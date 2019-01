Hoy por Hoy (18/01/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1762 00:00 a las diez a las nueve en Canarias Pablo Echenique niega que Íñigo Errejón sea candidato de Podemos tal y como éste aseguraba anoche en la SER el secretario de Organización de Podemos acaba de estar en Hoy por hoy donde ha reconocido que el movimiento de Rejón hace daño el Izquierda invita a dejar el escaño aunque descarta que se vaya a abrir expediente

Voz 1662 00:20 ahí tienen quería se presenta por otro partido político Iggy Pop el escaño que consiguió pero es cuando te cómo podemos yo creo que todo quedó coherentes es dejar el escaño mí de fuera que que bueno pues se ve algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí ileso supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 1762 00:45 esto en Podemos en el Partido Popular a la vicesecretaria de Estudios y Programas la mostrado la puerta de salida del partido al portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó esta mañana le hemos preguntado también en Hoy por Hoy por el supuesto uso de fondos reservados para espiar al virus a Luis Bárcenas por la información que pudiera tener que pudiera comprometer al PP ayer el ex comisario Villarejo apuntó la Audiencia Nacional ha que cumplía órdenes de sus superiores en ese momento Cosidó era el director general de la Policía Lévy avisa

Voz 2 01:11 pues cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y desde luego pensar que las siglas siempre están por encima de las personas

Voz 1995 01:22 Cosidó debe asumir responsabilidades

Voz 2 01:24 Margallo e los casos que estamos convenciendo oí ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gusta mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular

Voz 1762 01:40 vamos Aragón se está investigando allí la muerte de una mujer en una vivienda vivienda que era de un hombre que se suicidó ayer en Teruel el cual había matado a su mujer hace dieciséis años de hecho la principal hipótesis que se maneja ahora mismo es la de la violencia machista zaragozana Sánchez Bornos

Voz 0148 01:53 es una mujer de cuarenta y ocho años que apareció asesinada en un piso de la calle Pradilla como decías propiedad de un hombre que se suicidó ayer desde el viaducto de Teruel su marido había denunciado su desaparición este hombre que se suicidó con cuarenta y siete años ya había acabado con la vida de su mujer en dos mil tres Patricia Morell en el municipio turolense de La Puebla de Híjar con varios disparos entonces fue condenado a dieciocho años de cárcel la Delegación del Gobierno en Aragón ha confirmado que todo parece indicar que el asesinato de hoy es un nuevo crimen de violencia machista la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ya ha convocado esta tarde a las siete en la plaza de España

Voz 1762 02:28 los equipos de rescate continúan además esta mañana los trabajos para localizar al pequeño Julen en el pozo de Totalán en la provincia de Málaga deben terminar primero las labores en la plataforma desde la que se va a iniciar la perforación de un túnel paralelo a ese pozo is sumamos que nueve municipios de Tenerife anotado un terremoto de cuatro coma dos grados en la escala de Richter esta noche el seísmo se ha producido entre esa isla Illa de Gran Canaria no hay que lamentar a esta hora daños personales ni tampoco materiales diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo ya en la SER para el información de su comunidad

cadena SER Madrid

Voz 3 03:03 la crisis de Podemos con uno de los para

Voz 1915 03:05 tiras que junto a Izquierda Unida estaba negociando la integración en la lista de Rejón pide a la formación que no se divida a Javier Bañuelos buenos días

Voz 1915 03:38 popular Andrea Levy no descarta ser la número dos de la lista del PP al Ayuntamiento de la capital la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular se resiste a confirmarlo pero no lo ha negado en la entrevista que esta mañana le ha hecho aquí en La Ser en Hoy por hoy Aimar Bretos Pilar

Voz 2 03:53 vamos en este momento hablando de de listas

Voz 4 03:56 pero si le preguntara por el Ayuntamiento de Logroño seguro que me decía que lo deseen

Voz 5 03:59 estaba pero es que Madrid es la capa

Voz 2 04:01 tal España y además es esa ciudad abierta que nos acoge a todos yo que vengo de un sitio en el que mes señalan por pensar diferente déjeme decirle que Madrid me siento muy cómodo

Voz 4 04:13 tiene usted con José Luis Martínez Almeida al candidato

Voz 5 04:15 el alcalde bueno yo le llamo directamente

Voz 2 04:17 el alcalde Almeida me entiendo perfectamente tengo la mejor consideración hacia el deseo desde luego la realidad de verle como alcalde muy

Voz 1915 04:27 desde hace unos minutos activistas antidesahucios se concentrarán frente al número once de la calle San Lavapiés a las doce menos cuarto está previsto el desalojo de dos familias que viven en un mismo piso en total siete personas dos de ellas menores de edad y una mujer embarazada de ocho meses y el Ayuntamiento de Madrid mantiene para hoy el escenario uno del protocolo anticontaminación es decir no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 en los accesos a la capital en el interior de la M cuarenta y tres grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1762 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cavernas

en la Cadena Ser

en Hoy por hoy con Toni Garrido

Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:26 los días viernes es que se te llena la boca

