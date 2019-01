Hoy por Hoy (17/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:22 Prieto muy buenos días Juan Manuel Moreno Bonilla ya es oficialmente el nuevo presidente de la Junta de Andalucía primero ajeno al Partido Socialista minutos antes de las cinco de la tarde ayer el candidato popular consiguió los votos suficientes para convertirse en protagonista de un cambio que es histórico y sólo unas horas después pasó por los micrófonos de la SER estuvo anoche veinticinco Moreno Bonilla insistió en que no se derogará la Ley contra la violencia de género pero sí dijo que habrá modificaciones

Voz 0352 00:49 nosotros no vamos a derogar en ninguna ley yo me ha sorprendido mucho la instrumentalización de algo tan sensible como son la mujer víctima de violencia de género en el ámbito político que exista algo abierto deja a hablar a opinar a mejorar a reforzar a reestructurar en definitiva a como lo podemos hacer todavía mejor

Voz 0027 01:09 el de Moreno Bonilla será un gobierno de coalición junto a él estará su nuevo vicepresidente Juan Marín de ciudadanos que marcaba anoche también en la SER distancias con la ultraderecha

Voz 3 01:17 si mañana atrae Vox al Parlamento de Andalucía la derogación de la ley de violencia de género pues ciudadano votará en contra Vox trae la derogación de la Ley de Igualdad o o cosa parecida pues ciudad

Voz 0027 01:31 no votará en contra liderando la oposición ese gobierno estará el Partido Socialista amanecen hoy en una situación inédita los socialistas andaluces que se llama oposición Susana Díaz asegura que se queda

Voz 1921 01:43 yo tengo claro lo que tengo que hacer lo que tiene que hacer el Partido Socialista es el dique frente a la extrema derecha donde tengo que estar ahí en el Parlamento uno tiene que está

Voz 0027 01:53 cuando ve el primer guantes de Lucio advierte además Díaz Moreno Bonilla de que en la Junta de Andalucía no hay alfombras que levantar que no va a encontrar nada en esa auditoría que pretende hacerles a las finanzas andaluzas era otra parada de la oposición andaluza Adelante Andalucía su portavoz Antonio Maíllo augura unos primeros meses Like del Gobierno de derechas pero que lo peor dice vendrá a partir de mayo fue una teatralización de un relato que

Voz 0225 02:15 el Inter además mantener con una suerte de medida ponderada de moderada de aquí a mayo para no espantar mucho alguno votante de frontera Pi después de la elecciones municipales Si empezaremos a conocer lo que son las intenciones del Gobierno tripartito

Voz 0027 02:29 no estuvo anoche en la SER el quinto partido Andalucía Vox porque no quiso no porque no estuviera invitado la policía británica descarta salir la política británica descarta salir del laberinto del Brexit por la vía del cambio de Gobierno Theresa May ha pasado en veinticuatro horas de sufrir la mayor derrota parlamentaria de la historia del Reino Unido a ser confirmada como primera ministra por esa misma cámara de los comunes anoche ganó la moción de censura paradojas del momento enloquecida que vive Reino Unido convocó justo después a los líderes de todos los grupos voz para trabajar constructiva mente juntos hay fijar lo que quiere el Parlamento y lo que no quiere trazar una ruta para cumplir el mandato del Brexit es hora de dejar los intereses particulares a un lado de esas fueron las palabras de May anoche en una parecencia extraordinaria en Downing Street poco después de ganar la moción de censura en Grecia catorce Alexis Tsipras ha superado también esta noche otra moción en este caso de confianza él mismo planteó al Parlamento esa moción tras la ruptura de su Gobierno de coalición Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 03:31 buenos días la Cámara respalda al primer ministro después de que los nacionalistas vascos rompieran el Ejecutivo por el acuerdo firmado con la vecina Macedonia que resuelve una disputa de años por el nombre de Sepang

Voz 0027 03:41 los taxistas de Madrid van a anunciar hoy que convocan huelga indefinida para exigirle al Gobierno regional que regule límite el negocio de Uber

Voz 0393 03:52 Alfonso García de la Asociación Caracol taxi dice que pararan el servicio ya la próxima semana coincidiendo con Fitur

Voz 4 03:57 es como la huelga indefinida el día veintiuno de salida veintitrés el objetivo impulsar vamos a por la Feria Internacional de Turismo más grande que haya sido el de iba ordena sin claro al final su tocan nuestro bolsillo pues vamos a Toral de la estación

Voz 0027 04:14 por lo tanto si no hay cambios antes del lunes el lunes ya huelga de taxis en Madrid y no son los únicos sus compañeros de Cataluña también barajan paros piden

Voz 0743 04:21 Huber que estas plataformas rúbrica y Fay solo

Voz 0027 04:24 puedan usarse con reserva previa de al menos seis horas Alberto Álvarez Élite Taxi

Voz 5 04:28 en nosotros este este viernes tenemos la Generalitat nos dice si va a poner la de contratación en la ley catalana no entonces defendiendo la respuesta nos vamos a la calle

Voz 0027 04:41 tres noticias más de este jueves diecisiete de enero la Policía Nacional busca a dos menores de edad que el lunes violaron supuestamente en un parque de Madrid a una niña de doce años los presuntos agresores tienen entre quince it diecisiete años habían quedado porrón con la menor por Internet eso en Madrid en Euskadi la Ertzaintza investiga la muerte de una niña de sólo nueve años en Bilbao

Voz 0393 05:00 la encontraron ya sin vida junto a su madre que está ingresada grave en el hospital en Totalán en Málaga los trabajos de rescate de Julen entran en su cuarto día José es el padre del niño

Voz 6 05:11 estamos muertos pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar

Voz 7 05:18 soy agradecido a todo el mundo que

Voz 6 05:21 no no paremos hasta sacar a mi niño de dónde está

Voz 0027 05:29 el Atlético de Madrid dio anoche la sorpresa y se queda fuera de la Copa del Rey Sampe buenos días bueno

Voz 1161 05:34 días Aimar con el empate a tres en el Metropolitano después de haber empatado a uno en la ida y en un partido que comenzó ganando remontó el Girona con dos goles salió Griezmann para ayudar en la remontada atlética hasta el tres dos definitivo de los catalanes a tres minutos del final pasan también Sevilla y Real Madrid pese a haber perdido anoche sus partidos los sevillistas cero uno en el Pizjuán habían ganado uno tres en la ida derrota uno cero con el Leganés en Butarque también ha ganado tres cero en la ida los de Solari hoy se completan los octavos con tres más a las siete y media Real Sociedad Betis a las ocho y media Espanyol Villarreal a las nueve y media Barça Levante

