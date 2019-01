Hoy por Hoy (17/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 0027 00:24 buenos días Juan Manuel Moreno Bonilla ya es presidente electo de Andalucía tomará posesión mañana después de ser investido ayer gracias a los diputados del PP Ciudadanos hipoxia a pesar de las peticiones del partido de extrema derecha y a pesar de que la dirección nacional del PP ha estado coqueteando las últimas semanas con el discurso de la violencia doméstica anoche en la SER Moreno Bonilla garantizó que no se va a derogar una ley la mujeres su

Voz 3 00:48 el maltrato dentro de de esa violencia de género que desgraciadamente sufrimos como una gran lacra en nuestro país no es es un combate que tiene que tener esta sociedad sin ningún tipo de complejo contra la violencia de género y nosotros no vamos a hablar en ese sentido ningún paso atrás

Voz 0027 01:06 Moreno Bonilla aseguró en Hora Veinticinco insistió en que van a hacer una auditoría en cuanto lleguen a San Telmo y aseguraba que el lunes hará pública la estructura de su Gobierno el nombre de los consejeros sobre la consejería específica de Familia uno de los puntos del pacto PP Vox habló anoche también en Hora Veinticinco el que va a ser vicepresidente Juan Marín Ciudadanos una Consejería de Sanidad y brilliant

Voz 1275 01:28 turismo que en lo lo queda usted si lo hago país

Voz 1450 01:49 tengo claro lo que tengo que hacer lo que tiene que hacer el Partido Socialista serlo el dique frente a la extrema derecha donde tengo que está ahí en el Parlamento uno tiene que está cuando fue el primer cuando el último les dijo o nos dijo en la SER

Voz 0027 02:03 que al despedirse de los funcionarios de la Junta de Andalucía no les había dicho adiós les había dicho hasta luego hasta dentro de unos meses o años e insiste en que la legislatura va a ser corta insiste en que las cuentas de Andalucía están saneadas el le dice Susana Díaz a Moreno Bonilla que no hay alfombras que levantar en la Junta y acusa al PP de no confiar en las instituciones por esa auditoría que han anunciado ir junto al PSOE en la oposición Adelante Andalucía su portavoz Antonio Maíllo hizo autocrítica

Voz 4 02:28 en Andalucía ese botón español fue la primera

Voz 0027 02:31 oportunidad en término electoral depreció dedo añade

Voz 4 02:35 mrs de la crisis catalana no ha sido un voto en andaluz

Voz 0027 02:38 y Adelante Andalucía planteaba una

Voz 4 02:40 es un término de debate político andaluz que no se dieron

Voz 0027 03:27 pero también anoche la moción de confianza que propuso el mismo después de que se rompiera su coalición de Gobierno

Voz 1600 03:33 por la crisis que abierto el acuerdo para que Macedonia pase a llamarse la República Macedonia del Norte irse distinga de la región griega que se llama igual

Voz 0027 03:40 Estados Unidos ha sufrido el peor ataque a sus tropas desde que tiene soldados en Siria

Voz 1600 03:43 han muerto cuatro estadounidenses en un atentado suicida que deja al menos quince víctimas y que ha reivindicado edades

Voz 0027 03:49 aquí en España Villarejo comparece hoy ante el juez que investiga la operación Kitchen

Voz 1600 03:53 antes lo hará uno de los supuestos cabecillas Eugenio Pino que era director adjunto de operativos de la Policía Nacional y que tendrá que aclarar si recibió órdenes y de quién para destruir pruebas que afectaran al Partido Popular

Voz 0027 04:04 sobre otro caso en el que está supuestamente involucrado Villarejo del espionaje presunto encargo del BBVA han empezado a hablar los espiados como el ex ministro Miguel Sebastián que hace de ida dice que ha puesto el asunto en manos

Voz 1054 04:16 los abogados todo este asunto es de una de una extrema gravedad demuestra la catadura moral la falta de escrúpulos de quién ha organizado y financiado todo esto

Voz 0027 05:10 pues yo el padre de Julen a esta hora los equipos de emergencia centran sus esfuerzos en excavar el túnel paralelo al pozo no el vertical sino el paralelo por el que se cayó en el niño el domingo no tardó Nobel vertical no el eso es vertical no el horizontal fue a ese pozo por el que se se cree cayó el niño el domingo vamos con los deportes Sampe Naim al Girona se

Voz 1161 05:37 el Real Madrid se clasifican para los cuartos de final de la Copa del Rey Girona después de sorprender al Atlético de Simeone empate a tres en el Metropolitan otras el empate a uno de la ida en Montilivi primera vez que no llegan a cuartos con el argentino en el banquillo Sevilla Real Madrid pese a perder sus partidos cero uno el Sevilla en el Pizjuán con el Athletic habían ganado uno tres empresas Mamés los de Machín y uno cero el Ranieri con legales en estadio de debutar que los de Solari venga ganado tres cero en el Bernabéu hoy los tres restantes a las siete y media Real Sociedad Betis cero cero en la ida a las ocho y media Espanyol Villarreal dos dos en la ida ida a las nueve y media Barça Levante Victoria del Levante dos uno en la ida

