Hoy por Hoy (18/01/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0228 00:11 buenos días Toni tenemos nuevos datos de la muerte de una mujer en Zaragoza cuyo cuerpo se ha encontrado en la vivienda de un hombre que se suicidó ayer este hombre estaba en libertad condicional después de ser condenado por el asesinato de su pareja en el año dos mil tres informa Mariola lo herido

Voz 0259 00:24 el juez de vigilancia penitenciaria de Zaragoza le concedió en enero de dos mil diecisiete la libertad condicional a José Javier Salvador Calvo según ha podido saber la Cadena SER no había cumplido íntegramente la condena de dieciocho años de cárcel por el asesinato en dos mil tres de su esposa la cumplía en junio de dos mil veintiuno si había estado en prisión las tres cuartas

Voz 1315 00:44 partes de la pena fuentes del Gobierno no pueden

Voz 0259 00:47 confirmar ahora mismo si el hombre que se suicidó anoche mantenía una relación sentimental con su nueva víctima con la que fue su abogada defensora en el caso de el asesinato de su mujer Rebeca Santa Amalia a la que ayer mató a cuchilladas

Voz 0228 01:02 la principal hipótesis que se maneja es la de la violencia machista recuerden la existencia del cero dieciséis el teléfono contra el maltrato es gratuito no deja rastro en la factura aunque sí que que borrarlo de la lista de llamadas más cosas la Fiscalía pide casi dos años de cárcel para Cristiano Ronaldo cinco para Xabi Alonso por defraudar a Hacienda ambos van a ser juzgados el martes en la Audiencia Nacional informa Javier Álvarez

Voz 0689 01:22 si es el próximo martes día veintidós la Audiencia Provincial de Madrid celebrará dos juicios contra dos futbolistas de primera línea la Fiscalía de delitos económicos de Madrid pide veintitrés meses de prisión a Cristiano Ronaldo por eludir el pago de cinco coma siete millones de euros Hacienda por la comisión de cuatro delitos contra el fisco relativo a los impuestos desde desde dos mil once hasta dos mil catorce el acusado ha ingresado ya casi siete millones de euros por lo que según el fiscal la deuda penal ha quedado satisfecha y por otra parte otra sección de esa misma Audiencia Provincial someterá a juicio al ex futbolistas Xabi Alonso por la comisión de tres delitos contra la Hacienda pública de dos mil diez dos mil once y dos mil doce por lo que el fiscal solicita cinco años de cárcel y una multa de cuatro millones en este caso la deuda con Hacienda no está satisfecha

Voz 0228 02:07 la dirección de Podemos acusa Íñigo Errejón de planear un proyecto personal en un momento que concluyen puede hacer daño el Izquierda lo ha dicho esta mañana en la SER el secretario de Organización de la formación morada Pablo Echenique que subraya que se enteraron de la decisión de Rejón de presentarse con la marca más Madrid pocos minutos antes de que se hiciera público

Voz 1662 02:23 claro una llamada cinco minutos antes de que deseas para para informar para anunciar que iba a pasar cuando cuando colgó el teléfono pues el plan ya estaba ya estaba en la sede central nosotros estábamos negociando con el Gobierno para subir el salario mínimo a novecientos euros para bajar la factura de luz o para reducir el precio de entidades pues hay otras personas entienden que que es caminos montan proyectos políticos personales

Voz 1315 03:03 el Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que mañana de esa activará el protocolo anticontaminación hoy si estamos en escenario uno con la prohibición de circular a más de setenta kilómetros por hora en la M treinta y en los accesos a la capital en el interior de la M40 vamos ahora Lavapiés nueva orden de desahucio una orgullosa once a las doce menos cuarto está previsto que se ejecute el desalojo de dos familias que comparten un mismo piso son siete personas en total dos de ellas menores de edad Elena Jiménez buenos días

Voz 2 03:31 buenos días y con una resolución de Naciones Unidas

Voz 1315 03:33 que pide que se pare este desahucio mientras la Administración no les de a estas personas una vivienda es la tercera vez que esta familia se enfrenta un desahucio porque la propiedad preventiva visos no quiere continuar alquilando les la casa por ochocientos seis euros hay dos menores de edad Juan y además tiene una hija con discapacidad Inma Aída una cesárea el próximo martes ahora mismo como en otras ocasiones hay varios activistas ya de defensa de la vivienda frente al portal número once de argumentos para parar este desahucio entre ellos algunos diputados de Podemos de la Asamblea de Madrid y a esta hora no hay presencia de la Policía Nacional los trabajadores de Arjen se concentran en la Plaza de la Villa para protestar por los despidos la empresa que ha ido renunciando a contratos con una decena de ayuntamientos de la región ahora mismo no cuenta con ningún empleado los últimos despedidos son los treinta y cinco que trabajaban para Madrid Un libro abierto una actividad del Ayuntamiento de la capital María Rodríguez es una de las trabajadoras