Voz 0978 06:06 trae hoy el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy veremos más nubes que ayer en muchos casos nieblas que pueden persistir hasta más allá del mediodía esto hará que también aumente la sensación de frío de hecho las temperaturas serán más bajas las máximas han subido un poco las mínimas pero hace un frío parecido al de ayer todavía con muchas heladas en zonas llanas del interior y empieza a bajar la temperatura en cotas medias y altas de puntos de montaña más sol durante la tarde pero con chubascos alternando con ratos de sol en el Cantábrico también algunas lluvias al finalizar la jornada en la mitad este de Cataluña en Baleares y nevadas en general débiles en la cara norte de los Pirineos en Canarias chubascos algunos descargarán con intensidad

Voz 0027 06:53 pavo en está recuperándose del tren con el que no saludaba ayer desde el Parlamento de Andalucía esperamos que se ponga buena pronto que mañana vuela con otros Danny De la Fuente buenos días

Voz 1621 07:03 hola buenos días a todas a todos muchas gracias por sus mensajes de ayer te voy a quitar un perro un minuto con permiso Aimar por si alguien se lo perdió en el capítulo de ayer

Voz 0743 07:12 son las siete las seis en Canarias y Reino Unido sigue hoy hoy por hoy sumido en el caos con Epi Aimar buenos días hola

Voz 0027 07:21 la Pepa buenos días tú eras ayer

Voz 1621 07:23 para hablas con esa voz aunque sí hubo más comparaciones escuchen

Voz 1275 07:28 bueno en que soy Marina de Cádiz que

Voz 7 07:30 aquí me quedé atónita porque no sabía que tiene trabajando en el programa a Margi sin son espero que se encuentre mejor de la voz Europa mejora de un besito

Voz 1621 07:43 pues si tomar y sobre todo mucha preocupación entre nuestros oyentes y ser opinadores buenos días buenos

Voz 10 07:48 días me llamo habrán soy educador social yo escucho todos los días la Cadena Ser con Pepa Bueno cuando voy al trabajo el caso es que hoy estoy padeciendo escuchando la con esa afonía las ciento pro odio en spray que a mí me viene de perlas ya que doy clase debe gitana dándole alfabetización ir sufro mucho de la voz también

Voz 1621 08:11 Paco de Huelva que es profesor también sufre de la voz y recomienda jengibre y miel también Marisol desde Londres Juan de La Rioja remedio

Voz 11 08:18 para los pagos de Manzanilla amarga hice hace infusiones desde hace negarles con ella mejorará grandemente su Granta de Lisboa es provocó

Voz 1621 08:29 gracias a ti Juan por tres consejos si termino con otro Juan Juande

Voz 12 08:32 Almería concertar Bumba ha tenido que venir

Voz 7 08:35 el a lo quite

Voz 12 08:38 bien

Voz 1621 08:40 dar Driver Pepa Bueno el Apocalipsis a como diría Moreno Bonilla

Voz 1921 08:44 en un escenario y pico en Andalucía

Voz 13 08:49 bueno que sepa que se ponga bien pronto que por ella sobretodo de Cormick que mañana tenía vacaciones están en el aire

Voz 1621 08:57 el vaya vamos rápidamente con la herencia recibida te toca entrevistar a las nueve a las ocho en Canarias a Irene Montero portavoz de Unidos Podemos en el Congreso

Voz 2 09:06 vive nunca soplón de seiscientos mil euros ha ido mil trecientos

Voz 1621 09:12 si te toca moderar tan divinamente como siempre esa mesa de tertulia hoy con Esther Palomera con Enric Juliana Ernesto el Kaiser está hecha a partir de las diez de las nueve en Canarias aprendemos a cultivar la vida con Toni Garrido y con bosques agricultor activista hay que acaba de publicar cultivando la vida trescientos sesenta y cinco días en el huerto que lo cambiarán todo a quién no tenga huerto se lo digo yo lo digo yo que tengo uno te alegra

Voz 0027 09:36 te alarga la vida

Voz 1621 09:38 en un huerto en las sierras de mis padres en realidad ni una hora después vamos a recibirá Álex Grijelmo ya José María Merino que acaban de publicar más de quinientos cincuenta y cinco millones podemos leer este libro el que han publicado sin traducción es un poderoso manifiesto a favor del español

Voz 0027 09:58 seguimos escuchando esta mañana sus reflexiones acerca del cambio en Andalucía o de cualquier otra cuestión política quienes quieran plantear además les preguntamos por una cuestión controvertida que ha aprobado el Parlamento de Canarias han cambiado una ley para que los padres puedan pedirles a los pediatras que Dani puentes

Voz 1621 10:17 antidroga que les hagan a sus hijos en la revisión de los catorce años una prueba o un control de drogas para comprobar si sus hijos o hijas con

Voz 0027 10:24 la propuesta era del Partido Popular todos los partidos del Parlamento de Canarias han votado a favor salvo Podemos que se ha abstenido qué les parece la medida nueve uno cinco dos

Voz 1621 10:34 los dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1 10:44 bueno pues son las seis y diez de la mañana a las cinco y diez en Canarias Así empieza hoy por hoy se quedan con Carolina Bona

Voz 0393 10:50 con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 14 10:57 este jueves toca una noche emo

Voz 2 11:00 o Fiona antiquísima de Copa Louis de las siete de la tarde una hora menos en Kennedy Real Sociedad Betis con todo por decidir tras el cero a cero de la ida el Villarreal con dos a dos en el global y a las veinte cuarenta y cinco del carnet por email además verdiano suplentes para tratar de remontar el dos uno de la ida José encomendará a Messi con Dani Garrido Idris de las nueve de la noche ocho en Canarias si prefiere esta información Hora veinticinco con Ángels Barceló en tu día él ser más Cadena en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0393 11:43 el primer día del nuevo Gobierno en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla ya es presidente de la Junta con los votos del PP Ciudadanos y Vox Se abre un nuevo ciclo político en España por el sur terminan treinta y seis años de gobierno socialista así la ultraderecha entra por primera vez en un Parlamento español desde la democracia Radio Sevilla Elena Carazo buenos días buenos días Carolina Moreno Bonilla tomará posesión del cargo mañana viernes en un acto al que acudirá a la nueva dirección del Partido Popular y quiénes fueron sus antiguos valedores Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría anoche el nuevo presidente de Andalucía estuvo en Hora Veinticinco hizo equilibrios para tratar de no molestar a ninguno de sus dos socios un equilibrio bastante complicado pero insistió en que no piensa a derogar la Ley de Violencia de Género de Andalucía Elena soy Juan Manuel Moreno asegura que no va a derogar la ley de violencia de género que no