Voz 0978 06:08 el tiempo

Voz 0027 06:09 R Carbó buenos días buenos días hoy mejor

Voz 0978 06:11 llevan el paraguas de encima en el Cantábrico chubascos con pausas y momentos de sol pero chubascos en cualquier momento del día también en Canarias algunos incluso intensos nevadas en la vertiente norte del pirineo durante la tarde hasta la próxima noche en la mitad este de Cataluña y Baleares también algunos chubascos que pueden descargar con fuerza en el resto del país muchas nubes nieblas con alguna llovizna rato estoy de sol sobre todo durante la tarde temperaturas que han subido las mínimas pero bajarán las máximas un descenso que en los próximos días tendrá continuidad

Voz 1054 06:41 que se para de crecer

Voz 1389 06:45 cuando se deja de aprender

Voz 1054 06:48 la universidad en Internet

Voz 0027 06:50 damos cada paso junto a Ci para asegurar que cumplas tus objetivos

Voz 0027 07:27 el veinte de diciembre cuando Pedro Sánchez se reunió con Quim Torra en Barcelona acordaron que a este encuentro les seguiría otro con los segundos niveles de de los gobiernos hoy se celebra esa reunión no en Barcelona sino en Madrid en el Palacio de la Moncloa allí Carmen Calvo vicepresidenta tras recibir al vicepresidente catalán Pere Aragonés y también al portavoz del Govern el sobre la mesa evidentemente los presupuestos que ya están en el Congreso y que dependen de que Esquerra IP de Cat levanten no en podido esta reunión se va a producir sólo unas horas después de que ayer también en Madrid los máximos representantes del empresariado catalán pidieran un nuevo Estatut que reclamaron los dirigentes del Círculo de Economía en un acto convocado por el diario El País en el que estuvo Miguel Crespo

Voz 7 08:10 si la solución para acabar con el conflicto que supone el desafío independentista según Anton Costas pasa por redactar un nuevo Estatuto de Autonomía en Cataluña uno que sea refrendado por la población catalana y que sea una suerte de constitución similar a la de un Estado federal bajo las competencias que marque la Constitución española

Voz 8 08:26 necesitamos un mejor autogobierno no digo más autogobierno digo un mejor autogobierno que tiene que venir de un nuevo Estatuto de Autonomía elaborado en Catalunya

Voz 7 08:39 así lo aseguraba en el foro propuestas para Catalunya organizado para que la de Economía y el diario El País según Costas para llegar a esto tendría que reformarse la Constitución si fuera necesario porque alargar el conflicto decía podría acabar con una intervención permanente de la Generalitat de Cataluña

Voz 0027 08:55 por cierto que el Tribunal Supremo no va a actuar contra los responsables de la presión De Generes que autorizan a Josep Rull salir de la cárcel para visitar a su hijo enfermo aunque no tenía permiso los juguetes Isabel

Voz 1468 09:04 los siete magistrados que van a juzgar a los líderes independentistas han recibido el informe de la directora de la prisión y entienden que con eso es suficiente por la gravedad del accidente que sufrió el hijo del ex conseller en una providencia explican que Eluana incorporará la causa pero no lo enviarán ni siquiera la fiscal

Voz 0027 09:18 los presos independentistas sobre todo la situación en Cataluña estuvieron presentes ayer en el discurso que Pedro Sánchez pronunció en Estrasburgo en el discurso una réplicas un discurso en el que el presidente pidió también a los eurodiputados que no se dejen arrastrar por la extrema derecha corresponsal comunitaria Rafaela Pastor

Voz 0738 09:34 buenos días el tema catalán y los presos se pueden convertir en un lastre en el camino de crear un gran grupo progresista europeo porque los aplausos obtenidos ayer por Pedro Sánchez durante su discurso fueron acompañados de demandas muy claras para el día a lo Ghost triunfo Annan antes a a quién fuesen Aouate Houston tenemos dos ex miembros de este grupo en prisión por delitos que no han reconocido los tribunales belgas los tribunales alemana INSEE dice Ska Keller también entre aplausos pidiéndole diálogo sincero es el punto más difícil de un debate en el que Sánchez acepta este diálogo pero lo condiciona a que los independentistas dice acepten por su parte que están en minoría para poder imponer su modelo un debate difícil en el que el presidente del Gobierno reclamo a los europeístas

Voz 9 10:28 un europeísta se deje arrastrar por estas fuerzas me dirijo a todos ustedes para pedirles que continúen

Voz 1389 10:33 firmes en la defensa de los valores euro

Voz 9 10:35 perros que no cedan aunque los grupo

Voz 0738 10:38 radicales creando nerviosismo en las filas del PP aunque no nombró

Voz 10 10:43 vox ellos sí que lo hicieron intentando

Voz 0738 10:46 en vincular a Vox con los independentistas un camino que no siguieron el resto de partidos

Voz 0027 10:55 la vida de Javier González Ferrari

Voz 0881 10:57 siempre estuvo en manos de los hasta hace poco dos grandes partidos establecer unas nuevas reglas del juego

