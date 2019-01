Hoy por Hoy (18/01/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho de la mañana las siete en Canarias

el es la lógica de los partidos en todos pasa lleva un poco como al al inmovilismo a quedarse como está bueno bueno pues por lo menos que me quede que me quede como estoy no a veces hay que superarlo para incluir a todo el mundo pero para poder llamar a más gente

Voz 3 00:38 esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena con una nueva marca electoral

Voz 0799 00:46 el se ha enterado esta mañana de que yo y Manuela como concurrir juntos a las elecciones

Voz 3 00:50 reconozco que me he quedado tocado y triste el crédito a que Manuela Íñigo no hayan ocultado que preparaba al lanzar un proyecto electoral propia para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa

Voz 0799 01:02 aquí hay secreto alguno eh nunca lo he ocultado yo creo que la política española sobre un poco de un poco de vocifera acción y hace falta un poco más de escucha creo que sobra imposición y que hace falta más capacidad de cooperación

Voz 3 01:13 deseo suerte a Íñigo la construcción de su nuevo partido con Manuela pero podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudad

Voz 0799 01:21 yo soy el candidato de Podemos preside la Comunidad Madrid no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que invita a las fuerzas hermanas caminar de la mano con Manuela Carmena

Voz 0799 01:36 Íñigo no Manoel y creo que va a haber una candidatura para ganar la Comunidad de Madrid

Voz 0799 01:47 también una porque como posible simposios comunicar yo siempre trabajan podemos desde desde que desde que no existía en Tías y lo voy a seguir haciendo es que mi forma de contribuir al cambio político es abrir lo más posible dentro de Podemos insisto bueno falta llamar me dejó cinco años de mi vida para levantar una fuerza política de cinco millones de votos faltaría más

Voz 0027 03:12 Pablo Casado les Amando de las últimas horas una carta a los afiliados en la que intenta marcar distancias con Vox presenta al PP como una fuerza moderada frente a lo que él llama las propuestas abruptas y rupturistas basadas en la demagogia hilo pan fletar de la antipolítica pero gracias a lo que el propio Casado no ha tenido problemas en cortejar a esas mismas fuerzas hoy en Andalucía toda posesión toma posesión como presidente Moreno Bonilla lo que va a sobrevolar la convención del PP es la evidencia cada vez mayor de que el Gobierno de Rajoy utilizó supuestamente fondos reservados para destruir pruebas que tenía Barcenas Ike podían perjudicar al Partido Popular Carolina goles

Voz 0027 04:06 la operación Kitchen no existe dice Eugenio Pino Zapatero habla por primera vez del espionaje que supuestamente contrató el BBVA a empresarios rivales e incluso a miembros del entonces gobierno socialista

Voz 5 04:15 estupefacto preocupado por mi país uno no no no no le cabe en la cabeza que haya personas de tanta responsabilidad dedicadas a estas tareas debería de haber que por supuesto no sólo consecuencias que hasta este momento no haya pasado nada en esa entidad financiera pues creo que debe ser un elemento de reflexión pública

Voz 0027 04:36 la lluvia que se espera este fin de semana en la provincia de Málaga puede complicar las tareas de rescate de Julen

Voz 0733 04:41 los equipos de emergencias prevén empezar hoy a excavar los dos pozos paralelos al agujero por donde cayó el niño y además van a cavar zanjas para que acumulen el agua de la lluvia

Voz 0027 04:49 la primera calle dedicada a una víctima de violencia de género estará en Sevilla

Voz 6 04:53 tenía que aguantar lo que aguantar lo que me diera paliza sobre

qué tal

Voz 0027 05:03 Ana Orantes que el setenta y siete se atrevió a contar en Canal Sur el maltrato que había sufrido durante cuarenta años a manos de su marido Ike con esa entrevista consiguió lo que hasta entonces era un problema privado lo convirtió en un problema público lo que conocemos como violencia de género

Voz 0733 05:16 sólo trece días después de su entrevista en su marido la mató ahora el Ayuntamiento de Sevilla reconoce el valor de sus de de su testimonio con una calle en la plaza del centro de la ciudad

Voz 0027 05:25 esta mañana vamos a analizar cómo de hartos están pacientes pero sobre todo médicos de Atención Primaria en buena parte de España han protestado en Andalucía en Barcelona en Valencia

Voz 0530 05:33 el lunes Dino mi marido ha por hora

Voz 4 05:35 que hasta la semana que viene yo estoy con la gripe me tomo lo que me ha aparecido sí lo tengo a las doce en la tienda Unai algo hacen falta a este consultorio ocho trabajadores demostrarán que diez o quince días

Voz 1161 05:48 en alguna ocasión he tenido que venir de urgencias pues para o te tiras a lo mejor me lleva a tirar

