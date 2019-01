Hoy por Hoy (16/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:08 buenos días desde Sevilla desde la sede del Parlamento andaluz donde hoy Moreno Bonilla va a ser investido presidente de la Junta estamos en la capital de Andalucía sí pero con un ojo puesto en Londres porque anoche el Parlamento británico votó a bruma duramente no al acuerdo del Brexit el Reino Unido sigue hoy sumido en el caos les hablo desde el impresionante edificio renacentista donde está el Parlamento andaluz que fue el Hospital de las Cinco Llagas llamen qué oportuno el dramatismo del nombre para lo que se está viviendo hoy en Europa fue este edificio este Hospital de las Cinco Llagas hace cinco siglos un hospital para mujeres mujeres como las que ayer recibieron al futuro presidente de Andalucía y a sus socios de gobierno y de legislatura al grito de ni un paso atrás en materia de igualdad violencia de género

Voz 2 01:15 mueren orilla que es un hombre moderado ofreció diálogo a todos

Voz 1727 01:20 sin complejos dijo la frase de moda entre los populares sin prejuicios sin cordones sanitarios para la extrema derecha se entiende anuló yo un programa conservador en lo económico y un cambio institucional tranquilo con muchos guiños a Vox en presencia de ciudadanos distante los dos partidos Vox y Ciudadanos lo van a convertir hoy en presidente de la Junta el primero no socialista en treinta y seis años

Voz 1727 02:08 tres miércoles EEES dieciséis de enero pleno invierno hace frío

Voz 0027 02:21 sí para intervenir esta mañana en el Parlamento Europeo a partir de las nueve y media Sánchez va a defender el proyecto europeísta frente a nacionalismo Si populismos ese discurso no asistirá Jean Claude Juncker pero el comisario Moscovici asegura que su ausencia no tiene nada que ver con que los socialistas votarán en contra de la candidatura de Juncker para presidir la Comisión como ha deslizado el Partido Popular Europeo aquí en España los equipos de emergencia trabajan para rescatar a Julen calculan que tardarán entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas en llegar hasta el punto en el que creen que está el niño Isabel Villar

Voz 4 02:52 ahora mismo están excavando dos túneles uno paralelo al pozo por donde cayó el niño y otro en la ladera de la montaña para tratar de acceder al sitio en el que creen que está atrapado

Voz 0027 02:59 su padre José Rojas José Roselló ha denunciado ante Televisión Española que faltaron medios cree él en los primeros momentos del rescate

Voz 0027 03:21 la CEOE decidirá hoy en su junta directiva se incorpora a la asociación de autónomos ATA que ha pedido ingresar en la patrona

Voz 0027 03:48 sin su principal prueba contra Pablo Ibar se acaba de quedar la fiscalía en el juicio en Estados Unidos Se trata de un experto en vídeos que confirma ahora que es imposible saber si que al cámara que había en la escena del crimen eso no

Voz 4 04:00 Pablo Ibar y en declaraciones a la SER su mujer tan Ibar insiste en que esta es la última de muchas irregularidades policiales refrendan Ansa Cheng de las huellas no coinciden el cabello el ADN que nunca ha coincidido y ahora años después dicen que puede no ser Pablo es básicamente un mal trabajo de la policía y espero que mañana tras las conclusiones obtengamos el bereber

Voz 6 04:20 todo inocente para Pablo Ibar Oca una cifra Padoa epa

Voz 0027 04:25 hay una cosa más McDonald's ha perdido el uso exclusivo en Europa de una de sus principales marcas el Big Mac a partir de ahora cualquier empresa podrá usar aquí en Europa

Voz 4 04:33 la marca Bismarck es una batalla que ha ganado una cadena de hamburguesas

Voz 0027 04:35 querías irlandesa super Max acusaba la americana de abusar de su posición lo explicaba así su fundador que se llama Mc Donalds pero tiene registrado cualquier cosa con un Mac Pro adelante ahora esta decisión se puede recurrir en los deportes tenemos tenis en directo en el Abierto de Australia

Voz 1161 04:57 está en juego la jornada en la que Fernando Verdasco superado al tenista moldavo borrado dual voté en tres sets seis uno siete seis con siete dos y seis tres en poco más de diez minutos está previsto que comience el partido de Roberto Bautista con la australiano John mil Man no antes de las diez y media de la mañana y cerrando jornada el que disputará Rafa Nadal contra el también australiano Mathieu den también se han clasificado para la siguiente ronda tenistas como Tomás Berdych Roger Federer o el croata Marin Cilic número seis del mundo y que se medirá en la siguiente ronda precisamente a Verdasco

Voz 0027 05:24 sólo hoy en toda España pero las temperaturas más o menos como las de ayer Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:29 buenos días y además e irán aumentando las nubes durante la tarde de momento no será un aumento importante sólo con algunas lluvias en Galicia ya de noche en el Cantábrico irán viajando de oeste a este Ojo porque durante las primeras horas de la noche pueden caer algunas nevadas en cotas bajas en la mitad este de Castilla y León también en gran parte tenga ibérica pero como decías en general seguir haciendo son las nieblas en los mismos sitios Kaiser temperaturas sin grandes cambios un comportamiento de las temperaturas que empezará a partir de mañana poco a poco cada día que pase serán un poco

