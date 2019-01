Hoy por Hoy (17/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 a las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:08 toda la actualidad de la mañana con Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:10 buenos días Toni los especialistas que trabajan en el pozo en el que se cayó el pequeño Julen en Totalán acaban de explicar que las labores para intentar localizar al niño pueden llevar a un días los equipos de rescate siguen trabajando en esa zona en la que está Ignacio San Martín buenos días soy buenos días esta noche a fracaso

Voz 0019 00:25 como uno de los planes que era entrar por un túnel lateral al pozo en el que esta Julen porque él terrenos muy inestable ahora el trabajo se centra en un pozo paralelos está rebajando el monte para comenzará a perforar pero aún faltarán varios días para llegar hasta el menor de dos años lo ha dicho Juan Jesús López Escobar delegado del colegio

Voz 3 00:42 de minas Margall de este material tienes quitamiedos eso puede dificultar el túnel horizontal pero bueno lo importante es llegar al sitio una actuación de estas condiciones normales menos de dos tres cuatro días es imposible saber decir no quiere aparecer en vez que desconocemos

Voz 0019 01:00 continúa decíamos entre tanto el traslado de material pesado de la zona de rescate en la que trabajan más

Voz 0228 01:05 de cien efectivos hoy se cumplen cuatro días desde que Julen cayó en el pozo de Totalán se lo contábamos a las diez Íñigo Errejón se presentará a las elecciones por la Comunidad de Madrid bajo la marca más Madrid la misma que va a usar Manuela Carmena para su candidatura a la Alcaldía Hinault con la de Podemos Errejón ha llamado a Pablo Iglesias hoy mismo para comunicarles la decisión ya antes de conocerse la portavoz del partido ha dicho en Hoy por hoy que no había ningún problema con la confección de la lista y la integración en ella de Izquierda Unida aunque ha remitido al propio Errejón para que dieran

Voz 4 01:31 más detalles Torrejón es el candidato a la Comunidad de Madrid por podemos ir Ramón es el Secretario General después está Izquierda Unida que es una fuerza con la que vamos a concurrir eso es una decisión yo creo respaldado pésima por la militancia por las bases de Podemos

Voz 5 01:48 no está de acuerdo con que sólo Sánchez sea la número dos quién ha dicho eso de su entorno se pregunta celo a él en todo caso

Voz 0228 01:55 más cosas más de un centenar de empresarios británicos han pedido a Theresa May hay Yeremi Corbijn que apoyen la convocatoria de un segundo referéndum para el Brexit esa opción la del segundo referéndum es una de las que se están manejando en El País pero la más probable sigue siendo la de una salida sin acuerdo mientras siguen esta mañana las conversaciones corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 02:13 Theresa May y miembros de su gabinete multiplicarán hoy las conversaciones con los líderes y diputados de los partidos a la búsqueda de un consenso sobre el Brexit el líder laborista Jeremy Corbijn se niega sin embargo a participar en estas conversaciones mientras se mantenga la posibilidad de una salida sin acuerdo Corbijn tiene previsto pronunciar un discurso esta mañana miente las aumenta la presión para que apoye la celebración de esa segunda consulta es una opción que defiende también la ministra principal de Escocia Nicola Store John que acusa May de no escuchar Il envía un mensaje en Twitter descarte una salida sin acuerdo prepare la extensión del artículo cincuenta y afecte al menos considerar la celebración de un segundo referéndum

Voz 0196 03:04 la dirección de Podemos en Madrid pide también tiempo para valorar la decisión de Íñigo Errejón de prescindir de la marca de Podemos para presentarse a las elecciones regionales bajo el paraguas de más Madrid la plataforma de Carmena en conversación con la SER el secretario general del partido en la Comunidad Ramón Espinar Nos ha dicho hace unos minutos que el candidato le acababa de comunicar su decisión si hay reacciones ya en las redes sociales la gran mayoría del entorno de Errejón del de Carmena Sara selva

Voz 1510 03:30 llevando por Twitter las primeras reacciones de los diputados de Podemos más próximos a Errejón Pablo Padilla yugo Martínez Abarca celebran la decisión Padilla escribe que es una buena noticia un proyecto ilusionante integrador y de futuro un Tucker en un ticket ganador dice Martínez Abarca por su parte dice que es una gran noticia para seguir avanzando en derechos justicia y democracia del lado anticapitalista el diputado en la Asamblea Raúl Camargo describe la situación en Madrid como insostenible en el Ayuntamiento el concejal Pablo Carmona también anticapitalista escribe que este es un nuevo golpe en la mesa de la regeneración progresista el Carmen Lazo dice resuena en toda la Comunidad de Madrid

Voz 0196 04:04 el presidente de la comunidad Ángel Garrido también ha valorado el movimiento de Rejón para decir que en cualquier caso son conglomerados que monta Podemos para al final seguir siendo podemos por lo demás la Guardia Civil investiga la muerte de una chica de unos veinticinco años que ayer fue encontrada en un descampado de Meco cerca del límite con Guadalajara donde vivía tenía heridas de arma blanca Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 0089 04:25 se confirma que la mujer no había interpuesto ninguna denuncia por violencia de género por agresiones machistas residía junto a una amiga en la localidad de Villanueva de la Torre en Guadalajara municipio que está cercano a la comunidad autónoma en Ohrid es realmente la frontera entre ambas comunidades entre Castilla La Mancha y la comunidad madrileña el cadáver de esta mujer de unos veinticinco años era localizado sobre las ocho y media de ayer en un área de difícil acceso de Meco por un matrimonio que había salido

