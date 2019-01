Hoy por Hoy (18/01/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 0027 00:22 imagen muy buenos días Íñigo Errejón mantiene el pulso a Pablo Iglesias y anoche en La Ser en Hora Veinticinco insistió en que él sigue siendo os sigue considerándose el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid a pesar de que Pablo Iglesias ya ha dicho que podemos presentará su la lista al margen de la de Errejón que ha decidido prescindir de las siglas del partido y concurrir a las autonómicas de mayo integrado en la plataforma de Manuela Carmena más Madrid

Voz 0799 00:47 creo que la mayoría demócrata está entre dos movilizada desnortada un poco huérfana bueno pues cuando eso pasa hace falta revulsivos ya que falta reaccionar y esta reacción es fundamentalmente una invitación yo soy el candidato de Podemos a presidir la Comunidad Madrid no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que invita a las fuerzas hermanas caminar de la mano con Manuela Carmena

Voz 0027 01:08 pero Iglesias y la dirección de Podemos consideran que Errejón ha roto todos los pues

Voz 1186 01:12 que estamos dispuestos a hacer hemos hablado ya no presentarnos a las elecciones municipales de Madrid pero con todo el respeto Íñigo no es Manuela en la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país podemos alta

Voz 0027 01:25 así que hay que deducir en las autonómicas si presentará podemos su propio candidato al margen Errejón y por tanto si no cambian las cosas será rival de Errejón desde el entorno más próximo a Iglesias Juan Carlos Monedero le enseñaba noche Errejón la puerta de salida

Voz 2 01:38 que piense bien qué va a hacer con escaño ahora que se va a presentar pronto partido ir a Podemos desea un feliz cumpleaños porque quizá ahora puede encontrar un rumbo elevado cree imposible de construir cuando desde dentro hay gente que está alarmando proyecto hacía muy difícil que podemos levantar el vuelo

Voz 0027 01:52 a las nueve de la mañana estará aquí en Hoy por hoy el secretario de Organización de puedo

Voz 0763 01:56 hemos Pablo Echenique

Voz 0027 01:59 que también esta mañana toma posesión como presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla que justo después e irá a Madrid a la convención del PP la la del rearme ideológico dicen allí van a recibir a Moreno Bonilla el más inesperado y ahora uno de los más poderosos presidentes autonómicos que tiene el Partido Popular Carolina Borges

Voz 0733 02:16 también Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría estarán en este cónclave que empieza a las cuatro y que el Partido Popular ha convocado para intentar reagrupar a todo lo que queda a la derecha del PSOE o eso dicen Teodoro García Egea es el número dos del partido

Voz 0027 02:27 es un momento para reencontrarnos

Voz 0763 02:29 con las ideas y los principios que siempre hemos defendido

Voz 1775 02:34 por eso queremos que este partido que es un partido el siglo XXI demuestre que

Voz 0027 02:38 puede hacer política de Siglo XXI pero con los primos

Voz 1775 02:41 pues sí valores que hicieron que mucha gente nos vota

Voz 0763 02:43 para en dos mil once votara en el año dos mil Nos votaran el noventa y seis

Voz 0027 02:48 el ex comisario Villarejo reconoce ante el juez que el espionaje a Barcenas para robar pruebas que perjudicaron al PP ese pagó con fondos reservado

Voz 0733 02:55 también ya ha dicho al juez que investiga la operación Kitchen que él sólo cumplía órdenes de sus superiores quién lo niega todo es Eugenio Pino ex jefe de Villarejo y es director adjunto Operativo de la Policía

Voz 0763 03:07 quién tenía costaba

Voz 0733 03:09 Pino tenía que haber declarado también ayer ante el juez pero no le dio tiempo el lunes Villarejo vuelve a la Audiencia Nacional

Voz 0027 03:14 en Málaga en Totalán los equipos de emergencia prevén empezar hoy a excavar los dos túneles verticales con los que pretenden llegar al lugar en el que está Julen

Voz 0733 03:22 son dos túneles paralelos al pozo donde se cayó el niño el pasado domingo Ángel García ex delegado del Colegio de Caminos y canales de Málaga

Voz 0763 03:30 todo nuestro esfuerzo porque el tiempo se ha Eminem pero les quiero trasladar que las dificultades son enormes todos los trabajos están haciendo sin conocimiento previo del terreno

Voz 1775 03:45 si el Gobierno se mantienen su intransigencia nuestra obligación será la de buscar otras opciones incluyendo la de otra votación pública Prats

Voz 0027 03:54 es el líder laborista abriendo tímidamente la puerta a un segundo referéndum sobre el Brexit aunque por ahora Yeremi Corbijn insiste en que no es su primera opción al ese segundo referendo el continúa pidiendo la mí descarto hombres

Voz 0733 04:05 pero el Gobierno ya le he dicho que eso no está en su mano dice que depende del Parlamento que ya ha rechazado el plan acordado con Bruselas May presentará el lunes su alternativa hay se votará el día veintinueve

Voz 0027 04:13 en Colombia así ya son veintiuno los muertos en el atentado con una furgoneta bomba en la capital Bogotá para ingresar

Voz 3 04:21 el registro el perro detectó el explosivo arrancó con la caminito de la paso por encima al policía del acuática lo mató lo ahí arrancó él los otros tres policías arrancaron detrás de él se chocó contra contra el alojamiento y hay explotó la camionetas

