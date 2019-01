Hoy por Hoy (17/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana las siete en Canarias mal Bretos comenzamos hoy con la noticia muy triste en la que les venimos hablando a lo largo de la mañana ha muerto Vicente Álvarez Areces ex presidente de Asturias durante más de una década acción

Voz 1953 00:32 ya tiene algo en común con la política es la capacidad de transformación de la vida no creo que mi formación matemática científica ha sido una ayuda a una herramienta para no solamente tiene una visión del mundo determinada sino también poder gestionar desde lo público de modo eficaz pues los recursos que tenemos

Voz 0027 00:51 así hablaba aquí en Hoy por hoy de sus dos grandes pasiones las matemáticas y la política lo hacía sólo unos meses antes de abandonar la presidencia del Principado de Asturias en mayo de dos mil once el socialista que era senador en la actualidad ha muerto en su casa de Gijón a los setenta y cinco años Gijón por cierto ciudad en la que también fue alcalde Radio Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 01:10 buenos días pues en efecto fue alcalde entre mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos noventa y nueve lo cierto es que Pini Areces que era como lo conocía todo el mundo en Asturias desplegó una actividad política frenética ya desde su más tierna juventud tras ser alcalde de Gijón durante tres legislaturas mil novecientos noventa y nueve abandonó ese cargo para encabezar la candidatura socialista a la presidencia del Principado cargo en el que permaneció hasta el año dos mil once Vicente Álvarez Areces actualmente era senador ir desplegó hasta el último día de su vida una intensísima actividad política siempre además miraba al futuro

Voz 1953 01:49 conviene mirar al futuro analizar la crisis y los problemas y las soluciones pero también conviene mirar el pasado saberlo canción nuestro modo de vida

Voz 0174 02:00 Vicente Álvarez Areces y como decimos estuvo activo en la en la política hasta hace hasta sus últimas horas su cuerpo se encuentra ya en el tanatorio de Cabueñes en Gijón y la muerte les sobrevino de forma repentina en su domicilio gijonés esta misma mañana

Voz 0027 02:15 al gracias Ángel con el pésame a su familia a sus compañeros comienza este jueves diecisiete de enero y además el juez que investiga si el Gobierno del PP puso los fondos reservados del Estado para eliminar pruebas contra el partido hoy va a tomar declaración al que dirigía al grupo de policías que supuestamente hizo ese trabajo sucio en dos mil trece es Eugenio Pino ex jefe de la Unidad Central Operativa por encima del en la policía ya sólo estaban los cargos políticos del PP sé que a día de hoy son diputados senadores y que por lo tanto están aforados la Audiencia Nacional no podría llamarles a declarar ni aunque quisiera tendría que hacerlo el Tribunal Supremo entre ellos por cierto Ignacio Cosidó que por aquel entonces era director general de la Policía y hoy es portavoz del PP en el Senado bueno hoy el juez va a interrogar a Eugenio Pino y al ex comisario Villarejo jo que supuestamente era el policía que manejaban operación Kitchen los pagos con los que presuntamente apuntaron al chófer de Bárcenas para que les ayudara quitarle al ex tesorero papeles que tenía hay que podían perjudicar al PP tuvo sin orden judicial interior trabajaba supuestamente no para investigar a Bárcenas y su fortuna ilegal en el extranjero sino para destruir las pruebas que Bárcenas pudiera tener contra él y que pruebas pues publica hoy El Mundo el vídeo de la declaración judicial que hizo Barcenas sobre este asunto en Navidades y ahí asegura Bárcenas que entre lo que le quitó la policía estaba esto

Voz 1 03:36 poquitas de como la parece que está declarado de los porteros

Voz 0027 03:48 el liguero citas en las que pones Sastre que se corresponden según Bárcenas con una anotación en la que se le trajes m punto r punto unas iniciales con las que él siempre ha mantenido que se refería a Mariano Rajoy Rajoy que tiene previsto acudir mañana a la toma de posesión de Moreno Bonilla en Andalucía anoche ya como presidente electo estuvo Moreno Bonilla en Hora Veinticinco confirmó que nada más llegar a San Telmo iniciara la auditoría de las cuentas andaluzas

Voz 2 04:14 con las cuentas que le presente el actual Gobierno no les sirven Voro

Voz 0174 04:20 yo quiero prefiero que eh

Voz 3 04:22 cámara de Cuenca me hago un informe haga un dictamen para mí no solamente más creíble para mí sino para el conjunto de los andaluces

Voz 0027 04:30 le constaba Susana Díaz que no hay alfombras que levantar en la Junta sobre su futuro como líder de la oposición día

Voz 2 04:35 desde la oposición en el Parlamento andaluz durante toda la legislatura cuatro años y es que si llega cuatro años totalmente y además con la gana ICO la ilusión porque donde tengo que está ahí en el Parlamento uno tiene que está cuando fue el primero cuando es el último

Voz 4 04:51 bueno

Voz 0027 04:57 de dejar los intereses personales al margen decía en una comparecencia urgente en Downing Street poco después de haber salvado por los pelos la moción de censura que habían presentado los laboristas estamos a contar esta mañana como la opción de un segundo referéndum parece ganar poco a poco paso en Reino Unido también como aquí en España el Gobierno les va a los partidos políticos que aprobará en febrero por decreto el plan de contingencia ante un poco el Brexit sin acuerdo Carolina Gómez el partido

Voz 1275 05:22 Pilar prefiere esperar a saber qué hacen definitivamente los británicos