Voz 5 04:51 pasea gracias Alfonso tenemos cuatro grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 0228 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 6 05:09 normativos

Voz 7 05:16 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 5 05:20 Toni Garrido vamos ahora

Voz 1995 05:22 es el mayor regalo que hemos recibido jamás ustedes y nosotros todos nosotros les regalo con Alex Grijelmo Periodista del País autor de su libro de estilo actual director de su escuela de periodismo al ex

Voz 0077 05:38 hola buenos días ICO José María Merino que es académico

Voz 1995 05:41 el escritor ganador de dos premios a finales José María tenía muchas gracias bien vamos a dedicar los próximos minutos un regalo que tenemos todos unos hemos contado es un es un gran regalo el protagonista en esta conversación está en boca de todos diciéndole describe está constantemente sujeto a debate en todo el rato discutimos más que todos tenemos de un modo u otro una relación con él queramos no queramos y a veces lo mal tratamos que era no queramos y esto es así al ex hablamos del español el Ibex se titula más de quinientos cincuenta y cinco millones podemos leer ese libro sin traducción que tuviera José María de que va libre

Voz 0893 06:28 bueno yo creo que el título es bastante explícito

Voz 5 06:31 me llamo no es un dato eh

Voz 1995 06:33 la fuerza del español y como y como defenderla hay que defender el español

Voz 0893 06:37 bueno yo creo que hay que entre otras cosas es divulgar esta idea de que hemos dicho quinientos cincuenta y cinco porque es una cifra bonita cuando empecé colándose no el libro era quinientos millones en nueve meses ha ido creciendo el número de hablantes no y entonces yo creo que es importante hombre que la gente sea consciente de que efectivamente el español es una lengua hablada por millones de personas en con muchas melodías en muchos lugares y que es conveniente llamar la atención sobre ello

Voz 1995 07:09 demuestra que es difícil con muchas fue todo es difícil pero Alex hay más gente hablando español en Estados Unidos que en España no en México en Estados Unidos dentro de Estados Unidos hay más gente que sigue hablando español numéricamente superior al que tenemos que nosotros y todavía no no entendemos vienes a fuerza Hay ese poder fuerza es precisamente el título del libro no entendemos bien qué supone eso

Voz 0077 07:32 sí incluso en Estados Unidos tiene su propia academia de la lengua española esto genera mucha gente no los ahora hay una academia del español en Estados Unidos porque efectivamente son cincuenta millones de hablantes aunque es difícil de precisar esa esa cifra no pero un entorno a cincuenta millones de hablantes del español en Estados Unidos que se han convertido además en una fuerza electoral que hay que atenderlos hemos visto ya a candidatos a la presidencia decir unas palabras en español para atraer al electorado hispano osea que esa fuerza Se va notando incluso en el país más poderoso de la tierra

Voz 1995 08:09 en ese candidato a Donald Trump

Voz 0077 08:11 ah no era tan pero pero recuerda a Bush hablando en castellano oí a otros candidatos lo hizo todo todo candidato se rodea de un equipo hispano incluso hay un equipo de prensa en la Casa Blanca que hablan español para atender a periodistas en España

Voz 1995 08:26 algún día yo estuve una vez en la Casa Blanca eh yo estuve retenido dentro de la casa un día son cuento es una son Si bueno no por mí sino un tiroteo bueno una diesen cuenta con más de quinientas cincuenta y cinco millones podemos leer este libro sin traducción

Voz 5 08:44 y sin subtítulos

Voz 1995 08:48 desde luego sin subtítulos porque es absurdo esto de los subtítulos no podría dar mucho juego no últimamente bueno vamos a la polémica de esta semana no sé si es polémica no se decanta esa categoría con la que tenemos encima pero al menos así lo llamativo la reacción de muchos con una película dirigida por un director mexicano Cuarón por Roma en Roma dicen esto

Voz 8 09:13 imagínate Carlos de altas del coche porque mañana salimos tempranito

Voz 1995 09:17 voy a Checa las secar que viene del cheque inglés chequear durante un tiempo el spanglish estuvo no voy a decir de moda pero bueno verá como una introducirlo en unas conversaciones quizá el máximo exponente era aquello de los a vacunar la carpeta enteras siempre se pone los mismos ejemplos que no evolucionar la vamos a achicar las ruedas está bien

Voz 0077 09:39 bueno en México está bien los anglicismos eh nos invaden en en en todos los países pero además distintos anglicismos porque aquí no decimos chocar pero aquí decimos a hacernos un chequeo Leo no mucha quedó médico los los anglicismo nos llega ante ante ante decir chocar pues podemos decir verificar comprobar corroborar inéditos

