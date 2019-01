Hoy por Hoy (21/01/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1450 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:06 sí

Voz 2 00:11 sí

Voz 1 00:23 sí

Voz 1727 00:26 la va

Voz 3 00:29 ya

Voz 1 00:32 pues sí

Voz 4 00:33 a lo o o

Voz 1 00:36 como

Voz 1727 00:38 qué tal muy buenos días sí puede dejé lo que está haciendo eso me ese ahora mismo a La Ventana que tenemos eclipse total de Luna y es total desde hace solo

Voz 5 00:49 un cuarto de hora ahora mismo se puede Berto

Voz 1727 00:51 había nosotros la hemos visto acabamos de ver la desde la terraza de La Ser hay fotos en Cadena Ser punto com pueden verlo ahí claro desde la cama pero la de verdad con sus ojos porque además es una súper Luna eclipse coincide con el momento en el que nuestro satélite está más cerca de la Tierra sí que es doblemente espectacular

Voz 1 01:21 mire la luna ahí aprovecho

Voz 1727 01:22 en un minuto de poesía matinal porque enseguida ahora mismo les contamos cómo están las cosas en la diana

Voz 7 01:35 yo eh

Voz 1727 02:00 hoy es lunes es veintiuno de enero los taxistas de Madrid acaban de iniciar a las seis en punto una huelga indefinida se suman así a los de Barcelona nos escucha ya Nacho Castillo que es portavoz de la plataforma Caracol de taxis en la capital de España buenos días

Voz 8 02:17 hola buenos días Pepa acaba de empezar la huelga Tin alguna

Voz 1727 02:19 noticia de cómo está yendo este arranque de la protesta lleva dos minutos

Voz 8 02:23 bueno pues de momento se está haciendo un fuerte y Gemma estamos aquí ahora mismo estacionados más su menos nosotros unos seiscientos coches y estamos ya aquí enfrente de la entrada de Ifema Hay buenos modos Hall o en cada para cada sentido un carril libre para cualquier emergencia que pudiesen concurrir que no está totalmente bloqueado bueno estamos a la espera de la Unión que tenemos luego a las nueve y media en la Comunidad de Madrid y en la que no convocó el presidente ha barrido a todas las asociaciones del sector para en la que en teoría no va a ofrecer una reforma exprés de la Ley pero claro lo que no sabemos es todavía en qué términos ciento once hasta que no nación huelga total

Voz 1727 03:12 tal verdad la que tienen convocada huelga por calor

Voz 8 03:15 es indefinida y además se ha hecho mediante mediante referéndum saques local sido el sexto además por mayoría aplastante

Voz 9 03:25 eh bueno pues en eso estoy entendiendo sí

Voz 1727 03:28 el estoy entendiendo bien están en Ifema bloqueando la entrada al recinto ferial de Madrid dejando solo un carril de emergencia no

Voz 8 03:36 bueno relataba el recinto ferial Madrid está abierta todavía lo que son los que están lo que está lleno de coches es digamos la primera parte no Ny la carretera que hay enfrente la rotonda saben está despejada contra

Voz 1727 03:49 qué va a pasar a cualquier va a pasar a cualquier ciudadano español que venga hoy a Madrid son muchos los que cada día llegan desde distintos puntos de España llegan por tren Atocha por por avión a Barajas que se van a encontrar ahí ustedes no van a trabajar van a permitir que trabajen Uber y Cuddy Fahim

Voz 8 04:08 hombre evidentemente aquí nadie se va a prohibir lo que ocurra luego estar desde la sala acciones la idea del sector desde luego no es paralizar ensayos a ellos podrán operar si quieren luego lo que sí que es cierto que que entiendo que pueda ocurrir he que por qué ocurre algún algún hecho que no nos guste a nadie porque no no acusa tampoco ni nos beneficia a los taxistas esa imagen no es otro desde me asociación llamamos a la calma y que a no vigencia esperemos que no ocurra nada Pedro José en principio no debería de haber problema desde luego de las negociaciones no es no no no no no estés mención

Voz 1450 04:49 vamos que no se repita lo del viernes en Barcelona

Voz 8 04:52 exacto exacto de su imagen no no hemos viene bien a lo vamos a los que a los que hacía unos días

Voz 1727 04:58 luego Nacho castillos seguiremos hablando

Voz 1450 05:00 a lo largo de la mañana es portavoz de la plataforma Caracol gracias y suerte

Voz 8 05:04 muchas gracias buen día

Voz 1727 05:07 las de Barcelona como estábamos diciendo que ocupan la Gran Vía desde el viernes han decidido esta noche también seguir con sus movilizaciones con la huelga indefinida y además se van a sumar taxistas de otras ciudades de Cataluña allí las negociaciones con el guber no han dado de momento resume claro y todo apunta que estamos ante las últimas horas de la gran obra de ingeniería en la que se ha convertido el rescate de Julen los ingenieros confían en llegar hasta el niño mañana martes Javier Alonso buenos días

Voz 0858 05:38 buenos días Pepa la previsión es terminar sobre esta hora de perforar el pozo vertical lo decía esta noche Ángel García del Colegio de Ingenieros de Caminos y minas de mal

Voz 10 05:46 esperamos llegar a la cota esperada en la que nuestro objetivo de unos sesenta metros al final de la noche si todo sigue con la marcha que en estos momentos estamos teniendo

Voz 0858 05:59 a partir de ahí se asegurará el túnel vertical para que después el Grupo de Rescate Minero llegado desde Asturias hora de Ammán hoy en horizontal los tres o cuatro metros que quedarían para llegar al pozo donde se cree que está leve

Voz 1727 06:11 la crisis en Podemos Madrid tras la decisión de Rejón de concurrir a las autonómicas bajo el paraguas de Carmena está hoy en situación de bloqueo y con varias preguntas sin respuesta si podemos pedirá formalmente Errejón que se vaya el dice que si se lo piden formalmente ese y sobre todo con la duda de si podrá haber negociación final ir todos juntos sí podemos va a presentar un candidato que compita con Errejón