Voz 0733 04:39 si lo contaba una testigo a Radio Caracol la emisora de Prisa en Colombia además hay ochenta y seis hay sesenta y ocho perdón heridos

Voz 0763 04:46 y en Italia yo el suelo Europe

Voz 0027 04:52 Bush es la voz de Silvio Berlusconi que a sus ochenta y dos años confirma que será candidato de su partido a las próximas elecciones europeas dice que quiere ir a Bruselas a aportar ideas profundas sobre el futuro del mundo el presidente del Levante confirmó anoche en El Larguero que denunciará al Barça por alineación indebida Sampe

Voz 1161 05:15 Quico Catalán y pese a que sea superado el plazo de las cuarenta y ocho horas para presentar dicha denuncia como recoge el Código Disciplinario de la Federación Española de

Voz 0089 05:22 equipo hay precedentes de la banda que usted

Voz 0653 05:24 entendimos que tenemos que ir adelante con esa denuncia esta cosa plazos

Voz 1161 05:29 sobre la denuncia tendrá que decidir la jueza única de Competición órgano de la Federación Carmen Pérez posiblemente antes de las cinco de la tarde hora del sorteo en el que a parte del Barça estarán

Voz 0089 05:38 Español y Betis clasificados ayer además de Getafe

Voz 1161 05:40 Valencia Real Madrid Sevilla Girona

Voz 0027 05:45 la previsión del tiempo para el fin de semana Jordi Carbó buenos días

la previsión del tiempo para el fin de semana Jordi Carbó buenos días

buenos días de momento ahora Juve en Galicia lo hará en las próximas horas en el Cantábrico Baleares y también en Canarias con algunos chubascos intensos en el resto del país ahora durante esta mañana en muchas nubes más solo al medio día peor durante la tarde volverán las nubes a la espera de que mañana de todo el fin de semana sea el día con mayor precipitación mucha precaución porque en la mitad oeste de la península mañana las nevadas en algunos momentos caerán a tan sólo ochocientos metros de altura el domingo desaparecerían y el domingo tendríamos más chubascos en el Mediterráneo gracias

Arbós son las siete y seis de la mañana a las seis y seis en Canarias

Voz 0027 07:12 director estamos a dieciocho de enero faltan cuatro meses para las elecciones autonómicas de mayo a esta hora no sabemos en cuántas papeletas Se va a fragmentar la izquierda en la Comunidad de Madrid no sabemos si en los colegios electorales habrá una papeleta con el nombre más Madrid que encabeza Iñigo Errejón y otra distinta con un candidato de Podemos O'Shea estas dos candidaturas confluirán finalmente en una no lo sabemos Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 07:37 vamos ya por qué podemos está ahora mismo partido Errejón va a

Voz 0027 07:40 concurrir con la plataforma de Carmena e Iglesias pretende que podemos tenga su propio candidato que compita con Errejón

Voz 1275 07:46 si Errejón da por hecho que él sigue siendo el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid lo dijo anoche aquí en La Ser en hora25 y está convencido de que todas las fuerzas de izquierda se van a sumar a esa plataforma más Madrid

Voz 0799 07:55 yo estoy convencido que va a haber una sola candidatura para que Manuela Carmena revalidar la alcaldía de Madrid y creo que va a haber una candidatura para ganar la Comunidad de Madrid que va a hacer tándem con la candidatura de la alcaldesa Manuela Carme

Voz 1275 08:10 es difícil casar estas palabras de Rejón con la primera intención de Pablo Iglesias con sus primeras declaraciones mantener la hoja de ruta de poder

Voz 0027 08:16 hemos podemos saldrá a ganar construyendo con Izquierda

Voz 1186 08:19 hay con el resto de aliados Unidos Podemos sí candidaturas municipalistas de unidad y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil con la gente

Voz 1275 08:27 el tablero político de la izquierda queda ahora mismo tocado fragmentado prácticamente en Madrid los anticapitalistas que renunciaron en las primarias de Podemos acusan a Carmena Errejón de dar un golpe cúpulas dicen lo sitúan más próximos al PSOE y aseguran que van a trabajar por estar en mayo con las bases Izquierda Unida que estaba sentada a la mesa de negociación con Errejón y con Podemos da por rotos escenario y esta tarde va a mantener un encuentro para decidir qué pasos dan por su parte también está pensando qué hacer a lo largo de este viernes tienen previsto sacar un comunicado para anunciar cuál será su postura

Voz 0027 08:55 los cisma profundo portando en Podemos indiferencia cada vez más notables en el PSOE entre Ferraz y Susana Díaz que hoy asistirá a la toma de posesión de Moreno Bonilla como líder de la oposición asistirá ella Moreno Munilla será presidente andaluz en las últimas horas hasta tres ministros le han sugerido a Díaz que reflexione sobre qué es mejor para el partido Radio Sevilla Mari Cruz Barroso buenos días

Voz 1435 09:16 buenos días y vuelven a emerger esas voces que sugieren a día la puerta de salida la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo así lo hacía en declaraciones Antena tres partidos están por encima de los intereses personales somos este momento para servir al país por debajo de las siglas del PSOE está todo y poco después el ministro de Fomento José Luis Ábalos

Voz 6 09:37 ese agradecimiento no se exige también tener la grandeza de ponernos como siempre a consideración de esa militancia que nos pone también nos debe quitar

