Hoy por Hoy (16/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 las once las diez en Canarias

Voz 2 00:07 todo el resumen de las noticias con Antonio Martín buenos días

Voz 3 00:10 buenos días Toni los distintos grupos con representación en el Parlamento de Andalucía intervienen ya en la segunda jornada del debate de investidura debuta Vox en una Cámara autonómica y lo ha hecho arremetiendo contra el lenguaje inclusivo igualando todos los tipos de maltrato o con acusaciones contra los inmigrantes vamos al Parlamento andaluz será Armesto buenos días

Voz 1874 00:27 buenos días con Santiago Abascal siguiendo el debate desde la tribuna de invitados el portavoz de el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz Francisco Serrano ha estrenado esbozando el ideario de este partido atacando a las órgano organizaciones feministas por lucrarse con los fondos de la violencia de género a los inmigrantes por no querer integrarse e igualando a todas las víctimas del maltrato en este sentido ha advertido al candidato Emmy si dura Juan Manuel Moreno que no renunciarán a la derogación de la ley de violencia machista y el acuerdo que han pactado a dos bandas Vox y el PP es lo mínimo dice que exigirán haremos una oposición firme ilegal la advertido Serrano a Moreno ante tal también quién ha recalcado que si es posible la alternancia política en Andalucía es gracias a ellos a Vox Hinault al Partido Popular Moreno Fendi ha defendido en su respuesta el acuerdo firmado con Vox porque ha dicho un acuerdo transparente

Voz 4 01:13 les ha pedido que no olviden que les une

Voz 1874 01:15 objetivo del cambio de gobierno en Andalucía Serrano ha renunciado a su derecho a réplica sí que acaba de tomar ahora la palabra la portavoz de adelanta andaluz

Voz 5 01:22 CIA Teresa Rodríguez le pese a quien le pese a la movilización del pueblo

Voz 1762 01:26 Sevilla Estrasburgo ellos Pedro Sánchez el que interviene en el pleno del Parlamento Europeo el presidente del Gobierno ha propuesto que se adopte una estrategia vinculante por la igualdad de género en Europa también ha hecho referencias al Brexit siguiendo ese debate está Griselda Pastor adelante

Voz 0738 01:39 sí demanda muy concreta en un discurso plagado de referencias claras contra la ultraderecha y en el que el presidente ha pedido a la Cámara que ningún europeísta ha dicho se deje arrastrar por estas fuerzas

Voz 1722 01:51 ha ido de la Historia señoras y señores diputados es un lujo que no nos podemos permitir ser conservadores ante la incertidumbre nos hace más vulnerables es la determinación y la convicción en nuestras ideas la que nos permitirá recuperar el impulso perdido

Voz 0738 02:07 es el discurso de Pedro Sánchez acaba de terminar su intervención y ahora tras el aplauso espera escuchar las preguntas de los representantes de los grupos políticos

Voz 1762 02:16 la policía ha detenido a los alcaldes de dos municipios de Girona de Verdi así de los dos son miembros de la CUP han sido arrestados por un presunto delito de desórdenes públicos los partidos independentistas abandona las comisiones del Parlament como medida de protesta desde allí informa por rumbo

Voz 0225 02:31 Jones para Cataluña Esquerra la CUP se han levantado de las tres comisiones previstas en el Parlament la de Asuntos Institucionales la de territorio la de trabajo ahora de hecho está prevista la comparecencia de prensa de Cataluña en el atril de la sala de prensa del Parlament en el capítulo de reacciones en Twitter lex el ex president Carles Puigdemont ha comparado la situación en Cataluña con la de Zimbabue porque en este país africano también se detenido hoy un activista según informa Associated Press y el presidente del Parlament Rusia Torrent también ha expresado su solidaridad con los detenidos en Twitter ha pedido basta de represión iba este de criminalizar la protesta popular once

Voz 1762 03:06 es tiempo para el información de su comunidad

Voz 2 03:10 cadena SER Madrid

Voz 1491 03:12 todos los grupos de la Asamblea registran a esta hora el nuevo reglamento para el parlamento madrileño sustituye a la anterior de mil novecientos noventa y siete con novedades como el voto telemático para determinados casos Javier Bañuelos buenos

Voz 0861 03:24 días qué tal buenos días es una imagen inédita en esta legislatura sólo cuatro meses de las elecciones los cuatro partidos han sido capaces de entenderse Yves sacar adelante este nuevo reglamento que introduce otras novedades por ejemplo los diputados podrán recurrir a una tarjeta azul para interrumpir en cualquier momento el debate plenario y tomar la palabra también se pone fin al secretismo de las reuniones de la Mesa de la Asamblea a partir de ahora las actas serán públicas también ha consensuado que el control al Gobierno sea más dinámico la oposición podrá registrar preguntas parlamentarias a sólo veinticuatro horas Veinticuatro horas de la celebración de un pleno la Federación Regional de Asociaciones

Voz 1491 04:00 vecinales de Madrid ha convocado a las dos de la tarde concentraciones en todos los centros de salud en protesta por el proyecto del Gobierno regional de reducir el horario de atención a los pacientes de momento un plan en pruebas que se va a poner en marcha en catorce centros entre ellos los de Soto del Real Perales del Río Getafe sus ayuntamientos están en contra Juan Lobato es el alcalde de Soto Angeles guíen del concejal de ese de luz de Getafe

Voz 6 04:22 consideramos inaceptable que se reduzca el horario de atención a los vecinos no es tolerable que se produzca un recorte de servicio más en la sanidad pública madrileña

Voz 7 04:31 hemos luchado muchísimo porque llegarán las las urgencias y ahora de repente iré de nuevo otra vez esta situación pues mal nos parece una medida que Anna con la que no ha contado con nosotros nuestra opinión y con la ciudadanía para la población de Perales del Río

Voz 1 04:47 los taxistas de Madrid deciden hoy si iban a una huelga indefinida a partir del veintiuno de enero por la falta de regulación de los TC seis grados ahora mismo en el centro de mando

Voz 1762 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cabezones

Voz 1 05:06 eh

Voz 2 05:08 los informativos en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido en España

Voz 1995 05:22 de inaugurar aeropuertos es verdad es que nos pilla con experiencia

