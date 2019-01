Hoy por Hoy (17/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 2 00:21 con Aimar Bretos les estamos contando desde primera hora de la mañana que ha muerto el senador socialista y ex presidente de Asturias Vicente Álvarez Areces por un accidente cerebrovascular tenía setenta y cinco años Carolina

Voz 1481 00:33 lo ha confirmado esta mañana en Hoy por hoy la portavoz parlamentaria del P

Voz 3 00:36 PSOE la también asturiana Adriana Lastra a tiro repentino nacido

Voz 4 00:40 un accidente cerebrovascular se esta mañana muy igualadas

Voz 5 00:45 es que estamos todo sea uno en shock toda Asturias porque tiene fue alcalde de Gijón doce años transformó la ciudad fue presidente también doce años transformó así mismo la comunidad que es una persona a la que los austriacos de veré

Voz 1600 01:00 el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha transmitido ya sus condolencias a la familia la federación asturiana ha dicho que Álvarez Areces fue un trabajador incansable un hombre comprometido con la libertad y la democracia Gijón y Asturias vivieron grandes transformaciones en sus años al frente de la alcaldía del Principado deja según Ander Gil el portavoz socialista en el Senado su impronta en todo eso

Voz 1896 01:18 hoy se a veces deja una huella imborrable para los socialistas eh asturianos si para los socialistas españoles siempre será recordado como como un grandísimo referente del socialismo español

Voz 1600 01:32 es jueves diecisiete de enero la Ertzaintza ve indicios de criminalidad pero no de violencia en el caso de la menor muerta en Bilbao que les venimos contando desde esta madrugada a una niña de nueve años que aparecido ya sin vida junto con su madre inconsciente y que está grave en el hospital Radio Bilbao Isabel

Voz 0591 01:46 no hay indicios de criminalidad pero no de Violet

Voz 0821 01:48 hacia lo que nos sitúa en un escenario delicado para la investigación que lleva adelante la Ertzaintza a partir de aquí la autopsia va a ser clave determinante para confirmar si como apunta podríamos estar ante un presunto delito de homicidio y un posterior intento de suicidio lo que sabemos hasta el momento es que que las encuentras esta pasada noche a eso de las diez en una misma habitación en una vivienda inconscientes es la hermana de la pequeña que no vive con ellas avisa a los servicios de emergencia y posteriormente a la Ertzaintza les realizan labores de reanimación pero sólo son efectivas con la madre que es trasladada en estado muy grave al Hospital de Basurto donde se encuentra

Voz 1600 02:20 la policía investiga la muerte violenta de una joven de veinticinco años en la localidad de Alcalá Meco en Madrid han encontrado su cuerpo esta noche con una puñalada en una zona de campo Radio Madrid Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 02:31 buenos días el cadáver de esta mujer de unos veintisiete años será localizado sobre las ocho y media de la tarde de ayer en un área boscosa de difícil acceso por un matrimonio que había salido a pasear en la localidad madrileña de Meco el cuerpo presenta una puñalada aunque el examen forense va a determinar si tiene otras lesiones mortales la identidad no ha sido todavía facilitada pero si se confirma que residía en un municipio de Guadalajara muy cercano a Meco que se encuentra evidentemente en la comunidad madrileña el Grupo de Homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid se ha hecho cargo de la investigación

Voz 2 03:13 nueve y tres de la mañana ocho y tres en Canarias

Voz 6 03:18 lo primero como portavoz del grupo parlamentario tal que tengo en honor de Herodes en compartir con ustedes nuestra gran alegría por estar hoy presentando y defendiendo ahora con visiones de casi cuatrocientos mil andando apasionante yo el aroma aquí de la felicidad en el día de hoy en el capítulo de hoy perdone que no lo evita ha sido el partido que ha facilitado la Liga Democrática por encima de todo me siento demócrata de gran tica Hardy no de que se alimenta o tres Grammy Danu diré adiós revuelto cuanto peor mejor quien gana y quien pierde la batalla terrible no en el centro derecha ya hemos ganado ese liderazgo con el apoyo de los amigo de sus amigos

Voz 2 04:12 pesó la extrema derecha

Voz 6 04:14 no se cerrar cuarenta años de dictadura Memoria Histórica piel electoral