Voz 5 05:25 lo importante es que se clarifique cuanto esté claro cuál es la posición del Gobierno británico ir el Parlamento británico será el momento porque ese plan de contingencia traerá a causa de una situación ya es cierta no solamente de una

Voz 1275 05:41 es José Antonio Bermúdez de Castro el representante del Partido Popular que ayer acudió a la reunión sobre el Brexit la vicepresidenta Carmen Calvo con todos los partido

Voz 0027 05:48 hoy Calvo va a recibir en La Moncloa al vicepresidente y a la portavoz del Govern catalán Pere Aragonés y el Sartori sólo horas después de que los dirigentes del Círculo de Economía que es el grupo que engloba a los más destacados empresarios catalanes pidieran anoche también en Madrid un nuevo Estatut catalana

Voz 6 06:02 necesitamos un mejor autogobierno motivo más autogobierno dijo un mejor autogobierno que tiene que venir de un nuevo Estatuto de Autonomía elaborado en Cataluña

Voz 0027 06:15 es Anton Costas presidente de la Fundación del círculo que participó en ese acto convocado por el diario El País y anoche en Cataluña

Voz 1275 06:23 no hubo protestas en varios lugares contra la detención de dieciséis personas relacionadas con el corte del AVE en el aniversario del uno de octubre entre ellos el sobrino de quién Torra que ya ha quedado en libertad en las protestas anoche se volvió a cortar la circulación de algunos trenes

Voz 0027 06:41 los octavos de la Copa del Rey se completan esta noche con tres eliminatorias en el aire Sampe

Voz 1161 06:45 desde las siete y media Real Sociedad Betis empate a cero en la ida del Villamarín posible debut del mexicano Laínez con los sevillanos a las ocho y media Espanyol Villarreal empate a dos en la ida del estadio de la cerámica y desde las nueve y media en el Camp Nou Barça Levante cayeron los de Valverde dos uno en la ida hoy el técnico culé irá con todo para remontar la eliminatoria clasificados ayer

Voz 1275 07:01 Villa pese a perder cero uno con el Athletic Real Madrid que perdió once

Voz 1161 07:03 el con el Leganés Girona que empataba a tres con el Atlético Madrid en el Metropolitan otras empatar a uno en Montilivi en la

Voz 7 07:09 mira aquí nos queda el tiempo

Voz 0027 07:13 hoy con algunas nubes más que ayer Jordi Carbó buenos días buenos días incluso

Voz 0978 07:18 las en muchos puntos estas nubes por ejemplo mejor tener un paraguas cerca en el Cantábrico no es que tenga que ver durante todo el día pero sí que irán cayendo chubascos en cualquier momento con pausas y algunos momentos de sol también chubascos algunos intensos en Canarias nieve entre media mañana a primeras horas de la tarde en el Pirineo especialmente en la vertiente norte a partir de unos mil cuatrocientos metros de altura en el interior de la península de las nieblas o nubes bajas que hay algunas lloviznas durante la tarde chubascos e incluso alguno intenso en la mitad este de Cataluña Baleares en el resto del país el nubes alternando correctos de Sol han subido las temperaturas mínimas pero esta tarde va a hacer más frío que ayer

hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día ir de puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 0027 09:44 hoy con ocho y diez de la mañana siete y diez en Canarias vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra buenos días usted además es asturiana conocía bien a Vicente Álvarez Areces expresidente Asturias histórico político socialista que ha fallecido esta madrugada

Voz 11 10:02 pues lo conocía muy bien y si además es que había quedado esta mañana a las once de la mañana estoy Asturias precisamente por eso porque Fini que que era un político infatigable con una capacidad de trabajo brutal como yo nunca conocí a nadie que eran senador formaba parte diferentes comisiones Si con la principal del presupuesto bueno pues teníamos esta mañana una reunión con diferentes nuestro partido para ponerla conocer para darlo a conocer en todo el territorio Bettini era además de los de los que le gustan a ir por todas las agrupaciones por todos los ayuntamientos digamos que pendiendo no los logros del Gobierno socialista porque como digo Trini era infatigable

Voz 0027 10:46 ha sido algo así

Voz 11 10:49 no ha sido repentina ha sido un accidente cerebrovascular esta mañana ahí bueno la verdad es que estamos todos los veo en shock todas Asturias porque tiene fue alcalde de Gijón doce años transformó la ciudad es presidente cambió doce años transformó así mismo la Comunidad una persona a la que los veremos pero sobre todo fíjese yo estaba pintando ahora que a él siempre le gustaba decir esto qué es de justicia Hay honorable también decirlo que tiene sobre todo una persona que luchó toda su vida toda su vida por la libertad así por la democracia que él ya fue luchador antifranquista en los años sesenta y que dedicó toda su vida precisamente aquellos ideales que que ya empezaba a defender durante la dictadura no caras que para nosotros para el Partido Socialista Obrero Español es una pérdida irreparable

Voz 0027 11:42 como para ver

Voz 11 11:44 bueno pues es muy duro como me Asturias

Voz 0027 11:46 el llega el Príncipe de Asturias en el noventa y nueve verdad sale a los doce años en las elecciones de dos mil once no porque las pérdidas sino porque no se presentó