Voz 8 05:26 la pujante trayectoria del turismo de la Costa Brava catalana tiene ya una nueva puerta abierta al mundo con la inauguración del aeropuerto Gerona Costa Brava cuya pista de vuelo tiene dos mil trescientos metros de longitud por cuarenta y cinco de anchura

Voz 2 05:39 en los sesenta si ocurre en dos mil diecinueve al aeropuerto de Corvera en el año mil novecientos catorce años había más de cien aeródromos en España casi todas las capitales de provincia y ciudades creaban sus propios aeródromos rudimentarios en llano

Voz 9 06:01 en eso acondicionando explanadas con marcas de cal

Voz 1995 06:04 después de la Guerra Civil española comienzan a formalizarse tal y como los conocemos

Voz 10 06:09 el hábito de Barajas se ha puesto ya a la altura que le corresponde en el punto del transporte aéreo las nuevas instalaciones de la zona de tráfico nacional están basadas

Voz 1995 06:19 sí sonido es es más tenemos en España más aeropuertos que provincias cincuenta provincias hizo cincuenta y un aeropuertos sólo ocho de ellos son oficialmente rentables y más de una veintena dispone de otro aeropuerto a menos de una hora por carretera Alemania con casi el doble de población que la española ochenta y un millones de habitantes no necesita más que treinta y nueve aeropuertos pero en España no Nos nos gustan los aeropuertos ayer inauguramos el último de una larga lista nuestro aeropuerto número cincuenta y dos un Bonn que ayer comenzó a operar el aeropuerto de Corvera en Murcia a media hora más menos la la ciudad nuestra compañera Ruth García vio ayer cómo aterrizaba el primer avión procedente Reino Unido con tripulación murciana

Voz 9 07:07 bueno pues veía Cobo las autoridades sucio la foto

Voz 1995 07:10 pero hoy hoy es el primer día real en ese nudo aeropuerto Ruth muy buenos días

Voz 1439 07:16 hola qué tal Toni buenos días

Voz 1995 07:19 saludarte que actividad hay hoy ahora en ese aeropuerto internacional de Murcia

Voz 1439 07:24 pues mucho más tranquilo que ayer para empezar el hall está muy despejados EB directamente al entrar pues esos mostradores de facturación que ayer estaban pues eso casi casi escondidos porque aquí se ubicó pues toda la parafernalia para acoger ese acto de inauguración en el que estuvo lo presidió Su Majestad el el Rey con lo cual hoy mucho más tranquila también actividades menor ayer hubo dieciséis operaciones hoy solamente hay seis el primer vuelo de la mañana salió a las nueve cuarenta dirección Amberes y hasta las ocho y media de la tarde no vuelve a salir un avión hacia Manchester en el día de hoy en total tres despegues y tres aterrizajes es lo que se prevé en este día pero aún así hay actividad pues eso de curiosos los medios que seguimos viniendo y luego pues que se están ultimando los detalles que si las carreteras de acceso que si el tema de limpieza en la cafetería seguridad hombre pues hay movimiento pero claro mucho más tranquilo que ayer

Voz 1995 08:16 curioso que estamos pendientes también en Murcia de que llegue el AVE con lo cual en un breve espacio de tiempo para el año que viene finalmente con con esta polémica finalmente llegará soterrado en poco tiempo Ruth eh Murcia se pone en primera línea en cuanto a comunicaciones

Voz 1439 08:32 Nos vamos a ubicar ya en el mapa ya está habían siempre nos dicen cuánto se tarda como como difíciles llegara a la Región de Murcia bueno pues a ver si es verdad que ya se ponen los medios para que sobre todo vengan podamos salir también nosotros bien pero que vengan y que discurren una tierra que tiene muchas posibilidades de que es bastante desconocida

Voz 1995 08:50 está bien por el fuego después de los fastos de ayer con grandes discursos con grandes inauguraciones Felipe VI acudía a ese acto de inauguración

Voz 1439 08:58 interesado por cierto en todo creo que lo pregunto absolutamente todo él fue piloto en la Academia General del Aire Se formó aquí se instruyó como piloto del Ejército del Aire creo que estuvo preguntando por por todo

Voz 1995 09:09 pese a ver España pues si de aeropuerto Aeropuerto con una una ardilla puede ir saltando en España de aeropuerto bueno siete años se llevaba esperando este aeropuerto cuéntanos porque muchos acordarán del aeropuerto de de San Javier compartido con con la base militar del aeropuerto porque este cambio

Voz 1439 09:34 bueno pues esto históricamente ese viene pidiendo un aeropuerto para la Región de Murcia quise compatibilizaba los vuelos civiles y los militares el espacio aéreo exmilitar militar principalmente de hecho el control sobre los ella lo sigue llevando el Ejército del Aire eh y entonces pues bueno estaba más limitado entonces se decía que para ese despegue final de la Región de Murcia para ubicar Nos en ese mapa para atraer turismo para estar definitivamente bien conectados Se necesitaba ese aeropuerto no estoy llevan como veinte años es que se empezó a a proyectar al finalmente se se construyó casi a la misma vez que se empezaba a proyectaron o casi a construir este aeropuerto el Gobierno de España construye una segunda aprista en

Voz 4 10:15 Javier Lara que todo este proceso ha ido repleto de

Voz 1439 10:18 vicisitudes de verdaderos problemas hasta el hecho de decir cuando se inaugura el aeropuerto pilla en plena crisis económica de hecho la sociedad impulsora formada por empresariado murciano se va al traste el aval que lo hace la Comunidad autónoma lo tiene que asumir el la propia comunidad autónoma con lo cual lo le está costando al día en torno a veintidós mil euros tener cerrado este aeropuerto bueno siete años después después del impulso del Gobierno regional y también con el apoyo el Ministerio de Fomento e ideal después de hacerse AENA con la gestión de este aeropuerto pues se ha puesto en marcha la

Voz 11 10:50 propiedades de la comunidad autónoma bueno

Voz 1439 10:52 pues de todos estos follones y problemas estamos aquí

Voz 12 10:55 cola terminar abierta ya despegando aviones y aterrizando aviones hemos dejado de ser aeropuerto fantasma