Voz 1435 09:46 el ministro de Agricultura Luis Planas se pronunciaba en la misma dirección en el equipo de Susana Díaz no están dispuestos a ceder a esas presiones y advierten a la dirección federal que el PSOE andaluz es difícil ganar elecciones Mario Mario Jiménez portavoz parlamentario la dirección federal

Voz 0089 10:02 partido sabe que el Andalucía es absolutamente fundamental para tener opciones de gobierno o de ganar unas elecciones sean municipales europea o generales yo estoy seguro que todo el mundo va a remar en la misma dirección el PSOE andaluz avisa Ferraz de que si no trabaja

Voz 1435 10:22 de forma conjunta con el PSOE andaluz los resultados serán nefastos para todos

Voz 0027 10:27 esto en Andalucía gracias Mari Cruz en Zaragoza la policía detuvo anoche al menos seis personas por los disturbios en una concentración contra un acto de Vox

Voz 8 10:38 la policía cargó contra los manifestantes que quemaron contenedores

Voz 0027 10:41 les cortaron el tranvía tiraron piedras a los agentes son las siete diez de la mañana a las seis y diez en Canarias y el líder del Partido Popular Pablo Casado ha enviado una carta a sus militantes para marcar diferencias frente a la demagogia y lo panfleto Mario dice en una alusión bastante explícita Vox casado eso sí defiende como una alianza positiva su pacto con la ultraderecha en Andalucía han acordado en buenos días

Voz 0127 11:04 buenos días una alianza positiva constructiva y sin rechazos fobias desafectos previamente espoleados dice Casado anima rechazar el extremismo y la polarización pide reivindicar y revitalizar el espacio de centro derecha añade que el PP no quiere romper sino reformar y anima a los populares a poner en valor una España activamente europeísta y activamente autonomista también mensaje para Vox que aboga por eliminar las autonomías ideas cada defenderé la Convención Nacional del PP que comienza esta tarde en Madrid

Voz 0027 11:32 sobre esa convención vista desde una perspectiva económica la mirada esta mañana de Claudi Pérez la crisis lleva diez años con otro

Voz 10 11:44 y lo que te rondaré morena El Mundo fue hinchando burbujas desde los ochenta con décadas de regulación y la desigualdad creciente que lo ha puesto todo patas arriba cuando llegó la crisis El Mundo evitó una segunda Gran Depresión con una combinación de gigantescos estímulos monetarios y fiscales voy ahorrarle incertidumbre sobre el futuro vendrá a nueva crisis y más van a tener a los mejores gestionando cuando esa crisis llegue en España hay un puñado de buenos economistas en todos los partidos pero este fin de semana empieza la convención ideológica del PP y me gustaría contarles algo de los elegidos para la ponencia económica tan en la calle Lorenzo Bernaldo de Quirós y Carlos Rodríguez Braun la Callas un gesto Chance básicamente quiere reducir al mínimo los impuestos el Estado ID regular para que el mercado y el sector financiero puedan campar a sus anchas como estos diez últimos años no nos hubieran enseñado nada de nada Bernaldo de Quirós es un poco más lo turística algo pero vamos

Voz 0027 12:35 es niebla del Cato Institute a la derecha

Voz 10 12:38 de la derecha de la derecha en materia de política económica Rodríguez Brown es un tertulianos simpático con autor de varios libros que ojeado sus Tonterías Económicas que efectivamente hace honor a su nombre verdad esto pensar que Pablo Casado vaya a dejar las riendas económicas de uno de los grandes partidos en manos de esa especie Teeparty neoconservador carpetas retórico pero esto es lo que hay que Draghi nos coja confesados y la crisis llega

Voz 11 13:01 con ellos al mando en España

Voz 12 13:07 cosas que si en una compañía de telefonía llamar por una reclamación que tener

Voz 1435 13:12 la razón por de Gea

Voz 12 13:15 nobles con máquinas ni que te pasen con otro a dar es que no te llamen para vender Tena de que te dejen respirar en paz Jorge hecha fibra jode y sencillez gozos has Bella

Voz 13 13:32 informante no dos on line punto es o llamando gratis al uno cinco cinco uno

Voz 1435 13:37 yo lo llamo futuro yo no llamo cree

Voz 0027 14:34 son las siete y catorce de la mañana a las seis y catorce en Canarias

Voz 0763 14:37 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 14:41 la Policía Nacional ha detenido a un hombre por la muerte de una mujer en La Laguna en Tenerife mujer que murió calcinada después de que su coche se incendiara en al estrellarse con una farola según publica hoy La Opinión de Tenerife el arrestado iba con ella en el coche yo después de el supuesto accidente en Alemania el Parlamento va a debatir si deroga o no un polémico artículo del Código Penal que prohibe a los médicos a hacer publicidad del aborto un artículo que ha servido para condenar a una ginecóloga que en su página web mencionaba el aborto como uno de los servicios que ofrecía su clínica esta ginecóloga Se niega a borrarlo de la web porque insiste en que sólo está informando a las mujeres de sus derechos corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 15:19 el controvertido artículo doscientos diecinueve a del Código Penal alemán castiga con hasta dos años de cárcel lo fuertes multas a los médicos que hagan una oferta pública el anuncio la promoción del aborto se realiza con la intención de un beneficio económico personal o de modo grosero e indecente la norma se mantenía como un vestigio anacrónico de relevante hasta que los movimientos provida hecharon para intimidar ir a los médicos la ginecóloga Cristina AENA se ha convertido en el símbolo de la resistencia médica en icono del movimiento feminista condenada en dos mil diecisiete a pagar una sanción de seis mil euros porque a su web incluía el aborto entre otras prácticas médicas doctora en el recurrió y además se ha negado a borrarlo de su web porque dice ella en ofrece publicidad sino información especializada

