Hoy por Hoy (16/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 no digo como desea sino como hombre

Voz 2 00:02 oye yo lo que deseo que sea constructiva pero lo que sí viendo que ver una competición entre Podemos y el Partido Socialista quiere más radical no ayer ya pude comprobarlo en la actitud que mantuvo el Partido Socialista Ichi convencido que esa Herrera digamos de fondo entre Podemos Adelante Andalucía nada aquí ir partido socialista por quién es más radical quién dice la burrada más grande porque desgraciadamente creo que vamos a vamos a ir por ese camino

Voz 3 00:31 buena Reed Moreno tutores

Voz 4 00:33 con alto en cuanto a empleo en cuanto a Sanidad en cuanto a educación todo eso a la vez de una bajada más even puesto que anunció en campaña teme que no le cuadren los números Andalucía no es una comunidad cuya administración ante muy sobrado de recursos hay que ver la letra pequeña

Voz 2 00:51 Copa hombre le preocupa evidentemente las cuentas públicas el Le digo que te que que hay mucho desconocimiento o que a día de hoy hay mucha información que todavía no han pasado sea heredamos en la lectura de la herencia recibida en mucho vamos a tener evidentemente no no sé valorarlo pero creo que si va a haber en herencia una parte de esa herencia negativa

Voz 4 01:11 pues nosotros lo que vamos a hacer es intentar introducirla

Voz 2 01:14 esto de eficiencia y eficacia en la gestión yo estoy convencido que si conseguimos ser eficiente en la gestión y conseguimos atraer inversión pues Andalucía atraiga el uno coma ocho por ciento la inversión extranjera cuando representaba el veinte por ciento el territorio o el dieciocho por ciento la población Si hacemos cambio esta llamada que yo hago aquí Andalucía es territorio abierto a la inversión a partir de ahora con facilidad de que de creo que van a facilita bastante las cosas íbamos intenta yo me pongo la el techo alto porque como gobernante de de poner listones alto porque sino sería muy comedie cándida

Voz 3 01:46 esto futuro presidente es una primera entrevista no acostumbre gente sí

Voz 4 01:52 vete a que te voy a hablar

Voz 3 01:55 toda la suerte del mundo en la nueva tarea gracias por estar aquí en en el seno de la sede en el Parlamento andaluz bueno real muy amable

Voz 15 04:01 lo que pasa

Voz 3 04:34 edición especial de Hoy por hoy desde la sede del Parlamento andaluz en el Hospital de las Cinco Llagas en el barrio de la Macarena dentro de una hora Se reanuda la sesión de investidura del futuro presidente de esta comunidad autónoma Moreno Bonilla Juan Manuel Moreno Bonilla al dirigente popular que acaba de de pasar por aquí por estos micrófonos pero en esta mañana tan especial para esta comunidad tenemos que ocuparnos también del pequeño Julen que sigue sin aparecer el delegado del Gobierno en Andalucía ha confirmado en estos micrófonos que han encontrado

Voz 0027 05:06 ADN del bebé en el pozo de Totalán

Voz 3 05:08 en Málaga Alfonso Rodríguez Gómez de Celis en Hoy por hoy

Voz 17 05:11 se encontrado poco celo la fortuna él

Voz 1 05:18 las pruebas que se realizaron por parte

Voz 17 05:20 de la Guardia Civil llegaré certifican que nos daba una cierta certeza de que el está ahí

Voz 3 05:34 que el niño está ahí certeza con ADN del pequeño Julen Aimar es un día especial nueve y cinco ocho y cinco encara

Voz 0027 05:42 aquí tenemos una noticia que acabamos de conocer Alcoa y los sindicatos han llegado a un preacuerdo in extremis para mantener el empleo por unos meses en las plantas de A Coruña ya Avilés son casi setecientos puestos de trabajo en qué consiste el preacuerdo Eladio Meizoso buenos días

Voz 0527 05:57 buenos días pues ese preacuerdo pasa por el compromiso de Alcoa de invertir veinte millones de euros en el sistema de electrólisis de cada una de sus plantas en Avilés y A Coruña para mantenerlos en disposición de seguir funcionando hasta el treinta de junio de este año mientras se buscan ese tiempo un inversor externo que se haga cargo de esas plantas para continuar con la actividad en esa búsqueda de un inversor se implica directamente al Gobierno todavía no conocemos los detalles pero se ha convocado ya una rueda de prensa en el Ministerio de Industria será a las diez y media de la mañana en la que esperamos que se concrete el papel a jugar por el Ejecutivo en la búsqueda de una solución para la plantilla esos setecientos trabajadores que ahora realizan su tarea en Avilés y A Coruña

Voz 18 08:42 presidenta Susana Díaz Susana de ha estado despidiéndose en San Telmo ya todos les ha trasladado lo mismo que pronto va a estar de vuelta en la Junta

Voz 1 08:51 a ser una garantía los fantasmas del pasado que lo único que son tonterías

Voz 20 09:12 ninguna medida concreta para resolver los problemas reales que

Voz 5 09:15 sufren hoy por hoy los andaluces

Voz 1 09:19 quiero ofrecerles también esperan más de millón de andaluces han votado natural que haya resisten vengo a cumplir un sueño colectivo de cientos de miles de andaluz malévolo ya lo tiene confundido todavía los papeles con una oposición útil constructiva pero muy firme la oposición exigente vigilante luego lo que no evitó sin Ciudadanos no