Voz 1995 11:03 yo eso sólo hay que decir para tener todo rabioso información del nuevo aeropuerto de la ciudad cuánto se tarda Ruth

Voz 1439 11:10 de Murcia ciudad a Murcia centro más que hemos salido nosotros de Murcia centro aquí son entorno a veinticinco kilómetros vale como ven te minutos veinticinco minutos más o menos la misma distancia hacia Cartagena también treinta kilómetros hacia el Mar Menor donde estaba el otro aeropuerto

Voz 1 11:25 lo de de San Javier

Voz 1995 11:28 Puerto le al aeropuerto de Alicante desde el centro de Murcia cuantas etarra más amenas

Voz 1439 11:32 pues se como sesenta setenta minutos aproximadamente un ochenta y cinco kilómetros de Murcia Alicante

Voz 9 11:38 una ahora bueno se VUE sea ya a dónde puede haber un poco cómo fue

Voz 1 11:47 de momento son doce de estima que distribuyen los viajara lo tendremos me pregunto yo rusos y voy a hacerle la pregunta es lo que yo estoy estoy emocionada estoy aquí tonta vieja

Voz 1439 12:01 puedes viajar a Bélgica pues viajar a Reino Unido pues viajar a Irlanda momentos son doce destinos lo que nos dicen que en verano van a aumentar más aquí hay una un sentimiento de haber perdido la conexión con Madrid hace años dicen desde Aena que se va a recuperar también la piden con Barcelona y luego también se habla de establecer con Noruega con Rusia e Icon otros destinos europeos así que habernos decían ayer turistas holandeses por aquí estamos deseando que pongan un vuelo hacia Holanda porque aquí hay mucho turismo grandes bueno a ver si se consigue el tema es ahora llenarlo de contenido que está el continente hay que llenarlo de contenido

Voz 1 12:38 se requieren os decía hace un momento el director de la

Voz 1439 12:40 el Oporto se requiere también mucha promoción y eso hoy conocer esta esta ciudad está región que tiene muchas posibilidades que tiene mar que tiene montaña que en fin que se pueden hacer un montón de cosas que se come estupendamente Se trata de que de que vengan y que podamos también viajar en en condiciones por cierto una curiosidad ayer dieciséis operaciones y una de ellas fue eh un eh una operación de emergencia un trasplante de órganos de riñón nos han dicho que a última hora de la noche aterrizaba aquí el avión en aquí en Corbera y bueno que se pudo desarrollar

Voz 1995 13:12 eh satisfactoriamente campo bueno pues mira pues si es por eso nos alegramos lógicamente

Voz 9 13:17 entonces García compañera muchísimas gracias venga un beso chao

Voz 1995 13:21 calidad en el recién inaugurado Europol

Voz 1 13:24 del uno cincuenta y dos de este país

Voz 5 13:28 no

Voz 13 13:30 uy uy uy

Voz 5 13:33 la respuesta instalen tenía cuando dices que colegio directo tienes al mejor seguro el mejor precio

Voz 14 13:39 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 1 13:49 ya están aquí los mejores precios del te

Voz 15 13:51 dentro de oportunidades y outlet de El Corte Inglés

Voz 2 13:54 Time Saura es todo un ochenta por ciento en una selección de grandes firmas no dejes escapar esta oportunidad aquellos centros de oportunidades ya el Corte Inglés los mejores precios y descuentos te están esperando tras

Voz 15 14:05 a los consulta condiciones entienda y horarios en Outlet el corteinglés punto es

Voz 16 14:10 abrir la factura de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 17 14:16 en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz lo cariño tenemos

Voz 4 14:32 que cambiar de alarma y eso vengo de casa de ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct Pájaro mismo que nosotros pero solar más mejor que la nuestra

Voz 0931 14:39 sí pues la cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 18 14:46 yo dije lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece ya están aquí los cien días de Morata de General Óptica con más de cincuenta mil gafas de marca con un cincuenta por ciento de descuento ven ahora General Óptica lleva gafas de marca a mitad de precio general Óptica tu mirada eres tú

Voz 19 15:12 buenos días señor García llamo de su coche ya está listo puede pasar a recogerlo cuando quiera señor García llamo nuevamente de Four les recuerdo que ya puede recoger su coche señor García estamos esperando ley señor García

Voz 15 15:24 ahora te dejamos un Cougar de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento lo único que te costará será devolverlo Félix de Luis Kallio de por setenta y nueve años

Voz 1 15:33 por la increíble sensación de de preocuparse condiciones punto es con con atención trae una noticia buenísima Íñigo Sastre muy buenos días no la Toni espero que no tengáis no es para mañana porque mañana

Voz 0931 15:49 Alves Toyota Hi Bree la Cadena SER presentan en Tarragona conduce como piensas

Voz 1 15:53 y que dirige Toni Garrido

Voz 0931 15:56 te acompañan acompaña en calen los publicistas Toni Segarra y Gonzalo Madrid el mejor chef del mundo Ferran Adrià juntos reflexionarán sobre si el consumo es la nueva frontera del activismo recoge dos invitaciones gratuitas en SER Tarragona Ràdio Reus o en el concesionario Toyota Auto Forum en la urbanización malvada a las siete de la tarde en la antigua Audiencia de Tarragona no te lo pierdas Toyota Hi Brit conduce como piensas fin la cadena

Voz 9 16:25 hoy por hoy con Toni Garrido eso mañana

Voz 1995 16:29 Ana pero esta noche esta misma noche el taller de maestros de la costura abre de nuevo sus puertas para recibir a la segunda promoción de aprendices diseñadores ahí estarán esperando como siempre Lorenzo Caprile y María escotes

Voz 20 16:41 habéis desperdiciado diecisiete metros de tul optar musicales a que hay un buen amigo fruncido

Voz 9 16:52 acabo de buenas qué tal

Voz 1995 16:56 tú qué musicales Basabe ver Lorenzo Lorenzo Caprile buenos días

Voz 9 16:58 ha llorado musical

Voz 1 17:01 puedo decir de cara a la broma porque sino hago un spoiler buenísimos que no hay que llorar en los musicales claro que sí perdona en el que yo El Vestuario que es el exitazo de taquilla en Madrid llora un montón que es el médico hombre por supuesto tienen que perder nadie

