empezado a acabar en las últimas horas dos túneles distintos para llegar al punto exacto en el que creen que puede estar Julen a Tere Vázquez buenos días

Voz 29 35:51 hola buenos días en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas se confía en poder llegar al pequeño atrapado más de setenta metros de profundidad desde hace tres días esta mañana los ingenieros que coordinan los trabajos van explicar los detalles de este nuevo plan de ayuda que se ha puesto en marcha pasa por abrir esas dos galerías una perpendicular y otra oblicua de unos ochenta metros de longitud el grupo de rescate minero de Asturias será el encargado de hacer el trabajo más delicado enganchar esos túneles con la parte del pozo donde cayó Yurena

Voz 0027 36:22 en Lanzarote el marido de Romina celeste la joven que desapareció en Nochevieja ha reconocido a la Guardia Civil que tuvo varios días el cuerpo de la chica en su casa que intentó quemarlo y que después la arrojó al mar aunque sigue diciendo que él no la mató Agustín Padrón buenos días o

Voz 30 36:38 buenos días se cree que mantuvo el cuerpo de Romina en la vivienda de Costa Teguise al menos durante dos días tiempo en el que ideó cómodo hacerlo desaparecer primero lo intentó quemar en la barbacoa en el jardín de su casa y luego los restos troceado repartido en varios puntos de la isla para lo que alquiló un coche la Guardia Civil sigue buscando los restos por tierra y mar de momento sin resultado hoy se espera que el marido han pase a disposición del juez

Voz 0027 37:03 Nos vamos a San Sebastián porque hoy se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados el fotógrafo Kote Cabezudo investigado por delitos como violación o pornografía infantil en una decena de causas hoy empieza el juicio por un delito de obstrucción a la justicia Radio San Sebastián

Voz 1600 37:17 en un once le acusa así de coacción a una de las víctimas al publicar una foto de esta desnudo en su página de Facebook la víspera de que la chica fuera a declarar la de hoy es la primera de las múltiples causas que Cabezudo tiene pendientes con la Justicia algunas muy graves entre otras está acusado de violación abuso sexual o producción de pornografía infantil fue en dos mil trece cuando se presentó la primera denuncia y a día de hoy son ya veintitrés y hasta medio centenar de posibles víctimas que denuncian dejadez y malas prácticas judiciales el fotógrafo donostiarra está en prisión preventiva sin fianza desde mayo de dos mil dieciocho la plataforma escote casual ha convocado una concentración frente al juzgado a partir de las nueve de la mano

Voz 0027 37:55 a mí también hay en Euskadi hoy comienza una huelga en la enseñanza concertada ocho días de protestas por el desacuerdo entre patronal y sindicatos para renovar el convenio del sector este paro afecta a ciento veinte mil alumnos vascos Euskadi Isabel León

Voz 0821 38:08 con ETA el del Gobierno vasco a la red concertada anunciando horas antes del inicio de estos paros más financiación ha servido o ha llegado a tiempo por delante ocho días consecutivos de huelga en doscientos quince centros y nueve mil trabajadores llamados a secundar la por todos los sindicatos llevan diez años sin convenio hoy para empezar reclaman más salario el correspondiente a lo calculado en ese tramo y que podría rondar el doce por ciento de incremento los servicios mínimos se han incrementado con respecto al último paró plantean un docente por etapa y otro más y son más de cien los matriculados entre tanto la peor parte se la llevan las Familia

Voz 4 38:41 los implicados en el conflicto está

Voz 11 38:43 enquistados nosotros hemos intentado

Voz 1275 38:47 interpelar por ellos si aquí no hay solución entonces de momento muy preocupados porque yo lo veo la salida desde el final del túnel ni nada

Voz 0821 38:55 a ello han convocado sus propias movilizaciones

Voz 1275 38:57 próximo domingo en Bilbao gracias Isabel dejamos Euskadi no

Voz 0027 39:00 vamos a la comunidad vecina Cantabria Fermín buenos días qué tal Aimar buenos días podemos Cantabria ya no existe o al menos no en el Parlamento autonómico que ha disuelto el grupo de Podemos por los líos internos enormes que tienen entre sus miembros del grupo comentario de Podemos Cantabria ya es historia el propio partido en la Comunidad va camino incluso de desaparecer a escasos meses de las autonómicas y municipales las serias diferencias que se han agudizado en los últimos meses entre sus tres diputados se han llevado por delante el grupo que la formación morada consiguió crear hace casi cuatro años tras denunciar por presunto acoso labor

