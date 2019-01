Hoy por Hoy (16/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 a las siete las seis en Canarias y estamos en Sevilla

el Parlamento británico otra anoche no al acuerdo del Brexit por una diferencia muy abrumadora dos años después del referéndum después de dividir a los británicos entre el sí y el no las cosas están peor que antes de celebrarlo hoy la Cámara de los Comunes va a votar la moción de censura contra Theresa May que ha presentado el líder laborista Jeremy Corbijn pero pero todo apunta a que me la va a superar porque los suyos no tienen intención de darle la puntilla se dan por satisfechos con haber tumbado el acuerdo donde donde nos deja esto pues segundo hijo anoche en Hora veinticinco el ministro Borrell más cerca de un Brexit sin acuerdo

Voz 5 01:21 hay una esperanza de que no se produzca una salida desordenadas pero ese voto es clarificador que es lo que realmente quieren no soy católico

Voz 1727 01:32 y qué dicen en Bruselas no

Voz 6 01:34 yo que tú quieras o no para que Londres diga qué quiere hacer según él

Voz 1727 01:41 negociador europeo Michel Barnier más claro el presidente del Consejo Donald Tusk que ha escrito si un acuerdo es imposible in nadie quiere un no acuerdo quién tendrá el valor de decir cuál es la única solución positiva ahí es nada señores señoras quién tiene el valor de decir la verdad en estos tiempos

Voz 7 02:03 un gobierno de cambio no obliga a entender hablar entre todos a hacer del diálogo la savia nueva de la política en Andalucía pero tenemos que hacerlo sin complejos sin prejuicio tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios

pero estamos el Sevilla porque también en Andalucía esta fecha el dieciséis de enero del dos mil diecinueve Se va a leer en los libros de texto la primera alternancia política en la presidencia de la Junta se consuma hoy PP Ciudadanos vox se disponen a gobernar la primera comunidad española en un difícil triángulo con las organizaciones feministas en la calle el diciendo que no que no están dispuestas a permitir el ni un paso atrás en igualdad hubo concentración por la mañana ante el Parlamento manifestaciones por la tarde en muchas ciudades España hoy el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía Francisco Serrano que llamó kale borroka a la concentración ante la Cámara andaluza abrirá el turno de réplica en la segunda jornada de la investidura después llegará la votación para hacer presidente a Moreno Bonilla que va a estar hoy aquí en Hoy por hoy a las nueve menos diez y además Aimar buenos días hola Pepa buenos Dios El Banco Santander renuncia a contratar directivo porque sale muy caro

Voz 0027 03:26 se trata de Andrea Orfeo iba a ser consejero delegado pero los cincuenta millones de su ficha han hecho a Ana Botín dar marcha atrás José Antonio Álvarez seguirá siendo el número dos del grupo y en Málaga

Voz 8 03:35 en torno a cuarenta y ocho horas pues a comentamos dos túneles uno en paralelo al pozo que dónde está el niño indio creemos que está el niño hay otro que irá en oblicuo Kira en horizontal

Voz 0027 03:49 el delegado del Gobierno Alfonso Rodríguez Gómez de Félix explicaba anoche en que están trabajando los equipos de emergencia para rescatar a Julen del pozo en el que cayó el domingo ser Málaga Ana Tere Vázquez cómo ha ido la noche

Voz 1933 04:00 pues esta noche se ha incorporado al grupo de rescate minero de Asturias y esta mañana los ingenieros que están dirigiendo los trabajos detallarán ese plan de ayuda que finalmente se ha puesto en marcha y que pasa por abrir esos dos túneles de unos ochenta metros de longitud que van a permitir conectar con la parte de la galería donde se encuentra atrapado desde hace tres días al niño por debajo del tapón de tierra que ha sido imposible desatascar a setenta metros

Voz 1275 04:23 profundidad la esperanza sigue vida

Voz 0027 04:26 durante allí en Málaga a la Alcaldía fue candidato en el noventa y cinco el histórico dirigente socialista Eduardo Martín Topal que murió anoche a los setenta y seis años

Voz 9 04:35 que no todo espacio político social económico ese espacio para la mercadería sino todo tiempo todo momento es bueno para la defensa exclusiva de intereses partidarios que no siempre ni todo lo que puede erosionar al Gobierno es bueno para la exposición

Voz 0027 04:49 Martín la así durante la moción de confianza de Felipe González en el noventa por ciento gol fue portavoz del grupo socialista en el Congreso ha muerto de un infarto anoche cuando regresaba a casa desde la manifestación feminista de Málaga

Voz 1727 05:06 el deporte tenemos ahora mismo hable en ruedas con su partido del Abierto de Australia Samper

