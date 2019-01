Hoy por Hoy (18/01/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias hoy por hoy hora doce toda la actualidad del día con José Antonio Marcos muy buenos días

Voz 1018 00:10 lo qué tal buenos días vamos a empezar hoy en Zaragoza donde la delegada del Gobierno en Aragón está ofreciendo ya los primeros datos sobre la investigación de lo que parece ser el último crimen machista ocurrido en nuestro país además con unas características la especial gravedad hablamos del asesinato de una mujer por parte de un individuo que se ha suicidado y en el año dos mil tres asesinó a su esposa salió en libertad condicional hace justamente un año Pepe las Marías adelante

Voz 2 00:33 hola buenas tardes a las nueve de la noche ayer marido de la mujer asesinada denunciaba su desaparición el Cuerpo Nacional de Policía el grupo de la mujer ha sido hallado esta madrugada en una vivienda propiedad de un hombre de cuarenta y siete años que ya suicidaba en la medianoche en concreto desde el auto de Teruel y este hombre acabó con la vida de su mujer Patricia Maurer en el año dos mil tres el municipio turolense de La Puebla de Híjar de varios disparos fue condenado a dieciocho años de cárcel desde hacía dos estaba en libertad provisional la de Leal se ha mostrado consternada por lo ocurrido muy emocionada ha pedido la unidad de todos los partidos políticos ardió también unidad a toda la sociedad ha dicho que sólo juntos acabaremos con la violencia machista en sabe el compromiso de las mujeres está asegurado pero pide por favor compromiso de los hombres demócratas

Voz 1018 01:21 gracias eh PP en lo político el foco se sitúa de nuevo en Andalucía donde a esta hora está previsto que tome posesión como president autonómico popular Moreno Bonilla arropado por la plana mayor de su partido incluidos Pablo Casado Mariano Rajoy os Soraya Sáez de Santamaría Armesto

Voz 0133 01:36 el acto va a comenzar en unos minutos autoridades e invitados ya están en sus puestos para presenciar como Juan Manuel Moreno promete el cargo de nuevo presidente de la Junta de Andalucía un acto solemne e histórico que ha propiciado el encuentro de dos etapas el PP casado por un lado ir Rajoy acompañado de Soraya Sáenz de Santamaría se han encontrado a su llegada a la Cámara han hablado unos minutos pero no han querido posar para una foto conjunta pese a la insistencia de los fotógrafos el ex presidente Rajoy celebra este día histórico para la comunidad y para el Partido Popular pero dice que no está ya para dar consejos al nuevo presidente

Voz 3 02:07 no sé quien para dar consejos a nadie yo lo que le deseo mucha suerte capacidad y dedicación y experiencia la tiene y a partir de ahí pues la la suerte también cuenta

Voz 0133 02:18 cerca de un millar de invitados asisten a esta toma de posesión para la que se ha tenido que habilitar en esta ocasión un salón anexo con varias pantallas para seguir el acto que va a comenzar en breve

Voz 1018 02:27 bueno pues a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy la vicesecretaria de Estudios de programas del PP Andrea Levy prácticamente abrió la puerta y es casi literal a Ignacio Cosidó para que abandonase su puesto como portavoz en el Senado después de que ayer en sede judicial en la audición nacional Villarejo y el también comisario Enrique García Castaño le apuntan como responsable de organizar eh la canción organizada por Interior cuando él dirigía la policía para espiar a Bárcenas con dinero público

Voz 0392 02:49 pues cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y desde luego pensar que las siglas siempre están por encima de las

Voz 1 02:59 Sana Cosidó debe asumir responsabilidades

Voz 0392 03:02 Gallo y los casos que estamos convenciendo hoy ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular

Voz 1018 03:17 pues con esa claridad de de a la pregunta de Aimar Bretos buena parte de los dirigentes del PP que asisten a la toma de posesión de Moreno Bonilla van a volver a verse dentro de unas horas en Madrid en la conferencia política convocada por Pablo Casado en el Palacio de Congresos en Ifema María Jesús Güemes

Voz 1461 03:30 sí aquí buenas tardes Maroto acaba de presentar esta convención ideológica del PP diciendo que su partido está unido viene Santamaría se acaba de saber que también acude Cospedal desde Génova le quitan hierro a no haber logrado la foto de Rajoy Aznar juntos así lo explican

Voz 0893 03:43 creemos que a la fórmula que que sea elegido y creo que es la fórmula acertada también en una convención hay que mantener siempre picos de interés extremo y sin duda las intervenciones de los expresidentes bosón una el viernes otra el sábado y el futuro presidente en el cierre el domingo

Voz 1461 04:00 aquí Maroto también ha hablado de la operación Kitchen cree que el Gobierno trata de boicotear el cónclave del PP sacando temas de corrupción pero en Génova no se descarta nada sobre el futuro de Cosidó comentan que estos comportamientos no caben en su formación pero no tomarán medidas hasta que haya hechos probados