Voz 7 04:27 adiós

Voz 3 04:31 la Andalucía hay poniendo el riego el futuro

Voz 6 04:35 la Junta mucho talento

Voz 8 04:38 hasta luego afronta piensa no

Voz 0867 04:43 a dos de pero claro y evidente ejercicio de manipulación intelectual

Voz 6 04:52 el niño da mucho me está costando tripartito tutelado por cazado Rivera arte es Mick se llama tal yo llevamos los tres y la marca del tripartito oiga qué viene el coco hueca huevos fascistas disfrazados de demócratas dar entrada a casi son uno no gana lo banquero y la constructora

Voz 9 05:19 el pueblo

Voz 6 05:20 donde con la bota del banquero tomar al medio Puri inteligente Cadaqués la legitimidad por más que vayan a misa milagro de los panes y los peces no lo van a poder acelerar de su formación política vive nunca soplón de seiscientos mil euros mil trecientos

Voz 2 05:42 cualquiera de trazado Bretos

Voz 8 05:47 muy bien eh

Voz 6 05:50 miedo

Voz 2 06:04 adiós Irene Montero portavoz parlamentaria de Unidos Podemos buenos días y bienvenida porque acaba de volver de su baja de maternidad y me acuerdo que está bien los niños es también conocía a Vicente Álvarez Areces

Voz 11 06:20 el ex presidente de Asturias no le conocía pero creo que es de justicia empezar pues bueno dando las condolencias a a su fama

Voz 0127 06:26 L a sus amigos a toda la familia socialista que

Voz 11 06:29 soy pues estará de luto y es de justicia empezar así claro que sí

Voz 1 06:33 cuando usted se fue y coge la baja de maternidad era julio acababa de cambiar el Gobierno tras la moción de censura vuelve el terremoto político enorme España ha cambiado mucho en estos últimos seis meses con la perspectiva de estar en casa de verlo poco desde fuera como diría que ha cambiado en España la política española en concreto en estos seis meses

Voz 11 06:53 yo creo que la primera parte del año vimos

Voz 0127 06:56 la constatación de que si se podía ir después ha venido la reacción al Sí Se Puede que queda España ya el empuje democrático de España fíjate que llevábamos tres años con todos los generadores de opinión con los principales analistas políticos diciendo no se va a poder actualizar las pensiones al IPC no es posible no es posible no hay números si hacemos lo que dice Unidos podemos seguir la economía no es posible hacer una moción de censura los principales medios de comunicación de este país incluso tomaron una decisión política que era tratar de convencer a Podemos de que tenía que apoyar un gobierno de Rivera presidido por Sánchez y que no había otra opción política o gobernaba el PP o gobernaban un acuerdo el supuesto del Partido Socialista con Ciudadanos y con con Podemos no nosotras dijimos que no aguantamos tres años es que no ha sido nada fácil diciendo es posible hacer una moción de censura hay un gobierno de progreso esto es posible ni el propio Partido Socialista se lo creía cuando las mujeres en este país dicen vamos a hacer una huelga de cuidados de de veinticuatro horas hasta el Partido Socialista los sindicatos dicen no no esto es demasiado con dos horas de paro es suficiente adónde van las mujeres con veinticuatro horas bueno pues una huelga histórica ejemplo democrático y feminista en el mundo entero no España en el dos mil dieciocho demuestra que si se puede que hasta cuando nos dicen muchos meses seguidos que no se puede hasta cuándo todos los cañones apuntan para decir resigne si usted no se pueden hacer las cosas termina ocurriendo que si te moviliza a este unes Sí Se puede conseguir ir a eso ha venido una reacción

Voz 1 08:19 usted cree que Vox iba es una reacción a la moción de censura

Voz 0127 08:23 es una regional empuje democrático de España sí es una escisión del Partido Popular pero que al final tiene un mismo padre que el Partido Popular y que Ciudadanos que es José María Aznar que representan políticamente lo mismo la necesidad de de esos formaciones políticas la necesidad de esos intereses que también son económicos porque hay que preguntarse quién financia las campañas electorales quién presta dinero y luego no le pide que lo devuelva al Partido Popular va a Ciudadanos o a Vox para hacer campaña para tener esa presencia en las redes nosotros podemos decir que no pedimos un euro a los bancos ni a las grandes compañías multinacionales de este país el Partido Popular parece que ha estado recibiendo dinero incluso de forma ilegal de los principales oligarcas de este país me pregunto de dónde recibe el dinero ciudadanos y donde lo recibe Vox en ellos quieren una involución democrática en España quieren cuestionar los derechos que hemos conquistado esos es una reacción frente al empuje democrático de una España que dice no no queremos derechos queremos libertades queremos seguir avanzando en en en nuestro país hacia un país feminista justo con justicia social y con el con igualdad