Voz 3 04:27 pues ahora la pelota como ya veníamos anunciando está en el tejado del Ayuntamiento de Madrid ahora el Ayuntamiento de Madrid tendrá que decidir si llama a la siguiente empresa que quedó en la en el concurso

Voz 1315 04:42 sí

Voz 3 04:43 el concurso público y en ese caso no existen garantías de que el servicio se pueda reanudar ya en lo que queda de curso escolar

Voz 1315 04:51 el Ayuntamiento de momento no ha aclarado si tiene pensado continuar con el servicio tenemos dos grados ahora mismo en el centro de mal

Voz 1995 05:20 Toni Garrido ha aquí seguimos como todos los viernes vamos a cruzar el charco atraído por la atraídos por la música de Javier Limón uno de los mejores productores y compositores musicales del mundo y profesor en la Berklee College of Music en Boston muy buenos días

Voz 5 05:38 hola buenos días Toni querido cómo estás

Voz 1995 05:40 pues muy bien que no se me pasó estuvo con nosotros Ainhoa Arteta tu amiga Ainhoa Arteta hace unos minutos y les pidió que te mandamos recuerdos habéis hecho juntos dos discos verdad sino equivoco

Voz 5 05:50 nos cinco ya es cínico qué hacemos si os ocho cuatro de de canciones populares de pop de ir

Voz 6 05:58 no uno hicimos de de siete uno clásico a piano de temas de Berlioz sino una una maravilla

Voz 5 08:17 bueno pues a José Luis

Voz 7 08:20 por por la decir pero por lo impresionante de mi pregunta tocó la verdad es que Davis considera decisiva

Voz 6 08:25 no

con qué criterio fueron renovado los siguientes números cinco cuatro dos nueve ocho seis siete tres uno

Voz 6 08:33 complejo esas por un lado es un súper compositor obviamente pero además un tío de éxito internacional de verdad no no desde aquí solo no que hay muchos artistas que desde aquí parecen internacionales pero no José Luis es un tío que como pedales perdón como Serrat Sabina Raphael ha llenado estadios y estadios y estadios en muchos países de toda Latinoamérica incluyendo Estados Unidos La Latina no durante décadas no eso es incuestionable y eso es algo que hoy en día es muy difícil de encontrar en un artista y por otro lado es un club familiar

Voz 5 09:16 padrazo

Voz 6 09:18 siempre está en su casa haciendo cosas surrealistas como es por ejemplo es un experto de la alfarería romana

Voz 1995 09:24 al barbería romana

Voz 6 09:25 sí sí San José Luis tiene su propio horno todos sus libros contra las técnicas antiguas y es capaz de hacerte una ánfora o una jarra él en su casa pero además Ence ir y luego también por ejemplo es un experto en en Alfarería precolombina tiene piezas y joyas que ha ido coleccionando fines una caja sorpresa con una profundidad hay una cultura muy impresionante

Voz 1995 09:57 nunca hubiera hizo lo dan nadie bueno eh profesionalmente Javier Limón produjo un disco navegando por que incluía todo el disco pero este no es por casualidad

Voz 8 10:08 a Concha Buika tiembla al pronuncia tú no veré todo o esbozos sin que quiere recordar

Voz 1995 10:26 te te abiertos trabajó con todos los grandes con sabiduría con Paco de Lucía el más grande sin duda con Alejandro Sanz y los grandes cuando son grandes lo son desde que entró en el estudio como si trabajo con ellos

Voz 6 10:44 bueno pues muy fácil yo siempre lo digo los capos cuanto más capos más fácil y además siempre se lo digo a los

Voz 7 10:52 algo al ingeniero de sonido he visto

Voz 6 10:55 por ejemplo el mes pasado destruido en el estudio Santiago Auserón y Coque Malla ayer estuve hablando con Calamaro por otra casa los grandes son grandes osa es al revés esa no no es que como ahora son famosos entonces se comporta sino cómo se comportan sí son grandes por dentro desde que son jóvenes llegan a donde llegan no yo creo que esa naturalidad esa grandeza Esaú autenticidad José por ejemplo es un tío que era delineante no interés él pues tenía su trabajo de delineante y él no quería dejar su su su oficio hasta que ya le tuvo que decir su jefe cuando estaba en la oficina dice oye ese que está sonando por la radio no eres tú chico pues no no es hora ya de que dejes el trabajo y te dediques acercando a Full Time

Voz 1995 11:49 pues porque él seguía en su oficina como delineante

Voz 5 11:52 sí sí sí esto lo cuenta él para no por la seguridad por la inseguridad no de la música claro nunca se sabe hasta que el jefe le dijo hombre yo creo que ya está sonando en la radio todo el día yo creo que