Voz 21 09:58 no yo sencillamente postrado todo el interés que lógicamente ese discurso

Voz 8 10:03 puede suscitar

Voz 1 10:07 el Athletic la música con los brazos abiertos con el espíritu de la concordia con Pepa Bueno contestó ya

Voz 5 10:33 en especial en especial la de esta mañana en Hoy por hoy desde el Parlamento andaluz porque vamos y venimos de Sevilla Londres las dos capitales con novedad continental en esta jornada

Voz 3 10:44 lo primero la bolsa porque decíamos a las ocho coma abrirá los mercados como registrara el parquet la prolongación de la incertidumbre y el caos británico pues que dicen Javier Alonso buenos días

Voz 0858 10:54 buenos días pues de momento abren con tranquilidad Rachel el rechazo al preacuerdo entre Londres y Bruselas se daba por sentadas y que se instalan los mercados una especie de compás de espera ahora mismo el IBEX35 suma unas cuatro décimas más o menos huida similares vemos en París en Frankfurt Londres y que cae pero muy ligeramente apenas una décima la libra registro movimiento muy similar al que viene registrando desde anoche avanza ligeramente frente al euro se cambia entorno al al euro trece céntimos cada libra sube hasta ahora un cero coma tres por ciento La moneda británica

Voz 3 11:26 gracias Javier Emilio Ontiveros buenos días de pueblos y ha dejado de ser la bolsa ese termómetro nervioso que registra al instante cualquier modificación geopolítica

Voz 22 11:38 no del todo no lo que ocurre es que se están mezclando distintos factores el Brexit es uno de ellos e Isi al día de hoy no

Voz 0559 11:46 está descartada de ninguna de las resoluciones que es uno de los desenlaces posibles la apreciación ayer de la libra esterlina hacía cotizar un desenlace menor malo que el Brexit de sin acuerdo no por otro lado Anoche supimos ayer por la tarde supimos que las autoridades chinas están dispuestas a estimular su economía por lo tanto yo diría que hay una serie de factores mezclados que no permiten registrar completamente el peor de los desenlaces asociados al Brexit de todas formas Pepa es demasiado pronto no porque como habéis dicho estamos en un compás de espera algunos mercados están inquietos por los como el británico está registrando pequeñas caídas yo creo que es demasiado pronto muy desde luego si el desenlace más probable fuera un no acuerdo que duda cabe que eso va a cotizar de forma adversa

Voz 3 12:49 pero habrá que esperar a que se acerque la fecha porque de aquí entonces como todos posible y los escenarios vuelven a estar todos abiertos probablemente a eso se debe este compás de espera no Emilio

Voz 0559 12:58 absolutamente no está abierto ya hay demasiados los lectores demasiados factores que condicionan el sentimiento de de los mercados el Brexit es uno es verdad que ya veníamos hablando del Brexit e incorporando los los cálculos desde hace ya bastante tiempo pero la guerra comercial es otro factor no menos importante que ha incidido como hemos visto en las cifras recientes que hemos visto de de Alemania ciertamente persas en un sector como el automóvil que está acusando los efectos de esas tensiones comerciales y ahora efectivamente las autoridades chinas responden con estímulos económicos a un a un sentimiento a una situación de debilidad que ha dado muestras esa economía se podían mezclar los factores iraquí al registro del déficit no ser tan adverso como el principio podría ser

Voz 3 13:55 un abrazo Ontiveros muy Pepa esa garganta

Voz 1 13:58 eso

Voz 3 14:01 en el aterrizaje la realidad del presidente del futuro presidente de Andalucía ha sido inmediato porque le preguntamos por el empleo que fue el eje realmente de su discurso económico de ayer un discurso por otra parte conservador en lo económico en lo que están de acuerdo los tres partidos sin grandes discrepancias y aterrizado ya he o sí crear empleo pero el Brexit breaks nos puedan afectar por cierto que dejó de Menezes

Voz 8 14:24 no es la cifra dichos cientos de miles

Voz 3 14:26 en campaña y en si se dice previamente Smith no llegó a los seiscientos mil ochocientos metros

Voz 8 14:32 qué son tres cuartas partes de los desempleados

Voz 1440 14:35 la cosa que que Juanma Moreno hasta hablando ante de la convocatoria de las elecciones que era el advierte que hay un periodo de desaceleración económica cosa que en el Gobierno andaluz socialista no se admitía no me parece ser destacado porque creo que realiza la realidad un punto cierto o no

Voz 23 14:53 en fin no desde un otra esperanza no hay

Voz 1440 14:57 bueno eso me llama la atención del LURD

Voz 8 15:00 no tengo tan claro que sea que que que está detrás y otras agencias han habla están hablando abiertamente de la desaceleración en dos mil diecinueve incluso un enfriamiento que consideran necesario y que va a afectar por supuesto a todas la economía ya hace que por supuesto las cifras que se han manejado sean muy inviables pero yo creo que no es tampoco un gran mensaje el primer día empezar a poner coartadas al propio discurso que han mantenido lo decido yo creo la desaceleración se conocían campaña electoral lo que ocurre es que en campaña electoral no se admite la realidad en campaña electoral se están haciendo estrategias propagandísticas por supuesto Moreno Bonilla no era el momento de decir bueno me temo que si ganase no podría hacerlo lo que dice no lo creo lo que te digo que Juanma Moreno siempre

