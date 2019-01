Hoy por Hoy (17/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 con las diez las nueve en Canarias Podemos cree que los partidos independentistas están equivocando al exigir contrapartidas relacionadas con el proceso para apoyar los Presupuestos Generales acabamos de hablar en Hoy por hoy con la portavoz de la formación morada con Irene Montero que han insistido en que su apoyo esas cuentas dependerá de que no haya cambios respecto a lo que han pactado ya con el Gobierno cuya vicepresidenta por cierto se reúne hoy en Madrid con el vicepresidente de la Generalitat

Voz 3 00:27 creo que se equivocan al intentar que se convierta en una moneda de cambio lo hemos dicho muchas veces con toda rotundidad también creo que el Gobierno se equivoca en no abordar de una forma inmediata un diálogo serio y sin ningún tipo de condiciones más allá de las que implica la propia democracia el propio diálogo al respecto de la crisis territorial que vive nuestro país y esto lo hemos defendido siempre es que cuando se trata de que la gente da tener un alquiler justo una factura de la luz justa a mí no me bastan las intenciones que cómo es posible aquí ahora hacer ese cambio legislativo pues es que es muy fácil cumplirlo

Voz 1 00:59 la ONG Human Rights Watch ha presentado esta mañana en Berlín su informe anual en el que denuncia el peligro que corren los derechos humanos en distintos países subrayan concreto Se peligro en Estados Unidos Rusia China Arabi Venezuela critica especialmente las políticas contra los inmigrantes de Donald Trump corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 01:17 mundo vive tiempos oscuros para los derechos humanos así de tajante se muestra y Humain Right Watch en su informe anual que se presenta hoy en Berlín la ONG acusa directamente a Estados Unidos Rusia China Arabia Saudí Venezuela de países en los que más se han vulnerado los derechos humanos difunden mensajes de odio e intolerancia el informe dedica

Voz 4 01:35 duras críticas a Donald Trump sobre todo poso ambas

Voz 0391 01:38 esta postura en el asesinato del periodista saudí llama Yamal caso que la separación forzada de menores inmigrantes Human Right Watch también condena la represión de voces críticas en Rusia o la detención de hasta un millón de holguras en China dos países en los que según la ONG se hace todo lo posible para no aplicar

Voz 4 01:54 los derechos humanos respecto a Latinoamérica

Voz 0391 01:57 el informe dedica un amplio espacio a Venezuela país del que lamenta el enorme coste humano que supone la autocracia de Maduro con la consiguiente devastación económica y la huida de millones de personas del país

Voz 1 02:07 mientras tanto Theresa May va a seguir manteniendo reuniones hoy con diputados británicos después de superar la moción de confianza está

Voz 5 02:13 mañana el presidente de AC Hoteles una de las Prince

Voz 1 02:16 cuáles empresas turísticas de España ha explicado en Hoy por hoy que no cree que el impacto de la salida del Reino Unido

Voz 6 02:21 vaya a ser muy grande para el turismo en nuestro país es Antonio

Voz 1 02:24 catalán

Voz 7 02:26 las haya un país absolutamente preparado para encubrir los unos se enfunda estilo imprescindible para para el Reino Unido para válida para toda Europa quiere decir que va va a ir de vacaciones su vestido imprescindible en las votaciones son como Haití de la sociedad con lo cual en ese aspecto es yo estaría absolutamente tranquilo

Voz 1 02:51 recordamos que el ex presidente asturiano y senador Vicente Álvarez Areces ha fallecido en Gijón a los setenta y cinco años diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

sobre Madrid la número dos de Podemos Irene

Voz 8 03:05 sobre Madrid la número dos de Podemos Irene

Voz 1434 03:08 eh Montero también ha pasado de puntillas en Hoy por Hoy por la división interna de esa formación en la Comunidad de Madrid los desencuentros entre el Secretario general Ramón Espinar y el candidato al Gobierno regional Íñigo Errejón

Voz 0547 03:19 en las negociaciones para formar las listas el candidato está participando en todas las conversaciones pero está de acuerdo con que Sol Sánchez sea la número dos quién ha dicho eso su entorno más se pregunta celo a él en todo caso pero vamos me parece un error

Voz 0145 03:35 Tricio de generosidad en el que se está haciendo con esta negociación que creo que también reconoce Izquierda Unida y creo que así tiene que ser donde el recorte van a ser números yo no confirmo nada de eso tendrán que confirmarlo en Madrid las personas que están llevando a cabo la la las conversaciones

Voz 1434 03:50 en cuanto a la capital Irene Montero ha dicho también en esta entrevista que podemos estará en la agrupación de Manuela Carmena que no contemplan otro escenario por lo demás la Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre de ochenta y seis años que ha sido encontrado esta noche sin vida con signos evidentes

Voz 8 04:06 de violencia en una pensión en el distrito de mono

Voz 1434 04:08 lo hará Vaca de la capital la principal hipótesis hasta ahora es que se trate de un intento de robo vamos a escuchar Un portavoz del uno uno dos