Voz 1995 17:18 de a poco vi hemos escuchado dando cera a los concursantes este año que si aparte María Petra eh no tiene ganada tres una mujer sonriente divertida

Voz 1 17:28 por qué no la conoces bien es verdad es verdad que yo creo que ganado aquí

Voz 1995 17:33 para la gente normal no te pegaría

Voz 4 17:36 no es buena pero la verdad es que yo mi taller y mi trabajo soy bastante exigente no es nada nuevo es verdad que por yo creo que soy sonriente a lo mejor no soy tan seria como puede parecer Caprile serio pero luego al final es verdad que yo soy muy dura hay muy exigente en el trabajo sea que que al final creo que las apariencias engañan porque resulta que Caprile luego es como un poco es más blandito María es una mal

Voz 1307 17:57 de hierro

Voz 1995 17:59 mariposa ayer me gusta esa frase no es lo nervios esta mañana a las seis de la mañana Toni que me pongo IVA pues yo qué sé qué bien estos dos siempre es tan guapos pero pero es que no ven

Voz 1 18:12 nunca están mucho más guapos

Voz 1995 18:14 así de espaldas en ese caso que yo gano mucho de no gano bastante en estos tiempos María horizonte el vestir es es fundamental la forma en que los festivos decía Mishima aquello de tu cuerpo es tu templo pero la forma en la que no nos vestimos también es una forma de lanzar mensajes doce si tú decides hoy no vestir de mal también estas lanzando un mensaje eso en el fondo hace que un programa como el que esta noche tienes en segunda temporada adquiera todavía más dimensión y es que la moda está encima de todo nos guste Nos guste perdimos lo hemos perdido todo percibimos está encima de todo

Voz 4 18:52 sí sí totalmente lo que nosotros de todas formas queremos refleja Ari de alzar ya no es tanto el estilo ni la moda sino lo que es la profesión de la coyuntura nosotros creo que los tres somos personas muy ves a la hora de vestir en el tema de los gustos y los estilos respetamos a cada una de las personas y le apetece o no pero sí que queremos mostrar esa profesión y ese trabajo que hace años que se estaba perdiendo y queremos volver a recuperar tan bonita como es la Sastre día

Voz 1995 19:16 sí porque hay que incluir a Palamós Payne que lo mencionaba ver sigue estando con vosotros en el en el programa María tú solo

Voz 1 19:21 esto has vestido a Miley Cyrus

Voz 9 19:24 a Kate y Perrín salía hablamos de los nuevos iconos de la moda eso se traslada luego a nuestro día a día de alguna manera

Voz 4 19:35 sí bueno yo creo que son referentes no es sobre todo pues los cantantes las actrices es verdad que para la sociedad son son mujeres esas o hombres aspiracional es y referentes por lo tanto pues yo creo que nos hace muchísima ilusión cuando uno de esos artistas te escoge una de tus prendas para para cualquier evento para cualquier alfombra roja

Voz 1995 19:51 así por ejemplo yo veo el videoclip de Rosalía

Voz 9 19:57 toreras esto

Voz 1995 19:59 se puede aprender a hacer porque comprar ya sé yo que no me alcanza eso se puede aprender a hacer de verdad

Voz 1307 20:04 claro que sí claro que sí claro si algo que se puede aprender todos se puede aprender en esta vida

Voz 1 20:13 nosotros hemos puesto a manejar un ordenador

Voz 1995 20:19 yo no sé si quieres bueno una máquina de coser antes que un ordenador juntero jamás

Voz 1 20:24 ahora para la Mainar es cosa de ahora

Voz 1995 20:31 yo es una Caución representa mucho en el mundo de la de la moda en este país hay una responsable también para

Voz 1307 20:38 tampoco es para tanto ahora

Voz 1 20:42 que en fin pues todo tan bien representan mucho en la radio de este país no ponemos así

Voz 1995 20:47 bueno estamos hablando de bueno pues yo creo que a veces hay una responsabilidad transmitir bien un un patrimonio que tú tienes que tiene que ver con la sastrería con con el oficio que tiene que ver realmente con con el con algo que es mucho más no casi orfebrería te diría algo más mucho más artístico de lo que pudiera parecer de moda industrial siete nota veces Lorenzo que tiene responsabilidad ha de transmitir todo eso que tú sabes

Voz 1307 21:13 y qué quieres que te conteste porque sí

Voz 1 21:16 vale vale sí lo sueco pues ya está pero

Voz 1995 21:21 eh trabajas además porque eso que es un oficio maravilloso no se pierda hay que esas técnicas antiguas no se vean elevadas por máquinas fantásticas que lo hacen en un minuto lo que antes costaba un ahora yo sé que tú defiendes muchas a traición

Voz 1307 21:36 pero la defiendo también porque soy muy perezoso y tener tu propio taller con tu propio equipo un ritmo mucho más lento ir mucho más a tu aire pues es también por una cuestión de que yo soy muy perezoso vivir pues eso los tiempos vertiginosos que vive María por ejemplo con el prêt à porter con la venta online donde ella ha sido pionera pues yo en ese sentido pues pues pues hoy ya más de otra generación me cuesta más

Voz 21 22:09 sí y me canso mucho más sano no tengo

Voz 1307 22:14 esa capacidad mental entonces te agradezco que alavesista responsabilidad se ve desde fuera pero también hay mucho de de Pere a decir bueno yo me quedo ahí en en mi parcela pequeñito hay controló lo que soy capaz de de controlar

Voz 1995 22:30 es que en España yo voy a responder yo creo que si en España vestimos bien

Voz 1307 22:38 yo es que comparado con lo que pienso que ahora ya lo con esta bendita globalización en el fondo estamos hablando de cuatro cinco marcas globales que una si no me equivoco es sueca y la otra es española a hablar ya de si España viste bien en Francia viste bien no Italia viste mejor les se ha quedado un poquito obsoleto creo que ahora mismo todos vestimos igual de mal o igual de bien pero igual de uniformados au igual igual

Voz 4 23:11 pero igual sí que es verdad que lo que hemos tenido eso debemos estar

Voz 1439 23:15 judíos os que se ha perdido los últimos años pero vamos a recuperar

Voz 4 23:17 es tenemos muy buena industria muy buenos profesionales de la costura eso sí que es verdad que España ha sido famosa en esos siete

