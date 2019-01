Hoy por Hoy (18/01/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser con Aimar Bretos

Voz 0027 00:27 el Consejo de Ministros que empieza dentro de media hora va a aprobar dos nuevos impuestos que no afectan al ciudadano medio pero sí a los grandes inversores y a las empresas tecnológicas Eladio Meizoso buenos días

Voz 0527 00:38 la conocida como tasa Google es muy impuestos sobre la actividad de las grandes empresas digitales que ahora apenas tributan con el que el Gobierno espera recaudar mil doscientos millones de euros el impuesto sobre transacciones financieras también conocido como tasa Tobin grava la compra de acciones de grandes empresas Isère atribuyen otros ochocientos cincuenta millones de euros de recaudación es evidente que aunque ese culmine su tramitación que sean aprobados en el Congreso y el Senado no podrán estar en vigor durante todo el año pero el Gobierno minimiza el impacto en la recaudación por el colchón que ofrece este año el IVA en que por un cambio en la normativa contable podrá contabilizar trece Hinault doce meses de recaudación y se espera que aportó a las arcas de de Estado ocho mil millones de euros más que el año pasado

Voz 0027 03:16 nueve y tres de la mañana ocho y tres en Canarias Pablo Echenique secretario de Organización de Podemos buenos días me gustaría señor Echenique que escuchara unas palabras de Íñigo Errejón anoche aquí en La Ser en Hora Veinticinco dos hoy el candidato de Podemos a presidir la Comunidad Madrid

Voz 6 03:31 no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que invita

Voz 0027 03:34 a las fuerzas hermanas caminar de la mano con Manolo Carles

Voz 6 03:37 la Íñigo Errejón sigue siendo hoy

Voz 0027 03:39 candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid

Voz 1662 03:43 bueno yo creo que por mucho que uno diga que la tierra es plana ya te habrán no va a ser plana porque porque aún no lo digan ayer Íñigo Errejón anunció avisó avisando a a Podemos pues cinco minutos antes de hace por lo que que iba montado en un proyecto político o personal una una aventura que ha que ha ocultado al conjunto de la organización añado con cuando alcaldesa Manuela Carmena yo creo que eso es claramente que es Osés Íñigo Errejón diciendo que se va a presentar en otro en otros partidos en otra en otra plataforma después de anunciar eso bueno pues cada uno puede decir lo que quiera pero ya digo por por repetir muchas veces que la tierra es plana ya tierra pues si haciendo aproximadamente una una esfera

Voz 0027 04:38 Podemos va a presentar su propio candidato a la Comunidad de Madrid aunque esa lista tenga que competir contra la Íñigo Errejón

Voz 1662 04:46 bueno eso tendrá que decidir la Comunidad a la Comunidad de Madrid como como organiza el proceso a partir de ahora que está claro es que hemos tomado han seguir la hoja de ruta que que han marcado

Voz 0027 05:00 desde Podemos nosotros tomamos todo

Voz 1662 05:02 misiones colectivamente nosotros entendemos la política de una manera colectiva no de una manera personal Easy Jet son teca que Unidos Podemos Nos va a presentar en la Comunidad de Madrid como va a ser ese proceso pues corresponde ya a los coronados de la Comunidad de Madrid y decidí ir a parar a poco después de la noticia que que supimos ayer Iñigo va a presentar en otro en otros partido y Fernando compañeros como digo de los que mandaban que organizadas de proceso ir decidirían cómo se pone en marcha la candidatura de Unidos Podemos en la Comunidad de Madrid

Voz 0027 05:40 es posible señor Echenique que haya una papeleta de Unidos Podemos y otra además Madrid con Errejón encabezando es además Madrid

Voz 1662 05:46 bueno habrá que hablar con todas las las fuerzas políticas hablaremos también con el partido de de de Manuela Carmena Íñigo Errejón eso todavía está por ver y como digo yo tendrán que decidiera tanto de Madrid como como los escritos de la Comunidad de Madrid nosotros nos vamos a presentar contra el Partido Popular contra Vox in contra contra ciudadanos la la candidata del Partido Popular pues hace poco sabíamos que era el puente entre entre la única Illa el Gobierno de Esperanza Aguirre no es nuestra voluntad pues es desalojar también a la corrupción de de de Gobierno de la Comunidad de Madrid donde nosotros queremos hacer

Voz 0027 06:31 claro que por eso mismo para conseguir una mayor base él dice que sólo a través de plataformas que superen a los partidos en este caso a Podemos podríamos llegar a mayorías más amplias de las que ya tenemos convencidas conquistadas en este caso con Podemos

Voz 1662 06:45 bueno cada uno tiene su hoja de duda yo creo que Podemos ha demostrado ser una organización tremendamente participativa hemos sometido todas las decisiones que hemos tomado jamás pues a a no está bases hemos tomado todas las decisiones de manera colectiva y hemos sabido compatibilizar eso con con éxitos electorales y no solamente con éxitos electorales también con conseguir medidas para la ciudadanía que creo que es de lo que se tapa aquí mientras mientas bueno pues mientras nosotros estábamos negociando con el Gobierno para subir ensayo mínimo a novecientos euros para bajar la factura de luz o para reducir el precio de Johan entidades pues hay otras personas que entienden que que caminos en proyectos políticos personales espetó respeto máximo a las hojas de ruta BKA de alguno pero yo creo que si algo ha demostrado podemos es que se puede hacer política de una manera muy ya con la implicación de muchísima gente en la toma de la toma de decisiones y a la vez ser posa enormemente útiles a la ciudadanía yo soy un convencido de que la fórmula Podemos puesto es una fórmula de éxito si no lo fuera pues estaría haciendo ciencia no que es que es lo que hacía hace cinco años y que además me me apasiona yo creo que yo creo que el camino es el que emprendemos hace hace cinco años