Voz 1440 15:41 ha hablado en la campaña electoral

Voz 8 15:44 España ya ante la convocatoria electoral

Voz 1440 15:47 en una etapa de desaceleración económica lo ha dicho no no es verdad que no lo dijera y lo ha vuelto a repetir hoy no

Voz 8 15:52 yo yo yo lo que pasa que ha puesto el parche

Voz 1440 15:55 no comprometiéndose a la creación de empleo no

Voz 8 15:57 pues yo no no recuerdo especialmente fíjate tú tienes muy buena memoria periodística hay por tanto no voy a quiero decir no no quiero hacer un juego las hemerotecas yo creo que Juanma Moreno Bonilla pasado lógicamente de una crítica implacable al Gobierno andaluz en que por cierto no le restó porque es verdad que tuvo algunas palabras de cortesía Susana Díaz pero también es verdad que hizo un uno es una mirada retrospectiva profundamente sombría en la que aludió a un vagamente a que un uno la prosperidad de los años ochenta cosa que ha vuelto a hacer hoy pero sí acá sí que habla que desde el chavismo para acá desde los años noventa y en el siglo XXI extraído del conformismo a la cómoda miente de la cómodamente a la corrupción

Voz 3 16:36 sí a escribía estaba ayer no fue una llegada sin cortesía

Voz 8 16:39 bueno yo creo yo creo que que el Partido Socialista desde luego no le va a dar los cien días a Juanma Moreno Bonilla Juanma Moreno Bonilla ha llegado plantando Por otra parte Pepa iraquí Lourdes y Ángel hubiera sido absurdo hubiera sido extraño porque tú no te puedes pasar XXXV año diciendo que esto es un páramo debe de desolación y de de mala política la mala gestión y oí llegar tirando fuegos artificiales

Voz 3 17:01 el Casón este terreno del que hablamos en el de la economía no va a haber disensiones entre los socios sean socios de gobierno o de legislatura en la política fiscal en las políticas de empleo no va a haber disensiones no parece no tiene un programa muy parecido los tres

Voz 4 17:15 yo creo que no espera una legislatura de agitación en superficie vinculadas a temas identitarios simbólicos inmorales de grandes coincidencias de fondo los asuntos fiscales educativos y sanitarios menos pero en una legislatura en la que el Partido Popular veinte va a tener que alcanzaron Liptón en el que además lo vamos a poder medir muy fácilmente decir es el paro la convergencia con España y Europa las listas de espera el abandono escolar el informe PISA el PP a su manera ha hecho una opera una oposición muy cuantitativa cuando le ha tocado y ahora va a ser fácil ver si efectivamente una economía frágil en no muy bien estructurada y con mucha desigualdad como la andaluza reacciona de manera verdaderamente estimulante amo esa políticas de competir nos hace mejores una economía frágil no está claro que la receta liberal de sienten bien por suerte por desgracia el margen real más allá de la expectativa de cambio del discurso que mediano que pueda de una presidencia económica al margen real de cambio económico de rumbo de una autonomía

Voz 3 18:16 estrecho justito oye por cierto es había modificado ya aquí el impuesto de sucesiones no en esta última legislatura a petición de ciudadano enormemente además lo pagaban los que editaba más de un millón eso

Voz 1440 18:29 pues cuantos andaluces ahí

Voz 3 18:31 los que hoy la tarde ha hablado antes ocho Millor pero ayer no queda más de un millón dijo focos muy se hablaba del impuesto muy poco queda

Voz 8 18:38 quedaba un porcentaje muy pequeño muy pequeño

Voz 1440 18:40 pero aquí se habla mucho de la bajada de impuestos y había financiera la autonomía no existe es eso una uno de los mitos que se habla de la autonomía financiera Inter incierto completamente y luego los impuestos propios Jo cedido de la comunidad en caso Andalucía hinchas pero recordará que no era un cinco por ciento de los ingresos totales de la juntándolos nosotros no inglés que no es eso no es nada sabes no es nada un presupuesto de treinta y cinco mil millones de euros bajada masiva de impuestos no sé qué es lo que haremos

Voz 4 19:14 creo que es la premisa con la que llega al patio al Gobierno ya que la administración andaluza está corrompida iniciada que tiene una sensación paralela pesadilla Sima que impide de gestionar con yo creo que va a determinar mucho que va a ser una legislatura muy retrospectiva es decir no sé si con carácter general buscando puntos simbólicos el PP necesita probar su tesis necesita pruebas

Voz 1440 19:35 pesimista que ha escrito el titular ya era él

Voz 3 19:37 pues va a escribir la crónica yo creo que aquí hemos la crónica

Voz 1440 19:40 pero lo que viene haciendo ahí está lo que van diciendo que no van a ver chiringuitos como dicen ellos califican a la empresa público alguna empresa pública no iba a haber trabajadores enchufados no dice bueno o lo aducen a un cinco muy duro muy gruesa no enchufado cuanto hay pues problemas decidieron una sorpresa no llevemos todos unas sí pero

Voz 3 20:00 además el empleo público es muy importante y muy estratégico

Voz 1440 20:04 en comunidades como yo sí creo Andalucía como entrenadores que es muy importante es que forma parte