Voz 1161 05:11 acaba de terminar justo ahora con la victoria del Espanyol Verdasco se ha impuesto en tres sets al tenista moldavo Radwanska por seis uno siete seis con siete dos y seis tres hoy tenemos poca participación española porque además del partido de Verdasco está previsto que en poco más de una hora empiece el de Roberto Bautista con el australiano el australiano John mil Man Hinault antes de las diez y media de la mañana y Fernando jornada el de Rafa Nadal con el también australiano Mathew den San clasificado también Berdych o Zollitsch están jugando ahora sus partidos Roger Federer o Gael Monfils

Voz 10 05:37 el se ha

Voz 1727 05:41 recibió una buena noticia a destiempo para mi garganta Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:46 buenos días pues la verdad es que no buenas noticias porque el frío para ganar protagonismo a partir de esta noche

Voz 1275 05:52 a irán más a medida que se acerca el final de su

Voz 0978 05:55 Ana es más incluso algunas lluvias a partir de esta noche pero bueno igualmente hoy podremos disfrutar de muchas horas de sol en la mayor parte del país tiempo parecido al de ayer heladas fuertes en muchos puntos del interior ahora durante vetar de temperaturas más agradables que a partir de esta tarde primeras lluvias en Galicia durante la noche afectarán gran parte del Cantábrico

son las siete y seis las seis y seis en Canarias

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 07:00 los británicos afrontan una lección muy simple un gobierno estable y fuerte conmigo o el caos con Miliband esto decía David Cameron advirtiendo del caos que esperaba los británicos y votaban a su rival en las elecciones del año quince llave le votaron a él metió al país en el Brexit y entonces supieron lo que era el caos en fin nos vamos a Bruselas para saber corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días para saber hasta dónde está dispuesto a llegar la otra parte del divorcio

Voz 0738 07:30 buenos días la preocupación es mucho aunque la Unión no da por clausurado el diálogo entienden que la derrota de mí no implica que los diputados británicos estén por el portazo por lo que los Veintisiete y sus instituciones están dispuestos a ofrecer tiempo de una declaración política nueva una declaración que complemente el texto del acuerdo pero para eso exigen Garay días garantías de que hay una mayoría para aprobarlo y abiertamente creen que obliga a Teresa mella encontrar un pacto con los laboristas británicos hemos podido hablar con la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Europarlamento Danuta Hübner Llera así lo ha expresado la escuchamos

Voz 12 08:15 el texto no de es claramente y no nos podemos ofrecerle a estamos en en la frontera de perder la integración del mercado común y estamos ya el cine en el límite siendo Duques de ser pues es mirar la declaración

Voz 0534 08:30 Turner mantiene que la pelota está

Voz 0738 08:32 en el tejado británico espera realmente que May

Voz 1727 08:36 presente su propuesta este próximo

Voz 12 08:39 lunes que viene podamos tener una propuesta de señora Make porque la pelota está en la

Voz 1727 08:46 el campo de los mecánicos en sus declaraciones a la Cadena SER desde Bruselas ha llegado también mea culpa con Grecia diez años después de empezar el Martirio de aquel país Juncker dice ahora lo que se trataba de antisistema cuando se decía en plena crisis del euro

Voz 0027 09:05 no no fuimos suficientemente solidarios con Grecia hemos es Hurtado y cubierto de invectivas a Grecia

Voz 1727 09:14 aquí en España hoy culmina el cambio histórico que arrojaron las elecciones andaluzas del día dos de diciembre Moreno Bonilla saldrá hoy del Parlamento andaluz donde hacemos el programa como el primer presidente no socialista de la Junta hilvanar Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0738 09:31 buenos días Pepa después de escucharla

Voz 1727 09:33 cada el resto de grupos a su intervención de ayer a Vox acaba Susana Díaz

Voz 0534 09:38 sí hoy es el turno de los portavoces parlamentarios irán de menor a mayor representación El primer grupo por tanto será Vox en lo que será su estreno en una institución pública la todavía presidenta de la Junta en funciones Susana Díaz dará la réplica Moreno y al final tendrá lugar la votación el candidato popular saldrá elegido con mayoría absoluta eso tras el discurso ayer de investidura en el que el candidato del PP presentó su programa de gobierno en el que apuesta por el empleo aunque reconoce que no tiene recetas mágicas promete mejoras en sanidad y educación se ha comprometido a la limitación de mandatos la regeneración democrática el líder del PP ha hecho guiños a la ultra

Voz 1275 10:14 derecha de Vox harán al anunciar que la fama

Voz 0534 10:16 Lilia será el eje transversal de la política de su Gobierno y al señalar que tratará a todas las víctimas por igual hombres y mujeres

Voz 1223 10:23 es sacar de la contienda política asuntos tan sensible como la violencia de género quiénes sufran violencia física psicológica o social de cualquier tipo en cualquier ámbito encontrarán en mi Gobierno un refugio seguro