Voz 6 12:05 ya es hora de que decir

Voz 5 12:09 bueno en realidad podríamos catalogar

Voz 1995 12:11 José Luis Perales como el gran hacedor de canciones de amor desamor así compuso canto también me llamas

Voz 1220 12:19 lo llamas y reiteradamente contando sus problemas matrimoniales que yo no aguanto más

Voz 9 12:27 haré debe compartir su cara más decida él

Voz 1220 12:45 como hizo la espera la historia italiana que compró y arregló una finca en España esperando la cosa años asomada que nunca llega

Voz 8 12:54 la ribera de Usama bin en cuanto era aquel rincón una sombra fresca o ya no arriba los Lirios y a en el Paul

Voz 1995 13:15 que curioso temas dediqué aseguraba que alguien tenía celos pero no de él sino de su guitarra

Voz 8 13:22 en mil sobre el amo

Voz 1220 13:44 su amor por los niños con otro clásico

Voz 8 13:47 los

Voz 1995 13:54 aquí cuenta Perales una anécdota en un concierto que no vamos a contar Habib pero Benfica que es un hombre que lleva dando vueltas por todo el planeta cuarenta años que no le habrá pasado a José Luis Perales

Voz 5 14:06 bueno sí que es un es un tío

Voz 6 14:08 yo

Voz 5 14:08 ya te digo que no ha para hoy además

Voz 6 14:11 a mí me sorprende obviamente su capacidad melódica que es un tío que con tres acordes con los mismos tres acordes es capaz de seguir sacando melodías y melodías y melodías como si fuera de esto una una fábrica melódica no y luego la imaginación no que es muy importante en un compositor no la imaginación que es algo que tienen todos estos grandes incluyendo los los ángulos no de ponerse en el lugar de de En un lugar que no es el tuyo porque fíjate hasta la que hablaba de la mujer hablaba en tercera persona por si acaso

Voz 1995 14:50 desde que desde que se confunda como compositor que hemos escuchado una grandes canciones que sus vías que interpretado pero hemos escuchado muchas veces Perales sin saberlo por ejemplo en este seguro que recuerda la banda es una película Cría cuervos de Saura por esta canción compuso para Mocedades el famoso Le llamaban loca

Voz 10 15:23 Isabel Pantoja famoso tema sobre la pérdida de Paquirri

Voz 1995 15:37 o entre otros muchos a Rocío Jurado con este tema que no daría difícil hablar pero me abre la boca esta mujer

Voz 6 16:03 no pero es una barbaridad lo que este hombre ha escrito

Voz 7 16:07 es increíble realmente es una

Voz 6 16:10 la verdad ya barbaridad porque claro todos los temas de los que hablamos han compuesto básicamente para ellos pero existe tío ha hecho los mejores discos esos kits de decenas de artistas el disco de la Pantoja es es es una obra maestra como compositor a una tía que era el centro social y popular de de de de este país a un año de haberse quedado viuda ponerse como el dice el traje de copla mirarse al espejo y decir venga yo soy acople voy a escribir escribir esas palabras de esta manera hombre luego está sujeto a todo tipo de de guiños y de gracias y de tal pero la cantidad de hits que estética hecho es que ahora cuando la lo hemos puesto ahí lo habéis puesto dice pues tres es que la levantado la carrera veinte artistas de nivel mundial no

Voz 7 17:00 pero este disco es la Pantoja que de qué me hablas el título porque casual

Voz 6 17:05 el hombre Marinero de luces claro en el alquiler se conversa acaba acabo de decir Gaviota de Luna no vaya dices tú lo cantas con tus amigos Tom borrachos allí en en en Inglaterra es lo más divertido que puede haber en un en el mundo plasmarlo

Voz 7 17:24 sé que España no porque no tiene tanta gracia

Voz 1995 17:30 y hay muchas maneras de despedirte Jaime que hoy lo haga Perales por mi que de despedida sabe un rato

Voz 8 17:37 hoy estoy busca de adiós

Voz 9 17:44 Javier Limón a qué tierno

Voz 4 17:55 hoy mismo

Voz 1995 20:44 en el fondo poco o la vida es así once ya lo bueno lo malo hablamos de Perales bien luz ahora hablamos de Jean cuál es lo mal Eugene o el no no no son malos son contra contrastes sombra sea luz ahora dirime Yan Yan sombra la cuesta de enero es dura sobre todo cuando te impide avanzar el viento que levantan las aspas de su helicóptero del más

Voz 1220 21:15 el debate

Voz 1995 21:18 pues suspendió las máximas

Voz 18 21:20 dichas Susana Díaz por eso no le han salido las cuentas en Andalucía es la única persona que ha hecho el Stein Girls Challenge y tiene la misma cara de amargado antes que ahora

