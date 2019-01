Hoy por Hoy (16/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias los eurodiputados analizan a esta hora en el Parlamento Europeo el rechazo de la Cámara de los Comunes al pacto para el Brexit acaba de intervenir por ejemplo el negociador comunitario Michel Barnier que ha evitado decir hoy que ese acuerdo no se puede renegociar e invita a Londres a variar sus condiciones corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 00:22 con buenos días exige que todo está el riesgo crece pero la Unión quiere un acuerdo la oferta de seguir negociando es muy clara lo menos claro es qué pasa con el texto rechazado texto que de momento Barnier

Voz 1995 00:35 constatado no cuenta con el consenso lo escuchamos

Voz 0738 00:41 el público el conducir sus futuro aquí en el Parlamento británico es que las condiciones políticas para ratificar el texto no serán ha dicho en el debate hiló lamentó Barnier que ha evitado específicamente reiterar que este texto es innegociable mientras desde las sillas de los eurodiputados el UKIP advierte atención a un nuevo referéndum un mensaje que ha lanzado desde el debate asegurando que están dispuestos los favorables al Brexit más duro y extremista a intentar ganarlo una hipótesis que está sobre la mesa porque como ha dicho es siempre que ha habido algún problema Dinamarca o Irlanda al final final Se ha ganado tiempo para intentar forzar un nuevo referéndum

Voz 1 01:28 gracias Griselda Pedro Sánchez va a intervenir en unos minutos en el Parlamento Europeo y al mismo tiempo la Bolsa de Londres es la única de las principales de Europa que iniciado sesión en rojo este miércoles en nuestro país a esta hora se debe reiniciar el debate de investidura en el Parlamento de Andalucía durante el día de hoy es el turno de réplica de los distintos partidos después de la intervención ayer de Juan Manuel Moreno una réplica que va a iniciar Vox Moreno ha dicho en Hoy por hoy antes de iniciar el debate que las mujeres no van a perder derechos

Voz 3 01:53 las mujeres andaluza tienen que saber además con absoluta tranquilidad que va a contar con la protección con la protección absoluta del Gobierno de la Junta de Andalucía nosotros no hemos firmado ningún documento en el que digamos que vamos a derogar la estructura ni la legislación vigente en ningún momento

Voz 1 02:14 sobre la búsqueda del pequeño Julen en el pozo de Totalán el delegado del Gobierno en Andalucía ha confirmado esta mañana en la SER que es hallado pelo en ese mismo pozo y que las pruebas de ADN han confirmado que es del niño el director de la Guardia Civil acaba de explicar además cuál debe ser ahora el siguiente paso para las tareas de rescate Félix Azón

Voz 4 02:30 la Guardia Civil acaba de comunicar a la familia existen restos biológicos que hay una altísima probabilidad de que coincidan sean del niño no se va a retomar la estrategia de lo del pozo para a tratar de alcanzar el lugar donde podamos pensar que se encuentre el niño

Voz 1 02:52 y un apunte que acabamos de conocer la Fiscalía pide que se archive la causa contra el humorista Dani Mateo personarse con la bandera de España en un programa de televisión diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1524 03:08 señala a esta hora se retoma el juicio a los tres chicos acusados de violar a una chica de dieciocho años en dos mil quince en una casa de Villalba hoy segunda y última jornada con la declaración de la víctima Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:20 qué tal buenos días Cristina turno para la víctima es el momento que el testimonio de esta chica de dieciocho años a la que presuntamente los tres acusados agredieron sexualmente ayer los encausados en un interrogatorio con respuestas casi similares casi idénticas señalaron que fue esta mujer la que les propuso practicar sexo en grupo pero permanece atención una contra adicción enorme dos de los acusados entraron en la habitación según la investigación en la que estaba la chica con el último acusado que había sido su pareja allí la cuestionaron según esa investigación para llevarla después al baño del domicilio donde consumaron las violaciones la contradicción es evidente no puede haber sexo voluntario cuando tres hombres trasladan por la fuerza a una

Voz 1524 04:01 víctima la Fiscalía Anticorrupción investiga un supuesto sobrecoste en los siete hospitales públicos que se construyeron durante el Gobierno de Esperanza Aguirre la construcción se encargó a empresas privadas que tienen que cobrar un canon hasta dos mil treinta y cinco fue Podemos quién denunció posibles delitos de malversación fraude prevaricación tráfico de influencias Javier Bañuelos

Voz 1396 04:21 su escrito señalan al Gobierno de Aguirre de

Voz 0861 04:23 por diseñado una fórmula matemática o Paqui compleja para calcular el dinero que los madrileños tienen que pagar a las empresas que levantaron aquellos hospitales la utilización de esa fórmula habría provocado que si hubiese pagado casi un cincuenta por ciento más del precio real es decir casi mil seiscientos millones