Voz 14 16:02 si no Ensenada he aprendido que el artículo doscientos diecinueve a nos ha quitado mucho a las mujeres alemanas el lenguaje las imágenes la libertad de información ha sido una regresión personalmente percibo que también a mí me pasó pero ahora es algo que forma parte del pasado y hay que seguir adelante

Voz 0391 16:22 dónde estás decidirá el próximo mes sobre la reforma de este polémico artículo todos los grupos parlamentarios salvo los conservadores y la ultraderecha están a favor de suprimirlo o retirar el castigo muchas mujeres alemanas volverán a salir a la calle para pedir que se suprima una ley vigente desde la época nazi

Voz 0027 16:38 setecientos setenta y dos millones de correos electrónicos veintiún millones de contraseñas es el resultado de una de las mayores filtraciones de datos de la Historia que detectado un experto en seguridad si quieren saber si su correo está entre los hackeadas pueden consultarlo en nuestra web en Cadena Ser punto com ahí un enlace Se puede comprobar Andrea Villoria buenos días

Voz 1509 16:58 buenos días ochenta gigas de datos que se han bautizado como Collection One y que un hacker aún desconocido ha colgado en la página web asumiendo que cada correo pirateado pertenezca a una persona se habría robado la información de todos los ciudadanos de Europa así que si el suyo es uno de ellos no se sorprenda nosotros lo hemos comprobado más de la mitad de las cuentas personales del equipo de Hoy por hoy han sido hackeadas Troy es el experto que lo ha descubierto

Voz 13 17:21 el pico de Inma hoy a su ex y es

Voz 1509 17:25 sí asegura que lo importe que lo habitual es que esos piratas usen los datos para entrar en páginas web para suplantar la identidad así que recomienda cambiar la contraseña de inmediato

Voz 5 17:37 Iberdrola incrementan las remesas

Voz 0763 17:39 nació a sus accionistas un siete coma nueve por ciento recuerde que con el sistema Iberdrola flexible puede elegir su forma de remuneración recibir gratuitamente las acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado os solicitando el dividendo a cuenta en efectivo informes en el novecientos cien cero diecinueve o en Iberdrola punto com nominado a cinco Globos de Oro y ganador a mejor actriz Line gabán los dirección Isabel de ingeniosa las noveno que es locura es es divertidas de reina la favorita dieciocho del héroe tienes

Voz 11 18:17 separa de crecer cuando se deja de aprender por eso en unir la universidad en Internet damos cada paso junto a Di para asegurar que cumplas tus objetivos

Voz 0763 18:29 bueno tu meta seguir creciendo unir la universidad en encarna

Voz 1389 18:40 sobre la crisis en Unidos Podemos

Voz 16 18:44 si Pablo Iglesias no respalda la candidatura de Íñigo lo titularidad de un oportunista ya que si quiere que podemos quede vinculado a Carmena por la buena gestión que hizo el Ayuntamiento debería hacer lo propio con Íñigo ya que se presenta bajo las mismas siglas que nos olvide Pablo de que podremos surgió por el hartazgo que teníamos hacia la clase política cada vez más está padeciendo esta clase política luego nos extraña amos del auge de la extrema derecha es que es para hacérselo mirar

Voz 0456 19:12 gracias Eva de Asturias otro punto de vista buenos días

Voz 17 19:16 los días hoy Oscar desde Logroño yo eh a los protagonistas de estos siniestros Jaime qué es lo más seguro que les escuchemos en próximas noches de derrota electoral prometer que ellos unos van a defender de las dos brechas que van a formar gobierno con la ultraderecha impedirán a las mujeres que salgan a defender sus derechos a la calle porque ellos son los parlamentos han estado ocupados en sus cosas que poca vergüenza tienen cuando uno de verdad siente respeto por el trabajo de los militantes de su partido por el pueblo por el que presume trabajar antes que hacer daño abre la puerta

Voz 0456 19:45 aquí tenemos a las dos facciones de Podemos a palos en los tribunales añade Óscar muchas gracias y buen fin de semana todo

Voz 0027 19:51 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 15 19:58 hoy por Hoy Madrid

Voz 1275 20:01 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con mucho frío hoy en la capital en toda la Comunidad han pegado un bajón las temperaturas estamos en alerta amarilla en valores negativos están moviendo las mínimas esta mañana como mucho los termómetros alcanzarán los ocho grados a mediodía la izquierda madrileña se replantea su estrategia tras el anuncio de Íñigo Errejón idea Manuela Carmena de concurrir bajo la plataforma más Madrid juntos a las elecciones de mayo Izquierda Unida a Madrid que estaba sentada a la mesa de negociación con Podemos y con el candidato Rejón da por roto ese posible pacto tras los últimos acontecimientos esta tarde ha convocado la Coordinadora Regional el máximo órgano del partido para estudiar dónde se sitúan ahora Errejón decía anoche en Hora Veinticinco que sigue siendo el candidato de Podemos aunque las declaraciones de Pablo Iglesias más bien presentan un cisma