Voz 1995 21:33 dicen que una vez grabó una película sado matemática Cincuenta sombras de Letona así que agárrense a sitios de agarrar porque ya esta aquí

Voz 19 21:45 letona

el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días buenos días

Voz 20 22:04 siendo que son tan buenos porque hemos inaugurado el Museo Interactivo de Matemáticas es algo impresionante aquí puedo pudo acceder como puedo hacer simple meternos no simplemente llamen a la escuela y les darán toda la información pero es magnífico para a ver si hay alguien que aprende algo de Materazzi sí pero no la gente no prende bueno todo el mundo se equivoca veces es perfecto nadie ya sé por dónde porque la semana pasada si no me lo cuente número semana pasada el profesor letona sin quererse equívoco repito el profesor lectora se

Voz 1995 22:42 evocó en un bando algo erróneo ahí donde ponía doscientos cincuenta y cinco mil quinientas de des debía poner doscientos veinticinco mil quinientos peticiones con lo cual era imposible resolver el problema así que oyentes sino han aceptado esta vez no se preocupen vale el para no era muy difícil a pesar de todo era muy muy

Voz 20 23:04 así vamos a está mucho la semana esta sí es más fácil no

Voz 1995 23:07 vale que dice así que éste es muy curioso entre otras rarezas posibles la palabra rara tiene el así cada una de sus letras dos veces la misma curiosidad Se reconoce la palabra tratar otra un poco más larga es agregará puede a alguien descubrir una más larga curiosos señor letona quién

Voz 2 23:30 no diga yo tengo una que no sé si es la más

Voz 21 23:35 pero es muy larga vale

Voz 1995 23:38 cuál es la suya la mía es

Voz 2 23:41 esto Katy hijos

Voz 21 23:43 aristocráticos Se repiten todos letras dos veces vale

Voz 1995 23:49 en muchos oyentes acertado e Zamora Pablo López Ramón Muñoz Rafael Vidal han encontrado una palabra adecuan más larga que la suya cuál ha sido dirigir deseen calificándolos hola le suena deseen cuando los correcta él es correcto y les suena usted bien está

Voz 2 24:15 sí pero me suena un poco

Voz 20 24:19 no sé bien vale vale ahora retransmita los votos dije nada hay que decir hay que decir que a decirlo derrota ves a lo mejor es el día

Voz 1995 24:30 a lo mejor es Sergio muy buenos días Sergio lo mismo l pillamos entonan poquitas y de bajón que se equivocó la semana pasada en el enunciado y oyentes que han encontrado una palabra más larga que la suya donde se repiten todas las palabras de veces lo mismo Serge hasta vas a tener suerte

Voz 22 24:49 continúan si las nada yo llamó porque como siempre siempre ofrece y en esto está porque todo el mundo digo pues mira por lo menos esta vez estoy igual que la media no

Voz 20 24:57 ah pues está bien pero lo que el hombre no llama con un poco de actitud voy a ganar somos lo mejor es malo pero es que nadie sabe nada que ustedes pienso una cosa horrible bueno vamos con la primera pregunta del señor letona vamos con el primer animaban

Voz 2 25:15 debatir con qué criterio fueron renovado los siguientes números cinco cuatro dos nueve ocho seis siete tres uno con contando Derio fueron ordenados

Voz 1995 25:32 te repito los números Sergio venga cinco cuatro

Voz 23 25:36 dos nueve ocho seis siete tres uno

Voz 1995 25:43 hay un criterio Sergio

Voz 24 25:50 pero aquella más la verdad es que perdemos el tiempo luego todos los paños del profesor letona no

Voz 2 26:02 son demasiados bueno vamos a ver en pedir perdón

Voz 1995 26:09 a la vez que se rige el señor letona no

Voz 2 26:12 como ella

Voz 1995 26:14 ahora yo creo pero lo tengo

Voz 2 26:17 creo creo tengo sí claro usted mi querido sueco

Voz 25 26:21 tiene

Voz 2 26:24 el guión y el guión

Voz 24 26:26 no no yo no no podían no leído no no no no no no hizo conmigo nunca leer el guión parte de la edad

Voz 1995 26:33 pero aparte de Letona tienes alguna otra respuesta

Voz 22 26:37 sí pues la verdad es que me falta el cero no nunca Line Si no se viera cuatro desde que el cinco y el cuatro de los diecisiete no veía el perdón

Voz 2 26:51 Sergio Ledo estos números en la que los ordene por orden alfabético pues pues les sale estos ordenados alfabéticamente Zin

Voz 5 27:03 sí sí todos

Voz 23 27:06 nueve ocho seis siete tres uno están ordenados al

Voz 2 27:12 a dónde está el truco Times muy

Voz 20 27:15 sí señor letona no descubrirlo

Voz 2 27:17 saltamos de números a a palabras exalto de número a palabras la gente no lo ve