Voz 1396 04:43 sobrecoste

Voz 5 04:44 por ejemplo inflando el gasto energético un gasto que incluso triplicó el de los hospitales que fueron construidos hace cuarenta y cuatro grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1995 05:29 los días miércoles dieciséis de enero bajan hoy las temperaturas de manera lo más probable es que al salir de casa si todavía no lo ha hecho a usted como el vaho sale de su boca o como dice Mis hijos te arden las palabras eso vigente arde las palabras Easy probablemente esa sea la mejor manera de describir estas semanas imagino que le pasará a usted como yo pensaba que este año iba a ser completamente distinto igual que todos los demás verán vamos a salirnos del relato el día ya probablemente conocen hasta ahora íbamos a poner el foco en que las redes han llamado el Ten lo conocen es algo muy es muy sencillo consiste en subir a las redes sociales una foto suya actual y otra de hace diez años no es más que es el reto de los diez lo lo hecho ya muchos famosos muchos influencer y es curioso comprobar cómo la mayoría de ellos están mejor ahora mucho mejor ahora no sabe con certeza si lo que ha mejorado han sido ellos o lo que ha mejorado es el photoshop la técnica del bueno está bien en cualquier caso viajar atrás en el tiempo en ocasión no pero en ocasiones estaría eludió cualquier tiempo pasado fue anterior miren sólo un detalle de hace una década diez años atrás el foco de nuestro país también se situaban Andalucía si recuerdan nacía a primeros del año dos mil nueve

Voz 6 06:53 Javier

Voz 1995 06:54 Javier el primer bebé medicamento español gracias a una proeza científica de médicos españoles la sangre Javier servía para sanar a su hermano mayor lo hemos normalizado pero fue entonces algo realmente extraordinario la conversación entonces era sobre ciencia esperanza sobre Andalucía qué nos ha pasado en este insisto en que a veces es bueno mirar atrás reto de los diez años a Gal busquen fotos de hace diez años a ver qué tal en algunos casos el verdadero reto es encontrar esa fotos donde la guarde queridos oyentes de la Cadena SER es miércoles y ahí espera

Voz 8 07:29 también para nosotros escúchame

Voz 1995 07:56 el Belbel la pregunta están ustedes bien los enfermos pero que estén fenomenal pero dirían que ustedes son buenos pacientes este adelanto que unos minutos vamos a saludar a José Luis Pablo es médico de familia ya ha escrito un libro que se llama el médico en fin se han preguntado alguna vez cómo son como pacientes se los médicos los actores como son como pacientes José Luis atravesó un cáncer es su propia enfermedad le ayudó a entender mejor a los pacientes ya menos nueve cero dos catorce sesenta sesenta son buenos pacientes y ahora

Voz 10 08:40 estamos pendientes de de muchas cosas Sánchez hablar

Voz 1995 08:43 Parlamento Europeo de los discursos en el Parlamento de Andalucía que acaban de cruzar los momentos Brexit de nuestro querido amigo sueco Don Carles buenos días es que es difícil sus intenta una cosa no sé si tu vas a ser ahora el juez así pero hemos hecho un remix de noticias honra en extra no muy bien que está lo del Brexit lo del bar que ayer escuchábamos por primera vez como cómo hablan los hábitos hace ellos bando sí que revisarlas Juan entonces está lo de BOC Lux hecho donde vamos vamos estoy la mezcla de los tres y lo hemos llamado el Brexit de Sevilla es un remix de noticias geniales

Voz 11 09:31 hay luz de local

Voz 2 13:40 pudo hoy con Toni Garrido la salud

Voz 1995 13:43 no lo es todo pero sin ella todo lo demás es nada esto no lo digo yo que lo hice Schopenhauer bueno lo decías oveja o hablado de las veo una de las frases que cita en su libro José Luis Pauline Mejías digo de familia es cirujano pero aquí la vida hace poco ha convertido también en paciente muchos médicos caen enfermos pero casi ninguno lo cuenta verdad raro que un médico cuente su enfermedad lo comparta con los demás haciendo un ejercicio destinado irá sí pero sobretodo de empatía y eso es lo que hace básicamente José Luis el médico enfermo latido al otro lado del fondo es como se llama su libro doctor Pauline José Luis muy buenos días