Voz 1995 10:01 del aeropuerto

Voz 0077 10:03 el check in del aeropuerto el que la facturación el no sé el trámite para el embarque no sea el muchas hay muchas fórmulas

Voz 1995 10:11 la película los hoteles de hacer la entrada en el hotel

Voz 0077 10:13 gestarse no voy a hacer el check in en el hotel pudiera registrar Mehr

Voz 5 10:17 sí eso es indignante también aquí en Gran Vía están todo con Mary Christmas la lengua de Cervantes no tiene una forma de decir eso yo creo que es eso

Voz 9 10:27 lo que hay que fuera pero yo creo que este libro están importa

Voz 1995 10:30 es pues un libro

Voz 5 10:32 el lenguaje es un tesoro

Voz 0077 10:35 sí quinientos cincuenta cinco millones de estas tú esto

Voz 5 10:38 sí que yo yo que aquí estudió

Voz 1995 10:43 el Defensor del españoles sueco pero bueno volvemos a lo de Roma José María

Voz 0893 10:48 E l ciertos estudios porque claro hay una variedad tremenda un abanico tremendo de propuestas y de estudios los españoles nativos digamos somos cuatrocientos noventa millones y los ingleses nativos son trescientos ochenta es decir que somos más nativos de español que de inglés ahora efectivamente luego hay muchísima gente no nativa que habla habla la lengua lo cual es estupendo lo importante perdón lo importante no es tanto que se introduzcan anglicismos mismos etc sino que se mantenga la estructura central es decir la columna vertebral de la lengua siga siendo la misma y luego hay efectivamente palabras efímeras que entran y bueno pues sí check in ha convertido casi en un leit motiv hasta que un día se cambie por otra cosa no

Voz 1995 11:38 estamos dando famoso juicio claro es decir otra cosa que no vaya a favor de vuestra propia confió después del Jamón sería el español el mejor dicho

Voz 0077 11:47 además la palabra misma no la palabra es la mayor tecnología que ha intentado el ser humano es una tecnología fascinante que además se puede manejar como un mecano de añadiéndole piezas quitando y poniendo su fijos prefijos sin fijos disidencias es es una una máquina maravillosa la la palabra y a partir de la palabra el idioma y desde luego el idioma como decías es un regalo que compartimos muchos millones de personas y por eso no necesitamos traducción por eso en una peli

Voz 5 12:19 o sea que se rueda en español

Voz 0077 12:22 querían hacer falta debería subir aunque haya un mínimo porcentaje de expresiones que no nos entiende

Voz 1995 12:29 yo creo lo hemos comentado más de una ocasión que este temor a las nuevas tecnologías a la evolución que se tiene con el idioma debería desaparecer en Guttenberg puso forma todo esto fue la tecnología la que dio pie al idioma hasta entonces bueno pues estado muy ligado a partir de ahí la la tecnología hizo que las palabras en sí mismas representarán cosas de una forma muy evidente así que no deberíamos tener ese miedo a las nuevas tecnologías vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida seguimos hablando del español

Voz 10 13:06 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 11 13:10 anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas hombres mujeres hasta los niños que se lo digan a Mis hijos ya el rato veo que en El Corte Inglés hay un veinte por ciento de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Kant Emporio Armani Kipling Clar y muchas más casualidad no son las segundas rebajas de El Corte Inglés ya están aquí

Voz 5 13:30 ya están aquí

Voz 10 15:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 15:51 once quince minutos una hora menos en Canarias como escribió el filólogo mexicano Antonio de la Torre Antonina a la torre de la Torres que tenemos aquí muy premiado el español es la suma de todas las maneras de hablarlo habría que preguntarle al filólogo mexicano sin esa suma incluimos también al sueco a ver voy a plantear un dilema espero que no Real imaginemos que el sueco acaba mi querido amigo Tom calen es un fenómeno y a partir de ahí su imitador ocurre ocurren de los medias aparece gente imitando sus formas dejen empieza a hablar como Tom cale es tal el éxito que tienes otro que la normalizados integramos a incluir sus giros al al idioma esto podría ocurrir en el mundo real es decir realmente el idioma está puede asumir de de una manera tan sencilla las nuevas voces

Voz 5 16:46 está preocupado cálido yo hombre yo

Voz 0893 16:51 lo que sí por ejemplo con el con el Espanyol con el pan hispanismo a pasar un poco eso es curioso como antes los parecía que la los las melodías del mexicano del argentino etcétera eran cosas peculiares no estan ya forman parte del árbol del español es decir hoy no podemos decir hay un español absolutamente andar único hijo universal del españoles es variopinto tiene una estructura central efectivamente firme y luego pues tiene muchas maneras de decir muchas músicas tú vas a Costa Rica utilizan el boxeo la dicen de una manera peculiar eso forma parte del español español es son es universal y está lleno de matices y está lleno de una entonces

Voz 1995 17:33 Piqué plural enorme intendencia además lugares del mundo el español es una tendencia

Voz 5 17:41 el seis de Europa quiero que la idioma más popular para aprender cómo secunde de es es español