Voz 4 05:51 qué tres horas son quejas de pacientes y médicos

Voz 0027 05:54 a falta de personal una denuncia que además llega con la mitad de España enferma de gripe hay epidemia en diez comunidades

Voz 0733 06:00 son islas Baleares Cataluña Murcia Madrid Castilla La Mancha y Castilla y León además País Vasco Cantabria Asturias y Navarra

Voz 0027 06:11 que los deportes el Levante denuncia la alineación indebida del Barça en el partido de ida de la Copa del Rey Sampe

Voz 1161 06:16 lo confirmaba anoche el presidente del Levante Quico Catalán nosotros no pretendemos eliminar al Barça lo que pretendemos es luchar por nuestros derechos nuestros intereses

Voz 7 06:25 es una situación anómala ante todo están los intereses de la Deportiva

Voz 1161 06:29 el Barça alineó titular a Schumi sancionado con un partido con el Barça y sobre ello tendrá que decidir hoy la jueza única de competición Carmen Pérez en el campo imponían tres cero al Levante de momento están clasificados para el sorteo de cuartos que tendrá lugar a las cinco de la tarde en la Federación junto a Espanyol y Betis clasificados también ayer además de Getafe Valencia Real Madrid Sevilla

Voz 8 06:46 y qué tiempo va a hacer el fin de semana Jordi Carbó buenos días buenos días básicamente se va confirmando una línea de tiempo que nada tiene que ver con la que hemos tenido en lo que llevamos de invierno

Voz 0978 06:57 Nos vamos hacia temperaturas cada vez más bajas lo notaremos sobretodo la semana que viene el fin de semana también

Voz 0733 07:02 hoy se jornadas de transición es decir

Voz 0978 07:05 cada vez más frío también cada vez más humedad que puede provocar las primeras nevadas importantes en puntos de montaña

Voz 0027 07:10 de momento hoy chubascos en Canarias

Voz 0978 07:13 Linares también en el Cantábrico lluvias débiles en el resto con más sol durante la mañana nubes compactas durante la tarde IMAS frío durante toda la jornada mañana las nubes irán progresando de es de oeste a este por toda la Península que no se quedándose a las puertas del Mediterráneo en el resto lluvias y nevadas como decíamos en cotas en algunos momentos de ochocientos metros de altura el domingo más chubascos cerca del Mediterráneo temperaturas que a última hora bajarán de manera más importante

Voz 0027 10:11 desde la dirección nacional de Podemos se plantea presentar un candidato que compita contra Íñigo Errejón en Madrid después de que este decidiera ayer sin consultar antes a los órganos del partido concurrir dentro de la plataforma de Manuela Carmena extrema más Madrid dice Errejón que es una manera de llegar a más gente de evitar la desmovilización que se había detectado ya en Andalucía dice Pablo Iglesias que muy bien que tenga suerte pero que Podemos se va a presentar muy probablemente con su propio candidato no en el Ayuntamiento pero sí en la Comunidad Mariela Rubio buenos días qué tal buenos días y Javier Casal muy buenos días qué tal buenos días estamos ante un profundo terremoto interno en Podemos que trasciende por mucho además Madrid que vuelve a dividir podemos Mariola dividir la más públicamente entre dos formas enfrentadas de entender el partido si en

Voz 1450 10:54 ambas partes se ratificó ayer en sus posiciones en un ambiente de tensión creciente pero sin que la ruptura efectiva llegase a escenificar se Iglesias situaba ayer Errejón fuera del partido pero no mencionaba la palabra expulsión Errejón por su parte insistía en que la situación puede reconducirse antes de llegar a un punto de no retorno lo cierto es que Iglesias llevaba meses sospechando este movimiento Errejón pero nunca creyó que se atreviera a dar el paso de esta forma de ahí que la dirección morada descenso que quiera ser cauta en ausencia de un plan B Real de fondo el eterno duelo soterrado en el que ahora Errejón vuelve a reivindicar no sólo su propio liderazgo en Podemos sino su puesto

Voz 0027 11:27 los dos políticos frente a los de Iglesias de cara a un nuevo ciclo

Voz 1450 11:30 crítico con la figura de Carmena como emblema ayer Errejón movió ficha Iglesias marcó terreno en los próximos días veremos hasta dónde está dispuesta a llegar la dirección de Podemos si la ruptura total se formalizó

Voz 0027 11:41 tienen intención de suspender de militancia Errejón haría

Voz 1450 11:43 hola buenas opciones tuvo ayer encima de la mesa en los contactos que mantuvo durante todo el día la dirección del partido aunque al final de la jornada quedó aparcada después de todo existe la problemática de que Errejón ha sido elegido como candidato en un proceso de primarias de Podemos a diferencia de los concejales morados en el Ayuntamiento en los que se expedientó cautelarmente en anunciar que se integrarían en Madrid en la dirección moradas conscientes de que expulsaron fundador de Podemos tendría un coste político evidente para la marca y señalan