Voz 7 05:29 Pirlo Viernes dieciocho de

Voz 1995 05:31 enero esto esto de la radio se está convirtiendo para nosotros en un mirador perfecto del ser humano general de este país en verán en las últimas semanas gracias a este programa hemos dejado de norte a sur de Linares Pontevedra Valladolid a Lanzarote se acaba de caer el móvil debo es lo de las tecnologías Dios debo decirles que allá donde vamos ustedes nos reciben con un cariño y una amabilidad que probablemente además no merecemos el caso es que empezamos a conocernos si empezamos a conocer bien ese conjunto raro de especímenes contradictorios y extraordinarios que hemos dado en llamar españoles somos un país curioso ama le luminoso orgulloso interesantísimo y habrá que asumir de una vez día que esa pelea constante por ser diferentes nos convierte en justo lo contrario en iguales hoy por ejemplo les hablo desde una maravillosa ciudad desde Barcelona esta mañana andando hasta la radio saben que esta ciudad como todas está llena de gente con la que compartimos problemas esperanzas y finalmente un único objetivo ser felices porque es que no no hay mucho más allá se ha puesto ahora de moda seguro gran vistos ha puesto de moda eso de ordenar la casa de cada uno eh tu casa son un fenómeno provocado por maricón doy una serie de televisión hablamos de ello hace hace algunas semanas todo esto es que cambia muy rápido ahora los ordenadores ya no son sólo aparatos con los que conectarse a una red donde insultar a alguien o compartir una foto los ordenadores ahora también son personas que vienen a tu casa y ordenan es una nueva profesión dejarían ustedes que alguien viniera a ordenar sus cajones sus armarios en el fondo su más profunda intimidad lo hacen siguiendo las pautas en ocasiones muy filosóficas muy profundas y otras de cajón nunca mejor dicho por ejemplo esos ordenadores afirman que que eliminar lo que ya no utilizados bueno pues piensen eso aplicado a todo su trabajo a su entorno a la política suele ocurren algunos nombres concretos a mi y a mi unos cuantos en fin es viernes no comprenden lo que trato de decirles

Voz 11 09:19 seis o sea que ir

Voz 1995 09:37 todos fenomenal espero creo Saura cuando escucho ahora por la radio y la radio es fantástico si tiene usted por cierto típico amigo que cuando entra nunca o que no suerte al micro por favor manden supresión del faisán veloz hoy por hoy arroba Cadena Ser punto

Voz 1995 10:05 sí en tanto esta mañana durante mucho tiempo que tiene una relación buenos días tan Calais mucha Barcelona mujeres de aquí en Jerez y me contaba que al principio cuando llegó a cuando yo el no es que sea rotonda leal me contaba que cuando llegó a Barcelona claro y lo voy a entrar en los día Tutto tú Tom el pensaba me están diciendo en todos los sitios que llegó estaba en mi nombre el día no llega a Barcelona Gaudí como debería haber sido alguien otra otra persona pero bueno bon día tu Tom bon día a Tito gusta Barcelona me encanta pasa lo mismo que voy a decir sobre la ciudad donde nació mi mujer que su suegro vienen un rato a recogerle si bien no te encanta es ábreme pero ahora de verdad Barcelona para mí es de unos siete más bonitos del mundo aquí siempre estoy a gusto eso eso lo piensas tú

Voz 10 11:14 muchísimos millones de

Voz 12 11:23 hola qué tal mañana hoy nuestro objetivo es ayudarte a ahorrar en tu compra diaria sí porque sabemos que te gusta ajustar tu presupuesto

Voz 3 11:31 pero sin renunciar a la calle

Voz 1995 13:28 con Toni Garrido diez y trece minutos una hora menos en Canarias ya lo saben se lo estamos contando la Cadena SER hay mucha gripe en España estamos en niveles de epidemia con más de cincuenta y cinco casos por cada cien mil habitantes lo vemos a nuestro alrededor seguro que ustedes lo han visto ya lo han comprobado es que no tiene fiebre tiene dos o tiene afonía un beso muy grande a todos los compañeros a Pepa Bueno que que se ponga buena que nunca mejor dicho que venga la semana de la faringitis la faringitis a nosotros nos afecta la gripe nos afecta pero claro qué ocurre cuando eso le pasa a la mejor voz de este país

Voz 17 14:07 yo puedo estar podemos confirmar

Voz 1995 14:09 Ainhoa Arteta podía dar Ainhoa muy bueno sí bueno

Voz 7 14:12 ideas que escuchas y bueno la verdad es que yo también este contenta y a un par de semanas ya mejor pero sí entrene el año muda era una cosa rarísima que me ocurrió porque nunca me nunca te voy osea en no recuerdo sea igual a mi juventud alguna juerga de estas que pillé de estas gordas ignora si mal no recuerdo es lógico y fue eso es nota sí sí la recuerda porque no solía beber pero no sé no tengo eh cuerdo así durante mi carrera de haberme quedado muda sea poder no poder cantar vale pero muda sin poder hablar no me había pasado a ver