Voz 0077 17:48 somos muy divertidos mucho

Voz 5 17:50 el alguna más que otros pero si el alma

Voz 0077 17:53 latina es una buena compañía todo es vale la pena hablar español

Voz 1995 17:57 es una tendencia y es verdad incluso natal empleos a curas de ojos el conocer el español empieza a ser algo que todo entonces nos a nosotros es que hemos estado todo en esta vida acomplejados saber hablar bien francés más que ahora quieren no estoy observó que nos nos hace casi ilusiones

Voz 0077 18:13 una de las grandes preguntas que nos planteamos todos se si el español se mantendrá en Estados Unidos en la segunda tercera generación de hispanohablantes etcétera que ya han nacido en en Estados Unidos es posible que sí porque el español es un valor es más fácil que alguien encuentra trabajo en Estados Unidos se habla español además de inglés que si sólo habla inglés ISI han adquirido el español desde la cuna pues es mucho más sencillo todo

Voz 1995 18:37 que es muy vulgar esto de mercantilización todo pero en el libro que reúne textos de dieciocho especialistas de diferentes orígenes en materia eh sea ahora el dinero hay un economista Luis García Delgado que trata de calcular el valor económico del español

Voz 0893 18:53 como usted silvestres ejercicio bueno si lo hace el especialista tan interesante como García o sea que es posible el dice que el dieciséis por ciento del PIB proviene del español que se habla en el mundo de nuestro PIB algo tendrá el agua cuando la bendicen

Voz 1995 19:10 sí desde Albert Cuesta eh usted imagina

Voz 0077 19:13 cómo tangible utilizar económicamente nuestro nuestra lengua si yo creo que la expansión de muchas empresas españolas habría sido imposible sin el idioma español ahora tenemos multinacionales españolas pensar que hubiéramos hablado otra lengua eh que no fuera el inglés con el inglés también habría sido posible no pero yo creo que el español facilita mucho esas relaciones empresariales Si es un valor añadido con la excusa

Voz 1995 19:42 todos los nuevos entornos de consumo descalzamos hacer el segundo

Voz 0077 19:46 bueno yo soy un observador no ahí al alguien por ahí que se llama Álex Grijelmo y alguien se cree que soy yo pero no soy yo esto es un problema en Facebook había alguien que se llamaba el Grijelmo imponían mi cara I no era yo ponía mis honorarios al que estas cosas claro las redes sociales pasan esas cosas no llega alguien que se por cierto se dedicaba a contestar dudas gramaticales y lo hacía

Voz 1995 20:08 el Verona pero el base ya gran doce sería gracioso eh que contestara mal que escribiera con buena falta pues podría haber sido no podría haber sido de pero que hay alguien que se hacía pasar por si contestaba de verdad fue

Voz 0077 20:27 estoy en Orallo y al final pues mis hermanas empezaron a escribirle a torpedear Le un poco según me contaron acabo de existiendo pero eso paso durante los años eh así que el B no para empezar hay que pensar en que las redes sociales tienen un componente de falsedad importante no en todo y luego también una utilidad inmensa pero hay que contar con los dos factores

Voz 1995 20:52 claro pero pero es incuestionable que ese es el hábitat en el que hoy que hablamos de la lengua pero para hablar de cualquier otro entorno Ése es el ecosistema en el que vamos a vivir nosotros veamos la parte positiva la negativa a la de Medio ese es el nuevo entorno de consumo de en

Voz 0893 21:10 ya cierto pero bueno también es cierto que es verdad que la gente más enterada sabe a dónde acudir a la Real Academia o Fundéu cuando tiene algún tipo de duda osea que tal vez gente que esté menos

Voz 1995 21:23 los en digamos en en la realidad

Voz 0893 21:26 ya de las cosas bueno pues puede seguir caminos equivocados pero eso es inevitable ciertamente como dice al esos comicios tú estamos en esa hay que moverse en ese contexto no

Voz 1995 21:37 a diese esa forma de funcionar en la que el español cambia y que incorpore nuevos no sé si hablamos siempre o valemos muy a menudo de de los nuevos trabajos de que nuestros hijos van a tener trabajos que no se han inventado todavía

Voz 0077 21:52 pues habrá que ponerle su nombre sí claro pero estamos rodeados de objetos que no existían hace cien años y les hemos dado nombre muchas veces les hemos dado nombre en español micrófono por ejemplo no ya que lo tengo aquí delante tienen nombres perfectamente construidos conforme a los recursos de nuestra propia agua o como diríamos metafóricamente conforme al genio del idioma no decimos ferrocarril hicimos televisión teléfono en muchos aquí decimos ordenador en muchos aparatos se han inventado recientemente hilos nombramos en español puede ser que alguien invente una tecnología e fuera del ámbito del idioma español Ile de un nombre en inglés pero el hecho de que inventen un aparato no nos e invalida para que no

Voz 17 22:36 los im e intentemos una palabra para ese día

Voz 0077 22:39 como aparato no encontró Arriondas anima a hacerlo

Voz 1995 22:41 que ahora está muy de moda en esas redes sociales comentábamos ayer aquí el Ten Years Challenge el reto de los diez años básicamente es poner una foto tuya de ahora actual y una foto de hace diez años y ahí compruebas ir es un artista el photoshop o no como estabas el domador sale consigue la gente que sube fotos de todo el mundo está mucho mejor ahora y es así el idioma en diez años porque hace diez años todo todo lo que ahora nos inquieta entre comillas la Facebook Twitter admira apenas era evidente en mano de unos pocos diez años sin volviéramos a lenguaje de hace diez años esas hombre haríamos probablemente José María sólo diez años