Voz 0534 10:39 Moreno dedicó también parte de su discurso a criticar la herencia recibida del PSOE les reprochó que su objetivo ha sido más mantenerse en el poder que el progreso de la Comunidad se propone desmontar lo que llamar régimen clientelar

Voz 1727 10:51 la dirección del partido que parece menos entusiasmado con este triple pacto de gobierno con la dirección de ciudadanos reconoce que la legislatura andaluza va a ser como poco complicada compleja por los equilibrios que van a tener que hacer élite del Partido Popular y las exigencias de Vox Óscar García buenos días

Voz 0456 11:10 hola qué tal buenos días y la dirección de ciudadanos cree que cuando el nuevo Gobierno de Moreno Bonilla

Voz 1645 11:15 once andar el saliente de Susana Díaz pondrá todos los obstáculos posibles dirigentes del partido naranja sospechan que cuando los consejeros tomen posesión de sus cargos se van a encontrar con la nada es decir que no habrá intercambio de información entre los nuevos y los que dejan el cargo por eso Ribera remarcar a estos días este mensaje

Voz 13 11:34 pagar un traspaso de poderes leal y limpio

Voz 1389 11:37 no con Ciudadanos no con el Partido Popular

Voz 13 11:39 en los andaluces la dirección de Ciudadanos en mayo

Voz 1645 11:42 David augura una legislatura difícil en general pero en particular reconocen algunos de sus miembros complicadísima para ciudadanos debido a los equilibrios que la formación tendrá que hacer con muchas de las propuestas que Vox presente en el Parlamento andaluz pero no sólo con las de Vox también están preparados dicen para las que presente el PSOE con el objetivo de ponerles

Voz 1727 12:02 pues sobre la derecha y su rearme después de las elecciones andaluzas

Voz 14 12:09 a la mirada

Voz 15 12:12 esta mañana de la directora adjunta del país Mónica Ceberio hace ya unos diez años en una comida con un diputado del PP me explicaba lo que estaba por venir nosotros somos una generación política que tiene que poder salir del armario este en el que no podemos defender nuestras ideas libremente decía yo estoy en contra del aborto por qué no voy a poder decirlo a las claras y proponer una política pública de este sentido en estos momentos está preparando la ley de plazos el Gobierno socialista ya hablamos de las antiguas indicaciones que sólo permitían abortar en caso de violación malformación del feto o grave riesgo para la vida o la salud de la madre que sostenía que era una ley hipócrita que no se cumplía que en el fondo era más garantista no Lady plazos el respondía que lo que había que hacer era restringir su aplicación y que no se pudiera abortar hablamos de la eutanasia de lo tenemos homosexual de la familia el diputado de profundas convicciones religiosas defendía ideas muy similares a las que mantiene sus aquel parlamentario veía muy muy cerca el día en el que su generación política como la llamaban Se rearmar a reorganizar defendiera sus ideas sin ambages ni medias tintas no fue así ha tenido que pasar casi una década pero ese momento ha llegado tal cual este diputado lo de Sir previó diez años atrás ahora a ya sin complejos de ningún tipo

son las siete y trece las seis y trece en Canarias

Voz 0738 15:23 estos sobrecostes millonarios en los Oscar

Voz 1727 15:25 Tales que se construyeron durante el mandato de Aguirre Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días la denuncia Laura la presentó Podemos que calcula que esos sobrecostes ascienden a mil seis

Voz 0534 15:36 dos millones de euros si se autorizó una fórmula para

Voz 1275 15:39 el pago estos hospitales que según la denuncia que investiga ya la Fiscalía ha provocado que se haya pagado que se esté pagando con el dinero de todos los madrileños un cincuenta por ciento más del precio real por ejemplo inflando el gasto energético que triplicó el de aquellos otros hospitales construidos aquí en Madrid hace cuarenta años Anticorrupción lleva meses investigando estos sobrecostes en verano abrieron diligencias por el momento han pedido a la Consejería de Sanidad todo tipo de documentación de la puesta en marcha de estos siete hospitales de gestión privada levantados por Aguirre en la denuncia de Podemos que ha activado esta investigación se acusa a los responsables políticos de entonces de varios delitos prevaricación malversación de fondos públicos fraude

Voz 1727 16:13 tráfico de influencias todavía sobre la sanidad casi un noventa por ciento de los médicos de urgencias admite que pide más pruebas de las necesarias por miedo

Voz 19 16:23 futuras demandas de los pacientes ese es la

Voz 1727 16:26 inclusión de un estudio que han realizado acerca de mil quinientos médicos que trabajan en esa especialidad en las urgencias Laura Marcos