Voz 1396 14:25 buenos días es verdad que los médicos

Voz 1995 14:28 ustedes parece que no se pone nunca enfermos

Voz 1396 14:30 pues esa es una especie de sensación social y personal muchas veces introducida que efectivamente da la sensación de que como tenemos el conocimiento ese de de esos secretos de la de de la salud pues no no lo vamos a poner enfermos y de hecho lo oímos muchas veces en las consultas cuando bueno pues cuando no estás al cien por cien de tus capacidades el pacientemente te dice yo pensaba que los médicos no se ponían enfermos todo el mundo sabe que es mentira pero todo el mundo pensamos un poquito eso incluso los médicos

Voz 1995 14:57 sí en usted que que refleja en su libro insisto que además es un ejercicio extraordinario de de empatía esto le traslada al año dos mil dieciséis Un día en el en el verano de dos mil dieciséis que pide usted a la salud entonces pues carece experimental lo que hacemos todos los demás una pregunta que además compartimos hoy con nuestros oyentes nueve cero dos catorce sesenta sesenta usted pasó por el la incertidumbre por el miedo por la vulnerabilidad por el desamparo por el dolor que experimenta cualquiera con total sinceridad sus colegas estuvieron a la altura

Voz 1396 15:27 he tenido por desgracia varios colegas que tenido que tener enfrente durante mi periplo oí no todos estuvieron a la altura de muchas circunstancias a veces condicionan el estar a la altura que esperamos pues el tema de los recortes la sobrecarga de trabajo las de los medios de que disponen esté en cada momento las listas de espera así de mal las listas de espera y demás pero todo eso lo asumes incluso como paciente incluso hubo paciente médico pero echas de menos esa ese acercamiento es empatía esa esa mirada no y desgraciadamente no todos estuvieron a la altura de las circunstancia

Voz 1995 15:58 claro encuentra usted en el en el libro lo primero que hicieron fue un tacto rectal usted dice en el libro que que esta prueba deberían hacérsela a todos los estudiantes de Medicina para que sepa lo que siente

Voz 1396 16:10 sí entre otras entre otros

Voz 1995 16:13 de yo entiendo las lo que supone hablaba pero es que los estudiantes de Medicina no se someten a las pruebas que están aprendiendo a realizar

Voz 1396 16:22 sí es cierto y quizás es una es un pensamiento que puede haber muchas veces en la sociedad y entre los propios médicos no es cuando estás cuando lo pasas así cuando no te lo hacen de la manera que tiene que ser la manera correcta cualquier tipo de prueba diagnóstica

Voz 3 16:35 pues estás pensando pues eh ojalá

Voz 1396 16:38 te lo dices que tienes delante pero yo creo que más que los estúpidas que el hecho de que los estudiantes pasen por las pruebas que hacemos y que haremos a los a los enfermos que incluso puede rayar con la falta ética en muchos momentos el hacerlo a personas sanas principio yo creo que lo que falta sobre todo es completar muchísimo más la formación la formación que nos estaban en la facultad siguiendo el posgrado en esos aspectos notan técnicos pero sí humanos y exactamente igual de importantes que la técnica

Voz 1995 17:06 ser médico eh pero vamos a contar tuvo un cáncer de colon

Voz 1396 17:11 no cáncer de próstata percances perdón

Voz 1995 17:13 de ser médico es mejor o peor porque realmente usted además conoce mejor lo que está ocurriendo en su caso además desgraciadamente hay una casi tradición familiar en ese tipo de de de cáncer usted pasa más miedo los médicos pasan más miedo de los pacientes que no tenemos conocimientos

Voz 1396 17:32 los médicos lo pasamos muchísimo peor que los pacientes Si a veces habla también del ámbito sanitario donde se incluyen pues Auxiliares enfermería ideas pero yo creo que los médicos todavía lo pasamos peor porque hemos dado de nuestra medicina y ahora vamos a aprobar de nuestra propia medicina por un lado pero por otro lado nacimiento el miedo que tenemos los médicos que es lo que se nos agarra dentro mayor o menor medida pero yo creo que es diferente al del paciente que no es médico porque tenemos nuestro miedo asumido miedo a lo conocido yo pienso que hay básicamente dos tipos de miedo el miedo de lo conocido yo miedo a lo desconocido el miedo a lo desconocido es hasta bueno podría ser incluso considerado incluso positivo porque asumido defensivo no conozco lo que hay detrás pues por si acaso no voy a ir o ir despacio pero en cualquier caso el miedo a lo desconocido se soluciona se cura con con con estudio con conocimiento y con información pero nacido el miedo a lo excesivamente conocido cuando llevas además una trayectoria profesional larga ya en ese ambiente es lo que te da mucho más miedo y te da mucha más inseguridad Carles todos los pacientes que tú sabes perfectamente todo lo que hay en el sistema sabes perfectamente todos los mecanismos del lenguaje de comunicación que tenemos entiendes perfectamente todo el lenguaje incluso escrito científico llegar y hasta dónde no llega lo que hizo esto