Voz 11 11:55 no porque no se ha presentado exacto ya llevaba hace años de de presidente y la verdad es que transformó como decía antes asturiano como primer año había transformado fijó transformó Gijón haciéndolas una ciudad para la gran ciudad asturiana abierta al mundo cosmopolita muy cultural con evidentemente industriales luego Asturias hizo mucho lo mismo da cuenta de que nosotros estábamos en un proceso en un momento en Asturias en el que ya ya sabíamos que la minería por las directivas europeas es bueno pues tenía los días contados no y sabíamos que iba a ser una un proceso de reconversión es muy duro tienen se volcó lo que él llamaba el proceso del cartel del Carbó al ratón de modernizar las comarcas mineras de darle viabilidad tecnológica industrial pero te vinculada a las nuevas tecnologías y a las comarcas mineras y en ese proceso pues seguimos pero quién lo empezó selectivamente tenía pues de todo lo que tiene que ver con el gran puerto del Musel como entrada y salida de productos a raíz de bueno todo lo que tiene que ver con las grandes empresas culturales de nuestra red es decir lo que hizo fue yo creo exigiendo permite bueno pues poner a Asturias mapa a una persona que no era despacho ha tenido que le gustaba era conocer visitar verse con la gente bueno las de Gijón a día de hoy todavía lo llamaba alcalde por la calle

Voz 0027 13:26 la verdad es que

Voz 11 13:27 que cómo me digo bueno pues dejan hueco muy difícil de

Voz 0027 13:31 al Adriana Lastra desde Kiel enviamos el pésame a los asturianos lo primero a sus compañeros de partido trasladarse los si tiene ocasión también a la familia gracias por estar Cadena SER

Voz 11 13:41 muchísimas gracias animales

Voz 4 13:52 sí

Voz 0027 13:54 a las once de la noche hora española diez en Londres comparecía anoche en Downing Street para decirles a los parlamentarios que tienen que aclararse ya de qué es exactamente lo que quieren porque ella ha superado la moción de censura que la presentaron los laboristas votó anoche pero ahora tiene que llevar una propuesta alternativa a la Cámara el lunes corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 14:12 Theresa May reanudará hoy las conversaciones con los líderes políticos y los grupos de todos los partidos a la búsqueda de un nuevo compromiso para remodelar el plan del Brexit ese posible acuerdo lo presentará el lunes en la Cámara de los Comunes tras superar una moción de censura presentada por el jefe de los laboristas Yeremi Corbijn me hizo una breve declaración a la puerta de Downing Street se dijo dispuesta a seguir adelante con el Brexit ya cumplir lo votado por los británicos en el referéndum

Voz 7 14:41 nada

Voz 0273 14:43 ahora dos años y medio después ha llegado el momento de que nos unamos y pongamos por delante el interés nacional

Voz 7 14:50 cuando para cumplir con el referendo

Voz 0273 14:52 el maíz entrevistó anoche con los líderes de los partidos parlamentarios excepto con Jeremy Corbijn el jefe de los laboristas Red

Voz 0591 15:00 chafa el diálogo hasta que May no elimine

Voz 0273 15:02 la opción de una posible salida sin acuerdo todas las fuerzas de la oposición setenta diputados laboristas han pedido a Corbijn que apoye la celebración de un segundo referéndum una posibilidad a la que se ha venido negando hasta ahora

Voz 0027 15:15 pero es que parece que cobra cada vez más fuerza incluso Neira El Faraón de Djukic el hombre que representó la campaña más histriónica en favor del Brexit ahora reconoce que lo más probable es que haya esa segunda consulta lo dijo ayer mismo aunque advirtió acto seguido de que él cree que ganaría sí a abandonar la Unión Europea ocho y cuarto de la mañana siete y cuarto en Canarias Antonio Catalán presidente y fundador de AC Hoteles buenos días

Voz 13 15:38 buenos días estamos contando y que el Gobierno va a aprobar

Voz 0027 15:42 en febrero y por decreto el plan de contingencia ante un posible Brexit sin acuerdo hay algunos sectores de nuestra economía que están más expuestos que otros el turismo puede verse medianamente afectado cómo están viviendo ustedes el mundo de la empresa esta situación de incertidumbre respecto a la posibilidad de un Brexit sin acuerdo

Voz 12 16:00 bueno yo creo que con tranquilidad yo es que soy un es que el tema es decir que ante yo creo que vamos a ver cómo y ver que es un error que comete cameral consiguen ley así como por tanto metemos la pata pues las a rápido que los políticos siguen sobre un tema que no le interesaba di yo creo que en Inglaterra es un país que siempre ha estado una patita fuera de otra entra con un estatus especial pero no si yo creo que desde luego se lo las interesa yo creo que que para el tema naturismo yo creo en un problema para un país absolutamente preparado para el que viene no son unos somos de estilo imprescindible para el Reino Unido para Alemania para toda Europa es la media preocupa relativamente poco pero yo soy de los que pienso que que el Brexit vamos a ver cómo

Voz 0027 17:02 cree que puede terminar con los dos pies dentro de decía tienen rompió dentro siempre han tenido uno dentro otro fuera pueden terminar toda la Unión

Voz 12 17:09 eh yo estoy absolutamente convencida es que en un momento donde todo está globalizado suerte está uniendo los ingresos que van a ser estar fuera a preparar acuerdos comerciales con todo el mundo y es que yo creo que hay un error de base qué parte de Cameron que ha seguido en ahí con el tema que me interesa los ingleses este tema yo creo que en cualquiera de los casos y no no no yo creo que lo vamos preocupación monta el sector yo que no hay yo tengo además en una cena en Inglaterra ya la puso disparate que lo que no va a salir sea que llegarían preocupa a parte que queda ahora a eras con ellos tiene que importar permanentemente alimentos aportaron todo lo que de ellos nosotros lo tenemos muy fácil lo son Banco de los exportar en Londres votar en París en Frankfurt yo creo que que están dando cuenta yo creo que también se da cuenta que es un error la fe en los políticos restar Entallada centra en por porque si Calderón pues tuvo que dimitir estás correo cogió el testigo ya seguido hasta un puntapié que la tiene mucho sentido