Voz 1450 11:03 que permitieron a la lista más votada

Voz 0881 11:05 los los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas y la Nación pero nunca les interesó hacerlo y tanto socialistas como populares alimentaron durante años los partidos nacionalistas y hoy al menos en el caso de Cataluña de momento esos partidos están instalados en el soberanismo la destrucción del orden constitucional a su falta de respuesta a esta ya tantas otras cuestiones demandadas por muchos ciudadanos se debe el crecimiento de los llamados nuevos partidos sobre todos los extremistas los de la extrema izquierda agrupados en Podemos a quien tampoco le gusta nada de la Constitución del setenta y ocho y la extrema derecha que representa Vox unos y otros han decidido en los últimos meses que sean las coaliciones de perdedores que y del Gobierno

Voz 12 11:47 ya

Voz 0881 11:48 y desde ahora también en la comunidad andaluza en esta última el espectáculo de rodear el Parlamento es un mal precedente al que no debería haberse prestado el PSOE que ha gobernado con sombras pero también con luces Andalucía durante treinta y seis años dice Susana Díaz que vos es heredero del franquismo era el franquismo el que fletado autobuses para ir a la plaza de Oriente

Voz 1450 12:10 se impone un poco de cordura

Voz 0027 12:14 siete y doce de la mañana a seis y doce en Canarias cordura precisamente es lo que parece faltar estos días la política británica los suyos retumbaron Amey su acuerdo del Brexit no la han tumbado a su Gobierno tampoco parecen dispuestos a forzar unas elecciones por tanto en este en este compás de espera en el que estamos hasta el lunes que es cuando ella la primera ministra en principio tiene intención de bueno tiene más bien la obligación de presentar un plan B para el Brexit en este compás de espera el Gobierno español ante la posibilidad de una salida sin acuerdo va a aprobar por decreto en febrero un plan de contingencia y ayer reunió a los partidos para contárselo José María Patiño

Voz 1108 12:53 el Brexit es para España una cuestión de Estado la que todos los grupos parlamentarios deben demostrar lealtad con el Gobierno así lo ha transmitido la vicepresidenta Carmen Calvo a sus representantes en el Congreso durante una reunión en la que anunció un decreto el febrero para aprobar el plan de contingencia que conllevará una serie de modificaciones legales que deberán ser tramitadas con agilidad uno de los asistentes José Antonio Bermúdez de Castro Secretario general del Grupo Popular cree que hay que esperar la decisión del propio Reino Unido antes de actuar

Voz 13 13:22 lo que queremos que el Gobierno sea eficaz en la defensa de los intereses de España ir de los españoles que viven en Reino Unido también de los británicos que que viven con nosotros y para ello le hemos dicho que contará te con nuestra lealtad y colaboración eso sí siempre que no hagan cesiones que vayan en contra de los nuestros intereses como nación y que tengamos la información suficiente para dar respaldo

Voz 0027 13:43 esa información se canalizará en un grupo de

Voz 1108 13:46 abajo Gobierno grupos parlamentarios

Voz 18 15:29 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 15:33 siete y cuarto de la mañana seis y cuarto en Canarias los taxistas de Madrid van a anunciar hoy que van a la huelga indefinida un paro indefinido en su caso para para empezar a esa protesta el lunes víspera de la Feria Internacional de Turismo Fitur lo han decidido en un referéndum en el que han votado según en cerca del noventa por ciento de los taxistas piden al Gobierno que el Inite el negocio de los Uber Ica Betfair Radio Madrid Virginia Sarmiento bueno sí

Voz 19 15:57 los buenos días más de nueve mil profesionales han participado en esta consulta durante dos días en las sedes de las asociaciones mayoritarias que preguntaban a sus más de quince mil asociados el noventa por ciento del sector el resultado del referéndum es la huelga indefinida Alfonso García de Caracol taxi

Voz 20 16:11 el objetivo así como vamos a por la sequía internacional de Turismo más grande que el estado de ellas y claro al final si tocan nuestro bolsillo pues vamos a total he cosido a la administración

Voz 19 16:24 de esta forma pretenden presionar a la Comunidad de Madrid para que legisle ya límite el negocio de los vehículos de transporte con conductor de las licencias sube TC el año pasado Fitur contó con doscientos cincuenta mil

Voz 0027 16:34 visitante gracias Virginia y el Gobierno retrasa un año su plan para que todos los becarios coticen por sus prácticas la medida se publicó en el BOE del veintinueve de diciembre pero después de una reunión con los rectores de las universidades que decían que no tenían dinero para pagarlo el Gobierno aceptar retrasar este cambio hasta el curso que viene Adela Molina

Voz 0011 16:52 la reunión a tres bandas entre universidades lectores y empleo sirvió para concretar que la cotización obligatoria de los becarios no empezar a aplicarse hasta el curso que viene fuentes de la CRUE aseguran que se trata de evitar que se vean afectados los