Voz 0893 23:25 yo cuando vine a estudiar a Madrid a finales de los cincuenta yo creo que la gente en la calle hablaba con mucha más riqueza de lo que ahora habla se ha perdido riqueza pero permíteme que te diga antes hablabas comentábamos en los test los nativos de tercera generación en Estados Unidos perderán el Espanyol yo he estado varias veces en Estados Unidos desde hace más de diez años en Nueva York Nueva York era una ciudad spanglish hace doce años hoy día es un es una ciudad bilingüe español inglés funcionan perfectamente en Nueva York yo pienso que diamantes están perdiendo tal vez una riqueza verbal recuerdo haber hablado con una señora lo cuento ahí en los canales de tortuga con una señora costarricense que me hablaba como el Siglo de Oro estaba fascinado posiblemente sí sí bueno una riqueza verbal con la música la del de de la lengua allí en ese lugar pero con una riqueza verbal y unos modismos impresionante no ahora posiblemente se esté se pierdan palabras pero también se incorporan palabras se incorporan expresiones haría falta un una perspectiva mucho más amplia para poder darnos cuenta de lo que

Voz 1995 24:38 qué pasa que tenemos aquí estando Tutto cuánto tiempo hace que panenteista hablar español

Voz 5 24:43 estoy en ello todavía no no nunca matará la toalla nunca ha tomado

Voz 9 24:48 ningún clases así pero a mí me encanta la lengua de Cervantes me encanta hablar en castellano

Voz 1995 24:57 lo de hablar en llegaste más o menos en los noventa pañales de ochenta ochenta noventa Desde entonces tú dirías que el español ha ido cambiando para ti para tus oídos hemos ido evolucionando no hombre yo creo que también el oficio yo creo que

Voz 9 25:11 hablar intentar expresarse cada día en en una forma más o menos para los oyentes ayudan de esta realidad yo yo yo estoy un poco con de acuerdo yo creo que estamos perdiendo no solo en castellano un español también en inglés ni en sueco está reduciendo vocabulario inventamos intentamos otros no así que yo creo para el futuro pues pregunta les hace unos días

Voz 0077 25:35 no hay un texto muy interesante en el libro de Pilar García moratón en el que habla de las palabras que se nos han ido perdiendo relativas al campo a la labranza los pájaros los árboles de los alimentos dos eh ves una relación de palabras dices caramba pero si yo esta palabra de niño la conocía IAC quizá cincuenta años que que no la utilizo ir olvidado y ahora que la encuentro en un libro

Voz 5 26:02 qué pena que se me ha perdido esta palabra Titus la palabra Carra que nadie bueno es que en la radio digo es que eso es maravilloso

Voz 17 26:13 yo tengo hijos les reprende a veces

Voz 1995 26:15 diciendo las mismas cosas que me decía mi abuela pero de forma automática no lo piensa pero o sea que se ha caído y golpeado vaya muchachos dependemos venir aquí años y es lo que me decía mi abuela tenía una expresión que ahora ya sería algo te lleva tendrían que es a no sé qué o te doy un golpe estilo conejo yo no entendía que yo te doy un golpe estilo Conejo hasta que vi como sacrifican a los conejos que en en Extremadura en Orellana en un pueblo quiera dándole un golpe en el cuello con la mano un golpe casi karateka y ahí me asusté mucho quiero decir verdad que deberíamos hacer un entonces recuperar ese parece

Voz 0077 27:01 mucho a lo que habéis hecho al al empezar el programa con sabe usted cuando es la temporada de fresas no hemos ido perdiendo la cultura rural eso concierne también

Voz 5 27:12 la SER intentó explicar a los amigos de Canadá esto es más misterio al no preguntéis esto es obvia la

Voz 1995 27:19 los de Canadá una cosa es gracioso dice

Voz 5 27:21 apuntado a un niño que tiene a cinco años en cómo es posible que este chaval con cinco años salen perfectamente yo no que tengo setenta porque ya desde Canada pero yo creo que es yo estuve intentando explica lo de es martes Cases o embarques en inglés es Schuster ahí tenemos la riqueza pero cruza las fronteras

Voz 1995 27:46 es que el terreno el refranes es bastante curioso bueno Alex Grijelmo y José María Merino acaban de publicar más de quinientos cincuenta y cinco millones podemos leer este libro así

Voz 1 27:57 en fin es un interesantísimo innecesario conjunto de reflexiones

Voz 0893 28:00 del mayor patrimonio cultural común

Voz 1995 28:04 incultura es decir mayor patrimonio que tenemos todos los hispanohablantes nuestra lengua para dos Reis todos vendáis millones de ejemplares de este libro porque es de cincuenta y cinco mil mínimo clientes tiene siempre un placer verte Alex además estuvo hace poco con los alumnos de la escuela de periodismo del país cómo van bien