Voz 1995 04:15 la primera llamada el Centro de Emergencias uno uno dos de la

Voz 9 04:17 comunidad de Madrid se ha producido a las once y diecisiete minutos de la noche avisaban de que en una pensión situada en la calle Riaza número cinco de Madrid se habría podido producir un robo en una de las habitaciones inmediatamente el uno uno dos derivó el aviso al personal sanitario del SUMMA que cuando llegó hasta el lugar comprobó que dentro de la habitación se encontraba un varón de ochenta y seis años ya fallecido sin posibilidad de reanimación el Summa confirmó el fallecimiento dejó el cuerpo en manos de Policía Nacional que es quien investiga lo ocurrido

y recuerden que estamos en Madrid en el escenario dos

Voz 1 04:51 el protocolo anticontaminación tenemos cuatro grados ahora mismo en el centro de la ciudad iba antes de terminar una noticia que acabamos de conocer Íñigo Errejón no se va a presentar a la Comunidad de Madrid bajo la marca de Podemos Javier Casal bueno

Voz 0867 05:06 qué tal buenos días Manuela Carmena anuncia que Errejón va a concurrir con las siglas más Madrid a las elecciones de mayo una idea que ambos tenían en mente desde hace tiempo de hecho fue uno de los motivos por los que la plataforma de Manuela Carmena más Madrid no lleva como inicialmente se contempló el nombre de la alcaldesa en las siglas aquí en la SER Errejón llegó a decir en noviembre que sería un honor hacer ese ticket pero que estas cosas de las siglas hay que cocinar las a fuego lento dos meses después el resultado de esas conversaciones llega en forma de carta carta que se acaba de conocer que firma los dos tanto Manuela Carmena como Íñigo Errejón una invitación a la integración al uso conjunto de esa marca electoral más Madrid tanto al Ayuntamiento como la comida

gracias Javier es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:49 sí

Voz 11 05:51 servicios informativos

Voz 13 06:00 en la Cadena Ser

Voz 14 06:03 hoy por hoy con Tony

Voz 2 06:05 dos

yo ha condicionado bovino Marcos el Hora catorce me dice bueno sí sí deberíamos hacer una cuesta una muestra popular a qué temperatura vamos a votar en fin buenos días jueves diecisiete de enero seguimos en Hoy por hoy pendientes de la actualidad que en ocasiones hace que olvidemos lo que es realmente importante debemos reconocerlo estamos equivocados muy equivocados mucho de si hace mucho tiempo y además yo probablemente también usted llevamos demasiado tiempo marcando en rojo en la agenda privada hija común asuntos que consideramos de primer orden e interés sobre los que centramos nuestras preocupaciones nuestras inquietudes en el mejor de los casos está danzas intelectual hicimos ideas vayamos con discursos planteamientos chorradas de todo tipo olvidando lo único que importa se lo voy a demostrar lo buenos días

Voz 10 07:04 hola buenos días qué tal donde estas concretamente pues concretamente la Gran Vía en la parte ancha

Voz 1995 07:12 ya desde la cabina que por cierto acaba de contarnos Casal presentar en una plataforma conjunta con mejor bueno en fin eso eso lo dejamos a las noticias y la actualidad que es lo menos importante porque ahora nos va a poner a las claras barrios nuestros ojos iba a demostrar que es lo importante haciendo tres preguntas verdad

Voz 10 07:31 muy sencillitas muy fáciles quieres que empecemos ya pero empezamos hola buenos días cómo está muy niñas bien si te digo Vox Andalucía sabría decirme de qué estamos hablando

Voz 3 07:42 sí claro es un partido político de ultraderecha

Voz 4 07:45 en una cambia bien bien lo primero que tienes vamos a por la segunda vamos a por la segunda Toni vale adornos en casa

Voz 10 07:52 si te digo Brexit Daisy te la voluntad de independencia de Inglaterra de la Unión Europea de diez hasta ahora vale vamos a la tercera pregunta esta red resolvemos sabría decirme si estamos en temporada de mandarinas sí bueno quizá ya ya ya

Voz 1995 08:11 en otoño quizá

Voz 10 08:14 una cosa yo un supermercado y otra cosa

Voz 1995 08:16 estamos en temporada

Voz 10 08:18 varones superen el super hay pero no te la juegas no no dices una resultados yo diría que Otoño Jazz que otoño vale todo apuntó vale muy bien bueno hacemos esta ronda venga buenos días muy bien gracias bien los dos estoy bien vale eso me alegro si te digo Champions League salías decirme de qué estamos hablando más o menos sí sí sí

Voz 6 08:39 una el Campeonato de Fútbol claro muy bien muy bien si te digo reality show también me suena así

Voz 10 08:46 pues muy bien las dos seguidas Toni vamos a por la tercera y Xavier decirme si estamos en temporada de fresas pues si son transgénicas sí pero temporada como tal no sabía es decir de dos muros lo voy a decir me has génica estaba puesto en temas de laboratorio que el de la propia natural de aquel

Voz 6 09:04 la temporada en laboratorio

Voz 10 09:08 claro claro ahí bueno ahí es amplio sabemos del Brexit

Voz 6 09:10 yo lo fundamental no lo sabemos venga la última ronda

Voz 10 09:16 la última la última venga fuero coches saber de qué te estoy hablando sí claro un foro muy bien el coche por si te digo selfies sabemos que está muy de moda muy bien pero atentos ahora estamos en temporada acaso de cerezas no eso de primavera eso de lo sea de verdad cerezas igual si cuál es el famoso que se recogen las cerezas de España

