Hoy por Hoy (18/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 muy buenos días son las seis de la mañana a las cinco en Canarias es como estar la guerra interna en Podemos estalla de nuevo y lo hace a sólo cuatro meses de las elecciones municipales autonómicas y europeas la elaboración de las listas para la Comunidad de Madrid se había convertido en una batalla soterrada entre las distintas corrientes hasta que ayer Íñigo Errejón número uno de esa lista anunció por sorpresa que competirá por la Comunidad integrado en la plataforma de Manuela Carmena la que se ha diseñado a medida para las elecciones municipales que llevaba más Madrid explicó Errejón anoche en Hora Veinticinco que explicar ese plataforma más Madrid también a las autonómicas es una manera de llegar a más gente y evitar la desmovilización que se había detectado con Podemos ya en Andalucía insiste en que eso no quiere decir que abandone Podemos mantiene que sigue siendo el candidato de la formación morada

Voz 0456 01:07 de Podemos para la Comunidad de Madrid yo soy el candidato

Voz 0799 01:10 hemos a la Comunidad de Madrid no hay la menor a presidir la Comunidad Madrid no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que invita a las fuerzas germanas caminar de la mano con Manuela Carmena que me informen a mí si de repente contradicción entre camina de la mano Manuela Carmena Isère de Podemos

Voz 0027 01:25 respuesta dirigida a Pablo Iglesias que sólo unas horas antes de esta entrevista de Errejón anoche en La Ser Iglesias el FBI ha reprochado a Errejón a Carmena que hubieran ocultado su proyecto esas son palabras textuales de Iglesias anunció el secretario general de Podemos que mantienen el respaldo a Carmena en el Ayuntamiento o por lo menos que no le van a presentar a Carmena ya veremos si van o no en las listas pero a Errejón si anuncian un candidato alternativo que competirá con Errejón por el Gobierno autonómico

Voz 1 01:52 estamos dispuestos a hacernos ha hablado ya no presentarnos a las elecciones municipales del Madrid pero con todo el respeto in vivo no es Manuela en la Comunidad de Madrid en todos los demás municipios de nuestro país podemos saldrá a ganar

Voz 0027 02:05 Íñigo no es Manuela desde el entorno más directo de Iglesias Juan Carlos Monedero anima a Errejón a dimitir como diputado de Podemos

Voz 2 02:12 que piense bien qué va a hacer por el escaño ahora que se va a presentar partido ya podemos desea un feliz cumpleaños porque ahora puede encontrar un rumbo elevado cree imposible de construir cuando desde dentro hay gente que estaba armando proyecto hacia muy difícil que podemos levantar el vuelo

Voz 0027 02:27 hoy le preguntaremos a las nueve de la mañana ocho en Canarias al secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique que estará aquí en Hoy por hoy la izquierda entra en ebullición tras las elecciones andaluzas también en él PSOE afloran las cuitas internas en las últimas horas hasta tres ministros han dado a entender públicamente que Susana Díaz debería reflexionar sobre qué es mejor para el PSOE lo ha hecho la vicepresidenta Carmen Calvo el ministro de Agricultura Luis Planas o el ministro de Fomento que es a la vez secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos sugiere a Díaz que se someta a la agencia

Voz 3 02:59 porque siempre tenemos que estar profundamente agradecidos porque no se hayan dado la oportunidad de tener las responsabilidades que tenemos y ese recibimiento nos exige también tener la grandeza de ponernos como siempre a consideración de esa militancia que nos ponen y también los delitos

Voz 0027 03:14 pero el equipo de Susana Díaz se reivindica ante Ferraz ante la Moncloa a las puertas de las próximas citas electorales Mario Jiménez es el portavoz socialista en el Parlamento regional la dirección federal del partido sabe

Voz 1497 03:25 que el Andalucía es absolutamente fundamental para tener opciones de gobierno o de ganar unas elecciones sean municipales europea

Voz 0027 03:33 o o Generale Susana Díaz escuela hoy en la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla a la que asistirá también buena parte de la cúpula del PP en las horas previas a su convención nacional la del Partido Popular a las ocho y media estará aquí en Hoy por Hoy Andrea Levy vicesecretaria del PP is sobrevolando el cincuenta esa convención estarán las alianzas con Ciudadanos Vox Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 03:57 buenos días impartido Vox que ayer celebraba un acto en sí

Voz 0027 03:59 a goza ayer por la noche a las puertas pasó esto

Voz 0393 04:07 hay por lo menos seis detenidos la policía cargó contra los manifestantes que se habían concentrado frente al auditorio que querían boicotear el acto

Voz 0027 04:13 en Reino Unido se confirmado en las últimas horas que será el día veintinueve cuando el Parlamento británico vote la alternativa que Theresa May de presentar para el Brexit

Voz 0393 04:22 qué tiene que presentar a los Comunes el lunes el laborista Corbijn rechaza negociar con la primera ministra nuevo plan sino descarta definitivamente una salida no pactada

Voz 0027 04:30 noticia hace sólo unos minutos la policía colombiana acaba de elevar a veintiuno el número de muertos en el atentado contra una academia de policía en Bogotá así contaba el ataque una testigo a Radio Caracol que la emisora de Prisa en Colombia

Voz 4 04:42 estación los para ingresar en el registro el perro detectó el exclusivo Barranco con la caminito de la paso por encima al policía del que lo mató lo veo ahí arrancó él los otros tres policías arrancaron detrás de él se chocó contra contra el alojamiento ahí explotó la camioneta hay pues eso vio los tres compañeros que iban detrás también también fallecieron

Voz 0027 05:07 hay además de los veintiún muertos sesenta y ocho heridos es en Colombia y aquí en España los ingenieros confían en poder comenzar a excavar hoy ya así los túneles para rescatar a Giuly

Voz 0393 05:17 han tenido que modificar los planes intentarán llegar hasta el niño con dos túneles verticales paralelos al pozo donde está el pequeño de dos años

Voz 0027 05:24 aunque las lluvias que se esperan allí en las próximas horas amenazan con complicarlo todo aún más antes de los deportes sepan que los icónicos anillos que rodean a Saturno son muy jóvenes por lo menos en términos astrofísico