Voz 0027 12:08 algunas fuentes antes de apretar el botón nuclear

Voz 1450 12:11 Iglesias siempre puede utilizar una tercera vía convocara las bases a una consulta para decidir el futuro de la candidatura a la Comunidad

Voz 0027 12:18 bueno esto zarandea no sólo a Podemos sino a toda la política de momento madrileña se ha planteado el debate también en el PSOE de cómo afecta esto a cada uno porque claro aquí hay un Errejón ahora en solitario al que votantes socialistas de toda la vida puede que no le hagan ascos is surge la pregunta de hasta qué punto una izquierda más fragmentada va a ser peor o ser mejor para movilizar a las distintas sensibilidades de la izquierda hoy para sumar quizá una mayoría alternativa a la del PP y sus socios Javier

Voz 0867 12:43 si esas a la primera cuestión de la que surge muchas dudas si finalmente Iglesias no se apea insiste en presentarse en solitario a la comunidad presentar un candidato a los votantes de izquierda en Madrid buenos les abre un espectro de posibilidades que el tiempo dirá si es bueno o no para la movilización acentúa la resignación concejales afines a Carmena muchos diputados próximos a Errejón unos aseguran que sí que a la derecha le funciona Equal e Izquierda le puede funcionar mejor que de esta manera se puede cubrir todo el espectro que va desde el PSOE al capitalismo que recordemos en las últimas primarias ya sabía desprendido de Podemos el sector llamado anti Capi y los críticos de la alcaldesa hablan de Carmen azote de golpe copular Éste es el diputado ronca Marco

Voz 1706 13:22 Errejón y Manuela Carmena han decidido construir un proyecto político propio mediante un golpe cúpulas al margen de cualquier debate debiera

Voz 0867 13:29 el animan a impulsar una vía alternativa Izquierda Unida no sabe bien qué hará tras haber alcanzado ya un preacuerdo con Podemos que Errejón no comparte tiene

Voz 18 13:37 he emitir un comunicado hoy haciendo un llamamiento a la unidad bueno

Voz 0867 13:40 este es el dibujo inacabado de la izquierda rota y en el que el PSOE confiaba también en una especie de falso ticket electoral un Carmena Gabilondo que ese parte ahora porque es Errejón quién básicamente va a beneficiarse del tirón de la alcaldesa fuentes socialistas desconfían de este movimiento creen que esa fragmentación no será buena que traerá ruido en plena campaña electoral y eso puede favorecer a la derecha con Un votante recordemos más disciplinado y menos crítico con sus respectivas

Voz 0027 14:05 Javier Casal Mariela Rubio gracias a nuestros hemos escuchado Jabois estas ahí hola de nuevo

Voz 1389 14:10 qué tal cómo estáis hemos escuchado te decía

Voz 0027 14:13 las ocho ampliamente la entrevista de Rejón anoche en Hora veinticinco también esa carta que leyó en una nota de voz Pablo Iglesias quiero que escuchen la última respuesta de Rejón antes

Voz 7 14:24 en la SER siguiesen amigo de Pablo Iglesias

Voz 0799 14:29 me gusta pensar que sí pero estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos y a veces de la lógicas políticas y estoy orgulloso de que siempre que ha habido que elegir hemos elegido a el compromiso con las ideas que porque defendemos cosas que son más importantes que nosotros mismos

Voz 0027 14:47 estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos y las lógicas políticas Jabois

Voz 19 14:52 lo que sí es muy muy muy

Voz 1389 14:55 difícil desligar esta crisis de de de la ruptura afectiva de de de los otros hay un momento en esa entrevista además Inter Rejón también dice que los intereses de país a menudo se encuentran cima de las amistades de los afectos es una frase traumática porque creo porque lleva implícita una especie de misión sagrada no en plan aparte que voy pero sobre todo porque también de alguna manera supone una enmienda podemos podemos se construye sobre los afectos las emociones la apelación a los sentimientos de la gente el miedo va a cambiar de bando no se decía del mismo modo que el éxito de Podemos no se entiende sin el relato de una amistad detrás es sus crisis no se pueden explicar también sino el final de de de esa amistad en políticas muy importante el como a menudo es casi lo único importante el cómo parece precisamente cuando hay emociones y el como es a lo que apela podemos cuando cuando aparece en la sociedad española en cómo se hacen las cosas no iba a veces lo peor de una traición es cómo se lleva a cabo no la propia tradición buenos no son lo mismo treinta monedas que mil por ponerte lo hemos sentido vi IS como bastante feo apareció cuando cuando Iglesias humilló hace ya no sé si fueron dos años ha