Voz 15 09:37 ahí ahí ahí pierdo never never

Voz 5 09:41 oy mira llevamos para aprobar y al final no ha sido posible

Voz 1995 09:43 Dani baila selectas gracias Jordi de estos pacientes ciudadanos Adela que les parece a ustedes no tenemos ni idea de cuándo hay tomate cuando y naranjas y cuando y feliz

Voz 16 09:58 desde las temporadas no tenemos ni idea de lo más básico sobre lo que de verdad nos mantiene vivos durante años y años el cero comestible

sí evolucionaba eso sí según el ciclo de pero ahora no tenemos ni idea muchos estuve sí pero la gran mayoría de nosotros no tenemos ni idea hoy uniforme esta mañana hemos conocido un informe de la revista de Lance XXXVII expertos dieciséis países que afirma que lo que está destruyendo el planeta es la forma en la que nos alimentamos la mala alimentación provoca más muertes que el sexo se encontró sin seguro que el tabaco que el alcohol juntos así que en fin en unos segundos vamos a saludar a marcas algo que es autor de cultivando la vida que es una fantástica forma de empezar a solucionar ese problema amigos además hoy es diecisiete de enero es el día de San Antón un buen día para mirar a nuestro entorno hoy siendo San Antón patrón de los animales debemos darnos cuenta de que curiosamente la forma en la que tratamos a los animales muestra qué tipo de personas escuchan hoy por hoy estoy

Voz 6 11:04 la radio por lo demás o ruido silencio

Voz 18 11:14 bueno amigo Tom Carmen buenos días hombres buenas Jesse también

Voz 1995 11:16 San Mohamad Ali hoy es tu cumpleaños

Voz 18 11:19 cumpleaños de Alicia debería cumplido setenta y siete y males porque de haciendo con el acero

Voz 1995 11:25 eh dos obligamos y nos alimentamos correctamente que maté llama la atención que ya hemos olvidado cuando las temporadas de las fresas eh porque hay fresas en el supermercado el adicto fresas el tomate y ya no es época de tomate sigue habiendo fíjate no no deben adaptarnos mejor no a esto volver a entenderla en la en la naturaleza tiene un ciclo acompañarle no ir totalmente cuenta hoy vamos a titula a toda esta charla por un huerto aceite guarde me gusta

Voz 2 11:56 hasta on

Voz 1995 12:00 en un huerto Save the world es el eslogan que íbamos a largo plazo en los minutos será justo después de saludar a Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 15:09 Toni Garrido bueno acaban de escuchar hemos hecho una comprobación empírica pequeña pero hemos comprobado lo previsible la gente no sabe qué productos están de temporada insistió trata de un conocimiento milenario que ha sido básico para la supervivencia de nuestra especie deberíamos pensar que es importante en vamos a hablar con marcas a vos es jardinero es activista y es escritor buenos días buenos días que acaba de publicar cultivando la vida trescientos sesenta y cinco días en el huerto que lo cambiarán todo nosotros acabamos de comprobarlo mal la mayor parte de nosotros no tenemos ni idea de lo que comemos de de cuando es temporada de cuándo es oportuno hacerlo

Voz 25 15:55 hemos no a lo curioso

Voz 5 15:59 nacimientos que cuesta

Voz 25 16:01 mucho adquirirlo muy poco perderlo

Voz 5 16:04 yo en este caso este conocimiento más más vivencial más de tocar la tierra es un conocimiento que en una generación se ha perdido en una generación eh porque estamos hablando que que bueno que hace cuarenta cincuenta años será algo que que en todas las casas más o menos estaba todo todo conocido y todo controlado en este sentido pero bueno el hecho de tendemos mucho a la comodidad es muy fácil entrar en supermercados encontrar pero todo todo el año y parece mentira pero es tonos no nos anula no salían Hay y al final pasan dos o tres años ya no sabes ni dónde pasas

Voz 1995 16:37 de eso es eso es así no podemos discutirlo ahora por ejemplo estamos en temporada de que

Voz 5 16:44 bueno ahora estamos en temporada dependiendo de la zona donde estemos es decir coge un un territorio como España muy claro nada tiene que ver estar en el litoral valenciano que estará en la sierra por ejemplo nada tiene que ver si

Voz 26 16:57 como los primeros podrían plantearse que no están

Voz 5 17:00 temporada de tomates por descontado porque el tomate ahora sino es en invernadero y muy forzado no lo puedes cultivar pero sí que digamos que ya están cerca de lo que serían los cultivos de de verano para las zonas de montaña pues en las zonas de montaña es evidente que esto ahora tocan tocan coles tocan brócoli es tocan cebollas todo la verde eh pero bueno esto también pasa por querer aprovechar en la cocina esto verde es decir lo que no puede ser eh es que queramos comer de todo todo el año eh Denpasar quizá podrías decirle no se podría decir que es una renuncia bueno yo no creo que sea una renuncia yo creo que es

Voz 6 17:40 lo necesario para para retomar esta relación honesta con nuestro entorno porque vivimos empezabas ir conscientes luego Madrid sobre

Voz 1995 17:50 la activismo el consumo como hombre y como último activismo político la la frontera pero

Voz 6 17:56 yo compro un kilo de fresas en súper estoy haciendo mal al planeta en el fondo por descontado