Voz 0393 05:41 tienen cien millones de años es la estimación que han hecho científicos italianos a raíz de los datos de la sonda Cassini son muy posteriores al nacimiento del planeta hace cuatro mil quinientos millones de años lo que sigue siendo un misterio es cómo se forma

Voz 0027 05:53 sí para misterio del del Barça en Copa Sampe buenos días

Voz 0456 05:56 creo que el equipo ganó anoche pero Xuclà

Voz 0027 05:58 explicación está en manos de una jueza Carmen

Voz 1161 06:01 Pérez juez única jueza única de la competición órgano de la Federación Española de Fútbol y que tendrá que decidir antes del sorteo de cuartos previsto para las cinco de esta tarde si procede o no eliminara al Barça por posible alineación indebida la pasada semana en el campo del Levante en el partido de ida en lo deportivo ayer Barça tres Levante cero clasificado de momento como decimos el Barça Espanyol tres Villarreal uno clasificado lo Español Real Sociedad dos Betis dos practicado el Betis se suman a Getafe Valencia Real Madrid Sevilla Girona

Voz 0027 06:28 la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:31 buenos días hoy veremos el sol durante la mañana pero con un rápido aumento de nubes que hará que en la tarde sea bossa con cielos cubiertos en la mayor parte del país chubascos en cualquier momento de la jornada en Canarias avanzada la tarde llegarán al Cantábrico también a Baleares y temperaturas tanto las actuales como las máximas más bajas que ayer mayor sensación de frío durante más horas el fin de semana mañana lluvia y nieve en las montañas a partir de unos mil metros de altura en la mitad oeste de la península el domingo afectarían al Mediterráneo pero con menos intensidad y durante todo el fin de semana el ambiente se notará frío

Voz 5 07:04 no

Voz 6 07:06 no

Voz 5 07:08 ya

Voz 6 07:11 una cosa que no sé si sabéis pero es muy bonita sabemos muchas cosas más sabemos de memoria también por escrito que dentro del mar y trabajar junto al cielo y las estrellas las estrellas son para quien las trabaja conjunto hemos teoría vi las de dígitos bien ordenado sis tema binario todos los planetas orbitando en el gran escenario

Voz 7 07:56 pero algo una co yo

Voz 0027 08:01 en no bueno para que no se nos escape nada esta mañana de todos los temas que tenemos que abordar los vamos a tratar en hora de análisis a partir de las ocho y media con Mariola Urrea con Pablo Simón con Jesús Maraña Danny De la Fuente buenos días bueno animar ir en esa mesa queremos dedicar un tiempo a nuestra joya de la corona en nuestra sanidad se lo hemos ido contando estas pasadas semanas ha habido Ai Se anuncian habrán portando todavía paros huelgas protestas del personal sanitario en buena parte de España

Voz 0456 08:29 antes de dar paso a Toni Garrido vamos a recorrer esas comunidades en pie de lucha vamos a hablar también con Rafael Bengoa que es director del Instituto de Salud y estrategia de Bilbao exconsejero vasco de Sanidad y asesor internacional en políticas de salud a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias buenos días a todos con este precioso tema del catalán Guillem Roma

Voz 6 08:49 cómo son los espacios cuando nos mira

Voz 0456 08:52 preciosa es también la ópera Madame Butterfly de Puccini que me

Voz 0027 08:55 Tita tanto como a Glenn Close en Atracción fatal

Voz 0456 08:58 sobre todo si la interpreta María Callas bueno Íñigo no es Manuela ni Ainhoa Maria Callas pero a partir de las diez una hora antes en Canarias Toni va entrevistar a otra grande Ainhoa Arteta que protagoniza Madame Butterfly en el Liceo

Voz 6 09:12 luego es otro placer escucharlas estábamos ser alistado vetos va bien la forma de ser

Voz 0456 09:34 tenemos cine tenemos matemáticas con el profesor letona y con sus enigmas que tanto triunfan entre ustedes y que están colgados en nuestra página web y como cada viernes tenemos también mucha música buena música

Voz 0027 09:45 la gastronomía y como cada viernes tenemos también barra libre política

Voz 0456 09:48 para que comenten este tema nacional lo internacional de esta semana lo hayamos abordado o no lo que quieran en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp nos mandan un audio que queremos escucharles al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta esas

Voz 6 10:05 a ella

Voz 0027 10:15 pues así empieza este último Hoy por Hoy de la semana se quedan con Carolina Gómez

Voz 0393 10:20 sí con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica Illes sí Fàbrega en la producción

Voz 8 10:27 ayer se me cae el café en el teclado del ordenador y esta mañana vivo que en El Corte Inglés tienen hasta el viernes dieciocho para clientes con tarjeta financiación cero cero cero gastos cero intereses en electrónica electrodomésticos y hogar de nueve a doce meses para pagar casualidad no son las rebajas de El Corte Inglés que están por todas partes

Voz 0946 10:48 si el fin del mundo fue ayer y hoy es pasado mañana no hay más leña que la que arde con sus dientes

Voz 9 10:59 de oro su media sonrisa todo será posible sólo la presencia de nuestro vivo favorito vivo de Union Square han perdido las es por culpa de una rapera que lo lleva mal este viernes en La Ventana viviremos en paraísos mejores en compañía de Javier Ruibal con Carles Francino

Voz 10 11:20 en la SER Un

Voz 0393 11:34 Íñigo Errejón aseguró anoche en La Ser en horas veinticinco que él se sigue viendo como el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid a pesar de que Pablo Iglesias había dicho poco antes que presentará una lista alternativa a la suya la decisión de Íñigo Errejón de sumarse a la plataforma de Manuela Carmena al margen del partido abierto un cisma total en Podemos en el quinto aniversario de su nacimiento y a menos de cinco meses de las elecciones Javier Alonso buenos días

Voz 0858 11:59 buenos días Carolina mañana sábado sabía convocado precisamente la primera reunión del comité de campaña para las elecciones a la que están convocados todos los secretarios generales regionales y los candidatos autonómicos también Errejón que dijo anoche en Hora Veinticinco que considera que su situación no ha cambiado creo que

Voz 0799 12:14 va a haber una candidatura para ganar la Comunidad de Madrid que va a hacer tándem con la candidatura de la alcaldesa Manuela Carmena yo soy el candidato de Podemos a las a las elecciones a la Comunidad de Madrid