Voz 1995 18:45 el de la letrado doctor

Voz 1396 18:48 perfectamente pero es que además sabe perfectamente dónde están o donde pueden estar las goteras del sistema que no dependen tanto de la capacidad científica o de la capacidad humana no y las goteras humanas también entonces todo ese conglomerado hace que ese miedo sea mucho más interiorizado

Voz 1995 19:03 usted por ejemplo volvemos a ese cáncer de próstata que tiene un diagnóstico precoz muy cuestionado y usted además había hecho pruebas que no arrojaban un resultado claro pero como médico hizo caso de sus sensaciones como paciente de esa sensación de que algo no está bien por más que las pruebas diagnósticas no lo confirme

Voz 1396 19:21 en este caso a caso de mi miedo como médico porque efectivamente las pruebas lo confirmaban es más lo que cocinaban las pruebas lo que nosotros llamamos en medicina un falso negativo falso negativo es cuando te dicen que todo está bien pero resulta que al final pues no estaba bien existen falsos negativos existen falsos positivos es decir cuando te dicen que tienes un problema de salud importante por las pruebas que te han hecho sí pero al final no el el Se confirma que no es así en mi caso fue un falso negativo pero a mí mi mi olfato mi experiencia me decía

Voz 3 19:51 miedo también pues me decía tus

Voz 1396 19:53 sigue mirando esto porque esto no está bien

Voz 1995 19:56 en unos segundos insisto les vamos a escuchar a ustedes hacer dos catorce sesenta sesenta queremos abrir esa conversación porque básicamente te este libro trata de de de la empatía te denuncia que la facultad de Medicina a penas de emoción tan básica en la práctica médica la empatía usted que estudia los años ochenta todo hay que decirlo que que ahora se da más importancia a la empatía es decir la empatía que no es nombre griego difícil y que no está dentro de ninguna investigación forma parte de las preocupaciones de quién está ahora mismo dando clase en la Facultad

Voz 1396 20:32 yo o estoy con estudiantes también trabajó con estudiantes en mi trabajo diario tanto con estudiantes medicina como con residentes conoce mi libro y mis pensamientos y desde luego por lo que yo me informó de ellos porque he intentado actualizar estos conceptos de la actualidad seguimos prácticamente igual que en los años ochenta dando importancia que la tiene totalmente imprescindible a la parte técnica a la parte científica pero olvidar no olvidarnos de esa de de lo que puede ser empatía no de la apatía pero es que además el problema no es que no tengas más o menos simpatía porque el paciente puede estar un poquito más cómodo o menos cómodo no es que la empatía realmente impregna impregna prácticamente todos los días el trabajo que hacer médico con pacientes porque no solamente es con los pacientes sino con tus propios compañeros de trabajo y en la facultad no nos enseñaron a a trabajar esa empatía en relación a trabajar en equipo a la hora de tener que dar malas noticias ahora a la hora de tener que lidiar con un paciente que no es cumplidor que es una de las cosas que a mí me asombró en la facultad cuando una frase solamente Nos dijeron de que había pacientes que no cumplían el tratamiento no nos enseñaron tampoco el acercarnos a nuestros paciente a nuestros seres queridos cuando son pacientes y que se rompe el corazón eh cuando estamos con ellos pero también nos miran como como médicos no nos enseñaron a a abordarlo muchísimo menos nos enseñaron a gestionar la enfermedad propia porque todos tarde o temprano íbamos a querer a pesar de ser médicos íbamos a caer enfermos tantos casos que están directamente relacionados con nuestro quehacer diario que encima nos dan problemas porque el cumplimiento terapéutico en pacientes absolutamente fundamental para que termine con éxito una intervención quirúrgica un diagnóstico o un tratamiento perfecto no nadie nadie no hablo de eso para acercarse a eso es imprescindible la empatía no en tanto no tanto en cuanto como ponerte el lugar del otro directamente porque si no no podríamos trabajar pero siguen ese acercamiento y si pensar que eso tiene importancia en la sociedad que tenemos ahora que la tenemos que tratar en muchísima gente muy diferente

Voz 1995 22:28 los modelos que recibimos nos gusten más o menos en muchos casos son modelos muy de forma muy voy a un a un lado distinto de su libro pero enseguida hablemos de algunos ejemplos que nos llega desde el cine y la televisión que parece que ya es como en el gran máquina de enseñanza o la forma en la que nos miramos no por ejemplo el famoso doctor House a alguien que se caracterizaba por ser un genio sin empatía ninguna

Voz 5 22:53 tú eres joder qué idiota eres tengo una deformidad

Voz 10 23:00 yo veo pero hemos tenido suerte en otras ramas del reino animal tus padres te habrían devorado al nacer