Voz 5 18:02 es que yo creo que pasa también todo por un poco de de infravaloración de la propia autoestima no de parece que que no valoramos suficiente el poder que tenemos como ciudadanos y yo creo que esto es la semilla también que luego lo corrompe todo eh cuando no valoras tu acción en el mundo es esta es cuando te levantas vas a comprar en el mundo en el que vivimos el consumo estamos hablando de alimentos pero también sería la ropa también sería el coche también serían muchas otras formas de de consumo en nuestro día a día pues es lo que tiene una relación más directa con el paisaje que luego vemos en nuestro entorno y cuando hablo de paisaje no me refiero al naturales sino al social al económico

Voz 6 18:44 es decir contracción de compra de aunque lo de fe

Voz 5 18:47 esas en en pleno invierno pues bueno pues no estás haciendo un favor a los a un trabajo digamos digno de calidad a no está haciendo un favor tampoco evidentemente al medio ambiente

Voz 1995 18:59 muchas cosas muchas que es ese paisaje estalle cuenta que está está llena de de muchas cosas yo les voy a poner un ejemplo cuenta que cuenta que en su libro y es verdad que libera más no distingue entre zonas climáticas de de la península pues no es lo mismo a día de hoy Asturias eh que Almería no no no es igual pero por ejemplo tú hablas de la coliflor hay un capítulo entero podíamos hablar toda esta mañana comer sólo de la colina donde cultivar la deberá que es asombroso al libro donde cultivara cuando es emplearla como protegerla de las plagas como encurtidos la que Variedades Se tienen cuando empezó a cultivarse en Europa como cocinar la para que no huelga no huela según tú a Pedro podrido es decir

Voz 8 19:43 a Dios

Voz 1995 19:46 me encanta me encanta es dolor es sueco mar no te preocupes viene de lejos esto sólo de la coliflor pero en el fondo lo hace igual con otros setenta y con otras setenta y ocho plantas en el fondo detrás de que hay un pequeño milagro detrás de cada planta que tenemos

Voz 5 20:02 si en este caso hay una voluntad explícita de de ponerlas en valor es decir no podemos pasar de puntillas porque sino nos quedamos donde estamos entonces como bueno nos cogemos a a este cultivo a este alimento y profundizar

Voz 26 20:15 hemos algo más de lo habitual

Voz 5 20:18 cuál para poder decir ostrás ahora lo conozco algo mejor easy quizá sí lo conozco algo mejor pues lo lo empezaría querer algo más tendré la voluntad de de llevármelo a la boca la cocina a la boca no porque muchas veces pasamos también de puntillas de bueno

Voz 8 20:35 yo de esto no como no me gusta mucho Bono pero

Voz 5 20:38 eh es claro es que es muy cómodo plantear esto no como no me gusta mucho porque porque tenemos de todo y más pero yo creo que sí que tenemos que hacer este paso esté pequeño esfuerzo para decir oye mira ahora es temporada esto esto la gente que se que se monta en cooperativas ir recibe cestas de de de verduras y hortalizas frescas cada cada semana o cada mes ya sabe de lo que estamos hablando porque al final se trata de que

Voz 8 21:05 por lo que hay es lo que hacemos nosotros en casa con el Huerto

Voz 5 21:08 tenemos un hotel y tenemos que cocinar pero cocina hemos de lo que hay en el huerto no de lo que no hay no nos lamentamos de lo que no hay porque luego ya vendrá

Voz 1995 21:16 es un pequeño cambio haber estamos mar todos un poco saturados ya que nos regaña enanos regañan todo el todos los ciudadanos y no hagas esto no hagas lo otro porqué has votado allí viniera lo que piensan regañando a decir que esto no va de regañar sino de además de estar a cambiar ciertas actitudes yo sí y es muy sencillo hoy por ejemplo a todo lo que cuenta que coincide muchos de los planteamientos que tiene que en su libro cultivando la vida coinciden con un informe que hemos conocido esta mañana ahí es alarmante es un informe de que publica la revista científica The Lancet redactado por XXXVII expertos de dieciséis países donde urge a una transformación radical en la alimentación la agricultura para evitar de entrada once millones de muertes prematuras y sortear la catástrofe ambiental lo básico sería para nosotros como especie reducir el consumo de azúcares y de carnes rojas novela erradicar ir duplicar el consumo de frutas y hortalizas legumbres hablan de una revolución agrícola en ese informe coincide exactamente con lo que tú planteas en el libro marque que no al alcohol no azúcares libres no los refinados que el consumo sea setenta y cinco por ciento vegetal veinticinco por ciento animal no a los Ultra procesados nace esta sostenible en el fondo es bastante no no quiero quitarle mérito es de sentido común

Voz 5 22:31 sí sino no es que es de sentido común echaba reír cuando cuando estaba acabando el libro porque pensaba ostras eh que como estamos no que tenga que escribir cosas que para mí me parecen absolutamente de sentido común es decir son cosas que quizá te diría que casi todo el mundo bueno por ahí aún aún corre a alguien que qué te dirá que una copita de vinos muy saludable otra cosa es que te la quiera tomar que es otro tema pero no se pueden mezclar las historias si saludable no lo es si esto pasa evidentemente con todos los azúcares libres y esto pasa con la carne ellos son cosas que sabemos pero que bueno es que el entorno digamos no decías del regañar no injustamente hay un hay un poder tremendo detrás a nivel publicitario para incitar nos ha que la copita de vino pues no está mal eh que si decir es que nuestra más Marc que no está mal no no es que no está mal lo que pasa es que una cosa es tomarte la con la conciencia de saber lo que estás haciendo y tomando Intel Thomas igualmente si te gusta y está muy bien yo siempre pongo dos ejemplos yo por ejemplo sé perfectamente que se tiene que masticar