Voz 1995 27:26 no lo damos criminólogo bueno

Voz 2 27:28 vamos a otro vamos a otro que es sencilla y además el lote que saber eh

Voz 26 27:34 uno es la cuarta más dos elevada cuarta más cerraba la cuarta más cinco lo va a cuarta seis cuarta toda

Voz 2 27:42 rápido inmediato es inmediato está clarísimo

Voz 1995 27:46 que que claro a ver

Voz 26 27:50 la verdad es que una cuarta más dos cuarta más cero para la cuarta más cinco seis en cuarta

Voz 2 27:57 pues es es el año dos mil diecinueve es lo que da dos mil diecinueve

Voz 1995 28:03 Sergio tú tú a qué te dedicas

Voz 22 28:06 yo trabajo en un colegio de letras

Voz 1995 28:11 pero tú crees que vas a poder volver a Köhler espantoso Estonia

Voz 24 28:17 bueno están oyendo así se buenísima persona Sergio es una bellísima persona

Voz 1995 28:24 sí sí es verdad bueno bueno valentía sin igual si no se están oyendo es un tío bárbaro tremendo yo no conozco conozco muy poca gente como Sergio eh venga ahora uno de pensamiento

Voz 2 28:34 el paro que es lo del pensamiento lateral tiene que satélite

Voz 20 28:40 cualquier día no es dos excelentes

Voz 2 28:42 jugadores de ajedrez jugaron cinco partidas en un día y cada uno de ellos ganó tres cómo es posible eso sí

Voz 24 28:54 muy Sergio hombre los que desconfía de esa gente

Voz 2 29:02 muy bien pensamiento y no jugaban entre ellos no hay bien ahora otro de pensamiento a la paradoja de Blow como puede pinchar su cese Fogel Day de Issing que globo estalle

Voz 24 29:19 pues no está para remontar

Voz 1995 29:25 al final Sergio desde que has llamado ya lo he visto

Voz 24 29:31 tiene que ir a penaltis eh

Voz 1995 29:34 fenómeno bueno pues Sergio vamos a mandar un señor letona no lo importante vamos a mandar un diploma el diploma de bromas bueno no les señor les telemando

Voz 2 29:43 sí sí demandamos

Voz 1995 29:46 lo colgaremos clase

Voz 2 29:47 venga no tendrá usted firma por mí con el sello de la escuela y una categoría

Voz 1995 29:55 un abrazo enorme gracias por llamarnos un abrazo muy grande muchas gracias a vosotros como se llama el colegio por cierto

Voz 22 30:01 y ella de Aspe puesto

Voz 1995 30:04 un abrazo a todos y un abrazo enorme tenéis al mejor con vosotros es un abrazo muy grande ella antes de despedirnos señor letona asusté el piensa mucho de la semana que viene sí señor

Voz 2 30:16 no vemos dos pastores hablaban qué no me das una de tus ovejas así tendremos igual cantidad a lo que el amigo les responde mejor a una de las tuyas y así yo tendré doble de ovejas que tú cuántas ovejas tenía cada uno

Voz 1995 30:33 muy bien creo que tengo las dos pastores hablaban por qué no me das una de tus ovejas así tendremos igual cantidad a lo que son le responde mejor dame tu una de las tuyas así yo donde el doble de ovejas que cuántas ovejas tenía cada me tendrán que resolver no la mayoría de la gente seguro que esto es fácil este es fácil esto se pueden hacer sin sin lápiz ni papel estoy averió el señor letona de buena persona soy generoso si se como debe ser lo que sí claro hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com señor detona muchísimas gracias hasta la semana que viene la semana que viene

Voz 2 31:16 Toni Garrido Cadena SER

Voz 1995 36:38 hoy es viernes son las once y treinta y seis minutos una hora menos en Canarias a partir de este mismo instante la única pregunta razonable que puede hacerse sea alguien de nuestra categoría es a ti qué te apetece Yeste este servimos con nosotros el gurú de la danza el baranda de lo de comer él Cheryl de Laguna El hombre que susurraba las croquetas es el jefe es el Dios es la gasolina nadie desde países tan envidiado lleva vez tan necesario como el Comité vista que nos hará libres Mikel López Iturriaga

Voz 1584 37:15 buenos días buenos días pero que presenta ciudadano es

Voz 7 37:18 yo creo que te has quedado corto necesitó más no me sí sí más más y me me sigue sigue

Voz 1995 37:25 la la la comida se ha convertido Miquel en una religión yo creo que tú eres el Mesías desde el cínico pero la vida

Voz 7 37:33 pero sí

Voz 1995 37:36 Nos gusta hoy es que lo tenemos ahí un poco pero no hay que nos gusta la comida es una especie religión de verdad