Voz 19 17:03 unos universitarios y de FP que están realizando

Voz 0011 17:06 dichas actualmente o que vayan a hacerlo en los próximos meses en este primer año centro según explican en el Ministerio de Ciencia en un comunicado y los rectores en otro el Gobierno declaro expresamente que su intención es que la cotización obligatoria no suponga un gasto añadido para las universidades los dos comparten además el objetivo de que los estudiantes ganen en protección social los rectores y el Gobierno volverán a reunirse en quince días para empezar a negociar cómo aplicar la cotización obligatoria es decir quién tendrá que de pagarla si habrá en sanciones y en qué condiciones fuentes del Ejecutivo aseguran que en cualquier caso la cotización obligatoria de los becarios se pondrá en marcha de forma gradual la medida fue aprobada por el Ejecutivo por sorpresa el veintinueve de diciembre dentro del decreto ley de revalorización de las pensiones rectores empresas sindicatos y estudiantes han expresado su preocupación por que pueda afectar a la oferta de práctica

Voz 0027 19:06 oye gentes Danny De la Fuente sobre el cambio en Andalucía bienvenida buenos días buenos Ana desde la común

Voz 12 19:11 dar no me molesta que se refieran al cambio de gobierno en Andalucía como el fin del régimen socialista con ese tono tan peyorativo porque donde estarían Andalucía Extremadura de no haber sido gobernadas por el Partido Socialista alguien puede pensar que con gobiernos que derechas habrían llegado a los niveles de bienestar que han alcanzado en las últimas décadas piensan esas personas que han votado al tripartito personal de la clase trabajadora no los ricos que van a mantener las cotas de bienestar alcanzadas ya les digo yo que no al tiempo pero para entonces ya será tarde

Voz 23 19:42 desde Madrid Toñi venga aquella están donde querían estar porque yo creo que a Ciudadanos todavía no se ha enterado de que estas se este señor ha salido presidente por los votos de voz que pasa que cuando tengan que negociar alguna cosa van a dejar a vos sentados en casa hay ellos van a negociar porque no creo que vos a por la labor muchas gracias a los dos

Voz 0027 20:02 siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 2 20:11 Laura Gutiérrez qué tal buenos ya seguimos en él

Voz 1275 20:14 el escenario desde el protocolo anticontaminación este jueves los coches sin etiqueta ambiental los que no tengan derecho a ella no pueden circular dentro de la M30 no pueden entrar a Madrid Se mantiene la limitación de velocidad a setenta por hora en los accesos y salidas a la ciudad en cuanto al aparcamiento en zona regulada sólo pueden deja el coche los residentes y los vehículos

Voz 24 20:31 pero eco el tiempo empieza

Voz 1275 20:34 moverse empieza a cambiar aunque muy poco a poco las primeras lluvias asoman hoy por la sierra en el resto más nubosidad sobre todo por la mañana bastantes nieblas a esta hora de la mañana temperaturas casi sin cambios máximas hoy de diez

Voz 0027 20:45 Nos

Voz 1275 20:50 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado el primer paso para imputar a la diputada del PP en la Asamblea y alcaldesa de Villa del Prado Belén Rodríguez según ha sabido la SER los jueces madrileños han pedido ya la Cámara regional el aforamiento de esta regidora para poder investigar la por prevaricación Belén Rodríguez está acusada de autorizar el pago de más de trescientos cincuenta mil euros en dos años a dos empresas de servicio sin concurso público fue la Fiscalía quien se querelló contra la diputada al apreciar indicios sólidos de delito Alfonso Ojea

Voz 0089 21:19 una querella de la Fiscalía de Madrid es el inicio de esta investigación Belén Rodríguez autorizó el abono de trescientos cincuenta y cuatro mil euros en dos años a dos empresas de servicios sin mediar concurso público el abono de las facturas se realizó también sin superar nunca los dieciocho mil euros cifra que marca la ley como límite para presentar un pliego de condiciones ahora el tribunal superior va a investigar la pero necesita antes la certificación de que es diputada regional que está aforada el procedimiento tiene ya incluso nombrado un magistrado instructor Se trata de José María Santos Behind the juez que resultó elegido entre la terna de jueces que propuso en dos mil catorce la Asamblea de Madrid en realidad Santos Behind the ganó la votación sólo con los votos del PP no es magistrado de carrera pero llega al Tribunal Superior por la denominada tercera vía la dirigida a letrados de reconocido prestigio

Voz 1275 22:10 jueves diecisiete de enero los taxistas de Madrid irán a la huelga desde el lunes titulares con Virginia Sarmiento

Voz 19 22:15 así lo han decidido a través del referéndum organizado por las asociaciones mayoritarias del sector que aglutinan al noventa por ciento de los trabajadores de Madrid han votado nueve mil profesionales y exigen una legislación ya del negocio de la súbete los paros coincidirán con la celebración de

Voz 1275 22:29 un hombre de ochenta y seis años ha sido encontrado muerto esta noche con signos de violencia en la habitación de una pensión de Moncloa Aravaca en la capital Se sospecha que hubo un intento de robo aunque la policía está investigando los hechos vecinos y vecinas