Voz 0047 06:00 las bajas son ahora las ocho y seis la sí

Voz 1727 06:03 el y seis en Canarias

Voz 7 06:07 yo lo llamo fue

Voz 1727 08:20 son ahora las ocho las ocho en Canarias vamos a cocinar entre los dos este guiso

Voz 0027 08:25 así a cuatro manos gente

Voz 1727 08:27 de Sevilla y Londres empezamos por Londres

Voz 0027 08:30 que el grito de Munch que The Guardian publica hoy en su portada es la mejor definición gráfica del momento político que vive esa ciudad en concreto eh

Voz 1727 08:38 el país entero general Reino Unido la primera ministra

Voz 0027 08:40 esa May se enfrenta esta tarde a una moción de censura que le han presentado los laboristas después de que ayer la Cámara de los Comunes tumbara con enormes dosis de humillación el acuerdo del Brexit que May había pactado con la Unión Europea abrimos conexión con Londres Goñi Arce buenos días

Voz 0273 08:54 buenos días con Bruselas Griselda Pastor hola

Voz 4 08:58 hola muy buenos días y en Madrid está Rafa Panadero Rafa bueno

Voz 0027 09:00 seas qué tal buenos días la posibilidad de un deal una salida sin acuerdo es hoy mucho más alta que ayer aunque también existe un un abanico de opciones que incluye la posibilidad una prórroga pero cualquier escenario pasa primero Begoña porque May supere la moción de esta tarde y todo apunta a que si la va a ganar porque una cosa es que los críticos de su partido votó en contra del Brexit y otra cosa bien distinta es que voten a favor de primer ministro al conservador Corbijn

Voz 0273 09:25 sí sería una gran sorpresa pero sí sería una gran sorpresa que Theresa May perdiera ese voto de confianza esta noche los conservadores rebeldes y los unionistas norirlandeses ya han anunciado que votarán contra la moción del líder de la oposición el laborista Jeremy Corbijn pero la pregunta es qué pasa ahora con el Brexit aquí nadie lo sabe anoche vimos como diputados en puntos de vista muy diferentes están unos a favor de la permanencia otros de un segundo referéndum otros de una salida más suave celebraban el resultado de esa votación histórica unos creen que podrán desterrar la posibilidad de una salida sin acuerdo pero otros como Boris Johnson piensa lo contrario que la derrota de ayer es en cambio la gran oportunidad para marcharse sin un pacto

Voz 2 10:09 soy puro

Voz 0268 10:10 creo que este acuerdo está muerto y es importante que eso se reconozca así que debemos quedarnos con las partes buenas librarnos de la salvaguarda y prepararnos activamente para una salida sin acuerdo incluso con un gran entusiasmo May ha prometido reunir

Voz 0273 10:26 con los partidos escuchar sus peticiones presentarte aquí el lunes modificaciones del acuerdo un guión que ya hemos visto antes Se sospecha que tratará de colar de nuevo su plan y apurar además el tiempo una extensión del artículo cincuenta parece inevitable en todo caso

Voz 0027 10:41 el negociador comunitario para el Brexit Michel Barnier dijo anoche que están determinados en la Unión Europea a llegar a un acuerdo eso qué quiere decir gris en la que opciones están sobre la mesa de Bruselas

Voz 0273 10:53 bueno lo primero si es que la Unión quiere conté negociando osea que no estamos todavía ante el final del acto el problema es que aquí siguen diciendo que el texto no se toca lo que ofrecen es redactar otra declaración política de los jefes de Estado y de Gobierno una declaración que complemente el texto rechazado aunque lo primero es que May les envíe su propuesta porque evidentemente dan por hecho que a pesar de la crisis may se quiera Danuta Hübner es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales

Voz 14 11:21 esperamos que ahora van a proceder

Voz 15 11:24 el lunes que viene vamos a tener el mismo Gobierno íbamos a tener una propuesta señora May cómo salir terneras porque la es como no sé cuando se dicen en castellano la pelota está en la en el campo de los británicos

Voz 0273 11:43 bueno minera ha hablado con la SER tras la reunión de crisis celebrará esta noche en este Parlamento nos ha dicho también que May debe garantizar ahora un acuerdo con los laboristas la escuchamos

Voz 15 11:53 tiene que hacer lo que debía hacer hace dos años finalmente hablar con los leí con los socialistas británicos

Voz 0273 12:04 y es que de la dura derrota de mil los europeos retienen lo que para ellos es más fácil no sobre todo que la mayoría no quiere una salida comporta solo que permite dicen poder darles más tiempo algo que de era la mucho de la propuesta que les puedan enviar mientras buscan una curva o los británicos entre ellos lo que empezará a discutirse esta misma mañana en media hora en este Parlamento