Voz 3 20:09 la economía hay una y es una política igualitaria no en ojalá también la economía privadas chutar a pero de entrada en comunidades con con mucha desigualdad y con y con muchos problemas de empleo el empleo público es el que tira

Voz 8 20:23 yo he visto el primer informe que está manejando el partido popular internamente con la administración paralela con los llamados chiringuitos que es verdad que la denominación es es evidentemente muy oportunista no pero pero con esa administración paralela hay con los contratos relativamente ineficientes y la cifras son verdaderamente

Voz 3 20:39 bueno vamos a hacer una pausa si usted ha escuchado esta tertulia a las ocho y media escucha

Voz 1440 20:43 todo

Voz 3 20:44 claro que de repente esta mesa se volvía loca ya grabado una canción que no les llegaba ahí de Carlos Cano Cano de la multa de los currantes

Voz 0806 20:52 hace

Voz 3 20:53 es una pausa y les explicamos qué ha ocurrido aquí

Voz 24 21:01 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com Un dos este Juan

Voz 0460 21:13 los viejos yo sólo se jugar al Tetris sólo el Tetris entre mayo y no sé porque iban te lo juro saca de la siete ya

Voz 0027 21:20 eh cómo van macho va más rápido que el Iphone de verdad pero te lo Aguila cuatro no estoy tan moderno

Voz 0460 21:28 seis tu caso David juegas yo soy mal mal a todos pero juego online me dan unas palizas en el mundo virtual soy más famoso que en el mundo real por mal agente hace cola para uno Allen mucha gente que también te ve como

Voz 13 21:41 vale empezarían una paliza

Voz 4 24:12 Parlamento diciendo

Voz 32 24:39 Vic English Turín mozo cinco REM bombas en Paloma vaya por Dios ya ha con el destape detecta camuflaba la serpiente contra eh de Zhang Turró y es que la dentadura ya no es tan duro a pata persona asentado en dique la conmoción

Voz 3 25:49 bueno yo lo hubiera escuchado interpreta porque me encanta casi entera delito hemos escuchado esta canción de Carlos Cano que nos devuelve a la España autonómica y anoche me acordaba me acordaba de que con el documento de los diecinueve diecinueve puntos de de Vox casi Íbamos allí otra vez no con la definición de de las autonomías con la imagen de las mujeres Nos devolvían a la España autonómica hablaremos de su seguida vamos a analizar la situación en la que se queda el PSOE ves no quiero dejar pasar más tiempo sin mencionar a Eduardo Martínez Doval Lourdes un histórico socialista portavoz mucho tiempo en el Congreso de los Diputados estuvo en las Cortes Constituyentes fue aspirante a la Alcaldía de Málaga hay murió ayer de un infarto justo cuando volvía de la manifestación de de las mujeres feminista en Málaga

Voz 1440 26:35 yo es carbono lo conocí ya cuando vino a Andalucía el fue portavoz de oficialmente el grupo socialista del año ochenta dice a mil novecientos noventa y tres para mí era un político ahora mismo no existe un político cómodo Bardo en vano no no tenemos más referente gente con criterio gente educada gente que aporta gente con una visión con con un angular digamos no en en la cabeza gente que el que intenta siempre consensuar y tender la mano pero al mismo tiempo ser muy riguroso muy contundentes en sus argumentos estamos rodeados de mediocridad política mi opinión creo que Martín tomara el

Voz 8 27:15 se sale será un política político

Voz 1440 27:17 presionante que se sale de esa media pero por arriba

Voz 8 27:20 no fíjate Lourdes estoy estoy muy muy de acuerdo contigo no Eduardo fue un político excepcional portavoz socialista memorable hilo y desde luego en las filas socialistas se le ha recordado siempre porque eh porque fue también pero portavoz hacia el propio Gobierno de Felipe González cosa verdaderamente insólita que se ha perdido en el Congreso de los Diputados alguien que desde el propio desde el propio partido les recordará al Gobierno que tiene compromisos ideológico con con sus votantes y con Icon Icon la formación pero me gustaría recordaros muy brevemente cuando regresa a Málaga que que yo lo conocí más ampliamente y tuvo una buena relación con él en el año noventa y cinco el intenta la alcaldía en una batalla grande que fuera de Celia Villalobos Antonio Romero de él de Izquierda Unida e comunista histórico también eh Eduardo Martín total Antonio Romero sí proclama alcalde moral la mañana siguiente Lourdes acordará la mañana siguiente de las elecciones porque cree que la mayoría de izquierdas Eva impone

Voz 3 28:14 y nos parece que pasan cosas estrambóticas ahora es que tenemos en la memoria muy corta

Voz 8 28:19 se declara el alcalde moral y termina siendo la alcaldesa Celia Villalobos bueno todo el mundo Celia Villalobos además fue una alcaldesa eh los primeros años lo hizo bien pero terminó siendo una alcaldesa francamente olvidable en todo caso Eduardo Martín total la ayudó extraordinariamente la gestión es decir en un momento en que el Partido Socialista había perdido la alcaldía en que Aznar acababa de llegar al poder en que había una ola de Alcaldía SIVE di de triunfo en el que se alzaba el socialismo de Felipe González en ese momento en el que era muy fácil hacer una oposición muy dura Celia Villalobos Eduardo colaboró extraordinariamente con ella en que la gestión de Málaga tuviera éxito