Voz 6 23:36 muy bien que la primera digestión viene a través de la boca

Voz 5 23:39 pero en cambio como soy nervioso me cuesta hay cada año me lo propongo hoy no lo consigo nunca bueno pero lo sé sé que debería masticar más los alimentos puede mejor un alimento digamos malsano bien masticado que una coliflor mal masticado entonces lo sabes pero a veces pues mira no lo consigues la otra cosa sería por ejemplo eh cómo te diría osea es que mira eh yo creo que lo más importante es tomar conciencia y a partir de aquí bueno a uno le puede ir a gusta gustar ir a correr sabiendo que lo más saludable es caminar pero tú ya lo sabes es decir yo creo que el saberlo te da un poder de decisión de conciencia que hace que que tu acción cambió radicalmente no es lo mismo hacerlo porque va a ir

Voz 6 24:26 puedes estar o no de acuerdo pero la conciencia

Voz 1995 24:28 ya con dos acciones y la secuencia informados

Voz 6 24:31 es un buen ejemplo estuvo hablando con alguien de Canadá el el salmón con la gente que no se de que al de de salmón curiosamente un bueno perdón que tú hablas te ayer perdón entonces con alguien de Canadá que nada sobre salmón sobre salmón es es muy interesante salmón dentro como la comida sana una cosa pero aeroplano de colectivo Abel de alguien que una vez

Voz 1995 24:59 tal está con cuatro persona de Granada hablando de salmón

Voz 6 25:01 es una pieza de este principio no bastará con los versos de Canadá que estuvo a hablar de Sama pues efectivamente que el salmón de cultivo de granja está siendo un enorme daño al mar y al salmón salvaje e por varios motivos no yo creo que en todo esto volvemos a lo mismo es pensar informarse no pensar que tenemos derecho todo el año a cualquier producto a un precio razonable o barato esto es la actitud del daño a todos

Voz 1995 25:31 deseamos que el primer paso lo tiene razón marca el primer paso es ser conscientes después actuamos voluntariamente libremente ilegítimamente pero seamos voló seamos conscientes de que esta voluntad a veces tiene una unas consecuencias es raro y eso es muy raro marqué en España lo del jardín lo del huerto hoy queremos lanzar ese mensaje por un huerto se hizo gol no no no acaba de de crear pasiones no en relación con la jardinería podríamos decir que España pues es una anomalía en su entorno en Portugal aman sus jardines en Francia hay un programa que se llama silencio crece que lleva años en división

Voz 27 26:10 a los tres han hasta

Voz 1995 26:13 va de jardinería lleva años de años en el Reino Unido hay un problema de Cárdenas gol del mundo de los jardineros que lleva emitiéndose lo raro es que no lo presente Jordi Hurtado de forma ininterrumpida desde mil novecientos sesenta y ocho grados fue arroz

Voz 5 26:32 sí

Voz 1995 26:33 fue raro que en España no dotar de de Canadá también en Canadá cuidan los amigos de canadienses cuidado esos carriles es raro que aquí no tengamos la afición de Marc

Voz 5 26:45 bueno yo creo que aquí hay que ver también de dónde venimos y aquí hubo un país que hubo una dictadura eh parece muy lejos pero está muy cerca historias esta esta este tono gris

Voz 26 26:57 a un Julio estamos de algún modo

Voz 1995 27:01 bueno rastreando la pista relacionada

Voz 6 27:03 dura con con con el cultivo o claro que sí bueno eso es una es una

Voz 5 27:08 cuestión de actitud es una cuestión de de yo voy mucho a esto de la autoestima colectiva al al creernos muy bueno y este tono gris aún sobrevuela por aquí yo creo que poco a poco se va instaurando primeros está viendo en las grandes ciudades pues luego el sector digamos más más rural a está muy desanimado también por por políticas que se han hecho eh nos tenemos que querer más no por eso dejó caer frases en el libro no como esos de de hoy alguien a ti y a mí nos regaló la vida tenemos que que cerrarnos a cosas como esta ahí entonces tenemos toda la la la la tenemos la obligación y la responsabilidad de de honrar ese gesto que alguien no regaló la vida no pues es que podemos hacer para para al menos dejar el entorno ya no digo mejor pero al menos igual que lo recibimos nosotros

Voz 1995 28:00 lo vamos a intentar un poquito mejor marca ver siente dos hacemos un esfuerzo dejamos un poquito mejor Marc eh ya tuvo mucho éxito el año dos mil doce con un libro un huerto para ser feliz lleva siete años Marc cada vez que alguien lo reconoce me pregunta Mark porque tienen el culo negro mis tomates es la pregunta a todo aquel que tiene un huerto y tiene tomates la planta una de tomates au tu tío Topal sí porque tienen el culo negro Mis mixto porque si eso Marc