Voz 19 22:38 de Villaverde han dado una nueva vida a los cines Godella de San Cristóbal tras varios años en desuso el local cedido por la junta municipal del distrito acogerá el proyecto mil ideas para un cine centrado en actividades relacionadas con la juventud el empleo la cultura o el deporte

Voz 1275 22:51 los deportes el Atlético se queda fuera finalmente de los cuartos de la Copa del Rey tras empatar anoche a tres con el Girona en el Metropolitano se clasifica el Real Madrid aunque también perdió anoche uno cero con el Leganés en Butarque

Voz 24 23:11 ha habido un accidente esta mañana en el kilómetro veinticinco de la M trescientos en Alcalá de Henares un hombre de treinta años

Voz 1275 23:17 Dios ha muerto tras chocar su vehículo frontalmente con otro coche hay otro herido con pronóstico reservado que está siendo trasladado al Hospital del Henares vamos a la capital cómo se circula hasta ahora pantalla hasta Alcázar buenos días

Voz 1322 23:30 muy buenos días Lauda con tráfico muy intenso en buena parte ya de la M30 entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en sentido norte y al otro lado en la parte oeste entre San Pol de Mar y el Puente de los Franceses lento es en Fuente Karra Antona con Doctor García Tapia en sentido Plaza de la Alsacia y en el paseo de la Florida desde la glorieta de San Vicente en sentido Avenida de Valladolid particular importancia tiene recordar a los oyentes que permanece activado el escenario dos protocolo anticontaminación por lo que el límite de velocidad establecido en M30 y accesos

Voz 1600 24:01 de setenta kilómetros hora

Voz 1275 24:03 vamos también a las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos

Voz 25 24:05 has buenos días a esta hora las retenciones habituales en prácticamente todas las entradas a la capital destacar un accidente en la A tres a la altura de Santa Eugenia que genera retenciones en dirección Madrid además el tráfico intenso la ronda de circunvalación M cuarenta en Valdemar INI túneles del Pardo sentido A uno Vallecas Vicálvaro hacia la dos Villaverde direcciones

Voz 1275 24:27 cuatro y Barrio de la Fortuna Pozuelo

Voz 25 24:29 a seis tengan mucha precaución también en la M trescientos ya que como consecuencia de un accidente está cortada la vía en Alcalá de Henares

Voz 1275 24:37 hay desvío alternativo señalizado y hay problemas

Voz 25 24:40 a esta hora hay una avería en las infraestructuras de la estación de Galapagar Ana bate de estación de

Voz 1275 24:44 Cercanías los trenes contrición Villalba El Escorial Villalba Cercedilla están teniendo demoras hasta ahora

Voz 31 27:01 el Ayuntamiento de Madrid quiere ayudar a los que apuestan por una ciudad más verde y por eso te lo pone muy fácil ahora instalando paneles solares puede reducir el IBI de los próximos tres años hasta un cincuenta por ciento en viviendas y un veinticinco por ciento en empresas se impulsa es una ciudad más sostenible padres menos descubre más medidas en Madrid punto es barra ordenanzas fiscales calcula en verde el Ayuntamiento de Madrid

Voz 32 27:21 Endesa te recomienda el mejor teatro con el sello bajas dos más dos la mejor comedia teatral del dos mil diecinueve juntos revueltos más dos más dos en el teatro Lara con Natalia Verbeke Antonio Hortelano Kira Miró Barahona viva Endesa la energía de la cultura

Voz 1275 27:43 los trabajadores del Samur Social el servicio del Ayuntamiento de Madrid que atiende las emergencias sociales y a las personas sin hogar van a llevar su protesta por primera vez a la calle con una concentración esta tarde a las cinco en Cibeles a las puertas del Consistorio denuncian como les venimos contando la falta de recursos para hacer su trabajo a pesar de que el Gobierno de Manuela Carmena dice que está poniendo más medios sobre la mesa para atender sobre todo a los solicitantes de asilo dicen los trabajadores que son sólo parches Azucena Pérez de la sección sindical Cobas de Samur Social

Voz 33 28:10 el que duerman en una quedó en una hamaca durante semanas no condiciones adecuadas tienen necesidad de necesitan apoyo psicológico vienen con unos traumas detrás es aparte al final está siendo olvidada no se les está dando esa cobertura porque al final nadie asume nada aquí donde está el límite

Voz 1275 28:31 niega el PP niega el Gobierno de Ángel Garrido que haya saturación en los centros de salud donde pacientes y trabajadores se concentraron contra los recortes que la Comunidad está aplicando en Atención Primaria como la reducción de horarios por la tarde en varios de esos centros de salud escuchamos al presidente madrileño

Voz 1081 28:45 no hay ninguna recorte en absoluto lo que hay es una prueba piloto en este caso en diferentes centros salud para tratar de dar un mejor servicio a los ciudadanos que suelen concentrar su presencia en estos centros un determinado horario no hay ningún tipo de aglomeración usted llama hoy en Madrid para que tenga al día siguiente cita en su médico de familia lo tiene