Voz 1276 16:33 el miedo a una denuncia lleva a nueve de cada diez médicos de urgencias a realizar pruebas diagnósticas que no consideran útiles y un sesenta y tres por ciento admite que alarga de forma innecesaria la estancia de los pacientes en el hospital desde la Sociedad de Medicina de Urgencias admiten que no están preparados para asumir la saturación del invierno y eso que aún no ha llegado lo peor de la epidemia de la gripe Serafín Romero ex presidente de la organización médica colegial

Voz 1161 16:56 hay que pedir la devolución que debería de ser también un poquito más consecuente en el uso lo que no es de recibo que más del cincuenta por cien de las personas que acudan a un hospital lo hagan sin haber pasado por un centro de atención primaria

Voz 1276 17:07 uno de cada cuatro facultativos ya ha sido demandado ante los tribunales por parte de un patio

Voz 0027 17:11 de

Voz 1727 17:17 en Florida hoy las partes van a presentar sus conclusiones en el juicio contra Pablo Ibar por el triple asesinato que él niega haber cometido en la Fiscalía Le acaba de desmontar la única prueba relativamente sólida que le quedaba Andrea Villoria buenos días

Voz 0738 17:30 los días un agente del FBI reconoce

Voz 1727 17:33 ha sido que es imposible saber si el hombre que aparece en la cámara de vigilancia de vigilancia que grabó aquel crimen eso no es Pablo Ibar esa era la principal prueba de la acusación si la fiscal

Voz 0738 17:45 ya llamó a Georgia es Kubala el agente del FBI responsable de las imágenes por las que condenaron Ibar en el dos mil para que desmintiera la versión de la defensa pero esta vez les ha dado la razón su mujer Tanya Ibar asegura a Hoy por hoy que esta es una más en una larga lista irregularidades policiales Defence and the

Voz 1682 18:03 las huellas no coinciden el cabello el ADN que nunca ha coincidido y ahora años después dicen que puede no ser Pablo es básicamente un mal trabajo de la policía y espero que mañana tras las conclusiones obtengamos el veredicto de inocente para Pablo

Voz 0534 18:15 nos o ocupamos

Voz 0738 18:19 hoy el jurado se reunirá para decidir su veredicto libertad tras veinticuatro años de cárcel pena de muerte o cadena perpetua

Voz 0456 19:06 debate de investidura de Moreno Bonilla empezamos en Sevilla con Ángeles

Voz 22 19:11 tanto el hombre como ayer había en las concentraciones lo de ayer no era una concentración de féminas decirlo

Voz 1727 19:17 no era para que Moreno

Voz 22 19:20 puede que no nos importa que la tocado ahora gobernar gobernará pero que no haga caso a voz que vamos para atrás

Voz 0534 19:27 ni un paso atrás exclama Pilar de Madrid donde están las mujeres del PP que están pensando dónde están las dos creo que en ningún sitio pero

Voz 0738 19:37 de y de Ciudadanos donde está el esas mujeres

Voz 0456 19:40 sí desde Gibraltar Carmen preferente

Voz 23 19:42 el Bonilla que los hombres tengan los mismos derechos que las mujeres me parece muy bien siempre y cuando no nos quite ningún derecho a las mujeres que tanto nos ha costado conseguir porque que yo sepa lo que va de año no ha muerto ningún nombre cosa que de mujeres han muerto unas pocas muchas gracias a todas

Voz 1727 20:01 son las siete y veinte las seis áreas

Voz 4 20:08 Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:11 qué tal buenos días el tiempo sigue igual en Madrid mucho frío hasta ahora con valores negativos en buena parte de la comunidad tendremos solidez metros que alcanzarán incluso los quince grados en algunos puntos sigue el tiempo estable las lluvias no llegan en principio empezarán mañana y la contaminación sigue aumentando la capital despierta hoy bajo el escenario dos del protocolo por alta polución se prohibe entrar dentro de la M30 los coches más contaminantes aquellos que no tienen derecho a etiqueta ambiental los gasolina anteriores a dos mil hilos diesel de antes de dos mil seis sólo pueden aparcar en las zonas reguladas los vehículos con emisiones mantiene la prohibición de circular a más de setenta por hora en los accesos

Voz 24 20:49 esta es Esperanza Aguirre en el año dos mil ocho que el Gobierno de la Comunidad de Madrid AWD en época de crisis está absolutamente decidido a seguir prestando los mejores servicios públicos de la mejor cálida se pueden ustedes imaginar qué hubiera pasado en la sanidad madrileña si no hubiéramos construido ocho hospitales nuevos en los últimos cuatro años