Voz 1307 23:24 si bien eso sí gracias seguimos destacando que ahora hablar de que es cabeza pregunta no en es que la la madrileña viste mejor que la sevillana o que la de Bilbao pues yo creo que esos ha quedado un poquito ya ha pasado yo creo que era hablamos más de tribus que hablamos más de de culturas pues una cultura más occidental au el mundo musulmán o El mundo del Extremo Oriente pero esta sociedad digamos del bienestar globalizada pues que estamos en manos de esas Lincoln

Voz 1 23:58 Arcas

Voz 22 23:59 en las tiendas aquí todas todos sales aquí era precisamente por eso es tan bonito a volver a valorar de nuevo la costura Hay el sastre es una manera de estos talleres no cabe duda si tú vas a alguien que te coge tu medida bien te pones una ropa a tu estilo colaborando con el diseñador te va a quedar muchísimo más que cualquier cosa va a comprar una hacienda en Gran Vía bueno yo siempre digo que

Voz 1307 24:29 cuanto mejor le vayan a estas grandes marcas globales mejor nos va ir a nosotros no somos mucho más pequeños porque siempre habrá un momento de tu vida o determinados clientes que buscan una aprendan poco más es crucial a si podrás podrás diferenciar un poco más

Voz 1 24:47 bueno y combinado las dos cosas exageradas profesionales de una avería hizo que está aislado servicios cortarme el micrófono que voy

Voz 1995 24:55 no hay que tenga allá mucha carretera

Voz 1 24:57 la o competencia en más mil sigue el que vengo a la Ser siempre hablo de Julia Otero aunque está en la competencia maravilloso Downing grandes sumas muy grande Julia Otero hace muy bien Lorenzo hablar de la buena gente de varía que te interprete

Voz 1995 25:12 la que cierta homogeneidad

Voz 1 25:15 ya

Voz 1995 25:16 pero mucha gente muy distinta si si yo voy ahora por la calle pues me encontraba gente muy distinta a la gente valora cada vez más el hecho diferencial de acuerdo con con Lorenzo pero el tiempo es compatible con gente que quiere ser muy distinto

Voz 4 25:27 menos mal preso como bien ha dicho Caprile que es algo muy importante de la sociedad a la hora de vestir y de crear tendencias son las tribus urbanas no y eso pues la gente joven esas tribus urbanas que de repente Koke

Voz 11 25:38 el hilo fusionan con dedicamos

Voz 4 25:40 sí o lo cachorros ahorros ahí anda el llevaré una alfombra roja pues eso sino fuese por eso pues yo creo que vamos a aburrir décimos

Voz 1995 25:48 tenía perdón voy a mencionar a Martirio ya hemos hablado mucho de los tacones arreglaba el informal

Voz 4 25:53 totalmente pues eso y además es que queda las tendencias necesitan veinte años para volver y seguramente de Martín ya habrá pasado pero a lo mejor ese es su pueden veinticinco treinta años de vencer pero pero yo creo que eso para nosotros sobre todos los que hacemos moda o los que somos modistas diseñadores absorbí hemos mucho de eso yo sobre todo absurdo mucho de la calle de la gente joven de esas tendencias que sacan porque son los que tienen esa libertad y no tienen esas reglas ni ese miedo arriesgarse a la hora de vestir eso pues yo creo que estaríamos muy aburrido la verdad

Voz 1995 26:24 en unos momentos vamos a seguir hablando con Lorenzo Caprile y Marías Coté de la nueva temporada de maestros de la costura perder cositas que queremos

Voz 23 26:32 no

Voz 24 26:35 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 5 26:38 con Toni Garrido

Voz 25 26:39 ayer se me cae el café en el teclado del ordenador y esta mañana en El Corte Inglés tienen hasta el viernes dieciocho para clientes con tarjeta financiación cero cero cero gastos cero intereses en electrónica electrodomésticos y hogar de nueve a doce meses para pagar casualidad no son las rebajas de El Corte Inglés que están por todas partes

Voz 15 27:08 con hoy por hoy a través de nuestro Twitter vía tus comentarios y remesa

Voz 27 27:21 los habrá todo tipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo de Pascua favorito los obras todo de tus deportistas favoritos lo tienes que sintonizar ser deporte

Voz 15 27:34 qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la

Voz 18 27:37 SER para ponerte al día de la actualidad

Voz 15 27:40 por arriba SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Cadena SER

Voz 28 27:50 los números en economía esconden mensajes el mensaje es señores ciudadanos señoras ciudadanas españoles hay un problema con las pensiones hay prueba con la cobertura la recaudación y ojo aquí estamos todos vigilados es tocarlas de verdad entonces realmente los seis diciendo en plan negativo esos un Big Brother estos una nerviosa

Voz 15 28:11 fusiones adquisiciones posee los miércoles en La Ventana el economista Santiago Niño Becerra convierte las cifras y letras con Carles Francino Cadena SER

Voz 1 28:27 sí

Voz 18 28:31 y esta noche en la Ser Carrusel deportivo y Hora Veinticinco tú eliges si quieres actualidad Hora Veinticinco con Ángels Barceló en la sintonía habitual de la Ser si lo que prefiere es es fútbol Carrusel deportivo con Dani Garrido en ser más la de la Cadena SER Onda Media doble programación aquí tú eliges Cadena SER

Voz 5 28:53 tenemos a los comentarista está por ahí

Voz 29 28:56 no Narváez Kiko muy buena con Álvaro Benito qué tal buenas noches hola a Gustavo López cómo estás Santi Cañizares muy buena los especialistas en lo suyo saludamos en El Larguero a Antoni Daimiel o la Antoni qué tal muy buenas qué tal buenas no Iturralde González muy buen saludamos también a Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal supuesto vosotros los oyentes hola

Voz 1 29:15 hola buenas noches

Voz 30 29:17 noche Lorenzo buenas noches

Voz 29 29:20 hombre creo que estamos todos no qué tal Manu me postrado muy Manuel buenas noches Manu qué tal muy buenas humanum buenas noches mano buena