Voz 1662 08:16 que que el día quinto cumpleaños de Podemos es evidentemente desde mi punto de vista la herramienta que puede cambiarle la vida a millones de personas pues brindamos noticia de un plan que se ha ocultado a a todo el mundo especialmente a a esta a esta organización

Voz 0027 08:35 a ustedes sabían nada no viene sospechaban nada

Voz 1662 08:39 no hubo una llamada cinco minutos antes de que indeseados para para informar para anunciar de los que iba a pasar cuando cuando cuelgo el teléfono pues el plan ya estaba ya estaba decidida en todos los medios de comunicación

Voz 0027 08:55 señor Echenique Errejón le está haciendo daño a Podemos ahora mismo

Voz 1662 08:59 bueno yo creo que eso lo tendremos sirviendo de otras tan que decir todos los analistas yo creo que hace daño al al espacio de cambios creo que hace daño a cambio político que se hable de todo el tiempo de de las peleas internas Inc creo que creo sinceramente que no era el momento creo que en estos momentos pues podemos es más influyente que nunca como digo nadie esperaba nadie esperaba que un Gobierno del Partido que metió al dos campos alemanes en la constitución de un gobierno del partido que hizo la reforma laboral de dos mil diez maltratando a estos trabajadores en en España fuera aceptar cosas tan importantes como el sayo mínimo la mayor subida de nuestra democracia creo que nadie esperaba esto creo que todo el mundo sabe que esto tiene mucho que ver con la calle pero también tienen mucho que ver con el trabajo de Podemos y de Unidos Podemos en el grupo parlamentario en creo que cuando se saca el foco de ahí se pone el foco en en de los partidos creo que tengo que hace daño a cambio político ya hace daño a la posibilidad de que tengamos pum un país mejor

Voz 0027 10:12 creo que podemos competir sí sí

Voz 1662 10:14 hacerle daño podemos creo que se ha intentado en estos cinco años de muchísimas maneras creo que sería yo iremos viendo pero la verdad es más creo que creo que hace daño a cambio político pues creo que no es no es buena noticia

Voz 0027 10:29 ahora algunas cuestiones muy concretas que iban a abrir expediente para la suspensión de militancia Errejón

Voz 1662 10:36 no nosotros no queremos no queremos ya digo darles razones a a los ensayos para estar permanentemente hablando de de Podemos

Voz 0027 10:44 pero queremos porque a los concejales a Maestre a Calvo a Jorge García Castaño sí que se les suspendida de militancia cuando anunciaron que no se presenta a las primarias que se iban con Cármenes su plataforma rejón que era estaba ya elegido en primarias y que dice que sea con Carmena su plataforma a él no le abren expediente

Voz 1662 11:00 bueno eso fue una decisión de de la Comunidad de Madrid y yo creo que fue una decisión correcta y efectivamente tuvo que ver con que decidieran no presenta desea mayor de Podemos pero en caso es claro que en caso es diferente aquí fija habido unas primarias y ha sido una decisión de la Comunidad de Madrid que ya digo yo creo que ha sido la la decisión reta de nuevo creo que no creo que nadie tenemos que colaborar a que se hable permanentemente de de las peleas hacen Podemos en Vistalegre

Voz 7 11:31 dos de gente nos pidió medidas

Voz 1662 11:34 nosotros intentamos pues pues aportado esa madurez a la a la organización típicamente cuando cuál no hay empieza a ser un partido Se va se va a casa ya que lo que se intentó pues fue que que Íñigo Errejón tuviera un papel importante también en en Podemos se intentó llegar a acuerdos intentó cerrar esa herida que sabía abierto en en pista II bueno a llevarnos desayunamos con que bueno mientras había unos que estábamos intentando cerrar la herida pues había otros que estaban preparando un plan que era oculto que no que no contó a nadie para montar un proyecto personal

Voz 0027 12:16 sí hay personas que quieren hacer

Voz 1662 12:18 eso en la vida política porque se están en todo su derecho a nosotros no no vamos a no vamos a aumentar la probabilidad no vamos a comentar la posibilidad no vamos a la razones al Partido Popular a ciudadanos sea Vox para que pueda haber una de Podemos en vez de en vez de en vez de hablar de la subida del salario mínimo de o de luz que preocupan a millones de españoles

Voz 0027 12:43 bueno insinuó anoche que Errejón debería dimitir usted lo cree

Voz 1662 12:47 bueno yo si fuera él tiene claros siguen si te presentas por otro partido político son escaño conseguido presentando te cómo podemos yo creo que todo lo coherente es es dejar el escaño también es verdad que que bueno pues no de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí Illa eso supongo que también pesa en su decisión personal yo yo si hubiera decidido como dijo presentadas me por otro partido político yo yo de Fayad de descansos

Voz 0027 13:22 Pablo Echenique Secretario de Organización de Podemos gracias buenos días

Voz 7 13:26 buenos días

Voz 0027 13:28 es es la guerra de algo tiene que vivir Íñigo Errejón yo si fuera él dimitiría Jesús