Voz 7 37:44 sí sí sí yo creo que se ha convertido

Voz 1584 37:47 está convirtiendo en algo en algo parecido a lo religioso no con como con hordas de acólitos de militantes este rollo que se llama habrá fútbol que es este nombre que que a mí no me gusta nada pero bueno define a ese fanatismo que que genera la comida ansia por por comer bien por saber el sitio adecuado donde ir a comer por tener la receta perfecta

Voz 7 38:10 por en los sí sí

Voz 1584 38:12 que yo creo que que senos que igual se nos está yendo un poco como la también no sé porqué esa comparación no debería ser una religión realidad debería ser algo más relacionado con el placer no tanto con con el fanatismo con el con la obsesión no

Voz 1995 38:28 porque luego Dámaso convertimos todos rápidamente lo contrario ayer por ejemplo señor estábamos en Tarragona hacia prevista ahora esta moda ahora del PAN no sé si es moda dejarse creo que llevamos Un día después qué problema tiene usted han puesto muchas panaderías muy buena eso está bien está bien claro

Voz 1584 38:48 que si a ver el Panero era un alimento muy maltratado en España vamos comiendo muy mal pan Illes ir aunque para gente que come mucho pan sí exacto siendo un país a narra pero vas a morir a las cifras de consumo son brutales pero bueno a mí me parece muy bien que hayan surgido no panaderos que hayan recuperado el pan que se tomaba antes que esos esos de los que va a este movimiento no posa que bienvenidas sean esas modas lo hay otras modas pues más tontas todo hay que decirlo no en la gastronomía pero bueno

Voz 1995 39:20 lo que tu cuál es

Voz 1584 39:23 después el bar el tío por ejemplo el estado de vida Babel tipo que es que es un tema que lleva como una como una especie de bolitas de Tapia bueno esto igual a la gente que no está bien digo

Voz 1995 39:34 lo que yo fuera a las grandes capitales

Voz 1584 39:36 les suena a chino pero no pero es una cosa que en Barcelona o en Madrid para no

Voz 1995 39:40 yo presumo de yo estoy enterado bueno estoy al cabo de la visto no tengo

Voz 1584 39:47 bueno pues esto es una cosa que que sea pues todo lo más o una cosa que ya se está pasando un poco los Cat que por ejemplo no Madalena la Alena es con el con el follón de mantequilla Matt súper zonas bueno son son cosas así un poco bobas o los vados Pablo no que que que es una cosa que que está bien pero claro que la multiplicación y la mala imitación a la convertido en algo muy vulgar la invitación claro eso eso es lo que pasa con las modas si no que que bueno que igual al principio no están mal avería hay que ser yo creo que hay que ser abiertos no ya que si bien algo de fuera ahí está bien aceptarlo pero claro cuando ya lo empezamos a hacer malo empezamos a Dublín

Voz 7 40:31 vulgar y así pues pues vamos por ejemplo por todos los sitios está el seis y el pobre se origina este señor mexicano en Las Vegas que lo inventó como está maltratados

Voz 1584 40:46 bueno efectivamente sobre todo un caso de dato que se suele hacer bastante mal

Voz 1995 40:51 Miguel ya la gente que te conoce a través de de de los dos vídeos el convoy del país de toda planteamientos luego los repasamos hay que son muy divertidos pero muy brillantes en el fondo la gente ya te tenis a tú notas que cuando llegas a un restaurante notas como que las miradas se clavan como puñales en tu espalda llave hagámoslo bien porque está aquí el López

Voz 1584 41:13 bueno hombre a ver si que es verdad que si como supongo que le pasa a mucha gente que está metida en el mundo de la gastronomía en los medios no pues hombre que sí sí de sites reconocen pues de alguna manera intentar hacer un esfuerzo pero bueno yo tampoco creo que sea una persona tan súper conocida como para que me pongan la alfombra roja dónde voy eh no yo

Voz 7 41:35 los intentado ir hecho intento pasar un poco es inadvertido precisamente destrozados podría ir disfrazado porque como habéis visto en mis vídeos es muy amplio pero no ha llegado

Voz 1995 41:49 bueno hoy vamos a hacer con con Miquel vamos a hacer un curioso concurso sobre instaladas hoy la cuestión sobre las ensaladas mi amiga muchas sala Bar Bar no puede ha hecho dos conceptos que no deben estar en fin llámennos ustedes al nueve cero dos catorce sesenta sesenta últimamente Prince que que es muy interesante pero por llevar señoras a sus vidas de manera que confrontados que se cobra Dow esas chorradas que las enfrenta a las Abuelas de toda vida en vídeos maravilloso preámbulo este es el último creo que estás haciendo de probar comida asiática SRAS

Voz 15 42:31 cómo comía comida pues no la verdad la hoja demasiado dura ya que tenemos diente ya sabes no deberían Tre