Voz 0534 12:30 no se va a dar ni un paso atrás en este aspecto sino que lo que se plantean es estudiar cómo mejorar la reconocía que había sido un elemento de discrepancia con Vox su pacto de gobierno es conciudadanos recordaba al que Álava el paso que había dado con Vox mantiene un pacto de investidura se plantea Moreno una legislatura en la que para mantener la estabilidad que necesitan tendrán que negociar y dialogar

Voz 15 12:52 nosotros necesitamos una estabilidad en el Parlamento para hacer las reformas que queremos hacer eso va a significar que vamos a tener que hablar muchísimo durante prácticamente todos los días y negociar después tenemos que ser dejaran Lao digamos el tacticismo electoral cada uno dedica no lo realmente importante que es el bien de los andaluces

Voz 0534 13:12 el Gobierno Juan Marín en el Parlamento insistía en que su formación está comprometida con el Partido Popular no con la ultraderecha

Voz 1921 13:21 vincula a este acuerdo de gobierno

Voz 16 13:24 es un documento de noventa puntos que hemos firmado con ustedes de lo demás será usted y la fuerza política que lo afirmado responsable pero evidentemente no vincula a mi formación política

Voz 0534 13:38 Susana Díaz se estrenaba ayer como líder de la oposición insistía también en el Parlamento en que Moreno será presidente

Voz 7 13:44 con el apoyo de un partido franquista como Facebook

Voz 0534 13:47 sí lo que traerá un paso atrás en los derechos de las mujeres

Voz 1921 13:50 apeló en reiteradas ocasiones a Adolfo Suárez Adolfo Suárez lideró la transición enterró el franquismo y usted pase ver a la presidencia de la Junta con los heredero de aquel franquismo

Voz 0534 14:05 Francisco Serrano tenía durísima para palabras contra la izquierda la que definía en el Parlamento como los nuevos fascistas

Voz 17 14:12 la Ariana la diana de su rencor y resentimiento Cebé representada en lo que ellos mismos son nuevos fascistas disfrazados de demócratas que ya no engaña a casi nadie que ya ni siquiera se preocupan de esconder o disimular sus actitudes totalitarias antidemocráticas hectáreas lo estamos viendo todos los días en la calle

Voz 0534 14:33 Teresa Rodríguez líder de Adelante Andalucía acusaba al Partido Popular de ser la única derecha europea que pacta contra la ultraderecha machista hay porque ser un gobierno franquiciado

Voz 18 14:44 a los ricos acabaremos con el machismo el lugar el lugar de depender pese paternalismo que usted presentó ayer hacia las víctimas de la violencia machista estructural parte de una sociedad que tiene que cambiar en profundidad

Voz 0534 15:00 Moreno Bonilla tomará posesión de su cargo el viernes en el Parlamento el martes lo hará el nuevo Gobierno el primer Consejo de Gobierno de la Junta se celebrará el viernes veinticinco en Antequera

Voz 0393 15:10 gracias Elena en Reino Unido el galimatías del Brexit acerca paradójicamente dos opciones de desenlace radicalmente opuestas por un lado que acabe produciéndose un Brexit por las bravas desordenado y sin acuerdo y por otro que acabe convocando un segundo referéndum y al final no haya sí de momento Theresa May parece que resiste ha superado la moción de censura ir en sus planes está la presentación de otro plan antes del lunes anoche compareció en Downing Street para pedir tranquilidad corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 15:37 buenos días Theresa May retomará hoy el mando como si aquí no hubiera pasado nada como si no hubiera sufrido la mayor derrota parlamentaria en la historia del Reino Unido la primera ministra reanudará hoy las conversaciones con líderes políticos y grupos de todos los partidos a la búsqueda de un nuevo compromiso para remodelar el clan del Brexit ese posible acuerdo lo presentará el lunes en la Cámara de los Comunes tras superar una moción de censura presentada por el jefe de los laboristas Jeremy Corbijn May hizo una breve declaración a la puerta de Downing Street se dijo dispuesta a seguir adelante con el Brexit incumplir lo votado por los británicos en el referéndum

Voz 1275 16:16 nada

Voz 0273 16:19 ahora dos años y medio después ha llegado el momento de que nos unamos pongamos por delante el interés nacional

Voz 6 16:25 claro

Voz 0273 16:27 para cumplir con el referéndum Meis entrevistó anoche con los líderes de los partidos parlamentarios excepto con Corbijn el jefe de los laboristas rechaza el diálogo hasta que May no elimine la opción de una posible salida sin acuerdo todas las fuerzas de oposición setenta y uno diputados laboristas han pedido a Corbijn a su vez que apoye la celebración de un segundo referéndum una posibilidad a la que se ha venido negando estamos

Voz 0393 16:53 el que también ha salido airoso in extremis es el primer ministro griego Alexis Tsipras esta noche ha superado una moción de confianza que había presentado el mismo para poner a prueba sus apoyos después de que se rompiese su coalición de gobierno con los nacionalistas haya buenos días buenos días el detonante de esa ruptura ha sido un acuerdo con el Gobierno de Macedonia para que el país cambie su nombre no se confunda con el de la región Griega

Voz 1916 17:13 si Chipre sobrevive contra todo pronóstico porque hasta hace sólo unos días contaba únicamente con los ciento cuarenta y cinco escaños de su partido que no le llegaban para la mayoría absoluta

Voz 7 17:21 pero en el último momento lo han apoyado cuatro diputados rebeldes

Voz 1916 17:24 desde sus exsocios de gobierno una independiente y un diputado de los liberales aplastando así las esperanzas de los conservadores de Nueva Democracia que se frotaban las manos ya dando por hecho que Tsipras caería y que se convocarían elecciones ustedes el Gobierno de Chipre pasará que Macedonia cambie su nombre por República de Macedonia del Norte para evitar problemas futuros con la región griega llamada también Macedonia que colinda con el país vecino uno de los cabos sueltos todavía desde la desintegración de Yugoslavia aún así el acuerdo con Macedonia podría volverse en contra de los y las encuestas dan en las próximas elecciones una amplia ventaja Nueva Democracia que supone al acuerdo por considerar que la futura república de Macedonia del Norte puede reclamar el territorio griego llamado Macedonia por seguir compartiendo esta palabra en los próximos días la Cámara Baja tendrá que votar ese acuerdo lo que será la verdadera prueba de fuego para China