Voz 0858 06:35 en Cataluña pueden renunció a celebrar primarias propios para las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona la decisión deja un amplio margen de maniobra a Ada Colau y a su partido a Cataluña

Voz 1727 06:44 si en el Partido Popular lunes de resaca tras la convención sin complejos mirando al futuro casados encomienda Aznar que utilizó para darle el respaldo una expresión de Manuel Fraga que será presidente le dijo sin tutelas ni tu tía ayer no mencionaron a Vox pero estuvo presente todo el tiempo

Voz 11 07:02 no hay más PP que éste el nuestro muchos quiere limitarnos pero no les sale recuperemos nuestro orgullo y mostremos dos como somos digamos de una

Voz 12 07:11 a ver si quien quiera que gobierne el PP

Voz 11 07:14 tiene que votar al PP

Voz 1727 07:16 en esta cabalgada hasta lo más alto del monte acusó al presidente del Gobierno de ser rehén de batasunos independentistas tipo de Matas discurso que llegaba tras los vivas a España con los que Aznar había cerrado el suyo del sábado Sánchez Rivas

Voz 1722 07:32 claro

Voz 13 07:33 pero no que viva enfrentada como quién en las tres derecha sino que iba unida a la igualdad entre españoles ya la diversidad territorial de nuestro país

Voz 1727 07:40 que una cosa más antes del deporte porque Oxfam Intermón ha publicado esta noche el informe sobre desigualdad que elabora cada año antes del Foro Económico de Davos que comienza Debra en Suiza esta semana y la foto de España no es buena

Voz 0858 07:52 ah no dice la ONG que uno de cada seis familias que cayó a la pobreza con la crisis no ha salido de ella o también cuenta que la esperanza de vida difiere hasta once años entre el barrio más rico el Barcelona y el más pobre Lara hará Contreras de Intermón

Voz 14 08:06 la desigualdad en España hace que la pobreza de las riquezas eleve de padres a hijos significa que si la gestión familia pobres seguirá siendo pobre al menos durante cuatro generaciones Issing nace sin una familia rica te beneficiarias de la riqueza de tus padres adquiriendo los mejores puestos de trabajo en la mejor educación

Voz 1727 08:29 en los deportes el Barça abrió anoche su segunda vuelta del campeonato liguero con victoria polémicas tampoco

Voz 1161 08:35 tres días buenos días Pepa tres uno ante el Leganés y con gol polémico de Luis Suárez con el empate uno imposible falta del delantero uruguayo sobre el portero del Leganés Cuéllar antes habían marcado en vele para los culés que luego se lesionó Ibrahimovic para los madrileños Messi que fue suplente puso el tres uno definitivo también ayer tres Betis tres Girona dos Villarreal uno Atlético uno Rayo dos Real Sociedad dos dos Levante cero Primera Levante dos queremos decir Valladolid cero primera jornada de la segunda vuelta que se completa esta noche con el español a los nueve

Voz 1727 09:03 eh

Voz 0978 09:05 el pronóstico del tiempo yo

Voz 1727 09:07 y Carbó buenos días buenos días las semanas

Voz 0978 09:10 sesenta fría pero nada excepcional no llegaremos ni ola de frío con nevadas intensas en las montañas de la mitad norte de la Península especialmente en los Pirineos aumentó hoy muchas horas de sol nubes en el Cantábrico durante la mañana que irán desapareciendo también en puntos de montaña que miran hacia el norte sólo se mantendrán los chubascos hasta el final del día en Baleares con el sol cara las temperaturas subirán rápidamente menos en los sitios donde prosista más horas la niebla máximas durante la tarde de cinco diez empleados cerca de los quince en el Mediterráneo sobre todo andaluz de los veinte en Canarias el viento a ratos soplara fuerte acentuando un poco la sensación de frío

Voz 2 09:55 de compras

Voz 1450 10:00 no

Voz 2 10:02 por Jay camino hay otras esta vale porque es que por el camino

Voz 1727 10:24 la venda este es el tema que nos va a representar en la próxima edición de Eurovisión se va a celebrar dentro de cuatro meses el dieciocho de mayo en Tel Aviv en Israel la canción interpretada por el concursante de Operación Triunfo Miki Núñez ha sido la elegida en la gala especial de esta noche del programa de esta noche una gala que nos ha ocurrido de la ni de la Fuente buenos días

Voz 0456 10:45 buenos días Pepa buenos días a todos y a todas y mucha atención porque les voy a preguntar en seguirá qué les parecen las redes ha sido lo más comentado toda la noche y la madrugada ha habido división de opiniones entre este tema y la otra favorita muerde me de María con ayuda de los cuerpos especiales de Dani Mateo de Iñaki Urrutia abordamos esta mañana a partir de las once una hora antes en Canarias esta edición de Eurovisión

Voz 1727 11:06 pero a ti te gusta o no a mi me a mí me

Voz 0456 11:08 a bailar mejor que la mayoría que mandamos el año

Voz 1727 11:11 saga viera Alonso pronuncia te ven ustedes están plural esta mesa siempre papelito para ayudarnos a que se caigan las vendas y observar mejor la realidad esta mañana nos acompañan Lola García Antón Losada y José Antonio Cerezales

Voz 0456 11:34 a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias en tiempo de tertulia y a partir de las diez de las nueve nos saluda Toni Garrido desde la calle para seguir contándonos en directo cómo se desarrolla esta huelga de taxis una hora después vamos a entrevistar a Clara Lago que ha estrenado este fin de semana gente que viene

Voz 1727 11:49 a la invitado León estaba ahí mamá mira amigo o el que estoy incompatible con favor tú siempre tienes que hablar alguien que su novio y lo ha puesto los cuernos con el telediario de las tres

Voz 1450 12:10 pues me imagino que le preguntas a los oyentes qué le parece la canción

Voz 0456 12:13 no y si les gusta si no les gusta si creen que representa la España musical de hoy de dos mil diecinueve Si tenemos posibilidades de mejorar aquel fracaso del año pasado de Alfred y Amaia nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 12:28 sí sí han visto el eclipse de Luna por favor cuéntelo aquí ya nos han llegado algunas fotos de PP de Madrid