Voz 1275 21:12 R presumía de sus nuevos hospitales los que levantó en su mandato hilos que hoy investiga la Fiscalía Anticorrupción se lo hemos avanzado hace unos minutos aquí en la SER el Ministerio Público investiga los sobrecostes denunciados por Podemos en el canon que los madrileños están pagando las constructoras que pusieron en marcha esos centros hospitalarios de gestión privada un sobrecoste de casi mil seiscientos millones de euros un cincuenta por ciento más del precio real Anticorrupción abrió diligencias en verano ya ha pedido ya a la Consejería de Educación a la Consejería de Sanidad en este caso todo tipo de

Voz 1389 21:42 documentación Mónica García ex diputada de Podemos en las

Voz 1275 21:45 el portavoz de Sanidad han sido meses

Voz 25 21:47 desde mucho trabajo que desde el grupo parlamentario Podemos hemos llevado a la Comisión de endeudamiento y de Sanidad de la Asamblea de Madrid y que culminaron en un informe bastante riguroso sobre los hospitales nuevos que inauguró Esperanza Aguirre que han ido manteniendo hasta hoy todos los sucesivos gobiernos del Partido Popular en el informe denunciamos otro fraude más a los madrileños y madrileñas con todos los ingredientes de sobrecostes malversación prevaricación negligencia contable

Voz 1275 22:13 dice Podemos que ese dinero que se ha pagado además se podía haber revertido a beneficio del Sistema Madrileño de Salud que hoy vive nuevos problemas la Atención Primaria se remueve los profesionales del primer nivel asistencial han convocado este miércoles concentraciones en los centros de salud para reclamar mejores condiciones laborales y criticar el aumento desproporcionado del número de Pajín antes por primera vez sanitarios vecinos sindicatos y representantes de consumidores se unen para reclamar a la Consejería de Sanidad que retire la reducción de los horarios en varios centros de salud según sus datos en estos momentos hay demoras de más de siete días para coger cita en Primaria Marciano Sánchez Bayle de la Plataforma en Defensa de la Sanidad

Voz 16 22:50 estamos ahora mismo hablando de una situación en la que se está citando a una persona entre siete y diez días de demora en un momento en que todavía todavía no hemos llegado al pico la gripe o la disminución de los centros de salud de seis millones de cita que no sepan atender en los centros de esos usuarios esas personas que han pedido cita obvió miran a la urgencia o bien acudirán a la medicina privada

Voz 1275 23:12 descartan entre las movilizaciones convocar una huelga en abril si el proyecto para adelantar el cierre de horarios en esos catorce centros de salud se extiende al resto miércoles dieciséis de enero más noticias en titulares con Virginia Sarmiento las primarias del PSOE para designar candidato a la Alcaldía serán el próximo nueve de marzo lo adelanta hoy El País la dirección regional del partido aprobará hoy el calendario con el visto bueno de Ferraz el secretario general del partido en Madrid José Manuel Franco decía en La Ventana que podría ser mujer y del Gobierno de Sánchez el centro de menores de Hortaleza sigue saturado según denuncian los trabajadores la pasada noche durmieron allí ciento veinte chavales todo sigue igual cuando deberían estar ya habilitadas las plazas que prometió la Comunidad a finales de año Madrid es la segunda ciudad en la que más subió el precio de la vivienda en dos mil dieciocho sólo por detrás de Barcelona son datos del informe anual de la Sociedad de Tasación sobre el sector inmobiliario de dos mil catorce a dos mil dieciocho la subida ha sido de más del treinta y tres por ciento y en los deportes hoy tenemos dos nuevos partidos de Copa del Rey de fútbol Atlético D Adri Girona desde las siete y media Leganés Real Madrid desde las nueve y media en baloncesto derrota ayer del Fuenlabrada en la Champions FIBA noventa y uno setenta y siete ante el Apoel Jerusalén siete veinticuatro vamos a ver cómo despierta el tráfico esta mañana en las calles de la capital con ese escenario dos del protocolo anticontaminación activado pantalla Charo Alcázar buenos días muy buenas días Laura

Voz 1463 24:30 pues se despierta con un vehículo averiado en M30 a la altura del kilómetro uno quinientos situado exactamente en el carril central del ramal de salida Pío XII y Chamartín mucha precaución en la zona pues ya hablamos de Hora punta con tráfico lento desde el sur desde el Puente de Vallecas en ambas calzadas también en otro lado entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar en sentido norte en otro par de puntos la entrada por Santa María de la Cabeza y Fuente Cantona desde Doctor García Tapia en sentido Plaza de la Alsacia

Voz 1275 24:57 en las carreteras como sigue el tráfico de gente Alfonso Martínez buenos días

Voz 26 25:01 buenos días a las retenciones habituales en los tramos de las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta destacara hasta ahora tráfico intenso en todas las entradas a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes la dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la A tres en Rivas Vaciamadrid y Santa Eugenia la cuatro en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 en Parla y Fuenlabrada la cinco en Campamento las seis en Majadahonda y El Plantío Illa M607 en Colmenar Viejo Tres Cantos

