Hoy por Hoy (17/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día a las once en Canarias hoy una temperatura más que aceptable en este estudio recibimos a José Antonio Marcos buenos días

Voz 1018 00:13 Platón y da gusto estar en este estudio con esa temperatura tan agradable como casi todos los días la marca Podemos no concurrirá a las elecciones autonómicas ni municipales de Madrid el candidato a la presidencia autonómica señor Errejón se distancia de la dirección de su partido aunque formalmente no rompe con él y anuncia que se presentará con más Madrid que es la plataforma creada por la actual alcaldesa también candidata Manuela Carmena Javier Casal qué tal buenos días

Voz 0867 00:35 al buenos días aunque la idea de utilizar las mismas siglas rondaba desde hace meses la cabeza de Errejón la carta conjunta firmada con Carmina abre otra grieta en Podemos en Madrid también a nivel nacional Errejón que no abandona Podemos quiere confluir con el resto de fuerzas de izquierda en una decisión que anunció tan sólo una hora antes a la dirección de su propio partido Carmena habla a las doce y media de momento tenemos ya la satisfacción de su portavoz municipal que es Rita Maestre

Voz 1 00:59 la noticia que sea presentado hoy pues me pareció una noticia fantástica para la ciudad de Madrid para la Comunidad de Madrid creo que es un horizonte de ilusión y de esperanza que probablemente mucha gente estaba esperando

Voz 0867 01:12 venció de momento de Ramón Espinar secretario general en Madrid silencio que no guardan en redes sociales otros diputados próximos a Espinar e iglesias au o el sector anticapitalista que animan a moverse contra un proyecto lanzado desde arriba uno de los concejales críticos de Carmena habla de El Carmen alzó la carta llega cuando la integración de Podemos en la plataforma que Carmena no está resuelta a nivel nacional y con seis concejales de Podemos que están suspendidos por irse con la alcaldesa y renunciar aquí en la capital a participar en las primarias de su propia formación política

Voz 1018 01:40 gracias Javier los socialistas en particular los asturianos está muy de luto por el fallecimiento de senador Vicente Álvarez Areces que fue presidente del Principado y alcalde de Gijón que fallece esta madrugada de forma repentina decir a los setenta y cinco años en la capilla ardiente que instalado en el tanatorio de Cabueñes encuentra nuestra compañera Paloma Llanos

Voz 2 01:57 murió con las botas puestas trabajando como desde el primer día es lo que todas las autoridades políticas que esta mañana están despidiendo a Vicente Álvarez Areces el que fuera doce años alcalde de Gijón y otros doce años presidente del Principado están destacando su carisma político su cercanía con la gente era el político de la gente ha dicho su infatigable carácter

Voz 3 02:17 el senador y presidente de

Voz 2 02:19 el Principado perdón el presidente del Principado Javier Fernández ha destacado su extraordinaria vocación pública haya definido el día de hoy como muy duro personalmente la familia socialista asturiana visiblemente emocionada y también sus adversarios políticos el vicepresidente de Foro Asturias Francisco Álvarez Cascos lo ha definido como un dificilísimo adversario los restos mortales de Vicente Álvarez Areces permanecerán en el tanatorio de Gijón hasta las dos de la tarde después se trasladarán hasta la Junta General del Principado donde se instalará su capilla ardiente mañana los gijoneses podrán despedirse del que fuera también su alcalde en el Ayuntamiento durante doce años allí en el mismo Ayuntamiento de Gijón y el domingo a las doce de la mañana el teatro de La Laboral aquí en Gijón acogerá un gran acto de despedida

Voz 1018 03:07 hora doce y trece minutos la ministra de Economía Nadia Calviño ha recordado por segundo día consecutivo que la justicia debe aclarar las responsabilidades penales en el supuesto espionaje del comisario Villarejo pagado con dinero del BBVA por su entonces presidente Francisco González el propio Rey Juan Carlos llegó a estar entre los investigados según informa hoy El Confidencial punto con Carlos M

Voz 0325 03:25 sí Nadia Calviño ha vuelto a insistir en el mensaje que lanzó ayer dice que no le constan presiones del Banco Central Europeo al BBVA para forzar la salida de Ignacio González de la fundación de la entidad y que todo está en manos de la justicia