Voz 1 29:26 las tardes buenas tardes

Voz 15 29:29 la cuesta porque no sé dónde vives

Voz 1 29:34 esta tarde grabado

Voz 15 29:37 hasta ahora sí que estamos todos para escucho

Voz 18 29:40 ayer el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la

Voz 15 29:45 madrugada con Manu Carreño Cadena SER

Voz 1 29:54 cuenta con la

Voz 15 29:58 pase lo que pase

Voz 20 30:10 oye surgido tú tienes en tu piso la estoy pensando en poner desde que robaron unos vecinos se lo están poniendo todos en vilo que creo que voy a hacer lo mismo pues yo te lo recomiendo y más si ya han robado en tu portal

Voz 33 30:23 que tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula online en públicas diré punto Es recuerdan novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 30:38 Íñigo pero sigues Aguirre Íñigo Sastre

Voz 34 30:41 te quiero recordar te no sé si sabes esos momentos en los que te cobran de más en una factura o cuando reclama Si reclama es lo que compras por Internet no te hacen ni caso o cuando la vecina de ton se desentiende de una gotera pues esos esos momentos en los que sientes el poder de contar con un abogado son los momentos legal alitas de manual es que con legalizadas tú y los tuyos tenis consultas ilimitadas limitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar por solo diez euros al mes no dejes escapar los últimos días de esta promoción llama ahora gratis al novecientos cien seis seis tres apunta novecientos cien seis seis tres e informa

Voz 16 31:18 hoy con Toni Garrido

Voz 9 31:22 sí treinta minutos una hora menos en Canarias esta noche arranca la segunda temporada de estos doce aspirantes enfrentan a las pruebas de diseño el jurado formado por Caprile María escote junto a Palomo Stein os hubiera gustado abrió Paloma pero también Lisenia Palomo has venido ya veinte deja que vengan otros

Voz 1995 31:42 todas las pruebas que han planteado para exprimir su creatividad y transformarla en piezas profesionales

Voz 35 31:48 bienvenidos a maestros de la costura no me lo puedo creer no son la segunda promoción de aprendices de maestro de la costura de dado que nos voladoras buena prueba pues de transformación que veamos que sale de aquí se va que se ven obligados

Voz 1995 32:05 fondo Lorezo el año pasado vosotros también erais de una forma aprendices estabais ha aprendido a desenvolverse

Voz 1 32:12 no hemos tenido en la mejor de las maestras que fue es y sigue siendo

Voz 1307 32:19 Raquel Sánchez Silva que es donde se ha salvado de de mucha de mucha ese muy gorda mucha así hasta aquí puede darle

Voz 1995 32:27 a todas las meninges ahora ya tenían poco más de tablas

Voz 1 32:32 bueno eso dice igual pero lo dice que este este año en la explosión del jurado que estamos fenomenal y que nos comemos el mundo y tal yo igual pero bueno

Voz 4 32:42 yo no creo que nos vamos del mundo pero sí que creo que es verdad que al final ha habido una han habido Ainhoa experiencia y eso se nota yo creo que nosotros los tres al principio estábamos muy asustados no sabíamos a lo que nos íbamos a exponer era algo nuevo para nosotros no teníamos ni idea no no crece este año por lo menos hemos encontrado nuestro sitio cada uno ya hemos roto vetado como un poco lo que yo he podido entender y saber lo que más le molesta Caprile lo que más le gusta Palomo yo creo hemos encontrar nuestro hueco y que realmente sí que hay una evolución si no sería catastrófica

Voz 1995 33:11 los consumidores ese tipo de programas gustan los realitys

Voz 1307 33:15 yo sin esto no es un reality personal

Voz 1 33:19 digo perdona que te con que te corrimos un reality es un tal es un tal no tiene nada que ver con reality

Voz 4 33:30 yo era muy fan y me me tiene yo porque me gustaba muchísimo Master Chef y me gustaba mucho cómo estaba hecho y cuando me enteré que era la misma productora pues fue como algo importante para para decidir hacerlo pero sí sí a mi me gusta mucho ese tipo de tales

Voz 1995 33:43 sí es Talent Sierra light y no zuecos

Voz 1 33:45 lo hemos dicho

Voz 4 33:48 yo también no tan bien pues bien veo real

Voz 1 33:51 disfrutado mucho la voy a cambiar el Real Javier está guapísimo pero teñida de blanco con un poco de pena a mí un poco y está

Voz 1995 34:06 en fin el cásting vamos a hablar del casting

Voz 36 34:10 sabes qué es lo que más me apetece la nueva temporada maestro de la costura de Raquel Sánchez Silva vestida por los mejores diseñadores de moda de España pues no aunque también entonces qué es lo que te apetezca o conocer a los nos aprendices

Voz 1995 34:23 de concursantes eh quiénes son cómo son porque ahora quién se apunta a un talent hay gente que besas Allen de televisión para para poner en solfa sus conocimientos sobre la la costura

Voz 1307 34:35 pues se apuntaron nada más y nada menos que doce mil personas unas prueba no fue mi selección Cemil ya hemos elegido o no han elegido desde la productora uno por cada mil exacto

Voz 1 34:50 ha estado muy bien hay nivel

Voz 21 34:53 sí sí hay nivel si ANV

Voz 4 34:57 la verdad es que año estoy encantada yo creo que realmente yo están ya sabían a lo que venían sean preparado y es verdad que a nivel costura hemos encontrado bastante más nivel también ahí como hemos dicho Goñi higos y desastres pero sí que es verdad que desde la prueba número uno sacaban pruebas hay muy buena suerte

Voz 1307 35:13 Nina van los retos que hemos tenido desde muy pronto cosa prendas muy muy digna

Voz 1995 35:23 esbeltas que vimos en el en la primera dijimos ergo que yo sinceramente reconozco mi es que es un trabajo que reúne muchas habilidades muy distintas desde el dibujo al pacto que usaba el patronaje luego las manos que fundamentales son pero luego la creatividad es decir es que es muy difícil eh no es nada sencillo que va a hacer un chaleco dice espérate que eso es una obra de ingeniería civil esa es es una cosa tremenda y me parece que una de las cosas buenas vuelva a lo de antes Lorenzo es reivindicar una profesión fijas en Ortega usted valore lo que usted lleva puesto que alguien que la pensé hace darle un poquito de valor a los demás vamos a valorar uno feel una profesión no