Voz 1 09:23 no vamos a lo concreto ustedes van a votar a favor de los presupuestos

Voz 11 09:27 si se cumple punto por punto el acuerdo que tenemos con el presidente del Gobierno por supuesto que si esos presupuestos son más nuestras que del Gobierno punto por punto

Voz 1 09:34 quiere decir porque sé que se va a referir a al tope de los alquileres en las zonas en las que estén más hinchados los precios también al precio de la luz el Gobierno se ha comprometido a que va a ir adoptando esas medidas y que las va a tramitar a lo largo de este año posiblemente no antes de la votación de los presupuestos que en este caso que haría unidos

Voz 0127 09:51 pasa Aimar que las intenciones no pagan ni alquiler ni la factura de la luz entonces el Gobierno tiene desde octubre que cuando es cuando firmamos ese acuerdo presupuestario si nosotros firmamos algo delante de los medios de comunicación y después no lo cumplimos creo que día a día no sacaría AIS la incoherencia que supone haberse comprometido algo luego no puedes cumplir pues yo creo que la ciudadanía espera lo mismo con el presidente del Gobierno se ha comprometido ha firmado un documento donde dice que eso se puede hacer ha tenido desde octubre para hacerlo nosotros puedo asegurar que tenemos muchos textos legislativos ya redactados muchísimo trabajo sacado adelante porque de hecho los principales logros de los que el Gobierno poder sacar pecho son el trabajo de Unidos Podemos la subida del salario mínimo la subida de la dotación de dependencia es trabajo que ya tenemos hecho y que el Gobierno puede coger traerlo a la camarera

Voz 1 10:37 no se fían de la palabra el Gobierno que les dice darme tiempo que lo voy a hacer este año

Voz 0127 10:40 es que cuando se trata de que la gente pueda tener un alquiler justo una factura de la luz justa a mí no me bastan las intenciones quiero que haya una ley que garantice que las personas no pagan un mes más un alquiler abusivo y eso se hace cambiando la ley entonces si no fuese posible

Voz 11 10:56 pues nosotros somos gente sensata hicimos vale pues

Voz 0127 10:58 esperamos a que sea posible pero es que cómo es posible aquí ahora hoy hacer ese cambio legislativo nosotros en muchos ocasiones tenemos ese trabajo incluso redactado pues es que es muy fácil cumplirlo

Voz 1 11:08 por lo tanto entiendo que lo que ustedes piden es que empiece la tramitación digamos paralelas los Presupuestos porque esto es bueno para que no lo sepa no es algo que

Voz 0587 11:16 concretamente entre los presupuestos sino que requiere otras lejía

Voz 1 11:18 el acciones otras modificaciones legislativas entiendo que ustedes para votar a favor de los presupuestos piden que comience la tramitación parlamentaria uno de de el tope a los precios de los alquileres dos de la luz

Voz 0127 11:30 de la factura de la luz de otras cosas que hay que hacer que tienen que ver con regular esa factura de la luz regular los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas y otra serie de de elementos de los acuerdos por ejemplo clarificar los permisos de paternidad iguales intransferibles porque el Gobierno quiere que padre y madre asuman ese permiso a la vez nosotros entendemos que para acallar contabilidad en los cuidados tienen que tomarse de forma alterna primero uno y después otro miembro de de de la unidad familiar y queremos que todo eso se Claris

Voz 11 11:59 que es que además es posible porque lo harán todo o nada si ustedes dicen estos presupuestos somos nosotros que que del Gobierno esos presupuestos son muy buenos

Voz 1 12:05 por qué no aspirar a aprobar el noventa por ciento de los presupuestos negociación ya se hizo nosotros no está