Voz 0456 39:32 tal a uno de sus compañeros la diputada Verónica

Voz 0027 39:35 Ordóñez abandonó hace unos días el grupo parlamentario para seguir representando a Podemos como no adscrita como consecuencia de esa decisión los otros dos diputados han pasado al Grupo Mixto y han perdido todos sus cargos a estas alturas podemos Cantabria es un partido intervenido por orden de Pablo Echenique una gestora se encarga de dirigir lo que queda de una formación política que ni siquiera sabe todavía quién será su candidato a la presidencia de Cantabria ni en cuántos ayuntamientos de la Comunidad será capaz de presentar candidatura gracias Fermín hasta luego en Madrid dos asuntos que afectan a la circulación el primero que el Ayuntamiento tenía que elevar hoy al escenario dos el protocolo anticontaminación Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 40:17 buenos días y volvemos al escenario dos está en marcha desde hace un rato desde las seis

Voz 1223 40:21 yo y no pueden entrar en Madrid no pueden circular dentro de lo que es la almendra central dentro de la

Voz 1275 40:24 treinta aquellos coches que no tengan derecho a etiqueta ambiental son los más contaminantes los coches gasolina que antes del año dos mil hilos diesel de antes de dos mil seis Además sólo pueden aparcar en las zonas donde hay parquímetros los coches con etiqueta eco y cero emisiones y además no se pueden superar los setenta kilómetros por hora y en la M treinta en las entradas y salidas a Madrid

Voz 4 40:44 mi segundo los taxistas celebran hoy el segundo día de referéndum para decidir si van a la huelga desde el día veintiuno hasta que la Comunidades regulen los VTV es la primera vez que hacen una consulta de este tipo entre sus trabajadores están llamados casi dieciséis mil afiliados el noventa por ciento del colectivo en la comuna

Voz 1275 40:58 los resultados se conocerán a final de la tarde y hay huelga comenzaría en la víspera de la inauguración de

Voz 31 41:05 a vosotros os agotado el tiempo indie reiteramos de forma urgente una regulación por antes

Voz 4 41:10 la pobre al Madrid la final de la federación

Voz 1275 41:12 una de si las urnas cierran a las seis de la tarde

Voz 0027 41:15 ah gracias Laura nos vamos al Lugo un lotero eh bueno en busca y captura no dudamos lo están buscando desesperadamente porque ha desaparecido con más de noventa y un mil euros de la recaudación de los sorteos de Navidad cien niños Xaime López dos días

Voz 0846 41:31 bos días el responsable del despacho número diecisiete está desaparecido desde el viernes fueron las dos empleadas de este negocio las que comunicaron la situación a la Policía Nacional no tenían noticias de su jefe ni tampoco dinero en efectivo para afrontar el pago de los premios no hay noticias acerca de dónde puede estar este hombre de cincuenta y tres años y por el momento no ha trascendido si su familia presentó denuncia por la desaparición así las cosas Loterías y Apuestas del Estado ha tomado la decisión de cerrar cautelarmente esta sucursal que ya acumula una deuda superior a los ciento veinticuatro mil euros dado que a la cantidad inicial hay que sumarle otra de treinta y tres mil euros quedaría haber abandonado abonado el propietario esta semana

gracias Jaime seis y cuarenta y dos de la mañana cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 32 42:16 me como mucho serán me voy con lugar sin duda te voy a dar yo no

Voz 0027 42:30 ojo esta noticia que llega desde el juicio a El Chapo Guzmán en Nueva York el que fuera la mano derecha del narco dice que el Chapo le pagó cien millones de dólares en sobornos al ya ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto a cambio de que la policía en uno le persiguiera Pascual Donate

Voz 7 42:47 según el ex secretario de Chapo Peña Nieto contactó con su jefe en octubre de dos mil doce dos meses antes de que jurará su cargo como presidente y le pidió doscientos cincuenta mil dólares a cambio de suspender su búsqueda y captura en todo el territorio de México la respuesta del Chapo fue pagarle mucho más hasta cien millones de dólares la mano derecha del Chapo ha contado esta versión en el juicio que se sigue en Nueva York contra el líder del cártel de Sinaloa no tiene pruebas ni fue testigo directo del supuesto soborno pero cuenta que el propio Chapo le dio los detalles de la supuesta operación el ex presidente Peña Nieto ya negó hace dos meses haber sido sobornado como dijeron al inicio del juicio los abogados del juego Habsburgo

