Hoy por Hoy (16/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

es medio día las once en Canarias

hora doce

Voz 1018 00:08 José Antonio Marcos buenos días Ador y qué tal buenos días antes de volver al Parlamento andaluz donde estaba el foco de la vida política de nuestro país la última hora nos lleva de nuevo a Totalán en Málaga donde siguen los trabajos para rescate dar al pequeño Julen de cuya desaparición se cumplen ya prácticamente tres días su padre José Roselló acaba de hablar para las decenas de periodistas que siguen sobre el terreno las tareas de ese complicado rescate agradece los esfuerzos de todos la búsqueda de medios y ayuda técnica y humana dentro y fuera de nuestro país y lo más importante mantiene la esperanza gracias a Martín si éstas

Voz 1153 00:39 siendo una mañana intensa continúa llegando material pesado para cometer los dos túneles uno paralelo otro lateral para acceder al pozo en el que está el menor desde el pasado domingo las pruebas de ADN de una muestra hallada en el agujero confirman la presencia de Julen hoy ha hablado como dice su padre José Roselló para agradecer el esfuerzo del operativo y mostró su esperanza en que su hijo pueda ser hallado vivo

Voz 2 00:59 rotos digo lo que he dicho desde el primer momento estamos muertos pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar mi hijo de ahí controlado ante decir sí

Voz 1153 01:14 hacemos caso a las previsiones estaremos a ocho treinta y dos horas de que los efectivos puedan acceder al pozo y contactar con el menor

Voz 1018 01:21 bueno esta mañana en efecto que en Hoy por hoy el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis cojeaba que la Guardia Civil ha localizado en el pozo un pelo que se corresponde con el ADN de Julen

Voz 3 01:32 he encontrado pocos celo la en el túnel Mi las pruebas que se realizaron por parte de la Guardia Civil miraré certifican que los amigos nos da una cierta certeza de que el mio está ahí

Voz 1018 01:57 hora rocieros minutos en el Parlamento andaluz a la espera de la votación de esta tarde desde las diez esta en marcha el debate de investidura en sí del popular Moreno Bonilla especiales sorpresas en los argumentos del portavoz de Vox Francisco Serrano que se ha estrenado como parlamentario para decir por ejemplo que son un partido de extremo sentido ni en las críticas de Teresa Rodríguez de Podemos a las políticas sociales de los partidos de derechas aquí en el candidato a la presidencia ha respondido que es fácil hablar de los sin hogar

Voz 1995 02:22 cuando el líder de su partido pide en un

Voz 1018 02:25 caso línea directa con la Cámara autonómica andaluzas hablaron esto sea confirma

Voz 1874 02:29 todo su apoyo y Adelante Andalucía su voto en contra la investidura de Moreno la portavoz este partido Teresa Rodríguez ha sido muy crítica con la bajada de impuestos que promete Moreno porque porque advierte beneficiará a las rentas más altas y dejarán menos recursos para los servicios públicos Rodrigues también ha criticado la políticas sociales con medidas para la natal la natalidad y la familia que considera paternalista y que busca con ellas el PP devolver a la mujer a lugar Moreno le ha acusado a Teresa Rodríguez de meter miedo con un escenario apocalíptico que dice no es real y está ahora el candidato a la investidura en su turno de duplica

Voz 4 03:01 el papá o mamá en este caso fue su padre le pide diez mil euros simplemente para

Voz 1995 03:09 del del problema que está

Voz 4 03:11 pasando en ese momento de poderle pagar a su inquilino

Voz 1018 03:14 bueno pues lo que se están escuchando en este momento en la Cámara andaluza por parte del candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico el otro polo político pasa por el Brexit la canciller alemana Angela Merkel preocupada lógicamente por el resultado de la votación de ayer en el Parlamento británico

Voz 0824 03:30 lamento profundamente que anoche la Cámara de los Comunes rechazará el acuerdo para la salida del Reino Unido creemos que ahora el asunto está en el lado británico es la primera ministra quién debe anunciar cómo va a continuar el proceso Hackett

Voz 1018 03:46 el gobernador del Banco de Inglaterra marcar ni a dice que los mercados apuestan por un retraso en la salida británica tras la derrota desacuerdo propuesto por Theresa May que se enfrentará esta misma tarde a una moción de confianza por parte de la oposición laborista que en principio parece que tiene pocas posibilidades de prosperar los organismos comunitarios están a la espera de cualquier movimiento cualquier señal que llegue desde Londres para saber cómo se puede salir de todo esto Griselda Pastor