Voz 0127 12:11 hemos hablando a nosotros ahora ya no negociamos con el Gobierno nosotros negociamos antes en junio en julio en agosto en septiembre pero en octubre después de negociar nosotros ceder nosotros tenemos en el Congreso incluida una una proposición de ley para que el Salario Mínimo suba a mil euros el Gobierno no quería subirlo a más de ochocientos y al final llegamos a un punto medio que era subir lo han obedecía

Voz 12 12:31 el querer entiendo que querrían que consideran que no pueden quién el Gobierno bueno querer

Voz 0127 12:36 no querían subirlo a más de ochocientos eso sólo arrancamos nosotros eso fue una negociación euro a euro de Pablo Iglesias frente a Pedro Sánchez que no quería subir el Salario Mínimo prueba de ello es que cuando pactó con Ciudadanos en el año dos mil dieciséis lo subían un uno por ciento pues hay muchas cosas que ya hemos arrancado en otras hemos cedido nosotros en algunas ha cedido el Gobierno pero esa esa negociación ya está hecha ahora lo que hay es un acuerdo y los acuerdos se tienen que cumplir lo firmamos delante de todos ustedes de toda la prensa hay de toda la ciudadanía precisamente para que se tenga que cumplir no cuando uno firma una cosa es porque sabe que puede cumplirla

Voz 1 13:07 antes de llegar a ese punto de la votación definitiva llegan las las enmiendas a la totalidad que es el punto exacto de la tramitación en la que ahora mismo está la incógnita que iban a hacer los partidos independentistas el PDK mucho más en concreto fue muy claro el lunes dijo nosotros para tramitar estas cuentas exigimos una mesa de diálogo con observadores independientes para abordar la autodeterminación sino hay esa mesa nosotros no permitimos siquiera que se empiecen a tramitar las cuentas el Gobierno debe aceptar esa mesa con independencia de observadores independientes para abordar la autodeterminación

Voz 0127 13:42 creo que la cuestión territorial los presupuestos no pueden ser una moneda de cambio en este país porque lo

Voz 11 13:46 los presupuestos son buenos para Cataluña y para España

Voz 0127 13:49 a la vez la resolución de la crisis territorial que no es solamente el encaje de Cataluña en España sino todas las dificultades que existen para que lleguen servicios públicos al mundo rural que es el ochenta por ciento del territorio es decir que que tenemos una crisis en España que es estructural que es territorial que social que es política eso no puede ser una moneda de cambio

Voz 1 14:07 sé que evoca el PDK te entonces al exigirlo creo

Voz 0127 14:09 que se equivocan al intentar que se convierta en una moneda de cambio lo hemos dicho muchas veces con toda rotundidad también creo que el Gobierno se equivoca en no abordar de una forma inmediata un diálogo serio is sin ningún tipo de condiciones más allá de las que implica la propia democracia el propio diálogo que es que al final es la ciudadanía quién tiene que que tomar las decisiones importantes al respecto de la crisis territorial que vive nuestro país y esto lo hemos defendido siempre yo creo que hay que abordar la crisis territorial en Cataluña con urgencia pudiendo hablar de todo y respetando todas las posiciones políticas sobre todo aquellas que tienen un amplio respaldo ciudadano porque sino no se va a resolver el conflicto lo entiende todo el mundo pero no como moneda de cambio

Voz 1 14:46 me pregunto si cree usted señora Montero que esta posición que me está explicando lo acerca de Cataluña que tiene Podemos ha podido ser parte de la razón por la cual Adelante Andalucía sea dejado trescientos mil votos

Voz 0127 14:58 creo que los motivos por los que hay una parte importante de la población que está desmovilizado electoralmente son muy diversos y evidentemente que la cuestión territorial no la cuestión territorial en sí sino la forma la ausencia de soluciones políticas más bien a la cuestión territorial puede ser un motivo que a mucha gente le haga desconfiar de la política hay desconfiar de unas instituciones que no estamos siendo capaces de dar una solución política a un problema que es político y que lo que hacemos es bueno cuando ha gobernado el Partido Popular da soluciones judiciales y ayer mismo de tener alcalde sin sin orden judicial esto no puede ser no puede haber una involución democrática en España año a cuenta de de una crisis territorial para la cual no estamos siendo capaces de dar soluciones pero más allá de eso creo que nosotros tenemos una responsabilidad que es combatir la desmovilización en este año dos mil diecinueve porque cuando la gente normal no hace política los trillizos reaccionarios empiezan a gobernar a quitarnos derecho