Voz 4 03:35 me parece importante que todos contra Bulli contribuye

Voz 5 03:37 hemos y en particular las entidades financieras a tener una buena reputación a proteger la imagen del sector en su conjunto que él y espero que esa sea la la línea que se siga y por otra parte se trata de un tema que está residencial en la sede judicial en la sede penal y es ahí donde tiene que dilucidar las posibles responsabilidades

Voz 0325 03:56 Calviño también ha defendido el impuesto digital que planteará mañana el Consejo de Ministros recuerda que la previsión de ingresos es inferior a la que el Gobierno de Pepe le envió a Bruselas cuando redactó esta misma

Voz 1018 04:05 esa in olvidamos las complicadas tareas para rescatar al pequeño Julen atrapado desde el pasado domingo más de ochenta metros de profundidad entrenaban en Málaga las dificultades del terreno obliga a extremar las medidas de seguridad ahí está Ignacio San Martín

Voz 0880 04:18 si tan complicadas son las labores que los plazos no dejan de prorrogarse ahora se acomete los trabajos para acceder a Julen con un pozo vertical se van a excavar treinta metros de terreno para hacer un agujero de metro veinte de diámetro y cincuenta metros de profundidad después será el turno de la Brigada especilista en centro minero de Asturias quién a mano excavará los metros para conectar ambos pozos el plazo de nuevo se habla de un mínimo de veinticuatro horas y hoy se cumplen cuatro días desde que Julen cayó este agujero profundo de más de cien metros explotara

Voz 1018 04:48 gracias Ignacio estamos a mediados de enero unas fechas en las que habitualmente la gripe cobra buena parte del protagonismo bueno pues acaba de confirmar oficialmente que ya es una epidemia a nivel nacional Laura Marcos

Voz 0809 05:01 sí es un dato actualizado que acaba de publicar el Instituto de Salud Carlos III correspondiente a las eh

Voz 1018 05:06 en la semana de este año la gripe como dices ya

Voz 0809 05:08 es una epidemia nacional con ciento nueve casos por cada cien mil habitantes recordemos que el umbral para considerar la epidemia está en cincuenta y cinco casos la mitad de los que ya hay detectados por comunidades hay nueve que ya están en epidemia son Asturias Baleares Cantabria Castilla La Mancha Castilla y León Cataluña Madrid Navarra y Euskadi y una cosa más en el setenta y cinco por ciento de los casos hospitalizados más graves hablamos de personas que presentaban factores de riesgo

Voz 1018 05:36 Vitoria con Carlos Cala Isabel Quintana más de ciento tres

Voz 0325 05:38 da empresarios británicos entre ellos Norman Foster o el dueño de Marsans Spencer piden a May a Corbijn que apoye en otro referéndum sobre el Brexit dicen que el acuerdo rechazado ya no es una opción y que la prioridad es impedir que Reino Unido se estrelle en una salida no pacta Humain Right Watch denuncia el ascenso de líderes autocráticos en el mundo que pisotean los Derechos Humanos y difunden odio e intolerancia señala a varios país es entre ellos Estados Unidos España le pide la reforma de la ley mordaza y el fin de las devoluciones en caliente del Gobierno madrileño anuncia una reforma exprés de la Ley en defensa de los derechos de los taxistas el sector ha convocado una huelga indefinida a partir del lunes para exigir a la Comunidad una mayor regulación de la sube trece las empresas de alquiler de vehículos con conductor la Ertzaintza investiga la muerte de una niña de nueve años en Bilbao cuyo cuerpo fue encontrado anoche en una cama junto a su madre que está ingresada en estado grave la policía lo considera un crimen aunque no había signos de violencia todas las hipótesis están abiertas

Voz 1995 07:05 con Toni Garrido veamos cuando comienza a nuestra vida nos roban nos enseñan andar escuchan nuestras primeras palabras todo son cuidados y cuando termina ocurre cuando termina quinto décimo a mil personas en el final de su vida y más de doscientos mil familiares en esos momentos difíciles han sido acompañados y cuidados por el programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas de La Caixa que cumple sus primeros diez años de trayectoria vamos a interesarnos por algo tan importante te bien Gómez Batiste es el director de ese programa HB buenos días buenos días enhorabuena por estos diez años de trayectoria pues los reconocimientos acompañan al programa desde sus comienzos y enhorabuena por el trabajo que realizan fundamental