Voz 0027 12:26 y ante ese Parlamento comparece Pedro Sánchez el presidente del Gobierno español que está volando ahora mismo hacia Estrasburgo con él el ministro de Exteriores Josep Borrell que anoche aquí en Hora Veinticinco dejó claro Rafa que es bastante escéptico acerca la posibilidad de que se puede encarrilar el Brexit sí

Voz 1775 12:43 el reconoce cierta sorpresa por lo que dice que es una muy mala noticia

Voz 16 12:47 pensábamos que probablemente hubiera un rechazo pero yo creo que nadie había dado una diferencia tan grande

Voz 17 12:58 a partir de ahí pocas esperanzas una esperanza de que no se produzca una salida desordenadas pero ese voto es muy clarificador que que lo que realmente quieren no soy cánticos

Voz 1775 13:11 aunque el ministro admite que aún hay tiempo para una prórroga no parece sencillo así que España ya se pone en lo peor

Voz 16 13:16 el Gobierno ha preparado toda una serie de medidas que en su día se aprobarían por decreto ley

Voz 1775 13:24 esas medidas se centran sobre todo en los tres sectores que pueden verse más afectados transportes servicios financieros de Agricultura y hay también preparadas una serie de acuerdos bilaterales entre ellos uno que permitirá a votar en las municipales a los británicos residentes en España a los que Borrell pide calma porque su situación no va a cambiar ni la suya dice ni la de los españoles que ya viven en Reino Unido el ministro pide tranquilidad también para Gibraltar porque lo ya acordado con Reino Unido sobre el Peñón sigue adelante pase lo que pase a partir de ahora

Voz 0027 13:51 Rafa Panadero Griselda Pastor Begoña Arce gracias a los tres

Voz 6 13:54 buenos días

Voz 3 13:56 hoy por hoy desde el Parlamento de Andalucía

Voz 1727 14:08 gritos como ese se escucharon anoche en muchas ciudades españolas mujeres que manifestaban su solidaridad con las andaluzas ante quienes niegan la violencia de género o cuestionan las leyes de protección de las víctimas como Vox cuyos votos y también los de Ciudadanos van a convertir hoy en presidente de Andalucía al candidato del Partido Popular a Moreno Bonilla junto a mí en el Parlamento andaluz esta Diego Suárez el director de contenidos de la sede en esta comunidad Diego buenos días

Voz 14 14:37 bueno sí a Pepa a lo largo de la próxima

Voz 1727 14:40 cuando aquí pues todos los representantes del PP la plana mayor del partido arropar a Moreno Bonilla la actual y la anterior incluidos Rajoy Sáenz de Santamaría porque no hay que olvidar que Moreno Bonilla era una apuesta de ellos no he casado

Voz 0502 14:54 vivamente lo heredó porque no le quedaba otra actitud lo has querido le dijo Rajoy a Moreno en dos mil catorce cuando fue nombrado presidente del PP andaluz aquello ocurrió en Sevilla en presencia de Sáenz de Santamaría De Cospedal que había apostado claramente por otro candidato Moreno quedó muy debilitado o no apoyará casado pero aquello ya es historia Pepa porque hoy se convertirá en el dirigente popular con mayor poder territorial tras pronunciar un discurso de investidura conciliador ayer centrado con referencias e incluso Adolfo Suárez a la transición pero al mismo tiempo reivindicando un cambio sin complejos en referencia a la permanente influencia que tendrá Vox el nuevo Ejecutivo andaluz

Voz 18 15:29 en un gobierno de cambio nos obliga a entendernos hablar entre todos a hacer del diálogo la savia nueva de la política en Andalucía pero tenemos que hacerlo sin complejos sin prejuicio tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios

Voz 0502 15:44 una hora y veinte minutos de discurso sosegado pero no exento de crítica a la corrupción en cuatro décadas de socialismo desgranando medida pactada por separado con Ciudadanos y Vox con una referencia amplia la violencia de género pidiendo que se saque de la contienda política Bono citó al empleo como principal reto Pepa en una comunidad muy castigada por el paro discurso con referencias también a Lorca Alberti Machado o el propio Blas Infante aunque sin referencia a ese acuerdo con sus socios para tumbar la ley andaluza de memoria histórica

Voz 1727 16:09 claro porque esos hombres tan importantes y mujeres de la historia de Andalucía muchos de ellos representados por el franquismo están en algunos todavía con su cadáver sin sin aparecería enterrar como Dios manda bueno pues tiene mucho morbo político también hoy Diego cómo va ser la intervención de Susana Díaz porque a esta hora de salud desayuna como presidenta en funciones hice en Aralla como la primera socialista en la oposición en la historia de esta democracia en Andalucía