Voz 1 15:46 a qué atribuye la desmovilización que creo en reacias respecto a izquierdas en concreto Adelante Andalucía por ejemplo es que son trescientos mil votos

Voz 0127 15:53 creo que hay muchas causas eh creo que por una parte la gente puede ver nosotros esto también lo hemos reconocido que cuando solamente se habla de la crisis territorial y quedan opacadas las otras crisis que está viviendo nuestro país ahí hay mucha gente que puede desconectar de la política que puede creer que la política no va con ellos creo también que hay una responsabilidad que tenemos los medios de comunicación los representantes públicos de cuando exponemos o cuando damos voz a los problemas fundamentales que tiene la sociedad explicar que son políticos nosotros no podemos decir madre mía qué horror eh la factura de la luz está en un pico altísimo justo cuando hace más frío bueno y a continuación podemos decir también quizá tenga algo que ver que las eléctricas en este país pueden parar centrales como reconocía el otro día al secretario de Estado de Energía en el Senado pueden parar centrales para que suba artificialmente el precio de la luz no la sanción ah o después el el quitan las multas ir resulta que después políticos que están tomando decisiones políticas en España terminan en sus consejos de administración que suba la factura de la luz no es un terremoto que cae del cielo eso es la consecuencia de decisiones políticas felices y por tanto no todos proponemos lo mismo Easy gobierna alguien que sea capaz de pararle los pies a los abusos de las eléctricas a lo mejor la factura del alumno su

Voz 1 17:03 pero este discurso que lo podía haber pronunciado perfectamente Teresa Rodríguez en en la campaña la gente no les sí que hay algo que falla

Voz 0127 17:11 claro sí yo reconozco que hay muchos motivos para la desmovilización política que independientemente de cuáles sean todos esos motivos otra cosa que hemos reconocido por digamos y la cosa implícita es haga hacen ustedes autocrítica de cosas que que han pasado llegó mucha autocrítica la gente eh ha visto cómo muchas veces nosotros sacábamos demasiado a relucir diferencias internas y nos dedicamos demasiado tiempo hablar de nosotros también un poquito ayudados por por las preguntas que nos hacen los medios de comunicación pero es una responsabilidad nuestra fundamentalmente eh y eso es un error que hemos cometido y que hemos dicho no puede ser y cuando Pablo Iglesias en y media tontería tiene que ver con eso aunque nosotros no hemos nacido para hablar de nosotros mismos hemos nacido para gobernar porque sabemos que si gobernamos sin tener nada que de haberle a los poderosos en este país se pueden hacer cambios como subir más el Salario Mínimo como bajar la factura de la luz o cómo regular el precio de los alquileres pero independientemente de las causas que la gente tenga para alejarse de la política hay que conseguir que entiendan que si no hacen política la van a hacer por ellos gente que quiere récord recortar derechos

Voz 11 18:15 el pero iban a gobernar los viajes entiende

Voz 1 18:18 gente quizá lo entiende perfectamente lo que pasa tienen no considera que ustedes sean quién quiénes deben hacer la política por ellos no es que la gente no lo entienda no

Voz 0127 18:25 la cuestión es que hay una desmovilización electoral de los sectores que quieren un empuje democrático en España esa es la cuestión porque la parte que quiere retroceder en derechos esta completamente movilizada electoralmente o eso al menos dicen todos los datos de de los que disponemos por tanto yo no estoy haciendo una apelación al voto a unidas Podemos aunque lógicamente podrán comprender que si soy portavoz parlamentaria de unidad podemos es porque me creo el proyecto político pero lo que lo que a lo que voy lo que quiero decir es que la gente tiene que hacer política que no es sólo votar que no es sólo votar a sus representantes en el Parlamento en el andaluz en el madrileño o en el estatal no es solamente eso es salir a la calle porque a los pensionistas si no salen a la calle no se les reconoce que las pensiones se les pueden actualizar al IPC todo el mundo decía que eso no era posible hasta que los pensionistas salen a la calle y montan tal nivel de organización popular que no queda otro remedio que subir las penas