Voz 3 28:56 bueno y la altura de político no que es lo que venimos es lo que ver en los cántabros si quería de Fidalgo Ángel eh

Voz 4 29:01 crecer recordando a Antonio Romero lo difícil que se lo ponen siempre las izquierdas sí misma para entender

Voz 3 29:06 la verdad la la la derecha suma incluso cuando se fragmenta

Voz 4 29:10 sí sí yo hice recuerda siempre muy elogiosa delante del PSOE cuando ayuda al centro derecha

Voz 5 29:17 pues iba a ser un día muy difícil

Voz 1 29:29 el oro debe anunciar mi candidatura a la secretaría general del PSOE

Voz 33 29:38 quiero que volvamos a la victoria que nos hicieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero objeto

Voz 34 29:47 si algo vida

Voz 33 29:49 lo que lo haga desde la victoria

Voz 1921 29:53 ya que hay un PSOE que le gana al PP iba hoy otro PSOE que nos ha llevado a los peores resultados ante el PP más infame arrimar el hombro y nos vamos a poner a disposición de lo que el partido necesite de nosotros que vamos como siempre a estar en aquello que el PSOE requiera yo le pido hoy el voto a todos los hombres y mujeres que en Andalucía se sienten

Voz 35 30:21 Izquierda que sienten la responsabilidad de que esta tierra sea el dique de contención de una derecha y una extrema derecha que quieren volvernos atrás llano al año dos

Voz 1921 30:33 el doce de los recortes sino etapas que afortunadamente superamos en la historia la noche triste para los socialista estoy convencida que no sólo para los socialistas de Andalucía sino para el conjunto de la organización

Voz 3 30:49 bueno en fin soñó con ser la primera secretaria general del PSOE pasará a la historia del socialismo como la dirigente que perdió la Junta de Andalucía hoy le vamos a escuchar en uno de los tragos más amargos de su carrera probablemente dar la réplica a Moreno Bonilla futuro presidente de la Junta pero más allá de la crisis institucional Susana Díaz y los suyos van a vivir su propia crisis orgánica en eso el PSOE también aunque como guía tuve los partidos de izquierda tienen amplia experiencia verdad en esto de tener crisis internas de matarse mutuamente vamos Inma Carretero buenos días cuál es el escenario real que se le plantea a partir de ahora a sus novias

Voz 0806 31:27 su pretensión es aguantar hasta las próximas elecciones para volver a la Junta eso es lo que le dice a los suyos estos días cuando se despide a eh para ello mar reorganizarse tiene intención de cambiar al núcleo duro de su partido y que va a ser el lunes cuando se reúna el comité director del partido que es el máximo órgano aquí en Andalucía cuando inaugure esta nueva etapa en la que como decimos quiere aguantar pero distintas fuentes del PSOE coinciden en que su verdadera capacidad de resistencia se va a aprobar cuando no pueda contentar a los distintos sectores del PSOE a través del Boletín Oficial

Voz 3 32:00 cosa que Pedro Sánchez tiene intención de

Voz 0806 32:02 empezar a hacer en Andalucía aprovechando el desalojo de la Junta fuentes de Ferraz nos confirman que veremos en próximas fechas nombramientos en el Boletín Oficial del Estado de dirigentes andaluces que previsiblemente saldrán de la Junta que le permitirán a Sánchez y ganando influencia en Andalucía que su objetivo ahora para debilitar a Susana Díaz se están produciendo maniobra es orgánicas las está liderando sobre todo el delegado del Gobierno en Andalucía intentando captar a personas influyentes en cada provincia han amenazado algunos miembros de la dirección federal con intervenir las listas municipales aunque las listas no están hechas están elegidos los alcaldes así que realmente ese mensaje lo que pretende es presionar para que se incluya a concejales afines a Ferraz en definitiva la dirección federal está en una estrategia de desgaste lo que repiten en privado es que Susana Díaz Llanos suma y que poco a poco su gente la ir alejándose

Voz 3 32:54 ella lo niega María Jesús Montero lo niegan público y además nos consta por gente próxima a ella que no quiere entrar en esa batalla porque ya no entrado casi nunca batallas orgánicas pero su nombre suena

Voz 0806 33:04 sí ella fue una consejera que no encajaba del todo o que encajaba poco en los últimos tiempos en los gobiernos de Susana Díaz precisamente esa fue una de las razones por las que la fichó el presidente del Gobierno y ahora muchos Sanchís estás andaluces y de fuera de Andalucía también la señalan a ella como una solución de futuro para el partido para superar la pérdida de la Junta tras treinta y seis años en el poder por el momento lo que sí que vamos a ver Pepa es que vendrá mucho Andalucía va a hacer ella mismo lo ha reconocido una intensa campaña en Andalucía en las municipales autonómicas y europeas estuvo prácticamente desaparecida en las

Voz 3 33:38 de casi el dos de diciembre gracias gracias

Voz 0806 33:40 hasta luego parecieron una pelea de partido pero ojo

Voz 3 33:43 no sólo es una pelea de partido es decir es que de cómo se resuelva eh el camino que tiene por delante el el Partido Socialista que Andalucía depende probablemente el futuro y el éxito de uno de los de los dos partidos que han vertebrado los últimos cuarenta años en este país el del Partido Socialista sea no es sólo una cuestión andaluza no es sólo una pelea orgánica ateo no