Voz 0027 16:01 a Íñigo Errejón ha vuelto a aparecer esta semana

Voz 1389 16:04 ha vuelto a aparecer esta semana cuando a Errejón maniobra por la espalda contra Illa contra contra iglesias yo no veo positiva esa fragmentación de la izquierda como quieren hacer ver no no veo que pueda ser positivo y sí creo que en campaña puede haber demasiado jaleo Isidro personales político lo personal es político como como tantas veces ha dicho en Podemos esto desde luego también lo es

Voz 0027 16:24 hasta el lunes Jabois hasta el mar con Podemos en ebullición interna el Partido Popular celebra este fin de semana la convención ideológica que Casado anunció cuando llegó al liderazgo del partido ese la puesta de largo del nuevo PP de Casado el que el que no para de repetir que no tiene complejos y ese mismo PP que para combatir a quiénes desde Vox les llaman la derechista cobarde lo que hacen es acercarse ideológicamente a esos que les llaman a derechista cobarde María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 16:50 buenos días Aimar vamos a dividir esta información en

Voz 0027 16:52 que el PP quiere que sea su Convención de este fin de semana hilo que hay de fondo en esta cumbre de los populares empezamos por la cara

Voz 1461 17:00 sí casado lleva medio año al frente del PP y lo va a celebrar con esta convención en la que se presentará con un nuevo equipo un nuevo himno un nuevo escenario con pantalla LED el membrete es decir plasma casi como el de un con cierto y hasta un nuevo logotipo en el que no se ve en sus siglas todo para que se visualice un cambio de etapa aunque ésta de ahora por el discurso algunos les recuerda demasiado a la de Aznar en tres días con los populares hablando de todos los temas desde Cataluña la violencia contra las mujeres pero sobre todo escuchando las propuestas de la sociedad civil para eso acuden varios expertos Nivaria Vargas Llosa como estrella invitada además Génova aprovechará que se cumplen treinta años de la refundación de su partido contará con la aparición por separado de los ex presidentes y hará algo de fiesta recibirá Juan Manuel Moreno al nuevo Varane andaluz ejemplo ahora seguir por su pacto por cierto que ayer casado las contado mandó una carta el documento político a los militantes donde hace toda una declaración de principios de cara al futuro Recha

Voz 1671 17:50 Za el extremismo y apuesta por alianzas constructivas con otros partidos

Voz 0027 17:53 no ha conseguido casado bueno es es que Rajoy Aznar accedan a regalarle la imagen de unidad no van a coincidir dice el entorno de Rajoy que porque él se niega a participar en una pantomima

Voz 1461 18:03 eso es la dirección nacional quiere que esta ese al cónclave del reencuentro pero no ha logrado la foto soñada la de la unidad con Aznar y Rajoy juntos y es que según nos cuentan los colaboradores de Rajoy quien no quiso participar en esa pantomima con su enemigo por eso ahora todos esperan a ver qué dice en su intervención de esta tarde al marcharse prometió ser leal pero hay quién cree que está tan enfadado que lo mismo la ironía para lanzar alguna puya aunque bueno Aimar sino lo hace va a dar igual porque hoy con su reaparición se convierte en el protagonista el y Santamaría que le acompaña Andalucía y luego a la convención algo que por cierto no ha hecho mucha gracia en Génova pero que a la cúpula le viene bien para fomentar esa idea de que todos los críticos del PP proceden de los grupos que perdieron las primarias sin querer ver también que tienen cerca otras voces a las que les preocupa la vuelta al aznarismo la cercanía Vox la elección de algunos candidatos lo reconocen que están indignados pero callan para que no les echen de las listas y a la espera de los resultados de mayo haberse hay uno batacazo pueden actuar aunque algunos van tirando la toalla es están buscando la vida para el PP ya hasta hay quién ha pedido ya trabajó en el moreno

Voz 0027 19:03 María Jesús Güemes gracias hasta luego por cierto Isabel Villar buenos días buenos días cómo es eso de que el PP ha lanzado algo así como un Tinder ideológico para para que sus afiliados conecten entre sí por el móvil en esta convención

Voz 4 19:15 sí es otra de las novedades del Congreso van a poner en marcha un aplica

Voz 1461 19:18 de móvil para sus militantes para que puedan localizó

Voz 4 19:21 al afiliado del PP que tengan más cerca y así ponerse en contacto y empezar a interactuar a hablar entre ellos a través de esta aplicación algo así como una red social de ideas entre miembros del PP