Voz 0799 20:45 yo soy el candidato de Podemos a presidir la Comunidad Madrid email la menor contradicción caminar de la mano con Manuela Carmena

Voz 1186 20:51 la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país podemos saldrá a ganar

Voz 1275 20:56 la dirección de Podemos en Madrid guarda silencio mientras que los anticapitalistas ya han dejado claro que su intención será trabajar

Voz 1435 21:02 por una candidatura real de izquierdas dicen que el ticket

Voz 1275 21:04 Mena Errejón es más próximo al PSOE Equo Por su parte tiene previsto hacer hoy un comunicado para mostrar su postura fuera de la órbita de Podemos una de las primeras reacciones a las últimas novedades ha sido la del presidente de la comunidad

Voz 0763 21:16 de Madrid Ángel Garrido esto conglomerados que monta Podemos para al final seguir siendo podemos yo que elijan a quién crea mejor para para sus intereses yo creo que Rajoy salió mal candidato en la Comunidad y el Ayuntamiento porque creo que las ideas no porel evidentemente sino que las ideas que representa son malas contrastada ya hemos visto el Gobierno de Podemos la ciudad de Madrid el desastre que ha supuesto para todo ciudadano

Voz 1275 21:37 han hablado también desde el PSOE Pilar Sánchez Acera que evita pronunciarse sobre el daño que el aval de Carmena Errejón pueda hacer al candidato socialista y el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado que prefiere cargar contra los líos internos

Voz 18 21:47 tenemos buena a nuestro grupo parlamentario el grupo parlamentario socialista no afecta a nosotros tuvimos nuestro candidato Ángel Gabilondo creemos que estamos en el mejor de los momentos para poder decir a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid que hay otra manera de gobernar esta comunidad otros partidos tienen que solucionar sus asuntos y espero que lo hagan

Voz 19 22:07 es la casa de los líos llevan tres años y medio pegándose entre

Voz 0763 22:11 yo pueda ese de acuerdo discutiendo únicamente

Voz 19 22:14 el Onésimo de propuestas y esto es una más

Voz 1275 22:19 y fuera de la política de los últimos líos de de Izquierda al suceso que más ha impactado en Madrid en las últimas horas la muerte de una joven de unos veinticinco años apuñalada cuyo cadáver encontrado en una zona boscosa de la localidad de Meco la Guardia Civil sigue recabando

Voz 20 22:32 estas para saber qué ha pasado la chica salió a pasear a sus perros cuando fue atacada Alfonso Ojea

Voz 0089 22:38 el análisis inicial de la autopsia ha confirmado que el cuerpo presentaba diez puñaladas por lo que el agresor o agresores fueron directamente a por la víctima la chica residía en una urbanización de Villanueva de la Torre localidad alcarreña muy próxima al municipio madrileño había salido a pasear Illano regreso un matrimonio localizaba el cadáver sobre las nueve de la noche coles en un paraje rural los agentes del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Madrid tienen varias líneas de investigación sobre su mesa aunque ya ha quedado aclarado que la chica no había presentado ningún tipo de denuncia por malos tratos en todo caso esa hipótesis de la violencia machista también se investiga el cuerpo se encuentra en el Instituto Anatómico Forense de Madrid mientras que el Juzgado de Instrucción número cinco de Alcalá de Henares dirige la investigación

Voz 0733 23:24 más noticias en titulares con Virginia Sarmiento los rectores de las seis universidades públicas madrileñas se oponen a que la Comunidad de Madrid tramite la puesta en marcha de tres universidades privadas han presentado un escrito con alegaciones por considerar que las propuestas muestran serias deficiencias en la oferta de titulaciones

Voz 1275 23:38 PSOE ha presentado una iniciativa en asamblea para que la Consejería de Sanidad retire el recorte de horarios que ellas aplican catorce centros de salud para no dar citas a partir de las seis y media de la tarde aseguran que la medida generará más esperas y más pacientes

Voz 0733 23:50 urgencia los taxistas consideran que la reforma legal Express anunciada por el presidente de la comunidad para regular la WC llega tarde por lo que mantienen la huelga indefinida para este lunes la patronal madrileña y el presidente de Fitur han pedido al sector que lo reconsidere y en deportes

Voz 1275 24:02 esta noche tenemos segunda vuelta en primera división con el Getafe Alavés desde las nueve a las cinco sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey con Getafe y Real Madrid en el

Voz 0763 24:10 bueno

Voz 1275 24:18 tenemos activado el escenario uno del Protocolo contra la contaminación en la capital se prohibe circular a más de setenta por hora en las carreteras de acceso y salida de Madrid vamos a ver cómo está el tráfico pantallas ahora alcanzar buenos días

vamos también a las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días

buenos días a las retenciones habituales en prácticamente todas las entradas a la capital destacar un accidente en la ronda de circunvalación M cuarenta en la zona de Villaverde que genera cinco kilómetros de retenciones en dirección a la A cuarenta y dos ir por efecto mirón complica el tráfico en sentido a la A cuatro

Palacio además el esta misma ronda de circunvalación

en la zona de recintos feriales ir desde Vall de Marina hasta Montecarmelo sentido A uno entre Vallecas y Coslada dirección lados y en el barrio de La Fortuna yp Pozuelo hacia las seis