Voz 8 13:37 sí está claro que hay una una fractura

Voz 9 13:41 es muy importante no de las palabras de Echenique y que en principio han sido más analítica además graves creo que en la última parte pues ha dejado muy claro que se sienten de alguna manera traicionados no hay que recordar que en el origen de de toda esta fractura en el mismo curso dos mil dieciséis al que yo me refería antes bueno pues el primer estallido oí de distanciamiento fue también por una un sentimiento de traición desde las filas de de Pablo Iglesias acerca de de rejoneadora pues ese mensaje de que debería Errejón abandonara el escaño decir que se queda exclusivamente porque de algo hay que vivir pues es tremendamente duro no en lo personal es evidente que hay factores de personalidad sabemos que la rupturas internas en un partido los compañeros de partido son luego las adversidades mayores no más crudas no quería enlazar con lo que apuntaba Pablo al principio porque una de las incógnitas en clave electoral en clave nacional no política de fondo que se abren con con esta ruptura anunciada ayer eh sí efectivamente si el fraccionamiento en la izquierda sumaría como suma como ha sumado en la derecha y como presuntamente va a seguir sumando no bueno y ahí se abre sí es decir a mí me parece que en esto es clave no pinta bien después de escuchar e hace un momento Pablo Echenique pero es claro me saber si finalmente lo que se anunció ayer la reacción de la dirección de Podemos se va a cumplir en esos términos sonó es decir también parece que si finalmente es digamos consideran a Errejón un traidor allí con lo consideran digamos expulsado aunque no abran un expediente explícitamente disciplinario ah claro significaría en principio que se produciría la situación paradójica de que podemos oficialmente apoyaría la candidatura de Carmena al Ayuntamiento sí plantearía una candidatura alternativa en la comunidad a la que defiende Íñigo Errejón encabeza Iñigo Errejón bueno esto creo que en el electorado al que se dirige unos y otros unos probablemente al electorado digo más decepcionado y otros al más militante al más interno bueno produce unas contradicciones que no son fáciles de llevar y menos en una campaña que va a ser polarizar a base de argumentos muy muy nítidos potentes y casi probablemente en algunos momentos de griterío no eh bueno esa incógnita está ahí e inolvidables que para qué sume en todo caso todas las opciones en ese terreno tienen que es que que pasar del cinco por ciento tener representación porque sino ya ocurrido alguna otra vez que efectivamente exactamente y no noni no llegaría

Voz 10 16:28 entonces de hecho facilitarían las cosas

Voz 9 16:30 al al fraccionamiento de la derecha no a la a la suma

Voz 10 16:33 las derechas por eso es clave

Voz 9 16:35 finalmente y bueno estamos Veinticuatro horas después de lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido es es es profundo y serio íbamos a ver sienes las próximas semanas eso llega al punto que estamos percibiendo hoy os reconduce en términos no sé cómo definir racionales inteligentes estratégicos etcétera Si de verdad ponen por delante el interés de captar el máximo electorado y el más transversal posible o se queda en la parte digamos los de batalla más interna más cainita si se quiere de de un partido no

Voz 0027 17:06 Mariola tardía

Voz 1505 17:08 los elementos también más para el análisis no me sorprende mucho al escuchar al secretario de Organización de Podemos ahora pero también ayer en la carta que manda la militancia el propio Pablo Iglesias un poco el el la actitud era la actitud un poco naif de quién dirige una organización subraya que se acaban de enterar de lo que está pasando en organización cinco minutos antes de que un contrincante porque internamente lo es Errejón está haciendo una maniobra política que no encaja con las coordenadas de la dirección entonces me llama la atención que personas tan llama pragmáticas y tan entrenadas en lo que es la vida política interna de los partidos porque son ellos los que dirigen ese partido se despierten con esta ingenuidad de de que alguien les está haciendo trampas al solitario yo creo que esto no es creíble esta actitud en este esta explicación a mí me resulta poco creíble porque si lo diéramos por válido es la pregunta es pero ustedes cómo están dirigiendo una organización que no se enteran de lo que pasa la segunda cuestión para el análisis también es hoy el fenómeno Carmena me parece un fenómeno político digno de ser observado y analizado con cierta tensión porque

Voz 0027 18:33 que es en el sentido de que está

Voz 1505 18:35 en matizando ya está impidiendo cualquier otra expresión política a la izquierda en en Madrid el Partido Socialista todavía no tiene candidato a las a la alcaldía de Madrid Podemos ha quedado seducido por el proyecto Carmena y todo esto lo hace una señora sin partido independiente que hasta ahora no se había dedicado nunca a la política

Voz 1671 19:05 bueno pues sólo recoger las dos reflexiones y aislar las no en términos de comportamiento electoral el primero que para mí no es tan extraño el hecho de que pueda haber diferentes candidaturas a nivel de Ayuntamiento y Comunidad y que el votante los distinga bien yo creo que lo que vimos por ejemplo y esto se documentó de manera bastante fehaciente en las elecciones de mayo de dos mil quince es que las gente el el ticket favorito fue Gabilondo Carmena entre la izquierda es decir que hubo muchos votantes de izquierdas que distinguieron bien a qué nivel de elección estaban optando por lo tanto supieron digamos modular esto aunque hubiera siglas distintas esto ocurrió en muchos casos de hecho hubo bastantes votantes que se dividieron ahí lo cosa que también tiene mucho sentido porque el Ayuntamiento al final no deja de ser algo muy personalista muy mayoritario al final lo aquí lo relevante es en muchos casos en ese caso la suma pero también quién es la primera persona que lo encabeza y luego pensemos también otra cosa la porque había algunos oyentes que me lo preguntaban no el sistema electoral de la Comunidad de Madrid