Voz 1995 14:57 claro más allá nosotros les pongo situaciones no Arteta que ha estado fuera de juegos Perona de fuego una faringitis de impide actuar en el Liceo el pasado trece de enero pensemos que no tiene un un único instrumento

Voz 7 15:10 no claros no hay más que es la voz

Voz 1995 15:12 si no poder interpretar no puede cantar sí la verdad es que lo pasas mal pero no poder hablar

Voz 7 15:18 pues pues no te cuento pero cuando sabes que es tu instrumento que es la voz es básico porque aún así me dijeron que no hablara pero yo un poquito hablaba pues porque ensayando pero llegó un momento en que en que estaba empeorando y entonces claro era silencio y entonces claro se hizo la cosa se hizo complicada en la en los ensayos no asistía pero no podía más que articular y nada más tenía de hacerlo otra persona o marcando o lo que fuera por mí entonces era la verdad es que se complicó mucho la sobre todo la la última la última etapa de los ensayos la verdad es que Elíseos aportado magníficamente bien y yo hice lo que buenamente pude bueno ahora estoy ya preparada ya para el día veinte muchísima muchísima yo estoy si éste como un caballo metido en la carrera sí pero llevamos dos semanas metido ya en el Bud es ahí

Voz 1995 16:19 no a Arteta va a estar a lo confirmamos el pastar en en Barcelona este lunes interpretando en el Gran Teatro el deseo por la mínima

Voz 3 16:25 Bin domingo perdón por diez en su carrera

Voz 1995 16:28 uno de los grandes personajes de Giacomo Puccini Madame Butterfly pero déjame que vuelva a la voz a nosotros en la radio mucha gente que vosotros y la verdad es que yo no sé algún compañero lo encontrado nunca jamás un remedio que te ayude y te vas a quedar afónico te quedas afónico y puedes hacer algo para impedirlo el puedes meter una vez que funciona esto fuerte alcohol la garganta para pero no hay nada de fondo no hay nada

Voz 7 16:57 el silencio cuando es una afonía si es el silencio esta ha debido ser viral porque al tenor le pasó lo mismo en la Premier al tenor que cantaba conmigo cuadro bueno pues es un virus te afecta así bueno pues al que está trabajando con el con este instrumento pues es es como un medio

Voz 3 17:20 otros muy poco miro sino Werder no llega para no

Voz 7 17:28 claro me llega porque además date cuenta que el subconsciente es muchísimo más poderoso que el conscientes de nosotros pensamos y creemos que pensamos con el consciente pero al final lo que de verdad piensa ahí está maquinando todo el rato es el subconsciente el daño que te puede hacer es tremenda pero bueno luego en estas ante manos de grandísimos profesionales en este caso Pedro Claros bueno pues ellos mismos te tranquiliza no mujeres esto es no sé que ya está pero pero bueno si no mujer

Voz 1995 18:01 tan expresiva la están viendo ahora pero es pura expresividad interpreta eso vida es Luis gestos érase una mujer poderosa como tú cuando no puede hablar qué tal esos días de de no poder hablar porque tenías que estar literalmente en silencio todo el día veinticuatro horas

Voz 7 18:20 pues una vez más como además fue en la Navidad y Nochevieja y todo eso una vez más mi familia me demostró que que son maravillosos me refugió con ellos solita solita noches

Voz 18 18:32 deja ir allí en tranquilidad en silencio y además comprendiendo May con muchísimo cariño eh bueno arropada con ellos

Voz 1995 18:42 qué bien bueno vamos a Madame Butterfly

Voz 19 18:47 las

Voz 14 18:51 el personaje nata Tebaldi Victoria de los Angeles Caballé la gran caras que estamos escuchando cómo es que no no se ha puesto en tu camino nunca pesaría puesto

Voz 7 19:03 años que me lo habían ofrecido pero es un personaje tremendamente complejo vocalmente ir también emocionalmente

Voz 3 19:15 entonces yo hasta que no ha considerado

Voz 14 19:17 está suficientemente madura vocal emocionalmente no he querido afrontarlo porque puede ser un viaje de ida sin retorno este error si es un rol

Voz 7 19:32 vocalmente diría yo que el más el más demandante de los que he hecho hasta ahora sin ninguna duda emocionalmente pues también pasa por un puro una situación que para un Mediterráneo es complicada porque somos mucho más los occidentales somos mucho más pasionales pero tienes que entrar dentro de lo que es la mentalidad oriental no y en este caso la japonesa no que esta mujer no es que ese suicidio se quitó la vida para nada muere con honor que es distinto además muere con honor pero dejando un hijo y esto es una situación que si de verdad tienes que vivir el papel porque para que el público lo sienta la primera que lo tienes que sentir eres tú y esto viene además en un momento en la obra donde vocalmente es es lo más demandante que tiene verdaderamente puedes hacer daño al instrumento