Voz 0027 18:37 que van más allá de cómo termine el el zarandeo que suele abajo se les siguen dando a la seguridad jurídica económica en Reino Unido es evidente usted cuando habla con sus colegas los empresarios de de de Reino Unido que le dicen

Voz 12 18:50 ahí está la gente y a Yábloko era el sector y sobre todo míos que las distancias que tenemos en la Tierra de creo que más doscientos hoteles entre todas las marcas que tenemos muy poca preocupación me preocupa mucho preocupación que están convencidos de que la forma o otra

Voz 0027 19:16 veremos veremos el lunes cuál es la propuesta que lleva Theresa May luego la cámara les

Voz 12 19:21 españoles no quiere decir que va a ir de vacaciones pasa por ejemplo con la diferencia de cambios en los cielos el disparo un veinticinco por ciento más esto

Voz 0027 19:39 un vestido imprescindible

Voz 12 19:41 en las votaciones son muy tic de la sociedad con lo cual en ese aspecto es yo estaría absolutamente tranquilo yo creo que bueno pues hay otro tema que los referendos unas veces no representan exactamente porque lo que es no hacer un referéndum sobre algo ya de ser alguien lo castigan porque cree que es un tema que ha contado con él pero referencial hacer un referendo en las que el momento difícil hubiese hecho Varea Rafael un referéndum seguramente hubiese perdido porque la gente quería que fuese

Voz 0027 20:22 Antonio Catalán tenemos que dejarlo aquí presidente y fundador de AC Hoteles le agradezco que haya estado esta mañana en la SER buenos días

Voz 13 20:30 tengo a ocho veintisiete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:41 qué tal buenos días seguimos en el escenario dos del protocolo anticontaminación por segundo día consecutivo los coches sin etiqueta ambiental los que no tengan derecho a ella no pueden circular dentro de la M30 se mantiene la limitación de velocidad a setenta por hora en los accesos y salidas a la ciudad encontrar aparcamiento en zona reguladas sólo pueden dejar el coche los residentes y los vehículos emisiones el tiempo empieza a moverse empieza a cambiar aunque muy poco a poco las primeras lluvias asoman hoy por la sierra del resto más nubosidad sobre todo la por la mañana con algunas nieblas temperaturas casi sin cambios diez grados hoy de máxima a las nueve de la mañana a los colectivos profesionales del taxi han convocado a los medios para comunicar todos los detalles de la consulta que han celebrado esta semana hay que según han avanzado ha optado de forma mayoritaria por el si los taxistas irán a una huelga indefinida desde el lunes en la víspera de Fitur y también de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week que arranca el día veinticuatro según los datos confirmados por la Ser entorno nueve mil trabajadores de los quince mil llamados al referéndum han participado en la consulta ya el noventa y cinco por ciento cree que el paro indefinido es la mejor fórmula para presionar la Comunidad de Madrid para que regule ya a los súbete Alfonso García portavoz de la plataforma Caracol

Voz 5 21:54 aquí hay que hay que hay que regular estamos hablando de que están haciendo competirá dos aros a las dos taxis unos súper regulados y esto es totalmente de regulados y eso no se puede no se puede tolerar por qué están intentando e igualar dos actores que son totalmente

Voz 1275 22:14 se lo hemos avanzado esta mañana en la SER el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado el primer paso para imputar a la alcaldesa de Villa del Prado y diputada del PP en la Asamblea Belén Rodríguez a la que la Fiscalía denunció por prevaricación está acusada de autorizar el pago de más de trescientos cincuenta mil euros como regidora a dos empresas sin mediar concurso público alguno utilizando la vía de los contratos menores los jueces madrileños han pedido como decimos a la asamblea que confirme su aforamiento y también hoy podemos se lo venimos contando va a presentar en el Parlamento madrileño una proposición de ley para eliminar la publicidad de apuestas de juego online en la radio televisión pública madrileña Emilio Delgado ex diputado de Podemos Madrid

Voz 0889 22:52 está a la cola del control del sector del juego y las apuestas en España el Partido Popular no ha hecho nada en esta materia y con la propuesta de ley que desde Podemos hemos registrado hoy pretendemos romper esta inercia tomar la iniciativa para ordenar el sector del juego conciliando los intereses protegiendo a la vez a la población de sus efectos más perniciosos

Voz 1275 23:11 jueves diecisiete de enero la policía buscados menores acusados de violar a una niña de doce años en un parque de Vallecas titulares con pequeñas Sarmiento ocurría la tarde del lunes en el parque de La Viña un taxista dio la voz de alarma tras ver a la chica pidiendo auxilio cuando dos chicos intentaban forzar la ambos huyeron antes de que llegase a la policía que investiga ahora las redes sociales de la lumbre de treinta años ha muerto en Alcalá de Henares tras una colisión frontal esta mañana con otro vehículo en la M trescientos el fallecido invadido el carril contrario de esta vía de doble sentido el otro conductor de cuarenta y cinco años ha sido trasladado al hospital con pronóstico reservado hoy finaliza el Maratón de donación de sangre en el hospital de Torrejón continúa la alerta roja en las reservas de todos los grupos negativos es necesitando naciones