Voz 0027 20:02 hoy es un sistema muy proporcional porque supe

Voz 1671 20:04 dada la barrera del cinco por ciento en las próximas elecciones va a volver a crecer otra vez iba elegir

Voz 1505 20:09 ciento treinta y dos diputados cosa que no se no se pierde votos

Voz 0027 20:11 las esquinas exacto aquí lo importante es superada la barrera

Voz 1671 20:14 las cinco entra directamente casi con seis siete diputados vale entonces aquí lo importante es ver quién llega a los sesenta y siete el bloque que termine llegan

Voz 9 20:22 a los sesenta y siete diputados podrá articular una mayor

Voz 1671 20:24 ya de gobierno con facilidad sea por la izquierda por la derecha y es verdad como señalaba también Jesús creo yo que la virtud que puede tener veremos cómo termina todo este proceso porque yo creo que aún no está cerrado a la interna no pero la virtud que puede tener justamente la candidatura de Íñigo Errejón es capitalizar recoger parte de el voto que está desencantado con la actual dirección de Podemos que meterlo dentro de las instituciones y después poder aumentar la suma porque al final todo esto va de quién es capaz de sacar más gente a la calle es evidente que la derecha ya está movilizada

Voz 0027 20:53 seguimos dos minutos nueve XXI de la mañana ocho y veintiuno en Canarias

Voz 0027 24:32 hoy por hoy

Voz 14 24:34 con Aimar Bretos

Voz 19 24:42 y qué

Voz 0027 24:45 es que hay tantas preguntas en torno al último movimiento de Podemos puede llegar a perjudicar a Carmena puede haber una parte del electorado de Podemos que que la considere participio en atracción de que la penalice por ello puede este último intento se planteaba que en la mesa no la decisión de rejones concurrir con la marca de Carmena tras teniendo la etiqueta de Podemos puede sumar puede hacer sumar a las izquierdas que que que las distintas izquierdas tengan más posibilidades de estar representada sin que haya botas que se queden fuera o desmovilizados y que eso termine su mando es complejísimo del escenario que se abre Jesús

Voz 9 25:19 complejísimo sí porque bueno aunque sí que hay yo creo que el suficiente experiencia histórica de que la división en la izquierda no suele producir buenos resultados electorales pero es verdad que vivimos tiempos distintos muy distintos en los que constantemente estamos estamos asistiendo a irrupciones y a cambios en el mapa político muy vertiginosos no quería matizar una cosa que que que apuntaba Pablo no que cuando decías que no no te parece que pueda pueda haber digamos confusión no pueda estar el hecho de que haya un apoyo de Podemos a Carmena Ayuntamiento y sin embargo una candidatura contraria rejón en la comunidad pero esa comparación gracias con el digamos por decirlo así el ticket Carmena Gabilondo en en dos mil quince claro exactamente comparación yo creo que no no podría ser esa sino más bien lo que ocurrió precisamente en dos mil quince con Izquierda Unida con las candidaturas de Izquierda Unida que sí que hubo una división un enfrentamiento de hecho de la dirección federal a Izquierda Unida Madrid de hecho lo sufrió el candidato Luis García Montero que se quedó en cuatro el algunas décimas de ese cinco por ciento y que eso tiene tanta importancia porque son los que si hubieran supera el cinco por ciento y hubiera habido una mayor unidad Hinault divisiones de aquel tipo en aquel momento probablemente a estas alturas habrían estado gobernando Gabilondo

Voz 1671 26:43 toda la razón pero el matiz que yo hago ese siguiente yo estoy partiendo de una premisa que es que Unidos Podemos en la Comunidad de Madrid concurría con Izquierda Unida de manera conjunta que conecte también que en cualquier caso superarían el cinco por ciento

Voz 9 26:55 sí se acercó participan

Voz 1671 26:58 es razonable pensar que no se quedarían fuera del umbral el problema

Voz 9 27:01 efectivamente cuando tú tienes una pequeña

Voz 1671 27:03 hola a la izquierda que es muy pequeño y se puede quedar fuera

Voz 9 27:06 es que es lo que le fue lo que pensábamos que podía haber ocurre

Voz 1671 27:09 lo al PP con Vox hasta cierto punto no había al principio de todo análisis que decían Si Vox no se dispare no se disparan las encuestas realmente el está restando

Voz 9 27:17 bueno pues ahí la clave es que las dos opciones

Voz 1671 27:19 sean viables evitó el mentón inviable si Moby

Voz 9 27:22 dicen es muchísimo la hipótesis que lo saben

Voz 1505 27:25 yo no me atrevo a a imaginar ni hacer prospectiva en torno a como este movimiento va a impactar en termos Nos de resultados no hay de alianzas ahora bien yo creo que sí que ahora a fecha de hoy tenemos datos ya suficientes como para señalar que la estrategia que estaba siguiendo podemos una estrategia marcada por Pablo Iglesias y como resultado de de Vistalegre de su liderazgo en este partido está llevando al partido a una situación de declara dilución en lo que se refiere a su marca corporativa también a unos resultados electorales francamente negativos podemos señalar el caso de Andalucía podemos señalar en términos de resultados electorales podemos señalar en términos de dilución de marca toda la situación de Galicia hay Cataluña con con con esas confluencias que sean apoderado que han ya han actuado como si fuera una capa por encima de Podemos diluyendo podemos sí en términos orgánicos citaba es esta mañana informativamente la situación de Cantabria y La Rioja desde donde yo ya habló que la situación de Podemos bueno pues son primarias suspendidas a través de procesos judiciales por lo tanto yo no sé si la opción de errejones buena mala o regular la tienen que juzgar sus sus potenciales votantes lo que está claro es que algo está haciendo mal la dirección de Podemos porque ni consigue fortalecer la marca corporativa ni consigue obtener resultados electorales positivos