Voz 5 28:28 es multi factoría le pero bueno normalmente es o por estrés hídrico porque en verano dependiendo de cómo tenemos planificado el riego pues los tomates pueden pasar de tener mucha sed a luego recibir una tormenta y tener mucha agua estos contrastes con el con el régimen digamos de riego pues pues lo provoca porque dificulta la absorción de calcio de calcio del suelo también puede ser por falta de calcio en nuestro suelo dependiendo de dónde estemos por mucho calor también pero es curioso porque porque cuando apunté todas las preguntas que me han hecho en los últimos años eh es que es que es casi casi están todas en libro porque es que toda ese repiten el que tiene calabacines en una ciudad pues no hay manera que crecer y Le abortan y se secan a medio crecer porque falta polinización eres eh muchas muchas cosas estamos todos igual todo el mundo tiene las mismas dudas pues

Voz 1995 29:21 el alero créeme Marco ojalá todo el mundo tuviera esas dudas si crece ojalá ojalá dejamos de preguntarnos cosas que están ahí forman parte de la actualidad que hoy hemos cambiar examinada radicalmente y nos preocupamos más por lo verdaderamente importante cultivando la vida trescientos sesenta y cinco días en el huerto que lo cambiarán todo Marc buen trabajo de verdad marcas a Vox muchas muchas gracias un verdadero placer Coyote

Voz 28 29:50 gracias a vosotros

Voz 2 30:10 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:30 llega la hora en este programa de hacer gimnasia mental de agitar nuestras cabezas para ser felices pensando gracias a los puntos de vista de dos de los genios más audaces de nuestro tiempo Toni Segarra Gonzalo Madrid que podemos cambiar el mundo

Voz 6 35:45 muy buenas buenos días Toni Segarra que está en Barcelona

Voz 36 35:49 hola buenos días y con una voz extraña como podéis ver ICO a la advertencia de que igual me da un ataque de tos creada hace media hora y pierde la voz

Voz 1995 35:55 yo os dejo nada no te preocupa venimos entre cree que no

Voz 3 35:59 ya porque Tom no te va a ayudar a los no no

Voz 1995 36:02 hombre de las amigos canadienses que tan Barcelona dentro de unas horas todos estaremos juntos en Tarragona esta tarde a siete A o bien sean Tarragona vamos a estar juntos al lado de uno de los grandes grandes genios de nuestro país nos va a acompañar Ferran Adrià el chef internacional el la persona una de las personas más influyentes de de nuestro país donde vamos a plantear un tema que tiene que ver con el consumo del que hablábamos hace unos segundos por un huerto hizo goles nuestro eslogan para el día de hoy tiene que ver con el activismo prudente con celo el consumo es la última frontera del activismo

Voz 3 36:41 a ver yo sin duda creo que el consumo es el activismo creo que tiene infinitamente más influencia en el mundo en el que vives qué es lo que compras que qué es lo que botas muy probablemente siempre ha sido así pero en un mundo como el actual donde Google y Amazon tienen mucho más poder que Trump que es mucho más así todavía

Voz 1995 37:00 no está mal su claro quién tiene más influencia ante tu vida real

Voz 6 37:05 la prueba ninguna duda final

Voz 3 37:09 honestamente el otro día decían es como no Amazon es un monopolio Google no es su monopolio noventa y cinco por ciento vota mercado habla en Facebook no sé que lo de es la primera vez en la historia que los políticos no tienen capacidad de regular los monopolios es que ya no tienes capacidad de regulara Google es que no es que sean el primer lo vista del planeta es que eh tú de verdad crees que la administración americana tiene capacidad de frenar a huelo a no lo Arda

Voz 36 37:32 administración la Administración china y la tiene ya no estoy tan seguro yo creo yo creo que habrá una regulación

Voz 6 37:37 yo creo yo estoy contigo Ése ha pasado a la historia en Estados Unidos el ferrocarril prácticamente Estados de Roosevelt lo frenaba yo creo que es posible si existe la voluntad oí esto es otra cosa

Voz 3 37:50 pero fíjate yo creo que tiene más capacidad de Hervás que no vamos del tema pero tiene más capacidad de configurar tu pensamiento Facebook que todos los políticos juntos

Voz 1995 37:58 tras despertar a la Audiencia había mucha gente que estaban poco así de costado

Voz 36 38:02 pues la hago yo con lo que no está despierta la gente

Voz 1995 38:05 es muy de acuerdo con el activismo infranqueable

Voz 36 38:08 no no yo creo que que no posean estoy completamente de acuerdo y lo hemos hablado aquí otras veces y además me me me encanta que esto ocurra creo que que hemos de concienciarnos de que nuestra vida diaria es afecta al mundo que es la compra en el súper de cada día afectando pero eso no es activismo la vida diaria no es activismo es nuestra vida diaria es es más que activismo es lo que nosotros hacemos cada día de los dos conseguimos que día conforma el mundo en que vivimos y adquirir esa conciencia fundamental sí pero no

Voz 1995 38:36 pero entonces lo que no que esto es que sea es la normalidad de nuestra vida que ya ha interiorizado no como una es así mismo reivindicativa sino bueno pues es que esto

Voz 36 38:45 es la vida normal que diga nada anormal una nueva normalidad y uno tiene como como decía antes el pujaban chicos Marcos sí sí