Voz 0027 23:48 agentes la sangre del grupo cero positivo también es

Voz 1275 23:50 en nivel amarillo y vecinos y vecinas de Villaverde recuperarán los cines Godella de San Cristóbal que llevan años en desuso el local cedido por la Junta Municipal de Distrito acogerá el proyecto mil ideas para un cine con actividades relacionadas con la juventud el empleo la cultura o el deporte

Voz 0027 24:04 sí

Voz 2 24:10 los deportes hoy por hoy la sorpresa

Voz 1275 24:17 de manos de anoche el Atlético con su eliminación en los octavos de la Copa del Rey San

Voz 1161 24:20 de buenos días logra poseen no pudieron pasar una vez más a los de Simeone del empate con el Girona llevan cinco seguidos anoche empate a tres eliminados en los octavos por primera vez desde que está el argentino por el valor doble de los goles fuera de casa después de haber empatado a uno en Montilivi en la ida ahí se clasifica el Real Madrid caía en Butarque uno cero ante el Leganés gol de Pérez insuficiente por el tres cero de la ida en el Bernabéu de la décima derrota de los blancos en la temporada el mal partido

Voz 1953 24:43 con qué nos quedamos con que hemos pasado evidentemente la eliminatoria pero el partido ha sido flojo general la primera pan

Voz 15 24:49 bueno la primera parte como te digo no lo hemos pasado mal ellos han tenido bastantes ocasiones peligro

Voz 0027 24:53 siempre hay no pero creo que la segunda parte hubo mejorada

Voz 15 24:56 mira a que se sincera no muy bien pero estamos

Voz 16 24:58 en la Champions a estamos poquito las demás ligue pero estamos peleando es ir

Voz 0958 25:02 vamos metieron la segunda fase de la Copa

Voz 1161 25:04 eran Solari Nacho y Casemiro Real Madrid Getafe estarán mañana en el sorteo de cuartos como únicos representantes del fútbol madrileño

Voz 17 25:10 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes

Voz 2 25:13 España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 18 25:20 con un vistazo a las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días buenos días a las retenciones habituales en las entradas y salidas a la capital destacar varios accidentes uno la M trescientos que corta la vía a la altura de Alcalá de Henares hay desvío alternativo señalizado dos alcances que se han producido la M cuarenta uno en Villaverde generar detenciones hace la A42 y otro en el barrio de La Fortuna sentido

Voz 2 25:44 el cuarto accidente

Voz 18 25:46 el lugar en La dos en Torrejón de Ardoz provoca tráfico intenso hacia Zaragoza tengan mucha precaución si van a transitar por de estas vías busca

Voz 1275 25:54 está bien la foto en las calles de la capital pantallas ahora Alcázar buenos días

Voz 1322 25:57 buenos días de nuevo la situación es la siguiente tráfico muy lento en un buen recorrido de la M30 entre Moratalaz y el nudo de Manoteras entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte y en el resto de la vía ya se puede circular bien hay acceso está destacar a esta hora de la mañana con intensidad circulatoria es el caso de la entrada por la A uno a su paso por las tablas la A6 y plaza de Cristo Rey m once a su paso por Arturo Soria la salida Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte

Voz 19 26:26 vuelven los estar desde Mercedes Benz dieciocho días para que disfrutes de unas condiciones inigualables pite lleve convergentes

Voz 2 29:27 Eva Amaral Juan Aguirre seguirá llegamos a las ocho y media

son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 27 30:23 Gustavo muerto pero con la esperanza de que un un ángel que va a ayudar soy agradeció a todo el mundo que no paremos hasta que ahora mi niño de dónde está

Voz 0027 30:36 es José el padre de Julen el rescate entra hoy en su cuarto día Ana Tere Vázquez

Voz 28 30:42 los técnicos han decidido esta noche priorizar la excavación del túnel paralelo el vertical para intentar cumplir plazos y llegar esta noche al tramo del pozo donde está el niño la conexión de ambas galerías es el trabajo más delicado deberá hacerse manualmente el dispositivo de rescate mantiene viva la esperanza José Antonio local es presidente de la Federación Andaluza de esto

Voz 4 31:01 no lo hagan un estado dormido y tal pues bueno lo lo los digamos el ritmo vital decae un poco y necesitan menos oxígeno en eso éxito estaría digamos mejor en esa situación que consciente sufriendo de claustrofobia rescates donde se ha producido este tipo de de cuestión sea has podido rescatar a personas con vida incluso hasta diez días después de ocurrido el evento

Voz 28 31:26 Julen lleva atrapado en el pozo noventa horas

Voz 0027 31:31 esta noche ha quedado visto para sentencia el juicio a Pablo Ibar el español que pasó dieciséis años en el corredor de la muerte de Estados Unidos por un triple asesinato que él insiste en que no cometió y al que ahora se le ha repetido el juicio porque el propio Tribunal Supremo de Florida reconoció que la condena estaba basada en pruebas muy poco sólidas y que el proceso estuvo plagado de irregularidades poseen el nuevo juicio ya está visto para sentencia de hace sólo unas horas los miembros del jurado están encerrados ahora mismo en el hotel en el que van a seguir ahí dentro hasta que tengan un veredicto Andrea Villoria buenos días