Voz 8 34:06 no yo creo que evidentemente hay un hay un debate que tiene que ver también con con cuestiones de de Concepción orgánica programática ideológica etc pero ahora mismo estamos en la lucha del poder en esa lucha descarnada que hay dentro de los partidos cuando se produce algún fenómeno sísmico que desajustar las placas no evidentemente Andalucía ha sido el elemento de contención en el gran granero de votos el gran feudo del partido socialista y eso les confería una autoridad fuera de duda a quienes fueran a que los dirigentes en este momento eso se ha perdido por tanto es absolutamente previsible que desde la desde Ferraz como ha contado Inma comience la la conquista de de parcelas en las cuales el sus animó por cierto ha invertido en los últimos años mucha energía porque ha tenido un control orgánico de todas las direcciones provinciales

Voz 3 34:53 extraordinario el desgaste propio de un partido que lleva dieciséis años gobernando y sería va solito que no hubiera desgastado Lourdes qué factores tú que has estado en primera fila a lo largo de buena parte de ese tiempo aquí en Andalucía

Voz 5 35:07 sí

Voz 3 35:07 no han ido llegando hasta aquí para ser el partido más votado efectivamente sí

Voz 1440 35:11 porque no porque algunos han perdido han perdido el sentido de la realidad el Partido Socialista una de la de la fin de la característica más notable es su capacidad de reinvención el PSOE siempre está el PSOE de Andalucía siempre se está renovando el PSOE de Andalucía no es el PSOE federal es mucho más que el PSOE federal no existe comparativa con el PSOE en Andalucía dejar muy claro quiero decir que estamos hablando de un gran grandísimo eh grandísimo partido en su forma de de funcionamiento entonces cuando pierde ese ese olfato el Partido Socialista puede empieza a perderlo los votos empieza a perder un poquito ante los electores ya les dice mire usted querido mucho pero cada vez le quiero usted menos le da una serie de advertencias del PSOE siempre eso ha ido pues eso ya te digo renovándose ir se cuando el PSOE pierde

Voz 3 36:03 admiten a la conexión es pues cuando

Voz 1440 36:05 era día decide cargar el subsecretario general y aspirar a la secretaría general eso provoca que el Gobierno andaluz que preside se quede en estado en fin que como un museo de cera completamente paralizado porque es un Gobierno muy presidencialista como casi todos los gobiernos de Andalucía

Voz 5 36:24 la gestión la gestión no se ve entonces

Voz 1440 36:28 la gente no se ve en una comunidad de ocho millones inmediata habitante con muchísimos problemas entre ellos el principal el tema de la sanidad sólo va a ir a los ambulatorio ya no las las listas de espera ni lo grande especialista a los ambulatorios para saber que tenían un grandísimo problema de sopetón una mañana se vieron que había cuarenta mil granadino que jamás habían manifestado de los Reyes Católicos en tanto número en la sanidad entonces el PSOE no se ha dado cuenta lo que estaba pasando no estaba el malestar que existía en muchos puntos Andalucía de sus votantes de gente que lo o que el dramón de su votante de gente que ha confiado en el Partido Socialista en otras épocas

Voz 5 37:11 el espera que te abren el micrófono sí adelante

Voz 4 37:13 creo que tenemos todos más o menos claro cuáles son los ingredientes pero no cuáles son las proporciones de cada ingrediente en el cóctel final yo me enteré de lo mal que lo habían hecho el top por la noche solo tengo que reconocer el día tres empecé a reflexionar y me ahí yo meto a Cataluña yo creo que hay una fractura ahí por abajo digamos un desplazamiento corrimiento de de la opinión pública con respuesta a Cataluña que afectado creo que afectado mucho mucho mucho la gestión que ya hizo de su batalla interna con Pedro Sánchez que de poder pero también es ideológica porque al fin y al cabo son dos concepciones diferentes de dónde se tiene que ubicar el PSOE Si abierto hacia su izquierdo abierto hacia el centro iconos a tiene que ubicar con repetir Cataluña

Voz 1440 37:50 no

Voz 8 37:51 una pequeña interrupción tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz pero sobre todo Pedro Sánchez ha cambiado esa posición ideológica directamente diversos momentos según le ha convenido en estos años quiero decir que Sánchez era simplemente Pedro el año pasado era el más crítico con el nacionalismo catalán es

Voz 4 38:06 el supuesto por supuesto pero siempre ha habido un ángulo diferente con respecto a eso luego lo suyo además que personal ellos son la segunda parte los llevan a Starbucks cuando hasta el final y lo que en su día intentó Susana Díaz con él que fue terminar con él pues yo creo que se Pedro Sánchez se lo quiere devolver ahora estamos en una de esas fases las que ya no se disimula demasiado que la discrepancia absoluta pero yo creo que la lucha de poder siempre tienen aparte un componente político grave yo creo que sus radial final será llevado por delante el tiempo político decir no era un tiempo político para ella y no ha sabido leer los acontecimientos y lo ha de ella seguido apostando por una línea que se ha revelado