Voz 3 38:50 exacto

Voz 36 38:51 ah pues hay que informarse hay que saber hay que actuar en consecuencia hilo peligroso aquí es la aparición de nuevos fundamentalismo sino a las verdades como que una copa de vino nombre no Foster

Voz 1995 39:01 bueno pues es que no quiera no yo creo que lo único es que debe ser consciente de lo que estás constituyen adónde va a parar todo lo que hace es cuánto cuesta qué es lo que va a pasar después con esa botella de dónde viene cómo es posible que es una piña el veintidós ese diecisiete de enero compras

Voz 36 39:18 es una piña tres euros acabe pero tiene puede viene a lo mejor esa edad de una población donde si les quitan las piñas de muy lejos de aquí pero que es el que inviten de la piña al apiñados paseamos ovación

Voz 1995 39:31 creo que es precisamente la idea del que me está vendiendo la piña tres euros a salvar a una población tropical no pero pero puede ser una consecuencia no yo no diría yo creo que lo que es lo que asegura que estaba dado

Voz 3 39:43 sabes lo decía Garrido y lo has dicho ahora ahora tiene que ver con la conciencia a tomar conciencia yo creo que esto siempre ha sido importante Gavela más yo me acuerdo porque siempre como una especie de separación entre lo que uno piensa y lo que uno hace te yo me acuerdo no es que no que pena que no se vendan libros no qué pena que los escritores no pueden vivir de vender libro dice pero tú compran libros qué pena que todo el mundo vea telebasura pero tú ves telebasura yo tome una decisión no es por me acuerdo cuando decidí oye a me van a faltar llamar respeto absoluto cada uno haga lo que quiera yo decidí dejar de ver Telecinco pero porque me parece que me pasé año diciendo que no había que Telecinco pero la veía entre digo yo que hace poco verlo pues estará más cerca del mundo tiene que ver con la toma de decisiones

Voz 1995 40:28 pero es sobre la toma de decisiones y sobre las actitudes que dice Toni en tenemos un ejemplo fresco buenísimo nosotros os dedicáis a la publicidad buenismo distintas aristas for vidas antes dilaciones de contenido o no de eslóganes y o spots da igual os dedicáis a la Pulga miran promete ya lo hayan visto hemos visto estos días el anuncio de Gillette una marca de maquinillas y cuchillas de afeitar

Voz 11 40:56 tú la clásica publicidades Juliette lo tenemos todos en la retina o de Sevilla hombres atractivos tu jugadores con su rostro satisfechos perfectamente afectados el sistema aspiran pelucas eslogan esa canción está instalada en nuestra cabeza eh

Voz 1995 41:18 pero esta semana se ha desatado una polémica con un con un anuncio su último anuncio a favor y en contra las redes tac polémicas de la red de que duran tres cuartos de hora más todo lo peor del mundo y a la media hora ya Tom Boonen pero este es el nuevo anuncio de Gillette

Voz 38 41:36 este nicho el mes que este es tu en Qingdao es esto lo que uno lo mejor

Voz 1995 41:47 tener existo mientras estamos viendo imágenes de fondo sobre la al reflejando de diferentes aspectos de la homofobia de las agresiones sexuales tal acoso escolar hablan de la masculinidad tóxica al llenándose en hombres que demuestra una y otra vez a través esa publicidad conductas muy inapropiadas todo esto en favor del movimiento mi tú lo que la voz de nuevo dice textualmente no podemos escondernos ellos estado sucediendo demasiado tiempo no podemos reírnos teniendo las mismas viejas excusas y acaba de esta forma

Voz 2 42:22 puesto pues

Voz 1995 42:26 porque los niños ven ahora que ven ahora será harán los niños del futuro lo que están viendo que hacen los hombres ahora que os parece sencillo

Voz 36 42:35 a mí me me bueno más allá de un tema al que un día antes de que profundizar que es de aparición de las marcas de autoayuda Casquero regañan que yo tengo mis dudas una marca que tiene como eslogan lo mejor para el hombre tiene que explicar en algún momento tendrá que explicar qué hombre de que hombre está hablando ya a mí lo que me tranquiliza mucho y me da mucha esperanza es que conozco muy bien a pro este esto es la marca de aportarán Gamble que es uno de los primeros los más grandes anunciantes del mundo muy serios que no dato adopta una decisión como ésta sin haberlo cuantificado claramente lo que me lleva a pensar y eso me da mucha esperanza que este pensamiento que se presentó la mayoría Procter Gamble no hubiera hecho esto sin saber claramente que estaba en el lado correcto la historia pero

Voz 1995 43:15 la reacción ha sido tremendo de miles de hombres sin

Voz 36 43:18 qué haciendo de vídeos tirando las cuchillas de Gillette a la basura como pasó con como pasó con pero te aseguro que Procter Gamble no adopta esa decisión sin saber qué va a ganar no promesas que tiene o que tiene muy claro que tiene mucha gente de su lado y esto a mí no me éramos Esperanza no y ha finalizado el producto

Voz 1995 43:36 Bono de pero si es así claro que ellos no

Voz 39 43:39 somos un poco hipócritas pues sabemos que vende sus propios productos un versión rosa para las chicas a un preso muchísimo salto que el mismo cuchillo para los chicos