Voz 6 07:53 sin muchísima gracias si hoy es un día de celebración ustedes hablaban de una tiranía que es la de la gripe pero él niega que esos querida que es la de personas con enfermedades crónicas avanzadas no no sólo de Kansas sino la demencia las neurodegenerativas etcétera que si causan el setenta y cinco por ciento de la mortalidad en España no suponen el uno coma cinco por ciento de la población que tienen todo tipo de necesidades e entonces el programa nace hace diez años y estamos celebrando los diez años ahí nace con ese objetivo de aportar una una experiencia y una evidencia sobre la atención de algunos de los aspectos como los psicosociales es decir el objetivo no

Voz 1995 08:43 a ver si resultados cuantitativos

Voz 6 08:45 cualitativos después de tanto tiempo

Voz 1995 08:48 precisamente de esos resultados quería hablar del Consejo Europeo lo señala como un modelo ejemplar de atención psicosocial en un reciente informe sobre cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud por su parte lo identifica también con un programa referencia que eso de que es lo que destacaría de de voz trabajo Ch

Voz 6 09:05 Juan Carlos lo los primeros que destacamos es que como usted dice no en la situación de final de vidas una situación muy compleja muy difícil para las familias allí dentro de esta situación hay necesidades como el dolor bueno sin temas que son importantes pero hay unas que llamamos esenciales que son las psicológicas que es cómo adaptarse a la situación cómo vivirla con dignidad no las también sociales como atender a la familia vivir este proceso con la familia y también de carácter espiritual lo trascendente de sólo religiosas son sino de las convicciones de tus valores de hecho sentir Gravina no como un programa que se dedica a esto pues tiene un valor añadido fundamental pero además lo ha hecho de una manera muy sistematizada toda España era ya desde el punto de vista desarrolle cuarenta y dos equipos en todas las comunidades etcétera y lo ha hecho de una manera que ha permitido a evidenciar el impacto positivo no sólo en las molestias de los pacientes siglo en entonces capacidad de adaptación a una situación que sabemos que siempre es difícil no entiendo que requieren este aporte de programa cuantitativamente es muy importante pues su presencia en toda España un lo siento tengo mis pacientes pero cualitativamente se dirige a necesidades muy especiales de unos pacientes muy sensibles muy especiales y además de sus familiares y lo hace midiendo muy bien los resultados

Voz 1995 10:42 es que claro estos resultados y es verdad que el programa es fabuloso fantástico pero esos resultados son en cuanto a la ciencia bueno se miden la evolución científica mide el resultado ahí está bien con cifras pero hay una parte de puesto trabajo Chabrier trajo de todos esos profesionales y es difícil decir esto es que se me pone la carne gallinas esos profesionales que estén en la

Voz 7 11:04 primera línea de la defensa anímica del paciente de los familiares que eso es difícilmente calcularlo echó diez IS es probablemente el valor más extra

Voz 1995 11:17 binario de lo que hacéis

Voz 6 11:19 sí es ese bueno nosotros hablamos de las que cuál es un profesional ideal para esta situación pues las cuatro ACS que es competente porque tiene que ser competente no para tiene que ser consciente tiene que estar comprometido y tiene que ser compasivo e compasivo para saber acompañaban a situaciones que su tener a personas que viven situaciones de sufrimiento no y estas 4C es son las que promueve programas no esta manera de ser competencia porque hay que saber cómo atender pero también hacerlo de una manera afectiva y compasiva son modifica sustancialmente la experiencia de los pacientes en las amigos tienen esta situación tan difícil no encontrar a alguien que sepa escucho echar que sepa acompañar Fischer por entender que se quede apoyo pues es fundamental

Voz 1995 12:15 ignoraba que que difícil que se Buckingham con en Portugal se replica el mismo programa esta tarde con el director de la Casa de tiro y la ministra de Sanidad hombre Luisa Carcedo van a hacer un homenaje a los expertos a la familia que es muy importante ya a los voluntarios que desarrollan el programa ya todas aquellas personas que que ya no están pero qué son y han sido parte de ese programa iba está nuestra compañera Pepa Bueno si la gripe lo que permite a las siete en el Caixaforum y nosotros desde aquí hoy también queríamos acercarnos para felicitarnos por estos primeros diez años Gómez Batiste muchísimas gracias verdadero placer

Voz 8 12:52 gracias gracias seguiremos seguido arrimarse y un abrazo fuerte y enhorabuena además brutal