Voz 8 38:44 la minoritaria que se ha revelado insuficiente

Voz 4 38:46 ente para conquistar electoral yo coincido en parte

Voz 8 38:49 que alguien algún día a uno le tocaría ser quién saliera de San Telmo y a pagar a la luz estoy movía haber sido Pepe Griñán podía haber sido Manolo Chaves le ha tocado Susana de acuerdo la idea del fin de ciclo quiero decir eso ciclo de treinta y seis años en política es absolutamente extraordinario sólo se ha dado en Baviera pero con un nivel de bienestar y de riqueza extraordinario en Andalucía con una enorme cantidad de problemas pero con una modernizó sus pero por supuesto pero supone más un proceso de transformación histórica KFOR ni que decir tiene un pero quedan pero viéndose digamos elecciones caso elecciones conjugar la satisfacción con lo conseguido y la satisfacción convertir los ranking que no termina de converger pero a pesar de todo seguía apostando no con un yo creo que una actitud relativamente conservadora por otra parte pero llegado a este punto a Susana Díaz es a la que le ha tocado a pagándolo yo creo que de aquel veintiséis de mayo vamos a ver una guerra contenida logró porque todos tiene que calcular muy bien los efectos que va a provocar el veintiséis de mayo en el

Voz 4 39:46 lo que el del problema grave que yo creo que en el PSOE andaluz aparece que no tiene claro el diagnóstico que está bajo de moral y que aprendió un punto de confianza en sí mismo es que el personaje político que había construido su líder Susana Díaz personaje que pisaba fuerte control ni que

Voz 1 40:00 decía lo que pensaba que hablaba claro que lo tenía claro

Voz 4 40:02 nada es un personaje que ya no existe es decir es un personaje que no ha conseguido los objetivos y nada ha salido como ella pretendía en su grande

Voz 5 40:11 a mí me llama la atención el silencio de sus avalistas e os acordáis sus avalistas sus avalistas

Voz 3 40:16 con muy noto

Voz 5 40:17 varios han sido todo en el partido desde practicamente que la democracia hasta ahora me llamó la atención el de sus adelantado

Voz 1440 40:27 Susana día a lo mejor no lo sabe todavía o no lo padeció todavía pero va a iniciar una travesía del desierto durísima que va a empezar desde esta misma tarde cuando el señor Moreno salga investido presidente idea que no tiene televisiones detrás no tiene que armadas de él pues yo detrás que su compañero ya no son tanto que no hay tantos besos tiene tanto abrazo de la dureza de digamos de de una derrota luego vamos el tema de la crisis el PSOE va a ser muy dura muy dura muy dura porque el PSOE perdió la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía es la principal empresa de la comunidad y el PSOE de Andalucía eh era el el principal empleador de la comunidad entonces esa gente que hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo mucha gente que se va sin que trabajo pedirá explicaciones

Voz 5 41:12 decía que recordaba la situación de Baviera no como un uno

Voz 3 41:16 en la falta la región donde también en partido sea implicado prácticamente con con su sociedad la gobernó de manera interrumpida hay dos tesis es que los partidos tan implicados en las sociedades tiene pueden tener en algún momento una salida al Gobierno prólogo bueno o que una vez que se pierde se pierde para siempre hablamos enseguida porque para eso va a ser muy determinante lo que haga Moreno Bonilla con respecto a Vox por ejemplo nueve cuarenta y uno ocho y cuarenta y uno en Canarias

Voz 40 44:47 cadena SER Hoy por hoy desde el Parlamento de Andalucía com Pepa Bueno

Voz 41 44:53 Nos conocimos ayer tú Mendieta hasta ver tengo Lita no le pues sí Liga por ver que de aquí más que si esto

Voz 16 45:05 herida

Voz 5 45:13 diez menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias el politólogo e investigador principal del Instituto Elcano Ignacio Molina escribí anoche que estas veinticuatro horas estaban siendo históricas en las cuatro esquinas del parlamentarismo europeo Westminster votaba el Brexit en Atenas la mucho de confianza Tsipras la difícil

Voz 3 45:34 negociación sueca con los poscomunistas sin querer pactar la investidura de la primera alternancia que Andalucía la frontera sur de Europa en cuyas instituciones acaba de entrar la extrema derecha asista Europa Thibault estrenó sus doce escaños como una madeja de mujeres reclamando que dice dé un paso atrás en la lucha contra la violencia de género en su discurso Moreno Bonilla apenas dedicó tiempo hablar de de los crímenes machistas había que sacar el asunto del debate político eso dijo y ha comentado aquí esta mañana también el juez debuta hoy como portavoz parlamentario de Vox entró ayer a este lugar donde no se contra Nos Nos encontramos diciendo que la concentración de mujeres a la puerta era cale

Voz 0259 46:22 qué tal buenos días el portavoz de Vox en Andalucía admite que por fin ha podido quitarse la estaca que llevaba clavada en el corazón según sus propias palabras la vida del juez Serrano cambió completamente tras ser condenado en dos mil once por prevaricación al alterar un régimen de visitas de un menor para que saliera con su padre de nazareno en la Semana Santa de Sevilla sí el inhabilitado por prevaricar es de lo peor que le puede pasar a un juez Francisco Serrano se lo tomó como una puñalada desde entonces comenzó una auténtica cruzada contra la ley de violencia de género contra el movimiento feminista al tiempo que intentó restaurar su honor ante el Supremo el Constitucional ya ante el Tribunal de Estrasburgo Francisco Serrano fue siempre un personaje mediático y polémico en Andalucía