Voz 1995 43:48 mientras denuncian antes

Voz 3 43:52 a ver yo por orden de verdad que la coherencia seis está sobrevalorada bueno complicada yo primero me quito el sombrero ante el spot porque yo soy muy fan de las marcas que se comprometen porque me me suele gustar que si alguien me pide Compromís a mí se comprometía primero entonces creo que es el camino creo además me me llena de

Voz 1995 44:06 con felicidad satisfacción esperanza como dices

Voz 3 44:09 agarra yo tengo más fe en la capacidad de impactar conciencia Procter and Gamble primer anunciante a nivel mundial que en la del Gobierno por tanto que el primer anunciante a nivel mundial se ponga al servicio una causa que creo que es absolutamente necesario me parece una gran no

Voz 1995 44:20 pero es que vivimos en realidades que no debería ser compatible pero son decir ahora ayer vimos como señora en el Parlamento de Andalucía volví a las oleadas leyes que dejé mientras ese mismo día a la misma hora Gillette Procter and Gamble principal Once mundial decía chicos la Masó habría tóxica Se acabó que es lo que hay en el Parlamento andaluz

Voz 3 44:39 áreas juegas primero el anuncio Gillette dejen pone en contexto varias cosas primero la absolutamente necesario que es dado los enfados que ha generado cuando la gente dice nombre de Jesús está consolida no es quiso hay que reivindicarlo y prueba de ellos como la gente se enfada dos tengo más fe en Procter and Gamble en el Parlamento andaluz esto yo sé que parece eh

Voz 1995 44:58 ha deniega explicarla hombre es que tengo a ver yo creo

Voz 3 45:00 mirar completando acuerdos e hizo ante más complejos y hay poco tiempo pero eh cuando cambiamos cambiamos evolucionados en la homofobia yo creo que es una cuestión de referentes y de visibilidad yo creo que Jesús Vázquez en el que ha hecho más para la causa LGT Bay que muchos políticos en su discurso vale porque yo creo que es una normalizarlas visibilizar lo yo creo que si el primer anunciante a nivel mundial se pone al servicio de una causa tiene más capacidad de empujarlo lo que muchos de los políticos eh creo además que los políticos no no tienen esa juegan a no ofender o intentan encontrar no sé cómo decirlo son muy partidistas le veo poco valiente de vuelo

Voz 1995 45:38 políticos son muy una marca valiente tiene

Voz 3 45:41 vacía de cambiar la realidad creo que Nike ha hecho mucho en Estados Unidos por vender un tipo idea lo último que quería decir es que este anuncio igual que ponen en evidencia lo necesario que es esta causa hilo no con no sé cómo decirlo cuando tanta gente eso ofende es que queda mucho por hacer pone en evidencia también para que se han quedado las redes sociales se va tienes doscientos mil ofendidos enfadados mí no dio el a manos ver es iba a decir que queda lo de Vox pobrecito mío yo te Valle son maravillosos a San queda lo de verdad que es a las han quedado los del otro lado

Voz 1995 46:13 te chillan si eso es así en el que la gente en silla e irse esto es mayoritario además pero electo Toni dura treinta minutos eh pero no sé si es bueno estoy escuchando y me quedo con algunos conceptos muy claros es verdad lo que dice Toni estos bueno que estos lo hagan supone

Voz 11 46:35 que hay un cambio real hasta estos había entrado pero

Voz 36 46:38 no es bueno que las no hasta estos han entrado sino que saben que la mayoría de la sociedad esta gente investiga con mucha profundidad Si alguien tiene conocimiento sociológico el mundo al abismo de las mujeres de los hombres no lo sé porque he trabajado con él muchos años siguen la crisis ya han hecho se han hecho esta comunicación es porque sabe la mayoría de la gente está aquí para lógico perdón

Voz 1995 46:58 no quisiera las marcas las que lidere los cambios hacia es decir es un poco

Voz 36 47:02 todavía no más valientes que ha dicho yo no creo que existe

Voz 6 47:06 está en marcas liderando los cambios sociales que marca es para atender ya ha estallado para marcar

Voz 36 47:13 si aceptamos que la sociedad de consumo se afecta modifica en base a la compra las marcas tienen mayor capacidad influencia que los políticas

Voz 1995 47:19 seguro vamos a dejar esta conversación aquí va continuamente que agrega que el personas amarga e marcas valientes pero me lo voy a notar esta la conversación va a continuar esta tarde a las siete en Tarragona uno de los tres Genio de la cultura española siglo XX con Ferran Adrià verás tú cuando preguntamos a Ferran Adrià si las marcas meses valientes tuvieras nosotros cogemos un tren hacia Tarragona desde Madrid Toni lo hará desde Barcelona Nos encontramos en Santigo la audiencia a partir de las siete con Ferran Adrià yo creo que todavía hay algún sitio libre sino váyanse para ya que de una forma acabaremos todos no sé cómo pero en el escenario habrá sitio Toni Segarra Nos vemos en un rato interesante de hoy gracias y esa voz te da todavía más profundidad cuadernos a Gonzalo Madrid muchísimas gracias no a de esas

Voz 6 48:05 Toni Garrido Cadena SER

Voz 27 48:08 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio gastar de hombre

Voz 40 48:13 todos los AVE línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar su seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com