Voz 10 19:32 el infinito es un número sólo un concepto Teo

ocho y veinte de la mañana siete y veinte en Canarias

Voz 4 20:51 la única solución metidas por un barco iba tal se quitarse la vida

Voz 21 20:55 adiós para mí muertes porque es una es una pena ya a lo que estamos llegando a España está llegando a un punto ya desesperante que ya no en la comida Scaramella negó vivienda no se pueda alquilar se puede coger nada

Voz 0733 21:09 el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas se ha pronunciado y ha dicho que no se lleve a cabo el desahucio si el Estado no les proporciona una vivienda una alternativa el desahucio está previsto para las once cuarenta y cinco aunque los grupos de apoyo como bloques en lucha o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca convocan ya desde las diez menos cuarto el terremoto en la izquierda madrileña sólo acaba de comenzar después de que Pablo Iglesias ha dejado ver que podemos podría presentarse con otro candidato a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid el candidato que se sometió a primarias en la formación morada

Voz 4 21:45 y que ahora se presenta bajo las siglas

Voz 0733 21:47 de más Madrid Íñigo Errejón respondía así anoche en La Ser en Hora Veinticinco

Voz 0799 21:52 yo soy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid no hay la menor a presidir la Comunidad Madrid no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que invita a las fuerzas germanas caminar de la mano con Manuela Carmena que me informen a Messi de repente contradicción entre caminando de la mano con Manuela Carmena Isère de Podemos

Voz 0733 22:09 Errejón espera una confluencia donde no sólo se mantenga Podemos pretende sumar también a Izquierda Unida que ha convocado esta tarde al máximo órgano de representación del partido para estudiar la situación aequo que también podría desvelar hoy sus intenciones ya más independientes y desde el Ayuntamiento de la capital Manuela Carmena encantada con contar con Errejón en sus filas que la ciudadanía progresista sepa claro que hay una alternativa una alternativa fuerte para como hemos dicho en la carta a cuidar la democracia no por el momento la incógnitas siguen cuántas papeletas tendrán los madrileños para elegir en los comicios de mayo PES viernes dieciocho de enero aún más noticias en titulares con Rafa mucho

Voz 0027 22:45 Ángel Garrido asiste a su última convención nacional

Voz 1772 22:47 el Partido Popular como presidente madrileño la reunión donde los populares van a fijar su estrategia ideológica para la próxima campaña en todo el país arranca esta tarde en Madrid hoy abren la jornada en número dos Pablo Casado de Pablo Casado Teodoro García Egea el presidente gallego Núñez Feijóo y el ex presidente Rajoy

Voz 0733 23:04 dimiten los concejales del PP en Valdemorillo los cinco ediles con representación en este Ayuntamiento sean pasado en bloque al grupo de no adscritos al no estar de acuerdo con las políticas del partido en esta localidad la presidenta del PP aquí avisa que habrá más bajas de militantes

Voz 1772 23:18 los rectores de las universidades públicas madrileñas en contra de que la comunidad de luz verde a tres nuevas universidades privadas la bruma ha presentado alegaciones a las tres propuestas que han comenzado a tramitarse porque consideran que presentan serias deficiencias

Voz 0733 23:32 y mañana sábado el sindicato de maquinistas de metro ha convocado una nueva jornada de paros parciales serán en las líneas uno tres cinco siete a nueve a en la línea once habrá más paros el sábado veintiséis y seguirán en febrero y marzo

Voz 1706 23:45 de todos los tres

Voz 22 23:51 el Getafe abre esta noche la segunda B

Voz 0733 23:53 da del campeonato en Primera División Sampe buenos días buenos

las mejores ofertas para tus grandes momentazo se empieza animal

Voz 1461 28:47 convive acoge y protege es el lema de las fiesta

Voz 0733 28:49 los de San Antón que se celebrarán durante todo este fin de semana en Madrid como manda la tradición muchos ya se acercaron ayer a bendecir a sus mascotas a la parroquia de la calle Hortaleza Javier Jiménez Bas

Voz 1671 28:59 la estampa se repite año tras año una larga cola vigente acompañado en su mayor parte de perros unos minutos de espera hasta que ocurre esto

Voz 31 29:08 como rindo yo te bendiga

Voz 4 29:11 padre de Spirit tras Ringo yo

Voz 1671 29:13 mirando su turno Se encuentra Clotilde una caniche negra que una mujer que se autodefine como su madre sujeta entre los brazos no se explica por qué

Voz 32 29:21 Aído por su madre es católica practicante eh la vendí

Voz 0733 29:26 Nos viene bien a todos a cuerpo y al alma

Voz 1671 29:29 entre los asistentes una mezcla de costumbre devoción y curiosidad

Voz 33 29:32 he venido todos los años tiene once años

Voz 0027 29:35 hombre siempre venimos y devoción

Voz 33 29:38 para que me un año más ella Chari Magee

Voz 1671 29:42 los animales son los reyes de estas fiestas que se prolongarán hasta el próximo veinte de enero