Voz 1995 42:42 está bien que la precisión hemos hecho antes pero no

Voz 1584 42:47 verlas es que claro la idea de estos vídeos que hemos publicado ya dos y falta uno muy bueno que dedicado a los productos venezolanos que también están geniales era un poco pues bueno pasar por el filtro de personas que ya están de vuelta de todo que han cocinado muchísimo en su vida y que no se acortan y media en decir lo que piensan pues todas estas modernidad es pues yo qué sé o el Khimki o o los mochicas cosas que vienen de fuera y que de repente lo vamos a ver en todos los restaurantes no iguala las abuelas están geniales porque porque tienen salida es bueno pues en realidad dicen un poco lo que a veces yo creo que pensamos muchos no nos atrevemos a decir

Voz 1995 43:30 eh si tenemos miedo de que de que los demás creen que somos raros por decirlo

Voz 1584 43:34 exacto porque no estamos de moda que no estamos en la onda no oí ellas como eso pues la inflada por los sueltan igual lo largas que son vídeos que tienen momentos gloriosos

Voz 1995 43:45 si después en otras ocasiones lo que catas Sacyr pero con productos que están a nuestro alcance pizza a todos decir de todo tipo de productos que están en Alicante hicisteis una con él

Voz 15 43:56 el la boca las tan interesante como esperaba parecen te quemado un defecto de fabricación Estela una

Voz 1995 44:06 no está bien gente que está fantástico

Voz 1584 44:08 pues esto son gente experta en su tema que cata diferentes marcas de productos muy básicos tipo huyo u oro una caja de leche una bolsita de té

Voz 1995 44:18 una cerveza cerveza y como no saben las

Voz 1584 44:20 marcas no sabe si son marcase buenas van las caras o baratas ellos dan su opinión y sorprendentemente muchas veces pasa que productos muy baratos que da muy bien posicionados en en estas catas de hecho en esta de eh el el té que más le gustó a esta catadura haría a uno de los más caros pero lo había un oquedad como el más vamos más de supermercado de marca blanca para

Voz 1995 44:45 eh tú te consideras un cocinero realmente esta es una categoría en cada un divulgador Un yo no

Voz 1584 44:53 con periodista gastronómico sea no no no soy cocinero nunca jamás ese pretendido serlo ni ni me he dedicado a la cocina profesional clarinete no hombre yo tuve una pequeña formación de cocinan las cual las Hofmann de un año pero ven considera o cocinó millas bueno y un poco ese es el espíritu el de la web no del comunista el hacer cocina muy fácil para para todos los públicos no entonces como como nosotros sabemos hacer recetas sencillas pues es un poco lo que contamos no yo creo que es es es una tarea muy necesaria porque la gente va muy perdida en el tema de la cocina no Isaí les ponemos todo el rato ejemplos de cocina muy complicada de alta cocina pues la gente al final lo que hace es echarse para atrás no hay pensar que algo

Voz 1995 45:40 difícil es curioso a Ferran Adrià dormimos ocho horas el que puede vamos a que tiene un poco de suerte quizá algo menos trabajamos a dar el resto del tiempo gran parte del tiempo donde no estamos trabajando los afortunado que tengan trabajo que no en gran parte sin colocamos comiendo o preparando la comida o pensando en ahí pensándolo pero esto es así pero por otra parte como que apreciamos podemos especial durante mucho tiempo todo lo que tenía que ver con eso era bueno voy a hacer el tomate mucho siempre y no teníamos mucha curiosidad sobre aquello lo que dedicábamos insisto mucho tiempo claro

Voz 1584 46:14 sobre una cosa tan importante como es el alimentarlos bien no yo creo que que hay que reservar un pequeño hueco al al a al al hacer comida en casa no y esa es la única osado lo que nos puede salvar de pues de de todos de todos los males que lleva consigo la mala alimentación no o el alimenta o el dejar nuestra alimentación en manos de otros no en manos de la industria de la gran industria alimentaria que no le interesa nada que no sea vemos bien os al no es interesar vendernos de esos productos no la mejor manera de comer bien yo creo que es cocinar lo más posible en casa con nuestras propias manos no llama diga que pues a ver que mucha gente de la consideraba una pues eso una cosa trabajosa ingresada pero que puede ser muy entretenida no te da pie a que sí bueno psicológicamente es muy yo creo que que que a ver que no nos plantearemos retos en la cocina muy grandes nos pongamos las cosas complicadas hay miles de platos muy simples y relativamente rápidos de hacer que están al alcance de cualquiera no incluso aunque sea un manazas

Voz 1995 47:19 hay que ser muy torpe muy torpe del para no volver a para coger un vídeo de Mikel

Voz 1584 47:24 el poder hacerlo bien porque yo siempre lo digo si yo pueda hacerlo escrito que era verdad