Voz 1727 25:28 los que has sido muy optimistas lo esperabas que pues señores que vienen de Oriente desde trajeran humildad cuando ellos

Voz 0738 28:25 a las seis de la tarde Paul Asensio el referéndum que decidirá si los taxistas van a la huelga indefinida del veintiuno de enero finaliza hoy a las seis de la tarde los propietarios de licencia de Tasio asalariados podrán votar hasta en cinco puntos de la ciudad en la jornada de ayer participaron casi cuatro mil Tasi está Julio Sanz presidente de la Federación de Madrid dice que tienen a sus reivindicaciones y que se les acaba el tiempo a los otros dos

Voz 1056 28:46 todo el tiempo y tenemos de forma urgente una regulación por parte de la Comunidad de Madrid también del Ayuntamiento y también es decir tenemos que la página web del Ministerio de Fomento pues se veía la luz porque nos prometieron que estaría mal

Voz 0738 29:00 los resultados se conocerán al final de la tarde una becerrada las urnas instaladas en la sede de la asociaciones convocantes en la de Radio Taxi y en la de la T4 a referéndum están llamados casi dieciséis mil asociados el noventa por ciento del colectivo de taxistas de la comunidad

Voz 1275 29:14 la plataforma anti Madrid central asegura que la campaña navideña se salda con un quince por ciento de pérdidas basan sus ratos en encuestas que han realizado empresarios de centro durante las fiestas ha dicho además que este año han visto algo inaudito calles vacías desiertas aunque no han podido detallar cuáles Vicente Pizcueta es portavoz de la plataforma hijos Antonio Aparicio presidente de los hosteleros de plazo mayo

Voz 1727 29:33 los hombres detalles

Voz 0853 29:35 pero como sabemos que estamos en lo que lo que hemos detectado a través de asociados que están en el perímetro no estamos hablando de cogollo Madrid central es decir Barrio de las Letras en determinadas zona de Lavapiés la zona norte de los bulevares de los bulevares para dentro pero antes de llegar a Gran Vía digamos un grado tenemos

Voz 1275 29:52 hasta ahora en el centro de la capital

Voz 1727 30:03 son las siete y media las seis y media en Canarias la votación anoche del Brexit de Theresa May en el Parlament esto británico se convirtió en la mayor derrota de un gobierno inglés en el último siglo

Voz 35 30:26 eh

Voz 1 30:32 la diferencia abrumadora a favor

Voz 1727 30:35 el no al acuerdo que ya había negociado con Bruselas y esa derrota se produjo a tiempo para que los editores en la prensa inglesa diseñarán sus portadas Jabois buenos días Pepa buenos días yo creo que un poco peor titula pregunta impresionado tiene piso para reírte

Voz 1389 30:57 ayer esa impresión me ha dado el salto dado que se espera esperó la respuesta antes que las preguntas

Voz 1727 31:02 ya ya Aimar Bretos tuya tenías permiso para reírte barridos como está el de la Fuente buenos días buenos días lo que dice es que sepáis que mucho más amable que los tres han sido Carlos Alsina que lo tengo aquí al lado el Parlamento andaluz comprometido hablar bajito solidaridad bueno yo espero que estuviera mejor de salud que yo anoche los editores de la prensa británica Thani porque me muero por escuchar que cuenta en sus portadas

Voz 0027 31:36 pero la principal damnificada Esther examen y claro

Voz 0456 31:38 el tabloide The Sun por ejemplo la presenta como un animal desaparecido el do aquella AVE picudo a corpulenta debajo un juego de palabras Brest y Brexit extinguido no

Voz 0534 31:49 The Independent ilustra la situación con una T

Voz 0456 31:50 esa May arrollada por un autobús rojo en la que ella escrito con brocha plan B para este diario según su editorial un segundo referéndum mes ese plan B porque a Corbijn debería admitirlo no lo quiere nadie muy significativa también la portada de The Gardian que ilustra el momento político que vive el Reino Unido con el grito de Munch es la cara de nuestra era política afirma este diario que titulan cortada la primera ministra sufre una derrota histórica al volverse los tories contra ella Jonathan Fritz Lang en un análisis escribe nuestro país está perdido y a la deriva nos enfrentamos a la parálisis a la humillación por el catálogo de errores cometidos por la primera ministra por las mentiras vertidas por los euroescépticos como Boris Johnson también por los medios de comunicación que las han difundido