Voz 0858 12:26 José reafirma después de que Iglesias sugiriera horas antes que pondrá en marcha una candidatura alternativa

Voz 1 12:31 estamos dispuestos a hacernos a un lado ya no presentarnos a las elecciones municipales de Madrid pero con todo el respeto Íñigo no es Manuela

Voz 0858 12:38 un Iglesias que asegura que se enteró de la Alianza Errejón Carmena sólo unos minutos antes de que se hiciera pública

Voz 1 12:43 conozco que me quedado tocado y triste crédito a que Manuel a Íñigo no hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa creo que nuestros inscritos hay inscritas se merecen algo más de respeto

Voz 0858 13:00 el conflicto político que ha llegado a lo personal le preguntaba Ángels Barceló a Errejón

Voz 0799 13:05 si el Iglesias siguen siendo amigos me gusta pensar que sí pero estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos y a veces de la lógicas políticas

Voz 0858 13:14 de momento no hay ningún proceso disciplinario abierto a Íñigo Errejón pero uno de los fundadores del partido Juan Carlos Monedero ya ha invitado a reflexionar sobre su continuidad como diputado en el Congreso la tercera corriente del partido los anticapitalistas califican el acuerdo Carmina Errejón como un pacto de despacho llaman a construir alternativas

Voz 0393 13:31 esta mañana estará en Hoy por hoy el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique a partir de las nueve suenan tambores de guerra también por el control del PSOE andaluz desalojado ya del Gobierno tres ministros le han pedido a Susana Díaz en las últimas horas de manera más o menos explícita que pienses y sigue siendo la persona más adecuada para liderar el partido en Andalucía y la Federación Andaluza Radio Sevilla Mari Cruz Barroso buenos días bueno Díaz se defiende y reivindica su autonomía

Voz 1435 13:58 si es si vuelven a emerger voces que sugieren a Susana Díaz la puerta de salida la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo así lo hacían declaraciones Antena tres partidos están

Voz 11 14:08 por encima de los intereses personales somos instrumentos para servir al país por debajo de las siglas del PSOE estamos todos

Voz 1435 14:15 y poco después el ministro de Fomento José Luis Ábalos y el de Agricultura Luis Planas se pronunciaban en la misma dirección en el equipo de Susana Díaz no están dispuestos a ceder a las presiones y advierten a la dirección federal que sin el PSOE andaluz es difícil ganar las elecciones Mario Jiménez portavoz parlamentario la dirección federal

Voz 1497 14:34 Dios sabe que el eh Andalucía es absolutamente fundamental para tener opciones de gobierno o de ganar unas elecciones sean municipales europea o o generales yo estoy seguro que todo el mundo va a remar en la misma dirección

Voz 1435 14:51 el PSOE andaluz que avisa Ferraz de que si no se trabaja de forma conjunta con el PSOE andaluz los resultados serán nefastos para todos

Voz 0393 14:58 y todo ese ruido el día en el que Juan Manuel Moreno Bonilla va a tomar posesión de su cargo como presidente de la Junta de Andalucía el primer popular que gobiernan esa comunidad en cuarenta años de democracia la ocasión va a reunir a la plana mayor del Partido Popular van a estar Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría horas antes de que empiece la convención nacional del partido en Madrid a la que también van a asistir los dos Mariano Rajoy lo confirmó ayer a última hora Adrián Prado

Voz 0019 15:22 el PP pone hoy en marcha su convención del rearme ideológico con la que pretende aglutinar bajo sus siglas todo lo que esté a la derecha del PSOE es el punto de partida de una nueva etapa liderada por Casado en la que no se va a renunciar a los principios que hace treinta años marcaron la refundación del partido Teodoro García Egea es un momento para reencontrarnos

Voz 0027 15:39 con las ideas y los principios

Voz 12 15:42 siempre hemos defendido por eso queremos que este partido que es un partido el siglo XXI demuestre que puede hacer política Siglo XXI pero con los principios y valores que hicieron que mucha gente

Voz 1497 15:52 Nos votara en dos mil once nos votaran el año dos mil Nos votara en lo eh

Voz 0019 15:56 seis ayer casado envió una carta a los militantes acompañado de un documento político una declaración de intenciones en la que apuesta por las alianzas con otros partidos siempre que sean constructivas en la que se Karra contra los populismos a los que define como propuestas abruptas la primera de las imágenes que va a dejar esta convención la vamos a poder ver esta misma tarde Rajoy acompañado por la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría que finalmente si va a acudir al encuentro de los populares

Voz 0393 16:19 el Gobierno central y la Generalitat han mantenido este jueves una reunión fructífera en palabras de la vicepresidenta a Carmen Calvo se ha hablado de la posibilidad de crear dos espacios de diálogo diferenciados uno que ya existe que es la comisión bilateral Estado Generalitat y otro entre partidos catalanes que todavía está por concretar sobre la mesa está el debate de fondo que es la solución del conflicto en Cataluña pero también los presupuestos generales porque los independentistas tienen que decidir en menos de un mes sí permiten su tramitación en el Congreso de los Diputados Inma Carretero

Voz 1435 16:50 buenos días pactaron un comunicado muy abierto en el que dejan todo pendiente de una reunión en Barcelona la semana que viene pero sí que apuntan a la creación de una mesa de partidos como ocurrió cuando la reunión de Pedralbes también ahora son contradictorias las versiones porque la Moncloa habla de partidos catalanes el Govern de una mesa de ámbito nacional sigue defendiendo además que haya un media por porque su intención es conocida y es hablar del referéndum que el Gobierno rechaza lo que aseguran a la Cadena Ser en la Generalitat es que el futuro de los presupuestos depende de cómo se concrete ese diálogo entre fuerzas políticas por lo pronto el Ejecutivo de Sánchez se queda en los gestos ayer por ejemplo sí que informó de la celebración de la reunión de Calvo aragonese hartado y fueron dos horas fructíferas según fuentes del Ejecutivo que sigue apostando por un diálogo con Cataluña y del que se desmarca El PSOE en algunos territorios ayer el partido socialista de Extremadura se sumó a una iniciativa del Partido Popular pidiendo el ciento cincuenta y cinco Fernández Vara explicó después que era una resolución sin matices y que ellos apoya la aplicación de este artículo solo en circunstancias que no serán en este momento