Voz 1018 04:17 hora doce y cuatro minutos la crisis de Podemos nos deja hoy el mensaje de Pablo Echenique responsable de Organización también aquí en La Ser en Hoy por hoy abriendo también la puerta a Íñigo Errejón para que deje sus funciones incluidos entiende su escaño en el Congreso antes su apuesta por la marca más Madrid de Manuela Carmena

Voz 4 04:32 por mucho a ni a la tierra es plana la tierra no va a ser plana porque uno lo diga yo sigo fuera he tienen querían sitio presenta por otro partido político Iggy posterga son escaño conseguido presión cuando te cómo podemos yo creo que todo quedó coherente es es dejar el escaño hasta medios fuera de algo tienes que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí ileso supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 1018 05:00 todavía dos conexiones más siempre en directo primero con Totalán en Málaga en los trabajos para acceder lo antes posible al lugar en el que permanece desde el pasado domingo el pequeño Julen Jesús Sánchez

Voz 5 05:10 ya han llegado las dos perforadoras para ejecutar en las próximas horas la construcción de la primera de las dos galerías de cincuenta metros

Voz 1018 05:16 profundidad para llegar al

Voz 6 05:20 hay pues a ver si queremos

Voz 1018 05:22 perdido la comunicación con Jesús Sánchez que no estaba contando la llegada de esas perforadoras que van a intentar acceder a ese difícil lugar en el que se encuentra el niño en Gijón en la plaza del Ayuntamiento la despedida de los vecinos de la ciudad de la que fuera alcalde durante una década Vicente Álvarez Areces también expresidente autonómico una persona especialmente querida en el Principado donde lo que parece casi un caso único en la política de nuestro país pues parece que no tenía enemigos Paloma

Voz 7 05:45 hemos pues a las doce un punto llegaban los restos mortales del que fuera durante doce años alcalde de esta ciudad con el Himno de Asturias sonando en los relojes del Ayuntamiento cientos de personas le daban el último aplauso el de el de despedida a como decíamos al que fuera su alcalde va a estar aquí en el Ayuntamiento de Gijón en su salón de recepciones hasta las siete de la tarde para que todos los gijoneses y gijonesa es que quieran acercarse a despedirse de él lo puedan hacer el próximo domingo a las doce del mediodía en el teatro de La Laboral Un acto institucional Le deseo

Voz 0325 06:24 dirá si todavía con Carlos Cala Isabel Quintana Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso serán juzgados el próximo martes acusados de defraudar a Hacienda la Fiscalía pide casi dos años de cárcel para Ronaldo que ha llegado a un acuerdo por el que pagará casi diecinueve millones de euros cinco años para Alonso que sigue sin admitir el delito gracias

Voz 8 06:39 antes y otras tres personas serán juzgadas por falsedad

antes y otras tres personas serán juzgadas por falsedad con mental en el caso de los másteres fraudulentos de la Universidad Rey Juan Carlos la Audiencia Provincial de Madrid por contra ha confirmado el archivo de la causa para los diecinueve investigados por prevaricación y cohecho

Voz 1995 07:18 con Toni Garrido los próximos minutos vamos a poner foco en un asunto que lleva desde hace demasiado tiempo ocupando preocupando y haciendo sufrir ante la incertidumbre su futuro en un corredor en una prisión primero en un corredor de la muerte en una prisión a un hombre cuenta atrás para conocer el destino final de Pablo Ibar el preso español acusar al triple asesinato cometido en mil novecientos noventa y cuatro en Florida y que ya ha pasado más años en prisión de subida

Voz 10 07:47 qué libertad el jurado

Voz 1995 07:49 Se retiró ayer a deliberar

Voz 11 07:53 Nacho Carretero

Voz 1995 07:54 como en este programa es periodista de El País

Voz 11 07:57 y autor del libro el corredor de la muerte

Voz 1995 07:59 donde se cuenta la vida largo proceso judicial de de qué es lo que ocurrió esa fatídica noche Nacho muy buenos días

Voz 1 08:08 que tanto ni justas placer saludarte imagino que estas horas inmediatamente las estás viendo también

Voz 1995 08:15 on con mucha tensión esperando el veredicto de depurar

Voz 12 08:19 con mucha tensión porque yo la historia de Pablo y su familia la sido desde hace muchos años yo estoy tensión e ni siquiera soy capaz de imaginar el estado en el que se puede encontrar la familia ahora mismo el propio Pablo como tú decías veinticuatro años más de la mitad de su vida encerrado insta a unas horas de conocer si eso se va terminaron hoy imagínate cuál es ahora mismo el grado de tensión a llamar ya ven

Voz 1995 08:44 más no cabe otro otro veredicto que no sea la no culpabilidad todo así lo indican al proceso de guerra parece ciencia ficción es difícil que unionistas invente todo lo que ha ocurrido en ese caso pero cómo resarcir entonces son que conocemos es un veredicto que indica la no culpabilidad de palo iba como resarce a esa persona Nacho