Voz 1389 32:32 sí a Johnson lo critica ahora

Voz 0456 32:35 han por suavizar sus críticas ante el miedo a Jeremy Corbijn que es el protagonista de hoy con esa moción The Gardian en su editorial afirma que la primera ministra dirige un partido dividido un país que hace acopio de alimentos y medicinas como si estuviera preparándose para la guerra debería acercarse humildemente a sus oponentes encontrar una forma de evitar que el Reino Unido salga estrepitosamente sin acuerdo de la Unión en semanas lo siento Theresa May pero los laboristas no pueden salvar Teodora escribe era una columna The Telegraph dice que hay una creciente especulación de que me iba a intentar hacer un intento desesperado para alcanzar un acuerdo con los laboristas

Voz 0027 33:08 bien fracasa en su emoción en mayo

Voz 0456 33:11 dice que es el momento de que el Parlamento le quite el control a los zombies muchos días en la prensa británica

Voz 0027 33:16 diciendo que mi no es buena que tiene una estrategia

Voz 0456 33:19 diabólica que falta a la verdad con el objetivo de aguantar como sea una semana más y que no sabe qué hacer pero Jeremy Corbijn Leo es igual de inútil juega también a ganar tiempo así que debería haber elecciones y renovación no quieren Hanún candidato ni otro Pepa

Voz 1727 33:32 y qué dice la prensa del continente bueno pues

Voz 0456 33:34 hay preocupación en Europa es lo que destaca por ejemplo Le Figaro que la preocupación crece en Bruselas los británicos sumen a Europa en un caos titulares sensacionalista alemán Bild aplausos fuera del Parlamento shock en el interior titula a nivel te en una columna de opinión Leo que cualquiera que prometía ahora renegociar un acuerdo no es más que un charlatán lo que la Unión debería hacer es extender el plazo para la salida del Reino Unido a cambio de nuevas elecciones de un segundo referendo

Voz 0534 33:57 a en una Juanma

Voz 0456 34:01 el Süddeutsche recuerda también que es la derrota más amplia

Voz 0534 34:03 es un gobierno británico en un análisis

Voz 0456 34:06 Stefan Cornelius advierte de que el Reino Unido se ha convertido en un país ingobernable y que bajo ningún concepto debería producirse una salida de la Unión sin acuerdo y creen que nuevas elecciones no va a cambiar la situación la noticia salta a EEUU como Washington

Voz 6 34:19 dos ha

Voz 0456 34:22 Ann Taylor explica cómo hemos llegado hasta aquí el desastre económico que se avecina y las opciones que hay sobre la mesa ha sido apertura también toda la noche del New York Times Jenny Russell escribe que el Reino Unido es una nación que busca desesperadamente a quién la dirijan y Main y Corbijn están a la altura salvo que suspendan su hostilidad llegan a un acuerdo que no va a ser el caso así que se termina con esta pregunta hay algún hombre o mujer valiente en el Reino Unido que se atreva a dar el paso y acoger el liderazgo

Voz 1727 34:47 el precio de dividir a un país en un sí un no vamos enseguida con Andalucía Aimar pero primero el padre de Julen no que hablado para el diario SUR de Málaga

Voz 0027 34:55 así explica exactamente cómo fue el momento en el que el niño cae al pozo el padre lo cuentas habíamos ido a pasar un día de campo en una parcela del novio de mi prima que inauguraba ese día estábamos preparando una paella yo estaba ahí echando leña al fuego mi mujer cogió el teléfono para avisar de que no iba al trabajo ella estaba con Julen m pidió que yo le echara un ojo mientras ella llamaba el crío estaba a cuatro cinco metros yo fui a coger un par de troncos y en ese momento el niño echó a correr cuando me di cuenta el chiquillo estaba a diez o quince metros mi prima que está más cerca salió tras él empezó a gritar el niño El niño temiendo que se tropezar a partir de ahí José cuenta que él suprima vieron como el pequeño caía al pozo José asegura que fue ella la prima que está más cerca quién vio exactamente cómo caía de pie por el agujero con los brazos hacia arriba explica yo llegue justo después a parte como pude las piedras las que se habían usado para tapar el agujero y metí el brazo hasta el hombro apoyando la cabeza contra el suelo para intentar alcanzarlo porque no sabía la profundidad el pozo y creía que él estaba más cerca yo escuché llorar a mi hijo solo pude decirle estate tranquilo Julen papá está aquí tras esa primera reacción instintiva José dice que supuso apartar las piedras para que no cayeran dentro del agujero para que no las trimarán al menor se queja ahora Pepa se queja el José amargamente de quienes han puesto en duda la posibilidad de que el niño se deslizar por ese agujero mi hijo está ahí dice que nadie

Voz 1727 36:18 con ayuda no se pueden insinuar esas cosas es muy pobre familia en cualquier caso como analiza la prensa esta mañana el discurso de Mariano Bonilla diarios