Voz 1995 20:30 cuando dices que es un viaje a allá de la interpretación que es un viaje emocional cuando dice que no tiene que a lo mejor su viaje no hay retorno emocionalmente

Voz 7 20:40 Button si digo no hay retorno vocalmente porque si te dejas llevar por las emociones y no estás preparado vocalmente técnicamente para poder controlar esas emociones a nivel vocal es un viaje sin retorno porque verdaderamente a expone a la máquina a la mayor presión vocal que que que puede tener en ese momento yo ya he aprendido la lección desde luego hay que tener una por lo menos una cilindrada más de lo que pide de lo que pide el rol y en este caso en este rol Sí Se Puede dos mejor

Voz 1136 21:19 hablando de roles verdad en para de verdad que hay no sólo drama para una profunda sentimiento tragedias puede ser o puede ser también Butterfly o usted está por ejemplo que es cosas tan serias tu trabajo es transmitir esto también con belleza

Voz 7 21:38 bueno la belleza es eso viene dada por la grandísima ayuda del compositor era eso en eso no hay ningún mérito lo del del del artista sino que ceñirse estrictamente a lo que el compositora ha escrito y en este caso Puccini es bastante

Voz 20 21:58 he explícito oí es muy claro de lo quiere no lo que pasa que lo que él quiere pasa por una por una exigencia vocal importante Bono pues hacer lo que él quiere que se haga es lo que

Voz 7 22:15 consigue que este está

Voz 1995 22:17 es te drama tenga una belleza inusitada fantástico si tienen la fortuna de poder ver Ainhoa el próximo domingo después de unas semanas de silencio son ustedes unos privilegiados como tú lo que cuentas ahora tiene mucho que ver con un aprendizaje vital no hay que ser un gran maestro de igual si eres mecánico dependiente locutor llegó momento la vida cuando ya se siente que ya sabe todo ya conoce de más a menos las claves eso profesión pero aún así quiere seguir investigando cómo eres como maestra y como eres como alumna

Voz 7 22:58 como como maestra no lo sé porque no no ejercido tanto como como maestra

Voz 1995 23:06 vamos ahora nos preocupa es verdad

Voz 7 23:08 pero como alumna soy tremendamente disciplinada a veces hasta hasta demasiado en el sentido de que tengo yo tengo una profesora que se ríe mucho conmigo porque dice que eres peor que tu hija cuando tenía tres años que le dabas para pintar sabes que le daba tanto al papel que lo rompía no y cuando vio a mi hija hacer eso dice ya se ha de dónde viene esta historia osa ya sé que de verdad hereda de tía algo que es es como que soy muy son muy machacona no iba a mí me costó mucho entender una cosa que el canto tiene mucho que ver con el relax yo cuando voy a estudiar o cuando me voy a empeñar soy tan tan tozuda tan cabezón Aitán por mis narices y al final a veces tienes que aprender que no es por narices técnica que es muchas veces es como el huevo no que tienes en el en en en en un chorro de agua es mucho al chorro se cae das poco también es es encontrar el equilibrio y la excusa tu en nuestros en concreto relajaba Pozuelo expresarse de lo mejor poner sí sí la voz cuando más lo que se dice en inglés que serían armónicos los armonía los de una voz llegan cuando el instrumento está relajado cuando todo la toda la todo el el los rejoneadores todo todo lo que es tu cuerpo está relajado esto es esto es un poquito gráfico para explicar pero es muy simple una copa de cristal sitúa el cristal sin síntoma darle ni ni presionar el cristal está libre date cuenta el sonido el cristal cuando es un buen cristal lo que puede correr

Voz 1995 24:48 tú agarra esa copa con la mano

Voz 7 24:51 les si el sonido será completamente seco gráficos como maestro yo les digo yo vamos escuchar a Ainhoa dando clase

Voz 21 25:00 a ver Marta que me has traído encuentro vive

Voz 1995 25:06 pues hombre vamos a poder ver a Diego

Voz 3 25:10 sí pero hay un problema

Voz 1995 25:11 ante que tiene muchísimo éxito lleva siete temporadas de donde han salido prodigios como este

Voz 23 25:20 Vista

Voz 1995 25:32 oímos estás metido en un proyecto para la televisión concretamente para la televisión pública de vas a ser jueza jurado de un programa que era buscar talento que en este país hay mucha