Voz 0077 28:29 una promoción muy interesante muy majos todos

Voz 1995 28:32 luego estos acaban Quito en la que empezar a tratarle de ella viste porque lo nuestro ejercer dentro de la nueva generación viene muy preparados intuyo José María José María Marín que enhorabuena seguimos en Hoy por hoy

Voz 18 28:46 la a no porque ahora te te

Voz 10 29:03 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 21 29:57 era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las tres Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar antes agradable viento paso a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras el Kun remolino de

Voz 22 30:16 hoy

Voz 23 30:19 el estipuló olía col hervida ya externas viejas en un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior represa

Voz 21 30:30 contaba sólo una cara enorme de más de un metro de ancho el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años con un espeso bigote negro y facciones dos casi apuestas Winston se dirigió a las escaleras era inútil tratar de coger el ascensor raras veces funcionaba allí en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas era parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del odio el apartamento estaba en el séptimo Winston que tenía treinta y nueve años y una úlcera Garikoitz a en el tobillo derecho subió despacio pagándose a descansar varias veces en cada rellano enfrente del hueco del ascensor el cartel con el rostro gigantesco de contempló desde la pared era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves el hermano mayor de la Portilla decía el eslogan al P

Voz 16 31:24 mil novecientos ochenta y cuatro George Orwell mil novecientos cuarenta y nueve

Voz 22 31:30 cada seis meses

Voz 24 31:32 el placer de escuchar

Voz 1995 34:29 no puedo decir quién Tom pero ayer me llegó un mensaje VM sale una foto de esas una captura a través del pero es colaborador de este pero no viene más al principio de la semana que al final ha vi no viene mucha porque vamos no doy más pistas que decía ni machismo ni feminismo primero los españoles porque el toro no sufre pero que no lo llamen matrimonio a lo que el otro interlocutor decía pero que dices dónde estaba este yo ya que se chasis que yo ya que si hay mucho lío en las cabezas españolas ibamos a ver dónde están las feministas son capaces de aclarar no sale llega la hora de la bacanal de estrógenos de la Cadena SER

Voz 1 35:13 llegan las chicas

Voz 1995 35:18 la presidenta de las chicas el espacio de feminismo de guerrilla en la Cadena SER buenos días

Voz 28 35:24 hola cómo estáis buenos días aquí estamos aquí estamos las feministas estamos siempre luchando por todo que es muy cansino también os digo por un lado

Voz 1995 35:31 la toda la

Voz 28 35:34 que no se exige estar en todas las batallas y en todas estamos aunque si hacemos caso a Maric Condor por favor deberíamos elegir y quedarnos con tres batallas las que nos hagan algo realmente especial yo esta semana me pido la kale borroka lo de apoyar el anuncio de Gillette defender a Ylenia como feminista Choni que es muy necesaria

Voz 32 35:54 no veamos una mujer guapísima despampanante

Voz 28 35:56 no tenemos que sentir envidia y machacar

Voz 32 35:59 la vale mirar

Voz 28 36:01 ah por favor hay esta haré esto ha vendido en la jornada de hoy es Ylenia es Ylenia la nueva feministas escrita no acaba ahí

Voz 1995 36:10 Cecilia algo mucho más interesante que mucho más si te sabes que muchas de las voces supuestamente afamadas aclamadas de muchas en entornos

Voz 5 36:17 ole Ylenia ahora profundiza Amos mucho

Voz 28 36:20 con Ylenia yo esta semana estoy llena de energía porque las mujeres otra vez hemos hecho una demostración de fuerza de decir que ni un paso atrás en la conquista de derechos y que no negociamos en violencia de género y no nos cansamos de recordar que el feminismo está aquí para hacer el mundo mejor es justicia social repartir el trabajo y los cuidados para que todos y todas vivamos mejor vamos a escuchar

Voz 5 36:39 lo de las manifestaciones de Macron

Voz 10 36:46 la kale borroka que decía este señor de

Voz 28 36:49 la voz que por un lado es correcto o no porque es la lucha en la calle ya si se conquistan los derechos y así ha conseguido todos los derechos para las mujeres el feminismo ya si peleamos porque no los los quiten

Voz 1995 36:59 bueno y nos acompaña una amiga empresaria creativa sin límites líder de la Agencia está pasando responsable de las campañas de publicidad de Netflix Inc youtuber también de decir que su canal los Prieto Flores es una joya que ustedes deben visitar como gente con buen criterio que son con vídeos como este en el que te habla de tú cuña luego les explico en clave

Voz 33 37:25 no se hace

Voz 1 37:30 es difícil explicar esto es se puso de moda hablar flojito susurró

Voz 1995 37:35 ante de Giotto de lo más banal hilos Prieto flores ante su cuñado el ex más o menos así Natalia Flores buenos días no

Voz 1615 37:43 hola amigos buenos días me alegra veros en un ámbito de adulto correcto cierto no eran Huerta del colegio

Voz 1995 37:52 sí es que el cole compartimos que yeso y en fin notario insisto es una teoría que explica por qué los cuñados ya entienden ustedes en la terminología están saliendo del armario moral del armario facha por favor ilustrarnos matarlo