Voz 1671 28:59 análisis Redondo pierdes perdona perdona por decirlo pero es totalmente cierto es decir a tenor de los resultados y la realidad contra estable eso es lo que está pasando y muchas veces y luego para explicar las razones de fondo yo creo que hay diferentes sólo podemos hablar del tema territorial de la estructura orgánica como ha crecido yo creo que incluso casi de la relación que tiene la propia la dirección de Podemos desde Vistalegre II e incluso ungir al que podríamos llamar estratégico que se mueve si se me permite utilizar la etiqueta del populismo al pos comunismo no es decir la diferencia tal vez entre las dos ideologías es cuál es la relación que uno tiene con la verdad un poscomunista lo que dice es que la verdad existe yo te la muestro me la vas a comprar no hay por lo tanto sólo tengo que mostrar te la trama que hay debajo os acordáis del tramabús no te muestro la trama iba a caer por su propio peso un populista te diría que no que la verdad es lo que circula y lo que tienes que hacer es persuadir a la gente de que al final hay mecanismos no y además como harapos habló las deja ganaban es tan alejó coscorrón me va a llegar pero esto es algo interesante en términos de aproximación casi casi ideológica yo creo que eso

Voz 0027 30:00 también la AP no porque esas dos almas estaban que

Voz 1671 30:02 presentes desde el casi nacimiento de Podemos hemos visto un Pablo Iglesias que empezara con estrategias populistas y que lo ha girado a posiciones más duras

Voz 9 30:10 bueno es que hay que recordar que la las primeras campañas de Podemos digamos el peso ideológico lo tenía Íñigo Errejón que marcaba digamos la la estrategia política de de Podemos y de hecho me en estas primeras horas por lo que he podido ver precisamente han reaccionado inmediatamente con digamos con una renovada

Voz 8 30:30 la apuesta o ilusión al apuesta

Voz 9 30:32 Errejón pues precisamente el intelectuales de referencia universitaria etcétera que estaban en el núcleo del principio de Podemos o los rodeaban o eran referentes de ellos se habían despegado bastante no inmediatamente han han reaccionado a favor de esta de esta apuesta de Rajoy

Voz 0027 30:51 son las nueve y media de la mañana las ocho y media en Canarias decía Pablo para los poscomunistas en la verdad es la que es y yo te lo voy a mostrar para los populistas la verdad es lo que circula bueno vamos a a lo que circula no es verdad que en estos tiempos ese ejercicio que tenemos que hacer habitualmente la semana pasada ya empezamos sea descontamos en las mentiras más ruidosas de la semana hemos intentado repetir este viernes Marisol Rojas buenos días hola

Voz 1508 31:20 buenos días estaba escuchando estaba leyendo todo lo que sea

Voz 0027 31:23 he dicho ya puesta que Vox repite sí

Voz 1508 31:25 se repite el viernes pusimos el contador a cero y el domingo ya pecamos la primera mentira el secretario general del partido Javier Ortega Smith estuvo en Burgos y ante unas quinientas personas sacó uno de sus temas favoritos los inmigrantes como un riesgo para la salud pública

Voz 0027 31:40 lo siento pero esto es la realidad

Voz 20 31:43 no se puede controlar si vienen con graves enfermedades no tienen capacidad ninguna salvo que los síntomas sean evidentes no que los desplazar un hospital esos ciento seiscientos que entran a diario no tiene más que una ayuda humanitaria básica si tienen una herida pero nadie les hace un verdadero estudio y control Si quieren enfermedades contagiosas graves enfermedades que estaban erradicadas como la tuberculosis o el ébola que no había en Europa

Voz 1508 32:09 hemos contactado con Cruz Roja una fuente más que fiable porque desde dos mil cuatro ha atendido a doscientas mil personas que llegaron a nuestras costas ninguna trajo el ébola de hecho los últimos casos de esta enfermedad en España se dieron en dos mil catorce todos eran españoles Miguel Pajares misionero que vivía en Liberia y Manuel García Viejo religioso que vino desde Sierra Leona ambos murieron en cambio Teresa Romero se curó después de contraer la enfermedad en el Carlos III por lo que respecta a la tuberculosis no está erradicada hay casos en España los últimos datos oficiales apuntan a que cuatro mil ochocientas sesenta personas contrajeron esta enfermedad

Voz 0027 32:46 pero es que va más allá deja caer que no se hacen las pruebas médicas suficientes

Voz 1508 32:50 no es así hay un protocolo estandarizado en Cruz Roja

Voz 21 32:53 por ejemplo si los migrantes tienen fiebre que

Voz 1508 32:55 de ser señal de una enfermedad infecciosa o presentan cualquier otro síntoma que llame la atención se procede al traslado a un centro sanitario de hecho se somete a un control más exhaustivo a una persona que llega en patera que a cualquier pasajero que

Voz 0027 33:10 lo estamos comprobando la la inmigración es una mina para los bulos Clara Jiménez buenos días hola buenos días declara Jiménez es cofundadora de maldita punto es lanzado esta semana maldita migración que es una herramienta para poder comprobar los bulos sobre migración que no llegan a de cómo cómo funciona la migración