Voz 7 25:45 sí sí mucho muchísimo por todas partes grande

Voz 1995 25:49 en todas las disciplinas como como si eso bueno

Voz 7 25:52 la verdad es que me me atrajo también porque creo que es un programa que puede ser informativamente en el clásico muy importante de formación ya no sólo de los niños sino de la gente que lo esté escuchando el clásico tiene una liturgia no yo soy la primera que con seis años estaba cantando lo que no debía cantar pero lo cantaba y es lo que me hizo a mí y a ser mi motor mi niña alegría no entonces es verdad que cuando un niño se acerca a la lírica se hacer casi ningún tabú Is acerca porque siente algo dentro no esto esto es necesario potenciarlo pero hay que potenciarlo de una manera consciente correcta y no vale todo el niño tiene que que disfrutar eso por encima de todo cantando seguir haciéndolo pero tiene que saber que se mete en una disciplina donde el el saber se adquiere con el con el tiempo yo no creo en niños fenómenos que se les ponga cantar lírica con once doce años porque me parece un auténtico disparate se les proponer un coro seis puedan poner hacer solos pero son los muy medidos y con cuidado porque estamos estamos hablando de un instrumento que averiguó han escogido la que no debería debería de ser pero creo es que yo abogo por carreras largas un recurso que hay que cuidar por supuesto gastarlo y no a mí el típico niño rico padre que se cree que tiene un niño que es un fenómeno puede ser un fenómeno pero el fenómeno tiene sus tiempos y tienes tu tiene su disciplina

Voz 1995 27:44 yo cuando escucharte la última vez que vimos fue en Sevilla en este programa Nos dijiste algo luego yo lo utiliza mucho efecto en España las cosas son así hay que hacerlo sin citar la fuente aquellos viajeros desde que el Museo del Prado en el ministro Derio de de Turismo debería estar dentro de Cultura yo estoy ido contando por ahí dice Ainhoa no lo conseguiremos conseguiremos que este país entienda que lo que tenemos que es un patrimonio cultural impresionante que atrae a millones de personas del planeta debe ponerse junto con aquello que les hace venidas claro lo conseguiré

Voz 7 28:19 yo nunca he entendido y respeto mucho el deporte pero creo que es que es mezclar churras con Touré deporte cultura deporte sea cultura y turismo con todo el eh con con toda la riqueza del patrimonio histórico cultural que tenemos en este país es que es de obligado cumplimiento y es el buen turismo sí claro ese buen turismo abismo turismo bastante

Voz 3 28:42 más dañino y indicativo en largo plazo no oí masivo pero este tipo de turismo es como dices tú también es el tesoro de este país lo que es lo que tenemos

Voz 7 28:53 a ver yo no no que Renault no quisiera tachar de dañino el turismo que tenemos porque también es válido pero pero creo que es verdad que el turismo cultural es un turismo mucho más pudiente es un turismo que que bueno pues que luego nos va nos puede revertir en en hoteles en restaurantes

Voz 25 29:10 en en en compras en muchas cosas que pues es gente que tiene un poder adquisitivo importante siempre

Voz 1995 29:18 placer escucharte Ainhoa Arteta ahora más allá después de estas semanas de faringitis de silencio como tiene que ha sido la Casa de los Arteta esta semana eso no nuestra gente no hablaba en los demás eh no pasa nada el próximo domingo por fin ya en el Liceu Barcelona escucharemos a ahí no en ese maravilloso personaje de Madame Butterfly no sabes que te queremos mucho muchísimas globalmente un verdadero placer diez y veintinueve minutos una hora menos en Canarias seguimos no

Voz 27 29:53 que antes de la eh

Voz 1995 29:58 Sáenz de

Cadena SER Hoy por hoy

con Toni Garrido

Voz 29 30:05 el café en el teclado del ordenador y esta mañana ha habido que en El Corte Inglés tienen hasta el viernes dieciocho para clientes con tarjeta financiación cero cero cero gastos cero intereses en electrónica electrodomésticos y hogar de nueve a doce meses para pagar casualidad no son las rebajas de El Corte Inglés que están por todas partes

Voz 10 30:41 eh

Voz 1995 31:02 pero catorce pide de vivir la vida y la actualidad al último

Voz 10 31:06 el viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 32 31:15 Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 23 32:12 el Deportivo esto

Voz 9 32:14 me fue teatro Suter porque no a todos los grandes profesionales de la cadena SER como ella quién lo Gabilondo Carlitos el armario empotrado sino Pepa viola Pepa Bueno Manuel el coloso Carreño y Antoni el flaco barrido a todos se ganó fuerte abrazo ir Asia

Voz 23 32:33 Narbona análisis y pasión por estos el vicio del deporte

Voz 9 32:37 no en fin de Santiago Casares no este texto acaso es giro Quique buenos aquí estoy como la metí te pero tuvo la metí pedales metida primero en primera fila la banda Gabriela Santiago Bloco Bloco de qué planeta rindiendo Boluda

Voz 15 33:02 ya Ataquines Narcís Cadena SER

Voz 1995 33:05 no

Voz 1995 35:38 desplegamos la alfombra roja en estos momentos amigos porque recibimos ahora a la lideresa a la jefa máxima venta de la Asociación de Informadores Cinematográficos esa gente que siendo un amor descomunal por el cine iraní pero que tiene que conformarse viendo películas españolas mañana sábado los críticos y periodistas de cine y series españoles otorgan

Voz 10 36:01 los Premios Feroz doña María Guerra

Voz 15 36:07 bueno ya ya

Voz 37 36:10 el líder te queremos María fíjate siempre María que podemos varía montamos un partidito bueno María Guerra es