Voz 1315 32:02 buenos días hace siete horas que el jurado sea retirado al deliberar horas eso cuestión de horas desde las tres de la tarde de hoy hasta el sábado tienen de plazo para decidir tras veinticuatro años en la cárcel la vida de Eibar está literalmente en las manos de esas doce personas porque la fiscalía ha pedido para él la pena de muerte tienen que tomar una decisión unánime o de lo contrario el juicio se declararía nulo lo que obligaría a empezar de cero todo el proceso algo que ya pasó en mil novecientos noventa y siete ayer ambas partes intentaron convencer al jurado el abogado de Ibar Benjamin Waxman recordó que uno de los dos testigos reconoció que la policía les soborno para dar falso testimonio contra Ibar y que el otro aseguró que el hombre que

Voz 1275 32:40 vivió podía derivar o un amigo suyo de la bolera

Voz 1315 32:42 las ruedas de reconocimiento también fueron manipuladas como aseguraba hace unos días en Hoy por hoy Andrés crack en ver portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar

Voz 29 32:51 las dos ruedas de reconocimiento fotográfica presencial fueron claramente amañadas sólo ponen a Pablo todo luego el resto de gente pues da rubia en fin que no se parecen nada

Voz 1315 33:04 la defensa también ha afirmado

Voz 29 33:07 entonces

Voz 1315 33:08 es que ninguna de las huellas y el ADN del escenario del crimen coinciden con Ibar el fiscal estaba muy alterado temblaba escupía dijo al jurado que no siempre sonarán por los expertos extranjeros de la defensa y acabó gritando no dejen que este asesino salga con las

Voz 0027 33:23 ya hemos hablado esta madrugada en Hoy por hoy con la mujer de Pablo Ibar se llama Tanya Ibar cómo afrontan este veredicto inminente

Voz 1315 33:30 pues la familia es optimista aunque están nerviosos taninos contaba que no puede dormir e incluso que preferiría no ir al tribunal el día de la resolución porque no sabe cómo reaccionará dice que ahora sólo le queda intentar creer en la justicia

Voz 0027 33:43 and

Voz 1275 33:45 todo esto ha sido un proceso injusto desde mil novecientos noventa y cuatro Le pido a Dios que esto sea el final porque Pablo no merece seguir encerrado ni un día más adquirida ánimo a

Voz 1315 33:54 la defensa pide más cautela son conscientes de que el juez está en contra del liberarle aunque ayer en un amago de épica Waxman acabó citando a Elvis en la tribuna dijo que al final el sol brillará sobre la verdad

Voz 30 34:07 dedicado las tardes este Manta el sofá al exceso

Voz 0027 34:10 lo hemos visto ya los locos

Voz 30 34:12 dónde estarás basadas en hechos reales dedicado a esto

Voz 4 34:15 las familias que tienen un poco de famélico

Voz 31 34:17 ahora y hasta el tres de marzo con Family no minis descubre cómo conseguir un televisor Samsung más información en Caixabank punto es Caixabank

Voz 0958 34:32 ocho y treinta

Voz 0027 34:33 cuatro siete y treinta y cuatro en Canarias la opinión de Iñaki

Voz 0958 34:36 buenos días Aimar buenos días a todos mañana comienza en Madrid la convención del Partido Popular una cumbre en la que los populares quieren presentar con la máxima solemnidad y ante muchos e importantes invitados lo que han bautizado como su rearme ideológico podremos por tanto conocer mejor

Voz 0591 34:52 que se concreta el llamado reencuentro con sus sesenta

Voz 0958 34:54 días y cómo va a jugar sus bazas en esta nueva etapa en compañía de Vox entre los que necesitan conocer con precisión esa posición ideológica hemos de incluir a muchos del pueblo el Partido Popular Feijóo o Ana Pastor por ejemplo que no han entendido algunas cosas como el viraje de casados sobre violencia de género u otros asuntos o que es están haciendo un lío sobre la relación del PP con Vox por ejemplo sus candidatos para Madrid para Isabel Díaz Ayuso que aspira a la

Voz 7 35:19 así decirlo comunidad Vox no propone nada

Voz 0958 35:21 que no estuviera ya en el PP es como de la familia por el contrario para José Luis Martínez Almeida candidato alcalde el partido de Santiago Abascal es un perfecto desconocido no se identifica para nada con él veremos cómo afín a los populares también su anunciada batalla contra el comunismo y el populismo ámbito este último en el que por lo que se ve no incluya Vox y veremos también si en el rearme Se cuenta cuando se produjo el desarme y quién fue el responsable del mismo y en este sentido tendrá mucho morbo los discursos de Rajoy de Aznar ambos sobre un mismo argumento los treinta años del partido en el momento en el que la nueva dirección con Casado al frente se ha abrazado sin complejos a FAES y al aznarismo y se ha quitado de encima sin paños calientes a todo cuanto huela a marianismo cunda desde el PP este fin de semana va a ser importante y codificado ahora

Voz 8 36:13 el

Voz 2 36:13 infinito

hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 38:43 este jueves con Esther Palomera buenos días Ernesto Ekaitz hice muy buenos días bueno dale dale al micro tranquilo Enrique Giuliana buenos días bueno estamos contando esta mañana la la muy triste noticia de la muerte del ex presidente de Asturias Vicente de Álvarez Areces ha fallecido esta noche en Gijón a los setenta y cinco años no estaba enfermo ha sido repentino un accidente cardiovascular era un histórico del PSOE seguía en activo era senador nos contaba Adriana Lastra hace unos minutos que había quedado esta mañana a las once con el parar empezar a recorrer Asturias a para presentar a los votantes las las cuentas explicar los Presupuestos acaba de escribir el presidente del Gobierno Pedro Sánchez Nos deja Vicente Álvarez Areces trabajador incansable un hombre comprometido con la libertad y la democracia Gijón y Asturias vivieron grandes transformaciones en sus años al frente de la alcaldía del Principado mi cariño para su familia para los compañeros de la Federación Socialista Asturiana Palomera tú lo conocía siguen si si les recuerdo recuerdo perfectamente no