Voz 8 47:03 el repitiendo sin cesar una mentira que más del no

Voz 0259 47:05 siete por ciento de las denuncias que presentan las mujeres maltratadas son falsas dice que las estadísticas y las encuestas están manipuladas porque la dictadura la ideología de género controlan el sistema ya han contaminado hasta la ONU y Unicef Twitter deja buena huella de sus mensajes machistas y vejatorios en la red habló de féminas y psicópatas de género o de piojos as de ultraizquierda que ese declaran putas bruja sigo LLeras eso sí niega que ataque a las mujeres para rebatir esta acusación constantemente menciona que tiene dos

Voz 3 47:35 has nació en Madrid pero reside desde niño en Sevilla donde dirige su propio despacho de abogados bueno gracias Mario la al herido pueblos a trazar su perfil del que va a ser a partir de dentro de cinco minutos practicamente el portavoz parlamentario del Partido del que depende la continuidad de Moreno Bonilla como presidentes que no es un asunto menor TI esta tensión la hemos visto en las negociaciones hice vio ayer Ángel en el discurso del candidato

Voz 4 48:01 efectivamente que colocó hoy le dio mucho protagonismo si voluntaria o involuntariamente yo creo que involuntariamente de todas maneras todos estamos hablando de lo mucho lo muy significativo que es que Vox vaya a tener un protagonismo en la legislatura andaluza no pero yo me pregunto efectivamente el cordón sanitario serviría de algo es decir a partir de hoy Vox deja de ser el el el centro de todas las miradas de tener la sartén por el mango se convierten en sostén de un Gobierno del que no forma parte hasta ahora todo vale y todo les resbala hizo electoral está encantado y siento una adhesión emocional por su propuesta es muy elevada pero a partir de mañana domingo empezar la cuenta como por ejemplo el XXVIII Feria va a seguir siendo el de Andalucía la violencia de género no se va a derogar la autonomía andaluza va a seguir abierta y todo esto lo va a contar Canal Sur que también va a seguir abierto es decir yo creo que le resquebraja también formar parte de alguna manera de la estructura de poder porque empiezan a someterse a contradicción su propuestas y se observa de manera muy clara su inviabilidad de me pregunto si no sería quizá más lesivo digamos para el nivel del debate de una oposición radical en la que no tuviera que contratar ninguna su propuesta ahora su electorado empezarán a comprobar que el apoyo de PP y Ciudadanos no es que sólo vaya a dar gratis pero desde luego la trompetero el martes pasado que se llevó todos los titulares lo cincuenta y dos mil inmigrantes cierre la autonomía el día de reconquista

Voz 3 49:18 cuando explicaron lo que harían si hubieran tenido mayoría

Voz 4 49:20 efectivamente pero eso acuerdo contigo

Voz 1440 49:23 esos son fuegos artificiales Fogerty son fuegos artificiales de Vox donde todo el mundo mira mucho que bonito arrojó azul no pero vamos a ver lo que hay que fijarse en los acuerdos firmados los acuerdos firmados en los que está de acuerdo ciudadano el Partido Popular Ibooks es que hay que reforzar

Voz 15 49:40 la diseños André

Voz 1440 49:42 la enseñanza concertada es decir hay que dar más apoyo a la Iglesia católica hay que eliminar la subasta de medicamentos y eso es una medida que favorece directamente a la industria farmacéutica hay que hacer una bajada masiva de impuestos estamos hablando de economía estamos hablando de dinero estamos dando el presupuesto andaluz y lo demás es como Isaac trompeta en una orquesta de todo

Voz 23 50:03 Borghi sí

Voz 1440 50:05 Peta que todo lo que no podamos imaginar pero he fuegos artificiales

Voz 8 50:08 clicks si en el en el evidentemente los poderes tradicionales de la derecha están absolutamente encantados con lo que se ha firmado quiero decir coincide tanto en la bajada de impuestos la liberalización digamos de sectores de la defensa de la educación incluso segregadas llega a mencionar VIP evidentemente ayer Juanma Moreno Bonilla es importante recordarlo no habló de inmigración que es muy difícil no hablar de inmigración en este momento ante la realidad andaluza eh no hablar de inmigración en el discurso de investidura es un es un detalle muy significativo humille yo estoy acuerdo con Ángel en que Vox se va a enfrentar a sus contradicciones como todo partido que entra en las ecuaciones del poder pero sigue siendo muy relevante para Vox estar en esa ecuación sin formar parte del Gobierno porque porque el veintiocho de febrero Vox novato para el Gobierno andaluz porque siga siendo la fecha Andalucía no pero no acudirá a la fiesta de Andalucía ya se encarga de hacer un discurso la tormenta incendiario para tratar de seducir a su clientela es verdad que que no va a poder porque porque no tiene entorno cosa porque no tiene ningún sentido porque de esas medidas que se que que entran en los partidos populistas utilizan como cebos provocadores para captar la atención y generar mucho debate debate absolutamente a humo de pajas pero pero yo creo que Vox tiene una oportunidad Ángel que estoy de acuerdo contigo en que también se va a enfrentar a sus contradicciones

Voz 1440 51:25 en una buena oportunidad desde la posición en la que va

Voz 8 51:27 estar para jugar a la vez eh en esa dos bandas insinuación inteligentemente

Voz 4 51:32 sí puede que incluso les a qué partido lo que quiero decir es que el efecto luna de miel que ahora vive en el que todo rebota todos

Voz 1440 51:39 la bala que decir dinero iraní dinero iraní