Voz 0502 16:36 Susana Díaz va a dar la réplica a un como presidenta en funciones pero lo hará vestida ya con el traje de jefa de la oposición ha dejado claro que seguirá que quiere repetir como candidata a la Junta para recuperar San Telmo pese a que Ferraz trabaja ya en su relevo Díaz atacará a Moreno por su alianza con la ultraderecha de Vox y la involución que a su juicio trae bajo el brazo y ofrecerá al PSOE pero como el único partido garante de la igualdad tras apoyar las manifestaciones de ayer contra la violencia machista que Vox ha calificado como kale borroka con la intervención de Bosch precisamente Pepa se retoma en dos horas a las diez el debate de investidura esta tarde Moreno será ya elegido presidente en primera votación con el apoyo de Ciudadanos y de Vox los dos compañeros de viaje del nuevo presidente que de momento no están dispuestos a sentarse el AMISOM

Voz 1727 17:19 ah gracias Diego hoy vuelve a pasar aquí Aimar lo que ya ocurrió ayer que se va a colar en los discursos oficiales de este debate de investidura la pena la preocupación el apoyo a la familia y el equipo de rescate que sigue buscando sin suerte de momento al pequeño Julen en ese pozo de Totalán al

Voz 0027 17:38 el equipo original se han sumado en las últimas horas especialistas en rescate subterráneo llegados de las minas de Asturias e incluso Ana Tere Vázquez hola buenos días hola incluso Ana Tere llegados de Suecia una empresa que participó en su día en el rescate de los mineros chilenos se ha sumado a esta tarea de búsqueda Julen

Voz 19 17:55 y esta noche han empezado ya los trabajos para excavar esos ochenta metros que se necesitan para llegar al niño atrapado desde hace tres días por debajo del tapón de tierra que finalmente no se ha podido quitar la lentitud del rescate desesperante el padre de Julen en un testimonio desgarrador cuenta que pasó el domingo en esa finca de Totalán quiere despejar cualquier tipo de duda

Voz 5 18:14 entre otros del mi prima estaba un poco acerca cuando equivalente me yo el boquete un poquito y cuando llegué a mi hijo como lo muy bonito tú y no yo no quiero que me que me agradezca que comparezca de mí yo quiero medio para que mi verdad ahí cuanto antes posible luego que nos manda

Voz 19 18:39 los ingenieros que están coordinando ese rescate van a ofrecer este mediodía todos los detalles del plan por el que finalmente está apostado estará finalizado previsiblemente en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas

Voz 0027 18:48 Manuel Jabois dramático escucharle la desesperación del padre hoy a mediodía semana cumplir setenta y dos horas con el niño allí dentro

Voz 1389 18:56 es que el tiempo está siendo pasa el devastador para para todo el mundo ayer en el barrio de El Palo Málaga donde son ellos una amiga de la familia de Giulio me señalaba el lugar en el que perdieron a su otro hijo mayor Oliver sabía que ahí de esa había pegado un fuerte golpe en la cabeza y me decía cuantas posibilidades hay de que pierde un niño de tres años bueno muy muy muy poquitas pues cuantas posibilidades hay de que le ocurra un accidente has un accidente como el ocurrido ahora Julen cuando tiene dos años no estaba escuchándote antes en la entrevista al padre que le hicieron en SUR el pozo estaba tapado con unas piedras y la que pisó él cedió por ese agujero prácticamente sólo cabe

Voz 12 19:33 el Julen o sin eh

Voz 1389 19:36 en un terreno del que dicen los geólogos que es dificilísimo en una zona inaccesible para maquinaria pesada una zona muy concreta en la que está resultando complicadísimo trabajar bueno pues el hecho de que haya tan pocas posibilidades tan mínimas posibilidades de una familia le puede pasar una tragedia así y sin embargo le pase es precisamente lo que me hace pensar que sí ha ocurrido la mala suerte espero que también pueda ocurrir ahora en la buena

Voz 0027 19:57 hasta mañana es un beso de marcha son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 3 20:06 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:10 qué tal buenos días los coches más contaminantes no pueden

Voz 14 20:13 circular hoy por Madrid dentro de la M30

Voz 1275 20:15 por segunda vez el escenario dos de nuevo protocolo por alta polución además sólo los vehículos Eco hizo emisiones pueden aparcar en zonas reguladas y Se mantiene para todos la limitación de velocidad a setenta por hora en las entradas y salidas a la capital las lluvias no se esperan hasta mañana a partir de esta noche irán entrando más nubes pero de momento hoy pocos cambios en el tiempo sol frío ahora por la mañana a mediodía temperaturas