Voz 0591 39:45 la época de esplendor del Partido Socialista y el Partido Social está ganaba elecciones las comunidades autónomas y ha ganado por mayoría absoluta Él fue tres legislaturas presidente del Principado la verdad es que ha sido una noticia absolutamente inesperada esta semana ha tenido actividad pública el martes yo tuve ocasión de conversar con el presidente actual del Principado hoy hiela había estado en una comparecencia que había tenido Javier Fernández en en el Principado sí bueno yo creo que se va uno de los viejos rockeros del socialismo no quedan figuras pocas figuras con con una talla tan grande dentro de del PSOE imagino que hoy lo que hay que hacer es estar acompañando a esa familia socialista que es que supongo que estará toda ella muy impactada no

Voz 0587 40:30 qué recuerdo tenéis de él como político Enrique Ernesto bueno la verdad es que siempre estuvo activo lo que pasa es que me parece que tuvo una vuelta estelar a la política con la comisión gestora del Partido Socialista como portaba ese era como portavoz en el Senado aunque era senador no había tenido digamos roles papeles estelares no y ese punto de vista pues es su última actuación importante ahora el además fue dos diez o doce años alcalde de Gijón

Voz 0027 41:05 doce estatal de Gijón y otros doce años presidente

Voz 0587 41:08 es decir exactamente bueno él apostó por las infraestructuras la quedado un tema gordo que es muy importante que es el tema de la del AVE a Asturias no las comunicaciones con Asturias aunque algo se ha avanzado con con León pero bueno es es un personaje clave en el socialismo en el socialismo triunfante

Voz 0027 41:32 Rick

Voz 0587 41:33 sí eso no me importa de la historia

Voz 7 41:35 el partido socialista de estos últimos decenios pero también fue esto cabe recordarlo hoy también fue un destacado dirigente del PC antes de ingresar en el Partido Socialista de empecé en Asturias donde donde este partido llegó a tener mucha implantación y mucha fuerza Areces fue uno de los primeros dirigentes del PC que se enfrentaran a Santiago Carrillo en la transición no rodó a partir de aquí derivó hacia el Partido Socialista se convirtió en un hombre importante muy importante sólo en Asturias y un hombre influyente en el Partido Socialista

Voz 8 42:15 a escala nacional

Voz 0027 42:17 bueno es una de las noticias de este jueves es sin duda la más triste la muerte de Vicente Álvarez Areces Ting Álvarez Areces como como le conocían en Asturias todos no se acababa de contar Adriana Lastra bueno Enric titulares hoy en La Vanguardia

Voz 7 42:32 día en portada bien grande

Voz 0027 42:34 PP Ciudadanos y Vox ensayan en Andalucía el desalojo de la izquierda primer gobierno que pone a prueba la Alianza de Liberales y ultras a tenor de lo que hemos escuchado en los últimos días ayer en concreto en el debate de investidura a tenor de los retos que tiene por delante Moreno Bonilla qué es gobernar primero con un partido que en el resto de España y en sólo unos meses es competencia directa y además co gobernar con Vox

Voz 7 42:59 agarrándose bien de los votos

Voz 0027 43:01 complejo laboratorio andaluz Enric si todos los laboratorios son complejos

Voz 7 43:07 esto es importante Andalucía en fin huelga decirlo pero lo sabemos todas muy bien es una es muy importante en la arquitectura política española ya lo demostró en los años ochenta

Voz 0027 43:19 modificó de alguna manera

Voz 7 43:21 el despliegue del Estado autonómico hace cerca de casi cuarenta años y en esos momentos el cambio político a Andalucía creo que vuelve a puede marcar nuevas coordenadas también en la política española cuando menos una de carácter experimental que es la configuración en realidad lo que está ocurriendo en Andalucía lo que se consagró ayer con la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta es la configuración de un nuevo bloque de poder de lo cual forman parte del Partido Popular Ciudadanos y Vox que va a intentar proyectarse en el conjunto de la política española a partir de las elecciones municipales de mayo sí lo va a lograr esto lo veremos dentro de unos meses cuál serán los equilibrios los delicados equilibrios los contradictorios equilibrios de este bloque también es algo que vamos a a ver estos próximos meses digo lo de bloque porque no digo al digo coalición digo bloque bloque es es es una suma contradictoria que puede tener efectos multiplicadores o que puede colapsar Ésta para mí es la es la cuestión

Voz 0587 44:31 las cochero meses pero lo que no es al mismo tiempo algo muy compacto sí pero puede colapsar las bloqueo

Voz 7 44:36 con la sabéis bien pueden tener fuerza expansiva esto es lo que creo que se intentará pero también pueden colapsar si esos contradicciones internas son muy fuertes

Voz 0591 44:48 sobre todo cuando desde el comienzo es un bloque mal avenido y que se mira con recelo mutuo entre sus propios socios yo tengo la impresión que fijaban como fecha clave en las elecciones municipales de mayo no tengo la impresión de que más allá de las auditorías anunciadas de la política de levantar alfombras y abrir cajones si todas las ventanas y puertas de la Junta de Andalucía desde de la administración autonómica hasta el mes de mayo este bloque va a cuidarse mucho de no tomar decisiones que le puedan retratar de cara a esas elecciones municipales y autonómicas no