Voz 1995 23:07 que que esperemos que esto no calar entre entre en actores y doctoras la serie tuvo tal éxito que la siguiente serie sobre médicos tienen protagonista con un problema médico de relación con los demás el doctor está protagonizada por un médico con autismo

Voz 21 23:21 baste de hacerle único no había ninguna razón pero lo hiciste porque un tío muy que les puso tierra eterno insistían que guiña necesita único Cardin no dijo nada más que era muy raro

Voz 1995 23:33 Ciscar vamos un poco más atrás en los años noventa la película el doctor protagonizada por William Hurt contenía una escena clásica de la invadía médica cuando el catedrático ponía esto deberían hacerlo todos ponía a todos los estudiantes de Medicina en Bata de SG están con el culo al aire tendrás para que todos supieran qué es lo que se siente

Voz 5 23:52 doctores habéis dedicado mucho tiempo a aprender los nombres latinos de las enfermedades de vuestros paquetes ahora vais a aprender mucho más entre los pacientes tienen nombres Alain ya se sienten asustar lo que más desean es ponerse bien con esa esperanza Nos confía en sus vidas

Voz 1995 24:22 si hablamos hoy de empatía José Luis pero sabiendo que las condiciones en las que trabaja usted sus colegas no son las mejores que ha vivido años de recortes que tienen diez minutos para atender a todos los pacientes que están recordó que hoy mismo hay movilizaciones donde ustedes lo que viene es atender mejor a los pacientes y lo hacen de Mas Villa es decir desde aquí ni media crítica simplemente queremos abordar pues un tema que es fundamental en ambos bandos el del médico sí de de los pacientes eso de la bata con al aire no cree que es una buena idea

Voz 1396 24:52 pues mira yo antes de antes de pasar por mi periplo hospitalario e pensaba que era la bata de la indignidad pero sinceramente es uno de los tabúes que se me han caído porque no sabes lo tremendamente cómodo que a Bagdad por el tremendo calor que hace habitualmente los hospitales cuando tienes las la las curas que te tiene que levantar continuamente para de las curas para mirarte para vivir a las sonda para ir al baño

Voz 3 25:16 en un momento dado que no tienes ni ni nivel Kross ni lazos ni botones ni nada en un partido tremendamente cómoda yo pensé bueno pues mira es que estoy un hospital y estoy malito pues pues quiero estar cómodo y qué mejor pero no sepan por eso doctor que hay aún y que ponía más

Voz 1995 25:33 pues aquí eh arrancó de maestros de la de la costura tenemos a escote bueno tenemos a dos de los mejores modistos desde país le vamos a preguntar si vienen

Voz 3 25:44 buen trabajaron bajar un poco la esto es toda una cura de humildad también eh si quito de dignidad eso también es bueno estamos viendo con

Voz 1995 25:56 con José Luis es doctor el médico enfermo a través una enfermedad hemos puesto el foco aquí porque el relato El día nos lleva a Bruselas donde por cierto a Estrasburgo perdón el presidente Sánchez acaba de hablar en el pleno que acaba de comenzar a hablar intervino en el pleno del Parlamento Europeo Éste es el sonido en directo

Voz 22 26:12 la garantía de que ya no habría vuelta atrás de que al fin estábamos en paz con nuestra historia

Voz 1995 26:18 veremos qué Uteca moción de censura que esta tarde manejar parece será por otra parte estamos muy pendientes del Parlamento andaluz Serrano líder de Vox está hablando en estos momentos

Voz 5 26:30 si estoy aquí es precisamente porque fui

Voz 1995 26:34 perseguido un procedimiento justo sólo por expresar como de lo el madre ya empieza este hombre hablando ya de lo suyo y media es la primera intervención de líder de Vox en el Parlamento andaluz lo que le persiguen dijo Mohamed seguidas lejos esto está bien es el relato Kelly ahí estamos muy pendientes eso pero ahí vamos a dedicarnos en las de de nosotros de ustedes y de nosotros nueve cero dos catorce sesenta sesenta en vez de Ciudadanos empezamos a ser todos paciente

Voz 23 27:04 no

Voz 3 28:16 oferta de empleo a cambio de sexo con el jefe

Voz 27 28:19 hay anuncios que no son tan explícitos pero sí que en cambio te piden una determinada ropa o un determinado modelo de cuerpo que también está totalmente explotando o clasificando mejor dicho la imagen de la mujer para un beneficio económico

Voz 28 28:31 las consecuencias de una violación diaria de haber sigo teniendo momentos de terror mándame encuentra sola en una cuando sube en ascensor con alguien que no conoce me puedo tener un momento de de de terror pero de terror de no poder Nani moders testigo