Voz 0027 29:08 el Gobierno regional que por cierto asegura que era

Voz 1275 29:10 colaborar con la investigación abierta por la Fiscalía en torno a los hospitales privatizados que levantó Esperanza Aguirre que fueron denunciados por Podemos y ayer Carmena reapareció en un acto público tras su último accidente doméstico que le ha llevado a pasar por quirófano la alcaldesa tiene que ir ahora en silla de ruedas mientras se recupera y espera hacerlo pronto

Voz 1410 29:26 has dicho que bien médico quitar esta historia de la escayola el viernes supongo que que a partir de ahí pues no sé si tendré que tener cuidado de no apoyar el tobillo bueno os tengo que decir lo que él me dijo que me hizo muchísima gracia porque me dijo ayer alcaldesa que sepas que los que se rompen los tobillos son los jóvenes los mayores se rompe en otras cosas no tengo que presumir un poco no de huesos me lo permite mientras aguantó luego no creéis

Voz 2 29:53 tras los árboles dentro de nada

Voz 0027 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 2 30:07 hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 30:13 es jueves diecisiete de enero la imagen hoy es la de un apretón de manos el de Moreno Bonilla estrechando la de Susana Díaz está en todas las portadas de la prensa del país habla de nuevos ciclo político día uno del camión Andalucía titula ABC Carolina Gómez

Voz 1600 30:27 buenos días doce apóstoles doce diputados aloja a la Agrupación Nacional Católica en la Cámara andaluza dice Rubén Amón en El País más que la Constitución se diría que Francisco Serrano defendió el catecismo desde el púlpito por la gracia de Vox Ignacio Camacho asegura en ABC que Andalucía se va a convertir en Vietnam del Sur para la izquierda el nuevo Gobierno argumenta he venido para invadir un territorio que considera suyo por derecho consuetudinario Enric Juliana en La Vanguardia un nuevo bloque de poder se pone en marcha en Andalucía alimentado por el este europeo y el primer capítulo de la nueva era Se llamará los papeles de San Telmo dicta sentencia implacable Giuliana en la vanguardia contra Susana Díaz quién a su juicio parece no haberse dado cuenta todavía de que políticamente está muerta

Voz 0027 31:11 hoy titula su artículo Jesús Carballo en el confidencial ex presidente alguien a quién sus propios compañeros en Andalucía llamaban Moreno Nocilla

Voz 1600 31:19 se dice que todo es pisar las alfombras de un despacho presidencial y las aguas se abren para que pase entre los que es el político que unas horas antes sólo oía burlas chanzas a sus espaldas

Voz 0027 31:29 sobre Susana Díaz y sobre el resto de líderes políticos andaluces trata hoy un perfil traza un perfil Jorge Bustos en el mundo

Voz 1600 31:35 de la presidenta saliente dice Bustos que es de todas las llagas la más sangrante que vamos a decir que se creyó que Andalucía era suya y los andaluces el apropiaron sobre Teresa Rodríguez asegura que es una oradora racial muy siglo veinte parece sacada de un reportaje de Ramón J Sender sobre el líder de Ciudadanos Manuel Marín asegura Bustos que podría militar en cualquier partido del hemisferio Norte sin levantar sospechas sobre la llegada de Moreno Bonilla la presidencia de la Junta parece entre otras cosas la victoria póstuma del enterrado Soraya

Voz 0027 32:04 la prensa internacional también se hace eco hoy del debate de investidura hay de este nuevo Gobierno andaluza ni

Voz 0456 32:09 vox ayuda a la oposición de derechas a hacerse con el Gobierno de Andalucía titula hayan desde Madrid su artículo en el Financial Times afirma que el Gobierno de PP y de Ciudadanos apoyado por Vox se ha comprometido a reducir impuestos combatir la corrupción el enchufismo además de abordar la tasa de desempleo pero que luego hay puntos más polémicos Leo como las propuestas de expulsar a inmigrantes de reemplazo la Ley contra la violencia de género por otra de violencia doméstica promover la familia tradicional o las corridas de toros la caza y el flamenco que busca la extrema derecha por eso leo el señor Moreno se esforzó ayer en trazar una línea entre su partido y Vox diciendo que las mujeres de Andalucía tienen que saber que tendrán la protección absoluta del Gobierno concluye el viernes el señor Moreno asumirá el cargo el primero no es socialista después de la muerte del dictador Francisco Franco

Voz 0027 32:54 Franco el franquismo son objeto de debate en un periódico alemán

Voz 32 32:58 ya lo digo yo en el fan foto Allgemeine medio millón

Voz 0456 33:00 de personas han visitado la exposición sobre Auschwitz en Madrid

Voz 0027 33:04 a una revisión similar de la Guerra Civil española

Voz 0456 33:06 la de la dictadura de Franco sería impensable en España se lamenta pregunta en este diario bajo una foto de un guardia civil parando un franquista con la bandera del aguilucho en el Valle de los Caídos la respuesta y el debate está en la eterna memoria

Voz 0027 33:20 en Alemania nos quedamos con un último apunte sobre España que aparece en la prensa un reportaje que denuncia que nuestro país es dicen un coladero de inmigrantes