Voz 0456 12:34 ni Julia de Alicante pero queremos fotos sonoras que no esté escriban quiénes lo han visto donde lo han visto cómo lo han visto qué sensaciones les

Voz 0858 12:43 lucida y atención del día a día

Voz 1727 12:46 hoy de la huelga de taxistas quieren opinar pueden hacerlo de la situación en Podemos quieren opinar pueden hacerlo en la convención del PP sin complejos pueden hacerlo

Voz 0456 12:55 nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta nos mandan una nota de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1450 13:08 a las seis y trece casi te dejamos sin tiempo Javier cinco y trece en Canarias

Voz 0858 13:14 Aimar como es expandir nos quedamos con Roberto Mahan y Elena Sánchez de la técnica como Jordi Fábrega en la producción

Voz 1450 13:20 eh

Voz 16 13:23 dos mil dieciocho ha sido el año con el peor ejercicio en Bolsa desde dos mil diez y es que o mal año lo tiene cualquiera afortunadamente nosotros no

Voz 1450 13:31 somos cualquiera ser la primera History independiente

Voz 16 13:33 poder invertir con libertad y sin ataduras y tener mutua fondo España fondo líder en renta variable española dos mil dieciocho abierto a todos no le pasa a cualquiera eso solo pasa con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutó activos la primera gestora independiente Rankin expansión Morning Star folleto y condiciones en moto a punto es

Voz 0858 13:54 en que pueda

Voz 17 13:55 darle buenas llamaba para preguntar si podía instalar una alarma en un piso de alquiler claro si usted cambia de casa Se la volvemos a instalar diga podrían venir esta tarde por supuesta

Voz 18 14:05 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Carr llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan on line en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 19 14:21 en la Cadena Ser

Voz 11 14:28 charlamos nuestro perfil el votante carece de razones para quedarse con nosotros Se marcha y nadie tiene tantos motivos de orgullo como nosotros para seguir mereciendo su confianza

Voz 0858 14:40 con advertencias como estaba anunciado Pablo Casado el retorno del PP de esa derecha sin complejos que acuñado el nuevo líder un giro a la derecha en toda regla que en tierra los años de pragmatismo de Rajoy busca recuperar el terreno perdido frente a los nuevos competidores especialmente frente a Vox Un intento de relanzar

Voz 1450 14:58 el proyecto y el liderazgo casado pero que

Voz 0858 15:00 dejado en evidencia que hay dos almas enfrentadas en el PP por un lado la que ve con recelos el retorno de Aznar y su apadrinamiento de esta nueva etapa y por otro el que cree que es la única manera de volver a aglutinar todo el centro derecha bajo las alas de echarán bajo ese AVE de logo del Partido Popular María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 15:18 qué tal buenos días en el equipo de Casado están satisfechos con el resultado de esta convención creen que su liderazgo ha salido reforzado ahora mismo lo ven indiscutible dicen que su intervención de ayer fue vibrante brutal están convencidos de que todos los cargos populares salieron con las pilas puestas de cara a las próximas elecciones y piensan que los militantes están contento los porque en la actualidad seis están defendiendo los principios y valores de su formación a ellos no les parece que sus mensajes radicales y niegan que a su partido ya familias o críticas o que estas soterradas sigan existiendo así algunos dirigentes los comentan que su jefe les suena algo rancio muchos opinan que está tutelado por amar mientras a otros les fastidia que hable de unidad con las purgas que ha hecho su partido también lamentan que durante estos días no haya habido un debate real aseguran que sólo les han impuesto los nuevos mantras que deben repetir además para varios de los presentes en este cónclave Se ha producido un giro ideológico a la derecha con el fin de frenar la hemorragia de votos algo que les preocupa porque temen que para evitar que sus apoyos vayan a Vox se endurezca tan

Voz 1450 16:21 el discurso que se pierda el centro político

Voz 1461 16:24 en definitiva destacan que si todo fuera bien los más aplaudidos no habría sido al final Juan Manuel Moreno Mariano Rajoy

Voz 0858 16:31 gracias Güemes y si el PP es escorada a la derecha crecen las posibilidades de que el centro para el resto de partidos lo reconoce el propio Pedro Sánchez que ayer desde Málaga reivindicó la centralidad del PSOE defendió una España plural diversa frente las ideas radicales que dice están impregnando a toda la derecha sí

Voz 1722 16:49 uno mira los discursos de los distintos líderes políticos de verdad es es que ahora mismo el espacio de la moderación y el sentido común lo representa al Partido Socialista y el Gobierno de España frente a una derecha decadente decadente y sumida en el desconcierto de su corrupción de su radicalización eh

Voz 0858 17:09 mientras tanto podemos reúne este lunes por primera vez a la ejecutiva nacional tras su crisis en Madrid este fin de semana ha habido cónclave de cara a las próximas elecciones comité de campaña con todos los candidatos autonómicos pero sin Íñigo Errejón la dirección nacional insiste en que no es el candidato de la formación morada la Comunidad de Madrid pero de momento la dirección regional no ha dado ningún paso para sustituirlo el sectores Reconquista insiste en que sumar con fuerzas como la plataforma de Carmena es la mejor baza electoral compartir ese ticket electoral dicen es la mejor opción Mariela Rubio

Voz 1450 17:43 así es Luis Alegre uno de los fundadores de Podemos pedía ayer en una tribuna pública que el partido se presenta en Madrid con Errejón como cabeza de lista con las siglas más Madrid añadiendo que considera que Iglesias ha perdido el pulso de la calle mientras desde la dirección Morata se sigue sin dar ningún paso no se ha puesto en marcha un proceso de primarias para buscar candidato alternativo y sigue sin descartarse integrarse en la plataforma de Errejón y Carmena Ramón Espinar líder de Podemos Madrid hablaba así este fin de semana

Voz 1727 18:09 que no es el momento de hablar de lo que pasa entre bambalinas

Voz 20 18:11 hagamos lo que hagamos lo va a decidir la gente como siempre los plazos las conversaciones los vamos a resolver pero todavía no ser capaz de decirle tengo esta decisión tomada