Voz 1307 36:04 ese sentido hablar de diseño de creatividad pero quizás aquí mi papel sobretodo estamos hablando de un programa de costura de costura de cómo montar una prenda de cómo plantear la de cómo fabricar un objeto tridimensional en el fondo es de lo que se trata mucha gente cerca a esta profesión en esta industria por el dibujo o por el boceto que está muy bien pero nuestro trabajo no es saber dibujar iría ilustraciones maravillosa para eso pues apta ilustrador de moda por cierto hay ahora una exposición maravillosa en el Museo ABC de ilustradores de moda nuestro trabajo es crear prendas tridimensionales objetos tridimensionales que como tú dices tienes que ser muy habilidoso en distintas técnicas esos yo creo que es lo que y más valoramos o al menos yo más valorado quizás Halo y María son más jóvenes y se fijan más pues en la creatividad en la chispa la idea pero yo sobre todo a los gustos como decía antes María oye gracias ahí estamos en el siglo XXI para gustos los colores al

Voz 1995 37:25 a pesar de que alguno quiera cambiar al dieciséis en algunos momentos

Voz 1 37:30 al no nos vamos a meter en dibujos que estamos hablando de costura pero al final una prenda o está viene

Voz 4 37:38 no está mal hecha yo voy a si es montarse yo

Voz 1 37:41 bueno de momento se está bonita está eso es algo

Voz 1307 37:44 activo y en ese sentido sí creo que que el programa está enseñando toda esa parte oculta que no se ve y también para que que el público sepa cuándo va a comprar todo el trabajo que hay detrás

Voz 1995 37:59 dos cosas una es reivindicados a vosotros y reivindicar el a la el papel de la televisión pública

Voz 9 38:06 porque entretener y formar luego informar de una forma rigurosa

Voz 1995 38:12 es el objetivo de la televisión pública Icon Buesa broma consigue entretener y formar yo creo que hay mucha gente que se sienta haber empeoraba no solamente por la emoción sino porque estás viendo cómo se hacen las cosas este varón seis sobre lo cual bien por la televisión

Voz 1 38:25 por eso no es un reality Garrigues que siempre que se oye lo que he dicho Joan Crawford y era Joan Collins

Voz 1995 38:36 de qué hago una petición que antes ha Benidorm un doctor que en segunda historia fascinante de común doctor pasó por la enfermedad y el hecho de bases de ser paciente cambió su forma de relaciones hemos llegado al punto en el que las batas y hospital esa semana sabes eso eso es horroroso aunque era fan a las que las que las sabemos todos necesitamos un grupo de talentosos virtuosos como vosotros para darles forma

Voz 4 39:03 yo yo lo haría encantada porque no hay oficie hoy profesión que respete más que a los médicos y a todos los enfermeros y a todas las señoras que trabajan en hospitales

Voz 1995 39:11 en el reto la de el culo al aire esta bata hay que hacer hay que construir algo

Voz 4 39:16 no prefería enseñar la espalda aquel delantero has dicho antes tienes claro está

Voz 1995 39:23 de mejor para mí pero no todo el mundo tiene atributos tras mostrar yo lo lanzó el reto y esta noche yo poco el programa

Voz 1 39:33 mira su pues una prueba para la tercera temporada podemos saber Andrea el reto que no lo hacen una bata me encanta bonita político mejorar no pues es muy difícil

Voz 1995 39:50 días Coté que le gusta el reto por lo que ver esta noche no va a dar puntada sin hilo a partir de las diez y media más menos arranca la segunda temporada

Voz 3 39:59 he maestros será acostumbro a mucha suerte y muchas muchísimas gracias a vosotros se espera más en la ir a todas

Voz 15 40:05 todos

Voz 2 40:34 Garrido nuestra ilusión de cada día es serles útil por eso la ONCE le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 40:53 buenos días en su comunidad de vecinos están dándole vueltas a colocar unos paneles solares es probable que no tengan ni idea de a quién tienen que dirigirse o cuáles son las empresas solventes por eso el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía ha preparado una base de datos con los nombres de las empresas que se dedican a las energías renovables con sus datos de contacto y los enlaces a sus páginas puede encontrar esta base de datos en IDAE punto es

Voz 1995 41:18 esperemos que esta información útil

Voz 2 41:21 tal saludos de la once bueno sí

Voz 38 41:25 no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de lounge que a ti qué te importa

Voz 26 41:50 sí

Voz 20 41:58 con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 15 42:01 déjanos tu comentario tu opinión o cuéntanos lo que quiera ser

Voz 20 42:10 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 5 42:15 en teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos estemos con eso contentos los que quieren enriquecerse Can intenta Ciani quién muchas codicia lo casi perniciosas que hunden a los hombres en la perdición la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia y por eso mismo me será muy difícil perdonar te cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero un seiscientos lo tiene todo el mundo Mario hasta las portera si me apuras que a la vista está nunca lo entenderá aspiró a una mujer no sé cómo decirte que humilla que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultra marinero me hablaban de su excursión el domingo me enferma palabra aunque me esté mal decirlo tú has tenido la suerte de dar con una mujer Jessica una mujer que de dos saca cuatro días dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche de dos reales un detallito por mi santo ya está cumplió hablar borrico que me hartado de de

Voz 0861 43:14 gente que no vivías en el mundo pero tú qué

Voz 5 43:16 si quieres eso sabes lo que es Mario egoísmo puro para que te interés que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día

Voz 1439 43:28 nadie se conforma con un empleo

Voz 5 43:31 Cinco horas con Mario Miguel Delibes mil novecientos sesenta y seis

Voz 20 43:38 el placer de escuchar

Voz 1 43:46 oferta de empleo cambió de sexo con el hay anunciado que no son tan explícitos pero sí que en

Voz 39 43:52 te te piden una determinada ropa o un determinado modelo de cuerpo que te

Voz 1 43:56 también estaba totalmente explotando Costa

Voz 39 43:58 cuando mejor dicho la imagen de la mujer para un beneficio económico

Voz 15 44:01 las consecuencias de una violación diaria de haber sigo teniendo momentos de terror cuando me encuentra hay oscura ascensor con alguien que no conozco puedo tener un momento de de de terror pero de terror de no poder Nanín moders testigo protegido