Voz 0456 33:27 de un reportaje de investigación que empezó a publicar en su edición dominical Welt am Sonntag que este fin de semana y que hoy he podido leer en su web España es responsable de las solicitudes de asilo de las personas que entran por su frontera los migrantes deberían quedarse aquí en nuestro país son las normas de la Unión Europea bueno pues según una investigación de este diario algunos viaja en Europa Central viajan en autobuses organizados y financiados por el Estado español salen de Andalucía el reportaje firmado en Chiclana de la Frontera salen de al dar vía hacia el norte del país idea hay algunos vuelan a Bruselas otros cambian de autobús hice meter en Francia algunos con la intención de llegar

Voz 0027 34:00 a Alemania el FDP el partido liberal alemán

Voz 0456 34:03 el resultado ve un claro incumplimiento del derecho comunitario por parte de nuestro país y espera que Bruselas tome medidas el Ministerio del Interior alemán se ha mostrado reacio a responder a esta información según el diario dice que la Policía Federal alemana está recopilando información porque podría tratarse de comportamientos individuales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas

Voz 0027 34:23 además del cambio político en Andalucía la prensa española encarga hoy con profusión del futuro incierto del Brexit

Voz 1600 34:29 virus sin antídoto dice El Mundo en su editorial la Unión Europea no se puede permitir seguir en este bucle retrasar el Brexit más allá del veintinueve de marzo es una opción factible

Voz 1322 34:37 si jurídicamente viable sí pero solo

Voz 1600 34:40 sólo tiene sentido si una mayoría política británica es capaz de ponerse de acuerdo en para que algo que de momento dice El Mundo no se percibe El País asegura también en el editorial que la votación de ayer añade otro dato de preocupación adicional un certificado de desconfianza para Corbijn hacia su capacidad erigirse en alternativa a Reino Unido carece de gobierno creíble Hideo posición viable dice el diario si cualquier otro acuerdo sería peor sólo queda una opción rebobinar hacia la permanencia en la UNED

Voz 1275 35:09 en el entorno en segundo Carolina porque tenemos un tris

Voz 0027 35:12 pésima noticia ha muerto Vicente Álvarez Areces ex presidente de Asturias Ángel Fabian buenos días

Voz 0174 35:18 no si a ese Vicente Álvarez Areces es una de ver a una de las personalidades más destacadas del socialismo asturiano y fue presidente del Principado de Asturias entre mil novecientos noventa y nueve dos mil once ha fallecido esta madrugada a los setenta y tres años en su domicilio de Gijón antes de llegar a la presidencia del Principado de Asturias había sido alcalde de su ciudad durante otras tres legislaturas

Voz 0027 35:38 actualmente era senador un abrazo enorme a toda su familia y a todos sus compañeros de del Partido Socialista a todos los que gobernaron con el Principado de Asturias vamos a hacer una pausa y saludamos Jabois en un minuto

Voz 18 36:58 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 37:03 siete y treinta y siete de la mañana seis y treinta y siete en Canarias sonar Se los mocos con la bandera de España en un sketch de Tele no es delito parece obvio pero había un juez investigando lo acaba de archivar el caso abierto contra Dani Mateo por ese chiste en el intermedio es lo que había pedido la Fiscalía aunque el juez Se ve que metido a crítico dice que existe ese es fortuna de provocador pues confirma efectivamente que no es delito el Gran Wyoming y Dani Mateo lo celebrarán así anoche

Voz 36 37:31 se ha archivado la denuncia que me habían puesto aparece sketch el juez ha considerado que era sólo una puesta en escena amparada por la libertad es persona no cabía otra cosa Jabois buenos días

Voz 1389 37:49 le qué tal Aimar buenos días no cabía otra cosa pero es un poco ridículo de lo que está diciendo estas obviedades no cuando un país cuadro un país las noticias son de este tipo de parar un poco a pensarlo porque además ahora después de estos avecina una buena temporada de archivo de estupideces judiciales que en su momento obtuvieron muchísima repercusión procuró su recorrido en los tribunales es nulo porque tiene que ser nulos lo que hay que evitar es que lleguen hasta la puerta de los tribunales y dejar de hacer perder el tiempo a la gente de la justicia no

Voz 0027 38:17 sí de hecho la Fiscalía la Fiscalía General del Estado está preparando ahora mismo una circular que va a enviar a las Fiscalías de toda España para decirles que por favor Un poco de un poco de sentido común de dura vamos con un adiós

Voz 37 38:30 ah

Voz 0027 38:33 porque uno de esos actores que nos llevan acompañando toda la vida Rober forja Jabois Se retira lo hace con la película de Goldman de Gan en la que encarna a un octogenario puesto ladrón de bancos ha dicho que iba armado llegó una hora

Voz 2 38:45 la veo bueno ha sido muy cada eran muy correcto pareció un buen

Voz 0027 38:52 de interpretar una persona real no debe estar nada mal que te interpreté en su última película Robert