Voz 21 33:31 esa esa es una plataforma que hemos sacado de maldito bulo porque desde este verano veíamos que uno de cada tres posibles bulos que nos llegaban consultas que nos hacía la ciudadanía a través de nuestro servicio de whatsapp eran sobre el tema migratorio sobre personas migrantes refugiadas nos parecía que era un tema que había que sacar porque de cara a este periodo electoral que vamos a vivir en dos mil diecinueve ese va a ser un tema de debate y hay que tener hechos comprobados y verificados hidratos comprobados y verifica

Voz 0027 33:59 pero circulan más bulos sobre migración respecto a otros temas o es que la gente se preocupa más de de saber si es verdad que por eso os preguntan más por ellos

Voz 21 34:07 nuestro termómetro es el de lo que la gente reportan hoy son doscientos cincuenta reportes al día de los que insisto un tercio tienen que ver con migración a Oxfam Intermón esto también le preocupaba decidió que quería apoyar este proyecto para que podamos centrar esfuerzos en eso porque hay un problema con la migración obviamente puede ser una preocupación social para determinados sectores pero sobre todo está intoxicado el debate se están metiendo datos falsos Se están trayendo vídeos de otros países diciendo que han ocurrido en España hay hay datos y hechos verificables para eso existe el faxes y por eso hemos

Voz 0027 34:40 quién genera esos bulos clara no

Voz 21 34:43 es tan fácil saberlo no es una cosa tan sencilla de determinar si que queremos que existen grupos organizados no solamente en España sino en toda Europa porque nosotros pertenecemos a una alianza internacional del International Network y hablamos mucho con nuestros colegas europeos nos damos cuenta de que bulos

Voz 0027 35:00 por ejemplo se abren y grafías especialmente sobre migración

Voz 21 35:02 de hecho surgen a la vez en España en Francia en Italia en Alemania en el Reino Unido

Voz 0027 35:07 hay una coordinación hay una coordinación

Voz 5 35:11 es sobre todo da mucho miedo no

Voz 21 35:14 una de las cosas que estamos haciendo ahora los factores europeos es intentar organizar en una plataforma de cara a las elecciones europeas para poder parar antes esa desinformación que nos parece que es vital poder hacerlo conjuntamente porque cuando vemos que algo salta en varios países podemos investigarlo entre todos la colaboración es vital en este espacio

Voz 0027 35:32 quién una vez bueno ya difundido el origen Llanos has dicho de de donde surten de dónde surge no donde tenéis científicos que pueden brotar esos bulos pero aparte de quién lo difunde más por donde se difunden más en el en el me llega te lo pasas

Voz 21 35:45 nosotros siempre habíamos trabajado con lo que la gente nos denunciaba a través de twitter y de facebook Nos dimos cuenta cuando abrimos ese servicio de whatsapp que en un agujero negro del que no habíamos sido conscientes hasta ahora ahí en Whats App es dónde estamos encontrando todos esos vuelos migratorios y además es un espacio muy complicado nosotros tenemos una comunidad muy grande que es la que reporta unos dice lo que está circulando en sus redes internas pero si no no podríamos saber que hay ahí

Voz 0027 36:11 que tienen apariencia de verosimilitud me refiero tienen son muy burdo suele hay algunos vuelos que dices es que esto no me lo creo siquiera porque parece que está hecho con Payne pero hay otras cosas que dice es que tiene esto es un un una formato que le da credibilidad

Voz 21 36:24 en realidad hay de todo y tenemos que ser un poco conscientes de que los ciudadanos están creyendo determinadas cosas porque no tienen a nadie que les diga que algo es falso y determinadas cosas son cadenas de Whats App que a priori no deberían tener credibilidad pero cuando no tienes con qué contrastar los de los crees son vídeos sacados de contexto son momentos en los que se recupera muchos vídeos por ejemplo sobre manteros que han ocurrido en España a lo largo de diez años pero que cuando empiezan a circular todos juntos en una misma semana parece que tenemos una alerta con los manteros no

Voz 1671 36:53 Pablo una una anécdota hay una pregunta no la anécdota es como este tipo de de actividades son tan necesarias porque fijados en en junio de dos mil dieciocho corrió G la ciudad de Jerez de la Frontera un bulo sobre que un inmigrante tenía meningitis esto genere una situación de alarma social enorme

Voz 9 37:09 con unas implicaciones tremendas cuando la gente

Voz 1671 37:12 dado verosimilitud a esta posibilidad y eso puede generar muchas irrupciones la pregunta concreta para aclares si vosotros sois capaces de detectar el punto de origen en las cadenas de whatsapp a propósito de la emisión de esos bulo es decís vosotros podéis trazar hacia atrás para detectar cuál es su origen esto es imposible

Voz 21 37:27 eso es totalmente imposible también porque Whats App es una red protegida para que tú no pueda saber de dónde surge eso no son mensajes que se envían entre miles y miles de personas pero tú no puedes determinar quién es el primero que lo ponen movimiento sí que hemos visto y eso a mí me parece especialmente curioso que claro los bulos además de saltar de país a país saltan de retar Red y tú te encuentras un bulo en un formato en whatsapp de repente te lo encuentras en Twitter en otro formato diferente en Facebook en un formato diferente a la vez y otra cosa que estamos viendo mucho en Whats App y que me parece que es importante remarcar lo son los bulos en formato de audios es alguien que se graba un audio de whatsapp diciendo que tiene un