Voz 0393 18:11 el tradicional cordón sanitario a la extrema derecha en Suecia finalmente se va a mantener los socialdemócratas llevan cuatro meses tratando de formar gobierno aislando a los ultras que son la tercera fuerza política del país ya tenían el apoyo del centro derecha ayer consiguieron el para bien de la izquierda del antiguo partido comunista que ha anunciado que se va a abstener en la investidura Pascual

Voz 19 18:29 el líder del partido de izquierda

Voz 0027 18:34 dice que permitirán

Voz 1684 18:35 la reelección de excepción lo bien sólo para luchar contra el racismo aunque advierte apoyarán una moción de censura si el primer ministro lleva adelante las reformas del mercado laboral de los alquileres que ha pactado con centristas y liberales a cambio de su apoyo el líder de la ultraderecha estudiando estoy en Motilla lamenta este vacío el vacío que le hacen el resto de partidos pese a que con sesenta y dos diputados es la tercera fuerza más votada en Suecia y recuerda que en el resto de países nórdicos Si hay pactos entre ultraderechistas y otras formaciones cuatro meses después de las elecciones y la agenda política sigue su curso tras los acuerdos de investidura lo bien presentará el lunes ante el Parlamento su declaración de gobierno

Voz 0393 19:20 el ex comisario Villarejo declara hoy en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen una trama que supuestamente urdió el Ministerio del Interior para robar documentos a Bárcenas que pudieran comprometer al Partido Popular y que se pagó con fondos reservados también está citado Eugenio Pino que era adjunto Operativo de la Policía Nacional en aquel momento Miguel Ángel Campos

Voz 0027 19:38 el jefe de la policía patriótica y uno de los supuestos

Voz 1552 19:40 mejillas de la operación Kitchen Eugenio Pino comparece a primera hora de esta mañana para ser interrogado respecto a recibió órdenes por parte de quién para que sus agentes intercepta se destruyeran pruebas que perjudicaban al PP en el caso de su caja B entre dos mil trece y dos mil quince siendo Jorge Fernández Díaz ministro del interior también será preguntado respecto a atribuyó fondos reservados con este objetivo quién se los dio qué acciones cubrieron con ese dinero entre ellas está acreditado el soborno al chófer de Bárcenas para que robarse al ex tesorero documentos comprometedores para dirigentes del partido después sobre las once de la mañana está previsto que declare el principal investigado en este caso el comisario Villarejo que junto a un equipo de agentes desarrolló el operativo ayer comparecieron Bárcenas y Rosalía Iglesias como testigos quienes ratificaron que les habían sustraído documentación de apuntaron al chófer como responsable además según ha sabido la sed tanto Iglesias como anteayer el chófer fueron preguntados por el falso cura que amenazó con un revólver a la familia para que les diera información el juzgado investiga si aquel falso cura hoy en prisión formó parte del operativo kitsch

Voz 7 20:48 y sobre el último escándalo que salpica Villarejo

Voz 0393 20:50 ese supuesto encargo que le hizo el ex presidente del BBVA Francisco González para espiar a políticos y empresarios que pretendían supuestamente hacerse con el control de la entidad se ha pronunciado el Gobierno lo ha hecho por primera vez dice la ministra de Economía que este escándalo afecta a la imagen del BBVA y uno de los afectados por el seguimiento del comisario el exministro Miguel Sebastián habla de falta de catadura moral Rafa Muñoz

Voz 1772 21:12 el ex ministro socialista cuyo nombre aparece en las grabaciones de Villarejo está ultimando una demanda contra el banco

Voz 21 21:18 todo este asunto es de una de una extrema gravedad de

Voz 0027 21:21 la falta de escrúpulos

Voz 21 21:24 de nada organizado y financiado todo esto

Voz 1772 21:26 según el confidencial y Moncloa punto com Villarejo y el BBVA pactaron desestabilizar le con la difusión de bulos y rumores sobre un supuesto amante cubano el objetivo era frenar el asalto de Sacyr a la entidad Sebastián no fue el único ex ministro socialista espiado también lo fueron Miguel Ángel Moratinos y Mercedes Cabrera así como el número dos de la CNMV por entonces Carlos Arenillas a quién la fiscalía avisó de que estaba siendo sometido a un seguimiento según cuenta hoy el país el actual Gobierno considera que este espionaje masivo perjudica a la imagen del BBVA Nadia Calviño ex ministra de Economía

Voz 22 21:59 evidentemente cualquier acto o cualquier situación que pueda dañar la reputación de una institución financiera pues eso es un tema serio pero vamos Se trata de un asunto que está encauzado desde el punto de vista penal Ike es ahí donde se dirimirá las posibles responsabilidades

Voz 1772 22:14 el Banco Central Europeo ha puesto en contacto ya con el BBVA para pedir que se esclarezca lo ocurrido lo antes posible

Voz 0393 22:24 la Policía Nacional está buscando a los dos presuntos autores de la violación a una niña de doce años se trata de dos menores con los que la pequeña había quedado en un parque del distrito de Vallecas por Internet un taxista presenció la agresión y avisó a la policía a Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 22:40 buenos días esto ocurrió el lunes sobre las siete y media de la tarde en el parque de Las Viñas donde los chavales suelen juntarse para hacer botellón en la capital fue un taxista quien dio la voz de alarma tras ver cómo esos dos menores de unos quince años a los que se está buscando estaban forzando a la menor en plena calle la chica estaba pidiendo auxilio fuese taxista que el ayudo en un primer momento hasta que llegó la Policía los agentes vieron como los dos chavales escapaban a la carrera comprobaron efectivamente que la niña de doce años había sufrido una agresión sexual consumada se encontraba muy alterada en ese momento la investigación continúa con la sospecha de que los agresores quedaron en ese punto del barrio con la víctima por lo que pueden tener relación con ella se está analizando para tener más detalles los perfiles de la menor entre de asocia