Voz 12 09:09 para resarcirse poder sobre el propio Pablo Ibar en alguna entrevista convenga como poco a poco el corredor de la muerte cuando iba a visitarlo pues gracias a pregunta me dice que él ya ha asumido que la subida la perdido que nadie señalado a devolver que sus mejores años no los va a recuperar su mentalidad es intentar disfrutar ahora me de lo que le quedaría de vida en libertad lo cual es excursión muy difícil de de asumir eso aceptando la lógica jurídica que como tú decías nos invita a pensar y sobretodo en nuestra estructura mental aquí una mentalidad de la justicia bastante distinta a la del estado de Florida en que cuando no hay ninguna prueba que pueda demostrar la culpabilidad de una persona como es este caso pues no se puede condenar y por tanto la lógica jurídica nos dice que este hombre que estar fuera a partir de ahí se abre una incógnita que

Voz 1 10:00 es que hay personas de fondos

Voz 12 10:02 darte un jurado que ahora mismo están encerradas en un hotel deliberando y que lo que ellos decido esto qué va a ocurrir con la vida de de Pablo Ibar ellos deciden que pese a que las pruebas no demuestren su culpabilidad aún así creen que Pablo disculpable ya hay una unanimidad pues al corredor de la muerte

Voz 1995 10:22 en fin hemos tenido en las últimas horas han hecho que ha habido un incidente con uno de los integrantes de de juró cuesta mucho pesar lo hemos visto las películas mil veces ya me sabe que nuestro sistema judicial vale no voy a hablar positivo del pero todavía no nos cuesta entender cómo es el proceso a un hotel a deliberar ayer ocurrió un incidente que puso en cuestión no de los miembros del jurado que sigue que continúa deliberando con el resto que lo cual no no ha sido toma en cuenta pero que es lo que pasó ayer

Voz 12 10:50 sigo tú decías este este asunto otorgó estos eh sino fuera porque estamos a plena tragedia sería una comedia en el sentido de que parece ciencia ficción de ahí que a mí me atrajeron a historia desde el minuto uno porque más allá de todas las cosas que se han eh se han descubierto durante este proceso judicial como que el lúdico testigo ha dicho que que que yo poco a Pablo Ibar porque su mujer le dijo que no se metiese en líos y que podría ser Pablo Ibar o podría ser un amigo suyo que va a jugar con él a la bolera tal cual lo dijo textual también se ha descubierto que otro testimonio recibió mil dólares por testificar contra Pablo Ibar y en fin toda una serie de incongruencias que quedaron culminadas con con anécdotas como jurado uno de ellos el PRI en la segunda jornada se quedó dormido y fue expulsado ayer mismo una chica el jurado dijo que su novio estaba muy enfadado que no quería que siguiese eh formando parte de este caso que se retirase hubo una discusión alguna duda los Quer y finalmente parece ser que la chica continúa no sé cómo habrá quedado su novio pero que ella sigue la deliberación que como tú dices se retiraron ayer a deliberar eh ahora es indeterminado el tiempo que van a estar deliberando seguro que a estar hasta mañana sábado a partir de cualquier momento eh tendrán en Benedicto

Voz 1995 12:07 y entonces saldrán del hotel no tienen la prohibición de hablar del caso fuera de ese de ese jurado de esta reciente

Voz 12 12:16 tienen recibe al móviles y observadores están aislados lidera

Voz 1995 12:20 en fin vamos a esperar a ver que finalmente cuál es la deliberación de ese tribunal que el sentido común dicta que no puede ser otra que la puesta en libertad de De Pablo pero en este caso han ocurrido cosas tan tan increíbles que podemos esperar cualquier cosa Nacho vamos a esperar lo mejor vamos a esperar que este fin de semana tengamos esa decisión Nacho Carretero gran periodista gran amigo un abrazo y ojalá todo sea

Voz 1 12:49 todo sea bien todo sea así sino como un abrazo a todos

Voz 1995 18:26 ya antes de acabar los haremos las preguntas que nos deja el día es el caso de Rejón y Podemos el único en el que emanciparse y abandonar la casa molesta el padre se convertirá la frase de Pablo Iglesias Íñigo no es Manuela la más famosa de la historia después de la de Darth Vader Luke Skywalker cuando dijo aquello de yo soy tu padre que cinco años después del nacimiento de Podemos ya sólo quede un fundador se debe a una lucha de poderes o El método maricón a poner orden en casa cuando Berlusconi dice que faltan ideas profundas está analizando la política europea os nuevo implante de pelo aquí suenan las palabras de Carmen Maura las mujeres debemos relajarnos a la segunda parte de Mujeres al borde de un ataque de nervios por qué no levantó ya sospechas en su día la alineación indebida de ese comienzo porque era raro que el Barça incluyeran solista un jugador llamado Schumi Nos vamos volveremos el próximo lunes a partir de las seis como siempre con Pepa Bueno ya estrago un beso descansen aprovechen estos días hasta el lunes