Voz 13 20:37 que se moverán entre los once y los catorce grados

Voz 1275 20:47 la Fiscalía Anticorrupción está investigando los supuestos sobrecostes de los hospitales levantados por Esperanza Aguirre sólo ha avanzado hoy la SER la investigación los inició en verano tras la denuncia de Podemos que calcula que se ha pagado que se va a pagar a las constructoras hasta mil seiscientos millones de euros de más un cincuenta por ciento más de lo que hubiera sido el precio real la Fiscalía estudia la fórmula para calcular el pago del canon estos hospitales de momento ha pedido toda la documentación a la Consejería de Sanidad Mónica García diputada de Podemos portavoz de Sanidad en asamblea celebra este paso de la Fiscalía este caso creo que es más clave porque se hizo y se sigue haciendo por cierto con la connivencia de partir el Ciudadanos con el dinero que debía ir destinado a nuestra salud no y esto es muy importante porque estamos ahora habiendo en este momento nuevos colapsos de las urgencias proyectos de cierre parcial de la Atención Primaria que hoy serían innecesarios y nuestro Gobierno de la Comunidad hubiese sido leal con sus ciudadanos no hubiera enfangado de corrupción todo nuestro sistema sanitario parece ser que la Fiscalía ha admitido estudiar nuestro informe y la verdad es una magnífica noticia para todos los madrileños y madrileñas obviamente excepto para aquellos que estos días andan reivindicando ese pasado de la señora Esperanza Aguirre del Partido Popular hablar de la situación de la atención primaria que hoy empieza a movilizarse contra las últimas decisiones de la Consejería de Sanidad con concentraciones a las dos de la tarde a las puertas de algunos centros de salud por primera vez sanitarios vecinos sindicatos también representantes de consumidores se han unido para pedir a la comunidad que se retire la reducción del horario en catorce de estos centros un proyecto piloto que ha defendido el vicepresidente Pedro Rollán

Voz 21 22:20 durante los próximos tres meses se va a hacer un análisis una valoración un seguimiento porque sí que es cierto que en estos centros que además han sido centros no elegidos por la Consejería sino que han sido los propios responsables del centro de salud los que han decidido sumarse a esta iniciativa los que ponderarán cuál es el grado de satisfacción que sin ningún lugar a dudas es lo que va a prevalecer con respeto a cualquier otro criterio

Voz 1275 22:48 las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid serán el nueve de marzo la fecha la delante hasta mañana El País unas horas antes de que la Ejecutiva socialista aprobó este miércoles el calendario preelectoral hay fecha pero aún no hay un nombre sobre la mesa el líder del PSOE madrileño José Manuel Franco Nos dejaba ayer en La Ventana de Madrid algunas pistas puede ser mujer podría salir del Gobierno

Voz 22 23:07 Pedro Sánchez perfiles colocaron una candidata no necesariamente perfiles coloca a la mejor o al mejor para ganar es en el mejor sale propio de un Gobierno del Gobierno de Pedro Sánchez no necesariamente

Voz 1275 23:20 pero pudiera ser en Podemos se lo avanzábamos ayer Errejón baraja colocar de número dos en su lista a una persona independiente ajena al partido el candidato no quiere que Sol Sánchez de Izquierda Unida ocupe ese puesto prefiere apostar o por ese perfil externo o por Clara Serra desplazó el portavoz parlamentaria en la Asamblea más en titulares con Virginia Sarmiento hoy se registra

Voz 23 23:40 el nuevo reglamento de la Asamblea consensuado por todos los grupos parlamentarios sustituirá al actual reglamento de mil novecientos noventa y siete incorporando novedades como la introducción del voto telemático en caso de enfermedad de cualquier diputado

Voz 1275 23:50 a última sesión del juicio a los tres acusados de violar a una chica en Villalba en dos mil quince uno de ellos es guardia civil y otro militar y ayer intentaron responsabilizar a la víctima asegurando que las relaciones fueron consentidas hoy declara ella el juicio quedará visto para sentencia esta tarde finaliza

Voz 23 24:03 consulta en el sector del taxi para decidir si iban a la huelga desde el próximo veintiuno de enero exigen que la Comunidad se pongan manos a la obra ya para regular las licencias sube TC piel Gobierno regional dice que los plazos de una nueva legislación no pueden obviarse si Broncano que que Ignatius los presentadores de la vida moderna estarán presentes en el espectáculo dúo luego es que se estrena mañana en Conde Duque

Voz 4 24:31 el Getafe ya está en cuartos de la Copa del Rey

Voz 1275 24:33 hoy tenemos derbi en Butarque hice la juega también el Atlético en el Metropolitano Sampe buenos días

Voz 1161 24:37 buenos días Laura desde las siete y media ante el Girona siempre han empatado en los cuatro enfrentamientos previos a uno la semana pasada Simeone tiene las bajas de Filipe Savic Diego Costa y sobre el mercado invernal

Voz 1 24:46 yo vivo el entrenamiento a entrenamiento

Voz 24 24:48 todo el partido partido y después otra sucederá no depende de mí

Voz 14 24:52 arbitrará el colegiado valenciano Mateu Lahoz a las nueve

Voz 1161 24:54 día Leganés Real Madrid tres cero en la ida del Bernabéu ocho bajas en los blancos y muchas también en el Leganés entre ellas Óscar y Luccin que no pueden jugar por contrato hablan los entrenadores Solari sobre Isco Pellegrino sobre sus opciones de remontar

Voz 14 25:04 usted quiere recuperar a Isco tenemos un plantel maravilloso tengo que elegir en cada partido quiénes participan