Voz 0027 36:27 ella cree que el futuro presidente de la Junta deberá responder en un plazo razonable de tiempo a las expectativas que dicen ha generado este cambio político de la Comunidad opera opina este periódico en su editorial que el discurso pronunciado por el candidato es un buen comienzo y abre camino a la esperanza Moreno no entusiasmo pero tampoco defraudó en su debut correcto eso que dicen desde las los populares según cuenta hoy Lourdes El País destaca Lucio que Moreno no hizo ni una sola mención a quiénes antes que él intentaron llegar al Palacio de San Telmo por el PP sin conseguirlo y que estaban allí aplaudiendo los Javier Arenas Teófila Martínez Gabino Puche dice la periodista de El País tal vez fuera un olvido de algún asesor que tampoco cayó en la cuenta de que todos los autores de las citas que hizo el futuro presidente durante su discurso esta muertos

Voz 1727 37:11 en muchos de ellos represaliados por el franquismo exiliados o sin que se haya encontrado su cadáver todavía pública nave en el país del malestar que hay entre los seguidores de esta de Santamaría en el PP por qué

Voz 0027 37:24 porque consideran que Pablo Casado les ha excluido o por lo menos la dirección del PP de Pablo Casado de las excluido de la convención ideológica que prepara el partido este fin de semana ha encargado la elaboración de los textos casado los textos que van a definir el futuro del partido se les ha encargado a expertos independientes sin contar con las diferentes voces que hay dentro de la formación y algunos barones territoriales del PP temen que este giro a la derecha les termine confundiendo con las ideas

Voz 1727 37:50 venga Jabois tú quieres hablar de ciencia que te encanta lo sé no es un problema de querencia sino de F deficiencia dice esta mañana El Mundo sobre la sentencia que ha dado la razón a la guardería del Maresme

Voz 1389 38:02 sí es un articulo bastante interesante porque de fondo sobrevuela esa frase que se está poniendo otra vez de moda y yo Educom hijo como me da la gana no eh no mire su hijo los una propiedad suya su hijo está momentáneamente a su cargo cuando usted se al jefe de una tribu en lo más profundo de la selva hay decida las convenciones sociales entonces educar a su hijo como quiera pero la civilización su hijo forma parte de una sociedad en la que tendrá un montón de libertades y derechos pero también tendrá deberes lo que ha dicho esa guardería uno de esos deberes es que no contagios sus enfermedades a los hijos de los demás que no se presente en el colegio sin vacunar porque sus papás vayan a ser muy Newey So unos Pink Floyd eso simplemente unos conspiran Oikos de mucho cuidado para esa gente que no cree en las vacunas precisamente sea fletado ahora mismo un barco maravilloso y comodísimo para que puedan ir

Voz 1275 38:50 ver todos el final de la tierra plana dicen que eso

Voz 1389 38:53 han contra un muro de hielo allí los esperan sino creen en las

Voz 1727 38:56 una seis uno creen también que la tierra es redonda Pepa capaces de encontrar un remedio para mí once esta mañana con que terminás

Voz 6 39:05 sabes que hay una una la conocerá

Voz 1389 39:08 las una de las series más políticamente incorrectas de la televisión que es padre de familia ha anunciado que dejará de hacer chistes homófobos bueno esta noticia

Voz 4 39:19 aquí tenemos

Voz 1389 39:34 se trata de una noticia tan impresionante que al principio pensé que ser dado una broma ay de ese tipo de juegos pero también pensé fíjate porque sólo los gays es una serie que está habituada a triturar cualquier clase de de de de colectivo

Voz 6 39:50 qué diferencia la palabra más importantes la que viene de la justificación de la propia serio hemos evolucionado lució la de forma natural

Voz 1389 39:58 no es que en Padre de familia haya chistes que ofende a mucha gente porque precisamente esa serie se hace para ofender es que tiene que contar con la competencia profesional que a veces no nos a veces no nos fijamos en ese detalle a lo mejor lo que ocurre es que esos chistes dejan de tener público deja de tener gracia ya a lo mejor es que al ser iguales que los heterosexuales los chistes sobre que una persona seamos sexual tiene tanta gracia como los chistes sobre que una persona sea eh pero es decir ya ninguna en esto consistiría la normalidad normalidad afecta al público acepta los guionistas porque muchas veces decimos hay que respetar la libertad

Voz 1727 40:32 el negocio

Voz 6 40:33 y al negocio mete la democracia contigo porque sabe sabes cómo funciona en fin

Voz 1389 40:38 hay que respetar la libertad de expresión del artista bueno puedes entonces respetar el propio artista ganó la gracia lo que hacía diez años antes eso también habrá que hay que respetarlo digo yo hasta luego

Voz 6 40:49 al menos recuperar las lo intentaré en áreas

siete y cuarenta y tres de la mañana a seis y cuarenta y tres en Canarias

Volkswagen y el deporte hoy por hoy