Voz 29 28:47 tejido que mil varias palizas me rompió en pleno arrastraron por todo dormir cuando rodaje iban tanto al ambiente en plazo las restantes

Voz 30 28:56 dos costillas sin La Ventana ponemos Pozzi rostro a la información y a las estadísticas con Carles Francino

Voz 29 29:04 en fin estoy padeciendo un auténtico infierno detrás de cada noticia cada

Voz 5 29:09 al rato hay personas Cadena Ser Carrusel deportivo

Voz 1995 32:50 seguimos hablando con el doctor Paolini muy pendientes el relato de la actualidad nacional el doctor sea autos de el médico enfermo en el que reflexiona sobre la enfermedad la curación y la empatía seguimos hablando con él

Voz 37 33:03 porque el doctor usted tras una pregunta con trampa

Voz 1995 33:06 usted recomendaría a un colega médico antes por su conocimiento

Voz 37 33:11 por su trato que es más importante finalmente

Voz 1396 33:15 esta pregunta me la hicieron al final de una de las presentaciones que hecho de libro lo hizo una paciente afecta de de fibromialgia con el componente de incomprensión que tienen que luego podemos dedicar una frase ello inmediato área pregunta yo le dije los dos yo creo que cuando elegimos un profesional tenemos que elegir las dos facetas la factura la faceta técnica la faceta profesional y la faceta humana porque la una sin la otra no puede funcionar y la otra en la una tampoco y al final lo que importa es que el el el problema del paciente se solucione si no hemos pone que si un perfecto profesional no conecta bien con la parte humana de ese paciente tiene muchos boletos para que el fracaso de de de del caso al final sea sea una realidad

Voz 38 34:00 pero no solamente lo lo digo yo sea la relación

Voz 1396 34:03 médico paciente es algo que ya viene desde hace muchísimo tiempo pero que siempre desgraciadamente también se ha puesto en un segundo plano salvo por primeras figuras de de de la medicina no eh ahí tenemos el ejemplo de Josep Baselga médico catalán toda una referencia a nivel mundial en el cáncer poses director Memorial Sloan Kettering Cancer de de Nueva York donde decía que no quiero a médicos que comuniquen mal la parte humana es clave si tú eres bueno pero incapaz de comunicarte con los pacientes que poder tienes pero no solamente es eso hay un estudio reciente de a nivel de Estados Unidos también a nivel del cáncer durante muchísimos años durante catorce años han estudiado pacientes de cáncer y se ha visto que durante los seis primeros meses durante el primer año globalmente hay un dos coma y medio por ciento posible aumento de posibilidad de que se suicide una persona que ha recibido el diagnóstico de cáncer es decir alguien a quién le das un diagnóstico que es probable que pueda morir decide morir antes haya habido haya habido un problema de comunicación problema de empatía seguro pero es que ya yendo a más hace poco tiempo también leí la noticia de que da la sexta convención de la profesión médica a nivel de la organización médica colegial en el Estado a propuesta de la Unesco para que la relación médico paciente sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es fundamental tenemos que exigir la profesional que tenemos delante las dos cualidad

Voz 1995 35:26 bueno algo pacientes a Magee hay patadas cuando pacientes también no entender la situación de dolor en una emoción profunda a la incertidumbre pero pero en fin les ustedes que nos llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y nos ha llamado Begoña Begoña desde Madrid Begoña buenos días

Voz 39 35:46 hola buenos días

Voz 1995 35:48 qué piensa usted de todo de todo esto ustedes por ejemplo una buena paciente

Voz 39 35:53 bueno yo a mí misma no me quiero definir porque seguramente no sé pero sí tengo una relación excelente con el profesional de referencia yo tengo diagnosis Thomas hasta ciento ecológica mi buena relación se está ya en la primera relación que tuve con él en una urgencia del Hospital La Paz cuando me diagnosticaron esa primera relación la confianza hijo de mi punto de referencia cuando después de una mala experiencia cuando me confirman el diagnóstico del Servicio de Medicina Interna de una forma brusca poco adecuada muy respetuosa persona eh me trasladan el Servicio de Hematología veo a este señor había atendido en urgencias al doctor canales para mí fue cómo no voy a estar tan mal porque después de muchos años porque esa relación inscritas y lo espectacular pero no sólo conmigo porque yo podía ser un caso aislado sino que mis compañeros me enfermedades

Voz 1995 36:54 hay buenas M

Voz 39 36:56 como buenos y en este caso coinciden las dos cosas

Voz 1995 36:59 muy todavía quedar pero no me voy a quedar con con ese titular Begoña hay médicos buenos buenos médicos es una frase