Voz 0393 18:00 en la Audiencia Nacional siguen compareciendo algunos de los miembros de la llamada policía patriótica de el ex ministro del Interior Fernández Díaz ayer el ex comisario Villarejo admitió ante el juez que la operación Kitchen que se puso en marcha supuestamente para intervenir documentos a Bárcenas que pudieran perjudicar al Partido Popular se pagó con fondos reservados Miguel Ángel Campos

Voz 1552 18:19 Villarejo admitió que existió el operativo de espionaje a Bárcenas con fondos reservados para intervenir Le pruebas que perjudica al PP en el caso de su caja B y que actuó por orden de sus superiores en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior en cambio el jefe de Villarejo el ex dado Eugenio Pino a quién no le dio tiempo a declarar lo negó todo a la salida de la Audiencia

Voz 13 18:42 usted a la dirigió en una colina no tenía constancia

Voz 1552 18:46 el juez retoma hoy el interrogatorio al también comisario García Castaño y el lunes vuelve Villarejo el ex comisario dijo al juez que tiene ganas de declarar sobre el espionaje del BBVA tal y como reprodujo su abogado

Voz 14 18:58 ha manifestado un especial interés en declarar en el caso del BVA ya manifestado por la gran trascendencia te tiene luctuosos acontecimientos acaecidos en la vida española Intel necesita aclarar esa situación que nada tiene que ver con lo que se ha publicado

Voz 1552 19:18 las fuentes se preguntan si para averiguar hechos tan trascendentes y luctuosos era necesario investigar y airear la vida privada sentimental de las personas

Voz 0393 19:27 sobre el presunto espionaje ordenado por el BBVA a empresarios y políticos se ha mostrado muy preocupado el ex presidente Zapatero entre los espiados hubo miembros de su Gobierno como la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o el jefe de la Oficina Económica de Moncloa Miguel Sebastián dice Zapatero que es un tema

Voz 1435 19:42 muy serio que debería tener consecuencias

Voz 15 19:45 exacto preocupado por mi país uno no no no no les cabe en la cabeza que haya personas de tanta responsabilidad dedicadas a estas tareas debería de haber por supuesto no sólo consecuencias que hasta este momento no haya pasado nada en esa entidad financiera pues creo que debe ser un elemento de reflexión pública

Voz 0393 20:03 en su primera noche en prisión para Oriol Pujol Ferrusola el ex dirigente de Convergència hijo de Jordi Pujol cumple condena desde ayer por corrupción por usar dinero de las ITV en beneficio propio Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 20:17 bon día fue ayer a las cuatro de la tarde cuando ingresó en el pero penitenciario de Brians II para cumplir con los dos años y medio de condena él había pedido que se sustituyera a esta pena por trabajos a la comunidad pero la Audiencia de Barcelona dijo que no que si no ingresaba en prisión eso perjudicaría la confianza de la sociedad de la justicia hay que hay que dar ejemplo el ex secretario general de Convergència está de momento en el módulo de ingresos y en dos meses se tiene que decidir en qué módulo dormirá definitivamente Puyol recordemos admitió haber recibido comisiones ilegales para favorecer empresarios para que tuvieran preferencia a la hora de instalar centros de inspección de vehículos en Catalunya

Voz 1435 20:51 en Reino Unido Theresa May sigue negocian

Voz 0393 20:53 a contrarreloj un acuerdo alternativo a su fracasado Brexit el lunes lo presentará en el Parlamento británico ese debería votar el día veintinueve de enero Bruselas ya ha dicho que si quieren negociar un acuerdo distinto tiene que haber un pacto previo entre Theresa May bien pero ese escenario ahora mismo no parece viable el líder de los laboristas rechaza de plano que el pacto incluya un Brexit por las bravas corresponsal en Londres Begoña hoy proseguirán las conversaciones del Gobierno y todos los grupos y partidos para tratar de dar con un consenso sobre el Brexit de momento hay pocos indicios de que el líder de la oposición el laborista Jeremy Corbijn vaya a participar en estos contactos oficiales con Theresa May

Voz 0738 21:33 sí

Voz 6 21:35 la oferta de conversaciones con

Voz 0393 21:37 los líderes de los partidos resultó ser una simple

Voz 6 21:40 sea

Voz 0393 21:42 no es un intento serio de comprometerse como necesitamos con una nueva realidad Corbijn pone como condición previa la retirada de la opción de una salida sin acuerdo así se lo hizo saber ayer en carta a Theresa May esta le contestó que eso era imposible porque el Gobierno no tiene poderes para ello un nuevo sondeo realizado el martes por You Gov muestra como si hubiera un referéndum ahora en cincuenta y seis por ciento de los votantes se inclinaría por permanecer en la Unión Europea frente al cuarenta y cuatro por ciento que lo haría por la salida es el mayor margen desde la consulta del dos mil dieciséis el negocio desde Bruselas para de Brexit Michel Barnier ha puesto en marcha una ronda de contactos por las capitales europeas para preparar una posible respuesta de los Veintisiete una vez que Theresa May aclare la próxima semana el lunes cuál va a ser su siguiente paso corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos

Voz 0738 22:34 buenos días Michel Barnier de gira así para ver si hay consenso para mantener viva esta negociación en qué términos hablado desde el el agua Gus Brito y si las líneas rojas británicas se mueven ha dicho nosotros nos moveremos de manera inmediata si el Reino Unido quiere ser más ambicioso que el acuerdo de libre cambio requiere algo más profundo estamos dispuestos a ofrecerlo mi prioridad añadido sus obtener un acuerdo y creo sí que puedo conseguirlo sea que el objetivo que era más claro aún no es alargar los plazos también lo ha dicho sino fijar las prioridades de una negociación nueva

Voz 0393 23:18 en Málaga continúa la búsqueda de Julen las dificultades técnicas han obligado a cambiar de estrategia y ahora van a abrir dos pozos verticales para tratar de sacar

Voz 3 23:27 eh

Voz 0393 23:27 al niño ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 1915 23:29 hola buenos días el pozo donde está atrapado Julen ya está encaminado ya está reforzado con una tubería metálica de dos toneladas el desmonte de treinta metros de ladera Se va a terminar previsiblemente esta mañana este mediodía comenzará la perforación del primero de los dos túneles vertical en paralelo