Voz 1450 18:19 Fuentes del sector consideran que Iglesias debe replantearse su postura del mismo modo en que mostró generosidad cuando en febrero del pasado año aceptó cambiar la denominación electoral respetando los deseos de izquierda

Voz 21 18:31 unida sin asume el liderazgo de un espacio político tiene que ser géneros los compañeros de Izquierda Unida son muy importantes para nosotros y es lógico que planteen necesitamos visibilidad y a mí la cuestión de los no

Voz 1450 18:41 pero me parece secundario si hay que cambiar cosas pues se cambian yo eso no va a ser ningún problema en este contexto hoy podemos celebran la primera ejecutiva desde que estallase la crisis en Madrid

Voz 0858 18:51 en Ciudadanos en cambio a Albert Rivera trata de compensar la imagen del Pacto Andaluz y el apoyo que el Gobierno de coalición ha recibido de Vox en esa como

Voz 16 18:59 ni los socialistas ni los conservadores tienen hoy proyecto os fijáis están mimetizado a los populistas es que ves a Sánchez y cada vez se quiere parecer más a Podemos Ibex ha casado oí estatuaria mirando a Vox

Voz 0858 19:12 allí en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla va a anunciar la composición completa de ese gobierno de coalición hoy mismo Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 1450 19:20 buenos días será un equipo de once consejos

Voz 0858 19:22 dos en el que sabemos desde hace días que va a estar el ex seleccionador nacional de baloncesto número uno de Ciudadanos por Málaga Javier Imbroda sabemos también que se va a hacer cargo de educación formación Universidad deporte que más nombres conocemos inquina incógnitas Elena nos quedan aún por despejar

Voz 1450 19:38 ahora pues las incógnitas están en el Partido Popular en el que han guardado mutismo en cuanto al nombre de la persona que va a ocupar las seis consejerías que van a asumir aunque se da por hecho que Elías Bendodo hombre de confianza de Moreno y actual presidente de la Diputación malagueña será el nuevo consejero de Presidencia Ciudadanos de ha señalado a los tres hombres y dos mujeres que dirigirán sus cinco consejería Juan Marín será vicepresidente y asumirá las competencias de Justicia con violencia de género regeneración democrática turismo tendrá como viceconsejero de este macro departamento al catedrático de Economía Aplicada Alejandro Car de n'était otro catedrático sevillano Rogelio Velasco asumirá la Consejería de Economía el malagueño Javier Imbroda como decía será el nuevo consejero de Educación la parlamentaria onubense Rocío Ruiz directora de instituto será la nueva consejera de Servicios Sociales ir Rocío Blanco actualmente directora de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga asumirá empleo

Voz 0858 20:31 seis y veinte cinco y veinte en Canarias eso en España en Reino Unido Theresa May tiene que presentar hoy mismo al Parlamento una alternativa al plan del Brexit que rechazó esa misma cámara la semana pasada lo hace tras una consulta con una ronda de consultas con el resto de partidos a la que no ha conseguido atraer al líder laborista Jeremy Corbijn con un gabinete un Gobierno cada vez más fragmentado Button buenos días

Voz 1450 20:54 los días con ese gabinete ha estado hablando Theresa May esta noche el diario británico The Gardian cuenta que ha sido una conversación de hora y media y que la primera ministra no les ha trasladado ninguna solución para obtener el respaldo de los irlandeses es ahí donde está el gran escollo en qué hacer con la frontera con Irlanda algunos medios apuntan a que el plan B podría ser un tratado bilateral él que permita la mil eliminar del acuerdo con Bruselas la salvaguarda que evita la frontera física entre las dos Irlanda pero otros medios recuerdan que con solo tres días de margen para negociar no se pueden esperar grandes avances el acuerdo se va a votar el martes de la semana que viene el día veintinueve que será cuando queden justo dos meses para la salida prevista de Reino Unido

Voz 22 21:41 Nos Arena

Voz 1727 21:45 ya es el sonido de la Asamblea que han celebró

Voz 0858 21:47 esta noche los taxistas de Barcelona han decidido continuar con las movilizaciones como la que mantiene paralizada la Gran Vía en la capital catalana desde el viernes hace unos minutos desde las seis de la mañana se les han sumado sus compañeros de Madrid y hoy también van a parar los de otras ciudades catalanas son la continuación de las movilizaciones que hicieron en verano cuando el Gobierno central dejó la regulación del sector de las plataformas como Vericat Rifai en manos de las comunidades autónomas ellas tienen ahora la patata caliente los taxistas argumentan que de esas protestas lejos de tener una respuesta a sus demandas la situación precisamente ha ido a peor vamos a conocer Eladio Meizoso cuál es la foto del sector del taxi hacia

Voz 19 22:28 sí

Voz 1727 22:28 desde la perspectiva del taxi el problema sigue creciendo con datos del Ministerio de Fomento en septiembre pasado

Voz 1620 22:35 cuando el Gobierno aprobó la última regulación del sector

Voz 0527 22:37 día once mil licencias sube TC en toda España una por cada seis taxis muy lejos ya desde luego del uno a treinta que recoge la normativa pero es que ahora hay ya más de trece mil licencias WC una por cada cinco taxis en Madrid por ejemplo la ratio es uno a dos con cuatro hay ya casi un nueve TC por cada dos taxis el número de licencias obedece

Voz 0978 22:59 ha aumentado en la capital de España mil doscientas en tan sólo cuatro meses gracias Eladio quien Totalán en Málaga

Voz 23 23:11 allí ya lo escuchó los trabajos para sacar a Julen del pozo en el que lleva ya casi ocho días llegan a su fase final estaba previsto que esta noche terminara de perforar el túnel

Voz 0858 23:20 el vertical aunque aún después hay que asegurar ese túnel y habrá que horadar otro a mano en horizontal para llegar hasta donde creen que está el niño dicen que como muy tarde van alcanzarlo para alcanzar ese punto mañana martes ser Málaga Ana Tere Vázquez sabemos cómo van esos trabajos