Voz 25 25:10 el equipo muy entero y hemos trabajado

Voz 14 25:12 pensando arbitrará el colegiado navarro Martínez Munuera

Voz 1161 25:17 ayer Valladolid uno Getafe uno

Voz 20 28:59 de la misma

Voz 4 29:13 dieciséis trabajos discográficos señor Chinarro se ha consolidado como uno de los letristas e iconos de la música independiente española actúa en el inversores esta noche en el teatro

Voz 0027 29:22 pero bajo el tenemos una gran

Voz 4 29:25 a esta hora de la mañana en el centro de la capital recuerden está activado el escenario dos del protocolo por alta contaminación

Voz 3 30:03 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:18 en un minuto vamos a Sevilla Pepa Bueno va a entrevistar en Hoy por hoy a Juan Manuel Moreno Bonilla sólo unas horas antes de que se convierta en presidente de la Junta de Andalucía estaremos también en Estrasburgo hoy comparece allí Pedro Sánchez Europa Abarth en las próximas horas una respuesta a la decisión del Parlamento británico de tumbar anoche el pacto el Brexit Theresa May se enfrenta hoy a una moción de censura pero todo apunta a que la va a superar sin problemas y aquí en España hoy declaran Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias ante el juez que investiga la operación Kitchen que es el uso de los fondos reservados del Estado que se hizo teóricamente durante el Gobierno de Rajoy para quitarle a Bárcenas sin autorización judicial pruebas que podían comprometer al PP ayer confesó el ex chófer de de Bárcenas Sergio Rios admitió que Villarejo le pagaba a cambio de que les ayudara en esa operación contra el existe tesorero del Partido Popular

Voz 0047 35:36 sí por supuesto lo saben

Voz 1727 35:39 claro claro se lo sabe todo porque lo ha cubierto todos lo largo de las últimas décadas en esta tierra un placer tenerte aquí Ángel Munárriz periodista Info Libre buenos días

Voz 0047 35:48 buenos días y como siempre el talismán andaluz esté

Voz 1727 35:50 Ama Teodoro León Gross periodista y profesor de periodismo la Universidad de Málaga buenos días Liotta pues de la altura mañana intensa de política con mucho acento andaluz pero por los cuatro costados porque con permiso del caos de la incertidumbre británica con permiso de las incógnitas de la legislatura andaluza que que empieza ahora hay otra incertidumbre muy humana y muy dolorosa esta mañana se cumple tres días de búsqueda del niño casi un bebé Julen hemos escuchado a una familia muy desesperada delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Gómez de Celis buenos días el delegado alguna novedad sobre el rescate

Voz 40 36:31 la novedad horas bueno estoy anoche a última hora de la noche que que el primer hubiese se encontró un poco de pelo la inoportuna túnel así las pruebas que se realizaron por parte de la Guardia Civil ya que certifican que nos daba una cierta certeza de que el mio Si estáis muy por la labor labores construcción de inicio de construcción de los túneles y también de absorción por parte de los fondos héroe de la Guardia Civil de montaña de emprende el el propio

Voz 1727 37:17 o sea que hay prueba de ADN pero del niño el túnel se en el pozo por lo tanto todas las especulaciones de los últimos días con la incertidumbre de que el cuerpo no apareciera empiezan a dejarse al lado la familia se queja de la lentitud hay que ponerse en su piel es muy entendible delegado su desesperación pero el ritmo de los trabajos es el normal en un caso así en el que cada minuto cuenta

Voz 40 37:43 el problema es que el el que este caso es inédita todo hay otro caso es el mundo que haya sucedido sea el pozo de cien metros de unas dimensiones del XXV no treinta centímetros al monte inaccesible muy difícil regionales y por lo tanto todos los trabajos que se vienen realizando preso inédito tras y en ese sentido creo que el punto de vista de todos lo que están trabajando allí y de Guardia Civil

Voz 0789 38:13 no

Voz 40 38:14 el bombero desde el primer minuto la empresa privada también porque tiene que ver con lo primero que estudia en definitiva ahora mismo allí una maquinaría pesaba hay que hacer los trabajo bastante complejos desde el punto de vista de la imaginería por el definitiva estamos hablando se estamos dando por parte de las fuerzas de cuál puede sobre todo aderezado con la colaboración del Colegio de Arquitectos de por donde el eros ah pues todos y cada uno de los pasos teniendo diciendo pero insisto es una situación muy desgraciada muy lamentable lógicamente hay que entender a la familia pero se está abordando esa situación

Voz 1727 38:56 los expertos delegado Por último los expertos que además que disponen de toda la tecnología que puede existir para un caso tan difícil como éste la aventura en en fin un plazo aproximado para llegar a la zona donde se supone que puede estar el bebé

Voz 40 39:13 si ellos hablan de los entornos nada menos que cuarenta y ocho horas entorno a cuarenta y ocho horas de la noche ya adulto los primeros trabajos para contarlo facturen pero si tenemos suerte quizás antes esperemos que antes el tenso al sistema que estamos dando desde el principio el de absorción absorbiendo tierra insisto a casi cien metros aquí por tanto la maquinaría de actuación complicada pues esperemos tener suerte y hacerlo hacerlas