Voz 1275 25:04 vamos también a las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 1275 28:29 despedidos los treinta trabajadores de la actividad a Madrid un libro abierto del Ayuntamiento de la capital Argel de nuevo la empresa que gestiona este servicio ha renunciado a continuar con su actividad ha avisado por correo electrónico a sus trabajadores que han sido despedidos el Consistorio no confirma todavía la continuidad inmediata de esta actividad dice que están estudiando ahora las condiciones Enrique García

Voz 0089 28:47 en junio Argel declaró que tenía un problema de liquidez

Voz 1772 28:49 transitoria desde entonces el modus operandi ha sido el mismo la dirección envía un correo a los trabajadores anunciándole su despido horas antes de renunciar a la actividad y es que esta empresa ha ido renunciando a contratos con una decena de ayuntamientos de la región el último contrato era con el Ayuntamiento de la capital por la actividad Madrid un libro abierto el martes sus treinta trabajadores en huelga indefinida recibieron un correo en el que se anunciaba su despido ahora piden al Ayuntamiento que garantice este servicio María Rodríguez ex miembro del comité de empresa

Voz 29 29:18 ahora el Ayuntamiento de Madrid tendrá que decidir si llama a la siguiente empresa que quedó en la en el concurso

Voz 30 29:26 no yo sí abre uno

Voz 29 29:28 concurso público y en ese caso no existen garantías de que el servicio se pueda reanudar ya en lo que queda de curso escolar

Voz 1772 29:36 desde el Ayuntamiento no han aclarado si la actividad va a continuar de forma inmediata dicen que están estudiando la renuncia del servicio por parte de la empresa

Voz 1275 29:44 los trabajadores llevan a concentrar este viernes para protestar en la Plaza de la Villa piden responsabilidades al Gobierno de Manuela Carmena cero grados ahora mismo la Gran Vía

Voz 0027 30:12 es viernes dieciocho de enero yp Podemos se vuelve a abrir en canal

Voz 1186 30:16 estamos dispuestos a hacernos a un lado ya no presentarnos a las elecciones municipales de Madrid pero con todo el respeto Íñigo nos Manuela en la Comunidad de Madrid en todos los demás municipios de nuestro país podemos saldrá

Voz 0799 30:28 yo creo que va a haber una candidatura para ganar la Comunidad de Madrid que va a hacer tándem con la candidatura de la alcaldesa Manuela Carmena yo soy el candidato de Podemos a las a las elecciones a la Comunidad de Madrid

Voz 8 30:40 análisis desde todas las perspectivas hoy en la prensa acerca de esta

Voz 0027 30:44 nueva crisis en el partido morado por ejemplo Enric Giuliana afirma en La Vanguardia a Errejón le ha entrado un ataque de pánico al intuir que la gran bofetada a la izquierda en las elecciones de mayo podía acabar directamente en su cara tras leer certeramente el resultado en Andalucía Errejón ha decidido traspasar el más que probable fracaso a su antagonista Podemos el grupo que ha revolucionado la política española durante los últimos cinco años puede estar a dos minutos del colapso dice Giuliana eso hoy no es una buena noticia para el Partido Socialista a la izquierda en su conjunto puede acabar muriendo en España ya ha ocurrido en Francia en Italia esto escribe hoy Enric Juliana en La Vanguardia ponen fue muy distinto al de Berna González Harbour en el País Ramon buenos días

Voz 1772 31:27 días Aimar la periodista se pregunta quién gana y quién pierde en el pacto Carmena Errejón Errejón saldría como el ganador neto argumenta porque obtiene visibilidad proyección nacional se contagia del calor popular que rodea la alcaldesa Manuela Carmena es otra posible ganadora dice González Harbour porque amplía su desafío y distanciamiento con Pablo Iglesias que sería el perdedor indiscutible dice ya que ve desmenuzar ser alcance de sus posibilidades por la actuación de las figuras que fueron expulsadas del Olimpo figuras como

Voz 0027 31:55 muy gráfico Gallego y Rey en el mundo

Voz 1772 31:57 el dúo de humoristas dibuja una fila de coches echando humo y entre esos coches está Pablo Iglesias echando humo también pero por las orejas y Esteban Hernández El Confidencial la temporada final de la serie Podemos refleja con nitidez la historia del hundimiento de un partido pero también la de aquellos a los que arrastrará en su caída Vistalegre II asegura fue en un momento de una doble cobardía cuyo coste real están afrontando en estos momentos Errejón no quiso plantar cara y optar a la secretaría general e Iglesias en lugar de sofocar la rebelión cortando la cabeza política del instigador optó por la humillación Esteban Hernández augura que es un buen momento para la izquierda para firmar el acta de defunción del 15M ídolos vista alegres de recomponerse de pensar en el futuro

Voz 0027 32:41 más allá de Podemos comienza hoy en Madrid la convención ideológica del Partido Popular la primera con Pablo Casado al frente del PP comienza entre la euforia y la angustia Rafa

Voz 1772 32:50 es lo que opine Rubén Amón en El País euforia dice porque la convención coincide con la investidura de Moreno Bonilla en Andalucía el arrebata el poder al PSOE en aquella comunidad y angustia por Vox escribe rumana Amón perseguir a Vox en su territorio implica el peligro de acabar atrapado en él la tentación populista garantiza acuerdos de gobierno en comunidades tanto como expone a los populares a un deterioro electoral patrimonial conceptual

Voz 0027 33:14 a las puertas de la Convención nacional quién quiere que se le escuche por lo menos en la prensa conservadora es Núñez Feijóo que va a coordinar esa convención