Voz 1257 23:45 no al pozo hasta alcanzar la profundidad de

Voz 1915 23:47 cincuenta metros galerías que podrían estar acabadas esta próxima madrugada entoces empezaría a acabarse a pico y Apala los cuatro metros de túnel en horizontal que permitirían llegar al pequeño plazos que podrían variar en función de contratiempos de última hora de momento para este sábado se anuncia lluvia en la sierra de total

Voz 0393 24:04 en Tenerife han detenido al acompañante de una mujer que ha muerto calcinada en un accidente de tráfico en La Laguna el hombre al parecer huyó del siniestro Eva Marrero bueno

Voz 16 24:14 días qué tal buenos días el accidente ocurrió el pasado miércoles en el municipio tinerfeño de La Laguna cuando una mujer falleció calcinada tras impactar su vehículo contra una farola y prenderse fuego aunque se trata de una investigación que continúa abierta se cree que en el coche viajaba también el ahora detenido un hombre de cincuenta y tres años que ha sido hospitalizado al sufrir quemaduras desde La Opinión de Tenerife se publica que ambos pudieron tener una relación sentimental que el hombre huyó del lugar tras el siniestro fue el hermano el que lo llevó al hospital pasadas unas horas todas las hipótesis continúan aún abiertas

Voz 0393 24:48 los paneles solares han bajado de precio un noventa y nueve por ciento y los coches eléctricos también lo harán España puede convertirse en líder de la nueva economía verde según los expertos internacionales que se reúnen estos días en Madrid convocados por el Gobierno Javier Gregory

Voz 0456 25:02 hay que introducir las tecnologías limpias de forma más rápida para poder frenar el cambio climático por ejemplo en el dos mil treinta habría ya que prohibir la venta de coches contaminantes los de gasolina o diésel Éstas son algunas de las recomendaciones de los expertos mundiales en economía verde que el Gobierno español ha reunido en Madrid como la economista de la Universidad de Columbia en EEUU Jeffrey Sachs que acaba de conceder una entrevista a la Cadena Ser

Voz 17 25:26 a expensas

Voz 0027 25:30 este experto mundial que ha asesorado a gol

Voz 0456 25:32 diurnos como Argentina y Rusia afirma que ahora las energías verdes son ya más baratas que el carbón o el petróleo los paneles solares han bajado también un noventa y nueve por ciento su precio y los coches eléctricos bajarán un veinte por ciento simplemente si se duplica a partir de ahora su producción

Voz 18 25:52 vuelva ayer a casa y mi mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda maravilla

Voz 19 26:02 pero cuando sales de los congresos del bienestar es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar no una vida sostenible que en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León

Voz 11 26:16 Antonio Resines Ruiz de la Prada

Voz 19 26:19 David Trueba el muchos más adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y visita al Parque Nacional de Monfragüe el municipio de Serradilla y disfruta de un paseo en barco por el río Tajo desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com con presos del bienestar punto es patrocinan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasil

Voz 5 26:43 decía Iberdrola

Voz 20 26:50 en Hoy por hoy

Voz 0393 26:53 este año el Betis se clasifican para los cuartos de Copa del Rey el Barça a expensas de lo que decida la jueza de competición sobre su alineación indebida Sampe

Voz 1161 27:02 luego metido en el partido de ida ante el Levante del Barça incluyó en la alineación titular a Schumi jugador del filial que estaba sancionado en la convención liguera con el Barça B con lo que según el artículo cincuenta y seis en su punto tres del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol no podía ser alineado antes de que cumpliera un partido de sanción con el segundo equipo el presidente del Levante Quico Catalán confirmaba en El Larguero la denuncia

Voz 21 27:20 hay precedentes avala que usted contento quien consideró tenemos tirar adelante con esa denuncia está presente

Voz 0027 27:27 pero según recoge también el código dice

Voz 1161 27:29 canario que las denuncias tienen que ser emitidas en el plazo siguiente de las cuarenta y ocho horas haberse cometido esa lo que el presidente cree que la juez única de competición Carmen Pérez desde la razón

Voz 22 27:39 nosotros vamos a argumentar que estamos en tiempo y forma es una denuncia muy bien trabajada muy bien estudiada creemos que argumentados todo lo que tenemos que argumentada y a partir de ahí vamos a esperar no nos vamos a quedar cruzada de brazos y que si hace falta irán hasta el final que dé el tema es lo suficientemente relevante es lo suficientemente grave como para no agotar todas las vías

Voz 1161 28:01 en El Larguero el abogado experto en derecho deportivo Javier deben estén no cree que le vayan a dar la razón al Levante pues no tenemos la voz de Rodríguez técnico del Barça mientras defienden lo contrario no han cometido ninguna irregularidad Josep Vives

Voz 0978 28:14 entendemos que hemos cumplido que hemos cumplido correctamente el jugador tendrá que cumplir una sanción leve en la competición en la categoría donde estuviese jugando habitualmente

Voz 1161 28:23 en lo deportivo el Barça no tuvo problemas para superar al Levante en el campo tres cero marcaban dos den y otro Messi ratificado también el español muy superior al Villarreal al que se impuso por tres

Voz 0456 28:31 es uno doblete de Borja Iglesias y clasificado el Betis

Voz 1161 28:34 con el empate a dos en Anoeta ante la Real Sociedad expulsión de helvético los el sopor la segunda amarilla en los últimos minutos con enfado de Quique Setién

Voz 1757 28:41 estoy advirtiendo al cuarto árbitro que el cambio no es ese que el cambios de Loren que

Voz 0393 28:46 lo he dicho con tiempo

Voz 1757 28:48 suficiente para que lo cambiara no ha querido cambiarlo en la jugada ávido una lesión de un jugador mío inmediatamente le he dicho que lo cambiara y no ha hecho ni caso innoble entiendo que haya expulsado cuando yo le estoy diciendo que no salga del campo en el árbitro ha pasado olímpicamente

Voz 1161 29:04 a falta de ver qué sucede con la denuncia del Levante en el sorteo de las cinco de la tarde estarán en Getafe Valencia Barça Espanyol Betis Real Madrid Sevilla Girona a todo esto se inició la segunda vuelta liguera en Primera con el Getafe de la vez desde las nueve de la noche bajas del Getafe los lesionados Vergara Jamaat sancionados Faulkner eran barría además de con su selección y lesionados en el Alavés el y y Adrián arbitrará el colegiado andaluz Munuera Montero y en Segunda sigue el lío del Reus todo apunta que finalmente será expulsado de la competición y mañana tendría que jugar ante la Unión Deportiva Las Palmas pero el equipo canario ha anunciado que no viajara porque el juez único de la Liga