Voz 0978 23:36 pues de momento todas las pruebas de carga hechas en la jaula que van a usar esos mineros para bajar y excavar los cuatro metros que les va a conectar con el tramo del pozo donde se esperan encontrar al pequeño sólo esa fase de la operación la más delicada va a durar un día antes debe terminar de perforar de perforar se llenan tu Barça esa galería paralela vertical de sesenta metros de profundidad los ánimos del dispositivo se mantienen muy altos pese al rosario de obstáculos imprevistos que han tenido que salvar los trabajos continúan sin respiro

Voz 0858 24:05 gracias Ana Andrés son las seis y veinticuatro las cinco veinticuatro horas

Voz 19 25:02 hoy

Voz 0858 25:04 la escritora Elvira Navarro publica La isla de los conejos once relatos de miedo e intriga que publica la editorial Random House Marta García no

Voz 1513 25:15 autora de novelas como la trabajadora o los últimos días de Adelaida García Morales Elvira Navarro que recoge en la isla de los conejos once relatos once historias protagonizadas por personajes en crisis gente a las puertas de un cambio que a veces bordea dice Elvira lo monstruoso once cuentos inquietantes con una gran carga psicológica que su autora sitúa en escenarios que no son precisamente hermosos

Voz 26 25:39 para mí los espacios están encarnando a los personajes y los personajes lleva mugre encima lleva mugre porque viva en situaciones en las que no

Voz 1513 25:46 Jan salir entre las historias la de un falso inventor que llena de conejos una isla del Guadalquivir para que ataque a los pájaros que allí viven o la de una hija que recibe una petición de amistad en Facebook de su madre que acaba de

Voz 26 25:59 porque cuando mi madre murió también una persona muy querida que murió la misma casi por casi pero la misma época un primo mío que para mí era como un hermano hoy va atesorando recuerdos de mi madre de este primo buscaba los vestigios no y ahora mismo hay vestigios ya en el espacio virtual unos vestigios extraños porque en el espacio virtual la gente sigue viva como se que el espacio virtual se llenará de fantasmas entonces bueno eso me dio pie a escribir el las

Voz 1727 26:30 Sampe buenos días buenos días

Voz 19 26:37 en Hoy por hoy

Voz 1727 26:40 vamos con ellos porque el Barça ganó anoche pero con polémica Leganés jornadas

Voz 1161 26:45 veinte primera de la segunda parte del campeonato y tres uno para los culés con jugada polémica a veinte minutos del final del encuentro por el segundo gol del Barça conseguido por Luis Suárez con posible falta sobre el portero del Leganés Cuéllar diferentes opiniones como es habitual en el Leganés lo tienen muy claro el uruguayo comete falta Recio tenía

Voz 0470 27:00 ha clavado en el brazo el árbitro lo ha visto a los dos Paco de de Louis clavado en los brazos de Pitu rayando de de dolor el lo habito pero el árbitro los cuatro de arriba le están diciendo que gol legal que gol legal entonces no tenía otra que queda Rigol se tira por lo fácil está claro pero lo que me sorprende sólo cuatro que están viendo la pantalla ahí y que tan arriba que no sé lo que hacen cuando da mole que que no son legales jugada además

Voz 1161 27:21 es que considera clave no dejó de muchos vienen faltón

Voz 1727 27:23 ese minuto que te metan gol así de esa manera cuando está Algar pues indigna mucho y nos vamos al final pues poco mucha rabia

Voz 1530 27:29 también el técnico Mauricio Pellegrino yo creo Barcelona no necesita este tipo de acciones como para adelantarse en el marcador no porque para mí era clarísima criterios hay muchísimos pero yo creo que cuando hay un contacto en el área porque en Port al portero falta es muy claro

Voz 1161 27:45 en el Barça también lo tienen muy claro pero a la inversa para Valverde Nos falta

Voz 0588 27:48 es un gol clarísimo pero vamos como un piano de grande sí ya sé que ahora se protesta todo y poco bueno se vale para su gol clarísimo hijo le toca al portero Betsy han estado teniendo un rato eso está muy bien para el para el qué dirán pero nada de nada

Voz 1161 28:04 tampoco para Busquets nosotros decíamos

Voz 28 28:06 Luis había llegado antes a chutar el balón y que luego pues a lo mejor para el contrato pero es de la misma inercia con la que Luis remata ahí es imposible

Voz 1450 28:13 de la al

Voz 1161 28:15 y también ayer polémica con el para nuestros dos partidos Gol anulado al Valladolid uno cero con uno cero en el marcador y Gol anulado al Athletic

Voz 1100 28:21 por dudoso fuera de juego de Williams se quejaron Sergio

Voz 1161 28:23 técnico del Valladolid Garitano técnico del Athletic

Voz 29 28:26 la chupo ligado y creo que hoy las el efecto final nunca sabes cuándo ciertas creo que el error tras el manifiesto seis minutos para el partido para ver una cosa pudo salvar estaba para aclarar las cosas que realmente claras parece que bueno que estamos de conejillo de indias no sensaciones que parece que estamos molestando en esta Liga no

Voz 30 28:40 ha habido dos jugadas clave que un hacia unas manos justo antes de la jugada anterior a algo de ellos

Voz 31 28:45 y luego en la jugada del gol nuestra

Voz 30 28:48 por lo que me dicen pues aseguró a vosotros han dicho por qué senda

Voz 0858 28:51 la ego no

Voz 1161 28:52 terminaron Levante dos Valladolid cero el Villarreal uno Athletic uno hoy además rayos asociados y Betis tres Girona dos con gol de Canales de penalti en el minuto noventa y cuatro