Voz 40 44:17 y varias palizas me rompió un diente no arrastraron por todo dormir cuando garaje Iván tanto la gente en plazo el arrastrando cloroformo

Voz 15 44:26 otros que usted la venta no ponemos Pozzi rostro a la información y a las estadísticas con Carles Francino detrás de cada noticia

Voz 1 44:39 la dato hay personas Cadena SER

Voz 41 44:45 ah

Voz 1 44:47 cuenta con la SER

Voz 41 44:49 sí lo que casi como

Voz 2 44:57 hoy por hoy con Toni Garrido como todos los miércoles

Voz 1995 45:03 entramos en conversación con María hay Baltasar Garzón son pareja María Baltasar muy buenos días acabáis de llegar de viaje estabais en Sevilla escuchamos por la mañana en la SER al pasar por la tarde estuvo contigo hablando sobre sobre humanismo que tal cómo fue esa experiencia qué tal Dilma

Voz 11 45:24 sí bueno ya como lo dije ayer vivo nos volveremos a encontrar en el mismo sitio a la misma hora aunque en fecha distinta hace dos años ya hicimos ese seminario que hacen distintas universidades en el que colabora también nuestra Fundación y la mirada sobre si ha llegado el final del humanismo si estamos en otra era ya a qué nos enfrentamos con todos estos organismos en todos estos fenómenos a qué vienen de la mano de las nuevas tecnologías de la era digital de la entrada abrupta de la extrema derecha de la reconfiguración de del mundo de la aumento de la xenofobia Asimismo la verdad que es una mujer que ha sufrido es que siendo presidenta de Brasil le dieron un golpe de estado hablando

Voz 1 46:19 sí sí sí todo

Voz 11 46:22 esto era una concatenación de hechos para llegar exactamente a dónde está ahora Brasil que un candidato que no hubiera nada ni nadie y que nadie apoyaba con el impulso de redes sociales momento inicial sin partido no Estado federal pues se hizo con la presidencia bueno estuvimos hablando de estoy de de los riesgos también España que tenemos fue muy interesante

Voz 1995 46:52 que me están despertando ese donde mucho tiempo la política seguía pensando en un mecanismo entre comillas tradicional ha de trasladar mensajes a la hora de trasladaría hasta ayer por la mañana con Pepa Dilma Rousseff habla del Whatsapp de cómo fue fundamental en la campaña de bolso negro aquello era en dos grupos de whatsapp con noticias que no tenía nada que ver con la realidad

Voz 42 47:15 claro y otros que ni las que han sabido adaptarse a esa realidad es son los que más están llegando yo estuve acompañando a en dentro la la agencia pues un tema político en un país latinoamericano IDC a mi mi público no es el el millennials pero es que el milenio también hace ganar elecciones ya el cuál es el concepto del milenio realmente porque hay mucha gente que está fuera de esa franja de edad que también utilizan utilizan las redes sociales y esto ya están casi ya hemos no entonces el mundo va mucho más rápido y hay que adaptarse y hay que saber cómo seguir comunicando tanto para unos como para otros

Voz 11 47:53 yo es que creo que la dictadura digital como yo ya la llamo dictadura visitas Janis y si se quiere el brete era crisol de libertades está convirtiendo en algo perverso donde la verdad cuenta poco

Voz 12 48:07 es verdad

Voz 11 48:11 a las tenemos ejemplos hasta el Brexit tenemos dosis y los efectos positivos ya me los conozco pero los negativos son los que no

Voz 42 48:21 ya pero yo destacan como el otro día puedan demonizar las redes sociales tampoco es decir como la primera era agraviados fueron primordiales para las movilizaciones para en países en los que hay están muy es muy complicado lo primero de hecho me Gori

Voz 11 48:36 eso luego hay que ver qué pasó con la primavera árabe y cuáles son las consecuencias que tuvo si eso es consolidable no desde luego para ganar elecciones y sobre todo para aquellas formaciones políticas que ni lo son que son mensajes simples simplón es como los que se están produciendo aquí es que estamos todos dando vueltas en torno a Vox vos lanza la propuesta más peregrina tanto como las

Voz 1 49:01 pero yo creo que debería usted de hablar

Voz 11 49:04 hoy que si como los Tim parentales con otras cosas ya nos ponemos a hablar

Voz 42 49:10 el caso es que ésta es que falta una educación en democracia es que falta una formación en eh es decir tú no puedes acá demonizar las redes social lo que tienes que hacer y lo hemos dicho muchas veces es formar a la gente para entender primero lo que son las redes sociales suele pasa muchos padres que es como yo eso no quiero saber nada bueno primero cómo funcionan como fenómeno que está siendo muy bien

Voz 11 49:31 estudiado hay un filósofo que mucho Buján surcoreano formación también eh alemán de la escuela alemana donde hace un estudio de la Libertad Digital de Tom los progresos de la ausencia de comunicación curiosamente las redes sociales eso está claro pero las vez nos hacen cada vez más distantes porque no tenemos interlocutor entonces el problema es este en las redes sociales claro que no es el aprovechamiento torticero que están haciendo muchos de esas redes sociales para precisamente instaurar discuto

Voz 9 50:12 esos xenófobos discursos

Voz 11 50:15 que pegan en todos aquellos que están desesperados y que en ningún caso quieren cambiar sino en favor de una instauración de una ideología

Voz 1995 50:25 pero gracias a Dios escucha igualmente esta conversación está teniendo lugar ha tenido lo iba a tener lugar en este país entre padres hijos indistinto sesenta sesenta generaciones es simplemente tienes todas las razones sigue sin pero yo también estoy con hace allí no podemos demonizar las esquina generación que no somos nosotros ninguna que no es la nuestra y ya no la duda hace que ya no hay duda de que va

Voz 1 50:46 el Twitter

Voz 43 50:49 quiere decir que el mecanismo de Twitter yo lo demoniza pero a mí me alucina que la forma de comunicación de los líderes mundiales de algunos líderes mundiales

Voz 42 50:59 sí a través de está claro Jan Micheletti nadie Jean y tú no ha hecho nadie

Voz 1 51:04 Toxo no estoy con él y a mí me alucina haya