Voz 1995 36:21 la Antonio de la Torre del periodismo previos está en todos los jardines no es así María Guerra

Voz 3 36:29 es como la Champions las temporadas de premios empiezan en enero acaban en febrero ya es un como una época de es mundial el Mundial que teme que nos damos todos los años y la verdad es que mira es divertido y además tiene una función que es que la gente vea recuerde las películas vuelva a hacerlo

Voz 1995 36:51 bueno María como presidenta Sintes no vamos pero yo transmitir depresión pero no sientes ahora mismo dentro de unos negro

Voz 3 36:58 es una especie la excitación que pasaron un dolor de cabeza tremendo me voy a bajar ahora en Radio Bilbao me voy a bajar a la calle

Voz 20 37:07 día a comprarme una aspirina porque esta gala es es una gala

Voz 3 37:13 presiones ante el descendido de que es muchas primeras veces

Voz 20 37:15 es la primera vez que una gala de cine se abre al público porque se celebra mañana en el Bilbao Arena que es un estadio de baloncesto imagínate tú la Elmo es el momentazo sea el momentazo cuando el cine porque en realidad lo como decía Almodóvar que ahora las estrellas son los deportistas pues que que tres mil personas hayan comprado una entrada a diez euros vayan mañana hice sienten en la grada en la cancha estarán las mesas con los actores los cineastas y tal eso es impresionante después

Voz 1995 37:47 estoy imaginando ahí en en este se María había mucha gente se pregunta pero esto no son los Goya que que tienen los Feroz que no tengan los Goya y cómo se complementa porque no compite pero son cosas pero no están relacionados

Voz 3 38:02 bueno están relacionados con los Feroz son una imitación digámoslo claramente de los Globos de Oro que es una asociación de la prensa ellos son ochenta de la prensa extranjera nosotros somos doscientos treinta informadores informadora es de cada uno de nuestro padre de nuestra madre

Voz 20 38:17 es una asociación nada que hay más gente joven que que que vacas sagradas ir pues en la la idea de poner series cine es una es es perfecta porque en el siglo XXI ahora mismo en la ficción audiovisual viaja de un lado a otro presidente de la Academia Mariana

Voz 3 38:34 Barroso compite con una serie magnífica que es el día

Voz 20 38:37 de mañana Paco León también tiene serie pero viene del cine y esto es así y Urbizu también tiene serie In posiblemente hoy en que compite con el Reino pues el año que viene a lo mejor a una serie osea que en realidad es unos unos premios que son un poco más más es es Siglo XXI más a la pata la llana porque también están más en contacto con lo que está pasando

Voz 1995 38:59 y hacen una cosa muy bien los feroz como los Goya también este año que tengan lugar en Sevilla Yes salir de Madrid está dando ahora dar todo en esta vida es en Madrid Ginebra en Madrid es decir vamos ya dejaré de un país maravilloso curiosidades increíbles como Bilbao imagino que eso también ese sentido común María

Voz 20 39:20 bueno es de sentido común es es una es necesario porque cada o sea el cine español tiene en idiomas diferentes el año pasado en esta edición son en castellano pero el año pasado hubo una película ganó verano mil novecientos noventa y tres una película en catalán también competía la librería de Coixet en inglés han día en euskera y en fin que que hay que hay que abrirse lo de salir fuera ese es es magnífico pero sobre todo hay que dar las gracias a las instituciones que son las que patrocinan porque esto de la cultura es intangible pero también es tangible y entonces el el pagar el el el celebrar el la marca

Voz 3 39:59 de nuestro a María Guerra yo yo no me parece barato bueno es que al un minuto entonces no pasa nada pero quiero decir que esa esa ahí

Voz 1995 40:10 o sea diez euros por un minuto María que para eso es barato

Voz 3 40:12 estoy poniendo malísima no sea estoy poniendo cada día a tomar la tensión ahora mismo presenta

Voz 20 40:17 a la gala Ingrid García Johnson

Voz 3 40:20 de hay pues es un guión bastante es un Dion Canberra no es que me preguntaban no los límites del humor hombre esto no es una cuestión de Apple de de apalear a nadie sino de que cómo está hecha por periodistas pues hay risas unos ritmos de nosotros mismos también Ingrid Se ríe de sus de sus compañeros sea que esa es un poco

Voz 20 40:43 en la filosofía que no

Voz 3 40:45 es una cosa muy encorsetada

Voz 1995 40:48 un día tú nosotros que estamos Tom y yo estamos en el dos mil diecinueve pero María está ya en el dos mil XXXV la gala sólo se va a poder ver a través de la Internet

Voz 3 40:59 me gusta cómo lo has dicho sólo se va a poder ver a través de la Internet claro pero una computadora como valor añadido atractivo vamos a ver es total nació porque las es de las las galas de cine de cómo son muy largas pues entonces a la las teles dieran un poco de reparo pero lo que entonces no hemos encontrado Televisa con lo que era un problema se ha convertido en algo bueno es que