Voz 0858 29:00 la jornada se completa esta noche con el Eibar español

Voz 1161 29:02 nueve baja por lesión de Pedro en el los locales lesionados también en los catalanes Duarte David López y Pedrosa arbitrará el colegiado valenciano Martínez Munuera sin este partido líder el Barça a cinco puntos sobre el Atlético Real Madrid y Sevilla completan los puestos de Champions árabes y Getafe en la Europa League el descansos para Rayo Vallecano Villarreal y Huesca en Segunda División jornada veintidós también la primera de la segunda vuelta se completa esta noche con el Granada Elche puestos de ascenso para Málaga Granada promoción para Depor Albacete Osasuna y Alcorcón en descenso Extremadura Reus que sigue todavía en competición Córdoba Nástic del resto en el Abierto de Australia de tenis está en juego el partido de Garbiñe Muguruza ante la checa Cova de momento en juego el primer set tres dos para la checa no antes de las ocho y diez Pablo Carreño se enfrenta al japonés Kei Nishikori en balonmano España se mide hoy a Brasil a las seis de la ciudad la tarde en la penúltima jornada del grupo si en baloncesto se sortea esta mañana en Madrid la Copa del Rey que se disputará en el mes de febrero

Voz 0978 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 19 30:06 en la Cadena Ser

Voz 0858 30:11 y desde hace media hora los taxistas madrileños se han sumado a la huelga indefinida que mantienen sus compañeros de Barcelona la Gran Vía de esa ciudad de la capital catalana amanece bloqueada por cuarto día consecutivo mientras que Madrid está a esta hora vacía la de taxis los representantes del sector Savannah reunida esta mañana con el Gobierno madrileño y el catalán para buscar una solución a este conflicto que radica en la regulación de las licencias de los vehículos V TC que usan plataformas como Uber o Fay en Hoy por hoy acabamos de hablar con Nacho Castillo es portavoz de la plataforma Caracol de taxis que espera que no se repitan las agresiones a conductores de V te CES como las que se vivieron el viernes en la Ciudad Condal

Voz 8 30:51 la foto desde me asociación llamamos a la calma y que a la no violencia que entiendo que pueda ocurrir que por qué ocurre algún algún hecho que no nos guste a nadie porque no no acusa tampoco nos beneficia a los taxistas esa imagen de esperemos que no ocurra nada pero en principio no debería de haber problema

Voz 0858 31:11 estaremos esta mañana en varios puntos de Madrid y Barcelona para ver cómo está afectando esta huelga la movilidad en las grandes ciudades aunque la noticia a esta hora sigue estando en Málaga donde la excavadora que perfora el túnel paralelo al del pozo donde se encuentra Julen está cerca de alcanzar la cota de los setenta metros la misma profundidad donde se cree que está el pequeño de dos años desde hace ocho días los expertos calculan que no elevan a poder sacar hasta la mañana además más asuntos la secretaria de Estado de migraciones viaja hoy a Bruselas para reunirse con los representantes de varios gobiernos europeos europeos quiere crear un frente común contra las políticas ultras de Salvini en Italia o de Orbán en Hungría Nicolás Castellano

Voz 1620 31:56 España asegura que promoverá con Francia Alemania Portugal Finlandia agresión Malta la creación de un nuevo eje en política de inmigración en el que el centro el debate sea el de los cauces legales de entrada o la integración frente al discurso del miedo de los muros que proponen los gobiernos con presencia de la ultraderecha para ello hoy y mañana la secretaria de Estado de Migraciones Consuelo Rumí mantendrán agenda de contactos en Bruselas con comisarios el presidente de la Comisión hoy diversos gobiernos

Voz 1727 32:20 queremos un objetivo claro cada Hart todo aquellos que creemos que es posible una política común de inmigración en el seno de la Unión Europea por supuesto el control de fantasía hablar de política

Voz 1620 32:31 a mí asegura que pedirá a Bruselas que desbloquee los ciento cuarenta millones de euros prometidos a Marruecos hace medio año

Voz 0978 32:37 y de los que sólo han llegado tres

Voz 0858 32:40 el y seguro que sí están en la calle ya lo han notado este lunes veintiuno de enero es el preámbulo del primer gran temporal del invierno que va a traer nevadas significativas sobre todo a partir de mañana hoy esperamos una fuerte bajada de las temperaturas sobre todo en la mitad norte vamos a ver cómo están las carreteras hasta ahora a DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 32 33:00 buenos días como bien decías la nieve ha hecho acto de presencia en este instante hay cincuenta y siete carreteras puertos de montaña afectados de ellos seis están

Voz 33 33:10 cerrados al tráfico y en Veinticuatro es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno allí está prohibida la circulación a camiones articulados de la red principal sólo tengan cuidado en Cantabria a su paso por Reynosa en la A67 ya que está en nivel verde el resto pertenecen a la vez Secundaria las comunidades más afectadas de momento son Asturias Cantabria en la provincia de León en cuanto al tráfico se refiere Madrid circulación lenta de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la cuarenta y dos a la altura de par la densidad circulatoria también en la ronda de circunvalación M cuarenta en Vallecas Vicálvaro hacia la dos en Villaverde dirección a cuatro en Tarragona un alcance la AP siete complica la conducción en Vandellòs y Hospitalet del Infante dirección Barcelona tengan muy

Voz 19 35:15 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 35:28 son las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España hoy en Cantabria porque allí el ala Errejón insta de Podemos se está planteando importar la fórmula además Madrid a la comunidad la plataforma política de la alcaldesa Manuela Carmena Fermín Mier buenos días qué tal Pepa

Voz 1620 35:47 los días y fuentes consultadas por la SER aseguran que hay muchos militantes del sectores y está dispuestos a ello son inscritos y votantes descontentos con la decisión unilateral de la dirección nacional de Podemos de crear una comisión gestora destituir a la dirección regional del partido elegida en primarias hace apenas unos meses la exsecretaria general del partido Rosa Ana Alonso sería una de las personas que podría impulsar la creación de la marca más canta

Voz 39 36:12 habría padece además que son muy buena idea in me parece que está en sintonía con con lo que es la Sencianes Podemos quién me parece interesante

Voz 1620 36:21 podemos Cantabria está roto la dirección ha sido apartada por Pablo Echenique y se acaba de quedar también sin grupo parlamentario después de la denuncia por presunto acoso laboral que una diputada ha presentado contra uno de sus compañeros también diputado en la Cámara autonómica