Voz 39 37:06 lo cual no es cosas la frase no es mía es el doctor pero pero es verdad que se y conseguimos vernos es espectacular

Voz 1995 37:18 eso es lo que pretende hoy lo que dice José Luis lo que dice baña es es así buenos médicos y médicos buenos sí

Voz 1396 37:26 totalmente cierto ya lo decía William os leer e os leer es un referente para para los médicos por las aportaciones que hizo la medicina el médico canadiense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX toda una referencia que está todos los días que hemos estudiado los médicos pues bien William es decía el buen médico tratan la enfermedad gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad es que es así y no puede no puede disolverse una parte una parte de la otra estaba oyendo legal a la oyente valga la redundancia a Begoña me estaba recordando de mi de mi luego de referencia al que quedó al final después de un periplo de profesionales el que me quedo no eh doctor Garmendia doctor Gregorio Garmendia de servicios a la residencial del Complejo Hospitalario de Donosti absolutamente excepcional porque la acogida que tuvo conmigo sin saber sin conocerme antes previamente sin saber que yo era médico tampoco fue absolutamente un ejemplo de de de como de cómo se deben de hacer las cosas de cómo se ve a hacer acoger a determinados pacientes a los pacientes en general las situaciones en particular la manera de la forma en la que me dio el diagnóstico insisto sin conocerme de nada y sin saber absolutamente nada a mí para mí han sido absolutamente magistrales aquí estoy absolutamente agradecida

Voz 1995 38:40 es interesante Begoña escuchar al al médico hablar como paciente

Voz 39 38:44 sí ahora esta vas reflexionando y me ha venido a la mente hace escasas dos semanas hablando de Urología tienes que acompañar a mi marido aún no lo hemos visto la cara contraria al abunda comunicación es todo lo contrario una joven ninguno perfectamente entrenada manejar el ordenador

Voz 1995 39:06 sí

Voz 39 39:08 capaz de tener marido tumbado enfrente de la puerta sin correr una cortina con los pantalones y los calzoncillos bajados hasta el bajo la rodilla incluso ridiculizando hacia las preguntas que hacía esta es la otra cara que también existe y que bueno que deberíamos evitar que médicos así de gases Nasser médicos

Voz 1995 39:31 Begoñia muchísimas gracias por hablar hoy con nosotros un verdadero placer y tenemos a Martina Lluís un montón de gente que no está llamando se nos acaba el tiempo pero es un tema realmente interesante no le deseamos a nadie a la malo doctor pero sí sería bueno José Luis que muchos de sus profesionales a los que no les ponemos una coma insisto es que esto no va de criticar a nadie ya bastante tiene tienen no les deseamos mal pero estaría bien que la empatía fue un elemento natural empatía comunicar

Voz 1396 40:03 bien es fundamental la palabras fíjate que bueno el relato del diagnóstico mío lo de cómo fue como el doctor Garmendia los relatos el libro que es un relato delicioso pero hubo otro momento también muy importante que el momento que él me hicieron la biopsia en la que bueno las mujeres lo conocerán porque te tienen en la es una mesa ginecológica pues ahí pues con toda la merienda digo yo en un ambiente pues absolutamente incómodo desagradable y hostil no y sin embargo pues el entorno de los profesionales que me lo hicieron y sobre todo el de una auxiliar que periódicamente venía simplemente me tocaba el hombro y me preguntaba a ver qué tal estaba para mí me lo hizo todo aquello muchísimo muchísimo más más llevadero entonces hay hay muchas técnicas hay muchas cosas muy simples para poder hacer y facilitar todo esto una mirada un apartar en un momento dado el teclado del ordenador un un toque físico

Voz 1995 40:55 a veces sin embargo ventas

Voz 1396 40:57 tendría que decir en descargo de mis compañeros y compañeras que es que nadie nos ha dicho que eso era impresa

Voz 1995 41:03 sin pues es un primer paso interesante Médico Enfermo latido al otro lado el fomento José Luis Pablito José Luis muchísimas gracias

Voz 1396 41:12 sí si me permitís una frase simplemente lo que decía antes de la incomprensión y la gente de la fibromialgia yo creo que todo proceso importante de de salud de ausencia de salud siempre de una manera otra sufrimos la incomprensión no yo lo he sufrido también y por eso al final me he decidido a que los todos los beneficios de autor lo que me pueda corresponder a mí