Voz 1 19:17 en qué datos se basa la hipótesis de que la suma de Podemos e Izquierda Unida realmente suma porque me refiero en las generales fue fueron por separado y obtuvieron un resultado mucho mejor que después yendo juntos en las autonómicas hace cuatro años en Andalucía fueron por separado yo pidieron resultado mucho mejor que ahora yendo juntos sigue pensando Irene Montero que esa suma suma

Voz 0127 19:40 sí es que para nosotros nunca ha sido un cálculo electoral nosotras pensamos que juntas somos más fuertes y eso mismo que transmitimos a la sociedad civil cuando le decimos es pensionista Rossi crees que te importa el futuro de las pensiones en tu país si crees que es importante tener una sanidad pública una educación pública o nos juntamos los que pensamos parecido los que queremos un futuro de derechos y de libertades en España o no va a ser posible conseguirlo porque los enemigos son muy poderosos a los que nos enfrentamos son gente que manda sin presentarse a las elecciones mira el BBVA que coge su presidente y coge un policía corrupto lo contrata para espiar al mismísimo gobierno al mismísimo gobierno esa trama política corrupta es muy poderosa no se presenta a las elecciones entonces si queremos vencer a los grandes poderosos de este país hace falta estar unidas no por un cálculo electoral sino porque la gente humilde la gente normal sabe que ose junta o nunca conseguido nada

Voz 1 20:32 Benedicto tiene dimisiones en Andalucía Monedero pidió dimisiones se equivocaba acertaba

Voz 0127 20:37 creo que Monedero es libre de decir las cosas que considere y creo que nosotros como dirección política e también dijimos lo que pensábamos y es que entendíamos que Teresa tenía que hacer y la organización andaluza la autocrítica correspondiente para entender qué había pasado porque siempre que hay un resultado electoral que no nos satisface tenemos que entender qué ha pasado pero a partir de ahí Teresa Rodríguez es la mejor líder que tenemos para Andalucía y eso lo hemos dicho también con total rotundidad siempre incluso cuando no hemos estado de acuerdo en algunas decisiones políticas que que se han tomado y eso también lo habéis contado siempre con con con total detalle

Voz 1 21:12 vamos a hacer una pausa de dos minutos si seguimos

Voz 14 21:20 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 15 21:32 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 21:37 si soy yo el héroe de mi propia vida aussie otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar mi historia desde el principio diré que nací según me han dicho yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente declarar primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche no hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje por haber sido defraudado pues Si alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve a Sudán

Voz 16 22:42 David Copperfield

Voz 1594 22:44 Dickens mil ochocientos cincuenta

Voz 17 22:47 a mí me ser

Voz 15 22:49 el placer de escuchar

Voz 18 22:52 no

Voz 17 22:55 en la sección

Voz 0867 22:57 a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad toda la SER

Voz 2 23:07 ha sido nuestra aplicación

Voz 19 23:13 ah

Voz 20 23:15 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 2 23:23 con Aimar Bretos seguimos hablando con Irene Montero

Voz 1 23:26 hoy por hoy con la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos señora Montero tengo algunas preguntas sobre todo orgánicas respecto a Podemos son muy concretas tenemos unos minutos ahora mismo con Pablo Iglesias de baja quién manda en Podemos

Voz 11 23:37 Pablo Iglesias sigue siendo secretario general está de baja son decisiones y sigue mandando

Voz 0127 23:44 las decisiones en Podemos las importantes las toma la gente

Voz 1 23:46 las últimas las del día a día quién decide esto sí o esto no

Voz 0127 23:49 el Consejo Ciudadano y la ejecutiva de Podemos

Voz 1 23:51 bueno no se reúne todos los días la ejecutiva de Podemos

Voz 11 23:54 las las semanas

Voz 0127 23:56 es que nuestros órganos de decisión son colectivos y creo también que ya va siendo hora aunque es buena esta pregunta porque al final lo que nos han preguntado a las mujeres toda la vida es claro y si usted no está pues al final se queda usted sin hueco cuando vuelve a trabajar tendrá otras funciones hola pueden despedirse va usted a quedar embarazada porque si se va a quedar embarazada no la contrato pues ojalá este ejemplo sirva para que a nadie le pregunten si se va a quedar embarazada o si va a tener hijos a ningún hombre ya ningún la mujer porque la el trabajo incluso una posición de tanta importancia hay de tanta responsabilidad como ser Secretario General de la tercera fuerza política de este país tiene que ser compatible con la vida y concluida