Voz 1772 33:22 el presidente autonómico escribe una tribuna en la razón en la que reivindica su partido frente a marcas blancas o malas copias en referencia a Vox preguntado en el ABC por el mantra de Casado de un PP sin complejos fijo contesta

Voz 1389 33:35 yo siempre he defendido las ideas del PP

Voz 1772 33:37 sin complejos con convincente sobre la idea de

Voz 0027 33:40 recuperar los valores de la derecha la derecha cristiana escribe hoy en el Corriere della Sera Silvio Berlusconi que vuelve a la política Danny De la Fuente

Voz 0456 33:47 han pasado exactamente cien años desde que el dieciocho de enero de mil novecientos diecinueve don Luigi este curso fundador del Partido Popular italiano antecedente directo de la Democracia Cristiana difundió el famoso llamamiento a los libres y fuertes un llamamiento escribe Berlusconi que releído hoy suena sorprendentemente actual porque describe un modelo de Estado y de sociedad inspirado por valores cristianos y profundamente liberal en el que él se inspira para fundar Forza Italia valores como la centralidad de la persona la primacía del individuo con respecto a las masas el Estado reducido a la mínima expresión la libertad religiosa sí pero con una visión católica y liberal valores que ven un país Italia hoy como hace cien años viven un momento confuso de incertidumbre y de peligro para las libertades así que hoy con estos grandes desafíos con estos grandes peligros y entre ellos el de las nuevas tecnologías escribe que en este año cumple ochenta y tres años me presento para defendernos estoy aquí Forza Italia está aquí estamos

Voz 1389 34:42 esperando escuchábamos antes en las calles

Voz 0027 34:45 dura sobre Errejón Iglesias hoy en la prensa española en Reino Unido tienen sus propios Errejón Iglesia Jeremy Corbijn Theresa May la prensa le sigue dedicando caricaturas Dani si el líder

Voz 0456 34:55 laborista es un espantapájaros la primera ministra británica una mujer de hojalata es la viñeta que publica The Times para reflejar que el país vive un liderazgo político sin cerebro sin corazón como los personajes

Voz 0027 35:05 que además los dos Corbijn email se enfrentan a sus respectivos partidos The Gardian advierte de que Corbijn siempre

Voz 0456 35:11 en tarea una cascada de renuncias en su partido si apoya el segundo referéndum en The Telegraph otra advertencia la que lanzan varios tories que amenazan con dimitir también pero si el Reino Unido sale de la Unión sin acuerdo en este caso Owen Jones escribe un artículo en el diario progresista en el que insta a los laboristas a buscar un mejor acuerdo con Theresa May y olvidarse de otro voto popular que viviría dividiría al partido al llenaría los votantes y la campaña de sería mucho más larga y cruenta que el anterior termino con dos apuntes en una carta a The Times la sustituta de Merkel al frente de la CDU han Ham en Bagua agradece la contribución histórica decisiva del Reino

Voz 1389 35:47 la para los amigos eso es jornada mide la fuente que defiende al Reino Unido

Voz 0456 35:55 hacia una campaña junto a decenas de figuras de la política de la industria de las artes alemanas para persuadir a que Reino Unido se quede en la Unión hiló más leído en Le Monde es también precisamente cómo se prepara Francia para hacer frente a un Brexit sin acuerdo la preocupación que ha manifestado el ex ministro de Asuntos Europeos británico que ha advertido de que una de las consecuencias de un Brexit duro sería la falta de existencias de papel higiénico en las próximas Navidades no es broma Aimar los británicos son grandes usuarios del papel higiénico

Voz 0027 36:22 ciento veintisiete rollos consumen de media

Voz 0456 36:25 por cabeza al año sólo les superan los alemanes ciento treinta y cuatro rollos frente a los sólo setenta y uno quejas

Voz 0027 36:31 a Francia furioso Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 36:33 qué tal cómo estáis no te voy a preguntar cuántas gastas tú

Voz 0027 36:36 eso sí pronunciar él

Voz 32 36:39 nombre de la nueva líder de la CDU los látigos

Voz 1389 36:42 a ti Pandora ni como co pregunta esto Hagen

Voz 0027 36:49 bueno me quieres hablar hoy de los acalorados debates en la Cámara de los Comunes

Voz 33 36:54 igual no es tan llora

Voz 0027 37:00 momentazo es como esta que suponen según escribe hoy el redactor jefe de Internacional de El país Andrea Ricci una muestra del espíritu democrático admirable dice Andrea Ricci que los parlamentarios son un espejo fiel de cada país nuestro que refleja

Voz 1389 37:15 responde el propio en su en su artículo el Espanyol con ese espíritu frentista por el que la fidelidad al partido está por encima de todo incluso parece a veces encima de las encima en las convicciones el italiano caótico y verdiano con grandes oradores grandes traidores está el británico con ese apego visceral a la libertad hay una diferencia básica entre el Parlamento británico y el nuestro y es que el de ellos está lleno de británicos y nuestro de españoles esto no es es malo eh es diferente pero como explica en su artículo Andrea ellos tienen siglos de democracia detrás y la democracia más larga que hemos tenido nosotros es la actual tú me dices sí pero está votando el Brexit no los que se están pegando el tiro en el pie son ellos bueno pero fíjate de las imágenes y fíjate en las grandes discusiones sobre todo en las votaciones en contra muchísimos de los que de lo que dicen el de los que les ordenó bueno ordenó o no porque no ordenan pero de las directrices del partido lo lo hace en como la orquesta del Titanic fíjate con el con el smoking impoluto exhibiéndose negro dando se impediría casi que mueren de democracia pero lo que han hecho significa que su democracia está más viva que no que que ninguna vamos que ninguna otra