Voz 1727 39:48 pues gracias por haber hablado con nosotros delegado Illa suerte en la tarea en fin que que el trabajo se haga

Voz 1 39:56 lo mejor que ya suponemos que está haciendo así lo antes posible un abrazo buenos días

Voz 40 40:02 muchas gracias

Voz 0047 40:03 que estos Matic o no tengo tu crees que conoces la zona merecías con los con son así porque es por donde suelo o montar en bicicleta son otros lugares por lo que voy a menudo es una zona difícil efectivamente Pepa que se puede decir en estos casos ponerle palabras a veces todas la sensación de de ser superficial y de no ser capaz de llegar a la hondura que requiere la situación el padre se lamentaba decía evidentemente sienten la ola de solidaridad que le llega de toda España pero yo no quiero un tuit de solidaridad yo quiero máquinas quiso estamos muy quiero claro quién soy me decía Rilke que quién sabe que su niño no imaginar ese niño ayer imaginemos lo vivo en el fondo del pozo es una de las familias rivales verdaderamente de

Voz 1727 40:45 como es imaginable pero imposible ponerse

Voz 0047 40:48 en su PIL ojalá todo el mundo

Voz 1727 40:50 respete ese dolor y entienda lo que este dolor significa hablamos ya del otro sobresalto político de las últimas horas del sobresalto en realidad no por esperado ha provocado menos conmoción no hay acuerdo no hay acuerdo del Brexit

Voz 41 41:06 vi de raids Hitchens

Voz 1727 41:15 datos Aimar

Voz 0027 41:16 pues son cuatrocientos treinta y dos los diputados que votaron en contra el acuerdo del Brexit frente a doscientos dos que fueron sólo doscientos os los que votaron a favor de ese pacto que el Gobierno de Grey había había acordado con los negociadores europeos por lo tanto este acuerdo en principio pasa a ser papel mojado en tres días hábiles May tendrá que presentar un plan B si es que hoy supera una moción de censura ella finalmente sabía que ayer iba a perder y por lo tanto en cuanto conoció el resultado retó al líder de los laboristas Jeremy Corbijn a presentar contra ella una moción de censura moción de censura que estamos diciendo lo largo de esta mañana que es muy probable que gane hoy porque una cosa es que los diputados que le traicionaron desde dentro de su partido voten contra su clan del Brexit y otra distinta es que la dejen caer y hagan primer ministro a Jeremy Corbijn el laborista por lo tanto esta noche hay votación allí en Londres Pepa muy probable que me salga viva también de esta

Voz 1727 42:10 Lourdes Lucio el referéndum que iba a arreglar la vida los británicos eh porque hay que recordar que David Cameron poco menos que lo presentó así no el salvoconducto a a la paz interior Ia a la independencia con respecto a la tiranía de Bruselas dos años después en el K

Voz 0047 42:26 nada que eso te lleva a pensar cuando convocas a un referéndum y lo convoca sobre un deseo usted quiere permanecer en el Rey en la Unión Europea salir pero lo

Voz 31 42:37 lo británico no votaron un acuerdo versos

Voz 0047 42:40 nada de él dejen de la Unión Europea y además ese acuerdo no dependía sólo de Reino Unido sino dependía también de la Unión Europea con lo cual todo está que hubieran castillos en el aire bueno ahora mismo en la resultado de esa decisión política y la incertidumbre las interrogante gravísimo que se abre nadie sabe qué es peor si hombres y duro un nuevo referéndum no ahí estamos no

Voz 1727 43:00 convertir los deseos que bien traídos Tyson convertirlo los deseos en

Voz 0047 43:06 en política

Voz 1727 43:07 suele ser complicado sobre todo

Voz 42 43:10 cuando la democracia un artefacto crecientemente complejo pero las decisiones en realidad una mayoría que no conoce las interioridades del funcionamiento ese artefacto y ocurre que se adoptan decisiones perfectamente democrática ilegítimo que van contra la realidad y normalmente esa decisión se terminan estrellando el Brexit se estrella no es difícil ejecutar luego por la vía institucional porque el muro de tramos estrella es decir una decisión ilógica revela ilógica no en el doméstico también que de una comunidad autónoma una mayoría aunque una mayoría legítima vote a favor de la independencia durante retórica sobre una base de imposible institucionalmente unilateralmente también este tipo de decisiones adoptadas sobre la base como decía Lourdes de de los deseos sin más pues determinan digamos pasándolo mal cuando se les aplica el filtro de la realidad