Voz 22 29:33 propuesto su expulsión del fútbol profesional para los próximos cinco años en el Larguero Xavier Bartolo técnico del Reus

Voz 23 29:38 principio yo no tengo noticias de que no se vaya a jugar como ya ha pasado en algún partido anterior la Liga han pedido la suspensión del partido pero cuando en este caso final que acaba decidiendo si se disputa uno es la federación

Voz 13 30:03 son las seis y media las cinco y media en Canarias la Cadena SER

Voz 0393 30:10 hoy por hoy podemos ser resquebraja e inicia una nueva etapa sin Íñigo Errejón que presentará su propia candidatura a la Comunidad de Madrid en más madrid la plataforma de Manuela Carmena la alcaldesa si contará con el apoyo de Podemos en las municipales pero en la Comunidad Errejón tendrá enfrente a Podemos que saldrá a ganar lo ha dicho Pablo Iglesias que asegura que Errejón le comunicó su decisión sólo minutos antes de que se hiciese pública

Voz 1 30:34 deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela pero podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas

Voz 11 30:43 hagamos sigue siendo amigo de Pablo Iglesias

Voz 0799 30:49 me gusta pensar que sí pero estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos y a veces de la lógicas políticas

Voz 0393 30:56 y mientras la izquierda hace evidente sus diferencias en Andalucía hoy toma posesión de su cargo Juan Manuel Moreno Bonilla el primer presidente del Partido Popular en esa comunidad entre los asistentes al acto estarán Rajoy Sáenz de Santamaría Ana Pastor Feijóo además de Pablo Casado o Teodoro García Egea de la economía el Gobierno va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros el impuesto a los servicios digitales y el de las transacciones financieras Eladio Meizoso

Voz 0799 31:19 la conocida como tasa Google es un impuestos sobre la actividad de las grandes empresas digitales que ahora apenas tributan con el que el Gobierno espera recaudar mil doscientos millones de euros el impuesto sobre transacciones financieras también conocido como tasa Tobin grava la compra de acciones de grandes empresas Isère atribuye otros ochocientos cincuenta millones de euros de recaudación es evidente que aunque se culmine su tramitación que sean aprobados en el Congreso y el Senado no podrán estará en vigor durante todo el año pero el Gobierno minimiza el impacto en la recaudación por el colchón que ofrece este año el IVA en que por un cambio en la normativa contable podrá contabilizar trece Hinault doce meses de recaudación y se espera que aporta a las arcas del Estado ocho mil millones de euros más que el año cosas

Voz 0393 32:07 Illa illa las pensionistas para compensar la subida real de los precios se abonará en febrero y será de trece euros de media lo ha anunciado este jueves la ministra Magdalena Valerio

Voz 1161 32:15 por qué este incremento vamos a ver Se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo o tenemos que abonar la conocida como Padilla la diferencia entre el IPC que estaba previsto el año pasado el que ha resultado ser el real

Voz 0393 32:28 el ingreso de esa pandilla supondrá para el Gobierno un gasto de ciento veintisiete millones de euros ya sabemos el impacto que tendrá el ERE anunciado por Caixabank la empresa quiere despedir a dos mil ciento cincuenta y siete personas por el cierre de setecientas noventa y tres oficinas en toda España Cati Llibre Ricard Ruiz de UGT

Voz 21 32:44 en la fuga ejemplos que esta hoy nos parecen absolutamente desproporcionadas con la buena marcha de la entidad el nivel de derechas se récord que presenta incluso toda la circunscripción por tres artículos del Estatuto de los Trabajadores que lo que les permite es un proceso negociado sino acuerdo les permitía multilateral

Voz 0393 33:08 vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 0978 33:12 buenos días hasta ahora en madre lenta en la M cuarenta en Vallecas Vicálvaro hacia la dos en Villaverde dirección a cuatro dificultades además de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 a la altura de Parla en Barcelona dificultades en la ronda B10 hacia nudo Llobregat en La Rioja un vehículo averiado en la AP68 provocaba el corte del carril izquierdo en Calahorra sentido Bilbao en Castellón un alcanza en la Nacional trescientos cuarenta ocasiona que haya un solo carril contrario alternado a su paso por Santa Magdalena de Pulpis en Murcia otro accidente en este caso en la Nacional trescientos uno genera retenciones de entrada en Molina de Segura de por último precaución por bancos de niebla en Lugo en la ocho a la altura de Mondoñedo en Lleida en la dos a su paso por Cervera en las provincias de Ávila Valladolid Segovia Isabella

Voz 0027 34:07 cuando Alfonso Martínez buen fin de semana gracias

Voz 0978 34:10 igualmente hasta luego es hermana frío más

Voz 0027 34:12 creo que los días pasados lluvia en el norte y en Canarias llegará a lo largo de este viernes

Voz 24 34:19 dos mil dieciocho ha sido el año con el peor ejercicio en Bolsa desde dos mil diez es que o mal año lo tiene cualquiera afortunadamente nosotros no somos cualquiera ser la primer gestor independiente poder invertir con libertad y sin ataduras y tener mutua fondo España consolida en renta variable española dos mil dieciocho abierto a todos no le pasa a cualquiera eso solo pasa con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutó activos la primera gestora independiente Rankin expansión Morning Star folleto y condiciones en moto a punto es

Voz 13 34:51 de Hoy por hoy de España

Voz 0027 35:12 bueno abrimos la Mesa hablando del impuesto de viviendas vacías de la Generalitat de Cataluña el Tribunal Constitucional ha dado la razón al frente al Gobierno de Rajoy lo recurrió inicia ahora el Constitucional que el impuesto no invade competencias bon día se trata de un impuesto creado