Voz 1 24:31 sigue ejerciendo el liderazgo Pablo Iglesias desde casa Brezo

Voz 0127 24:33 sigue atento sigue participando de aquellas decisiones que son de importantes nosotros yo también lo hecho epa he participado a través de digamos de Internet de Skype e de una reunión cuando he podido he estado atenta lo que ocurría mis compañeros me han estado contando lo que pasaba obviamente dentro de que estás en un momento en el que tu prioridad es cuidar a tus hijos a tu familia pues también puedes estar digamos no estás enfermo en estas lo Sapin decido no estás dedicándose a las tareas de cuidados que que que son que llevan mucho tiempo pero no son exclusivas puede también estar formando parte de del resto de cosas que hacías en tu vida no

Voz 1 25:09 va a formar finalmente podemos parte de la candidatura de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid

Voz 11 25:14 no no me cabe ni la más mínima duda Manuela tiene que ser alcaldesa y yo creo que podemos va a estar va a estar ahí

Voz 1 25:20 estas porque no se le vea ya con muchas ganas de integrarla en puestos excesivamente llamativos

Voz 0127 25:25 eso tendrá que decidirlo decidirlo hoy decirlo Manuela las ganas que tenga pero yo qué puedo hablar por las ganas que que tenga Podemos sí que puedo constatar que

Voz 11 25:36 Manuela Carmena tiene que ser la próxima alcaldesa hay esas esas conversaciones que están comandadas por Julio Rodríguez que es nuestro secretario general en Madrid tienen un único objetivo es que Manuela repita como alcaldesa de mal

Voz 1 25:46 ahora mismo tienen alguna garantía de que Julio Rodríguez va a ir de número dos en la lista

Voz 0127 25:49 es que nunca hemos propuesto que esto sea así y entonces pues no tenemos ninguna garantía de nada porque nunca hemos pedido nada estamos en conversaciones para que Manuela sea alcaldesa ahí es así

Voz 1 26:00 Dalma que diga Manuela Carmena

Voz 0127 26:02 se hará lo que diga Manuela Carmena entendiendo también que Manuela Carmena tiene generosidad no solamente para montar su propio partido y tener a su gente en el Ayuntamiento que es lo que lo que ha decidido hacer y me parece bien que lo haga sino para responder a la pluralidad de fuerzas Izquierda Unida Equo Podemos que estamos apoyando ese proceso político y esa candidato

Voz 1 26:23 no cabe la posibilidad en ningún caso de que se rompa la negociación y Podemos vaya al margen de Carmena

Voz 11 26:28 yo creo que Carmena va a ser la alcaldesa de Madrid y Podemos va a estar ahí para hacer que Manuela sea alcaldesa

Voz 1 26:33 en la Comunidad de Madrid hay o no hay un pacto con Izquierda Unida para que son Sánchez sea la números de Errejón en la lista porque era nosotros la dirección de Pablo se de Ramón Espinar disculpe nos ha insistido en que en que si en que Sol Sánchez va a ser la número dos pero la dirección de de me saldrá de Errejón no

Voz 0127 26:52 bueno errejones el candidato a la Comunidad de Madrid por podemos ir Ramón es el Secretario General después está Izquierda Unida que es una fuerza con la que vamos a concurrir eso es una decisión yo creo respaldado por la militancia por las bases de Podemos eso habrá que preguntárselo a Madrid que son los que llevan las negociaciones pero te las noticias que tengo tienen que ver con que hay un acuerdo generoso por nuestra parte además y creo que eso es bueno que así sea sobre los detalles de ese acuerdo pues tendrán que informar la dirección de Madrid y la dirección de Izquierda Unida

Voz 1 27:23 candidato debe acatar lo que decía la dirección del partido en Madrid aunque

Voz 11 27:26 candidatos taparse a lo que

Voz 21 27:29 si quiera el candidato está participando en todas las conversaciones pero está de acuerdo con que Sol Sánchez sea la número dos quién ha dicho eso su entorno no sé preguntárselo a él en todo caso pero vamos

Voz 0127 27:42 parece un ejercicio de generosidad e el que se está haciendo con esta negociación que creo que también reconoce Izquierda Unida y creo que así tiene que ser