Voz 1615 38:09 bueno estamos escuchando últimamente mucho la palabra sin complejos creo que esto lo hemos vivido en las Navidades en las fiestas de pronto pues tenemos muchos cuñados que antes iban un poco con pie plomo para hablar de ciertas cosas y ahora se han soltado pero bueno yo creo que es un momento interesante también

Voz 28 38:37 me gusta que tú dices en este Mr que se supone que te pasajera de cerebro des Natalia utiliza esto para hablar de cosas un poco complicadas que dice que a quién no le gusta seguir una tendencia que a quién no le gusta seguir el Hall

Voz 1615 38:48 ahora mismo el Hair es vox Hair es vox entonces es bueno pues

Voz 5 38:54 hay mucho unía

Voz 1615 38:56 que se confunde y ahí ahí estamos nosotros para

Voz 5 38:59 la vamos a ir repasando algunas cosas que no

Voz 1995 39:02 ha aparecido esta semana con Telecom Italia porque

Voz 1 39:05 que son muchas es decir cada día porque la alguna relación que os haya gustado especialmente estos días nos ha gustado mucho

Voz 28 39:13 en Asia de Ruth Beitia candidata del PP por Cantabria

Voz 1855 39:18 creo que que se debe de de tratar por un igual no a un animal cierta maltratar te te te voy a tratar a una mujer a un hombre porque todos al final todos los seres humanos eh hay que valorar cada caso

Voz 28 39:33 debido a un poco y en este de Whatsapp que tú comentabas al principio no

Voz 1995 39:37 el atleta pero pidió disculpas el habló que a mí me gustó porque dijo yo no me habéis entendido sino no me expresé bien

Voz 28 39:45 sí dijo ella pero luego a la justificación también decía cosas loquísimas como daba a entender un poquito que hay que revisar la ley de violencia de género que hay que escuchar cada caso que la violencia a mi me gusta esto de que no quieren igualdad no quieren que sea de igualdad los colegios no quieren subvenciones para las asociaciones que defienden los derechos de agua de la igualdad pero sí para la violencia es como ahí todos somos iguales animales hombres mujeres igualdad que me parece una cosita un poquito contradictoria

Voz 1615 40:13 ya sé que parece ser que a esta señora me gustan los toros entonces ahí te me violencia de animales

Voz 1995 40:20 suria o la que hoy es el día San Antón perdón hoy es el día patrones

Voz 1615 40:25 pues yo creo que les iría es lo que dicen mis niños cuando ven Spiderman lo de un gran poder conserva una gran responsabilidad final osea le invito a que ese informe más sobre la ley de violencia de género todo lo que conlleva tal no sé qué lluviosa si es hablamos porque me parece que hay una confusión ahí que no se pierda del cerebro

Voz 28 40:47 hay una cosa que yo veo que está haciendo sobre todo Vox pero si la derecha que es repetir eslogan así pasa con pum pum pum pum pum hasta que se mete la cabeza como un poquito de por favor o si hay que ir se va pero

Voz 1995 40:58 pero eso aquí en otros mira hablábamos esta semana con algunos de los ideólogos pensando sobre quién da esas ideas tan sencillas si llegamos hasta Brasil donde el eslogan está entendió como los niños de azul la niñas de Rosa es tan sencillo tan fácil de entender pero Ayuso tiempo es tan profundo y hay un mensaje tan inquietante detrás de esa sencilla frase que no aclara sí que vamos dando con gente muy preparada que no es casual lo que están haciendo no forma parte de una improvisación sino de un plan estratégico

Voz 28 41:27 mira yo yo creo no creo que todas los votantes de Vox sean de fachas ni de ultraderecha pienso que son personas inteligentes con criterio entonces hay que detectar un poco esta manipulación primero denuncia falta de denuncia falsa cuando eso ya es insostenible porque se les machaca con cifras ahora viene el chiringuito los Areso oyendo mucho estos días chiringuito independentista el chiringuito del PSOE chiringuito feminista lo repiten sin parar ya lo escucho por las calles lo leo en Twitter por ejemplo a Javier Negre que es periodista y contertulios

Voz 34 41:58 ya acordado algo que llevamos pidiendo todo los andaluz y todos los españoles que saca mil los chiringuitos de ideología es decir esas asociaciones feministas que no pueden justificar bien que están haciendo van a pasar a la historia y los único chiringuitos que va a quedar a Andalucía que eran órgano de colocación de enchufa del PSOE van a ser los chiringuitos de nuestras costas andaluzas que son maravillosos

Voz 28 42:24 al loro cada vez que escuché chiringuito eh que es están intentando colar un poquito

Voz 1995 42:29 Instituto reducir la ideas y una vez más recordamos que una vez que has introducido la idea ya no puedes matarlo cierre ya tenemos la idea todos los chiringuitos

Voz 5 42:38 sí son hábiles

Voz 1995 42:40 su capacidad intelectual ébola una a una

Voz 1615 42:43 lo que quería agregar o dos cosas primero como Toni hay que tener cuidado con las estrategias discursiva que están utilizando y no caer en la trampa que al final