Voz 2 36:37 llevamos ahora

Voz 1727 36:38 Barcelona Monica Peinado bon día qué tal día porque los Mossos están investigando algo muy grave la muerte de un sirio de dieciocho años en una comisaría del centro de la capital catalana bueno el joven que fue detenido por un hurto Monica murió al rato de recibir la salida de salir recibir el alta en un centro medir

Voz 1600 36:55 con el chico de dieciocho años fue detenido ayer de madrugada por intentar robar un teléfono móvil y poco después explicó a los agentes que no se encontraba bien así que los Mossos lo trasladaron al centro médico más cercano allí lo visitaron ir regresaron a comisaría minutos después según los Mossos d'Esquadra el joven estaba esperando en una sala de identificación se desvaneció los agentes intentaron reanimarlo también los médicos del SEM pero no pudieron hacer nada para salvar la vida ahora están esperando el resultado de la autopsia para conocer las causas exactas de su muerte

Voz 1727 37:26 Nos vamos a Extremadura porque la policía la policía nacional ha tardado dos semanas en informar a la Delegación del Gobierno en Extremadura de que habían identificado a los niños once niños que sabotear un el tren de Villanueva en la provincia de Badajoz y entre los menores que quemaron neumáticos en las vías en las vías del tren está el hijo de un agente de policía Inma Salguero cómo estás buenos días

Voz 40 37:50 qué tal bien Pepa buenos días pues así lo publicaba el diario hoy y a la vez que se extendía la hipótesis de la existencia de un grupo que boicotea el servicio como acto de protesta la Delegación del Gobierno descartaban su día el sabotaje de los adolescentes encarga ya la Fiscalía de Menores pero llegan reacciones a ello desde el Partido Socialista quieren que se analice porque la Delegación del Gobierno desconocía esos hechos

Voz 1727 38:13 en Tenerife le han cortado el agua una mujer de veintiocho años víctima de violencia de género se llama Laura vive de okupa junto a su bebé de apenas un año y pide ayuda para que le pongan un contador Pedro Murillo buenos días

Voz 1161 38:27 buenos días así de es una joven soltera en Madrid una niña de quince meses está dispuesta a encadenarse ante el Ayuntamiento de Arona en el sur de Tenerife para conseguir que le ponga en el agua corriente reconoce que estado ocupa por obligación en uno de los cuatro pisos de un edificio de las tres un pequeño barrio cerca Costa del Silencio al sur de Tenerife según ella el corte de agua se produjo porque con anterioridad su llegada al piso que ocupa la inquilina llevaba meses sin pagar la Laura también expira de víctima de violencia de género

Voz 2 38:59 como

Voz 1727 39:00 no deberían ser los deberes escolares bueno pues este es un debate que no acaba de resolver ese es un debate eterno y en Aragón Ana Sánchez buenos días hola qué tal buenos días han abierto este melón serán los colegios los que va a tener que decidir el año próximo la cantidad de deberes que mandan a los pequeños Easy contarán o no para la nota

Voz 0148 39:21 el proceso la impulsado el Gobierno de Aragón el coordinador del documento que ha servido de base para la orden del Gobierno el docente Eduardo Noez considera que no hay que tener miedo a debatir con las familias y añade que el debate no es deberes sido deberes

Voz 8 39:33 no nunca cuando hemos estado trabajando este tema hemos dicho que no quisiéramos deberes lo que sí que tenemos es que los deberes clásicos tendidos como repetitivos mecánicos y reflexivos actualizados está demostrado que no tienen una unos beneficios en el aprendizaje de los alumnos

Voz 0148 39:51 este profesor dice que se pueden plantear los deberes como tareas de investigación como reto So como trabajos que luego se expongan a los compañeros y explica que con la autonomía de los centros cada colegio podría definirse por cómo se organizan las tareas en casa

Voz 1727 40:05 veremos en qué queda la cosa quédense ustedes con este nombre el de David Robles es el bombero de Zaragoza que ha escrito una nueva página en el Libro Guinness de los Récords ha subido veinte veces a un edificio de dieciocho plantas en sólo una hora son seis mil setecientos ska balones que han sido más fáciles de subir

Voz 1450 40:31 decía sana a los ánimos que escuchamos de familia y amigos sí

Voz 0148 40:36 la prueba la llevó a cabo ayer en el edificio World Trade Center de Zaragoza en total ascendió más de mil doscientos metros superando la marca anterior en ciento veinte metros al final contaba este bombero se le hizo duro

Voz 8 40:48 yo no he estado ya un poco de fatiga acumulada a partir de los cincuenta minutos ha sido un poco cuando me benidormí bajón físico pero bueno hemos conseguido ponernos incluso ascendiera cambiar el ritmo en la última subida

Voz 0148 41:02 David Robles ya consiguió la medalla de oro en los Juegos Mundiales también en el Europeo de Policías y Bomberos

Voz 1727 41:08 buen día Ana han hasta luego

Voz 2 41:16 bueno me como mucho

Voz 1727 41:30 hoy abrimos la Mesa del Mundo al sur de Libia una zona al borde eh de un conflicto por los combates entre milicias grupos salafistas Naciones Unidas pide ayuda a la comunidad internacional para enviar refuerzos Sonia Moreno han muerto una veintena de personas y más de ochenta han resultado heridas además muchos civiles son detenidos sin cargos los recursos naturales como el agua y el petróleo son saqueados continuamente el enviado especial de la ONU para Libia a Sálvame alerta sobre la inseguridad en la región tras visitar Sebha la capital del sur lo escuchamos

Voz 1100 42:03 en Security By cumpliste

Voz 1727 42:06 puestos inseguros con poros en las fronteras presencia de mercenarios y criminales comunes quienes abusan de los ciudadanos inmigrantes hago un llamamiento al Gobierno y a la comunidad internacional para que se muevan rápida y firmemente para apoyar al sur hay familias enteras desplazadas y miles de ciudadanos viven en pésimas condiciones debido a la falta de inversiones públicas en infraestructura básica la ONU trabaja con las autoridades libias para transferir prisioneros que están en manos de grupos armados dejarlos bajo el control del Ministerio de Justicia Donald Trump amenaza con romper el deshielo con Cuba que comenzó su antecesor Barack Obama en cuarenta y cinco días tiene que decidir si aplica una sección del embargo sobre la isla que lleva congelada desde el principio y que la practica podría significar sanciones para todo aquel que tenga intereses en la isla lo cuenta desde La Habana Mauricio Vicent