Voz 0027 45:25 decía Antonio Maíllo el coordinador de de Izquierda Unida en Andalucía anoche en Hora Veinticinco decía Bertolt legislaturas una hasta mayo que va a ser light y a partir de mayo prepárense que viene viene

Voz 0591 45:35 lo comparto plenamente lo comparto plenamente porque las elecciones municipales todos ellos se juega mucho

Voz 0587 45:41 sí cualquier

Voz 0591 45:42 cualquier decisión que se tome en Andalucía y que cuente como aliado fundamental en ese bloque porque es decisivo por esos doce escaños que le han dado la presidencia Moreno Bonilla con la colaboración de

Voz 0958 45:53 Vox puede perjudicar notablemente

Voz 0591 45:56 tanto el Partido Popular y especialmente a Ciudadanos no que probablemente después de esas elecciones municipales y autonómicas intente purgar entre comillas el pecado de haber formado parte de este bloque en Andalucía no intente formar coaliciones de gobierno con otras fuerzas políticas yo creo que Ciudadanos cuando llegue mayo va a intentar Zizou Emma eh gobernar con el Partido Socialista allá donde sume y por lo tanto dirigirse a ese electorado al que pretendió conquistar desde el principio que el electorado de centro no dando la sensación de que es capaz de de formar gobierno con unas fuerzas políticas y con otras por lo tanto entramos en un periodo de impagos más allá de los sobresaltos que nos que nos brinden con las auditorías anunciadas con todos los papeles que desempolva el nuevo Gobierno respecto a la administración anterior

Voz 0027 46:46 de Kaiser

Voz 0587 46:47 yo creo que la campaña electoral que se abre el dos de diciembre continúa y por tanto la formación del Gobierno andaluz es muy importante pero no interrumpe esa campaña electoral porque es una campaña electoral sin solución de continuidad hasta el veintiséis de mayo eso en primer lugar en segundo lugar el acuerdo es muy importante de cara a lo que vaya a pasar el veintiséis de mayo es muy importante porque se ha roto digamos es el bautismo de fuego digamos se han roto las los huevos se han dicho la tortilla y esto es muy importante porque esto ha sido evidentemente arrollado oí consumado en el contexto de convulsiones no pero claro tiene la ventaja de haberse hecho de haber sido posible y por lo tanto si es posible en Andalucía es posible en otras comunidades que el acuerdo para formar gobierno Andalucía es una sociedad limitada es una sociedad limitada porque evidentemente cada partido tiene sus propios intereses su propia perspectiva su propia estrategia esa suicidaba limitada puede convertirse en gobierno en otras comunidades sí pero no necesariamente por tanto entramos en una dinámica donde en lo que va a contar no son tanto las leyes los decretos estas milonga la acción de gobierno para mostrar a todo esto va a conocer un paréntesis lógico por otro lado con una administración que ya que acaba de comenzar para dar lugar a una feroz campaña electoral todo hay que entenderlo en clave electoral el veintiséis de más

Voz 7 48:15 Enrique si yo estoy de acuerdo que efectivamente es es decir habrá dos dos dos legislaturas es decir de aquí a mayo el bloque y sabe que no puede arriesgarse a partir del veintiséis de mayo en función de cuál sean sus los nuevos escenarios políticos dos cosas pueden ser distintas es decir cualquiera el cambio es de una enorme importancia política porque insisto la arquitectura política española en buena medida no exclusivamente por supuesto pero en buena medida se fundamenta se ha fundamentado siempre en el predominio electoral del partido socialista en Andalucía y por extensión en el resto de España pero el pivote fundamental era Andalucía en los años en setenta y siete durante el periodo de Felipe González los dos pivotes eran Andalucía Cataluña y ahora vemos cómo estos dos pivotes el Partido Socialista no tiene entonces este es el el cambio uno de los cambios importantes la arquitectura política española ciudadanos hoy ocupa una posición incómoda en esa en esa en ese bloque si yo creo que es el que está más incómodo de todos eh creo que ahí el Partido Popular le ha ganado la partida en términos tácticos a ciudadanos durante estas semanas el partido Ciudadanos podría haber optado por cosa es dejar gobernar al PP en solitario que quedarse en el Parlamento dejando votando la investidura fuera del Gobierno sábado optar el papel que va a adoptar ahora exacta es votar a favor de la historia pero si la pregunta es por qué no lo ha hecho esto lo planteaba hace unos días yo creo que muy acertadamente José Antonio Zarzalejos en un artículo la pregunta por qué no lo ha hecho porque hay hambre de sillón puede ser pero yo creo que hay que es que la dinámica del nuevo bloque es muy profunda es muy profunda de la vamos a ver en mayo puede ser si efectivamente dependerá de los resultados que Ciudadanos en hay otras desobediencia pero estoy absolutamente convencido que en aquellas en las plazas importantes eh eh por ejemplo me estoy refiriendo ahora Madrid Aquino ha de sorpresas es decir el bloque Partido Popular Ciudadanos Vox en los lugares estratégicos donde sume me asomar esto no cree porque hay una estrategia de fondo se ha puesto en marcha una estrategia de fondo en la cual Ciudadanos está absoluta de implicado sino habría seguido los consejos de Zarzalejos es decir votar la investidura dejar que el Partido Popular gobierne en solitario en solitario también lo podría hacer Moreno Bonilla en Andalucía hay reservarse un papel arbitral en el Parlamento andaluz por lo tanto desalojando a Vox de ese papel arbitral tan importante que este partido va a tener alguna la pregunta insisto es por qué no has hecho