Voz 0733 29:47 tenemos un grado ahora mismo en el centro de Madrid es viernes que tengan bon día

Voz 0027 30:14 las autoridades colombianas han elevado a veintiuno el número de muertos en el atentado en las últimas horas contra una academia de la Policía en Bogotá hay además sesenta y ocho heridos

Voz 36 30:23 no para ingresar en el registro el perro detectó el explosivo Barranco con la caminito de la paso por encima al policía del la lo mató lo he ahí arrancó él los otros tres policías arrancaron detrás de él se chocó contra contra el alojamiento y hay explotó la cambios

Voz 0027 30:42 ahora diputado ya al autor material pero los investigadores no aclaran si tiene vínculos con alguna organización terrorista en Estados Unidos se cumplen dos años este fin de semana de la presidencia de Donald Trump por eso cientos de miles de personas van a salir mañana a las calles en la tercera marcha de las mujeres convocada en trescientas ciudades de todo el país el año pasado reivindicaron la participación política de las mujeres este año denuncian la violencia institucional y el retroceso en sus derechos administración Trump apoyado decenas de leyes que restringen el aborto e incluso el acceso a los ante conflictivos corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 4 31:16 la tercera marcha de las mujeres se va a centrar en reivindicar el fin de la violencia machista de la violencia del Estado contra los derechos si las organizaciones convocantes aseguran que hay ataques constantes desde las instituciones contra el derecho a decidir Diana dos director de adelantar el dato en los últimos siete años sabido más de cuatrocientas leyes aprobadas Estados conservadores para restringir el derecho al aborto un derecho reconocido en EEUU desde mil novecientos setenta y tres en Ohio por ejemplo sí ha prohibido

Voz 0733 31:47 aborto a partir de las seis semanas la administración

Voz 4 31:50 Trump aprobó en noviembre una regla que permitía a los trabajadores sanitarios de trece estados negar a las mujeres métodos anticonceptivos por razones cosas un anormal que un juez federal bloqueó la semana pasada que Jaime Aubry para que la Administración financia desde abril programas educativos para adolescentes promoviendo la abstinencia sexual para evitar embarazos tendrá hoy la doctora Owen asegura que estas medidas no tienen ninguna base científica que se trata de poder llegar a las mujeres la autonomía sobre su cuerpo y sin ella asegura no podemos ser verdaderamente

Voz 37 32:23 hoy igual es zen convocado unas trescientas marchas por todo el país

Voz 4 32:27 es la más numerosas espera que sea como los

Voz 37 32:29 en años anteriores frente a la Casa Blanca

Voz 0099 33:21 después de largos años de excepcionalidad a simple vista parecería que ya somos como los demás ya tenemos un partido de ultraderecha bien mirado no está tan claro los ultras españoles no están aislados sino decidiendo gobiernos pero me llama la atención otra cosa desde hace meses vemos manifestantes ante el Parlamento de Westminster con banderas con pancartas con las caras pintadas unos gritan que sí y otros que no con la intención de presionar a los parlamentarios en el votaciones sobre el Brexit may y Corbijn también gritan se increpan con una vehemencia que Ana Pastor jamás consentiría pero nadie se escandaliza por eso a nadie se le ocurre tampoco insultar a los manifestantes nadie les llama terrorista de alborotadores nadie les considera una amenaza la democracia más antigua del mundo consagra el derecho a expresarse del pueblo soberano también ante las puertas del Parlamento con la democracia más poderosas sucede algo parecido lo manifestantes contra él

Voz 0733 34:16 euros se agolpan ante la verja de la Casa Blanca

Voz 0099 34:19 con banderas con pancartas chillan cantan encienden velas

Voz 4 34:23 llegan mensajes de la alambrada necesita

Voz 0099 34:25 Donald Trump les llama terroristas ni siquiera él pide que los desalojen a porrazos que rara es la piel de los españoles la tenemos tan fina que consideramos que los gritos en la calle amenazan de dignidad de las instituciones la tenemos tan gorda que acertamos a los ultraderechistas en la mesa de una cámara parlamentaria ya está sentimos que se quejen de los gritos de quienes se manifiestan contra ellos

Voz 0027 35:56 ICO Mariola Urrea Pablo Simón y Jesús Maraña buenos días a los tres

Voz 1461 36:00 días vamos a hablar mucho esta mañana de poder

Voz 0027 36:03 hemos de todas las derivadas consecuencias esa decisión de Íñigo Errejón de dejar las siglas a un lado para concurrir a las autonómicas en Madrid con la plataforma de Carmena y también de la respuesta de Pablo Iglesias que ha sido