Voz 20 41:28 pues que se pueda retransmitir por Internet significa que no es solamente ese Bassi a esa audiencia se va también a la audiencia empieza a las ocho de la tarde la retransmisión en youtube ir bloques espera es también tener una audiencia más más joven de alfombra roja de conversación porque por ejemplo por la alfombra roja para pasar el equipos de series como élite

Voz 38 41:49 me gustan los chicos más por este camino va a tener como un todo por nosotros tengo derecho a vivir bebida Nadia psicópatas a un par de años no sé tampoco es tan difícil

Voz 8 42:02 mírame a mí

Voz 1995 42:05 esto es un fragmento de de élite en el fondo María vivimos tiempos un poco extraño es decir esto es un fenómeno élite es un fenómeno cuando Netflix sabe reveló los datos de audiencia que lo han visto veinte millones de hogares en las primeras cuatro semanas eso es un fenómeno brutal pero los fenómenos últimamente María son como decir Si no te afectan directamente parece como que no ocurre es un caso muy relevante el élite

Voz 20 42:30 sí es verdad que ahora se y ahí como una sensación de que cada uno busca su nicho iba a decir como que parten las redes cuando te afecta a ti Innova los demás

Voz 1995 42:41 te afecta parece que no sí

Voz 20 42:45 pero bueno yo creo que en este sentido la gala de los Feroz bueno hoy la en el cine y las series en general son son interesantes porque hacen ejercen de espejo de la sociedad no entonces las series que han creado crean mucha conversaciones élite es una serie de un de un colegio de de de élite precisamente en la que entran

Voz 3 43:04 a unos chicos pues un poco

Voz 20 43:06 Arrabal y entonces ahí se plantean vuelos un culebrón de tomo y lomo pero también se plantean debates como el la transmisión del sida en en chavales heterosexual es el embarazo y las clases sociales evidentemente

Voz 3 43:20 no los ricos se forman para luego ver gobernar un país sea que yo creo que que que es interesante o no aplicar abrir la mente no no no es no es que no tengamos que ser diferente sino intentar entender qué está pasando y hacernos preguntas desde la ficción

Voz 1995 43:35 interesantes todo lo que cuenta la presidenta de los feroces

Voz 3 43:39 pues no ni que que te casó hay viste cada vez más trabajo hay tantas series ahora para ver que es imposible ver todo así que para tu trabajo va acumulando su y otra cosa es un gran lector que es muy importante que haya lector es un Aires Flores bueno creo que

Voz 39 43:56 bueno me falta volví después de tanta tal creo que a decir quién es el el Feroz de Honor

Voz 1995 44:05 no pero lo lo hemos contado cuéntalo pero yo estoy ya lo hemos

Voz 3 44:08 ya pero es que hoy va a haber una master class en el Guggenheim

Voz 1995 44:11 con lo joven que es José Luis Cuerda porque lo diga la presidenta

Voz 3 44:19 José Luis Cuerda tener más peso que que además muy bien con su última película tiempo después colega de los cojones a conciencia que lo que él está hablando ahora de conciencias joder el tío éste pasa de conciencia caudillos él me pone

Voz 31 44:36 sí me pone cachondo

Voz 37 44:39 bueno para que esta corta elegido to lose

Voz 20 44:46 te pero es una representación de lo que Cuerda considera que es esta esta esta nueva generación muy formada y poco comprometida o comprometida o pero vamos que son que manejan perfectamente la y la mujer gas

Voz 3 45:03 en su película no se comprometen porque se

Voz 1995 45:05 en la duda la presidenta es que pos guerra llegarán placer está haremos Marina estaremos pendientes de la Internet para ver esa gala de los Premios Feroz que se desarrollan en Bilbao tres mil personas pues hay gente que va a tener el privilegio de durante un minuto

Voz 3 45:25 es firmar a partir de las ocho de la tarde alfombra roja en Youtube ya Toni ya

Voz 1995 45:31 creemos presidenta también os quiero

Voz 3 45:34 besson

Voz 40 45:36 ahora ya no apaga María Guerra aquí

Voz 8 45:44 Toni Garrido Cadena SER separa de crecer cuando se deja de apretar

Voz 3 45:51 por eso en unir la universidad en Internet damos cada paso juntos para asegurar que cumplas tus objetivos

Voz 10 45:59 bueno tú metes seguir creciendo la universidad en Internet

Voz 28 49:07 cuenta con la SER pase lo que pase

hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 50:19 textualmente dice la prensa norteamericana el infierno de nieve se acerca una tormenta Nueva York nosotros nos vamos a ese continente donde se encuentra Marcela Sarmiento a un poquito más cerca encuentra embarrado buenos días es de Miami capital hispana de Estados Unidos buenos días Marcela

Voz 15 50:39 bueno tías qué tal y como está pues un poco preocupa

Voz 1995 50:43 oye una tremenda sea el New York Post dice en estos momentos en su página si el infierno de nieve frío