Voz 0393 23:19 las en la jueza ha enviado a prisión al marido de Romina celeste la joven desaparecida la noche de fin de año en Lanzarote se le acusa de delitos de malos tratos y de homicidio o de asesinato la calificación se va a concretar a lo largo de la investigación la magistrada considera que existen indicios de que la mató en contra de lo que él ha sostenido hasta ahora dice que se la encontró muerta cuando llego a casa y que se deshizo del cadáver la joven le había denunciado por malos tratos pero Mariola al herido acabó retirando

Voz 0259 23:45 el juzgado archivó el caso porque la joven Romina celeste Núñez no ratificó esa denuncia activada por la Guardia Civil acudió posteriormente al juicio rápido contra su marido cada año más del diez por ciento de las maltratadas retiran la denuncia ose acogen a la dispensa de no declarar contra su agresor la juez experta Inmaculada Montalbán explica alguno de los motivos

Voz 23 24:05 deceso de de sumisión o de vinculación que tienen respecto del agresor bien por miedo a lo que es todo el proceso o bien por la dependencia económica o presión familiar

Voz 0259 24:20 otro de los datos a los que ha tenido acceso la Cadena Ser apunta que la víctima ya había sido maltratada por otra pareja anterior su caso figuró en el Vio Gen el sistema de seguimiento policial de la violencia de género

Voz 0393 24:32 en Siria al menos dieciséis personas han muerto en un ataque dirigido contra las fuerzas de la coalición internacional cuatro de ellos eran estadounidenses es el peor ataque que han sufrido las tropas norteamericanas en el país llega pocas semanas después de que Donald Trump haya anunciado la retirada del Ejército americano de Siria ya ha declarado ha sido al Estado Islámico informa desde Beirut Oriol Andrés el ataque fue cometido con su

Voz 24 24:54 cita con un cinturón bomba se dirigió hacia los soldados estadounidenses inmoló Estado Islámico ha reivindicado un atentado que tuvo lugar en un restaurante lo que incrementó el número de muertos civiles también de soldados americanos Se trata de una advertencia Donald Trump que hace un mes anunció la retirada de los tres mil militares que tienen sobre el terreno para justificar su abrupta decisión del presidente aseguró que los yihadistas habían sido ya derrotados habrá que ver pues si el ataque de ayer provoca un nuevo giro en la volátil estrategia de Trump los americanos lideran la coalición que lucha contra Estado Islámico y su decisión de retirarse causó auténtica conmoción entre sus aliados kurdos internacionales todo ello en medio de un ajedrez geopolítico que la localidad escogida para el atentado simboliza bien van Beach es una población situada en una zona bajo control kurdo pero Turquía que se encuentra a pocos kilómetros amenaza con tomarla y las vecinas tropas de Bashar al Assad aspiran también a recurrir

Voz 14 25:46 darla la Cadena Ser

Voz 0393 25:51 el investigador Mario Martínez Downer acaba de presentar presos contra Franco un ensayo histórico elaborado durante diez años con más de cincuenta entrevistas y documentos inéditos que bucea en el trato recibido por los represaliados políticos en la lucha en las presiones de nuestro país Javier Torres

Voz 0907 26:06 más del sesenta y cuatro el setenta y seis el Tribunal de Orden Público procesó a cincuenta mil personas dictó cerca de once mil sentencias la Brigada Político Social detuvo a ciento cincuenta mil personas entonces en las cárceles españolas dependiendo del año había entre mil quinientos y dos mil presos políticos resistentes no víctimas que mantiene en la memoria como huella personal

Voz 1178 26:25 también la memoria como debe como de verde contar su experiencia de transmitirla de dar una versión distinta quizá de los hechos frente a la que deseado en muchas ocasiones de la última etapa de la dictadura como una adicta y luego también había un deseo la memoria como deseo como deseo de justicia

Voz 0907 26:43 presos contra Franco escrito por Mario Martínez explica cómo se organizaron dentro de las cárceles y lo hace además con fotografías tomadas de manera clandestina en Carabanchel

Voz 2 26:53 los deportes

Voz 9 26:57 en Hoy por hoy

Voz 0393 27:00 será por primera vez en los octavos de Copa en la era Simeone Sampe buenos días

Voz 1161 27:07 empatar con el Girona llaman cinco consecutivas pero en este caso a tres goles cuando en Montilivi habían sido a uno se adelantaban los de Simeone gol de cal hincha poco de empezar el encuentro empataba Valeri poco antes del descanso para adelantarse en la reanudación con el gol de Stuani sacaba Simeone Griezmann y con el llegaron los goles de correr el suyo propio a falta tan solo de siete minutos para el final que parecían solventar un partido hasta que llegó el definitivo de Dunia a sólo dos del final del encuentro en El Larguero el presidente el Girona vio peligrar la eliminatoria con el gol de Griezmann

Voz 25 27:32 a cinco minutos más cuento y era muy difícil no a veces incluso por el golpe no el partido ahí luchando has estado en en la eliminatoria todo partido y bueno sabes que queda muy todo pero bueno es una vez más el equipo se ha levantado

Voz 1161 27:49 aparte del Girona también pasaban Real Madrid y Sevilla pese a que los dos terminaban perdiendo sus partidos en el caso de los de Solari la décima de la temporada uno cero en Butarque Leganés gol de Broadway insuficiente por el tres cero de la ida se lamentaba en el Lega Sabin Merino por las ocasiones falladas

Voz 1621 28:01 pero así que en poco tristes

Voz 0352 28:05 pero no al final vamos a matar a alguna más y yo creo que a algún susto les hubiese mostrado

Voz 1621 28:11 en los blancos Solari se mostraba decepcionado con los

Voz 1161 28:13 cedido en la primera parte todos necesitaba minutos

Voz 26 28:16 los han tenido con qué nos quedamos con que hemos pasado evidentemente la eliminatoria una competición que difícil pero el partido ha sido flojo

Voz 1621 28:23 la primera parte

Voz 1161 28:24 una visión que comparte también la plantilla Nacho no vio peligrar la eliminatoria pese al mal partido

Voz 0027 28:28 a la primera parte

Voz 27 28:31 yo bastantes ocasiones luego si te digo la verdad la segunda parte patera hemos tenido con más de el control del balón hemos tenido alguna ocasión muy clara hay vamos a ver en el fútbol puede pasar cualquier cosa en Leganés es un grandísimo equipo difícil hacerle gol peligro siempre hay no pero pero bueno creo que la segunda parte mejor a la primera