Voz 1706 36:15 anunciar para entender qué va

Voz 0027 36:17 a poner un candidato alternativo que tendría que competir contra Errejón y enseñarle implícitamente a Errejón la puerta de salida vamos a analizarlo todo decía en profundidad esta mañana pero antes Andrea Levy buenos días

Voz 41 36:29 el vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular les

Voz 0027 36:32 contra programado los de Podemos consiguió interno

Voz 41 36:35 tiene buena hayedo tienen convención este este fin

Voz 0027 36:37 semana estamos hablando de Podemos

Voz 41 36:40 bueno creo yo creo que es una contraposición de dos modelos distintos no no que deberían asaltar los cielos están saltando entre ellos y uno es que en esta convención pues van a demostrar unidad mirada alta y desde luego caminando hacia el futuro para ser un proyecto de referencia para los españoles no

Voz 0027 36:58 hombre desde los votantes de Podemos

Voz 41 37:00 si algo decepcionados y avergonzados de bienestar

Voz 0027 37:03 a ustedes en cuestión de de partición es tienen experiencia hace seis años la derecha era un partido ahora son tres

Voz 41 37:09 hoy en día hay más partidos pero eso no quiere decir que nosotros no queramos liderar esa mayoría amplia siendo el partido de centro dentro del centro derecha y además haciendo el partido de la responsabilidad y el sentido común yo creo que eso al final hará a la hora de que los españoles que son libres de votar aquello que considere más oportuno según sus anhelos y aspiraciones encuentren en nuestro partido la seriedad

Voz 0027 37:35 la opción de referencia a qué atribuye que Aznar y Rajoy no hayan querido compartir jornada en la Convención de este fin de semana

Voz 41 37:41 pues miro yo creo que lo importante es que cada uno va a tener un papel destacado como destacado lo ha tenido en la historia del Partido Popular y en la historia de España y que sus gobiernos pues sin duda alguna son un orgullo para todos los votantes del Partido Popular con pero es triste

Voz 0027 37:58 a ver

Voz 41 37:59 no es no es cierto se van a encontrar en el punto de encuentro que es la convención y que va a tener protagonismo cada uno de ellos en uno de sus tres días más y el último y el más reciente Pablo Casado el el domingo y lo que comparte lo que en eso de que les une es el Partido Popular y creame que eso les les une lo como a otros que las siglas parece ser que sí

Voz 0027 38:22 en esta convención ustedes presentan como la de rearme ideológico porque rearme ideológico ese habían desarmado ideológicamente en el PP

Voz 41 38:29 bueno a mí me gusta más de de claridad y de convicciones desde luego reconocibles no yo creo que es una convención muy diferente a lo que había sido hasta ahora en las convenciones del Partido Popular y me atrevería decir que que las convenciones políticas en España porque es una convención abierta totalmente a la participación de expertos en distintos ámbitos y de referentes en distintos ámbitos intelectuales culturales políticos sociales e va a hablar más gente de fuera que dentro dentro prácticamente no no hablamos a veces podemos no compartir las opiniones que tengan incluso los ponentes invitados a participar yo creo que es la manera de visualizar que dentro de las distintas sensibilidades del centro derecha liberal conservador estás en todas invitadas están todas convocadas a unirse en el punto de referencia que es el Partido Popular yo creo que los votantes reclaman estos partidos mayoritarios que podamos convocar distintas sensibilidades que podamos tener distintos puntos de vista pero objetivos compartidos claridad yo creo que hoy en día los está reclamando no está claridad en la propuesta

Voz 0027 39:45 pero antes no eran claros ustedes

Voz 41 39:48 pues mira Siena en algunas no lo fuimos y por eso algún votante pudo tener dudas prefirió otra opción política yo creo que es nuestro deber en estos momentos el tener un proyecto político identificable desde luego te nuestras convicciones las defendamos con la mayor sinceridad y transparencia posible yo creo que estamos en un momento en el que esa conexión emocional con el votante con el ciudadano en el que sus aspiraciones esos anhelos deben verse representados en una referencia política o en una propuesta política clara quiere que dejemos de hablar en un lenguaje más administrativo burocrático o no el lenguaje de jerga política entre políticos para desde luego bajar a ese nivel ciudadana es decir bueno sí es es tu problema nosotros estamos a tu lado no yo creo que eso es importante que lo refleje que se refleje en el proyecto político del Partido Popular y que hoy vamos a hacer desde luego pues con total claridad y transparencia

Voz 0027 40:45 este usted cree que hubo gente que se fue a Vox porque ustedes no verbalizado van las cosas claramente no decían lo que opinaban claramente