Voz 3 50:50 tú esta fin de semana en Nueva York

Voz 1995 50:52 pero esto esto no ser un poco alarmistas

Voz 47 50:56 no creo que sean alarmistas por el hecho de que en las últimas digamos temporadas han llegado unas tormentas impresionantes Nueva York ha sido testigo además de una de las más impresionantes y como una monstruosa la tormenta de nieve Washington la vivió hace un par de semanas no sé si lo recuerdan que quedó completamente cubierta de nieve ahora la oportunidad es para para Nueva York

Voz 1995 51:25 pues nos vamos hasta Londres donde están celebrando el lío político más formidable de los de las últimas décadas durante los últimos cincuenta años no ha visto una igual en muy buenos días

Voz 0148 51:39 muy buenos días he estado hablando incluso hay un una película al circulando por internet de que esto es como el Titanic donde todo el mundo decía no pasa nada no pasa nada justo antes de que se diera el barco así que así estamos a la espera haber llamarnos pasa

Voz 1995 51:55 afortunadamente en mala gente sigue la gente es mucho más inteligente que su clase política pero es verdad que es muy difícil mantenerse ajeno a ese formidable lío que tienen a unos y otros en hermanamiento moción de censura votación AUS a otorgar decir por más que tú quieras seguir continuidad en algún momento la gente se preocupa señores qué es lo que va a pasar con nosotros

Voz 0148 52:18 sobre todo esto es ya un momento también como pasa con Trump de decir quién es un adulto en esta habitación corrió parece que ningún político quiere sacrificar su carrera política por el bien común todo el mundo está mirando a corto plazo como se salvan como mantienen la promesa que hicieron antes de ayer y la que hicieron las diez y seis meses he nadie no hay víveres no no hay ningún líder que diga esto es un desastre iban los a tomar medidas drásticas aunque no sean populares tres está escondiendo todo el mundo detrás de esta cosa del referéndum no están teniendo en cuenta que el cuarenta y ocho por ciento de la población votó en quedarse el cincuenta y dos en y se me paso hace dos años y medio y las cosas han cambiado nadie estamos frente a un precipicio y todo el mundo estás viendo que está todo bien

Voz 1995 53:05 todo esto no quiero yo ni mucho menos banalizar todo lo que está ocurriendo enseguida hablamos del cierre parcial del Gobierno de los Estados Unidos pero hay un personaje hay que se llama John Bercow que es el speaker os dejamos y que tiene nombre de y parece

Voz 37 53:19 yo haría las sensaciones

Voz 1995 53:26 bengalas nada nadie seguro que le seguro que han escuchado además esa voz que deberá que parece que es un animador de discoteca no a nosotros nos llevábamos mejor creo que tenemos un montaje con algunos de sus mejores momentos

Voz 48 53:42 ya se otra venga ya escisión

Voz 5 54:01 sí señores gente Cantal gol joyas pero no no naciones a justificaba

Voz 3 54:06 a mí que me llamó

Voz 47 54:09 a qué discotecas Button y que escucha este tipo

Voz 37 54:12 no existe quién es este hombre

Voz 0148 54:17 es es conservador pero ese irritando santo a Theresa May que por primera vez parece que le va a retirar la oportunidad de hacerlo miembro de la Casa de los Lores eso no ha pasado nunca ningún portavoz ha sido ha renunciado de de seguir este honor él doscientos treinta años se está portando tan mal según Theresa May con las corbatas los gritos que pega y todo eso que que que están anunciando que quiere lo están considerando el retirarlo está casado con una mujer dos veces más alta que él que lleva una etiqueta que pone que es Antoni Brey sí salió medio desnuda en un periódico el la perdonó osea es un pero

Voz 5 54:59 nace una vez nuestros Luca fascinación no es la fascinación por ver a alguien con personalidad en un universo de mediocres entonces yo creo que pasa

Voz 0148 55:09 ya pero es popular en España

Voz 1995 55:13 sí sí hemos puesto pero el montaje que hemos decidido que hemos escuchado lo hemos sacado de una televisión alemana todos lugar del mundo empiezas no personales

Voz 5 55:22 no me gusta como canta de órdenes de venta junto a retirarse no tiene nada que perder dice el Times yo voy a ser la estrella del rock and roll

Voz 37 55:34 entonces entendimos que ocurre de verdad

Voz 1995 55:38 ahí vamos un lío tremendo que nos afecta a todos a la comunidad británicos por toda Europa ha batido a los españoles a los europeos que están allí pero en las últimas horas un agente de otro personaje algunos dice que nadie camina con las manos en la espalda mejor de lo que lo hace el duque de Edimburgo que con noventa y siete castañas ayer sufrió un grave accidente de tráfico provocó un grave accidente de tráfico afortunadamente no no sin daños los unos los del otro coche sí tuvieron que ir al hospital viajaban con yo he pero es prudente que un señor con noventa y siete castañas por muy Duque que sea

Voz 10 56:16 conduzca solo