Voz 0931 35:28 dos mil dieciséis que el Gobierno de Rajoy recurrió porque consideraba que era redundante que ya existía otro impuesto sobre la vivienda que es el IVA el de bienes inmuebles que en este caso graba todas las viviendas por igual estreno vacías pero ahora al Constitucional considera que no que los dos impuestos son compatibles Iker no se invaden competencias desde la Generalitat se de Territorio Damià Calvet seguiré en aplica es uno mesura que active dice que seguirán aplicando esta medida que es una medida que activa a los propietarios a poner las viviendas en el mercado y que es necesario para un el mundo

Voz 1275 35:55 por política de vivienda en dos mil dieciséis con

Voz 0931 35:57 este impuesto se recaudaron dieciocho millones que se han destinado a comprar pisos para que sean de alquiler social

Voz 0027 36:03 Sevilla va a ser el primer Ayuntamiento de España que tendrá una calle con el nombre de una víctima de la violencia de género

Voz 25 36:10 subo con mi niño las escalera a mi casa me dice dónde viene digo pues mira que sea puesto el niño malo que mira que Khalil Turull tiene ido al médico le conté me dio una paliza me dio una paliza para matarme

Voz 0027 36:22 a su marido mató a trece días después de que contara sus maltratos en esta entrevista en Canal Sur en el noventa y siete Ana Orantes va a dar nombre a una calle de la capital andaluza Mari Cruz Barroso buenos días

Voz 1435 36:36 buenos días desde Sevilla será la primera capital de provincia en rotular una calle de una asesinada por el machismo esa iniciativa surgió de la asociación Hombres por la Igualdad ya ha sido aprobada por unanimidad en el pleno municipal la moción pone en valor que Ana Orantes con su valentía puso al en palabras lo que muchísimas mujeres sufrían el maltrato dejó de ser algo privado para ser algo público en una sociedad que aspira a estar libre de violencias machistas todas las víctimas deberían tener su propia calle pero empecemos con una para Ana Orantes recoge esa moción

Voz 0027 37:07 gracias Mari Cruz en Huelva la investigación sobre el caso y Laura como ha revelado que murió solo ocho horas después de que Bernardo Montoya al agredir Lucía Vallellano buenos días

Voz 0393 37:17 buenos días y lo han confirmado los últimos análisis complementarios que se han practicado a los trece los del cadáver de Laura habló Elmo y que vienen a reforzar la tesis de que la joven zamorana murió prácticamente en el acto después de ser agredida golpeada brutalmente contra el suelo pierde así fuerza la hipótesis inicial de que Laura pudo haber estado agonizando en el campo ya que se daba un margen de hasta dos días desde que desapareció el doce de diciembre hasta que días después el diecisiete se encontraba su cadáver Seminci nudo entre matorrales con signos de violencia en El Campillo Valencia la Policía Nacional

Voz 0027 37:51 detenido al supuesto asesino de Fernando Lumbreras el activista gay al que asesinaron en su casa el pasado diciembre

Voz 0393 37:58 bon día pese a que se ha decretado el secreto del sumario ha trascendido que es un joven de veintitrés años que fue detenido ayer al mediodía en su casa del barrio valenciano de Ruzafa lejos de donde vivía Lumbreras de momento no se sabe el móvil del crimen pero desde el primer instante sí que se descartó la homofobia se apunta al robo porque la casa de Lumbreras estaba revuelta Ángel aunque la puerta no había sido forzada el cuerpo de la víctima fue encontrado el pasado día cinco de diciembre estaba en la cama maniatado y con numerosos golpes

Voz 13 38:31 en Asturias el ex presidentes

Voz 0027 38:33 la lista Vicente Álvarez Areces que murió ayer a los setenta y cinco años será incinerado hoy en Gijón después de que la capilla ardiente ha celebrado este jueves se ha abierto la capilla ardiente Ángel fallan buenos días

Voz 0931 38:44 buenos días la capilla ardiente será trasladada del parlamento asturiano al Ayuntamiento de Gijón donde está previsto recibirle a las once y media de la mañana Trini como le gustaba que le llamaran hubiera conocido por todos los asturianos recibió ayer el homenaje de centenares de asturianos que desfilaron ante el féretro en el salón en Europa de la Junta General del Principado entre los más afectados el actual presidente de Asturias el también socialista Javier Fernández

Voz 26 39:05 sus compañeros muy muy muy querido nada

Voz 0799 39:11 sido un amigo

Voz 0931 39:12 tenía Areces tenía setenta y cinco años y era actualmente senador fue alcalde de Gijón mil novecientos ochenta y siete a mil novecientos noventa y nueve año en el que accedió a la presidencia del Principado en la que permaneció otros doce años fue el presidente más duradero de esta comunidad el domingo le ha tributado un homenaje en el teatro de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón

Voz 0027 39:31 son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias

Voz 13 39:35 en Madrid el presidente de la comunidad Ángel Garrido

Voz 0027 39:37 va a intentar frenar la huelga indefinida que han convocado los taxistas a partir del lunes

Voz 0393 39:42 pidiendo que se limite el negocio

Voz 0027 39:44 el les va a plantear el presidente autonómico una reforma legal Express Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 39:48 buenos días es un compromiso de doble sentido armar una ley que defienda los derechos de los taxistas desde ya contar con todo el arco parlamentario de la Comunidad de Madrid Colegio de cree que se ha esperado demasiado Julio Sanz expresidente de la Federación Profesional del Taxi

Voz 1533 40:00 es triste es penoso que cuando el sector ha decidido tomar la última medida la más contundente la que más daño nos va a hacer cuidado a los usuarios eh que nosotros no dejamos de lado los usuarios es cuando el señor Garrido estamos encantados de que no reciba los propone una reforma exprés

Voz 1275 40:16 la huelga indefinida que comienza el lunes si mantiene en las últimas horas la patronal madrileña CEIM también ha pedido a los taxistas que se lo piensen y la plaza de los grandes asuntos hubo problemas labora

Voz 0027 40:25 les en la capital de España Nos vamos a una oportunidad muy peculiar de empleo en un pueblecito de Cuenca ese pueblo busca una familia con hijos para que se haga cargo de la panadería artesana municipal porque los panaderos se jubilan Cristina López gorda buenos días

Voz 0393 40:38 días sábado sábados el último día que este matrimonio conocerá pan aunque se harán cargo de la formación de los nuevos panaderos