Voz 41 40:53 mire yo creo como el hecho anteriormente que el voto no es Cautivo y que por lo tanto los españoles pueden votar aquellos que crean más conveniente cuando crean más conveniente según sus intereses según sus aspiraciones y anhelos el deber del Partido Popular es intentar pues ganarse la confianza de esos electores reunidos en el centro derecha con el mejor proyecto político pero hacerlo siempre te desde el sentido común desde la sensatez desde las a responsabilidad de gobierno yo creo que se va a ir demostrando en la claridad de nuestras propuestas que somos ese partido que no sólo tiene claro ese proyecto ideológico el político en el centro derecha sino que además lo expresa con toda la fiabilidad de unas propuestas que son realizables y que no son meramente digamos agitación pasional para un momento o para un eslogan yo creo que eso es lo más lo más responsable que podemos hacer desde el Partido Popular

Voz 0027 41:50 hoy Moreno Bonilla toma posesión como presidente en Andalucía usted Andrea Levy le habría pedido el voto a un partido que aprovecha su de momento única intervención de la historia en una institución en España que fue la participación de Vox en la el debate Andalucía para exigir la derogación de la Ley contra la violencia machista

Voz 42 42:07 si usted me pregunta por Andrés Levin concretos pero yo les respondo como es mi deber como vicesecretaria del Partido Popular cargo entre usted y no por eso le digo

Voz 41 42:18 de unas la prensa yo siempre que a las siglas lo hago es que yo lo que pienso y expreso lo hago con total sinceridad en las siglas de de mi partido le digo que mi partido no puede moverse que no se ha movido ni un solo milímetro en la defensa de ese pacto por la violencia de género y que desde luego está comprometido con la violencia machista hacia las mujeres porque es una realidad existe ahí están esas muertes que debemos de lamentar que hay un consenso social en seguir defendiendo y luchando contra esa lacra

Voz 0027 42:50 más adelante anotar no hay unos principios políticos que impiden pactar con quién quiere dejar desprotegidas a las mujeres con esas leyes que les protegen de sus asesinos

Voz 41 42:59 pero fíjese si hay unos principios que usted esa debían que cuando se puso negro sobre blanco en una propuesta de ese partido para pactar con nosotros en el que se pedía esa derogación nosotros no sólo no estamos rechazo sino que dijimos que por ahí no vamos a pasar que no íbamos a firmar ningún acuerdo que con tu que que tuviera esa posibilidad derogación porque es que no nos vamos a mover ni un metro en esa defensa y eso desde luego es una cosa que tenemos muy clara más allá cada partido que defienda lo que considere según quiera pero desde luego al Partido Popular en esa derogación no nos van a encontrar

Voz 0027 43:40 Andrea Levy va a ser número dos del PP para el Ayuntamiento de Madrid

Voz 41 43:44 Andrea Levy va ir a la convención del Partido Popular este fin de semana eso es lo que estamos en estos momentos no en listas no en candidaturas yo creo que se presentó la semana pasada un piquete electoral muy bueno que creo que va a ganar la confianza de los madrileños así cuando porque claro

Voz 0027 44:02 la manera como se entiende con José Luis Martínez Almeida al candidato alcalde

Voz 41 44:07 bueno yo le llamo directamente alcalde Almeida porque desde luego ha hecho una verdadera labor de oposición de azotea Carmena y estoy convencida que va alcalde me entiendo perfectamente tengo la mejor consideración hacia su calidad política ya hacia el deseo desde luego la realidad de verle como antes el muy próxima al completo

Voz 0027 44:29 la lista al Ayuntamiento de Madrid

Voz 41 44:32 lo estamos en este momento hablando de de listas

Voz 0027 44:35 pero si le preguntara por el Ayuntamiento de Logroño seguro que me decía que lo descartaba claro

Voz 41 44:39 es que pero es que Madrid es la capital de España y además es esa ciudad abierta que nos acoge a todos yo que vengo de un sitio en el que me señalan por pensar diferente déjeme decirle que Madrid me siento muy cómodo y muy a gusto

Voz 0027 44:54 señora Levy terminamos el Partido Popular tiene que decir después de que vayamos conociendo que usaron supuestamente fondos reservados del Ministerio del Interior para proteger al partido para quitarle a Bárcenas pruebas que podrían perjudicar al partido

Voz 41 45:05 mire yo hace unos meses ya desee que sentía todo mi rechazo y repulsa y desde luego que consideraba que había que pedir perdón a nuestro votantes y al conjunto de la sociedad por esos comportamientos execrables que bajo las siglas de nuestro partido si hubiesen cometido lo dije entonces y lo sigo diciendo ahora si se han cometido si esos hechos que se están conociendo desde luego han sucedido a mí me parece del todo repugnantes de todo condenables y desde luego que no pueden tener cabida bajo las siglas de nuestra parte

Voz 0027 45:40 el entonces director general de la Policía Ignacio Cosidó ahora es su portavoz en el Senado