Voz 0738 04:10 exactamente si la Unión quiere continuar negociando esto no es el final y de momento ni Barney en y el presidente Sánchez han vuelto a decir eso de que el documento que está sobre la misa es intocable aunque el consenso a nivel europeo da sólo de momento para ofrecer una declaración política decimos de momento porque parece vinculado a si el Reino Unido en el Reino Unido laboristas email consiguen consensuar una demanda colectiva hay que decir que ha sido un punto central en el discurso del presidente Sánchez que en estos momentos está respondiendo a los grupos políticos ir terminando su intervención ante la Eurocámara lo económico lo social Sánchez que ha tenido que hablar de Cataluña mucho porque alejado aquí un alemán da clara una exigencia pidiendo a los grupos políticos que no respondieran a los tantos de sirena de las aulas derechas radicar era lo que ha generado la respuesta del presidente del grupo popular europeo comparando el extremista Luis Truan antieuropeos con independentistas catalanes apoyan su Gobierno y eso nos preocupa dicho por eso Sánchez responde como también responde a la demanda de los Verdes que había pedido que León otra salida negociada al conflicto de los presos

Voz 1018 05:15 el gracias Griselda en el Parlamento gallego presidente fijó usted explicando las medidas que va a poner en marcha su Gobierno para mejorar la calidad de la sanidad pública en particular los servicios de urgencias tras las denuncias de médicos y personal auxiliar sobre precariedad a la que achaca el fallecimiento de dos personas en el Hospital de Santiago algo que niega la Xunta Ricardo Rodríguez

Voz 1817 05:33 acaba de terminar esa comparecencia a la que Feijóo ha reconocido que hay problemas en las urgencias sin hacer referencia explícita la muerte de dos pacientes en ese servicio del Hospital de Santiago ha defendido los tiempos de atención en casos de enfermedad grave en todo caso considera necesaria una amplia reforma del modelo de urgencias en Galicia

Voz 1579 05:50 a quinto un modelo de atención ausencias no a su totalidad de hacerlo la reflexión funcionamientos dentro de Saúde en dos pubs dos puntos de atención continuada para mejorar a su Urgencias Atención Primaria disminuir ausencias dos hospitales

Voz 1817 06:06 el presidente de la Xunta ha pedido un pacto de Estado sobre sanidad extraordinario específico para especialistas en Atención Primaria mientras a las puertas del Parlamento decenas de profesionales se concentran para protestar por la precariedad con la que trabajan en él

Voz 0325 06:18 Servicio Gallego de Salud y todavía con Carlos Cala Isabel Quintana Alcoa y los sindicatos alcanzan un preacuerdo sobre el ERE las plantas de Avilés y A Coruña para mantener la actividad hasta el treinta de junio se abre un plazo de seis meses para encontrar un posible inversor se pondrán en marcha planes de recolocación y de bajas intenso incendio

Voz 0824 06:33 un testigo de la Fiscalía pone en duda una de las pruebas para acusar a Pablo Ibar por el triple asesinato por el que está siendo juzgado otra vez en Florida ha dicho que no puede afirmar que sea el español quién aparece en un vídeo que supuestamente lo inculpado

Voz 0325 06:44 la Fiscalía pide archivar la causa contra el humorista Dani Mateo personarse la nariz con la bandera de España descarta los supuestos delitos de ofensa ultraje a los símbolos de España y lo considera una puesta en escena desafiante y crítica en el ámbito de la libertad de expresión puesto y no mandar nada lo dejamos aquí me voy de esta no

Voz 1995 06:58 pero yo no interesante pongo el aire acondicionado a tope por la intenso calor de la información

Voz 5 07:06 es calor que desprende

Voz 1995 07:09 la coronilla ya hasta luego

hoy por hoy hora doce

Voz 6 07:18 en la Cadena SER hoy

Voz 7 07:21 hoy

Voz 1995 07:22 Toni Garrido lo leímos en Internet quizá usted también lo ya hecho es un comentario que hizo después muy famoso es un supuesto diálogo entre uno que se va a hacer un tatuaje y el tatuador entre las luces del primero el tatuador le dicen a él tiene usted que tatuarse algo que le vaya a gustar toda la vida