Voz 0177 43:26 y casi de risa porque como suponer que había sobornado este Gobierno cuando un gobierno que lo trenes dos veces que además logra su extradición

Voz 7 43:35 la defensa del Chapo ha acusado también al ex presidente Felipe Calderón

Voz 1275 43:39 ya otros políticos de recibir sobornos del K

Voz 7 43:41 el de Sinaloa

Voz 16 43:44 Nos vamos ahora a Brasil allí para ajustes

Voz 0027 43:46 picar su decreto de liberalización de las armas un ministro de Bolt sonar ha comparado el peligro de las pistolas con el de las licuado horas dice que un niño también puede perder el dedo al ancho Farnals Ecuador aunque no por eso las van a prohibir hay daba buenos días

Voz 7 44:02 buenos días unas declaraciones que han llegado después de que el ex militar y actual presidente ya sonar vaya aprobado dar más facilidades para la venta de armas en un país que registró el récord de asesinatos en el mundo en dos mil diecisiete

Voz 4 44:14 Sobera de Merche decidió y lo ha hecho escudo

Voz 7 44:19 no son un referéndum de hace trece años en el que más del sesenta por ciento de la

Voz 1275 44:23 acción botón no prohibir las armas el presidente

Voz 7 44:25 pese olvidado de que ese dato sea invertido en la actualidad

Voz 0027 44:28 yo como Dechy fue

Voz 7 44:33 Ball sonara autorizado que los brasileños con licencia puedan comprar hasta cuatro armas decir para que las necesitan o que amplíen los permisos de cinco a diez años por si era poco a la polémica suministro de Presidencia como decías ha terminado de rematar la fe

Voz 1223 44:46 la gente ve a un niño pequeño meter el dedo dentro de una limpiadora conectarla perder el delito entonces vamos a prohibir las limpiadoras no es una cuestión de educación es una cuestión de orientación en el caso de un arma es lo mismo bancos

Voz 7 45:00 bolso negro que cumple con este decreto una de sus grandes promesas electorales pertenece a una familia

Voz 4 45:05 de da

Voz 7 45:08 en la que hasta su hijo Eduardo diputado federal el diputado federal más votado en la historia de Brasil sube vídeos a Internet haciendo prácticas de tiro

el ojo izquierdo hoy por hoy un ojo

Voz 32 45:39 que hoy mira a todas partes José María Izquierdo buenos días vuelos Dios paseaba ayer por Londres visto Navi Cobián

Voz 36 45:47 eso lo condujo a la melancolía soso insulso con el caso de las que dispuso de Moreno Bonilla

Voz 32 45:54 y previsible como la secuencia del metrónomo junto al catálogo de las obligadas promesas de leche

Voz 1100 46:00 a mí el más inevitables patadas en las espinillas a Susana Díaz y los socialistas como uno podría ser menos tiene alguna boba concesión al victimismo machista de Boss poca cosa insustancial tampoco eran el manifestaciones feministas dieron para mucho valientes aunque no multitudinarias más picante había en Londres que desde mil novecientos veinticuatro no se reserva una derrota del Gobierno de tal envergadura el plan de Theresa May para el Brexit Se ganó cuatrocientos treinta y dos votos en contra por doscientos dos a favor nada que hacer en este increíble madeja de despropósitos donde ya se ha llegado al punto de que nadie sabe gobierno conservador conservador es contra el Gobierno laborista y resto de formaciones por dónde tirar se juega su futuro una parte de nuestro pero sabe qué hacer ni cómo resolver este enigma dentro de un misterio por lo demás las miserias de policías corruptos y algún banquero en cooperado multimillonario bien arropado protegido por Aznar saliendo a la luz habrá más y por último perdona dan ustedes a este Ojo que dirija una mínima mirada al pequeño Julian el ojo izquierdo

Voz 37 47:25 sí

oyentes Danny De la Fuente hemos preguntado por Moreno Bonilla por Theresa May quién crees que despierta más interés de sorprender pues el Brexit buenos días

Voz 1161 47:40 madre mía si si eso hace gran volvernos sin Coming que difíciles de ABC esos comportamientos como el como el independentismo en Cataluña

Voz 38 47:50 o como en la América de tram o