Voz 0047 43:59 sí sí está muy bien hecho que apunta Ángel a propósito de la de la democracia no del de cómo opera la sala de máquinas la democracia Enrico Letta en un libro muy interesante hacer Europa y no la guerra eh ha alertado especialmente acerca de los referéndum no que decían que era una simplificación tentadora muy populista decía se invocan el nombre de la democracia y a menudo sirven para debilitar a la propia democracia ahora nos preguntamos cómo se cómo se derrumban como se destruyen las democracias es uno de los materias de reflexión dominantes en el pensamiento político verdaderamente lo hemos visto también en Cataluña el referéndum en nombre de la democracia demasiadas veces sirve para deteriorar sobre todo cuando

Voz 1727 44:42 la respuesta tiene es binaria así o no se refiere a cuestiones esencialista te quedas con la mitad de la población insatisfecha exactamente no quiere usted irse de la Unión Europea así o no

Voz 0047 44:54 es la mitad de la población el problema para hacer el segundo

Voz 1727 44:57 sin darle sin darle una una solución que estamos esperando que el aspirante todavía aspirante a presidente de la Junta de Andalucía Moreno Bonilla Juan Manuel se pase por este set de la Cadena SER en el Parlamento andaluz porque a esta hora más o menos habíamos quedado en que en que se vendría por aquí para preguntarle cómo se siente en un día tan importante para el Lourdes me acuerdo tanto de Javier Arenas es que me acuerdo tanto de Javier Arenas

Voz 0047 45:26 bueno yo que se bueno ayer Javier Arenas tuvo aquí en el Parlamento estuvo también Teófila Martínez tuvo también camino Puche que son un candidato que calaron esa cumbre que ahora ha culminado eh Juan Manuel Moreno

Voz 0789 45:39 está a punto de culminar el moreno cuando lo elijan

Voz 0047 45:42 presidente de la Junta de Andalucía no ha Arena tiene mucha responsabilidad de de este triunfo aunque es el peor resultado electoral de de la historia del Partido Popular no porque el Arena centró el Partido Popular Andalucía bebió de las fuentes andalucista también con pulso por supuesto por intereses electorales in bueno el el PP andaluz es Javier Arenas ayer en el debate de la primera la primera intervención de candidatos él no agradeció a los a los supremos sobre ese ese trabajo ese trayecto tan duro tan duro porque en Andalucía hay que recordar que en el año ochenta y dos ochenta y seis una a la gente a los mítines del Partido Popular sea eso era una cosa insólita no entonces bueno ahora no era por supuesto hace bastante tiempo ya ya no no y que no hay será en una mención a a Arena especialmente a la travesía del desierto claro sí sí a mí me me llamó la atención me pareció que no fue cortes no es el fue un olvido quiero pensar que si no pero eso me sorprendió

Voz 1727 46:48 el sorprendió lo del sin complejos que es como la la coletilla del equipo casado no oí Moreno Bonilla es otro tipo de de de dirigente popular no es

Voz 0047 47:02 pero bueno pero bueno los estáis delicado de los desde Carlos Cano luego más tarde pero ha pasado no está mal porque si sino recuerdo mal esta canción hablaba de la autonomía han traído está muy pero que está muy bien traído porque hemos estado en un tris o por lo menos los diecinueve punto

Voz 1727 47:25 es iniciales de Vox Nos devolvían nuestra época

Voz 0047 47:27 económica prácticamente no nos devolvía practicamente por tanto la no mención de la travesía del desierto que ha sido muy dura para los populares como efectivamente los guiños

Voz 1727 47:38 a Vox la utilización del

Voz 0047 47:40 cuaje de la nueva hornada el PP no del estilo Casado Ángel

Voz 42 47:44 a pesar de que Juanma Moreno no es no es tiene Almeida no es y nadie se yo sé yo que más vieja cuela

Voz 0047 47:49 me he casado

Voz 42 47:51 casado o no casado yo diría que tampoco becas Haditha pero yo creo que él pacta con la realidad es que él hace una interpretación de los resultados electorales más realista que el alcance ciudadano que sigue negando que la legislatura te determinada por voz yo creo que él mira los números y lo que le dice lo que le dice a que no vamos a una legislatura de geometría variable sino en legislatura que va a depender de de los doce diputados de Vox y entonces dedican su primer disco

Voz 0502 48:16 pero a a dirigirse sea aquello de

Voz 42 48:18 qué van a depender eso guiño no son más que la demostración de quién realmente va a tener la sartén por el mango de mucha de las grandes decisiones legítimas

Voz 31 48:25 puro

Voz 0047 48:26 sí sin duda entre otras cosas porque porque todo el mundo sabe que quién es el socio de gobierno se lo tiene que pensar mucho antes de desestabilizar el propio Gobierno se vio a una autores estabilización es decir ciudadanos está dentro y por tanto tiene que ser piedra fundamental de la estabilidad en cambio Vox está fuera es un partido cuya estrategia ventajista esta muy vinculada a desestabilizar aprovechar las debilidades de los demás incluyendo sus propios socios y Moreno Bonilla sabe perfectamente por tanto que a quién tiene que mimar a quién tiene que cuidar en estos momentos a esa voz de hecho no mencionó a ciudadanos una sola vez el discurso a que mencionó ya quién hizo guiños fue a Vox