Voz 0027 38:03 Brin aún Liberismo ultima un cuñado policía

Voz 21 38:06 qué le ha dicho que hay una banda de inmigrantes asaltando a mujeres en Ceuta por ejemplo cosas de ese tipo las estamos viendo cada vez más y es verdad que cuando tú tienes la cercanía de la voz de alguien que te lo cuenta en primera persona le da más verosimilitud a eso no hemos encontrado ni un solo audio que ser

Voz 0027 38:22 Mariola mira

Voz 1505 38:25 no escuchando sin me acordaba del pacto de las migraciones que impulsado por Naciones Unidas Icon en el objetivo de apoyar las migraciones ordenadas seguras irregulares se firmó por ciento cincuenta y dos estados el pasado de de diciembre en Marrakech con cinco votos en contra de Estados muy significativos entre ellos Estados Unidos pero éste me preocupa ahora menos me preocupa más por ejemplo países como Polonia y Hungría que son países europeos con una degradación de su democracia bastante significativa porque tregua relató a colación este pacto porque configura veintitrés objetivos

Voz 21 39:00 en el entorno a los cuales no

Voz 1505 39:02 tenemos GEA que ordenar los los países ir dos de ellos el uno y el diecisiete están precisamente destinados a la consecución de información cierta veraz sobre la cuestión de la migración porque esto impacta en la percepción que tienen las sociedades sobre este fenómeno Un fenómeno que a nivel global afecta al tres coma tres por ciento de la población mundial estamos hablando de de más de prácticamente doscientos treinta millones de personas que están dispuestos a moverse de un lugar a otro por distintas razones en distintas circunstancias la información

Voz 21 39:41 es cierta la información veraz

Voz 1505 39:43 este ejercicio que estáis haciendo yo creo que aparte estará alineado con este pacto de las migraciones de Naciones Unidas es que es imprescindible porque lo otro es no sólo la confusión sino la confrontación en en las sociedades que cada vez son más plurales

Voz 0027 40:00 Jesús estaba recordando

Voz 9 40:02 un caso que es muy anterior a toda la ola digamos de las Face News no hace ya años que en alguna campaña electoral ya desde algunos desde algunas voces políticas empezó a instalarse eso de que los inmigrantes usan mucho más la sanidad especialmente las urgencias sanitarias que los ciudadanos españoles en su día ya se demostró que era un dato falso y lo lo explicaron además el directamente los médicos de atención primaria hicieron los datos exactos no pero esto ha vuelto esto sigue lo digo que ya habéis citado el tema que ha soltado ya Vox de las enfermedades contagiosas y demás pero claro como estamos viviendo tiempos de de desmantelamiento del Estado del bienestar es fundamental que esos mensajes que manipulan los datos sobre todo esto que combinan la xenofobia con este tema tan importante que moviliza realmente las las acciones políticas no yo quería preguntar aclara concretamente sobre va apuntando sobre este ejemplo si además tenemos en cuenta sigue la magnitud fue el volumen que Acciona un determinado medio o cuenta o es decir es que qué me parece que no es lo mismo que sea una cuenta de guasa de un particular el daño que hace esa contaminación que que sean medios medios digitales au no digitales hay periodistas au blogueros que tienen un montón de seguidores y eso vais a hacer una una distinción los os vais a volcar en frenar digamos la contaminación más fuerte que la de este tipo de perfiles

Voz 21 41:37 en el fax se que no existe una metodología en la que Nos basamos no para poder decidir qué es lo que verifica Moss y qué es lo que no verificados y una pata de esa metodología tiene que ver con la vitalidad de la mentira

Voz 1505 41:47 pero en cualquier caso yo creo que a veces ignoramos

Voz 21 41:50 que un treinta y cuatro por ciento de la población se informa por Whatsapp lo dice el último informe de routers y hay que estar también un poco atento a eso a veces desde nuestro punto de vista de periodistas que estamos ultra informados no somos conscientes de que hay gente que se informa de esos datos a través de lo que le llega por los mensajes de Whatsapp que alguien tiene que entrar en esa zona gris a decir que esos datos son falsos por eso le damos tanta importancia a la Comunidad a que la gente sea también la que bueno a sus grupos de whatsapp le diga a su tía a su cuñado A quién le haya pasado

Voz 1671 42:23 straits Esteban está confirmada es mentira no rebotes esto que lo hemos verificado y clara

Voz 0027 42:27 a la gente a la que podríamos ubicar en la izquierda es más propensa a a parar

Voz 22 42:34 un bulo o a pensar si si

Voz 0027 42:37 sobre migración en concreto en pensar de una forma crítica que lo que está en la derecha o no tiene nada

Voz 21 42:42 yo creo que eso no tiene nada que ver que a la hora de recibir una mentira todos somos igual de permeables y que lo que tiene más que ver es que tengamos una construcción de cultura critica o no también tiene es un poco los inputs que te lleguen no nosotros una de las cosas que tiene maldita migración que es migración punto malita apuntó es es que cualquiera de los contenidos que hay ahí se pueden volver a reproducir en blogs en otros medios de comunicación son copyleft y están para eso y además hemos cerrado secciones semanales con el diario y con Julia Otero en Onda Cero para qué

Voz 1671 43:13 le saluda saluda la competencia

Voz 21 43:16 bueno para que alcance a cuanta más gente

Voz 1671 43:18 mejor porque lo vital para parar las mentiras es viral izar la verdad más que la mentira no y eso es importante

Voz 0027 43:23 Clara Jiménez malita migración maldita a punto

Voz 1671 43:26 pues muchísimas gracias por estar ahí en la SER contándolo gracias a vosotros