Voz 1995 47:32 pero ya tú has aprendido

Voz 1584 47:35 más evidentemente pero vamos que que hay muchísimas preparaciones en la cocina que además puedes partir de productos ya ya precocinados no que es también pues yo que sé pues unas cumbres que compras ya cocidas por ejemplo pues eso te puede servir para hacer platos súper completos

Voz 1995 47:50 muy ricos

Voz 1584 47:53 no te exigen al estar cuatro horas en la cocina

Voz 1995 47:56 bueno y vamos a poner a prueba sus conocimientos sobre saladas sala más test la sala como Buy la misma frase bar nueve cero dos catorce sesenta sesenta y uno segundo Le contaba a Miquel te acuerdas de la galleta María la salsa tómate Echanove pues en unos segundos se lo contamos a Mikel que va a

Voz 1995 53:31 ayer los que no exportamos mal con la comida las mal ustedes me entienden ahora tendremos que conformarnos con una salidita para volver a caer en esos pantalones ojo cuidado hay ensaladas que puede llevar más calorías que un Big Mac triple X con que y extra de Ca vamos a comprobar si nuestros oyentes saben cómo recuperar la línea base de ese plato tan popular diverso que vas a ser el puede este concurso Mikel López Iturriaga sigue nosotros el comunista es muy menor

Voz 1584 54:07 curso falta dar por Gandolfo no son

Voz 1995 54:11 a preguntas complejas fórmula de agua que en la que ríe lechugas rúcula lo guardado para el lunes tiernas e relajamos nos llama María de Mallorca María muy buenos días hola qué tal vendió y cómo cómo eres María en Mallorca yo tengo una madre que se llama María ya está en Mallorca hay una hermana que se llama María que no está en Mallorca que se ha roto una pierna déjame que le mando un beso vale María

Voz 47 54:36 por supuestísimo vale pues es que todo está

Voz 1995 54:38 ahora mismo las manos un trallazo beso muy grande hermano e María es muy fácil el concurso pero tienes que poner un poquito de tu parte vale poco salada vamos con la primera pregunta un María que si el Waka waka acentuados a una canción de Shakira una una ensalada de algas típica de la cocina japonesa o fe el nombre de una ensalada en homenaje a un jugador del Getafe

Voz 48 55:12 una ensalada japonesa

Voz 1995 55:14 correcto

Voz 7 55:17 el Mallorca Toni me vas a permitir que te corrija porque se dice o a Campbell que aúna nada

Voz 1995 55:31 no sabe para

Voz 7 55:33 poner es que es came que es un japonés

Voz 1995 55:39 pitaba

Voz 7 55:42 eh eh vamos a Barcelona que venga no digo más no digo más María actual

Voz 1995 55:47 lo tuyo esto lo hace para despistar porque lleva como dices María

Voz 48 55:54 que lo intuyo lo intuyo que es adelantarme

Voz 1995 55:57 venga todos hemos oído hablar del perrito el helicóptero el cuneros

Voz 1584 56:01 a fuera pregunta que tiene que ver Galán

Voz 1995 56:05 venga lo de todos todos hemos lavado les hemos ido a hablar el perrito el helicóptero el misionero pero con el nombre de que verdura se hizo popular la postura que supuestamente practicaba Jesús y que con su amante Juan el pepino ve la lechuga o fe la lombarda correcto es la lechuga hay para comprobarlo y esa es la postura de la lechuga y lo explicaba Ángel Martín se lo que

Voz 47 56:42 esta es la postura de la lechuga es ponerse un vestido de sevillanas y entonces lo que se hace es recoger el vestido recoger el vestido digamos Seat a la cabeza y el novio es la suma

Voz 7 56:52 yo queda de bufo en esto es algo esto es pura gastronomía te estás ahí verdad

Voz 48 57:02 sí sí sí aquí interesantísimo además

Voz 1995 57:05 la tercera cuestión tomate pero qué ingrediente no se puede echar en una ensalada de pasta tomate frito entonces deja de ser una ensalada para ser un plato de macarrones con tomate queso rallado o CS puede echarlo que quieras es el cocido de las ensaladas

Voz 48 57:26 se puede echar lo que quieras

Voz 7 57:28 bueno les vamos a dar por válida la de pasta de poner tomates fritos ollas humaniza Adrián

Voz 1584 57:34 habría apostado por la primera porque tomate frito salada es la rara pero bueno

Voz 1995 57:40 vale María vamos a Jack siguiente cuestión cuál es el nombre original de la ensaladilla rusa sí

Voz 21 57:45 a vivir

Voz 1995 57:48 ver ya te la sabes humana nada no nos van a Nikita B

Voz 21 57:54 Putin Love salas C

Voz 1995 57:57 Olivier

Voz 48 57:59 que es la Olivier pero también me gusta la de Putin