Voz 28 28:45 también Casemiro declaraciones en Being a que se sintió muy bien pero estamos trabajando mucho estamos en la Champions dos tomos poquito pero estamos peleando es hemos metido que la segunda fase de la Copa

Voz 1161 28:58 y derrota también del Sevilla con el Athletic cero uno en el Pizjuán con el gol de Guru Z en la recta final y esta noche se completan los partidos de vuelta con uno de los octavos con tres más a las siete y media Real Sociedad Betis todo en el aire por el empate a cero de la ida ambos técnicos harán rotaciones podrá debutar Laínez que en los béticos arbitral del colegiado navarro Prieto Iglesias a las ocho y media Espanyol Villarreal empate a dos en la ida los catalanes buscarán la clasificación a los de Luis García les preocupa más la Liga arbitrar el colegiado asturiano González Fuertes y desde las nueve y media Barça Levante Valverde tira de todo para remontar a la derrota por dos uno en la ida tripleta de ataque con Messi

Voz 7 29:30 parecida en velé arbitrará el colegiado murciano

Voz 1161 29:33 Sánchez el murciano Sánchez Martínez por cierto a la Cadena cadena les desvelaba anoche que vela es el tapado que busca el Barça como delantero centro para este mercado de invierno y por lo demás en el Abierto de Australia Pablo Carreño domina su partido sobre el bielorrusa o iban cada victoria del español en los dos primeros sets seis dos y seis tres empate a seis en el tercero durante la mañana jugarán Carla Suárez Garbiñe Muguruza

Voz 0027 30:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias con Aimar Bretos la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo se reúne hoy en Madrid con el vicepresidente catalán Pere Aragonés con la consellera de Presidencia Alcobert ambos gobiernos para buscar una fecha para que Pedro Sánchez y Quim Torra se reúnan por tercera vez y allí en Cataluña

Voz 2 30:27 miles de personas protestaban esta noche por la detención de dieciséis personas acusadas de cortarles

Voz 0027 30:32 vías del AVE en el primer aniversario del uno de octubre entre los arrestados hay dos alcaldes de la CUP también el sobrino de Quim Torra Radio Barcelona Bofill

Voz 1161 30:40 se les acusa de desórdenes públicos por haber participado en ese corte pese a que el alcalde de habérselas Ignacio Sabaté uno de los detenidos

Voz 1621 30:46 yo que el que dice que

Voz 1161 30:48 ese día no estaba su abogado Benet Salellas criticaba el operativo de Cataluña no

Voz 7 30:53 no tenía ningún parque parque dice

Voz 1161 30:56 que hoy no se detiene a nadie por ese delito se lo cita y comparece directamente en el juzgado algo que no ocurrió ayer de hecho ningún juzgado ordenó estas detenciones la Policía Nacional actuó de oficio para protestar los independentistas pararon ayer la actividad parlamentaria en el Parlament abandonaron todas las comisiones que se estaban celebrando ciudadanos les acusaba de va hay algunos

Voz 14 31:13 qué quieren cobrar pero no quieren venir a trabajar

Voz 7 31:17 yo hoy se han buscado la excusa perfecta

Voz 1161 31:21 esto es lo que decía Carlos Carrizo hay dieciséis detenidos en total todos en libertad pero había otra persona que tenía

Voz 7 31:26 hay que ser detenida se encerró en la Universidad de Girona

Voz 1161 31:28 de hecho ha pasado la noche allí acompañada de miembros de colectivos independentistas y ahora está en búsqueda y captura gracias

Voz 0027 31:34 en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla se ha convertido ya en el primer presidente autonómico no socialista Lacy oficialmente electo Carolina

Voz 0393 31:41 el popular ha sido investido gracias a los votos de su partido Ciudadanos y Vox vasca desbancando así a la Junta de la Junta a Susana Díaz que pasa a ser líder de la oposición ambos estuvieron anoche en Hora Veinticinco y hablaron entre otros asuntos de la Auditoría General que ha anunciado Moreno Bonilla

Voz 0352 31:56 no se trata de de de dedicar la energía a rebuscar en el pasado lo que se trata es de tener un diagnóstico lo más certero posible de cómo están las cuentas pública por eso yo quiero hacer un una auditoría integral para saber dónde estamos como estamos y qué decisiones tenemos que tomar

Voz 1921 32:11 claro cuando uno dice que va a cargar general a un organismo privado y externo es que confía poco en las instituciones recogida entre otras cosas nuestro Estatuto de Autonomía

Voz 0393 32:22 esperamos temperaturas un poco más bajas acompañadas de lluvias en Euskadi y Castilla y León Madrid precaución a esta hora con los bancos de niebla que hay en varios puntos del país vamos a ver cómo está la situación en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 29 32:35 buenos días Carolina a esta hora en Madrid tráfico intenso de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro Pinto

Voz 1275 32:43 estaba de Los Ángeles el A42 halal

Voz 29 32:46 dura de Parla en la ronda de circunvalación M cuarenta densidad circulatoria en Vallecas Vicálvaro hacia la dos en Villaverde dirección a cuatro en Barcelona un accidente genera retenciones en la dos a su paso por Castelló en sentido Lleida dificultades también en la AP siete en Vilafranca del Penedès hacia la Ciudad Condal ti Aragón a un alcance las siete origina densidad circulatoria en canon ya dirección Barcelona en Álava un obstáculo en la calzada en la uno complica la conducción en el Burgos sentido Madrid como bien decías precaución por bancos de niebla principalmente en Barcelona helados en ordena en esta misma vía en Lleida a la altura de Cervantes

Voz 0393 33:26 gracias Alfonso y les hablamos ahora de otro medio de transporte los patinetes eléctricos que están suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para los grandes ciudades españolas sólo el año pasado estos vehículos a motor causaron cinco muertes en España María

Voz 1275 33:39 a vacas han venido para quedarse pero los datos que arroja el estudio sobre los nuevos vehículos de movilidad como el patinete All scooter de dos ruedas son preocupantes ocho de cada diez conductores y peatones sienten peligro e inseguridad al cruzarse con ellos y las cifras de siniestralidad han aumentado mucho tal y como explica José Ramón Cruz director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación

Voz 7 33:59 hace ya estamos viendo importante

Voz 30 34:01 quizás de siniestralidad en España estamos hablando de cinco fallecidos en dos mil dieciocho en siniestros con implicación de este tipo de vehículos cientos de incidentes Hypo poner el caso de Valencia en el año dos mil dieciséis no hubo ningún incidente con este tipo de vehículos en dos mil diecisiete ya hubo cinco en el año dos mil dieciocho al menos que sepamos XXXVIII incidentes

Voz 1275 34:22 más del noventa por ciento considera que es urgente la regulación todavía no hay a nivel estatal y los propios usuarios reconocen que desconoce las normas locales y creen que pueden circular por cualquier sitio por eso piden educación vial en el colegio campañas actualmente más de veinte mil vehículos de este tipo circulan en España

Voz 1921 34:40 agobiante tener todos mis agudos a la misma compañía y aún así pagar de más

Voz 0946 34:44 Mutu traería la mutua cualquiera de tus seguros

Voz 31 34:47 tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua tenga consulta condiciones de Mutua punto es

Voz 0743 35:00 Nuevo Teatro claro pero sí sufrirla acuéstate sino que encima la lámpara del aceite del coche sea capaz de encender pero tranquilo aunque estarán llevan genio dentro

Voz 32 35:09 mira este concedemos tres deseos aceite más filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve con noventa y nueve euros pide cita en Midas punto es iPS os concedidos

Voz 9 35:22 en Hoy por hoy en ese de España

Voz 0027 35:41 abrimos la Mesa en Totalán en Málaga para conocer cómo avanzan las tareas de rescate de Julen el niño de dos años que hoy hará cuatro días ya que se cayó en el pozo está noche estaba previsto que comenzaran los trabajos de excavación a la turba

Voz 33 35:53 qué buenos días hola buenos días rescate inédito no hay protocolos previos la inestabilidad del terreno ha obligado esta noche a primar la excavación del túnel paralelo vertical en detrimento del horizontal Ángel García Colegio de Ingenieros tema

Voz 34 36:07 seguridad del donde está Julen es necesario en camisón a partir de ahí pues vamos a hacer la galería vertical para cuando lleguemos a la cota Mendo setenta y uno por supuesto es donde está el tapón de tierra debajo puede estallarle poder acceder a él mediante otra galería horizontal que se excavará por medio manuales

Voz 33 36:33 el plazo estimado de cuarenta y ocho horas para llegar al niño vence esta noche

Voz 0027 36:37 gracias Ana Tere también esta noche en Bilbao la Ertzaintza investiga la muerte de una niña de seis años y su madre está muy grave pero no sabemos qué hay detrás de esa muerte Isabel León

Voz 0393 36:47 es que según fuentes del departamento de Seguridad hay sospechas de criminalidad de carácter delictivo a partir de aquí muy pocos detalles de lo sucedido que ha sido una hermana de la menor quién encuentra a la madre

Voz 1275 36:58 conscientes abrazadas y tendidas

Voz 0393 37:00 el domicilio que cuando la Ertzaintza acudió a la vivienda ya estaban allí los servicios de emergencia la madre ha podido ser reanimada y trasladada en estado muy grave al Hospital de Basurto la menor ha fallecido en el lugar se ha levantado ya el cadáver y con las primeras luces va a continuar obviamente la investigación además la Ertzaintza está muy pendiente de la autopsia que se le va a practicar a la menor en las próximas horas

Voz 0027 37:20 gracias Isabel en Madrid una niña de tres años ha evitado una tragedia Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días avisó a los vecinos de un incendio en su casa por un cortocircuito en las luces de Navidad en sus padres estaban dentro el piso dormidos borrachos los han detenido

Voz 1275 37:36 si los padres están detenidos por un delito de abandono de menores ellos habían quedado dormido una habitación de la casa con muy claros síntomas de embriaguez cuando se produjo un cortocircuito hubo un pequeño incendio la parte de la vivienda donde estaban los dos hijos de esta pareja se llenó de humo la pequeña de tres años salió por su propio pie de la casa para pedir auxilio a los vecinos que llamaron a los servicios de emergencia hay pudieron rescatar a su hermano otro niño de nueve años todos los ocupantes de la casa fueron atendidos por una pequeña intoxicación algunos vecinos han declarado ante la policía que los menores estarán desatendidos continuamente Iker lo era la primera vez que tenían que auxiliar les durante el fin de semana que sus padres salían de fin

Voz 0027 38:13 y también sobre menores lo venimos contando aquí en la SER el Parlamento de Canarias aprobado una iniciativa del Partido Popular pidiendo al Gobierno de las Islas que en las revisiones de pediatría de los catorce años se incluyan controles de droga si los padres lo piden

Voz 1621 38:28 Agustín Padrón buenos días hola buenos días la proposición no de ley del Grupo Popular contó con el apoyo

Voz 35 38:33 todos los grupos en secreto Podemos que se abstuvo

Voz 1621 38:36 puede incluir en las analíticas de sangre y orina que se realizan en las revisiones periódicas de Pediatría a los catorce años los parámetros analíticos para la detección precoz de drogas consideran que hay preocupación por el aumento de consumo de drogas entre menores y Adeva además que se inician antes con escasa percepción del riesgo a través de enmiendas PSOE Coalición Canaria incluyeron que se cree un programa de asesoramiento para padres y menores en caso de que las pruebas sean positivo

Voz 0027 39:02 gracias Agustín en España en Algeciras a Lance Añón susto tremendo tuvieron que cortar cerrar parte del puerto de Algeciras partes de de la terminal de mercancías porque aparece una cobra benignos y Sima en mitad del puerto Cándido Reguera buenos días

Voz 0743 39:23 hola buenos días efectivamente la zona ocho B del patio de toros el portavoz diera fue la que tuvo que ser desalojada ante el aviso de un grupo de estibadores que se toparon con la SER

Voz 7 39:32 dentro de gran tamaño la aparición de una cobros

Voz 0743 39:34 cumplidora de cuello negro obligó a dar la voz de alarma a los responsables de la principal terminal de contenedores del primer puerto España que pusieron al hallazgo en conocimiento de agentes el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil que se desplazaron hasta la zona para dar captura al reptil el ejemplar de casi dos metros de longitud ya se encuentra en el zoológico del vecino municipio Castelar pero saben cómo llegó ahí bueno en un contenedor pero no se han dado mucho más detalles de su proceder

Voz 0027 39:59 hacia Cándido un abrazo venga hasta luego gracias Radio Algeciras gracias a todas las emisoras de la Cadena SER cerramos la Mesa de España abrimos la al mundo