Voz 0027 45:38 la gripe ya es una vida Limia en diez comunidades autónomas comunidades Cataluña Murcia Madrid las dos Castillas Cantabrea Navarra

Voz 28 45:47 prácticamente la mitad del país a mitad de España está hoy enferma de gripe esto lleva aún

Voz 0027 45:53 colapso en en algunos servicios de urgencias Laura Marcos buenos días

Voz 1508 45:56 qué tal buenos días este colapso según denuncian los porque sí

Voz 0027 45:58 cuál es de de la Sociedad de Medicina de Urgencias Emergencias se produce sobre todo por dos motivos uno que es la falta de previsión y eso que la gripe bueno es invierno gripe

Voz 1508 46:06 yo también la falta de médicos y es la foto de todos los años con la llegada de la epidemia de gripe A más de la mitad de las comunidades es saturan los servicios de urgencia por mucho que los profesionales no se cansan de recordarnos que si no hay enfermedades asociadas lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa hablamos de un problema estructural la Organización Médica Colegial reconoce que uno de los grandes lastres que deja esta crisis es que la a mitad de los enfermos que se presentan en urgencias no han pasado antes por un centro de salud lo que genera un embudo en el traje y multiplica los tiempos de espera y a esto se suma que no existe como tal la especialidad de urgencias por lo que cualquier médico que asista a este servicio tiene que tomar decisiones vitales en cuestión de minutos en algunos casos sin tener una formación específica y la falta de profesionales por ejemplo en el Hospital doce de Octubre de Madrid la suplen los residentes Tomás Toranzo es presidente de honor de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias

Voz 29 46:57 los servicios de urgencias son los que peor dotados están de profesionales en todo el Sistema Nacional de Salud están soportados en muchos casos por residentes que acaba de determinar la formación pregonado la licenciaturas y eso añade complicaciones cuatro genio muchos errores

Voz 0027 47:13 con las urgencias colapsadas en los centros de salud la situación es esta

Voz 30 47:17 el lunes vino mi marido por hora y hasta la semana que viene nadie falta a este consultorio ocho trabajadores más que es lo que nosotros demandamos

Voz 5 47:26 yo estoy con la gripe me tomó lo que me ha parecido sí lo tengo a las doce me atiendan a hay algo ocho

Voz 30 47:31 días vine a sacar número par receta para por ejemplo yo me han dado fecha para abrir para que me vea al traumatólogo

Voz 0027 47:39 te escuchamos son de médicos y de pacientes en las han recogido nuestros compañeros de Radio Valencia en un paro frente a un centro de salud pero probablemente las suscribe irían profesionales y pacientes de muchas otras comunidades vamos a hacer un mapa exprés del hartazgo médico de los pacientes Toni Jiménez de Radio Valencia bon día Monde Aimar Radio Galicia Xaime López Bos Días

Voz 0931 47:57 dos días en Barcelona Joan Bofill día o la bondad

Voz 0027 48:00 Maroni allí en Valencia los sanitarios atención primaria han hecho paros de diez metros esta semana dicen que es el doble de tiempo esos diez minutos el doble de tiempo de lo que tienen para un paciente para atender a un paciente

Voz 31 48:09 sí plantean que se instaure una agenda flexible para gestionar el tiempo según la dolencia tratar además el sindicato Sens por ejemplo marcan veintiocho el número máximo de pacientes que deberían citarse al día en la misma línea el presidente de la Sociedad valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria que es Aurelio Duque asegura que una atención primaria fuerte hace sostenible el sistema sanitario

Voz 0027 48:29 nosotros queremos hacer nuestro trabajo

Voz 32 48:31 mejor si yo me equivoco en una dosis

Voz 0027 48:34 alguien puede sufrir un percance entonces lo que quiere

Voz 32 48:37 pues es seguridad para el paciente y dignidad profesional

Voz 31 48:40 desde la Conselleria de Sanidad aseguran que se trabaja en la elaboración de un plan para dar respuesta a estas necesidades que se prevé que esté listo antes de que termine este mes de enero Aimar

Voz 0027 48:49 en Cataluña van a la huelga a los médicos de la concertada que en el fondo son la mayoría de los medios porque cuando un paciente acude al hospital de la red pública gran parte de los médicos son desconcertada los hospitales comarcales aquí en Catalunya son concertados

Voz 0931 49:01 sí de hecho sólo hay ocho hospitales cien por cien públicos en Cataluña para que os hagáis una ida cinco mil médicos en ambulatorios que dependen directamente de la Generalitat y el doble diez mil que dependen de ambulatorios y hospitales de gestión mixta cuando se hizo la primera gran huelga aquí en noviembre la Generalitat sólo llegó a un acuerdo con los primeros diciendo que quién tiene que solucionar la situación para el resto son las patronales del sector de quien dependen por ello los médicos piden al que nosotros pueden es exactamente mates lo mismo que pedían la anterior huelga lo que consideran sus colegas de los ambulatorios públicos tiempo mínimo para cada visita Si nada cambia Se mantiene la huelga del dieciocho al veintidós de febrero esto afectará ambulatorios concertados la inmensa mayoría también de los hospitales catalanes por ejemplo el Clínico o el Sampol en Barcelona o el Parc Taulí

Voz 0027 49:42 de ahí en Galicia a los trabajadores de Urgencias del Hospital de Santiago llevan ya dos meses de protestas con denuncia incluida ante la Fiscalía la presentado médico que sostiene que la muerte de dos pacientes el pasado dos de enero hace nada que se debe a que no recibieron la asistencia adecuada