Voz 1995 41:29 el cien por cien de los beneficios de este libro va la Asociación Guipuzcoana de Fibromialgia Síndrome de Fatiga Crónica sensibilidad química múltiple electro hipersensibilidad insisto José Luis Bolín muchísimas gracias a hacer seguimos pendientes en en Estrasburgo si hablando Sánchez a cuentas el Brexit que ella se ha votado en el Parlamento británico tiene que mostrar al mundo que es un son sino tramitan la expresión por el aplastar ileso no por debilidad por convicción mientras estamos también escuchando las eh plica en el Parlamento andaluz de vamos presumiblemente basta Vicente Moreno réplica a Serrano de Vox que es lo que están escuchando de fondo cualquier novedad cualquier noticia en cualquier asunto relevante como siempre lo tendré la Cadena Ser mientras seguimos

Voz 44 47:58 cómo ven las blanca asciende la iniciativa

Voz 17 48:01 Kárpov está un poco mejor porque destacó

Voz 44 48:04 en una está la debilidad de conferenciante más

Voz 1995 48:06 veinte países divulgando el ajedrez

Voz 38 48:09 como doble elección una lección de vida porque en los últimos veinticinco años el mundo ha cambiado más que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad va a seguir cambiando a toda velocidad durante los próximos veinticinco años dándote

Voz 1995 48:22 Alonso García muy buenos días hola buenos días que estemos ahora aquí durante nuestro denso están todas las televisiones unos están en Sevilla porque acaba de hablar Vox otros la respuesta de Juan Manuel Moreno que va a tomar posesión el próximo viernes estamos viendo a a Pedro Sánchez en Estrasburgo nos gustaría pensar que esto es una partida de ajedrez fantástica pero la verdad es que no hay nadie al volante sea la realidad no es tan estratégica como Sepla Jerez que tú planteas

Voz 17 48:53 bueno yo echó mucho en falta es una política en general en el mundo y en la española en particular echo en falta un razonamiento ajedrecista echó en falta la estrategia la pedagogía el pensar antes de hablar

Voz 1995 49:05 aquí lo único que hacer es que se enrocan

Voz 17 49:09 Roca saber si lo que ponerse cuando el Rey cambia con el con el con la torre y los caballos

Voz 1995 49:16 he aquí lo que hacen es dentro Carsa se enrocan

Voz 17 49:19 así la mente es decir que lo que falta mucha pedagogía en problemas como Cataluña el Gobierno y el PSOE en particular creo que tendría de haber sido mucho más pedagógico no enrocarse sino al contrario correr ciertos riesgos a cambio de explicar a los ciudadanos el problema entero y lo mismo vale también para los independentistas presupuesto

Voz 1995 49:39 León choque viajar

Voz 17 49:40 por todo el planeta con la pobreza D

Voz 1995 49:43 la partida interesante está hecho te habrán preguntado el último año oye qué pasa con te va en pregunta seguro tú eres capaz de explicar esto en términos ajedrecistas cosas utiliza opina pues las blancas está la Reina que eres tú eres capaz de explicar lo que nos pasa utilizando el ajedrez

Voz 17 49:59 Espasa en España en España esta política

Voz 1995 50:01 con lo que con la independencia con con Vox el tú crees que eso se puede aplicar al tablero yo

Voz 17 50:07 en general creo que el mundo en buena parte del mundo camina hacia la idiotez colectiva eso tiene mucho que ver con una falta de educación de calidad es decir casos como bolso en Brasil trampa en Estados Unidos van en Hungría ahora Vox en España Salvini en Italia no se pueden entender desde el sentido común por tanto falta una educación de calidad y ahí al ajedrez tiene bastante que aportar esto no lo digo yo lo dicen por ejemplo en Harvard los grandes gurús de la educación innovadora están convencidos de que el ajedrez debe formar parte de la educación de los niños en el siglo XXI

Voz 3 50:43 los políticos UDI lo políticos lo cual gol su obsesión por qué nos pulcro Hogan menos exagerada debo debo decir

Voz 17 50:55 para ser justo que según tengo entendido Pedro a Pedro Sánchez le gusta bastante el ajedrez vamos a darle tiempo a que lo demuestre porque en algunos casos me temo que los cálculos electorales pesan mucho más que la estrategia planificador

Voz 1995 51:09 si eso fuera cierto justificaría los movimientos que hace vamos uno hace unos meses le llevó a la presidencia del Gobierno desalojando Manuel ojalá ojalá fuera cierto ojalá fuese una operación pensada lo que te decía que pasa es que tristemente luego la realidad no se iba el hecho una vida mucho más

Voz 2 51:27 normal más triste

Voz 17 51:29 por ejemplo en la planificación indicaría que hace un par de semanas el PES el el Gobierno tendría que haber ofrecido un pacto es decir permitir un gobierno del PP en la Junta de Andalucía a cambio de una ascensión de Ciudadanos y del PP o de uno de los dos para los presupuestos si esto fuera Alemania seguro que se esos habría hecho pero es a España con sus virtudes usted