Voz 0453 43:09 otra vez suenan tambores de guerra entre Washington y La Habana la amenaza de la Administración trata de poner en vigor una sección de la polémica Ley Helms Burton que permitiría poner demandas a los ciudadanos estadounidenses de origen cubano contra empresas extranjeras o personas privadas que hagan negocios con bienes expropiados en Cuba

Voz 0858 43:30 ha generado el rechazo frontal del Gobierno

Voz 0453 43:32 no de Miguel Díaz Daniel la medida que abriría en los tribunales estadounidenses una avalancha de demandas con un peligroso carácter extraterritorial ha sido suspendida en los últimos veintidós años por todos los presidentes norteamericanos incluido el propio Trump el Gobierno de La Haya vana ya ha dicho que de llegar a aplicarse esta medida cualquier cubano vería cómo se presentan ante tribunales de los Estados Unidos demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan

Voz 1727 44:01 el centro de trabajo donde elaboran

Voz 0453 44:03 escuela a la que asisten sus hijos el Policlínico donde reciben atención médica Washington ha advertido que en cuarenta y cinco días tomará la decisión definitiva en Cuba el presidente Díaz Canela ha sido categórico al denunciar el carácter injerencia consta de una ley que no perjudicaría sólo a los cubanos sino también a muchas empresas extranjeras

Voz 1727 44:30 ya lo siento pero tenemos que dejar de escuchar a Nina Simone para escucharlas a ellas

Voz 19 44:38 alas es

Voz 1727 44:40 es una investigación del británico The Gardian revela que la las camisetas solidarias que ellas venden que el grupo vende para luchar por la igualdad están fabricadas en realidad por mujeres de Bangladesh que cobran cuarenta céntimos la hora y sufren vejaciones en el trabajo Rafa Muñiz

Voz 0456 44:58 la camiseta blanca y con el hasta quiero ser una spice girl cuesta unos veinte euros en el mercado aunque sus fabricantes cientos de mujeres en Bangladesh apenas se llevan un dos por ciento de esas ganancias la mitad del dinero recaudado con las camisetas va a parar supuestamente a una ONG que promueve la igualdad entre mujeres aunque las encargadas de fabricarlas trabajan en contacto quienes infrahumanas como denuncia una de ellas en el periódico The Gardian un representante del grupo que encabezó Victoria Beckham en los noventa ha dicho que están conmocionados y consternados que asegura que la banda financiará una investigación para conocer las condiciones de trabajo de la fábrica una nave en la que las mujeres trabajan hasta dieciséis horas seguidas para llegar a esos objetivos y donde reciben insultos y amenazas por parte de sus jefes sino los consiguen la industria textil representa el ochenta por ciento de las exportaciones de Bangladesh país en el que murieron mil trescientas personas en dos mil trece cuando se derrumbó el edificio de confección en el que trabajar

Voz 43 46:00 nada

Voz 1727 46:04 sí

Voz 1100 46:06 Izquierdo

Voz 1727 46:09 en Hoy por hoy

Voz 2 46:11 eh sí

Voz 1100 46:22 casado más de lo mismo dice esta mañana José María buenos días Pepa fin de semana interesante mientras los derechos de toda la vida ese partido cuajado por su muchos años de gobierno se reafirmaba en su papel de Gran Timonel de todo el espectro Izquierdo suspiraba por los rincones sur por la pelea garrotazos en mitad de la niebla de Iglesias y Errejón ha vuelto casado los modos de andar más que a las políticas de andar porque sólo los más ingenuos otros más miopes son capaces de captar qué diferencias hay unas medidas económicas por ejemplo duros tiempos y otros que el PP siempre he tenido claro lo fundamental el Nuri al mismo es nuestro Dios y aquí se hace lo que sea para conservar los privilegios de los que más tienen grite quién grite pues si acaso ven ustedes grandes diferencias entre las políticas económicas de Rato y dos vi en materia de impuestos de diferenciaba ver entre el primer Montoro el segundo Montoro así que lo de Casado es puro teatro pero ciudad discursiva para los tiempos de espera ahorrar algo tocados por la competencia de Ciudadanos y Vox pero en el fondo más de lo mismo es de donde nunca se ha movido la derecha apátrida del escenario más retrógrado de toda Europa ahí sí que son campeones y la izquierda muy bien gracias luchando por empeorar izquierda

Voz 2 47:47 no creo

Voz 1727 47:52 comentamos muchas cosas esta mañana pero preguntamos en primer lugar por el eclipse total de Luna con el que hemos amanecido esta mañana en este programa buena amanecido lo hemos visto

Voz 1450 48:02 era de noche que les ha dicho la luna ustedes a nuestros oyentes Dani

Voz 1620 48:06 pues gracias a todos por sus fotografías sobre todo por las sonoras buenos días

Voz 45 48:10 buenos días Julia de Alicante es subido al mirador de mi casa y me ha impactado muchísimo verla ha sido como un poema visual así que me quedaré aquí un ratito mientras amanece a contarlo algún secreto inconfesable que se quedara y la noche

Voz 1727 48:25 un beso Julia bienvenida buenos días buenos días con llevo viendo usted entonces veo aplicasen ahora que ha salido por sólo el perro simplemente la situación hipnótico sí que lo es buen pase con el perro Alberto en Madrid nos quedamos con el más madrugada porque todos PP buenos días Familia sí levantó

Voz 46 48:43 desde las tres y media de la mañana del balcón de mi casa yo me suelo levantar todos los días a las cuatro y media cinco menos cuarto podría mi trabajo al kiosco aquí estoy yo era cuando mejor estado al unas cuando me toque taxi la mal pero bueno desde Madrid parece un globo parece mentira que sea astro esté ahí flotando ya digo como un globo parece una mandarina feliz día

Voz 1450 49:06 un regalo para los madrugadores PP en todos nosotros si tú y nosotros sí