Voz 20 40:09 bueno me mucho mucho nadie le dado lugar

Voz 0027 40:23 dos diputados del Partido Socialista portugués del mismo partido se han liado a puñetazos en los pasillos del Parlamento al salir de una comisión irónicamente el compañero que les han separado ha sido el hijo del presidente Mario Suárez que dimitió como ministro tras amenazar con pegar a dos periodistas informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 7 40:41 los diputados de la Asamblea de la República Portuguesa se esfuerzan por mantener la cordialidad dentro del hemiciclo pero este miércoles una disputa entre

Voz 1621 40:50 dos miembros de la bancada socialista

Voz 7 40:52 pasó de batalla verbal a una pelea en un pasillo del Parlamento luso según el diario de noticias durante una reunión de la Comisión de Defensa los diputados ascenso y Moe Shi'i Joaquim Raposo comenzaron a discutir por un tema protocolario poco después sus Señorías llegaron a las manos y la pelea sólo acabó gracias a la intervención del diputado João Soares hijo del fallecido presidente Mário Soares que separó los representantes Soares bien sabe la importancia de promover la paz en dos mil dieciséis se vio obligado a dimitir del cargo de ministro de Cultura tras amenazar con abofetear a dos periodistas que criticaron su gestión

Voz 2 41:31 en Italia

Voz 0027 41:32 dice ha cambiado el sistema de multas del país porque hasta ahora las multas a aquellos conductores que que recurrían diciendo que el ámbar semáforo ámbar había durado menos de seis segundos Se anulaban la justicia los anulaba pero acaba de decir un tribunal que no eap Okinawa Roma Joan Solés hace una década

Voz 0946 41:52 son muchos los conductores italianos que denuncian como en los ayuntamientos en su afán recaudatorio yo minuto a favor de empresas privadas de gestión de multas han reducido el tiempo Anbar de los semáforos incluso a un segundo con lo cual al acelerar pasan en rojo y las cámaras de vigilancia multiplican por miles las sanciones de todas formas una encuesta el revela que los automovilistas de este país interpretan a su antojo los colores del semáforo a la pregunta de cómo actuar en el tránsito del verde al rojo la respuesta la inmensa mayoría fue pasar rápido en vez de detenerse o de no tener tiempo pasar con precaución como dicta al código de circulación hasta ahora de demostrarse que el ámbar era inferior a seis segundos Se anulaban las botas basta hasta ahora porque el Tribunal Supremo italiano acaba de dictar sentencia que esta práctica es legal y que los segundos dependen de la velocidad permitida así en calles donde el límite es de diez kilómetros hora por ejemplo pasa ser legal el intervalo de verde a rojo en un solo segundo tiempo suficiente para detenerse a esta velocidad según el alto tribunal aunque en Italia detenerse de inmediato ante el ámbar puede acarrear

Voz 0027 43:06 esto

Voz 36 43:08 además

Voz 0027 43:15 bueno en Estados Unidos el Washington Post denuncia que se han repartido por las calles de la capital periódicos falsos con su cabecera periódicos con la noticia de que Trump había dimitido como presidente detrás de este reparto está un colectivo de izquierdas que hace once años e imprimió más de un millón de ejemplares falsos del New York Times anunciando el fin de la guerra de Irak Pascual Donate eh

Voz 7 43:38 en las estaciones de trenes y junto al Capitolio

Voz 2 43:41 Maite

Voz 7 43:45 se han repartido gratuitamente veinticinco mil ejemplares de una edición extra del Washington Post en un sean a pero estoy tan sólo una edición muy parecida pero falsa cuenta Emili Kheyl reportera del pos así Future de Seine de Humphrey era es una visión fantástica del futuro del país donde Tram deja la Casa Blanca por las manifestaciones multi raciales lideradas por las mujeres con fecha del próximo uno de mayo el pos falso titula sin presidencia cuenta que Trump ha dimitido dejando un mensaje en una servilleta antes de viajar a Crimea firma la edición el colectivo de izquierdas Yes Men que asegura haber conseguido alegrar el día a los lectores que sueñan con echar al presidente republicano del poder

Voz 0743 44:34 ya están aquí los mejores precios del centro de oportunidades y outlet de El Corte Inglés

Voz 37 44:38 Kimi Saura está a un ochenta por ciento de descuento en una selección de grandes firmas no dejes escapar esta oportunidad en los centros de oportunidades ya El Corte Inglés los mejores precios y descuentos te están esperando atrás

Voz 0743 44:50 manos consulta condiciones entienda y horarios en El Corte Inglés punto es

Voz 14 44:55 SETI vista sanitario me lo sabe sintiéndose bueno pues por eso

Voz 38 45:00 por qué puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí Casa Natal claro se nota cuando llevas una sola

Voz 7 45:07 Elisa salidas lo como otro tipo

Voz 37 45:10 dentales de Sanitas que la primera consultas gratis y empieza cuidando sonrisa

Voz 9 45:31 el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 14 45:36 la eh

Voz 41 45:39 buenos días

Voz 1100 45:41 Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha revocado una singular sentencia de un juez de Pamplona que ordenaba restituir los restos de pista José Sanjurjo al monumento a los Caídos de la ciudad del que habían sido exhumados es lo bien abre dos mil dieciséis junto a los el general Emilio Mola que pareja Dios el caso es que cuesta sangre sudor y lágrimas acabar definitivamente con los enfermizos efluvios de la aberrante esta dura virus familiares de Franco se resisten a lo obvio que ellos los restos de quién tanto daño hizo Paul tumba privada donde puedo al sus los más queridos e incluso lo útil dirigentes de Bush a los que tanto molesta a la Ley de Memoria Histórica repudio que comparten con dotados cargos del PP como todos sabemos vayan pues a su tumba envueltos en las banderas precio hasta cansarse pero de gente darnos la lata con subterfugios de Tele bulé ellos poniendo piedras en el camino a una injusta decisión del Gobierno por alguna perdiendo los tribunales pero ganando los púlpitos donde la Iglesia persiste es posible que esa actitud obstruccionista ocurrió en pleno siglo XXI en recordarlo su música repugnantes brazos fue la dictadura franquista hace bien el Gobierno en cargarse de razón jurídica pero en algún momento y por qué no mañana mismo debe de decir basta el ojo izquierdo

Voz 39 47:16 eh