Voz 1 27:50 el recordaba que vas a hacer números yo no confirmó

Voz 0127 27:52 la eso tendrán que confirmarlo en Madrid las personas que están llevando a cabo la la las conversaciones pero sí que afirmo que hay un acuerdo hoy una voluntad de concurrir juntos que creo que nosotras tenemos que ser generosas Ike Ike creo que al final el objetivo es poder ganar Madrid y creo además que no es casual que a nosotros Nos fuerce sistemáticamente hablar sobre nuestros procesos internos y sobre todos los entresijos de nuestros acuerdos evitando hablar de las cosas que son importantes para nosotros que es que estamos consiguiendo hacer los presupuestos más sociales de la historia porque tenemos que no son

Voz 1 28:26 hicimos minutos para hablar de los presupuestos sí pero

Voz 0127 28:28 que tenemos que dedicar más tiempo a hablar de nosotras mismas que hablar de las cosas que estamos proponiendo a la ciudadanía eso también desmovilice eso también es una práctica que termina desmovilizado a la ciudadanía porque a la gente no le interesa saber cuáles son los entresijos internos

Voz 11 28:42 yo les interesa compro pues me lo que considero que bueno

Voz 1 28:45 interesar a los oyentes de la Cadena SER

Voz 0127 28:47 lo que digo es que esa práctica por la cual hablamos más tiempo de los propios entresijos de los partidos que de las propuestas políticas que esos partidos tenemos termina haciendo que mucha gente diga pero bueno para qué sirve la política sirve para mejorar vivida os sirve para que haya partidos que hablan de sí mismos

Voz 1 29:03 ahora Montero pero vamos a ver los periodistas no nos inventamos las fricciones dentro de Podemos me refiero en en en Cantabria les acaban de disolver el grupo parlamentario porque estaban fatal entre ellos en Navarra más o menos lo mismo en Galicia las primarias En Marea están en los tribunales crispada en el desarrollo autonómico que salen tarifario en todas partes

Voz 0127 29:21 bueno pues nos pasa que tenemos un desarrollo organizativo y lo hemos dicho muchas veces muy rápido y que a pesar de todos esos problemas somos capaces de estar haciendo políticas que mejoran la vida de la gente y somos capaces de sacar adelante en cuanto nos dejan un poquito de oportunidad y quiero recordar que los dueños de este medio de comunicación grupo mediático fueron unos de los que tomaron la decisión política y así lo reconocieron de disparar todos los cañones contra Podemos para que intentase aprobar un gobierno de Rivera presidido por Sánchez diciendo que no era posible un gobierno progresista cuando finalmente se ha demostrado que sí era posible y que Ciudadanos de centro izquierda no tenía nada pues todo esto es a lo que nosotros nos dedicamos incluso a pesar de tener muchas dificultades en el en el desarrollo organizativo de nuestra formación política y eso además creo que no es un tema mérito reconocerlo nosotros tenemos dificultades e incluso a pesar de esas dificultades e incluso a pesar de todos las de todas las trabas ir también de todos los golpes que recibimos ayer mismo al señor Eduardo Inda difundía un bulo un bulo literalmente un bulo contra nosotros pues incluso a pesar de todo eso nosotros somos capaces de estar en cuanto nos dejan un poquito así generando los presupuestos más sociales de la historia yo creo que eso es algo positivo

Voz 1 30:29 una última pregunta señora Montero y ahora con la subida del Salario Mínimo Interprofesional su sueldo los sueldos de los cargos públicos de Podemos está vinculado al SMI cobran tres salarios mínimos interprofesionales se van a subir el sueldo en relación a ese incremento

Voz 11 30:43 el índice es actualiza

Voz 0127 30:45 vemos dice ningún cargo público tiene que cobra

Voz 11 30:47 Armas D3M is it eso digamos no lo decidimos nosotros cuanto es el SMI sólo marca el Estado pero nosotros no vamos a actualizar nuestros salarios

Voz 1 30:55 les van a seguir cobrando ahora mismo dos mil doscientos euros

Voz 11 30:58 los que era la relación de salarios mínimos aproximadamente aproximadamente unos dos dos y algo salarios mínimos de los actuales

Voz 1 31:06 Irene Montero muchísimas gracias por estar esta mañana en la Cadena Ser y suerte

Voz 6 31:13 hola qué tal muy buenos días qué importa