Voz 1389 38:59 pues no yo pienso de hecho que estas cosas pueden deberá ser moralmente irreprochables y no en el caso de este atracador de bancos que aparecer tiene como una vertiente simpática no y hasta los ochenta años estuvo poniendo en jaque al al sistema pero sí es verdad que se ha hecho con otros personajes que hicieron de la vida de los demás un infierno que de repente les han dicho en su momento oye Robert Redford va a hacer de ti o Brad Pitt mira el el el otro día en El País Semanal venía una interesante entrevista a Robledo Puig en el asesino en serie argentino de que se ha hecho recientemente una una película además con bastante premiada así este hombre pedía ser interpretado por Leonardo Di Caprio mira una propuesta en una sentencia para monstruos así además de la pena de cárcel ese debería prevenir que si tuvieras llega a la gran pantalla no puede ser interpretado por unas Hollywood no de condenamos a quince años de cárcel a que tu película la dirija Steven Seagal y que tu papel interpretado por una medianía físico especialmente desagradable no queremos esa celebridad que después te puede dar en ningún caso Robert Redford bueno desde luego

Voz 0027 40:08 si quieres terminar este este primer avance de ficción con una frase que el mundo exterior era duro implacable con los débiles no cumplían nunca sus promesas ir amor seguía siendo lo único en lo que todavía se podía quizá tener fe

Voz 1389 40:24 eh es de Visel Julian Beck no estuvo al no es mía no de momento no es mía haber cuando pase el tiempo y se olvida a lo mejor la copio pero de de la autoridad de Michel LB que de serotonina su última novela que publica Anagrama y que está causando el correspondiente terremoto como siempre que publica un libro

Voz 1275 40:43 la cita hoy de Joana Bonet en la banca

Voz 1389 40:45 Guardiola me ha gustado mucho el artículo de Joana de La Vanguardia porque se titula Efectos secundarios hice esas columnas que cada uno puede leer de una más manera a mí me he acordado está está moraleja cuando tenía veinticinco años tenía pavor a perder pelo como mi padre y entonces el médico me recomendó propicia bajo el aviso de que un efecto secundario era que perdidas el deseo sexual entonces me sumergía en en un debate que se lleva prolongando quince años exactamente para qué quiero pelo Forges

Voz 0027 41:19 Velasco tienes secta que te voy a preguntar esa voz este este artículo

Voz 1389 41:24 lo de Bonet poco va en esa línea no merece la pena a veces los efectos secundarios o realmente queremos convivir con ellos acerca de la vida y acerca de las aspectos más mundanos y frívolos de la vida por ejemplo el que te acabo de comentar

Voz 0027 41:39 sexo a las siete y cuarenta y uno de la mañana seis y cuarenta y uno en Canarias nosotros estamos fuertes

Voz 0027 43:43 vamos a Bretos es Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 43:47 Aimar

Voz 0027 43:56 bueno no sería la primera vez Girona Real Madrid y Sevilla pasaban anoche a los cuartos de Copa esta noche tenemos las últimas tres eliminatorias

Voz 1161 44:03 las tres sin resolver desde las siete y media Real Sociedad Betis San Sebastián Roberto Ramajo buenos días

Voz 1825 44:07 hola qué tal Sampe muy buenas rotaciones en ambos equipos para desnivelar el cero cero de la ida en la Real que recupera a Sandro y le Norman volverá hacer muchos cambios llegue el Betis muchas bajas como júnior guardados Sinde y Francis

Voz 0027 44:21 puede Buzz por eso Setién se lleva tres chavales del

Voz 1825 44:23 filial sobre todo al fichaje de invierno Diego Laínez con muchas opciones de debutar

Voz 1161 44:28 arbitrará el colegiado navarro Prieto Iglesias a las siete y media en el Cornellà El Prat Espanyol Villarreal Barcelona novedades chilena de Dios

Voz 0133 44:34 el español no quiere confiarse del dos a dos de la ida y el técnico rubia ha pedido a sus jugadores que no especulan con el resultado y salgan a ganar el partido hoy conoceremos la lista de convocados sabremos si entran Leo Baptistao que tiene una sobrecarga en el sóleo los que seguro son baja para el choque son Sergio García Hernán Pérez Duarte Mario Hermoso por su parte el Villarreal apostará por jugadores poco habituales dice Luis García Plaza que siendo penúltimos en Liga la Copa no es una prioridad hoy habrá lista pero Bruno Soriano y Morlanes son baja por lesión descansa Víctor Ruiz

Voz 1161 45:05 arbitrará el colegiado asturiano González Fuertes y completa los octavos el Barça Levante volver va con todo con la intención de remontar la derrota de la ida

Voz 0456 45:11 dos uno podría usar el once de gala con el cambio de Filesa

Voz 1161 45:13 podría dar descanso a lo mejor a Busquets o Messi el de buscará la machada de pasar a cuartos arbitrará el colegiado murciano Sánchez Martínez por cierto de Valverde puede tener en breve al delantero que necesita ayer pudimos conocer uno nombre que baraja la directiva culé abrirá Adriá Albets buenos días