Voz 28 42:53 a la misma Ok Sun ICA

Voz 1615 42:56 hemos luego tengo un micrófono eso como dice mi amiga Elena voy a aprovechar para pedir un chiringuito cerveza en los parques infantiles que es lo que de verdad es que estamos aquí

Voz 1995 43:07 alguien de origen bien verdades como puños esta semana el presidente del Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales del Estado están debatiendo se votara de febrero están el proyecto de Presupuestos son satisfactorios para las delegaciones en terrorismo

Voz 28 43:23 a ver son mejores de lo que hay ahora pero siempre se puede pedir más apoyo social a trabajadores y trabajadoras a las mujeres sobre todo a un gobierno de izquierdas también os digo que hemos tenido que estudiar mucho esta semana para estar un poco al día porque como dicen estas amigas Isa Calderón crucial de la las feministas os preguntan ya por todo parece que tenemos que saber ya a veces no estamos preparadas

Voz 35 43:43 este a las mujeres nos preguntan todas las feministas vamos a la entrevista y no esconder cosas sobre las que no tenemos opinión por ejemplo por ejemplo por ejemplo el vestido de la Pedroche nos la suda muchísimo Rompoi

Voz 8 43:58 portaran menos aburridas como dicen que nosotros íbamos como frescas espontáneas

Voz 28 44:06 bueno pero vamos a intentar quedar frescas y espontáneas al lado de los presupuestos generales del Estado hablamos de la de la bajada del IVA en compresas y tampones por ejemplo no porque no tengo una duda

Voz 1615 44:15 existencial tele fuera hay micrófonos lo digo aquí ya es esta bajada incluso la copa menstrual o no llegara a todo el mundo les cerebros

Voz 28 44:25 claro en plan que de qué están hablando que giro es que es la copa menstrual

Voz 1995 44:30 hay un campeonato Tom TD

Voz 36 44:34 entonces el primero que el primero que gane el mejor tiene la regla no es que buscado en Siria incluso yo tampoco de hecho creo que

Voz 28 44:43 de tener que ver la bajada del IVA y tampones y compresas que mucha gente está pasando ahora dijo o que no

Voz 1995 44:49 ahora os recomiendo por cierto hablamos tanto de Al antes de salir de la campaña de Gillette sobre cómo una compañía y el principal anunciante del planeta llama Procter and Gamble después de hacer grandes estudios no se contaba Toni Segarra después hace grandes estudios ha decidido que su estrategia de mercado por más que le cueste polémicas se dirige hacia la mujer y denuncian es anuncie la masculinidad tóxicas muy interesante y esta tarde seguiremos con esa convulsa

Voz 28 45:11 Nos encanta por favor

Voz 1995 45:14 de Ylenia vamos al lío de hoy porque queremos en entender qué es eso del feminismo Choni

Voz 28 45:25 nosotros venimos a hablar hoy a reivindicar un poco a Ylenia que Ylenia sí sí beso Twitter que lo recomiendo que os metáis tiene una frase de una el feminismo y queremos decir que no son feminismo académico que no utiliza palabras un tiempo más

Voz 5 45:42 el de la calle como entonces

Voz 28 45:44 muy reales que le pasa nada chica joven habla de sonoridad pero no dice la señora

Voz 5 45:49 en una palabra un poco más elevadas Fleming Street por ejemplo de la calle

Voz 28 45:55 hay gente que escucha esta palabra ya le provoca un rechazo no hetero patriarcado pues ella ella habla de esto lo he Jerte pero con un lenguaje mucho más irreal siempre

Voz 37 46:05 los como avales ellos desde como colegas que se tienen que apoyar entonces hay es hablar San conseguimos cambiar es ejemplo imagínate habremos triunfado objetivo cumpliré Ximo Bayo que ya estamos no acto pues si podemos mirar no porque no podemos dar ejemplo encima tenemos un montón de chicas jóvenes que no siguen que vean que es que es una tontería lo que hacemos en el mismo sentido Natalia hace más

Voz 1615 46:28 Ylenia que Simón debutó leí el otro día Beauvoir por el feminismo bueno a ver eso me pongáis en esa tesitura pero te digo a mí me flipa él tenía feminista como irse nuestra amiga Nerea de feminismo para torpes y un feminismo Choni o Fame feminismo obrero creo que el lenguaje que se utiliza es un lenguaje que se cuele ahí en el la Matrix Tele5 hoy de sus programas y me parece que es súper necesario muy muy interesante muy honesto también

Voz 1995 47:02 sí hay hay mucha verdad imparte no de un discurso aprendido sino de una experiencia real vivida en este caso Ylenia Kim entonces quiénes Ylenia

Voz 28 47:13 ese sí era muy poco convincente yo me alegro tanto que viene qué suerte tienes

Voz 1995 47:21 esto sea Radio

Voz 36 47:24 el concurso para ya te digo yo que no tenemos tiempo

Voz 1995 47:31 Celia Natalia un verdadero placer las chicas no debe aflore sigan ustedes en las redes los Prieto flores

Voz 5 47:37 lo que es es fabuloso gracias de verdad

Voz 10 47:46 Toni Garrido Cadena SER