Voz 0027 38:25 digo Jabois no te vayas pero antes Rafa Muñiz me dices la gripe ya es una epidemia en varias comunidades ir la prensa regional está preocupada por la saturación en las urgencias la falta de vacunas

Voz 1772 38:36 así medio centenar de pacientes amanecieron ayer en a la espera de poder ingresar en la planta de dos hospitales de Murcia según cuenta la opinión que di sé que están repartiendo mascarillas para no propagar ese virus El Periódico de Cataluña dedica su foto de portada de hoy a las urgencias en un hospital donde vemos a varios pacientes esperan en el pasillo tumbados en camillas a ser atendidos la vacuna de la gripe se ha agotado ya en las farmacias catalanas informa La Vanguardia pero todavía quedan en los

Voz 0027 39:02 los de salud lo que sí es un superventas en las farmacias Rafa son las medicinas para la diabetes lo publica Cinco Días

Voz 1772 39:08 sí cada vez lo son más uno de cada diez euros de los españoles gastamos en esas farmacias van a parar a las terapias contra la diabetes la venta de laboratorios en nuestro país repuntaron un dos con dos por ciento el año pasado gracias al tirón de las medicinas para la diabetes y el ladrón

Voz 0027 39:23 bueno cerramos este resumen de prensa en Hoy por hoy Jabois con un artículo que te ha llamado la atención en en el Heraldo sobre la aparición de Juan José Cortés en Totalán apoyando a los padres del niño Julian es el padre de Mari Luz Juan José Cortés en principio el drama que vivió él no tiene demasiadas cosas en común con el de los padres de Julen no a su hija el asfixiar después de intentar abusar sexo

Voz 1389 39:44 de de ese perfil que publica Heraldo es interesante ir precisamente el título Juan José Cortés uno un hombre vinculado a la lucha contra los delitos violentos y efectivamente como dice su hija murió asesinado unas circunstancias espantosas a quién Totalán el padre de Julen ha salido dos veces en los medios en el diario Sur otra en una rueda de prensa solamente para contar que el niño se cayó en el pozo que quién lo dude es un miserable que no hay ninguna circunstancia extraña en esa accidente no yo supongo que la visita de Cortés se debe a que la pasa por la experiencia de perder a una hija después de una larga búsqueda pero aquí de lo que se trata es de que los padres de Julen vivan la experiencia contraria no de rescatar con vida a su hijo después de de buscarlo y además no por ninguna ningún tipo de eh circunstancia violenta lo que sí ha hecho Cortés ha sido a dar entrevistas a diestro y siniestro en una de ellas dice comiso la presencia allí a ellos les ha supuesto un plus de ánimo de fuerza de no quedarse en el lamento y de salir en los medios a pedir ayuda de todo el mundo Mi impresión es que la facilidad que tienen estos sucesos para convertirse en un espectáculo de que apartar la vista es grandísima y espero que hayamos llegado ya un poco a a ese límite me me nos incluimos los medios de comunicación porque también las las la continua demanda de de de noticias de actualidad de entrevistar a cualquiera que no sea haremos cruzaba por la calle para que no de sus importantísimas impresiones también contribuye a que esto en lugar de un suceso deben en ellos

Voz 20 41:11 espectáculo hasta las ocho Jabois hasta las ocho un beso

Voz 34 41:23 el alto tribunal

Voz 1161 44:17 de la semana pasada en el partido de ida en el que se imponía al Levante por dos a uno y al incluir a Valverde en el once inicial Schumi jugador del filial que estaba sancionado en la competición liguera con el Barça B con lo que según el artículo cincuenta y seis en su punto tres del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol no podía ser alineado antes de que cumplirá un partido de sanción con el segundo equipo el presidente Levante Quico Catalán confirmaba en el Larguero la denuncia

Voz 0653 44:37 hay precedentes avalan esta tesis y por tanto entendemos que tenemos que ir adelante con esa denuncia esta pose plazos

Voz 1161 44:45 pero según recoge el Código Disciplinario las denuncias tienen que ser emitidas en el plazo siguen a las cuarenta y ocho horas haberse cometido pese a lo que el presidente cree que la juez única de competición Carmen Pérez les dará la razón es una decisión que habrían tomado de todas formas en cualquier caso

Voz 0653 44:58 los otros pasa lo que pasada en el terreno de juego usaba trazaba la celebración porque entendemos que es nuestra obligación dormir creo que al final estas cosas también mana ayudar al trullo va a corregir a mejorar el lunes en un momento determinado sintamos más amparados

Voz 1161 45:14 en El Larguero el abogado experto en derecho deportivo Javier Rodríguez ten ve infracción pero en relación a que el Barça pueda ser expulsado de la competición

Voz 37 45:20 la alineación indebida chiste y luego el plazo la reglamentación de la Federación Española ha mantenido ese claramente Código Disciplinario durante todos estos años por lo tanto lo normal es que la organización así que sobre la estación yo entiendo que in admitirán la reclamación porque se presenta fuera de plazo y no entrarán al fondo porque a falta allá sobre si hay alguien ser indebido no