Voz 8 07:40 responde el cliente pues no sé una croqueta

Voz 1995 07:46 la croqueta amigos es nuestro mínimo común denominador pocos elementos han sido capaces de generar tanto consenso como esta la obra maestra del reciclaje en culinario unidad mínima de puro placer gastronómico con centro gravitatorio propio combina los crujiente y la queremos sida Ike desde la más absoluta humildad ha terminado convertida por aclamación popular en la reina indiscutible dicen que su origen es francés pero da igual lo que digan los libros de Historia las mejores las auténticas son y serán siempre las de tomar si las de la turca lejos de las croquetas de tu madre pero muchísima distancia de ellas podrían encontrar las croquetas de jamón que prepara Miguel carreteras Seychelles de restaurantes antes Raquel la pasada edición de la feria gastronómica Madrid Fusión recibió el premio al mejor croqueta de jamón del mundo en el IV Campeonato Internacional José en hoy es el día de la croqueta

Voz 1 08:57 vamos a hacer

Voz 1995 08:58 curarlo saludando a Miguel Miguel a tus pies muy buenos días enhorabuena otra gracias nota gracias hoy es un día importante para el día de es el día de la croqueta de sorpresas

Voz 0758 09:13 que es una cosa que que ayer y con la hicieron varios amigos no lo sabía y bueno mira pues hoy es un día importante para nosotros bueno sobre todo porque imagino que van a venir varios clientes en un día como como es el de hoy

Voz 1995 09:28 vale señalado caso se ha dado el caso pregunte de que alguien ha comido sólo una croqueta cese puede comer

Voz 0758 09:35 una en la croqueta bueno hay gente que viene pues se hacen rutas que pasan por aquí bueno croquetas te da caña sí que siguen en sus rutas o haciendo peregrinaje de croquetas es muy muy típico en Madrid bueno hay en nuestro el concepto de gastronomía que es el tapeo oí el movernos y probar varias cosas

Voz 1995 09:56 vamos a contarlo todo que ganando el premio a la mejor croqueta de España el año pasado ganó en este periódico Miguel te dan un jamón sea el premio realmente es un jamón maravilloso estupendo pero es como una especie de círculo vicioso Miguel porque no me dan un jamón con el cara croqueta bien otro premio es un círculo vicioso si es buena

Voz 0758 10:20 el jamón que nos regalaron para para el equipo en exceso en este caso para bueno cuando un poco a celebrar el esfuerzo y la dedicación del día a día y bueno pues se fue un disfrute la verdad que recibir el premio oí sobre todo

Voz 1995 10:36 qué habéis hecho jamón croquetas

Voz 0758 10:38 pues no los amor lo utilizo utilizados para comprarnos el personal lo lo cortamos todos oí y lo repartimos entre los parte del

Voz 1995 10:48 pan comido para inspirarse no

Voz 0758 10:51 sí es bueno para saber para que es mucho supiese hemos también lo que es un buen jamón baterista porque estoy con jamón de bodega que tenía doce años entonces bueno pues será

Voz 1995 11:00 una reliquia casi hoy que es el día de la croquetas internacional yo creo que no hay ni que decir es deberían celebrar este todo vale en la croqueta cuál es el secreto de una abuela de una buena croqueta miel

Voz 0758 11:14 pues yo creo que está en el en un poco en ese equilibrio plantó en el sabor lácteo yo con el sabor de del producto principal que queramos hacer pues puede ser un cocido puede ser de jamón os lo que queramos en esa queremos Zidane que inicia liquida por porque se parda María ahí no llega ni disfrutarse ni tampoco pensar bueno la parte muy importante pues es el rebozado que que se quede crujiente te Sotelo dará pues también esa parte que no ser demasiado líquida y que te impida que de tan tan crujiente y Si bueno y al final pues esas partes tan impropias en la croqueta

Voz 1995 11:49 y una última cuestión tu crees Miguel captó eres el campeón viraje sí pero que una buena croqueta determina la calidad del restaurante citó en todas viese una croqueta y eso está bueno lo demás tiene que estar buenísimo

Voz 0758 12:01 yo creo que es una carta de presentación no sea pienso que el que les pone Cariñena croquetas gotas Castillo como personas porque le ponen

Voz 1995 12:07 a sencillo Miguel que eso es un trabajado bueno

Voz 0758 12:12 ese es un es una elaboración muy humilde más un España incluso porque se utilizaban los recortes y las cosas te no estaban entonces creo que narra importancia algo así tan de origen tan humilde y creo que dice mucho de una cocina entonces para mí es una parte muy muy importante

Voz 1995 12:29 pues e insisto feliz Día Internacional de la croqueta esto día chef ganador de las órdenes croqueta de España Biel cartel para el mundo que se llevó un jamón que es un premio buenísimo para todo para lo que se del Parlamento en Somalia seis es el Brexit otro jamón vamos a mandará a tenéis que él un abrazo y gracias

Voz 0758 12:50 mente convengan

Voz 1995 13:19 una acompañaban

Voz 11 13:21 sí

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