Voz 0027 40:44 sí hay muchísima gente interesada

Voz 27 40:46 creemos que que haya hecho el TI sí sí se animen y que lo haga bien

Voz 0027 40:52 porque yo aprendí con un libro

Voz 27 40:54 aprendí con no libros cualquiera puede hacerlo competentes

Voz 0393 40:57 ya han interesado cerca de treinta familias algunas de Valencia Barcelona o Madrid que estarían dispuestas a trasladarse entre todas ellas se ha seleccionado a seis que irán al pueblo en los próximos días para ver las instalaciones y hacer una entrevista personal el que mejor encaje con el proyecto se quedará con el negocio que es de propiedad municipal

Voz 28 41:16 me suenan me con lugar Ancelotti

Voz 0027 41:27 abrimos sabes a España en la Mesa del mundo en Bruselas porque la Unión Europea va a castigar a los países miembros que violen o que se salten la separación de poderes que no combatan el fraude y la corrupción y les va a castigar quitándoles fondos comunitarios esta medida busca responder a los problemas en países como Polonia Hungría o Rumanía corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 41:45 se ha hablado durante mucho tiempo de esta opción sancionar recortando fondos estructurales a quién ignore los derechos fundamentales una opción que el Europarlamento acaba de aprobar en un ambiente emplean para Aqua

Voz 29 41:58 quiero tipo de extremismo que se piensa que la Unión Europea en sólo una semana en la que se pueden sacar beneficios pero que luego uno puede hacer lo que quiera en su país eso seguro para los ciudadanos de la Unión Europea porque te refieres este mecanismo se va a vigilar que los estados derivas autoritarias

Voz 0393 42:19 Eider Gardeazabal es la ponente socialista

Voz 0738 42:22 la de este informe aprobado y que deja un mal sabor de boca porque en la práctica cuesta aceptar a estas alturas que hay miembros de la Unión y que pueden necesitar sanciones

Voz 0946 42:34 el y seguimos en Italia porque es Silvio Berlusconi

Voz 0027 42:38 la de vuelta el ex primer ministro de ochenta y dos años ha anunciado que será candidato a las elecciones

Voz 0946 42:43 europeas de mayo con su partido Forza Italia corresponsal en Roma Joan Solés alcanzó la edad de jubilación hace casi veinticinco años en mil novecientos noventa y cuatro Desde entonces ganó tres veces las elecciones generales acumuló la primera fortuna del país hoy tiene once nietos en septiembre cumplirá ochenta y tres años en mayo próximo sea el candidato de la derecha italiana a las elecciones europeas a a la villa ida que tengo afirmado Silvio Berlusconi entre sí a Europa porque profunda sobre el futuro del futuro de futuro que el tres veces primer ministro de Italia prevé con una hegemonía de la derecha que él representa dentro de este aumento la derecha unida firmado es una alianza estratégica es el futuro de Italia Europa del mundo el futuro del condenado en tal fraude fiscal pero cumplió la condena de arresto domiciliario con buena conducta según la policía penitenciaria por corrupción política pero prescribió el cumplimiento de la pena tiene pendientes dos sentencias por presunto soborno de testigos en el escándalo de las fiestas de noticas bunga bunga pero una parte de su electorado de la derecha hoy

Voz 13 43:52 vuelve a cantar el himno del partido de Berlusconi

Voz 0027 44:10 dejamos las tierras de Silvio Nos vamos a Marruecos la justicia marroquí ha confirmado la condena de casi un año de cárcel a una activista del Rif por participar en una manifestación Amnistía Internacional denuncia una campaña de persecución de las autoridades a Nawal Benaissa que dice que lo único que ha hecho es defender sus derechos corresponsal en Marruecos Sony Moreno

Voz 1594 44:29 diez meses de prisión condicional y una multa de cincuenta euros por participar en una manifestación no autorizada insultar a agentes encargados de hacer cumplir la ley e incitar a la comisión de delitos tras conocerse el veredicto el SER se puso en contacto con agua al Benaissa que aseguraba desde Alhucemas Enrique Peña al Focus Sot todo el mundo sabe que soy inocente que sólo suele Altavista Reed sale a la calle a pequeños derechos y por lo tanto no estoy de acuerdo con el veredicto desde Amnistía Internacional denuncian que en agua al sufrió intimidación y acoso por defender los derechos de personas residentes en la región del Rif fue detenida en cuatro ocasiones entre junio y septiembre de dos mil diecisiete y las autoridades le exigieron que cerrará su cuenta de Facebook que contaba con más de ochenta mil seguidores esta madre de familia se convirtió en la voz del gira cuando detuvieron a nacer Safi en dos mil diecisiete es la segunda mujer del movimiento condenada la otra Cilia sí estuvo encerrada y finalmente salió por un indulto del Rey Mohamed VI

Voz 13 45:27 el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 31 45:33 y el de como

Voz 0393 45:40 eh

Voz 1100 45:41 dos días tenemos enfrente era gran amenazó de la unión de las derechas incluida la ultra dice la gente es Izquierdas e incluso los dirigentes de esos partidos la vista entre otros datos el resultado la Andalucía del trío que han formado sin rubor Ciudadanos el Pepe y Vox debería entonces con este panorama por delante formar a la Izquierda un frente común en esta situación llegar a las próximas elecciones municipales autonómicas y europeas tan cerquita que hubo en mayo pues de eso nada aquí nos gusta el jaleo hubiera alboroto a la vista de lo cual reventamos podemos ya no habrá que decidir entre los morados y el PSOE sino entre Madrid podemos ir eso tampoco está mal la bronca Llamazares Garzón pero quedémonos en Madrid cómo se logra tal despropósito demostrar esta imagen de cuchilladas por la espalda entre otros dirigentes cuando todos absolutamente todos debían estar remando en la misma dirección alguien entiende que dos personas civilizadas que han bajado años juntos Iglesias Errejón lo puedan tiene sus diferencias de manera menos y como sombras de a traición en las esquinas yo no sabía nada de Thomas engañado qué tipo de virus maligno sacude siempre males que pierda basta con echar la vista un siglo atrás para que nunca jamás Serres pide unidad

Voz 13 47:06 Cruyff quiera

Voz 0027 47:17 abrimos la barra libre que es viernes Dani lo hacemos

Voz 0456 47:19 les recordando que a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias vamos a recorrer algunas comunidades con su personal sanitario en pie de guerra un tramo especial sobre sanidad una de ellas Galiza ambos días